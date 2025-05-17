A 10 legjobb marketingterv-generátor 2025-re

🔍 Tényellenőrzés: A szervezetek 77%-a fuldoklik a marketing komplexitásában. Sőt, 46%-uk nem tudja optimalizálni kampányait, 44%-uk pedig stresszes.
Ez nem éppen az a fajta eredmény, amit szeretne. A megoldás? Egy szilárd marketingterv.
A személyre szabott marketingterv elkészítése pedig nem is olyan bonyolult, mint amilyennek látszik. A modern marketingtervező szoftverek megkönnyítik és élvezetesebbé teszik a folyamatot, egyértelművé téve marketingcéljait és stratégiáját.
Míg egyes csapatok még mindig elavult táblázatokra támaszkodnak, a ClickUp-hoz hasonló marketingterv-generátor eszközök valós idejű betekintést, beépített automatizálást és testreszabható irányítópultokat kínálnak, hogy enyhítsék a tervezés és a végrehajtás stresszét.
Vessünk egy pillantást a 10 legjobb eszközre, amelyekkel könnyedén elkészítheti átfogó marketingtervét, anélkül, hogy túlterhelné magát. 🧩
Mit kell keresnie egy marketingterv-generátorban?
Kíváncsi arra, hogyan illeszkedik a marketingterv-generátor a modern csapatokba? A lényeg az, hogy a könnyű használatot olyan hatékony funkciókkal kombinálja, amelyek a stratégiát az elejétől a végéig végigkísérik. Nem minden marketingterv-generátor kínál alapvető funkciókat. A legjobb eszközök három elengedhetetlen funkcióval tűnnek ki, amelyek megkülönböztetik a nyerteseket a többiektől:
1. KPI-követés
Ha a generátor nem köti össze a tevékenységeket a pontos eredményekkel, akkor nem érdemes időt szánni rá. A legjobb eszközök világos betekintést nyújtanak abba, hogy marketingtevékenységei hogyan befolyásolják az eredményeket, valós idejű marketing KPI-k és intuitív irányítópultok segítségével, amelyek megkönnyítik a döntéshozatalt.
2. Rugalmas marketing sablon
Felejtse el az elavult sablonokat. A legjobb eszközök testreszabható marketingterv-sablonokat kínálnak, amelyek alkalmazkodnak az Ön iparágához, méretük az Ön vállalkozásának méretével arányos, és kreatív rövid sablonokat tartalmaznak, amelyek egyszerűsítik a piackutatást és különböző kampánytípusokhoz alkalmazkodnak.
3. Megvalósítható marketing ütemtervek
A legjobb marketing tervek nem csak jól néznek ki, hanem valódi eredményeket is hoznak. Emellett illeszkedniük kell a csapat napi munkájához, és szükség esetén automatikusan alkalmazkodniuk kell a változásokhoz.
Az ütemtervnek egyértelműen meg kell határoznia a felelősségi köröket és az idővonalakat, biztosítva, hogy stratégiája vállalkozásával együtt fejlődjön. Ezáltal több időt tud fordítani más promóciós stratégiákra.
