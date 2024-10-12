Több mint 50 ingyenes Notion-sablon jegyzetekhez, feladatokhoz és egyebekhez

Több eszköz használata – az egyik jegyzeteléshez, a másik ötleteléshez, egy harmadik a feladatok nyomon követéséhez, egy negyedik pedig dokumentumok megosztásához – túlterhelő lehet. A szétszórt megközelítés információvesztéshez, félreértésekhez és időpazarláshoz vezet.

Itt jönnek képbe a Notion sablonok: segítenek összefogni a munkafolyamatokat egy platformon. 🤝

Hogy megtalálja az Ön igényeinek leginkább megfelelőt, az alábbiakban több mint 50 ingyenes Notion sablont gyűjtöttünk össze. Ráadásként egy bónusz listát is mellékeltünk a 10 legjobb alternatív sablonról, amelyek robusztus feladatkezelési és testreszabási lehetőségeket kínálnak.

De először is nézzük meg, mit kínálnak a Notion sablonok.

Mik azok a Notion sablonok?

A Notion sablonok előre megtervezett eszközök, amelyek megkönnyítik a jegyzetek készítését, a célok nyomon követését, az ismétlődő feladatok kezelését, sőt a projektek szervezését – akár egyenként, akár együttesen – egyetlen platformon.

A Notion közösség által létrehozott sablonok számos területet és felhasználási esetet lefednek (személyes szervezés és termelékenység, projektmenedzsment, szokások nyomon követése, óravázlatok készítése stb. ). Az új Notion felhasználók számára kiindulási pontként szolgálnak, amelyből saját rendszereiket és sablonjaikat hozhatják létre.

Például a Notion tartalomnaptár-sablonja ideális több tartalommarketing-kampány és kreatív projekt kezeléséhez. Strukturált módszert kínál a bejegyzések tervezéséhez és ütemezéséhez, idővonalak, tartalomötletek és közzétételi dátumok szakaszokkal, amelyek mindegyike áttekinthetően megjelenik a naptár nézetben – a Notion munkaterületén belül.

A feladatokat állapot és prioritás szerint is rendezheti, szükség szerint függőségeket és nyomon követéseket állíthat be. Ez egy ingyenes sablon, de a Notion fizetős sablonokat is kínál, amelyek fejlettebb funkciókkal rendelkeznek a komplexebb igények kielégítésére.

Ahhoz, hogy a legtöbbet hozza ki az egyes Notion sablonokból, meg kell értenie, mi teszi őket hatékonnyá az Ön igényeinek szempontjából.

Mi teszi jóvá egy Notion sablont?

Akár projektmenedzser, diák vagy szabadúszó vagy, egy jó Notion-sablonnak többet kell kínálnia, mint csak a szokásos jegyzetelési módszereket. Ezek a legfontosabb funkciók, amelyekre érdemes figyelni:

Személyre szabott : Válasszon egy sablont, amely megfelel az Ön igényeinek, például ingyenes : Válasszon egy sablont, amely megfelel az Ön igényeinek, például ingyenes Notion naptár sablonokat a célok és határidők nyomon követéséhez.

Jól strukturált: Válasszon olyan sablont, amely logikus információáramlással, jól meghatározott szakaszokkal (például kategóriák, alkategóriák és címsorok) és intuitív navigációval rendelkezik.

Testreszabás: Keressen olyan sablonokat, amelyek lehetővé teszik a szakaszok, színek és elrendezések egyszerű szerkesztését anélkül, hogy az általános kialakítást megzavarnák, és amelyek más projektekhez is lemásolhatók.

Hatékonyság: Keressen olyan sablonokat, amelyek beépített adatbázisokkal, naptárakkal és feladatlistákkal rendelkeznek, hogy minimalizálja az adminisztratív feladatokat.

Együttműködés: Győződjön meg arról, hogy a sablon támogatja az olyan funkciókat, mint a valós idejű szerkesztés és a megjegyzésszálak, hogy a csapatok valós időben tudjanak együttműködni.

Integráció : Ellenőrizze a sablon kompatibilitását a meglévő Notion beállításaival, beleértve olyan funkciókat, mint az automatikus szinkronizálás a Notion naptárával.

Reszponzív kialakítás: Ellenőrizze, hogy a sablon minden eszközön (pl. számítógép, mobiltelefon, tablet) és képernyőméretnél jól működik-e.

Több mint 50 ingyenes Notion sablon különböző felhasználási esetekhez

A Notion folyamatosan bővülő ingyenes sablonok gyűjteményét kínálja saját csapatától és külső fejlesztőktől, így könnyen megtalálhatja a különböző igényeinek megfelelő eszközöket. Az alábbiakban összeállítottuk a legnépszerűbb felhasználási példákat:

Dokumentum sablonok a Notion-tól

A Notion Docs sablonjai sokoldalú, testreszabható elrendezéseket tartalmaznak, amelyek egyszerűsítik a dokumentációs folyamatot egyéni szakemberek és projektcsapatok számára. A dokumentumot vizuális elemek, szöveg, linkek és diagramok hozzáadásával testreszabhatja. 📊

A Notion számos dokumentumsablont kínál a dokumentációs munkafolyamatok egyszerűsítéséhez, a találkozói jegyzetektől és kreatív briefektől a műszaki termékdokumentációkig és SWOT-elemzésekig. Nézzünk meg néhány példát!

