A 10 legjobb influencer CRM 2025-ben

Az influencer marketing rendkívül hatékony, a márkák minden elköltött 1 dollár után 5,78 dollárnyi lenyűgöző ROI-t érnek el. Olyan márkát képvisel, amely több influencerrel is megpróbált együttműködni, de nehéznek találta?

Higgye el, megértem. Minden influencernek megvan a maga módszere, és nem lehet őket mind egy kalap alá venni. Személyre kell szabnia a megközelítését, de kinek van erre ideje, amikor millió más feladatot kell elvégeznie?

Belépés az influencerek CRM-jébe.

Ezek az eszközök forradalmasítják az influencerekkel való kapcsolatok kezelését. Egy helyen tárolják az összes fontos információt, egyszerűsítik a kommunikációt és biztosítják, hogy az együttműködések zökkenőmentesen működjenek.

Az elmúlt évben a ClickUp-nál dolgozó kollégáimmal együtt különböző lehetőségeket értékeltünk, és összeállítottuk az év 10 legjobb influencer CRM szoftverének listáját.

Először áttekintem, milyen szempontokat érdemes figyelembe venni ezeknél az eszközöknél, majd bemutatom a piacon elérhető legjobb influencer kapcsolatkezelő eszközöket. Kezdjük!

A piacon elérhető számos eszköz miatt nehéz lehet eldönteni, hol is kezdjük el értékelni őket. Íme néhány kulcsfontosságú szempont, amelyeket én figyelnék egy influencer CRM platformnál:

Influencer keresés : Keressen olyan eszközt, amely segít megtalálni azokat a közösségi média influencereket, akik összhangban vannak márkájának értékeivel és célközönségével, így időt és energiát takaríthat meg.

Trendkövetés : Legyen mindig egy lépéssel előrébb azáltal, hogy azonosítja és kihasználja a legújabb trendeket, beleértve a hírhedt LinkedIn algoritmus frissítéseket, a legjobban teljesítő Instagram Reels hanganyagokat, : Legyen mindig egy lépéssel előrébb azáltal, hogy azonosítja és kihasználja a legújabb trendeket, beleértve a hírhedt LinkedIn algoritmus frissítéseket, a legjobban teljesítő Instagram Reels hanganyagokat, TikTok hackeket és még sok mást, hogy kampányai mindig frissek és relevánsak legyenek.

Influencer sablonok : Keress olyan influencer CRM eszközöket, amelyek előre megtervezett sablonokkal rendelkeznek a kapcsolattartás és az együttműködés területén, amelyek segítik a kommunikáció egyszerűsítését és a következetesség fenntartását.

Elkötelezettség nyomon követése : Válasszon egy olyan eszközt, amely segít nyomon követni, hogy az influencerek hogyan lépnek kapcsolatba a közönségükkel, és hogyan teljesítenek a tartalmaik, hogy biztosan teljesítsék a kampány céljait.

Kampánykezelés : Győződjön meg arról, hogy az eszközök lehetővé teszik több kampány kezelését egyetlen platformról, így az influencerekkel való együttműködések szervezettek és terv szerint haladnak.

Teljesítményelemzés : Elsőbbséget élvezzenek azok az influencer-kezelő platformok, amelyek részletes elemzésekkel betekintést nyújtanak a kampányok sikerébe, segítve az adatokon alapuló döntéshozatalt.

Testreszabható irányítópultok : Válasszon olyan eszközöket, amelyek személyre szabott irányítópultokkal rendelkeznek, hogy kiemelje a kampányai számára legfontosabb mutatókat és információkat.

Integrációs képességek: Előnyben részesítsd az általad használt más platformokkal való integrációt, javítva a : Előnyben részesítsd az általad használt más platformokkal való integrációt, javítva a közösségi média menedzsment vagy CRM eszközeid funkcionalitását és hatékonyságát.

Ezek a CRM-komponensek elengedhetetlenek az influencer marketing stratégiád optimalizálásához és az együttműködések maximális kihasználásához. Ezeknek a hatékony CRM-tippeknek a megvalósításával tovább javíthatod az influencerekkel való kapcsolatok kezelését és a kampányok teljesítményének zökkenőmentes nyomon követését.