⚡️Sablonarchívum: Ingyenes marketing ütemterv sablonok és példák
A legjobb marketingterv-generátorok áttekintése
Íme egy rövid áttekintés a 10 legjobb marketingterv-generátorról, kiemelve azok legfontosabb funkcióit, legjobb felhasználási eseteit és árait:
|Eszköz neve
|A legjobb
|Elsődleges felhasználási eset
|Árak
|ClickUp
|A legjobb marketingterv-készítéshez és projektmenedzsmenthez Csapat mérete: egyének, kisvállalkozások, közepes méretű vállalatok, nagyvállalatok
|Marketingterv-készítés, feladatkezelés, tartalomkészítés és kampányvégrehajtás
|Ingyenes csomag elérhető; testreszabás elérhető vállalatok számára
|HubSpot Marketing Hub
|A legjobb átfogó marketingautomatizáláshoz Csapat mérete: közepes méretű vállalatok, nagyvállalatok
|Automatizált többcsatornás kampányok megvalósítása, valós idejű teljesítménykövetés, CRM-mel való integráció
|890 USD/hó 3 felhasználói hely esetén
|Jasper AI
|A legjobb AI-alapú tartalomgeneráláshoz Csapat mérete: Tartalom-marketingesek, nagy mennyiségű szöveget létrehozó csapatok
|Marketing naptárkezelés, közösségi média ütemezés és feladatfüggőségek
|49 USD/hó/felhasználó áron
|15 perces terv
|A legjobb gyors stratégia kidolgozásához Csapat mérete: kisvállalkozások, induló vállalkozások
|Gyors marketingterv-készítési keretrendszer, megvalósítható lépések és erőforrás-elosztás
|Egyedi árazás
|MarketPlan
|A legjobb vizuális marketingtervezéshez Csapat mérete: digitális marketingesek, vizuális megközelítésű csapatok
|Vizuális kampánytervezés, csatornák szimulálása és teljesítmény előrejelzése
|Havi 29 dollártól, maximum 5 felhasználó számára
|Copy. ai
|A legjobb AI marketing szöveggeneráláshoz Csapat mérete: Tartalomkészítő csapatok, skálázható tartalomra szoruló marketingesek
|AI-vezérelt szöveggenerálás, testreszabható sablonok, SEO-optimalizálás
|Örökre ingyenes; fizetős csomagok 49 USD/hó/felhasználó áron
|GrowthBar
|A legjobb SEO-központú marketing tervekhez Csapat mérete: SEO-marketingesek, tartalomkészítők
|Marketing naptárkezelés, közösségi média ütemezés és feladatfüggőségek
|7 napos ingyenes próba; fizetős csomagok 36 USD/hó/felhasználó áron
|Zoho Marketing Automation
|A legjobb kisvállalkozások marketingjéhez Csapat mérete: Kisvállalkozások
|Vezető pontszámok, viselkedésalapú szegmentálás és automatizált munkafolyamatok
|19 USD/hó/felhasználó áron kezdődik; Enterprise: 59 USD/hó/felhasználó
|CoSchedule
|A legjobb marketingnaptár-kezeléshez Csapat mérete: Több kampányt kezelő marketingcsapatok
|Marketing naptárkezelés, közösségi média ütemezés, feladatfüggőségek
|Ingyenes; fizetős csomagok 19 USD/hó/felhasználó áron
|SEMrush marketing naptár
|A legjobb SEO-integrált kampánytervezéshez Csapat mérete: SEO-központú csapatok, digitális marketingesek
|SEO eszközök integrációja, feladatkezelés, teljesítménykövetés és versenyképes intelligencia
|Pro: 139,95 USD/hó; Guru: 249,95 USD/hó
A 10 legjobb marketingterv-generátor
A marketingterv-generátorok egyszerű sablonoktól robusztus platformokig terjednek. Értékelésünkben azokat az eszközöket emeljük ki, amelyek pontos, gyakorlati értéket nyújtanak a marketingcsapatok számára.
1. ClickUp (A legjobb marketingterv-készítéshez és projektmenedzsmenthez)
Így készítheti el marketingtervét a ClickUp segítségével.
Kezdje a ClickUp Brain használatával a gyorsabb tartalom- és kampánytervezés érdekében
A ClickUp Brain egy mesterséges intelligenciával működő asszisztens, amely egyszerűsíti a marketingterv készítését. Segít személyre szabott tartalmi vázlatok, kutatási összefoglalók és kampányismertetők létrehozásában, így csapata kevesebb időt kell töltenie a dokumentumok átnézésével, és több időt fordíthat a végrehajtásra.
Egyszerűen csak beírja a Clickup Brainbe a fentihez hasonló parancsot, és személyre szabott választ kap. Tegyen egy lépést tovább, és adja meg a ClickUp AI-nak a márka irányelveit, átfogó marketingcéljait és egyéb részleteket, hogy személyre szabott tervet kapjon!
Használja a ClickUp marketing akcióterv sablonját stratégiájának megszervezéséhez
Gyorsan szeretne elkezdeni? Kezdje a ClickUp marketing akcióterv sablonjával.
