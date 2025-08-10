Ügyfélszerzés: stratégiák, eszközök és tippek több potenciális ügyfél megszerzéséhez

Új potenciális ügyfelek nélkül nem lehet növekedni.

A nem reagáló kapcsolatok üldözése, a nyomon követések nyomon követése és a heti célok elérése gyakran a potenciális ügyfelek felkutatását nagy erőfeszítést igénylő, alacsony hozamú munkává teszi.

A valódi probléma? A legtöbb ügyfélszerzés reaktív és a mennyiségen alapul, nem pedig a szándékon. Egyértelmű rendszer nélkül pedig könnyen órákat lehet elpazarolni olyan potenciális ügyfelekre, akik soha nem voltak megfelelőek.

Ebben az útmutatóban bevált stratégiákat, időtakarékos eszközöket és gyakorlati tippeket ismertetünk, amelyekkel konzisztensebb, hatékonyabb folyamatot építhet ki.

Mi az ügyfélszerzés és miért fontos?

Az ügyfélszerzés magában foglalja azoknak a potenciális ügyfeleknek az azonosítását, akik valószínűleg érdeklődnek az Ön termékével vagy szolgáltatásával, és velük való kapcsolatfelvételt olyan módszerekkel, mint a hideghívás, e-mail kampányok, közösségi média vagy hálózatépítés. A cél az, hogy ezeket a potenciális ügyfeleket minősítsük potenciális ügyfeleknek, és továbbjuttassuk őket az értékesítési csatornán.

A stratégiai ügyfélszerzés az alábbi előnyökkel járhat az Ön számára:

Támogassa értékesítési csatornáját: tartsa teli a csatornáját, biztosítva a potenciális ügyfelek folyamatos áramlását és elkerülve a korlátozott lehetőségekkel járó szűkös időszakokat.

Növelje bevételeit : növelje annak valószínűségét, hogy a magas színvonalú, célzott potenciális ügyfelek, akikkel kapcsolatba lép, fizető ügyfelekké váljanak.

Építsd a márka ismertségét : tedd a márkádat új közönség elé, még akkor is, ha egy potenciális ügyfél nem azonnal válik ügyféllé. A folyamatos láthatóság az értékesítési lehetőségek felkutatásán keresztül szájpropagandához, ismételt megbízásokhoz vagy jövőbeli konverziókhoz vezethet.

Csökkentse az inbound leadektől való függőséget: Lehetővé teszi, hogy proaktív módon megcélozza a potenciális ügyfeleket és csökkentse az inbound leadektől való függőséget.

Erősítse értékesítési készségeit: Segít értékesítési csapatainak olyan kulcsfontosságú készségek fejlesztésében, mint a tárgyalás, az aktív hallgatás és a meggyőzés, miközben Ön elsajátíthatja az ellenvetések kezelését, az elvárások kezelését és a bizalomépítést a potenciális ügyfelekkel.

🤝🏻 Barátságos emlékeztető: Az ügyfélszerzés nem mindig arról szól, hogy azonnal „igen” választ kapjunk. Az olyan mikrokontverziók nyomon követése, mint a megnyitások, válaszok vagy lefoglalt találkozók, segít azonosítani az elkötelezett potenciális ügyfeleket és hatékonyan rangsorolni a követéseket.

A potenciális ügyfelek felkutatásának és a lead generálásnak a különbsége

Bár szorosan kapcsolódnak egymáshoz, az ügyfélszerzés és a potenciális ügyfelek generálása különböző célokat szolgál az értékesítési folyamatban.

A lead generálás egy marketingvezérelt tevékenység, amelynek célja a potenciális vásárlók vonzása. Gyakran tartalmak, hirdetések, SEO vagy események segítségével történik, hogy összeállítsák az érdeklődők listáját.

