Hogyan végezzen teljes CRO-auditot?

Még képzett SEO-szakemberek, teljesítményorientált marketingesek és elsőrangú fejlesztők mellett is sok vállalatnak nehézséget okoz a webhely látogatóinak fizető ügyfelekké történő konvertálása. Ennek eredményeként nem érik el szélesebb körű üzleti céljaikat.

Ha a konverziók csökkennek, a konverziós arány optimalizálási audit feltárhatja, hol vannak a problémák.

A CRO-audit segít értékelni webhelyének teljesítményét a célközönség szemszögéből, feltárni a vásárlói út során felmerülő problémákat és optimalizálni az általános felhasználói élményt.

Vessünk egy mélyebb pillantást a CRO-audit működésére és végrehajtására.

Mi az a CRO-audit?

A CRO-audit egy részletes értékelés a webhelyéről vagy digitális termékéről, amelynek célja a konverziós akadályok és a konverziós arány javításának lehetőségeinek azonosítása.

📌 Például, ha konverziós auditot végeznék egy Amazonon termékeit értékesítő márka számára, a következőket elemeznénk:

Termékcímek: Világosak, relevánsak és kulcsszó-optimalizáltak?

Termékleírások: Közvetítik-e az előnyöket és foglalkoznak-e a felhasználók problémáival?

Képek: Professzionálisak, nagy felbontásúak és informatívak?

Árazás: Versenyképes, átlátható és összhangban van-e az észlelt értékkel?

Vélemények: Kezelik-e a negatív véleményeket, és van-e elegendő pozitív vélemény a társadalmi bizonyíték megteremtéséhez?

Felhasználói élmény: A felhasználók könnyen böngészhetnek, olvashatnak és interakcióba léphetnek a termékoldalakkal?

Felhívás cselekvésre (CTA): A CTA-k láthatóak, meggyőzőek és ösztönzik a kívánt felhasználói interakciókat?

Mobil eszközök: A termékoldal kisebb képernyőkhöz és reszponzív dizájnhoz van-e optimalizálva?

A CRO-eszközök segítségével megértheti ügyfelei tapasztalatait az ő szemszögükből.

📖 Olvassa el még: A legjobb céloldal-készítők a konverziók növeléséhez

⭐️ Kiemelt sablon A ClickUp A/B tesztelési sablon az Ön első számú eszköze a CRO audit alapos elvégzéséhez. Segít a hipotézisek rendszerezésében, a kísérletek teljesítményének nyomon követésében és az eredmények dokumentálásában – mindezt egy központi munkaterületen. A beépített egyéni mezők és többféle nézet segítségével egyszerűsítheti a tesztelést, rangsorolhatja az ötleteket és gyorsabban méretezheti a hatékony megoldásokat. Ingyenes sablon letöltése A ClickUp A/B tesztelési sablon segítségével egy helyen futtathat, mérhet és optimalizálhat kísérleteket.

Miért érdemes CRO-auditot végezni?

Lehet-e intuitív módon sikeres üzletet építeni? Ez az, amire vállalkozik, ha kihagyja a CRO-audit folyamatot.

A strukturált konverziós arány optimalizálási audit segít feltárni a valódi problémákat, lehetővé téve a hibák kijavítását, a konverziók optimalizálását és az optimalizálási erőfeszítéseknek a legfontosabb területekre való összpontosítását.

Íme, miért ez a legokosabb lépés az Ön vállalkozása számára:

📍 Elemezze a teljes felhasználói utat, hogy megtalálja a konverziós tölcsérben a kilépési pontokat, és azonosítsa, hol esnek ki a felhasználók, mielőtt fizető ügyfelekké válnának.

🧪 Végezzen A/B teszteket, hogy értékelje az olyan oldalelemeket, mint a hatástalan CTA-k, a rossz elrendezés és a gyenge címsorok, amelyek ronthatják a konverziós arányt.

🔎 Vizsgálja meg a felhasználói élményt az eszközökön, hogy felismerje a termékoldalakon fellépő súrlódási pontokat, a lassú betöltési időket vagy a gyenge mobil optimalizálást.