Ez a marketingterv-sablon strukturált keretrendszert biztosít, amely megkönnyíti az együttműködést és a láthatóságot az összes marketingtevékenységben. Használja a stratégiák csatornák közötti feltérképezéséhez, valamint a valós idejű előrehaladás, a költségvetések és a határidők nyomon követéséhez.
Így segíthet:
- Határozza meg céljait: Határozza meg, mit szeretne elérni, ki a célközönsége, és milyen üzenetet szeretne közvetíteni.
- Határozza meg céljait: Sorolja fel a konkrét, mérhető, elérhető, releváns és időhöz kötött célokat.
- Kidolgozza stratégiáját: Döntse el, milyen marketingcsatornákon keresztül szeretné elérni célközönségét, például közösségi média, e-mail vagy SEO.
- Készítsen ütemtervet: dolgozzon ki egy ütemtervet marketingtevékenységeihez, hogy azok időben megvalósuljanak.
- Allokálja az erőforrásokat: rendeljen hozzá csapat tagokat, állítsa be a költségvetést és tervezze meg a határidőket az egyes feladatokhoz.
- Figyelje és módosítsa: Kövesse nyomon az előrehaladást, és a teljesítmény alapján módosítsa a tervet
Egy helyen együttműködhet és végrehajthatja terveit
A ClickUp Whiteboards segítségével csapata vizuálisan brainstormingolhat és strukturálhatja kampányait. Emellett munkafolyamatokat is kidolgozhat, visszajelzéseket gyűjthet és közvetlenül feladatokhoz kapcsolódhat.
A ClickUp Docs segítségével részletes kampányismertetőket, tartalmi terveket és stratégiai vázlatokat hozhat létre élő együttműködéssel, gazdag formázási lehetőségekkel és beágyazott feladatokkal.
ClickUp Tasks valósítsa meg stratégiáját. Rendeljen hozzá feladatokat, állítson be határidőket, és kövesse nyomon minden kampány mérföldkövét a Lista, Naptár vagy Tábla nézetek segítségével.
Akár egy kis csapatot irányít, akár több részleget koordinál, a ClickUp biztosítja, hogy marketingterve a tervek szerint haladjon, mérhető eredményeket és zökkenőmentes együttműködést biztosítva. Ezért a ClickUp a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás és a tökéletes marketingprojekt-menedzsment szoftver minden méretű marketingcsapat számára.
A ClickUp legjobb funkciói
- Személyre szabhatja munkaterületét testreszabható nézetekkel, mint például a Lista, Tábla vagy Gantt, amelyek lehetővé teszik a feladatok és projektek kezelését a csapata igényeinek megfelelő módon.
- Automatizálja az ismétlődő feladatokat és munkafolyamatokat, hogy időt takarítson meg és csökkentse a manuális munkát, így csapata stratégiai feladatokra koncentrálhat.
- Integrálja más eszközökkel, például a Google Drive-val, a Slackkel és a Trellóval, hogy minden munkafolyamatát és dokumentumát egy platformra összpontosítsa.
- Könnyedén nyomon követheti a feladatokra és projektekre fordított időt, ami segít az erőforrások kezelésében, a költségvetés elosztásában és a határidők betartásában.
- Állítson be és kövessen nyomon mérhető célokat csapata és kampányai számára a beépített funkciók segítségével, amelyekkel nyomon követheti az előrehaladást és összehangolhatja az erőfeszítéseket az általános üzleti célokkal.
A ClickUp korlátai
- Nincs közvetlen tartalomközzétételi funkciója
- A kezdők számára meredek tanulási görbe
ClickUp árak
ClickUp értékelések és vélemények:
- G2: 4,7/5 (9900+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4300 értékelés)
💡Profi tipp: Használja a ClickUp Automations szolgáltatást a feladatok kiosztásához és az érintettek értesítéséhez, amikor kritikus lépésekre, például tartalomjóváhagyásokra van szükség a marketingtervek előrehaladásához.
Íme, mit mond egy G2-értékelés:
A ClickUp rengeteg időt és energiát takarít meg azzal, hogy megkönnyíti a munka, a marketingtervek, az ügyfelek és egyebek szervezését. És még sok minden mást! Könnyű használata miatt nagyon szórakoztató is, ezért nem kell sok idő, hogy egy új csapat elsajátítsa a ClickUp használatát, még akkor sem, ha ez egy számukra ismeretlen új eszköz.
A ClickUp rengeteg időt és energiát takarít meg azzal, hogy megkönnyíti a munka, a marketingtervek, az ügyfelek és egyebek szervezését. És még sok minden mást! Könnyű használata miatt nagyon szórakoztató is, ezért nem kell sok idő, hogy egy új csapat elsajátítsa a ClickUp használatát, még akkor sem, ha ez egy számukra ismeretlen új eszköz.
2. HubSpot Marketing Hub (a legjobb átfogó marketingautomatizáláshoz)
Olyan, adatokon alapuló kampányokat szeretne létrehozni, amelyek a valódi vásárlói viselkedéshez igazodnak, és nem csak feltételezéseken alapulnak? A HubSpot Marketing Hub ezt lehetővé teszi.
Ez az eszköz a vásárlói tevékenységeket marketinginformációkká alakítja, segítve Önt okosabb kampányok kidolgozásában. Automatizálhatja az e-mailek sorrendjét, a közösségi médiában való posztolást és a tartalom megjelenítését a felhasználói interakciók alapján.
Beépített CRM-je biztosítja, hogy a marketing és az értékesítés összhangban legyen az ügyféladatokkal és a kampány teljesítményével. A valós idejű elemzések segítségével nyomon követheti a kampány teljesítményét, finomíthatja stratégiáit, és megduplázhatja a bevált megoldásokat.
A HubSpot Marketing Hub legjobb funkciói
- Automatizálja a többcsatornás kampányok lebonyolítását, hogy különböző platformokon kezelhesse marketingtevékenységeit.
- Kövesse nyomon teljesítményét egy valós idejű betekintést nyújtó irányítópulton
- Integrálja az értékesítési és marketingadatokat az összehangolás és a jobb döntéshozatal érdekében
- A kampányokat gyors és hatékony módosításokra tervezett eszközökkel állítsa be.
A HubSpot Marketing Hub korlátai
- A funkciók összetettsége miatt kezdeti beállítási időre van szükség
- A fejlett automatizálás stratégiai tervezést igényel
HubSpot Marketing Hub árak
- Marketing Hub Professional: 890 USD/hó három felhasználói helyért
- Marketing Hub Enterprise: 3600 USD/hó öt felhasználói helyért
HubSpot Marketing Hub értékelések és vélemények:
- G2: 4,4/5 (több mint 12 200 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 6100 értékelés)
🧠 Érdekesség: Az első tömeges e-mailes marketingkampány 1978-ban zajlott le. Gary Thuerk nevű marketinges 400 potenciális ügyfélnek küldött ki nem kért e-mailt, ami 13 millió dolláros árbevételt eredményezett!
📖 Olvassa el még: Összesített tervezés: stratégiák a hatékony erőforrás-gazdálkodáshoz
3. Jasper AI (a legjobb AI-alapú tartalomgeneráláshoz)
A Jasper AI tartalmat hoz létre, miközben Ön a magas szintű stratégiára koncentrálhat. A marketingcsapatok testreszabhatják a marketingterveik és kampányismertetőik sablonjait, és együttműködhetnek a tartalom fejlesztésében anélkül, hogy elveszítenék márkájuk egyedi hangvételét.
Nyomon követi a tartalom teljesítményét, hogy kiemelje, mi találja meg a közönségét. Használja ezeket az információkat kampányai finomításához és marketingstratégiájának megerősítéséhez.
A Jasper AI legjobb funkciói
- Kontextusérzékeny megközelítést alkalmaz a tartalom generálásához a megadott utasítások alapján.
- Fordítási szolgáltatásokat kínál és pontosan leírja a beszélt nyelvet.
- A webes tartalmak összehasonlításával biztosítja a tartalom eredetiségét
- Különböző keretrendszereket biztosít a hatékony tartalomkészítéshez, például az AIDA-t (figyelem, érdeklődés, vágy, cselekvés).