Az ügyfélszerzés viszont egy értékesítésorientált tevékenység, amelynek középpontjában a potenciális ügyfelek felkutatása, minősítése és megszólítása áll, hogy értelmes párbeszédet kezdeményezzen velük, és végigvezesse őket az értékesítési folyamaton.

Röviden: Vezető generálás = vonzás Prospektálás = Kapcsolatfelvétel és minősítés

Íme egy rövid áttekintés a potenciális ügyfelek felkutatásának és a lead generálásnak a különbségeiről:

Aspect Vezető generálás Prospektálás Cél Vonzza a potenciális vásárlókat Azonosítsa és vegye fel a kapcsolatot a magas színvonalú, értékes potenciális ügyfelekkel Megközelítés Bejövő vagy automatizált kimenő Kézi és célzott kimenő Tulajdonjog Marketingcsapatok Értékesítési csapatok Skálázás Széles körű, tömeges elérhetőség Szűkített és személyre szabott elérhetőség Eszközök Hirdetések, céloldalak és egyéb marketinganyagok CRM-ek, LinkedIn, e-mailes kapcsolatfelvétel, hideghívások A potenciális ügyfelek minősége Általában nem megfelelő; további ellenőrzésre szorul Előzetesen minősítve az alkalmasság, a szándék és az elkötelezettség alapján Személyre szabás Alacsony-közepes Kutatásokon alapuló, személyre szabott üzenetek Eredmény A kapcsolattartáshoz szükséges elérhetőségek rögzítése Találkozók lefoglalása és értékesítési beszélgetések kezdeményezése

Az ügyfélszerzés típusai

1. Hideghívás

Telefonon keresztül lép kapcsolatba a potenciális ügyfelekkel, előzetes interakció nélkül. Ha jól csinálja, ez nagy erőfeszítést igényel, de nagy hasznot hoz.

Példa: Egy digitális ügynökség értékesítési képviselője felhívja a közepes méretű e-kereskedelmi márkákat, és ingyenes auditot kínál nekik hirdetési kreatívjaikra vonatkozóan.

Hogyan lehet ezt jól csinálni:

Kezdje azzal a problémával, amellyel a potenciális ügyfél valószínűleg szembesül (pl. „Nem elégedett a ROAS-szal?”).

Koncentráljon az értékre, ne a funkciókra

Célja legyen egy következő találkozó lefoglalása, ne pedig minden előre eldöntése.

🧠 Ne feledje: A barátságos hangnem és a valódi érdeklődés gyakran hatékonyabb, mint egy tökéletes szöveg. Nem az az important, hogy azonnal eladjon valamit, hanem hogy megalapozza a következő beszélgetést.

2. Hideg e-mailek

Kevésbé zavaró és jobban skálázható, ez a módszer kiválóan alkalmas szabadúszók és ügynökségi csapatok számára, akik nagyszabású kapcsolatokat szeretnének építeni.

Példa: Egy szabadúszó szövegíró személyre szabott e-maileket küld SaaS startupoknak, a tárgy sorát úgy módosítva, hogy növelje a megnyitási arányt.

Hogyan lehet ezt jól csinálni:

Személyre szabhatja üzenetét, ha megemlíti az ügyfél webhelyét, kampányát vagy legújabb termékét.

Kínáljon egy világos, értékes ötletet, amelyből kiderül, hogy átgondolta az ügyfelek üzleti tevékenységét.

Zárja le egy nyomásmentes CTA-val, például: „Szeretné, ha elküldené egy gyors mintát, amit kipróbálhat?”

🧠 Ne feledje: Ismerje meg potenciális ügyfelei problémáit, és készítsen személyre szabott, megoldásorientált e-maileket, amelyek felkeltik az érdeklődésüket.

3. Szociális értékesítés

Ez azt jelenti, hogy közvetlen kapcsolatfelvétel előtt építsen ki bizalmat a LinkedIn, Instagram vagy Twitter platformokon.

