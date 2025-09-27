A 11 legjobb DeepSeek alternatíva 2026-ban

Az AI gyors növekedésének legjobb oldala, hogy a versenytársak folyamatosan emelik a lécet.

Minden új AI-modell feszegeti a határokat, jobb lehetőségeket kínálva a felhasználóknak, és folyamatosan ébren tartva a vállalkozásokat, a vezérigazgatókat és a befektetőket.

A DeepSeek AI erre kiváló példa. A havi előfizetési díjakból élő ChatGPT-vel és más nagy nyelvi modellekkel ellentétben a DeepSeek AI alapmodelljeit ingyenes, nyílt forráskódú alternatívákként kínálja, amelyek kihívást jelentenek a hagyományos AI bevételi modellre. A DeepSeek AI emellett alacsonyabb memóriahasználattal büszkélkedhet, ami csökkenti az AI-feladatok futtatásának költségeit – ezt az üzleti szakemberek és az adatelemzők egyaránt nagyra értékelik.

Bár a DeepSeek erős érvelést és költséghatékony hozzáférést kínál, az adatbiztonsággal, a megbízhatósággal, a cenzúrával és a funkciók korlátaival kapcsolatos aggályok a felhasználókat átláthatóbb, biztonságosabb és sokoldalúbb alternatívák felé terelik, amelyek ugyanolyan hatékonyak (és nem ürítik ki a pénztárcáját).

Íme a legjobb DeepSeek AI alternatívák listája, amelyeket kipróbálhat, hogy növelje termelékenységét az AI segítségével.

Miért érdemes alternatívát keresni a DeepSeek AI-hez?

A DeepSeek mesterséges intelligenciája nagy port kavart, de ha átnézzük a felhasználói véleményeket, számos hiányosságot találunk. Íme a legnagyobb kihívások, amelyek miatt az emberek meggondolják magukat:

1. Szerverproblémák: Amikor az „ingyenes” azt jelenti, hogy „nem elérhető” 😥

A DeepSeek AI ugyan nyílt forráskódú és költséghatékony, de ha valaha is próbáltad használni csúcsidőben, tudod, milyen nehézségekkel jár. Sok felhasználó számol be gyakori szerverleállásokról és lassú válaszidőkről.

2. Adatvédelmi aggályok: Ki figyel? 👀

A DeepSeek AI aggodalmakat váltott ki az adatbiztonság és az etikus AI-gyakorlatok tekintetében. A Cisco, a Pennsylvaniai Egyetem és kiberbiztonsági cégek kutatói megállapították, hogy a DeepSeek szinte minden jailbreak- és prompt-injection-teszten megbukik. Egy tanulmányban a rosszindulatú kísérletek 100%-a kijátszotta a védelmi korlátokat.

Biztonsági sebezhetőségei miatt az érzékeny ügyféladatokat vagy védett információkat kezelő vállalkozások habozhatnak, mielőtt integrálnák a munkafolyamataikba.

3. Korlátozott API-hozzáférés: Árnyékban leselkedő fizetési korlátok 👤

Persze, a webes chatbot ingyenes, de az API-kulcshoz való hozzáférés? Az már nem annyira. Ha Ön fejlesztő, és a DeepSeek-et AI-alapú automatizáláshoz, szoftverfejlesztéshez vagy beszélgető AI-hez használja, akkor számítson rá, hogy hamarosan fizetőfalba ütközik.

4. Teljesítménybeli különbségek: Lenyűgöző, de nem verhetetlen 📉

Bár a DeepSeek költséghatékonyság terén kiemelkedő, a fejlett érvelés és az optimális teljesítmény tekintetében még mindig elmarad a prémium AI-eszközöktől, mint például az OpenAI legújabb nagy nyelvi modelljei. A felhasználók emellett a kínai és az angol nyelven kívüli nyelvek esetében is gyenge teljesítményről számolnak be, ami miatt a szoftver többnyelvű feladatokra nem alkalmas.

💡 Profi tipp: Szeretné, ha az AI-je okosabb, gyorsabb és hatékonyabb lenne? Az LLM-ügynökök automatizálhatják a munkafolyamatokat, javíthatják a döntéshozatalt és személyre szabhatják a felhasználói élményt.

5. Hardverfüggőség: Nem mindenkinek van szuperszámítógépe 🧑‍💻

Igen, a DeepSeek AI nyílt forráskódú, vagyis helyileg is futtathatja – ha rendelkezik csúcskategóriás GPU-parkkal. Ellenkező esetben a webes verzióra kell szorítkoznia, amely – mint már említettük – gyakran nem elérhető, vagy sebességkorlátozás alá esik más AI-eszközökhöz képest.

🧠 Érdekesség: John McCarthy alkotta meg az „mesterséges intelligencia” kifejezést 1956-ban, és ő vezette az első AI programozási nyelv, a LISP fejlesztését az 1960-as években. A korai AI rendszerek szabályközpontúak voltak, ami az 1970-es és 1980-as években összetettebb rendszerek kifejlesztéséhez vezetett, a finanszírozás növekedésével együtt.

A legjobb DeepSeek-alternatívák áttekintése

Eszköz Főbb jellemzők A legjobb Árak* ClickUp AI-alapú projekt- és tudásmenedzsment; dokumentumok, feladatok, standupok, összekapcsolt keresés, automatizálások, több AI-modellhez való hozzáférés (Claude, GPT, Gemini, DeepSeek) Kis- és nagyvállalati csapatok, amelyek egyetlen platformon kezelik a munkát, a tartalmakat és az automatizálást Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 7 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik; egyedi árazás vállalatok számára Google Gemini Integrálva a Google Workspace-szel; összefoglalók, vizuális elemek és teendők generálása; multimodális (szöveg, kép, hang, videó) A Google Workspace-en belül dolgozó egyének és kis csapatok, akiknek automatizálásra és összefoglalásra van szükségük Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 24 USD/hónaptól kezdődik; egyedi árazás vállalatok számára Perplexity AI AI-alapú keresés hivatkozásokkal; valós idejű webes adatok; Pro Search nyomon követéssel; több LLM támogatása Gyors, átlátható kutatásra szoruló magánszemélyek, kutatók vagy kis csapatok Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára havi 20 dollártól kezdődik; egyedi árazás vállalatok számára ChatGPT Hozzáférés a GPT-4 modellhez, kód-/adatelemzés, egyedi GPT-k, bővítmények támogatása; dokumentumösszefoglalók és feladatgenerálás Egyéni felhasználóktól a vállalati csapatokig, akik AI-t használnak tartalomkészítéshez, kódoláshoz, ötleteléshez és munkafolyamatokhoz Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára havi 20 dollártól kezdődik; egyedi árazás vállalatok számára Meta LLaMa 3 Nyílt forráskódú LLM-ek (7B–70B), magas fokú testreszabhatóság, helyszíni/felhőalapú telepítés, GQA + token-tömörítés Kutató laboratóriumok, AI-központú startupok és gépi tanulás terén jártas vállalati csapatok Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 14,99 USD/hónaptól kezdődik; egyedi árazás vállalatok számára Claude AI Hosszú kontextusú memória (200 000+ szó), etikus AI-beállítás, strukturált összefoglalók, képek/diagramok értelmezése Kis- és nagyvállalati csapatok, amelyek nagy méretű dokumentumokat, megfelelőségi vagy biztonsági alkalmazásokat kezelnek Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára havi 20 dollártól kezdődik; egyedi árazás vállalatok számára Qwen 2. 5 Magas kódolási pontosság (92,7% HumanEval), nyílt forráskódú rugalmasság, többnyelvű támogatás (29+ nyelv), 128K tokenes kontextus Egyéni fejlesztők és AI-csapatok, akiknek olcsó, regionális modellekkel való kísérletezésre van szükségük Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 0,38 dollár/millió token-től kezdődik; egyedi árazás vállalatok számára Elicit AI Akadémiai kutatások automatizálása; több mint 125 millió cikkből álló adatbázis; összefoglalók, szintézisek, strukturált kivonatok Egyéni kutatók és tudományos csapatok, akik irodalomáttekintéseket végeznek vagy hipotéziseket állítanak fel Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára havi 12 dollártól kezdődik; egyedi árazás vállalatok számára Hugging Face Transformers Nyílt forráskódú platform NLP-modellek megosztásához/képzéséhez; támogatja a PyTorch, TensorFlow és JAX keretrendszereket; következtetési végpontok Fejlesztők és gépi tanulási csapatok, akik egyedi NLP/képfeldolgozási modelleket építenek és telepítenek Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 9 dollártól kezdődik havonta; egyedi árazás vállalatok számára Mistral AI Nyílt súlyú modellek (pl. Mistral-7B), magán/saját szerveren történő telepítés, gyors következtetés, kereskedelmi licencelés AI-infrastruktúra-csapatok és adatvédelmet szem előtt tartó szervezetek, amelyek helyi/egyedi AI-alkalmazásokat fejlesztenek Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 14,99 USD/hónaptól kezdődik; egyedi árazás vállalatok számára Poe Egységes felület a GPT-4, Claude, LLaMA stb. számára; egyedi botok létrehozása; mobil/webes hozzáférés; többnyelvű támogatás Magánszemélyek, egyéni vállalkozók és hobbi-felhasználók, akik többféle AI-modellel kísérleteznek Ingyenes; a fizetős csomagok ára 4,99 dollártól kezdődik havonta

A 11 legjobb DeepSeek alternatíva

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független eljárást követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak.

Lehet, hogy a DeepSeek AI nem az Ön ízlése, és ez teljesen rendben van.

Legyen szó szerverleállásról, adatvédelmi aggályokról vagy egyszerűen csak a vágyáról, hogy kipróbáljon valami újat, rengeteg DeepSeek AI alternatíva felveszi a versenyt vele, sőt, akár felül is múlja azt. Íme egy válogatott lista:

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú projektmenedzsmenthez és tudásmenedzsmenthez)

A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkahelyi alkalmazás – egy olyan egységes platform, ahol a projektmenedzsment, a dokumentumok és a csapatkommunikáció találkozik a legújabb generációs AI-automatizálással és keresési funkciókkal.

Nem csak mi mondjuk ezt. Anders E., a ClickUp felhasználója így nyilatkozik:

A ClickUp megfékezte az eszközök elszaporodását azzal, hogy minden csapatnak egyetlen megbízható forráshoz biztosított hozzáférést; a státuszmegbeszéléseket és a kézi frissítéseket valós idejű irányítópultokkal váltotta fel; az intelligens automatizálások és a beépített mesterséges intelligencia segítségével megszüntette a felesleges munkát; a részletes, szerepkörökön alapuló megosztással véget vetett a jogosultságokkal kapcsolatos fejfájásoknak; és az egykor homályos OKR-eket élő, összekapcsolt, önmagukat frissítő célokká alakította.

A ClickUp megfékezte az eszközök elszaporodását azzal, hogy minden csapatnak egyetlen megbízható forráshoz biztosított hozzáférést; a státuszmegbeszéléseket és a kézi frissítéseket valós idejű irányítópultokkal váltotta fel; az intelligens automatizálások és a beépített mesterséges intelligencia segítségével megszüntette a felesleges munkát; a részletes, szerepkörökön alapuló megosztással véget vetett a jogosultságokkal kapcsolatos fejfájásoknak; és az egykor homályos OKR-eket élő, összekapcsolt, önmagukat frissítő célokká alakította.

ClickUp Brain

Ha olyan DeepSeek-alternatívát keres, amely ténylegesen megérti a munkáját, akkor a ClickUp Brain forradalmi változást hoz. Az önálló AI-eszközökkel ellentétben a Brain közvetlenül a munkaterületébe van beépítve, hozzáférve a feladatokhoz, dokumentumokhoz, csevegésekhez, értekezletekhez, sőt, a csatlakoztatott alkalmazásokhoz is, mint például a Slack, a Google Drive, a Notion és még sok más.

A Brain segítségével rövid leírásokat írhat a ClickUp Docs-ban, márkájához illő képeket generálhat, valamint egyetlen parancsra automatikusan feladatokat és alfeladatokat hozhat létre – nincs szükség több eszköz használatára.

Kezdje a napját az AI StandUps segítségével, amely aktív feladatokból származó valós frissítésekre épül, míg az AI Fields automatikusan kitölti a feladat metaadatait, így semmi sem marad ki. Adjon hozzá AI-kártyákat a ClickUp irányítópultjához, hogy egy pillanat alatt áttekintse a projekteket és a prioritásokat.

🚀 Itt találhat további információkat arról, hogy mit kínál Önnek a ClickUp Brain:

Automatikus összefoglalók = kevesebb olvasás, több cselekvés : A munkahelyi tartalom mennyisége elsöprő, és senki sem akar végtelenül hosszú feladat-szálakat végiglapozni. A ClickUp Brain összefoglalja a hosszú e-maileket, a projektfrissítéseket és az értekezletek jegyzetét

Személyes standupok, a megbeszélések nélkül : az AI StandUp rövid állapotfrissítéseket generál, így a csapatok felesleges szinkronizálás nélkül is összehangoltak maradhatnak

E-mailek, marketinganyagok és tartalmak : A Brain kiváló marketing szövegeket ír, az e-mailektől a prezentációs tartalmakon át a közösségi média bejegyzéseiig, amikor elakad

Természetes nyelvű automatizálás: A ClickUp új szintre emeli az automatizálást azzal, hogy a felhasználók egyszerű angol nyelven leírva hozhatnak létre munkafolyamatokat

💡 Profi tipp: Váltson a legújabb AI-modellek között – a ChatGPT-től és a Claude-tól a Gemini-ig és a DeepSeek-ig – a ClickUp Brain segítségével! Igen, mindez elérhető közvetlenül a ClickUp munkaterületén vagy a Brain MAX alkalmazásban. Használhatja a Brain MAX alkalmazás hang-szöveg átalakító funkcióját is, hogy négyszer gyorsabban végezze el a feladatokat!

ClickUp tudásmenedzsment

Az egyik legfőbb ok, amiért az üzleti szakemberek, projektmenedzserek és adatelemzők imádják a ClickUp-ot, az az, hogy könnyedén központosíthatják az információkat.

A ClickUp AI tudáskezelési funkciója megkönnyíti a valós idejű információkeresést azáltal, hogy azonnal kinyeri a releváns információkat a feladatokból, megjegyzésekből, dokumentumokból és wikikből. Búcsút inthet a végtelen kontextuskeresésnek!

🚀 Így segít:

Csapat tudásának importálása : Biztonságosan importálhatja a dokumentumokat és a tudást bármely eszközből

Használjon Wiki-sablonokat : Gyorsítsa fel csapata munkáját számos tartalmaznak élő szerkesztést és integrált megjegyzéseket : Gyorsítsa fel csapata munkáját számos Wiki-sablon segítségével, amelyekélő szerkesztést és integrált megjegyzéseket

Fejlett jogosultságok: Tartsa kézben az adatait átfogó jogosultságokkal és verziótörténettel

ClickUp Enterprise Search

A ClickUp tudáskezelési képességei azonban nem teljesek a ClickUp Enterprise Search funkció nélkül.

Ha éppen egy kritikus projekt közepén tart, és hirtelen szüksége van egy két hónapja készült dokumentumra, amelyre alig emlékszik, a ClickUp Connected Search másodpercek alatt előkeresi azt. Ha ez el lenne temetve a Slackben vagy elveszne egy e-mail szálban, akkor vagy órákat töltene a kereséssel, vagy végül megkérne egy kollégát, hogy küldje el újra.

A Connected Search átvizsgálja az összes integrált alkalmazását, a Google Drive-tól a Jira-ig és a Salesforce-ig, és másodpercek alatt eljuttatja Önnek a megfelelő információkat. Ezekkel a funkciókkal a ClickUp rendezett, hozzáférhető és hasznos munkaterületet kínál.

ClickUp Autopilot ügynökök

A ClickUp natív mesterséges intelligenciája az ismétlődő, unalmas munkákat Autopilot Agents -szel váltja fel – ezek olyan mesterséges intelligenciával működő munkafolyamatok, amelyek kezelik a feladatok létrehozását, továbbítását, állapotváltozásait és még sok mást, így Önnek nem kell ezzel foglalkoznia. Válasszon az előre elkészített ügynökök közül, vagy hozzon létre egyéni ügynököket, amelyek segítségével kevesebb idő alatt többet tud elvégezni.

