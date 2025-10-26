10 szabály a virtuális értekezletek etikettjéről: Bevált gyakorlatok a munkához

Ma a virtuális értekezletek ugyanolyan elterjedtek és elfogadottak, mint tíz évvel ezelőtt az irodában való heti ötnapos munkavégzés.

Mivel a munkavállalók 28%-a legalább időnként otthonról dolgozik, a távmunka a munkahelyi élet szerves részévé vált. Ezzel együtt járnak az online értekezletek és a formális és az informális stílusok közötti furcsa átfedés, amellyel sokan küszködnek.

De ez a fajta kommunikáció magával vonja a virtuális viselkedési kódex szükségességét is. Hogyan biztosíthatja, hogy a híváson mindenki úgy érezze, meghallgatják, bevonják, és képes értelmes beszélgetésekben részt venni?

A virtuális értekezletek etikettje segít a csapatoknak növelni a termelékenységet, a legjobb formájukat hozni és professzionális kapcsolatokat építeni.

Olvassa el cikkünket, amelyben bemutatjuk a modern értekezletek alapvető illemtanát, beleértve a virtuális értekezletek illemtanát, annak előnyeit, valamint a professzionális online környezetben érvényes 10 alapvető szabályt.

Mi az a virtuális értekezletek etikettje?

A virtuális értekezletek etikettje meghatározza, hogyan kell a csapatoknak és a vezetőknek viselkedniük és bánniuk másokkal az online értekezletek során. Gondoljon rá úgy, mint egy szabványosított irányelvkészletre, amelynek célja a professzionalizmus fenntartása minden szinten. 🫱🏼‍🫲🏾

A megfelelő online értekezleti etikett betartása elvárt, ha videohíváson keresztül kapcsolódik össze más részlegekkel, projektindító értekezleteket vezet, vagy ötleteket gyűjt a csapatával. A szervezet távoli értekezleti etikettje szorosan kapcsolódik alapértékeihez, filozófiájához és céljaihoz. 🎯

Bár egyes szempontok szervezetenként eltérőek lehetnek, vannak olyan általános virtuális értekezleti szabályok, amelyek segítségével tartós és pozitív benyomást kelthet bárkiben, akivel találkozik. ⬇️

Ne feledje, hogy a kölcsönös tisztelet és az általános üzleti illemtan nem új keletű dolog! A virtuális és a személyes találkozók között azonban vannak olyan jelentős különbségek, amelyeket figyelembe kell vennie ahhoz, hogy a terv szerint haladjon, pontosan érkezzen és tájékozott maradjon.

10 szabály a virtuális értekezletek etikettjéről

Még ha úgy is érzi, hogy általában betartja a virtuális értekezletek etikettjét, a kis részletek jelentik a különbséget. Éppen ezért állítottuk össze ezeket a virtuális értekezletek etikettjére vonatkozó szabályokat bármilyen online üzleti környezetre.

Ossza meg ezeket a csapatával, hogy közösen emelhessék az online értekezletek színvonalát.

Ráadásul rengeteg forrás, sablon és tipp vár rád, hogy még több támogatást nyújtson neked ennek az új készségnek az elsajátításában. 😎

1. Ismerje meg az értekezlet platformját

Először is fontos, hogy ismerje a virtuális értekezletekhez használt videokonferencia-szoftvert.

Ha Ön a találkozó házigazdája, előzetesen ismerkedjen meg a virtuális találkozási platformmal, hogy magabiztosan tudja használni a szoftvert. Ha olyan eszközt használ, amellyel a résztvevők nem ismerik, készüljön fel arra, hogy gyorsan válaszoljon a kérdésekre, és segítsen nekik a találkozóra koncentrálni azzal, hogy nem kell a technikai részletekre figyelniük.

Ha már itt tartunk… ha Ön választja ki az értekezlet platformját, válasszon olyat, amelyet az emberek valószínűleg már használtak korábban, vagy gyorsan meg fogják szokni. Ez lehet olyan videokonferencia-eszköz, mint a Zoom, a Microsoft Teams vagy a Google Meet, vagy egy integrált platform, mint a ClickUp, amely egyesíti a csevegést, a munkamenedzsmentet és a projektmenedzsmentet.

