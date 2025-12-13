Karbon és ClickUp: melyik munkafolyamat-kezelő eszköz a jobb a könyveléshez?

Céged nem a rossz könyvelők miatt küzd, hanem azért, mert a kiváló könyvelők olyan munkát végeznek, amelyet a szoftvernek kellene elvégeznie.

Követések. Átadások. Hiányzó állapotok. Kézi ellenőrzőlisták.

Most aktívan keres egy eszközt, amely segít a rögtönzött munkafolyamatában.

Szóval, ki nyeri a Karbon és a ClickUp vitáját? Az egyik kifejezetten könyveléshez készült, míg a másik szabadságot ad Önnek, hogy a saját módján alakítsa ki a munkafolyamatokat.

Vessünk rá egy pillantást! 📦

Karbon és ClickUp összehasonlítása egy pillanat alatt

Íme egy rövid összefoglaló a kezdéshez:

Kritériumok ClickUp Karbon Elsődleges célközönség Minden méretű, többfunkciós csapatok, beleértve egyéni vállalkozókat, kis- és középvállalkozásokat, valamint nagyvállalatokat. Számviteli és könyvelő cégek Nézetek és rugalmasság Lista, tábla, naptár, Gantt és idővonal nézetek Lista, idővonal, tevékenység és Kanban tábla nézetek Elemzés és jelentések Dashboardok diagramokkal, képletekkel, számítási kártyákkal, testreszabható widgetekkel és egyéb általános projektmenedzsment eszközökkel WIP, realizáció, személyzet kihasználtság és ügyfélviselkedés Dokumentumok és SOP-k Beépített dokumentumok különböző főkönyvi sablonokkal, többek között wikikkel, feladatkapcsolatokkal és jogosultságokkal. Támogatja a dokumentációt összekapcsolt feladatokon keresztül. AI képességek Robusztus ClickUp Brain funkcióval, amely kontextusfüggő válaszokat, összefoglalókat, automatikus feladat létrehozást és irányítópultokat biztosít. Integrált mesterséges intelligencia a munkafolyamat hatékonysága és betekintés érdekében

Mi az a ClickUp?

Próbálja ki a ClickUp-ot még ma ingyenesen! A ClickUp segítségével nyomon követheti a számlázható órákat és az ügyfelek munkáját.

A mai munkafolyamatok nem működnek megfelelően – különösen a könyvelés területén.

A csapatok elmerülnek a munka terjeszkedésében: fragmentált munkafolyamatok terjednek el a táblázatokban, e-mailekben, megosztott meghajtókban, egymástól független számviteli alkalmazásokban és eszközökben, amelyek nem kommunikálnak egymással. Az eredmény? A könyvelők órákat töltenek a kiegészítő dokumentumok felkutatásával, a rendszerek közötti váltással, valamint az auditok, egyeztetések és zárási tevékenységek összefüggéseinek összerakásával. Eközben a cégek és a pénzügyi csapatok elveszítik a termelékenységüket, a pontosságukat és az időt, amelyet a csúcsidőszakokban nem engedhetnek meg maguknak, hogy pazaroljanak.

A világ első konvergált AI munkaterületeként a ClickUp projektmenedzsment platformja egyesíti a projektmenedzsmentet, a tudásmenedzsmentet és a valós idejű együttműködést – mindezt olyan AI segítségével, amely megérti a munkáját és segít gyorsabban haladni, kevesebb hibával.

Struktúrát biztosít a nagy volumenű, határidőhöz kötött számviteli munkákhoz, a hónapzárástól az auditokig és az ügyfeleknek szállítandó eredményekig. Szabványosítsa munkafolyamatait egyedi állapotokkal, automatizálásokkal és engedélyekkel, hogy ismételhető folyamatokat hozzon létre, csökkentse az átdolgozások számát, és teljes áttekintést biztosítson partnereinek, kontrollereinek és munkatársainak minden megbízásról, feladatról és határidőről.

A ClickUp funkciói

Vessünk egy pillantást a ClickUp funkcióira, amelyek több lépésből álló folyamatok, funkciók közötti együttműködés és ügyfelekkel kapcsolatos munkák precíz kezelésére lettek tervezve.

1. funkció: Pénzügyi projektmenedzsment

A ClickUp for Finance Teams a szállítók bevonását, a bérszámfejtést és a nyereség-veszteség felülvizsgálatokat ismétlődő, nyomon követhető munkafolyamatokká alakítja, kész sablonok és speciális eszközök segítségével.

Hozzon létre ClickUp feladatokat konkrét részletekkel a kontextus biztosítása érdekében

A ClickUp feladatok a rugalmas cselekvési egységekként szolgáló kulcsfontosságú elemek.

Például a harmadik negyedéves pénzügyi jelentés elkészítésekor hozzon létre egy feladatot az ügyfélmappában, amelynek alfeladatai a banki kivonatok, a kiadások ellenőrzése, az egyeztetések és a végső összefoglaló, mindegyikhez határidővel.

Használja a Clickup egyéni mezőit a „Költségvetés”, „Tényleges kiadás” és „Eltérés” mezőkhez, és alkalmazza a képletmezőket a hiányosságok automatikus kiszámításához közvetlenül a feladatban.

A ClickUp Dashboards mindenre rávilágít, megmutatva a függőben lévő jóváhagyásokat, a közelgő határidőket és a megjelölt feladatokat minden ügyfél és osztály esetében.

Használja a ClickUp Dashboards akkumulátor diagramjait a csapat munkaterhelésének és a projekt állapotának vizualizálásához

Tegyük fel, hogy 20 ügyfél számlázását kezeli. Hozzon létre egy ügyfélportált a ClickUp segítségével a következőket felhasználva:

Osztott oszlopdiagram az ügyfelekenkénti számlázható órákról

A bevétel és a prognózis összehasonlítása

A feladatlista a lejárt számlákhoz

Így korán észlelheti a késedelmeket, átoszthatja a munkát, és betarthatja az ütemtervet.

💡 Profi tipp: Alkalmazza a „minimálisan életképes munkafolyamat” szemléletmódot. Kezdje azzal, hogy a lehető legegyszerűbb és leggyorsabb módon dokumentálja a munkafolyamatot: egy ellenőrzőlista, egy idővonal vázlat és egy hangjegyzet segítségével. Végezzen el egy ciklust, gondolkodjon el rajta, és finomítsa. Ezután csak azt formalizálja, ami néhány ismétlés után bevált.

2. funkció: AI-alapú funkciók

Állítson be egyedi „ha ez, akkor az” szabályokat a ClickUp Automations és a ClickUp AI segítségével, hogy egyszerűsítse az adminisztratív feladatokat.

Használja a ClickUp automatizálási és AI mezőket a feladatok sürgősség, ügyfélszint vagy határidő szerinti rendezéséhez

Ha könyvelőcsapatának péntekig át kell tekintenie az adóügyi dokumentumokat:

Állítson be automatizálást a feladatok kiosztásához olyan egyéni mezők alapján, mint az „ügyfélszint” vagy a „beadási határidő”.

A dokumentumok feltöltése után a feladatok automatikusan a „Kész a felülvizsgálatra” állapotba kerülnek.

Riasztást indítson, ha egy feladat csütörtök végéig még mindig „Folyamatban” jelöléssel szerepel.

Ha pedig gyorsan be kell jelentkeznie vagy fel kell zárkóznia, a ClickUp Brain ott van, hogy helyette gondolkodjon.

Kíváncsi arra, hogyan lehet az AI-t felhasználni a könyvelésben? Csak kérje meg a Brain-t, hogy foglalja össze az összes nyitott tételt és a legutóbbi frissítéseket. Heti frissítést kell küldenie egy ügyfélnek? Az AI Writer elkészítheti Önnek a tervezetet a feladataktivitások és megjegyzések alapján, így nem kell másolni és beilleszteni.

Tegyük fel, hogy Ön egy műveleti vezető, aki egy heti áttekintésre készül.

📌 Példa: Összegezze az ABC ügyfél összes nyitott tételét és akadályát a héten. Tartalmazza a rögzített időt és a függőben lévő jóváhagyásokat.

Pár másodperc alatt világos képet kap arról, hogy mi készült el, mi késik, és mi igényel intézkedést.

🚀 A ClickUp előnye: Ezekhez a funkciókhoz kiegészítőként szolgál a ClickUp Email Project Management, amely lehetővé teszi az e-mailek küldését, fogadását és kezelését közvetlenül a munkaterületen belül. Az ügyfelek e-mailjeit azonnal feladatokká alakíthatja, határidőkkel, megbízottakkal és mellékletekkel kiegészítve. Hozzászólásokat fűzhet hozzá, nyomon követheti a beszélgetéseket, és teljes szálakat kapcsolhat a megfelelő eredményhez. A ClickUp segítségével konvertálja az e-maileket feladatokká és fordítva, hogy központosítsa munkafolyamatait.

3. funkció: Együttműködési funkciók

A pénzügyi műveletek nem működhetnek zökkenőmentesen, ha a kommunikáció a rendszeren kívül zajlik. A probléma megoldására a ClickUp Chat lehetővé teszi, hogy bármely projekt vagy ügyfélmappa keretében dedikált csevegőcsatornákat használjon, így a beszélgetések fókuszáltak maradnak.

Sűrű napja van? Az AI CatchUp kiemeli a fontos frissítéseket és teendőket, így nem kell végiggörgetnie az oldalt, hanem egyből azokra a feladatokra koncentrálhat, amelyekhez beavatkozása szükséges.

Belső megerősítést szeretne kapni? Csak kérdezzen a szálban, és az AI Answers pontosan kiválasztja a választ a korábbi üzenetekből, dokumentumokból vagy akár a csatlakoztatott eszközökből.

Ha pedig dokumentációján belülre van szüksége együttműködésre, akkor a ClickUp Docs-hoz fordulhat. Ez strukturált módszert kínál az SOP-k, pénzügyi irányelvek és ügyfelek számára készült sablonok tárolására a munkaterületén belül.

ClickUp árak

Mi az a Karbon?

via Karbon

A Karbon egy együttműködésen alapuló gyakorlatkezelő eszköz, amelyet kifejezetten könyvelőirodák és ügyfélszolgálati cégek számára fejlesztettek ki, különösen az adó-, könyvvizsgálati és könyvelési ágazatban.

Az e-maileket feladatokká alakíthatja, újrafelhasználható munkasablonokat készíthet ismétlődő szolgáltatásokhoz, például havi záráshoz vagy adóelőkészítéshez, és idővonalak és teendőlisták segítségével kezelheti a csapat kapacitását.

A Karbon funkciói

Íme néhány fontos funkció, amelyet a Karbon kínál a pénzügyek szervezéséhez:

1. funkció: Projektmenedzsment

Egyszerűsítse a komplex számviteli munkafolyamatokat a Karbon munkafolyamat-automatizálással

A Karbon munkafolyamat-automatizálása segít a projektkönyvelő csapatoknak megszüntetni az alacsony értékű adminisztratív munkát, és az ügyfelekre gyakorolt hatásra koncentrálni. Az automatikus emlékeztetők és e-mailes műveletek segítségével automatizálhatja a kapcsolatfelvételt és az ügyfélkérések kezelését, biztosítva ezzel a pontos és nyomon követhető kommunikációt.

Használjon munkasablonokat egyedi állapotokkal, ellenőrzőlistákkal és szerepkörökkel az ismétlődő folyamatok, például a havi egyeztetések vagy az adóelőkészítés szabványosításához. Ezenkívül az automatizálók lehetővé teszik a feladat előrehaladásának frissítését, a felülvizsgálók kijelölését vagy az állapotok előre meghatározott feltételek alapján történő megváltoztatását, így a munkafolyamat manuális beavatkozás nélkül haladhat előre.

A Kanban tábla és a munkatervező valós idejű áttekintést nyújt a csapatoknak a munkaterhelésről és az ütemtervről, míg a „Saját hetem” nézet segít az egyéneknek a prioritásokra koncentrálni.

📖 Olvassa el még: A legjobb projektmenedzsment szoftverek ügyfélportállal

2. funkció: Számlázás és fizetések

Vegye kézbe a számlázási ciklust a Karbon számlázási és fizetési funkcióival

Az ügyfelek számlázása nem csak egy egyszerű folyamat. Magában foglalja az idő nyomon követését, a számlák kiállítását és az adózási részleteket. A Karbon segítségével nyomon követheti az időt a javasolt időbejegyzésekkel, hogy ne maradjon ki egyetlen számlázható perc sem, majd számlázhat úgy, hogy rögzített díjat vagy a munkarendjéhez kapcsolódó ismétlődő számlázást állít be.

Ügyfélportál funkciója lehetővé teszi a dokumentumok összegyűjtéséhez kapcsolódó feladatok közvetlen kiosztását az ügyfeleknek, ami döntő fontosságú a könyvelés számára.

Automatizálja az ügyfelek fizetéseit a „Karbon Payments” segítségével, és engedélyezze az automatikus fizetéseket kártyával vagy közvetlen terheléssel a követelések csökkentése érdekében. A „Receivables Dashboard” (Követelések irányítópultja) valós idejű betekintést nyújt a ki nem fizetett számlákba és a potenciális cash flow kockázatokba.

A WIP- és realizációs jelentések, a leírások és a számlázási futások segítségével a Karbon megszünteti a kézi egyeztetést, és teljes ellenőrzést biztosít a bevételi műveletek felett.

💡 Profi tipp: Mielőtt bármit is befejezettként jelölne, győződjön meg arról, hogy megfelel a minőség-ellenőrzési kritériumoknak. Adjon hozzá egy ellenőrzőlistát, és tegye fel magának a következő kérdéseket: Mellékelték a kiegészítő dokumentumokat? A belső megjegyzések egyértelműek? Ügyfélbarát nyelvet használtak? A következő lépés ütemezve van? Rendeljen ki egy másik ellenőrt a véletlenszerűen kiválasztott feladatok rotációs ellenőrzéséhez.

3. funkció: Üzleti elemzés

A Karbon segítségével felismerheti a szűk keresztmetszeteket és nyomon követheti az ügyfelek jövedelmezőségét

Projektkönyvelő szoftverként a Karbon üzleti elemzései segítenek nyomon követni a csapat teljesítményét, az ügyfelek viselkedését és a munkafolyamatok hatékonyságát. A „Time & Budgets” (Idő és költségvetés) irányítópulttal mindig kézben tarthatja a költségvetéseket és az ütemterveket, a „Client Analysis” (Ügyfélelemzés) funkcióval pedig azonosíthatja, mely ügyfelek igényelnek a legnagyobb figyelmet.

Ezenkívül olyan eszközökkel, mint a „Munkalisták” és az „Aktivitási ütemtervek”, felismerheti az akadályokat és a késedelmes tételeket, mielőtt azok hatással lennének a teljesítésre. Emellett exportálhat jelentéseket, vagy a Karbon API-ját használva egyedi irányítópultokat hozhat létre Excelben vagy Power BI-ben.

Karbon árak

Csapat: 79 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

💡 Profi tipp: Tegye játékossá a csapat tagjainak hozzájárulását egy „Work Wins” ranglistával. Adjon pontokat az értéknövelő tevékenységekért: Az ügyfelekkel kapcsolatos feladatok korai elvégzése = +5

Ügyfelek számára kész dokumentáció vagy ellenőrzőlisták biztosítása = +3

A potenciális hibák felismerése és kijavítása = +2 Heti kiemelések vagy „legjobb közreműködők” bemutatása a belső csatornákon. Változtassa meg a mutatókat, hogy frissességet biztosítson, például a lezárás ideje, a minőség, a mennyiség vagy az ügyfél-elégedettség tekintetében. Ez különösen jól működik a forgalmas adóbevallási időszakokban vagy a havi zárási ciklusokban, amikor a morál romlik.

ClickUp és Karbon: funkciók összehasonlítása

A számviteli munkafolyamatok kezelése terén mind a ClickUp, mind a Karbon strukturáltságot, automatizálást és átláthatóságot ígér. De hogyan viszonyulnak egymáshoz, ha összehasonlítjuk a mindennapi munkában fontos funkciókat, mint például a feladatkezelés, az együttműködés és az automatizálás?

Vessünk egy pillantást arra, hogy ezek az ügyfélportál-szoftverek hogyan teljesítenek. 🎯

1. funkció: Feladatkezelés

A ClickUp és a Karbon egyaránt lehetővé teszi a munka feladatokra bontását, a felelősségek kiosztását és a határidők nyomon követését.

ClickUp

A ClickUp egy all-in-one feladatkezelő rendszert kínál, amely bármilyen csapatstruktúrát vagy munkafolyamatot támogat. A feladatokat több nézetben (lista, tábla, naptár és Gantt) kezelheti, sablonokat hozhat létre, folyamatokat automatizálhat, és részleteket, például függőségeket, prioritásokat, egyéni mezőket és időkövetést is beépíthet.

Támogatja az agilis sprinteket, a munkaterhelés tervezését és a csapatok közötti együttműködést is, így kiválóan alkalmas mind egyéni munkatársak, mind többfunkciós csapatok számára.

Karbon

A Karbon a számviteli gyakorlatokra szabott, strukturált, megismételhető munkafolyamatokra összpontosít. A feladatok munkasablonokhoz vannak kötve, és gyakran ellenőrzőlista-szerű struktúrát követnek. Bár a platform automatizálási triggereket és állapotfrissítéseket kínál, a testreszabási lehetőségek korlátozottabbak.

🏆 Győztes: A ClickUp nyert rugalmas és skálázható feladatkezelő rendszerével.

2. funkció: Munkafolyamat-automatizálás

A munkafolyamat-automatizálás elengedhetetlen azoknak a vállalatoknak, amelyek célja a manuális feladatok csökkentése, az átadások minimalizálása és az adminisztratív költségek csökkentése.

ClickUp

A ClickUp automatizálási és AI funkciói segítenek kiküszöbölni az ismétlődő munkákat trigger-alapú szabályok segítségével, például feladatok kiosztásával vagy állapot vagy határidő alapján riasztások küldésével.

Az AI-alapú feladatkezelés, a ClickUp Brain által automatizált összefoglalók és a dinamikus űrlapok előnyt jelentenek a gyorsan változó vagy nagy volumenű munkafolyamatok racionalizálásában.

Karbon

A Karbon munkafolyamat-automatizálása a kiszámíthatóságra lett tervezve. Az automatizálók a kliensportál sablonjai és státuszai alapján indítják el a feladatok frissítését, az emlékeztetőket és az ügyfelek bejelentkezését. Ez hasznos az ismétlődő számviteli munkafolyamatokhoz, de kevésbé dinamikus, ha cége nem szabványos kéréseket vagy változó ütemterveket kezel.

🏆 Győztes: ClickUp, köszönhetően sokoldalúbb és AI-támogatott automatizálási képességeinek.

3. funkció: Együttműködés és kommunikáció

A ClickUp és a Karbon egyaránt arra törekszik, hogy az ügyfelekkel való kommunikáció a munkához közel maradjon. Íme, hogyan viszonyulnak egymáshoz az együttműködési funkcióik:

ClickUp

A ClickUp valós idejű együttműködést kínál olyan eszközökkel, mint a Chat, a SyncUp hívások, a Docs és az e-mail integráció.

A projektekben csevegőcsatornák léteznek, és az AI CatchUp kiemeli a fontos üzeneteket. Közvetlenül kommentálhatja a feladatokat vagy dokumentumokat, átalakíthatja a beszélgetéseket cselekvési tételekké, és kezelheti az e-maileket a munkaterületen belül.

Karbon

A Karbon központosítja az e-mailes kommunikációt az ügyfelek ütemtervein és munkatételein belül, @említéseket, megosztott beérkező leveleket és a szálak áttekinthetőségét kínálva. Ugyanakkor hiányoznak belőle olyan eszközök, mint az alkalmazáson belüli csevegés és a közös dokumentumok.

🏆 Győztes: ClickUp, mert ugyanazon a platformon belül többféle valós idejű együttműködési lehetőséget kínál.

ClickUp és Karbon összehasonlítása a Redditen

Összehasonlítottuk a funkciókat, de milyen is valójában a ClickUp vagy a Karbon napi használata? Hogy valós képet kapjunk, megvizsgáltuk a Reddit fórumokat, ahol szakemberek osztják meg szűrőmentes véleményüket.

A ClickUp-ot gyakran dicsérik azért, mert pontosan azt teszi, amit ígér, például ez a felhasználó:

2017 óta használom. Nagyszerű. Az AI nagyon jó. A dokumentumokat a vállalkozásom második agyának használom. Nincs panaszom, csak az, hogy nehéz kitalálni, hogyan kell elkezdeni. A sablonok segítenek ebben. Kipróbáltam a legtöbb más eszközt is, de a ClickUp még mindig mindet felülmúlja, mint átfogó projekt-/termékkezelő platform (még a Jira-t is).

2017 óta használom. Nagyszerű. Az AI nagyon jó. A dokumentumokat a vállalkozásom második agyának használom. Nincs panaszom, csak az, hogy nehéz kitalálni, hogyan kell elkezdeni. A sablonok segítenek ebben. Kipróbáltam a legtöbb más eszközt is, de a ClickUp még mindig mindet felülmúlja, mint átfogó projekt-/termékkezelő platform (még a Jira-t is).

Még az ingyenes csomag is jó értékeléseket kap:

A ClickUp ingyenes verziója meglepően jó... Hónapok óta használom anélkül, hogy frissítenem kellene, és a legtöbb igényemet kielégíti.

A ClickUp ingyenes verziója meglepően jó... Hónapok óta használom anélkül, hogy frissítenem kellene, és a legtöbb igényemet kielégíti.

Íme, mit mondtak a Karbon ügyfelei:

Évek óta használjuk a Karbon-t, és nagyon szeretem. Kicsit drága, de megéri... A Karbon egyetlen olyan funkciója, ami máshol nem volt, a kollaboratív munkafolyamat volt – a munkafolyamat elemei nem csak belsőleg, hanem az ügyfélnek is hozzárendelhetők voltak.

Évek óta használjuk a Karbon-t, és nagyon szeretem. Kicsit drága, de megéri... A Karbon egyetlen olyan funkciója, ami máshol nem volt, a kollaboratív munkafolyamat volt – a munkafolyamat elemei nem csak belsőleg, hanem az ügyfélnek is hozzárendelhetők voltak.

💡 Profi tipp: Határozza meg, hogyan működik a csapata. Ismétlődő feladatokat, szolgáltatási folyamatokat vagy jegyrendszert követ? Használjon úszósávokat vagy szakaszokat, például „Felülvizsgálatra”, „Dokumentumokra vár” és „Terepen”, hogy azok megfeleljenek a valós ügyfélszolgálati szakaszoknak.

Melyik munkafolyamat-kezelő eszköz a legjobb a könyvelőirodák számára?

Miután mindent mérlegeltünk, a Karbon és a ClickUp közötti vitában egyértelmű a választás.

A ClickUp kerül ki győztesen. 🚀

A Karbon jól megfelelhet a számviteli szakemberek igényeinek, de a ClickUp rugalmas és skálázható munkaterületet kínál, amely minden csapatnak megfelel, a pénzügyektől és a műveletektől a termékekig és a HR-ig.

A ClickUp Brain, az Automations, a Docs, a Dashboards és a Chat funkciók egy helyen elérhetőek, így a ClickUp a modern, gyorsan változó munkafolyamat-kezeléshez a legokosabb választás.

