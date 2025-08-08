Ingyenes szerződéskiegészítő sablonok a meglévő megállapodások egyszerű frissítéséhez

Ahogy az üzletek fejlődnek, úgy kell fejlődniük a szerződéseinek is.

Szóbeli megállapodások? Kockázatosak. Informális e-mailek? Nem érvényesíthetők. Aláírt kiegészítés nélkül vállalkozása elavult feltételekkel működik tovább, ami konfliktusokhoz vezethet.

Itt jönnek jól a szerződés-kiegészítő sablonok.

Ez a blog ingyenes és testreszabható sablonokat mutat be, amelyek segítségével magabiztosan módosíthatja az eredeti megállapodást, egyértelműen, strukturáltan és kölcsönös megegyezéssel.

🔍 Tudta? A szerződések fogalma mélyen gyökerezik a történelemben, hiszen már az ókori jogrendszerekben is találunk bizonyítékokat formális megállapodásokra, például a mezopotámiai Hammurabi-törvénykönyvben 🏛️✍️. Ezek a korai formák alapozták meg a mai komplex szerződéses kereteket.

Mik azok a szerződés-kiegészítő sablonok?

A szerződéskiegészítés egy külön dokumentum, amely módosítja a meglévő szerződést anélkül, hogy azt felváltaná. Felvázolja a konkrét változásokat, legyen szó a szállítási határidő módosításáról, a záradékok frissítéséről vagy új rendelkezések hozzáadásáról.

A szerződés-kiegészítő sablon segítségével:

Gyorsan módosítson bármely eredeti szerződést

A feltételek egyértelmű leírása és tisztázása

Győződjön meg arról, hogy az érintett felek ugyanazon az állásponton vannak.

Takarítson meg időt, energiát és a jogi szakember felvételének költségeit!

Hozzon létre strukturált, előírásoknak megfelelő dokumentumokat, amelyek hivatalosnak tűnnek.

A szerződés-kiegészítő sablon használata általában ideális olyan üzleti helyzetekben, amikor új feltételeket kell hozzáadni vagy a kötelezettségeket módosítani kell.

Ahelyett, hogy az egész szerződést újraírná, egyszerűen használjon kiegészítő űrlapot a szerződés feltételeinek frissítéséhez, illessze be az új előírásokat, és erősítse meg a beleegyezést az érintett felek aláírásával – mindezt az eredeti szerződésnek megfelelően.

A legjobb szerződéskiegészítő sablonok áttekintése

Mi jellemzi egy jó szerződéskiegészítő sablont?

A jól megtervezett szerződéskiegészítő sablon segít egyértelműen közölni a konkrét változásokat, biztosítja a kölcsönös egyetértést, és gondoskodik arról, hogy minden érintett fél betartsa az eredeti megállapodást.

Az ideális szerződés-sablonnak a következő főbb jellemzőkkel kell rendelkeznie:

Egyértelmű hivatkozás az eredeti szerződésre : egy jó sablonnak tartalmaznia kell a kezdeti megállapodás dátumát, címét és a feleket, hogy a változások pontosan rögzíthetők legyenek.

A módosítások meghatározott hatálya : Meg kell határoznia és leírnia a kiegészítés által módosított konkrét változásokat, legyen az szállítási határidő, rendelkezés vagy szerződési feltétel.

Hatálybalépés időpontja : Egy jó szerződés sablonnak meg kell határoznia, hogy a változások mikor lépnek hatályba, hogy egyértelművé tegye az idővonalakat és elkerülje a vitákat.

Kölcsönös beleegyezés megerősítése : Válasszon olyan megoldást, amely egyértelműen kimondja, hogy mindkét fél önként elfogadja a változtatásokat, és hogy az eredeti megállapodás teljes mértékben hatályban marad.

Aláírási mezők minden fél számára : Helyet kell biztosítani az aláírások, a dátum, a nevek és a felek címeinek megfelelő kitöltéséhez.

Opcionális közjegyzői szakasz : válasszon egy sablont, amely közjegyzői blokkot tartalmaz, ha szükséges, hogy a változásokat hivatalosan is elismerjék, a törvényektől és a joghatóságtól függően.

Szerkezetes formázás: A dokumentumot világos címsorokkal és szakaszokkal kell megszervezni, hogy könnyen áttekinthető és érthető legyen.

Szerződés-kiegészítő sablonok

Íme a legjobb ingyenes és testreszabható szerződés-sablonok, amelyek segítségével frissítései egyértelműek, végrehajthatók és könnyen kezelhetők lesznek, anélkül, hogy újra kellene kezdenie az egészet:

1. ClickUp szerződés-kiegészítő sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp szerződés-kiegészítő sablonjával könnyedén nyomon követheti, módosíthatja és hivatalossá teheti a szerződésváltozásokat.

A ClickUp szerződés-kiegészítő sablonjával módosíthatja a meglévő szerződést anélkül, hogy újra kellene írnia az eredeti megállapodást. Beépített feladatkezelési, nézet- és automatizálási funkciói lehetővé teszik, hogy egy központi helyen kövesse nyomon a szerződésmódosításokat, rendszerezze a rendelkezéseket és együttműködjön az érintett felekkel.

Akár a szállítási határidő módosításáról, egy záradék frissítéséről vagy új feltételek hozzáadásáról van szó, ez a sablon egyszerűsíti a folyamatot, így tisztázhatja a feltételeket, és biztosíthatja, hogy minden fél gyorsan és jogilag elfogadja azokat.

🌟 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Igazítsa az egyedi igényeihez – legyen szó partnerségről, ügyfél-együttműködésről vagy közös vállalkozásról.

Határozza meg a közös kezdeményezések, az erőforrások elosztása és a kommunikációs protokollok feltételeit.

Dolgozzon együtt valós időben, és ossza meg kiegészítő dokumentumát és szerkesztéseit belső csapatokkal és külső érdekelt felekkel.

🔑 Ideális: HR-vezetők, szabadúszók és vállalkozók számára, akik gyakran módosítják a megállapodásokat, vagy jogilag kötelező erejű, nyomon követhető módszert igényelnek a szerződéses feltételek frissítéséhez.

Érdekesség: Az addendum latin szó, jelentése „hozzáadandó”. Ez a jogi világban a P. S. szakmai megfelelője!

2. ClickUp szerződés-felülvizsgálati sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp szerződés-felülvizsgálati sablonjával magabiztosan felülvizsgálhatja, összehasonlíthatja és kezelheti a szerződéseket.

A ClickUp szerződés-felülvizsgálati sablon segít a jogi csapatoknak, projektmenedzsereknek és érdekelt feleknek a szerződés értékelésében való együttműködésben, miközben biztosítja, hogy egyetlen fontos záradék vagy megfelelési kérdés se maradjon figyelmen kívül.

A sablon tökéletes a jogi dokumentáció egyszerűsítéséhez, és központi rendszert kínál a szerződések állapotának nyomon követéséhez, a kockázatok azonosításához és a követő intézkedések hozzárendeléséhez. Strukturált elrendezése és testreszabható nézetek lehetővé teszik, hogy magabiztosan kezelje a szerződések felülvizsgálatát a kezdetektől az aláírásig, ezzel időt takarítva meg és csökkentve a költséges hibákat.

🌟 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Tekintse át és kövesse nyomon a beszállítói megállapodásokat, hogy biztosítsa a világos teljesítési feltételeket, fizetési feltételeket és szolgáltatási szinteket.

Gyűjtse össze a jogi, pénzügyi és operatív részlegek véleményét egy helyen, hogy egyszerűsítse a felülvizsgálatokat és jóváhagyásokat.

Lehetővé teszi a projektben érdekelt felek számára , hogy megjegyzéseket fűzzenek, módosításokat javasoljanak és valós időben kövessék nyomon a változásokat, megkönnyítve ezzel a csapatok vagy szervezetek közötti együttműködést.

🔑 Ideális: jogi csapatok, tanácsadók és projektmenedzserek számára, akik rendszeresen foglalkoznak összetett szerződések felülvizsgálatával, és strukturált, együttműködésen alapuló rendszerre van szükségük.

További segítségre van szüksége? Ismerje meg a ClickUp Brain MAX-ot, egy AI-alapú asztali segédprogramot, amely összes munkáját – dokumentumokat, csevegéseket, feladatokat és egyebeket – egy egységes, kereshető térbe hozza össze. A szerződéses munkafolyamatok esetében ez azt jelenti, hogy azonnal megtalálhat bármely szerződést, záradékot vagy kapcsolódó dokumentumot az összes csatlakoztatott alkalmazásában, így minden rendezett és könnyen nyomon követhető marad. Nincs többé mappákban való keresgélés vagy fontos határidők elmulasztása. A Brain MAX-ot még hatékonyabbá teszi a beszéd-szöveggé alakító funkciója. Egyszerűen csak mondja el ötleteit vagy a szerződés legfontosabb pontjait, és a Brain MAX rögzíti azokat – tökéletes megoldás brainstorminghoz vagy a feltételek gyors vázlatos megfogalmazásához. Később átnézheti és finomíthatja jegyzeteit, hogy végleges szerződést készítsen. A Brain MAX segítségével a szerződésekkel kapcsolatos szervezettség és hatékonyság könnyebb, mint valaha.

3. ClickUp szerződéskezelési sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp szerződéskezelési sablonjával pontosan és a szabályoknak megfelelően egyszerűsítheti a szerződések életciklusát.

