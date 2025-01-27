ClickUp blog
A 10 legjobb projektelszámolási szoftver a projekt ROI maximalizálásához 2025-ben

A 10 legjobb projektelszámolási szoftver a projekt ROI maximalizálásához 2025-ben

Engineering Team
Engineering Team
2025. január 27.

Bármely vállalkozás végső célja a befektetés megtérülése és a nyereségtermelés. Ehhez azonban kifogástalanul kell kezelnie a pénzügyeket. Itt jön képbe a projektkönyvelés. ?

A könyvelés azonban könnyebb mondani, mint csinálni – ez az egyik leginkább hibalehetőségekkel terhelt munka a világon.

Szerencsére ez az elmúlt években jelentősen megváltozott a projektelszámolási szoftverek megjelenésével. Ezek az eszközök a grafikus felhasználói felület (GUI) és az automatizálás révén egyszerűsítették a projektelszámolást. Emellett költségvetési és előrejelzésen alapuló funkciókat is kínálnak, amelyek segítenek a vállalkozásoknak adat alapú pénzügyi döntéseket hozni a projektjeikkel kapcsolatban.

Vessünk egy pillantást a 10 legjobb projektelszámolási szoftverre, elemezzük azok erősségeit és gyengeségeit, és vizsgáljuk meg, hogyan segíthetik vállalkozása növekedését. ?

Mit kell keresnie a legjobb projektelszámolási szoftverben?

A projektkönyvelés jelentősen eltér az általános pénzügyi könyveléstől, mivel inkább a projekt állapotára összpontosít, mint a vállalat adózására és a jogszabályok betartására. Ahhoz, hogy jól végezhesse feladatát, a projektkönyvelő szoftverének a következő egyedi funkciókkal kell rendelkeznie:

  1. A projektköltségek fázisonkénti nyomon követése: A projekt több szakaszon megy keresztül, és a folyamat során költségek merülnek fel. Ahhoz, hogy teljes mértékben megértsd ezeknek a költségeknek a projektre gyakorolt hatását, a szoftvernek lehetővé kell tennie a projekthez kapcsolódó költségek fázisonkénti vagy szakaszonkénti nyomon követését.
  2. Időnyilvántartás: Ez a funkció lehetővé teszi csapattagjainak, hogy rögzítsék az adott projekten eltöltött órákat. Ez elengedhetetlen a projekt szintű bérköltségek nyomon követéséhez.
  3. Projektspecifikus jelentések: A kiváló számviteli szoftverek robusztus jelentéskészítési funkciókkal is rendelkeznek, amelyekkel pénzügyi jelentéseket lehet létrehozni és exportálni, így áttekinthetővé válnak az összes projekthez kapcsolódó költségek.
  4. Integrációk: Ha projektkönyvelő szoftvere integrálható általános könyvelő szoftverrel, az jelentősen egyszerűsítheti a könyvelő csapat munkáját. Hasonlóképpen, integrálnia kell a projektmenedzsment alkalmazásokkal is, hogy könnyen szinkronizálhassa a releváns adatokat és a munka előrehaladását.
  5. Költségvetés és előrejelzés: Ha projektelszámolási szoftvere ezekkel a funkciókkal rendelkezik, akkor előre tervezhet és átfogó képet kaphat jövőbeli projektjeinek alakulásáról.

A 10 legjobb projektelszámolási szoftver

Bár több száz projektelszámolási megoldás létezik, csak néhány felel meg a fenti kritériumoknak. Elemeztük a rendelkezésre álló lehetőségeket, azok kínálatát és hiányosságait, hogy összeállítsuk ezt a 10 legjobb projektelszámolási szoftver listát. Nézzük meg, kik kerültek be a listába! ?

1. ClickUp

Kézi időkövetés a ClickUp-ban
Rögzítse az időt menet közben, vagy adja meg manuálisan a ClickUp időkövető funkciójával.

A ClickUp számos projektmenedzsment funkciót kínál, beleértve a projektkönyveléshez tervezetteket is. Az első a ClickUp Time Tracking, amely lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy nyomon kövessék és rögzítsék a feladatok elvégzésére fordított időt.

