A 10 legjobb Notion-sablon a produktív csapatok számára

A megbeszélések elősegíthetik a munka gyors előrehaladását. De ha a jegyzetek szétszórtak, homályosak vagy egyáltalán nincsenek, akkor ez a lendület megtorpan. Ez egy gyakori kihívás, amellyel még a legjobb csapatok is szembesülnek. Szerencsére azonban könnyű megoldani.

A megfelelő jegyzetelési sablonnal egy olyan alkalmazás, mint a Notion, segít minden megbeszélésen elhangzottakat világos, megvalósítható és újra áttekintésre érdemes formába önteni.

Ebben a cikkben bemutatjuk a legjobb Notion értekezlet-sablonokat. Ha pedig olyan helyet keres, ahol beépített naptárral, AI jegyzetelővel és megbízható sablonokkal kezelheti értekezleteit, akkor egy még hatékonyabb alternatívát is ajánlhatunk. Igen, ez a ClickUp! 😎

🔎 Tudta? Világszerte naponta körülbelül 55 millió megbeszélés zajlik. Ezek legalább fele azonban nem tekinthető produktívnak, ami jelentős idő- és erőforrás-pazarláshoz vezet.

Mi jellemzi egy jó Notion értekezletjegyzet-sablont?

Íme, mire kell figyelni egy jó Notion sablon kiválasztásakor a találkozók jegyzetelésére:

Világos és következetes keretrendszert biztosít: Egy megbízható Notion-sablonnak tartalmaznia kell külön szakaszokat a napirendek, a legfontosabb pontok és a teendők számára.

Ösztönzi az együttműködést és a felelősségvállalást: A beépített megosztási és megjegyzésfunkciók megkönnyítik a csapat tagjainak a hozzájárulást, a követést és a következő lépésekért való felelősségvállalást.

Időt takarít meg az egyszerű újrafelhasználhatósággal: egy jó sablon könnyen másolható és gyorsan testreszabható bármilyen típusú egy jó sablon könnyen másolható és gyorsan testreszabható bármilyen típusú jegyzethez , így a dokumentáció minden esetben egységes marad.

Zökkenőmentesen illeszkedik a munkafolyamatához: az értekezletek adatainak és jegyzetének összekapcsolása feladatokkal, naptárakkal, az értekezletek adatainak és jegyzetének összekapcsolása feladatokkal, naptárakkal, értekezletek jegyzőkönyveivel vagy projektekkel biztosítja , hogy a fontos döntések ne vesszenek el , és a nyomon követés zökkenőmentesen folyjon.

A korábbi jegyzetek könnyen megtalálhatók és hivatkozhatók: a kereshető elrendezés segítségével gyorsan hozzáférhet a korábbi megbeszélésekhez, újra áttekintheti a megbeszéléseket és nyomon követheti az időbeli előrehaladást.

📮 ClickUp Insight: A megbeszélések hatékonyságáról szóló felmérésünk adatai szerint a megbeszélések 25%-án nyolc vagy több résztvevő vesz részt. Bár a nagy létszámú megbeszélések értékesek lehetnek az összehangolás és a döntéshozatal szempontjából, gyakran kihívásokat is jelentenek. Egy másik ClickUp-felmérésből kiderült, hogy az emberek 64%-a küzd a következő lépések tisztázatlanságával a megbeszélések közel felében. Mint a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, ezt a hiányosságot egy átfogó megbeszéléskezelési megoldással pótoljuk. A ClickUp Meetings dinamikus napirendekkel alakítja át a csapatok együttműködését, míg az AI Notetaker minden értékes információt rögzít, így elkerülhető a későbbi zavarok és mindenki egyformán tájékozott marad! 💫 Valós eredmények: A ClickUp értekezletkezelési funkcióit használó csapatok jelentése szerint a felesleges beszélgetések és értekezletek száma 50%-kal csökkent!

10 Notion értekezlet-jegyzet sablon

Legyünk őszinték: a legtöbb értekezlet jegyzetek szétszórt firkák, elfelejtett dokumentumok vagy az a egyetlen post-it cetli lesznek, amit esküszöl, hogy soha nem fogsz elveszíteni. Ha a jelenlegi rendszered inkább kaotikus, mint áttekinthető, itt az ideje egy frissítésnek.

Ezek a Notion értekezletjegyzet-sablonok megmentik az agyát (és a csapatát) az értekezlet utáni „mit is döntöttünk?” ködös helyzetektől.

1. Notion találkozó jegyzet sablon

via Notion

A Notion értekezletjegyzet-sablonja központi helyet biztosít az összes értekezlet jegyzetének rögzítéséhez, így könnyebb a szervezettség és az összehangoltság fenntartása. Használja, ha jegyzeteket szeretne értekezlet típus szerint címkézni, a megbeszélések dátumait nyomon követni és az értekezlet résztvevőit egy pillanat alatt áttekinteni. Ráadásul a cselekvési tételek listájának létrehozási lehetőségével a teendői egyértelműek maradnak, és csapata felelősségteljesen dolgozik.

Miért fog tetszeni Önnek:

A jegyzeteket a megbeszélés típusának megfelelően címkézze meg a könnyebb rendszerezés érdekében.

A találkozók dátumait és résztvevőit egy pillanat alatt nyomon követheti

Központi adattárat vezethet az összes értekezlet jegyzetéhez.

🔑 Ideális: Startup csapatok számára, akik hatékonyabb módszert keresnek a megbeszélések dokumentálására.

2. Notion találkozó napirend sablon

via Notion

Rövidebb megbeszéléseket szeretne? Kezdjen el időt szánni a megbeszélés előtt konkrét napirendek kidolgozására, hogy a megbeszélések a terv szerint haladjanak.

A Notion értekezlet-napirend sablonja egy megbízható eszköz a kezdéshez, olyan, mint egy személyi asszisztens, aki soha nem felejt. Segít az értekezletek menetrendjének betartásában, a napirend szigorú betartásában, és megakadályozza, hogy a csapat elkalandozzon a „csak egy gyors dolog” területére.

Ez a sablon segít a megbeszélések fókuszált és produktív lefolytatásában azáltal, hogy felvázolja a témákat és rögzített időkereteket szán rájuk, így Ön és csapata nem térnek el a tárgytól. Mindenféle megbeszéléshez használható, legyen szó csapatmegbeszélésről, ügyfélhívásról vagy projektindításról.

Miért fog tetszeni Önnek:

Vázolja fel a megbeszélés témáit, és jelölje meg a megbeszélésekre szánt időkereteket.

Rendeljen megbeszélési pontokat konkrét csapattagokhoz

Tartsa fenn a következetes értekezlet-szerkezetet az összes ülésen

🔑 Ideális: Csapatok számára, akik hatékonyan szeretnék megtervezni, lebonyolítani és nyomon követni a megbeszéléseket.

💡 Profi tipp: A munkavállalók 37%-a küld követő jegyzeteket vagy értekezlet-jegyzőkönyveket a teendők nyomon követése érdekében, de 36% még mindig más, fragmentált módszerekre támaszkodik. A döntések rögzítésére szolgáló egységes rendszer nélkül a szükséges kulcsfontosságú információk elsikkadhatnak a csevegések, e-mailek vagy táblázatok között. A ClickUp fejlett keresőfunkciója, amely a Connected AI és a ClickUp Brain technológiákra épül, segít másodpercek alatt megtalálni bármely jegyzetet, teendőt vagy értekezlet jegyzőkönyvet a ClickUp-ban. A ClickUp Brain segítségével minden értekezlet jegyzőkönyve kereshetővé válik.

3. Notion találkozó jegyzetek és teendők nyomon követő sablon

via Notion

A Notion Meeting Notes & Action Item Tracker (Találkozói jegyzetek és teendők nyomon követője) segítségével a rendezetlen találkozói beszélgetések szervezett nyomon követéssé és egyértelmű felelősségi körökké alakulnak. Az elrendezés egyszerű, de okos – nyomon követheti, ki mit mondott, mit kell tenni és mikor. Ez egy praktikus megoldás azoknak a csapatoknak, akik szeretnek gyorsan haladni és szervezettek maradni anélkül, hogy túlbonyolítanák a dolgokat.

Miért fog tetszeni Önnek:

Rögzítse a döntéseket és a következő lépéseket, amint azok megtörténnek.

Könnyedén nyomon követheti a feladatok felelőseit és a határidőket.

Használja a Gyors jegyzettömb részt, hogy feljegyezze az utolsó pillanatban felmerülő gondolatokat és ötleteket.

🔑 Ideális: Azok számára, akik megbízható módszert keresnek a megbeszélések dokumentálására, a feladatok kiosztására és az előrehaladás nyomon követésére.

4. Marketingtalálkozó jegyzetek sablonja a Notion-tól

via Notion

A marketingtalálkozók gyakran frissítések, ötletek, kísérletek és döntések kavalkádját jelentik. A Notion marketingtalálkozó-jegyzet sablonja megkönnyíti mindezek rögzítését, a döntésektől a teendőkig.

Az összes releváns információt egy helyen összegyűjtve javítja a csapat összehangoltságát és biztosítja, hogy semmi ne maradjon ki. A jegyzetek megjelölése a megbeszélés típusa szerint tovább segíti a keresett információk gyors megtalálását.

Miért fog tetszeni Önnek:

Nyissa meg a sablont Lista és Tábla nézetben, hogy a találkozókat dátum és típus szerint rendezhesse.

Adja hozzá a résztvevőket, a találkozó időpontját és a mellékleteket külön-külön minden egyes találkozóhoz a kijelölt oldalakon.

Javítsa a csapat együttműködését a találkozók jegyzetéhez való közös hozzáféréssel.

🔑 Ideális: Marketingcsapatok számára, akik szeretnék dokumentálni a megbeszéléseket és biztosítani a különböző kampányok közötti összhangot.

5. 1×1 Meeting Template by Notion

via Notion

A Notion 1×1 Meeting Template sablonja segít a vezetőknek és a csapat tagjainak a legjobban kihasználni a közös megbeszéléseket. Ahelyett, hogy szabad formátumú dokumentumot használnának, amelyben nehéz lehet a legfontosabb pontokat rögzíteni, szervezett szakaszokat kapnak, amelyekben előre felkészülhetnek, célokat tűzhetnek ki, frissítéseket jegyezhetnek fel és átgondolhatják az eredményeket.

Az ismétlődő táblázat nyomon követi a heti megbeszéléseket, és felkéri a résztvevőket, hogy osszák meg sikereiket, akadályaikat és visszajelzéseiket – ez egy egyszerű, de hatékony módszer arra, hogy minden bejelentkezés célszerű legyen.

Miért fog tetszeni Önnek:

Tartsa látható helyen a folyamatos visszajelzéseket és célokat egy idővonalon

Tekintse át a korábbi megbeszéléseket anélkül, hogy dokumentumokat vagy e-maileket kellene átnéznie.

Jegyzetelje le a személyes sikereket, akadályokat és fejlődési területeket, ahogy azok alakulnak.

🔑 Ideális: vezetők és csapattagok számára, akik szeretnék, ha az egyéni megbeszélések célszerűbbek lennének, és kevésbé tűnnének siettetett naptárkitöltésnek.

6. Találkozók és jegyzetek + AI összefoglalók sablon a Notion-tól

via Notion

Elmerül a „hmm” és „ahh” kifejezésekkel teli jegyzetekben, amelyek értékes információkat rejtenek a vállalati zsargon alatt? A Notion Meeting Notes + AI Summaries Template sablonja egyértelmű dokumentumokat párosít AI által generált összefoglalásokkal, így nem csak leírja, amit mondtak, hanem azonnal megkapja a lényeget is.

Minden értekezletbejegyzés lehetővé teszi a résztvevők rögzítését, a célok kitűzését, a strukturált jegyzetek készítését és az eredmények nyomon követését, míg az AI segít a jegyzetek automatikus összefoglalásában a későbbi gyors áttekintéshez.

Miért fog tetszeni Önnek:

Írjon átfogó jegyzeteket szervezett formátumban

AI segítségével automatikusan készíthet tömör összefoglalókat.

Időt takaríthat meg azzal, hogy gyorsan áttekinti az AI által generált összefoglalókat, ahelyett, hogy hosszú szövegeket kellene átrágnia.

🔑 Ideális: Csapatok és egyének számára, akik hatékony módszert keresnek a megbeszélések dokumentálására és gyors összefoglalók készítésére.

7. Találkozói jegyzetek sablonja a Notion-tól

via Notion

A tervezőcsapatok a együttműködés, a kreativitás és a világosság révén érnek el sikereket. Éppen ezért a Notion tervezési értekezlet-jegyzet sablonja rugalmas struktúrát kínál, hogy minden értekezlet inspiráló és produktív legyen.

A brainstorming megbeszélések, visszajelzések és következő lépések rögzítésére szolgáló szakaszokkal minden ötletet rögzíthet és megvalósíthat. Ráadásul a tiszta elrendezésnek köszönhetően rendkívül könnyen használható.

Miért fog tetszeni Önnek:

Gondoskodjon arról, hogy a megbeszélései elősegítsék a kreativitást, miközben a hatékonyságot helyezik előtérbe.

Több nézetben is megnyitható, beleértve a lista és a táblázat nézetet is, hogy jobban kezelhesse a találkozókat.

Könnyedén rögzítheti és nyomon követheti a tervezési visszajelzéseket és módosításokat.

🔑 Ideális: Tervezőcsapatok és szakemberek számára, akik hatékony módszert keresnek a projektekkel kapcsolatos döntések nyomon követésére.

8. Standup Meeting Template by Notion

via Notion

A napi standupok mozgásban tartják az agilis csapatokat, és a Notion Standup Meeting Template sablonja gyors és fókuszált munkát tesz lehetővé. Segít nyomon követni a feladatokat, felismerni az akadályokat és megtervezni a következő lépéseket – anélkül, hogy megszakítaná a munkamenetét.

Mivel minden frissítés egy helyen található, csapata szinkronban marad, és a problémák korán felismerhetők. A legjobb rész? Elég rugalmas ahhoz, hogy távoli, hibrid vagy irodai környezetben is használható legyen, így a napi megbeszélések zökkenőmentessé válnak.

Miért fog tetszeni Önnek:

Írja le találkozóit AI segítségével

A „New Standup” gombbal automatikusan létrehozhat egy új megbeszélést.

Felismerje a mintákat és az akadályokat az idő múlásával

🔑 Ideális: Olyan csapatok számára, akik gyorsabbá, világosabbá és hatékonyabbá szeretnék tenni a napi standupokat, anélkül, hogy felesleges felhajtást okoznának.

9. AI Meeting Summaries Template by Notion

via Notion

A Notion AI Meeting Summaries Template sablonja megkönnyíti a megbeszéléseket azáltal, hogy intelligens, beépített összefoglalókat ad a jegyzetekhez. Egy helyen rögzíti a legfontosabb döntéseket és teendőket, így mindenki egyformán tájékozott.

Ha szeretné, hagyja ki a hosszú összefoglalókat, csak nézze át a legfontosabb pontokat, és térjen vissza gyorsabban a munkához ezzel a Notion sablonnal.

Miért fog tetszeni Önnek:

Pásztázza át a megbeszélés legfontosabb pontjait, hogy gyorsabban felzárkózzon!

Tartson fenn egységes formátumot az összes értekezlet dokumentációja számára.

Gyorsan áttekintheti a korábbi megbeszéléseket, hogy felkészüljön a jövőbeli találkozókra, és a legfontosabb döntések és teendők mindig kéznél legyenek.

🔑 Ideális: Olyan csapatok számára, amelyek gyors, pontos és hatékony értekezlet-összefoglalókat szeretnének készíteni.

🧠 Érdekes tény: A „találkozó utáni másnaposság” valóban létezik! A Harvard Business Review szerint a munkavállalók több mint 90%-a érezte már azt a találkozó utáni „agyi ködöt”, amely legalább alkalmanként bekövetkezik egy hosszú, eredménytelen találkozó után, és a termelékenység csökkenéséhez vezet. Ez lényegében a munkanapok másnaposságának felel meg, de szerencsére jobb jegyzetek és okosabb találkozók segíthetnek kezelni!

10. Projektek és megbeszélések sablon a Notion-tól

via Notion

Különböző helyszíneken kell feladatokat, csevegéseket és megbeszéléseket összehangolnia? A Notion Projects & Meetings Template sablon mindent egy helyen összefog. Lehetővé teszi a projektek tervezését, a feladatok kiosztását és a kapcsolódó megbeszélések jegyzetének egymás mellett történő tárolását.

Az idővonal és a naptár nézetek, valamint a teljesítések nyomon követésére szolgáló adatbázis segítségével minden a terv szerint halad.

Miért fog tetszeni Önnek:

Különböző nézetek segítségével kereshet az összes értekezlet jegyzetében vagy az értekezlet típusok szerint rendezett jegyzetekben.

Adjon prioritási és státuszcímkéket minden megbeszéléshez, és gondoskodjon arról, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon.

Kössd össze a megbeszéléseket közvetlenül a releváns projektekkel

🔑 Ideális: Több projekten dolgozó csapatok számára, akik összehangolni szeretnék a megbeszéléseken elhangzottakat.

A Notion korlátai

Bár a Notion jegyzetelési eszközként számos előnnyel rendelkezik, vannak bizonyos hátrányai is. A teljesítményproblémáktól a korlátozott offline hozzáférésig számos akadály gátolhatja a tökéletes munkafolyamatot. Íme egy rövid áttekintés arról, hogy a Notion milyen területeken nem teljesít tökéletesen.

Teljesítménycsökkenés nagy adatbázisok esetén: A kiterjedt adatkészleteket vagy összetett projekteket kezelő felhasználók lassú betöltési időket és késleltetéseket tapasztalhatnak, ami hatással lehet a hatékonyságukra.

Korlátozott funkciók: Bár a Notion alapvető feladatkezelési funkciókat kínál, hiányoznak belőle a nagy léptékű projektek kezeléséhez szükséges fejlett Bár a Notion alapvető feladatkezelési funkciókat kínál, hiányoznak belőle a nagy léptékű projektek kezeléséhez szükséges fejlett projektkezelési funkciók, mint például az időkövetés és a Gantt-diagramok.

Beépített jelentéskészítő eszközök hiánya: A Notion nem rendelkezik natív jelentéskészítő funkciókkal. Ezért a felhasználóknak nehéz jelentéseket készíteni és elemezni a megbeszéléseik vagy feladataik adatait.

Korlátozott kommunikációs funkciók: A platform nem rendelkezik integrált kommunikációs eszközökkel. A felhasználóknak további alkalmazásokat kell használniuk a valós idejű kommunikációhoz.

Alternatív Notion értekezletjegyzet-sablonok

Ha valami megbízhatóbbat keres, ami nagy és kis projektekhez egyaránt alkalmas, és még a kezdők számára is könnyen kezelhető, akkor a ClickUp, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, a tökéletes Notion alternatíva!

