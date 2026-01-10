A 13 legjobb AI-eszköz az influencer marketinghez 2026-ban

Nem minden influencer-partnerség hoz eredményt. Egyesek növelik az elkötelezettséget és az eladásokat, míg mások elhalványulnak, annak ellenére, hogy papíron ígéretesnek tűnnek.

Mi a különbség? Az adatok. 📊

Az influencer marketinghez használt AI-eszközök segítenek a márkáknak és ügynökségeknek túllépni a követők számán, elemezve a közönség demográfiai adatait, az interakciók hitelességét és a kampányok teljesítményét, hogy okosabb döntéseket hozhassanak.

De nem minden eszköz érdemes az idejére. Néhány kiválóan alkalmas új tehetségek felfedezésére, míg mások a kampánykezelésre vagy az elemzésre összpontosítanak.

Íme 13 legjobb AI-eszköz az influencer marketinghez, amelyek segítségével hatékonyabb influencer-kampányokat indíthat. 🗃️

Ebben a videóban is bemutatunk néhányat a legjobbak közül!

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme a 13 legjobb, mesterséges intelligenciával rendelkező influencer marketing eszköz listája: ClickUp (A legjobb influencer-kampányok kezeléséhez és marketingprojektek menedzseléséhez) Modash (A legjobb a korábbi influencer-tartalmak teljesítményének elemzéséhez) Upfluence (A legjobb AI-alapú influencer-kereséshez) Influencity (A legjobb az átfogó influencer-kapcsolatkezeléshez) Brandwatch Influencer (A legjobb vállalati szintű közösségi médiaelemzéshez és influencerek azonosításához) Traackr (A legjobb nagy léptékű influencer-átvilágításhoz és kiadások optimalizálásához) Heepsy (A legjobb megoldás mikroinfluencereket kereső kisvállalkozások számára) CreatorIQ (A legjobb vállalati szintű influencer marketinghez) IQfluence (A legjobb AI-alapú influencer-kereséshez és kampányok előrejelzéséhez) HypeAuditor (A legjobb AI-alapú csalásfelismeréshez) Klear (A legjobb adatvezérelt influencer-elemzéshez) GRIN (A legjobb teljes körű influencer-kapcsolatkezeléshez) Aspire. io (A legjobb közösségvezérelt influencer marketinghez)

A marketingprojekt-menedzsmenthez rendelkezésre álló AI-eszközök széles választéka könnyen megzavarhatja az embert. Jobb influencer-keresésre, kampányautomatizálásra vagy részletes elemzésekre van szüksége? A megfelelő eszköz kiválasztása az Ön céljaitól függ.

Nézzük meg, mire kell figyelni, hogy biztosan olyanba fektessen be, ami valóban segít. 👇

Influencerek felkutatása és átvilágítása: Segítsen elemezni a közönség demográfiai adatait, az interakciók minőségét és a hitelességet, hogy megtalálja a megfelelő influencereket

Részletes közönségelemzés: Keressen Keressen olyan influencer marketing eszközt , amely az influencer követőit életkor, helyszín, érdeklődési kör és vásárlási szokások alapján értékeli, hogy biztosítsa a márkával való összhangot

Kampányautomatizálás és kapcsolattartás: Győződjön meg arról, hogy az eszköz személyre szabja a kapcsolattartást, kezeli az influencerekkel való kapcsolatokat, sőt automatizálja a szerződéses tárgyalásokat is

Teljesítménykövetés és ROI-mérés: Válasszon olyan eszközt, amely valós idejű adatokat elemzi, nyomon követi a konverziókat, és olyan betekintést nyújt, amelynek segítségével finomíthatja az influencer marketing stratégiáit

Előre elkészített sablonok: Keressen olyan eszközt, amely testreszabható Keressen olyan eszközt, amely testreszabható marketingterv-sablonokat kínál a kampánytervezéshez, a tartalmi stratégiához és a teljesítményjelentésekhez, hogy biztosítsa a következetességet.

