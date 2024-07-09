A Loom használata: 10 képernyőfelvétel-alkalmazási eset

Hogyan biztosíthatja a zökkenőmentes tudásátadást és együttműködést a munkahelyén? Még ha nem is vesszük figyelembe a távoli és hibrid felállások bonyolultságát, ez egy nehéz feladat.

Az emberek ritkán rendelkeznek idővel hosszú dokumentumok elolvasására, a megbeszélések elvonják a figyelmet, az azonnali üzenetküldés pedig legjobb esetben is zavaró, rosszabb esetben pedig a termelékenységet is rontja.

Szerencsére van egy másik módszer is, amellyel biztosíthatja a tiszta, érthető kommunikációt anélkül, hogy bárki napját megzavarná: a képernyőfelvétel.

A képernyőfelvétel-szoftver számos helyzetben hasznos lehet. Képzelje el, hogy egy értékesítő egy rövid videót készít egy termék funkciójának bemutatására egy ügyfél számára. Hasonlóképpen, egy marketingcsapat felvehet egy közösségi média kampány makettjét, hogy megossza azt az érdekelt felekkel és visszajelzést kérjen tőlük. A HR-csapat előre felvett videókkal erősítheti az új munkavállalók beilleszkedési folyamatát, és 82%-kal növelheti a munkaerő-megtartást azáltal, hogy hatékonyan kommunikálja a legfontosabb fogalmakat, a munkafolyamatokat és a vállalati kultúrát az új munkavállalóknak.

Népszerű képernyőfelvétel-szoftverek példái

A Loom egy népszerű képernyőfelvétel-készítő eszköz. Segítségével pontosan rögzítheti a képernyőn látható tartalmat – dokumentumokat, weboldal-elrendezéseket és tervezési maketteket –, és kiegészítheti az információkat leíró hangalámondással.

Lehetővé teszi a képernyő és a webkamera felvételének egyidejű rögzítését is. Ezzel kép a képben effektust hozhat létre, amelynek során az Ön arca egy kisebb ablakban vagy kamerabuborékban jelenik meg, miközben bemutatja vagy elmagyarázza a képernyőn látható tartalmat. Ez remek módszer arra, hogy személyes hangulatot teremtsen és jó kapcsolatot építsen ki a közönséggel.

De a munka nem szigeteken zajlik. A munkafolyamatok úgy fejlődtek, hogy több együttműködést igényelnek a projektekben, még akkor is, ha a csapatok különböző időzónákban vannak, vagy távolról dolgoznak. Vagyis integráltabb megközelítésre van szükségünk. Ismerje meg a ClickUp Clips-et, a ClickUp projektmenedzsment platformbeépített képernyőfelvétel-funkcióját.

Rögzítsd a teljes képernyőt vagy bizonyos lapokat és ablakokat hangalámondással a ClickUp Clips segítségével, és könnyedén csatold őket egy megjegyzéshez, feladathoz vagy dokumentumhoz a ClickUp-ban a teljes kontextus érdekében.

A ClickUp Clips rögzíti a számítógép képernyőjén megjelenő bemutatókat és magyarázatokat, miközben mindent szépen rendszerez a konkrét projektek és feladatok között. A legjobb rész? A ClickUp egy olyan all-in-one munkaterületként működik, ahol bármilyen feladatot és projektet kezelhet a kezdetektől a befejezésig.

Fedezze fel, hogyan segítenek ezek a képernyőfelvétel-eszközök a kommunikáció javításában és hatékonyabbá tételében.

10 Loom képernyőfelvétel-alkalmazási eset

Íme 10 olyan eset, amikor a Loom és a ClickUp Clipshez hasonló eszközök átalakíthatják a csapat és az ügyfelek közötti kommunikációt.

1. Gyors szoftverbemutatók

A hosszú szöveges dokumentumok és a személytelen képernyőképek haszontalanok, ha ügyfeleket szeretne megnyerni és megtartani szoftvertermékeihez.

A ClickUp Clips, egy vízjel nélküli képernyőfelvétel-készítő eszköz, lehetővé teszi gyors és vonzó szoftverbemutatók készítését a ClickUp platformon belül. Vizuálisan bemutathatja az ügyfeleknek vagy csapattársainak a program funkcióit.

A ClickUp Clips segítségével könnyedén készíthet videofelvételeket az alkalmazás bizonyos funkcióiról és a felhasználói interakciókról, így biztosítva, hogy bemutatói célzottak és informatívak legyenek. A Clips felvételeit közvetlenül a ClickUp Tasks alkalmazásban oszthatja meg, így minden kommunikációs és képzési anyagot kényelmesen rendszerezhet és kereshet.

Alakítsa videóit feladatokká, rendelje hozzá a feladatokat a megfelelő csapattagokhoz, és adjon hozzá egyéni állapotokat a ClickUp-on a haladás nyomon követéséhez.

2. Személyre szabott ügyfélszolgálat biztosítása

Az általános támogatási e-mailek nem rendelkeznek azzal a személyes hangnemmel, amelyet a legtöbb ügyfél elvár. Ezért egy képernyőfelvétel-készítő eszközzel egyénileg végigvezetheti az ügyfeleket a hibaelhárítási lépéseken. Felvehet egy screencastot, amely bemutatja, hogyan lehet megoldani az ügyfél problémáját. Ez egyben tudásbázis-forrásként is szolgálhat, amelyre a támogatási csapata hivatkozhat hasonló problémák megoldásához.

A Loom rajzeszközével a felvételkészítés során kiemelheti a képernyőn a legfontosabb elemeket, hogy azok jobban láthatóak legyenek.

via Loom

A felvételi beállításokat úgy módosíthatja, hogy a videókat közvetlenül a támogatási jegyen belül rögzíthesse, így személyre szabhatja a támogatási élményt, az ügyfelek pedig értékesnek érezhetik magukat, és a problémák gyorsabban megoldódnak.

3. Távoli beilleszkedés az új alkalmazottak számára

Mutassa be virtuálisan a vállalat szoftvereit és munkafolyamatait a zökkenőmentes beilleszkedés érdekében.

Használja a ClickUp Clips alkalmazást, hogy átfogó videós bemutatót készítsen a vállalat meglévő szoftvereiről és munkafolyamatairól. Már a távoli interjú szakaszában az új alkalmazottak vizuálisan megismerhetik a legfontosabb eszközöket, megtanulhatják a különböző funkciók használatát, és megérthetik a csapat folyamatainak működését.

A ClickUp Clips integrálható a ClickUp Tasks és a ClickUp Docs alkalmazásokkal is, így a videós bemutatók mellé beágyazhatja a releváns képzési anyagokat.

4. Magyarázó videók készítése marketingkampányokhoz

Tudta, hogy a közösségi média közönsége a videón keresztül közölt információk 95%-át megjegyzi, míg szöveges formában csak 10%-át?

Hagyjon fel az információkkal teli kampányposztokkal, és vonzza be közönségét terméke vagy szolgáltatása világos és tömör videós bemutatásával.

A Loom Chrome-bővítményével rövid, vonzó képernyőfelvételeket készíthet, amelyek bemutatják termékét vagy szolgáltatását működés közben. A felvételt közvetlenül a böngészőjéből indíthatja el!

via Loom

Mutassa be a nézőknek a legfontosabb funkciókat, magyarázza el vizuálisan a bonyolult fogalmakat, és adjon hozzá narrációt, hogy személyesebbé tegye Loom felvételét.

A Loom segítségével könnyedén rögzíthet rövid videókat a képernyőjéről. Összeállíthatja ezeket a videókat a Loomban, hogy egy kifinomult magyarázó videót készítsen, amely lekötözi a közönség figyelmét és tájékoztatja őket.

5. Távoli technikai támogatás nyújtása

Nehézséget okoz a bonyolult hibaelhárítási lépések szöveges vagy telefonos elmagyarázása? Kezdje el rögzíteni a képernyőjét, miközben végigvezeti a felhasználókat a folyamaton. Kiemelhet bizonyos gombokat, bemutathat műveleteket, sőt, kiemelheti a zavaros részeket magán a képernyőn.

A ClickUp Clips kombinálható a Loom alkalmazással, hogy a felhasználók gyorsan és hatékonyan megkapják a szükséges segítséget. Ez javítja az ügyfelek elégedettségét és csökkenti a csapat által kezelendő ismétlődő támogatási jegyek számát.

6. Videó oktatóanyagok és digitális termékek készítése

Az online tanfolyamok készítői komplex fogalmakat vonzó videó oktatóanyagokká alakíthatnak.

Rögzítse teljes képernyőjét a ClickUp Clips segítségével, hogy végigvezesse a nézőket az egyes lépéseken.

A ClickUp Clips segítségével nagyíthatja a YouTube-videók bizonyos elemeit, rögzítheti őket, megjegyzéseket fűzhet hozzájuk a hangsúlyozás érdekében, és akár narrálhatja is felvételeit közvetlenül a platformon vagy a böngészőben.

A ClickUp Brain, a ClickUp beépített AI asszisztense, párosítható a Clips alkalmazással, hogy automatizálja a találkozók és képernyőfelvételek hanganyagának átírását.

Készítsen hangfelvétel-átírást a ClickUp Brain segítségével

Könnyedén megoszthatja videoklipjeit a csapat tagjaival, vagy felhasználhatja őket digitális termékekként, amelyeket eladhat vagy terjeszthet.

7. A tervezés átadásának dokumentálása

A ClickUp Clips kiválóan alkalmas mikrointerakciók vagy animációk rendkívüli tisztasággal történő bemutatására. Ezáltal kiválóan alkalmas a könnyed tervezési átadásokra, ahol egyetlen részlet sem veszik el a fordítás során.

Vezesse végig a fejlesztőket a tervezési maketteken vagy prototípusokon, és egyúttal tisztázza a kétségeket. Nagyítson rá bizonyos elemekre a ClickUp Clips megjegyzésfunkcióival, és használja a hangos narrációt, hogy elmagyarázza tervezési döntéseit és gondolkodási folyamatait, és így kiváló eredményeket érjen el.

Töltsön le klipeket, ágyazza be őket egy feladatba, vagy küldjön nyilvános linkeket, hogy megoszthassa videóit a csapatával.

A ClickUp Clips Hub segítségével minden klipjét egy helyen tárolhatja, így könnyen hozzáférhet azokhoz. A Hub bármelyik tervezési átadási klipjét ClickUp feladattá alakíthatja fejlesztői csapatának, így a fejlesztők rendelkezésére áll a szükséges teljes kontextus. Ez csökkenti a félreértések kockázatát és biztosítja a tervezés zökkenőmentesebb átadását.

8. Vizuális esettanulmányok készítése

Amikor szívvel-lélekkel egy termék vagy szolgáltatás fejlesztésébe fektet, mindig szeretné tudni, ki vásárolta meg a megoldásait, és hogyan profitáltak belőle. Az ügyfelek esettanulmányai nemcsak a termék hatását emelik ki, hanem értékes visszajelzéseket is adnak a termék fejlesztéséhez.

Mi több, ezeket társadalmi bizonyítékként is felhasználhatja, hogy több üzletet szerezzen!

A Loom segítségével hosszadalmas esettanulmányokat és ügyfél-visszajelzéseket interaktív, örökzöld eszközökké alakíthat. Ez segít Önnek valós példákkal bemutatni termékének vagy szolgáltatásának sikerét.

Készítsen videót a képernyőjéről, miközben leírja, hogyan használta a terméket vagy szolgáltatást egy valódi ügyfél, és miért szerette meg. Az interfész bal oldalán található egy szünet gomb is, amellyel visszanyerheti a talajt, ha a felvétel közben elakad! Amikor készen áll a felvétel folytatására, csak nyomja meg az újraindítás gombot.

via Loom

Ezeket a lenyűgöző videós esettanulmányokat megoszthatja marketing mikrosite-ján, közösségi médiájában vagy értékesítési prezentációiban, hogy bizalmat és hitelességet építsen ki potenciális ügyfelei körében.

9. Online előadások vagy prezentációk rögzítése

A világjárvány utáni korszakban a rugalmas tanulás nagyon népszerűvé vált. A videomegosztó eszközök megkönnyítik a tudás megosztását.

Az oktatók közvetlenül a képernyőről rögzíthetik előadásaikat, prezentációikat vagy képzéseiket. A Loom felületén könnyedén válthat a diák és a prezentátor nézet között.

Megoszthatja Loom videóit diákjaival vagy kollégáival, hogy önállóan tanulhassanak. A Loom asztali alkalmazásával időbélyegeket és cselekvésre ösztönző felhívásokat is hozzáadhat, hogy a nézőknek segítséget nyújtson a legfontosabb pontok és források megértésében. A diákok a videó sebességét is felgyorsíthatják vagy lelassíthatják a jobb megértés érdekében.

10. Videós ügyfélajánlások készítése

Ügyfelei közvetlenül a képernyőjükön rögzíthetnek videós ajánlásokat, bemutatva, hogy terméke vagy szolgáltatása hogyan segítette őket a siker elérésében.

A Loom webkamera-felvételi funkciója lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy megosszák személyes történeteiket, ezzel bizalmat és hitelességet építve ki a potenciális ügyfelek körében.

A Loom videószerkesztő funkciói lehetővé teszik szövegfeliratok vagy cselekvésre ösztönző feliratok hozzáadását, így videós ajánlásai még hatásosabbak lesznek.

via Loom

Mint láthatta, a Loom és a ClickUp Clips képernyőfelvétel-alkalmazásoknak számos innovatív felhasználási lehetősége van. De van egy jó és egy még jobb módszer a használatukra.

A Loom legjobb gyakorlata

Íme néhány bevált módszer, amelyekkel biztosíthatja, hogy videóprezentációi világosak, tömörek és tartós benyomást keltenek:

Beszéljen világosan és magabiztosan: Hangsúlyozza a szavakat, és ne beszéljen túl gyorsan. A beszélgető hangnem jól működik, de kerülje az olyan töltelékszavakat, mint az „um” és a „like”.

Mikrofon ellenőrzése: A felvétel előtt ellenőrizze a mikrofon minőségét, mivel a háttérzaj vagy a tompa mikrofon zavaró lehet a nézők számára.

Használja a természetes fényt: A természetes fény mindig előnyös választás; kerülje az erős felső világítást, mert az éles árnyékokat hozhat létre.

Öltözzön a sikerre (még videón is): Nincs szükség öltönyre és nyakkendőre, de a professzionális öltözék jó első benyomást kelt, különösen, ha ügyfelek előtt tart prezentációt.

A vizuális egyértelműség kulcsfontosságú: csak a releváns lapokat vagy alkalmazásokat ossza meg a képernyőjén. Használja a képernyőfelvétel-eszközöket, hogy nagyítsa ki azokat az elemeket, amelyeket ki szeretne emelni.

Kevesebb több: A felvételeket tartsa rövidnek és lényegre törőnek. Kerülje a felesleges szószaporítást, és tartsa magát az átadni kívánt üzenet lényegéhez.

Tökéletes vágás: Használja a vágóeszközöket a nem kívánt részek, szünetek vagy verbális kitöltő szavak eltávolításához, így biztosítva a végső termék tökéletességét.

Feliratok mindenkinek: A hallássérült nézők vagy zajos környezetben élő nézők számára történő hozzáférhetőség javítása érdekében feliratozza videóit.

Tökéletesítse munkáját: Használja ki az alapvető szerkesztési funkciókat a apró részletek finomhangolásához, például címkártya hozzáadásához vagy cselekvésre ösztönző felhívás beillesztéséhez a végén.

Az előnézet ereje: Megosztás előtt nézze meg előzetesen a videót, hogy kiszűrje az esetleges kínos szüneteket, a képernyőn megjelenő szövegben található elírásokat vagy a tisztázásra szoruló részeket.

Ezek a gyakorlatok megváltoztatják, ahogyan videói hatnak a közönségre. A videókat professzionálisabbnak, vonzóbbnak és könnyebben követhetőnek fogják találni.

A képernyőfelvétel előnyei a munkahelyen

A múltban a távmunka gyakran a csapatmunka és néha a hatékonyság feláldozását jelentette. A képernyőfelvétel-szoftverek azonban olyan termelékenységi előnyöket nyújtanak, amelyek messze túlmutatnak a félreértések elkerülésén.

Íme néhány módszer, amellyel a rögzített videók pozitívan befolyásolhatják a munkahelyi rugalmasságot:

Fokozza az együttműködést: A tudásátadáshoz készült videotartalmak lehetővé teszik a különböző időzónákban élő csapattagok vagy ügyfelek számára, hogy kényelmesen hozzáférjenek az információkhoz, és elkerüljék a valós idejű A tudásátadáshoz készült videotartalmak lehetővé teszik a különböző időzónákban élő csapattagok vagy ügyfelek számára, hogy kényelmesen hozzáférjenek az információkhoz, és elkerüljék a valós idejű online értekezletek szükségességét.

Távoli csapatok támogatása: Földrajzilag szétszórt csapatok esetében a videofelvételek lehetővé teszik komplex folyamatok, bemutatók, sőt csapatbemutatók megosztását, elősegítve ezzel a jobban összekapcsolt munkakörnyezetet.

Hozzon létre tudásbázist: Készítsen újrafelhasználható videókból álló könyvtárat, amelynek segítségével az új munkatársak saját tempójukban elsajátíthatják a fontos munkafolyamatokat, a meglévő csapat tagjai pedig gyorsan feleleveníthetik az eljárásokat.

Fejlessze a képzést és a fejlesztést: Készítsen lépésről lépésre videó oktatóanyagokat, vagy rögzítsen videókat élő képzési ülésekről, hogy később vissza tudjon rájuk hivatkozni, így még vonzóbb és interaktívabb tanulási élményt teremtve.

Növelje az átláthatóságot és a felelősségvállalást: Biztosítson egyértelmű feljegyzéseket a döntésekről, megbeszélésekről és a projekt előrehaladásáról, ösztönözve ezzel a csapatok közötti átláthatóságot és biztosítva, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon.

Beépített visszajelzési mechanizmusok: Adjon részletesebb visszajelzéseket, mivel vizuálisan kiemelheti a megjegyzéseket és a fejlesztendő területeket, miközben megőrzi a pozitív hangnemet.

Növelje az ügyfelek elégedettségi szintjét: az ügyfelek megtekinthetik a hibaelhárítási lépések bemutatóját, ami önbizalmat ad nekik és csökkenti a támogatási jegyek megoldási idejét.

Adjon hozzá emberi hangulatot: A távoli munkakörnyezetben a Loom személyiséget visz a kommunikációba. Ha látja valakinek a képernyőjét, hallja a hangját és látja az arcát a kamera buborékban, az olyan emberi elemet ad a kommunikációhoz, amely a szövegalapú kommunikációból gyakran hiányzik.

A képernyőmegosztó szoftver egy remek távoli együttműködési eszköz, amely messze túlmutat a gyors nyomon követésen és a kommunikáció tisztázásán. Ez egy sokoldalú eszköz, amely képes a munkafolyamatok szervezésére és a hatékonyság növelésére.

Több, mint egyszerű képernyőfelvételek

Egyetértünk abban, hogy a Loom intuitív felvételi beállításokkal egyszerűsíti a komplex kommunikációt. Lehetővé teszi világos, tömör videók készítését, amelyek elősegítik az együttműködést, a tudásmegosztást és a termelékenységet.

De hol tárolja ezeket a felvételeket? Itt jön jól a ClickUp! Töltse fel Loom videóit közvetlenül a ClickUp Tasks vagy a ClickUp Docs alkalmazásba, vitassa meg a videók konkrét pontjait, és osszon ki feladatokat a ClickUp kommentrendszerének segítségével.

A ClickUp kiegészíti a Loomot az alábbi szolgáltatásokkal:

Projektmenedzsment: A ClickUp platform lehetővé teszi, hogy határidőket, függőségeket és prioritásokat rendeljen a rögzített videókhoz kapcsolódó feladatokhoz. Ezzel biztosíthatja, hogy projektjei a terv szerint haladjanak.

Gantt-diagramok: Vizualizálja a projekt ütemtervét és kritikus útjait a legfontosabb mérföldkövekhez beágyazott rögzített videókkal, hogy áttekinthető legyen a munkafolyamat.

Időkövetés: Kövesse nyomon a videók elkészítésével és áttekintésével töltött időt, hogy biztosítsa a hatékony erőforrás-elosztást.

A Loom egyértelmű utasításokat rögzít, a ClickUp pedig szervezést biztosít – ez a tökéletes csapatmunka-duó! Együttesen kiaknázzák a képernyőfelvételek teljes potenciálját Ön és csapata számára.

Ha pedig csak egy eszközt szeretne használni és elkerülni a szétszórt munkafolyamatokat, rögzítse képernyőjét a ClickUp Clips segítségével!

Regisztráljon még ma ingyenes ClickUp-fiókj ára!