A 11 legjobb Procore-alternatíva és versenytárs 2026-ban

A Procore az építkezés előkészítésétől az ütemtervezésen át a pénzügyekig minden területet lefed. De a funkciók túlterheltsége és a növekvő licencköltségek között elgondolkodik:

„Van valami rugalmasabb megoldás?” Vagy még jobb… valami, ami valóban illeszkedik a csapat munkamódszeréhez?

Ha így van, akkor jó helyen jár. Összegyűjtöttük a legjobb Procore-alternatívákat, amelyek egyszerűsítik az építési menedzsmentet anélkül, hogy meredek tanulási görbe vagy vállalati szintű terhekkel járnának. Néhányuk kiválóan alkalmas az együttműködésre, mások a költségkövetésben tűnnek ki, míg néhányuk egyszerűen minden követelményt (és még többet) teljesít, amit a Procore is.

Vessünk egy pillantást a kínálatra, és találjuk meg a következő építkezéséhez leginkább megfelelő eszközt. 👷‍♀️🔧

Miért érdemes a Procore alternatíváit választani?

A Procore egy megbízható építési menedzsment platform, ez nem kétséges. Számos olyan eszközt kínál, amelyek kiválóan működnek nagy szervezeteknél. De sok építőipari vállalat számára a valóság ennél kicsit árnyaltabb.

Előfordulhat, hogy az olyan all-in-one platformok, mint a Procore, túl soknak vagy éppen elégtelennek tűnhetnek, különösen akkor, ha építőipari vállalkozás indításán vagy egy kis csapat bővítésén töri a fejét. Ilyenkor válnak vonzóvá az alternatívák.

Íme, miért 👇

Korlátozott rugalmasság speciális munkafolyamatokhoz: A különféle projekttípusokat, például bérlői felújításokat vagy egyedi építkezéseket irányító építőipari szakembereknek olyan munkafolyamatokra van szükségük, amelyeket testre szabhatnak. A Procore felépítése merevnek tűnhet azoknak a csapatoknak, amelyeknek ilyenfajta rugalmasságra van szükségük

Rigid pénzügyi eszközök: A költségvetés-tervezés, a számlázás és az egyéb könyvelési szoftverekkel való integráció gyakran nem felel meg az elvárásoknak. Ez komoly probléma, amikor az erőforrások elosztása és a költségek nyomon követése kritikus fontosságú a projekt sikeréhez.

Bonyolult jelentéskészítés és testreszabás: A Procore jelentéskészítő eszközei bonyolultnak vagy rugalmatlannak tűnhetnek, ha csak az adatokat szeretné lekérni, jelentést készíteni, és továbblépni

Bonyolult fájlkezelés: A dokumentumok feltöltése, rendszerezése és visszakeresése a Procore-ban meglehetősen körülményes lehet. Azoknál a csapatoknál, amelyek több érdekelt felet kell összehangolniuk, vagy a dokumentációt a különböző munkaterületeken központosítani próbálják, ez a hatékonysághiány gyorsan súlyosbodik

Röviden: a Procore sok mindenben kiváló. Ha azonban csapatának olyan platformra van szüksége, amely intuitívabb, rugalmasabb és több projekt kezelésére alkalmas, kevesebb kompromisszummal, érdemes megfontolnia olyan alternatívák felkutatását, amelyek hatékonyabbá teszik a projekttervezést.

Szeretné javítani az építési hatékonyságot vagy egyszerűsíteni az építési jelentéseket? Az alábbi táblázatból kaphat egy rövid áttekintést a rendelkezésre álló lehetőségekről!

A Procore alternatívái egy pillanat alatt

Nézzük meg az összehasonlító táblázatot, hogy jobban megértsd a Procore legfőbb versenytársait ⬇️

