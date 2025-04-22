Ingyenes alkalmazotti adatlap sablonok

A beilleszkedés nem olyan egyszerű, mint amilyennek látszik. Az alkalmazottaknak végtelen dokumentumokat kell keresniük és kitölteniük, részt kell venniük a bevezető képzésen, és meg kell ismerniük az irodai dinamikát (beleértve azt is, hogy hol található a nagyon szükséges kávéfőző).

A HR-szakemberek és a vállalkozás tulajdonosai számára azonban ez a beilleszkedéssel kapcsolatos papírmunka halmazával való küzdelmet jelenti.

Meglepő módon a vállalatok 58%-a elismeri, hogy az új munkavállalók beillesztése során több időt fordítanak a folyamatokra és a papírmunkára, mint magára a munkavállalói élményre.

Van azonban valami, ami még simábbá és gyorsabbá teheti ezt a folyamatot: alkalmazotti adatlap sablonok, amelyek keretet biztosítanak az adatok gyűjtéséhez. Ezek a sablonok egyszerűsítik az adatgyűjtést, rendszerezik az alkalmazottak adatait, és biztosítják, hogy minden fontos információ rendelkezésre álljon.

Ebben a cikkben 16 ingyenes alkalmazotti adatlap sablont mutatunk be, amelyek segítségével gyorsíthatja az alkalmazottak beilleszkedési folyamatát. Kezdjük!

Mi az alkalmazotti adatlap sablon?

Nagyon nagy az esélye annak, hogy az új alkalmazottak adatai e-mailekben és táblázatokban szétszóródnak.

Ezért támaszkodnak a tapasztalt HR-csapatok az alkalmazotti adatlap sablonra, egy előre megtervezett dokumentumra, amely egyszerűsíti az alkalmazottak adatainak gyűjtését és rendszerezését. Ez az űrlap minden lényeges adatot tartalmaz: személyes adatokat, elérhetőségeket, vészhelyzeti kapcsolattartókat, munkával kapcsolatos adatokat és, ha szükséges, végzettséget.

Ezzel lényegében megszűnik az új munkavállalók után való hajtás a hiányzó információk miatt – csak tiszta, szabványosított munkavállalói nyilvántartásokra van szükség a kezdetektől fogva.

Olvassa el még: 10 ingyenes alkalmazotti kézikönyv sablon Word és ClickUp formátumban

A munkavállalói adatlap legfontosabb elemei

A HR-osztály jogilag felelős az alkalmazottak adatainak kezeléséért és védelméért; ennek elmulasztása súlyos büntetésekkel járhat.

Mi a nehéz benne? A nagy mennyiségű munkavállalói adat kézi kezelése nem könnyű feladat, és számos kihívással jár a beilleszkedés során.

Az alkalmazotti adatlapra való áttérés egyszerűsíti ezt a folyamatot. Segít rögzíteni az új alkalmazottakkal kapcsolatos összes lényeges adatot, biztosítva a zökkenőmentes beilleszkedést, valamint az alkalmazotti nyilvántartások rendezettségét és könnyű kezelhetőségét.

Íme egy rövid áttekintés a legfontosabb szakaszokról:

Szekció Rögzített adatok Személyes adatok Teljes név, cím, telefonszám, e-mail cím, születési dátum és állampolgárság Foglalkoztatási adatok Beosztás, osztály, kezdési dátum, felettes neve és alkalmazotti azonosító Sürgősségi elérhetőségek Sürgősségi kapcsolattartó neve, telefonszáma, kapcsolata és alternatív kapcsolattartója Adó- és fizetési adatok Bankszámlaadatok, adóformanyomtatványok, fizetési struktúra és juttatások regisztrációja További mezők Végzettség, képesítések, okmányok, például útlevél vagy munkavállalási engedély

Ezek bármelyikének hiánya megfelelési problémákhoz vagy bérszámfejtési rémálmokhoz vezethet. Ezért az új alkalmazotti adatlap sablon biztosítja, hogy minden rendezett, naprakész és szükség esetén hozzáférhető legyen.

16 alkalmazotti adatlap sablon

Természetesen létrehozhat egy alkalmazotti adatlapot a semmiből, de miért találná fel újra a kereket, ha nem muszáj?

Íme 16 hibátlan sablon, amelyekkel HR-es munkája sokkal könnyebbé válik.

1. ClickUp űrlap sablon

Töltse le ezt a sablont Készítsen tiszta, testreszabott űrlapokat perceken belül a ClickUp űrlap sablonjával.

Képzelje el, hogy közeledik egy új munkavállaló első munkanapja, és Ön túlterhelt a kezdési dátum, a vészhelyzeti kapcsolattartók és a banki adatokhoz hasonló alapvető adatok összegyűjtésével.

A ClickUp űrlap sablonja megszünteti ezt a stresszt, mivel segít Önnek percek alatt tiszta, rendezett űrlapokat létrehozni. A ClickUp egyéni mezők funkciójával, amely a személyes adatoktól a munkaköri részletekig mindent lefed, pontosan és biztonságosan gyűjti össze az összes fontos munkavállalói információt.

Sőt, a válaszok automatikusan rendezve és felhasználásra készek, így elkerülheti a manuális nyomon követést, és az új munkavállalók zökkenőmentes beilleszkedésére koncentrálhat.

✨ Ideális: HR-csapatok számára, akik az alkalmazottak beilleszkedését kezelik, valamint bárki számára, aki egyszerűsíteni szeretné a fontos alkalmazotti adatok gyűjtését és rendszerezését.

2. ClickUp munkavállalói értékelési űrlap sablon

Töltse le ezt a sablont Használja ezt a sablont, hogy a nehézkes értékelési folyamatokat értelmes, hasznosítható információkká alakítsa.

Legyünk őszinték: az alkalmazottak értékelése mind a HR, mind a vezetők számára kellemetlen feladatnak tűnhet.

A folyamat néha túlterhelővé válhat, mivel az alkalmazottak sok dokumentummal kell foglalkozniuk, meg kell jegyezniük a legfontosabb teljesítménymérföldköveket és biztosítaniuk kell a méltányosságot.

Ehhez nyújt segítséget az ingyenes ClickUp munkavállalói értékelési űrlap sablon. Egyszerűsíti a teljesítményértékelést egy strukturált, felhasználóbarát formátummal, amely gyorsan és pontosan rögzíti minden szükséges adatot.

A sablon segítségével könnyen összegyűjtheti az értékes visszajelzéseket, azonosíthatja a fejlesztendő területeket, és nyomon követheti az egyéni fejlődést az idő múlásával. Az egyéni mezők lehetővé teszik olyan adatok felvételét, mint a munkakörök, az eredmények és a fejlesztendő területek, biztosítva ezzel a következetes, méltányos és célzott értékeléseket.

✨ Ideális: HR-csapatok és vezetők számára, akik meg akarják könnyíteni az alkalmazottak értékelését, javítani akarják a teljesítmény nyomon követését, és olyan tisztességes, következetes értékelési folyamatot akarnak létrehozni, amely valóban előnyös a csapat számára.

3. ClickUp munkavállalói visszajelzési sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp munkavállalói visszajelzési sablonjával alakítsa a visszajelzéseket valódi növekedéssé!

Gondolkodott már azon, hogy mit gondol a csapata a vezetésről, a munkakörnyezetről, vagy akár azokról a „juttatásokról”, amelyekről mindenki beszél? Az őszinte munkavállalói visszajelzések döntő jelentőségűek lehetnek a munkahelyi légkör szempontjából, de összegyűjtésük kihívást jelenthet, különösen akkor, ha a visszajelzések szétszórtak és nehéz velük dolgozni.

Használja inkább a ClickUp munkavállalói visszajelzési sablont. Ez a sablon egyszerűsíti a csapatától származó hasznos információk összegyűjtését és kezelését.

Az olyan egyéni mezőkkel, mint a vállalati kultúra, a szerepkör egyértelműsége és a fejlődési lehetőségek, kezelheti a napi kihívásokat és javíthatja csapata elégedettségét. De ez még nem minden.

🍪 Bónusz: A hatékony vizualizációk lehetővé teszik az alkalmazottak hangulatának nyomon követését az idő múlásával, segítve a minták felismerését és a gyors reagálást, mielőtt a kisebb problémák nagyobbá válnának. A visszajelzések egy helyen történő központosításával ez a sablon ösztönzi a nyílt, strukturált beszélgetéseket, amelyek bizalmat építenek az alkalmazottak és a vezetőség között.

✨ Ideális: HR-csapatok és vezetők számára, akik átláthatóságot szeretnének teremteni, nyomon követni a csapat hangulatát, és virágzó, bizalomra épülő munkakultúrát szeretnének kialakítani.

4. ClickUp belső foglalkoztatási űrlap sablon

Töltse le ezt a sablont Ez a sablon biztosítja, hogy a belső toborzási folyamat következetes, szervezett és átlátható legyen.

A betöltetlen pozíciók belső betöltése mindenki számára előnyös: időt és erőforrásokat takarít meg, és megmutatja a csapatának, hogy értékeli a fejlődésüket. Az egyetlen kihívás az összes munkavállalói információ összegyűjtése, a szerepkörök ellenőrzése és a jelentkezések kézi kezelése, ami olyan érzés lehet, mintha végtelen papírhalmokat kevernénk össze.

Itt jön jól a ClickUp belső alkalmazotti űrlap sablonja.

Ez a sablon egyszerűsíti a belső felvételi folyamatot, mivel segít gyorsan és pontosan összegyűjteni a kritikus adatokat, például a munkavállalói adatokat, a jelenlegi beosztásokat és a releváns készségeket.

A digitalizált és központosított rendszernek köszönhetően elkerülheti a zavarokat, biztosíthatja a felvételi szabályzatok betartását, és zökkenőmentes, stresszmentes élményt nyújthat az alkalmazottaknak.

✨ Ideális: HR-csapatok számára, akik szeretnék zökkenőmentessé tenni a belső toborzást, zökkenőmentesen nyomon követni a jelentkezéseket, és pontos, előírásoknak megfelelő munkavállalói nyilvántartásokat vezetni.

5. ClickUp munkavállalói elkötelezettségi felmérés sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp munkavállalói elkötelezettségi felmérési sablonjával biztosíthatja, hogy minden munkavállaló véleményét meghallgassák és értékeljék.

A legfrissebb Gallup-jelentés szerint az alkalmazottak 51%-a nem érzi magát elkötelezettnek. Ez azt jelenti, hogy a munkaerő több mint fele nem érzi magát kapcsolódónak, motiváltnak, vagy nehezen végzi napi feladatait.

A megfelelő eszközökkel, mint például a ClickUp munkavállalói elkötelezettségi felmérési sablon, valódi betekintést nyerhet a munkavállalói elégedettségbe és a vállalati kultúrába.

Ez a sablon segít célzott kérdőívek készítésében, amelyekkel megismerheti csapata véleményét. Akár a munkával való elégedettséget, a munkahelyi körülményeket vagy a csapat morálját értékeli, a sablon minden olyan finomabb részletet rögzít, amely a munkahelyen figyelmen kívül marad.

A legjobb rész? A válaszok központosítva vannak és készen állnak az elemzésre, így könnyen felismerheti a trendeket és azonosíthatja a fejlesztésre szoruló területeket.

✨ Ideális: HR-szakemberek és csapatvezetők számára, akik szeretnék mérni az elkötelezettséget, nyomon követni az időbeli fejlődést, és boldogabb, produktívabb munkaerőt építeni.

6. ClickUp workshop jelentkezési űrlap sablon

Töltse le ezt a sablont Ez a sablon megbízható, stresszmentes módot kínál az új jelentkezések kezelésére.

A workshopok tervezése izgalmas lehet – amíg el nem árasztják az jelentkezések, és nincs rendszerezett módszer azok kezelésére.

A ClickUp Workshop jelentkezési űrlap sablonja egyszerűsíti a folyamatot, mivel segít gyorsan és hatékonyan összegyűjteni és kezelni a „résztvevők” adatait.

Ahelyett, hogy szétszórt e-maileket vagy egymáshoz nem illő űrlapokat böngészne, ez a sablon egy könnyen hozzáférhető helyen összegyűjti a legfontosabb információkat, mint például a neveket, az elérhetőségeket és a workshopok ütemezését.

Így működik: az egyéni mezők lehetővé teszik, hogy az űrlapot az Ön igényeihez igazítsa, így biztosítva, hogy csak a résztvevőkről releváns adatokat gyűjtsön. Az olyan állapotok, mint „Felülvizsgálat alatt” vagy „Jóváhagyva”, megkönnyítik a folyamat nyomon követését.

✨ Ideális: HR-csapatok, rendezvénytervezők vagy vezetők számára, akik minimális erőfeszítéssel szeretnék egyszerűsíteni a résztvevők regisztrációját és a workshopok szervezését.

7. ClickUp interjúkezelési és jelentés sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp interjúkezelési és jelentéssablon segítségével gyorsabban megtalálhatja a megfelelő munkatársat.

A legfrissebb adatok szerint egy tipikus vállalati álláshirdetésre átlagosan 250 jelentkezés érkezik – és valljuk be, hogy egy megfelelő rendszer nélkül ilyen mennyiségű jelentkező kezelése kaotikus helyzetet eredményez.

A ClickUp interjúkezelési és jelentéssablonja kiküszöböli a találgatásokat a folyamatból.

Ezzel egyetlen, szervezett felületen követheti nyomon a jelentkezők adatait, ütemezheti az interjúkat és gyűjtheti a több interjúztató visszajelzéseit.

Mivel minden egy helyen található, a csapat tagjai könnyen hozzáférhetnek a jelöltek értékeléseihez, összehasonlíthatják a jegyzeteket, és valós időben strukturált visszajelzéseket adhatnak.

✨ Ideális: HR-csapatok és toborzók számára, akiknek egyszerűsített rendszerre van szükségük az interjúk szervezéséhez, a visszajelzések nyomon követéséhez és a részletek kihagyása nélküli, magabiztos felvételi döntések meghozatalához.

8. ClickUp álláspályázati űrlap sablon

Töltse le ezt a sablont Ez a sablon a toborzás segédeszköze, amely minden lépésnél biztosítja a méltányosságot, a következetességet és a gyorsaságot.

Az álláspályázatok átnézése időigényes, és ha nem szervezett, gyorsan kaotikus helyzetet eredményezhet. A legjobb megoldás ebben az esetben a ClickUp álláspályázati űrlap sablonjának használata.

Ez egyszerűsíti a felvételi folyamatot, mivel lehetővé teszi, hogy gyorsan és következetesen összegyűjtse az összes jelentkező legfontosabb adatait, például személyes adatait, végzettségét és korábbi munkatapasztalatát.

Mivel az összes jelentkezés egy központi helyen tárolódik, búcsút inthet a papírhalmoknak és a szétszórt e-maileknek. A sablon segítségével a jelöltek nyomon követése és értékelése gyerekjáték, így Ön a legjobb tehetségek felkutatására koncentrálhat, ahelyett, hogy adminisztratív feladatokba fulladna.

Ezenkívül felhasználóbarát élményt nyújt a jelentkezőknek, megmutatva, hogy vállalata már a kezdetektől fogva nagyra értékeli a hatékonyságot és a professzionalizmust.

✨ Ideális: HR-csapatok és toborzási vezetők számára, akik egyszerűsíteni szeretnék az álláspályázati folyamatot, rendszerezni szeretnék a jelöltek adatait, és könnyedén vonzani szeretnék a legjobb tehetségeket.

9. ClickUp munkavállalói beilleszkedési sablon

Töltse le ezt a sablont Használja ezt a ClickUp sablont a hosszú távú elkötelezettség, a termelékenység és a munkával való elégedettség érdekében.

Ha úgy érzi, hogy túl sok teendője van az új munkavállalók beillesztése során, a ClickUp munkavállalói beillesztési sablon a legjobb segítségére lesz.

Ezzel a sablonnal részletes beilleszkedési ellenőrzőlistákat hozhat létre és rendszerezhet, amelyek mindenre kiterjednek, a bemutatástól a szerepkörspecifikus képzésig, hogy semmi ne maradjon ki.

Tervezze meg a kezdési dátummal kapcsolatos megbeszéléseket, ossza ki a fontos feladatokat, és segítsen az új munkavállalóknak megismerni a csapatukat és a vállalati kultúrát.

Ráadásul minden egy helyen van összehangolva, így könnyen nyomon követhető a folyamat előrehaladása, és biztosítható, hogy minden új munkavállaló rendelkezzen a munkába álláshoz szükséges eszközökkel és kulcsfontosságú információkkal.

✨ Ideális: HR-csapatok és vezetők számára, akik egyszerűsíteni szeretnék az új munkavállalók beilleszkedését, rendszerezni szeretnék az alkalmazottak adatait, és segíteni szeretnék az új munkavállalóknak, hogy tájékozottak és összekapcsolódottak legyenek.

10. ClickUp munkavállalói adatbázis sablon

Töltse le ezt a sablont Központosítsa az összes munkavállalói információt egy helyen a ClickUp munkavállalói adatbázis sablonjával.

Ismerjük a problémát: a kollégája születésnapja van, és Ön tortát szeretne küldeni neki, de a kapcsolattartási adatainak felkutatása olyan kihívás, amelyre nem készült fel.

A ClickUp munkavállalói adatbázis sablonja megszünteti ezt a gondot, mivel egyetlen, szervezett központot biztosít az összes munkavállalói információ számára. Akár valakinek az e-mail címét, munkakörét keresi, akár azt szeretné kideríteni, ki melyik osztályon dolgozik, ez a sablon mindenre megoldást kínál.

Hogyan működik: A könnyen használható keresési funkciók segítségével gyorsan hozzáférhet a legfrissebb adatokhoz, ellenőrizheti, ki van az irodában, és megtekintheti a csapatok felépítését.

Ráadásul tökéletes megoldás az új munkavállalók számára, akik megismerkednek a csapattal, vagy bárki számára, aki gyorsan szeretne kapcsolatot keresni anélkül, hogy „Ki foglalkozik ezzel?” üzenetet kellene küldenie.

✨ Ideális: HR-csapatok, vezetők és alkalmazottak számára, akik szeretnék központosítani az alkalmazotti adatokat, javítani a kommunikációt és mindenki számára megkönnyíteni a kapcsolattartást.

11. HR munkavállalói adatlap sablon a Collage-tól

via Collage

A pontos, naprakész munkavállalói nyilvántartás vezetése minden munkáltató számára törvényi kötelezettség. A Collage HR munkavállalói adatlap sablonja megkönnyíti mindenféle adat kezelését, a személyes adatoktól a bérrel kapcsolatos részletekig és a munkába állás dátumáig.

Ez az ingyenes űrlap biztosítja, hogy minden szükséges információt összegyűjtsön, a munkavállalók nevétől és lakcímétől kezdve a bérszintig, a juttatásokig és akár a szabadságok részleteiig.

Ráadásul, mivel a jogszabályok előírják, hogy a munkáltatóknak bizonyos időtartamokig meg kell őrizniük bizonyos munkavállalói adatokat – még a munkavállaló távozása után is –, ha mindent a kezdetektől fogva rendezett módon tárol, elkerülheti a későbbi esetleges felelősségre vonást.

✨ Ideális: Munkáltatók és HR-szakemberek számára, akik egyértelmű, előírásoknak megfelelő módszert keresnek a munkavállalói adatok gyűjtésére és kezelésére, miközben könnyedén biztosítják a nyilvántartási előírások betartását.

Olvassa el még: A munkavállalók véleményének ereje a munkahely átalakításában

12. CollageWord munkavállalói adatlap sablon az AIHR-től

via AIHR

Tudta, hogy a munkavállalói adatok pontatlan és késedelmes összegyűjtése bérszámfejtési hibákhoz vezethet, amelyek esetenként több mint 600 dollárba kerülhetnek?

A pénzügyi veszteség elkerülése érdekében a CollageWord AIHR által készített munkavállalói adatlap sablonja jobb megoldást kínál az új munkavállalók adatainak kezelésére az első naptól kezdve.

Ez az űrlap átfogó képet ad az alkalmazott személyes és munkával kapcsolatos adatairól, a munkába állás dátumától a vészhelyzeti kapcsolattartókig és a bérszintig.

Ez az eszköz egyszerűsíti az adminisztratív feladatokat, és gondoskodik arról, hogy az alkalmazottak adatai rendezettek, biztonságosak és naprakészek legyenek. Ingyenes, testreszabható sablonokat kínál PDF és Word formátumban.

✨ Ideális: HR-csapatok és munkáltatók számára, akik hatékony, előírásoknak megfelelő megoldást keresnek a munkavállalói adatok összegyűjtésére és kezelésére a beilleszkedés során.

13. PDF alkalmazotti adatlap sablon Charlie-tól

via Charlie

Az új munkavállalók beillesztése izgalmas feladat, de Charlie PDF-es munkavállalói adatlap-sablonja nélkül nem egyszerű. Ez a sablon segít összegyűjteni az összes munkavállalói adatot.

A sablon az első hét előtti, munkába állás előtti ellenőrzésekhez készült. A munkavállaló munkába állásának napja előtt összegyűjtheti a fontos adatokat, például a munkavállalási joggal kapcsolatos információkat (útlevél és társadalombiztosítási szám), így biztosítva a jogi előírások betartását az első naptól kezdve.

Ezután az első héten rendezze el a fennmaradó részleteket: gyűjtsön össze vészhelyzeti elérhetőségeket, személyes e-mail címeket, sőt étkezési preferenciákat is.

Bár léteznek fejlettebb alkalmazotti nyilvántartási eszközök, ez a PDF-sablon költséghatékony, egyszerű megoldás azoknak a vállalkozásoknak, amelyek még nem állnak készen a szoftverbe való befektetésre.

✨ Ideális: Kisvállalkozások vagy HR-csapatok számára, akik megfizethető, egyszerű módszert keresnek a munkavállalók alapvető adatainak összegyűjtésére és kezelésére a beilleszkedés során.

14. Alkalmazotti ajánló űrlap sablon a 123 Form Builder-től

a 123 Form Builder segítségével

A legjobb tehetségek felvétele nem könnyű feladat, de a legjobb toborzók valószínűleg már ott ülnek az irodájában: a munkavállalói. A 123 Form Builder Munkavállalói ajánló űrlap sablonja megkönnyíti a csapatok számára a kiváló jelöltek ajánlását.

Így működik: Ez a testreszabható űrlap összegyűjti az összes lényeges munkavállalói információt és jelölt adatot, például a megpályázott álláshelyeket és a kiegészítő dokumentumokat, például az önéletrajzokat.

Nincs szükség kódolásra – csak húzza, helyezze el és tervezze meg az űrlapot a vállalat igényeinek megfelelően. Biztonságos linkeken keresztül teheti közzé, beágyazhatja a webhelyére, vagy megoszthatja olyan platformokon, mint a Facebook vagy a WordPress.

A benyújtás után az összes ajánlás biztonságos online adatbázisban kerül tárolásra, hogy könnyen áttekinthető legyen. A központi irányítópulton keresztül hozzáférhet az adatokhoz, CSV- vagy Excel-formátumba exportálhatja azokat, vagy integrálhatja az űrlapot olyan eszközökkel, mint a Google Drive, hogy egyszerűbbé tegye a nyomon követést.

✨ Ideális: olyan csapatok számára, amelyek digitalizálni és felgyorsítani szeretnék az alkalmazottak ajánlási folyamatát, és erősebb tehetség-utánpótlási csatornát szeretnének kiépíteni.

Olvassa el még: Ingyenes alkalmazotti igazolási levél sablonok a HR Excellence számára

15. Alkalmazotti egészségügyi adatlap sablon a 123 Form Builder-től

a 123 Form Builder segítségével

A munkavállalók egészségét illetően a legtöbb szervezet a közvetlen költségekkel vagy kötelezettségekkel járó területekre koncentrál, mint például a munkahelyi balesetek, a rokkantsági igények vagy a munkavállalói támogatási programok igénybevétele. Ezek a mutatók azonban alig érintik a munkaerő általános fizikai és mentális jólétét.

Hatékony egészségügyi stratégiák kidolgozása – vagy azok hatásának mérése – szinte lehetetlen szisztematikus adatgyűjtés nélkül.

A 123 Form Builder alkalmazás alkalmazotti egészségügyi adatlap sablonja segít a szervezeteknek megbirkózni ezzel a kihívással.

Ez egyszerűsíti a fontos egészségügyi adatok – az anamnézistől és a krónikus betegségektől kezdve a védőoltási nyilvántartásokig és a vészhelyzeti kapcsolattartókig – biztonságos és kényelmes gyűjtését.

✨ Ideális: olyan szervezetek számára, amelyek elkötelezettek az egészséges kultúra kialakítása, a munkaerő jólétének javítása és a növekvő egészségügyi költségek kezelése mellett, szisztematikus, adatalapú megoldásokkal.

Olvassa el még: A 10 legjobb alkalmazotti orientációs ütemterv-sablon

16. Alkalmazotti orvosi hozzájárulási űrlap sablon a 123 Form Builder-től

a 123 Form Builder segítségével

A folyamatos munkaerőhiány és az emelkedő egészségügyi költségek miatt a munkavállalók egészségének prioritásként való kezelése már nem opcionális.

A 123 Form Builder alkalmazás által készített munkavállalói orvosi beleegyezési űrlap sablon egyszerűsíti a folyamatot, így a munkáltatók és az új munkavállalók gyorsan, biztonságosan és kényelmesen nyomon követhetik a papírmunkát.

Ez a használatra kész sablon lehetővé teszi, hogy orvosi beleegyezési űrlapokat küldjön e-mailben az új munkavállalóknak. A munkavállalók otthonról vagy útközben is kitölthetik az űrlapokat.

A válaszok biztonságosan tárolódnak és könnyen hozzáférhetők a HR-csapatok számára, így biztosítva, hogy az alkalmazotti adatok rendezettek legyenek és megfeleljenek az adatvédelmi követelményeknek.

✨ Ideális: HR-csapatok számára, akik biztonságos, digitális megoldást keresnek az orvosi beleegyezési űrlapok kezelésére a beilleszkedés során.

Olvassa el még: A 10 legjobb munkavállalói portál szoftver

Hogyan lehet létrehozni és használni az alkalmazotti adatlapokat?

Akár a manuális módszereket, akár a digitális eszközöket részesíti előnyben, számos módszer áll rendelkezésére az Önnek leginkább megfelelő alkalmazotti adatlap elkészítéséhez. Nézzük meg részletesen:

1. Google Forms

Ha egyszerű és ingyenes megoldást keres, a Google Forms a legjobb választás. Így működik:

Kezdje a nulláról, vagy használjon sablont : a Google Forms készen használható sablonokat kínál a HR számára. Csak igazítsa azokat az Ön igényeihez!

Kérdések hozzáadása : Kattintson a plusz (+) gombra, hogy mezőket adjon hozzá a személyes adatokhoz, a kezdési dátumhoz és minden máshoz, amire szüksége van.

Személyre szabhatja az űrlapot : a professzionális megjelenés érdekében módosíthatja a témát, a betűtípust és a színeket. Akár képeket vagy videókat is hozzáadhat a szórakozás (vagy az érthetőség) kedvéért.

Beállítások módosítása: Védje a válaszokat, és kezelje az adatok gyűjtésének módját. A válaszokat kapcsolja össze a Google Táblázatokkal a könnyű nyomon követés és elemzés érdekében.

A Google Forms ugyan működik, de nem tökéletes – az alapvető kialakítás és a korlátozott funkciók miatt lehet, hogy többet szeretne.

Olvassa el még: A 9 legjobb embermenedzsment szoftver

2. Táblázatok

Ha kedveli a jó öreg Excel vagy Google Sheets programokat, akkor kézzel is elkészítheti az alkalmazotti adatlapot:

Adjon hozzá oszlopokat a teljes név, cím, vészhelyzeti kapcsolattartók és egyéb fontos munkavállalói adatok számára.

Ossza meg az új alkalmazottakkal, hogy közvetlenül kitölthessék vagy frissíthessék az adatokat.

Bónusz: Használjon szűrőket és rendezési lehetőségeket az adatok rendezett és naprakész állapotának megőrzéséhez.

Kézi? Igen. De hatékony kisebb csapatok számára.

3. ClickUp Forms: Az okosabb megoldás

Ha készen állsz arra, hogy eldobd a nehézkes táblázatokat és egy szinttel feljebb lépj, akkor a ClickUp az a hely, ahol keresel.

A ClickUp Forms összegyűjti az alkalmazottak adatait, és azokat cselekvéssé alakítja.

✨ Így működik: A ClickUp számos ClickUp egyéni mezőt kínál, amelyek az Ön igényeinek megfelelnek.

Akár szöveges válaszokat, legördülő menüből való választásokat vagy naptárakban szereplő kezdési dátumokat kér, minden kérdéshez testreszabható mező áll rendelkezésre a válaszokhoz. Így az alkalmazottak pontosan kitöltik az űrlapokat, és Önnek nem kell bajlódnia a rendezetlen, következetlen adatokkal.

Hozzon létre bármilyen űrlapot testreszabott opciókkal a ClickUp Forms segítségével

De itt jön a legjobb rész: a ClickUp automatikusan feladatokká alakítja az űrlapon megadott válaszokat.

Képzelje el, hogy egy új alkalmazott kitölti az űrlapot, és máris kész! Létrehozásra kerül egy feladat a bérszámfejtés számára a fizetési számla beállítása, illetve az IT részleg számára a beilleszkedési dokumentumok előkészítése céljából.

A ClickUp segítségével címkéket és válaszokat adhat hozzá közvetlenül a feladatleírásokhoz, így könnyen nyomon követheti és kezelheti a kéréseket. Ahelyett, hogy a megfelelő információk után kutatna, másodpercek alatt kereshet, rendezhet és egyesíthet duplikált feladatokat.

Olvassa el még: A zökkenőmentes beilleszkedéshez elengedhetetlen dokumentumok az új munkavállalók számára

Gyűjtse össze alkalmazottai adatait a ClickUp segítségével

A ClickUp alkalmazott-adatlap sablonjai segítségével az alkalmazottak alapvető adatainak gyűjtése gyors, pontos és egyszerű.

A testreszabható mezők biztosítják, hogy minden szükséges információt összegyűjtsön – a személyes adatoktól az adóformanyomtatványokig – anélkül, hogy oda-vissza kellene leveleznie.

A beküldés után az adatok áttekinthetően fel vannak sorolva feladatok szerint, és egyetlen, biztonságos központban vannak tárolva, ahonnan bármikor hozzáférhetők.

Regisztráljon a ClickUp-on, és rendezze el alkalmazottai adatait.