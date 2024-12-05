ClickUp vs. Teams: Melyik együttműködési eszköz a megfelelő az Ön számára?

A konferenciaasztal körül való összegyűlés már csak távoli emléknek tűnik. A virtuális brainstorming ülések és az online találkozók váltak a normává.

De vajon mindig olyan produktívak, mint szeretné?

A munkavállalók 68%-a a hatékonytalan csapatértekezleteket tartja a termelékenység legnagyobb gátjának.

Az együttműködési környezet jelentősen javíthatja a termelékenységet azáltal, hogy csökkenti az időpazarlást – akár megbeszéléseken, akár más helyzetekben.

A megfelelő digitális együttműködési eszköz segítségével a megbízható feladatkezelés és a hatékony kommunikáció révén gyorsabban elérheti céljait.

Vegye figyelembe a ClickUp és a Microsoft Teams relatív előnyeit. Mindkettő kiváló lehetőség a csapatok összekapcsolására, szervezésére és hatékonyságának biztosítására. Szóval, melyik illik legjobban a csapatához?

Mi az a ClickUp?

A ClickUp nem egyszerűen egy együttműködési eszköz. Ez egy olyan alkalmazás, amelyben minden a munkával kapcsolatos feladat és beszélgetés egy helyen található. Erőteljes projektmenedzsment funkcióiról ismert, és rendelkezik minden olyan kritikus képességgel, amelyet egy első osztályú munkamenedzsment eszköztől elvárhat.

Használja a ClickUp Kanban táblákat, hogy áttekinthető, magas szintű képet kapjon az összes feladatáról.

A képernyő rögzítésétől és megosztásától a dokumentumok közös létrehozásáig és szerkesztéséig ez a szoftver egyetlen ablakban képes kezelni a beszélgetési szálakat és a feladatokat. Az eredmény? Csökkentett alkalmazás-túlterhelés, így csapata többet tud elvégezni anélkül, hogy egész nap az eszközök között kellene váltogatnia.

Az olyan funkciók, mint az egyéni mezők, egyéni nézetek, sablonok és feladatfüggőségek biztosítják a projektek zökkenőmentes lebonyolítását, míg az @említések, hozzárendelt megjegyzések és kontextusfüggő csevegési szálak mindenki számára biztosítják a közös információáramlást. Akár startup, akár nagyvállalat, a ClickUp alkalmazkodik a csapat stílusához és átalakítja a munkavégzés módját.

A ClickUp funkciói

Vessünk egy pillantást a ClickUp néhány együttműködési funkciójára.

1. funkció: Aszinkron videók rögzítése a ClickUp Clips segítségével

Tegyük fel, hogy lemaradt egy fontos megbeszélésről. Hogyan szeretné pótolni a lemaradást? Átnézné a szétesett e-maileket, hogy összerakja, mi történt, vagy egyszerűen megnézné a kollégája által megosztott, rögzített összefoglalót a megbeszélésről? A választás egyértelmű, és pontosan erre szolgálnak a ClickUp Clips.

Videókat rögzíthet és megoszthat feladatokban vagy csevegésekben a ClickUp Clips segítségével.

A ClickUp Clips egy remek kommunikációs eszköz távoli munkához, képzéshez vagy videós magyarázatokhoz, amely a képernyőfelvételt és a videóüzeneteket ötvözi a feladatkezeléssel. Használhatja őket oktatóanyagok egyszerű elkészítéséhez, vizuális visszajelzések adásához vagy összetett folyamatok magyarázásához. A videó átiratának egyes részeit közvetlenül ClickUp feladatokká is alakíthatja.

Egyetlen kattintással bárhová hozzáadhat visszajelzéseket és megjegyzéseket a ClickUp Clips-hez.

A ClickUp minden videót rendezett módon tárol és ment a Clips Hubban, így később könnyen megtalálhatja őket. Különböző módokon is megoszthatja őket – például közvetlenül beágyazhatja a ClickUp Tasksbe, linkként elküldheti vagy letöltheti a videókat.

