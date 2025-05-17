A 10 legjobb marketingterv-generátor 2025-re

🔍 Tényellenőrzés: A szervezetek 77%-a fuldoklik a marketing komplexitásában. Sőt, 46%-uk nem tudja optimalizálni kampányait, 44%-uk pedig stresszes.

Ez nem éppen az a fajta eredmény, amit szeretne. A megoldás? Egy szilárd marketingterv.

A személyre szabott marketingterv elkészítése pedig nem is olyan bonyolult, mint amilyennek látszik. A modern marketingtervező szoftverek megkönnyítik és élvezetesebbé teszik a folyamatot, egyértelművé téve marketingcéljait és stratégiáját.

Míg egyes csapatok még mindig elavult táblázatokra támaszkodnak, a ClickUp-hoz hasonló marketingterv-generátor eszközök valós idejű betekintést, beépített automatizálást és testreszabható irányítópultokat kínálnak, hogy enyhítsék a tervezés és a végrehajtás stresszét.

Vessünk egy pillantást a 10 legjobb eszközre, amelyekkel könnyedén elkészítheti átfogó marketingtervét, anélkül, hogy túlterhelné magát. 🧩

Mit kell keresnie egy marketingterv-generátorban?

Kíváncsi arra, hogyan illeszkedik a marketingterv-generátor a modern csapatokba? A lényeg az, hogy a könnyű használatot olyan hatékony funkciókkal kombinálja, amelyek a stratégiát az elejétől a végéig végigkísérik. Nem minden marketingterv-generátor kínál alapvető funkciókat. A legjobb eszközök három elengedhetetlen funkcióval tűnnek ki, amelyek megkülönböztetik a nyerteseket a többiektől:

1. KPI-követés

Ha a generátor nem köti össze a tevékenységeket a pontos eredményekkel, akkor nem érdemes időt szánni rá. A legjobb eszközök világos betekintést nyújtanak abba, hogy marketingtevékenységei hogyan befolyásolják az eredményeket, valós idejű marketing KPI-k és intuitív irányítópultok segítségével, amelyek megkönnyítik a döntéshozatalt.

2. Rugalmas marketing sablon

Felejtse el az elavult sablonokat. A legjobb eszközök testreszabható marketingterv-sablonokat kínálnak, amelyek alkalmazkodnak az Ön iparágához, méretük az Ön vállalkozásának méretével arányos, és kreatív rövid sablonokat tartalmaznak, amelyek egyszerűsítik a piackutatást és különböző kampánytípusokhoz alkalmazkodnak.

3. Megvalósítható marketing ütemtervek

A legjobb marketing tervek nem csak jól néznek ki, hanem valódi eredményeket is hoznak. Emellett illeszkedniük kell a csapat napi munkájához, és szükség esetén automatikusan alkalmazkodniuk kell a változásokhoz.

Az ütemtervnek egyértelműen meg kell határoznia a felelősségi köröket és az idővonalakat, biztosítva, hogy stratégiája vállalkozásával együtt fejlődjön. Ezáltal több időt tud fordítani más promóciós stratégiákra.

A legjobb marketingterv-generátorok áttekintése

Íme egy rövid áttekintés a 10 legjobb marketingterv-generátorról, kiemelve azok legfontosabb funkcióit, legjobb felhasználási eseteit és árait:

Eszköz neve A legjobb Elsődleges felhasználási eset Árak ClickUp A legjobb marketingterv-készítéshez és projektmenedzsmenthez Csapat mérete: egyének, kisvállalkozások, közepes méretű vállalatok, nagyvállalatok Marketingterv-készítés, feladatkezelés, tartalomkészítés és kampányvégrehajtás Ingyenes csomag elérhető; testreszabás elérhető vállalatok számára HubSpot Marketing Hub A legjobb átfogó marketingautomatizáláshoz Csapat mérete: közepes méretű vállalatok, nagyvállalatok Automatizált többcsatornás kampányok megvalósítása, valós idejű teljesítménykövetés, CRM-mel való integráció 890 USD/hó 3 felhasználói hely esetén Jasper AI A legjobb AI-alapú tartalomgeneráláshoz Csapat mérete: Tartalom-marketingesek, nagy mennyiségű szöveget létrehozó csapatok Marketing naptárkezelés, közösségi média ütemezés és feladatfüggőségek 49 USD/hó/felhasználó áron 15 perces terv A legjobb gyors stratégia kidolgozásához Csapat mérete: kisvállalkozások, induló vállalkozások Gyors marketingterv-készítési keretrendszer, megvalósítható lépések és erőforrás-elosztás Egyedi árazás MarketPlan A legjobb vizuális marketingtervezéshez Csapat mérete: digitális marketingesek, vizuális megközelítésű csapatok Vizuális kampánytervezés, csatornák szimulálása és teljesítmény előrejelzése Havi 29 dollártól, maximum 5 felhasználó számára Copy. ai A legjobb AI marketing szöveggeneráláshoz Csapat mérete: Tartalomkészítő csapatok, skálázható tartalomra szoruló marketingesek AI-vezérelt szöveggenerálás, testreszabható sablonok, SEO-optimalizálás Örökre ingyenes; fizetős csomagok 49 USD/hó/felhasználó áron GrowthBar A legjobb SEO-központú marketing tervekhez Csapat mérete: SEO-marketingesek, tartalomkészítők Marketing naptárkezelés, közösségi média ütemezés és feladatfüggőségek 7 napos ingyenes próba; fizetős csomagok 36 USD/hó/felhasználó áron Zoho Marketing Automation A legjobb kisvállalkozások marketingjéhez Csapat mérete: Kisvállalkozások Vezető pontszámok, viselkedésalapú szegmentálás és automatizált munkafolyamatok 19 USD/hó/felhasználó áron kezdődik; Enterprise: 59 USD/hó/felhasználó CoSchedule A legjobb marketingnaptár-kezeléshez Csapat mérete: Több kampányt kezelő marketingcsapatok Marketing naptárkezelés, közösségi média ütemezés, feladatfüggőségek Ingyenes; fizetős csomagok 19 USD/hó/felhasználó áron SEMrush marketing naptár A legjobb SEO-integrált kampánytervezéshez Csapat mérete: SEO-központú csapatok, digitális marketingesek SEO eszközök integrációja, feladatkezelés, teljesítménykövetés és versenyképes intelligencia Pro: 139,95 USD/hó; Guru: 249,95 USD/hó

A 10 legjobb marketingterv-generátor

A marketingterv-generátorok egyszerű sablonoktól robusztus platformokig terjednek. Értékelésünkben azokat az eszközöket emeljük ki, amelyek pontos, gyakorlati értéket nyújtanak a marketingcsapatok számára.

1. ClickUp (A legjobb marketingterv-készítéshez és projektmenedzsmenthez)

Így készítheti el marketingtervét a ClickUp segítségével.

Kezdje a ClickUp Brain használatával a gyorsabb tartalom- és kampánytervezés érdekében

A ClickUp Brain egy mesterséges intelligenciával működő asszisztens, amely egyszerűsíti a marketingterv készítését. Segít személyre szabott tartalmi vázlatok, kutatási összefoglalók és kampányismertetők létrehozásában, így csapata kevesebb időt kell töltenie a dokumentumok átnézésével, és több időt fordíthat a végrehajtásra.

Használja a ClickUp Brain alkalmazást, hogy másodpercek alatt elkészítse marketingtervét.

Egyszerűen csak beírja a Clickup Brainbe a fentihez hasonló parancsot, és személyre szabott választ kap. Tegyen egy lépést tovább, és adja meg a ClickUp AI-nak a márka irányelveit, átfogó marketingcéljait és egyéb részleteket, hogy személyre szabott tervet kapjon!

Használja a ClickUp marketing akcióterv sablonját stratégiájának megszervezéséhez

Gyorsan szeretne elkezdeni? Kezdje a ClickUp marketing akcióterv sablonjával.

Ingyenes sablon Egyszerűsítse marketing munkafolyamatát a ClickUp marketing akcióterv sablonjával

Ez a marketingterv-sablon strukturált keretrendszert biztosít, amely megkönnyíti az együttműködést és a láthatóságot az összes marketingtevékenységben. Használja a stratégiák csatornák közötti feltérképezéséhez, valamint a valós idejű előrehaladás, a költségvetések és a határidők nyomon követéséhez.

