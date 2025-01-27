A 10 legjobb projektelszámolási szoftver a projekt ROI maximalizálásához 2025-ben

Bármely vállalkozás végső célja a befektetés megtérülése és a nyereségtermelés. Ehhez azonban kifogástalanul kell kezelnie a pénzügyeket. Itt jön képbe a projektkönyvelés. ?

A könyvelés azonban könnyebb mondani, mint csinálni – ez az egyik leginkább hibalehetőségekkel terhelt munka a világon.

Szerencsére ez az elmúlt években jelentősen megváltozott a projektelszámolási szoftverek megjelenésével. Ezek az eszközök a grafikus felhasználói felület (GUI) és az automatizálás révén egyszerűsítették a projektelszámolást. Emellett költségvetési és előrejelzésen alapuló funkciókat is kínálnak, amelyek segítenek a vállalkozásoknak adat alapú pénzügyi döntéseket hozni a projektjeikkel kapcsolatban.

Vessünk egy pillantást a 10 legjobb projektelszámolási szoftverre, elemezzük azok erősségeit és gyengeségeit, és vizsgáljuk meg, hogyan segíthetik vállalkozása növekedését. ?

Mit kell keresnie a legjobb projektelszámolási szoftverben?

A projektkönyvelés jelentősen eltér az általános pénzügyi könyveléstől, mivel inkább a projekt állapotára összpontosít, mint a vállalat adózására és a jogszabályok betartására. Ahhoz, hogy jól végezhesse feladatát, a projektkönyvelő szoftverének a következő egyedi funkciókkal kell rendelkeznie:

A projektköltségek fázisonkénti nyomon követése: A projekt több szakaszon megy keresztül, és a folyamat során költségek merülnek fel. Ahhoz, hogy teljes mértékben megértsd ezeknek a költségeknek a projektre gyakorolt hatását, a szoftvernek lehetővé kell tennie a projekthez kapcsolódó költségek fázisonkénti vagy szakaszonkénti nyomon követését. Időnyilvántartás: Ez a funkció lehetővé teszi csapattagjainak, hogy rögzítsék az adott projekten eltöltött órákat. Ez elengedhetetlen a projekt szintű bérköltségek nyomon követéséhez. Projektspecifikus jelentések: A kiváló számviteli szoftverek robusztus jelentéskészítési funkciókkal is rendelkeznek, amelyekkel pénzügyi jelentéseket lehet létrehozni és exportálni, így áttekinthetővé válnak az összes projekthez kapcsolódó költségek. Integrációk: Ha projektkönyvelő szoftvere integrálható általános könyvelő szoftverrel, az jelentősen egyszerűsítheti a könyvelő csapat munkáját. Hasonlóképpen, integrálnia kell a projektmenedzsment alkalmazásokkal is, hogy könnyen szinkronizálhassa a releváns adatokat és a munka előrehaladását. Költségvetés és előrejelzés: Ha projektelszámolási szoftvere ezekkel a funkciókkal rendelkezik, akkor előre tervezhet és átfogó képet kaphat jövőbeli projektjeinek alakulásáról.

A 10 legjobb projektelszámolási szoftver

Bár több száz projektelszámolási megoldás létezik, csak néhány felel meg a fenti kritériumoknak. Elemeztük a rendelkezésre álló lehetőségeket, azok kínálatát és hiányosságait, hogy összeállítsuk ezt a 10 legjobb projektelszámolási szoftver listát. Nézzük meg, kik kerültek be a listába! ?

Rögzítse az időt menet közben, vagy adja meg manuálisan a ClickUp időkövető funkciójával.

A ClickUp számos projektmenedzsment funkciót kínál, beleértve a projektkönyveléshez tervezetteket is. Az első a ClickUp Time Tracking, amely lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy nyomon kövessék és rögzítsék a feladatok elvégzésére fordított időt.

A nyomon követés rendkívül egyszerű: egy gombnyomással elindíthatja a nyomon követést. Amint egy feladat befejeződött, Ön vagy csapattagja leállítja az időmérést, amely automatikusan hozzáadódik a kiválasztott feladathoz. Csapattagjai a bejegyzést Számlázható jelöléssel láthatják el, hogy kiszámlázzák, vagy akár megjegyzést is fűzhetnek hozzá, ha valami szokatlan történik. ⏲️

Az időkövetés mellett kövesse nyomon projektje előrehaladását mérföldkövek segítségével. A ClickUp Milestones segítségével megjelölhet bizonyos feladatokat egy projekten belül, és amint azokat befejezi, a projekt előrehaladása és a feladatok állapota automatikusan frissül. Meghatározhat egyéni feladat- és projektállapotokat, vagy kiválaszthatja az alapértelmezett állapotok egyikét, például:

A terv szerint halad

Késleltetett

Folyamatban

Függőben

Ahogy a csapattagok befejezik a különböző feladatokat és rögzítik az időbejegyzéseiket, azok elemzése kissé unalmas feladatnak tűnhet. A ClickUp Accounting segítségével azonban ez nem így van – egyedülálló táblázatos nézetével egyszerre több időbejegyzést is elemezhet.

A ClickUp 3.0 táblázatos nézetében rendezheti, szűrheti és osztályozhatja a feladatokat, hogy gyorsabban áttekintést kapjon az összes munkájáról.

A táblázatos nézet új szintre emeli a táblázatkezelő programokat azzal, hogy lehetővé teszi a feladatok, a csapattagok és akár a dokumentumok összekapcsolását a cellákon belül, így vizuális és interaktív adatbázist hozva létre az elvégzett munkákról.

Ön és csapattagjai könnyedén frissíthetik a cellákat, és hozzáadhatnak megjegyzéseket, időbejegyzéseket, feladatállapotokat, költségeket és egyéb részleteket minden egyes feladathoz. Ezután elemezheti pénzügyi adatait, mielőtt végrehajtaná a tranzakciókat. ?

A ClickUp jelentősen egyszerűsítheti az ügyfeleknek szóló jelentések elkészítését is, mivel lehetővé teszi ügyfél-dashboardok létrehozását. A ClickUp Dashboards segítségével widgeteket adhat hozzá jelentésekhez, számlázáshoz, fizetési emlékeztetőhöz és még sok máshoz. Ha elégedett az eredménnyel, küldje el a megfelelő ügyfélnek egy megosztható link segítségével.

A ClickUp legjobb funkciói

Kifejezetten számvitelhez készült funkciókészlet

Időkövetés

Ügyfél-irányítópultok

Sokoldalú táblázatok táblázatos nézetben

Számos kész sablon, beleértve a ClickUp számviteli sablont , amely segít a pénzügyi jelentések és az üzleti tervezés elkészítésében.

Projekt mérföldkövek

Automatizálás és emlékeztetők

A ClickUp korlátai

Első használatkor túlterhelő lehet az új felhasználók számára.

A funkciók sokfélesége túl bonyolult lehet független vállalkozók számára.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árak kérésre rendelkezésre állnak

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.

Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik*

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3000+ értékelés)

2. NetSuite

Az Oracle NetSuite egy teljes körű vállalatirányítási rendszer (ERP), amely segít a vállalkozásoknak a működésük irányításában, a tervezésben és az erőforrások kihasználásában. A csomaghoz tartozik a SuiteProjects, egy projektkönyvelő szoftver, amely segít a vállalatoknak a kiadások, a jövedelmezőség és a költségvetések projekt szintű kezelésében, részletes jelentésekkel. ?

Ez lehetővé teszi a tényleges kiadások és a költségvetés, valamint a jövedelmezőség és az előrejelzés gyors elemzését és összehasonlítását, az úgynevezett előrejelzés-követés segítségével.

A könnyen érthető grafikonok és jelentések megkönnyítik az adatok értelmezését. Ugyanakkor a NetSuite Cloud Accounting integrációja automatikusan összekapcsolja az összes tranzakcióját a főkönyvi bejegyzésekkel.

A SuiteProjects beépített számlázási támogatással is rendelkezik, amely lehetővé teszi ismétlődő számlák létrehozását és elküldését. Végül, a műszerfalak és jelentések optimalizálják a munkafolyamatot, és megkönnyítik a projekt pénzügyi adatainak és egyéb információknak a releváns érdekelt felekkel való megosztását.

A NetSuite legjobb funkciói

Többprojektes könyvelés dedikált felületekkel

Integráció a NetSuite Cloud Accounting és a NetSuite ERP szoftverrel

Előrejelzés nyomon követése

Költségvetés és tényleges kiadások elemzése

Számlázás automatizált ismétlődő számlák támogatásával

Egyedi irányítópultok és jelentések

A NetSuite korlátai

A felhasználói felület kissé ijesztő lehet

Átlagos felhasználók számára túl drága lehet

NetSuite árak

Árak kérésre rendelkezésre állnak.

NetSuite értékelések és vélemények

G2: 4/5 (több mint 2800 értékelés)

Capterra: 4,1/5 (több mint 1400 értékelés)

3. Freshbooks

A Freshbooks újszerű megközelítést hoz a számviteli szoftverek világába. Lehetővé teszi több projekt számláinak kezelését, míg a kifinomult felhasználói felület a néha unalmas számviteli munkát szórakoztatóbbá és vonzóbbá teszi. ✨

Az időkövetési funkció lehetővé teszi, hogy rögzítse az egyes projektekre fordított időt, amelyet aztán hozzáadhat a számlákhoz. Kiválaszthat egy sablont, és perceken belül professzionális megjelenésű számlákat készíthet.

A kiadások nyomon követése ugyanolyan egyszerű:

Gyűjtse össze az összes számláját Készítsen róluk fényképeket Töltse fel őket a Freshbooksba

A platform automatikusan kinyeri a kiadások összegét, dátumát és a szállító adatait. Ezután elkezdheti a költségvetés készítését, mivel a költségvetés-nyomonkövetési funkció segít biztosítani, hogy kiadásai ne kerüljenek ellenőrzés alól.

A Freshbooks legjobb funkciói

Integrálható olyan projektmenedzsment alkalmazásokkal, mint az Asana, a Basecamp stb.

Idő- és költségvetés-nyomon követés

Számla- és könyvelési sablonok

Automatikus fizetési emlékeztetők és behajtáskezelés

Integrált fizetési megoldások számlák fizetéséhez

Költségek rögzítése fotókkal és e-mailekkel

A Freshbooks korlátai

A kiadások rögzítésére szolgáló számla-beolvasási funkció késhet

Az alkalmazás kisvállalkozások számára nem feltétlenül skálázható.

Freshbooks árak

Lite: 4,25 USD/hó

Plusz: 7,50 USD/hó

Prémium: 13,75 USD/hó

Válasszon: Árak kérésre rendelkezésre állnak

Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik*

Freshbooks értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (650+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 4300 értékelés)

4. Certinia (korábban FinancialForce)

A Certinia a Salesforce szoftvercsalád tagja, így természetesen nagyon jól integrálható a „családtagjaival”. Például be tudja tölteni az ügyfeleit a Salesforce CRM-ből, így nem kell őket manuálisan hozzáadnia.

Ez lehetővé teszi, hogy kezelje az összes projektjének számláit, és nyomon kövesse a bevételeket és a költségeket a projekt életciklusának különböző szakaszaiban. A tervezett bevételek és a projekt pénzügyeinek valós idejű nyomon követése lehetővé teszi a projekt jövedelmezőségének, kiadásainak és egyéb pénzügyi adatainak elemzését.

