Hogyan készítsünk felmérést az új munkavállalók beilleszkedéséről (kérdések + sablon)

Az új munkavállalók beillesztése kritikus folyamat, amely meghatározza, hogy az új csapattag milyen gyorsan és sikeresen integrálódik a vállalatba. A jól felépített beillesztés nemcsak növeli az elkötelezettséget, hanem javítja a hosszú távú megtartást is.

De honnan tudja, hogy az orientációs folyamata célba ér-e? Új munkavállalók beilleszkedési kérdőíveinek segítségével.

A Brandon Hall Group megállapította, hogy egy szilárd beilleszkedési folyamat jelentősen javíthatja az eredményeket: 82%-kal növelheti az új munkavállalók megtartását és több mint 70%-kal emelheti a termelékenységet!

A beilleszkedési felmérés egy eszköz, amellyel visszajelzéseket gyűjthet az új munkavállalóktól. Segít megérteni az első benyomásaikat és azonosítani a fejlesztésre szoruló területeket. A megfelelő kérdésekkel és egy világos sablonnal olyan hasznos információkat szerezhet, amelyek megalapozzák a hatékonyabb beilleszkedési folyamatot.

Ebben a cikkben megmutatjuk, hogyan végezze el ezeket a kérdőíveket, és hogyan érje el az összes beilleszkedési célját.

A munkavállalók beilleszkedési kérdőíveinek megértése

Először is, ismerjük meg a beilleszkedési kérdőívek lényegét.

A beilleszkedési kérdőív egy sor kérdés, amelyet az új alkalmazottaknak röviddel a belépésük után tesznek fel, hogy visszajelzést kapjanak a vállalattal kapcsolatos első benyomásaikról. A kérdőív tartalmaz kérdéseket a beilleszkedési programról, a képzésről és a vállalat elvárásairól.

Beilleszkedési kérdőív: Javítja az új munkavállalók beilleszkedésének általános hatékonyságát, ami jobb megtartási arányhoz és elégedettséghez vezet.

Segít azonosítani a beilleszkedési folyamat hiányosságait vagy fejlesztendő területeit.

Biztosítja, hogy az új alkalmazottak az első naptól kezdve érezzék, hogy meghallgatják és támogatják őket.

Növeli az elkötelezettséget azáltal, hogy elősegíti a nyílt kommunikációt és visszajelzéseket.

Értékes betekintést nyújt az új munkavállalók első benyomásairól és tapasztalatairól.

A tanulmányok szerint a munkavállalói fluktuáció akár 20%-a is a munkaviszony első 45 napjában történik. Egy jól felépített beilleszkedési folyamat segíthet csökkenteni ezt a kockázatot azáltal, hogy hasznos információkat nyújt, amelyekkel a beilleszkedési folyamat zökkenőmentesebbé válik.

A 35 legfontosabb kérdés, amit fel kell tenni egy új munkavállalók beilleszkedését vizsgáló kérdőívben

Az új alkalmazottak általában átlagosan 54 feladatot kapnak, amelyet a beilleszkedési folyamat során kell elvégezniük. Ezért is olyan fontos, hogy visszajelzést kapjunk tőlük – így biztosítható, hogy a beilleszkedés zökkenőmentes legyen, és ne egy hegynyi elvégzendő feladatot kelljen leküzdeniük!

Fedezzünk fel 35 hatékony kérdést az új munkavállalók beilleszkedési felméréséhez, amelyek segíthetnek finomítani a beilleszkedési stratégiáját és barátságos környezetet teremteni az új munkavállalók számára.

Visszajelzés a toborzási folyamatról

Túljutott a viharos interjúk sorozatán, és megszerezte a szervezet számára a kívánt jelöltet. Most itt az ideje, hogy átgondolja az interjúztatta jelöltekkel kapcsolatos tapasztalatait.

Ezek a kérdések segítenek visszajelzéseket szerezni a toborzási folyamatról, és megérteni, mit tehetett volna jobban felvételi/beilleszkedési menedzserként:

Hogyan értékelné az alkalmazási folyamatot összességében? A beilleszkedést megelőző folyamat segített abban, hogy izgatottan várjam új munkakörömet. Teljesen egyetértek Egyetértek Sem egyetértek, sem nem értek egyet Nem értek egyet Teljesen nem értek egyet Teljesen egyetértek Egyetértek Sem egyetértek, sem nem értek egyet Nem értek egyet Egyáltalán nem értek egyet A toborzási folyamat során időben kaptam visszajelzéseket és friss információkat. Teljesen egyetértek Egyetértek Sem egyetértek, sem nem értek egyet Nem értek egyet Teljesen nem értek egyet Teljesen egyetértek Egyetértek Sem egyetértek, sem nem értek egyet Nem értek egyet Egyáltalán nem értek egyet A felvételi folyamat során nekem átadott munkaköri leírás világos és részletes volt. Teljesen egyetértek Egyetértek Sem egyetértek, sem nem értek egyet Nem értek egyet Teljesen nem értek egyet Teljesen egyetértek Egyetértek Sem egyetértek, sem nem értek egyet Nem értek egyet Egyáltalán nem értek egyet Mi az az egy dolog, amit javítana a toborzási folyamatban a jobb jelöltélmény érdekében?

A munkavállalók megértése és összhangja a szervezeti célokkal

A Gallup tanulmánya szerint a munkavállalók kevesebb mint 50%-a ért egyet azzal, hogy pontosan tudja, mit képvisel a vállalata.

Használja a következő kérdéseket a beilleszkedési kérdőíveiben, hogy pontosan meghatározza a problémás területeket és gyorsan megtalálja a megoldásokat:

A vállalat céljait és célkitűzéseit egyértelműen megvitatták az Ön beilleszkedési ülései során. Teljesen egyetértek Egyetértek Sem egyetértek, sem nem értek egyet Nem értek egyet Teljesen nem értek egyet Teljesen egyetértek Egyetértek Sem egyetértek, sem nem értek egyet Nem értek egyet Egyáltalán nem értek egyet Egyetértek a vállalat hosszú távú stratégiai céljaival. Teljesen egyetértek Egyetértek Sem egyetértek, sem nem értek egyet Nem értek egyet Teljesen nem értek egyet Teljesen egyetértek Egyetértek Sem egyetértek, sem nem értek egyet Nem értek egyet Egyáltalán nem értek egyet Világosan értem a vállalat legfontosabb teljesítménymutatóit (KPI-ket) és azok kapcsolatát a munkakörömmel. Teljesen egyetértek Egyetértek Sem egyetértek, sem nem értek egyet Nem értek egyet Teljesen nem értek egyet Teljesen egyetértek Egyetértek Sem egyetértek, sem nem értek egyet Nem értek egyet Egyáltalán nem értek egyet A beilleszkedés során elegendő információt kaptam a vállalat rövid és hosszú távú céljairól. Teljesen egyetértek Egyetértek Sem egyetértek, sem nem értek egyet Nem értek egyet Teljesen nem értek egyet Teljesen egyetértek Egyetértek Sem egyetértek, sem nem értek egyet Nem értek egyet Egyáltalán nem értek egyet Úgy érzem, felkészültem és készen állok az új pozíciómra. Teljesen egyetértek Egyetértek Sem egyetértek, sem nem értek egyet Nem értek egyet Teljesen nem értek egyet Teljesen egyetértek Egyetértek Sem egyetértek, sem nem értek egyet Nem értek egyet Egyáltalán nem értek egyet

Beilleszkedési tapasztalatok és bevezető programok

A beilleszkedési tapasztalatok és a bevezető programok segítenek az új munkavállalóknak alkalmazkodni a vállalat kultúrájához és munkamoráljához.

A következő beilleszkedési kérdések segíthetnek ezeknek a programoknak a hatékonyságának értékelésében:

Mennyire elégedett az általános beilleszkedési folyamattal (1-5-ös skálán, ahol 1 a legalacsonyabb és 5 a legmagasabb elégedettségi szint)? A beilleszkedési folyamat jól szervezett és könnyen követhető volt? (Igen/Nem) Az orientációs foglalkozások informatívak és relevánsak voltak a munkaköréhez? (Igen/Nem) Mennyire volt hatékony az új munkavállalók beilleszkedését segítő szoftver/anyagok abban, hogy megértsd a vállalatot és a szerepedet? (1-5-ös skálán, ahol 1 a legkevésbé, 5 a leghatékonyabb) A bevezető program tartalmazott-e képzést a vállalat eszközeiről, rendszereiről és a munkaköréhez kapcsolódó szoftverekről? (Igen/Nem)

A szerepkör egyértelműsége és elvárások

A nem egyértelmű munkakövetelmények gyakori okai a korai fluktuációnak. Ha az új munkavállalók túlterhelteknek vagy a munkájukhoz nem illeszkedőnek érzik magukat, nem tudnak a legjobb teljesítményt nyújtani, és végül csendben kilépnek.

A beilleszkedéssel kapcsolatos visszajelzések a szerepük egyértelműségéről segíthetnek abban, hogy gyorsan azonosítsa, hol vannak nehézségek az új munkatársak számára, és megoldja ezeket a problémákat. Próbálja ki az alábbi kérdéseket az új munkatársak beilleszkedésével kapcsolatos kérdőívben:

A pozíció összhangban van-e rövid és hosszú távú karrier céljaival? (Igen/Nem) Úgy érzi, hogy a munkaköre összhangban van azokkal a készségekkel és tapasztalatokkal, amelyek miatt felvették? (Igen/Nem) Mennyire világosan közölték Önnel a pozíciójában elérhető karrierlehetőségeket? Felkészítette Önt a beilleszkedési folyamat a napi feladatokra és felelősségekre? (Igen/Nem) Megérti, hogyan fogják értékelni és minősíteni teljesítményét? (Igen/Nem)

A szervezeti kultúra és értékek asszimilációja

A szervezeti kultúra korai megértése és elfogadásának elősegítése segít az új munkavállalóknak a gyors alkalmazkodásban új környezetükhöz. A beilleszkedési kérdőívek segítségével felmérhető, hogy az új munkavállalók mennyire értik és testesítik meg ezeket az értékeket.

Az alábbi kérdések segítenek abban, hogy betekintést nyerjen abba, hogy a szervezeti kultúra hatékonyan kommunikálódik-e és elfogadott-e:

Mennyire érzi úgy, hogy az Ön értékei összhangban vannak a vállalat értékeivel? Mennyire tartja befogadó a vállalati kultúrát az új munkavállalók beilleszkedési programja alapján? Ösztönözték Önt kulturális tevékenységekben vagy rendezvényeken való részvételre a beilleszkedés során? (Igen/Nem) Érzi, hogy bevonják a vállalat általános kultúrájába? (Igen/Nem) Mennyire érti a vállalat alapértékeit és azok hatását a napi működésre?

Csapatintegráció és kapcsolat a mentorokkal

A mentorral való jó kapcsolat ösztönzi az új munkavállalókat arra, hogy új ötleteket tanuljanak és alkalmazzanak a munkájukban. A TINYpulse alkalmazotti megtartási jelentése szerint azok a munkavállalók, akik mentoruk vagy vezetőjük teljesítményét átlag alattira értékelik, négyszer nagyobb valószínűséggel keresnek új állást.

A beilleszkedési kérdőíveknek fel kell mérniük, hogy az új munkavállalók mennyire integrálódnak a csapatba, és hogy megfelelő támogatást kapnak-e a mentoroktól. Próbálja meg beépíteni a következő kérdéseket:

Érezte magát a csapat tagjai által szívesen fogadottnak az első héten? (Igen/Nem) Volt alkalma találkozni és beszélgetni az összes fontos csapattaggal? (Igen/Nem) Mennyire hatékonyan kezelte mentorod az aggályaidat és kérdéseidet? (1-5-ös skálán, ahol 1 a legkevésbé, 5 pedig a leghatékonyabb) Milyen további támogatás vagy források segítették volna Önt a csapatba való zökkenőmentesebb beilleszkedésben?

Biztosított képzés és általános munkával való elégedettség

A beilleszkedés során nyújtott képzés minősége jelentősen befolyásolja az új munkavállalók önbizalmát és képességét, hogy hatékonyan végezzék munkájukat. Használja ezeket a kérdéseket a képzési folyamat értékeléséhez:

Hogyan értékelné a kezdeti képzés minőségét 1 (legalacsonyabb) és 10 (legmagasabb) közötti skálán? A képzési anyagok és források átfogóak és hasznosak voltak? (Igen/Nem) Mennyire elégedett a képzés ütemével? (1-5-ös skálán, ahol 1 a legalacsonyabb és 5 a legmagasabb elégedettségi szint) Voltak olyan területek, ahol további képzésre vagy erőforrásokra volt szükség? Hogyan értékelné jelenlegi képzési szoftverünket 1-től 5-ig terjedő skálán? Mennyire valószínű, hogy a beilleszkedési tapasztalatai alapján ajánlaná ezt a vállalatot egy barátjának vagy kollégájának? Nagyon valószínű Valamelyest valószínű Egyáltalán nem valószínű Nagy valószínűséggel Valószínű Egyáltalán nem valószínű Segít-e az új munkavállalók beilleszkedési képzése megérteni a vállalatunknál alkalmazott struktúrát és folyamatokat? (Igen/Nem)

Ezekkel a kérdésekkel hatékony kérdőíveket készíthet, amelyek értékes információkat gyűjtenek. Most nézzük meg, hogyan lehet hatékony kérdőíveket készíteni, amelyek jelentős fejlesztéseket eredményeznek.

Hatékony munkavállalói beilleszkedési felmérés és bevált gyakorlatok kidolgozása

A hatékony munkavállalói felmérés elkészítése nem csupán a megfelelő kérdések feltevéséből áll. Arról is szól, hogy a felmérést hatékonyan lebonyolítsa, és biztosítsa, hogy a lehető legtöbbet hozza ki a kapott visszajelzésekből.

Számos felhasználóbarát alkalmazotti felmérési szoftver áll rendelkezésre, amelyek finomítják a felmérési folyamatot. A megfelelő eszközök a következőképpen segíthetnek:

Egyszerűsítse a felméréskészítést könnyen használható sablonokkal és testreszabási lehetőségekkel

Növelje az elkötelezettséget vizuálisan vonzó, felhasználóbarát kérdőívekkel

Az adatgyűjtés és -elemzés központosítása megkönnyíti az együttműködést és a folyamatok fejlesztését.

A maximális részvétel biztosítása érdekében automatizálja a nyomon követést és az emlékeztetőket.

Az egyik ilyen eszköz a ClickUp.

Küldjön ki kérdőíveket megbízható platformokon keresztül – ClickUp

A ClickUp egy all-in-one termelékenységi platform, amely egyszerűsíti a feladatkezelést, az együttműködést és az adatgyűjtést. Az onboarding kérdőívekhez testreszabott űrlapokat hozhat létre, nyomon követheti a válaszokat, és beépített visszajelzési űrlap sablonokat használhat, hogy biztosítsa az új alkalmazottak zökkenőmentes visszajelzési folyamatát.

Így javíthatja a ClickUp az új munkavállalók beilleszkedési kérdőíveit.

Felmérési űrlapok készítése

A ClickUp űrlapnézet ideális testreszabott kérdőívek készítéséhez, mivel lehetővé teszi olyan mezők és kérdések létrehozását, amelyek pontosan igazodnak a szervezet igényeihez. Emellett névtelen kérdőíveket is készíthet, köszönőüzeneteket testreszabhat, és minden részletet úgy alakíthat, hogy ösztönözze a munkavállalók őszinte visszajelzéseit és növelje az elkötelezettségüket.

A ClickUp űrlapnézet segítségével könnyedén gyűjtheti az információkat, testreszabhatja a kérdőíveket és javíthatja az új munkavállalók beilleszkedési folyamatát.

A felmérésekből gyűjtött adatok összeállítása

Használja a ClickUp Docs szolgáltatást a felmérés eredményeinek tárolására, a fejlesztésekkel kapcsolatos együttműködésre, és hogy minden egy helyen legyen, könnyen hozzáférhető.

A ClickUp Docs segítségével minden beilleszkedéssel kapcsolatos információját rendszerezve és hozzáférhetővé teheti.

Minden felmérés után gyűjtsd össze a válaszokat egy erre a célra szolgáló dokumentumban, ahol témák szerint rendezheted a visszajelzéseket, nyomon követheted a trendeket és megjegyezheted a hasznosítható információkat. A csapat tagjai zökkenőmentesen együttműködhetnek, közvetlenül a dokumentumban hozzáadhatnak megjegyzéseket vagy javasolhatnak módosításokat, így a fejlesztési ötleteket könnyen rögzítheted és valós időben finomíthatsz.

Kész sablonok használata

Az előre elkészített ClickUp sablonokkal a folyamat tervezése helyett annak fejlesztésére koncentrálhat. Összegyűjtöttük a legjobb sablonokat, amelyek segíthetnek az új munkavállalók beilleszkedési folyamatának fejlesztésében.

A ClickUp beilleszkedési ellenőrzőlista sablonja

A ClickUp beilleszkedési ellenőrzőlista sablonja átfogó ellenőrzőlistával, lépésről lépésre megadott feladatutasításokkal és valós idejű haladásfrissítésekkel egyszerűsíti a beilleszkedést, hogy semmi ne maradjon ki.

Ezzel a feladat sablonnal javíthatja a beilleszkedési folyamatot azáltal, hogy egyéni állapotokat ad hozzá, például „Folyamatban”, „Befejezve” és „Felülvizsgálatra vár”, hogy nyomon követhesse az egyes feladatok előrehaladását. Használja az egyéni mezőket a fontos alkalmazotti adatok, például a munkakör és a munkahelyi e-mail cím megadásához, és használja a különböző egyéni nézeteket a ClickUp munkafolyamatának testreszabásához.

Töltse le ezt a sablont Egyszerűsítse beilleszkedési folyamatát még ma a ClickUp beilleszkedési ellenőrzőlista sablonjával, hogy minden szervezett és a terv szerint haladjon.

A ClickUp beilleszkedési ellenőrzőlista sablon segítségével:

Lássa el az új munkavállalókat minden szükséges információval a zökkenőmentes kezdéshez.

Gyorsítsa fel az új alkalmazottak beilleszkedésének folyamatát

Biztosítson minden új csapattagnak egységes beilleszkedési élményt!

Minimalizálja a beilleszkedési hibák vagy a félreértések kockázatát

A ClickUp alkalmazottak beilleszkedési sablonjai

A ClickUp két alkalmazotti beilleszkedési sablont kínál a felhasználóknak.

Az első ClickUp munkavállalói beilleszkedési sablon átalakítja a munkavállalói beilleszkedési folyamatot, mivel világos keretrendszert kínál részletes ellenőrzőlistával, kijelölt feladatokkal és automatikus emlékeztetőkkal, hogy minden szervezetten zajlódjon.

Vezessen be egyedi állapotokat, például „Folyamatban”, „Befejezve” és „Felülvizsgálatra vár”, hogy hatékonyan nyomon követhesse a feladatok előrehaladását. Használja az egyéni mezőket olyan alapvető adatok gyűjtéséhez, mint a munkakör, a munkahelyi e-mail cím és az osztály, és fedezze fel a különböző egyéni nézeteket, hogy személyre szabhassa beállításait.

Töltse le ezt a sablont Kezdje még ma optimalizálni az új munkavállalók beilleszkedési folyamatát a ClickUp új munkavállalók beilleszkedési sablonjával!

Ez a ClickUp alkalmazottak beilleszkedési sablonja segít Önnek:

Biztosítson zökkenőmentes átmenetet az új alkalmazottak számára, segítve őket a gyors beilleszkedésben.

Biztosítson hatékony beilleszkedési folyamatot, amely az új munkavállalókat a sikerhez szükséges eszközökkel látja el.

Növelje az alkalmazottak elkötelezettségét és munkával kapcsolatos elégedettségét az egységes beilleszkedési élmény biztosításával.

Csökkentse az új munkavállalók produktív csapattagokká válásához szükséges időt, miközben minimalizálja a beilleszkedési hibákat és javítja a kommunikációt.

Ha a fenti sablon használata bonyolultnak tűnik, használhatja a másik, kezdőknek is könnyebben kezelhető ClickUp új munkavállalók beilleszkedési sablont.

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp új munkavállalók beilleszkedési sablonját a zökkenőmentes beilleszkedési folyamat érdekében.

Ez a sablon biztosítja, hogy minden szükséges eszköz a rendelkezésére álljon a munkába álláshoz (anélkül, hogy túlterhelné magát):

Szervezze és kövesse nyomon az új munkavállalók beilleszkedési feladatait

Győződjön meg arról, hogy az összes beilleszkedési lépés elvégzésre kerül a Custom Fields és a Subtasks segítségével.

Rendeljen felelősségi köröket és határozza meg a legfontosabb célokat az új pozícióhoz.

Biztosítson erőforrásokat és fontos kapcsolattartókat a beilleszkedési folyamat során nyújtott támogatáshoz.

A ClickUp új munkavállalók beilleszkedési sablonja

A ClickUp új munkavállalók beilleszkedési sablonja zökkenőmentessé teszi a beilleszkedési folyamatot. Jól felépített keretrendszere, egyértelmű feladatleírásai és élőben követhető előrehaladása biztosítja, hogy minden a terv szerint haladjon.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp új munkavállalók beilleszkedési sablonjával alakítsa át beilleszkedési folyamatát, hogy minden új munkavállaló zökkenőmentes és hatékony beilleszkedést élvezhessen.

A ClickUp új munkavállalók beilleszkedési sablonjával a következőket teheti:

Lássa el új alkalmazottait a szükséges erőforrásokkal, hogy előnyt szerezzenek a munkakörükben.

Rövidítse le az alkalmazottak beilleszkedéséhez és a csapat munkájához való hozzájárulásához szükséges időt!

Támogassa az egységes és a munkavállalói elégedettséget növelő beilleszkedési folyamatot.

Csökkentse a beilleszkedési szakaszban előforduló potenciális félreértéseket és hibákat.

A ClickUp távoli beilleszkedési sablon

Végül, a ClickUp távoli beilleszkedési sablonja egyértelmű tervet, lépésről lépésre követhető utasításokat és valós idejű nyomon követést kínál, hogy minden a terv szerint haladjon, így a távoli beilleszkedés könnyebbé és hatékonyabbá válik.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp Remote Onboarding Template segítségével egyszerűbbé és hatékonyabbá teheti az új munkavállalók távoli beilleszkedési folyamatát.

Használja a következőkre:

Adja meg távoli munkavállalóinak minden eszközt és forrást, amire szükségük van a sikerhez.

Segítsen nekik gyorsan beilleszkedni a csapatba, még akkor is, ha otthonról dolgoznak.

Hozzon létre egy következetes beilleszkedési élményt, amely fenntartja a távoli munkavállalók elkötelezettségét.

Tegye fel a megfelelő kérdéseket

Összpontosítson olyan információk gyűjtésére, amelyek segítenek javítani a beilleszkedési élményt, a szerepkörök egyértelműségétől a csapatba való integrációig. A ClickUp Brain, a ClickUp beépített és többcélú AI asszisztense segítségével a megfelelő beilleszkedési kérdések megfogalmazása gyerekjáték lesz.

Egyszerűen adja meg a vizsgálni kívánt területeket, például a szerepkör egyértelműségét vagy a csapatba való beilleszkedést, és a ClickUp Brain azonnal releváns, jól felépített kérdéseket javasol.

Használja a ClickUp Brain szolgáltatást, hogy személyre szabott kérdéseket állítson össze a beilleszkedési kérdőívekhez, és gyorsan összegyűjtse a szükséges információkat.

Biztosítsa az anonimitást

Őszinte visszajelzéseket szeretne? Legyen névtelen! Ha az új alkalmazottak tudják, hogy kilétük titokban marad, nagyobb eséllyel mondják el a valódi véleményüket. A ClickUp Forms segítségével névtelen kérdőíveket készíthet, amelyek nem tartalmazzák a neveket, így ösztönözve az embereket arra, hogy őszintén beszéljenek a beilleszkedési tapasztalataikról.

👀 Tudta? Az anonim kérdőívek válaszadási aránya meghaladhatja a 90%-ot!

Legyen rövid

A minőség a mennyiségnél fontosabb – a rövidebb kérdőívek több választ kapnak.

👉🏼 És itt egy tény: a 25 percnél hosszabb felmérések több mint háromszor annyi válaszadót veszítenek, mint az öt percnél rövidebbek!

A ClickUp Brain segítségével rövid és hatékony kérdéseket állíthat össze, így több ember tölti ki a kérdőívet, és értékes visszajelzéseket ad.

Készítsen kommunikációs tervet

Győződjön meg arról, hogy mindenki tisztában van a részvétellel kapcsolatos elvárásokkal, és küldjön emlékeztetőket a válaszok összegyűjtésének elősegítése érdekében. A ClickUp Automations segítségével beállíthat automatikus emlékeztetőket, így senki sem felejti el kitölteni a kérdőívet.

Így növelheti az esélyét, hogy átgondoltabb válaszokat kapjon anélkül, hogy az embereket üldöznie kellene.

Használja a ClickUp Automations szolgáltatást emlékeztető üzenetek küldésére, és figyelje, ahogy a válaszadási arányok az egekbe szöknek!

Incentívumok felajánlása

Ösztönözze az alkalmazottakat a részvételre szórakoztató ösztönzőkkel a felmérés kitöltéséért! Így mindenki tudja, hogy egy kedves jutalom vár rájuk, így nagyobb az esélye, hogy részt vesznek és megosztják gondolataikat!

Küldjön köszönő üzenetet

Ne felejtse el megköszönni! Ez olyan, mintha virtuálisan pacsizna velük! Egy rövid üzenet, amellyel kifejezi, hogy fontosnak tartja a visszajelzéseiket, növelheti az elkötelezettségüket és fenntarthatja a jó hangulatot.

Ezeknek a bevált gyakorlatoknak a követésével és olyan eszközök használatával, mint a ClickUp, olyan kérdőíveket készíthet, amelyek valóban javítják a beilleszkedési folyamatot.

A munkavállalói jóléti kérdőívekből származó visszajelzések feldolgozása és megvalósítása

A beilleszkedési kérdőívek valódi értéke abból fakad, hogy hogyan dolgozza fel és hogyan reagál a visszajelzésekre. Nézzük meg, hogyan teheti ezt meg.

Az eredmények elemzése és értelmezése

Kezdje azzal, hogy megkeresi a felmérés eredményeiben megjelenő trendeket és legfontosabb kérdéseket. A számok (kvantitatív adatok) mintákat fedhetnek fel, míg a megjegyzések (kvalitatív visszajelzések) értékes betekintést nyújtanak konkrét problémákba. Ez az elemzés segít Önnek abban, hogy prioritást adjon azoknak a tevékenységeknek, amelyek a legnagyobb hatással vannak a munkavállalók jólétére.

Szeretné még könnyebbé tenni a felmérés eredményeinek elemzését? Nézze meg a ClickUp Dashboards szolgáltatást!

A felmérés valós idejű adatmegjelenítést és a folyamat nyomon követését biztosítja, így naprakész információkat kaphat a felmérés eredményeiről, és több alkalmazottat ösztönözhet arra, hogy a jövőbeni felmérésekben is megosszák véleményüket.

A ClickUp Dashboards segítségével könnyedén nyomon követheti a felmérés eredményeit valós idejű frissítésekkel.

A ClickUp elkötelezettségi felmérési cselekvési terv sablonja segítségével a felmérés eredményei alapján meghatározhatja a legjobb lépéseket.

Töltse le ezt a sablont Kezdje el a ClickUp elkötelezettségi felmérési cselekvési terv sablonját, hogy növelje az alkalmazottak elkötelezettségét és még ma elindítsa a jelentőségteljes változásokat!

Íme néhány előnye ennek a sablonnak:

Ez egy világos módszert kínál a felmérési adatok elemzéséhez.

Ez segít meghatározni a fejlesztésre szoruló területeket és elérhető célokat kitűzni.

Ez lehetővé teszi, hogy gyakorlati tervet dolgozzon ki a munkavállalói elkötelezettség növelésére.

Ez lehetővé teszi a folyamat nyomon követését és a változtatások hatásának értékelését.

Adatok felhasználása a teljesítmény javítására és a fluktuáció csökkentésére

A jólétre vonatkozó kérdőívek betekintést nyújthatnak a termelékenységet és az elkötelezettséget befolyásoló tényezőkbe. A felvetett kérdések kezelése megelőzheti a kiégést és csökkentheti a fluktuációt. Amikor a munkavállalók látják, hogy visszajelzéseik valódi változásokhoz vezetnek, az növeli motivációjukat és teljesítményüket.

A haladás nyomon követése és a szükséges változtatások végrehajtása

Kövesse nyomon, hogy a változtatások milyen hatással vannak a munkahelyre! Rendszeresen ellenőrizze az elkötelezettség és a fluktuáció mutatóit, hogy megbizonyosodjon arról, hogy jó úton jár. Ez lehetővé teszi, hogy időben módosítson és javítsa a munkavállalói élményt.

A teljesítménymutatók és a termelékenység javulásának értékelése

A változtatások bevezetése után fontos értékelni azok hatékonyságát. Fontolja meg egy 30-60-90 napos terv kidolgozását, amely segít értékelni a jóléti kezdeményezéseit.

A felmérések előtti és utáni adatok összehasonlítása segít megérteni, hogy wellness-kezdeményezései mennyire hatékonyak. Az elégedettség, a termelékenység és a megtartás javulásának figyelemmel kísérése biztosítja, hogy programjai megfeleljenek az alkalmazottak igényeinek.

A humánerőforrás-irányítási rendszerekre támaszkodva

A HR-menedzsment platformok elengedhetetlenek az adatok rendezett tárolásához. Ezek a rendszerek segítenek a felmérési eredmények kezelésében, és hatékony eszközöket kínálnak a visszajelzések tárolásához, rendezéséhez és elemzéséhez. Ha minden egy helyen található, könnyebb felismerni a figyelmet igénylő területeket.

A ClickUp HR-menedzsment szoftvere megkönnyíti a munkavállalók adatait, teljesítményét és feladatait nyomon követni.

Javítsa beilleszkedési tapasztalatait a ClickUp segítségével

Az ügyfelek soha nem fogják szeretni egy vállalatot, amíg az alkalmazottak nem szeretik azt előbb.

Átgondolt új munkavállalói beilleszkedési kérdőívek segítségével olyan élményt teremthet, amely rezonál a munkavállalóival, és felkészíti őket a sikerre.

Azok a vállalatok, amelyek befektetnek az új munkavállalók igényeinek megértésébe – hasonlóan az iparági vezetőkhöz – szilárd alapot teremtenek az elkötelezettség és a megtartás számára. A pozitív eredmények elérése érdekében a munkavállalóknak visszajelzést adó mechanizmus mindig a hab a tortán.

A kérdőívek elkészítésekor használja a ClickUp-ot a folyamat egyszerűsítéséhez és a folyamatok nyomon követéséhez. Kezdje el még ma a ClickUp használatát!