1. Notion SOP sablon

A Notion SOP sablon lépésről lépésre kidolgozott protokollokat és működési szabványokat hoz létre, amelyek elengedhetetlenek vállalatának különböző projektekben végzett feladatokhoz és tevékenységekhez, a menedzsmenttől a pénzügyekig. Ezek az irányelvek világos, konkrét utasításokat tartalmaznak, amelyek biztosítják, hogy minden részleg fenntartsa a minőséget és a szabályoknak való megfelelést.

2. Notion marketing dokumentum sablon

A marketingcsapatok a Marketing Docs Template sablon segítségével egyetlen helyen összegyűjthetik a legfontosabb erőforrásokat, például a kampányismertetőket és a márkairányelveket.

3. Notion versenytárs-elemzési sablon

A Notion versenytárs-elemzési sablonja különösen hasznos az üzleti versenyelőnyök értékelésében, a bevált gyakorlatok összehasonlításában és a fejlesztésre szoruló területek azonosításában.

4. Notion befolyásoló stratégia dokumentum sablon

Egy influencerrel való együttműködést tervez, hogy növelje a hatókörét? A Notion Influencer Strategy Doc Template sablonja segíthet egy átfogó terv kidolgozásában, a célközönség érdeklődésének megértésétől és az influencer megtalálásától a célok meghatározásáig és a legfontosabb mutatók méréséig.

5. Notion felhasználói útvonal térkép sablon

A felhasználóközpontú stratégiák kidolgozásának elengedhetetlen része a felhasználói élmény megértése. A Notion User Journey Map Template sablonja lehetővé teszi, hogy azonosítsa az ügyfelek problémás pontjait a különböző érintkezési pontokon, és értékes betekintést nyerjen.

6. Notion ügyfél-bevezetési folyamat sablon

Annak érdekében, hogy az új felhasználók gyorsan elsajátítsák termékeinek és szolgáltatásainak használatát, használhatja a Customer Onboarding Process Flow Template sablont, amely demókat, útmutatókat, GYIK-eket és egyebeket gyűjt egy helyen. A problémás pontokra és a személyiségtípusokra vonatkozó információk segítségével személyre szabott képzést és támogatást nyújthat, és növelheti az elkötelezettséget.

7. Notion retrospektív sablon

A projekt befejezése után a Notion Retrospective Template sablonja segíthet a legfontosabb információk összegyűjtésében és a jövőre vonatkozó terv kidolgozásában.

8. Notion teljesítményértékelési sablon

A teljesítményértékelési sablon segítségével a vezetők értékelhetik az egyéni hozzájárulásokat és a csapaton belüli előrehaladást, valamint részletes visszajelzéseket oszthatnak meg.

9. Notion ügynökségi ajánlattételi sablon

A Notion ügynökségi ajánlattételi sablonja egyértelműen meghatározza a projekt hatókörét és céljait az ajánlatokra vonatkozó dokumentáció tekintetében, ezzel egyszerűsítve a belső és külső érdekelt felek közötti kommunikációt.

10. Notion AI értekezlet-összefoglaló sablon

A Notion AI Meeting Summaries Template egy AI-alapú eszköz, amely összefoglalja a találkozók jegyzetét, napirendjét, teendőket stb. , és minden releváns információt egy központi helyen tárol, hogy azok könnyen hozzáférhetők legyenek.

Projektsablonok a Notion-tól

Szeretne strukturált módon kezelni kampányait, értékesítési csatornáit vagy folyamatokat?

A Notion projekt sablonjai különböző elrendezéseket kínálnak csapatok és egyének számára a projektek szervezéséhez és végrehajtásához. Használja a feladatkiosztási funkciót a munkák delegálásához, és hozzon létre egy irányítópultot, hogy az érdekelt felek mindig naprakészek legyenek.

1. Notion projektcharta sablon

A projektindító megbeszéléshez a Projektcharta sablon keretet biztosít a hatókör és a célok meghatározásához, az ütemterv kidolgozásához és az erőforrások elosztásához.

2. Notion tervezési ütemterv sablon

A Design Roadmap Template segítségével biztosíthatja a funkciók közötti csapatok összehangoltságát. Az egyéni szűrők és nézetek segítségével áttekintheti a több projektet, vagy megtekintheti az egyes feladatok részletes adatait.

3. Notion Rippling többtermékes ütemterv-sablonja

A Rippling többtermékes ütemterv-sablonja segít több projekt könnyed nyomon követésében olyan funkciók segítségével, mint a feladatok sorrendjének és függőségének ábrázolása egy Gantt-diagramon.