- Több mint 30 nyelven generál tartalmat, globális közönséget célozva meg
A Jasper AI korlátai
- Lehet, hogy túlságosan leegyszerűsíti vagy félreérti a nagyon technikai témákat
- A plágiumellenőrző további költségekkel jár.
Jasper AI árak
- Creator: 49 USD/hó/felhasználó
- Pro: 69 USD/hó/felhasználó
- Üzleti: Egyedi árazás
Jasper AI értékelések és vélemények:
- G2: 4,7/5 (több mint 1200 értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (több mint 1800 értékelés)
📮ClickUp Insight: Az alacsony teljesítményű csapatok négyszer nagyobb valószínűséggel használnak 15 vagy több eszközt, míg a magas teljesítményű csapatok hatékonyságukat úgy tartják fenn, hogy eszköztárukat 9 vagy annál kevesebb platformra korlátozzák. De mi lenne, ha csak egy platformot használnánk?
A ClickUp, mint a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, egyetlen platformon egyesíti feladatait, projektjeit, dokumentumait, wikijeit, csevegéseit és hívásait, AI-alapú munkafolyamatokkal kiegészítve. Készen áll az okosabb munkavégzésre? A ClickUp minden csapat számára alkalmas, láthatóvá teszi a munkát, és lehetővé teszi, hogy az AI-ra bízva a fontos dolgokra koncentrálhasson.
4. 15 perces terv (a legalkalmasabb a gyors stratégia kidolgozásához)
Gyorsan szüksége van egy szilárd tervre? A 15-Minute Plan egy marketingtervező szoftver, amely segít a kisvállalkozásoknak és a startupoknak hatékony marketingstratégiák kidolgozásában anélkül, hogy túl sokat kellene gondolkodniuk.
A platform strukturált, kérdésekre épülő keretrendszert használ, hogy segítsen meghatározni marketingcéljait, célközönségét és a megfelelő csatornákat.
Emellett testreszabott marketingtervet is generál, amelyben megvalósítható feladatok, ütemtervek és erőforrás-elosztási ajánlások szerepelnek.
A 15 perces terv legfőbb erőssége, hogy lehetővé teszi professzionális marketingstratégiák kidolgozását anélkül, hogy ehhez sok időre vagy marketinges szakértelemre lenne szükség. Tökéletes megoldás, ha hosszú beállítás nélkül szeretne eredményeket elérni.
A 15 Minute Plan legjobb funkciói
- Könnyen navigálhat az intuitív felületen, amely minden szintű szakértelemhez alkalmas.
- Időt takaríthat meg azzal, hogy mindössze 15 perc alatt elkészítheti a teljes marketingtervet.
- Kövesse a megvalósítható lépéseket és az erőforrás-javaslatokat a stratégiák hatékony megvalósításához.
A 15 perces terv korlátai
- Bár az eszköz testreszabási lehetőségeket kínál, nem biztos, hogy minden vállalkozás egyedi igényeit teljes mértékben kielégíti.
- A gyors tervezés arra ösztönözhet, hogy a hosszú távú stratégia kidolgozása helyett az azonnali intézkedésekre összpontosítson.
15 perces terv árazása
- Egyedi árazás
15 perces terv értékelések és vélemények:
- G2: N/A
- Capterra: N/A
5. MarketPlan (a legjobb vizuális marketingtervezéshez)
A MarketPlan lehetővé teszi, hogy elemekkel dolgozzon a digitális vásznon. Teszteljen különböző kampányforgatókönyveket, és nézze meg a potenciális megtérülést, mielőtt elköltené a költségvetését. Kapcsolja össze pénzügyi adatait közvetlenül marketingmutatóival, így megtekintheti az egyes stratégiák tényleges költségeit és várható hozamát.
Lehetővé teszi kampányok tervezését, feladatok kiosztását, visszajelzések hagyását és élő mutatók nyomon követését – mindezt egyetlen felületen.
A MarketPlan legjobb funkciói
- Szimuláljon csatornákat a tervek teszteléséhez és a teljesítmény előrejelzéséhez
- Figyelje a kiadásokat, hogy ne lépje túl marketing költségvetését
- Testreszabhatja az előre megtervezett sablonokat az Ön egyedi igényeinek megfelelően
- Kezelje kampányait több platformon is a közösségi média integrációjával
A MarketPlan korlátai
- Korlátozott exportcsatorna-opciók offline elemzéshez
- Az új felhasználók számára a kiterjedt funkciók túlnyomóak lehetnek.
