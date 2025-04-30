15 típusú értékesítési segédanyag, amely elősegíti a konverziókat (+ példák)

A hosszú értékesítési ciklusok még a legígéretesebb ügyleteket is csendesen tönkretehetik. Számos érdekelt fél van, a pénzügyektől az IT-ig és a vezetőségig, akik minden döntést mérlegelnek. Minden új kérdés lassítja a folyamatot.

Ami még rosszabb, egy remek bemutató vagy megbeszélés után a lendület gyakran elhalványul, mert a belső támogatók nem rendelkeznek a szükséges eszközökkel ahhoz, hogy a megoldást belsőleg értékesítsék.

Itt jönnek jól az értékesítési segédanyagok, amelyekkel irányíthatja a narratívát és felgyorsíthatja a vásárlási folyamatot.

Először is, ez okot ad az értékesítési képviselőinek, hogy utánajárjanak az ügynek és folytassák a beszélgetést, még hosszú szünetek után is.

Amikor a vásárlási folyamatok egyre bonyolultabbá válnak, a kiváló értékesítési segédanyagok segítenek abban, hogy az ügyfelek szem előtt tartsák Önt, és előrehaladjanak az üzletkötések.

Vessünk egy pillantást a 15 típusú értékesítési segédanyag példára, azok létrehozásának és kezelésének módjára, valamint az értékesítésre gyakorolt hatásukra.

Mi az értékesítési segédanyag?

Az értékesítési segédanyagok olyan kiegészítő tartalmak, amelyek a potenciális ügyfeleknek a döntéshozatalhoz szükséges információkat nyújtanak. Használhatók egyéni értékesítési képviselők és értékesítési csapatok által, vagy marketing segédanyagként.

Értékesítési képviselői felhasználhatják őket az értékesítés elősegítése céljából.

Képzelje el például, hogy egy értékesítési képviselő a termék költségelőnyeit szeretné bizonyítani, és ehhez egy meggyőző esettanulmányt keres elő, hogy igazolja a befektetés megtérülését. Vagy egy battlecardot, amellyel a versenytársakkal szemben tud állni, vagy egy egyoldalas összefoglalót, amelyben a döntéshozók számára összefoglalja az ajánlatot.

Mindezek az értékesítési segédanyagok a vevőközpontúságra összpontosítva készültek, biztosítva, hogy az anyagok a vevő konkrét igényeire és problémáira reagáljanak.

A készen használható, testreszabható értékesítési segédanyagok segítségével értékesítési csapataik a kapcsolatok építésére koncentrálhatnak, ahelyett, hogy időt pazarolnának saját prezentációk, e-mailek vagy dokumentumok készítésére.

Kevesebb időt töltenek anyagok készítésével vagy értékesítési prezentációk tervezésével. Több időt fordíthatnak magára az értékesítésre, ami felgyorsítja az üzletkötési ciklusokat és javítja a sikerarányt.

Nézzük meg, hogyan támogathatják a megfelelő értékesítési és marketing anyagok a vásárlói út minden szakaszát.

Színpad Mit jelent ez a potenciális ügyfelei számára? Kiegészítő anyagok ötletei Tudatosság Nekik van egy problémájuk. Az Ön értékesítési segédanyagai felhívják a figyelmet és megmutatják nekik, miért van szükségük rá. Blogbejegyzések, e-könyvek és fehérpapírok, infografikák, videók, közösségi média tartalmak Megfontolás Különböző megoldásokat vizsgálnak. Az értékesítési segédanyagok bemutatják az Ön értékét. Esettanulmányok, termékösszehasonlító útmutatók, webináriumok, GYIK Döntés Ők készek döntést hozni. Az értékesítési segédanyagok bizalmat építenek. Termékbemutatók, ingyenes próbaverziók vagy minták, ajánlások, árlisták Megtartás Az értékesítés után erősítse meg a termék értékét, hogy növelje a lojalitást, az upsell-eket és a megújításokat. Bevezető anyagok, felhasználói útmutatók és oktatóanyagok, hírlevelek, exkluzív tartalmak

Mi teszi jóvá az értékesítési segédanyagokat?

Potenciális ügyfelei több lehetőséget is mérlegelnek, ezért értékesítési képviselőinek értéket kell nyújtaniuk, hogy felkeltsék az érdeklődést és érdemi beszélgetéseket folytassanak.

Íme a leghatásosabb értékesítési segédanyagok alapvető elemei:

Vevői relevancia: A marketinges segédanyagok közvetlenül a potenciális vevő igényeire, iparágára és problémáira reagálnak? A személyre szabás itt a kulcs.

Az üzenet egyértelműsége: Mint minden marketinganyag, az értékesítési segédanyagoknak is egy központi üzenetre kell összpontosítaniuk, és köréjük kell szőni a narratívát.

Vizuális hatás: Amikor értékesítési segédanyagokat készít, ügyeljen arra, hogy azok vizuálisan rendezettek legyenek, kiemeljék a legfontosabb információkat, és könnyen áttekinthetők legyenek.

Egyértelmű CTA: Mit szeretne, hogy a olvasó tegyen ezután? Foglaljon bemutatót, iratkozzon fel ingyenes próbaidőszakra, vagy kérjen árajánlatot? A kiváló minőségű értékesítési segédanyagok egyértelműen meghatározzák a következő lépéseket.

A vásárlói út összehangolása: A kiegészítő anyagok mélységét és hangvételét igazítsa a vásárló helyzetéhez. A korai szakaszban használt ismeretterjesztő anyagok eltérnek a késői szakaszban használt döntéshozatali eszközöktől.

Mobilbarát: A formátum könnyű, mobilbarát és könnyen továbbítható belsőleg anélkül, hogy megsérülne vagy elveszne?

15 típusú értékesítési segédanyag, amely inspirálja csapatát

Most nézzük meg azt a 15 értékesítési segédanyagot, amelyeket értékesítői inspirációként felhasználhatnak az értékesítési ciklus során:

1. Egyoldalas termékismertetők

Ön egy értékesítési képviselő, aki egy közepes méretű technológiai vállalat üzemeltetési vezetőjével való felderítő beszélgetésre készül. Tudja, hogy a vállalat három másik beszállítót is értékel.

A telefonhívás előtt elküldi a potenciális ügyfélnek a termék egyoldalas bemutatóját. Ez elmagyarázza, hogy mit csinál a termék, milyen alapvető problémákat old meg, néhány kiemelkedő tulajdonságát, valamint egy rövid ügyfél-sikertörténetet tartalmaz.

A telefonhívás során megnyitja az egyoldalas dokumentumot a képernyőn, és végigvezeti őket rajta.

A telefonhívás után az operációs menedzser megosztja az egyoldalas dokumentumot a belső beszerzési bizottsággal. A megoldása a tudatosság szakaszában is az első helyen marad, még akkor is, ha más lehetőségeket is értékelnek.

Mindeközben, mint értékesítési támogatási menedzser, már ellátta képviselőit ezzel az egyoldalas sablonnal, hogy minden képviselő következetesen és gyorsan tudjon értékesíteni!

🏆 Eredmény: Megkönnyíti a vevő számára, hogy belső körökben támogassa az Ön megoldását.

⚡ Inspiráció: Ebben a Threekit értékesítési segédanyag példájában a címsor közvetíti az értékajánlatot. A figyelmet vizuális hierarchia irányítja, és felsorolja a három legfontosabb képességet. Mivel ez egy Salesforce integráció, pontosan megmutatja a plug-ineket és az előnyöket.

2. Értékesítési prezentációk és bemutatók

Ön egy értékesítési szakember, aki egy második körös megbeszélésre készül az operációs, pénzügyi és IT részlegekből álló beszerzési bizottsággal. Ők ismerik az alapokat, de most mélyebbre akarnak ásni: használati esetekről, ROI-ról, biztonságról és bevezetési ütemtervekről kérdeznek.

Belép vagy virtuálisan csatlakozik egy személyre szabott értékesítési prezentációval. Bemutatja az ügyfél problémáját, bemutatja a megoldását, kiemeli a funkciókat és előnyöket, és felvázolja a várható megtérülést.

Ebben az értékesítési eszközben vizuális elemeket, ügyfél-esettanulmányokat és adatokat használ, hogy vonzó maradjon.

🏆 Eredmény: A mérlegelési szakaszban nemcsak a kezdeti támogatók, hanem a vezetőség bizalmát is elnyeri.

⚡Inspiráció: Íme a Snapchat 2014-es értékesítési prezentációja, egy 14 diás bemutató. Ez bemutatja a márkáknak, hogyan vonzzák be a potenciális ügyfeleket a gyorsan növekvő, többnyire 13–24 éves felhasználói bázisával. Ez egy régi példa, de jól illusztrálja, hogyan alkalmazott a Snapchat egy értékesítési stratégiát, amely bemutatta, hogyan használhatják a márkák a Snaps, Stories és Chat funkciókat promóciós kódok, kulisszatitkok és exkluzív bejelentésekhez. Ne feledje, hogy a Snapchat ekkor még csak 3 éves volt!

3. Esettanulmányok

„Ez valóban működni fog egy olyan vállalatnál, mint a miénk?” Ez egy kérdés, amelyet a legtöbb értékesítési képviselő jól ismer. Az értékesítési folyamat végéhez közeledve ez a típusú értékesítési segédanyag a legalkalmasabb a kétségek eloszlatására és az üzlet lezárására.

Az értékesítési folyamatra vonatkozó esettanulmányokkal megmutathatja a potenciális ügyfeleknek, hogyan segített egy másik, hasonló kihívásokkal küzdő ügyfélnek kiváló eredményeket elérni. Használja értékesítési eszközként, hogy társadalmi bizonyítékot mutasson és csökkentse az észlelt kockázatot.

🏆 Eredmény: A „miért” magyarázata helyett „már működik” bemutatására tér át.

⚡Inspiráció: Ebben a ClickUp X Finastra esettanulmányban az első dolog, amit megláthat, az, hogy a Finastra marketingcsapata hogyan használja a ClickUp-ot a GTM-tevékenységek méretezéséhez. Ezután láthatja a hatást adatok formájában. Van egy videó is, amely részletesen bemutatja a csapat által implementált ClickUp funkciókat.

4. ROI- vagy érték-kalkulátorok

A ROI-kalkulátor interaktív elemeket tartalmaz az értékesítési segédanyagokban, amelyek megmutatják a potenciális ügyfeleknek, hogy mennyi időt, pénzt vagy erőforrást takaríthatnak meg vagy nyerhetnek az Ön termékének használatával. Mi lehetne jobb annál, mint a potenciális előnyöket kézzelfogható számokká alakítani, hogy meggyőzzük azokat, akik még hezitálnak?

🏆 Eredmény: A vevő konkrét helyzetére szabott, személyre szabott bizonyítékot nyújt.

⚡Inspiráció: A Drift ROI-kalkulátora megmutatja, hogy mennyi éves bevételtől esik el a konverziós marketing nélkül. Ez a típusú értékesítési segédanyag kérdéseket tesz fel a havi webhely-látogatásokról, a zárási arányról stb.

5. Fehér könyvek és kutatási jelentések

Ön egy üzleti vezető vagy vezető értékesítési vezető, aki stratégiai megoldásra szoruló nagyvállalatokat céloz meg. Az értékesítési folyamat korai szakaszában megoszt egy fehér könyvet vagy egy kutatási jelentést, amelyet a vállalata tett közzé, és amely az iparági trendeket, kihívásokat és az azok megoldására alkalmazott egyedi megközelítését mutatja be.

Nem közvetlenül értékesít. Amikor releváns értékesítési segédanyagokkal tájékoztatja a potenciális ügyfeleket, a beszélgetés tranzakciós jellegűről stratégiai megbeszéléssé válik, ami segít a korai bizalom kiépítésében.

🏆 Eredmény: Tájékoztatja és befolyásolja a korai szakaszban lévő potenciális ügyfeleket.

⚡Inspiráció: Íme a ClickUp IDC érettségi modell jelentése, amelyben az IDC piackutató cég több mint 600 vállalkozást vizsgált meg, hogy modellt készítsen arra, hogyan javíthatják a vállalkozások működésüket.

🔍 Tudta? A fehér könyveket először 1922-ben vezette be az Egyesült Királyság kormánya, mint hivatalos dokumentumokat, amelyek célja az volt, hogy a törvényhozók és a nyilvánosság számára érthetően elmagyarázzák a bonyolult politikákat. Nevüket a sima fehér borítóról kapták, és szabványt teremtettek a részletes információk világos, objektív bemutatására.

6. Ajánlások és vélemények

Ha okosan használja őket, az elégedett ügyfelek ajánlásai a vásárlói út minden szakaszában a legerősebb bizonyítékokká válnak.

Ezeket stratégiailag beillesztheti különböző pillanatokban:

Korai szakasz : Építsen ki kezdeti bizalmat e-mailekben, kimenő üzenetekben a célközönséggel.

Középső szakasz : Erősítse meg a differenciálást a bemutatók és prezentációk során

Késői szakasz: Ösztönözze a habozó vásárlókat az ajánlatok és a ROI-prezentációk segítségével.

Emellett, hogy a leghatékonyabb értékesítési segédanyagokat készítse, állítsa össze őket „előtte-utána” történetek formájában. „A [termék] előtt [X-szel küzdöttünk]. A [termék] után [Y eredményt értünk el].”

Miért ez a formátum? Mert így a vásárlói út jobban érthetővé válik. Megmutatja a változást és a végeredményt is.

🏆 Eredmény: Csökkenti a súrlódást. A potenciális ügyfeleknek nem kell minden szavát ellenőrizniük; a valós világból származó bizonyítékokat látják.

⚡Inspiráció: Az alábbi ClickUp ajánlásban👇🏼 láthatja a fragmentált munkafolyamatokról a kollaboratív környezetre való átállás folyamatát. Ami kiemeli ezt az ajánlást, az az, hogy a vásárlói út bármely szakaszában releváns és meggyőző.

A ClickUp bevezetése előtt projektkövetésünk különböző platformokra volt szétszórva, ami félreértésekhez és időpazarláshoz vezetett. Nehéz volt mindenkit egy irányba tartani, és a feladatok gyakran elsikkadtak. A ClickUp bevezetése után központosítottuk folyamatainkat, ami értékes időt takarított meg és jelentősen csökkentette a félreértéseket. Most csapatunk zökkenőmentesen együttműködik, a projektek átláthatósága javult, és folyamatosan előrehaladunk a tervhez képest.

A ClickUp bevezetése előtt projektkövetésünk különböző platformokra volt szétszórva, ami félreértésekhez és időpazarláshoz vezetett. Nehéz volt mindenkit egy irányba tartani, és a feladatok gyakran elsikkadtak. A ClickUp bevezetése után központosítottuk folyamatainkat, ami értékes időt takarított meg és jelentősen csökkentette a félreértéseket. Most csapatunk zökkenőmentesen együttműködik, a projektek átláthatósága javult, és folyamatosan előrehaladunk a tervhez képest.

7. E-mail sablonok és sorozatok

Gondoljon az e-mail sablonokra és sorozatokra úgy, mint az értékesítési segédanyagok autopilóta verziójára, amelyet felhasználhat a potenciális ügyfelek megszólítására.

Értékesítési menedzserei egységesíthetik a csapaton belüli utánkövetéseket. Például minden értékesítő ugyanazt a magas színvonalú, magas konverziós arányú üzenetküldési keretrendszert követi.

Az új értékesítési képviselőinek nem kell találgatniuk, mit írjanak. Csak bekapcsolódnak a folyamatba, és azonnal elkezdenek bevált szövegekkel ügyfeleket keresni. Ez felgyorsítja a beilleszkedést, és jobb esélyt ad nekik a korai sikerekre.

🏆 Eredmény: Növelik a kapcsolattartási pontok számát anélkül, hogy megnövelnék a munkaterhelést.

⚡Inspiráció: Amikor egy felhasználó ingyenes munkaterületet hoz létre a ClickUp-on, a ClickUp tanácsadója felveszi vele a kapcsolatot. Arra ösztönzik a felhasználókat, hogy foglaljanak időpontot az értékesítési csapattal, hogy többet tudjanak meg az árakról és a funkciókról. A következő e-mailben megerősítést kérnek, majd egy gyors emlékeztetőt küldenek a telefonos időpontfoglalásról, végül pedig néhány hasznos forrást. Nézze meg az alábbi példát!👇🏼

8. Összehasonlító táblázatok

Az összehasonlító táblázatok segítségével a potenciális ügyfelek gyorsan megérthetik, hogy terméke vagy szolgáltatása hogyan viszonyul más lehetőségekhez. A táblázatok egymás mellé helyezik a legfontosabb különbségeket, jellemzőket, előnyöket és értékeket, így a vásárlók könnyebben megérthetik, miért kiemelkedő az Ön megoldása.

Ezek az összehasonlító táblázatok különösen hasznosak a mérlegelési és döntési szakaszban, amikor a potenciális ügyfelek aktívan mérlegelik a választási lehetőségeiket, és egyértelmű, meggyőző okokra van szükségük ahhoz, hogy Önt válasszák.

🏆 Eredmény: Meghatározza a potenciális ügyfelek értékelési ellenőrzőlistáját.

⚡Inspiráció: A ClickUp és az Asana összehasonlító táblázata tökéletes. A layout rendkívül tiszta, kellemes a szemnek és szórakoztató végiglapozni.

Kiemeli azokat a funkciókat, amelyek a célközönség számára fontosak, mint például a célok, az automatizálás és az egyéni állapotok.

💡Profi tipp: Mindig az ügyfél szemszögéből készítse el összehasonlító táblázatát. A funkciókon kívül figyelnie kell azokra a kérdésekre is, amelyeket az ügyfelek már felvetettek, például a könnyű használat, az idővel felmerülő teljes költség, az ügyfélszolgálat vagy a rugalmasság.

9. Árazási útmutatók

Az árkalkulációs útmutatók segítenek a potenciális ügyfeleknek pontosan megérteni, hogy mit fizetnek. Egy jó árkalkulációs útmutató világosan lebontja az egyes opciókat, bemutatva, hogy mely funkciók, szolgáltatási szintek vagy előnyök tartoznak a különböző árkategóriákhoz.

Ennek elkészítésekor vegye figyelembe azokat a szempontokat, amelyekkel kapcsolatban a közönségének további magyarázatra lehet szüksége. Ez lehet egy adott tervben szereplő felhasználók száma, a támogatás szintje, a testreszabási lehetőségek, a bevezetési segítség vagy a frissítési lehetőségek.

🏆 Eredmény: Átláthatóságot biztosít az értékesítési folyamat során zajló beszélgetésekben, mivel a vásárlók pontosan tudják, miért fizetnek.

⚡Inspiráció: Ez a Shopify árazási útmutató rendkívül egyszerű és lényegre törő, tiszta táblázatos formátumot használ, így egy pillanat alatt könnyen összehasonlíthatóak a különböző csomagok. A dizájn gördülékeny és felhasználóbarát, így a potenciális ügyfelek gyorsan és egyszerűen eldönthetik, melyik csomag felel meg leginkább az igényeiknek.

🔥 Bónusz: Szeretné tökéletesíteni termékének árképzését? Nézze meg ezt az ingyenes termékárképzési sablont, hogy elindulhasson a folyamat!

10. Magyarázó videók vagy termékbemutatók

A magyarázó videók rövid, általában 60–90 másodperces videók, amelyek vizuálisan bemutatják, hogy terméke hogyan old meg egy adott problémát, vagy hogyan illeszkedik a potenciális ügyfél munkafolyamatába. A valódi felhasználási esetekre, a legfontosabb eredményekre és a megoldás mögötti „miért fontos” kérdésre koncentrálnak, gyakran animációk, valódi termékek képernyőképei vagy ügyfélszcenáriók segítségével.

🏆 Eredmény: Egyszerűsíti megoldásának „aha pillanatát” egy gyors, könnyen emészthető élménnyé.

⚡ Inspiráció: A Certainly.io által készített, a beszélgető AI chatbotot bemutató videó egyensúlyt teremt az egyszerűség és a vonzerő között. Játékos animációk és egy világos, könnyen érthető forgatókönyv segítségével mutatja be, hogyan egyszerűsíti az AI chatbot az értékesítési csapatok munkáját. A videó a vásárlók problémáira összpontosít, és gyorsan bemutatja, hogyan oldhatja meg azokat a Certainly.io.

🔍 Tudta? Az emberek 98%-a nézett már meg magyarázó videót, hogy többet tudjon meg egy termékről vagy szolgáltatásról – ez a legmagasabb arány, amit valaha regisztráltak. Ráadásul a videomarketinggel foglalkozók 88%-a állítja, hogy a videók segítettek nekik potenciális ügyfeleket szerezni.

11. Interaktív bemutatók

Az interaktív bemutatók az értékesítési folyamat során gyakorlati termékélményt nyújtanak, amelyek lehetővé teszik a célcsoport számára, hogy aktívan kipróbálják a terméket vagy szoftvert anélkül, hogy előbb telepíteniük vagy teljesen beállítaniuk kellene azt. Ahelyett, hogy videót néznének vagy útmutatót olvasnának, a felhasználók kattintásokkal kipróbálhatják a funkciókat, és szimulálhatják a valós munkafolyamatokat egy ellenőrzött, irányított környezetben.

Nem minden bemutató egyforma. A leggyakoribb formátumok a következők: Beágyazott weboldal-bemutatók: kicsi, kattintható bemutatók közvetlenül a céloldalon belül

Önálló demo portálok: Teljes „próbáld ki a terméket” mikrosite-ok, amelyeket gyakran használnak drága SaaS termékekhez.

Alkalmazáson belüli termékbemutatók: Miután valaki regisztrált, az alkalmazás végigvezeti a legfontosabb funkciókon.

Értékesítés által kiváltott bemutatók: kifejezetten vállalati értékesítési tárgyalásokhoz készített egyedi bemutatók

🏆 Eredmény: A „termék funkcióinak ismertetése” helyett „a termék értékének közvetlen megtapasztalása” felé mozdul el.

⚡ Inspiráció: A ClickUp kihagyja a hagyományos „demó foglalása” akadályt. A potenciális ügyfelek közvetlenül a honlapon valós időben felfedezhetik a platformot (regisztráció, hitelkártya és várakozás nélkül). A felhasználók valós munkafolyamatokkal interakcióba léphetnek, közelről megtekinthetik a funkciókat, például a feladatlistákat és az ütemterveket, és perceken belül megtapasztalhatják az értékét.

12. GYIK dokumentumok

A GYIK (gyakran ismételt kérdések) dokumentum egy adott témával, termékkel, szolgáltatással vagy folyamattal kapcsolatos gyakori kérdések és válaszok listája. Célja, hogy előre megelőzze a felhasználók kétségeit, és csökkentsék a közvetlen támogatás vagy ismételt magyarázatok iránti igényt.

✅ Kezdje valódi ügyfélkérdésekkel: Vegye közvetlenül a támogatási jegyekből, értékesítési hívásokból, csevegésekből vagy bevezetési visszajelzésekből. ✅ Csoportosítsa a kapcsolódó kérdéseket: Témák szerint rendezze őket (pl. árak, funkciók, hibaelhárítás), hogy könnyebb legyen áttekinteni őket. ✅ A válaszok legyenek világosak és tömörek: Célul tűzze ki 2–5 mondatot. Válaszoljon a kérdésre egyszerűen, anélkül, hogy túl sok részletet adna meg. ✅ Szükség esetén linkeljen további forrásokra: Ha egy téma bonyolult, adjon rövid választ, és linkeljen egy súgócikkre vagy videóra a részletekért. ✅ Használja az ügyfelek nyelvét: Írjon úgy, ahogy a felhasználók természetesen kérdeznek és beszélnek, ne úgy, ahogy a belső csapata írja le a dolgokat.

🏆 Eredmény: A GYIK oldal csökkenti a támogatási jegyek számát és felgyorsítja a felhasználók bevonását.

⚡Inspiráció: Az Airbnb GYIK szakasza a kérdéseket témák szerint rendezi, például foglalások, lemondások és fizetések, így a felhasználók gyorsan megtalálhatják, amit keresnek. Minden válasz rövid, de hasznos, és szükség esetén további támogatásra mutató linkeket is tartalmaz.

13. Infografikák

Az infografikák olyan vizuális értékesítési segédanyagok, amelyek komplex információkat, adatokat vagy folyamatokat egyszerű, könnyen áttekinthető grafikus formátumban mutatnak be. Ikonokat, diagramokat, illusztrációkat és rövid szövegeket kombinálnak, hogy a potenciális ügyfelek gyorsan megértsék a legfontosabb pontokat anélkül, hogy hosszú szövegeket kellene elolvasniuk.

🏆 Eredmény: Egy pillanat alatt átadja üzenetét anélkül, hogy túlterhelné a nézőt.

⚡Inspiráció: A Duck.Design infografika a Guestpay számára feltérképezi a szállodai vendégek útját és kiemeli, hol történnek a fizetések. Mint látható, a végső ajánlat természetesen összeköti az egészet, így pontosan a helyére kerül.

🧠 Érdekesség: A 17 000 évvel ezelőtt Franciaországban készült Lascaux-i barlangfestmények a vizuális kommunikáció legkorábbi formái közé tartoznak. A modern infografikákhoz hasonlóan egyszerű vizuális elemekkel ábrázolták a komplex ötleteket, nyomon követték az állatokat, térképezték a vadászatokat és meséltek történeteket, így szavak nélkül is könnyen érthetővé téve az információkat.

14. E-könyv

Az e-könyvek hosszabb formátumú tartalmak, amelyek célja a potenciális ügyfelek oktatása, tájékoztatása vagy egy adott téma körüli útmutatás, miközben finoman pozicionálják márkáját szakértőként. A rövid blogbejegyzésekkel vagy szórólapokkal ellentétben az e-könyvekkel mélyebbre merülhet a problémákba, megoldásokba, trendekbe vagy stratégiákba, így valódi értéket nyújtva az olvasóknak, miközben idővel bizalmat épít.

🏆 Eredmény: Egy jó e-könyv egy kimerítő összefoglaló, amely minden kérdésre választ ad, amit egy potenciális ügyfél egy témával kapcsolatban feltehet. Segít a márkáknak abban, hogy szakértőként pozícionálják magukat a saját területükön.

⚡Inspiráció: Vegyük példának a HubSpot „Inbound Marketing Strategy Ebooks” című kiadványát. A márka rendkívül releváns tartalmakat hoz létre azoknak a felhasználóknak, akik érdeklődnek a potenciális ügyfelek számának növelése iránt, beleértve azonnal alkalmazható tippeket is.

🔍 Tudta? Az „ebook” szó először 1987-ben jelent meg, évekkel a Kindle, az iPad és a modern táblagépek megjelenése előtt. A korai e-könyvek egyszerű szöveges fájlok voltak, amelyeket gyakran floppy lemezeken osztottak meg a technológia iránt érdeklődők és az egyetemisták.

15. Felhasználói kézikönyvek

A felhasználói kézikönyvek részletes dokumentumok, amelyek útmutatást nyújtanak az ügyfeleknek a termék beállításához, használatához és hibajavításához. Bár ezeket többnyire vásárlás utáni támogató anyagoknak tekintik, az értékesítési csapatok is felhasználják a felhasználói kézikönyveket értékesítési segédanyagként, különösen olyan komplex termékek értékesítése esetén, amelyeket a potenciális ügyfeleknek meg kell érteniük, mielőtt teljes elkötelezettséget vállalnának.

🏆 Eredmény: A világos felhasználói kézikönyv növeli a termék iránti bizalmat és csökkenti a beállítási nehézségeket az értékesítési folyamatban.

⚡ Inspiráció: A Notion felhasználói kézikönyve rövid videókkal, képekkel, gyors útmutatókkal és akár különböző felhasználási esetekre vonatkozó javaslatokkal is végigvezeti a felhasználókat az egyes funkciókon. Ez a világosság sokat segíthet abban, hogy valaki magabiztosan válassza ezt az eszközt.

Hogyan lehet hatékonyan szervezni és kezelni az értékesítési segédanyagokat?

Ennyi típusú értékesítési segédanyag mellett a verziók halmozódhatnak, a linkek elveszhetnek, és az egyes potenciális ügyfelek számára testreszabott anyagok még több munkát jelentenek. Ha emellett még a marketinggel is lépést kell tartania, könnyen el lehet veszni.

A ClickUp, a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, akkor lép be, amikor az értékesítési csapatnak a legnagyobb szüksége van rá – egy egyszerűsített platformon egyesíti a feladatokat, a tartalmakat és az együttműködést. A szétszórt eszközöket és a rendezetlen munkafolyamatokat egyetlen megbízható forrással váltja fel, így csapata koncentrált, gyors és összehangolt maradhat.

A ClickUp Docs például központi helyet biztosít értékesítési csapatának, ahol minden értékesítési anyagot létrehozhat, rendszerezhet és közösen szerkeszthet.

Készítse el, tárolja és kezelje az összes értékesítési segédanyagot a ClickUp Docs segítségével.

Így használhatják értékesítési képviselői a ClickUp Docs szolgáltatást a hatékonyság fenntartása érdekében:

Tartson mindent, az értékesítési forgatókönyvektől az esettanulmányokig és a marketing anyagokig, egy könnyen kereshető és hozzáférhető központban.

Ellenőrizze, ki tekintheti meg vagy szerkesztheti a tartalmat, biztosítva, hogy az érzékeny anyagok biztonságban maradjanak.

Rendezze a kiegészítő anyagokat a értékesítési csatorna szakasza, a személyiség vagy a termékcsalád szerint, így az értékesítők könnyen megtalálhatják, amire szükségük van.

Az értékesítési és marketing csapatok valós időben együtt dolgozhatnak ugyanazon a dokumentumon, elkerülve a verziókonfliktusokat és egyszerűsítve a jóváhagyási folyamatot.

Videókat, értékesítési prezentációkat, ellenőrzőlistákat és táblázatokat adhat hozzá közvetlenül a Docs-ba, így értékesítési segédanyagai interaktívabbá és praktikusabbá válnak a csapata számára.

💡Profi tipp: Használja a ClickUp Whiteboards alkalmazást az ötleteléshez és az értékesítési segédanyagok stratégiájának vizuális megtervezéséhez – helyezze el az egyoldalas dokumentumok miniatűrjeit, jelölje meg a csapattagokat a prezentációk áttekintéséhez, és térképezze fel, hogy az egyes eszközök hol illeszkednek az értékesítési csatornába.

Miután az értékesítési segédanyagok rendezve és hozzáférhetővé váltak a ClickUp Docs-ban, a következő lépés az, hogy azok használatát okosabbá és gyorsabbá tegyük. Ehhez használja a ClickUp Brain-t.

Ez a dokumentációhoz használt mesterséges intelligencia segítségével sokkal kevesebb kézi munkával hozhatja létre és finomíthatja értékesítési segédanyagainkat. Szüksége van egy termékismertető egyoldalas összefoglalóra, egy esettanulmány új személyiségre való átfogalmazására vagy egy hosszú fehér könyv összefoglalására? Töltse be tartalmát, beszéljen természetes nyelven, és hagyja, hogy a ClickUp Brain elvégezze a nehéz munkát az értékesítési folyamatban.

Írja meg a leghatékonyabb értékesítési segédanyagokat a ClickUp Brain segítségével.

Az értékesítési csapatok számára ez azt jelenti, hogy nem kell időt pazarolniuk az eszközök átírására vagy szövegírók felkutatására. Az értékesítésben az AI segítségével testre szabhatják az üzeneteket, felépíthetik a szekvenciákat és előkészíthetik a biztosítékokat a csatorna különböző szakaszaiba, mindezt a platformon belül.

📮ClickUp Insight: A válaszadók 62%-a olyan beszélgető AI eszközökre támaszkodik, mint a ChatGPT és a Claude. Ismerős chatbot felületük és sokoldalú képességeik – tartalom generálása, adatok elemzése és még sok más – lehet az oka annak, hogy olyan népszerűek a különböző szerepkörökben és iparágakban. Ha azonban a felhasználónak minden alkalommal másik fülre kell váltania, hogy kérdést tegyen fel az AI-nak, akkor a kapcsolódó váltási költségek és a kontextusváltás költségei idővel felhalmozódnak. A ClickUp Brain segítségével azonban ez nem így van. A ClickUp Brain a munkaterületén található, tudja, min dolgozik, megérti a szöveges utasításokat, és olyan válaszokat ad, amelyek relevánsak a feladataival kapcsolatban! A ClickUp segítségével kétszeresére növelheti termelékenységét!

A ClickUp Brain segítségével könnyebben testreszabhatja értékesítési tartalmait, a következő lépés pedig ezeknek a tartalmaknak a megvalósítása.

A ClickUp for Sales Teams egy helyen biztosítja csapatának az egész értékesítési motor működtetését, például a folyamatok kezelését, a marketinggel való együttműködést, valamint az összes üzlet és dokumentum nyomon követését.

A ClickUp segítségével az egész értékesítési folyamatot egy központi helyen kezelheti.

Ez megkönnyíti az értékesítési projektmenedzsment méretezését is. Feladatokat rendelhet a tartalomkészítéshez, anyagokat címkézhet a csatorna szakasza vagy a termék szerint, és minden érdekelt felet összehangolhat. Ez kevesebb késedelmet, verziókeveredést és több időt jelent az értékesítőknek, hogy az üzletkötésre koncentrálhassanak.

Így támogatja ez az értékesítési termelékenységi eszköz az értékesítési csapatot a gyakorlatban:

📚 Olvassa el még: Tartalomkezelő szoftver marketingcsapatok számára

Egyszerűsítse az értékesítési segédanyagok kezelését a ClickUp segítségével

Az értékesítési segédanyagok kezelése nem feltétlenül okoz fejfájást. A megfelelő eszközökkel egyszerűsítheti az egész folyamatot, a tartalomkészítéstől a szervezésig és az együttműködésig. A ClickUp mindent kínál, amire az értékesítési csapatának szüksége van ahhoz, hogy mindig egy lépéssel előrébb járjon.

A ClickUp segítségével egyszerűsítheti munkafolyamatait és könnyedén együttműködhet csapatával, így az értékesítési csatornában minden a terv szerint halad. A ClickUp Docs segítségével az értékesítési tartalmak szervezése és elérése gyerekjáték, mindezt egy helyen. Végül a ClickUp Brain segítségével felgyorsíthatja a tartalomkészítési folyamatot és pillanatok alatt finomíthatja üzeneteit.

Próbálja ki még ma a ClickUp-ot, hogy egyszerűsítse értékesítési munkafolyamatait és gyorsabban, nagyobb léptékben zárjon üzleteket.