A ClickUp Meetings dinamikus napirendekkel átalakítja a csapatok együttműködését, míg a ClickUp AI Notetaker minden értékes információt rögzít, így elkerülhető a későbbi zavarok és mindenki egyformán tájékozott marad!

A ClickUp értekezletkezelési funkcióit használó csapatok szerint a felesleges beszélgetések és értekezletek száma 50%-kal csökkent! 🤩

A ClickUp találkozói jegyzet sablonjai pedig hatalmas szerepet játszanak ebben. A legjobb rész? Minden csapatnak és célnak megfelelnek:

1. ClickUp értekezlet-jegyzőkönyv sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp Meeting Minutes Template sablon segítségével teljes kontextusban rögzítheti a találkozó jegyzőkönyvét – a résztvevőket, a napirendet, a teendőket és a linkeket.

A ClickUp Meeting Minutes Template sablon segítségével egy helyen jegyzetelhet a résztvevőkről, a napirendről, a teendőkről és a legfontosabb megállapításokról. Ezzel könnyen nyomon követheti, mi hangzott el, mit kell tenni, és ki végzi el a feladatot.

Az együttműködésre tervezett sablon biztosítja, hogy mindenki ugyanazon az oldalon maradjon és tisztában legyen a feladataival. Ráadásul az előre elkészített oldalaknak köszönhetően gyorsan beállíthatja mindenféle megbeszéléshez, és elkezdheti dokumentálni a fontos dolgokat.

Miért fog tetszeni Önnek:

Szervezze meg hatékonyan a találkozó napirendjét , a résztvevőket és a teendőket strukturált szakaszokkal.

A dokumentumon belül közvetlenül hozzárendelhet feladatok a csapat tagjaihoz.

A felhőintegrációnak köszönhetően bárhonnan hozzáférhet és frissítheti a jegyzeteket.

🔑 Ideális: Olyan csapatok számára, akik egyszerű módszert keresnek a megbeszélések dokumentálására és a teendők nyomon követésére.

📮 ClickUp Insight: Találkozók hatékonyságáról szóló felmérésünk szerint a válaszadók közel 40%-a hetente 4 és 8+ találkozón vesz részt, amelyek mindegyike legfeljebb egy órás. Ez azt jelenti, hogy a szervezeten belül elképesztő mennyiségű időt fordítanak a találkozókra. Mi lenne, ha visszaszerezhetné ezt az időt? A ClickUp integrált AI Notetaker segít akár 30%-kal növelni a termelékenységet az azonnali értekezlet-összefoglalók révén, míg a ClickUp Brain automatizált feladat-létrehozással és egyszerűsített munkafolyamatokkal segít, így az órákig tartó értekezletekből hasznosítható információk születnek.

2. ClickUp ismétlődő értekezletek jegyzetelési sablonja

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon az ismétlődő megbeszéléseket és napirendeket a ClickUp ismétlődő megbeszélések jegyzetelésére szolgáló sablonjával.

Unod már, hogy minden héten ugyanazt a jegyzetelési rutint ismételgeted, és minden alkalommal új dokumentumot kell létrehoznod? A ClickUp ismétlődő értekezletjegyzet-sablonja megszünteti ezt a kellemetlenséget.

Használja őket a fontos részletek rögzítésére, hogy egyszerűsítse az ismétlődő megbeszéléseket – napi állásfoglalásokat, heti csapatértekezleteket és egyebeket. A beépített feladatkapcsolási és egyéni állapotfunkciók segítségével a teendők könnyen nyomon követhetők és közvetlenül a jegyzetekből rendelhetők hozzá.

Minden üléshez ismerős elrendezést kap, így jobban koncentrálhat a beszélgetésre, és kevesebb időt kell fordítania a jegyzetek formázására. Ráadásul az egységes formátum megbízható naplózást biztosít a korábbi megbeszélésekről, amelyeket gyorsan áttekinthet és amelyekkel elszámoltathatóvá válik.

Miért fog tetszeni Önnek:

Időt takaríthat meg és javíthatja a következetességet, ha minden megbeszélésen ugyanazt a formátumot használja.

Adjon hozzá rendszeres frissítéseket anélkül, hogy külön dokumentumokat kellene létrehoznia (és emlékeznie arra, hol tárolta őket).

Ossza meg a találkozó jegyzőkönyvét a csapat tagokkal nyilvános, csak olvasható vagy szerkeszthető linkek segítségével.

🔑 Ideális: Olyan csapatok számára, akik rendszeresen találkoznak, és könnyen követhető feljegyzéseket szeretnének készíteni a frissítésekről, a teendőkről és a döntésekről.

💡 Profi tipp: Növelje termelékenységét a ClickUp AI naptárával. Optimalizálja napját intelligens ütemezési javaslatokkal és automatikus időblokkolással a prioritásaihoz.