2. funkció: Heti értekezleteinek koordinálása megosztott naptárak segítségével

Szeretné a találkozók kezelését közvetlenül a munkaterületébe integrálni? Használja a ClickUp Meetings szolgáltatást!

Az egyik legjobb funkciója, hogy összekapcsolja a megbeszéléseket a tényleges eredményekkel. Egy helyen ütemezhet megbeszéléseket, készíthet részletes jegyzeteket, összeállíthat napirendeket, és a megbeszélés témáit feladatokká alakíthatja. A fontos döntések és teendők nem vesznek el a kavarodásban.

A jegyzeteket és a teendőket átviheti a következő értekezletre is, így világos képet kaphat arról, hogy miről tárgyaltak és mit határoztak. Ez segít nyomon követni a projekt előrehaladását, a függőben lévő teendőket, és biztosítja a felelősségre vonhatóságot – mindezt egy könnyen használható felületen.

💡Profi tipp: Indítson és vegyen részt Zoom-értekezleteken közvetlenül a ClickUp feladataiból vagy csevegéseiből a ClickUp Zoom-integrációjával. Váltson át a feladatmegbeszélésekről videohívásokra anélkül, hogy elhagyná a ClickUp alkalmazást!

Kezdje meg előre a megbeszéléseit a ClickUp Meetings sablonkönyvtárának segítségével.

Ráadásul a ClickUp használatra kész kommunikációs sablonjaival (például a ClickUp konferencia-kezelési sablonjával ) szilárd tervet készíthet, amely minden találkozót produktívabbá tesz, és egyértelműen rögzíti a csapat elkötelezettségeit és a projekt frissítéseit.

Töltse le ezt a sablont Használja a kezdőknek is könnyen kezelhető ClickUp Meetings Template sablont, hogy egy kész keretrendszerrel indulhasson.

Ha tőlünk kérdezi, javasoljuk, hogy próbálja ki a ClickUp Meetings Template-et.

Ez a teljesen testreszabható, előre elkészített keretrendszer szilárd alapot biztosít a kezdéshez. A következőket tartalmazza:

Előre meghatározott egyéni állapotok halmaza a feladat előrehaladásának nyomon követéséhez (pl. ütemezett, folyamatban, nyitott, lezárt)

Prioritási szintek és kategóriák a találkozók szakaszainak jobb áttekinthetősége érdekében. Ez megkönnyíti a haladás nyomon követését és biztosítja, hogy a teendők és a megbeszélési pontok ne maradjanak ki.

Többféle megtekintési lehetőség, amely illeszkedik a csapat munkamenetéhez: hagyományos listanézet, vizuális Kanban tábla, naptár és beágyazott beszélgetési szál.

3. funkció: Jegyzetek készítése és a megbeszélések automatikus leírása

A ClickUp Brain, a platform natív mesterséges intelligenciája, egy intelligens tudásasszisztens a munkaterületén belül.

Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy automatikusan leírja a klipjeit, és hozzáférést kapjon a legfontosabb kiemelt részekhez.

Az automatikus átírási funkciója aktívan konvertálja videotartalmát kereshető tudássá. Ez megkönnyíti a videók áttekintését, az egyes időpontokhoz való ugrást, valamint a konkrét beszélgetések, döntések vagy magyarázatok kiválasztását anélkül, hogy az egész felvételt meg kellene nézni.

Az AI eszköz automatikusan létrehoz hat ja a találkozók jegyzetét és napirendjét, valamint másodpercek alatt összefoglalhatja a találkozók jegyzőkönyvét.

Hagyja, hogy a ClickUp Brain keresse meg Ön helyett, amire szüksége van, ahelyett, hogy Ön tenné meg.

A csapat tagjai akár kérdéseket is feltehetnek egy videóval kapcsolatban, és a ClickUp Brain átnézi a leiratokat, hogy releváns válaszokat adjon.

Ezenkívül ez az eszköz automatikusan generál cselekvési elemeket és alfeladatokat a megbeszélések során. Így a megbeszélés végére minden fontos döntés és feladat rögzítésre kerül, és készen áll a további lépésekre.

Így növelheti termelékenységét, és soha nem veszíti szem elől az értékes információkat a több órás felvételekben.

Bónusz funkció: Azonnali csevegések és táblák segítségével még többet érhet el

Mi van, ha azonnal meg kell beszélnie valamit a csapattagjaival? Használja a ClickUp Chat szolgáltatást. Ez egy helyen gyűjti össze az egyéni és csapatbeszélgetéseket, megjegyzéseket, frissítéseket és projekttevékenységeket, így az alkalmazások közötti váltás nélkül zökkenőmentesen átállhat a megbeszélésről a cselekvésre.

A ClickUp Chat segítségével szinkronizálhatja a megbeszéléseket a feladatokkal, így egyértelmű, integrált munkafolyamatokat hozhat létre.

Bármely üzenetet egyetlen kattintással feladattá alakíthat. A ClickUp mesterséges intelligenciája képes rögzíteni a beszélgetések kontextusát, és részletes, végrehajtásra kész feladatokat létrehozni, így megkímélve Önt a kézi bevitel fáradalmától. Ráadásul, ha egy csevegésben megemlíti egy feladatot vagy dokumentumot, automatikusan linkek jönnek létre ezekhez az elemekhez.

👀 Tudta? A ClickUp csevegőn belül található egyéb AI-eszközök között szerepel az AI Answers, amely a csevegési előzményekből és a csatlakoztatott alkalmazásokból merít, valamint az AI CatchUps, amely összefoglalja az elmulasztott szálakat.

Élő beszélgetésre van szüksége? A ClickUp Chat SyncUps funkciója lehetővé teszi a videó- és hanghívásokat közvetlenül a munkaterületén belül. Megoszthatja a képernyőjét, összekapcsolhatja a feladatokat a hívás során, és akár az AI-vel is összefoglalhatja a találkozót, majd a FollowUps funkcióval létrehozhatja a teendőket.

Vizsgálja meg ötleteit vizuálisan, és alakítsa legjobb ötleteit feladatokká a ClickUp Whiteboards segítségével.

Ha Ön és csapata inkább vizuális, táblára támaszkodó típusok, akkor a ClickUp Whiteboards tökéletes Önöknek. Lehetővé teszik, hogy egy helyen térképezzék fel ötleteiket, megtervezzék a munkafolyamatokat és stratégiai megbeszéléseket tartsanak.

💡Profi tipp: Használja ezeket a táblasablonokat, hogy időt takarítson meg és gyorsan rendszerezze ötleteit. Segítenek hatékonyan dolgozni és elindítani a csapatmunkát azáltal, hogy a csapat tagjai ugyanazon az oldalon állnak.

A ClickUp árai

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 12 USD/felhasználó havonta

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp Brain minden fizetős csomagban elérhető, havi 7 dollárért munkatér-tagként.

Mi az a Microsoft Teams?

a Microsoft Teams segítségével

A Microsoft Teams egy sokoldalú együttműködési központ, ahol cseveghet, virtuális értekezleteket tarthat, fájlokat oszthat meg és dokumentumokon dolgozhat a csapatával. A Microsoft 365-tel való egyedülálló integrációja ideálisvá teszi azoknak a vállalatoknak, amelyek ezt az ökoszisztémát használják, és egyszerűsíti a munkafolyamatokat olyan alkalmazásokkal, mint a Word, az Excel és az Outlook.

A mobil eszközökön is elérhető Teams segítségével bárhol kapcsolatban maradhat. A Teams dedikált csatornákat, kiváló minőségű audio- és videohívásokat, valamint képernyőmegosztást kínál, hogy mindenki kapcsolatba lépjen egymással, legyen szó gyors bejelentkezésről vagy nagy virtuális eseményről.

A Microsoft Teams funkciói

Vessünk egy pillantást a Teams néhány kiemelkedő funkciójára.

