A 10 legjobb projektelszámolási szoftver a projekt ROI maximalizálásához 2025-ben

Bármely vállalkozás végső célja a befektetés megtérülése és a nyereségtermelés. Ehhez azonban kifogástalanul kell kezelnie a pénzügyeket. Itt jön képbe a projektkönyvelés. ?
A könyvelés azonban könnyebb mondani, mint csinálni – ez az egyik leginkább hibalehetőségekkel terhelt munka a világon.
Szerencsére ez az elmúlt években jelentősen megváltozott a projektelszámolási szoftverek megjelenésével. Ezek az eszközök a grafikus felhasználói felület (GUI) és az automatizálás révén egyszerűsítették a projektelszámolást. Emellett költségvetési és előrejelzésen alapuló funkciókat is kínálnak, amelyek segítenek a vállalkozásoknak adat alapú pénzügyi döntéseket hozni a projektjeikkel kapcsolatban.
Vessünk egy pillantást a 10 legjobb projektelszámolási szoftverre, elemezzük azok erősségeit és gyengeségeit, és vizsgáljuk meg, hogyan segíthetik vállalkozása növekedését. ?
Mit kell keresnie a legjobb projektelszámolási szoftverben?
A projektkönyvelés jelentősen eltér az általános pénzügyi könyveléstől, mivel inkább a projekt állapotára összpontosít, mint a vállalat adózására és a jogszabályok betartására. Ahhoz, hogy jól végezhesse feladatát, a projektkönyvelő szoftverének a következő egyedi funkciókkal kell rendelkeznie:
- A projektköltségek fázisonkénti nyomon követése: A projekt több szakaszon megy keresztül, és a folyamat során költségek merülnek fel. Ahhoz, hogy teljes mértékben megértsd ezeknek a költségeknek a projektre gyakorolt hatását, a szoftvernek lehetővé kell tennie a projekthez kapcsolódó költségek fázisonkénti vagy szakaszonkénti nyomon követését.
- Időnyilvántartás: Ez a funkció lehetővé teszi csapattagjainak, hogy rögzítsék az adott projekten eltöltött órákat. Ez elengedhetetlen a projekt szintű bérköltségek nyomon követéséhez.
- Projektspecifikus jelentések: A kiváló számviteli szoftverek robusztus jelentéskészítési funkciókkal is rendelkeznek, amelyekkel pénzügyi jelentéseket lehet létrehozni és exportálni, így áttekinthetővé válnak az összes projekthez kapcsolódó költségek.
- Integrációk: Ha projektkönyvelő szoftvere integrálható általános könyvelő szoftverrel, az jelentősen egyszerűsítheti a könyvelő csapat munkáját. Hasonlóképpen, integrálnia kell a projektmenedzsment alkalmazásokkal is, hogy könnyen szinkronizálhassa a releváns adatokat és a munka előrehaladását.
- Költségvetés és előrejelzés: Ha projektelszámolási szoftvere ezekkel a funkciókkal rendelkezik, akkor előre tervezhet és átfogó képet kaphat jövőbeli projektjeinek alakulásáról.
A 10 legjobb projektelszámolási szoftver
Bár több száz projektelszámolási megoldás létezik, csak néhány felel meg a fenti kritériumoknak. Elemeztük a rendelkezésre álló lehetőségeket, azok kínálatát és hiányosságait, hogy összeállítsuk ezt a 10 legjobb projektelszámolási szoftver listát. Nézzük meg, kik kerültek be a listába! ?
1. ClickUp
A ClickUp számos projektmenedzsment funkciót kínál, beleértve a projektkönyveléshez tervezetteket is. Az első a ClickUp Time Tracking, amely lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy nyomon kövessék és rögzítsék a feladatok elvégzésére fordított időt.
A nyomon követés rendkívül egyszerű: egy gombnyomással elindíthatja a nyomon követést. Amint egy feladat befejeződött, Ön vagy csapattagja leállítja az időmérést, amely automatikusan hozzáadódik a kiválasztott feladathoz. Csapattagjai a bejegyzést Számlázható jelöléssel láthatják el, hogy kiszámlázzák, vagy akár megjegyzést is fűzhetnek hozzá, ha valami szokatlan történik. ⏲️
Az időkövetés mellett kövesse nyomon projektje előrehaladását mérföldkövek segítségével. A ClickUp Milestones segítségével megjelölhet bizonyos feladatokat egy projekten belül, és amint azokat befejezi, a projekt előrehaladása és a feladatok állapota automatikusan frissül. Meghatározhat egyéni feladat- és projektállapotokat, vagy kiválaszthatja az alapértelmezett állapotok egyikét, például:
- A terv szerint halad
- Késleltetett
- Folyamatban
- Függőben
Ahogy a csapattagok befejezik a különböző feladatokat és rögzítik az időbejegyzéseiket, azok elemzése kissé unalmas feladatnak tűnhet. A ClickUp Accounting segítségével azonban ez nem így van – egyedülálló táblázatos nézetével egyszerre több időbejegyzést is elemezhet.
A táblázatos nézet új szintre emeli a táblázatkezelő programokat azzal, hogy lehetővé teszi a feladatok, a csapattagok és akár a dokumentumok összekapcsolását a cellákon belül, így vizuális és interaktív adatbázist hozva létre az elvégzett munkákról.
Ön és csapattagjai könnyedén frissíthetik a cellákat, és hozzáadhatnak megjegyzéseket, időbejegyzéseket, feladatállapotokat, költségeket és egyéb részleteket minden egyes feladathoz. Ezután elemezheti pénzügyi adatait, mielőtt végrehajtaná a tranzakciókat. ?
A ClickUp jelentősen egyszerűsítheti az ügyfeleknek szóló jelentések elkészítését is, mivel lehetővé teszi ügyfél-dashboardok létrehozását. A ClickUp Dashboards segítségével widgeteket adhat hozzá jelentésekhez, számlázáshoz, fizetési emlékeztetőhöz és még sok máshoz. Ha elégedett az eredménnyel, küldje el a megfelelő ügyfélnek egy megosztható link segítségével.
A ClickUp legjobb funkciói
- Kifejezetten számvitelhez készült funkciókészlet
- Időkövetés
- Ügyfél-irányítópultok
- Sokoldalú táblázatok táblázatos nézetben
- Számos kész sablon, beleértve a ClickUp számviteli sablont, amely segít a pénzügyi jelentések és az üzleti tervezés elkészítésében.
- Projekt mérföldkövek
- Automatizálás és emlékeztetők
A ClickUp korlátai
- Első használatkor túlterhelő lehet az új felhasználók számára.
- A funkciók sokfélesége túl bonyolult lehet független vállalkozók számára.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árak kérésre rendelkezésre állnak
- ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.
Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik*
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (3000+ értékelés)
2. NetSuite
Az Oracle NetSuite egy teljes körű vállalatirányítási rendszer (ERP), amely segít a vállalkozásoknak a működésük irányításában, a tervezésben és az erőforrások kihasználásában. A csomaghoz tartozik a SuiteProjects, egy projektkönyvelő szoftver, amely segít a vállalatoknak a kiadások, a jövedelmezőség és a költségvetések projekt szintű kezelésében, részletes jelentésekkel. ?
Ez lehetővé teszi a tényleges kiadások és a költségvetés, valamint a jövedelmezőség és az előrejelzés gyors elemzését és összehasonlítását, az úgynevezett előrejelzés-követés segítségével.
A könnyen érthető grafikonok és jelentések megkönnyítik az adatok értelmezését. Ugyanakkor a NetSuite Cloud Accounting integrációja automatikusan összekapcsolja az összes tranzakcióját a főkönyvi bejegyzésekkel.
A SuiteProjects beépített számlázási támogatással is rendelkezik, amely lehetővé teszi ismétlődő számlák létrehozását és elküldését. Végül, a műszerfalak és jelentések optimalizálják a munkafolyamatot, és megkönnyítik a projekt pénzügyi adatainak és egyéb információknak a releváns érdekelt felekkel való megosztását.
A NetSuite legjobb funkciói
- Többprojektes könyvelés dedikált felületekkel
- Integráció a NetSuite Cloud Accounting és a NetSuite ERP szoftverrel
- Előrejelzés nyomon követése
- Költségvetés és tényleges kiadások elemzése
- Számlázás automatizált ismétlődő számlák támogatásával
- Egyedi irányítópultok és jelentések
A NetSuite korlátai
- A felhasználói felület kissé ijesztő lehet
- Átlagos felhasználók számára túl drága lehet
NetSuite árak
- Árak kérésre rendelkezésre állnak.
NetSuite értékelések és vélemények
- G2: 4/5 (több mint 2800 értékelés)
- Capterra: 4,1/5 (több mint 1400 értékelés)
3. Freshbooks
A Freshbooks újszerű megközelítést hoz a számviteli szoftverek világába. Lehetővé teszi több projekt számláinak kezelését, míg a kifinomult felhasználói felület a néha unalmas számviteli munkát szórakoztatóbbá és vonzóbbá teszi. ✨
Az időkövetési funkció lehetővé teszi, hogy rögzítse az egyes projektekre fordított időt, amelyet aztán hozzáadhat a számlákhoz. Kiválaszthat egy sablont, és perceken belül professzionális megjelenésű számlákat készíthet.
A kiadások nyomon követése ugyanolyan egyszerű:
- Gyűjtse össze az összes számláját
- Készítsen róluk fényképeket
- Töltse fel őket a Freshbooksba
A platform automatikusan kinyeri a kiadások összegét, dátumát és a szállító adatait. Ezután elkezdheti a költségvetés készítését, mivel a költségvetés-nyomonkövetési funkció segít biztosítani, hogy kiadásai ne kerüljenek ellenőrzés alól.
A Freshbooks legjobb funkciói
- Integrálható olyan projektmenedzsment alkalmazásokkal, mint az Asana, a Basecamp stb.
- Idő- és költségvetés-nyomon követés
- Számla- és könyvelési sablonok
- Automatikus fizetési emlékeztetők és behajtáskezelés
- Integrált fizetési megoldások számlák fizetéséhez
- Költségek rögzítése fotókkal és e-mailekkel
A Freshbooks korlátai
- A kiadások rögzítésére szolgáló számla-beolvasási funkció késhet
- Az alkalmazás kisvállalkozások számára nem feltétlenül skálázható.
Freshbooks árak
- Lite: 4,25 USD/hó
- Plusz: 7,50 USD/hó
- Prémium: 13,75 USD/hó
- Válasszon: Árak kérésre rendelkezésre állnak
Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik*
Freshbooks értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (650+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 4300 értékelés)
4. Certinia (korábban FinancialForce)
A Certinia a Salesforce szoftvercsalád tagja, így természetesen nagyon jól integrálható a „családtagjaival”. Például be tudja tölteni az ügyfeleit a Salesforce CRM-ből, így nem kell őket manuálisan hozzáadnia.
Ez lehetővé teszi, hogy kezelje az összes projektjének számláit, és nyomon kövesse a bevételeket és a költségeket a projekt életciklusának különböző szakaszaiban. A tervezett bevételek és a projekt pénzügyeinek valós idejű nyomon követése lehetővé teszi a projekt jövedelmezőségének, kiadásainak és egyéb pénzügyi adatainak elemzését.
A Certinia Accounting szoftverrel való integrációnak köszönhetően minden tranzakciója automatikusan szinkronizálódik a főkönyvi bejegyzésekkel. ?
Végül lehetővé teszi a pénzügyi előrejelzések készítését és az előrejelzések nyomon követését a számlákon és a Salesforce CRM-ben rendelkezésre álló tranzakciók és adatok alapján. Ez hasznos lehet a cash flow, a jövedelmezőség és egyéb pénzügyi adatok előrejelzéséhez.
A Certinia legjobb funkciói
- Salesforce integráció
- A projekt pénzügyeinek többszintű nyomon követése
- Kövesse nyomon a tervezett bevételeket
- Projektköltségvetés és költségvetés-nyomon követés
- Előrejelzés és előrejelzés nyomon követése
A Certinia korlátai
- Néhány felhasználó számára a betöltés hosszú ideig tart.
- Az adatvizualizációs eszközök néha nem jelenítik meg a legfrissebb adatokat
Certinia árak
- Árak kérésre rendelkezésre állnak.
Certinia értékelések és vélemények
- G2: 4. 1/5 (1100+ értékelés)
- Capterra: 3,8/5 (40+ értékelés)
5. Runn
A Runn elsősorban erőforrás-kezelő szoftver, de néhány hasznos projektelszámolási funkcióval is rendelkezik. Tervezési és költségvetési funkcióval rendelkezik, amelynek segítségével pénzügyi erőforrásokat oszthat el a projektekhez kapcsolódó különböző kiadásokra és célokra.
Kövesse nyomon a terveket a megadott költségvetéshez képest, hogy ne lépje túl a kiadásokat. Az időkövetési funkcióval nyomon követheti a csapattagok egy adott projekthez tervezett vagy már eltöltött idejét, valamint annak költségeit. ?
De talán a Runn legjobb tulajdonsága az, hogy ideiglenes projekteket is hozzáadhat. Használja ezt a funkciót, hogy a jelenleg tárgyalás alatt álló projekteket hozzáadja projekttervéhez. Miután hozzáadta őket, a Runn vizuálisan megmutatja, hogy ezek a projektek milyen hatással lesznek pénzügyi helyzetére, ha megerősítik őket.
A Runn legjobb funkciói
- Különleges terek több projekt számára
- Ideiglenes projektek tervezése
- Időkövetés
- Költségvetés és tervezés
- Előrejelzés
- Testreszabható mutatókkal rendelkező jelentési funkciók
Runn korlátozások
- Az egyedi integrációk beállítása némi időt vehet igénybe.
- Egyes jogosultsági szintek nem érhetők el.
Runn árak
- Ingyenes
- Pro: 8 USD/hó
- Vállalatok: Árak kérésre rendelkezésre állnak
Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik*
Runn értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (1 értékelés)
- Szoftveres tanácsok: 4,8/5 (20+ értékelés)
6. Előrejelzés
A Forecast számos projektelszámolási funkcióval rendelkezik, amelyek együttesen nagyon robusztus megoldást kínálnak a projektjei pénzügyeinek nyomon követéséhez.
Ez lehetővé teszi, hogy valós időben kövesse nyomon a projektköltségvetéseket, és azonosítsa, mi kerül pénzbe, és mi hoz bevételt. Átfogó jelentései betekintést nyújtanak abba is, hogy a projektportfóliójában hol veszít a legtöbb pénzt, így megakadályozhatja, hogy a projektek túlzásba essenek, mielőtt teljesen tönkretennék vállalatának pénzügyeit. ?
A Forecast integrálható a QuickBooks és a Xero szoftverekkel, így minden projekt tranzakció automatikusan szinkronizálható a központi számviteli szoftverrel. Az AI-alapú kockázati figyelmeztetések előre jelzik, ha a költségvetési korlátokat túllépni készül.
A legjobb funkciók előrejelzése
- Portfóliószintű projektkövetés
- Intelligens és automatizált számlázás
- AI-alapú költségvetési előrejelzések és figyelmeztetések
- Integrálható más számviteli megoldásokkal, mint például a Xero és a QuickBooks, valamint projektmenedzsment megoldásokkal, mint például az Asana és a Monday.com.
- Időkövetés
- Számlázás
Előrejelzési korlátozások
- Lehet, hogy meredek a tanulási görbe
- A költségvetések hozzáadása az idő- és anyagalapú projektekhez nem elérhető.
Ár előrejelzés
- Előny: Ár kérésre elérhető
- Plusz: Ár kérésre elérhető
Előrejelzések és értékelések
- G2: 4,2/5 (100+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (60+ értékelés)
7. Paymo
A Paymo neve úgy hangzik, mintha valaki arra kérné Önt, hogy fizessen többet. De valójában segít pénzt megtakarítani és többet keresni a projektjeivel az alábbi funkciók biztosításával:
- Költségvetés
- Költségkövetés
- Jövedelmezőség nyomon követése
A Paymo időkövetési és feladat alapú számlázási módszereket is kínál a csapat tagjai számára. Több mint 85 pénznemet és 15 nyelvet támogat a számlázáshoz, ami egyedülálló előnyt jelent a Paymo alternatíváival szemben.
A számlasablonok jelentősen megkönnyítik a számlák létrehozását, míg az integrált fizetési feldolgozás még egyszerűbbé teszi az ügyfelei részére történő fizetést és az ügyfelei részéről történő fizetések fogadását. ?
Végül, a Paymo integrálódik a QuickBooks és a Xero szoftverekkel, hogy szinkronizálja projektköltségeit a főkönyvi bejegyzésekkel.
A Paymo legjobb funkciói
- Költségvetés
- Költségkövetés
- Időkövetés
- Számlázás több mint 15 nyelven és 85+ pénznemben
- PayPal, Stripe és Authorize.net integráció a fizetések fogadásához
- Jövedelmezőség nyomon követése projekt- és ügyfélszinten
- Integráció más számviteli szolgáltatásokkal (QuickBooks, Xero stb.)
A Paymo korlátai
- Nincs dedikált MacOS és iOS alkalmazás
- Az Android-alkalmazás funkcionalitása némileg korlátozott a desktop verzióhoz képest.
Paymo árak
- Ingyenes
- Starter: 5,9 USD/hó
- Kis irodák: 10,9 USD/hó
- Üzleti: 16,9 USD/hó
Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik*
Paymo értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 500 értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (több mint 400 értékelés)
8. Meisterplan
A Meisterplan egy projektportfólió-kezelő és munkaerő-tervező alkalmazás, amelybe beépítették a standard projektelszámolási funkciókat.
A platform lehetővé teszi a projektmenedzserek számára, hogy megtervezzék a költségvetést és nyomon kövessék a tényleges kiadásokat, költség-haszon elemzést végezzenek, valamint a kiadások alapján megbecsüljék a projekt teljes költségét.
A Meisterplan integrálható minden népszerű projektmenedzsment szoftverrel, üzleti intelligencia platformmal és adatelemző platformmal, hogy a projektek adatait elemzés céljából lekérje.
A Meisterplan legjobb funkciói
- Hasonlítsa össze a tervezett költségeket a tényleges költségekkel
- Költségvetés-tervezés
- Költség-haszon elemzés
- Pénzügyi jelentések
- Integrálható projektmenedzsment eszközökkel
A Meisterplan korlátai
- A projektmenedzsment operatív funkciói, például a feladat tervezés, nem állnak rendelkezésre.
- A részmunkaidős erőforrás-tervezési funkció javításra szorul
Meisterplan árak
- Alap: 660 USD/hó
- Pro: 880 USD/hó
- Prémium: 2480 USD/hó
Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik*
Meisterplan értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (10+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (30+ értékelés)
9. Kantata (korábban Mavenlink)
A Kantata a Mavenlink és a Kimble – két vezető professzionális szolgáltatások automatizálására (PSA) specializálódott szoftvergyártó – együttműködéséből jött létre.
A platform részletes költségvetési és előrejelzési funkciókat kínál, így a projekt minden aspektusát megtervezheti. Lehetővé teszi a bevételi előrejelzések és elszámolások valós idejű nyomon követését, miközben biztosítja az összes adatot és információt, amely a projekteknek a kijelölt költségvetésen belüli lebonyolításához szükséges. ?
A beépített számlázási funkció megkönnyíti az ügyfelek számlázását, míg a hónap végi zárást segítő speciális funkciók a bevételek elszámolásakor frissítik az előrejelzéseket. Végül, a projekt szintű idő- és költségnyilvántartás megkönnyíti Önnek és csapattagjainak a projektköltségek rögzítését.
A Kantata legjobb funkciói
- Valós idejű előrejelzés
- Költségvetés
- Számlázás testreszabható sablonokkal
- Időkövetés
- Költségkövetés
- Jelentések és irányítópultok
A Kantata korlátai
- A felhasználói felület kissé elavult.
- A funkciók használata kezdetben kissé bonyolultnak tűnhet.
Kantata árak
- Árak kérésre rendelkezésre állnak.
Kantata értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (több mint 1300 értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (több mint 600 értékelés)
10. Sage
A Sage különböző iparágak és felhasználási esetek számára kínál különböző számviteli megoldásokat, beleértve az általános pénzügyi számvitelt is. Projektkönyvelési modulja integrálva van a Sage Intacct szoftverrel, és automatizálja az időkövetést, a projekt számlázást, a szolgáltatások költségszámítását, sőt a bevételek elszámolását is, hogy minden egyszerűbbé váljon.
A Gantt-diagramok, a projekt jövedelmezőségi és az ügyfél jövedelmezőségi jelentések segítenek megérteni:
- Hova megy a pénze: a legjelentősebb kiadások
- Honnan származik: a legjövedelmezőbb ügyfelek vagy projektek?
A Sage általános pénzügyi könyveléssel való integrációval minden projekt tranzakciója szinkronizálásra kerül a főkönyvi bejegyzésekkel, a beépített számlázási funkció pedig lehetővé teszi, hogy könnyedén számlázzon ügyfeleinek.
A szerepkörspecifikus irányítópultok tájékoztatják ügyfeleit és kollégáit a projekt aktuális állásáról, és jelentéseket készítenek a projekt állapotáról, az erőforrások kihasználtság áról, a bevételek ről, a költségekről stb. , hogy képet kapjanak a projekt jövedelmezőségéről.
A Sage legjobb funkciói
- Költségvetés és költségvetés-nyomon követés
- Bevétel-előrejelzés
- Időkövetés
- Számlázás
- Integráció a Sage általános pénzügyi könyveléssel
- Szerepkörspecifikus irányítópultok
A Sage korlátai
- Alkalmi problémák a fizetések szinkronizálásával
- A műszerfalak nem szerepelnek az alapcsomagban.
Sage árak
- Árak kérésre rendelkezésre állnak.
Sage értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 2800 értékelés)
- Capterra: 4/5 (500+ értékelés)
Maximalizálja a projektek jövedelmezőségét robusztus projektelszámolási szoftverrel
A projektkönyvelés unalmas és időigényes feladat lehet, a pénzügyi tervezés és előrejelzés pedig még ennél is igényesebb. Egy megbízható projektkönyvelő szoftver mindkét feladatban segítséget nyújthat. Ha még mindig nem tudja, melyik könyvelő szoftvert válasszon, itt van a javaslatunk: Válassza a ClickUp-ot! ?
A ClickUp lehetővé teszi a könyvelés kezelését azáltal, hogy automatizálja és egyszerűsíti a folyamatot a táblázatos nézet és a műszerfalak segítségével. Robusztus jelentési és elemzési funkciói segítségével szinte bármilyen pénzügyi mutatót megtervezhet, költségvetést készíthet és előrejelzést készíthet. Regisztráljon a ClickUp-ra – többé nem fog más könyvelési szoftvert használni.