A nyomon követés rendkívül egyszerű: egy gombnyomással elindíthatja a nyomon követést. Amint egy feladat befejeződött, Ön vagy csapattagja leállítja az időmérést, amely automatikusan hozzáadódik a kiválasztott feladathoz. Csapattagjai a bejegyzést Számlázható jelöléssel láthatják el, hogy kiszámlázzák, vagy akár megjegyzést is fűzhetnek hozzá, ha valami szokatlan történik. ⏲️

Az időkövetés mellett kövesse nyomon projektje előrehaladását mérföldkövek segítségével. A ClickUp Milestones segítségével megjelölhet bizonyos feladatokat egy projekten belül, és amint azokat befejezi, a projekt előrehaladása és a feladatok állapota automatikusan frissül. Meghatározhat egyéni feladat- és projektállapotokat, vagy kiválaszthatja az alapértelmezett állapotok egyikét, például:

  • A terv szerint halad
  • Késleltetett
  • Folyamatban
  • Függőben

Ahogy a csapattagok befejezik a különböző feladatokat és rögzítik az időbejegyzéseiket, azok elemzése kissé unalmas feladatnak tűnhet. A ClickUp Accounting segítségével azonban ez nem így van – egyedülálló táblázatos nézetével egyszerre több időbejegyzést is elemezhet.

ClickUp 3.0 Táblázatos nézet Egyszerűsített
A ClickUp 3.0 táblázatos nézetében rendezheti, szűrheti és osztályozhatja a feladatokat, hogy gyorsabban áttekintést kapjon az összes munkájáról.

A táblázatos nézet új szintre emeli a táblázatkezelő programokat azzal, hogy lehetővé teszi a feladatok, a csapattagok és akár a dokumentumok összekapcsolását a cellákon belül, így vizuális és interaktív adatbázist hozva létre az elvégzett munkákról.

Ön és csapattagjai könnyedén frissíthetik a cellákat, és hozzáadhatnak megjegyzéseket, időbejegyzéseket, feladatállapotokat, költségeket és egyéb részleteket minden egyes feladathoz. Ezután elemezheti pénzügyi adatait, mielőtt végrehajtaná a tranzakciókat. ?

A ClickUp jelentősen egyszerűsítheti az ügyfeleknek szóló jelentések elkészítését is, mivel lehetővé teszi ügyfél-dashboardok létrehozását. A ClickUp Dashboards segítségével widgeteket adhat hozzá jelentésekhez, számlázáshoz, fizetési emlékeztetőhöz és még sok máshoz. Ha elégedett az eredménnyel, küldje el a megfelelő ügyfélnek egy megosztható link segítségével.

A ClickUp legjobb funkciói

  • Kifejezetten számvitelhez készült funkciókészlet
  • Időkövetés
  • Ügyfél-irányítópultok
  • Sokoldalú táblázatok táblázatos nézetben
  • Számos kész sablon, beleértve a ClickUp számviteli sablont, amely segít a pénzügyi jelentések és az üzleti tervezés elkészítésében.
  • Projekt mérföldkövek
  • Automatizálás és emlékeztetők

A ClickUp korlátai

  • Első használatkor túlterhelő lehet az új felhasználók számára.
  • A funkciók sokfélesége túl bonyolult lehet független vállalkozók számára.

ClickUp árak

  • Örökre ingyenes
  • Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Árak kérésre rendelkezésre állnak
  • ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.

Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik*

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (3000+ értékelés)

2. NetSuite

Oracle NetSuite Budget vs. Actuals
Forrás: Oracle NetSuite

Az Oracle NetSuite egy teljes körű vállalatirányítási rendszer (ERP), amely segít a vállalkozásoknak a működésük irányításában, a tervezésben és az erőforrások kihasználásában. A csomaghoz tartozik a SuiteProjects, egy projektkönyvelő szoftver, amely segít a vállalatoknak a kiadások, a jövedelmezőség és a költségvetések projekt szintű kezelésében, részletes jelentésekkel. ?

Ez lehetővé teszi a tényleges kiadások és a költségvetés, valamint a jövedelmezőség és az előrejelzés gyors elemzését és összehasonlítását, az úgynevezett előrejelzés-követés segítségével.

A könnyen érthető grafikonok és jelentések megkönnyítik az adatok értelmezését. Ugyanakkor a NetSuite Cloud Accounting integrációja automatikusan összekapcsolja az összes tranzakcióját a főkönyvi bejegyzésekkel.

