A 13 legjobb AI-eszköz influencer marketinghez 2025-ben

Nem minden influencer-partnerség hoz eredményt. Egyesek növelik az elkötelezettséget és az eladásokat, míg mások papíron ígéretesnek tűnnek, de végül kudarcot vallanak.

Mi a különbség? Az adatok. 📊

Az influencer marketinghez használt AI-eszközök segítenek a márkáknak és ügynökségeknek abban, hogy a követők számán túlmutatva elemezzék a közönség demográfiai adatait, az elkötelezettség hitelességét és a kampányok teljesítményét, hogy okosabb döntéseket hozhassanak.

De nem minden eszköz érdemes az idejét. Néhányuk kiválóan alkalmas felfedezésre, míg mások a kampánykezelésre vagy az elemzésre összpontosítanak.

Íme 13 legjobb AI eszköz influencer marketinghez, amelyek segítségével hatékonyabb influencer kampányokat futtathat. 🗃️

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme a 13 legjobb AI-alapú influencer marketing eszköz listája: ClickUp (A legjobb influencer kampánykezeléshez és marketingprojekt-kezeléshez) Modash (A legjobb a korábbi influencer-tartalmak teljesítményének elemzéséhez) Upfluence (A legjobb AI-alapú influencer-kereséshez) Influencity (A legjobb átfogó influencer-kapcsolatkezeléshez) Brandwatch Influencer (A legjobb vállalati szintű közösségi média elemzéshez és influencerek azonosításához) Traackr (A legjobb nagy léptékű influencer-ellenőrzéshez és kiadások optimalizálásához) Heepsy (A legjobb kisvállalkozások számára, akik mikroinfluencereket keresnek) CreatorIQ (A legjobb vállalati szintű influencer marketinghez) IQfluence (A legjobb AI-alapú influencer-kereséshez és kampányok előrejelzéséhez) HypeAuditor (A legjobb AI-alapú csalásfelismeréshez) Klear (A legjobb adatvezérelt influencer-elemzéshez) GRIN (A legjobb teljes körű influencer-kapcsolatkezeléshez) Aspire. io (A legjobb közösségvezérelt influencer marketinghez)

A marketingprojekt-menedzsmenthez rendelkezésre álló AI-eszközök olyan sokasága könnyen elkápráztathatja az embert. Szüksége van jobb influencer-keresésre, kampányautomatizálásra vagy részletes elemzésekre? A megfelelő eszköz a céljaitól függ.

Nézzük meg, mire kell figyelni, hogy biztosan olyanba fektessen be, ami valóban segít. 👇

Influencerek felkutatása és ellenőrzése: Segít elemezni a közönség demográfiai adatait, az elkötelezettség minőségét és a hitelességet, hogy megtalálja a megfelelő influencereket.

Fejlett közönségelemzés: Keressen Keressen olyan influencer marketing eszközt , amely az influencer követőit életkor, hely, érdeklődési kör és vásárlási szokások alapján értékeli, hogy biztosítsa a márka illeszkedését.

Kampányautomatizálás és elérhetőség: Győződjön meg arról, hogy az eszköz személyre szabja az elérhetőséget, kezeli az influencerekkel való kapcsolatokat, és akár automatizálja a szerződéses tárgyalásokat is.

Teljesítménykövetés és ROI-mérés: Válasszon olyan eszközt, amely valós idejű adatokat elemz, konverziókat követ nyomon és betekintést nyújt az influencer marketing stratégiák finomításához.

Előre elkészített sablonok: Keressen olyan eszközt, amely testreszabható Keressen olyan eszközt, amely testreszabható marketingterv-sablonokat kínál kampánytervezéshez, tartalmi stratégiához és teljesítményjelentésekhez, hogy biztosítsa a következetességet.

Csalásfelismerés és hitelességi értékelés: Válasszon olyan eszközt, amely felismeri a hamis követőket, jelzi az elkötelezettség manipulálását és azonosítja a botok tevékenységét.

Több platform integráció: Válasszon olyan platformot, amely támogatja az Instagramot, a TikTokot, a YouTube-ot és az új közösségi média csatornákat, hogy optimalizálja influencer marketing kampányait.

Naptárkezelés: Válasszon olyan eszközt, amely Válasszon olyan eszközt, amely marketingnaptárat kínál a bejegyzések ütemezéséhez, a határidők nyomon követéséhez és a tartalmak több influencer között történő koordinálásához.

Íme a legjobb AI-alapú platformok, amelyek valóban változást hoznak az influencer marketing kampányok kezelésében. 📝

1. ClickUp (A legjobb influencer kampánykezeléshez és marketingprojekt-kezeléshez)

A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely projektmenedzsmentet, tudásmenedzsmentet és csevegést ötvöz, mindezt AI-alapú technológiával, amely segít gyorsabban és hatékonyabban dolgozni.

A marketingcsapatok számára a ClickUp Marketing Project Management Software egyszerűsíti az influencer kampányok kezelését azáltal, hogy mindent – a tartalomkészítést, a feladatok nyomon követését és az együttműködést – egy helyen tart. Segít a csapatoknak a munkafolyamatok szervezésében, az ismétlődő feladatok automatizálásában és a nagy influencer adatbázisok kezelésében anélkül, hogy eszközök között kellene váltaniuk.

Készítsen tartalmat és szerezzen betekintést azonnal a ClickUp Brain segítségével.

A ClickUp Brain egy AI-alapú asszisztens, amely támogatja a tartalomgenerálást, az adatelemzést és a munkafolyamat-kezelést. Képes elérési üzeneteket megfogalmazni, kampány szövegeket finomítani, kulcsfontosságú információkat összefoglalni és még sok mást.

Ezenkívül elemzi a kampányok teljesítményét az elkötelezettségi trendek összefoglalásával és hasznosítható betekintések nyújtásával, így könnyebb értékelni, mely partnerségek hoznak a legjobb eredményeket.

📮ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők mindössze 12%-a használja a termelékenységi csomagokba beépített AI funkciókat. Ez az alacsony elfogadottsági arány arra utal, hogy a jelenlegi implementációk nem rendelkeznek azzal a zökkenőmentes, kontextusba ágyazott integrációval, amely arra késztetné a felhasználókat, hogy áttérjenek a kedvelt önálló beszélgetési platformjaikról. Például képes-e az AI egy automatizált munkafolyamatot végrehajtani a felhasználó egyszerű szöveges utasítása alapján? A ClickUp Brain képes rá ! Az AI mélyen integrálva van a ClickUp minden aspektusába, beleértve, de nem kizárólagosan a csevegési szálak összefoglalását, szövegek megírását vagy finomítását, információk lekérését a munkaterületről, képek generálását és még sok mást! Csatlakozzon a ClickUp ügyfeleinek 40%-ához, akik 3 vagy több alkalmazást cseréltek le a mi mindent magában foglaló munkaalkalmazásunkra!

Hozzon létre egyedi automatizálási megoldásokat a manuális munkaterhelés csökkentése és a munkafolyamatok racionalizálása érdekében.

A ClickUp Automations segít kezelni az influencerekkel való kapcsolatokat és a kampányfolyamatokat anélkül, hogy túlterheltté válna.

Például, ha egy influencer benyújtja a teljesítményét, az Automations azonnal értesítheti a kreatív csapatot a felülvizsgálatról, frissítheti a kampány állapotát „Jóváhagyás folyamatban” állapotra, és a jóváhagyás után ütemezheti a tartalom közzétételét.

Használja a ClickUp táblázatos nézetet az influencerek adatainak nyomon követéséhez.

Ráadásul a ClickUp Table View egy ismerős, táblázathoz hasonló felületet kínál az adatbázis szervezéséhez és dinamikus influencer CRM-ként való működéshez. Az alapvető részleteket, mint például a kapcsolattartási információkat, az együttműködési előzményeket és a teljesítménymutatókat, egyértelmű, testreszabható formátumban követheti nyomon.

A ClickUp lehetővé teszi számunkra, hogy marketing erőforrásainkat hatékonyabban használjuk fel, és több üzleti egységünkben is egységesítsük GTM-megközelítésünket.

A ClickUp lehetővé teszi számunkra, hogy marketing erőforrásainkat hatékonyabban használjuk fel, és több üzleti egységünkben is egységesítsük GTM-megközelítésünket.

A ClickUp-ot használó marketingesek többsége különösen kedveli a szoftver előre elkészített influencer sablonjait.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp influencer szerződés sablonja úgy lett kialakítva, hogy segítségével gyorsan és egyszerűen létrehozhassa és kezelhesse influencer szerződéseit.

Például a ClickUp Influencer Contract Template biztonságos és alaposan áttekintett dokumentumokat hoz létre, amelyek mindkét fél jogait védik. A fizetések és visszatérítések tekintetében a legfontosabb terminológiák és az iparági szabványos protokollok megfelelő leírását tartalmazza.

A sablon emellett:

Világos márkairányelvek példáit mutatja be az influencerek számára.

Biztosítja a jogi előírások betartását

Védi márkád online és offline imázsát

Információkat nyújt a jogosultságokról és a használhatóságról.

A ClickUp Modern Social Media Calendar Template több platformon is nyomon követi az influencerek tartalmi terveit. Hasonlóképpen, a ClickUp Content Writing Template egyértelmű iránymutatásokat kínál az influencerek által használni kívánt hangnem és szövegszerkezet tekintetében.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Kicsit időbe telik megérteni, hogyan működnek együtt a funkciók.

A mobilalkalmazás nem olyan funkciókban gazdag, mint a számítógépes vagy böngészős verzió.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, felhasználónként havi 7 dollárért.

ClickUp vélemények

G2: 4,7/5 (10 040+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

🔍 Tudta? Az első YouTuber, aki elérte az egymillió feliratkozót, egy gamer volt. 2009-ben Fred Figglehorn, a Lucas Cruikshank által alakított kitalált karakter lett az első YouTuber, aki elérte az egymillió feliratkozót – ez is bizonyítja, hogy a humor és a kreativitás mindig is meghatározó tényezők voltak az online befolyásosság terén.

2. Modash (a legjobb a korábbi influencer-tartalmak teljesítményének elemzéséhez)

via Modash

A több mint 250 millió influencer profilját tartalmazó adatbázis biztosítja, hogy a Modash elegendő lehetőséget kínáljon a márkáknak a tartalomalkotókkal való kapcsolatfelvételhez. A potenciális partnereket olyan mutatók alapján értékelheti, mint a nemek megoszlása, a közönség életkora és egyéb tényezők.

Ne feledje, hogy a platform egy hamis követők ellenőrzését is tartalmazza, amely ellenőrzi az influencer közönségének minőségét. Ez azt jelzi, hogy ügyfele marketing költségvetéséből bölcs befektetéseket hajt végre.

A Modash legjobb funkciói

Szinkronizálja a kommunikációt a Gmail integrációval a jobb elérhetőség és a folyamatos levelezés érdekében.

A Shopify integrációval megkönnyítheti a termékajándékok és a promóciós kódok nyomon követését.

Elemezze az influencerek közönségét, hogy ellenőrizze, összhangban vannak-e az ügyfél kampánycéljaival.

A kampány teljesítményét automatikusan figyelheti a élő tartalmak központosításával.

A Modash korlátai

Nem támogatja a Twittert, a Pinterestet, a Twitchet és a blogokat.

Nincs tömeges e-mail küldési funkciója, és a beérkező levelek funkciója is korlátozott.

Az influencerek adatbázisa kisebb területeken és városokban kevésbé átfogó lehet, ami kihívást jelent azoknak a felhasználóknak, akik hiperlokális influencereket keresnek.

Modash árak

Alapvető eszközök: 299 USD/hó

Teljesítmény: 599 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Modash értékelés és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🧠 Érdekesség: 1760-ban Josiah Wedgwood, egy brit fazekas, Charlotte királyné támogatását felhasználva „királyi jóváhagyással” hirdette finom porcelánjait. Ez az influencer marketing egyik legkorábbi példája.

3. Upfluence (a legjobb AI-alapú influencer-kereséshez)

via Upfluence

Az Upfluence segít a márkáknak a megfelelő influencerekkel kapcsolatba lépni az elkötelezettségi arány, a közönség demográfiai adatai és a tartalom stílusa alapján, így nem kell csak találgatnia, hogy ki a legmegfelelőbb.

Az AI-alapú funkció, a Jace AI automatizálja és személyre szabja az elérést, miközben a tartalom relevanciája alapján párosítja a márkákat az influencerekkel.

Ezenkívül a Jace AI folyamatosan figyelemmel kíséri a változó influencer profilokat és a korábbi interakciókat. Az összegyűjtött adatok segítik a legtöbb márkát abban, hogy kontextusban releváns módon kommunikáljanak a megfelelő influencerrel.

Az Upfluence legjobb funkciói

Azonosítsa a márka támogatóit azáltal, hogy átvizsgálja ügyféladatbázisát a potenciális influencer-partnerségek felkutatására.

Találjon nagy hatással bíró influencereket az AI-alapú keresési szűrők segítségével, amelyekkel különböző mutatókat elemezhet.

Kezelje a termékek terjesztését az ajándékozási kampányok automatizálásával és a szállítások nyomon követésével.

Integrálja az e-kereskedelmi platformokat, hogy összekapcsolja az influencer marketinget a közvetlen értékesítési teljesítménnyel.

Az Upfluence korlátai

Bár funkciókban gazdag, megfizethetetlen, mivel a kisvállalkozások és a startupok számára az egyik drágább marketingeszköz.

Egyes felhasználók problémákat jelentettek az automatikus szerződésmegújításokkal kapcsolatban, valamint nehézségeket tapasztaltak az előfizetések módosításával vagy lemondásával kapcsolatban.

Upfluence árak

Egyedi árazás

Upfluence értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (140 értékelés)

Capterra: 4,1/5 (40 értékelés)

🔍 Tudta-e? Az AI által generált influencerek, mint Lil Miquela és Shudu, annak ellenére, hogy nem valódi emberek, márkás szerződéseket kötöttek vezető divatmárkákkal!

4. Influencity (A legjobb átfogó influencer-kapcsolatkezeléshez)

via Influencity

Az Influencity fejlett keresési szűrőkkel látja el az ügynökségeket, amelyek segítségével a felhasználók több mint 20 kritérium alapján finomíthatják az eredményeket. A platform az influencer kapcsolatkezelő (IRM) rendszerrel párosítva lehetővé teszi az influencerekkel való együttműködések egyszerű szervezését, valamint olyan tevékenységek végrehajtását, mint a kommunikáció nyomon követése és a kampány előrehaladásának figyelemmel kísérése.

Shopify-fiókját is integrálhatja a kreatívok adatbázisába. Ez segít egyszerűsíteni az influencerek bevonását a nagyszabású kampányokba.

Az Influencity legjobb funkciói

Gyűjtse be a fizetéseket biztonságos átjárókon keresztül, beépített nyomon követési funkcióval az egyszerű kezelés érdekében.

Célzott elérési módszerekkel toborozzon tartalomalkotókat, és strukturált munkafolyamatok segítségével vonja be őket a munkába.

Szerezzen betekintést az influencerek követőibe, hogy biztosítsa a kampány céljainak megvalósítását.

Elemezze a kampány teljesítményét részletes jelentésekkel, nyomon követve a legfontosabb mutatókat a ROI méréséhez és a jövőbeli stratégiák kidolgozásához.

Az Influencity korlátai

Nem támogatja az X (korábban Twitter) profilelemzést.

Egyes felhasználók megjegyezték, hogy a platform mutatói nem mindig tükrözik az influencerek közösségi média aktivitásának valós idejű változásait, ami potenciálisan befolyásolhatja a dinamikus kampányokhoz kapcsolódó döntéshozatalt.

Influencity árak

Professzionális: 398 USD/hó

Üzleti: 998 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Influencity értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (220 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

🧠 Érdekesség: Az influencer marketing már a közösségi média megjelenése előtt is létezett. Az Instagram és a YouTube megjelenése előtt a márkák hírességekkel, sportolókkal, sőt még kitalált karakterekkel is együttműködtek termékeik népszerűsítése érdekében. Még a Marlboro Man és a spenót eladásait növelő Popeye is az influencer marketing korai formái voltak.

5. Brandwatch Influencer (A legjobb vállalati szintű közösségi média elemzéshez és influencerek azonosításához)

via Brandwatch Influencer

A Brandwatch Influencer saját fejlesztésű Iris AI technológiáját használja a közösségi média adataiból származó információk kinyerésére. Ennek eredményeként bonyolult információkat kaphat a fogyasztói magatartásról és a kialakuló trendekről. Ha ezt a Brandwatch Influencer érzelemelemző funkcióival kombinálja, hozzáférhet a márkát említő adatokhoz és a jelenlegi közvélemény érzelmeihez.

A Salesforce és a Google Analytics rendszerhez való alkalmazkodóképessége azt jelenti, hogy a vállalati felhasználók tovább javíthatják hasznosságát. Ezenkívül ezt összevonhatja a közösségi média sablonjaival, hogy az összes influencer adatát rendszerezve tárolhassa.

A Brandwatch Influencer legjobb funkciói

Használja a részletes közönségelemzéseket, hogy biztosítsa az influencer követőinek és a célpiacának összhangját.

Központosított adatbázist tartson fenn az influencerek kapcsolattartóiról, a fizetési adatokkal és a szerződéskezeléssel együtt.

Kínáljon influencereknek márkás élményt testreszabható, mobilbarát irányítópultok segítségével.

A Brandwatch Influencer korlátai

Bonyolult felület, amelynek elsajátítása időigényes

Nem kínál integrált közösségi média publikálási funkciókat, ezért a tartalom terjesztéséhez további eszközök használata szükséges.

A felhasználók arról számoltak be, hogy néha nehézségekbe ütköznek a Brandwatch és bizonyos harmadik fél platformok zökkenőmentes integrálásakor.

Brandwatch Influencer árak

Egyedi árazás

Brandwatch Influencer értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (860 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (230 értékelés)

6. Traackr (A legjobb nagy léptékű influencer-ellenőrzéshez és kiadások optimalizálásához)

via Traackr

A Traackr komolyan veszi az influencerek ellenőrzését, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy partnerségbe lépés előtt hozzáférjenek a fejlett elemzésekhez. Tekintse át a közönség hitelességére vonatkozó valós idejű betekintéseket, és kerülje el a költségvetés pazarlását alacsony minőségű influencerekre.

A platform globális influencer-adatbázist kínál az összes jelentős közösségi média platformon. A korábbi teljesítmények áttekintése révén az influencer hosszú távú hitelessége is megalapozható.

A Traackr legjobb funkciói

Kövesse nyomon a marketingköltségeket valós időben, hogy eloszthassa a költségvetést és elkerülje a túlköltekezést.

Egyszerűsítse az elérést marketing automatizálási eszközökkel , hogy nagy léptékű együttműködéseket tudjon kezelni.

Hasonlítsa össze teljesítményét a versenytársakéval, hogy azonosítsa erősségeit és a fejlesztésre szoruló területeket.

Kapjon AI-alapú javaslatokat az influencerek fizetésére vonatkozóan, az elkötelezettség és a múltbeli teljesítmény alapján.

A Traackr korlátai

Nehéz fizetési/pénztárca beállítás nem amerikai alkotók számára

Jelentések szerint késések tapasztalhatók a tartalom nyomon követésében, különösen olyan platformok esetében, mint a TikTok.

A felhasználók kifejezték igényüket a kampányok és a tartalomkészítők közösségein belüli fejlettebb szűrés iránt.

Az adatfrissítések alkalmi késedelmei befolyásolhatják a teljesítménymutatók időszerűségét és pontosságát.

Traackr árak

Növekedés: 25 000 USD/évtől

Standard: 32 500 USD/év

Plusz: 55 000 USD/évtől

Traackr értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 350 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (25+ értékelés)

🧠 Érdekes tény: Még a háziállatok is lehetnek influencerek. Kutyák, macskák és még sünök is szponzorokat szereztek nagy márkáknál. Néhányuk, mint például Doug the Pug, több követővel rendelkezik, mint sok emberi influencer!

7. Heepsy (A legjobb kisvállalkozások számára, akik mikroinfluencereket keresnek)

via Heepsy

A Heepsy egy AI-alapú influencer kereső és felfedező platform kis- és közepes méretű márkák számára, amelyek mikro- és nano-influencerekkel szeretnének kapcsolatba lépni. Egyes komplex influencer marketing platformokkal ellentétben könnyen használható keresőfelületével tűnik ki.

Az eszköz versenytárs-elemzési funkciói lehetővé teszik a márkák számára, hogy megnézzék, mely influencerekkel dolgoznak együtt versenytársaik. Ez a funkció fontos információkat nyújt az iparági trendekről és a legeredményesebb együttműködésekről.

A Heepsy legjobb funkciói

Hozzáférés mélyreható elemzésekhez az influencer közönségének hitelességének értékeléséhez.

Becsülje meg a potenciális együttműködési költségeket, hogy segítsen a költségvetés és a pénzügyi tervezés elkészítésében.

Csatlakozzon egy piactérhez, ahol a márkák kampányokat tehetnek közzé, a kreatívok pedig kiválaszthatják az érdeklődésüknek megfelelő lehetőségeket.

Összeállíthatja és exportálhatja az influencerek adatait különböző formátumokban, így azok könnyen megoszthatók.

A Heepsy korlátai

3000 követő alatti influencerekre korlátozva.

Nincs integrációs képessége más marketingplatformokkal.

A Heepsy 12% jutalékot számít fel a fizetések után, amit egyes felhasználók túlzottnak tartanak.

Heepsy árak

Ingyenes

Kezdő csomag: 90 USD/hó

Plusz: 259 USD/hó

Haladó: 388 USD/hó

Heepsy értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (35+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (70+ értékelés)

8. CreatorIQ (A legjobb vállalati szintű influencer marketinghez)

via CreatorIQ

A CreatorIQ az egyik legjobb influencer marketing eszköz. API-integrációk révén kapcsolódik a közösségi média platformokhoz, lehetővé téve a márkák számára, hogy valós időben hozzáférjenek az influencerek adataihoz és nyomon kövessék a kampányok teljesítményét. A CreatorIQ-t az AI-alapú pontozási rendszer teszi egyedivé, amely értékeli az influencerek márka-összhangját, hitelességét és a tartalom iránti érdeklődés minőségét.

Míg a legtöbb eszköz kizárólag a követők számára koncentrál, a CreatorIQ gépi tanulást alkalmaz annak előrejelzésére, hogy mely influencerek teljesítenek a legjobban az adott kampány céljainak elérése érdekében.

A CreatorIQ legjobb funkciói

Automatizálja az influencerek fizetéseit a szerződések és a pénzügyi nyomon követés egyszerűsítése érdekében.

Alkalmazzon megfelelőség-ellenőrző eszközöket a közzétételek nyomon követésére, a szabályszegések megelőzésére és a közönség bizalmának megőrzésére.

Használjon fejlett teljesítménymérő eszközöket, hogy túllépjen a hiábavaló mutatókon.

A CreatorIQ korlátai

Egyes felhasználók panaszkodnak a nehézkes felületre, amely túl sok görgetést igényel.

Egyes felhasználók megjegyezték, hogy a platform nem biztosít megfelelő rugalmasságot a jelentések és kampánybeállítások egyedi igényeikhez való igazításához.

CreatorIQ árak

Egyedi árazás

CreatorIQ értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (550+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

🔍 Tudta? A videotartalom dominál az influencer marketingben. A statikus Instagram-bejegyzések már nem elegendőek – a márkák azokat az influencereket részesítik előnyben, akik vonzó rövid videókat készítenek, legyen szó alkalmi vlogról, unboxingról vagy egy teljes értékű, TikTok-trendnek álcázott filmre emlékeztető reklámról.

9. IQfluence (A legjobb AI-alapú influencer-felfedezéshez és kampányok előrejelzéséhez)

via IQfluence r

Az IQfluence mesterséges intelligenciája átvizsgálja a közösségi média platformokat, hogy az elkötelezettségi trendek és a követők véleménye alapján azonosítsa a feltörekvő influencereket, figyelembe véve az iparági relevanciát is. Ez lehetővé teszi a márkák számára, hogy felfedezzék a jól teljesítő mikro- és makroinfluencereket, mielőtt azok mainstreammé válnának, megteremtve ezzel az alapot a költséghatékonyabb partnerségekhez.

Ennek ellenére egyes marketingesek túl bonyolultnak találhatják a platform testreszabási lehetőségeit, mivel a funkciók teljes kihasználásához hosszú tanulási folyamat szükséges.

Az IQfluence legjobb funkciói

Optimalizálja a költségvetés elosztását prediktív kampányelemzések segítségével a ROI maximalizálása érdekében.

Építsen ki kapcsolatot a releváns közönséggel a mélyreható közönségszegmentálás segítségével.

Az AI-alapú betekintés segítségével korán azonosíthatja a feltörekvő influencereket, így biztosíthatja a partnerségeket, mielőtt azok mainstream népszerűségre tennének szert.

Az IQfluence korlátai

Nagyon korlátozott integráció külső CRM-ekkel

Bizonyos esetekben a kulcsszavak nem tűnnek összehangoltnak.

Nincsenek kiterjedt online oktatóanyagok vagy webináriumok, amelyek hasznosak lehetnek a rugalmas tanulási lehetőségeket kereső felhasználók számára.

IQfluence árak

Kezdő csomag: 295 USD/hó

Haladó: 545 USD/hó

Üzleti: 1300 USD/hó-tól

IQfluence értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🔍 Tudta? A TikTok által nemrég törölt hamis követői profilok száma 720,29 millió.

10. HypeAuditor (a legjobb AI-alapú csalásfelismeréshez)

via HypeAuditor

A HypeAuditor AI-alapú közönségminőségi pontszáma részletes jelentéseket nyújt az influencer követőiről, beleértve a valódi interakciókat és a mesterséges interakciókat. Ezzel kiküszöbölhető a felfújt mutatókért való fizetés kockázata, és a marketing költségvetés valódi elérést és konverziókat szolgálhat.

Bár elemzési funkciói hatékonyak, hiányoznak belőle az influencerekkel való kapcsolattartás és a kapcsolati menedzsment funkciók.

A HypeAuditor legjobb funkciói

Hasonlítsa össze az influencerek teljesítményét az iparági szabványokkal, hogy adat alapú döntéseket hozhasson a partnerségekről.

Kövesse nyomon a ROI-t a Google Analytics és a közösségi média hirdetések integrációin keresztül.

Fedezze fel az autentikus influencereket az AI-alapú csalásfelismerés segítségével, amely kiszűri a hamis követőket és interakciókat.

A HypeAuditor korlátai

Inkább az elemzésre, mint a teljes kampány végrehajtására összpontosít.

Az egyes régiókat megcélzó felhasználók bizonyos országokban korlátozott influencer-adatbázist tapasztaltak.

HypeAuditor árak

Egyedi árazás

HypeAuditor értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (190 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (35 értékelés)

11. Klear (A legjobb adatvezérelt influencer-elemzéshez)

via Klear

A Klear nyomon követi az influencerek korábbi tartalmait, és lehetővé teszi a marketingesek számára, hogy ellenőrizzék, az influencerek elkötelezettségi rátái konzisztensek-e vagy mesterségesen felfújták-e őket. Sőt, a nagyszabású kampányokat futtató márkák számára a Klear automatizálja az influencerekkel való kapcsolattartást és a szerződéskezelést.

Ennek ellenére kampányvégrehajtási eszközei alapszintűbbek.

A Klear legjobb funkciói

Tartsa be a szponzorált tartalmakra vonatkozó szabályokat a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) megfelelőségi ellenőrzésével.

Hozzáférés egy globális influencer adatbázishoz, amely magában foglalja az Instagramot, a TikTokot, a YouTube-ot és a Twittert.

Dolgozzon együtt kiváló minőségű alkotókkal a hitelességi pontrendszer által biztosított pontszámok alapján.

A Klear korlátai

Kevésbé személyre szabott elérési automatizálás

A platform keresési és szűrési funkciói nem annyira hatékonyak.

Voltak olyan esetek, amikor az influencereknek nehézséget okozott tartalmaik, különösen videóik megfelelő csatolása a Klear-ba felülvizsgálat céljából.

Klear árak

Egyedi árazás

Klear értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (25+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

12. GRIN (A legjobb teljes körű influencer-kapcsolatkezeléshez)

via GRIN

A GRIN egy átfogó influencer marketing platform, amelyet olyan e-kereskedelmi márkák számára terveztek, amelyek nagy léptékben szeretnék kezelni az influencerekkel való kapcsolataikat.

Ez eltér az egyszeri együttműködéseket kínáló influencer-piacoktól. Ehelyett a platform a hosszú távú partnerségeket részesíti előnyben, és egy CRM-hez hasonló rendszert kínál az influencerekkel való kapcsolattartás, a szerződések, a tartalom jóváhagyások és a fizetések nyomon követésére egy helyen.

Ára azonban közepes és nagyvállalatok számára van kialakítva, így a startupok számára kevésbé elérhető.

A GRIN legjobb funkciói

Csatlakoztassa a Shopify, WooCommerce és BigCommerce szolgáltatásokat a közvetlen értékesítés nyomon követéséhez.

Mérje az influencerek által generált értékesítési teljesítményt egyedi affiliate linkekkel és kedvezménykódokkal.

Kövesse nyomon a PR-csomagokat automatizált termékterjesztéssel, hogy biztosítsa a pontos szállítást.

A GRIN korlátai

Egyes felhasználók lassú válaszidőkről számolnak be az ügyfélszolgálati csapattal kapcsolatban.

Az éves szerződések nem minden vállalkozásnak megfelelőek.

GRIN árak

Egyedi árazás

GRIN értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (430+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 150 értékelés)

13. Aspire. io (A legjobb közösségvezérelt influencer marketinghez)

A GRIN-hez hasonlóan az Aspire. io is különösen alkalmas azoknak a márkáknak, amelyek egyszeri influencer-megállapodásokon túlmutató, hosszú távú nagyköveti kapcsolatok ápolására és felhasználók által generált tartalmak (UGC) együttműködéseire törekednek. Emellett automatizálja az influencerekkel való kapcsolattartást, és segít a márkáknak a releváns alkotókkal való kapcsolatfelvételben, anélkül, hogy manuálisan kellene keresniük őket.

Az eszköz elemzései túlmutatnak a felszínes elkötelezettségeken, és betekintést nyújtanak a közönség demográfiai adataiba, a konverziókba és a ROI-ba. A beépített CRM rendszerezi az influencerekkel való kapcsolatokat, megkönnyítve a hosszú távú partnerségek ápolását.

Az Aspire.io legjobb funkciói

Építsen ki fenntartható kapcsolatokat a kreatívokkal az ambassador program menedzsment segítségével.

Csökkentse az influencerekkel való oda-vissza levelezést az AI-alapú tartalomjóváhagyási munkafolyamatok segítségével.

Kövesse nyomon az affiliate linkeket AI segítségével az affiliate marketinghez , hogy pontosan tudja hozzárendelni a konverziókat.

Az Aspire.io korlátai

Egyes felhasználók részletesebb közönségszegmentálást szeretnének az elemzésekben.

Nem ideális azoknak a márkáknak, amelyek rövid távú vagy egyszeri együttműködéseket keresnek.

Aspire. io árak

Egyedi árazás

Aspire. io értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (110+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Erősítse influencer stratégiáját a ClickUp segítségével

Az influencer marketing iparág villámgyorsan fejlődött, ami aláhúzza, hogy az AI ma már nem luxus, hanem szükségszerűség. A márkák ma már automatizálják a kapcsolattartást és az influencerek ellenőrzését, hogy pontosan mérhessék a ROI-t. Ami egykor manuális, időigényes folyamat volt, ma már adat alapú, skálázható stratégia.

A listán szereplő mind a 13 eszköznek megvannak a maga előnyei. A ClickUp azonban a munkafolyamatok és kampányok nyomon követésére szolgáló megoldások terén viszi a pálmát.

Ezeket az előnyöket tovább növelheti, ha ezt az eszközt választja integrációs és szervezési funkciói miatt. Használja a ClickUp-ot, hogy mindent központosítson, a tartalom jóváhagyásától az influencerekkel való kommunikációig.

Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra!