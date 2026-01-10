A 13 legjobb AI-eszköz az influencer marketinghez 2026-ban

Nem minden influencer-partnerség hoz eredményt. Egyesek növelik az elkötelezettséget és az eladásokat, míg mások elhalványulnak, annak ellenére, hogy papíron ígéretesnek tűnnek.
Mi a különbség? Az adatok. 📊
Az influencer marketinghez használt AI-eszközök segítenek a márkáknak és ügynökségeknek túllépni a követők számán, elemezve a közönség demográfiai adatait, az interakciók hitelességét és a kampányok teljesítményét, hogy okosabb döntéseket hozhassanak.
De nem minden eszköz érdemes az idejére. Néhány kiválóan alkalmas új tehetségek felfedezésére, míg mások a kampánykezelésre vagy az elemzésre összpontosítanak.
Íme 13 legjobb AI-eszköz az influencer marketinghez, amelyek segítségével hatékonyabb influencer-kampányokat indíthat. 🗃️
Íme a 13 legjobb, mesterséges intelligenciával rendelkező influencer marketing eszköz listája:
- ClickUp (A legjobb influencer-kampányok kezeléséhez és marketingprojektek menedzseléséhez)
- Modash (A legjobb a korábbi influencer-tartalmak teljesítményének elemzéséhez)
- Upfluence (A legjobb AI-alapú influencer-kereséshez)
- Influencity (A legjobb az átfogó influencer-kapcsolatkezeléshez)
- Brandwatch Influencer (A legjobb vállalati szintű közösségi médiaelemzéshez és influencerek azonosításához)
- Traackr (A legjobb nagy léptékű influencer-átvilágításhoz és kiadások optimalizálásához)
- Heepsy (A legjobb megoldás mikroinfluencereket kereső kisvállalkozások számára)
- CreatorIQ (A legjobb vállalati szintű influencer marketinghez)
- IQfluence (A legjobb AI-alapú influencer-kereséshez és kampányok előrejelzéséhez)
- HypeAuditor (A legjobb AI-alapú csalásfelismeréshez)
- Klear (A legjobb adatvezérelt influencer-elemzéshez)
- GRIN (A legjobb teljes körű influencer-kapcsolatkezeléshez)
- Aspire. io (A legjobb közösségvezérelt influencer marketinghez)
Mire kell figyelnie az influencer marketinghez használt AI-eszközöknél?
A marketingprojekt-menedzsmenthez rendelkezésre álló AI-eszközök széles választéka könnyen megzavarhatja az embert. Jobb influencer-keresésre, kampányautomatizálásra vagy részletes elemzésekre van szüksége? A megfelelő eszköz kiválasztása az Ön céljaitól függ.
Nézzük meg, mire kell figyelni, hogy biztosan olyanba fektessen be, ami valóban segít. 👇
- Influencerek felkutatása és átvilágítása: Segítsen elemezni a közönség demográfiai adatait, az interakciók minőségét és a hitelességet, hogy megtalálja a megfelelő influencereket
- Részletes közönségelemzés: Keressen olyan influencer marketing eszközt, amely az influencer követőit életkor, helyszín, érdeklődési kör és vásárlási szokások alapján értékeli, hogy biztosítsa a márkával való összhangot
- Kampányautomatizálás és kapcsolattartás: Győződjön meg arról, hogy az eszköz személyre szabja a kapcsolattartást, kezeli az influencerekkel való kapcsolatokat, sőt automatizálja a szerződéses tárgyalásokat is
- Teljesítménykövetés és ROI-mérés: Válasszon olyan eszközt, amely valós idejű adatokat elemzi, nyomon követi a konverziókat, és olyan betekintést nyújt, amelynek segítségével finomíthatja az influencer marketing stratégiáit
- Előre elkészített sablonok: Keressen olyan eszközt, amely testreszabható marketingterv-sablonokat kínál a kampánytervezéshez, a tartalmi stratégiához és a teljesítményjelentésekhez, hogy biztosítsa a következetességet.
- Csalásfelismerés és hitelességi értékelés: Válasszon olyan eszközt, amely felismeri a hamis követőket, jelzi az interakciók manipulálását és azonosítja a botok tevékenységét
- Többplatformos integráció: Válasszon olyan platformot, amely támogatja az Instagramot, a TikTokot, a YouTube-ot és az új közösségi média csatornákat az influencer marketing kampányok optimalizálása érdekében
- Naptárkezelés: Válasszon olyan eszközt, amely marketingnaptárakat kínál a bejegyzések ütemezéséhez, a határidők nyomon követéséhez és a tartalom több influencer közötti összehangolásához.
A legjobb AI-eszközök az influencer marketinghez
Íme a legjobb AI-alapú platformok, amelyek valóban hatással vannak az influencer marketing kampányok menedzselésére. 📝
1. ClickUp (A legjobb influencer-kampányok kezeléséhez és marketingprojektek menedzseléséhez)
A ClickUp egy olyan „mindenre kiterjedő” munkahelyi alkalmazás, amely egyesíti a projektmenedzsmentet, a tudásmenedzsmentet és a csevegést – mindezt mesterséges intelligencia segítségével, amely gyorsabbá és hatékonyabbá teszi a munkát.
A marketingcsapatok számára a ClickUp marketingprojekt-kezelő szoftver egyszerűsíti az influencer-kampányok kezelését azzal, hogy mindent – a tartalomkészítést, a feladatok nyomon követését és az együttműködést – egy helyen tart. Segít a csapatoknak a munkafolyamatok szervezésében, az ismétlődő feladatok automatizálásában és a nagy influencer-adatbázisok kezelésében anélkül, hogy eszközök között kellene váltaniuk.
A ClickUp Brain egy AI-alapú asszisztens, amely támogatja a tartalomkészítést, az adatelemzést és a munkafolyamat-kezelést. Képes elérési üzeneteket megfogalmazni, kampányszövegeket finomítani, a legfontosabb információkat összefoglalni és még sok mást.
Ezenkívül elemzi a kampányok teljesítményét azáltal, hogy összefoglalja az elkötelezettségi trendeket és hasznosítható betekintést nyújt, így könnyebbé téve annak értékelését, mely partnerségek hoznak a legjobb eredményeket.
A ClickUp Automations segít az influencerekkel való kapcsolatok és a kampányfolyamatok kezelésében anélkül, hogy túlterheltté válna.
Például, ha egy influencer benyújtja a munkáját, az Automations azonnal értesítheti a kreatív csapatot a felülvizsgálatra, frissítheti a kampány állapotát „Jóváhagyásra vár” értékre, és beütemezheti a tartalom közzétételét a jóváhagyás után.
Ráadásul a ClickUp Table View egy ismerős, táblázatszerű felületet kínál az adatbázis szervezéséhez, és dinamikus influencer CRM-ként is működik. A kapcsolattartási adatok, az együttműködési előzmények és a teljesítménymutatókhoz hasonló alapvető részleteket világos, testreszabható formátumban követheti nyomon.
A ClickUp lehetővé teszi számunkra, hogy hatékonyabban használjuk fel marketing erőforrásainkat, és több üzleti egységre kiterjedő GTM-megközelítésünket összehangoljuk.
A ClickUp-ot használó marketingesek többsége különösen kedveli a szoftver előre elkészített influencer-sablonjait.
Például a ClickUp Influencer Contract Template biztonságos és alaposan átvizsgált dokumentumokat hoz létre, amelyek mindkét fél jogait védik. A sablon részletes leírásokat tartalmaz a legfontosabb kifejezésekről, valamint az iparági szabványoknak megfelelő fizetési és visszatérítési protokollokról.
A sablon emellett:
- Világos márkairányelv-példákat mutat be az influencerek számára
- Biztosítja a jogi előírások figyelembevételét
- Védi márkájának online és offline imázsát
- Információkat nyújt a jogosultságokról és a használhatóságról
A ClickUp Modern Social Media Calendar Template (Modern közösségi média naptár sablon ) több platformon is nyomon követi az influencerek tartalmi terveit. Hasonlóképpen, a ClickUp Content Writing Template (Tartalomír ási sablon) egyértelmű irányelveket kínál az influencer által használandó hangnemre és a szöveg felépítésére vonatkozóan.
A ClickUp legjobb funkciói
- Kövesse nyomon a kampány teljesítményét: Figyelje az elkötelezettségi mutatókat, az influencerek ROI-ját és a tartalom teljesítményét a ClickUp Dashboards testreszabható kártyáin keresztül
- Központosítsa az influencerekkel való együttműködést: A ClickUp Chat segítségével központosítsa az influencerekkel folytatott összes kommunikációt, visszajelzést, tartalommal kapcsolatos megbeszélést és feladatot. Nincs többé széttagolt munka és kommunikáció
- Influencer-dokumentumok tárolása és kezelése: Készítsen briefeket, szerződéseket és jelentéseket a ClickUp Docs segítségével, amely közös tudásbázist kínál a csapatok számára
- Az influencerek feladatainak vizualizálása: Használja a ClickUp Lista nézetét a tartalmak jóváhagyásának nyomon követéséhez, a Naptár nézetet az ütemezéshez, valamint a Tábla nézetet a kampány előrehaladásának nyomon követéséhez
- Gondolkodjon el az influencer-tartalom stratégiákon: Tervezze meg az influencerek elhelyezését, és vizuálisan gyűjtsön tartalmi ötleteket a ClickUp Whiteboards segítségével a hatékony végrehajtás érdekében
A ClickUp korlátai
- Egy kis időbe telik, mire megérted, hogyan működnek együtt a funkciók
- A mobilalkalmazás nem olyan sok funkcióval rendelkezik, mint a számítógépes vagy böngészős verzió
A ClickUp árai
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati ügyfelek: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért felhasználónként
ClickUp-értékelések
- G2: 4,7/5 (több mint 10 040 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
🔍 Tudta? Az első YouTuber, aki elérte az egymillió feliratkozót, egy gamer volt. 2009-ben Fred Figglehorn, a Lucas Cruikshank által alakított kitalált karakter lett az első YouTuber, aki elérte az egymillió feliratkozót – ezzel bizonyítva, hogy a humor és a kreativitás mindig is hajtotta az online befolyást.
2. Modash (A legjobb a korábbi influencer-tartalmak teljesítményének elemzéséhez)
A több mint 250 millió influencer-profilt tartalmazó adatbázis biztosítja, hogy a Modash elegendő lehetőséget kínáljon a márkáknak a tartalomalkotókkal való kapcsolatfelvételhez. A potenciális partnereket olyan mutatók alapján értékelheti, mint a nemek megoszlása, a közönség életkora és egyéb tényezők.
Ne feledje, hogy a platform tartalmaz egy hamis követők ellenőrzését is, amely igazolja az influencer közönségének minőségét. Ez jelzi, hogy ügyfele marketingköltségvetését bölcsen fekteti be.
A Modash legjobb funkciói
- Szinkronizálja a kommunikációt a Gmail-integráció segítségével a hatékonyabb elérhetőség és a folyamatos levelezés érdekében
- Könnyítse meg a termékajándékozást és a promóciós kódok nyomon követését a Shopify integrációval
- Elemezze az influencerek közönségét, hogy ellenőrizze az ügyfél kampánycéljaival való összhangot
- Központosítsa az élő tartalmakat, és automatikusan kövesse nyomon a kampányok teljesítményét
A Modash korlátai
- Nem támogatja a Twittert, a Pinterestet, a Twitchet és a blogokat
- Nincs tömeges e-mail küldési funkciója, és a beérkező levelek kezelése is korlátozott
- Az influencer-adatbázis kisebb területeken és városokban kevésbé átfogó lehet, ami kihívást jelent azoknak a felhasználóknak, akik hiperlokális influencereket keresnek.
A Modash árai
- Alapcsomag: 299 USD/hó
- Teljesítmény: 599 USD/hó
- Vállalati: Egyedi árazás
Modash értékelés és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
🧠 Érdekesség: 1760-ban Josiah Wedgwood, egy brit fazekas, Charlotte királyné támogatását felhasználva „királyi jóváhagyással” hirdette finom porcelánját. Ez az influencer marketing egyik legkorábbi példája.
3. Upfluence (A legjobb AI-alapú influencer-kereséshez)
Az Upfluence segít a márkáknak megtalálni a megfelelő influencereket az elkötelezettségi arányok, a közönség demográfiai adatai és a tartalom stílusa alapján, így nem kell csak találgatnia, hogy ki a legalkalmasabb.
Az AI-alapú funkció, a Jace AI automatizálja és személyre szabja az elérést, miközben a tartalom relevanciája alapján párosítja a márkákat az influencerekkel.
Ezen felül a Jace AI folyamatosan figyelemmel kíséri a változó influencer-profilokat és a korábbi interakciókat. Az összegyűjtött adatok segítik a legtöbb márkát abban, hogy kontextusban releváns módon kommunikáljanak a megfelelő influencerrel.
Az Upfluence legjobb funkciói
- Azonosítsa a márka támogatóit azáltal, hogy átvizsgálja ügyfél-adatbázisát a potenciális influencer-partnerek felkutatására
- Találjon nagy hatással bíró influencereket az AI-alapú keresési szűrők segítségével, amelyekkel különböző mutatókat elemezhet
- Kezelje a termékterjesztést az ajándékozási kampányok automatizálásával és a szállítások nyomon követésével
- Integrálja az e-kereskedelmi platformokat, hogy összekapcsolja az influencer marketinget a közvetlen értékesítési teljesítménnyel
Az Upfluence korlátai
- Bár funkciókban gazdag, megfizethetetlen, mivel a kisvállalkozások és a startupok számára a drágább marketingeszközök közé tartozik.
- Egyes felhasználók problémákat jelentettek az automatikus szerződésmegújításokkal kapcsolatban, valamint nehézségeket tapasztaltak az előfizetések módosításával vagy lemondásával kapcsolatban
Az Upfluence árai
- Egyedi árazás
Upfluence értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (140 értékelés)
- Capterra: 4,1/5 (40 értékelés)
🔍 Tudta-e? Az AI által generált influencerek, mint Lil Miquela és Shudu, annak ellenére kötöttek márka-megállapodásokat vezető divatmárkákkal, hogy nem is léteznek a valóságban!
4. Influencity (A legjobb az átfogó influencer-kapcsolatkezeléshez)
Az Influencity fejlett keresési szűrőkkel látja el az ügynökségeket, amelyek segítségével a felhasználók több mint 20 kritérium alapján finomíthatják az eredményeket. A platform az influencer-kapcsolatkezelő (IRM) rendszerrel párosítva lehetővé teszi az influencerekkel való együttműködések egyszerű szervezését, valamint olyan tevékenységek végrehajtását, mint a kommunikáció nyomon követése és a kampányok előrehaladásának figyelemmel kísérése.
Shopify-fiókját is integrálhatja a tartalomkészítők adatbázisába. Ez segít egyszerűsíteni az influencerek kampányba való bevonását nagy léptékű kampányok esetén.
Az Influencity legjobb funkciói
- Gyűjtse be a fizetéseket biztonságos átjárókon keresztül, beépített nyomon követési funkcióval az egyszerű kezelés érdekében
- Célzott elérési stratégiákkal toborozzon tartalomalkotókat, és strukturált munkafolyamatok segítségével vonja be őket a munkába
- Ismerje meg az influencerek követőinek jellemzőit, hogy biztosíthassa a kampány céljaival való összhangot
- Elemezze a kampányok teljesítményét részletes jelentésekkel, nyomon követve a legfontosabb mutatókat a ROI méréséhez és a jövőbeli stratégiák kidolgozásához.
Az Influencity korlátai
- Nem támogatja az X (korábban Twitter) profilelemzést
- Egyes felhasználók megjegyezték, hogy a platform mutatói nem mindig tükrözik az influencerek közösségi média tevékenységének valós idejű változásait, ami hatással lehet a dinamikus kampányokhoz kapcsolódó döntéshozatalra.
Az Influencity árai
- Professional: 398 USD/hó
- Üzleti: 998 USD/hó
- Vállalati: Egyedi árazás
Influencity értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (220 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
🧠 Érdekesség: Az influencer marketing már a közösségi médiánál is régebb óta létezik. Az Instagram és a YouTube megjelenése előtt a márkák hírességekkel, sportolókkal, sőt akár kitalált karakterekkel is együttműködtek a termékek népszerűsítése érdekében. Még a Marlboro Man és a spenótértékesítést ösztönző Popeye is az influencer marketing korai formái voltak.
5. Brandwatch Influencer (A legjobb vállalati szintű közösségi médiaelemzéshez és influencerek azonosításához)
A Brandwatch Influencer saját fejlesztésű Iris AI rendszerét használja a közösségi média adataiból nyert betekintések kinyerésére. Ennek eredményeként részletes információkat kap a fogyasztói viselkedésről és a kialakuló trendekről. Ha ezt a Brandwatch Influencer érzelemelemzési funkcióival kombinálja, hozzáférést kap a márkaemlítésekre és a jelenlegi közvélemény hangulatára vonatkozó adatokhoz.
A Salesforce-hez és a Google Analyticshez való illeszthetősége révén a vállalati felhasználók még jobban kihasználhatják a szoftver előnyeit. Ezen felül a közösségi média sablonokkal való összekapcsolásával az összes influencer-adatot rendszerezett formában tarthatja.
A Brandwatch Influencer legjobb funkciói
- Használja ki a részletes közönségelemzéseket, hogy biztosítsa az influencer követői és a célpiaca közötti összhangot
- Készítsen központi adatbázist az influencerek elérhetőségeiről, a fizetési adatokkal és a szerződéskezeléssel együtt
- Kínáljon az influencereknek márkás élményt testreszabható, mobilbarát irányítópultokon keresztül
A Brandwatch Influencer korlátai
- Bonyolult felület, nehéz megtanulni
- Nem kínál integrált közösségi média-közzétételi funkciókat, ezért a tartalom terjesztéséhez további eszközök használata szükséges.
- A felhasználók arról számoltak be, hogy időnként nehézségekbe ütköznek a Brandwatch és bizonyos harmadik fél platformjainak zökkenőmentes integrációja során
A Brandwatch Influencer árai
- Egyedi árazás
Brandwatch influencerek értékelései és véleményei
- G2: 4,1/5 (860 értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (230 értékelés)
6. Traackr (A legjobb nagy léptékű influencer-átvilágításhoz és kiadások optimalizálásához)
A Traackr komolyan veszi az influencerek átvilágítását, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy partnerség megkötése előtt hozzáférjenek a fejlett elemzésekhez. Tekintse át a közönség hitelességére vonatkozó valós idejű betekintéseket, és kerülje el a költségvetés pazarlását olyan influencerekre, akik alacsony minőségű interakciót nyújtanak.
A platform globális influencer-adatbázist kínál az összes jelentős közösségi médiaplatformon. A korábbi teljesítményekről szóló rész áttekintése szintén megerősíti az influencer hosszú távú hitelességét.
A Traackr legjobb funkciói
- Kövesse nyomon a marketingköltségeket valós időben a költségvetés elosztása és a túlköltekezés elkerülése érdekében
- Egyszerűsítse az elérést marketingautomatizálási eszközökkel, hogy nagy léptékben kezelhesse az együttműködéseket
- Hasonlítsa össze teljesítményét a versenytársakéval, hogy azonosítsa az erősségeket és a fejlesztendő területeket
- Kapjon AI-alapú javaslatokat az influencerek kifizetésére az elkötelezettség és a korábbi teljesítmény alapján
A Traackr korlátai
- Bonyolult fizetési/pénztárca-beállítás nem amerikai alkotók számára
- Jelentések szerint késések tapasztalhatók a tartalom nyomon követésében, különösen olyan platformok esetében, mint a TikTok
- A felhasználók kifejezték, hogy fejlettebb szűrési lehetőségeket szeretnének a kampányokon és a tartalomkészítői közösségeken belül
- Az adatfrissítések alkalmi késedelme befolyásolhatja a teljesítménymutatók időszerűségét és pontosságát
A Traackr árai
- Növekedés: 25 000 USD/évtől
- Standard: 32 500 USD/év-től
- Plusz: 55 000 USD/évtől
Traackr értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 350 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (25+ értékelés)
🧠 Érdekesség: Még a háziállatok is lehetnek influencerek. Kutyák, macskák, sőt sünök is szereztek már szponzorokat nagy márkáktól. Néhányuknak, mint például Doug the Pugnak, több követője van, mint sok emberi influencernek!
7. Heepsy (A legjobb kisvállalkozások számára, akik mikroinfluencereket keresnek)
A Heepsy egy AI-alapú influencer-kereső és -felfedező platform kis- és közepes méretű márkák számára, amelyek kapcsolatba szeretnének lépni mikro- és nano-influencerekkel. Egyes bonyolult influencer-marketing platformokkal ellentétben a Heepsy könnyen használható keresőfelületével tűnik ki.
Az eszköz versenytárs-elemzési funkciói lehetővé teszik a márkák számára, hogy megismerjék, mely influencerekkel dolgoznak együtt versenytársaik. Ez a funkció fontos információkat nyújt az iparági trendekről és a leghatékonyabb együttműködésekről.
A Heepsy legjobb funkciói
- Hozzáférés részletes elemzésekhez az influencerek közönségének hitelességének értékeléséhez
- Becsülje meg a lehetséges együttműködési költségeket, hogy segítsen a költségvetés és a pénzügyi tervezés elkészítésében
- Csatlakozzon egy olyan piactérhez, ahol a márkák kampányokat tehetnek közzé, a tartalomalkotók pedig kiválaszthatják az érdeklődésüknek megfelelő lehetőségeket
- Összeállíthatja és exportálhatja az influencerek adatait különböző formátumokba, így azok könnyen megoszthatók
A Heepsy korlátai
- Csak 3000 követőnél kevesebb követővel rendelkező influencerek számára elérhető
- Hiányzik az integrációs képesség más marketingplatformokkal
- A Heepsy 12%-os jutalékot számít fel a kifizetések után, amit egyes felhasználók túlzottnak tartanak.
A Heepsy árai
- Ingyenes
- Kezdőcsomag: 90 USD/hó
- Plusz: 259 USD/hó
- Haladó: 388 USD/hó
Heepsy értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (35+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 70 értékelés)
8. CreatorIQ (A legjobb vállalati szintű influencer marketinghez)
A CreatorIQ az egyik legjobb influencer marketing eszköz. API-integrációk révén kapcsolódik a közösségi média platformokhoz, lehetővé téve a márkák számára a valós idejű influencer-adatokhoz való hozzáférést és a kampányteljesítmény nyomon követését. A CreatorIQ-t az teszi különlegessé, hogy AI-alapú pontozási rendszerével értékeli az influencer márka-összhangját, hitelességét és a tartalommal való interakció minőségét.
Míg a legtöbb eszköz kizárólag a követők számára koncentrál, a CreatorIQ gépi tanulást alkalmaz annak előrejelzésére, hogy mely influencerek teljesítenek a legjobban az adott kampány céljai szempontjából.
A CreatorIQ legjobb funkciói
- Automatizálja az influencereknek történő kifizetéseket a szerződések és a pénzügyi nyomon követés egyszerűsítése érdekében
- Használjon megfelelőségi ellenőrző eszközöket a közzétételek nyomon követéséhez, a szabályszegések megelőzéséhez és a közönség bizalmának megőrzéséhez
- Használjon fejlett teljesítménymérő eszközöket, hogy túllépjen a látszatmutatókon
A CreatorIQ korlátai
- Egyes felhasználók panaszkodnak a nehézkes felületre, amely túl sok görgetést igényel
- Egyes felhasználók megjegyezték, hogy a platform nem biztos, hogy biztosítja a szükséges rugalmasságot ahhoz, hogy a jelentéseket és a kampánybeállításokat egyedi igényeikhez igazítsák
A CreatorIQ árai
- Egyedi árazás
CreatorIQ értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 550 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
🔍 Tudta? Az influencer marketinget a videotartalmak uralják. A statikus Instagram-bejegyzések már nem elegendőek – a márkák azokat az influencereket részesítik előnyben, akik vonzó rövid videókat készítenek, legyen szó akár egy laza vlogról, egy unboxingról, vagy egy TikTok-trendnek álcázott, teljes értékű filmre emlékeztető reklámról.
9. IQfluence (A legjobb AI-alapú influencer-kereséshez és kampányok előrejelzéséhez)
Az IQfluence mesterséges intelligenciája átvizsgálja a közösségi média platformokat, hogy az elkötelezettségi trendek és a követők hangulata alapján azonosítsa a feltörekvő influencereket, figyelembe véve az iparági relevanciát is. Ez lehetővé teszi a márkák számára, hogy felfedezzék a kiemelkedő teljesítményű mikro- és makroinfluencereket, mielőtt azok mainstreammé válnának, megalapozva ezzel a költséghatékonyabb partnerségek kialakítását.
Ennek ellenére egyes marketingesek túl bonyolultnak találhatják a platform testreszabási lehetőségeit, mivel a funkciók teljes körű kihasználásához hosszú tanulási folyamatra van szükség.
Az IQfluence legjobb funkciói
- Optimalizálja a költségvetés elosztását a kampányok prediktív elemzésével, hogy maximalizálja a befektetés megtérülését (ROI).
- Érje el a releváns közönségeket a mélyreható közönségszegmentálás kihasználásával
- Az AI-alapú betekintés segítségével korán azonosíthatja a feltörekvő influencereket, így még mielőtt azok széles körű népszerűségre tennének szert, biztosíthatja magának a velük való együttműködést.
Az IQfluence korlátai
- Nagyon korlátozott integrációk külső CRM-ekkel
- Előfordulhat, hogy a kulcsszavak egyes esetekben nem tűnnek összehangoltnak
- Hiányoznak a részletes online oktatóanyagok és webináriumok, amelyek hasznosak lehetnének azoknak a felhasználóknak, akik rugalmas tanulási lehetőségeket keresnek
Az IQfluence árai
- Kezdőcsomag: 295 USD/hó
- Haladó: 545 USD/hó
- Üzleti: 1300 USD/hó-tól
IQfluence értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
🔍 Tudta? A TikTok által nemrég törölt hamis követői profilok száma 720,29 millió.
10. HypeAuditor (A legjobb AI-alapú csalásfelismeréshez)
A HypeAuditor AI-alapú közönségminőségi pontszáma részletes jelentéseket nyújt az influencer követői bázisáról, beleértve a valódi elkötelezettséget és a mesterséges interakciókat. Ezzel kiküszöbölhető a felfújt mutatókért való fizetés kockázata, és marketingköltségvetését a valódi elérhetőségre és konverziókra fordíthatja.
Bár az elemzési funkciói hatékonyak, hiányoznak belőle az influencerekkel való kapcsolattartás és a kapcsolati menedzsment funkciói.
A HypeAuditor legjobb funkciói
- Hasonlítsa össze az influencerek teljesítményét az iparági szabványokkal, hogy adatokon alapuló döntéseket hozhasson a partnerségekről
- Kövesse nyomon a ROI-t a Google Analytics és a közösségi média hirdetési integrációk segítségével
- Fedezzen fel hiteles influencereket az AI-alapú csalásfelismerés segítségével, amely kiszűri a hamis követőket és interakciókat
A HypeAuditor korlátai
- Inkább az elemzésre összpontosít, mint a teljes kampány végrehajtására
- Az egyes régiókat megcélzó felhasználók észrevették, hogy bizonyos országokban korlátozott az influencerek adatbázisa
A HypeAuditor árai
- Egyedi árazás
HypeAuditor értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (190 értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (35 értékelés)
11. Klear (A legjobb adatvezérelt influencer-elemzéshez)
A Klear nyomon követi az influencerek korábbi tartalmait, és lehetővé teszi a marketingesek számára, hogy ellenőrizzék, az influencer elkötelezettségi arányai konzisztensek-e, vagy mesterségesen felfújtak. Sőt, a nagyszabású kampányokat futtató márkák számára a Klear automatizálja az influencerekkel való kapcsolattartást és a szerződéskezelést.
Ennek ellenére kampányvégrehajtási eszközei alapvetőbbek.
A Klear legjobb funkciói
- Tartsa be a szponzorált tartalmakra vonatkozó szabályokat a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) megfelelőségi ellenőrzésével
- Hozzáférés egy globális influencer-adatbázishoz, amely az Instagramot, a TikTokot, a YouTube-ot és a Twittert is lefedi
- Dolgozzon együtt kiváló minőségű alkotókkal a hitelességi értékelési rendszer által biztosított pontszámok segítségével
A Klear korlátai
- Kevésbé személyre szabott kapcsolattartás-automatizálás
- A platform keresési és szűrési funkciói nem annyira hatékonyak
- Voltak olyan esetek, amikor az influencereknek nehézséget okozott tartalmaik, különösen a videók megfelelő csatolása a Klear-ban a felülvizsgálat céljából
A Klear árai
- Egyedi árazás
Klear értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (25+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
12. GRIN (A legjobb teljes körű influencer-kapcsolatkezeléshez)
A GRIN egy átfogó influencer marketing platform, amelyet azoknak az e-kereskedelmi márkáknak terveztek, amelyek nagy léptékben szeretnék kezelni az influencerekkel való kapcsolataikat.
Ez eltér az egyszeri együttműködéseket kínáló influencer-piacterektől. Ehelyett a platform a hosszú távú partnerségeket részesíti előnyben, és egy CRM-hez hasonló rendszert kínál, amely egy helyen követi nyomon az influencerekkel való kapcsolattartást, a szerződéseket, a tartalom jóváhagyását és a kifizetéseket.
Árazása azonban közepes és nagyvállalatokra van szabva, így a startupok számára kevésbé elérhető.
A GRIN legjobb funkciói
- Csatlakoztassa a Shopify, a WooCommerce és a BigCommerce platformokat a közvetlen értékesítés nyomon követéséhez
- Mérje az influencerek által generált értékesítési teljesítményt egyedi affiliate linkekkel és kedvezménykódokkal
- Kövesse nyomon a PR-csomagokat automatizált termékterjesztéssel, hogy biztosítsa a pontos szállítást
A GRIN korlátai
- Egyes felhasználók lassú válaszidőkről számolnak be az ügyfélszolgálati csapat részéről
- Az éves szerződések nem minden vállalkozás számára megfelelőek
A GRIN árai
- Egyedi árazás
GRIN értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 430 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 150 értékelés)
13. Aspire.io (A legjobb közösségvezérelt influencer marketinghez)
A GRIN-hez hasonlóan az Aspire.io is különösen alkalmas azoknak a márkáknak, amelyek nem csak egyszeri influencer-megállapodásokra törekednek, hanem hosszú távú nagyköveti kapcsolatokat és felhasználók által generált tartalmakra (UGC) épülő együttműködéseket ápolnak. Emellett automatizálja az influencerekkel való kapcsolattartást, és segít a márkáknak a releváns alkotókkal való kapcsolatfelvételben anélkül, hogy manuálisan kellene potenciális partnereket keresniük.
Az elemzések túlmutatnak a felszíni szintű interakciókon, és betekintést nyújtanak a közönség demográfiai adataiba, a konverziókba és a befektetés megtérülésébe (ROI). A beépített CRM rendszerezetté teszi az influencerekkel való kapcsolatokat, megkönnyítve a hosszú távú partnerségek ápolását.
Az Aspire.io legjobb funkciói
- Építsen ki tartós kapcsolatokat a tartalomalkotókkal az ambassador program menedzsment segítségével
- Csökkentse az influencerekkel való oda-vissza levelezést az AI-alapú tartalomjóváhagyási munkafolyamatok segítségével
- Kövesse nyomon az affiliate linkeket az affiliate marketinghez használt AI segítségével, hogy pontosan hozzárendelje a konverziókat
Az Aspire.io korlátai
- Egyes felhasználók részletesebb közönségszegmentálást szeretnének az elemzésekben
- Nem ideális azoknak a márkáknak, amelyek rövid távú vagy egyszeri együttműködéseket keresnek
Az Aspire.io árai
- Egyedi árazás
Aspire.io értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 110 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