Csalásfelismerés és hitelességi értékelés: Válasszon olyan eszközt, amely felismeri a hamis követőket, jelzi az interakciók manipulálását és azonosítja a botok tevékenységét

Többplatformos integráció: Válasszon olyan platformot, amely támogatja az Instagramot, a TikTokot, a YouTube-ot és az új közösségi média csatornákat az influencer marketing kampányok optimalizálása érdekében

Naptárkezelés: Válasszon olyan eszközt, amely Válasszon olyan eszközt, amely marketingnaptárakat kínál a bejegyzések ütemezéséhez, a határidők nyomon követéséhez és a tartalom több influencer közötti összehangolásához.

Íme a legjobb AI-alapú platformok, amelyek valóban hatással vannak az influencer marketing kampányok menedzselésére. 📝

1. ClickUp (A legjobb influencer-kampányok kezeléséhez és marketingprojektek menedzseléséhez)

A ClickUp egy olyan „mindenre kiterjedő” munkahelyi alkalmazás, amely egyesíti a projektmenedzsmentet, a tudásmenedzsmentet és a csevegést – mindezt mesterséges intelligencia segítségével, amely gyorsabbá és hatékonyabbá teszi a munkát.

A marketingcsapatok számára a ClickUp marketingprojekt-kezelő szoftver egyszerűsíti az influencer-kampányok kezelését azzal, hogy mindent – a tartalomkészítést, a feladatok nyomon követését és az együttműködést – egy helyen tart. Segít a csapatoknak a munkafolyamatok szervezésében, az ismétlődő feladatok automatizálásában és a nagy influencer-adatbázisok kezelésében anélkül, hogy eszközök között kellene váltaniuk.

Készítsen tartalmat és szerezzen azonnal betekintést a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp Brain egy AI-alapú asszisztens, amely támogatja a tartalomkészítést, az adatelemzést és a munkafolyamat-kezelést. Képes elérési üzeneteket megfogalmazni, kampányszövegeket finomítani, a legfontosabb információkat összefoglalni és még sok mást.

Ezenkívül elemzi a kampányok teljesítményét azáltal, hogy összefoglalja az elkötelezettségi trendeket és hasznosítható betekintést nyújt, így könnyebbé téve annak értékelését, mely partnerségek hoznak a legjobb eredményeket.

📮ClickUp Insight: Felmérésünk válaszadóinak csupán 12%-a használja a termelékenységi csomagokba beépített AI-funkciókat. Ez az alacsony arány arra utal, hogy a jelenlegi megvalósításokból hiányzik az a zökkenőmentes, kontextusfüggő integráció, amely arra késztetné a felhasználókat, hogy áttérjenek a kedvenc önálló beszélgetési platformjaikról. Például képes-e az AI egy automatizált munkafolyamatot végrehajtani a felhasználó által megadott egyszerű szöveges utasítás alapján? A ClickUp Brain képes rá ! Az AI mélyen integrálva van a ClickUp minden aspektusába, beleértve, de nem kizárólagosan a csevegési szálak összefoglalását, szövegek megírását vagy finomítását, információk lekérését a munkaterületről, képek generálását és még sok mást! Csatlakozzon a ClickUp ügyfeleinek 40%-ához, akik 3 vagy több alkalmazást cseréltek le a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazásunkra!

Hozzon létre egyedi automatizálási megoldásokat a kézi munkaterhelés csökkentése és a munkafolyamatok egyszerűsítése érdekében

A ClickUp Automations segít az influencerekkel való kapcsolatok és a kampányfolyamatok kezelésében anélkül, hogy túlterheltté válna.

Például, ha egy influencer benyújtja a munkáját, az Automations azonnal értesítheti a kreatív csapatot a felülvizsgálatra, frissítheti a kampány állapotát „Jóváhagyásra vár” értékre, és beütemezheti a tartalom közzétételét a jóváhagyás után.

Használja a ClickUp táblázati nézetét az influencerek adatainak nyomon követéséhez

Ráadásul a ClickUp Table View egy ismerős, táblázatszerű felületet kínál az adatbázis szervezéséhez, és dinamikus influencer CRM-ként is működik. A kapcsolattartási adatok, az együttműködési előzmények és a teljesítménymutatókhoz hasonló alapvető részleteket világos, testreszabható formátumban követheti nyomon.

A ClickUp lehetővé teszi számunkra, hogy hatékonyabban használjuk fel marketing erőforrásainkat, és több üzleti egységre kiterjedő GTM-megközelítésünket összehangoljuk.

A ClickUp-ot használó marketingesek többsége különösen kedveli a szoftver előre elkészített influencer-sablonjait.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp influencer-szerződés sablonja úgy lett kialakítva, hogy segítsen Önnek az influencer-szerződések gyors és egyszerű létrehozásában és kezelésében.

Például a ClickUp Influencer Contract Template biztonságos és alaposan átvizsgált dokumentumokat hoz létre, amelyek mindkét fél jogait védik. A sablon részletes leírásokat tartalmaz a legfontosabb kifejezésekről, valamint az iparági szabványoknak megfelelő fizetési és visszatérítési protokollokról.

A sablon emellett:

Világos márkairányelv-példákat mutat be az influencerek számára

Biztosítja a jogi előírások figyelembevételét

Védi márkájának online és offline imázsát

Információkat nyújt a jogosultságokról és a használhatóságról

A ClickUp Modern Social Media Calendar Template (Modern közösségi média naptár sablon ) több platformon is nyomon követi az influencerek tartalmi terveit. Hasonlóképpen, a ClickUp Content Writing Template (Tartalomír ási sablon) egyértelmű irányelveket kínál az influencer által használandó hangnemre és a szöveg felépítésére vonatkozóan.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Egy kis időbe telik, mire megérted, hogyan működnek együtt a funkciók

A mobilalkalmazás nem olyan sok funkcióval rendelkezik, mint a számítógépes vagy böngészős verzió

A ClickUp árai

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati ügyfelek: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért felhasználónként

ClickUp-értékelések

G2: 4,7/5 (több mint 10 040 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

🔍 Tudta? Az első YouTuber, aki elérte az egymillió feliratkozót, egy gamer volt. 2009-ben Fred Figglehorn, a Lucas Cruikshank által alakított kitalált karakter lett az első YouTuber, aki elérte az egymillió feliratkozót – ezzel bizonyítva, hogy a humor és a kreativitás mindig is hajtotta az online befolyást.

2. Modash (A legjobb a korábbi influencer-tartalmak teljesítményének elemzéséhez)

via Modash

A több mint 250 millió influencer-profilt tartalmazó adatbázis biztosítja, hogy a Modash elegendő lehetőséget kínáljon a márkáknak a tartalomalkotókkal való kapcsolatfelvételhez. A potenciális partnereket olyan mutatók alapján értékelheti, mint a nemek megoszlása, a közönség életkora és egyéb tényezők.

Ne feledje, hogy a platform tartalmaz egy hamis követők ellenőrzését is, amely igazolja az influencer közönségének minőségét. Ez jelzi, hogy ügyfele marketingköltségvetését bölcsen fekteti be.

A Modash legjobb funkciói

Szinkronizálja a kommunikációt a Gmail-integráció segítségével a hatékonyabb elérhetőség és a folyamatos levelezés érdekében

Könnyítse meg a termékajándékozást és a promóciós kódok nyomon követését a Shopify integrációval

Elemezze az influencerek közönségét, hogy ellenőrizze az ügyfél kampánycéljaival való összhangot

Központosítsa az élő tartalmakat, és automatikusan kövesse nyomon a kampányok teljesítményét

A Modash korlátai

Nem támogatja a Twittert, a Pinterestet, a Twitchet és a blogokat

Nincs tömeges e-mail küldési funkciója, és a beérkező levelek kezelése is korlátozott

Az influencer-adatbázis kisebb területeken és városokban kevésbé átfogó lehet, ami kihívást jelent azoknak a felhasználóknak, akik hiperlokális influencereket keresnek.

A Modash árai

Alapcsomag: 299 USD/hó

Teljesítmény: 599 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Modash értékelés és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🧠 Érdekesség: 1760-ban Josiah Wedgwood, egy brit fazekas, Charlotte királyné támogatását felhasználva „királyi jóváhagyással” hirdette finom porcelánját. Ez az influencer marketing egyik legkorábbi példája.

3. Upfluence (A legjobb AI-alapú influencer-kereséshez)

via Upfluence

Az Upfluence segít a márkáknak megtalálni a megfelelő influencereket az elkötelezettségi arányok, a közönség demográfiai adatai és a tartalom stílusa alapján, így nem kell csak találgatnia, hogy ki a legalkalmasabb.

Az AI-alapú funkció, a Jace AI automatizálja és személyre szabja az elérést, miközben a tartalom relevanciája alapján párosítja a márkákat az influencerekkel.

Ezen felül a Jace AI folyamatosan figyelemmel kíséri a változó influencer-profilokat és a korábbi interakciókat. Az összegyűjtött adatok segítik a legtöbb márkát abban, hogy kontextusban releváns módon kommunikáljanak a megfelelő influencerrel.

Az Upfluence legjobb funkciói

Azonosítsa a márka támogatóit azáltal, hogy átvizsgálja ügyfél-adatbázisát a potenciális influencer-partnerek felkutatására

Találjon nagy hatással bíró influencereket az AI-alapú keresési szűrők segítségével, amelyekkel különböző mutatókat elemezhet

Kezelje a termékterjesztést az ajándékozási kampányok automatizálásával és a szállítások nyomon követésével

Integrálja az e-kereskedelmi platformokat, hogy összekapcsolja az influencer marketinget a közvetlen értékesítési teljesítménnyel

Az Upfluence korlátai

Bár funkciókban gazdag, megfizethetetlen, mivel a kisvállalkozások és a startupok számára a drágább marketingeszközök közé tartozik.

Egyes felhasználók problémákat jelentettek az automatikus szerződésmegújításokkal kapcsolatban, valamint nehézségeket tapasztaltak az előfizetések módosításával vagy lemondásával kapcsolatban

Az Upfluence árai

Egyedi árazás

Upfluence értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (140 értékelés)

Capterra: 4,1/5 (40 értékelés)

🔍 Tudta-e? Az AI által generált influencerek, mint Lil Miquela és Shudu, annak ellenére kötöttek márka-megállapodásokat vezető divatmárkákkal, hogy nem is léteznek a valóságban!

4. Influencity (A legjobb az átfogó influencer-kapcsolatkezeléshez)

Az Influencity fejlett keresési szűrőkkel látja el az ügynökségeket, amelyek segítségével a felhasználók több mint 20 kritérium alapján finomíthatják az eredményeket. A platform az influencer-kapcsolatkezelő (IRM) rendszerrel párosítva lehetővé teszi az influencerekkel való együttműködések egyszerű szervezését, valamint olyan tevékenységek végrehajtását, mint a kommunikáció nyomon követése és a kampányok előrehaladásának figyelemmel kísérése.

Shopify-fiókját is integrálhatja a tartalomkészítők adatbázisába. Ez segít egyszerűsíteni az influencerek kampányba való bevonását nagy léptékű kampányok esetén.

Az Influencity legjobb funkciói

Gyűjtse be a fizetéseket biztonságos átjárókon keresztül, beépített nyomon követési funkcióval az egyszerű kezelés érdekében

Célzott elérési stratégiákkal toborozzon tartalomalkotókat, és strukturált munkafolyamatok segítségével vonja be őket a munkába

Ismerje meg az influencerek követőinek jellemzőit, hogy biztosíthassa a kampány céljaival való összhangot

Elemezze a kampányok teljesítményét részletes jelentésekkel, nyomon követve a legfontosabb mutatókat a ROI méréséhez és a jövőbeli stratégiák kidolgozásához.

Az Influencity korlátai

Nem támogatja az X (korábban Twitter) profilelemzést

Egyes felhasználók megjegyezték, hogy a platform mutatói nem mindig tükrözik az influencerek közösségi média tevékenységének valós idejű változásait, ami hatással lehet a dinamikus kampányokhoz kapcsolódó döntéshozatalra.

Az Influencity árai

Professional: 398 USD/hó

Üzleti: 998 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Influencity értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (220 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

🧠 Érdekesség: Az influencer marketing már a közösségi médiánál is régebb óta létezik. Az Instagram és a YouTube megjelenése előtt a márkák hírességekkel, sportolókkal, sőt akár kitalált karakterekkel is együttműködtek a termékek népszerűsítése érdekében. Még a Marlboro Man és a spenótértékesítést ösztönző Popeye is az influencer marketing korai formái voltak.

5. Brandwatch Influencer (A legjobb vállalati szintű közösségi médiaelemzéshez és influencerek azonosításához)

via Brandwatch Influencer

A Brandwatch Influencer saját fejlesztésű Iris AI rendszerét használja a közösségi média adataiból nyert betekintések kinyerésére. Ennek eredményeként részletes információkat kap a fogyasztói viselkedésről és a kialakuló trendekről. Ha ezt a Brandwatch Influencer érzelemelemzési funkcióival kombinálja, hozzáférést kap a márkaemlítésekre és a jelenlegi közvélemény hangulatára vonatkozó adatokhoz.

A Salesforce-hez és a Google Analyticshez való illeszthetősége révén a vállalati felhasználók még jobban kihasználhatják a szoftver előnyeit. Ezen felül a közösségi média sablonokkal való összekapcsolásával az összes influencer-adatot rendszerezett formában tarthatja.

A Brandwatch Influencer legjobb funkciói

Használja ki a részletes közönségelemzéseket, hogy biztosítsa az influencer követői és a célpiaca közötti összhangot

Készítsen központi adatbázist az influencerek elérhetőségeiről, a fizetési adatokkal és a szerződéskezeléssel együtt

Kínáljon az influencereknek márkás élményt testreszabható, mobilbarát irányítópultokon keresztül

A Brandwatch Influencer korlátai

Bonyolult felület, nehéz megtanulni

Nem kínál integrált közösségi média-közzétételi funkciókat, ezért a tartalom terjesztéséhez további eszközök használata szükséges.

A felhasználók arról számoltak be, hogy időnként nehézségekbe ütköznek a Brandwatch és bizonyos harmadik fél platformjainak zökkenőmentes integrációja során

A Brandwatch Influencer árai

Egyedi árazás

Brandwatch influencerek értékelései és véleményei

G2: 4,1/5 (860 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (230 értékelés)

6. Traackr (A legjobb nagy léptékű influencer-átvilágításhoz és kiadások optimalizálásához)

via Traackr

A Traackr komolyan veszi az influencerek átvilágítását, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy partnerség megkötése előtt hozzáférjenek a fejlett elemzésekhez. Tekintse át a közönség hitelességére vonatkozó valós idejű betekintéseket, és kerülje el a költségvetés pazarlását olyan influencerekre, akik alacsony minőségű interakciót nyújtanak.

A platform globális influencer-adatbázist kínál az összes jelentős közösségi médiaplatformon. A korábbi teljesítményekről szóló rész áttekintése szintén megerősíti az influencer hosszú távú hitelességét.

A Traackr legjobb funkciói

Kövesse nyomon a marketingköltségeket valós időben a költségvetés elosztása és a túlköltekezés elkerülése érdekében

Egyszerűsítse az elérést marketingautomatizálási eszközökkel , hogy nagy léptékben kezelhesse az együttműködéseket

Hasonlítsa össze teljesítményét a versenytársakéval, hogy azonosítsa az erősségeket és a fejlesztendő területeket

Kapjon AI-alapú javaslatokat az influencerek kifizetésére az elkötelezettség és a korábbi teljesítmény alapján

A Traackr korlátai

Bonyolult fizetési/pénztárca-beállítás nem amerikai alkotók számára

Jelentések szerint késések tapasztalhatók a tartalom nyomon követésében, különösen olyan platformok esetében, mint a TikTok

A felhasználók kifejezték, hogy fejlettebb szűrési lehetőségeket szeretnének a kampányokon és a tartalomkészítői közösségeken belül

Az adatfrissítések alkalmi késedelme befolyásolhatja a teljesítménymutatók időszerűségét és pontosságát

A Traackr árai

Növekedés: 25 000 USD/évtől

Standard: 32 500 USD/év-től

Plusz: 55 000 USD/évtől

Traackr értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 350 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (25+ értékelés)

🧠 Érdekesség: Még a háziállatok is lehetnek influencerek. Kutyák, macskák, sőt sünök is szereztek már szponzorokat nagy márkáktól. Néhányuknak, mint például Doug the Pugnak, több követője van, mint sok emberi influencernek!

7. Heepsy (A legjobb kisvállalkozások számára, akik mikroinfluencereket keresnek)

via Heepsy

A Heepsy egy AI-alapú influencer-kereső és -felfedező platform kis- és közepes méretű márkák számára, amelyek kapcsolatba szeretnének lépni mikro- és nano-influencerekkel. Egyes bonyolult influencer-marketing platformokkal ellentétben a Heepsy könnyen használható keresőfelületével tűnik ki.

Az eszköz versenytárs-elemzési funkciói lehetővé teszik a márkák számára, hogy megismerjék, mely influencerekkel dolgoznak együtt versenytársaik. Ez a funkció fontos információkat nyújt az iparági trendekről és a leghatékonyabb együttműködésekről.

A Heepsy legjobb funkciói

Hozzáférés részletes elemzésekhez az influencerek közönségének hitelességének értékeléséhez

Becsülje meg a lehetséges együttműködési költségeket, hogy segítsen a költségvetés és a pénzügyi tervezés elkészítésében

Csatlakozzon egy olyan piactérhez, ahol a márkák kampányokat tehetnek közzé, a tartalomalkotók pedig kiválaszthatják az érdeklődésüknek megfelelő lehetőségeket

Összeállíthatja és exportálhatja az influencerek adatait különböző formátumokba, így azok könnyen megoszthatók

A Heepsy korlátai

Csak 3000 követőnél kevesebb követővel rendelkező influencerek számára elérhető

Hiányzik az integrációs képesség más marketingplatformokkal

A Heepsy 12%-os jutalékot számít fel a kifizetések után, amit egyes felhasználók túlzottnak tartanak.

A Heepsy árai

Ingyenes

Kezdőcsomag: 90 USD/hó

Plusz: 259 USD/hó

Haladó: 388 USD/hó

Heepsy értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (35+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 70 értékelés)

8. CreatorIQ (A legjobb vállalati szintű influencer marketinghez)

A CreatorIQ az egyik legjobb influencer marketing eszköz. API-integrációk révén kapcsolódik a közösségi média platformokhoz, lehetővé téve a márkák számára a valós idejű influencer-adatokhoz való hozzáférést és a kampányteljesítmény nyomon követését. A CreatorIQ-t az teszi különlegessé, hogy AI-alapú pontozási rendszerével értékeli az influencer márka-összhangját, hitelességét és a tartalommal való interakció minőségét.

Míg a legtöbb eszköz kizárólag a követők számára koncentrál, a CreatorIQ gépi tanulást alkalmaz annak előrejelzésére, hogy mely influencerek teljesítenek a legjobban az adott kampány céljai szempontjából.

A CreatorIQ legjobb funkciói

Automatizálja az influencereknek történő kifizetéseket a szerződések és a pénzügyi nyomon követés egyszerűsítése érdekében

Használjon megfelelőségi ellenőrző eszközöket a közzétételek nyomon követéséhez, a szabályszegések megelőzéséhez és a közönség bizalmának megőrzéséhez

Használjon fejlett teljesítménymérő eszközöket, hogy túllépjen a látszatmutatókon

A CreatorIQ korlátai

Egyes felhasználók panaszkodnak a nehézkes felületre, amely túl sok görgetést igényel

Egyes felhasználók megjegyezték, hogy a platform nem biztos, hogy biztosítja a szükséges rugalmasságot ahhoz, hogy a jelentéseket és a kampánybeállításokat egyedi igényeikhez igazítsák

A CreatorIQ árai

Egyedi árazás

CreatorIQ értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 550 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

🔍 Tudta? Az influencer marketinget a videotartalmak uralják. A statikus Instagram-bejegyzések már nem elegendőek – a márkák azokat az influencereket részesítik előnyben, akik vonzó rövid videókat készítenek, legyen szó akár egy laza vlogról, egy unboxingról, vagy egy TikTok-trendnek álcázott, teljes értékű filmre emlékeztető reklámról.

9. IQfluence (A legjobb AI-alapú influencer-kereséshez és kampányok előrejelzéséhez)

az IQfluence r-en keresztül

Az IQfluence mesterséges intelligenciája átvizsgálja a közösségi média platformokat, hogy az elkötelezettségi trendek és a követők hangulata alapján azonosítsa a feltörekvő influencereket, figyelembe véve az iparági relevanciát is. Ez lehetővé teszi a márkák számára, hogy felfedezzék a kiemelkedő teljesítményű mikro- és makroinfluencereket, mielőtt azok mainstreammé válnának, megalapozva ezzel a költséghatékonyabb partnerségek kialakítását.

Ennek ellenére egyes marketingesek túl bonyolultnak találhatják a platform testreszabási lehetőségeit, mivel a funkciók teljes körű kihasználásához hosszú tanulási folyamatra van szükség.

Az IQfluence legjobb funkciói

Optimalizálja a költségvetés elosztását a kampányok prediktív elemzésével, hogy maximalizálja a befektetés megtérülését (ROI).

Érje el a releváns közönségeket a mélyreható közönségszegmentálás kihasználásával

Az AI-alapú betekintés segítségével korán azonosíthatja a feltörekvő influencereket, így még mielőtt azok széles körű népszerűségre tennének szert, biztosíthatja magának a velük való együttműködést.

Az IQfluence korlátai

Nagyon korlátozott integrációk külső CRM-ekkel

Előfordulhat, hogy a kulcsszavak egyes esetekben nem tűnnek összehangoltnak

Hiányoznak a részletes online oktatóanyagok és webináriumok, amelyek hasznosak lehetnének azoknak a felhasználóknak, akik rugalmas tanulási lehetőségeket keresnek

Az IQfluence árai

Kezdőcsomag: 295 USD/hó

Haladó: 545 USD/hó

Üzleti: 1300 USD/hó-tól

IQfluence értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🔍 Tudta? A TikTok által nemrég törölt hamis követői profilok száma 720,29 millió.

10. HypeAuditor (A legjobb AI-alapú csalásfelismeréshez)

A HypeAuditor AI-alapú közönségminőségi pontszáma részletes jelentéseket nyújt az influencer követői bázisáról, beleértve a valódi elkötelezettséget és a mesterséges interakciókat. Ezzel kiküszöbölhető a felfújt mutatókért való fizetés kockázata, és marketingköltségvetését a valódi elérhetőségre és konverziókra fordíthatja.

Bár az elemzési funkciói hatékonyak, hiányoznak belőle az influencerekkel való kapcsolattartás és a kapcsolati menedzsment funkciói.

A HypeAuditor legjobb funkciói

Hasonlítsa össze az influencerek teljesítményét az iparági szabványokkal, hogy adatokon alapuló döntéseket hozhasson a partnerségekről

Kövesse nyomon a ROI-t a Google Analytics és a közösségi média hirdetési integrációk segítségével

Fedezzen fel hiteles influencereket az AI-alapú csalásfelismerés segítségével, amely kiszűri a hamis követőket és interakciókat

A HypeAuditor korlátai

Inkább az elemzésre összpontosít, mint a teljes kampány végrehajtására

Az egyes régiókat megcélzó felhasználók észrevették, hogy bizonyos országokban korlátozott az influencerek adatbázisa

A HypeAuditor árai

Egyedi árazás

HypeAuditor értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (190 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (35 értékelés)

11. Klear (A legjobb adatvezérelt influencer-elemzéshez)

A Klear nyomon követi az influencerek korábbi tartalmait, és lehetővé teszi a marketingesek számára, hogy ellenőrizzék, az influencer elkötelezettségi arányai konzisztensek-e, vagy mesterségesen felfújtak. Sőt, a nagyszabású kampányokat futtató márkák számára a Klear automatizálja az influencerekkel való kapcsolattartást és a szerződéskezelést.

Ennek ellenére kampányvégrehajtási eszközei alapvetőbbek.

A Klear legjobb funkciói

Tartsa be a szponzorált tartalmakra vonatkozó szabályokat a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) megfelelőségi ellenőrzésével

Hozzáférés egy globális influencer-adatbázishoz, amely az Instagramot, a TikTokot, a YouTube-ot és a Twittert is lefedi

Dolgozzon együtt kiváló minőségű alkotókkal a hitelességi értékelési rendszer által biztosított pontszámok segítségével

A Klear korlátai

Kevésbé személyre szabott kapcsolattartás-automatizálás

A platform keresési és szűrési funkciói nem annyira hatékonyak

Voltak olyan esetek, amikor az influencereknek nehézséget okozott tartalmaik, különösen a videók megfelelő csatolása a Klear-ban a felülvizsgálat céljából

A Klear árai

Egyedi árazás

Klear értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (25+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

12. GRIN (A legjobb teljes körű influencer-kapcsolatkezeléshez)

A GRIN egy átfogó influencer marketing platform, amelyet azoknak az e-kereskedelmi márkáknak terveztek, amelyek nagy léptékben szeretnék kezelni az influencerekkel való kapcsolataikat.

Ez eltér az egyszeri együttműködéseket kínáló influencer-piacterektől. Ehelyett a platform a hosszú távú partnerségeket részesíti előnyben, és egy CRM-hez hasonló rendszert kínál, amely egy helyen követi nyomon az influencerekkel való kapcsolattartást, a szerződéseket, a tartalom jóváhagyását és a kifizetéseket.

Árazása azonban közepes és nagyvállalatokra van szabva, így a startupok számára kevésbé elérhető.

A GRIN legjobb funkciói

Csatlakoztassa a Shopify, a WooCommerce és a BigCommerce platformokat a közvetlen értékesítés nyomon követéséhez

Mérje az influencerek által generált értékesítési teljesítményt egyedi affiliate linkekkel és kedvezménykódokkal

Kövesse nyomon a PR-csomagokat automatizált termékterjesztéssel, hogy biztosítsa a pontos szállítást

A GRIN korlátai

Egyes felhasználók lassú válaszidőkről számolnak be az ügyfélszolgálati csapat részéről

Az éves szerződések nem minden vállalkozás számára megfelelőek

A GRIN árai

Egyedi árazás

GRIN értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 430 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 150 értékelés)

13. Aspire.io (A legjobb közösségvezérelt influencer marketinghez)

A GRIN-hez hasonlóan az Aspire.io is különösen alkalmas azoknak a márkáknak, amelyek nem csak egyszeri influencer-megállapodásokra törekednek, hanem hosszú távú nagyköveti kapcsolatokat és felhasználók által generált tartalmakra (UGC) épülő együttműködéseket ápolnak. Emellett automatizálja az influencerekkel való kapcsolattartást, és segít a márkáknak a releváns alkotókkal való kapcsolatfelvételben anélkül, hogy manuálisan kellene potenciális partnereket keresniük.

Az elemzések túlmutatnak a felszíni szintű interakciókon, és betekintést nyújtanak a közönség demográfiai adataiba, a konverziókba és a befektetés megtérülésébe (ROI). A beépített CRM rendszerezetté teszi az influencerekkel való kapcsolatokat, megkönnyítve a hosszú távú partnerségek ápolását.

Az Aspire.io legjobb funkciói

Építsen ki tartós kapcsolatokat a tartalomalkotókkal az ambassador program menedzsment segítségével

Csökkentse az influencerekkel való oda-vissza levelezést az AI-alapú tartalomjóváhagyási munkafolyamatok segítségével

Kövesse nyomon az affiliate linkeket az affiliate marketinghez használt AI segítségével, hogy pontosan hozzárendelje a konverziókat

Az Aspire.io korlátai

Egyes felhasználók részletesebb közönségszegmentálást szeretnének az elemzésekben

Nem ideális azoknak a márkáknak, amelyek rövid távú vagy egyszeri együttműködéseket keresnek

Az Aspire.io árai

Egyedi árazás

Aspire.io értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 110 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Támogassa influencer-stratégiáját a ClickUp segítségével

Az influencer marketing iparág villámgyorsan fejlődött, ami aláhúzza, hogy az AI ma már inkább szükségszerűség, mint luxus. A márkák ma már automatizálják a kapcsolatteremtést és az influencerek átvilágítását, hogy pontosan mérhessék a ROI-t. Ami egykor manuális, időigényes folyamat volt, ma már egy adatalapú, skálázható stratégia.

A listán szereplő mind a 13 eszköznek megvannak a maga előnyei. A ClickUp azonban a munkafolyamat- és kampányfigyelési megoldások széles skálájával viszi el a pálmát.

Ezeket az előnyöket tovább növelheti, ha integrációs és szervezési funkciói miatt ezt az eszközt választja. Vezesse be a ClickUp-ot, hogy mindent központosítson a tartalom jóváhagyásától az influencerekkel való kommunikációig.

Regisztrálj még ma ingyenesen a ClickUp-ra!