3. ClickUp alkalmazott és vezető egyéni megbeszélés sablon

Ingyenes sablon letöltése Tartson produktív és rendszeres egyéni megbeszéléseket a ClickUp alkalmazott és vezető egyéni megbeszélés sablonjával.

A munkavállalók és a vezetők közötti rendszeres egyéni megbeszélések elengedhetetlenek a nyílt kommunikáció és a folyamatos fejlődés szempontjából. A ClickUp Employee & Manager 1-on-1 Template sablon tökéletes ezeknek a megbeszéléseknek a kezeléséhez, az előrehaladás nyomon követéséhez és a megvalósítható célok kitűzéséhez.

Biztosítják, hogy mindkét fél egyetértse a célokkal, a felelősségekkel és az elvárásokkal. A testreszabható mezők és nézetek segítségével minden megbeszélést úgy alakíthat, hogy az adott témákra összpontosítson, például karrierfejlesztés, projektfrissítések vagy visszajelzések.

Miért fog tetszeni Önnek:

Egyszerűsítse egyéni megbeszéléseit egy azonnal használható formátummal.

Testreszabhatja a napirendi pontokat, hogy az egyes alkalmazottak igényeire és céljaira összpontosítson.

Javítsa a kommunikációt és a haladás nyomon követését azáltal, hogy egyértelmű elvárásokat és lépéseket határoz meg a célok eléréséhez.

🔑 Ideális: vezetők és alkalmazottak számára, akik egyéni megbeszéléseik minőségét és hatékonyságát szeretnék javítani.

💡 Profi tipp: Miért kellene külön kiterjesztést telepítenie a jegyzetek összefoglalásához? Hagyja, hogy a ClickUp Brain végezze el a nehéz munkát – összefoglalja a jegyzeteket, kiemelje a döntéseket és természetes nyelvi parancsokkal kiválassza a teendőket –, így időt takaríthat meg és nem marad le semmiről.

4. ClickUp ügyfélmegbeszélés jegyzet sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp ügyfélmegbeszélés-jegyzet sablonjával pontosan rögzítheti minden ügyfélkapcsolatot.

A ClickUp ügyfélmegbeszélés-jegyzet sablon segít megszervezni az ügyfelekkel való interakciók minden részletét, a közös céloktól a megvalósítás lépéseiig. Ez megkönnyíti a hatékony megbeszélések előkészítését, a tanulságok felsorolását és a jegyzetek valódi eredményekké alakítását.

Láthatja, hogy miről tárgyaltak, mi van még függőben, és ki miért felelős. Ráadásul a többféle nézetnek köszönhetően a találkozókat a saját stílusának megfelelő formátumban követheti nyomon – legyen az naptár, táblázat vagy lista.

Miért fog tetszeni Önnek:

Rögzítse a legfontosabb vitapontokat és döntéseket valós időben

Használjon egyéni mezőket, például kapcsolattartási adatokat, projektkövetelményeket, értekezlet napirendjét, teendőket és nyomon követendő elemeket, hogy az értekezlet során könnyedén frissíthesse a releváns információkat.

A Naptár nézet segítségével ütemezheti és nyomon követheti a közelgő találkozókat és eseményeket.

🔑 Ideális: Szakemberek számára, akik szervezett és hatékony módszert keresnek az ügyfélmegbeszélések dokumentálására.

5. ClickUp nonprofit igazgatósági ülés jegyzőkönyv sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp nonprofit igazgatósági ülés jegyzőkönyv sablonjával biztosíthatja a stratégiai döntések átláthatóságát, pontos dokumentálását és könnyű nyomon követhetőségét, valamint az igazgatóság elszámoltathatóságát.

A ClickUp nonprofit igazgatósági ülés jegyzőkönyv sablonja egy intelligens, kódolás nélküli dokumentumot biztosít, amelynek célja, hogy a legfontosabb megbeszéléseket, döntéseket, szavazásokat és teendőket – a részvételtől az eredményekig – egy központi helyen rögzítse.

A valós idejű közös szerkesztés, a feladatkiosztás és az automatizálás egyszerűsíti a nyomon követést, így biztosítva, hogy a megbeszélés után semmi ne maradjon figyelmen kívül.

Miért fog tetszeni Önnek:

A kormányzási munkafolyamatok vizualizálása

A hozzárendelt megjegyzésekkel azonnal hozzárendelhet követési feladatokat, így egyetlen kötelezettségvállalás sem vész el.

Tartsa a testületi beszélgetéseket és döntéseket világosak és hozzáférhetőek

🔑 Ideális: Nonprofit szervezetek számára, akik szervezett módszert keresnek a találkozók dokumentálására, biztosítva az egyértelműséget és a teendők nyomon követhetőségét.

Szeretné egyszerűsíteni a csapatmunkát, hogy könnyedén végrehajthassa a megbeszéléseken született döntéseket? Nézze meg ezt a videót, és megtudhatja, hogyan segíthet ebben a ClickUp:

6. ClickUp értekezlet-jegyzet sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp Meeting Note Style Template sablonjával egységessé teheti a találkozói jegyzeteket.

Megbízható módszert keres az ügyfélhívások vagy a belső értékelések szervezéséhez? A ClickUp Meeting Note Style Template sablonja egységes elrendezést biztosít a napirendek, a résztvevők, a megbeszélés témái és az eredmények rögzítéséhez – mindezt egy helyen.

Olyan csapatok számára készült, amelyek több megbeszélést is lebonyolítanak, és kereshető, megosztható jegyzeteket szeretnének kézi formázás nélkül. A jegyzetekből közvetlenül létrehozhat cselekvési tételeket, kioszthatja azokat, és könnyedén nyomon követheti a további lépéseket. Ideális ismétlődő vagy egyszeri megbeszélésekhez, így biztosan nem marad el egyetlen további lépés sem.

Miért fog tetszeni Önnek:

Rendezze el az egyes megbeszéléseken hozott döntéseket és feladatokat egy kereshető adattárban.

Adjon hozzá a dokumentumhoz a megbeszélés felvételének linkjét, hogy minden egy helyen legyen.

Együttműködés és jegyzetek megosztása az érdekelt felekkel a ClickUp Live Collaboration Detection segítségével

🔑 Ideális: Olyan csapatok számára, amelyek tisztább, átláthatóbb megbeszéléseket szeretnének, és egyszerű módszert keresnek arra, hogy a megbeszélés után mindenki ugyanazon az oldalon álljon.

💡 Profi tipp: Egyszerűsítse a találkozók munkafolyamatát a ClickUp Automations segítségével. Automatikusan rendeljen feladatokat a megfelelő személyhez, küldjön emlékeztetőket, és frissítse a feladatok állapotát a meghatározott feltételek alapján, így a találkozó jegyzetek azonnal cselekvéssé válnak, anélkül, hogy egy ujját is meg kellene mozdítania.

7. ClickUp osztályjegyzet-sablon

Ingyenes sablon letöltése Tárolja osztályjegyzeteit a ClickUp osztályjegyzet-sablonjával, hogy könnyebben hivatkozhasson rájuk.

Előfordult már, hogy a jegyzetfüzeteket lapozgatva próbáltál felidézni, mit mondott a professzorod két héttel ezelőtt? A ClickUp osztályjegyzet-sablonja okosabb és rendezettebb módszert kínál az előadások, olvasmányok és feladatok nyomon követésére.

A legjobb rész? Ez a sablon előre elkészített tartalomjegyzékkel rendelkezik a könnyű navigáció érdekében, testreszabható formázási lehetőségekkel és a lehetőséget kínálja, hogy megjegyzéseket fűzzön bizonyos szakaszokhoz.

Miért fog tetszeni Önnek:

Készítsen minden kurzushoz egy külön listát, hogy a jegyzeteket, feladatokat és határidőket egy helyen tudja csoportosítani.

Állítson össze egy fő listát az összes félévben esedékes feladatról, hogy semmi ne maradjon ki.

Használja a Doc nézetet minden kurzushoz, és adjon hozzá új oldalakat minden órához vagy témához.

🔑 Ideális: Diákok számára, akik hatékony és testreszabható módszert keresnek az órai jegyzetek és tanulmányi anyagok kezeléséhez.

🔍 Tudta? Azok a diákok, akik aktívan jegyzetelnek, általában jobb tanulmányi eredményeket érnek el. Ez azért van, mert az információk leírásának és rendszerezésének módja nagy szerepet játszik abban, hogy mennyire értik és megjegyzik azokat.

8. ClickUp értekezlet-jelentés sablon

Ingyenes sablon letöltése Zárja le a kört az ügyfelekkel és a csapat tagjaival a ClickUp értekezlet-jelentés sablonjának segítségével.

A ClickUp értekezlet-jelentés sablonja egy helyen rögzíti az értekezletek napirendjét, döntéseit és feladatait. Ügyfélhívás vagy vezetői megbeszélés után kitöltöd a sablont, hogy egyértelműen közöld az eredményeket az ügyfelekkel, a csapattagokkal és a vezetéssel. Ezzel lezárul a kör, és biztosítható, hogy a megbeszélésekből származó döntések végrehajtása során egyetlen részlet sem marad figyelmen kívül.

Hét egyéni mezőt (például a megbeszélés típusa, időmérő, helyszín és résztvevők száma) használ a jelentések egységesítéséhez, valamint azok szűrésének, rendezésének és elemzésének megkönnyítéséhez. Tökéletes megoldás számlavezetők, projektvezetők vagy felsővezetői kapcsolattartók számára, akiknek ismétlődő, professzionális módszerre van szükségük a megbeszélések összefoglalásához és annak biztosításához, hogy mindenki ugyanazon az állásponton maradjon.