1. funkció: Találkozók rögzítése és élő események szervezése több ezer résztvevő számára

A Teams egy hatékony videokonferencia-eszközzé vált, amely akár 10 000 résztvevőt is támogat, korlátlan hívásidővel.

a Microsoft Teams segítségével

Minden megtalálható benne, ami egy produktív értekezlethez szükséges: élő feliratok, felvételi lehetőségek, képernyőmegosztás és zajszűrés a háttérhangok kiszűréséhez. A Breakout Rooms kisebb csoportos megbeszéléseket tesz lehetővé, míg a testreszabható háttér és a Together Mode természetesebb érzetet teremt.

Azonban a nagyon testreszabott értekezletek során a felhasználók lassú betöltési idővel szembesültek, ha nem rendelkeztek nagy sávszélességű kapcsolattal. Ezért mindig célszerű rendszeresen frissíteni a böngészőt a legjobb teljesítmény érdekében.

a Microsoft Teams segítségével

A Teams akár 1000 interaktív résztvevővel és 20 000 csak nézőként részt vevővel rendelkező webináriumokat támogat, regisztrációt, házigazda-vezérlést, élő reakciókat, részvételi nyomon követést és elemzéseket kínálva.

Vendéghozzáférés és a Teams Connect segítségével külső partnereket is meghívhat, hozzáadhatja őket a csatornákhoz, és a Microsoft robusztus kiberbiztonsági rendszerének köszönhetően biztonságosan megoszthatja velük a fájlokat.

2. funkció: Beszélgetési csatornák beállítása és fájlokhoz való közvetlen hozzáférés a Microsoft csomagból

A Teams szakértője annak, hogy a csapat kommunikációját egy helyen tartsa.

Külön csatornákat hozhat létre különböző projektekhez vagy témákhoz, ami csökkenti az üzenetek zavaró hatását és segít a beszélgetések fókuszáltabbá tételében.

a Microsoft Teams segítségével

Az Általános csatorna a csapat egészét érintő frissítések fő központja (Viszlát, vállalati szintű e-mailek!), míg az egyéni csatornák lehetővé teszik, hogy célzottabb megbeszélésekre koncentráljon.

Szüksége van valaki véleményére? Csak @megjelöléssel vonja be őket a beszélgetésbe – így mindenki naprakész marad.

a Microsoft Teams segítségével

Egy másik nagy előnye a Teamsnek, hogy szorosan integrálódik a Microsoft 365 dokumentumkezelő eszközeivel. Az alkalmazás lehetővé teszi, hogy közvetlenül a SharePointból és a OneDrive-ból nyissa meg, ossza meg és szerkessze a fájlokat és felvételeket, így nem kell különböző platformok között váltogatnia.

A Microsoft Copilot által támogatott Teams számos AI-eszközt és botot kínál, amelyek célja, hogy elvégezzék az unalmas feladatokat helyetted.

a Microsoft Teams segítségével

Az egyik leghasznosabb AI-eszköz a Recap. Ez az eszköz a Teams naptárában és csevegőjében található Recap fül alatt található, és automatikusan generálhat:

A megbeszélések összefoglalói és legfontosabb pontjai

Személyre szabott kiemelt információk minden résztvevő számára

Könnyű hozzáférés a felvételekhez és a leiratokhoz

Találkozók napirendjei és jegyzetek

a Microsoft Teams segítségével

Ezen felül a Teams számos speciális botot is kínál, amelyek segítenek Önnek. Egy népszerű példa erre a TellMe bot, amely intelligens információátadóként működik, és gyors hozzáférést biztosít a Microsoft 365 alkalmazásokban található fontos szervezeti információkhoz.

a Microsoft Teams segítségével

Egyéb gyakran használt botok közé tartozik a Polly bot, amely szavazások létrehozására és kezelésére szolgál, valamint a Statsbot, amely automatizálja a jelentések ütemezését és kézbesítését.

Szükség esetén saját botokat is tervezhet!

Egyéb releváns Teams funkciók: Azonnali üzenetküldés és újrafelhasználható táblák

A Teams egyik legfontosabb funkciója az azonnali üzenetküldés, amely gyorsan összeköti az embereket egyénileg vagy csoportosan.

a Microsoft Teams segítségével

A csevegőfelület lehetővé teszi a formázott szövegek, fájlátvitel, kódrészletek és @említések használatát, hogy felhívja a megfelelő személyek figyelmét, és segítse a csapatokat abban, hogy távolról is egy hullámhosszon maradjanak.

a Microsoft Teams segítségével

Ha nagyobb helyre van szüksége ötleteinek megvitatásához, használhatja a találkozókhoz készült táblákat, hogy rajzoljon, írjon és jegyzeteljen egy megosztott vásznon, így megteremtve a személyes brainstorming ülés hangulatát.

A táblát el lehet menteni és újra megnyitni, így a csapatok a következő megbeszéléseken folytathatják ott, ahol abbahagyták.

A Microsoft Teams árai

Otthoni csomagok

Microsoft Teams: Ingyenes

Microsoft 365 Personal: 6,99 USD/hó

Microsoft 365 Family: 9,99 USD/hó

Üzleti tervek

Microsoft Teams Essentials: 4 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/hó felhasználónként

ClickUp és Teams: funkciók összehasonlítása

Mielőtt belemennénk a részletekbe, íme egy rövid áttekintés a két platform funkcióiról.

Funkció ClickUp Microsoft Teams Egyéni és csoportos video- és hanghívások Igen Igen Nagyszabású webináriumok Nem Igen, legfeljebb 1000 interaktív és 20 000 csak olvasási joggal rendelkező tagot engedélyez. Képernyő megosztás Igen Igen Videofelvétel Igen, a Clips Hub automatikusan tárolja és rendszerezi a fájlokat. Igen, a rögzített értekezletek a OneDrive-ban kerülnek mentésre. Azonnali üzenetküldés és csevegés Igen Igen Csoportok, csatornák és szálak Igen Igen Fájlmegosztás Igen, minden fájl elérhető ugyanazon a platformon. Igen, a fájlok közvetlenül elérhetők a Teamsből a SharePoint és a OneDrive segítségével. Megemlítések és megjegyzések Igen Igen Szavazások, GIF-ek és hangulatjelek Igen Igen Whiteboarding Igen, fejlett eszközökkel rendelkezik az ötletek kidolgozásához és feltérképezéséhez. Igen, alapvető és újrafelhasználható táblák minden értekezlethez Élő feliratok és fordítások Nem Igen Automatikus átírás és jegyzetelés Igen (a Clips esetében) Igen AI eszközök intelligens összefoglalókhoz és téma kereséshez Igen; összefoglalja a beszélgetéseket, kiemeli a legfontosabb üzeneteket, azonosítja a teendőket, videókat kereshető könyvtárba konvertál. Igen, foglalja össze a beszélgetéseket és tegyen fel kérdéseket speciális botoknak. Megosztott naptárak Igen Igen Üzenetek feladatként való konvertálása Igen, közvetlenül konvertálhatja az üzeneteket feladatokká, és azonnal kezelheti őket. Igen, azonban ez a prémium csomagok része. Dokumentumok megtekintése és szerkesztése Igen Igen, azonban ehhez át kell váltani egy másik alkalmazásra. Több projektterület Igen Nem Résztvevői jogosultságok Igen Igen Integrációk Igen, több mint 1000 integráció mindenféle üzleti eszközzel, beleértve a Microsoft alkalmazásokat is. Igen; több mint 700 alkalmazással integrálható Találkozó sablonok Igen Igen Kétfaktoros hitelesítés és adat titkosítás Igen Igen Mobil és asztali alkalmazások Igen Igen Árak Ingyenes, fizetős csomagok 7 USD/felhasználó/hónaptól Ingyenes és fizetős üzleti csomagok 4 USD/felhasználó/hónap áron

Most pedig nézzük meg őket részletesen:

1. Videohívás

ClickUp

A SyncUps funkciója egyszerűvé teszi a videohívásokat egyéni vagy csoportos megbeszélésekhez. Ezeket a hívásokat rögzíteni és tárolni lehet a Clips Hubban, ahol a felhasználók megjegyzéseket fűzhetnek hozzájuk, és megoszthatják őket a szervezeten belül és kívül állókkal egyaránt.