Ideális

Csapat mérete

5–20 fős kis csapatok, növekvő startupok, közepes méretű vállalatok vagy nagyvállalati szintű szervezetek

Kinek ajánlott a ClickUp?

Bármilyen méretű csapatok, amelyek különböző méretű és összetettségű projekteket irányítanak, és amelyekhez funkciók közötti együttműködés szükséges

Funkciók

AI-alapú tudásmenedzsment : Intelligens keresés, automatizált összefoglalók és valós idejű, AI-alapú betekintés a ClickUp Brain segítségével

Összekapcsolt keresés az egységes hozzáférésért : Keressen a Google Drive-on, a Slacken, a Jirán, a Salesforce-on és más integrált eszközökön, hogy azonnal megtalálja, amire szüksége van

Valós idejű együttműködés : Szerkessz a ClickUp Docs-ban, oszd ki a feladatokat, és kommunikálj a csapatoddal egy helyen, anélkül, hogy alkalmazások között kellene váltanod

Automatizált munkafolyamatok és feladatprioritizálás : Használja az AI-alapú automatizálást az állapotok frissítéséhez, a feladatok kiosztásához és a munka sürgősség szerinti szervezéséhez

Rugalmasan testreszabható munkaterület: Személyre szabhatja a ClickUp-ot az Ön projektmenedzsment igényeinek megfelelően rugalmas kategóriák, címkék és irányítópultok segítségével

Előnyök

A ClickUp Brain valóban időt takarít meg. A beépített AI most már összefoglalja a hosszú szálakat, dokumentumvázlatokat készít, sőt hangfelvételeket is leír közvetlenül a feladatokon belül, ami lehetővé teszi a csapatom számára, hogy kevesebbet váltson kontextust, és kevesebb kiegészítő eszközt használjon. Az új naptár és Gantt-diagram frissítések megkönnyítik a tervezést. A 2025. márciusi frissítés egyesítette a feladatokat, dokumentumokat, csevegéseket és találkozókat egyetlen naptárnézetbe, és hozzáadta az AI-alapú időblokkolást; a Gantt-diagramok észrevehetően gyorsabban töltődnek be, és a nagyítási szint állandó marad. Minden egy munkaterületen. Agilis sprinteket futtatunk, dokumentumokat teszünk közzé és OKR-eket kezelünk anélkül, hogy alkalmazások között kellene váltogatnunk. A natív integrációk (Slack, Drive, GitHub) gyorsan összekapcsolhatók.

A ClickUp Brain valóban időt takarít meg. A beépített AI most már összefoglalja a hosszú szálakat, dokumentumvázlatokat készít, sőt hangfelvételeket is leír közvetlenül a feladatokon belül, ami lehetővé teszi a csapatom számára, hogy kevesebbet váltson kontextust, és kevesebb kiegészítő eszközt használjon. Az új naptár és Gantt-diagram frissítések megkönnyítik a tervezést. A 2025. márciusi frissítés egyesítette a feladatokat, dokumentumokat, csevegéseket és találkozókat egyetlen naptárnézetbe, és hozzáadta az AI-alapú időblokkolást; a Gantt-diagramok észrevehetően gyorsabban töltődnek be, és a nagyítási szint állandó marad. Minden egy munkaterületen. Agilis sprinteket futtatunk, dokumentumokat teszünk közzé és OKR-eket kezelünk anélkül, hogy alkalmazások között kellene váltogatnunk. A natív integrációk (Slack, Drive, GitHub) gyorsan összekapcsolhatók.

Hátrányok

Néha a lehetőségek és a megoldások sokasága miatt ez túlterhelő lehet. Nem arról van szó, hogy ez rossz lenne, éppen ellenkezőleg, ez része a potenciáljának, de időt, türelmet és folyamatos tanulást igényel.

Néha a lehetőségek és a megoldások sokasága miatt ez túlterhelő lehet. Nem arról van szó, hogy ez rossz lenne, éppen ellenkezőleg, ez része a potenciáljának, de időt, türelmet és folyamatos tanulást igényel.

A kiterjedt funkciók és testreszabási lehetőségek konfigurálása és elsajátítása időbe telhet

A ClickUp Brain csak korlátozott ingyenes próbaverzióban vagy fizetős csomagokban érhető el.

Bár a legtöbb AI-eszköz a kirakós egy részét megoldja, ugyanakkor AI-szétszóródást is okoz, vagyis egy egyre növekvő hálót alkotnak azok a egymástól független asszisztensek, amelyek nem kommunikálnak egymással.

A ClickUp véget vet az AI és a munkaterületek szétszóródásának azáltal, hogy egyetlen intelligens platformon egyesíti a munkát, a kommunikációt és az automatizálást.

Integrálható és nem integrálható

Árak

G2 és Capterra vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4400 értékelés)

Ajánlom-e a ClickUp-ot?

Igen. Ha skálázható, mindent egyben tartalmazó munkaközpontra van szüksége, amely feladat- és tudáskezelést, valamint generatív és ügynöki AI-képességeket kínál, akkor a ClickUp a legjobb választás. Mivel a ClickUp AI-je rendelkezik az összes munkakörnyezeti adattal, összetett előnyöket kínál. Használat közben egyre okosabbá válik, és egyre jobban igazodik az Ön munkamódszeréhez!

📮 ClickUp Insight: A válaszadóink 62%-a olyan beszélgető AI-eszközökre támaszkodik , mint a ChatGPT és a Claude. Ismerős chatbot-felületük és sokoldalú képességeik – tartalom generálása, adatok elemzése és egyebek – lehetnek az oka annak, hogy ilyen népszerűek a legkülönbözőbb szerepkörökben és iparágakban.

2. Google Gemini (A legjobb AI-alapú munkafolyamat-automatizáláshoz és tartalomgeneráláshoz)

A Google Gemini úgy működik, mint egy plusz segítő kéz a Google Workspace-en belül: elvégzi a monoton feladatokat, így Önnek nem kell ezzel foglalkoznia.

A Gemini egyik előnye a Google ökoszisztémájával való szoros integrációja. Ha már használja a Gmailt, a Naptárat vagy a Drive-ot, a Gemini zökkenőmentesen illeszkedik a munkafolyamatába, és kihasználja a valós idejű adat-hozzáférést, hogy létrehozzon vagy írjon, összefoglaljon és kiemeljen, sőt, javaslatokat is megosszon a munkájával kapcsolatban.

Ki kell emelnie a teendőket egy hosszú e-mail-szálból? A Gemini összefoglalhatja Önnek. Gyors projektütemtervre van szüksége? A Gemini strukturált táblázatot generálhat a Sheetsben, és felvázolhatja a projekt legfontosabb jellemzőit.

Ideális

Csapat mérete

Egyének, szabadúszók és kis csapatok, akik kísérleteznek az AI-vel

Kinek ajánlott a Gemini?

Legalkalmasabb azoknak a csapatoknak, amelyek már használják a Google Workspace-t, és gyors vázlatkészítésre vagy összefoglalásra van szükségük a Docs, a Gmail vagy a Sheets alkalmazásokon belül; emellett azoknak a fejlesztőknek is megfelel, akik a Vertex AI-n keresztül Gemini Pro-t használnak AI-alkalmazásokban.

Funkciók

Készítsen feladatlistákat, projektjelentéseket és összefoglalókat a Google Docs-ban, csökkentve ezzel a kézi munkát

Automatizálja az e-mailes válaszokat és a teendőket a Gmailben, hogy a projektek zökkenőmentesen haladjanak

Nyújtson betekintést a hosszú e-mail láncokba, és alakítsa azokat rendezett teendőlistákká

Készítsen egyedi vizuális elemeket a Slides alkalmazásban az AI-alapú szöveg-kép generálás segítségével

Javítsa a kockázatértékelést és az előrejelzéseket a Sheetsben található adatrendek elemzésével

Előnyök

A Gemini fejlett érvelési és tartalomkészítési képességei különösen lenyűgözőek. A Gemini multimodalitást biztosít, például szöveg, kód, hang, kép és videó formájában. A Gemini segít Önnek integrációk létrehozásában és kiépítésében, természetes nyelvű utasításait felhasználva. Könnyedén azonosíthatja a mintákat és generálhat logikus válaszokat.