4. Notion célok és kulcsfontosságú eredmények nyomon követő sablon

Az Objectives & Key Results Tracker Template (Célok és kulcsfontosságú eredmények nyomon követő sablon) segítségével létrehozhatja és frissítheti az egyes OKR-eket olyan fontos információkkal, mint állapot, tulajdonos, prioritás és ütemterv. Ez segít a felelősségek egyértelmű meghatározásában, és biztosítja, hogy a csapatok összehangoltan és a átfogó célokra összpontosítva dolgozzanak.

5. Notion visszajelzés-nyomkövető sablon

Az összekapcsolt adatbázisokkal a Notion Feedback Tracker sablonja áthidalja a szakadékot az ügyfelek és a termékfejlesztő csapatok között. Segít a megoldásmérnököknek részletes betekintést nyerni a termék teljesítményébe és javítani a használhatóságot.

6. Notion marketing beszállítói hub sablon

Ha több beszállítóval dolgozik, használja a Marketing Vendor Hub sablont, hogy a dokumentációt és a kommunikációt egy helyen összpontosítsa.

7. Notion hibajelentési sablon

Optimalizálja a hibajelentési munkafolyamatokat a jelentéstételtől a megoldásig a Notion hibajelentési sablonjával. A sablon adatbázist is biztosít a naplózáshoz és a javítások nyomon követéséhez.

8. Notion partnerségi CRM sablon

A Notion Partnerships CRM sablonjával egyszerűsítheti a partnerkapcsolatok kezelésének munkafolyamatait. Osztályozza partnereit iparág, régió stb. alapján, és kezelje az összes adatot egy erre a célra kialakított portálon.

9. Notion közösségi média tervező sablon

Szeretné erősíteni a közösségi médiában való jelenlétét? Használja a Notion közösségi média tervező sablonját, hogy időszerű, következetes tartalmakat tegyen közzé a különböző platformokon. Vizualizálja a különböző szakaszokat, az ötlet megszületésétől a közzétételig, egy Kanban-stílusú táblán a hatékony tervezés érdekében.

10. Notion pályázók nyomon követési sablon

Több pozícióra is toboroz? Használja a Notion pályázók nyomon követő sablonját, hogy figyelemmel kísérje a jelöltek előrehaladását a különböző toborzási szakaszokban. Váltson a különböző nézetek között, hogy egy pillanat alatt elemezze az egész toborzási folyamatot vagy megtekintse az egyes pályázók adatait.

További információ: Hogyan lehet űrlapot létrehozni a Notionban?

Wiki sablonok a Notion-tól

A Notion Wiki sablonok kategóriája tartalmazza a legjobb Notion sablonokat, amelyek segítenek a szervezettség fenntartásában. Intuitív módon segítik a tudás központosítását, és a dokumentumok zavaros halmazát áttekinthető, strukturált információs központtá alakítják.

Ezek az ingyenes Notion sablonok tökéletesek tudásbázisok és munkavégzési irányelvek létrehozásához. Könnyedén frissítheti a tartalmat, testreszabhatja az elrendezést és összekapcsolhatja a kapcsolódó oldalakat. Ráadásul a valós idejű szerkesztésnek köszönhetően a csapat tagjai is hozzájárulhatnak a tartalomhoz, így biztosítva, hogy az információk mindig naprakészek és mindenki számára elérhetők legyenek.

1. Notion alapvető alkalmazotti kézikönyv sablon

Az alapvető munkavállalói kézikönyv sablon a munkahelyi magatartásra, juttatásokra, öltözködési szabályokra és biztonsági előírásokra vonatkozik, biztosítva, hogy minden munkavállaló megértse és betartsa a vállalat irányelveit és eljárásait.

2. Notion értékesítési wiki sablon

Hozzon létre egy központi tárolót az értékesítési erőforrások számára, például battle cardok, szkriptek és e-mail sablonok a Notion Sales Wiki sablonjával, hogy biztosítsa a fontos információkhoz való könnyű hozzáférést.

3. Notion mérnöki wiki sablon

Hozzon létre egyetlen megbízható információforrást mérnöki csapatai számára a Notion Engineering Wiki sablonjával. A folyamatok és bevált gyakorlatok dokumentálásával a sablon segít az új alkalmazottak beilleszkedésében is, hogy könnyen és gyorsan felzárkózhassanak.

4. Notion csapatkönyvtár sablon

A Notion csapatkönyvtár-sablonja segít az összes alkalmazottal kapcsolatos információ tárolásában és rendszerezésében egy könnyen hozzáférhető adattárban. A munkaerő-gazdálkodás egyszerűsítése mellett megkönnyíti a csapat tagjainak egymással való kapcsolattartását, elősegítve az együttműködés és a kölcsönös támogatás kultúráját.

5. Notion jövőkép és stratégia sablon

A jól meghatározott jövőkép elengedhetetlen ahhoz, hogy a stratégiai tervezés és a döntéshozatal összhangban legyen a szervezet céljaival. A Notion Jövőkép és stratégia sablonja egy olyan eszköz, amely teljes áttekintést nyújt a munkavállalóknak a vállalat értékeiről és törekvéseiről, az előrehaladás mutatóiról és a siker mérőszámairól.

6. Notion események naptár sablon

A családi napoktól és tehetségkutató műsoroktól a díjátadó ünnepségekig és offshore rendezvényekig számos eseményen dolgozhat. Használja a Notion Eseménynaptár sablonját, hogy az esemény szervezői mindig tájékozottak legyenek az esemény részleteiről, és további információkat, például szponzorokat, helyszínt, linkeket, képeket és egyebeket is hozzáadhat, hogy ösztönözze a részvételt.

7. Notion interjú útmutató sablon

Az interjúk ijesztőek lehetnek. Segítsen a jelölteknek megnyugodni azzal, hogy megérteti velük a folyamatot, mit várhatnak, a munkaköri leírás részleteit, az interjú különböző szakaszait és a vállalat erőforrásait, amelyek segítenek az interjúra való felkészülésben a Notion interjú útmutató sablonjával.

8. Notion média lista sablon

A Notion média lista sablonjával nyomon követheti, mit mondanak a vállalatáról a különböző csatornákon. Használjon két összekapcsolt adatbázist a média megjelenések és a riporterek, valamint a platformok közötti összefüggések feltérképezéséhez.

9. Notion sajtókit sablon

Készítsen előre összeállított márkaépítési és vizuális eszközöket, információkat a vezetőségről, híreket termékbevezetésekről, fúziókról stb. , valamint médiaértesüléseket a Notion sajtókit sablonjával. Könnyen használható felülete egyszerűvé és gyorssá teszi az információk hozzáadását és megosztását a nyilvánossággal.

10. Notion belső GYIK sablon

Növelje a szervezeten belüli átláthatóságot és bizalmat a Notion belső GYIK sablonjának használatával, amely lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy kérdéseket tegyenek fel a szabályzatokról, juttatásokról és egyebekről egy központi, vállalati szintű tudásbázisban.

💡Profi tipp: Használjon wiki szoftvert a szervezeti és projekt szintű információk központosításához a munkavállalók számára, valamint részletes termék kézikönyvek készítéséhez a végfelhasználók számára.

Munka sablonok a Notion-tól

A Notion munkasablonjai mindenféle formában és alakban elérhetők. Használhatja őket személyes blogjának kezeléséhez, személyes pénzügyeinek nyomon követéséhez, vagy üzleti ötletének megvalósításához.

Fedezzük fel a legjobb munkasablonokat, amelyek rugalmas elrendezésükkel különböző igényekhez igazodnak.

1. Notion Agile projektmenedzsment sablon

Részletes áttekintést szeretne kapni a szoftverfejlesztési projekt különböző fázisaiban zajló tevékenységekről? A Notion Agile Project Management Template sablonja lehetővé teszi Önnek és csapatának, hogy megjelenítsék a sprinteket a Scrum és Kanban táblákon, így jobban átláthatják az ütemtervet és a függőségeket.

Bónusz: Notion projektmenedzsment sablonok!

2. Notion üzleti kezdőcsomag sablon

A Business Starter Kit sablon egy digitális irányító központ, amely a különböző részlegek üzleti tevékenységeinek kezelésére szolgál. Külön szakaszokkal rendelkezik az ügyféladatok, a közösségi média naptárak, a belső dokumentumok és a feladatok nyomon követése számára, összekapcsolja és hatékonyabbá teszi a belső munkafolyamatokat.

3. Notion projekt- és feladat-sablon

via Notion

4. Notion új munkavállalók beillesztési sablonja

via Notion

5. Notion értékesítési folyamat automatizálási sablon

via Notion

6. Notion tervezési portfólió sablon

A Design Portfolio Template segít összeállítani legjobb munkáidat egy digitális portfólióba, amelyet egy gombnyomással megoszthatsz potenciális ügyfeleiddel. Emellett részletes megjegyzéseket is hozzáadhatsz minden egyes tervhez , hogy több kontextust nyújts a céljáról és a fejlesztési folyamatról.

7. Notion értékesítési CRM sablon

Ha egyszerű, egyértelmű sablont keres a lehetséges ügyfelek nyomon követéséhez és az ügyféladatok kezeléséhez, akkor a Notion Sales CRM sablonja az Ön számára ideális. Könnyen használható felületével részletes megjegyzéseket fűzhet a különböző érintkezési pontokon történő interakciókhoz, valamint egyéni címkéket adhat hozzá a lehetséges ügyfelek osztályozásához és fontossági sorrendbe állításához.

8. Notion Design Moodboard sablon

Kreatív inspirációt keres? Készítsen színekből és textúrákból álló kollázst a Notion egyszerű tervezési hangulatlap-sablonjában, hogy új ötleteket fedezzen fel és meghatározza következő tervezési projektjének hangulatát.