Eszköz Legalkalmasabb Főbb jellemzők Árak* ClickUp A legjobb Procore-alternatíva rugalmas, mindent magában foglaló építési menedzsmenttel Építési sablonok, Gantt-diagramok, időkövetés, valós idejű irányítópultok, AI-asszisztens, dokumentumok, csevegés Örökre ingyenes; testreszabási lehetőség vállalatok számára Buildertrend Lakóépületek építői és felújítói Ajánlatok és becslések, ütemezés, ügyfélportál, munkaköltség-számítás, mobil feltöltés Egyedi árazás Fieldwire Helyszíni csapatok és helyszíni koordináció Hibajegyzékek, offline mód, tervjelölés, BIM-néző Ingyenes csomag elérhető, a fizetős csomagok ára 54 USD/felhasználó/hónaptól kezdődik INGENIOUS. BUILD Teljes körű építési projekt Költségvetés-nyomon követés, szerződés- és dokumentumkezelés Egyedi árazás Autodesk Construction Cloud BIM-integráció és tervezési együttműködés 3D-modellek, RFI-k, problémák nyomon követése, dokumentumkezelés Egyedi árazás Kivitelező művezető Kis- és közepes méretű vállalkozók Napi napló, becslés, munkaidő-nyilvántartás, munkaköltség-számítás, QuickBooks szinkronizálás A fizetős csomagok ára havi 49 dollártól kezdődik Trimble e-Builder Tőkeberuházási program és portfóliókezelés Ellenőrzési nyomvonalak, ajánlatkezelés, munkafolyamat-automatizálás Egyedi árazás Bluebeam Dokumentumkezelés és együttműködés PDF-jelölés, kötegelt feldolgozás, mérőeszközök A fizetős csomagok ára 260 dollártól kezdődik évente CoConstruct Egyedi házépítők és felújítók Költségbecslések, ügyfélkommunikáció, költségvetés, Gantt-diagram Egyedi árazás RedTeam Kis- és középvállalkozások az építőiparban Valós idejű költségtervezés, RFI-k, benyújtások, módosítási megrendelések nyomon követése Egyedi árazás eSUB Alvállalkozói projektmenedzsment és dokumentumkezelés Mobil helyszíni jegyzetek, RFI-k, munkaidő-nyilvántartások, korlátlan felhőalapú tárhely Egyedi árazás

A legjobb Procore-alternatívák

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független eljárást követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt talál egy részletes áttekintést arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

Vizsgáljuk meg részletesen ezeket a Procore alternatívákat, összpontosítva kiemelkedő funkcióikra, lehetséges korlátaikra, áraikra, valamint arra, hogy mit mondanak róluk a valódi felhasználók.

1. ClickUp (A legjobb építési projektmenedzsmenthez egyedi munkafolyamatokkal)

Képzelje el építési projektjeinek minden fázisát a ClickUp segítségével

Az építési projektek gyakran nem a rossz kivitelezés miatt buknak meg, hanem azért, mert a csapatok által használt eszközök nem kommunikálnak egymással. A helyszíni frissítések az üzenetekben maradnak. A tervezési visszajelzések elvesznek az e-mail szálak között. És mire kijavít egy kommunikációs hibát, máris újabb probléma készülődik.

A ClickUp, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, véglegesen megváltoztatja ezt a helyzetet.

Az egyik legfontosabb kiemelt funkciója a ClickUp for Construction Teams, egy olyan munkaterület, amelyet építők, építkezésvezetők, mérnökök és irodai munkatársak számára terveztek, hogy minden projektfázisban kapcsolatban maradhassanak egymással.

Tervezze meg, kövesse nyomon és frissítse az összes építési projektjét a ClickUp for Construction Teams segítségével

Ez a felület lehetővé teszi a tervrajzok kezelését, a munkaterületi fotók megjegyzéssel ellátását, a kiváló feladatkezelést, a belső csapatokkal és külső beszállítókkal való együttműködést, valamint a költségbecslések elkészítését, mindezt valós időben.

Ennek a felépítésnek a középpontjában a ClickUp Tasks áll, amely megkönnyíti a feladatok részletes szintű kiosztását és nyomon követését. Akár nagy mérföldköveket bont le helyszíni szintű ellenőrzőlistákra, akár biztonsági ellenőrzéseket rögzít, minden feladat látható és végrehajtható marad.

Ha még tovább szeretné növelni termelékenységét, nézze meg, hogyan segíthet az automatizálás a monoton feladatok egyszerűsítésében és a projektek zökkenőmentes lebonyolításában:

A ClickUp Time Tracking segítségével nyomon követheti az egyes munkák időtartamát anélkül, hogy külön időnyilvántartó eszközökre lenne szüksége.

Kövesse nyomon az összes projektjének időfelhasználását, és pontosan figyelje az építési teljesítéseket a ClickUp Time Tracking segítségével

Ha kevés az ideje, vagy azonnali áttekintésre van szüksége, a ClickUp Brain a tökéletes AI-partner, különösen mivel egyre több csapat vizsgálja az AI építőipari alkalmazásának lehetőségeit a döntéshozatal javítása érdekében. Segít összefoglalni a napi tevékenységeket, jegyzeteket készíteni és igény szerint feladatspecifikus kérdésekre válaszolni, így gyorsabban haladhat anélkül, hogy feladná az áttekinthetőséget.

A ClickUp Brain MAX segítségével a helyszíni és az irodai csapatok gyorsan megvalósíthatják ötleteiket. Használja a Talk to Text funkciót jegyzetek, ellenőrzési eredmények, biztonsági frissítések vagy bejárási megfigyelések diktálásához, és nézze meg, ahogy azok azonnal strukturált feladatokká alakulnak. Nincs több gépelés a helyszínen, nincsenek elveszett hangjegyzetek, és nem kell különböző alkalmazások között turkálni. A ClickUp Brain MAX megérti az építési munkaterületét, így minden frissítés a megfelelő projekthez, helyszínhez és csapathoz kapcsolódik.

A beállítás még egyszerűbbé tételéhez használja a ClickUp építési menedzsment sablont. Előre elkészített fázisokat, állapotokat, dokumentumokat és ClickUp egyéni mezőket tartalmaz a műszaki adatok, a költségvetések és az ütemtervek számára. A munkát egyértelműen meghatározott fázisokba szervezi, mint például Előkészítés és Építés, amelyek mindegyike olyan beágyazott feladatokat tartalmaz, amelyek tükrözik a valós projekt munkafolyamatokat.

Szerezzen be ingyenes sablont A ClickUp építésirányítási sablon segítségével vizualizálhatja az építési fázisokat, feladatokat rendelhet hozzá, jelölheti a késéseket és hozzáadhat helyszíni jegyzeteket.

A legjobb az egészben, hogy ez a sablon szabványos felépítést biztosít. Előre elkészített feladatcsoportokat, megbízhatósági szinteket, állapotcímkéket és helyszíni jegyzeteket tartalmaz, amelyek mindegyike az építőiparra jellemző munkafolyamatokhoz igazodik.

A ClickUp legjobb funkciói

Dokumentumok a helyszíni csapatok számára: Tárolja a tervrajzokat, az SOP-kat, az RFI-ket és a biztonsági dokumentumokat Tárolja a tervrajzokat, az SOP-kat, az RFI-ket és a biztonsági dokumentumokat a ClickUp Docs segítségével, amelyek bármely feladatból vagy listából elérhetők

Időbecslések: Állítsa be a várható időtartamokat Állítsa be a várható időtartamokat a ClickUp Időbecslések funkcióval, hogy jelölje a késéseket és pontosabban kezelje a helyszíni ütemezést

Beépített csevegő: A ClickUp Chat segítségével egy helyen tarthatja a helyszíni és az irodai kommunikációt – közvetlenül a feladatokhoz és projektekhez kapcsolva

Élő irányítópultok: Kövesse nyomon a projekt állapotát, a határidőket, a költségvetéseket és a vállalkozók munkaterhelését vizuálisan Kövesse nyomon a projekt állapotát, a határidőket, a költségvetéseket és a vállalkozók munkaterhelését vizuálisan a valós idejű ClickUp irányítópultok segítségével

A ClickUp korlátai

A testreszabási lehetőségek túlterhelhetik az első alkalommal használókat

A ClickUp árai

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A ClickUp egy olyan alkalmazás, amely elég rugalmas ahhoz, hogy alkalmazkodjon az építészet és az építőipar sokrétű világához. Szeretem használni a különböző sablonjaikat, igényeimhez igazítani őket, és bevetni őket a munkában.

🧠 Érdekesség: A valaha volt legdrágább építési projekt nem egy felhőkarcoló vagy stadion – hanem egy 170 kilométer hosszú város a szaúdi sivatagban! A The Line névre keresztelt futurisztikus város 100%-ban zöld energiával fog működni, akár 1,5 millió embernek ad majd otthont, és hosszabb lesz, mint a New York és Philadelphia közötti távolság, mindezt egy tökéletesen egyenes vonalban!

2. Buildertrend (A legjobb választás az otthonépítők számára az all-in-one építési menedzsmenthez)

via Buildertrend

A Buildertrend olyan lakásépítési csapatok számára készült, amelyek számos változó tényezőt kezelnek, az ajánlatoktól és a költségbecslésektől kezdve az ütemtervezésen át a háztulajdonosok tájékoztatásáig.

Egyes Procore-versenytársakkal ellentétben a Buildertrend kifejezetten házépítők, felújítók és speciális vállalkozók számára készült, akik egy helyen kezelik a módosítási megrendeléseket, koordinálják az alvállalkozókat és kommunikálnak az ügyfelekkel. Bár hiányoznak belőle a vállalati platformok komplex kockázatkezelési moduljai, kisebb csapatok számára ideális, amelyek a szigorú szabályozási követelményeknél inkább a működés átláthatóságát tartják szem előtt.

A Buildertrend legjobb funkciói

Készítsen és kezeljen árajánlatokat, ajánlatokat és módosítási megrendeléseket a beépített munkaköltség-számítások segítségével a költségvetés pontosságának biztosítása érdekében

Használja a mobil dokumentumszkennelést és fájltárolást, hogy útközben is rögzíthesse a helyszíni fotókat és dokumentumokat

Bármilyen eszközről rendeljen hozzá teendőket határidővel, fotókkal és megjegyzésekkel a munkacsoportokhoz vagy az ügyfelekhez

A Buildertrend korlátai

A juttatásokat és a kiválasztásokat különböző területeken újra be kell vinni, ami időpazarláshoz vezet, különösen azoknál a csapatoknál, amelyek több párhuzamos építkezést irányítanak

A Buildertrend árai

Egyedi árazás

A Buildertrend értékelései és véleményei

G2: 4,2/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 2500 értékelés)

Mit mondanak a Buildertrendről a valódi felhasználók?