A ClickUp szerződéskezelési sablon segít minden méretű vállalkozásnak központosítani szerződéseit, nyomon követni a haladást és könnyedén kezelni a megújításokat. Azáltal, hogy a dokumentumokat és az érdekelt feleket egy helyen szervezi, biztosítja, hogy semmi ne maradjon ki.

A sablon egyszerűsíti az osztályok közötti együttműködést, növeli a szabályoknak való megfelelést, és csökkenti a határidők elmulasztásának vagy az elavult megállapodások kockázatát. Akár ügyfélmegállapodásokat, akár beszállítói szerződéseket kezel, könnyedén felügyelhet mindent a kérelem benyújtásától a megújításig.

🌟 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Minden szakaszban készítsen tervezetet, vizsgálja meg és fogadja el a változtatásokat, és hozzon létre szervezett szerződéses munkafolyamatokat.

A szerződéseket típusuk, osztályuk és aláírásuk dátuma szerint kategorizálhatja és elemezheti, így könnyen rendszerezheti őket.

Hatékonyan működjön együtt a csapatokkal úgy, hogy tagokat vagy vendégeket hív meg a szerződések kezelésére a ClickUp Workspace-en belül.

🔑 Ideális: jogi csapatok, beszerzési osztályok, startupok és vállalkozások számára, amelyek beszállítói, ügyfél- vagy belső szerződéseket kezelnek.

4. ClickUp szerződéses megállapodás sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp szerződés-sablon segítségével hatékonyan hozhat létre, kezelhet és nyomon követhet vállalkozói szerződéseket.

A ClickUp szerződéses megállapodás sablon segít a vállalkozásoknak egyértelmű, jogilag megfelelő megállapodások létrehozásában, amikor külső vállalkozókkal dolgoznak együtt. Egyszerűsíti a munkakörök, a teljesítendő feladatok, a határidők és a fizetési feltételek meghatározását, miközben mindkét felet megóvja a lehetséges vitáktól.

Ez a sablon minden szakaszban biztosítja a felelősségre vonhatóságot és az átláthatóságot azáltal, hogy a szerződéskészítést egyszerűsített munkafolyamatokká alakítja. A vállalkozó adataitól a projekt mérföldköveinek nyomon követéséig mindent egy közös munkaterületen tart rendezett állapotban.

🌟 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Adjon feladatokat a jogi, HR vagy projektmenedzsereknek, hogy összegyűjtsék a vállalkozók adatait, például elérhetőségüket, adóazonosító számukat és tanúsítványaikat.

Valós időben együttműködhet a vállalkozókkal vagy az érdekelt felekkel a beágyazott megjegyzések és a megosztott dokumentumok segítségével, hogy véglegesítse a megállapodás feltételeit.

Automatizálja az emlékeztetőket és a jóváhagyási munkafolyamatokat, hogy egyszerűsítse a belső felülvizsgálatokat és nyomon kövesse a jogi folyamatokat.

🔑 Ideális: szabadúszó menedzserek, HR-csapatok, ügynökségek vagy jogi osztályok számára, akik harmadik fél szolgáltatókkal vagy független vállalkozókkal dolgoznak együtt.

🔍 Tudta? Az Egyesült Államokban a szóbeli megállapodások bizonyos esetekben jogilag kötelező érvényűek, de ezt a bíróságon nehéz bizonyítani. Ez egy olyan jogi fejfájás, amire nincs szüksége. Ilyen esetekben a legjobb megoldás egy írásbeli kiegészítés.

5. ClickUp vásárlási szerződés sablon

Ingyenes sablon letöltése Kezelje a vásárlási feltételeket, jóváhagyásokat és határidőket a ClickUp vásárlási szerződés sablonjával.

A ClickUp vásárlási szerződés sablonja készen használható struktúrát biztosít a vásárlási szerződések megfogalmazásához, nyomon követéséhez és kezeléséhez.

Ez a sablon arra szolgál, hogy minden méretű vállalkozás jobb feltételeket tudjon kialkudni, biztosítsa a jogi megfelelést és egyszerűsítse a megállapodás folyamatának minden lépését. A kezdeti tervezetektől a végleges aláírásokig minden egy szervezett folyamatban történik, a maximális hatékonyság és a nyugalom érdekében.

🌟 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

A Docs segítségével összpontosítsa az összes vásárlási megállapodás részleteit egy helyen, így minden érdekelt fél hozzáférhet a legfrissebb verzióhoz.

Rendeljen felelősségeket a jogi, pénzügyi és beszerzési csapatoknak a vevő/eladó információk, fizetési feltételek és termékleírások összegyűjtésére.

Egyszerűsítse a dokumentumok felülvizsgálatának munkafolyamatait feladatkiosztásokkal, határidőkkel és megjegyzésalapú együttműködéssel.

🔑 Ideális: beszerzési csapatok, vállalkozás tulajdonosok, jogi osztályok és üzemeltetési vezetők számára, akik rutinszerű vagy nagy értékű beszerzéseket kezelnek olyan iparágakban, mint a gyártás, az informatika vagy a kiskereskedelem.

6. ClickUp partnerségi megállapodás sablon

Ingyenes sablon letöltése Határozza meg a feltételeket és kövesse nyomon a felelősségi köröket a ClickUp partnerségi megállapodás sablonjával.

A ClickUp partnerségi megállapodás sablonja segít a vállalkozásoknak egyértelmű, professzionális szerződéseket készíteni stratégiai szövetségek, közös vállalkozások vagy részvényalapú partnerségek számára. Úgy tervezték, hogy csökkentsék a félreértéseket és megerősítsék, hogy minden partner a kezdetektől fogva tisztában van jogaival, felelősségeivel és hozzájárulásával.

Ez a sablon lehetővé teszi a csapatok számára, hogy valós időben együttműködjenek, testreszabják a feltételeket és nyomon kövessék az előrehaladást a ClickUp dinamikus nézetének segítségével.

🌟 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Határozza meg partnerségének célját és hatókörét egy megosztott ClickUp Docs dokumentumban, hogy mindenki a kezdetektől fogva egy irányba haladjon.

Valós időben együttműködhet megjegyzések, mellékletek és partnercímkék segítségével, hogy visszajelzést kapjon.

Automatikus értesítéseket kaphat a feladatok frissítéseiről, a dokumentumok felülvizsgálatáról vagy az érdekelt felek véleményének kéréséről.

🔑 Ideális: Vállalkozások tulajdonosai, jogi csapatok vagy induló vállalkozások számára, akik hivatalos partnerséget alakítanak ki, különösen a tanácsadás, a technológia vagy a közös vállalkozások területén.

➡️ További információ: Hogyan kérjünk fizetést professzionálisan egy ügyféltől?

7. ClickUp projektmenedzsment szolgáltatások szerződés sablonja

Ingyenes sablon letöltése Határozzon meg egyértelmű elvárásokat és határidőket a ClickUp projektmenedzsment-szolgáltatási szerződés sablonjával.

A ClickUp projektmenedzsment-szolgáltatási szerződés sablonja világosan és áttekinthetően határozza meg a projekt hatókörét, a felelősségi köröket, a teljesítendő feladatokat, az ütemtervet és a fizetési feltételeket. Különösen értékes azoknak a projektmenedzsereknek, akiknek gyorsan kell formalizálniuk a megállapodásokat, miközben megőrzik professzionalizmusukat és egyértelműségüket.

A sablon egyszerűsíti a szerződéskészítést, hogy a szolgáltatók és az ügyfelek már a kezdetektől összhangban legyenek. Ez csökkenti a félreértéseket és megteremti az alapot a projekt sikeres megvalósításához.

🌟 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Határozza meg a hatókört, a teljesítendő feladatokat és az ütemtervet, hogy a projekt kezdetétől fogva egyértelműek legyenek az elvárások.

Automatizálja az értesítéseket és frissítéseket, hogy mindenki naprakész legyen a szerződés élettartama alatt.

Tárolja az összes szerződésváltozatot, módosítást és mellékletet egy helyen, hogy könnyebben kezelhesse őket.

🔑 Ideális: Projektmenedzserek, ügynökségek és tanácsadók számára, hogy ügyfeleiket és a velük kapcsolatos projekteket meghatározott hatókörrel és határidőkkel kezeljék.

🚨 ClickUp Insight: A tudásmunkások 83%-a elsősorban e-mailre és csevegésre támaszkodik a csapatkommunikációban. Munkaidejük közel 60%-át azonban ezeknek az eszközöknek a váltogatásával és az információk keresésével töltik. A ClickUp-hoz hasonló, mindenre kiterjedő munkaalkalmazással a projektmenedzsment, az üzenetküldés, az e-mailek és a csevegések egy helyen összpontosulnak! Itt az ideje a központosításnak és az energiák összpontosításának!

8. ClickUp tanácsadói szerződés sablon

Ingyenes sablon letöltése Készítsen biztonságos, részletes tanácsadói szerződéseket a ClickUp tanácsadói szerződés sablonjával.

A ClickUp tanácsadói szerződés sablonja egyszerűsíti a jogilag megalapozott szerződés megfogalmazását azáltal, hogy szervezett munkaterületet biztosít a hatály, a fizetés, a titoktartás és egyéb feltételek dokumentálásához.

Ezzel a sablonnal egyszerűsítheti az ügyfelekkel való kommunikációt és már a kezdeti szakaszban összehangolhatja az elvárásokat. Akár új ügyfelet vesz fel, akár egyszeri projektet indít, ez a tanácsadói szerződés sablon segít megóvni munkáját és vállalkozását.

🌟 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Határozza meg a tanácsadási szolgáltatások hatókörét, hogy mindkét félnek egyértelműek legyenek az elvárások.

Állítsa be a fizetési feltételeket és ütemezéseket, hogy elkerülje a fizetéssel kapcsolatos zavarokat.

Titoktartási záradékokat állapítson meg az érzékeny üzleti információk védelme érdekében.

🔑 Ideális: független tanácsadók, marketingügynökségek, üzleti coachok, valamint ügyvédek és pénzügyi tanácsadók számára, akik ügyfélszerződéseket kötnek.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Brain szolgáltatást a tanácsadói szerződések egyszerűsítéséhez azáltal, hogy feladat-emlékeztetőket állít be a teljesítendő feladatokra, a fizetési határidőkre és a jóváhagyásokra vonatkozóan. Használja ki a közös dokumentumokat az ügyfelek visszajelzéseinek rögzítésére és az összes kommunikáció egy helyen történő tárolására. Ezzel biztosíthatja, hogy soha ne mulasszon el egy határidőt sem, ügyfelei mindig tájékozottak legyenek, és egyszerűsítheti teljes tanácsadói munkafolyamatát a maximális hatékonyság és professzionalizmus érdekében.

9. ClickUp munkaszerződés-sablon

Ingyenes sablon letöltése Összehangolja csapatát és növelje a felelősségvállalást a ClickUp munkaszerződés-sablonjával.

A ClickUp munkaszerződés-sablon segít a csapatoknak a szerepek meghatározásában, az elvárások kitűzésében és a kölcsönös bizalom kiépítésében. Szerkezetet ad a projekteknek, biztosítva, hogy minden csapattag az első naptól kezdve összehangoltan és felelősségteljesen dolgozzon.

A beépített ClickUp funkcióknak köszönhetően ez a sablon lehetővé teszi, hogy a munkaszerződés minden aspektusát lefedje – a küldetésnyilatkozattól a teljesítményértékelésig.

🌟 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Hatékonyan állítson be határidőket a határidővel rendelkező feladatok létrehozásával, biztosítva a projekt fázisainak időbeni befejezését.

Állapodjon meg a konfliktusok konstruktív kezelésére szolgáló módszerekben.

Rendszeresen felülvizsgálja és frissítse a megállapodásokat, hogy azok alkalmazkodjanak a csapat változó igényeihez és dinamikájához.

🔑 Ideális: Agilis csapatok, projektmenedzserek vagy startup csapatok számára, akiknek a sikerhez elengedhetetlen az összehangoltság és a felelősségvállalás.

10. ClickUp bérleti szerződés sablon Texas

Ingyenes sablon letöltése Egyszerűsítse a bérbeadást Texasban a ClickUp kereskedelmi bérleti szerződés sablonjával.

A ClickUp texasi bérleti szerződés sablonja egyszerűsíti a bérbeadási folyamatot a texasi bérbeadók és ingatlankezelők számára. Központosított, könnyen használható munkaterületet biztosít a bérbeadó és a bérlő jogait egyaránt védő, jogilag kötelező erejű bérleti dokumentumok megszövegezéséhez, kezeléséhez és tárolásához.

Ez a sablon teljes átláthatóságot és ellenőrzést biztosít a bérleti feltételek, az idővonalak, a bérlők adatai és a kommunikáció felett. Úgy tervezték, hogy segítsen Önnek professzionálisnak, szervezettnek és a texasi bérleti törvényeknek megfelelőnek maradni – függetlenül attól, hogy egyetlen ingatlant vagy több egységet kezel.

🌟 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Gyűjtse össze a bérlőkről és az ingatlanokról a részletes nyilvántartáshoz szükséges alapvető információkat.

A átláthatóság érdekében részletezze a bérleti díj összegét, a fizetési határidőket és az elfogadott fizetési módokat.

Dokumentálja a jogi közzétételeket és a texasi állami törvények betartását az érvényesség biztosítása érdekében.

🔑 Ideális: ingatlankezelők, ingatlanügynökök vagy texasi bérbeadók számára, akik egyszerűsített eljárást keresnek kereskedelmi bérleti szerződések megfogalmazásához és kezeléséhez.

11. ClickUp szolgáltatási szerződés sablon

Ingyenes sablon letöltése Határozza meg a szolgáltatásokkal kapcsolatos elvárásokat és egyszerűsítse az ügyfélszerződéseket a ClickUp szolgáltatási szerződés sablonjával.