Példa: Egy teljesítményalapú marketinges kampányelemzési tippeket tesz közzé a LinkedIn-en, és felhívást intéz a résztvevőkhöz. Amikor egy potenciális ügyfél kommentel, személyre szabott üzenettel válaszol, amelyben 15 perces ingyenes konzultációt kínál.

Hogyan lehet ezt jól csinálni:

Közzétsen rendszeresen hasznos tartalmakat

Hozzászóljon potenciális ügyfelei bejegyzéseihez hasznos tartalommal

Csak akkor lépjen át a DM-ekre, ha valódi érdeklődés vagy kontextus áll fenn.

🧠 Ne feledje: nyilvánosan mutassa meg értékeit, mielőtt magánjelleggel megkeresné az ügyfeleket. Építsen ki személyes kapcsolatot értékes útmutatók vagy ingyenes támogatás nyújtásával.

4. Hálózatépítő rendezvények

A webináriumok, workshopok és találkozók aranybányák a kapcsolatokra épülő ügyfélszerzéshez.

Példa: Egy értékesítési tanácsadó részt vesz egy virtuális GTM workshopon, és kapcsolatba lép olyan RevOps vezetőivel, akik érdeklődést mutatnak értékesítési stratégiájuk finomítása iránt.

Hogyan lehet ezt jól csinálni:

Tegyen fel éleslátó kérdéseket, figyeljen aktívan, és értékes tippeket adjon, ahelyett, hogy csak eladná a terméket.

Jegyezze fel a beszélgetések legfontosabb pontjait, hogy személyre szabott utánkövetést készíthessen.

A mennyiség helyett a minőséget helyezze előtérbe azáltal, hogy olyan résztvevőket céloz meg, akik megfelelnek az ideális ügyfélprofiljának.

🧠 Ne feledje: 24 órán belül küldjön egy átgondolt üzenetet, amelyben utaljon a beszélgetésük során elhangzottakra. Ezzel megmutatja, hogy figyelmesen hallgatta és törődik vele.

5. Adatbázis-bányászat

Azok számára, akik CRM-rendszerekkel vagy olyan értékesítési eszközökkel rendelkeznek, mint a ClickUp vagy a LinkedIn Sales Navigator, az adatbázis-bányászat rendkívül célzott megközelítést kínál az ügyfélszerzéshez.

Hogyan lehet ezt jól csinálni:

Használja ki a munkaváltásokkal, finanszírozási hírekkel vagy technológiai változásokkal kapcsolatos adatokat, hogy növekedési fázisban lévő potenciális ügyfeleket találjon.

Igazítsa üzeneteit az ügyfél legutóbbi mérföldkövéhez vagy üzleti igényeihez

Figyelje a válaszokat, és a nem reagáló, de megfelelő potenciális ügyfeleket célozza meg újra egy másik megközelítéssel vagy további értékkel.

🧠 Ne feledje: Használjon olyan friss eseményeket, mint a munkahelyváltás, finanszírozás vagy termékbevezetés, hogy kontextust adjon és időszerűvé és relevánssá tegye az elérést.

Az ügyfélszerzési munkafolyamat

A jól megtervezett ügyfélszerzési munkafolyamat maximalizálhatja értékesítési potenciálját. A megfelelő eszközök bevonásával egyszerűsítheti és automatizálhatja az értékesítési folyamat minden lépését, és segítheti csapatait a terv betartásában.

Így hozhat létre zökkenőmentes és megismételhető munkafolyamatot az ügyfélszerzéshez.

1. lépés: Határozza meg ideális ügyfélprofilját (ICP)

Mielőtt elkezdené a potenciális ügyfelek felkutatását, álljon meg egy pillanatra, és tegye fel magának a következő kérdést: Pontosan kinek szeretnénk eladni?

Az ICP azokat a vállalatokat vagy magánszemélyeket írja le, akik a legnagyobb valószínűséggel profitálnak termékéből és válnak ügyfeleivé. Enélkül elérése szétszórt lesz, és csatornáját nem megfelelő potenciális ügyfelekkel tölti meg.