Az influencer CRM eszköz segítségével azonosíthatja a legjobb influencereket az együttműködéshez, nyomon követheti az influencerek és követőik közötti interakciókat, valamint elemezheti a kampányok teljesítményét.

Íme a legjobb influencer CRM eszközök listája, amelyek közül választhatsz!

1. ClickUp – Jó influencer ügyfélkapcsolat-kezeléshez

Kezelje az összes influencer-kapcsolatát egy platformon a ClickUp CRM projektmenedzsment szoftverével.

Kezdjük a ClickUp -pal – egy all-in-one platformmal, amely minden CRM-igényét kielégíti.

A ClickUp CRM projektmenedzsment szoftvere lehetővé teszi, hogy felügyelje influencer marketing tevékenységének minden aspektusát. Egy praktikus funkcióval rendelkezik, egy központi hubbal, ahol nyomon követheti az influencerek interakcióit, figyelemmel kísérheti a kampány előrehaladását és biztosíthatja a megfelelő időben történő kommunikációt.

Így könnyebbé válik az influencer marketing tevékenységek kezelése:

Hatékony influencer-kezelés: Hozzon létre egy dedikált munkaterületet az influencer-marketinghez. Kezelje az influencer-profilokat, kövesse nyomon a kampányok előrehaladását, központosítsa a kommunikációt, és zökkenőmentesen működjön együtt az influencerekkel és a csapattagokkal anélkül, hogy platformot kellene váltania.

Marketingtevékenységek nyomon követése: A ClickUp Dashboards segítségével nyomon követheti marketingcsapatának tevékenységét az aktív kampányok során. Ehhez minden influencernek idővonalat kell hozzárendelni, és be kell állítani az értesítéseket, hogy folyamatosan tájékozott legyen a haladásról. A ClickUp Dashboards segítségével nyomon követheti marketingcsapatának tevékenységét az aktív kampányok során. Ehhez minden influencernek idővonalat kell hozzárendelni, és be kell állítani az értesítéseket, hogy folyamatosan tájékozott legyen a haladásról.

Adat alapú influencer kiválasztás: Azonosítsa és célozza meg a kampányaihoz leghatékonyabb influencereket. Használja Azonosítsa és célozza meg a kampányaihoz leghatékonyabb influencereket. Használja a ClickUp egyéni mezőit az influencer adatok, demográfiai adatok, elkötelezettségi mutatók és teljesítménytörténet tárolására, hogy adat alapú döntéseket hozhasson a kampány teljesítményének maximalizálása érdekében.

Tartalomkészítés és jóváhagyás: Könnyítse meg az influencerekkel való zökkenőmentes együttműködést a tartalomkészítés során. Ossza meg a kampányismertetőket, a tartalomnaptárakat és a hangulat táblákat. Használja Könnyítse meg az influencerekkel való zökkenőmentes együttműködést a tartalomkészítés során. Ossza meg a kampányismertetőket, a tartalomnaptárakat és a hangulat táblákat. Használja a ClickUp Docs szolgáltatást a valós idejű közös szerkesztéshez és a jóváhagyási folyamat egyszerűsítéséhez.

Kampányteljesítmény és ROI nyomon követése: Figyelje az influencerek elkötelezettségét mérő mutatókat, kövesse nyomon a legfontosabb teljesítménymutatókat (KPI-ket), és mérje a kampányok megtérülését (ROI). Készítsen informatív jelentéseket, hogy azonosítsa a fejlesztésre szoruló területeket, és optimalizálja a jövőbeli kampányokat.

Automatizálás: Egyszerűsítse az ismétlődő marketingfeladatokat, például az influencerek fizetési értesítéseinek fogadását és a drip e-mailek küldését Egyszerűsítse az ismétlődő marketingfeladatokat, például az influencerek fizetési értesítéseinek fogadását és a drip e-mailek küldését a ClickUp Automations segítségével.

Különböző CRM-sablonokat is használhatsz, amelyek strukturált elrendezést biztosítanak az influencerek adatainak, a kampány mérföldköveinek és a teljesítménymutatóknak az egy helyen történő kezeléséhez.

Töltse le ezt a sablont Készítse el következő szerződését gond nélkül a ClickUp Influencer Contract Doc Template segítségével!

Az egyik ilyen sablon a ClickUp Influencer Contract Template, amely biztosítja, hogy az influencerekkel kötött összes megállapodás szabványos, egyértelmű és világos formában legyen.

Egyszerűen fogalmazva, segít szolgáltatási szerződés megkötésében, amelyben meghatározhatók olyan elemek, mint a szolgáltatás hatálya, a fizetési feltételek, az influencerekre vonatkozó irányelvek, a márka üzenetei és a szellemi tulajdonjogok.

A sablon segítségével professzionális szerződést hozhat létre, és nyomon követheti az egyes influencer-szerződések előrehaladását. Az egyéni mezők segítségével minden szerződést megjelölhet olyan részletekkel, mint a vonatkozó költségvetés vagy a marketing fázis.

Több mint 15 ClickUp nézetet is használhat, beleértve a Lista, Gantt, Munkafolyamat és Naptár nézeteket, hogy nyomon kövesse és rendszerezze az influencerekkel kapcsolatos információkat, miközben azonosítja a releváns influencereket.

Töltse le ezt a sablont Fejlessze CRM-stratégiáit a ClickUp egyszerű CRM-sablonjával

Bár az előző sablont is felhasználhatja influencer-szerződés létrehozásához, a ClickUp Simple CRM Template segít a kapcsolatok kezelésében. Ez a sablon lehetővé teszi a kapcsolatok állapotának testreszabását és további mezők hozzáadását, hogy egy pillanat alatt több információt láthasson.

Íme néhány előnye az egyszerű CRM-sablon használatának:

Központosítsd az influencer-adatok kezelését , hogy biztosítsd a következetességet és a pontosságot.

Automatizálja az adatbevitelt , hogy hatékonyan racionalizálja az értékesítési munkafolyamatokat.

Szerezzen átfogó képet az influencerekkel való interakciókról, megkönnyítve ezzel a tájékozott döntéshozatalt.

A jobb ügyfélismeretek azonosítása az influencerekkel való kapcsolatok javítása érdekében

Ezenkívül a List view és Table view in ClickUp funkciókban a legördülő mezők egyetlen képernyőn jelenítik meg az influencer partnereid prioritási szintjeit, szakaszait, becsült értékeit, telefonszámait és egyéb adatait. Ez lehetővé teszi, hogy gyorsan áttekintsd és prioritásba sorold a legígéretesebb partnerségeket, így időt takaríthatsz meg, amelyet egyébként a feladatok között való navigálással vagy új lapok megnyitásával töltenél el ugyanazon információk megkeresése érdekében.

Miután elindított egy influencer marketing kampányt, a platform több száz marketing projektmenedzsment eszközzel nyújt támogatást. Például a ClickUp Goals lehetővé teszi, hogy értékesítési célokat, mérföldköveket vagy egyéb mutatókat állítson be az influencerek teljesítményének értékeléséhez.

A ClickUp Brain segítségével gyorsabban hozhat létre és készíthet kiváló minőségű influencer marketing anyagokat – videó forgatókönyvektől a közösségi média posztokig és landing oldalakig.

És említettem már, hogy a ClickUp Brain segítségével lehet elérési szövegeket készíteni? A ClickUp beépített AI asszisztense szerepkörspecifikus utasításokkal segít influencer kampányötletek kidolgozásában, tartalmi összefoglalók készítésében és marketing esettanulmányok kidolgozásában, így ez az egyik legjobb AI tartalomkészítő platform a piacon.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp CRM eszközével teljes körű kampánykezelési támogatást kapsz.

Használjon sablonokat a marketingfolyamatok és influencerek kezeléséhez, így csak töredékét kell ráfordítania az időnek, mint egyébként.

Tárolja központilag az összes marketingeszközt, és szervezze meg őket a ClickUp Docs segítségével.

Integrálható több mint 1000 alkalmazással az influencer marketing hatékonyságának növelése érdekében.

Használjon mérhető célkitűzési és nyomonkövetési rendszereket, hogy biztosan elérje marketingcéljait.

A ClickUp korlátai

Az új felhasználóknak egy kis időre lehet szükségük, hogy megtanulják a ClickUp összes funkciójának használatát.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/felhasználó havonta

Üzleti: 12 USD/felhasználó havonta

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9500+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. CreatorIQ – Nagyszerű nagy influencer-adatbázisokhoz

via CreatorIQ

A CreatorIQ mind a Facebookot, mind az Instagramot támogatja, és megkönnyíti az influencerek felkutatását, a kampányok kezelését és az átfogó jelentések készítését.

Ehhez központosítja a fontos influencer-adatokat, és zökkenőmentes hozzáférést biztosít a kampány teljes életciklusa alatt. Az egységes felületről hozzáférhet az egyes influencerek részletes közösségi elemzéseihez, beleértve a közönség demográfiai adatait és a jelenlegi kampányok iránti érdeklődést.

API-ja segít nyomon követni a közönség elérését és az elkötelezettség mutatóit, biztosítva, hogy tartalmad teljes potenciálját kihasználd.

A CreatorIQ a legjobb választás azoknak a márkáknak, amelyek nagy influencer-adatbázissal rendelkeznek. Az egyik ok, amiért ezt mondjuk, az, hogy robusztus keresőfunkcióval rendelkezik, amely több mint 15 millió tartalomalkotót fed le. Gazdag influencer-elemzései a Google AI képfelismerő technológiáját használják az érdeklődési körök és a márkákhoz való vonzódás feltárására, javítva ezzel az influencerek kiválasztását és a kampányok hatékonyságát.

A CreatorIQ legjobb funkciói

Fedezze fel kampányához megfelelő influencereket, és szűrje ki a hamis követőkkel rendelkezőket a fejlett tulajdonságok elemzésével.

Automatizálja az influencerek fizetését egyszerűsített fizetési módokkal és ösztönzőkkel

Kövesse nyomon az influencerek tartalmainak teljesítményét átfogó jelentések és betekintések segítségével.

A CreatorIQ korlátai

Egyes felhasználók szerint a eszköz irányítópultja nehezen kezelhető, és gyakran nem ad pontos eredményeket.

A felhasználók észrevették, hogy sok időbe telik az egyik képernyőről a másikra váltani.

CreatorIQ árak

Egyedi árazás

CreatorIQ értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (540+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

3. Klear – Jó az elérhetőségkezeléshez

via Klear

A Klear (korábban Twtrland) egy átfogó influencer-piac, ahol influencereket lehet felfedezni, kampányokat nyomon követni és kifizetéseket kezelni. Ez az influencer marketing CRM a legjobb az elérhetőségkezeléshez, mivel intelligens keresési szűrőkkel ellátott felfedező portállal rendelkezik, amely segít megtalálni az egyedi fizikai és készségalapú tulajdonságokkal rendelkező influencereket.

A Klear használata egyszerű. Kiválasztja a közösségi média platformot, amelyre összpontosítani szeretne, és beállítja a szűrőket. Íme három szűrőpélda:

Témaszűrő : Fedezze fel az influencereket tartalomtípusuk alapján, például DIY, utazás vagy divat.

Hely szűrő : Használja ezt helyspecifikus kampányokhoz; ez leszűkíti az influencereket egy adott földrajzi területre.

Demográfiai szűrő: Keress influencereket demográfiai adatok, például életkor és nem alapján, hogy jobban megcélozhassad a közönségedet.

Ezeket felhasználhatja versenytársai auditálására és riválisai influencer marketing stratégiáinak elemzésére is.

A Klear legjobb funkciói

Használja a márka kereső funkciót, hogy megtalálja azokat a tartalomalkotókat, akik összhangban vannak a márka értékeivel.

A kampány előrehaladásának mutatói közvetlenül a platformon belül érhetők el.

Szerezzen betekintést a versenytársak marketingstratégiáiba a stratégiai tervezéshez

A Klear korlátai

A Klear nem feltétlenül a legalkalmasabb a nagyon specifikus niche közönséggel rendelkező mikroinfluencerek felkutatására.

A fizetési integrációk beállítása bonyolult lehet.

Klear árak

Egyedi árazás

Klear értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 20 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

4. Grin – Jó influencer marketing jelentésekhez

via Grin

A Grin az egyik legfelhasználóbarátabb influencer marketing platform. Kifejezetten az e-kereskedelmi influencer marketinghez és az ahhoz kapcsolódó jelentések készítéséhez lett kifejlesztve.

A Grin segít a marketingeseknek a potenciális influencerek felfedezésében és velük való kapcsolatfelvételben.

Ha nem biztos benne, mely influencerekkel érdemes együttműködni, a Grin influencer-értékelési rendszere a tartalomalkotókat a célpiacához való relevanciájuk alapján rangsorolja. Fejlett elemzése túlmutat az alapvető demográfiai adatokon, mélyebb betekintést nyújt a célközönségébe, és segít hatékony partnerségek kialakításában és lenyűgöző eredmények elérésében.

A Grin legjobb funkciói

Kezelje az összes beszélgetést, kapcsolattartást és termékterjesztést egyetlen integrált CRM platformon.

Fejlett elemzési eszközökkel mélyebb betekintést nyerhet a közönség demográfiai adataiba és viselkedésébe.

Könnyítse meg a márka értékeivel összhangban álló tartalomalkotókkal való stratégiai partnerségek kialakítását.

Grin korlátai

A Grin influencer-adatbázisa az iparág vagy a niche alapján korlátozott lehet.

Gyakran megköveteli a felhasználóktól, hogy éves szerződést írjanak alá.

Grin árak

Egyedi árazás

Grin értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (360+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (140+ értékelés)

5. Traackr – Jó a személyre szabott influencer-kezeléshez

via Traackr

A Traackr öt különböző terméket kínál:

Grow : Segít az influencerek zökkenőmentes bevonásában

Activate : Megkönnyíti a tartalomkészítésben való együttműködést és a kapcsolattartást.

Mérés : nyomon követi a ROI-t, a referenciaértékeket és a versenyképes teljesítményt.

Optimalizálás : Javítja a költségvetés és a folyamatok optimalizálását

Skálázhatóság: Az influencer programok skálázhatósága globális adatkonzolidálással

Kipróbáltuk a Measure-t, hogy felmérjük egyik influencer marketing kampányunk sikerét. Elemeztük az influencerek elkötelezettségét és a ROI-t, és még a ClickUp teljesítményét is nyomon tudtuk követni a versenytárs márkákhoz képest.

Egy funkció, amelyet különösen hasznosnak találtam, az automatikus márkaemlítések nyomon követése egy valós idejű, testreszabott feedben. Ez lehetővé teszi, hogy lássuk, megkapjuk-e a várt expozíciót. A közösségünkön belüli betekintéseket és trendi hashtageket is felhasználhatnám marketingstratégiáink finomításához.

A Traackr legjobb funkciói

Részletes ROI- és benchmark-elemzésekhez való hozzáférés

Használja a költségvetés-optimalizálási funkciókat a kiadások ellenőrzéséhez.

A Traackr korlátai

Néha hibásan működik és lassú.

A kampány munkafolyamatok nehézkesek

Traackr árak

Növekedés : 20 000 USD/évtől (minimum 3 felhasználó)

Standard : 32 500 USD/évtől (minimum 5 felhasználó)

Plusz: 55 000 USD/évtől (minimum 10 felhasználó)

Traackr értékelések és vélemények

G2: 4. 3/5 (290+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (30+ értékelés)

6. Upfluence – Jó influencer marketing kampányok automatizálásához

via Upfluence

Az Upfluence segít a kreatívok azonosításában a közönség, a tartalom és a teljesítmény mutatói alapján olyan nagy platformokon, mint az Instagram, a YouTube és a Facebook. Amellett, hogy összeköti Önt a megfelelő kreatívokkal, központi csomópontként szolgál a benyújtások kezeléséhez és a kifizetések feldolgozásához. Ez segít a kampányok automatizálásában.

Az Upfluence adatbázis több millió influencert, mikroinfluencert és hírességet tartalmaz. Lehetővé teszi a keresés finomítását több mint 20 szűrő segítségével, beleértve a kulcsszavakat, a közönség méretét és a közösségi platformokat.

Továbbá pontosan meghatározhatja azokat az influencereket, akik már említik a márkáját, így növelve az együttműködés lehetőségét.

Az Upfluence influencer szerződésekhez és kapcsolattartó e-mailekhez is sablonokat biztosít.

Az Upfluence legjobb funkciói

Hozzáférés adatgazdag influencer profilokhoz több közösségi média platformon

Egyszerűsítse a kapcsolattartást automatizált e-mailekkel, hogy racionalizálja az adminisztratív feladatokat és időt takarítson meg.

Használja a Chrome bővítményt a továbbfejlesztett funkciókhoz, például az influencer-adatok és teljesítménymutatók részletes elemzéséhez.

Az Upfluence korlátai

Nincs lemondási politika

Lehet, hogy nem olyan intuitív, mint néhány más influencer marketing eszköz.

Upfluence árak

Egyedi árazás

Upfluence értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 130 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (30+ értékelés)

7. AspireIQ – Jó influencer kampányok méretezéséhez

via Aspire

A korábban Revfluence néven ismert AspireIQ (más néven Aspire) segít azonosítani a legjobban teljesítő influencereket a saját szegmensében, megkönnyítve a gyors kapcsolatfelvételt és bemutatkozást.

Ez a platform megkönnyíti a kommunikációt az influencerekkel, köszönhetően olyan időtakarékos funkcióknak, mint az előre beállított feltételek sablonjai és az automatizált termékterjesztés. Ezek a funkciók segítenek a meglévő influencer kampányok méretének növelésében.

Az Aspire kiterjedt alkotói piactere időt takarít meg az együttműködések felkutatásában, és lehetővé teszi az alkotók számára, hogy javaslatokat nyújtsanak be potenciális partnerségekre.

Az influencer CRM funkció hatékonyan rendszerezi és tárolja az influencerek elérhetőségi adatait, megkönnyítve ezzel a kapcsolattartást.

Az AspireIQ legjobb funkciói

Automatizálja az olyan folyamatokat, mint a szerződések megfogalmazása és elküldése vagy a termékek teljesítésének kezelése.

Testreszabhatja a munkafolyamatokat a feladatok hatékonyságának és összehangolásának biztosítása érdekében.

Integrálja az e-maileket, hogy központosított kommunikációs csatornákat tartson fenn az influencerekkel.

Az AspireIQ korlátai

Nem intuitív CRM-rendszerrel rendelkezik. Például az e-mail címet csak egyszer lehet hozzáadni, ami bonyolítja a számlázási kapcsolattartók szervezését.

AspireIQ árak

Alapvető információk : Egyedi árazás

Pro : Egyedi árazás

Vállalati: Egyedi árazás

Aspire értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 1100 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 180 értékelés)

8. Modash – Jó választás B2C márkák számára

via Modash

A Modash egy átfogó influencer menedzsment platform, amelynek célja az influencer marketing tevékenységek egységesítése és optimalizálása.

A platform intuitív felülete lehetővé teszi az egész csapat számára, hogy könnyedén nyomon kövesse az influencerekkel való interakciókat. Láthatja, mely influencerekkel vették fel a kapcsolatot, kik utasították el az ajánlatokat, és kik tárgyalnak jelenleg az üzletekről, így egyszerűsítve a munkafolyamatot és biztosítva a kampány átláthatóságát.

A Modash kiterjedt adatbázisa az Instagram, a TikTok és a YouTube minden alkotóját tartalmazza, ami azt jelenti, hogy több mint 250 millió profilt kínál, így széles körű szakértői bázist biztosít az együttműködéshez. Különböző profilkritériumok, például követői szám, nyelvek, elkötelezettségi arányok, hashtagek és a biográfiában szereplő kulcsszavak alapján kereshet és szűrhet alkotókat.

A Modash legjobb funkciói

Fedezze fel azokat az influencereket, akik illeszkednek az ideális közönségéhez

Kampányok figyelemmel kísérése egyedi betekintés és teljesítménykövetés érdekében

Egyszerűsítse az influencerekkel való kapcsolattartást azáltal, hogy minden interakciót dokumentál és rendszerez.

A Modash korlátai

Az Instagram-tartalmak nyomon követésében vannak bizonyos korlátozások.

Modash árak

Alapvető funkciók : 120 USD/hó felhasználónként

Teljesítmény : 299 USD/hó 5 felhasználó esetén

Haladó : 899 USD/hó 10 felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Modash értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

9. Storyclash – Adatok kezelésére alkalmas

via Storyclash

A Storyclash influencer-kereső és -felfedező funkciója lehetővé teszi a márkák számára, hogy influencereket azonosítsanak az Instagramon, a TikTokon és más közösségi média platformokon. Szűrőket alkalmazhat, például hely, közönség mérete, nem és elkötelezettségi arány, hogy megtalálja a kampányaihoz ideális influencereket.

A Storyclash influencer CRM-je minden fontos influencer-információt egy központi helyen gyűjt össze. A drag-and-drop funkcióval hatékonyan kezelheti az influencerek adatait, és könnyedén frissítheti azokat. A testreszabható címkék, tagek és jegyzetek tovább javítják a szervezést és a munkafolyamat-kezelést, biztosítva az influencer-kapcsolatok kezelésének egyszerűsített megközelítését.

A Storyclash legjobb funkciói

Kövesse nyomon az influencerekkel való együttműködéseket és a kampányok teljesítményét valós időben

Használj AI-alapú elemzéseket az elkötelezettségi mutatók és a közönség demográfiai adatainak nyomon követéséhez.

Végezzen átfogó versenytárs-elemzést a stratégiai betekintés érdekében

A Storyclash korlátai

Egyes felhasználók szerint az árak kissé magasak.

Más marketingeszközökkel való integrációja korlátozott.

A Storyclash árai

Light : 999 USD/hó áron

Professzionális : 1999 USD/hó áron

Vállalati: Egyedi árazás

Storyclash értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (25+ értékelés)

10. Promoty – Jó influencerek felfedezéséhez

via Promoty

Ha könnyen hozzáférhető felhasználói tartalmakat szeretne újra felhasználni, teljesítményt nyomon követni és a márka láthatóságát fenntartani, akkor érdemes megfontolnia a Promoty használatát.

Ez az influencer marketing platform több mint 100 millió alkotó adatbázisát kínálja, és lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a keresést közönség, érdeklődési kör és számos egyéb kritérium szerint szűrjék.

A Promoty platformon belüli influencer CRM egyszerűsíti az influencerek felkutatását a TikTokon, a YouTube-on és az Instagramon. Az influencerek adatait közvetlenül a rendszerbe viheti be, hogy javítsa a kampánykezelést és a nyomon követést.

A Promoty egy alkalmazáson belüli csevegési funkcióval is rendelkezik, amely valós idejű kommunikációt tesz lehetővé az influencerekkel, javítva ezzel az együttműködés hatékonyságát.

A Promoty legjobb funkciói

Hozzáférés átfogó elemzésekhez és jelentésekhez a kampány teljesítményéről

A beépített munkafolyamatokkal egyszerűsítheti a tartalom jóváhagyási folyamatait.

Kezelje hatékonyan az influencerek kifizetéseit és együttműködéseit a platformon belül

A Promoty korlátai

Egyes felhasználók szerint időbe telik a kampány részleteinek beállítása.

Promoty árak

Alap: 95 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 198 USD/hó felhasználónként

Szakértő: 297 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 907,50 USD/hó felhasználónként

Promoty értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Itt az idő a döntéshozatalra.

Az influencer marketing nagy szerepet játszik, és évente a tartalommarketing-költségvetés jelentős részét teszi ki. Mivel sok vállalat már alkalmazza az influencer marketinget, elengedhetetlen, hogy hatékony influencer-kezelő eszközökkel fokozzuk erőfeszítéseinket.

Íme a véleményem: még ha sok mindent meg kell tanulni a használatához, a ClickUp kiemelkedik, mint all-in-one CRM és projektmenedzsment eszköz. Egyedülálló módon ötvözi az influencer menedzsment képességeit átfogó CRM funkciókkal. Lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy egyetlen platformon egyszerűsítsék az influencerekkel való együttműködést, nyomon kövessék a kampányok teljesítményét és zökkenőmentesen kezeljék az ügyfélkapcsolatokat.

A feladatkezelés, a célkövetés és a kiterjedt integrációs lehetőségek olyan funkcióival a ClickUp lehetővé teszi a csapatok számára, hogy hatékony CRM-gyakorlatok fenntartása mellett javítsák influencer marketing stratégiáikat. Párosítsa egy influencer-felfedező platformmal, és így értékes eszközhöz juthat, amellyel hatékonyan maximalizálhatja a tartalommarketing-költségvetést.

Regisztrálj még ma egy ingyenes ClickUp-fiókra, hogy maximalizáld influencer marketing tevékenységed ROI-ját!