🎯 Értékelje, hogy a céloldal üzenetei összhangban vannak-e a célközönséggel, és hogy az Ön értékajánlata elég erős-e ahhoz, hogy cselekvésre ösztönözze a látogatókat.

📋 Vizsgálja meg az űrlapokat és a fizetési folyamatokat, hogy feltárja a használhatósági problémákat, csökkentse a felhasználói problémákat és bizalmat építsen a konverziós folyamatban.

💰 Növelje az ügyfélelégedettséget és csökkentse az akvizíciós költségeket azáltal, hogy több meglévő webhely-látogatót konvertál anélkül, hogy növelné a hirdetési kiadásokat.

📖 Olvassa el még: A legjobb konverziós arány optimalizálási (CRO) ügynökségek

A CRO-audit elvégzésének lépései

A konverziós arány optimalizálása valójában nem a weboldalak optimalizálásáról szól, hanem a döntések optimalizálásáról, és maga az oldal csak egy eszköz a cél eléréséhez, nem pedig a cél maga.

A konverziós arány optimalizálása valójában nem a weboldalak optimalizálásáról szól, hanem a döntések optimalizálásáról, és maga az oldal csak egy eszköz a cél eléréséhez, nem pedig a cél maga.

Íme egy lépésről lépésre leírt folyamat, amelynek segítségével hatékony értékelést végezhet a konverziós arányok optimalizálása érdekében.

1. lépés: A felhasználói viselkedés felülvizsgálata

Kezdje a felhasználói viselkedés elemzésével. A látogatók webhelyével való interakciójának megértése elengedhetetlen a problémás pontok azonosításához.

A McKinsey jelentése szerint a viselkedési adatok elemzését alkalmazó szervezetek 85%-kal nagyobb értékesítési növekedést és több mint 25%-kal magasabb bruttó árrést érnek el versenytársaiknál.

Mivel a felhasználókat nem lehet személyesen megfigyelni, a viselkedéselemző eszközök használata elkerülhetetlen.

Például a hőtérkép-szoftver vizuális leírást ad a felhasználói interakciókról, kiemelve azokat a legfontosabb weboldalakon. Ez azt jelenti, hogy világosan láthatja a kattintásokat, a görgetéseket és a kurzor mozgását, és könnyen felismerheti az interakciós zónákat, a kilépési pontokat és a használhatósági problémákat.

via Ecoconsultancy

A munkamenet-felvételek kiegészítik ezt a funkciót azzal, hogy videószerű visszajátszásokat kínálnak a valódi webhely- és alkalmazás-munkamenetekről. Nyomon követheti, hogyan görgetnek, kattintanak és interagálnak a felhasználók az űrlapmezőkkel vagy a CTA-kkal, és megfigyelheti viselkedésüket a mobil eszközökön.

Ezek a weboldal-optimalizáló eszközök átfogó képet adnak arról, hogy mi működik, mi okoz zavart, és hol hagyhatják el a felhasználók a konverziós csatornát.

Ha az összes összegyűjtött információt összekapcsolja egy olyan projektmenedzsment eszközzel, mint a ClickUp, a munkája tízszer könnyebbé válik.

A ClickUp segítségével nyomon követheti a változásokat, központosíthatja a felhasználói visszajelzéseket és valós időben dokumentálhatja az eredményeket. Megértheti, hogyan interagálnak a felhasználók a webhelyével, és gyorsan és együttműködve tud reagálni ezekre az információkra.

Gyűjtse, dokumentálja és elemezze a felhasználói visszajelzéseket egy helyen a ClickUp Forms és a ClickUp Brain AI-képességeinek hatékony kombinációjával

Íme egy rövid betekintés abba, hogyan kezelheti projektjét a ClickUp AI-alapú, mindenre kiterjedő munkaalkalmazásával 👇🏻

📖 Olvassa el még: Ügyfél életciklus marketing: stratégiák és bevált gyakorlatok.

2. lépés: Értékelje az oldal betöltési sebességét és a mobil eszközökön való használhatóságát

Ha webhelyének betöltése több mint egy másodpercet vesz igénybe, a felhasználók valószínűleg elhagyják azt, ami forgalom és potenciális ügyfelek veszteségét jelenti.

A CRO-audit során elengedhetetlen a oldal sebességének és mobil használhatóságának értékelése.

Annak érdekében, hogy ne veszítsen konverziókat a gyorsabb versenytársak javára, értékelnie kell teljesítményét az egyes eszközökön és böngészőkön.

A következő eszközökkel kezdheti el a munkát:

A Google Analytics és a Google PageSpeed Insights értékeli webhelyének asztali és mobil verzióit, teljesítményértékelést és egyértelmű ajánlásokat kínálva a felhasználói élmény javítása érdekében.

A GTmetrix elemzi a betöltési időt, jelzi a teljesítménybeli szűk keresztmetszeteket, és nyomon követi a Core Web Vitals mutatókat, mint például az LCP és a TBT a céloldalakon és a termékoldalakon.

A WebPageTest több helyszínen, valódi eszközökön teszteli webhelyét, és olyan kulcsfontosságú mutatókat mér, mint az első bájt megjelenésének ideje és a teljes betöltési idő, hogy információval szolgáljon a CRO-audit ellenőrzőlistájához.

🧠 Érdekes tény: A oldal betöltési idejének minden másodperces növekedésével 7%-kal nő a konverziók csökkenésének esélye.

A konverziós arány optimalizálása érdekében végzett mobil használhatósági audit során kövesse a strukturált megközelítést:

Határozza meg a legfontosabb konverziós célokat a mobil eszközökön, például regisztrációk, vásárlások vagy űrlapok kitöltése.

Az audit során helyezze előtérbe a webhely kritikus szakaszait és konverziós pontjait.

Használja ki a felhasználói tesztelést és az analitikai adatokat, hogy megértse, hogyan interagálnak a felhasználók a mobil elemekkel.

Azonosítsa azokat a problémás pontokat , ahol a felhasználók haboznak, kilépnek vagy feladják a folyamatot.

A/B teszteléssel fogalmazzon meg és teszteljen hipotéziseket az optimalizálási erőfeszítések érvényesítéséhez.

Elemezze az eredményeket, hogy kvantitatív, adatalapú fejlesztéseket hajtson végre, amelyek több konverziót és nagyobb ügyfél-elégedettséget eredményeznek.

📖 További információk: Unod már, hogy minden projekt tervezésekor újra kell feltalálnod a kereket? A legjobb ingyenes folyamatmunka-sablonok az Excelben és a ClickUpban készen használható sablonokat kínálnak a feladatok egyszerűsítéséhez.

3. lépés: Elemezze a konverziós csatornákat

A konverziós tölcsér elemzése kulcsfontosságú ahhoz, hogy értékes információkat szerezzen arról, hol akadoznak a vásárlók.

Először azonban meg kell határoznia a céljait – legyen az regisztráció, vásárlás vagy űrlap kitöltése. Ezután térképezze fel a felhasználói utat az eredményhez vezető minden egyes lépésen keresztül, hogy hatékonyan irányíthassa az optimalizálási folyamatot.

Ez a vizuális lebontás segít nyomon követni, hogy a felhasználók hogyan interagálnak a webhely különböző részeivel, és elkülöníteni azokat a konverziós pontokat, ahol súrlódás lép fel.

Itt használhatja a ClickUp Mind Maps alkalmazást a munkafolyamatok egyszerű megrajzolásához és az ügyfélszerzési stratégiák megtervezéséhez. Valójában a Re-Layout funkcióval átszervezheti a térkép hierarchiáját, miközben megőrzi annak olvashatóságát.

A ClickUp Mind Maps segítségével vizuálisan összekapcsolhatja az ötleteket és a feladatokat

Mostantól minden egyes szakasz nyomon követésével azonosíthatja azokat a felhasználókat, akik elhagyják a fizetési oldalt vagy megakadnak a regisztrációs űrlap kitöltésénél, majd megvizsgálhatja az ilyen kilépések mögött álló felhasználói viselkedést.

A cél itt az, hogy pontosan meghatározza a konkrét problémás pontokat, és azokat megvalósítható változtatásokkal megoldja.

Az ilyen változtatások jelenthetik például az űrlap egyszerűsítését, a CTA egyértelműségének javítását, a betöltési idők felgyorsítását vagy a termékoldalak és a céloldal közötti felhasználói áramlás optimalizálását.

📌 Például, ha a felhasználók folyamatosan elakadnak az árak oldalon, indítson el egy kontextusfüggő tooltipet, amely elmagyarázza a csomagjait, vagy kínáljon egy gyors csevegési linket.

📮 ClickUp Insight: Felmérésünkben a felhasználók mindössze 12%-a támaszkodik jelenleg a termelékenységi platformokba beépített mesterséges intelligenciára, ami arra utal, hogy a legtöbb eszköz még nem nyújtja azt az intuitív, kontextusba ágyazott élményt, amelyet a felhasználók elvárnak. Íme a kérdés: Az Ön AI-je valóban képes-e egyszerű szöveges utasítások alapján automatizálást végrehajtani? A ClickUp Brain képes rá. Ez közvetlenül beépül a munkafolyamatokba – összefoglalja a kommenteket, javítja a tartalmat, lekérdezi a munkaterület adatait, vizuális elemeket generál és még sok mást. Nincs szükség eszközök közötti váltogatásra. Nincs találgatás. Ezért a ClickUp felhasználók 40%-a 3 vagy több alkalmazást cserélt le az all-in-one munkahelyi megoldásunkra.

📖 Olvassa el még: Használhatósági tesztelési példák és módszerek webhelye teljesítményének javításához

4. lépés: Ellenőrizze a szöveget, a CTA-kat és az űrlapokat

Keresse meg azokat az elemeket, amelyek a legnagyobb eredményeket hozhatják, és először azokat tesztelje: a tárgy sorát és a cselekvésre ösztönző felhívást.

Keresse meg azokat az elemeket, amelyek a legnagyobb eredményeket hozhatják, és először azokat tesztelje: a tárgy sorát és a cselekvésre ösztönző felhívást.

Hogyan ellenőrizheti pontosan, hogy szövege és CTA-i elég meggyőzőek-e?

Először ellenőrizze, hogy tartalma megfelel-e a célközönség elvárásainak.

A üzenetek megfelelnek az ügyfelek igényeinek és szándékainak?

A hangnem következetes és könnyen olvasható marad?

Fordítson különös figyelmet az értékajánlatra – a felhasználóknak azonnal meg kell érteniük, hogy mi az előnyük belőle. Ezenkívül ellenőrizze, hogy az oldalán nincsenek-e hibás linkek, elavult ajánlatok vagy lassan betöltődő képek.

Az oldalelemek eltávolítása ugyanolyan hatékony lehet a konverziók növelésében, mint az elemek hozzáadása vagy módosítása az oldalon.

Az oldalelemek eltávolítása ugyanolyan hatékony lehet a konverziók növelésében, mint az elemek hozzáadása vagy módosítása az oldalon.

Miután a tartalom elkészült, itt az ideje tesztelni. Az A/B tesztelés és az adatelemzés segítségével azonosíthatja, hogy a szöveg, a CTA elhelyezése vagy az űrlap kialakítása melyik változata eredményez több konverziót.

A több kísérlet megszervezése azonban túl nagy terhet jelenthet.

A folyamat megkönnyítése érdekében használja a ClickUp A/B tesztelési sablont.

Ingyenes sablon letöltése Tartson fenn egy következetes tesztelési folyamatot, amely összhangban áll az átfogó konverziós stratégiájával a ClickUp A/B tesztelési sablon segítségével.

Kész struktúrákat kínál a tesztelési munkafolyamatok tervezéséhez és dokumentálásához, és értékes időt takarít meg, így Ön:

Szerezzen átfogó képet tesztelési kezdeményezéseiről, és kövesse nyomon az előrehaladást.

Szervezze kísérleteit a Lista, Tábla, Naptár vagy Idővonal nézetek segítségével.

Használja az egyéni mezőket a teljesítményadatok, például a konverziós arányok, a teszt eredmények és a közönség szegmentálása rögzítéséhez.

💡 Profi tipp: Nehézséget okoz a marketingkezdeményezéseinek személyre szabása a vásárlói út minden szakaszában? Térképezze fel a vásárlói utazás szakaszait egy olyan eszközzel, mint a ClickUp vagy a HubSpot, majd használjon dinamikus tartalomblokkokat az e-mailjeiben vagy a céloldalain (olyan platformokon keresztül, mint az ActiveCampaign vagy a Mutiny), hogy a szakaszokhoz igazítsa az üzeneteket. Például mutasson be tanulmányokat a középcsatornában lévő potenciális ügyfeleknek, és ROI-kalkulátorokat az alsócsatornában lévőknek – automatikusan.

A ClickUp használata a CRO-audit kezeléséhez

Miután összegyűjtötte az összes fontos teljesítménymutatót – a hőtérképekből származó súrlódási pontokat, a magas konverziós arányú termékleírásokat és CTA-kat, valamint a részletes teljesítményadatokat –, itt az ideje, hogy mindezt egy helyen rendszerezze. Ekkor válik a ClickUp a CRO irányítóközpontjává.

Vessünk egy közelebbi pillantást a ClickUp funkcióira, amelyek ideálisak a CRO-audit kezeléséhez.

1. Az ellenőrzési feladatok nyomon követése sablonok és egyéni mezők segítségével

Mostanra már valószínűleg rájött, hogy a CRO-audit több összetevőből áll.

Világos rendszer nélkül könnyű elveszíteni a nyomon követhetőséget, figyelmen kívül hagyni a konverziós pontokat, vagy párhuzamos munkát végezni a csapaton belül.

Itt jönnek jól a ClickUp sablonok, amelyek segítségével mindent pontosan rögzíthet, és gyorsabban reagálhat azokra az információkra, amelyek javítják a konverziós arányt.

Csatoljon strukturált adatokat minden CRO-feladathoz, és kövesse nyomon a változókat a ClickUp egyéni mezők segítségével

Hozzon létre (és használja újra) sablonokat ismétlődő feladatokhoz, például a céloldalak felülvizsgálatához, űrlapelemzéshez vagy A/B teszt nyomon követéséhez. Vagy válasszon a ClickUp több mint 1000 előre elkészített sablonja közül.

Személyre szabhatja az egyes sablonokat a ClickUp egyéni mezőkkel , hogy rögzíthesse a legfontosabb felhasználói viselkedési adatokat, például a konverziókat, a tesztverziókat vagy a súrlódási pontszámokat.

Ezeket a mezőket listában, táblázatban, táblán vagy naptárban jelenítheti meg és kezelheti, attól függően, hogy csapata hogyan dolgozik.

Használja a jogosultságokat a hozzáférés ellenőrzésére, különösen a vendégértékelők vagy külső együttműködők esetében.

A strukturált sablonok és a mezőszintű részletek kombinálásával a ClickUp gondoskodik arról, hogy CRO-audit ellenőrzőlistája áttekinthető, megvalósítható és könnyen skálázható legyen – függetlenül attól, hogy hány tesztet, weboldalt vagy konverziós arányt követ nyomon.

📖 Olvassa el még: A legjobb digitális marketing alkalmazások digitális marketingesek számára

A CRO-audit többfunkciós bevonást igényel – a marketingesektől és UX-tervezőktől a fejlesztőkig és elemzőkhöz.

A zökkenőmentes együttműködés nélkül a feladatok késedelmet szenvednek, az információk elvesznek, és a megvalósítás lelassul. Ennek elkerülése érdekében az audit munkafolyamatához valós idejű kommunikációra és központosított dokumentációra van szükség.

Használhatósági tesztelésből származó betekintéseket szeretne megosztani? Ossza meg élőben a frissítéseket a ClickUp Docs segítségével

A ClickUp valós idejű megjegyzésekkel és a ClickUp Docs segítségével megkönnyíti a folyamatot:

💬 Hozzászólásokat közvetlenül a ClickUp feladatokhoz vagy a ClickUp dokumentumokhoz fűzhet, csapattársait megjelölheti és feladatokhoz rendelhet, így semmi sem maradhat ki.

🏷️ Használja a ClickUp Assigned Comments funkciót, hogy a visszajelzéseket nyomon követhető feladatokká alakítsa, biztosítva ezzel a felelősségre vonhatóságot és a gyorsabb végrehajtást.

✍🏼 Dolgozzon együtt élőben a ClickUp Docs-ban, hogy megírja, felülvizsgálja és megossza a konverziós arány optimalizálási auditjának eredményeit, beleértve a felhasználói visszajelzéseket, hipotéziseket és A/B teszt összefoglalókat.

🔗 Kapcsolja össze a ClickUp Docs-ot a feladatokkal, ágyazza be az adatokat, és oldja meg a megjegyzéseket a frissítésekkel együtt – így az audit folyamat agilis és nyomon követhető marad.

💡 Profi tipp: Az A/B tartalomtesztelés terén a ClickUp A/B tartalomkezelési és tesztelési sablonja segít az A/B tartalomváltozatok szervezésében, tesztelésében és nyomon követésében egy helyen, így könnyebben figyelemmel kísérhetőek a kampány szakaszai, a konverziós arányok és a teljesítmény.

3. A CRO előrehaladásának vizualizálása a műszerfalak és a mérföldkövek segítségével

Összegyűjtötte az információkat, azonosította a problémás pontokat és megosztotta az eredményeket a csapatával. Most itt az ideje, hogy mindent nyomon kövessen, mert a láthatóság nélkül az optimalizálási erőfeszítései elveszítik lendületüket.

A ClickUp teljesen testreszabható irányítópultokkal oldja meg ezt a problémát. A ClickUp irányítópultokkal a következőket teheti:

Kövesse nyomon a legfontosabb konverziós arány mutatókat és a felhasználói aktivitás trendeket diagramok, grafikonok és adatkártyák segítségével.

Központosítsa az A/B tesztek, űrlapok kitöltése és konverziós csatornák teljesítményadatait, hogy nyomon követhesse, mi javul és mi nem.

Készítsen jelentéseket a különböző érdekelt felek számára, bemutatva a landing oldalak, termékoldalak és technikai javítások terén elért előrehaladást.

A ClickUp Dashboards segítségével valós időben láthatja az előrehaladást és nyomon követheti a mutatókat.

Shikha Chaturvedi, a Cedcoss Technologies Private Limited üzleti elemzője így nyilatkozik a ClickUp Dashboardsról.

Üzleti elemzőként a ClickUp irányítópult funkciója sokkal könnyebbé tette az adatok szép és célszerű ábrázolását. Az összehasonlító funkció testreszabható, így az adatok értelmes, teljes körű módon jeleníthetők meg és nagyon könnyen érthetőek.

Üzleti elemzőként a ClickUp irányítópult funkciója sokkal könnyebbé tette az adatok szép és célszerű ábrázolását. Az összehasonlító funkció testreszabható, így az adatok értelmes, teljes körű módon jeleníthetők meg és nagyon könnyen érthetőek.

A ClickUp Milestones segítségével az audit strukturált és célorientált marad.

Konvertálja a legfontosabb eredményeket – például egy új űrlap elindítását vagy a használhatósági tesztelés befejezését – vizuális ellenőrzési pontokká (és ne felejtse el megünnepelni, amikor eléri őket!🤩). A mérföldkövek megjelennek a Gantt, a Tábla és az Idővonal nézetekben, így csapata egyértelműen láthatja a kritikus konverziókat.

Tippek a konverziós arányok növeléséhez

Egy nagyon érdekes Reddit-szálban egy felhasználó a következő kérdést tette fel:

A konverziós arányom 0,43%, az átlagos rendelési érték 692 ausztrál dollár. Olyan első kézből származó tippeket keresek, amelyek valóban segítettek növelni a konverziós arányt.

A konverziós arányom 0,43%, az átlagos rendelési érték 692 ausztrál dollár. Olyan első kézből származó tippeket keresek, amelyek valóban segítettek növelni a konverziós arányt.

Ha hasonló kihívással szembesül, íme néhány gyakorlati stratégia a konverziós arány optimalizálására irányuló erőfeszítéseinek megerősítéséhez:

Egyszerűsítse webhelyének navigációját, hogy a felhasználók ne tévedjenek el a konverziós tölcsérben – használjon egyértelmű címsorokat, logikus oldalstruktúrát, navigációs sávot és jól látható keresősávot, hogy zökkenőmentesebb ügyfélélményt biztosítson és csökkentsék a kilépési pontok számát.

Használjon merész, kontrasztos CTA-kat, amelyek vizuálisan kiemelkednek és cselekvésre ösztönöznek. A gombok elhelyezkedése és egyértelműsége gyakran döntő fontosságú abban, hogy a webhely látogatója fizető ügyfél lesz-e.

Készítsen olyan tartalmat, amely tájékoztatja a felhasználókat vagy megoldja a valódi problémáikat – legyen szó magyarázó videóról, GYIK-ről vagy a felhasználói szándéknak megfelelően optimalizált blogbejegyzésről, a releváns tartalom javítja a felhasználói elkötelezettséget és bizalmat épít.

Helyezze előtérbe a mobil optimalizálást. Sok felhasználó elhagyja az oldalt a nehézkes mobil elrendezés vagy a lassú betöltési idő miatt, ezért gondoskodjon arról, hogy a céloldalak, űrlapok és termékoldalak gyorsak, reszponzívak és könnyen kezelhetők legyenek.

Adjon hozzá társadalmi bizonyítékot . A valódi vásárlói vélemények, ajánlások vagy felhasználók által generált tartalmak kiemelése a magas konverziós szándékú pontok közelében segít megteremteni a hitelességet és csökkenteni a potenciális vásárlók habozását.

Egyszerűsítse a fizetési vagy regisztrációs folyamatot. Csökkentse a súrlódási pontokat a felesleges űrlapmezők eltávolításával, vendég fizetés lehetőségének biztosításával és az automatikus kitöltés engedélyezésével, hogy ne veszítse el a felhasználókat a konverziós folyamat utolsó szakaszában.

💡 Profi tipp: Nehézségeket okoz a blogbejegyzések kezelése, a teljesítmény nyomon követése vagy a tartalom több csatornán történő újrafelhasználása? Fektessen be dedikált tartalommarketing szoftverplatformokba, hogy központosítsa munkafolyamatait és szétszórt ötleteit eredményekké alakítsa.

CRO-nikusan alulteljesít? A ClickUp-pal nem.

Nem hatékony megközelítés azt találgatni, hogy a felhasználók miért hagyják el az oldalát, és lépnek tovább a következő keresési eredményre.

A sikeres CRO-audit leveszi a szemellenzőt, és egy kiemelőt ad a kezébe, amellyel pontosan megjelölheti, hol hagyják el a felhasználók az oldalt, mi tartja őket ott, és hogyan lehet őket finoman a konverzió felé terelni.

A felhasználói viselkedés nyomon követésétől és a lassú mobil használhatóság javításától a CTA-k, űrlapok és csatornafolyások optimalizálásáig – a ClickUp segít Önnek mindezt profi módon kezelni.

A QubicaAMF már 40%-kal csökkentette a táblázatok kezelésével töltött időt azáltal, hogy áttért a ClickUp Dashboards használatára.

Ha tehát még mindig öt eszközt használ a CTA elemzéséhez... hagyja abba! Inkább regisztráljon a ClickUp-ra!