MarketPlan árak
- Starter: 29 USD/hó, maximum 5 felhasználó számára
- Pro: 59 USD/hó
MarketPlan értékelések és vélemények:
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: 4,5/5 (40+ értékelés)
👀 Tudta-e: 1994-ben a webmestereknek manuálisan kellett benyújtaniuk oldalukat a Yahoo könyvtárba indexelés céljából, hogy webhelyük megjelenjen a Yahoo keresési eredményei között, amikor a felhasználók rákeresnek.
6. Copy. ai (A legjobb AI marketing szöveggeneráláshoz)
A Copy. ai több változatot készít a tartalmából, miközben megőrzi a márka hangját. A termék segítségével különböző megközelítéseket tesztelhet, hogy megtalálja azt, amelyik a legjobban rezeg a közönségével. Emellett percek alatt marketingkampányokat generálhat, az e-mail sorozatoktól a közösségi média bejegyzéseken át a blogcikkekig.
A platform elemzi az iparágában legjobban teljesítő tartalmakat, és bevált megközelítéseket javasol kampányaihoz. Miután megadta marketingcéljait és a célközönség adatait, a Copy. ai strukturált tartalmi tervet készít mérhető célokkal.
Végül vizsgálja meg a teljesítményadatokat, hogy finomítsa üzenetét, és méretezze azt, ami az összes marketingcsatornáján működik.
Copy. ai legjobb funkciói
- Használja ki a speciális marketingigényekre tervezett, széles körű testreszabható sablonok előnyeit.
- Dolgozzon együtt csapatával a csapatmunka elősegítése érdekében
- Használja a többnyelvű támogatás funkciót, hogy különböző közönségek számára készítsen tartalmat.
- Vezessen be SEO-optimalizáló eszközöket a tartalom láthatóságának javítása érdekében
Copy. ai korlátai
- A generált tartalom jelentős szerkesztést igényelhet.
Copy. ai árak
- Örökre ingyenes
- Starter: 49 USD/hó/felhasználó
- Haladó: 249 USD/hó (legfeljebb 5 felhasználó)
- Vállalati: Egyedi árak
Copy. ai értékelések és vélemények:
- G2: 4,7/5 (több mint 180 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (60+ értékelés)
7. GrowthBar (a legjobb SEO-központú marketing tervekhez)
A GrowthBar SEO-központú marketingesek számára készült. Segít kulcsszóalapú stratégiák kidolgozásában azáltal, hogy azonosítja a versenytársak webhelyeinek tartalmi hiányosságait, így pontosan tudni fogja, mire kell összpontosítania erőfeszítéseit.
A platform részletes tartalmi összefoglalókat készít a legnépszerűbb bejegyzések alapján, szószámmal, a lefedendő témákkal és a célszavakkal.
Kövesse nyomon tartalmának keresési teljesítményét, és kapjon javaslatokat a fejlesztésekre, amelyek egy helyen hoznak változást. Amikor a keresési trendek megváltoznak, a GrowthBar elemzi a legújabb marketing taktikaokat, és frissíti tartalmi ajánlásait, hogy stratégiája naprakész maradjon.
Minden általad létrehozott tartalom optimalizált meta leírásokkal és címekkel rendelkezik, ami segít gyorsabban feljebb kerülni a keresési ranglistákon.
A GrowthBar legjobb funkciói
- Hozzáférés teljes egészében megírt, kiváló minőségű cikkekhez, amelyek SEO-igényeire vannak szabva, skálázható tartalmi megoldásokhoz.
- Használja az AI-t értékes kutatási források és adatok megtalálásához, amelyek növelik tartalmának hitelességét.
- Gyorsan készítsen vonzó értékesítési e-maileket az alapvető információk megadásával, egyszerűsítve ezzel az ügyfélszerzési folyamatot.
- Készítsen kreatív blogbejegyzés-ötleteket a felhasználó által megadott kulcsszavak alapján, hogy legyőzze az írói blokkot.