💡Profi tipp: Indítson Zoom-értekezletet egy ClickUp-feladatból a ClickUp Zoom-integrációjával. Vezesse a megbeszéléseket anélkül, hogy el kellene hagynia a munkaterületét, miközben a ClickUp automatikusan értesíti az összes résztvevőt, hogy minél hamarabb csatlakozzanak.

Győződjön meg arról, hogy a platform támogatja-e a kis csoportok számára kialakított szobák létrehozását, a képernyőmegosztást vagy a közös erőforrásokon való együttműködést, ha az értekezlet megköveteli.

A ClickUphoz hasonló dinamikus értekezletkezelő szoftverek használata remek módja annak, hogy minden alkalommal zökkenőmentes és produktív élményt biztosítson.

2. Készüljön fel az értekezlet napirendjével

Nem lehet elégszer hangsúlyozni: készüljön fel, készüljön fel, készüljön fel!

Készítsen tervet az értekezlet kezdete előtt, és állítson össze napirendet, hogy a megbeszélésnek kezdettől végig egyértelmű iránya legyen. A kiváló minőségű virtuális csapatértekezletek érdekében jóval az értekezlet előtt ossza meg a napirendet a résztvevőkkel, hogy legyen idejük átnézni, tudják, mire számíthatnak, és hozzáadjanak minden szükséges elemet.

Ha vannak olyan anyagok, amelyeket a résztvevőknek előre el kell olvasniuk vagy meg kell válaszolniuk a beszélgetésben való részvételhez, azokat is ossza meg velük. Kezelje az online értekezlet napirendjét úgy, mint egy útmutatót, és biztosítson a résztvevőknek megfelelő időt és erőforrásokat a felkészüléshez.

A virtuális értekezletre való felkészülés legjobb módja egy testreszabható értekezleti napirend-sablon, amely minden alapvető elemet lefed.

Használja a ClickUp által készített „All Hands Meeting” sablont vagy a bizottsági jelentés sablont a célok egyértelmű kommunikálásához.

Mindkét sablon elősegíti a csapaton vagy a szervezeten belüli átláthatóságot, és összehangolja a tagokat az értekezlet legfontosabb céljaival és célkitűzéseivel.

3. Tiszteljük egymás idejét

Először is, legyél pontosan. ⏱

A találkozó házigazdájaként soha nem illik a virtuális találkozók etikettje szerint a csapatot vagy a potenciális ügyfeleket várakoztatni.

De ugyanez a szabály vonatkozik a találkozó résztvevőire is: ne tartsa várakozásban a házigazdát! A házigazda valószínűleg az egyik csapattársa, egy másik osztály tagja vagy egy vezető. Valószínűleg naponta dolgozik velük, vagy akár baráti viszonyban is van velük. Kezelje őket azzal a tisztelettel, amelyet mindannyian megérdemlünk, azzal, hogy a tervezett időpontban készen áll a találkozó megkezdésére.

Állítson be emlékeztetőket, hogy mindig tisztában legyen a virtuális értekezletek etikettjével

Ha néha nehezen boldogulsz a napi időgazdálkodással, használd a ClickUpot emlékeztető beállításához! A jövőbeli éned hálás lesz neked a figyelmeztetésért. 🙌🏼

Ráadásul mindannyian elfoglaltak vagyunk, de az olyan eszközök, mint a ClickUp interaktív csapatütemterv-sablonja, biztosítják, hogy minden tag tisztában legyen azzal, mikor és milyen értekezletekre számíthat a következő hetekben.

📮ClickUp Insight: A találkozók hatékonyságáról szóló felmérésünk adatai szerint a találkozók 25%-án átlagosan 8 vagy több résztvevő vesz részt. Azt is megállapítottuk, hogy egy átlagos találkozó körülbelül 51 percig tart. Ezek a nagy létszámú találkozók szervezeti szinten hetente legalább 6–8 órányi összesen eltöltött találkozóidőt eredményezhetnek. Mi lenne, ha ezt le lehetne rövidíteni? A ClickUp átalakítja a csapatok kommunikációját! A hosszú értekezletek helyett közvetlenül a feladatokon belül működhetnek együtt megjegyzések, mellékletek, hangjegyzetek, videoklipek és egyebek segítségével – mindezt egy helyen. 💫 Valódi eredmények: A STANLEY Security globális csapatai máris több mint 8 órát spóroltak meg hetente az értekezleteken és a frissítésekkel a munkához készült mindenre kiterjedő alkalmazásunkkal!

4. Öltözz a sikerre

Akár az irodában, akár online, a megfelelő öltözködés rendkívül fontos. A helyes etikett szerint a videokonferenciára ugyanazt a ruhát kell viselni, mint egy személyes munkakörnyezetben.

De a jó hír az, hogy a virtuális találkozóknál van némi mozgástér, mivel a képernyő jóval a derék felett vágódik – vagyis igen, viselheted azokat az Uggs-cipőket!

A virtuális értekezletekhez választott ruházatnak nem csupán jól kell kinéznie, hanem illeszkednie kell az értekezlet hangulatához is. Kerülje a figyelmet elterelő ékszereket, a videón rosszul mutató mintákat, valamint az olyan grafikás pólókat, amelyek jelentését mások nem biztos, hogy megértik.

5. Kerülje a figyelemelterelő tényezőket

Koncentráljon a tárgyalt értekezletre, és kerülje a többfeladatos munkavégzés kísértését. Az értekezlet előtt ne feledje:

Tegye el a telefonját

Kapcsolja ki a tévét vagy a zenét

Kapcsolja ki az értesítéseket

Zárja be a felesleges lapokat

És kérlek, minden jó és produktív dolog érdekében, ne egyél a hívás alatt.

Megosztja a képernyőjét? Mielőtt megosztaná, ellenőrizze, mi látható rajta. Nem mutat jól, ha 1000 lap van megnyitva. Bár nem ez lenne az első eset, hogy valaki véletlenül megosztott érzékeny vállalati információkat, egy privát Slack-beszélgetést vagy a Spotify-lejátszási listáját, biztosan nem szeretné, ha ez Önnel történne.

A kaotikus háttér szintén gyakori figyelemelterelő tényező a virtuális értekezletek során. Ha kávézóban tartózkodik, a gyerekekkel van otthon, vagy irodáját megosztja partnerével, válasszon alternatív háttérképet, vagy használjon elmosó effektust, hogy ön és az értekezlet többi résztvevője is teljes figyelmét az ülésre tudja összpontosítani.

Keressen valami tiszta, minimalista és semleges hátteret. Így a legszebb fal helyett a legjobb megvilágítású helyre koncentrálhat otthonában.

De nem kell az internetet átkutatnia a tökéletes háttérképek után!

Kattintson az alábbi képekre, hogy elmentse ezeket az ingyenes háttérképeket, és elkerülje, hogy mások elvonják a figyelmet a nagy prezentációja közben. 📩

6. Tudja, mikor kell beszélni és mikor kell hallgatni

Az aktív hallgatás minden résztvevőnek lehetőséget ad a megszólalásra, és azt mutatja, hogy érdekel, amit mondanak.

A találkozó szervezőjének és a résztvevőknek meg kell találniuk az egyensúlyt a beszéd, a hallgatás és a kérdések feltevése között annak érdekében, hogy megértsék a másikat – és ne bántsák meg. A nyitottság és a nyílt kommunikáció segít minden résztvevőnek abban, hogy többet hozhasson ki a beszélgetésből!

Íme még néhány tipp a virtuális értekezletek etikettjéről, a hívások során történő beszéddel kapcsolatban: Beszéljen magabiztosan, de tömören

Kerülje az ismétléseket és a túlzott hangsúlyozást

Ha nem beszél, tartsa mikrofonját némítva

Kérdéseit tartsa meg a beszélgetés végére, kivéve, ha a házigazda kifejezetten kér rájuk

Egy másik probléma, amellyel mindannyian szembesültünk már a virtuális értekezletek során, a rettegett hangkésleltetés. 🙄

Bármennyire is erős a wifi-kapcsolatod, az online találkozók során néha mégis megszakadhat a kapcsolat! Annak érdekében, hogy ne beszélj bele másokba, és ne zavard meg a beszélgetés menetét, ha lehetséges, használd a platformon található kézfeltartás funkciót, vagy jelezd a csevegőben, hogy szeretnél szólni. 🙋🏼‍♀️

7. A jegyzetelést tartsd a minimumon

Még ha jó szándék vezérli is, kerülje a részletes jegyzetelést, hacsak nem kérik meg rá. Inkább tartsa szem előtt a beszélgetés legfontosabb pontjait, és később nézze át a jegyzőkönyvet, ha a jegyzeteiben nyilvánvaló hiányosságokat talál.

A virtuális értekezletek egyik fő előnye, hogy lehetőség van az egész értekezlet rögzítésére vagy egy összefoglaló készítésére. Használja ki ezeket a funkciókat, hogy az értekezlet maga a lehető legeredményesebb legyen – a beszélgetés gyakori megszakításai megzavarják az információáramlást, lassítják a napirend végigvitelét és értékes időt pazarolnak el.

A találkozó szervezőjeként jelöljön ki egy csapattagot, aki jegyzetel a találkozón, és tájékoztassa a résztvevőket, hogy a jegyzeteket a találkozó befejezése után azonnal elküldik nekik. Ez segít Önnek és a résztvevőknek abban, hogy figyelmesek maradjanak, és megkíméli Önt attól, hogy ugyanazt kelljen ismételnie!

💡Profi tipp: A ClickUp Docs segítségével a résztvevők közösen készíthetnek jegyzeteket, és az integrált feladatkezelő funkcióval egyetlen kattintással intézkedésre is átalakíthatják azokat.

Az értekezletjegyzőkönyv összefoglalja a fontos értekezletek kereteit és legfontosabb tanulságait. Megosztják az összes érintettel, így a haladás mindig szem előtt marad, és a nyomon követési feladatok és intézkedések gyorsabban végrehajthatók.

Az olyan források, mint az igazgatósági ülés jegyzőkönyv-sablonunk és a ClickUp ülésjegyzőkönyv-sablonja, testreszabható, előre elkészített oldalakkal segítik a folyamat szervezett és hatékony lebonyolítását, így a csapatok, jegyzetek és részletek kezelése egy közös ClickUp Doc-ban történik!

Szeretne többet megtudni arról, hogyan javíthatja a jegyzőkönyv a termelékenységét az értekezleteken? Olvassa el ezt az útmutatót, amelyből megtudhatja, hogyan írhat hatékony értekezleti jegyzőkönyvet minden alkalommal!

💡Profi tipp: Takarítson meg értékes időt a találkozó után azzal, hogy a ClickUp Brain segítségével összefoglalja a találkozó jegyzetét, és feladatokat és alfeladatokat hoz létre a ClickUp-ban. Ha rögzítette a találkozót, a Brain le is írhatja és lefordíthatja a felvételt az Ön számára!

8. Hosszú az értekezlet? Tervezzen be szüneteket

Ha tudod, hogy a találkozó hosszú lesz, iktass be egy rövid szünetet a napirendbe.

Engedje meg magának és kollégáinak, hogy egy pillanatra elszakadjanak a képernyőtől, egyenek valamit vagy nyújtózkodjanak egy kicsit. Ez nem fogja akadályozni a beszélgetést – éppen ellenkezőleg, jelentősen javítani fogja! A rövid szünetek segítenek mindenkinek jó hangulatban maradni, anélkül, hogy fáradtsággal vagy fejfájással kellene küzdeniük.

Nem kell hosszúra nyúlnia, csak állítsa be az időzítőt a ClickUp-ban öt percre, és nyissa ki azt a szódavizet, mert megérdemli.

És ha az értekezleten, amelyen részt veszel, nem szerepel, hogy lesz-e szünet, akkor ha szükséged van egy kis levegővételre, egyszerűen írd be a csevegőbe, hogy „brb!”, ennyi. 💬

9. Hagyjon időt a kérdésekre

Építse be a találkozó napirendjébe a kérdések és válaszok részét, hogy kollégáinak legyen elég idejük felkészülni a kérdésekre, kifejteni véleményüket vagy javaslatokat tenni.

Ha komolyan vetted ezeket a virtuális értekezletek etikettjére vonatkozó szabályokat, akkor valószínűleg épp most fejeztél be egy tartalmas és érdekes beszélgetést – számíts rá, hogy az embereknek lesz mit mondaniuk erről. 🙂

💡Profi tipp: Bátorítsa az értekezlet résztvevőit, hogy az értekezlet lezárása után is tegyék fel kérdéseiket, osszák meg ötleteiket vagy észrevételeiket.

10. Záróbeszéd

Zárja le virtuális értekezletét jó hangulatban azzal, hogy szán néhány percet a megfelelő lezárásra.

Mielőtt a résztvevők elbúcsúznának, röviden vegye át a következő lépéseket, a nyomon követés módját és időpontját, az esetleges eredményeket, valamint a további ütemtervet.

💡Profi tipp: A ClickUp segítségével delegálhat feladatokat a dokumentumokból, táblákról, megjegyzésekből és egyebekből, így azonnal nekiláthat ezeknek a feladatoknak, anélkül, hogy egy pillanatra is megszakítaná a munkát! Alakítsa át a szöveget, a képernyőfelvételeket és az objektumokat közvetlenül a munkafolyamataihoz kapcsolódó feladatokká, hogy növelje a hatékonyságot és fenntartsa az értekezlet lendületét.

Végül – és ami a legfontosabb – köszönd meg a csapatodnak az idejüket! Ma mindannyian remek munkát végeztek. 👏

Miért fontos a virtuális értekezletek etikettje?

A virtuális értekezletek etikettje professzionális hangulatot teremt a távoli értekezleteken, és elősegíti a szoros munkakapcsolatok kialakulását. Íme néhány ok, ami miatt elengedhetetlen a virtuális értekezletek szabályainak betartása:

A megfelelő etikett betartása szakmaiságot tükröz , ami segít bizalmat és hitelességet építeni a kollégák, ügyfelek vagy érdekelt felek körében.

Ha időt, gondolatot és energiát szánsz egy találkozóra még annak megrendezése előtt, azzal megmutatod csapatodnak, vezetőidnek és potenciális ügyfeleidnek, hogy tiszteled őket. Ráadásul ez biztosítja a találkozók zökkenőmentes lefolyását is, mivel előkészíti és irányítja a beszélgetést.

A virtuális értekezleteken gyakran vesznek részt különböző helyszínekről és időzónákból érkező résztvevők. A megfelelő illemtan, például a pontosság, a mikrofon elnémítása, amikor nem beszélünk, és a témánál maradás, minimalizálja a zavaró tényezőket, és segít az értekezlet koncentrált és hatékony lefolytatásában .

A virtuális értekezletek helyes gyakorlatának betartása – például másoknak szót adni, a közbeszólások elkerülése és a kulturális érzékenységek figyelembevétele – elősegíti a kölcsönös tisztelet és együttműködés légkörét.

A megfelelő illemtan, például a tiszta hang- és videóminőség használata, a szemkontaktus fenntartása (a kamera segítségével) és az aktív részvétel biztosítja, hogy a kommunikáció hatékony legyen , és mindenki zavartalanul követhesse az eseményeket.

A szervezettség, a többfeladatos munkavégzés elkerülése és az értekezletek napirendjének tiszteletben tartása segít a résztvevőknek a koncentrációban. Ez csökkenti a frusztrációt és a stresszt, különösen egymást követő értekezletek esetén.

Ezeknek a szabályoknak a hiányában könnyen elpazarolhatjuk a hét értékes perceit, sőt óráit olyan találkozókra, amelyekről elég lett volna egy e-mail is. És bármennyire is jó látni a csapattagokat a képernyőn, vannak ennél célszerűbb módok is arra, hogy mindannyian eltöltsük az időnket. ⏳

A átgondolt virtuális értekezleti illemtan bőven hagy időt a hallgatásra, a gondolkodásra és egymásnak való válaszadásra. Ez nemcsak bizalmat teremt a résztvevők között, hanem mindenki számára elősegíti a sikert azzal, hogy tudatja velük, mit várhatnak Öntől, és mit vár Ön tőlük cserébe.

Gyakran ismételt kérdések és tippek a virtuális értekezletek etikettjéről

Mit szabad és mit nem szabad tenni a virtuális értekezleteken?

A virtuális értekezletek gyakran más elvárásokat támasztanak a résztvevőkkel szemben, mint a személyes találkozók. Annak érdekében, hogy mindenki a témánál maradjon és hozzájáruljon a beszélgetéshez, íme néhány követendő illemtan-irányelv:

Mit kell tenni

Legyen pontos! Ha néhány perccel korábban jelentkezik be a virtuális értekezletre, akkor lesz ideje elvégezni a szükséges technikai beállításokat. Maradjon koncentrált. Figyeljen a beszélőre, mintha személyes találkozón lenne. Ha nem beszél, kapcsolja ki a mikrofont. Ez segít csökkenteni a háttérzajt. Ha lehetséges, használjon videót. Ez segít a személyesebb interakció kialakításában. Csendes, jól megvilágított helyiségben vegyen részt. A tiszta, zavaró tényezőktől mentes környezet segít mindenkinek a koncentrációban. Készüljön fel előre. Ha prezentációt tart, gondoskodjon arról, hogy az értekezlet kezdete előtt minden anyag készen álljon.

Mit ne tegyünk

Ne végezzen több feladatot egyszerre. Ez tiszteletlenséget jelez, és fontos információk elmulasztásához vezethet. Ne szakítsa meg másokat! Hagyja, hogy mások befejezzék a mondandójukat, mielőtt Ön megszólalna. Ne egyen az értekezlet alatt. Ez zavaró és szakszerűtlen lehet. Ne felejtsd el ellenőrizni a technikai felszerelésedet! Előzetesen győződj meg arról, hogy az internetkapcsolatod, a mikrofonod és a kamerád megfelelően működik-e. Ne távozzon hirtelen! Ha korábban el kell mennie az értekezletről, előre tájékoztassa erről a házigazdát.

Hogyan zajlik egy virtuális bemutatkozás?

A virtuális bemutatkozás remek módja annak, hogy jó kapcsolatot építsen ki kollégáival, még távmunkában is. Íme néhány tipp a sikeres virtuális bemutatkozáshoz:

Üdvözölje az embereket egyenként. Minden beszélgetést kezdjen azzal, hogy bemutatkozik, és megkérdezi a másik felet, hogy van. Legyen rövid és lényegre törő. Próbálja a beszélgetést a témán tartani, és kerülje az elkalandozást. Legyen aktív hallgató! Figyeljen oda, és legyen figyelmes a másik fél észrevételeire Győződjön meg arról, hogy tudja, hogyan kell használni a technológiát, hogy mindenki zavartalanul és technikai problémák nélkül tudjon valós időben kommunikálni Figyeljen a testbeszédre. Annak ellenére, hogy csak egymás arcát láthatják, a testbeszéd továbbra is fontos. Tartson jó testtartást, és figyeljen az arckifejezésekre Zárja le a beszélgetést udvariasan azzal, hogy megköszöni a másik félnek az idejét, és kifejezi szándékát, hogy a jövőben újra kapcsolatba lépjen vele. azzal, hogy megköszöni a másik félnek az idejét, és kifejezi szándékát, hogy a jövőben újra kapcsolatba lépjen vele.

Hogyan viselkedjünk helyesen egy virtuális értekezleten résztvevőként?

A találkozó résztvevőinek fontos szerepük van a virtuális találkozók sikerének biztosításában. Íme néhány tipp a résztvevők számára a megfelelő videokonferencia-etikettről:

Legyen felkészült! Olvassa el az értekezlet előtt elküldött anyagokat, és készüljön fel kérdésekkel vagy észrevételekkel!

Vegyen részt a beszélgetésben! Ne féljen megszólalni és megosztani gondolatait a tárgyalt témáról!

Maradjon koncentrált. Kerülje a többfeladatos munkavégzést, mivel ez minden résztvevő figyelmét elterelheti.

Legyen tiszteletteljes. Figyelmesen hallgasson, és legyen udvarias a beszélgetés többi résztvevőjével szemben.

Ossza meg a képernyőjét! Ha olyan anyagokkal rendelkezik, amelyeket meg kell osztania, feltétlenül ossza meg a képernyőjét mindenkivel, hogy követni tudják az előadást.

Használja a technológiát megfelelően. Győződjön meg arról, hogy az értekezlet kezdete előtt minden résztvevő tudja, hogyan kell használni a technológiát.

Maradjon a témánál, és ne féljen visszaterelni a beszélgetést a helyes irányba, ha az túlságosan eltér a tárgyalt témától.