Így segíthet:

Határozza meg céljait : Határozza meg, mit szeretne elérni, ki a célközönsége, és milyen üzenetet szeretne közvetíteni.

Határozza meg céljait : Sorolja fel a konkrét, mérhető, elérhető, releváns és időhöz kötött célokat.

Kidolgozza stratégiáját : Döntse el, milyen marketingcsatornákon keresztül szeretné elérni célközönségét, például közösségi média, e-mail vagy SEO.

Készítsen ütemtervet : dolgozzon ki egy ütemtervet marketingtevékenységeihez, hogy azok időben megvalósuljanak.

Allokálja az erőforrásokat : rendeljen hozzá csapat tagokat, állítsa be a költségvetést és tervezze meg a határidőket az egyes feladatokhoz.

Figyelje és módosítsa: Kövesse nyomon az előrehaladást, és a teljesítmény alapján módosítsa a tervet

Egy helyen együttműködhet és végrehajthatja terveit

A ClickUp Whiteboards segítségével csapata vizuálisan brainstormingolhat és strukturálhatja kampányait. Emellett munkafolyamatokat is kidolgozhat, visszajelzéseket gyűjthet és közvetlenül feladatokhoz kapcsolódhat.

Használja a ClickUp Whiteboards alkalmazást, hogy vizuálisan ötleteljen kampányokhoz.

A ClickUp Docs segítségével részletes kampányismertetőket, tartalmi terveket és stratégiai vázlatokat hozhat létre élő együttműködéssel, gazdag formázási lehetőségekkel és beágyazott feladatokkal.

Dolgozzon együtt csapatával a digitális marketingkampányok finomításán a ClickUp Docs segítségével.

ClickUp Tasks valósítsa meg stratégiáját. Rendeljen hozzá feladatokat, állítson be határidőket, és kövesse nyomon minden kampány mérföldkövét a Lista, Naptár vagy Tábla nézetek segítségével.

A ClickUp Tasks segítségével hozzon létre feladatokat és adjon meg határidőket a marketingkampányai hatékonyabb végrehajtása érdekében.

Akár egy kis csapatot irányít, akár több részleget koordinál, a ClickUp biztosítja, hogy marketingterve a tervek szerint haladjon, mérhető eredményeket és zökkenőmentes együttműködést biztosítva. Ezért a ClickUp a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás és a tökéletes marketingprojekt-menedzsment szoftver minden méretű marketingcsapat számára.

A ClickUp legjobb funkciói

Személyre szabhatja munkaterületét testreszabható nézetekkel, mint például a Lista, Tábla vagy Gantt, amelyek lehetővé teszik a feladatok és projektek kezelését a csapata igényeinek megfelelő módon.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat és munkafolyamatokat, hogy időt takarítson meg és csökkentse a manuális munkát, így csapata stratégiai feladatokra koncentrálhat.

Integrálja más eszközökkel, például a Google Drive-val, a Slackkel és a Trellóval, hogy minden munkafolyamatát és dokumentumát egy platformra összpontosítsa.

Könnyedén nyomon követheti a feladatokra és projektekre fordított időt, ami segít az erőforrások kezelésében, a költségvetés elosztásában és a határidők betartásában.

Állítson be és kövessen nyomon mérhető célokat csapata és kampányai számára a beépített funkciók segítségével, amelyekkel nyomon követheti az előrehaladást és összehangolhatja az erőfeszítéseket az általános üzleti célokkal.

A ClickUp korlátai

Nincs közvetlen tartalomközzétételi funkciója

A kezdők számára meredek tanulási görbe

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (9900+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4300 értékelés)

💡Profi tipp: Használja a ClickUp Automations szolgáltatást a feladatok kiosztásához és az érintettek értesítéséhez, amikor kritikus lépésekre, például tartalomjóváhagyásokra van szükség a marketingtervek előrehaladásához.

Íme, mit mond egy G2-értékelés:

A ClickUp rengeteg időt és energiát takarít meg azzal, hogy megkönnyíti a munka, a marketingtervek, az ügyfelek és egyebek szervezését. És még sok minden mást! Könnyű használata miatt nagyon szórakoztató is, ezért nem kell sok idő, hogy egy új csapat elsajátítsa a ClickUp használatát, még akkor sem, ha ez egy számukra ismeretlen új eszköz.

A ClickUp rengeteg időt és energiát takarít meg azzal, hogy megkönnyíti a munka, a marketingtervek, az ügyfelek és egyebek szervezését. És még sok minden mást! Könnyű használata miatt nagyon szórakoztató is, ezért nem kell sok idő, hogy egy új csapat elsajátítsa a ClickUp használatát, még akkor sem, ha ez egy számukra ismeretlen új eszköz.

2. HubSpot Marketing Hub (a legjobb átfogó marketingautomatizáláshoz)

Olyan, adatokon alapuló kampányokat szeretne létrehozni, amelyek a valódi vásárlói viselkedéshez igazodnak, és nem csak feltételezéseken alapulnak? A HubSpot Marketing Hub ezt lehetővé teszi.

Ez az eszköz a vásárlói tevékenységeket marketinginformációkká alakítja, segítve Önt okosabb kampányok kidolgozásában. Automatizálhatja az e-mailek sorrendjét, a közösségi médiában való posztolást és a tartalom megjelenítését a felhasználói interakciók alapján.

Beépített CRM-je biztosítja, hogy a marketing és az értékesítés összhangban legyen az ügyféladatokkal és a kampány teljesítményével. A valós idejű elemzések segítségével nyomon követheti a kampány teljesítményét, finomíthatja stratégiáit, és megduplázhatja a bevált megoldásokat.

A HubSpot Marketing Hub legjobb funkciói

Automatizálja a többcsatornás kampányok lebonyolítását, hogy különböző platformokon kezelhesse marketingtevékenységeit.

Kövesse nyomon teljesítményét egy valós idejű betekintést nyújtó irányítópulton

Integrálja az értékesítési és marketingadatokat az összehangolás és a jobb döntéshozatal érdekében

A kampányokat gyors és hatékony módosításokra tervezett eszközökkel állítsa be.

A HubSpot Marketing Hub korlátai

A funkciók összetettsége miatt kezdeti beállítási időre van szükség

A fejlett automatizálás stratégiai tervezést igényel

HubSpot Marketing Hub árak

Marketing Hub Professional: 890 USD/hó három felhasználói helyért

Marketing Hub Enterprise: 3600 USD/hó öt felhasználói helyért

HubSpot Marketing Hub értékelések és vélemények:

G2: 4,4/5 (több mint 12 200 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 6100 értékelés)

🧠 Érdekesség: Az első tömeges e-mailes marketingkampány 1978-ban zajlott le. Gary Thuerk nevű marketinges 400 potenciális ügyfélnek küldött ki nem kért e-mailt, ami 13 millió dolláros árbevételt eredményezett!

3. Jasper AI (a legjobb AI-alapú tartalomgeneráláshoz)

A Jasper AI tartalmat hoz létre, miközben Ön a magas szintű stratégiára koncentrálhat. A marketingcsapatok testreszabhatják a marketingterveik és kampányismertetőik sablonjait, és együttműködhetnek a tartalom fejlesztésében anélkül, hogy elveszítenék márkájuk egyedi hangvételét.

Nyomon követi a tartalom teljesítményét, hogy kiemelje, mi találja meg a közönségét. Használja ezeket az információkat kampányai finomításához és marketingstratégiájának megerősítéséhez.

A Jasper AI legjobb funkciói

Kontextusérzékeny megközelítést alkalmaz a tartalom generálásához a megadott utasítások alapján.

Fordítási szolgáltatásokat kínál és pontosan leírja a beszélt nyelvet.

A webes tartalmak összehasonlításával biztosítja a tartalom eredetiségét

Különböző keretrendszereket biztosít a hatékony tartalomkészítéshez, például az AIDA-t (figyelem, érdeklődés, vágy, cselekvés).

Több mint 30 nyelven generál tartalmat, globális közönséget célozva meg

A Jasper AI korlátai

Lehet, hogy túlságosan leegyszerűsíti vagy félreérti a nagyon technikai témákat

A plágiumellenőrző további költségekkel jár.

Jasper AI árak

Creator : 49 USD/hó/felhasználó

Pro: 69 USD/hó/felhasználó

Üzleti: Egyedi árazás

Jasper AI értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 1800 értékelés)

📮ClickUp Insight: Az alacsony teljesítményű csapatok négyszer nagyobb valószínűséggel használnak 15 vagy több eszközt, míg a magas teljesítményű csapatok hatékonyságukat úgy tartják fenn, hogy eszköztárukat 9 vagy annál kevesebb platformra korlátozzák. De mi lenne, ha csak egy platformot használnánk? A ClickUp, mint a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, egyetlen platformon egyesíti feladatait, projektjeit, dokumentumait, wikijeit, csevegéseit és hívásait, AI-alapú munkafolyamatokkal kiegészítve. Készen áll az okosabb munkavégzésre? A ClickUp minden csapat számára alkalmas, láthatóvá teszi a munkát, és lehetővé teszi, hogy az AI-ra bízva a fontos dolgokra koncentrálhasson.

4. 15 perces terv (a legalkalmasabb a gyors stratégia kidolgozásához)

Gyorsan szüksége van egy szilárd tervre? A 15-Minute Plan egy marketingtervező szoftver, amely segít a kisvállalkozásoknak és a startupoknak hatékony marketingstratégiák kidolgozásában anélkül, hogy túl sokat kellene gondolkodniuk.

A platform strukturált, kérdésekre épülő keretrendszert használ, hogy segítsen meghatározni marketingcéljait, célközönségét és a megfelelő csatornákat.

Emellett testreszabott marketingtervet is generál, amelyben megvalósítható feladatok, ütemtervek és erőforrás-elosztási ajánlások szerepelnek.

A 15 perces terv legfőbb erőssége, hogy lehetővé teszi professzionális marketingstratégiák kidolgozását anélkül, hogy ehhez sok időre vagy marketinges szakértelemre lenne szükség. Tökéletes megoldás, ha hosszú beállítás nélkül szeretne eredményeket elérni.

A 15 Minute Plan legjobb funkciói

Könnyen navigálhat az intuitív felületen, amely minden szintű szakértelemhez alkalmas.

Időt takaríthat meg azzal, hogy mindössze 15 perc alatt elkészítheti a teljes marketingtervet.

Kövesse a megvalósítható lépéseket és az erőforrás-javaslatokat a stratégiák hatékony megvalósításához.

A 15 perces terv korlátai

Bár az eszköz testreszabási lehetőségeket kínál, nem biztos, hogy minden vállalkozás egyedi igényeit teljes mértékben kielégíti.

A gyors tervezés arra ösztönözhet, hogy a hosszú távú stratégia kidolgozása helyett az azonnali intézkedésekre összpontosítson.

15 perces terv árazása

Egyedi árazás

15 perces terv értékelések és vélemények:

G2: N/A

Capterra: N/A

📖 Olvassa el még: Ingyenes piacra lépési stratégia sablonok, amelyeket érdemes kéznél tartani

5. MarketPlan (a legjobb vizuális marketingtervezéshez)

A MarketPlan lehetővé teszi, hogy elemekkel dolgozzon a digitális vásznon. Teszteljen különböző kampányforgatókönyveket, és nézze meg a potenciális megtérülést, mielőtt elköltené a költségvetését. Kapcsolja össze pénzügyi adatait közvetlenül marketingmutatóival, így megtekintheti az egyes stratégiák tényleges költségeit és várható hozamát.

Lehetővé teszi kampányok tervezését, feladatok kiosztását, visszajelzések hagyását és élő mutatók nyomon követését – mindezt egyetlen felületen.