9. Notion szerkesztői naptár sablon

Készítsen egy személyre szabott tartalomkezelő platformot, és vizualizálja a munkafolyamatokat a Notion szerkesztői naptár sablonjával. Egyetlen helyről hozhat létre és rendelhet hozzá feladatokat, ütemezhet publikációs dátumokat, kategorizálhatja a tartalmakat típus szerint, nyomon követheti az előrehaladást és koordinálhatja a munkatársakat.

10. Notion online tanfolyam honlap sablon

A Notion online tanfolyamok honlap sablonja segít professzionális honlapok tervezésében online tanfolyamokhoz és alkalmazotti képzési anyagokhoz. Használhatja fontos információk, például az ütemterv, az időtartam, a nehézségi szint, a tanulási célok és egyebek megjelenítésére.

Akár több határidőt kell összehangolnia, akár a csapat munkáját kell koordinálnia, ezek a sablonok strukturált rendszert biztosítanak, amely segít mindenkit (és mindent) a helyes úton tartani. A Notionban Gantt-diagramokat is létrehozhat, hogy hatékonyabban gyűjthesse és vizualizálhassa az adatokat.

Személyes sablonok a Notion-tól

Most, hogy a munkát rendeztük, beszéljünk néhány Notion személyes (élet) sablonról, amelyek segítenek a mindennapi életben a szervezettség fenntartásában. Ezek mindenre kiterjednek, a költségvetés kezelésétől és az étkezés tervezésétől a praktikus teendőlistákig és szokások nyomon követéséig.

1. Notion olvasási lista sablon

Szeretnéd egy helyen tárolni az elolvasott és elolvasásra váró könyveket, cikkeket, blogbejegyzéseket, hírleveleket stb.? Szerezd be az Olvasólista sablont, és hozd létre az elolvasásra váró listádat.

2. Notion álláspályázati sablon

Használja az álláspályázatok nyomon követésére szolgáló sablont, hogy nyomon követhesse álláspályázatait, és időben egyeztethesse a toborzási vezetőkkel a további lépéseket.

3. Notion utazási tervező sablon

Legyen szó repülőjegyekről, szállodafoglalásokról vagy az utazási útvonalról, az Utazási tervező sablon segítségével az összes utazási dokumentumot egy helyen tárolhatja.

4. Notion személyes pénzügyi nyomkövető sablon

Az adatbázis-automatizáláson alapuló Notion személyes pénzügyi nyomkövető sablonja automatikusan frissíti a műszerfalat , amikor új bevételt vagy kiadást ad hozzá, így megkönnyítve pénzügyi ügyeinek intézését.

5. Notion napló sablon

Szüksége van egy átfogó személyes naplóra? Használja a Notion napló sablonját, hogy dátummal ellátott, címkék szerint rendezett bejegyzésekkel dokumentálja az eseményeket. Ez egyszerűsíti a szokások és célok nyomon követését, elősegítve ezzel a személyes és szakmai fejlődést.

6. Notion étkezés-tervezési és bevásárlólista-sablon

Olyan eszközt keres, amely megkönnyíti az étkezés tervezését? Itt talál egy étkezés-tervezési és bevásárlólista-sablont a Notionban, amely segít szervezni a heti étkezéseit, hozzáadni kedvenc receptjeit és elkészíteni a bevásárlólistát.

7. Notion egyszerű heti teendőlista sablon

A Simple Weekly To-do List Template(Egyszerű heti teend őlista sablon) segítségével áttekinthetővé válnak a hét legfontosabb feladatai. A világos napirend segítségével hatékonyan rangsorolhatja a munkáját.

8. Notion Naptáram sablon

Készítsen személyre szabott naptárat a Notion My Calendar Template sablonjával, és soha többé ne felejtsen el egy fontos találkozót vagy egy szerette születésnapját! 🎂

9. Notion könyvjelzőkezelő sablon

Tartsa kéznél az interneten talált információkat úgy, hogy a fontos oldalakat könyvjelzőként tárolja, elküldi őket a beérkező levelek mappájába, és típusuk szerint kategorizálja őket a Könyvjelzőkezelő sablon segítségével.

10. Notion professzionális önéletrajz sablon

Tűnj ki a munkaerőpiacon egy strukturált önéletrajzzal, amely a Notion professzionális önéletrajz-sablonjával azonnal felhívja a toborzók figyelmét minden tapasztalatodra, képesítésedre és eredményeidre.

💡Profi tipp: Használjon napi tervező sablont, hogy fontos feladatok köré szervezze a napirendjét, és csökkentse a kaotikus helyzeteket a mozgalmas napokon.

Az ingyenes Notion sablonok remek eszközök a szervezettség és a termelékenység felé vezető úton. Ha azonban fejlett funkciókkal vagy nagyobb testreszabási lehetőségekkel rendelkező munkafolyamat-sablonokat keres, a Notion bizonyos korlátokba ütközik.

A Notion korlátai

Ingyenes Notion üzleti sablont használ a feladatok és csapatok szervezéséhez? Vagy ingyenes személyes sablont a rutinok egyszerűsítéséhez? Az alábbiakban bemutatjuk ezeknek az előre megtervezett elrendezéseknek a hiányosságait:

Korlátozott integrációk: Az ingyenes Notion sablonok kevesebb integrációs lehetőséget kínálnak harmadik féltől származó eszközökkel, ami megnehezíti a zökkenőmentes munkafolyamatot és az adatok szinkronizálását.

Testreszabási korlátozások : A fejlett funkciók többnyire fizetős sablonok mögött vannak elzárva, ami korlátozza a hozzáférést a kiterjedtebb testreszabási lehetőségekhez.

Fájlkorlátozások: Az ingyenes Notion sablonok korlátozzák a feltölthető fájlok méretét és mennyiségét, ami kellemetlen, ha nagy fájlokkal vagy kiterjedt dokumentumkészletekkel dolgozik.

Alapvető csapatmunka: A csapatmunka és a jogosultságok funkciói az ingyenes sablonokban alapszintűek, ezért nagyobb csapatok vagy összetett projektek esetében kevésbé alkalmasak.

Ezek a korlátozások befolyásolhatják, hogy a szabad Notion sablonok mennyire képesek kezelni a finom árnyalatokkal rendelkező munkafolyamatokat.

Fedezzük fel a Notion alternatíváját, amelynek célja, hogy nagyobb hatékonyságot biztosítson a bonyolult projektek és folyamatok számára.

Alternatív Notion sablonok

Ha fejlettebb feladatok kezelésére keres megoldást, a ClickUp jó választás lehet.

Ez egy hatékony projektmenedzsment platform, amely számos sablont kínál a különböző termelékenységi igények kielégítésére, függetlenül attól, hogy feladatokat, projekteket vagy személyes célokat kezel.

A Gantt-diagramok, idővonalak és feladatfüggőségek funkciókkal ellátott, előre megtervezett elrendezések megkönnyítik a csapatmunka, a projekttervezés, a dokumentumkezelés és egyebek kezelését.

Ráadásul a személyes termelékenységi sablonok részletes irányítópultokkal rendelkeznek, amelyekkel mindent nyomon követhet, a KPI-ktől a személyes célokig. Fedezze fel az alábbiakban a tíz legjobb ingyenes, teljes mértékben testreszabható sablonunkat, amelyekkel felgyorsíthatja munkafolyamatait.

1. ClickUp Team Docs sablon

Töltse le ezt a sablont Hozzon létre egy központi hubot az összes termékkel kapcsolatos dokumentum tárolására és megosztására, a tervezési specifikációktól a felhasználói kézikönyvekig, a ClickUp Team Docs sablon segítségével.

A ClickUp Team Docs sablon célja a csapatmunka javítása. Ezzel a sablonnal egy helyen rögzítheti a megbeszéléseken készült jegyzeteket, döntéseket és teendőket. A ClickUp Whiteboards segít az ötletek vizualizálásában, míg a valós idejű szerkesztés lehetővé teszi a brainstorming és a tervezés közös munkát.

A sablon lehetővé teszi csapatwiki létrehozását is, amelyen mindenki tájékozódhat a szervezeti hierarchiáról, a vállalat jövőképéről és egyebekről.

Ezenkívül tartalmaznak szakaszokat a projekt mérföldköveinek rögzítésére is. Ezeket a sablonokat összekapcsolhatja más ClickUp-oldalaival (például a költségvetés-nyomkövetővel), így biztosítva, hogy minden információja rendezett és kéznél legyen.

Ideális: Csapatvezetőknek, akik központi wikit szeretnének létrehozni a saját csapatuk számára.

💡Profi tipp: Hogy ötleteit hatékonyan rögzíthesse, válassza ki a megfelelő jegyzetelő alkalmazást. Olvassa el a 10 legjobb jegyzetelő alkalmazásról szóló áttekintésünket, hogy értékelje jelenlegi eszközét, vagy találjon egy újat.

2. ClickUp projektdokumentációs sablon

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp projektdokumentációs sablonját, hogy még a legbonyolultabb projektekben is mindenki ugyanazon az oldalon maradjon.

Jobb szervezést szeretne a projekt munkafolyamatában? A ClickUp projektdokumentációs sablon segít ebben. Az előre megtervezett keretrendszer egyetlen helyen foglalja össze a projekt minden aspektusát – az áttekintés elkészítésétől és a célok kitűzésétől a feladatok kiosztásáig és az előrehaladás nyomon követéséig.

Meghatározhatja a projekt hatókörét és a menedzsment tervet, valamint dokumentálhatja a tervezett mérföldköveket, a költségvetést és a kockázatokat. A sablon támogatja a valós idejű együttműködést olyan funkciók révén, mint a feladatcímkék és a hozzárendelt megjegyzések, segítve ezzel a csapatot a közös munkában.

Ideális: Projektmenedzserek számára, akik világos projekttervet és dokumentációt szeretnének készíteni.

3. ClickUp Wiki sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp Wiki sablon segítségével rendszerezheti, összeállíthatja és megoszthatja a szervezeten belül a fontos információkat.

A wiki olyan, mint egy e-könyvtár a csapatod számára. A ClickUp Wiki sablon pedig segít létrehozni és karbantartani ezeket a tudásbázisokat.

Egyedi keretrendszert kínál az információk szervezéséhez, aloldalakkal és rugalmas elrendezéssel, hogy az Ön igényeinek megfeleljen.

A sablon ötvözi a wiki dokumentációt a feladatkezelési funkciókkal, így wiki oldalakat kapcsolhat feladatokhoz, emlékeztetőket állíthat be és nyomon követheti az előrehaladást. Ez biztosítja, hogy dokumentációja releváns maradjon a folyamatban lévő projektekhez.

Ezenkívül támogatja a kapcsolódó wiki oldalakra való belső hivatkozásokat, valamint dokumentumok, képek és egyéb média beágyazását, így gazdag és összekapcsolt adattárat hozva létre.

Ideális: Projekt-wikik vagy csapat-wikik, az Ön igényeitől függően.

4. ClickUp vállalati wiki sablon

Töltse le ezt a sablont Készítsen átfogó wikit a szervezetének a ClickUp Company Wiki Template segítségével.

A Wiki sablon speciális változata, a ClickUp Company Wiki sablon a vállalat egészére vonatkozó információk összegyűjtésére összpontosít. Egységes központot biztosít az üzleti értékek, szervezeti ábrák és vállalati irányelvek dokumentálásához, így alkalmazottai könnyen tájékozódhatnak.

Hierarchikus felépítésével a sablon különböző területek aloldalait támogatja, például vállalati hírleveleket, HR-politikákat és L&D-erőforrásokat. A beépített keresési funkció segítségével gyorsan megtalálhatja a konkrét részleteket.

Akár vizuális elemekkel, például táblázatokkal, diagramokkal és űrlapokkal is kiegészítheti őket, hogy válaszoljon a munkavállalók kérdéseire.

Ideális: HR-csapatok számára, akik átfogó dokumentációt készítenek a vállalati irányelvekről.

💡Profi tipp: Használja a ClickUp Brain neurális hálózatát, az egyik legjobb AI íróeszközt, hogy megírja, szerkessze és formázza a wiki oldalak tartalmát. Ha kifogy az ötletekből, futtasson egy parancsot, és másodpercek alatt elkészül az első vázlat.

5. ClickUp értekezletjegyzet-sablon

Töltse le ezt a sablont Rögzítse a találkozó napirendjét, jegyzeteket és teendőket a ClickUp Meeting Notes Template sablonban.

A ClickUp Meeting Notes Template sablon segítségével könnyedén rögzítheti és rendszerezheti a legfontosabb értekezletek részleteit egy központi helyen. Szakaszokat tartalmaz a fontos teendők és megbeszélési pontok rögzítésére, így segítve Önt abban, hogy tisztában legyen a megbeszélt témákkal és a további teendőkkel.

Közvetlenül a sablonban hozhat létre és rendelhet hozzá követési feladatokat a résztvevők megjelölésével és prioritások beállításával, hogy segítsen nekik a legfontosabb dolgokra koncentrálni.

A sablon tartalmaz egy külön „Találkozó összefoglalása” részt is, amelyben egy AI generálja a legfontosabb pontok áttekintését, így nem kell végigolvasnia az egész jegyzőkönyvet.

Ideális: gyors jegyzetek készítéséhez csapatértekezletekről, ügyfélmegbeszélésekről stb.

6. ClickUp projektjegyzet-sablon

Töltse le ezt a sablont Kezelje projektje több mozgó elemét részletes jegyzetekkel a ClickUp projektjegyzet-sablonjának segítségével.

A ClickUp Project Note Template sablon projekt-specifikus dokumentációhoz készült, és segít részletes jegyzeteket készíteni bármely projekthez. A testreszabható mezők segítségével mindent megszervezhet, a projekt hatókörétől és rövid leírásától a végső áttekintésig.

Ismertetheti az ajánlott bevált gyakorlatokat és mérföldköveket, valamint azok várható hatását a projektre. Ezáltal dokumentációja átfogó és iránymutató lesz.

A sablonon belül közvetlenül hivatkozhat a projekt erőforrásaira, például fájlokra, dokumentumokra és feladatokra, hogy könnyebben hozzáférhessen azokhoz. Emellett rendelkezik egy címkézési rendszerrel is, amely segít a feladatok prioritások és projektfázisok szerint történő rendezésében. A verziótörténetnek köszönhetően pedig könnyedén nyomon követheti a változásokat, és láthatja, hogyan alakultak tervei az idő múlásával.

Ideális: Projektmenedzserek számára, akik megbízható projektdokumentációs sablonokat keresnek.

7. ClickUp személyes termelékenységi sablon

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon tanulási céljait, teendőlistáit, pénzügyeit és egyebeket a ClickUp személyes termelékenységi sablonjával.

Az egyéni használatra tervezett ClickUp Personal Productivity Template segít a személyes feladatok és célok kezelésében. Tennivalólisták, célkövetés és haladásfigyelés funkciókkal rendelkezik, hogy szervezett és koncentrált maradhasson.

Rendeljen széles kategóriákat a feladatokhoz (például „Tanulni”, „Vásárolni” vagy „Kapcsolat”), majd bontsa azokat kisebb alfeladatokra. Akár testreszabható szinteket is hozzáadhat – sürgős, magas, normál és alacsony –, hogy biztosan a megfelelő feladatot végezze el egy adott időpontban.

Használja a beépített víziótáblát, hogy megtekintse termelékenységi ütemtervét (adatokat importálhat külső eszközökből, például a Figma és a Google Workspace programokból). A sablon naplózási funkcióval is rendelkezik, amely lehetővé teszi jegyzetek hozzáadását, bejegyzések kiemelését és bármely szöveg feladatként való megjelölését.

Ideális: Mindenkinek, aki szeretné növelni személyes termelékenységét és elérni céljait.

8. ClickUp heti tervező sablon

Töltse le ezt a sablont Állítsa be a heti feladatokat, kötelezettségeket és találkozókat a ClickUp heti tervező sablonjával.

A ClickUp heti tervező sablon célja, hogy a hét szervezett és hatékony legyen. A tervezőt napi, heti vagy havi nézetre szabhatja az igényeinek megfelelően.

A sablon napló és naptár elemeit ötvözi, segítve a feladatok nyomon követését, a felelősségvállalás fenntartását, sőt a múltbeli tevékenységek rögzítését is. Jegyezze fel a tennivalókat post-it cetlikre, és ragassza őket a tervezőjére, vagy fotókkal személyre szabhatja azt.

A tiszta fehér tábla sablon segítségével gyorsan áttekintheti az összes feladatát és találkozóját. Ez megkönnyíti a feladatok különböző napokra való elosztását, segítve a munkaterhelés egyenletes elosztását a hét folyamán.

Ideális: szabadúszók és egyéni vállalkozók számára, akiknek előre meg kell tervezniük a hetüket.

9. ClickUp projekttervező sablon

Töltse le ezt a sablont Használjon egyedi mezők kombinációját, például „erőfeszítés”, „kockázat” és „probléma”, hogy meghatározza a feladatok sürgősségét a ClickUp projekttervező sablonjával.

A ClickUp projekttervező sablon segít a részletes projekttervezésben. Élő dokumentumként szolgál, amely nyomon követi a projekt hatókörét, közli az elvárásokat és kezeli az ütemterveket. Emellett dokumentálja a tervezési feltételezéseket és döntéseket, hogy az érdekelt felek összhangban maradjanak.

Ezzel az elrendezéssel beállíthatja a feladatok függőségét, hogy az alfeladatok a megfelelő sorrendben legyenek elvégezve. A beépített képletek nyomon követik a projekt időtartamát és költségvetését, segítve Önt a megalapozott döntések meghozatalában.

Ideális: Projektcsapatok számára, akik strukturált megközelítést szeretnének kialakítani projektjeik hatókörének meghatározásához és tervezéséhez.

10. ClickUp tudásbázis sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp tudásbázis sablon segítségével áttekinthető és könnyen elérhető központot hozhat létre, amelyben útmutatókat, sikertörténeteket és egyéb információkat találhat.

A ClickUp tudásbázis-sablon segít felépíteni vállalatának online súgóközpontját. Hozzon létre egy jól strukturált, hozzáférhető könyvtárat a legfontosabb dokumentumokból és forrásokból, a GYIK-től és hibaelhárítási útmutatóktól a videó oktatóanyagokig és vállalati irányelvekig.

Kategorizálja és címkézze a tartalmakat, hogy az alkalmazottak gyorsan megtalálják, amire szükségük van. Használhatja a duplikált egyéni oldalakat is, hogy biztosítsa az összes tudásbázis-cikk konzisztenciáját.

Ideális: Tudásmenedzserek és HR-csapatok számára, akik központi adattárakat építenek.

Kezelje jobban munkafolyamatait a ClickUp segítségével

Akár egy szenvedélyes projekt ötletein töri a fejét, akár egy üzleti kampányt felügyel, akár egyedül, akár csapatban dolgozik, a ClickUp termelékenységi sablonjai számos lehetőséget kínálnak, amelyek az Ön egyedi igényeinek megfelelnek.

Bár a Notion remek eszköz, a ClickUp sablonok speciális, fejlett funkciókat és magasabb szintű testreszabási lehetőségeket kínálnak, hogy folyamatai szervezettek és hatékonyak maradjanak.

És a legjobb az egészben? Ezeket a sablonokat ingyenesen elérheti és használhatja. 💸

Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra, és próbálja ki a hatékonyabb munkavégzés módszerét.