A 10 legjobb Instagram-elemző eszköz a teljesítmény nyomon követéséhez 2025-ben

Havonta több mint 2 milliárd ember használja az Instagramot. Szociális média menedzserként más márkákkal, véletlenszerű mémekkel, macskás videókkal és más influencerekkel verseng a figyelemért.

Hogyan alakíts ki olyan Instagram-stratégiát, amely a kívánt eredményeket hozza? Először is, tanulj az adatokból. Instagram-elemző alkalmazásokra van szükséged, hogy felismerd a trendeket, betekintést nyerj és lehetőségeket találj.

Az Instagram-elemző eszközök segítségével nyomon követheted tartalmaid és Instagram-üzleti fiókod teljesítményét. Az elemzési adatokból értékes információkat szerezhetsz, amelyekkel Instagram-befektetésed megtérülése magasabb lesz.

Ez a bejegyzés az Instagram-elemzések nyomon követésére szolgáló 10 legjobb eszközt, azok funkcióit, hátrányait és árait, valamint azt tárgyalja, hogy ezek hogyan alakíthatják marketingstratégiáját.

Mit kell keresned egy Instagram-elemző eszközben?

Íme, mire kell figyelni az Instagram-elemző eszközöknél.

Átfogó nyomon követés: Keress olyan Instagram-elemző eszközöket, amelyek részletes elemzéseket és megbízható jelentéseket nyújtanak olyan fontos mutatókról, mint az elérés, az elkötelezettség, a hashtagek teljesítménye és a követők számának növekedése.

Közönségstatisztikák: Instagram-elemző eszközének hozzáférést kell biztosítania a követői részletes demográfiai adataihoz, beleértve a helyet, életkort, nemet, elkötelezettségi mutatókat és a követői érdeklődési körét.

Felhasználóbarát felület : Válasszon egy hatékony Instagram-elemző eszközt intuitív irányítópulttal, hogy a különböző érdekelt felek könnyen navigálhassanak és hozzáférhessenek az elemzési adatokhoz.

Valós idejű figyelés: Válasszon olyan eszközt, amely valós időben követi nyomon a közönség interakcióit és a trendeket.

Versenyelemzés: Válasszon egy Instagram-elemző eszközt, amely lehetővé teszi, hogy összehasonlítsa teljesítményét a versenytársakéval, és így azonosítsa az optimalizálható és bővíthető területeket.

Optimalizálás: Keresse meg az Instagram-elemző eszköz ajánló funkcióit, például az AI-alapú javaslatokat az optimális posztolási időpontokról, az optimális tartalomtípusokról (például a posztok helyett a reels), valamint a korábbi adatok és trendek alapján készült feliratok és hashtagek ötleteit.

Integrációs képességek: Válasszon olyan Instagram-eszközt, amely integrálható a meglévő közösségi média menedzsment eszközök és elemzési platformok technológiai rendszerébe, így koherens és adatközpontú közösségi média marketing stratégiát alakíthat ki.

1. SocialBook

via SocialBook

A SocialBook egy Instagram-elemző eszköz, amely segít a márkáknak és az influencereknek növelni a közösségi médiában való jelenlétüket és bővíteni üzleti tevékenységüket. A SocialBook segítségével a márkák időt takaríthatnak meg az influencerek keresésével, velük való kapcsolatfelvétellel és velük való együttműködéssel.

Tegyük fel, hogy egy női profi kerékpárosok számára készült ruházati márka marketingkampányt tervez indítani az Instagramon. A cél egy termékbevezetési kampány létrehozása az Instagramon aktív női profi kerékpárosok támogatásával, a vásárlói visszajelzések összegyűjtése és egy vonzó közösség felépítése.

A márka Instagram-elemző eszközt használ, hogy megtalálja a saját szegmensében aktív influencereket, e-maileket küldjön nekik, és egyetlen irányítópultról kezelje a kampányt.

A SocialBook ingyenes Instagram-elemző eszköze segít a tartalomkészítőknek növelni követőik számát és bevételt szerezni elérhetőségükből, így ez az egyik legnépszerűbb közösségi média-elemző eszköz.

A SocialBook legjobb funkciói

Kezelje az influencerekkel való kapcsolatait úgy, hogy megjegyzéseket fűz a profilokhoz, és így világos képet kap az együttműködésről.

Az integrációs funkciók segítségével egyszerre tömeges e-maileket küldhetsz a listádon szereplő összes influencernek.

Értékelje az egyes influencerek teljesítményét és bevételeit az egyedi kuponkódjaik nyomon követésével.

Kövesse nyomon a marketing KPI-ket a fiókelemző műszerfal segítségével, és szerezzen betekintést a kampányköltségekbe.

A SocialBook korlátai

Egyes felhasználók alkalmi hibákról és késésekkel az elemzési adatok frissítésében számolnak be.

A felhasználók bonyolultnak találják az elemző modul navigálását.

SocialBook árak

Platinum : 499 USD/hó (éves számlázás)

Enterprise: Egyedi árazás

SocialBook értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (56 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

2. SocialPilot

Nem kapsz visszajelzéseket, annak ellenére, hogy rendszeresen töltesz fel Instagram-sztorikat és bejegyzéseket? Lehet, hogy a tartalmaid nem találnak visszhangra a követőid körében.

A közönség viselkedésének és elvárásainak megértése elengedhetetlen növekedési stratégia az Instagram-fiókok fejlesztéséhez.

A SocialPilot Instagram-elemző eszköz segít megérteni a célközönségedet. Az Instagram közönségminőségi pontszámának segítségével betekintést nyerhetsz a stratégiai marketingdöntések meghozatalához.

A SocialPilot legjobb funkciói

Kövesse nyomon Instagram-bejegyzéseinek elemzését, függetlenül attól, hogy a SocialPilot segítségével teszi-e közzé őket vagy sem.

Testreszabható PDF-jelentések automatikus ütemezése különböző Instagram-profilokhoz és Slack-értesítések a függőben lévő műveletekről.

A SocialPilot AI Assistant segít átírni és újra felhasználni a tartalmaidat.

Használj előre elkészített közösségi média sablonokat és generálj feliratokat, hogy minden bejegyzés illeszkedjen a márkád hangjához.

A SocialPilot korlátai

Nincs figyelmeztetés, ha egy új bejegyzést egy másik bejegyzéssel egy időben ütemez, ami kettős közzétételhez vezet.

A jelentéskészítő eszköz nem olyan robusztus, mint más eszközök, például a Google Analytics.

SocialPilot árak

Professzionális : 22,5 USD/hó (éves számlázás)

Kis csapat : 37,5 USD/hó (éves számlázás)

Ügynökség : 75 USD/hó (éves számlázás)

Agency+: 150 USD/hó (éves számlázás)

SocialPilot értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (673 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (362 értékelés)

3. Phlanx

via Phlanx

A biztonsági szakértők szerint az Instagramon több millió hamis botfiók található.

Az olyan Instagram-elemző eszközök, mint a Phlanx, segítenek felismerni a hamis követőkkel rendelkező fiókokat, vagy kideríteni, hogy egy influencer bejegyzései valódi elkötelezettséget kapnak-e. Növelje influencer marketing kiadásainak megtérülését.

A Phlanx tartalommarketing szoftvere három fontos Instagram-elkötelezettségi mutatót számol ki: Instagram-elkötelezettségi kalkulátor, Instagram-bejegyzés-lájkolások kalkulátor és Instagram-versenytárs-követő.

Az ingyenes eszközök, mint például a Phlanx Instagram-elemzője, nyomon követik a fiókjaid és a versenytársak elkötelezettségét is, hogy optimalizálhasd a jövőbeli Instagram-kampányaidat.

A Phlanx legjobb funkciói

Instagram-audit az influencerek fiókjain, hogy azonosítsd a valódi vagy inaktív követőiket és az elkötelezettségi arányukat.

Mérje meg fiókja elkötelezettségi arányát a Phlanx Instagram Engagement Calculator segítségével, hogy megbizonyosodjon arról, hogy közönsége azonosul a tartalmával.

Hasonlítsd össze fiókodat a versenytársakéval, hogy egymás mellett értékelhesd a legfontosabb mutatókat és a mennyiségi adatokat.

A Phlanx Top Lists segítségével megtalálhatja a legnépszerűbb influencereket az Instagramon és más közösségi média platformokon.

A Phlanx korlátai

Az olyan specifikus mutatóadatok, mint a közönség érdeklődése, megbízhatatlanok lehetnek.

Phlanx árak

Alapszintű : 39 USD/hó

Prémium : 60 USD/hó

Üzleti: 90 USD/hó

Phlanx értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

4. Analisa. io

via Analisa

Tegyük fel, hogy Ön több fiókot kezelő közösségi média menedzser. Az Analisa AI-alapú marketingelemző szoftvere valós idejű betekintést nyújt az Instagrammal kapcsolatos fontos kérdésekbe, mint például az optimális posztolási idők, influencer kampányötletek és a közönség demográfiai adatai.

Használja az Analisa ingyenes Instagram-elemző eszközeit a versenytársak elemzéséhez, a korábbi teljesítmény nyomon követéséhez és az influencerek feltérképezéséhez.

Analisa. io legjobb funkciói

Részletes elemzések az Instagram-tartalomstratégiádhoz, beleértve az elkötelezettségi statisztikákat, a hashtag-elemzéseket és a követők számának növekedését.

Az influencerek korábbi posztjainak teljesítményét és a közösségi média adatait testreszabott dátumtartományokra vonatkozóan is lekérdezheti.

A részletes betekintést nyújtó, testreszabott jelentések a különböző érdekelt felek igényeinek is megfelelnek, és adat alapú betekintést nyújtanak az Instagram marketingstratégiájába és teljesítményébe.

Töltse le a részletes jelentéseket vizuálisan vonzó sablonokban PDF vagy CSV formátumban.

Az Analisa.io korlátai

A hashtag-benchmarking és a demográfiai elemzés csak fizetős csomagokban érhető el.

Egyes felhasználók panaszkodnak a pontatlan elemzésekre.

Analisa. io árak

Alapszintű: Ingyenes

Prémium: 48,30 USD/hó (éves számlázás)

Plusz: 104,30 dollár / hónap (éves számlázás)

Pro: 167,30 dollár/hónap (éves számlázás)

Analisa. io értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

5. Squarelovin

via Squarelovin

A Matter megállapításai szerint a fogyasztók 69%-a jobban bízik az influencerekben, mint a márkától származó információkban.

Több ügyfelet kezelő digitális marketing menedzserként meg kell szereznie a felhasználók által generált tartalmakat, és együtt kell működnie a közösségi média fiókokkal és a niche-ben tevékenykedő influencerekkel, hogy elnyerje az ügyfelek bizalmát.

A Squarelovin az egyik legjobb ingyenes Instagram-elemző eszköz, amely egyetlen irányítópultról kezeli a közösségi tartalmakat és optimalizálja Instagram-teljesítményét. Az elemző eszköz olyan funkciókat tartalmaz, mint a hashtag-elemzés, valamint a készítők és a menedzserek számára készült felületek.

Építsen olyan márkát, amely rezonál az ügyfeleivel, és alakítson ki értelmes partnerségeket a tartalomalkotókkal.

A Squarelovin legjobb funkciói

A Dashboard olyan mutatókat elemz, mint a megjelenítések, a hatótávolság, a történetek és a bejegyzések iránti érdeklődés, a fiók növekedése, a követők száma és a követők interakciói.

Értékelje a követők aktivitását és a valós idejű hashtag-követést egyéni dátumtartományokra vonatkozóan.

Személyre szabott jelentéseket hozhatsz létre és tölthetsz le PDF vagy Excel formátumban.

A Squarelovin korlátai

Lassú betöltési idők és hibák

Hiányoznak belőle olyan fontos funkciók, mint a versenytársak elemzése, az alapvető elemzés és a közösségi média figyelése.

Squarelovin árak

Alapszintű: Ingyenes

Influencer: 9,90 €/felhasználó/hónap

Üzleti: 14,90 €/felhasználó/hónap

Squarelovin értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

6. TapInfluence

via TapInfluence

Jelenléted és Instagram-mutatóid növelésének remek módja, ha influencerekkel beszélgetnek termékeidről és márkádról. Használd a TapInfluence-t személyre szabott influencer-kampányok lebonyolításához.

A TapInfluence egy teljes körű influencer marketing platform, amelynek segítségével a közösségi média menedzserek kereshetnek, felvehetik a kapcsolatot és együttműködhetnek az Instagramon működő mikro- és nagy influencerek kiterjedt hálózatával.

A TapInfluence legjobb funkciói

Átfogó elemzési irányítópult az influencer marketing kampányok ROI-jának méréséhez

Fejlett kampánykezelési munkafolyamatok az influencerekkel való kapcsolatok teljes körű kezeléséhez, a brief megosztásától a végrehajtásig.

Kiterjedt influencer-adatbázis, amelynek segítségével megcélozhatja az Ön termékével kapcsolatos niche-t kereső Instagram-felhasználókat.

A TapInfluence korlátai

A TapInfluence funkcióinak és szolgáltatásainak első használatakor meredek a tanulási görbe.

Nincs szerződéskészítési vagy tárgyalási képessége, amikor influencerekkel dolgozik.

TapInfluence árak

Standard : 1999 USD/hó

Ügynökség : Egyedi árak

Enterprise: Egyedi árazás

TapInfluence értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

7. Sprout Social

via SproutSocial

Képzeld el, hogy különböző elemző platformok között kell lavíroznod, hogy kezelni tudd a közösségi médiádat és a több közösségi média fiókod hoz tartozó hirdetési kampányokat .

Egy hatékony marketingelemző szoftver organikusan növeli márkád jelenlétét, és biztosítja az elkötelezettségi és értékesítési mutatók emelkedését.

A márkák a SproutSocial segítségével követik nyomon a vásárlói visszajelzéseket, értékelik és javítják Instagram-marketing teljesítményüket. Végezzen versenytárs-elemzést, hogy nyomon követhesse a versenytárs márkák közönségének növekedését a közösségi média platformokon.

A Sprout Social legjobb funkciói

Optimalizáld tervezésedet kreatív eszközökkel, intuitív munkafolyamatokkal és ütemezési funkciókkal, mindezt egyetlen platformon belül.

Az Instagram Story elemző eszköz a kattintások, válaszok és egyéb fontos KPI-k segítségével méri a történeteid hosszú távú hatását.

Elemezze a bejegyzések és profilok szintű adatait, a hashtageket és a közönség elkötelezettségét több ügyfél számára.

Integrálható a Twitterrel, a Facebookkal, a Pinteresttel, a LinkedIn-nel és más közösségi média platformokkal.

A Sprout Social korlátai

A publikációs naptár lassú felülete

A szerszám rengeteg funkcióval rendelkezik, ezért a tanulási görbe meredek.

Sprout Social árak

Normál ár : 249 USD/hó

Professzionális : 399 USD/hó

Haladó : 499 USD/hó

Enterprise: Egyedi árazás

Sprout Social értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 2600 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (571 értékelés)

8. Quintly

via Quintly

A Quintly fejlett közösségi médiaelemző eszközökkel támogatja digitális marketing kezdeményezéseit, hogy lépést tudjon tartani versenytársaival és az Instagram dinamikus trendjeivel.

A Quintly elemző eszközei mérik az Instagram-fiókod követőinek növekedését, és megtalálják azokat az egyedi fogyasztókat, akik veled interakcióba lépnek. Az Instagram-tartalomelemző funkció azonosítja, mely tartalomtípusok teljesítenek a legjobban a márkád számára.

A Quintly legjobb funkciói

Testreszabhatja és elrendezheti a mutatókat a rugalmas irányítópultokon, hogy azok megfeleljenek a közösségi média céljainak.

Ossza meg a testreszabott irányítópultokról származó jelentéseket a kijelölt személynek a kiválasztott időpontban és gyakorisággal.

A Quintly automatikusan rögzíti az Instagram Stories teljesítményadatait, 30 percenként nyomon követve a történeteid adatait.

Integrálódik az Instagram Insights szolgáltatással, hogy megmutassa, hányan kapcsolódnak a tartalmához, és milyen gyakran látják azt.

A Quintly korlátai

A kiterjedt adatreportok használata kihívást jelenthet.

Kisvállalkozások vagy egyéni felhasználók számára drága

Quintly árak

Ára: 315 USD/felhasználó/hónap (három közösségi média profilra)

Quintly értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (68 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

9. Minter. io

via Minter

Szociális média kampányt futtat, de nem éri el a kívánt elkötelezettséget? Növelje marketing kampányai sikerét az Instagram hashtag elemzéssel.

Kövesse nyomon a márkájához kapcsolódó több hashtaggel ellátott bejegyzések számát és gyakoriságát, valamint a versenytársak hashtagjeit, hogy megértse, mi motiválja Instagram-rajongóit.

A Minter. io Instagram-elemző eszköz figyelemmel kíséri márkád Instagram-hashtag kampányait és értékeli azok teljesítményét. Megértheted, hogy milyen típusú bejegyzések, fotók, videók és karusszelek a legnépszerűbbek, hogy azokat a maximális elkötelezettség elérése érdekében felhasználhasd.

A Minter.io legjobb funkciói

Végezzen teljes Instagram-auditot, és kapjon részletes jelentést optimalizálási tippekkel az Instagram-profilbeállítások, követők, bejegyzések és történetek tekintetében a Monter Audit funkciójával.

Ismerd meg, milyen típusú követőket szerezhetsz egy adott kampányból, vagy hogyan változik a napi közönség az óránkénti médiafrissítésekkel együtt.

Értékelje, hogy naponta hány követőt szerez és veszít, és becsülje meg a korábbi növekedés adatait.

Derítse ki, mikor kapják a legtöbb lájkot és kommentet a tartalmai, és mely hashtagek érnek el a legmagasabb szintű elkötelezettséget.

A Minter.io korlátai

A jelentések exportálása időigényes és fáradságos feladat.

A versenytársak adatai nem elég részletesek

Minter. io árak

Silver : 9 USD/felhasználó/hónap

Gold : 19 USD/felhasználó/hónap

Platinum: 39 USD/felhasználó/hónap

Minter. io értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

10. Keyhole

via Keyhole

A Keyhole egy Instagram-elemző alkalmazás, amelynek segítségével a márkák könnyedén megtalálhatják az influencerek adatait. Más Instagram-elemző eszközöktől eltérően a Keyhole a kampány céljai alapján követi nyomon az influencerek teljesítményét.

Ezenkívül szétválaszthatja az elkötelezettségi mutatókat, és összehasonlíthatja az általános hangulatot és teljesítményt, hogy megértse azok hatékonyságát.

A Keyhole legjobb funkciói

Kulcsszó- és hashtag-elemzés az Ön szegmensében befolyásos személyek kereséséhez

Fejlett elemzési eszközök az autentikus elkötelezettségű üzleti fiókok és a hamis követőkkel rendelkező fiókok azonosításához.

A Smart Publishing funkcióval ütemezheti és közzéteheti közösségi média bejegyzéseit, videóit és történeteit.

A Keyhole korlátai

Nincsenek termékbemutatók az első használók számára

Kissé túlárazott a piacon elérhető egyéb eszközökhöz képest.

Keyhole árak

Egyéni: 63 USD/hó

Csapat: 119 USD/hó

Pro : 199 USD/hó

Haladó: 359 USD/hó

Vállalati: 833 USD/hó-tól

Keyhole értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (68 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

📮ClickUp Insight: A tudásmunkások naponta átlagosan 25 üzenetet küldenek, információkat és kontextust keresve. Ez azt jelenti, hogy jelentős időt pazarolnak az e-mailek és csevegések között a fragmentált beszélgetések görgetésével, keresésével és megfejtésével. 😱 Bárcsak lenne egy intelligens platformja, amely egy helyen összekapcsolja a feladatokat, projekteket, csevegéseket és e-maileket (plusz AI-t!). De van: próbálja ki a ClickUp-ot!

Míg más közösségi média platformok és elemző eszközök a felszínes Instagram-statisztikákra és a bejövő marketingre koncentrálnak, a ClickUp egy projektmenedzsment eszköz, amelynek segítségével a marketingcsapatok növelhetik általános termelékenységüket. A ClickUp segít kialakítani Instagram-stratégiáját azáltal, hogy egy központi helyen kezeli az influencerek kampányait és a jelentési feladatokat.

Használja a ClickUp közösségi média projektmenedzsment eszközét, hogy nyomon követhesse közösségi média naptárát, beleértve Instagram-bejegyzéseit és -videóit, és egy könnyen használható irányítópulton ötleteljen közösségi média kampányokról.

A ClickUp Whiteboards segítségével valós időben együttműködhetsz marketingcsapatod tagjaival és az érdekelt felekkel, miközben új kampányötleteken dolgoztok.

Együttműködés a ClickUp Whiteboards segítségével Kreatív együttműködés az egész csapattal a ClickUp interaktív tábláinak segítségével

A digitális marketing ügynökségek és a közösségi média menedzserek a ClickUp-ot használják egyetlen megbízható forrásként az Instagram-elemzések kezeléséhez és átfogó betekintés összeállításához.

A ClickUp legjobb funkciói

Készíts stratégiát és hajts végre marketingkampányokat a ClickUp segítségével

A márka ismertségét szeretné növelni, potenciális ügyfeleket szeretne szerezni vagy az eladásokat szeretné növelni? Bármilyen is legyen a célja, használja a ClickUp Docs szolgáltatást ötletek kidolgozásához és a siker nyomon követéséhez szükséges mutatók felsorolásához.

Használja a ClickUp Docs szolgáltatást, hogy gyönyörű dokumentumokat, wikiket és egyebeket hozzon létre és összekapcsoljon, így zökkenőmentesen valósíthatja meg ötleteit csapatával.

Gyűjtsd össze a releváns adatokat, mint például a követők számát, az influencerek hatókörét és az alapvető elemzéseket, majd rendezd ezeket az információkat a Táblázat nézetben , hogy nyomon követhesd az adatok alakulását az idő múlásával.

A ClickUp Milestones segítségével mindenki láthatja a céljait, azok összehangolását a nagy képpel, és vizualizálhatja az előrehaladást.

Használja a ClickUp Brain alkalmazást, hogy AI-tartalmakat hozzon létre feliratokhoz, tartalmakhoz, ötletekhez és még sok máshoz!

Használja a ClickUp termékfejlesztési ütemterv táblázat sablonját, hogy vizuálisan megtervezhesse, nyomon követhesse és megünnepelhesse termékfejlesztési mérföldköveit.

Az új Instagram-stratégia kidolgozásától a meglévő tartalmi stratégia finomításán át a hirdetési költségvetés kiigazításáig a Gantt Charts segítségével megtervezheti a sikert.

A ClickUp korlátai

Az olyan fejlett funkciók, mint a ClickUp AI, csak fizetős csomagokban érhetők el.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

Az itt felsorolt Instagram-elemző eszközök segítségével nyomon követheted Instagram-profilod részletes közönségmutatóit, közzétehetsz egyedi teljesítménymutatókat, és optimalizálási lehetőségeket javasolhatsz.

A ClickUp projektmenedzsment funkciói között megtalálhatók a készre szabott közösségi média elemzési sablonok, a tartalomgyártás méretezésére szabott AI eszköz és egy együttműködési irányítópult.

Az Instagram-mutatók és influencer-kampányok kezelésétől a közösségi média bejegyzéseihez tartalomötletek generálásáig AI segítségével – a ClickUp mindent megcsinál.

A ClickUp integrációja a legjobb Instagram-elemző eszközökkel biztonságos adatáramlást tesz lehetővé a harmadik féltől származó eszközök között. Használja a ClickUp-ot Instagram-projektjeinek kezeléséhez anélkül, hogy más Instagram-elemző eszközök között kellene váltania.

Kezdje el használni a ClickUp-ot egy ingyenes próbaidőszakkal.