A MarketPlan legjobb funkciói

Szimuláljon csatornákat a tervek teszteléséhez és a teljesítmény előrejelzéséhez

Figyelje a kiadásokat, hogy ne lépje túl marketing költségvetését

Testreszabhatja az előre megtervezett sablonokat az Ön egyedi igényeinek megfelelően

Kezelje kampányait több platformon is a közösségi média integrációjával

A MarketPlan korlátai

Korlátozott exportcsatorna-opciók offline elemzéshez

Az új felhasználók számára a kiterjedt funkciók túlnyomóak lehetnek.

MarketPlan árak

Starter : 29 USD/hó, maximum 5 felhasználó számára

Pro: 59 USD/hó

MarketPlan értékelések és vélemények:

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,5/5 (40+ értékelés)

👀 Tudta-e: 1994-ben a webmestereknek manuálisan kellett benyújtaniuk oldalukat a Yahoo könyvtárba indexelés céljából, hogy webhelyük megjelenjen a Yahoo keresési eredményei között, amikor a felhasználók rákeresnek.

6. Copy. ai (A legjobb AI marketing szöveggeneráláshoz)

A Copy. ai több változatot készít a tartalmából, miközben megőrzi a márka hangját. A termék segítségével különböző megközelítéseket tesztelhet, hogy megtalálja azt, amelyik a legjobban rezeg a közönségével. Emellett percek alatt marketingkampányokat generálhat, az e-mail sorozatoktól a közösségi média bejegyzéseken át a blogcikkekig.

A platform elemzi az iparágában legjobban teljesítő tartalmakat, és bevált megközelítéseket javasol kampányaihoz. Miután megadta marketingcéljait és a célközönség adatait, a Copy. ai strukturált tartalmi tervet készít mérhető célokkal.

Végül vizsgálja meg a teljesítményadatokat, hogy finomítsa üzenetét, és méretezze azt, ami az összes marketingcsatornáján működik.

Copy. ai legjobb funkciói

Használja ki a speciális marketingigényekre tervezett, széles körű testreszabható sablonok előnyeit.

Dolgozzon együtt csapatával a csapatmunka elősegítése érdekében

Használja a többnyelvű támogatás funkciót, hogy különböző közönségek számára készítsen tartalmat.

Vezessen be SEO-optimalizáló eszközöket a tartalom láthatóságának javítása érdekében

Copy. ai korlátai

A generált tartalom jelentős szerkesztést igényelhet.

Copy. ai árak

Örökre ingyenes

Starter : 49 USD/hó/felhasználó

Haladó : 249 USD/hó (legfeljebb 5 felhasználó)

Vállalati: Egyedi árak

Copy. ai értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (több mint 180 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (60+ értékelés)

7. GrowthBar (a legjobb SEO-központú marketing tervekhez)

a GrowthBar segítségével.

A GrowthBar SEO-központú marketingesek számára készült. Segít kulcsszóalapú stratégiák kidolgozásában azáltal, hogy azonosítja a versenytársak webhelyeinek tartalmi hiányosságait, így pontosan tudni fogja, mire kell összpontosítania erőfeszítéseit.

A platform részletes tartalmi összefoglalókat készít a legnépszerűbb bejegyzések alapján, szószámmal, a lefedendő témákkal és a célszavakkal.

Kövesse nyomon tartalmának keresési teljesítményét, és kapjon javaslatokat a fejlesztésekre, amelyek egy helyen hoznak változást. Amikor a keresési trendek megváltoznak, a GrowthBar elemzi a legújabb marketing taktikaokat, és frissíti tartalmi ajánlásait, hogy stratégiája naprakész maradjon.

Minden általad létrehozott tartalom optimalizált meta leírásokkal és címekkel rendelkezik, ami segít gyorsabban feljebb kerülni a keresési ranglistákon.

A GrowthBar legjobb funkciói

Hozzáférés teljes egészében megírt, kiváló minőségű cikkekhez, amelyek SEO-igényeire vannak szabva, skálázható tartalmi megoldásokhoz.

Használja az AI-t értékes kutatási források és adatok megtalálásához, amelyek növelik tartalmának hitelességét.

Gyorsan készítsen vonzó értékesítési e-maileket az alapvető információk megadásával, egyszerűsítve ezzel az ügyfélszerzési folyamatot.

Készítsen kreatív blogbejegyzés-ötleteket a felhasználó által megadott kulcsszavak alapján, hogy legyőzze az írói blokkot.

Telepítse a GrowthBar Chrome kiterjesztést a kulcsszó-kutatás és a versenytársak elemzéséhez.

A GrowthBar korlátai

Az eszköz a Chrome-on kívül a legtöbb más böngészővel nem kompatibilis.

GrowthBar árak

7 napos ingyenes próba

Standard : 36 USD/hó felhasználónként

Pro : 74,25 USD/hó felhasználónként

Ügynökség: 149,25 USD/hó felhasználónként

GrowthBar értékelések és vélemények:

G2: 4,8/5 (30+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

8. Zoho Marketing Automation (A legjobb kisvállalkozások marketingjéhez)

A Zoho már népszerű név az értékesítés és a marketing területén. A Zoho Marketing Automation, a vállalat egyik részlege, lehetővé teszi olyan kampányok létrehozását, amelyek alkalmazkodnak ahhoz, ahogyan a potenciális ügyfelek a márkájával interakcióba lépnek.

A Zoho a közönségét az e-mailekre kattintásoktól a weboldal látogatásokig terjedő tevékenységek alapján szegmentálja, és automatikusan releváns tartalmakat küld nekik. Ez lehetővé teszi az ügyfélút teljesítését és az egyes érintkezési pontok optimalizálását az elkötelezettség növelése érdekében.

A platform a Zoho teljes üzleti csomagjához is kapcsolódik, így értékesítési és szolgáltatási csapatai betekintést nyerhetnek a kampányok teljesítményébe. Beállíthat automatizált munkafolyamatokat e-mail, közösségi média és webes csatornákon, miközben konzisztens üzeneteket küldhet.

Marketingadatai közvetlenül bekerülnek az értékesítési és ügyfélszolgálati eszközökbe, így a csapatok ugyanazon ügyféladatok alapján dolgozhatnak.

A Zoho Marketing Automation legjobb funkciói

A pontszámok alapján rangsorolhatja a potenciális ügyfeleket interakcióik és viselkedésük alapján.

Készítsen webes űrlapokat a látogatói adatok rögzítéséhez, és integrálja azokat a CRM-be kódolás nélkül.

Elemezze a kampány teljesítménymutatóit, hogy adat alapú módosításokat hajthasson végre

Kezelje az eseményeket meghívók küldésével, a részvétel nyomon követésével és a résztvevőkkel való kapcsolattartással.

Hozzon létre személyre szabott kampányokat, amelyek alkalmazkodnak a felhasználói interakciókhoz és preferenciákhoz

A Zoho Marketing Automation korlátai

Lassú frissítési sebesség és betöltési idő

Korlátozott integrációs lehetőségek

Zoho Marketing Automation árak

Standard: 19 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 29 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 59 USD/hó felhasználónként

Zoho Marketing Automation értékelések és vélemények:

G2: 4,2/5 (90+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

💡Profi tipp: Szervezze meg marketing naptárát színes feladatcímkékkel, hogy könnyen láthassa, mely kampányok „forróak” és melyek „hidegek”.

9. CoSchedule (A legjobb marketingnaptár-kezeléshez)

A CoSchedule egy népszerű közösségi média ütemező platform, amely lehetővé teszi a marketing naptár egyszerű létrehozását és karbantartását. Állítsa be a feladatok függőségét, automatizálja a jóváhagyási munkafolyamatokat, és kövesse nyomon minden projekt előrehaladását ugyanazon a platformon.

A naptár szinkronizálódik kedvenc marketingeszközeivel, és egyetlen nézetben jeleníti meg a közösségi médiás bejegyzéseket, blogtartalmakat, e-mail kampányokat és eseményeket.

A platformok közötti váltás nélkül ütemezheti a tartalmakat a különböző csatornákon, így a publikációs naptár konzisztens marad. Csapatai bármelyik projektbe belevághatnak, ellenőrizhetik a határidőket és nyomon követhetik a feladatokat anélkül, hogy több eszközt kellene átkutatniuk.

A CoSchedule legjobb funkciói

Átrendezheti és újra megoszthatja a legjobban teljesítő bejegyzéseket a ReQueue segítségével.

Automatikusan generáljon olyan közösségi média üzeneteket, amelyek minden platform legjobb gyakorlatait követik, ezzel időt takarítva meg és maximalizálva a közönség elkötelezettségét.

Elemezze a kampányok teljesítményét, hogy megértse, mely stratégiák hatékonyak, és azonosítsa a fejlesztésre szoruló területeket.

A CoSchedule korlátai

A platform felépítése kezdők számára bonyolult lehet.

Nincs dokumentum- vagy táblás funkció a kampány részleteinek nyomon követéséhez

CoSchedule árak

Ingyenes

Szociális naptár: 19 USD/hó felhasználónként

Ügynökségi naptár: 49 USD/hó felhasználónként

Tartalomnaptár: Egyedi árazás

Marketing Suite: Egyedi árazás

CoSchedule értékelések és vélemények:

G2: 4,4/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (100+ értékelés)

🧠 Érdekesség: Az első marketing automatizálási eszközök nem szoftveralapúak voltak! Az 1900-as évek elején a vállalkozások közvetlen levelezési kampányokra és katalógusokra támaszkodtak – emlékszik még a Sears és Roebuck postai rendelő katalógusaira?

10. SEMrush Marketing Calendar (a legjobb SEO-integrált kampánytervezéshez)

A SEMrush marketing naptára tökéletes azoknak a marketingeseknek, akik a SEO-t és a versenytársakkal kapcsolatos információkat szeretnék integrálni a tervezésbe. Lehetővé teszi, hogy a piaci trendek és a versenytársak mozgásai alapján adatvezérelt stratégiákat dolgozzon ki.

Átfogó tartalommarketing-csomagja a folyamat minden szakaszában segítséget nyújt – a téma kutatásától és a tartalom optimalizálásától a teljesítmény nyomon követéséig. A naptár megkönnyíti a marketingkampányok több csatornán történő koordinálását és végrehajtását.

Ráadásul a SEMrush versenyképes intelligenciaeszközei világos képet adnak a piaci résszel kapcsolatos lehetőségekről, így stratégiáit azonnal finomhangolhatja, és versenyelőnyben maradhat.

A SEMRush Marketing Calendar legjobb funkciói

Adjon meg pontos határidőket és leírásokat a feladatokhoz, hogy biztosítsa a felelősségre vonhatóságot.

Kövesse nyomon a kampányokat részletes ütemtervekkel és eredményekkel a szervezett végrehajtás érdekében

Optimalizálja a tartalmat SEO eszközökkel a láthatóság és az elkötelezettség növelése érdekében

Elemezze a teljesítménymutatókat a hatékonyság értékelése és a jövőbeli stratégiák kidolgozása érdekében.

A SEMRush marketingnaptár korlátai

Még nehezebb megtanulni, különösen azok számára, akik nem ismerik az átfogó marketingeszközöket

SEMRush Marketing Calendar árak

Pro: 139,95 USD/hó

Guru: 249,95 USD/hó

Üzleti: 499,95 USD/hó

SEMRush Marketing Calendar értékelések és vélemények:

G2: 4,5/5 (több mint 2300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2200 értékelés)

Valósítsa meg marketing elképzeléseit!

A nagyszerű ötletek semmit sem érnek erős végrehajtás nélkül.

A modern marketingterv-generátorok nem csak sablonokat töltenek ki, hanem egyszerűsítik a munkafolyamatokat, automatizálják az ismétlődő feladatokat és összekapcsolják a csapatokat.

A ClickUp segítségével integrálhatja ezeket az eszközöket, és összekapcsolhatja őket a meglévő munkafolyamatával, hogy azok összhangban legyenek a többi csapattal.

Egységes platformon egyszerűsíti a tervezést, nyomon követést és optimalizálást, ezzel időt és energiát takarítva meg. Testreszabható funkcióival és integrációival kielégíti csapata egyedi igényeit, így nem kell több eszközzel bajlódnia.

Regisztráljon egy ingyenes ClickUp-fiókra, és tegye következő kampányát a legjobbá! 🚀