Egy erős ICP a következőket tartalmazza:

Iparág és vállalatméret

Gyakori problémák és üzleti célok

A vásárlási döntésben részt vevő szerepek

A vásárlási szándékot jelző tényezők (pl. alkalmazottak felvétele, eszközváltás)

Miután meghatározta az ICP-t, az értékesítési fejlesztési képviselők (SDR-ek), ügyfélkapcsolati vezetők (AE-k) és marketingesek számára könnyen hozzáférhetőnek és hivatkozhatónak kell lennie.

A ClickUp segítségével ICP-jeit élő, együttműködésen alapuló dokumentumokká alakíthatja.

Használja a ClickUp Docs szolgáltatást gazdag, együttműködésen alapuló ICP-profilok létrehozásához. Szervezze őket szakaszokba az iparági jellemzők, problémás pontok, célok és kiváltó események szerint.

A „középvállalatok” vagy „műszaki beszerzők” típusú dokumentumcímkék gyors és hatékony szűrést tesznek lehetővé.

Konszolidálja ICP-jeit egy központi hubban a ClickUp Docs segítségével.

Használja a Kapcsolatok funkciót, hogy összekapcsolja az egyes ICP-ket a releváns ellenérvekkel, esettanulmányokkal vagy elérési sablonokkal.

Tartsa dokumentumait rendezett állapotban a ClickUp Docs Hub segítségével

🚀 Optimalizálási tipp: Használja a Dokumentumkapcsolatokat egy összekapcsolt ökoszisztéma létrehozásához. Például az „E-kereskedelmi ICP” dokumentuma hivatkozhat a következőkre: Gyakori ellenérvek → Egy dokumentum, amely felsorolja az e-kereskedelmi potenciális ügyfelek gyakori ellenérveit és azok kezelésének módjait.

Esettanulmányok → Valós sikertörténetek hasonló ügyfelektől, amelyekre hivatkozhat az ügyfélszerzés során.

Perszonaspecifikus kiegészítő anyagok → Értékesítési prezentációk, üzenetküldési sablonok vagy e-mail sablonok, amelyek marketingmenedzserek vagy e-kereskedelmi vállalkozások alapítói számára készültek.

📚 Olvassa el még: Hogyan használhatja az AI-t a potenciális ügyfelek megszerzéséhez?

2. lépés: Készítsen potenciális ügyfelek listáját

Most, hogy már ismeri az ideális ügyfélprofilját, itt az ideje, hogy megtalálja az ahhoz illő valódi potenciális ügyfeleket.

A minőségi potenciális ügyfél lista összeállításához azonban fontos, hogy értelmes kontextust rögzítsen. Egy magas színvonalú lista a következőket kell tartalmazza:

Elérhetőségek (e-mail, telefon, LinkedIn)

Vállalati adatok (ágazat, méret, bevétel)

Vezető források és kampányok hozzárendelése

Illeszkedő jelek, mint például az ICP-megfelelés vagy a szándékadatok

Sok csapat itt ütközik falba, amikor összefüggéstelen táblázatokat kezel, eszközöket kutat vagy elavult CSV-fájlokat importál. Szüksége van egy központosított, rugalmas rendszerre, ahol szegmentálhatja, értékelheti és kezelheti potenciális ügyfeleit.

A ClickUp CRM segítségével könnyedén rendszerezheti a potenciális ügyfeleket, és továbbíthatja őket a folyamatban.

Importálja potenciális ügyfelei listáját a ClickUp CRM folyamatokba, és szegmentálja azokat olyan egyéni mezők segítségével, mint a vállalat mérete, forrása és a becsült üzlet értéke.

Használja a ClickUp Forms alkalmazást a beérkező potenciális ügyfelek rögzítéséhez, és azonnal indítson el automatizált folyamatokat, amelyek feladatok kiosztását, szakaszok beállítását és a képviselők értesítését végzik.

Tartsa fenn a zökkenőmentes kommunikációt az Email ClickApp segítségével, amely lehetővé teszi, hogy e-maileket küldjön és fogadjon közvetlenül a ClickUp-on belül – így minden beszélgetés a megfelelő feladathoz kapcsolódik, teljes átláthatóságot és kontextust biztosítva.

A ClickUp 15+ egyéni nézetével valós időben láthatja a folyamatot. Váltson a Kanban nézetre a drag-and-drop fázisok nyomon követéséhez, vagy a Táblázat nézetre az összes potenciális ügyfél táblázatos áttekintéséhez.

Növelje az átláthatóságot és az ellenőrzést az értékesítési folyamatában a ClickUp Views segítségével.

Mindezek mellett a ClickUp Automations segítségével automatizálhatja a CRM munkafolyamatok feladatait is:

Állítson be automatikus emlékeztetőket a nyomon követéshez

Értesítések küldése az üzlet előrehaladásáról

Rendeljen tulajdonosokat, amikor új potenciális ügyfél jelentkezik

🎥 Ismerje meg, hogyan teheti hatékonyabbá a munkafolyamatokat és javíthatja a csapat együttműködését a CRM és a projektmenedzsment kombinálásával. Nézze meg ezt a videót, hogy megismerje a működését.

💡Profi tipp: Ahelyett, hogy a nulláról kezdené, használjon egy készen használható, az értékesítési folyamatokra szabott struktúrát. Ez lehetővé teszi, hogy azonnal megkezdje a potenciális ügyfelek kezelését. Íme néhány CRM-sablon előre elkészített mezőkkel, szakaszokkal és feladatállapotokkal, amelyekkel időt takaríthat meg a beállítás során.

📮 ClickUp Insight: A tudásmunkások 83%-a elsősorban e-mailre és csevegésre támaszkodik a csapaton belüli kommunikációhoz. Azonban munkájuk közel 60%-át ezeknek az eszközöknek a váltogatásával és az információk keresésével töltik. A ClickUp-hoz hasonló, mindenre kiterjedő munkaalkalmazással a projektmenedzsment, az üzenetküldés, az e-mailek és a csevegések egy helyen összpontosulnak! Itt az ideje a központosításnak és az energiák összpontosításának.

3. lépés: Kapcsolatfelvétel és utánkövetés

ICP. ✔️

Prospekt lista. ✔️

Az ügyfélszerzés során az elérhetőség az, ami valódi üzleti lehetőségeket teremt. De ez csak akkor működik, ha következetes, időszerű és személyre szabott.

Ehhez nem kell hatalmas SDR-csapat. Szüksége van egy megismételhető rendszerre, amely lehetővé teszi a következőket:

Személyre szabhatja üzeneteit az ICP alapján.

Kövesse nyomon, hogy az egyes potenciális ügyfelek hol tartanak a folyamatban

Automatizálja a nyomon követést anélkül, hogy elveszítené az emberi kapcsolatot

Például létrehozhat ClickUp feladatokat minden potenciális ügyfélhez vagy kampányhoz, és felépítheti azokat alfeladatokkal, ellenőrzőlistákkal, határidőkkel és egyéni mezőkkel, mint például Utolsó kapcsolatfelvétel vagy Válaszállapot. Rendeljen hozzá feladatokat a tulajdonosokhoz, állítson be függőségeket az elérési folyamat ellenőrzéséhez, és mentse el a teljes sorozatot újrafelhasználható feladat sablonként – például „Hideg elérési lehetőségek – eComm potenciális ügyfelek Q2” – hogy a folyamatok skálázhatók maradjanak.

Az automatizálás segítségével a nehéz munkát is elvégezheti: három nappal az utolsó lépés után emlékeztetőket küldhet, frissítheti a potenciális ügyfél státuszát, ha egy mező megváltozik, vagy értesítheti csapatát, ha egy ígéretes potenciális ügyfél válaszol. Az egyéni mezők segítségével nyomon követheti a válaszokat (igen, nem, nincs válasz), és könnyedén szegmentálhatja és elemezheti az elérési teljesítményt.

💡Profi tipp: A ClickUp Brain segítségével személyre szabott üzeneteket készíthet, ha megadja a célközönség, a termék jellemzői és a kívánt hangnem részleteit.

4. lépés: Minősítés és konverzió

Nem minden potenciális ügyfél áll készen a vásárlásra, és ez teljesen rendben van. A cél az, hogy azonosítsa azokat a magas minőségű potenciális ügyfeleket, akikkel érdemes foglalkozni, és gyorsítsa fel a folyamatot.

Használja a BANT és MEDDIC keretrendszereket a ClickUp feladatkezelő rendszerében. Például hozzon létre egyéni mezőket a költségvetéshez vagy a jogosultsághoz, hogy szűrhesse és rangsorolhassa a potenciális ügyfeleket meghatározott kritériumok alapján.

Itt is elengedhetetlen az SDR-ek és az AE-k szoros együttműködése.

A ClickUp for Sales támogatja az üzletkötések minősítését és az együttműködést azáltal, hogy rugalmas és központosított munkaterületet biztosít értékesítési csapatának a nyomon követéshez, pontozáshoz és együttműködéshez.

Használja az egyéni mezőket, hogy a BANT-hoz hasonló keretrendszer minden elemét beépítse a munkafolyamatába. Például a költségvetés esetében használhat legördülő menüt vagy számmezőt olyan példaértékekkel, mint 0–5000 dollár, 5000–20 000 dollár stb. A döntéshozói jogkör esetében használhat legördülő menüt olyan értékekkel, mint „döntéshozó”, „befolyásoló”, „kapuőr” stb.

Központosítsa a hívási jegyzeteket, kifogásokat, dokumentumokat és szerződéseket az egyes potenciális ügyfelek feladataiban.

Használjon feladatlistákat és alfeladatokat a tiszta SDR → AE átadáshoz

A ClickUp lehetővé teszi az üzletkötési mutatók, például a teljes érték, a várható zárási összeg és a megszerzési költségek valós idejű nyomon követését oszlopszámítások és a ClickUp Dashboards segítségével.

Eszköz neve Funkciók Legalkalmasabb ClickUp Feladatkezelés, egyéni mezők, automatizálás, irányítópultok, CRM-stílusú folyamatok A potenciális ügyfelek felkutatásának folyamatának minden lépésének szervezése, kiosztása és nyomon követése ZoomInfo Vállalati adatok, kapcsolattartók bővítése és szándékjelzések Pontos, naprakész kapcsolattartási adatok és vállalati információk keresése Hunter. io E-mail kereső, e-mail ellenőrzés, Chrome kiterjesztés E-mail címek keresése és ellenőrzése a pontos elérhetőség érdekében LinkedIn Sales Navigator Fejlett keresési szűrők, potenciális ügyfelekre vonatkozó ajánlások és CRM-integráció Potenciális ügyfelek felkutatása és megszólítása a munkakör vagy a növekedési jelek alapján Dealfront Vállalatok nyomon követése, szándékadatok és webhely látogatóinak azonosítása Kiváló minőségű potenciális ügyfelek azonosítása és megcélzása valós idejű jelek segítségével Cognism GDPR-kompatibilis B2B-adatok, AI-alapú gazdagítás, szándék-szűrők AI-alapú B2B lead generálás gazdagított kapcsolattartási adatokkal Zapier Alkalmazásintegrációk, automatizált munkafolyamatok, potenciális ügyfelek továbbítása A potenciális ügyfelek kezelésének automatizálása és az értékesítési eszközök zökkenőmentes összekapcsolása

📚 Olvassa el még: A legjobb CRM szoftverek példái

A potenciális ügyfelek felkutatásának sikerét mérő mutatók

Tehát összeállított egy részletes ügyfélszerzési munkafolyamatot, és az már működik. Most a kérdés az, hogy mennyire hatékony? Minőségi potenciális ügyfeleket generál? Haladnak-e az értékesítési csatornán?

Az ügyfélszerzési erőfeszítéseinek hatékonyságának méréséhez kövesse nyomon az olyan mutatókat, mint a potenciális ügyfelek száma, az elkötelezettségi arány és a konverziós arány, és integrálja ezeket a ClickUp irányítópultjába a vizuális betekintés érdekében.

Lead volume : egy adott időszakon belül különböző elérési módszerekkel sikeresen azonosított leadek száma

Vezető válaszidő : Az az idő, amely alatt csapata válaszol egy új vezetőre.

Elkötelezettségi arány: Az Ön elérési erőfeszítéseivel kapcsolatba lépett potenciális ügyfelek százalékos aránya.

Konverziós arány : Az egyik szakaszból a következőbe lépő potenciális ügyfelek százalékos aránya.

Vezető minősítési arány : Az ICP-nek megfelelő vagy olyan kritériumok alapján minősített potenciális ügyfelek százalékos aránya, mint például a BANT.

Lehetőségek megnyerési aránya : Azok az üzletek, amelyek sikeresen lezárultak és értékesítésre kerültek, miután lehetőségként azonosították őket.

Követési arány : Az egy potenciális ügyfél megszerzéséhez szükséges követések száma, amely megmutatja, mennyi erőfeszítésre van szükség a potenciális ügyfelek érdeklődésének fenntartásához.

Pipeline sebesség : Az a sebesség, amellyel a potenciális ügyfelek haladnak az értékesítési folyamatban, jelezve, hogy mennyire hatékonyak az ügyfélszerzési és konverziós folyamatok. Ez egy olyan : Az a sebesség, amellyel a potenciális ügyfelek haladnak az értékesítési folyamatban, jelezve, hogy mennyire hatékonyak az ügyfélszerzési és konverziós folyamatok. Ez egy olyan értékesítési folyamat mutató is, amely segít előre jelezni a bevételt és azonosítani az üzletkötés folyamatát lassító szűk keresztmetszeteket.

Lead-költség: Az egyes leadek megszerzésével kapcsolatos költség, amely segít megérteni, hogy ügyfélszerzési erőfeszítései költséghatékonyak-e.

Azonban nem elég csak ezeket a mutatókat nyomon követni. Az adatokat fel kell térképezni, hogy azonosíthassa az adatokban visszatérő mintákat vagy trendeket, és optimalizálhassa az ügyfélszerzési folyamatot.

A ClickUp Dashboards átfogó és testreszabható módszert kínál a mutatók vizualizálására, valamint a trendek és a fejlesztési területek azonosítására.

Készítsen vizuális jelentéseket kördiagramokkal, oszlopdiagramokkal és egyéb widgetekkel, hogy nyomon követhesse a legfontosabb mutatókat, és gyorsan betekintést nyerhessen csapata teljesítményébe.

Szűrjön dátumtartományok, potenciális ügyfelek forrásai vagy értékesítési szakaszok szerint, hogy mélyebben feltárhassa az adatokat. Kövesse nyomon és hasonlítsa össze a teljesítményt a különböző szegmensekben, hogy optimalizálja ügyfélszerzési stratégiáját.

Az ügyfélszerzés kihívásai és azok leküzdése

Sok értékesítési csapat küzd azzal, hogy megtalálja a megfelelő potenciális ügyfeleket, értelmesen bevonja őket, és következetesen végigvezesse őket a folyamaton.

Íme néhány, az ügyfélszerzés során leggyakrabban felmerülő kihívás és azok megoldására alkalmas módszerek.

1. A megfelelő potenciális ügyfelek azonosítása

A nem megfelelő potenciális ügyfelekkel töltött idő kimeríti csapata energiáját és lassítja a folyamatot. A nem megfelelő potenciális ügyfelek alacsonyabb konverziós arányt és hosszabb értékesítési ciklusokat eredményeznek.

Megoldás: Készítsen részletes ICP-ket a korábbi sikerek és a meglévő ügyfelek alapján

Szegmentálja és értékelje a potenciális ügyfeleket a ClickUp alkalmazásban a BANT vagy a firmográfiai keretrendszerekhez hasonló egyéni mezők segítségével.

Használja az ügyfélút sablonokat , hogy megértse, hol tart az egyes potenciális ügyfelek a vásárlási ciklusban.

2. Hatástalan elérési módszerek

A hideg e-maileket és általános üzeneteket gyakran figyelmen kívül hagyják. Ha a megkeresés nem személyre szabott vagy nem nyújt értéket, akkor még a megfelelő potenciális ügyfelek is elveszítik érdeklődésüket.

Megoldás: Mindig gondoljon arra, hogy mi az ügyfelei számára előnyös. Értékes információkat, ingyenes útmutatókat, mintákat és egyéb ösztönzőket kínáljon értékesítési tevékenységének során.

Személyre szabhatja az ügyfélszerzést az értékesítési technológiai eszközök adatainak és automatizálási funkcióinak segítségével. Személyre szabott e-mail vázlatokat készíthet a potenciális ügyfelek adatait, hangnemét és a kampány céljait figyelembe véve.

Szabványosítsa értékesítési stratégiáját és utánkövetését a különböző személyiségtípusokhoz vagy iparágakhoz igazított értékesítési terv sablonok segítségével.

3. Strukturált értékesítési megközelítés hiánya

A hatástalan értékesítési folyamat lehetőségek elvesztéséhez vezet, mivel elmaradnak a fontos lépések, és az ügyfélszerzés inkonzisztenssé válik. A nem egyértelmű munkafolyamatok szintén negatívan befolyásolhatják értékesítési csapatának termelékenységét, mivel csökken az értékesítésre fordított idő.

Megoldás: Egy vizuális értékesítési folyamatábrán ábrázolja az egyes lépéseket a potenciális ügyfelek felkutatásától a szerződés megkötéséig.

Automatizálja a rutin feladatokat, mint például a potenciális ügyfelek minősítése, e-mailes kapcsolatfelvétel és adatbevitel.

Vezessen be irányítópultokat és nyomonkövető eszközöket az értékesítési projektmenedzsment platformokon keresztül. Figyelje a valós idejű teljesítménymutatókat, mint például a visszajelzési arány, a konverziós arány és a folyamat sebessége.

📚 Olvassa el még: Értékesítési automatizálási eszközök kisvállalkozások számára

Ne üldözze a potenciális ügyfeleket, hanem zárja le az üzleteket a ClickUp segítségével!

Ha jól végzik, az ügyfélszerzés a potenciális ügyfelek folyamatos áramlásával ösztönzi az üzleti növekedést. Bővíti az elérhetőségét és bevételi lehetőségeket teremt.

A legtöbb vállalkozás azonban nehézségekkel küzd, mert az ügyfélszerzés következetes erőfeszítést és stratégiai megközelítést igényel, és sokan nem felelnek meg ezeknek a követelményeknek.

A lényeg? A legjobb ügyfélszerzési stratégiák nem arról szólnak, hogy többet tegyünk, hanem arról, hogy jobban tegyünk. Ez azt jelenti, hogy a nagy vásárlási szándékkal rendelkező potenciális ügyfelekre kell összpontosítani, személyre szabni a megkereséseket, és olyan eszközöket használni, mint a ClickUp, hogy nyomon kövessük a kapcsolattartási pontokat, automatizáljuk a visszajelzéseket, és folyamatosan mozgásban tartsuk a folyamatot.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és kezdjen el egy jobban skálázható ügyfélszerzési rendszert építeni!