- Telepítse a GrowthBar Chrome kiterjesztést a kulcsszó-kutatás és a versenytársak elemzéséhez.
A GrowthBar korlátai
- Az eszköz a Chrome-on kívül a legtöbb más böngészővel nem kompatibilis.
GrowthBar árak
- 7 napos ingyenes próba
- Standard: 36 USD/hó felhasználónként
- Pro: 74,25 USD/hó felhasználónként
- Ügynökség: 149,25 USD/hó felhasználónként
GrowthBar értékelések és vélemények:
- G2: 4,8/5 (30+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
8. Zoho Marketing Automation (A legjobb kisvállalkozások marketingjéhez)
A Zoho már népszerű név az értékesítés és a marketing területén. A Zoho Marketing Automation, a vállalat egyik részlege, lehetővé teszi olyan kampányok létrehozását, amelyek alkalmazkodnak ahhoz, ahogyan a potenciális ügyfelek a márkájával interakcióba lépnek.
A Zoho a közönségét az e-mailekre kattintásoktól a weboldal látogatásokig terjedő tevékenységek alapján szegmentálja, és automatikusan releváns tartalmakat küld nekik. Ez lehetővé teszi az ügyfélút teljesítését és az egyes érintkezési pontok optimalizálását az elkötelezettség növelése érdekében.
A platform a Zoho teljes üzleti csomagjához is kapcsolódik, így értékesítési és szolgáltatási csapatai betekintést nyerhetnek a kampányok teljesítményébe. Beállíthat automatizált munkafolyamatokat e-mail, közösségi média és webes csatornákon, miközben konzisztens üzeneteket küldhet.
Marketingadatai közvetlenül bekerülnek az értékesítési és ügyfélszolgálati eszközökbe, így a csapatok ugyanazon ügyféladatok alapján dolgozhatnak.
A Zoho Marketing Automation legjobb funkciói
- A pontszámok alapján rangsorolhatja a potenciális ügyfeleket interakcióik és viselkedésük alapján.
- Készítsen webes űrlapokat a látogatói adatok rögzítéséhez, és integrálja azokat a CRM-be kódolás nélkül.
- Elemezze a kampány teljesítménymutatóit, hogy adat alapú módosításokat hajthasson végre
- Kezelje az eseményeket meghívók küldésével, a részvétel nyomon követésével és a résztvevőkkel való kapcsolattartással.
- Hozzon létre személyre szabott kampányokat, amelyek alkalmazkodnak a felhasználói interakciókhoz és preferenciákhoz
A Zoho Marketing Automation korlátai
- Lassú frissítési sebesség és betöltési idő
- Korlátozott integrációs lehetőségek
Zoho Marketing Automation árak
- Standard: 19 USD/hó felhasználónként
- Professzionális: 29 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 59 USD/hó felhasználónként
Zoho Marketing Automation értékelések és vélemények:
- G2: 4,2/5 (90+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
💡Profi tipp: Szervezze meg marketing naptárát színes feladatcímkékkel, hogy könnyen láthassa, mely kampányok „forróak” és melyek „hidegek”.
9. CoSchedule (A legjobb marketingnaptár-kezeléshez)
A CoSchedule egy népszerű közösségi média ütemező platform, amely lehetővé teszi a marketing naptár egyszerű létrehozását és karbantartását. Állítsa be a feladatok függőségét, automatizálja a jóváhagyási munkafolyamatokat, és kövesse nyomon minden projekt előrehaladását ugyanazon a platformon.
A naptár szinkronizálódik kedvenc marketingeszközeivel, és egyetlen nézetben jeleníti meg a közösségi médiás bejegyzéseket, blogtartalmakat, e-mail kampányokat és eseményeket.
A platformok közötti váltás nélkül ütemezheti a tartalmakat a különböző csatornákon, így a publikációs naptár konzisztens marad. Csapatai bármelyik projektbe belevághatnak, ellenőrizhetik a határidőket és nyomon követhetik a feladatokat anélkül, hogy több eszközt kellene átkutatniuk.
A CoSchedule legjobb funkciói
- Átrendezheti és újra megoszthatja a legjobban teljesítő bejegyzéseket a ReQueue segítségével.