A Certinia Accounting szoftverrel való integrációnak köszönhetően minden tranzakciója automatikusan szinkronizálódik a főkönyvi bejegyzésekkel. ?

Végül lehetővé teszi a pénzügyi előrejelzések készítését és az előrejelzések nyomon követését a számlákon és a Salesforce CRM-ben rendelkezésre álló tranzakciók és adatok alapján. Ez hasznos lehet a cash flow, a jövedelmezőség és egyéb pénzügyi adatok előrejelzéséhez.

A Certinia legjobb funkciói

Salesforce integráció

A projekt pénzügyeinek többszintű nyomon követése

Kövesse nyomon a tervezett bevételeket

Projektköltségvetés és költségvetés-nyomon követés

Előrejelzés és előrejelzés nyomon követése

A Certinia korlátai

Néhány felhasználó számára a betöltés hosszú ideig tart.

Az adatvizualizációs eszközök néha nem jelenítik meg a legfrissebb adatokat

Certinia árak

Árak kérésre rendelkezésre állnak.

Certinia értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (1100+ értékelés)

Capterra: 3,8/5 (40+ értékelés)

5. Runn

A Runn elsősorban erőforrás-kezelő szoftver, de néhány hasznos projektelszámolási funkcióval is rendelkezik. Tervezési és költségvetési funkcióval rendelkezik, amelynek segítségével pénzügyi erőforrásokat oszthat el a projektekhez kapcsolódó különböző kiadásokra és célokra.

Kövesse nyomon a terveket a megadott költségvetéshez képest, hogy ne lépje túl a kiadásokat. Az időkövetési funkcióval nyomon követheti a csapattagok egy adott projekthez tervezett vagy már eltöltött idejét, valamint annak költségeit. ?

De talán a Runn legjobb tulajdonsága az, hogy ideiglenes projekteket is hozzáadhat. Használja ezt a funkciót, hogy a jelenleg tárgyalás alatt álló projekteket hozzáadja projekttervéhez. Miután hozzáadta őket, a Runn vizuálisan megmutatja, hogy ezek a projektek milyen hatással lesznek pénzügyi helyzetére, ha megerősítik őket.

A Runn legjobb funkciói

Különleges terek több projekt számára

Ideiglenes projektek tervezése

Időkövetés

Költségvetés és tervezés

Előrejelzés

Testreszabható mutatókkal rendelkező jelentési funkciók

Runn korlátozások

Az egyedi integrációk beállítása némi időt vehet igénybe.

Egyes jogosultsági szintek nem érhetők el.

Runn árak

Ingyenes

Pro: 8 USD/hó

Vállalatok: Árak kérésre rendelkezésre állnak

Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik*

Runn értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (1 értékelés)

Szoftveres tanácsok: 4,8/5 (20+ értékelés)

6. Előrejelzés

A Forecast számos projektelszámolási funkcióval rendelkezik, amelyek együttesen nagyon robusztus megoldást kínálnak a projektjei pénzügyeinek nyomon követéséhez.

Ez lehetővé teszi, hogy valós időben kövesse nyomon a projektköltségvetéseket, és azonosítsa, mi kerül pénzbe, és mi hoz bevételt. Átfogó jelentései betekintést nyújtanak abba is, hogy a projektportfóliójában hol veszít a legtöbb pénzt, így megakadályozhatja, hogy a projektek túlzásba essenek, mielőtt teljesen tönkretennék vállalatának pénzügyeit. ?

A Forecast integrálható a QuickBooks és a Xero szoftverekkel, így minden projekt tranzakció automatikusan szinkronizálható a központi számviteli szoftverrel. Az AI-alapú kockázati figyelmeztetések előre jelzik, ha a költségvetési korlátokat túllépni készül.

A legjobb funkciók előrejelzése

Portfóliószintű projektkövetés

Intelligens és automatizált számlázás

AI-alapú költségvetési előrejelzések és figyelmeztetések

Integrálható más számviteli megoldásokkal, mint például a Xero és a QuickBooks, valamint projektmenedzsment megoldásokkal, mint például az Asana és a Monday.com.

Időkövetés

Számlázás

Előrejelzési korlátozások

Lehet, hogy meredek a tanulási görbe

A költségvetések hozzáadása az idő- és anyagalapú projektekhez nem elérhető.

Ár előrejelzés

Előny: Ár kérésre elérhető

Plusz: Ár kérésre elérhető

Előrejelzések és értékelések

G2: 4,2/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (60+ értékelés)

7. Paymo

A Paymo neve úgy hangzik, mintha valaki arra kérné Önt, hogy fizessen többet. De valójában segít pénzt megtakarítani és többet keresni a projektjeivel az alábbi funkciók biztosításával:

Költségvetés

Költségkövetés

Jövedelmezőség nyomon követése

A Paymo időkövetési és feladat alapú számlázási módszereket is kínál a csapat tagjai számára. Több mint 85 pénznemet és 15 nyelvet támogat a számlázáshoz, ami egyedülálló előnyt jelent a Paymo alternatíváival szemben.

A számlasablonok jelentősen megkönnyítik a számlák létrehozását, míg az integrált fizetési feldolgozás még egyszerűbbé teszi az ügyfelei részére történő fizetést és az ügyfelei részéről történő fizetések fogadását. ?

Végül, a Paymo integrálódik a QuickBooks és a Xero szoftverekkel, hogy szinkronizálja projektköltségeit a főkönyvi bejegyzésekkel.

A Paymo legjobb funkciói

Költségvetés

Költségkövetés

Időkövetés

Számlázás több mint 15 nyelven és 85+ pénznemben

PayPal, Stripe és Authorize.net integráció a fizetések fogadásához

Jövedelmezőség nyomon követése projekt- és ügyfélszinten

Integráció más számviteli szolgáltatásokkal (QuickBooks, Xero stb.)

A Paymo korlátai

Nincs dedikált MacOS és iOS alkalmazás

Az Android-alkalmazás funkcionalitása némileg korlátozott a desktop verzióhoz képest.

Paymo árak

Ingyenes

Starter: 5,9 USD/hó

Kis irodák: 10,9 USD/hó

Üzleti: 16,9 USD/hó

Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik*

Paymo értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 400 értékelés)

8. Meisterplan

A Meisterplan egy projektportfólió-kezelő és munkaerő-tervező alkalmazás, amelybe beépítették a standard projektelszámolási funkciókat.

A platform lehetővé teszi a projektmenedzserek számára, hogy megtervezzék a költségvetést és nyomon kövessék a tényleges kiadásokat, költség-haszon elemzést végezzenek, valamint a kiadások alapján megbecsüljék a projekt teljes költségét.

A Meisterplan integrálható minden népszerű projektmenedzsment szoftverrel, üzleti intelligencia platformmal és adatelemző platformmal, hogy a projektek adatait elemzés céljából lekérje.

A Meisterplan legjobb funkciói

Hasonlítsa össze a tervezett költségeket a tényleges költségekkel

Költségvetés-tervezés

Költség-haszon elemzés

Pénzügyi jelentések

Integrálható projektmenedzsment eszközökkel

A Meisterplan korlátai

A projektmenedzsment operatív funkciói, például a feladat tervezés, nem állnak rendelkezésre.

A részmunkaidős erőforrás-tervezési funkció javításra szorul

Meisterplan árak

Alap: 660 USD/hó

Pro: 880 USD/hó

Prémium: 2480 USD/hó

Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik*

Meisterplan értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (10+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (30+ értékelés)

9. Kantata (korábban Mavenlink)

A Kantata a Mavenlink és a Kimble – két vezető professzionális szolgáltatások automatizálására (PSA) specializálódott szoftvergyártó – együttműködéséből jött létre.

A platform részletes költségvetési és előrejelzési funkciókat kínál, így a projekt minden aspektusát megtervezheti. Lehetővé teszi a bevételi előrejelzések és elszámolások valós idejű nyomon követését, miközben biztosítja az összes adatot és információt, amely a projekteknek a kijelölt költségvetésen belüli lebonyolításához szükséges. ?

A beépített számlázási funkció megkönnyíti az ügyfelek számlázását, míg a hónap végi zárást segítő speciális funkciók a bevételek elszámolásakor frissítik az előrejelzéseket. Végül, a projekt szintű idő- és költségnyilvántartás megkönnyíti Önnek és csapattagjainak a projektköltségek rögzítését.

A Kantata legjobb funkciói

Valós idejű előrejelzés

Költségvetés

Számlázás testreszabható sablonokkal

Időkövetés

Költségkövetés

Jelentések és irányítópultok

A Kantata korlátai

A felhasználói felület kissé elavult.

A funkciók használata kezdetben kissé bonyolultnak tűnhet.

Kantata árak

Árak kérésre rendelkezésre állnak.

Kantata értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 1300 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (több mint 600 értékelés)

10. Sage

A Sage különböző iparágak és felhasználási esetek számára kínál különböző számviteli megoldásokat, beleértve az általános pénzügyi számvitelt is. Projektkönyvelési modulja integrálva van a Sage Intacct szoftverrel, és automatizálja az időkövetést, a projekt számlázást, a szolgáltatások költségszámítását, sőt a bevételek elszámolását is, hogy minden egyszerűbbé váljon.

A Gantt-diagramok, a projekt jövedelmezőségi és az ügyfél jövedelmezőségi jelentések segítenek megérteni:

Hova megy a pénze: a legjelentősebb kiadások Honnan származik: a legjövedelmezőbb ügyfelek vagy projektek?

A Sage általános pénzügyi könyveléssel való integrációval minden projekt tranzakciója szinkronizálásra kerül a főkönyvi bejegyzésekkel, a beépített számlázási funkció pedig lehetővé teszi, hogy könnyedén számlázzon ügyfeleinek.

A szerepkörspecifikus irányítópultok tájékoztatják ügyfeleit és kollégáit a projekt aktuális állásáról, és jelentéseket készítenek a projekt állapotáról, az erőforrások kihasználtság áról, a bevételek ről, a költségekről stb. , hogy képet kapjanak a projekt jövedelmezőségéről.

A Sage legjobb funkciói

Költségvetés és költségvetés-nyomon követés

Bevétel-előrejelzés

Időkövetés

Számlázás

Integráció a Sage általános pénzügyi könyveléssel

Szerepkörspecifikus irányítópultok

A Sage korlátai

Alkalmi problémák a fizetések szinkronizálásával

A műszerfalak nem szerepelnek az alapcsomagban.

Sage árak

Árak kérésre rendelkezésre állnak.

Sage értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 2800 értékelés)

Capterra: 4/5 (500+ értékelés)

Maximalizálja a projektek jövedelmezőségét robusztus projektelszámolási szoftverrel

A projektkönyvelés unalmas és időigényes feladat lehet, a pénzügyi tervezés és előrejelzés pedig még ennél is igényesebb. Egy megbízható projektkönyvelő szoftver mindkét feladatban segítséget nyújthat. Ha még mindig nem tudja, melyik könyvelő szoftvert válasszon, itt van a javaslatunk: Válassza a ClickUp-ot! ?

A ClickUp lehetővé teszi a könyvelés kezelését azáltal, hogy automatizálja és egyszerűsíti a folyamatot a táblázatos nézet és a műszerfalak segítségével. Robusztus jelentési és elemzési funkciói segítségével szinte bármilyen pénzügyi mutatót megtervezhet, költségvetést készíthet és előrejelzést készíthet. Regisztráljon a ClickUp-ra – többé nem fog más könyvelési szoftvert használni.