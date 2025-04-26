Mi az ügyfél-támogatás és hogyan lehet azt helyesen végrehajtani?

Gondoljon az ügyfél-támogatásra úgy, mint az ügyfélsiker mögött álló operatív motorra. Ez lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy magabiztosan fogadják el termékét, korán felfedezzék annak értékét, és hosszú távon elkötelezett maradjanak.

A hatékony ügyfél-támogatási stratégia ötvözi az onboarding munkafolyamatokat, a tanulási tartalmakat és a folyamatos visszajelzéseket, hogy zökkenőmentes, személyre szabott ügyfélélményt teremtsen. Az ügyféloktatási stratégiája magában foglalhat önkiszolgáló erőforrásokat, kontextusfüggő alkalmazáson belüli útmutatást vagy egy könnyű tanuláskezelő rendszert; a cél mindegyik esetben ugyanaz: lehetővé tenni az ügyfelek számára, hogy saját feltételeik szerint érjenek el sikereket.

Akár termékmarketinges, aki tooltipeket tervez, akár ügyfélsiker-menedzser, aki a megtérülési időt rövidíti, akár onboarding-szakértő, aki az ügyfélmegtartásra koncentrál, jó helyen jár.

Vizsgáljuk meg, hogyan lehet sikeres (és működőképes) ügyfél-támogatási stratégiát kidolgozni és kiterjeszteni.

Mi az ügyfél-támogatás?

Tisztázzunk valamit: az engedélyezés nem azonos az ügyfélszolgálattal vagy az ügyfélszerzéssel. Az ügyfélszolgálat reaktív, az ügyfélszerzés pedig gyakran közvetlen, egyes esetekben akár agresszív is lehet.

Az engedélyezés proaktívabb megközelítést igényel. Magában foglalja az ügyfelek által tapasztalható súrlódási pontok előrejelzését és azok kiküszöbölését, még mielőtt azok felmerülnének.

De ez nem az onboarding? Igen, de ennél többről van szó! Az onboarding a folyamat kritikus része, de az enablement az ügyfél teljes életciklusát felügyeli. Ez magában foglalja az első bejelentkezéstől kezdve a hat hónap után a tapasztalt felhasználók által felfedezett fejlett munkafolyamatokig mindent.

Egy jó támogatási stratégia azt mondja: „Itt nem csak azt mutatjuk meg, hogyan kell használni ezt a terméket, hanem azt is, hogyan lehet vele sikert elérni. ”

És hogy a „győzelem” minden felhasználó számára másképp fog kinézni. Ezért a legjobb támogatási programok strukturált tartalmat ötvöznek rugalmas támogatási útvonalakkal és rendszeres visszacsatolási ciklusokkal.

Miért fontos az ügyfél-támogatás?

Az ügyfél-támogatás az a stratégia, amelynek segítségével az ügyfelek újra és újra kiaknázhatják az értékeket.

Ha jól csinálja, ez a különbség az egyszeri felhasználó és a hosszú távú támogató között. Nézzük meg részletesen:

⏰ Az értékteremtés ideje az új megtartási stratégia

Az ügyfelek nem várnak sokáig. Ha nem érik el gyorsan az „aha pillanatot”, akkor elmennek. Az engedélyezés biztosítja, hogy megfelelő kontextus, erőforrások és ösztönzők álljanak rendelkezésükre ahhoz, hogy eljussanak oda, anélkül, hogy 10 oda-vissza támogató e-mailre kellene támaszkodniuk.

Melyek azok a cselekvések, amelyek jelzik, hogy a felhasználó értéket kap a termékéből? Lehet, hogy ez az első projekt létrehozása, egy munkafolyamat befejezése vagy a csapattagok meghívása. Miután megismerte ezeket a mérföldköveket, elkészítheti a támogatáshoz szükséges tartalmakat – oktatóanyagokat, sablonokat, ösztönzőket – ezek köré építve.

És itt jön be a ClickUp CRM . A kizárólag értékesítésre épített hagyományos CRM-ekkel ellentétben a ClickUp CRM teljes mértékben testreszabható az ügyfélútjához. Lehetőség van:

Automatizálja a tevékenység (vagy inaktivitás) alapján történő nyomon követést

Kövesse nyomon az egyes felhasználók beilleszkedési szakaszát vagy a funkciók átvételének ütemtervét.

A belső csapatoknak a vásárlói magatartás alapján támogatási feladatokat kell kiosztani.

Kövesse nyomon az előrehaladást vizuális folyamatábrák és állapotfrissítések segítségével.

Ingyenes sablon letöltése Ápolja a potenciális ügyfeleket, kezelje a komplex fiókokat, és automatizálja az ismétlődő feladatokat a ClickUp CRM-sablonjával.

💸 A kiváló támogatás csökkenti a támogatási költségeket

Minden önkiszolgáló tartalom vagy irányított munkafolyamat kevesebb jegyet és kevesebb terhet jelent a támogató csapat számára. Ez egy win-win helyzet: az ügyfelek gyorsan megkapják a válaszokat, a csapat pedig a magasabb értékű beszélgetésekre koncentrálhat.

🚀 Elősegíti a termék mélyebb elfogadását

Ha a felhasználók csak a termékének 10%-át használják, akkor értékeket és megújításokat hagy ki. A támogatás segít a felhasználóknak a megfelelő időben (nem egyszerre) felfedezni a fejlettebb funkciókat.

💟 A megfelelő támogatási stratégia növeli az ügyfelek bizalmát és hűségét.

Az emberek nem csak azért maradnak, mert a termék „működik”. Azért maradnak, mert magabiztosan használják. A támogatás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy fejlesszék készségeiket és irányítsák eredményeiket. És a magabiztos felhasználók? Ők azok, akik frissítenek, bővítik és támogatják a terméket.

A válaszadók 62%-a olyan beszélgető AI eszközökre támaszkodik , mint a ChatGPT és a Claude. Ismerős chatbot felületük és sokoldalú képességeik – tartalom generálása, adatok elemzése és még sok más – lehet az oka annak, hogy olyan népszerűek különböző szerepkörökben és iparágakban. Ha azonban a felhasználónak minden alkalommal másik fülre kell váltania, hogy kérdést tegyen fel az AI-nak, akkor a kapcsolódó váltási költségek és a kontextusváltás költségei idővel felhalmozódnak.

➡️ További információ: Hogyan lehet javítani az ügyfélközpontúságot?

A sikeres ügyfél-támogatási program alapvető elemei

Valószínűleg már többféleképpen is gondolkodik az ügyfél-támogatásról.

De hogyan lehet mindezt egy koherens, stratégiai programba összefogni? A sikeres támogatáshoz a megfelelő erőforrások, folyamatok és visszacsatolási ciklusok kombinációjára van szükség, hogy az ügyfelek elfogadják a termékét, és sikeresen használják azt.

Vessünk egy pillantást a sikeres program kritikus elemeire:

1. Képzési források és dokumentáció

Ügyfelei nem csak egy termékismertetőre van szükségük, hanem strukturált, könnyen hozzáférhető forrásokra is, amelyek segítenek megérteni, hogy terméke hogyan oldja meg egyedi kihívásaikat.

➡️ Építsen tudásközpontot

Tekintse tudásbázisát az ügyfél-támogatási program alapjaként. A cél egy olyan egységes információforrás létrehozása, amelyhez az ügyfelek bármikor fordulhatnak, ha segítségre van szükségük. Egy jól szervezett tudásközpontnak a következőket kell tartalmaznia:

Termékbemutatók: Világos, lépésről lépésre bemutató útmutatók a legfontosabb funkciók használatához.

GYIK: Átfogó lista a gyakran feltett kérdésekről, amely mindenre kiterjed, a beállítástól a hibaelhárításig.

Hibaelhárítási útmutatók: Ezeknek a gyakori problémákra kell választ adniuk, és egyértelmű megoldásokat kell kínálniuk.

➡️ Változatos tartalomformátumok

Az emberek különböző módon fogadják be az információkat, ezért ne korlátozza magát a írásos dokumentációra. Használjon videó oktatóanyagokat, interaktív útmutatókat, sőt webináriumokat is. A különböző formátumok kínálata biztosítja, hogy minden tanulási stílusnak megfeleljen.

Minél jobban automatizálja vagy rendszerezi a dokumentációját, annál jobb. Például a termék felületén belül a releváns tartalmak összekapcsolásával a felhasználók közvetlenül a segítségre szoruló cikkekhez juthatnak el, amikor szükségük van rájuk.

Kezdje azzal, hogy összes oktatási anyagát egy tudásközpontba összpontosítja. A ClickUp tudásmenedzsment funkciói itt jól jöhetnek.

Központi adattár : Tárolja az összes ügyfélnek szánt anyagot – útmutatókat, folyamatok dokumentációját, termékáttekintéseket – egy egységes, kereshető helyen : Tárolja az összes ügyfélnek szánt anyagot – útmutatókat, folyamatok dokumentációját, termékáttekintéseket – egy egységes, kereshető helyen a ClickUp Docs segítségével.

AI-támogatás : Gyorsítsa fel a tartalomkészítési folyamatot : Gyorsítsa fel a tartalomkészítési folyamatot a ClickUp Brain segítségével cikkek vázlatának elkészítéséhez, lépések átfogalmazásához, technikai folyamatok összefoglalásához vagy gyakori támogatási kérdések alapján gyakran ismételt kérdések generálásához.

Ne csak mondja, hanem mutassa is! : Használja : Használja a ClickUp Clips alkalmazást , hogy rövid videós bemutatókat vagy funkciók ismertetőit készítsen közvetlenül a képernyőjén. Ágyazza be őket a Docs alkalmazásba, hogy az ügyfelek vizuálisan tanulhassanak – ez kiválóan alkalmas komplex munkafolyamatokhoz vagy vizuális tanulókhoz.

Egyedi struktúra terekkel és listákkal : Használja : Használja a ClickUp tereit , mappáit, listáit és címkéit a tartalom termékcsalád, ügyféltípus vagy bevezetési szakasz szerinti rendezéséhez. Ez megkönnyíti a dokumentumok böngészését és frissítését nagy méretben.

Valós idejű együttműködés : Tegye lehetővé a termék-, támogatási és marketingcsapatok számára, hogy közvetlenül a ClickUp Docs-ban hozzanak létre tartalmakat. : Tegye lehetővé a termék-, támogatási és marketingcsapatok számára, hogy közvetlenül a ClickUp Docs-ban hozzanak létre tartalmakat. A hozzárendelt megjegyzések és @ említések segítségével a visszajelzések és frissítések verziókáosz és végtelen Slack-szálak nélkül történnek.

Verziókezelés : Tartsa frissen a tartalmat a beépített verziótörténettel. Bármikor visszatérhet a korábbi verziókhoz, ami elengedhetetlen a szabályoknak való megfelelés vagy a gyorsan változó termékek esetében.

Részletes jogosultságok : Döntse el, ki mit láthat – legyen szó belső képzési anyagokról vagy ügyfeleknek szóló bevezető dokumentumokról –, így tudásbázisa rendezett és biztonságos marad.

Sablonok az egységesség érdekében: Ne kezdje minden alkalommal a nulláról. Használja és testreszabja a dokumentációs sablonokat, hogy egységesítse a csapat új erőforrásainak létrehozását – így a hangnem, a szerkezet és a formázás is egységes marad.

💡 Profi tipp: Gyorsabban szeretne elkezdeni? Használja a ClickUp tudásbázis-sablonját , hogy pillanatok alatt felépíthesse és üzembe helyezhesse tudásközpontját!

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp tudásbázis-sablon keretrendszert biztosít a csapatok számára egy digitális információs könyvtár létrehozásához és szervezéséhez.

2. Bevezetési munkafolyamatok

Az első 90 nap kritikus jelentőségű. Ha nem sikerül a felhasználókat olyan módon bevonni, hogy azok már a kezdetektől értéket teremtsenek, akkor nagy valószínűséggel elfordulnak Öntől vagy elhagyják Önt – különösen a versenyképes SaaS-piacon.

➡️ Személyre szabott bevezetés a különböző ügyfélszegmensek számára

Az ügyfélprofilok vagy az alkalmazási esetek alapján szabhatja testre az onboarding folyamatokat. Például, ha Ön egy kisvállalkozásoknak és nagyvállalatoknak szánt SaaS terméket kínál, akkor az onboarding folyamatok mindegyike másképp fog kinézni.

A kisvállalkozások tulajdonosainak több gyakorlati útmutatásra lehet szükségük a program elindításához és működtetéséhez.

A vállalati csapatok számára előnyös lehet egy önállóbb tempójú megközelítés, amely mélyebb termékbemutatókat és fejlett felhasználási esetek dokumentációját tartalmazza.

➡️ Automatizálja az onboarding folyamatot

A legjobb bevezetési élmények skálázhatók is. Állítson be automatizált munkafolyamatokat, amelyek végigvezetik a felhasználókat az első fontos feladatokon, például a fiók létrehozásán, a beállítások megadásán vagy más eszközökkel való integráción. Ez biztosítja, hogy az ügyfélkör növekedése mellett is a bevezetés minősége változatlan maradjon.

Ha az onboarding feladatok közé tartozik az onboarding vagy a nyomon követési e-mailek küldése, automatizálja ezeket a műveleteket, hogy az ügyfelek a további manuális munkák nélkül is a terv szerint haladjanak.

Kezdje egy bevezetési sablonnal : Használja a : Használja a ClickUp ügyfélbevezetési sablont alapként. Ez olyan általános lépéseket tartalmaz, mint a fiók létrehozása, az első beállítások és a termékbemutatók – mindezt idővonalon ábrázolva.

Szegmentálás egyéni mezőkkel : Adjon hozzá mezőket, például iparág, felhasználási eset vagy csapatméret, hogy előre rögzíthesse a legfontosabb információkat. Használja ezeket a mezőket, hogy a felhasználókat személyre szabott bevezetési folyamatokba irányítsa.

Automatizálja a kulcsfontosságú pillanatokat : Állítsa be a ClickUp Automations szolgáltatást az ismétlődő lépések kezelésére. Például: Ha a „Termékbemutató” = befejezve → indítsa el a „Következő lépések” e-mailt Ha a „Beállítási feladat” késedelmes → értesítse az onboarding csapatot

Kövesse nyomon az előrehaladást valós idejű láthatósággal: Használja : Használja az egyéni nézeteket , például az idővonal nézetet, hogy figyelemmel kísérje, hol érnek el sikereket a felhasználók, és hol akadoznak. Ez az információ lehetővé teszi a csapatának, hogy korán beavatkozzon és fenntartsa a lendületet.

Ingyenes sablon letöltése Könnyedén fogadja az új ügyfeleket a ClickUp ügyfél-bevezetési sablon segítségével.

3. Folyamatos visszajelzésgyűjtés

A támogatás nem ér véget a bevezetés után. Ez egy folyamatos finomításra szoruló folyamat. A folyamatos visszajelzések gyűjtése révén megtudhatja, mi működik, mi nem, és hol lehetne javítani.

➡️ Tegye a visszajelzéseket az ügyfélút rendszeres részévé

Ahelyett, hogy a visszajelzéseket negyedéves teendőként kezelné, integrálja a visszajelzési ciklusokat az ügyfél életciklusának legfontosabb mérföldköveibe. Gondoljon könnyed, jól időzített ellenőrzésekre (hasznosak, nem tolakodóak). Termékétől függően a következőket használhatja:

Bevezetés utáni visszajelzés: Miután az ügyfelek végigcsinálták a bevezetést, küldjön ki egy rövid kérdőívet, hogy felmérje tapasztalataikat és azonosítsa az esetleges hiányosságokat.

Funkció-specifikus visszajelzés: Miután az ügyfél egy ideig használta az új funkciót, vegye fel vele a kapcsolatot, hogy megtudja, szüksége van-e további útmutatásra, vagy szembesül-e bármilyen kihívással.

Folyamatos elégedettségi felmérések: Rendszeresen ellenőrizze az elégedettséget, kérdezze meg, hogy tapasztalnak-e bármilyen problémát, és mérje fel az általános véleményüket a termékéről.

➡️ A visszajelzéseket oda irányítsa, ahol változást tudnak előidézni

A visszajelzések gyűjtése csak akkor hasznos, ha azok alapján cselekszik. Legyen szó használhatósági probléma megoldásáról, egy funkció finomításáról vagy a tudásbázis tartalmának bővítéséről, az ügyfelek értékelik, ha visszajelzéseiket meghallgatják és azok alapján cselekszenek. Ez elősegíti a bizalom kialakulását és azt mutatja, hogy elkötelezett az ügyfelek élményének javítása iránt.

Így használja a ClickUp a kiadási megjegyzéseket tartalmazó e-maileket, hogy visszajelzéseket gyűjtsön a felhasználóktól a jövőbeli funkciókról

🛠️ Hogyan kell ezt megtenni:

Összegezze a tapasztalatokat űrlapokkal: Használja Használja a ClickUp Forms szolgáltatást , hogy visszajelzéseket gyűjtsön a legfontosabb érintkezési pontokon – a bevezetés után, a funkció használata után vagy a rendszeres ellenőrzések során. Az űrlapokat tartsa rövidnek és konkrétnak, hogy növelje a válaszadási arányt.

A válaszok továbbítása a munkafolyamatokba: Az űrlapok benyújtása automatikusan Az űrlapok benyújtása automatikusan feladatokat hoz létre a ClickUp-ban . Használja az egyéni mezőket és címkéket a visszajelzések kategorizálásához (pl. hiba, funkciókérés), a tulajdonosok kijelöléséhez és a válaszok fontossági sorrendjének meghatározásához.

Automatizálja a nyomon követést: Használja a ClickUp Automations szolgáltatást , hogy emlékeztetőket küldjön, amikor a visszajelzések megoldódtak. Értesítse az ügyfeleket, amikor megoldott egy problémát vagy szállított egy kért funkciót – ez bizalmat és hűséget épít.

Használjon feltételes logikát az űrlapokban az ügyfél-visszajelzések rendszerezéséhez a ClickUp Forms segítségével.

💡Profi tipp: Hozzon létre egy külön „Ügyfél-visszajelzések” listát, hogy minden információt rendszerezve tárolhasson. Ez segít a csapatoknak a trendek felismerésében és az adatokon alapuló döntések meghozatalában.

4. Vonzó és támogató kommunikáció

Az ügyfél-támogatás egyik leginkább figyelmen kívül hagyott aspektusa? Az időzítés.

Lehet, hogy tökéletes e-mailje, a leghasznosabb videója vagy gyönyörűen megírt útmutatója van, de ha rossz időben érkezik, akkor csak zajt kelt. Nézzük meg, hogyan lehet a megfelelő időzítést megtalálni.

➡️ Proaktív ellenőrzések beállítása

A kiváló támogatás a kis interakciókban rejlik – a segítőkész üzenetben, a gyors emlékeztetőben, a jól elhelyezett ösztönzésben, amely előreviszi az embert anélkül, hogy megzavarná a munkáját.

Ne várja meg, hogy az ügyfelek segítségért forduljanak Önhöz, amikor elakadnak. Proaktívan tartsa velük a kapcsolatot az egész folyamat során, különösen olyan kritikus időszakokban, mint a bevezetés után vagy egy jelentős termékfrissítés után.

Használja ezeket a bejelentkezéseket, hogy hasznos tippeket adjon, új funkciókat mutasson be, és segítsen az ügyfeleknek abban, hogy több értéket szerezzenek termékéből.

Kérdezze meg a ClickUp Brain-t, a ClickUp beépített AI asszisztensét, hogy megfogalmazza és finomítsa az üzeneteit.

➡️ Használja az alkalmazáson belüli üzenetküldést

Az alkalmazáson belüli üzenetküldés egy másik remek módszer arra, hogy fenntartsd a párbeszédet anélkül, hogy elárasztanád a felhasználókat e-mailekkel. Hasznos tippeket, emlékeztetőket és ösztönzőket küldhetsz az ügyfél utazásának aktuális szakasza alapján. Ezek az üzenetek segíthetnek az ügyfeleknek a kezdő szintről a haladó szintű használatra való átállásban, csökkentve ezzel a zavart és növelve az általános elégedettséget.

🛠️ Hogyan kell ezt megtenni:

A ClickUp ügyfélút térkép sablonjával az élményt konkrét szakaszokra bonthatja – bevezetés, aktiválás, elfogadás, megújítás – és pontosan meghatározhatja a legfontosabb pillanatokat. Ezek az alkalmak arra adnak lehetőséget, hogy irányítson, támogasson és bevonjon anélkül, hogy tolakodó lenne.

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp ügyfélút-térkép sablon segítségével vizualizálhatja, hogyan interagálnak az ügyfelek a termékével a különböző érintkezési pontokon.

Használja a következőkre:

Azonosítsa azokat a gyakori kilépési pontokat, ahol egy ellenőrzés döntő változást hozhat.

Hangsúlyozza ki a hasznos tartalmak vagy új funkciók bevezetésének lehetőségeit.

Összehangolja a belső csapatokat azzal kapcsolatban, hogy mikor és hogyan vonják be a felhasználókat az egész folyamatba.

Miután ezeket a kapcsolódási pontokat feltérképezték, könnyebb proaktív kapcsolatépítést folytatni.

Bónusz tipp: Építsen ügyfélközösségeket, és használja ki a felhasználók által generált tartalmakat az engedélyezés elősegítésére. Az ügyfél-támogatásban az ügyfélközösségek és a felhasználók által generált tartalmak gyakran nem kapnak meg a nekik járó figyelmet. Ezeken a felületeken a felhasználók tanácsokat oszthatnak meg, problémákat oldhatnak meg, és bemutathatják, hogyan használják a termékét vagy szolgáltatását a való életben. Ez gyorsabb válaszokat, kevesebb nyomást az ügyfélszolgálati csapatra és összességében elégedettebb ügyfeleket jelent. Mi lehetne ennél is jobb? A közösségek közvetlen kapcsolatot biztosítanak az ügyfelekkel. Összegyűjtheti az ügyfelek visszajelzéseit, felismerheti a trendeket, és bevezetheti azokat a visszajelzéseket, amelyek valóban fontosak – így ügyfélsiker-stratégiája erősebbé és rugalmasabbá válik. Mivel a felhasználók egymást segítik, a program tele van valós, könnyen azonosítható ügyfél-támogatási példákkal. Ez a fajta egymást segítő támogatás valódi, folyamatos támogatást nyújt anélkül, hogy növelni kellene a létszámot.

Íme egy példa a Google közösségéből származó, felhasználók által létrehozott tartalomra, amelynek magas számú pozitív értékelése és megtekintése jelzi ennek a konkrét kérdésnek a népszerűségét/relevanciáját.

Az ügyfél-támogatás sikerének mérése

Az ügyfél-támogatási program felépítése egy dolog – annak sikerét bizonyítani az igazi kihívás.

Az élmény javítása, az elfogadás ösztönzése és a befektetés indoklása érdekében nem elég az anekdotákra támaszkodni. Adatokra van szükség. Ez azt jelenti, hogy túl kell lépni a homályos sikertörténeteken, és nyomon kell követni azokat a mutatókat, amelyek valóban tükrözik, hogy erőfeszítései milyen eredményeket hoznak.

Az ügyfelek gyorsan elérik az értéket?

Idővel egyre intenzívebben használják a terméket?

Csökkennek a támogatási kérelmek, miközben nő az önkiszolgáló tartalmak száma?

Ezekre a kérdésekre kell választ adnia a mutatóinak, mert segítenek megduplázni a bevált módszereket és felismerni a hiányosságokat, mielőtt azok ügyfélvesztéshez vezetnének. Elemezzük a legfontosabb számokat, amelyek a támogatás mérésében a leginkább számítanak.

A legfontosabb ügyfél-támogatási mutatók nyomon követése

1. Értékteremtés ideje (TTV)

Ez az az idő, amely alatt az ügyfél megtapasztalja termékének jelentőségteljes értékét. A rövidebb TTV elengedhetetlen – ügyfeleinek gyorsan érezniük kell az előnyöket, különben kockáztatja, hogy elveszíti őket.

2. Termékhasználat és elkötelezettség

Az ügyfelei használják-e azokat a funkciókat, amelyekre szükségük van a sikerhez? Mérje meg a használati arányokat, a funkciók elfogadását és az általános elkötelezettséget, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a felhasználók nem csak bejelentkeznek, hanem használják is a termékét.

3. A támogatási jegyek számának csökkentése

Az ügyfél-támogatásnak csökkentenie kell az ismétlődő kérdések vagy támogatási jegyek számát. Kövesse nyomon, hogy milyen gyakran érnek el a tudásbázisát vagy az alkalmazáson belüli útmutatókat, hogy felmérje, pótolják-e a hiányosságokat.

4. Ügyfél-elégedettség és NPS

Elégedettek az ügyfelei? Az ügyfél-elégedettség (CSAT) vagy a Net Promoter Scores (NPS) nyomon követésével egyértelműen meg tudja állapítani, hogy az ügyfél-támogatási programja eléri-e a kitűzött célt, azaz az ügyfelek sikerét.

A teljesítmény trendjeinek és sorozatainak vizualizálása

Az ügyfélút tele van hullámvölgyekkel. A felhasználók izgalmas pillanatokat, sikereket és növekedést élhetnek át, de akadályokkal és kihívásokkal is szembesülhetnek – mindezt két nap alatt. Ahhoz, hogy hatékonyan támogathassa őket ebben a dinamikus élményben, elengedhetetlen, hogy minden szakaszban láthassa az előrehaladásukat.

Hozzon létre egy „ügyfél-támogatás” irányítópultot, amelyen nyomon követheti a legfontosabb mutatókat az ügyfélút teljes hosszán – az onboarding sikerétől a fejlett funkciók elfogadásáig. Ez a központi nézet segít csapatának nyomon követni az előrehaladást, azonosítani a szűk keresztmetszeteket és intézkedéseket hozni az ügyfélélmény javítása érdekében.

És nem, ez nem feltétlenül egy fájdalmas feladat. A ClickUp kódolás nélküli irányítópultjaival könnyedén összegyűjtheti az összes adatot egy helyen, és úgy jelenítheti meg azokat, hogy azok egyértelműek és összehangoltak legyenek. Ezek az irányítópultok teljes mértékben testreszabhatók, így nyomon követheti a csapat számára legfontosabb mutatókat, például a megtérülési időt, az elkötelezettségi trendeket és a támogatási jegyek megoldási idejét.

A ClickUp Dashboards az alábbiak miatt jelent áttörést:

Valós idejű betekintés: Figyelje a trendeket, például az ügyfél-elkötelezettséget vagy a funkciók elfogadási arányát, hogy gyorsan reagálhasson.

Egyedi widgetek: Használjon vonaldiagramokat, oszlopdiagramokat, kördiagramokat és egyedi widgeteket, hogy a műszerfalat a csapata igényeihez igazítsa. Akár külső eszközökből is beolvashat adatokat, hogy átfogó képet kapjon.

Feladatkövetés: Testreszabható kártyák hozzáadásával közvetlenül a mutatók mellett figyelemmel kísérheti az ügyfelekkel kapcsolatos kezdeményezéseket, például az onboarding munkafolyamatokat vagy a támogatás eskalációit.

Csapatok közötti átláthatóság: Ossza meg a műszerfalakat a csapatok között, hogy mindenki összhangban legyen az ügyfél-támogatási célokkal, és biztosítsa a folyamatos haladás nyomon követését.

A ClickUp Dashboards több forrásból származó adatokat ötvözve lehetővé teszi csapatának, hogy megalapozott, adatalapú döntéseket hozzon. Akár az ügyfelek egészségi állapotát követi nyomon, akár a fejlesztésre szoruló területeket azonosítja, a Dashboards biztosítja az eredmények eléréséhez szükséges áttekinthetőséget és fókuszt.

Jobb ügyfél-támogatás a ClickUp segítségével

Ha ügyfelei sikeresek, Ön is sikeres lesz. Ennyire egyszerű.

Hogyan néz ez ki a gyakorlatban? Ez azt jelentheti, hogy egyszerűsíti az új felhasználók bevezetését, hogy azok gyorsabban élvezhessék az „aha!” pillanatot, létrehoz egy tudásbázist, amely még a kérdések feltevése előtt megválaszolja azokat, vagy egyszerűen csak meghallgatja a visszajelzéseket, és elvégzi a szükséges fejlesztéseket.

Egy olyan mindent magában foglaló alkalmazás, mint a ClickUp, segíthet az ügyfél-támogatási tevékenységek skálázásában az onboardingtól a megújításig, így Ön az igazán fontos dolgokra koncentrálhat: az ügyfelek számára nyújtott értékre – következetesen.