A Capterra értékelése szerint:

A Buildertrendben az ügyfelétől kapott összes információt egy programban tárolhatja. Minden projekt kezdetétől a végéig nyomon követheti a munkák és a kifizetések folyamatát. Hozzáadhat módosítási megrendeléseket, és megjelenítheti a termékekért és a munkaerőért fizetett összegeket.

3. Fieldwire (A legjobb helyszíni csapatkoordinációhoz és a befejezési listákhoz)

via Fieldwire

A Fieldwire, amely ma már a Hilti része, egy építési projektmenedzsment szoftver a helyszíni koordinációhoz. Építőipari szakemberek számára készült, és segít a csapatoknak a feladatok tervezésében, kiosztásában és nyomon követésében közvetlenül a munkaterületről. Ráadásul offline is működik, így megbízhatóan használható még gyenge internetkapcsolattal rendelkező területeken is, és automatikusan szinkronizálódik, amint újra csatlakozik a hálózathoz.

Támogatja a 3D-modelleket és a BIM-megjelenítést is, segítve a csapatokat a komplex tervek vizualizálásában és a problémák korai felismerésében.

A Fieldwire legjobb funkciói

Rögzítse a befejezési listán szereplő tételeket fotókkal, megjegyzésekkel, és rendelje hozzá őket közvetlenül a helyszíni munkacsoportokhoz

Tervezetek offline megtekintése és jelölése, automatikus szinkronizálással és verziókezeléssel, miután újra csatlakozik

Értékelje a munkaterület biztonságát az AI-alapú kockázatkezelési betekintések segítségével

A Fieldwire korlátai

A rajzokra helyezett fotóhivatkozások nem kerülnek teljes egészében exportálásra a PDF-fájlokba, ha több kép is ugyanahhoz a helyszínhez van címkézve, ami korlátozza a kiegészítő képanyagokhoz való hozzáférést az alkalmazáson kívül

A Fieldwire árai

Örökre ingyenes

Pro: 54 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 74 USD/felhasználó/hónap

Business Plus: 104 USD/felhasználó/hónap

Fieldwire értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (90+ értékelés)

Mit mondanak a Fieldwire-ről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Használja a Fieldwire-t az összes projektinformáció tárolására, a szerződéses dokumentumoktól a fényképekig és a feladatokig. Ez egy mindenre kiterjedő megoldás minden egyes projekthez, így nem kell attól tartania, hogy a csapattagok helytelen vagy elavult információkat használnak.

4. INGENIOUS. BUILD (A legjobb teljes körű építési projekt- és költségmenedzsmenthez)

az INGENIOUS.BUILD-on keresztül

Az INGENIOUS. BUILD olyan építőipari csapatok számára készült, amelyeknek a projektek teljes átláthatóságára van szükségük a korai tervezéstől a lezárásig, anélkül, hogy egymástól független eszközökre kellene támaszkodniuk.

Sok Procore-alternatívával ellentétben, amelyek elsősorban a helyszíni kivitelezésre vagy a dokumentumkezelésre összpontosítanak, ez a szoftver a pénzügyeket, a projekt munkafolyamatokat és a dokumentációt egyetlen platformon egyesíti.

Ez különösen hasznos azoknak a tulajdonosoknak, fejlesztőknek és fővállalkozóknak, akik több érdekelt felet irányítanak, és számukra elengedhetetlen a projekt teljesítményének és pénzügyi hatásának valós idejű nyomon követése.

Az INGENIOUS. BUILD legjobb funkciói

Központosítsa az RFI-ket, a benyújtásokat, a rajzokat, a költségvetéseket és az ütemterveket egy platformon

Szerződéskezelés, módosítási megrendelések kezelése és számlázás

Kövesse nyomon a projekt pénzügyeit valós időben a költség-költségvetés átláthatóságának és a módosítási megrendelések munkafolyamatainak segítségével

Lehetővé teszi az együttműködést a tulajdonosok, fővállalkozók, alvállalkozók és építészek között a szerepkörökön alapuló hozzáféréssel

Hozzáférés a projektekhez a webről, iOS-ről és Androidról, mind az irodai, mind a terepi csapatok számára

INGENIOUS. BUILD korlátozások

Kisebb vállalkozók számára, akik csak alapvető feladat- vagy dokumentumkezelést keresnek, ez a szoftver talán túl bonyolult lehet.

Az egyszerűbb eszközökről átálló csapatoknak szükségük lehet bevezető képzésre, hogy teljes mértékben kihasználhassák a pénzügyi és munkafolyamat-kezelési funkciókat

INGENIOUS. BUILD árakEgyedi árak

INGENIOUS. BUILD értékelések és vélemények

G2: 4,3/5

Mit mondanak a valós felhasználók az INGENIOUS. BUILD-ről?

A G2 egyik értékelése szerint:

A felhasználók egyöntetűen dicsérik az INGENIOUS. BUILD egyszerű használatát és intuitív felületét, kiemelve, hogy mennyire leegyszerűsíti a projektmenedzsmentet és a pénzügyi nyomon követést. A kiváló ügyfélszolgálat és a hatékony bevezetési folyamat tovább növeli a felhasználói elégedettséget.

4. Autodesk Construction Cloud (A legjobb átfogó tervezés-kivitelezés munkafolyamatokhoz)

az Autodesk Construction Cloudon keresztül

Az Autodesk Construction Cloud egy moduláris projektmenedzsment eszköz nagy építőipari vállalatok számára, amelyek komplex portfóliókat kezelnek. Összefogja a projektmenedzsment, a költségmenedzsment és a kockázatkezelés eszközeit.

A szoftver a teljes projekt életciklus során támogatja a döntéshozatalt olyan funkciókkal, mint a BIM Collaborate a modellek összehangolásához és a BuildingConnected az ajánlatok és alvállalkozók minősítéséhez. Az építőiparban széles körben használt platform központosítja a munkafolyamatokat, így jobb áttekinthetőséget biztosít a szétszórt csapatok számára és elősegíti a hosszú távú portfóliókezelést.

Az Autodesk Construction Cloud legjobb funkciói

Használja a Pype-ot a szerződéses előírások betartásának automatizálásához úgy, hogy a benyújtási naplókat és a lezárási követelményeket közvetlenül az építési előírásokból vonja ki

Szerezzen előrejelző költségadatokat az Executive Cost Dashboard segítségével, valamint testreszabott jóváhagyási munkafolyamatokat a módosítási megrendelésekhez

Kövesse nyomon a problémákat a tervezéstől a lezárásig közvetlenül a helyszínen, 2D/3D rajzokon elhelyezett jelölésekkel

Az Autodesk Construction Cloud korlátai

Nincs mappalapú szervezés és fejlett szűrés a műhelyrajz-készletekhez, ezért időigényes a konkrét verziók megkeresése, amikor havonta több tucat feltöltést kell kezelni

Az Autodesk Construction Cloud árai

Egyedi árazás

Az Autodesk Construction Cloud értékelései és véleményei

G2: 4,4/5 (több mint 4000 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 2000 értékelés)

Mit mondanak a valós felhasználók az Autodesk Construction Cloudról?

A Capterra értékelése szerint:

Úgy gondolom, hogy az összes fájl ugyanabban a megbízható forrásban, a DOCS-ban való mentése és rendszerezése az egyik dolog, ami megkönnyítette a munkámat az ACC használata során. A második a BUILD, amely összeköti a terepet és az irodánkat. Ez volt az egyik legjelentősebb előrelépés a munkamenetünkben az építkezésen.

📮 ClickUp Insight: Minden negyedik alkalmazott négy vagy több eszközt használ csak azért, hogy megteremtse a munkahelyi kontextust.

5. Contractor Foreman (Legalkalmasabb kis- és közepes méretű vállalkozók számára)

via Contractor Foreman

A Contractor Foreman kis- és közepes méretű általános kivitelezők és szakipari vállalkozások számára készült. Több mint 35 modult tartalmaz, a költségbecsléstől és az ütemtervezéstől a biztonsági ellenőrzésekig és a munkaidő-nyilvántartásokig. Erőssége abban rejlik, hogy olyan alapvető funkciókat, mint a napi napló, a módosítási megrendelések és a hibajegyzékek, egyetlen munkaterületen egyesít.

Emellett átfogó munkaköltség-számítást, becslést, ajánlatkezelést, módosítási megrendelések kezelését, számlázást (beleértve az AIA- és az előrehaladási számlázást), megrendeléseket és alvállalkozói szerződéseket is kínál.

A Contractor Foreman legjobb funkciói

Rögzítse az órákat mobil munkaidő-nyilvántartókkal, szinkronizálja a QuickBooks-szal, és exportálja a jelentéseket a bérszámfejtéshez és a munkák költségszámításához

GPS-kompatibilis, geofencing funkcióval ellátott munkaidő-nyilvántartó kártyák a pontos bejelentkezés és a bérszámfejtés kezeléséhez

Lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy megtekintsék a projekt előrehaladását bemutató fotókat, jóváhagyják a módosítási megrendeléseket, és kommunikáljanak a csapattal, ami növeli az átláthatóságot és csökkenti a frissítési hívások számát

A kivitelező művezető korlátozása

Elsősorban fővállalkozók számára készült, ami azt jelenti, hogy a szakvállalkozóknak nehezebb lehet kezelni a nagy munkamennyiséget, vagy gyorsan eljuttatni a legfontosabb információkat a helyszínen dolgozó munkásokhoz.

A Contractor Foreman árai

Alapcsomag: 49 USD havonta

Standard : 105 USD/hó

Plus : 166 USD/hó

Pro : 221 USD/hó

Korlátlan: 332 USD/hó

📍 Megjegyzés: Minden csomag éves előfizetéssel vehető igénybe.

Vállalkozói művezetők értékelései és véleményei

G2: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 700 értékelés)

Mit mondanak a valódi felhasználók a Contractor Foremanről?

A G2 egyik értékelése szerint:

A Contractor Foreman számos eszközt egyesít egy helyen – becslések, napi naplók, módosítási megrendelések, berendezések nyomon követése és még sok más. Segít abban, hogy irodai és terepi csapataink mindig egy hullámhosszon legyenek. A módosítási megrendelések feldolgozása gyors és szervezett, az ügyfélportál pedig kiválóan alkalmas a kommunikáció egyszerűsítésére. Ha egyszer megtanulja a használatát, rengeteg időt takaríthat meg.

6. Trimble e-Builder (A legjobb tőkeprogram- és projektportfólió-kezeléshez)

via Trimble

A Trimble e-Builder olyan projektgazdák számára készült, akik nagy beruházási programokat irányítanak. Erőssége abban rejlik, hogy egyszerre több projekt esetében is egységesíti a komplex jóváhagyási láncokat, a finanszírozási struktúrákat és a tervezési koordinációs folyamatokat.

Az egyik legfontosabb jellemzője a projekt életciklusának minden szakaszára kiterjedő folyamatautomatizálás. Testreszabott munkafolyamatokat hozhat létre a fizetési kérelmek, a tervdokumentumok benyújtása, az ütemterv-késések vagy a vészhelyzeti jóváhagyások köré. Minden műveletet auditnaplók és verziószámmal ellátott dokumentáció segítségével nyomon követnek, ami segít a szervezeteknek a belső ellenőrzések és az érdekelt felek közötti elszámoltathatóság érvényesítésében.

A Trimble e-Builder legjobb funkciói

Digitális ajánlatkezelő eszközök az ajánlattételi folyamat egyszerűsítéséhez, a megfelelő ajánlattevők vonzásához és a projekt szerződések kezeléséhez

Integrálja más Trimble-megoldásokkal, például a Cityworks-szel a folyamatos eszközkezelés, munkamegbízások, ellenőrzések és terepi műveletek érdekében

Átfogó pénzügyi menedzsment több pénznem támogatással nemzetközi projektekhez

A Trimble e-Builder korlátai

Néhány kritikus háttéradat továbbra sem érhető el a Jelentések modulon keresztül, ami korlátozza a láthatóságot azoknak a csapatoknak, amelyeknek mélyebb elemzésekre vagy egyedi projekt-dashboardokra van szükségük

A Trimble e-Builder árai

Egyedi árazás

A Trimble e-Builder értékelései és véleményei

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,3/5 (több mint 400 értékelés)

Mit mondanak a Trimble e-Builderről a valós felhasználók?

A Capterra értékelése szerint:

Az e-Builder előnyös azoknak a vállalatoknak, amelyek projektmenedzsmenttel, tervezésmenedzsmenttel, szerződéskezeléssel, költségvetés-tervezéssel és dokumentumtárolással foglalkoznak.

7. Bluebeam (A legjobb dokumentumkezeléshez és együttműködéshez)

via Bluebeam

A Bluebeam azokra a területekre összpontosít, amelyekkel az építőipari cégek gyakran küszködnek: a rajzok kezelése, a jelölések közlése és a projektváltozások nyomon követése. A hagyományos projektmenedzsment funkciók helyett a rajzalapú munkafolyamatokra koncentrál.

A PDF-fájlokat pontos méretekkel láthatja el, testreszabható eszközkészletekkel gyorsíthatja az ismétlődő jelöléseket, és a Jelöléslista segítségével minden műveletet naplózhat a nyomon követhetőség érdekében. A projekt nyomon követéséhez a Bluebeam vizuális jelzéseket és egyedi állapotokat kínál, amelyek segítségével a csapatok közvetlenül a terveken követhetik nyomon a javítandó elemeket vagy a változtatásokat.

A Bluebeam legjobb funkciói

A szöveg, alakzatok, bélyegek és egyedi szimbólumokból álló megjegyzéseszközök segítségével részletes és szabványosított dokumentum-felülvizsgálatok végezhetők el

Fejlett PDF-kezelés részletes ellenőrzéssel, beleértve a PDF-fájlok létrehozását, szerkesztését, rendszerezését és az adatok kivonását biztonságos környezetben

Hasonlítsa össze a rajzokat egymás mellett, vagy helyezze egymásra a módosításokat, hogy vizuálisan kiemelje a tervezési változásokat és korán észlelje az eltéréseket

A Bluebeam korlátai

Egyes szoftverfrissítések instabilitást okoznak, ami gyakori lefagyásokat vagy hibákat eredményez a használat során

A Bluebeam árai

Alapszolgáltatások : 260 USD felhasználónként/év

Core : 330 USD felhasználónként/év

Complete: 440 USD felhasználónként/év

📍 Megjegyzés: Minden csomag éves előfizetéssel vehető igénybe. Jelenleg nincs havi árazás.

Bluebeam értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 900 értékelés)

Mit mondanak a Bluebeamről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A Bluebeam a legjobb PDF-szerkesztő szoftver építészek, kivitelezők, mérnökök és ügyfeleink számára. Imádom a Bluebeam munkamenet funkcióját, amely lehetővé teszi a belső és külső szakemberekkel való együttműködést a piros jelölések és utasítások megosztása érdekében.

👀 Tudta? Ma már teljes házakat is lehet 3D-nyomtatással elkészíteni mindössze 24 óra alatt? Az építők óriási nyomtatókat használnak, hogy rétegenként „nyomtatják” a házakat, ezzel jelentősen csökkentve a költségeket, a hulladékot, sőt, a helyszíni balesetek számát is. Ez gyorsabb, környezetbarátabb, és olyan merész, futurisztikus tervek megvalósításának nyitja meg az utat, amelyeket a hagyományos építési módszerekkel soha nem lehetett volna megvalósítani!

8. CoConstruct (A legjobb egyedi házépítők és felújítók számára)

via CoConstruct

A CoConstruct egy építési menedzsment szoftver, amelyet elsősorban egyedi házépítők és felújítók számára fejlesztettek ki. Olyan eszközöket kínál, amelyek egy helyen egyesítik a projekttervezést, a kiválasztást, az ügyfélkommunikációt, a költségvetés-tervezést és a helyszíni frissítéseket.

Ez az építőipari szoftver az értékesítés előtti becslések, a tervezési döntések és a tulajdonosok jóváhagyásainak finomságaira épül, így különösen alkalmas a személyes kapcsolattartást igénylő, ügyfélközpontú projektekhez. A CoConstruct emellett integrálja a munkaköltség-számítást és a pénzügyi nyomon követést a QuickBooks-szal, így a felhasználók áttekintést kapnak a projektköltségvetésekről.

A CoConstruct legjobb funkciói

Kövesse nyomon az építés előtti részleteket testreszabható árajánlat-sablonokkal, műszaki adatlapokkal és választék-katalógusokkal, így egyszerűsítve az értékesítés és az építés közötti átadást.

Kezelje az ügyfelekkel való kommunikációt egy helyen a beépített üzenetküldő funkció, a kiválasztási jóváhagyások és a módosítási megrendelések nyomon követése segítségével, hogy minimalizálja a zavart

Tervezze meg a projekteket Gantt-diagramok segítségével, lépcsőzetes feladatfüggőségekkel, amelyek késések esetén automatikusan frissülnek

A CoConstruct korlátai

Az olyan alapvető feladatok, mint a számlák küldése, túlságosan bonyolultnak tűnnek, mivel nincs központi irányítópult vagy beépített számlázási funkciók

A CoConstruct árai

Egyedi árazás

A CoConstruct értékelései és véleményei

G2: 4,0/5 (20 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a CoConstructról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Lehetőséget kínál arra, hogy az összes projektelemet egy helyen összegyűjtse: így a költségbecslést, az építési terveket, az alvállalkozókkal való kommunikációt és az összes releváns dokumentációt. A mobilalkalmazás nagyon hasznos abban, hogy a helyszínen tartózkodás közben minden adat visszakerüljön a rendszerbe.

9. RedTeam (A legjobb kis- és középvállalkozások számára)

via RedTeam

A RedTeam egy felhőalapú építőipari platform, amelyet olyan kis- és középvállalkozások számára fejlesztettek ki, amelyek szeretnék, ha a projektadatok és a munkaköltségek egy helyen lennének összegyűjtve. Az első beszállítói ajánlattól a lezárásig minden szerződés, RFI, benyújtás, napi napló és módosítási megrendelés felkerül egy élő költségvetési irányítópultra, így a csapatok mindig láthatják a költséghatást, mielőtt rákattintanak az „jóváhagyás” gombra.

A rendszer munkafolyamat-kezelője a fizetési kérelmeket, a beszállítói árajánlatokat és a módosítási javaslatokat szerepkörökön alapuló jóváhagyási folyamaton keresztül irányítja, miközben a megfelelőség biztosítása érdekében teljes ellenőrzési nyomvonalat rögzít. A szorosan összekapcsolt könyvelési kapcsolatok (QuickBooks Online, Sage 300 CRE) a lekötött költségeket, az alvállalkozói számlákat és a tulajdonosok számláit közvetlenül a főkönyvbe továbbítják – dupla könyvelés nélkül.

A RedTeam legjobb funkciói

Kövesse nyomon a beszállítói árajánlatokat, és alakítsa azokat módosító megrendelésekké, amelyek automatikusan frissítik a költségvetéseket, ütemterveket és a folyamatban lévő munkákról szóló jelentéseket

Irányítsa az RFI-ket és a benyújtott dokumentumokat többlépcsős jóváhagyási láncokon keresztül, rögzítve a felülvizsgálók által eltöltött időt és a késedelmes tételeket az elszámoltathatóság érdekében

Készítsen valós idejű irányítópultokat, amelyek portfóliószinten jelenítik meg a befejezésig fennmaradó költségeket, a függőben lévő változások kockázatát és a cash flow-előrejelzéseket

A RedTeam korlátai

A munkaerő- és költségjóváhagyások hozzáadása unalmas és hatástalan, különösen kisebb projektek esetében, ahol nincs lehetőség a munkavállalói csoportok tömeges hozzárendelésére

A RedTeam árai

Egyedi árazás

RedTeam értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 80 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (több mint 190 értékelés)

Mit mondanak a RedTeamről a valódi felhasználók?

A Capterra értékelése szerint:

Összességében nagyon jó tapasztalataim voltak a Red Teammel. Lehetővé teszi, hogy csapatunk minden tagja (vállalkozók, alkalmazottak és ügyfelek) kapcsolatban maradjon, és tudja, mire van szükség és mikor. A szoftverrel kapcsolatos legnagyobb kihívás az volt, hogy mindenki használja és rendszeresen ellenőrizze.

10. eSUB (A legjobb alvállalkozói projektmenedzsmenthez és dokumentumkezeléshez)

az eSUB-on keresztül

Az eSUB egy felhőalapú építési menedzsment eszköz, amelyet kifejezetten alvállalkozók számára fejlesztettek ki (gondoljon például a gipszkartonra, a vízvezetékre, a betonra, a fűtés-szellőzésre és a légkondicionálásra), és amelynek célja a terep és az iroda közötti szakadék áthidalása. Az általános célú eszközökkel ellentétben valós idejű projektáttekintést, mobil terepi jegyzeteket és napi jelentéseket biztosít, amelyek azonnal szinkronizálódnak a csapatok között.

Közvetlenül a helyszínről készíthet RFI-ket, benyújtásokat, módosítási megrendeléseket, beszerzési megrendeléseket és napi naplókat.

Az eSUB legjobb funkciói

Szerezzen korlátlan felhőalapú tárhelyet mobil jelölési funkciókkal, verziókezeléssel és hozzáféréssel a legfrissebb tervekhez bármilyen eszközről

Állítson be emlékeztetőket, és használja a levelezési eszköztárat, hogy professzionálisan kezelje a késedelmeket és a reklamációkat

Használja a Field Notes modult, hogy a csapatok fotókat, kulcsszavakat, helycímkéket és részletes jegyzeteket adhassanak hozzá

Az eSUB korlátai

A vállalati beállításokhoz hasonló beállítások eléréséhez túl sok kattintás szükséges, és nincs központi testreszabási panel, amelyen keresztül egyszerre alkalmazhatná a frissítéseket az összes alkalmazottra

Az eSUB árai

Egyedi árazás

eSUB értékelések és vélemények

G2: 4,0/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 250 értékelés)

Mit mondanak az eSUB-ról a valódi felhasználók?

A Capterra értékelése szerint:

Az eSUB nagyszerű kiegészítés volt számunkra. Gyakran használjuk a benyújtási, az időkövetési és a megrendelési modulokat. Most fokozott erőfeszítéseket teszünk a munkaköltség-számítás és a részletesebb projektmenedzsment finomságainak elsajátítására.

💡 Profi tipp: A legtöbb építőipari platform a munkafolyamat egy részét megoldja, de a többi részét szétszórva hagyja a beérkező levelek, PDF-ek, szöveges üzenetek és táblázatok között. Ez a klasszikus „Work Sprawl” (munkafolyamat-szétszóródás), és ez az oka annak, hogy a csapatok szoftver használata ellenére is folyamatosan előfordulnak az átdolgozások, a félreértések és a határidők túllépései. Ha nincs egy konvergált AI-munkaterület, amely mindent összeköt, minden projektmenedzser közvetítővé válik, és különböző eszközökből származó információkat kell összeraknia csak azért, hogy a projektek haladjanak.