Miért fog tetszeni Önnek:

Növelje az átláthatóságot azáltal, hogy könnyedén megosztja a jelentéseket az érdekelt felekkel.

Javítsa a csapatok közötti kommunikációt az egységes jelentési formátum fenntartásával.

Készítsen ellenőrzőlistákat, hogy ne maradjon le semmilyen, az értekezlet előtti és utáni feladatról.

🔑 Ideális: vezetők és csapatok számára, akik szeretnék növelni az ügyfélmegbeszélések hatékonyságát.

9. ClickUp 1-on-1s sablon

Ingyenes sablon letöltése Szervezzen releváns egyéni megbeszéléseket a ClickUp 1-on-1s sablonjával.

A ClickUp 1-on-1s sablonja központi helyet biztosít az egyéni megbeszélések tervezéséhez, lebonyolításához és értékeléséhez, minden csapattag számára külön oldallal.

Ezzel a sablonnal feljegyezheti a célokat, visszatérhet az utolsó megbeszélés témáira, feladatokhoz rendelhet intézkedéseket, és láthatóvá teheti az idővel elért haladást. Ráadásul segítségével minden bejelentkezés értelmes marad, és biztos lehet benne, hogy semmiről sem marad le.

Miért fog tetszeni Önnek:

Készítsen minden tag számára egy külön oldalt, amelyen egyértelműen meghatározza a szerepeket és az elvárásokat.

Adjon hozzá előre napirendi pontokat, beszélgetési témákat és kérdéseket.

Tartson mindent egy helyen, hogy könnyebben felülvizsgálhassa a teljesítményeket.

🔑 Ideális: vezetők és csapatvezetők számára, akik megbízható, szervezett módszert keresnek az egyéni megbeszélések lebonyolításához, amelyek valóban elősegítik a haladást.

10. ClickUp Meetings sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp Meetings Template segítségével egyszerűsítheti a csapatértekezletek ütemezését, dokumentálását és nyomon követését.

Minden csapat számos különböző típusú megbeszélést tart, a gyors egyeztetésektől és a mélyreható megbeszélésektől az egyéni megbeszélésekig. Ennyi megbeszélés mellett könnyen elkerülhetik a figyelmet a részletek. A ClickUp Meetings Template sablonja segít Önnek minden lépéshez külön nézetekkel átlátni az összes megbeszélést.

A sablonok szakaszai teljes mértékben testreszabhatók: hozzáadhat vagy átrendezhet napirendi pontokat, csatolhat dokumentumokat vagy képeket, és még a megbeszélés megkezdése előtt megoszthatja azokat a csapattal. A megbeszélés során rögzítheti a megbeszélés pontjait, és azonnal hozzárendelhet feladatok a csapattagokhoz – tabok közötti váltás nélkül. Utána pedig könnyedén nyomon követheti a jegyzeteket, feladatokat és határidőket egy helyen.

Miért fog tetszeni Önnek:

Kövesse nyomon az összes megbeszélést egy listában, prioritás, típus és ütemezés szerint rendezve.

A beépített Google Slides beágyazás segítségével közvetlenül a sablonban mutathatja be prezentációját.

Szerezzen be egy dedikált beszélgetési teret, ahol a releváns csapattagok cseveghetnek, visszajelzéseket oszthatnak meg és valós időben összhangban maradhatnak.

Szervezze meg egyértelműen az egyéni megbeszéléseket, a közelgő üléseket és a nem tervezett találkozókat.

🔑 Ideális: Olyan csapatok számára, akik egyszerűsíteni szeretnék a találkozók kezelését egy olyan all-in-one felülettel, amelyen tervezhetnek, prezentálhatnak és kapcsolatban maradhatnak egymással.

A ClickUp segítségével jegyzeteket valós eredményekké alakíthat

A találkozói jegyzetek sablonjai elengedhetetlen eszközök, amelyek segítenek a csapatoknak a megbeszélések egyértelmű rögzítésében, a döntések nyomon követésében és a teendők végrehajtásában. A Notion sablonok kiválóan alkalmasak a dokumentáció egységesítésére.

Segítenek a napirendek szervezésében, a legfontosabb pontok lejegyzésében és a nyomon követés láthatóságának biztosításában. A Notion segít rögzíteni a történéseket, de nem segít azok alapján cselekedni.

Ez az, ahol a ClickUp igazán kiemelkedik! Sablonjai úgy lettek kialakítva, hogy összekapcsolják a megbeszélések során szerzett ismereteket a cselekvéssel, segítve a feladatok, az ütemtervek és a csapat felelősségének kezelését – mindezt egy helyen. Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra!