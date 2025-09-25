A 10 legjobb Vidyard-alternatíva és versenytárs 2026-ban

Próbált már valaha gyors videóüzenetet rögzíteni, és ehhez különböző platformok között kellett navigálnia? Ismerős helyzet.

A Wyzowl szerint a vállalkozások 89%-a használja ma már a videót marketingeszközként, szemben a 2016-os 61%-kal. De a kérdés az, hogy hány különböző eszközre van szükség ahhoz, hogy elkészítsünk egy videót, majd elküldjük valakinek egy félkész átirattal?

A gyors, rugalmas és felhasználóbarát videóplatformok iránti igény növekedésével a Vidyard népszerű választássá vált. De nem ez az egyetlen lehetőség. Ha új funkciókat, kedvezőbb árakat vagy olyan eszközt keresel, amely pontosan illeszkedik a munkafolyamatodhoz, itt az ideje, hogy a megszokottól eltérő megoldásokat is megvizsgálj.

Készen állsz arra, hogy megszabadulj a korlátoktól és hatékonyabbá tedd a kapcsolatteremtést? Fedezzük fel a legjobb Vidyard-alternatívákat, amelyek átalakíthatják az ügyfélkapcsolatok építését, az értékesítést és a tartós kapcsolatok kialakítását.

Miért érdemes a Vidyard alternatíváit választani?

A Vidyard egy megbízható videós eszköz, de lehet, hogy nem minden csapat számára felel meg minden követelménynek.

Ha hasonló funkciókat keres, de nagyobb rugalmassággal, okosabb integrációkkal vagy intuitív felhasználói élménnyel, akkor érdemes időt szánnia egy átfogó megoldás felkutatására.

Korlátozott szerkesztőeszközök: A platform alapvető vágási funkciókat kínál, de hiányoznak belőle olyan beépített, hatékony funkciók, mint a több klip összevonása, átmenetek vagy megjegyzések, amelyekre sok felhasználónak szüksége van a professzionális videotartalmak elkészítéséhez

Mélyebb tanulási görbe: A felület nem annyira kezdőbarát, mint más eszközök. Az új felhasználóknak több időbe telhet, mire megszokják és hatékonyan tudják használni a platformot

Magasabb árak a fejlett funkciókért: Az olyan alapvető funkciók, mint a részletes elemzések, az egyedi márkaépítés és a CRM-integrációk, csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el, ami kis csapatok számára költséges lehet

Korlátozott csapatmunkalehetőségek: Bár kiválóan alkalmas videók küldésére, a Vidyard nem támogatja a projektek vagy osztályok közötti átfogó együttműködést, ami korlátozza hasznosságát a csapatok munkameneteiben

Kevesebb integráció a termelékenységi eszközökkel: A Vidyard integrálható a főbb CRM-ekkel és e-mail eszközökkel, de nem kínál olyan széles körű natív kapcsolatokat feladatkezelőkkel, projekteszközökkel vagy AI-alapú asszisztensekkel, mint egyes versenytársai

A Vidyard alternatívái áttekintve

Vessünk egy gyors pillantást erre a táblázatra, hogy összehasonlítsuk a legjobb Vidyard-alternatívákat, és megtaláljuk azt, amelyik a legjobban megfelel a csapatának.

Eszköz neve Főbb jellemzők Legalkalmasabb Árak* ClickUp ClickUp Clips, AI-alapú átírás és jegyzetek, feladat-integráció, egyedi munkafolyamatok Magánszemélyek, kisvállalkozások, középvállalkozások, nagyvállalatok Ingyenes csomag elérhető; egyedi árazás vállalatok számára Loom Gyors képernyőfelvétel, márkás videóoldalak, nézői elemzések Magánszemélyek, kisvállalkozások, középvállalkozások Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 18 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás) Hippo Video Személyre szabott videók nagy léptékben, nézői hőtérképek, beágyazott lead-gyűjtés Kisvállalkozások, középvállalkozások, nagyvállalatok Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 30 USD/felhasználó/hónaptól kezdődik Wistia Videohoszting, csatorna-branding, marketingelemzés Kisvállalkozások, középvállalkozások Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 19 USD/hó-tól kezdődik (éves számlázással) BombBomb Videofelvétel e-mailből, az interakciók nyomon követése, CRM-integrációk Magánszemélyek, kisvállalkozások A fizetős csomagok ára 42 USD/felhasználó/hónaptól kezdődik Vimeo Tárhely, jelszóvédelem, csapatmunka, lejátszó testreszabás Magánszemélyek, kisvállalkozások, középvállalkozások Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára havi 20 dollártól kezdődik Sendspark Videó személyre szabás, e-mailbe ágyazás, márka testreszabás Kisvállalkozások, középvállalkozások A fizetős csomagok ára 49 USD/felhasználó/hónaptól kezdődik VEED Képernyőfelvétel, AI-eszközök, feliratok, videószerkesztő csomag Magánszemélyek, kisvállalkozások Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 24 USD/felhasználó/hónaptól kezdődik Dubb CRM-integráció, testreszabható céloldalak, automatizált munkafolyamatok Közepes méretű cégek, nagyvállalatok Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 59 USD/felhasználó/hónaptól kezdődik Bonjoro Videóüzenetek személyre szabással, munkafolyamatokkal és elemzésekkel Magánszemélyek, kisvállalkozások Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 25 USD/felhasználó/hónaptól kezdődik Zight Képernyőfelvétel, kép/GIF rögzítés, megjegyzések, gyors megosztás Kisvállalkozások, középvállalkozások Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 9 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független eljárást követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak.

A legjobb Vidyard-alternatívák

Vessünk egy pillantást ezekre az eszközökre részletesen, hogy a legjobb döntést hozhassa.

1. ClickUp (A legjobb projektmenedzsmenthez és együttműködési munkafolyamatokhoz)

Rögzítse a képernyőjét, alkalmazását vagy lapját, és ossza meg azonnal a feladatokból a ClickUp Clips segítségével

Mint a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, a ClickUp túllép az alapvető projektmenedzsmenten, mivel a videokészítést, a feladatkövetést, az AI-alapú átírást és a csapatmunkát egyetlen munkaterületbe egyesíti.

A ClickUp Clips segítségével az egész képernyőt és a webkamerát azonnal rögzítheti közvetlenül a munkaterületéről. Ez azt jelenti, hogy feladatokat magyarázhat, visszajelzést adhat vagy gyors frissítéseket oszthat meg anélkül, hogy lapokat váltana vagy több eszközt kellene kezelnie.

Ezeket a rövid, személyre szabott felvételeket hosszú e-mailek vagy megbeszélések helyett használhatja. Így csapata azonnal megkapja a teljes kontextust, és hamarabb cselekedhet.

A háttérben a ClickUp Brain lehetővé teszi, hogy igény szerint átiratokat készítsen, egyszerűen csak megkérve, hogy „készítsen átiratot” bármely videó- vagy hangkliphez. Ez a termelékenységet növelő trükk a kimondott szavakat kereshető szöveggé alakítja, így könnyen megtalálhatók, áttekinthetők és megoszthatók a legfontosabb információk anélkül, hogy újra meg kellene nézni a teljes videót.

Videók leírása és átiratok készítése a ClickUp elhagyása nélkül

A leírás mellett a ClickUp AI Notetaker funkciója is figyel a megbeszélések vagy felvételek során. A platform automatikusan leírja a megbeszélés jegyzetét, kivonja a teendőket, és segít a releváns jegyzeteket közvetlenül a feladatokhoz csatolni. Mindezt egy áttekinthető, rendezett ClickUp Doc formátumban kapja meg .

Készítsen pontos jegyzeteket a találkozókról a ClickUp AI Notetaker segítségével

Tehát, ha a videód tartalmaz egy fontos frissítést, például „Csütörtökre véglegesítsük a prezentációt”, a ClickUp AI felismeri ezt, és segít átalakítani feladattá. Ez az AI-alapú átírás segít abban, hogy a beszélgetés során jelen maradhass, anélkül, hogy jegyzeteléssel kellene foglalkoznod.

Ami ezt még hatékonyabbá teszi, az az, hogy a videók és a jegyzetek milyen szorosan kapcsolódnak a ClickUp feladatkezelő rendszeréhez. A ClickUp Tasks segítségével a klipeket, átírásokat és összefoglalókat közvetlenül feladatokká alakíthatja, így csapata minden szükséges kontextust egy helyen talál.

A munkafolyamat további egyszerűsítése érdekében a platform több mint 1000 testreszabható sablont kínál, amelyekkel azonnal elindulhat. A ClickUp videóprodukciós sablon jó kiindulási pont ahhoz, hogy végigvezesse csapatát a produkciós folyamat minden szakaszán, a tervezéstől és a forgatókönyvírástól a szerkesztésig és a közzétételig. Segít a határidők és a teljesítendő feladatok zökkenőmentes kezelésében egyetlen platformon belül.

Kezelje videoprojektjeit a forgatókönyvtől a szerkesztésig a ClickUp videóprodukciós sablon segítségével

Lépésről lépésre bemutatók, aszinkron videokommunikáció, interaktív bemutatók – bármin is dolgozol, a ClickUp segít abban, hogy azt valós cselekvéssé alakítsd.

A ClickUp legjobb funkciói

A videókból nyerjen betekintést: Írja le a felvételeket, emelje ki a legfontosabb pillanatokat, és készítsen összefoglalókat Írja le a felvételeket, emelje ki a legfontosabb pillanatokat, és készítsen összefoglalókat a ClickUp Brain segítségével

Kössd össze a videót a cselekvéssel: Csatolj videókat közvetlenül a feladatokhoz, hogy a csapatod azonnal reagálhasson a visszajelzésekre vagy frissítésekre

Zökkenőmentes együttműködés: Használja a megjegyzéseket, említéseket és értesítéseket, hogy lépést tartson a csapatával

A videós munkafolyamatok egyszerűsítése: Használjon sablonokat és automatizálást a videógyártási folyamat minden lépésének hatékonyabb kezeléséhez

A ClickUp korlátai

A rengeteg funkció miatt a platform új felhasználók számára túlterhelőnek tűnhet

A ClickUp árai

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4. 7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4400 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A ClickUp a legrészletesebb, és egyben a legrugalmasabb platform, amellyel valaha találkoztam a feladatlisták és az együttműködés terén. Számtalan módja van a listák létrehozásának és a projektek nyomon követésének. Ezzel a csapatomnak egyszerű módszert biztosítottam arra, hogy naprakészek legyünk az összes ügyfélmunkánkkal kapcsolatban, kommunikáljunk egymással konkrét feladatokról, és tároljuk az összes megosztott tudásunkat és erőforrásunkat. Még alig kapargáltuk meg a felszínét annak, mire képes, és mégis máris rengeteget segített abban, hogy szervezettek maradjunk és mindent elvégezzünk.

A Loom segítségével videóra rögzítheti magát, majd egy link segítségével azonnal megoszthatja a videót. Ideális azoknak a csapatoknak, amelyeknek gyors frissítéseket, bemutatókat vagy személyre szabott válaszokat kell adniuk anélkül, hogy teljes értékű értekezletet szerveznének.

A Loom-ot különböző felhasználási esetekhez is használhatja, például a videók logóval és színekkel való megjelöléséhez, cselekvésre ösztönző gombok hozzáadásához, valamint a részletes nézői elemzések segítségével a nézők nyomon követéséhez. Ezen felül csapattársai közvetlenül a videó idővonalán hagyhatnak megjegyzéseket, vagy mindent megosztott mappákba rendezhetnek, hogy a visszajelzések strukturáltak és könnyen követhetők legyenek.

A Loom legjobb funkciói

Vágja, rövidítse és illessze össze a klipeket közvetlenül a böngészőjében, külső szoftver használata nélkül

Adjon hozzá interaktív elemeket a beépített rajzeszközök, emoji-reakciók és kattintható cselekvésre ösztönző gombok segítségével, hogy ösztönözze a következő lépéseket

Zökkenőmentesen integrálható olyan népszerű eszközökkel, mint a Slack, a Gmail és a Google Drive, hogy egyszerűbbé tegye a megosztást és az együttműködést

A Loom korlátai

Nem kínál olyan fejlett szerkesztőeszközöket, mint a többsávos idővonalak vagy átmenetek, ami hátrány lehet azoknak a csapatoknak, amelyek nagyon kifinomult tartalmakat szeretnének készíteni

A Loom árai

Kezdőcsomag: 0 USD

Üzleti: 18 USD/hónap/felhasználó (éves számlázás)

Business + AI: 24 USD/hónap/felhasználó (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás nagy csapatok számára

Loom értékelések és vélemények

G2: 4. 7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 480 értékelés)

Mit mondanak a Loomról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A Loom hihetetlenül egyszerűen használható, csak rögzítsd és kész. Imádom, hogy milyen gyorsan tudok videót készíteni, és azonnal megosztani a linket azoknak, akiknek szükségük van az információra. Az a lehetőség, hogy magamat és a képernyőmet is rögzítsem, sokkal könnyebbé teszi a témák elmagyarázását vagy az emberek végigvezetését egy feladaton.

3. Hippo Video (A legjobb a hiper-személyre szabott értékesítési videokampányok méretezéséhez)

A Hippo Video személyre szabott videós megkeresésekkel segíti a csapatokat abban, hogy kiemelkedjenek a zsúfolt beérkező levelek közül. Beágyazhat videókat olyan eszközökbe, mint a Salesforce, a HubSpot, a Gmail vagy az Outlook, sőt, közvetlenül a beérkező levelek mappájából is rögzítheti és elküldheti őket.

A néző nevéhez, cégéhez vagy beosztásához hasonló dinamikus mezők segítségével minden üzenetet személyre szabhat, hogy az relevánsnak és személyesnek tűnjön. Ráadásul a megtekintések, a nézettségi idő és a kattintások részletes nyomon követése olyan betekintést nyújt, amelyre szüksége van az elkötelezettség növeléséhez.

A Hippo Video legjobb funkciói

Használjon előre elkészített vagy egyedi sablonokat, hogy egységes, márkás videóüzeneteket készítsen és küldjön

A nézők tevékenységének függvényében automatikus videó-e-maileket indíthat el, hogy pont a megfelelő pillanatban lépjen kapcsolatba velük

Adjon hozzá lead-gyűjtő elemeket, például űrlapokat, naptárlinkeket és kattintható CTA-kat közvetlenül a videóba, hogy az érdeklődést cselekvéssé alakítsa

A Hippo Video korlátai

A vezérlőpult és az automatizált munkafolyamatok egyes felhasználók számára kissé nehézkesnek vagy kevésbé intuitívnak tűnhetnek

A Hippo Video árai

Videóüzenetek:

Örökre ingyenes

Pro: 30 USD/hó/felhasználó

Csapatok: 75 USD/hó/felhasználó

Enterprise csomag: 80 USD/hó/felhasználó, minimum 10 felhasználó (éves számlázás)

Szöveg-videó:

Örökre ingyenes

Starter: 29 USD/hó/felhasználó

Creator: 89 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Egyedi árazás

Hippo Video értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 700 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (95+ értékelés)

Mit mondanak a valódi felhasználók a Hippo Videóról?

A G2 egyik értékelése szerint:

A Hippo Video-t használom a képernyőm és magam egyidejű rögzítésére, hogy bemutassam a folyamatokat vagy az utasításokat a kollégáimnak. Ez jelentősen csökkenti az oda-vissza levelezést, és mindenki számára egyértelművé teszi a dolgokat. Ráadásul az, hogy valós időben magyarázhatom a dolgokat, miközben megmutatom, mit csinálok, sokkal egyszerűbbé teszi a bonyolult dolgok megosztását. Teljesen ajánlom, ha megbízható eszközre van szükséged a kommunikációhoz és a képzéshez.

4. Wistia (A legjobb azoknak a marketingeseknek, akik a videókat a potenciális ügyfelek megszerzésére és a márka egységességének biztosítására optimalizálják)

A Wistia megbízható videohosztingot kínál beépített marketingeszközökkel, amelyek segítségével a csapatok bevonhatják a nézőket és értékes betekintést nyerhetnek. A platform lehetővé teszi a videolejátszó testreszabását a márka színeivel, vezérlőivel és logóival, hogy a márkádhoz igazodó élményt nyújthass.

A részletes hőtérképek megmutatják, hogy a videóid mely részei tartják fenn a figyelmet, és hol veszíted el a nézőket, így segítve a tartalom hatékonyságának javítását. Valószínűleg nem lesz szükséged Wistia-alternatívákra, mivel a Wistia zökkenőmentesen integrálódik a népszerű CRM- és marketingautomatizációs platformokkal, segítve a videóadatok összekapcsolását a szélesebb körű kampányaiddal.

A Wistia legjobb funkciói

Adjon hozzá e-mail-regisztrációs űrlapokat és kattintható CTA-kat a videókba, hogy a nézők átirányítása nélkül generáljon potenciális ügyfeleket

Hasonlítsa össze a különböző videóváltozatokat, hogy megállapítsa, melyik teljesít jobban az elkötelezettség vagy a konverziók tekintetében

Márkás podcastok és videók tárolása és promóciója egyetlen platformon

A Wistia korlátai

A platform nem rendelkezik gyors képernyőfelvétel-készítési vagy belső együttműködési funkciókkal

A Wistia árai

Örökre ingyenes

Plus: 19 USD havonta (éves számlázás)

Pro: 79 USD havonta (éves számlázás)

Advanced: 319 USD havonta (éves számlázás)

Prémium: Egyedi árazás

Wistia értékelések és vélemények

G2: 4. 6/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 170 értékelés)

Mit mondanak a Wistia valós felhasználói?

A G2 egyik értékelése szerint:

A Wistia egy kiváló videóplatform vállalkozások számára. Már évek óta használom, és a videomegjelenítés testreszabási lehetőségei, a CMS-eszközökbe való integrációja, valamint a gyors ügyfélszolgálat miatt egyértelmű választás azoknak a cégeknek, amelyek videókat szeretnének használni marketing célokra, céloldalak tervezéséhez és egyebekhez.

5. BombBomb (A legjobb választás az ügyfélkapcsolatok építéséhez videóalapú elérési stratégiával)

A BombBomb segít az értékesítési és ügyfélszolgálati csapatoknak abban, hogy videó-e-mailek segítségével szorosabb kapcsolatokat építsenek ki. A sima szöveges üzenetek küldése helyett személyre szabott videókat rögzíthet és küldhet közvetlenül a beérkező levelek mappájából vagy a CRM-ből. Ezek a videók animált előnézetként jelennek meg, ami több kattintást és választ eredményez.

Valós idejű értesítéseket is kap, amikor valaki megnyitja az üzenetét vagy megnézi a videóját, így a beszélgetés még friss emlékekben élve folytathatja a kapcsolatot. A BombBomb integrálható olyan eszközökkel, mint a Gmail, az Outlook, a Salesforce és a HubSpot, így könnyen beilleszthető a munkafolyamatába.

A BombBomb legjobb funkciói

Adjon hozzá személyre szabott bannereket, amelyek megjelenítik a nevét, beosztását és cégét, hogy megerősítse márkáját, és a videó egészében láthatóvá tegye a legfontosabb információkat

Helyezzen el kattintható CTA-kat a videóiban, hogy a nézőket a kívánt cselekvések felé irányítsa

Tervezze meg és ütemezze a videó-e-mailek elküldését az optimális időpontokra, és növelje a kapcsolattartás hatékonyságát

A BombBomb korlátai

Hiányoznak belőle olyan fejlett funkciók, mint a vágás, a kivágás vagy az átfedések hozzáadása

A BombBomb árai

Alapcsomag: 42 USD/hó/felhasználó

Core + Copilot: 70 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Egyedi árazás

BombBomb értékelések és vélemények

G2: 4. 7/5 (580+ értékelés)

Capterra: 4. 4/5 (több mint 130 értékelés)

Mit mondanak a BombBombról a valódi felhasználók?

A G2 értékelése szerint:

2011 óta használom a BombBombot, és minden ügyfelemnek ajánlom, aki videót szeretne használni e-mailjeiben és marketingstratégiáiban. Hihetetlenül egyszerűen használható (asztali számítógépről vagy mobil eszközről egyaránt), és személyes hangulatot kölcsönöz az e-maileknek, ami segít „áttörni a zajt” a kizárólag szöveges vagy szövegheavy e-mailek között – egyenesen a beérkező levelek mappájába. Más alkalmazásokban videó-tárhely weboldalakra kell linkelni, míg a BombBomb esetében ezt „valahogy” meg kell tenni, de a címzett számára sokkal zökkenőmentesebb és átláthatóbb.

6. Vimeo (A legjobb azoknak a tartalomkészítőknek, akik kiváló minőségű videohosztingot keresnek adatvédelmi beállításokkal)

A Vimeo kiváló alternatíva azoknak a csapatoknak, amelyek kiemelten fontosnak tartják a videóminőséget, és rugalmas tárhelyre van szükségük fejlett adatvédelmi beállításokkal.

Segítségével mappákba rendezheti a tartalmakat, megoszthatja a privát megtekintési linkeket, és időbélyeggel ellátott megjegyzésekkel gyűjthet visszajelzéseket. A Vimeo emellett támogatja az élő közvetítést, és részletes videóelemzéseket kínál a nézők aktivitásának és a teljesítménynek a nyomon követéséhez.

A Vimeo legjobb funkciói

Állítson be speciális adatvédelmi beállításokat, hogy szabályozhassa, ki tekintheti meg, töltheti le vagy ágyazhatja be videóit

Használja ki az AI-alapú funkciókat, mint például a szkriptkészítés, a kamerába épített súgógép, valamint a szünetek és töltelékszavak automatikus eltávolítása, hogy egyszerűsítse a videokészítési folyamatot

Töltsön fel videókat 4K minőségben, a márkáját tükröző, testreszabható lejátszókkal

A Vimeo korlátai

Az együttműködési funkciók és a kiterjedt testreszabási lehetőségek csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el

A Vimeo árai

Örökre ingyenes

Starter: 20 USD havonta

Standard: 41 USD havonta

Advanced: 125 USD havonta

Vállalati: Egyedi árazás

Vimeo értékelések és vélemények

G2: 4. 3/5 (több mint 650 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 1000 értékelés)

Mit mondanak a Vimeo-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Az elmúlt évben a Vimeo OTT kibővítette horizontját és képességeit, hogy lépést tartson a streaming közösség alkotóinak igényeivel. A nagy nevű stúdiók termékeihez hasonlóan letisztult megjelenésű termékeivel a Vimeo OTT lehetőséget biztosít az alkotóknak, hogy munkáikat egy rendezett, elegáns és könnyen használható környezetben mutassák be.

7. Sendspark (A legjobb azoknak a B2B-értékesítőknek, akik nagy mennyiségben szeretnék személyre szabni a videókat anélkül, hogy elveszítenék a márka arculatát)

A Sendspark, a Loom egyik alternatívája, személyre szabott videokommunikációval segít növelni B2B értékesítési, marketing és ügyfél-sikerességi eredményeit. Az AI segítségével testreszabott forgatókönyveket készíthet értékesítési és marketing videóihoz, ezzel időt takarítva meg, miközben üzenetei következetesek és személyre szabottak maradnak.

A márkás céloldalak lehetővé teszik, hogy videóit professzionálisan mutassa be, és könnyedén megoszthassa azokat e-mailben, közösségi médián és CRM-platformokon, hogy növelje elérhetőségét.

A Sendspark legjobb funkciói

Helyezzen el dinamikus személyre szabott elemeket, például neveket vagy logókat a videókba, hogy nagy léptékben is egyéni hangulatot teremtsen

Tegye lehetővé a hatékony csapatmunkát megosztott könyvtárak és személyes mappák segítségével, amelyek zökkenőmentes együttműködést tesznek lehetővé a videotartalmak terén

Javítsa a videók minőségét és megjelenését a beépített eszközök segítségével, hogy professzionális megjelenésű videókat készíthessen

A Sendspark korlátai

Egyes felhasználók számára az elemzések és a jelentések kevésbé részletesek lehetnek, mint a nagyobb vállalatokra fókuszáló platformok esetében

A Sendspark árai

Solo csomag: 49 USD/hó/felhasználó

Plus csomag: 249 USD/hó/felhasználó

Scale csomag: 499 USD/hó/felhasználó

Vállalatok és ügynökségek: Egyedi árazás

Sendspark értékelések és vélemények

G2: 4. 7/5 (350+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 80 értékelés)

Mit mondanak a Sendsparkról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A többi technológiai eszközünkkel (pl. Clay, Hubspot és Qwilr) azonnal kompatibilis volt. Az AI minősége kiváló – nem tudtuk, mire számíthatunk, amikor először néztük meg az ilyen típusú eszközöket, de a Sendspark személyre szabása nagyon jól sikerült. Nagyszerű az is, hogy az árak elérhetőek. Röviden összehasonlítottunk néhány más megoldást is, de a belépési küszöb túl magas volt ahhoz képest, amit kezdetben indokoltnak tartottunk.

Íme néhány gyors tipp, amit érdemes szem előtt tartani: Tervezze meg a videó forgatókönyvét a felvétel előtt

Üzleti videóit tartsa rövidnek, világosnak és célzottnak

Beszélj természetesen, és kerüld a töltelékszavakat

Nézzen a kamerába, hogy kapcsolatot teremtsen a közönséggel

Használjon jó megvilágítást és professzionális felszerelést a videó minőségének javítása érdekében

Gondoskodjon tiszta hangról egy megbízható mikrofonnal

Személyre szabás hozzáadása (nevek, kontextus vagy egyéni miniatűrök)

A hangnem alkalmazkodása kisvállalkozások és nagyvállalatok esetében

Szükség esetén vegyen fel termékbemutatókat vagy értékesítési tartalmakat

Zárja le egy határozott cselekvésre ösztönző felhívással (nyomon követés, potenciális ügyfelek megszerzése, CRM-integráció)

A VEED egy böngészőalapú platform, amely egyszerűvé teszi a videók készítését, még akkor is, ha korábban még soha nem szerkesztettél videót. Pár kattintással rögzíthetsz, szerkeszthetsz, feliratozhatsz és megoszthatsz videókat, mindezt egy helyen.

Olyan funkciókat kínál, mint az automatikus feliratozás, a képernyő- és webkamera-felvétel, a háttérzaj eltávolítása és az egy kattintással történő márkajelölés. A VEED emellett támogatja a csapatmunkát és a videósablonokat is, hogy felgyorsítsa a munkafolyamatot.

A VEED legjobb funkciói

Számos előre megtervezett sablon áll rendelkezésre különböző célokra, beleértve a közösségi média bejegyzéseket, marketingkampányokat és oktatási tartalmakat

A szem pozíciójának automatikus beállítása a kamerával való közvetlen szemkontaktus szimulálása érdekében

Készítsen professzionális minőségű hangalámondásokat AI-alapú szintetikus hangokkal narrációhoz és szinkronizáláshoz

A VEED korlátai

A nagyobb videóexport és a nagyobb felbontású kimenet a fizetős csomagokra korlátozódik, ami korlátozhatja az ingyenes felhasználókat

A VEED árai

Ingyenes

Lite: 24 USD/hó/felhasználó

Pro: 55 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Egyedi árazás

VEED értékelések és vélemények

G2: 4. 6/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 3. 3/5 (50+ értékelés)

Mit mondanak a VEED-ről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Nagy rajongója vagyok a „Magic Tools” funkciónak, amellyel eltávolíthatom a csendet és javíthatom a videóim hangminőségét. Szinte minden nap használom a VEED-et, mivel a platformjuk nagyon könnyen kezelhető, és egyszerűen végrehajthatom a videószerkesztéseket. Az ügyfélszolgálat is első osztályú, minden kérdésemre mindig gyors választ kapok, így nem áll le a munkám. A VEED integrálása is hihetetlenül egyszerű.

9. Dubb (A legjobb a teljesítményközpontú videós csatornákkal történő nyomon követés automatizálásához)

A Dubb egy videokommunikációs platform, amelynek célja, hogy személyre szabott, nagy hatású videotartalmak segítségével hatékonyabban vonzza be a közönséget. Beépített AI-asszisztense, Caira, valós idejű visszajelzést ad az előadásáról, értékelve annak érthetőségét, empátiáját, professzionalizmusát és általános hangvételét.

A robusztus LinkedIn-integrációnak köszönhetően videókat oszthat meg üzenetküldés, megjegyzések, kapcsolati kérések, a Sales Navigator és a Recruiter segítségével, így kiterjesztve hatókörét a legfontosabb csatornákra. A platform e-mail szintű részletes nyomon követést is biztosít, így világos betekintést nyerhet az egyes nézők viselkedésébe, és célzottabb, időszerűbb utánkövetést végezhet.

A Dubb legjobb funkciói

Állítson be automatizált videó-e-mail sorozatokat a potenciális ügyfelek ápolására, valamint a potenciális ügyfelekkel és a meglévő ügyfelekkel való folyamatos kommunikáció fenntartására

Szinkronizálja a termékvideókat olyan CRM- és e-mail-eszközökkel, mint a Salesforce, a HubSpot és a Gmail, hogy egyszerűsítse a kapcsolattartási munkafolyamatokat

Hozzáférés részletes nézői elemzésekhez, beleértve a nézettségi időt, a kilépési pontokat és az elkötelezettséget, hogy finomítsa üzeneteit

A Dubb korlátai

Egyes felhasználók szerint a felhasználói felület kevésbé intuitív, ami lassíthatja az új csapattagok beilleszkedését

A Dubb árai

Starter: Ingyenes

Pro: 59 USD/hó/felhasználó

Pro Plus: 129 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Egyedi árazás

Dubb értékelések és vélemények

G2: 4. 6/5 (550+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (100+ értékelés)

Mit mondanak a Dubbról a valódi felhasználók?

A Capterra értékelése szerint:

A Dubb segítségével közvetlenül beszélhet potenciális ügyfeleivel – világosan, érzelmekkel telítve és magabiztosan. Nincs többé hideg e-mail. Nincs többé találgatás. Egyszer rögzíti… és örökre eladja.

10. Bonjoro (A legjobb megoldás a rutin jellegű bejelentkezések kiemelkedő, emberi videós pillanatokká alakításához)

A Bonjoro egy videóüzenetküldő platform, amelyet üdvözlő üzenetek, nyomon követések és köszönőüzenetek küldésére terveztek, és amely segít a mindennapi interakciókat emlékezetes élménnyé alakítani. Használja videolejátszási listák és harmadik féltől származó alkalmazások, például felmérések vagy naptárak beágyazására, hogy személyre szabott és szabványosított tartalmakat kombinálhasson.

Mi van akkor, ha a fő videó nem töltődik be? Használhat tartalék videókat, hogy üzenete biztosan célba érjen és garantáltan kézbesítve legyen. A legjobb az egészben, hogy választhat statikus és animált GIF-miniatűrök közül, hogy videói kiemelkedjenek a tömegből, és beállíthatja, hogy a nem megnyitott üzeneteket néhány nap múlva automatikusan újra elküldje, így növelve az esélyét, hogy megnézzék őket.

A Bonjoro legjobb funkciói

Építsen be videolejátszási listákat és harmadik féltől származó alkalmazásokat, például felméréseket vagy naptárakat az üzeneteibe, hogy személyre szabott és szabványosított tartalmakat keverhessen össze

Több mint 100 CRM-mel és alkalmazással integrálható, így automatizálhatja videóüzenet-küldési munkafolyamatait, és személyre szabott üzeneteket küldhet nagy léptékben

Használja a munkafolyamat-szűrőket, hogy üzeneteit konkrét kritériumok alapján jobban célzottá tegye, és javítsa azok relevanciáját és hatását

A Bonjoro korlátai

A platform videóbrandingre és elrendezésre vonatkozó testreszabási lehetőségei a versenytársakhoz képest némileg korlátozottak

A Bonjoro árai

Örökre ingyenes

Starter: 25 USD havonta

Pro: 39 dollár havonta

Növekedés: 99 dollár havonta

Cég: Havi 99 dollártól

Bonjoro értékelések és vélemények

G2: 4. 8/5 (50+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Bonjoróról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A Bonjoro segített személyre szabni az e-mailjeimet és több interakciót generálni a potenciális ügyfeleimmel, ami végső soron több leadhez és konverzióhoz vezet. Nagyon könnyű használni, és amikor kérdéseim voltak, az ügyfélszolgálatuk rendkívül gyorsan megoldotta a problémát. A tapasztalatok és az eredmények pozitívak voltak, és imádom a platform felületét, mert nagyon felhasználóbarát és könnyen navigálható.

11. Zight (Legalkalmasabb olyan belső csapatok számára, amelyeknek gyors, kommentekkel ellátott képernyőfelvételekre van szükségük a feladatok gyors tisztázásához)

A Zight egy belső videokommunikációs platform, amely segít gyorsabban és egyértelműbben kommunikálni megjegyzésekkel ellátott képernyőképek, képernyőfelvételek, GIF-ek és webkamerás videók segítségével. Úgy tervezték, hogy egyszerűsítse a visszajelzéseket, felgyorsítsa az együttműködést és csökkentse a belső kommunikáció során felmerülő oda-vissza levelezést.

Erőteljes mesterséges intelligencia funkcióival a Zight automatikusan képes leiratokat, feliratokat, összefoglalókat és fordításokat generálni több nyelven. A videókat strukturált dokumentációvá is alakíthatja, például hibajelentések, SOP-k vagy GYIK-ek formájában, ami segít a munkafolyamatok racionalizálásában és a manuális feladatok csökkentésében.

A Zight legjobb funkciói

Készítsen egyszerre képernyő- és webkamerás felvételt, és adjon hozzá megjegyzéseket, hogy gyorsan tisztázza üzenetét

Ossza meg videóit azonnal közvetlen linkeken keresztül, vagy ágyazza be őket a Slackbe, a Gmailbe és más népszerű platformokba

Kezelje a felvételeket felhőalapú tárolóval, és rendezze a tartalmakat mappákba a könnyű hozzáférés és a csapatmunka érdekében

A Zight korlátai

Nem támogatja az automatikus görgetés rögzítését, ami elengedhetetlen a látható képernyőn túlnyúló hosszú weboldalak vagy dokumentumok rögzítéséhez

A Zight árai

Örökre ingyenes

Pro: 9 USD havonta (éves számlázás)

Csapat: 11 USD/hó/felhasználó (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

Zight értékelések és vélemények

G2: 4. 6/5 (1220+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (180+ értékelés)

Mit mondanak a Zightról a valódi felhasználók?

A G2 értékelése szerint:

A mindennap használható ingyenes verzióval könnyedén készíthetek kiváló minőségű videókat. A szerkesztőfunkciók egyszerűen használhatók és tökéletesen megfelelnek a munkámhoz. Már a Cloud App verziót is imádtam, de most, Zight néven még jobb. Az ügyfélszolgálat fantasztikus. Új AI funkcióval bővült. Próbáld ki, nem fogod megbánni.