Nehézséget okoz az Ön és ügyfelei védelmét szolgáló, egyértelmű szolgáltatási szerződések elkészítése? A ClickUp szolgáltatási szerződés sablonja egyszerűsíti a folyamatot a beépített hatály, fizetési feltételek és határidők szakaszokkal, hogy csökkentsék a félreértéseket és biztosítsák az összhangot.

Ez a sablon egyszerűsíti az együttműködést és a felülvizsgálatot, miközben minden eszközt biztosít a megállapodások kezeléséhez a létrehozástól az aláírásig. Segítségével magabiztosan készíthet professzionális szolgáltatási szerződéseket, amelyekkel projektjei a terv szerint haladnak, és ügyfelei mindig tájékozottak maradnak.

🌟 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Vegyen fel titoktartási záradékokat az együttműködés során megosztott érzékeny információk védelme érdekében.

Határozza meg a szolgáltató és az ügyfél felelősségeit és kötelezettségeit.

Dokumentálja a vitarendezési módszereket a konfliktusok hatékony és professzionális kezelése érdekében.

🔑 Ideális: szabadúszók, ügynökségek és szolgáltató cégek számára, akiknek egyértelmű megállapodásokra van szükségük a hatókör, az ütemterv és a fizetési feltételek meghatározásához az ügyfelekkel.

12. ClickUp bérleti szerződés sablon

Ingyenes sablon letöltése Egyszerűsítse az ingatlankezelést testreszabható szerződésekkel a ClickUp bérleti szerződés sablon segítségével.

A ClickUp bérleti szerződés sablonja azoknak a bérbeadóknak készült, akik egyszerűsíteni szeretnék a bérbeadási folyamatot. Segít jogilag kötelező erejű bérleti szerződések megfogalmazásában, kezelésében és tárolásában, amelyek tisztázzák az elvárásokat, védik az Ön jogait és csökkentik a viták kockázatát.

Ez a sablon egyszerűsíti a szerződéskészítést azáltal, hogy tartalmazza a legfontosabb jogi elemeket, mint például a bérleti díj részleteit, a szabályokat és az ingatlanhoz való hozzáférés feltételeit.

🌟 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Határozza meg a bérleti feltételeket és időtartamot, hogy egyértelműen meghatározza a bérleti időszak hosszát és feltételeit.

Állítson fel irányelveket a bérleti szerződés megújítására vagy felmondására, hogy elkerülje a félreértéseket a szerződés lejártával.

Dokumentálja a jogi közzétételeket és a megfelelési követelményeket, hogy a szerződés érvényes és végrehajtható legyen.

🔑 Ideális: független bérbeadók, ingatlankezelők és ingatlanügynökök számára, akiknek megbízható, megismételhető folyamatra van szükségük a bérlőkkel kötött lakás- vagy üzlethelyiség-bérleti szerződések kezeléséhez.

👋🏾 Hagyja, hogy a ClickUp Autopilot Agents segítse a szerződéskezelés terén felmerülő munkát. Ezek az AI-alapú ügynökök automatikusan emlékeztetőket küldenek az aláírásra, felkérik Önt a szerződések kiegészítésekkel történő frissítésére, és rendszeres felülvizsgálatokat ütemeznek a megfelelés érdekében. Nézze meg, hogyan. 👇🏼

13. Szerződés-kiegészítő sablon a PandaDoc-tól

via PandaDoc

A PandaDoc szerződés-kiegészítő sablonja egyszerűsíti a két vagy több fél közötti meglévő megállapodások módosítását. Ez a sablon biztosítja, hogy minden változás egyértelműen dokumentálva legyen, jogilag elismert és könnyen nyomon követhető.

Ez a kiegészítő sablon hatékony módszert kínál a változások kezelésére anélkül, hogy az egész szerződést újra kellene fogalmazni. Egységes formátumot biztosít a projekt feltételeinek felülvizsgálatához, a szolgáltatási feltételek frissítéséhez vagy a határidők meghosszabbításához, biztosítva a zökkenőmentes jogi megfelelést.

🌟 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Személyre szabhatja a szerződést a felek adatainak, a szerződés hivatkozásainak és a módosítások részleteinek beillesztésével a szerkeszthető helyőrzők segítségével.

A dokumentumváltozásokat az A és B mellékletek segítségével rögzítheti, hogy áttekintse a korábbi és a frissített rendelkezéseket.

Tartsa meg az eredeti szerződés feltételeit azzal, hogy kijelenti, hogy az összes nem módosított szakasz teljes mértékben hatályban marad.

🔑 Ideális: Jogi csapatok, szerződéskezelők, szabadúszók és vállalkozók számára, akiknek módosítaniuk kell a megállapodásokat, miközben megőrzik a jogi védelmet és az egyértelműséget.

14. Szerződés-kiegészítő sablon a Juro-tól

via Juro

A Juro szerződéskiegészítő sablon segít a vállalkozásoknak a meglévő megállapodások módosításában, különösen a felelősség és az adatvédelem terén. Biztosítja, hogy a frissítések egyértelműek, végrehajthatók és megfeleljenek a szabályoknak, anélkül, hogy az eredeti szerződést érvénytelenné tennék.

Ez a sablon segít a szervezeteknek a szerződésmódosítások kezelésében, miközben megfelel az adatvédelmi törvényeknek, például a GDPR-nek és a CCPA-nak, így ideális jogi pontosságot és együttműködési helyzeteket igénylő esetekben.

🌟 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Tisztázza a felelősségi köröket az adatkezeléshez kapcsolódó adatkezelői és adatfeldolgozói szerepkörök meghatározásával.

Korlátozza a kockázatot átfogó felelősségi záradékokkal, beleértve a korlátokat és a kizárásokat.

Egyszerűsítse a GDPR/CCPA-nak megfelelő adatvédelmi gyakorlatok és adatmegőrzési irányelvek betartását.

🔑 Ideális: jogi csapatok, SaaS-szolgáltatók, fintech cégek, egészségügyi vállalatok vagy bármely B2B szervezet számára, amely érzékeny adatokat kezel, és aláírás után módosítania kell a feltételeket, miközben továbbra is megfelel a szabályoknak.

15. Szerződés-kiegészítő sablon a Business in a Box-tól

via Business in a Box

A Business in a Box szerződés-kiegészítő sablon lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy a teljes szerződés átírása nélkül, egyértelműen és jogilag megfelelően módosítsák a meglévő megállapodásokat.

Ideális olyan feltételek frissítéséhez, mint a határidők, az árak vagy a felelősségek, miközben az eredeti szerződés megmarad. Ez a sablon egyszerűsíti a módosítási folyamatot, biztosítva, hogy a változások egyértelműen rögzítésre kerüljenek és jogilag elismertek legyenek.

🌟 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Könnyen testreszabható, kitölthető mezőkkel a nevek, dátumok és konkrét módosítási feltételek számára.

Az eredeti megállapodásra való hivatkozással megőrizheti a szerkezetet, anélkül, hogy a nem érintett záradékokat módosítaná.

Biztosítsa a jogi egyértelműséget a módosításokról, a változatlan feltételekről és a meghatározott terminológiáról szóló szakaszokkal.

🔑 Ideális: szabadúszók, kisvállalkozások tulajdonosai, jogi csapatok, tanácsadók vagy beszállítók számára, akiknek gyors, megbízható módszerre van szükségük a szerződések hatályának, fizetésének vagy teljesítésének kölcsönös megegyezéssel történő módosításához.

16. Munkaügyi szerződés kiegészítő sablon az eSign-tól

eSign segítségével

Frissítenie kell egy munkaszerződést anélkül, hogy elölről kezdené? Az eSign munkaszerződés-kiegészítő sablon segítségével könnyedén módosíthatja a fizetést, a felelősségi köröket vagy a feltételeket, miközben az eredeti szerződés változatlan marad.

Tökéletes HR-szakemberek számára, mivel jogilag kötelező érvényű nyelvezettel biztosítja a világos, végrehajtható frissítéseket, egyszerűsítve a promóciók, a szabályzatok frissítése vagy a szerkezetátalakítások során végzett változtatásokat.

🌟 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Töltse ki zökkenőmentesen a munkáltató és a munkavállaló adatait, a dátumokat és az aláírásokat tartalmazó kijelölt mezőket.

A változásokat egy erre a célra szolgáló szövegmezőben részletezze, hogy felvázolja a szerződés konkrét módosításait.

Biztosítsa a jogi érvényességet mindkét fél aláírásával, hogy megerősítsék a kölcsönös megállapodást.

🔑 Ideális: HR-osztályok, startupok, vállalati vezetők és szabadúszó ügyfelek számára, akiknek formális módosításokra van szükségük a munkakörök, a javadalmazás vagy a foglalkoztatási feltételek tekintetében.

17. Vásárlási szerződés kiegészítő sablon a PDF Filler-től

via PDF Filler

A PDF Filler adásvételi szerződés kiegészítő sablonja lehetővé teszi az ingatlanügylet feltételeinek jogilag kötelező erejű frissítését az eredeti szerződés aláírása után, biztosítva a tisztaságot a vevők és eladók között a módosítások során.

A sablon rendkívül strukturált és könnyen kitölthető, így segít az ingatlanügynököknek és ügyfeleiknek elkerülni a zavart, csökkenteni a kockázatot és teljes mértékben megfelelni az állami és jogi előírásoknak a szerződésmódosítások során.