A Gemini fejlett érvelési és tartalomkészítési képességei különösen lenyűgözőek. A Gemini multimodalitást biztosít, például szöveg, kód, hang, kép és videó formájában. A Gemini segít Önnek integrációk létrehozásában és kiépítésében, természetes nyelvű utasításait felhasználva. Könnyedén azonosíthatja a mintákat és generálhat logikus válaszokat.

Szilárd kontextusértelmezés az optimalizált válaszok érdekében

Multimodalitás – dolgozzon szöveggel, kóddal, hanggal, képpel és videóval egyetlen alkalmazásban

Hátrányok

Bárcsak a legjobb funkciók ne lennének fizetős csomag mögé zárva. Az ingyenes verzió alapvető feladatokra megfelelő, de ha teljes teljesítményt szeretne (például nagyobb memóriát vagy a Gemini 1.5 Pro-t), akkor fizetnie kell a Google One AI Premium csomagért. Emellett kreativitás szempontjából sem mindig a legizgalmasabb. Inkább a biztonságra törekszik, és néha nagyon „szabványos” válaszokat ad, különösen olyanokhoz képest, mint a ChatGPT.

Bárcsak a legjobb funkciók ne lennének fizetős csomag mögé zárva. Az ingyenes verzió alapvető feladatokra megfelelő, de ha teljes teljesítményt szeretne (például nagyobb memóriát vagy a Gemini 1.5 Pro-t), akkor fizetnie kell a Google One AI Premium csomagért. Emellett kreativitás szempontjából sem mindig a legizgalmasabb. Inkább a biztonságra törekszik, és néha nagyon „szabványos” válaszokat ad, különösen olyanokhoz képest, mint a ChatGPT.

A Gemini fejlett AI-funkcióihoz Google Workspace előfizetés szükséges

A Google ökoszisztémáján belül működik a legjobban, a nem Google-alkalmazásokhoz való integrációja korlátozott.

Egyes versenytársakhoz képest hiányzik a szerepkör-specifikus AI-testreszabás

Árak

Ingyenes

Gemini Advanced: 24 USD/hó felhasználónként

G2 és Capterra vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 230 értékelés)

Capterra: Nincs elég vélemény

Ajánlom-e a Gemini-t?

Ha csapata már mélyen belemerült a Google eszközök használatába, a Gemini remek segítőtárs lehet.

3. Perplexity AI (A legjobb AI-alapú keresési és kutatási betekintéshez)

A hagyományos keresőmotoroknál a felhasználóknak gyakran több linket is át kell nézniük, hogy megbízható információkat találjanak. A Perplexity AI ezt megváltoztatja azzal, hogy mesterséges intelligenciával működő kutatási asszisztensként működik, amely azonnali, jól hivatkozott válaszokat ad.

Ráadásul a hagyományos keresőmotorokkal ellentétben a Perplexity AI valós időben több forrásból gyűjt információkat, összefoglalja a legfontosabb megállapításokat, és kiegészítő kérdésekkel még tovább finomítja az eredményeket.

Ideális

Csapat mérete

Magánszemélyek, kutatók vagy kis, kutatásorientált csapatok

Kinek ajánlott a Perplexity AI?

Kiválóan alkalmas kutatóknak vagy elemzőknek, akiknek valós idejű hivatkozásokra és összefoglaló betekintésre van szükségük

Ideális újságírók, diákok és politikai csapatok számára, akik mélyreható kutatómunkát végeznek

Hasznos azok számára, akik a hagyományos keresést AI-alapú kérdések-válaszokkal váltják fel

Funkciók

Szerezzen AI-alapú keresési eredményeket forráshivatkozásokkal az átláthatóság érdekében

Hozzáférés több LLM-hez, beleértve a GPT-4-et, a Claude 3-at és a saját modelleket

Biztosítsa a legfrissebb információk valós idejű lekérését

Lehetővé teszi a mélyreható kutatást a Pro Search segítségével, amely a kiegészítő kérdésekkel finomítja a válaszokat

Rendezze a kereséseket gyűjteményekbe, így könnyebben mentheti és kategorizálhatja az eredményeket

Előnyök

A kérdéseire adott kiegészítő kérdések igazi kincset jelentenek, amelyekkel tovább folytathatja az ötletelést és elmélyülhet a kutatott témában.

A kérdéseire adott kiegészítő kérdések igazi kincset jelentenek, amelyekkel tovább folytathatja az ötletelést és elmélyülhet a kutatott témában.

Fejlett természetes nyelvfeldolgozás (NLP) segítségével több nyelven is kereshet az interneten

Felhasználóbarát felület, amely egyszerű kérdések és válaszok segítségével elégíti ki az információs igényeket

Intelligens kiegészítő kérdéseket javasol a tudásbeli hiányosságok pótlására

Hátrányok

A fő hátrány, amellyel szembesültem, az volt, hogy a nagyon speciális lekérdezéseknél néha pontatlan eredményeket kaptam. Míg az eszköz általános információk esetében jól teljesít, néha nehezen boldogul olyan speciális témákkal, amelyek részletes betekintést igényelnek.

A fő hátrány, amellyel szembesültem, az volt, hogy a nagyon speciális lekérdezéseknél néha pontatlan eredményeket kaptam. Míg az eszköz általános információk esetében jól teljesít, néha nehezen boldogul olyan speciális témákkal, amelyek részletes betekintést igényelnek.

Nehézségekkel küzd a kevésbé dokumentált témákkal, esetenként csak felületes információkat nyújt

Hiányoznak azok a fejlett testreszabási funkciók, amelyek egyes AI-kutatási eszközökben megtalálhatók

A Pro Search és a prémium LLM-ekhez való hozzáférés fizetős előfizetést igényel

Árak

Ingyenes

Pro : 20 USD/hó felhasználónként

Enterprise Pro: 40 USD/hó felhasználónként

G2 és Capterra vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 40 értékelés)

Capterra: Nincs elég vélemény

Ajánlom-e a Perplexity AI-t?

Igen. A mélyreható kutatás és a valós idejű, webalapú válaszok terén a Perplexity AI-platformja kiemelkedő teljesítményt nyújt – de ne feledje, ez nem feladat- vagy projektmenedzsment eszköz.

4. ChatGPT (A legjobb AI-vezérelt projekt-támogatáshoz és automatizáláshoz)

Szinte biztos, hogy ismeri a ChatGPT-t. Ez az egyik legsokoldalúbb DeepSeek-alternatíva, amely lehetővé teszi az írás, a kutatás, az ötletelés, a feladatok automatizálása és az adatok elemzését AI segítségével.

A fejlesztőkre és a nyílt forráskódra összpontosító DeepSeek-kel ellentétben a ChatGPT azonnal használható, olyan hatékony modellekkel, mint a GPT-4 és az egyedi GPT-k, amelyek virtuális projekt-, írás- és kódolási asszisztenseként működnek.

Pro csomagja kiegészül a webes böngészéssel, a fájlelemzéssel és a képkészítéssel, így praktikus választás azoknak a marketingeseknek, termékfejlesztő csapatoknak és tartalomkészítőknek, akik gyors, kiváló minőségű eredményeket szeretnének elérni anélkül, hogy maguknak kellene modelleket üzemeltetniük vagy finomhangolniuk.

🍪 Bónusz: A ChatGPT képes integrálódni különböző üzleti eszközökkel, ami tovább növeli értékét azoknak a vállalati csapatoknak, amelyek hatékonyságukat szeretnék javítani.

Ideális

Csapat mérete

Egyéni felhasználóktól a vállalati csapatokig, különböző funkciókban

Kinek ajánlott a ChatGPT?

Legalkalmasabb általános ismeretekkel rendelkező munkatársak, tartalomkészítők és olyan csapatok számára, akik AI-t használnak íráshoz, kódoláshoz, összefoglaláshoz és ötleteléshez

Funkciók

Automatizálja a projekttervezést a kontextus alapján létrehozott feladatlisták, ütemtervek és kockázati értékelések segítségével

Azonnali válaszokat és betekintést kaphat a webes keresésekből, csökkentve ezzel a kézi kutatásoktól való függőséget

Töltse fel és foglalja össze a jelentéseket és az értekezletek jegyzetét, javítva ezzel a csapatokon belüli tudásmegosztást

Használja a prediktív elemzéseket a projektkockázatok előrejelzéséhez

Előnyök

Ha kérdésem van, feltehetem, és biztos lehetek benne, hogy megbízható választ kapok. Ha pedig nem bízom a válaszban, a ChatGPT segít nekem. Annyi linket találok, amennyire szükségem van.

Ha kérdésem van, feltehetem, és biztos lehetek benne, hogy megbízható választ kapok. Ha pedig nem bízom a válaszban, a ChatGPT segít nekem. Annyi linket találok, amennyire szükségem van.

A ChatGPT intelligens javaslataival és ajánlásaival gyorsabban juthat el az ötlettől a megvalósításig – legyen szó háztartási feladatokról, munkahelyi projektekről vagy bármi másról.

Kérjen hivatkozásokat, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a kapott válaszok megbízhatóak

Hátrányok

Bárcsak több asszisztensi feladatot is el tudna látni, például ha éppen egy meglehetősen mélyreható beszélgetés közepén vagyunk, és úgy döntök, hogy a kollégámnak is tetszene ez, akkor azt mondhatnám: „Hé, küldj ennek és ennek egy csevegési meghívót, és vonj be egy harmadik nézőpontot a csevegésbe”, vagy legalábbis képes legyen online keresni, illetve e-mailt írni és elküldeni.

Bárcsak több asszisztensi feladatot is el tudna látni, például ha éppen egy meglehetősen mélyreható beszélgetés közepén vagyunk, és úgy döntök, hogy a kollégámnak is tetszene ez, akkor azt mondhatnám: „Hé, küldj ennek és ennek egy csevegési meghívót, és vonj be egy harmadik nézőpontot a csevegésbe”, vagy legalábbis képes legyen online keresni, illetve e-mailt írni és elküldeni.

Nem képes műveleteket végrehajtani vagy feladatokat végpontok között automatizálni, mint egy AI-ügynök

Nehézségek a rendkívül specifikus, iparágra szabott projektigények kezelésében

A kimenet pontossága a bemenet minőségétől függ, ami néha aprólékos utasításokat és kézi ellenőrzést igényel

Árak

Ingyenes

Plus : 20 USD/hó (egy felhasználó)

Pro : 200 USD/hó (egy felhasználó)

Csapat : 30 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

G2 és Capterra vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 810 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

Ajánlom-e a ChatGPT-t?

Igen. A ChatGPT egy rugalmas, nagy teljesítményű LLM-asszisztens, amely integrálható üzleti eszközökkel és támogatja a bővítményeket/kiegészítőket, ezért nagyon ajánlott.

🧠 Érdekesség: 2016-ban a DeepMind AlphaGo programja, amely egy mély neurális hálózaton alapul, öt játszmában legyőzte Lee Sedolt, a világbajnok Go-játékost.

5. Meta LLaMa 3 (A legjobb nyílt forráskódú AI-fejlesztéshez és kísérletezéshez)

Azok számára, akik egy gyártótól független, testreszabható AI modellt keresnek, a Meta Llama 3 egy erős, nyílt forráskódú alternatívát kínál.

A GPT-4 vagy a Claude-hoz hasonló zárt forráskódú modellektől eltérően a Llama 3 lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy saját infrastruktúrájukon finomítsák és telepítsék az AI-modelleket, biztosítva ezzel az adatvédelem és a költségek jobb ellenőrzését.

🍪 Bónusz: Kiterjedt skálázhatósága, többnyelvűsége és az olyan platformokkal való integrációja, mint az AWS, az Azure és a Hugging Face, rugalmas választássá teszi az AI-alapú projektek számára.

Ideális

Csapat mérete

Kutató laboratóriumok, AI-orientált startupok vagy olyan vállalatok, amelyek saját gépi tanulási szakértelemmel rendelkeznek

Kinek ajánlott a Meta LLaMa 3?

Alkalmas fejlesztőknek vagy kutatócsoportoknak, akik egyedi AI-alkalmazásokat fejlesztenek

Ideális azoknak a szervezeteknek, amelyek nyílt súlyozású LLM-et keresnek magáncélú telepítéshez

Nem kezdőbarát – infrastruktúrát és a modellek finomhangolásának tapasztalatát igényli

Funkciók

Lehetővé teszi a testreszabást és a finomhangolást a vállalkozások számára elérhető nyílt forráskóddal

Fejlessze a logikai gondolkodást, a kódolást és az utasítások követését több programozási nyelven nyújtott kiváló teljesítménnyel

Használja ki a multimodális képességeket, beleértve a képfeldolgozáson alapuló AI-modelleket

Optimalizálja a hatékonyságot a csoportos lekérdezési figyelem (GQA) és a token-tömörítés segítségével

Biztosítsa a rugalmas és skálázható telepítést a főbb felhőplatformokon

Előnyök

Minden nap használom az OpenAI és az Anthropic modellek kiegészítéseként, mint olcsó alternatívát szűk körű felhasználási esetekhez. Könnyű hozzáférhetőség és erős pozíció nyílt forráskódú versenytársként.

Minden nap használom az OpenAI és az Anthropic modellek kiegészítéseként, mint olcsó alternatívát szűk körű felhasználási esetekhez. Könnyű hozzáférhetőség és erős pozíció nyílt forráskódú versenytársként.

8 milliárd és 70 milliárd paraméter közötti hatalmas kontextusra tanított

Alacsonyabb költségek az OpenAI és az Anthropic modellekhez képest

Megbízható, nagy sebességű teljesítmény

Hátrányok

1. Magas beállítási és infrastruktúra-költségek. Megterhelheti a jelenlegi infrastruktúráját/erőforrásait. 2. Nincs azonnal használható biztonság. A saját fejlesztésű modellektől eltérően az LLaMA 3 gondos promptszűrést, moderálást és igazítási rétegeket igényel – ez több felelősséget ró Önre.

1. Magas beállítási és infrastruktúra-költségek. Megterhelheti a jelenlegi infrastruktúráját/erőforrásait. 2. Nincs azonnal használható biztonság. A saját fejlesztésű modellektől eltérően az LLaMA 3 gondos promptszűrést, moderálást és igazítási rétegeket igényel – ez több felelősséget ró Önre.

A zárt forráskódú modellekhez képest hiányzik a valós idejű csevegőalkalmazások natív támogatása

A finomhangoláshoz és a hatékony bevezetéshez technikai szakértelemre van szükség

A felelősségteljes használat terhe Önt terheli

Még mindig lemarad a saját fejlesztésű modellektől a finom árnyalatú lekérdezések kezelésében

Árak

Egyedi árazás

G2 és Capterra vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 140 értékelés)

Capterra: Nincs elég vélemény

Ajánlom-e a Meta Llama 3-at?

Hacsak nincs megfelelő infrastruktúrája és gépi tanulási szakértője, az LLaMA 3 nem praktikus olyan beépíthető AI-asszisztensként, mint a ClickUp Brain vagy a ChatGPT.

🧠 Érdekesség: 1980-ban John Searle elmagyarázta a „gyenge” és az „erős” mesterséges intelligencia közötti különbséget. A gyenge mesterséges intelligencia egy szűk feladatkörre összpontosít, míg az erős mesterséges intelligencia hasonló a teljes emberi intelligenciához.

6. Claude AI (A legjobb programozási segítségnyújtáshoz és ötletek kidolgozásához)

Az Anthropic által fejlesztett Claude AI tervezése során nagy hangsúlyt fektettek a logikai gondolkodásra, a biztonságra és az AI etikus használatára. A sebességre és a sokoldalúságra összpontosító számos AI-modellel ellentétben a Claude kiemelkedő teljesítményt nyújt a logikát igénylő feladatokban, a kódolási segítségnyújtásban és a mélyreható filozófiai vitákban, ami tükröződik a felhasználói interakciókban is.

A Claude képes komplex utasításokat kezelni, miközben megőrzi a beszélgető jellegű és strukturált válaszstílust, ezért jó választás fejlesztők, kutatók és mély gondolkodók számára egyaránt.

Ideális

Csapat mérete

Kis csapatoktól a nagyvállalati szintű szervezetekig

Kinek ajánlott a Claude AI?

Kiválóan alkalmas jogi, megfelelőségi vagy vállalati csapatok számára, akik nagyra értékelik az adatvédelmet és a hosszú távú kontextusmemóriát

Kiválóan alkalmas nagy dokumentumok, jogi szerződések vagy belső tudásbázisok összefoglalására

A legjobb azoknak a szervezeteknek, amelyeknek magas szintű biztonságra és átláthatóságra van szükségük az AI-kimenetek terén

Funkciók

Használja ki a fejlett hibakeresést és kódgenerálást az erős programozási képességekkel

Kezelje a hosszú dokumentumokat és a többfordulós beszélgetéseket egy nagy kontextusablakkal (akár 200 000 szó)

Értelmezze a képeket és a diagramokat az újabb modellek továbbfejlesztett képfeldolgozási képességeinek segítségével

Minimalizálja az elfogultságokat és a káros eredményeket az alkotmányos elveken alapuló etikus AI-hangolással

Használja a fejlesztők számára elérhető API-hozzáférést egyedi, AI-vezérelt alkalmazások készítéséhez

Előnyök

Gazdagabb nyelv. Kiváló humanisztikus megközelítés. Kevesebb lista, több koncepció.

Gazdagabb nyelv. Kiváló humanisztikus megközelítés. Kevesebb lista, több koncepció.

Részletes, hasznos, kontextusérzékeny válaszok gazdag nyelvhasználattal

Alapos elemzés és érvelés a kódolási feladatokhoz

Tanul az írásstílusából és ahhoz igazodik

Hátrányok

Az, hogy a „csevegések” között nem képes tanulni, valamint az, hogy nem ösztönzi a „hosszú” csevegéseket, azt jelenti, hogy minden alkalommal, amikor új projektcsevegést indítok, újra kell tanítanom Claude-ot egy témára.

Az, hogy a „csevegések” között nem képes tanulni, valamint az, hogy nem ösztönzi a „hosszú” csevegéseket, azt jelenti, hogy minden alkalommal, amikor új projektcsevegést indítok, újra kell tanítanom Claude-ot egy témára.

Az ingyenes verzióban a munkamenetenkénti üzenetek száma korlátozott

Nehézségek a speciális domain-lekérdezésekkel, amelyek mély kontextuális ismereteket igényelnek

Nem képes önálló műveleteket végrehajtani a feladatok automatizálása érdekében

Árak

Ingyenes

Pro : 20 USD/hó (egy felhasználó)

Max : 100 USD/hó felhasználónként

Csapat : 25 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

G2 és Capterra vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 50 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 20 értékelés)

Ajánlom-e a Claude AI-t?

Igen. A Claude kiváló választás hosszú szövegek összefoglalásához és átgondolt válaszok megfogalmazásához – különösen vállalati környezetben és szabályozott iparágakban.

7. Qwen 2.5 (A legjobb költséghatékony AI-kódoláshoz és automatizáláshoz)

Az Alibaba Cloud által fejlesztett Qwen 2.5 viszonylag új a piacon, de a természetes nyelvfeldolgozásra, érvelésre és kódgenerálásra tervezett fejlett AI-modelljével egyre több felhasználót nyer meg magának.

Ez a kínai AI-modell olyan csúcsminőségű modellekkel versenyez, mint a GPT-4o, a Claude 3.5 Sonnet és a DeepSeek V3, miközben jelentősen alacsonyabb költséget biztosít millió tokenenként.

Ideális

Csapat mérete

Egyéni fejlesztők, kis AI-kutatócsoportok vagy nagy szervezetek az ázsiai-csendes-óceáni térségben

Kinek ajánlott a Qwen 2.5?

Alkalmas azoknak a vállalkozásoknak, amelyek regionális szolgáltatók nyílt modelljeivel szeretnének kísérletezni, és az LLM-szuverenitást keresik.

Funkciók

Élvezze a szöveg-, kép- és hangfeldolgozást egy 128 000 tokenes kontextusablakkal

Végezzen kódolási feladatokat 92,7%-os pontossággal a HumanEval-on, felülmúlva a GPT-4o-t és a DeepSeek V3-at

Finomítsa és integrálja az alkalmazásokba a nyílt forráskódú rugalmassággal

29 nyelven kaphat támogatást, beleértve a mandarin, az arab és a hindi nyelvet is

Előnyök

Még olyan jól is teljesít, ha nem is jobban, mint más helyi modellek, amelyeket kipróbáltam a személyes fordítási feladatom során (műszaki japánról angolra), amely bonyolult utasítások követését igényli (hf. co/bartowski/Qwen2. 5-Coder-32B-Instruct-GGUF:IQ4_XS). Lenyűgöző eredmények egy kódolási modell részéről egy nem kódolási feladatban.

Még olyan jól is teljesít, ha nem is jobban, mint más helyi modellek, amelyeket kipróbáltam a személyes fordítási feladatom során (műszaki japánról angolra), amely bonyolult utasítások követését igényli (hf. co/bartowski/Qwen2. 5-Coder-32B-Instruct-GGUF:IQ4_XS). Lenyűgöző eredmények egy kódolási modell részéről egy nem kódolási feladatban.

Költséghatékony, körülbelül 10-szer olcsóbb, mint a GPT-4o

Jól teljesít kódolási és nem kódolási feladatokban egyaránt

Hátrányok

Zárt forráskódú vállalati verziók, ami korlátozza a harmadik felek általi testreszabást

Kissé gyengébb teljesítmény a kreatív írás terén, összehasonlítva a Claude 3.5 Sonnettel

Teljesítményromlás 100 000 token felett rendkívül összetett feladatok esetén

Árak

Ingyenes

API-hozzáférés : 0,38 USD/millió token

Vállalati csomagok: Egyedi árazás

G2 és Capterra vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég vélemény

Ajánlom-e a Qwen 2.5-öt?

A legtöbb globális csapat számára ez nem feltétlenül a legjobb választás. Kutatási szempontból hatékony, de hiányzik belőle a könnyű használat, az akadálymentesség és az Alibaba Cloudon kívüli valós integrációk.

🧠 Érdekesség: Az „Edmond Belamy portréja” az első olyan festmény, amelyet mesterséges intelligencia (AI) készített, és amelyet a művészeti világban árverésre bocsátottak. A kollektíva egy Generative Adversarial Network (GAN) nevű AI-módszer segítségével készítette el a festményt, amely annyira valósághű volt, hogy elképesztő 432 500 dollárért kelt el!

8. Elicit AI (A legjobb AI-alapú tudományos kutatásokhoz és irodalomáttekintésekhez)

Az Elicit egy mesterséges intelligenciával működő kutatási asszisztens, amelyet a szakirodalom áttekintésének megkönnyítésére és az unalmas tudományos kutatási feladatok automatizálására terveztek.

Több mint 125 millió kutatási cikkből álló adatbázisához való hozzáféréssel segít a felhasználóknak releváns tanulmányokat találni, kulcsfontosságú információkat kinyerni és az eredményeket összefoglalni. Ez különösen értékessé teszi szisztematikus áttekintések, metaanalízisek és hipotézisek kidolgozása szempontjából.

Ideális

Csapat mérete

Egyéni akadémiai kutatók, politikai gondolkodóközpontok és PhD-hallgatók

Kinek ajánlott az Elicit AI?

Legalkalmasabb egyéni kutatók vagy kis akadémiai csapatok számára korai stádiumú projektfeltáráshoz vagy cikkíráshoz

Funkciók

Találjon releváns cikkeket, és szerezzen egy mondatos összefoglalókat az AI-alapú keresőmotor segítségével

Kivonja a legfontosabb adatokat a cikkekből, és rendezze őket strukturált táblázatokba

Készítsen tematikus összefoglalókat több cikk alapján a kutatási trendek azonosítása érdekében

Töltsön fel PDF-fájlokat, és kapjon automatikus összefoglalókat és betekintést

Hozzáférés szisztematikus áttekintési munkafolyamatokhoz, amelyek támogatják az akadémiai és szakmai kutatást

Előnyök

Segít egy pillanat alatt megérteni a cikkeket, és eldönteni, hogy relevánsak-e, illetve hogy érdemes-e részletesen átnézni őket. Összefoglalja a főbb pontokat: a célkitűzést, a módszert, a minta méretét, a kvantitatív technikákat, a változókat, a hivatkozások számát, sőt, más cikkekben megjelenő kritikákat is.

Segít egy pillanat alatt megérteni a cikkeket, és eldönteni, hogy relevánsak-e, illetve hogy érdemes-e részletesen átnézni őket. Összefoglalja a főbb pontokat: a célkitűzést, a módszert, a minta méretét, a kvantitatív technikákat, a változókat, a hivatkozások számát, sőt, más cikkekben megjelenő kritikákat is.

A releváns kutatási információk pontos összefoglalása

Órákat takaríthat meg a szakirodalom áttekintésén

Hátrányok

Ha elindít egy keresést, nem térhet vissza hozzá és nem töltheti le. A keresés közben kell letöltenie. Ha kicsit módosítani szeretné a keresést, a korábban megjelölt cikkek nem maradnak meg, és újra meg kell keresnie őket, hogy hozzáférjen az információikhoz.

Ha elindít egy keresést, nem térhet vissza hozzá és nem töltheti le. A keresés közben kell letöltenie. Ha kicsit módosítani szeretné a keresést, a korábban megjelölt cikkek nem maradnak meg, és újra meg kell keresnie őket, hogy hozzáférjen az információikhoz.

A megjelölt cikkeket és jelentéseket nem lehet újra megtekinteni

Az absztrakt összefoglalók túlságosan leegyszerűsíthetik a komplex kutatási eredményeket

Az adatkinyerés nem mindig helyezi előtérbe a legrelevánsabb részleteket

Korlátozott mobil támogatás, ami kevésbé teszi hozzáférhetővé a kutatók számára útközben

Árak

Alap : Ingyenes

Plusz : 12 USD/hó felhasználónként

Pro : 49 USD/hó felhasználónként

Csapat: 79 USD/hó felhasználónként

G2 és Capterra vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég vélemény

Ajánlom-e az Elicit AI-t?

Igen – kizárólag kutatók számára. Ez egy speciális eszköz, amelyet kifejezetten tudományos célokra fejlesztettek ki, nem pedig általános termelékenységi vagy csapatmunkára.

Szépen összefoglalja a tanulmányt, és pontos, világos kifejezésekkel ismerteti a mintát, a technikákat, a célokat és az egyéb releváns információkat.

Szépen összefoglalja a tanulmányt, és pontos, világos kifejezésekkel ismerteti a mintát, a technikákat, a célokat és az egyéb releváns információkat.

9. Hugging Face Transformers (A legjobb gépi tanuláshoz és NLP-modellek telepítéséhez)

A Hugging Face a gépi tanulás GitHubjává vált, nyílt forráskódú platformot biztosítva, ahol a fejlesztők és a kutatók könnyedén megoszthatják, finomhangolhatják és bevezethetik a természetes nyelvfeldolgozási (NLP) modelleket.

A legjobb az egészben, hogy több mint egymillió modellt és adatkészletet tárol, így első számú forrásként szolgál az AI-rajongók és szakemberek számára, akik a legmodernebb, előre betanított modelleket keresik.

Ideális

Csapat mérete

Kis- és közepes méretű fejlesztői csapatok, kutatólaboratóriumok és AI-termékfejlesztők, akik modelleket telepítenek termelésbe vagy egyedi LLM-eket képeznek

Kinek ajánlott a Hugging Face?

Tökéletes választás azoknak a startupoknak, amelyek nyílt forráskódú alapmodellekkel AI-natív termékeket fejlesztenek, de nem alkalmas kódolás nélküli vagy nem technikai csapatok számára.

Funkciók

Hozzáférés egy hatalmas, előre betanított modellekből álló gyűjteményhez, beleértve a GPT-t, a BERT-et és a RoBERTA-t

Használja a Transformers könyvtárat a zökkenőmentes NLP-modell implementáláshoz a PyTorch, a TensorFlow és a JAX környezetben

Használja ki a finomhangolási lehetőségeket a modellek adott felhasználási esetekhez való igazításához

Lehetővé teszi az adatállományokhoz való egyszerű hozzáférést és az AI-modellek interaktív alkalmazásokban való bemutatását

Használja az Inference Endpoints szolgáltatást a modellek skálázható felhőalapú infrastruktúrára történő telepítéséhez

Előnyök

„Svájci zsebkés” könyvtáraik az NLP-re való összpontosításból a számítógépes látás és más gépi tanulási feladatokra való kiterjesztésig fejlődtek, és közzétettek könyvtárakat a képzési és következtetési minták gyűjtésére is. Ha „szabványt” és „opciókat” szeretne: nagy valószínűséggel a HuggingFace eszközkészletet fogja választani.

„Svájci zsebkés” könyvtáraik az NLP-re való összpontosításból a számítógépes látás és más gépi tanulási feladatokra való kiterjesztésig fejlődtek, és közzétettek könyvtárakat a képzési és következtetési minták gyűjtésére is. Ha „szabványt” és „opciókat” szeretne: nagy valószínűséggel a HuggingFace eszközkészletet fogja választani.

ML-mérnökök számára készült, robusztus API-kkal, olyan könyvtárakkal, mint a transformers, datasets és accelerate, valamint támogatást nyújt az egyéni képzéshez vagy finomhangoláshoz

Mögötte egy dinamikus globális közösség áll, amely modellekkel, adatkészletekkel és kutatásokkal járul hozzá a munkához, így a kísérletezés gyorsabbá és együttműködőbbé válik

Hátrányok

Csodálatos szolgáltatásokat nyújtanak a közösségnek, de sajnos az API kialakítása nagyon nehezen érthető és nehéz vele dolgozni, ráadásul a dokumentáció is elavult.

Csodálatos szolgáltatásokat nyújtanak a közösségnek, de sajnos az API kialakítása nagyon nehezen érthető és nehéz vele dolgozni, ráadásul a dokumentáció is elavult.

A dokumentáció és az API-tervezés bonyolult lehet a modellkonfigurációkban még kezdő felhasználók számára

Egyes funkciókhoz fizetős csomagok szükségesek, különösen a nagy teljesítményű GPU-hozzáféréshez

Az Originalityhez hasonló speciális eszközökhöz képest nem rendelkezik erős AI-alapú tartalomfelismerési pontossággal. AI

Árak

Ingyenes

Pro : 9 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 20 USD/hó felhasználónként

G2 és Capterra vélemények

G2: Nincs elég vélemény

Capterra: Nincs elég értékelés

Ajánlom a Hugging Face-t?

Nem általános felhasználóknak való. Hihetetlen fejlesztői ökoszisztéma, de túl technikai azoknak a csapatoknak, akik azonnal használható termelékenységi eszközöket keresnek.

10. Mistral AI (A legjobb megoldás egyedi AI-alkalmazások készítéséhez nyílt súlyú modellekkel)

A Mistral AI kiváló DeepSeek-alternatíva, ha teljes ellenőrzést szeretne az AI működése felett. Hozzáférést biztosít olyan gyors, nyílt súlyú modellekhez, mint a Mistral-7B és a Mixtral, amelyeket helyileg telepíthet – nincsenek fekete dobozok, nincs beszállítói függőség.

Ha egyedi AI-alkalmazásokat fejleszt, vagy fontos Önnek a sebesség és az adatvédelem, a Mistral biztosítja ehhez a szükséges eszközöket. Egy kis figyelmeztetés: ez nem kezdőbarát megoldás. Szüksége lesz némi mérnöki szakértelemre a beállításhoz és a zökkenőmentes működéshez.

Ideális

Csapat mérete

AI-kutatók, infrastruktúra-csapatok és adatvédelmet szem előtt tartó vállalkozások

Kinek ajánlott a Mistral AI?

Ideális azoknak a vállalatoknak, amelyek könnyű, nyílt súlyú modelleket szeretnének futtatni saját infrastruktúrájukon

Legalkalmasabb olyan felhasználási esetekhez, ahol helyi következtetés, sebesség és az IP feletti ellenőrzés szükséges

Kiválóan alkalmas peremhálózati telepítésekhez és biztonságos AI-munkafolyamatokhoz

Funkciók

Futtasson könnyűsúlyú modelleket helyileg (pl. Mistral-7B, Mixtral)

Gyors következtetés minimális infrastruktúrával

Készítsen biztonságos, saját szerveren futó AI-alkalmazásokat

Használjon engedékeny licencelést kereskedelmi projektekhez

Előnyök

Webes keresővel és vászonnal rendelkezik, a képfeldolgozó modellje szinte olyan jó, mint a Geminié. Emellett ügynököket is beállíthat, és a csevegésben az @ jelöléssel hívhatja őket. Minden ingyenes és gpt4 minőségű. Szeretné hozzáadni azt a tényt, hogy valójában nyílt forráskódú?

Webes keresővel és vászonnal rendelkezik, a képfeldolgozó modellje szinte olyan jó, mint a Geminié. Emellett ügynököket is beállíthat, és a csevegésben az @ jelöléssel hívhatja őket. Minden ingyenes és gpt4 minőségű. Szeretné hozzáadni azt a tényt, hogy valójában nyílt forráskódú?

A Mistral Le Chat állítólag gyorsabb és olcsóbb, mint a mainstream AI-eszközök, például a ChatGPT.

A legmodernebb nyílt súlyozású modellek

Agentic AI képességei

Hátrányok

Korlátozott dokumentáció és közösség

Árak (Le Chat AI Assistant)

Ingyenes

Pro: 14,99 USD/hó

Csapat: 50 USD (2 felhasználó/hónap)

Vállalati: Egyedi árazás

G2 és Capterra vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég vélemény

Ajánlom-e a Mistral AI-t?

Csak akkor, ha ezzel fejleszt. Nem technikai háttérrel nem rendelkező felhasználók vagy általános tudásalapú munkákhoz készült – ellentétben olyan eszközökkel, mint a ClickUp Brain vagy a Claude.

💡 Profi tipp: Nem akarja tovább végtelen fájlok között turkálni, hogy megtalálja, amire szüksége van? A Connected AI segítségével minden másodpercek alatt kereshetővé és elérhetővé válik – nincs többé találgatás.

11. Poe (A legjobb több LLM-mel való kísérletezéshez)

A Quora Poe alkalmazása tökéletes választás, ha különböző AI-modellekkel szeretne kísérletezni egy helyen – anélkül, hogy lapokat kellene váltania vagy bármilyen technikai beállítást elvégeznie. Cseveghet a GPT-4-gyel, a Claude-dal, az LLaMA-val és még sok mással, mindezt egy tiszta, könnyen használható felületen. Kiválóan alkalmas ötletek feltárására, vázlatok írására vagy egyszerűen csak arra, hogy megnézze, hogyan reagálnak a különböző modellek. Akár saját botokat is létrehozhat.

Ha azonban csapatok munkameneteit irányítja, vagy üzleti szintű megoldásra van szüksége, a Poe kissé könnyűnek tűnhet. Inkább tekintsen rá egy AI-sandboxként, mint komoly munkaeszközként.

Ideális

Csapat mérete

Magánszemélyek, egyéni vállalkozók és alkalmi AI-felhasználók

Kinek ajánlott a Poe?

Kiváló azok számára, akik több AI modellt (GPT-4, Claude stb.) szeretnének kipróbálni egy felületen

Hasznos tartalomkészítőknek vagy hobbiból kísérletezőknek, akik az LLM kimeneteivel kísérleteznek

Funkciók

Csevegjen a GPT-4-gyel, a Claude-dal, az LLaMA-val és még sok mással egy felületen

Készítsen saját botokat konkrét utasításokkal

Hozzáférés az AI-hez a weben és mobilon, szinkronizált előzményekkel

Kísérletezzen a különböző modellekben található utasításokkal

Előnyök

A Poe-n elérhető összes chatbot érti az anyanyelvemet, a hindit, amikor anyanyelvemen teszek fel nekik kérdéseket, ami számomra további segítséget jelent. Az egyik legjobb dolog, hogy Android-alkalmazáson keresztül is elérhető.

A Poe-n elérhető összes chatbot érti az anyanyelvemet, a hindit, amikor anyanyelvemen teszek fel nekik kérdéseket, ami számomra további segítséget jelent. Az egyik legjobb dolog, hogy Android-alkalmazáson keresztül is elérhető.

Többnyelvű támogatás

Gyors és megbízható mobilalkalmazás

Hátrányok

A Poe kreditrendszere valamivel drágább, mint egy adott modell használata, és az ingyenes verzió bizonyos funkciók tekintetében korlátozott.

A Poe kreditrendszere valamivel drágább, mint egy adott modell használata, és az ingyenes verzió bizonyos funkciók tekintetében korlátozott.

A kreditrendszer drágább lehet, mint az egyes modellek használata

Egyes felhasználók szerint lassú

Árak

Ingyenes csomag elérhető

Ár: 4,99 USD/hó

G2 és Capterra vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég vélemény

Ajánlom a Poe-t?

Bár szórakoztató vele játszani, a Poe-nak hiányozhat a csapatalapú termelékenységhez szükséges struktúra, biztonság és funkciók.

Végső ítélet: Van-e jobb alternatíva a DeepSeek-nél? A ClickUp szívesen segít

Emlékszik, amikor a ClickUp Brainről beszéltünk, és arról, hogy csak annyit kell tennie, hogy feltesz egy kérdést, és a rendszer pontosan tudja, mire van szüksége?

Nos, Mike Coon, a DISH Network programmenedzsere ezt megerősítheti:

Csak annyit kell tennem, hogy beírok egy kérdést, például: „Mi a legfrissebb hír erről a projektről?”, és kapok egy teljesen formázott listát mindenről, ami az általam megadott időszakban történt. A ClickUp Brain olyan, mintha a csapatunk teljes jogú tagja lenne. Ez egy fantasztikus alkalmazás. Nagyon egyszerű, és rengeteg időt takarít meg.

Csak annyit kell tennem, hogy beírok egy kérdést, például: „Mi a legfrissebb hír erről a projektről?”, és kapok egy teljesen formázott listát mindenről, ami az általam megadott időszakban történt. A ClickUp Brain olyan, mintha a csapatunk teljes jogú tagja lenne. Ez egy fantasztikus alkalmazás. Nagyon egyszerű, és rengeteg időt takarít meg.

De ez csak egy átlagos nap a ClickUp világában – ahol az AI és az automatizálás nem csupán egy funkció, hanem zökkenőmentesen integrálódik a munkába.

Amint csatlakozik a ClickUp-hoz, az lesz a csapata központi agya. Automatizálja a feladatokat, kezeli a tudást, központosítja a keresést, és biztosítja a projektek folyamatosságát anélkül, hogy állandó oda-vissza levelezésre lenne szükség.

GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések)

Mivel a „ingyenes” gyakran korlátozott rendelkezésre állást, gyenge adatbiztonságot és hiányzó funkciókat jelent. Sok felhasználó szembesül szerverleállásokkal, gyenge moderációval és megbízhatatlan API-kkal, ami miatt a nyílt forráskód inkább gondot jelent, mint előnyt.

A ClickUp Brain nem csupán egy chatbot; be van ágyazva a munkaterületébe. Összeköti a feladatokat, dokumentumokat, értekezleteket és alkalmazásokat, így az AI nem melletted, hanem veled együtt dolgozik, kiküszöbölve a kontextusváltást és a kézi frissítéseket.

A ClickUp az üzleti csapatok számára készült; ötvözi a generatív mesterséges intelligenciát, az automatizálást és a valós idejű projektkövetést. Az egyfunkciós mesterséges intelligenciákkal ellentétben ez a megoldás a munka minden szintjét összeköti: az ötletelést, a tervezést és a végrehajtást, mindezt egy helyen.

Igen. A ClickUp Brain a ClickUp munkaterületén belül fut, nem nyilvános szervereken. Ez vállalati szintű titkosítást, hozzáférés-vezérlést és adatelhelyezést jelent, így a nyílt, saját szerveren futó modellektől eltérően a vállalat érzékeny adatai bizalmasak maradnak.