A SuiteProjects beépített számlázási támogatással is rendelkezik, amely lehetővé teszi ismétlődő számlák létrehozását és elküldését. Végül, a műszerfalak és jelentések optimalizálják a munkafolyamatot, és megkönnyítik a projekt pénzügyi adatainak és egyéb információknak a releváns érdekelt felekkel való megosztását.

A NetSuite legjobb funkciói

  • Többprojektes könyvelés dedikált felületekkel
  • Integráció a NetSuite Cloud Accounting és a NetSuite ERP szoftverrel
  • Előrejelzés nyomon követése
  • Költségvetés és tényleges kiadások elemzése
  • Számlázás automatizált ismétlődő számlák támogatásával
  • Egyedi irányítópultok és jelentések

A NetSuite korlátai

  • A felhasználói felület kissé ijesztő lehet
  • Átlagos felhasználók számára túl drága lehet

NetSuite árak

  • Árak kérésre rendelkezésre állnak.

NetSuite értékelések és vélemények

  • G2: 4/5 (több mint 2800 értékelés)
  • Capterra: 4,1/5 (több mint 1400 értékelés)

3. Freshbooks

Freshbooks Dashboard
Forrás: Freshbooks

A Freshbooks újszerű megközelítést hoz a számviteli szoftverek világába. Lehetővé teszi több projekt számláinak kezelését, míg a kifinomult felhasználói felület a néha unalmas számviteli munkát szórakoztatóbbá és vonzóbbá teszi. ✨

Az időkövetési funkció lehetővé teszi, hogy rögzítse az egyes projektekre fordított időt, amelyet aztán hozzáadhat a számlákhoz. Kiválaszthat egy sablont, és perceken belül professzionális megjelenésű számlákat készíthet.

A kiadások nyomon követése ugyanolyan egyszerű:

  1. Gyűjtse össze az összes számláját
  2. Készítsen róluk fényképeket
  3. Töltse fel őket a Freshbooksba

A platform automatikusan kinyeri a kiadások összegét, dátumát és a szállító adatait. Ezután elkezdheti a költségvetés készítését, mivel a költségvetés-nyomonkövetési funkció segít biztosítani, hogy kiadásai ne kerüljenek ellenőrzés alól.

A Freshbooks legjobb funkciói

  • Integrálható olyan projektmenedzsment alkalmazásokkal, mint az Asana, a Basecamp stb.
  • Idő- és költségvetés-nyomon követés
  • Számla- és könyvelési sablonok
  • Automatikus fizetési emlékeztetők és behajtáskezelés
  • Integrált fizetési megoldások számlák fizetéséhez
  • Költségek rögzítése fotókkal és e-mailekkel

A Freshbooks korlátai

  • A kiadások rögzítésére szolgáló számla-beolvasási funkció késhet
  • Az alkalmazás kisvállalkozások számára nem feltétlenül skálázható.

Freshbooks árak

  • Lite: 4,25 USD/hó
  • Plusz: 7,50 USD/hó
  • Prémium: 13,75 USD/hó
  • Válasszon: Árak kérésre rendelkezésre állnak

Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik*

Freshbooks értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (650+ értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (több mint 4300 értékelés)

4. Certinia (korábban FinancialForce)

Certinia projektelszámolás
Forrás: Certinia

A Certinia a Salesforce szoftvercsalád tagja, így természetesen nagyon jól integrálható a „családtagjaival”. Például be tudja tölteni az ügyfeleit a Salesforce CRM-ből, így nem kell őket manuálisan hozzáadnia.

Ez lehetővé teszi, hogy kezelje az összes projektjének számláit, és nyomon kövesse a bevételeket és a költségeket a projekt életciklusának különböző szakaszaiban. A tervezett bevételek és a projekt pénzügyeinek valós idejű nyomon követése lehetővé teszi a projekt jövedelmezőségének, kiadásainak és egyéb pénzügyi adatainak elemzését.

A Certinia Accounting szoftverrel való integrációnak köszönhetően minden tranzakciója automatikusan szinkronizálódik a főkönyvi bejegyzésekkel. ?

Végül lehetővé teszi a pénzügyi előrejelzések készítését és az előrejelzések nyomon követését a számlákon és a Salesforce CRM-ben rendelkezésre álló tranzakciók és adatok alapján. Ez hasznos lehet a cash flow, a jövedelmezőség és egyéb pénzügyi adatok előrejelzéséhez.

A Certinia legjobb funkciói

  • Salesforce integráció
  • A projekt pénzügyeinek többszintű nyomon követése
  • Kövesse nyomon a tervezett bevételeket
  • Projektköltségvetés és költségvetés-nyomon követés
  • Előrejelzés és előrejelzés nyomon követése

A Certinia korlátai

  • Néhány felhasználó számára a betöltés hosszú ideig tart.
  • Az adatvizualizációs eszközök néha nem jelenítik meg a legfrissebb adatokat

Certinia árak

  • Árak kérésre rendelkezésre állnak.

Certinia értékelések és vélemények

  • G2: 4. 1/5 (1100+ értékelés)
  • Capterra: 3,8/5 (40+ értékelés)

5. Runn

Runn projektelszámolási szoftver
Forrás: Runn

A Runn elsősorban erőforrás-kezelő szoftver, de néhány hasznos projektelszámolási funkcióval is rendelkezik. Tervezési és költségvetési funkcióval rendelkezik, amelynek segítségével pénzügyi erőforrásokat oszthat el a projektekhez kapcsolódó különböző kiadásokra és célokra.

Kövesse nyomon a terveket a megadott költségvetéshez képest, hogy ne lépje túl a kiadásokat. Az időkövetési funkcióval nyomon követheti a csapattagok egy adott projekthez tervezett vagy már eltöltött idejét, valamint annak költségeit. ?

De talán a Runn legjobb tulajdonsága az, hogy ideiglenes projekteket is hozzáadhat. Használja ezt a funkciót, hogy a jelenleg tárgyalás alatt álló projekteket hozzáadja projekttervéhez. Miután hozzáadta őket, a Runn vizuálisan megmutatja, hogy ezek a projektek milyen hatással lesznek pénzügyi helyzetére, ha megerősítik őket.

A Runn legjobb funkciói

  • Különleges terek több projekt számára
  • Ideiglenes projektek tervezése
  • Időkövetés
  • Költségvetés és tervezés
  • Előrejelzés
  • Testreszabható mutatókkal rendelkező jelentési funkciók

Runn korlátozások

  • Az egyedi integrációk beállítása némi időt vehet igénybe.
  • Egyes jogosultsági szintek nem érhetők el.

Runn árak

  • Ingyenes
  • Pro: 8 USD/hó
  • Vállalatok: Árak kérésre rendelkezésre állnak

Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik*

Runn értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (1 értékelés)
  • Szoftveres tanácsok: 4,8/5 (20+ értékelés)

6. Előrejelzés

Előrejelzés és költségvetés-tervezés funkció
Forrás: Forecast

A Forecast számos projektelszámolási funkcióval rendelkezik, amelyek együttesen nagyon robusztus megoldást kínálnak a projektjei pénzügyeinek nyomon követéséhez.

Ez lehetővé teszi, hogy valós időben kövesse nyomon a projektköltségvetéseket, és azonosítsa, mi kerül pénzbe, és mi hoz bevételt. Átfogó jelentései betekintést nyújtanak abba is, hogy a projektportfóliójában hol veszít a legtöbb pénzt, így megakadályozhatja, hogy a projektek túlzásba essenek, mielőtt teljesen tönkretennék vállalatának pénzügyeit. ?

A Forecast integrálható a QuickBooks és a Xero szoftverekkel, így minden projekt tranzakció automatikusan szinkronizálható a központi számviteli szoftverrel. Az AI-alapú kockázati figyelmeztetések előre jelzik, ha a költségvetési korlátokat túllépni készül.

A legjobb funkciók előrejelzése

  • Portfóliószintű projektkövetés
  • Intelligens és automatizált számlázás
  • AI-alapú költségvetési előrejelzések és figyelmeztetések
  • Integrálható más számviteli megoldásokkal, mint például a Xero és a QuickBooks, valamint projektmenedzsment megoldásokkal, mint például az Asana és a Monday.com.
  • Időkövetés
  • Számlázás

Előrejelzési korlátozások

  • Lehet, hogy meredek a tanulási görbe
  • A költségvetések hozzáadása az idő- és anyagalapú projektekhez nem elérhető.

Ár előrejelzés

  • Előny: Ár kérésre elérhető
  • Plusz: Ár kérésre elérhető

Előrejelzések és értékelések

  • G2: 4,2/5 (100+ értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (60+ értékelés)

7. Paymo

Projektáttekintés a Paymo-ban
Forrás: Paymo

A Paymo neve úgy hangzik, mintha valaki arra kérné Önt, hogy fizessen többet. De valójában segít pénzt megtakarítani és többet keresni a projektjeivel az alábbi funkciók biztosításával:

  • Költségvetés
  • Költségkövetés
  • Jövedelmezőség nyomon követése

A Paymo időkövetési és feladat alapú számlázási módszereket is kínál a csapat tagjai számára. Több mint 85 pénznemet és 15 nyelvet támogat a számlázáshoz, ami egyedülálló előnyt jelent a Paymo alternatíváival szemben.

A számlasablonok jelentősen megkönnyítik a számlák létrehozását, míg az integrált fizetési feldolgozás még egyszerűbbé teszi az ügyfelei részére történő fizetést és az ügyfelei részéről történő fizetések fogadását. ?

Végül, a Paymo integrálódik a QuickBooks és a Xero szoftverekkel, hogy szinkronizálja projektköltségeit a főkönyvi bejegyzésekkel.

A Paymo legjobb funkciói

  • Költségvetés
  • Költségkövetés
  • Időkövetés
  • Számlázás több mint 15 nyelven és 85+ pénznemben
  • PayPal, Stripe és Authorize.net integráció a fizetések fogadásához
  • Jövedelmezőség nyomon követése projekt- és ügyfélszinten
  • Integráció más számviteli szolgáltatásokkal (QuickBooks, Xero stb.)

A Paymo korlátai

  • Nincs dedikált MacOS és iOS alkalmazás
  • Az Android-alkalmazás funkcionalitása némileg korlátozott a desktop verzióhoz képest.

Paymo árak

  • Ingyenes
  • Starter: 5,9 USD/hó
  • Kis irodák: 10,9 USD/hó
  • Üzleti: 16,9 USD/hó

Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik*

Paymo értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (több mint 500 értékelés)
  • Capterra: 4,8/5 (több mint 400 értékelés)

8. Meisterplan

Meisterplan projektelszámolási szoftver
Forrás: Meisterplan

A Meisterplan egy projektportfólió-kezelő és munkaerő-tervező alkalmazás, amelybe beépítették a standard projektelszámolási funkciókat.

A platform lehetővé teszi a projektmenedzserek számára, hogy megtervezzék a költségvetést és nyomon kövessék a tényleges kiadásokat, költség-haszon elemzést végezzenek, valamint a kiadások alapján megbecsüljék a projekt teljes költségét.

A Meisterplan integrálható minden népszerű projektmenedzsment szoftverrel, üzleti intelligencia platformmal és adatelemző platformmal, hogy a projektek adatait elemzés céljából lekérje.

A Meisterplan legjobb funkciói

  • Hasonlítsa össze a tervezett költségeket a tényleges költségekkel
  • Költségvetés-tervezés
  • Költség-haszon elemzés
  • Pénzügyi jelentések
  • Integrálható projektmenedzsment eszközökkel

A Meisterplan korlátai

  • A projektmenedzsment operatív funkciói, például a feladat tervezés, nem állnak rendelkezésre.
  • A részmunkaidős erőforrás-tervezési funkció javításra szorul

Meisterplan árak

  • Alap: 660 USD/hó
  • Pro: 880 USD/hó
  • Prémium: 2480 USD/hó

Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik*

Meisterplan értékelések és vélemények

  • G2: 4,8/5 (10+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (30+ értékelés)

9. Kantata (korábban Mavenlink)

Projektkönyvelés a Kantata-ban
Forrás: Kantata

A Kantata a Mavenlink és a Kimble – két vezető professzionális szolgáltatások automatizálására (PSA) specializálódott szoftvergyártó – együttműködéséből jött létre.

A platform részletes költségvetési és előrejelzési funkciókat kínál, így a projekt minden aspektusát megtervezheti. Lehetővé teszi a bevételi előrejelzések és elszámolások valós idejű nyomon követését, miközben biztosítja az összes adatot és információt, amely a projekteknek a kijelölt költségvetésen belüli lebonyolításához szükséges. ?

A beépített számlázási funkció megkönnyíti az ügyfelek számlázását, míg a hónap végi zárást segítő speciális funkciók a bevételek elszámolásakor frissítik az előrejelzéseket. Végül, a projekt szintű idő- és költségnyilvántartás megkönnyíti Önnek és csapattagjainak a projektköltségek rögzítését.

A Kantata legjobb funkciói

  • Valós idejű előrejelzés
  • Költségvetés
  • Számlázás testreszabható sablonokkal
  • Időkövetés
  • Költségkövetés
  • Jelentések és irányítópultok

A Kantata korlátai

  • A felhasználói felület kissé elavult.
  • A funkciók használata kezdetben kissé bonyolultnak tűnhet.

Kantata árak

  • Árak kérésre rendelkezésre állnak.

Kantata értékelések és vélemények

  • G2: 4,2/5 (több mint 1300 értékelés)
  • Capterra: 4,2/5 (több mint 600 értékelés)

10. Sage

Projektkönyvelés a Sage Intacct programban
Forrás: Sage

A Sage különböző iparágak és felhasználási esetek számára kínál különböző számviteli megoldásokat, beleértve az általános pénzügyi számvitelt is. Projektkönyvelési modulja integrálva van a Sage Intacct szoftverrel, és automatizálja az időkövetést, a projekt számlázást, a szolgáltatások költségszámítását, sőt a bevételek elszámolását is, hogy minden egyszerűbbé váljon.

A Gantt-diagramok, a projekt jövedelmezőségi és az ügyfél jövedelmezőségi jelentések segítenek megérteni:

  1. Hova megy a pénze: a legjelentősebb kiadások
  2. Honnan származik: a legjövedelmezőbb ügyfelek vagy projektek?

A Sage általános pénzügyi könyveléssel való integrációval minden projekt tranzakciója szinkronizálásra kerül a főkönyvi bejegyzésekkel, a beépített számlázási funkció pedig lehetővé teszi, hogy könnyedén számlázzon ügyfeleinek.

A szerepkörspecifikus irányítópultok tájékoztatják ügyfeleit és kollégáit a projekt aktuális állásáról, és jelentéseket készítenek a projekt állapotáról, az erőforrások kihasználtság áról, a bevételek ről, a költségekről stb. , hogy képet kapjanak a projekt jövedelmezőségéről.

A Sage legjobb funkciói

  • Költségvetés és költségvetés-nyomon követés
  • Bevétel-előrejelzés
  • Időkövetés
  • Számlázás
  • Integráció a Sage általános pénzügyi könyveléssel
  • Szerepkörspecifikus irányítópultok

A Sage korlátai

  • Alkalmi problémák a fizetések szinkronizálásával
  • A műszerfalak nem szerepelnek az alapcsomagban.

Sage árak

  • Árak kérésre rendelkezésre állnak.

Sage értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5 (több mint 2800 értékelés)
  • Capterra: 4/5 (500+ értékelés)

Maximalizálja a projektek jövedelmezőségét robusztus projektelszámolási szoftverrel

A projektkönyvelés unalmas és időigényes feladat lehet, a pénzügyi tervezés és előrejelzés pedig még ennél is igényesebb. Egy megbízható projektkönyvelő szoftver mindkét feladatban segítséget nyújthat. Ha még mindig nem tudja, melyik könyvelő szoftvert válasszon, itt van a javaslatunk: Válassza a ClickUp-ot! ?

A ClickUp lehetővé teszi a könyvelés kezelését azáltal, hogy automatizálja és egyszerűsíti a folyamatot a táblázatos nézet és a műszerfalak segítségével. Robusztus jelentési és elemzési funkciói segítségével szinte bármilyen pénzügyi mutatót megtervezhet, költségvetést készíthet és előrejelzést készíthet. Regisztráljon a ClickUp-ra – többé nem fog más könyvelési szoftvert használni.

ClickUp Logo

Egyetlen alkalmazás, ami az összes többit kiváltja

© 2026 ClickUp