🌟 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Módosítsa a vásárlási feltételeket közvetlenül egy nagy szakaszban, amelybe beírhatja a megállapodás javasolt módosításait.

Jelölje meg a felek részvételét azzal, hogy ellenőrzi, a vevő vagy az eladó javasolja-e a módosítást.

Rögzítse az időpontot a felek aláírásának és elfogadásának dátumára és időpontjára kijelölt helyeken.

🔑 Ideális: ingatlanügynökök, brókerek, lakásvásárlók és ingatlaneladók számára, akik lakó- vagy kereskedelmi ingatlanok értékesítésének folyamatában bekövetkező változásokat kezelnek, például zárási dátumokat, javítási megállapodásokat vagy árak frissítését.

A ClickUp segítségével minden üzletet magabiztosan köthetsz meg!

A hivatalos, de jogilag nem kötelező érvényű megállapodások létrehozása kulcsfontosságú a partnerségek, együttműködések és közös vállalkozások során a várakozások egyértelmű meghatározásához. Ezek a dokumentumok segítenek elkerülni a félreértéseket, meghatározni a felelősségeket és bizalmat építeni, anélkül, hogy a szerződések jogi bonyodalmaival kellene foglalkozni.

A ClickUp, a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, olyan hatékony eszközökkel segíti a szakembereket, vállalkozókat és csapatokat, mint a Dokumentumok, Feladatok, Automatizálás és a beépített együttműködési funkciók. Egy helyen határozhatja meg a feltételeket, oszthatja el a felelősségeket, követheti nyomon az előrehaladást és biztosíthatja az átláthatóságot.

A ClickUp segítségével informális megállapodásai strukturált, megvalósítható tervekké válnak, amelyek erősítik az ügynökség és az ügyfél közötti kapcsolatot, valamint javítják az üzleti eredményeket.

✅ Regisztráljon még ma a ClickUp-ra.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan írjon szerződéskiegészítést?

A szerződés-kiegészítés megírásához először is adjon a dokumentumnak egy egyértelmű címet, például „Kiegészítés” az eredeti szerződéshez, és hivatkozzon az eredeti megállapodásra annak címével és dátumával. Adja meg a résztvevő feleket és a módosított vagy hozzáadott szakaszokat vagy feltételeket. A világosság kedvéért számozással vagy felsorolással jelölje meg az új feltételeket, módosításokat vagy kiegészítéseket. Mindkét félnek át kell tekintenie a kiegészítést, alá kell írnia és dátumoznia kell, ügyelve arra, hogy az eredeti szerződéshez csatolják vagy azzal együtt tárolják. Ez a folyamat segít biztosítani, hogy minden módosítás jogilag elismert legyen és a jövőben könnyen hivatkozható legyen.

Mi egy melléklet példája?

A kiegészítés példája lehet egy olyan dokumentum, amely új fizetési ütemtervet ad hozzá egy meglévő szolgáltatási szerződéshez. Ha például két vállalat havi szolgáltatásokra kötött szerződést, de módosítani szeretné a fizetési feltételeket, akkor létrehozhatnak egy kiegészítést, amelyben kijelentik: „2025. augusztus 15-től az eredeti szerződés 3. szakaszában meghatározott fizetési ütemterv a következőre változik: a fizetések minden hónap 1. napján banki átutalással történnek.” Mindkét fél aláírja és dátummal ellátja ezt a kiegészítést, így az a szerződés hivatalos részévé válik.

Hogyan írjon szerződésmódosítást?

A szerződés módosításának megírásához olyan dokumentumot kell készíteni, amely egyértelműen kijelenti, hogy az eredeti megállapodás „módosítása”ról van szó, és hivatkozik az eredeti szerződés címére és dátumára. Határozza meg, melyik záradékok vagy szakaszok változnak, és írja le részletesen az új feltételeket vagy javításokat. Használjon egyértelmű nyelvet, hogy elkerülje a zavart. Mindkét félnek alá kell írnia és dátumoznia kell a módosítást, amelyet az eredeti szerződéshez kell csatolni. Ez biztosítja, hogy a módosítás jogilag kötelező erejű legyen, és szükség esetén könnyen megtalálható legyen.

Mi az általános szerződéskiegészítés?

A szerződés általános kiegészítése egy kiegészítő dokumentum, amely kiegészíti, pontosítja vagy módosítja az eredeti megállapodás feltételeit anélkül, hogy a teljes szerződést felváltaná. Különböző változtatásokra használható, például határidők meghosszabbítására, fizetési feltételek frissítésére vagy új záradékok hozzáadására. Az általános kiegészítésnek hivatkoznia kell az eredeti szerződésre, meg kell határoznia a változtatásokat, és minden érintett félnek alá kell írnia. Aláírása után jogilag kötelező érvényűvé válik, és az eredeti szerződés részének tekintendő.