- Automatikusan generáljon olyan közösségi média üzeneteket, amelyek minden platform legjobb gyakorlatait követik, ezzel időt takarítva meg és maximalizálva a közönség elkötelezettségét.
- Elemezze a kampányok teljesítményét, hogy megértse, mely stratégiák hatékonyak, és azonosítsa a fejlesztésre szoruló területeket.
A CoSchedule korlátai
- A platform felépítése kezdők számára bonyolult lehet.
- Nincs dokumentum- vagy táblás funkció a kampány részleteinek nyomon követéséhez
CoSchedule árak
- Ingyenes
- Szociális naptár: 19 USD/hó felhasználónként
- Ügynökségi naptár: 49 USD/hó felhasználónként
- Tartalomnaptár: Egyedi árazás
- Marketing Suite: Egyedi árazás
CoSchedule értékelések és vélemények:
- G2: 4,4/5 (több mint 150 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (100+ értékelés)
🧠 Érdekesség: Az első marketing automatizálási eszközök nem szoftveralapúak voltak! Az 1900-as évek elején a vállalkozások közvetlen levelezési kampányokra és katalógusokra támaszkodtak – emlékszik még a Sears és Roebuck postai rendelő katalógusaira?
10. SEMrush Marketing Calendar (a legjobb SEO-integrált kampánytervezéshez)
A SEMrush marketing naptára tökéletes azoknak a marketingeseknek, akik a SEO-t és a versenytársakkal kapcsolatos információkat szeretnék integrálni a tervezésbe. Lehetővé teszi, hogy a piaci trendek és a versenytársak mozgásai alapján adatvezérelt stratégiákat dolgozzon ki.
Átfogó tartalommarketing-csomagja a folyamat minden szakaszában segítséget nyújt – a téma kutatásától és a tartalom optimalizálásától a teljesítmény nyomon követéséig. A naptár megkönnyíti a marketingkampányok több csatornán történő koordinálását és végrehajtását.
Ráadásul a SEMrush versenyképes intelligenciaeszközei világos képet adnak a piaci résszel kapcsolatos lehetőségekről, így stratégiáit azonnal finomhangolhatja, és versenyelőnyben maradhat.
A SEMRush Marketing Calendar legjobb funkciói
- Adjon meg pontos határidőket és leírásokat a feladatokhoz, hogy biztosítsa a felelősségre vonhatóságot.
- Kövesse nyomon a kampányokat részletes ütemtervekkel és eredményekkel a szervezett végrehajtás érdekében
- Optimalizálja a tartalmat SEO eszközökkel a láthatóság és az elkötelezettség növelése érdekében
- Elemezze a teljesítménymutatókat a hatékonyság értékelése és a jövőbeli stratégiák kidolgozása érdekében.
A SEMRush marketingnaptár korlátai
- Még nehezebb megtanulni, különösen azok számára, akik nem ismerik az átfogó marketingeszközöket
SEMRush Marketing Calendar árak
- Pro: 139,95 USD/hó
- Guru: 249,95 USD/hó
- Üzleti: 499,95 USD/hó
SEMRush Marketing Calendar értékelések és vélemények:
- G2: 4,5/5 (több mint 2300 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 2200 értékelés)
Valósítsa meg marketing elképzeléseit!
A nagyszerű ötletek semmit sem érnek erős végrehajtás nélkül.
A modern marketingterv-generátorok nem csak sablonokat töltenek ki, hanem egyszerűsítik a munkafolyamatokat, automatizálják az ismétlődő feladatokat és összekapcsolják a csapatokat.
A ClickUp segítségével integrálhatja ezeket az eszközöket, és összekapcsolhatja őket a meglévő munkafolyamatával, hogy azok összhangban legyenek a többi csapattal.
Egységes platformon egyszerűsíti a tervezést, nyomon követést és optimalizálást, ezzel időt és energiát takarítva meg. Testreszabható funkcióival és integrációival kielégíti csapata egyedi igényeit, így nem kell több eszközzel bajlódnia.
Regisztráljon egy ingyenes ClickUp-fiókra, és tegye következő kampányát a legjobbá! 🚀