Megoszthatja a képernyőjét és együttműködhet fehér táblák segítségével, és minden automatikusan mentésre kerül, hogy később könnyen hozzáférhessen.

Teams

A Microsoft Teams mindent támogat, az egyéni hívásoktól a legfeljebb 20 000 résztvevővel (vendégeket is beleértve) zajló webináriumokig.

A hívások rögzíthetők a OneDrive-ra vagy a SharePointra, és lehetőség van képernyőmegosztásra, megjegyzések hozzáadására, élő feliratokra (fordítással) és újrafelhasználható táblákra. Az egyedi háttérképek és az AI-vezérelt Together Mode természetes, irodai hangulatot teremtenek, csökkentve ezzel a fáradtságot.

🏆 Győztes: Míg a ClickUp az alapvető funkciókat lefedi, a Microsoft Teams robusztusabb videokonferencia-eszközöket kínál, így nagyobb találkozók és webináriumok esetén jobb választásnak bizonyul.

2. Csevegés és azonnali üzenetküldés

ClickUp

A ClickUp Chat az üzenetküldést és a projektmenedzsmentet egyesíti egy munkaterületen, így könnyedén válthat a feladatok, megjegyzések és dokumentumok között. A megjegyzéseket és a találkozók jegyzetét akár feladatokká is alakíthatja, de erről kicsit később bővebben is beszélünk.

A ClickUp lehetővé teszi a csevegések szervezését is olyan terek létrehozásával, amelyek tükrözik a csapat struktúráját, így a beszélgetések könnyen megtalálhatók. A fontos frissítésekhez a Posts funkció (hasonló a Teams általános csatornájához) központi helyet biztosít a bejelentésekhez. Az egyéni csevegések, emlékeztetők és SyncUps (audio-video hívások) opcióival a ClickUp Chat gyors módja annak, hogy kapcsolatban maradhasson a csapatával.

Teams

A gyors, valós idejű üzenetküldés egyéni vagy csoportos csevegésekhez a Teams egyik legfontosabb funkciója, amely minimálisra csökkenti az e-mailek iránti igényt. Az üzeneteket rögzítheti, formázhatja a szöveget, és emojikat, GIF-eket és egyedi mémeket használhat, hogy a csevegések még érdekesebbek legyenek.

A fontos frissítések esetén az üzeneteket fontosnak vagy sürgősnek jelölheti – az utóbbi esetben ismételt figyelmeztetések küldődnek, hogy biztosan észrevegyék őket. Az @mentions segítségével konkrét személyeket jelölhet meg, vagy az @channel segítségével értesítheti a szálban szereplő összes személyt. Lehetőség van az üzenetek elnémítására is, hogy zavartalanul tudjon dolgozni.

🏆 Győztes: ClickUp! A projektmenedzsment és a kommunikáció egyetlen helyen történő ötvözése csökkenti a váltási terheket, és javítja a koncentrációt és a termelékenységet.

3. Integrált feladatkezelés

ClickUp

A ClickUp büszke arra, hogy az ötleteket tettekre váltja. Az üzeneteket, megjegyzéseket, értekezletek jegyzetét vagy a táblás megbeszélések során felmerült kiemelkedő ötleteket könnyedén megvalósítható feladatokká alakíthatja, és azonnal hozzárendelheti a csapat tagjaihoz. Ráadásul minden feladata elérhető marad a csevegésben, a táblán vagy a jegyzetekben, így egy helyen könnyedén nyomon követheti a határidőket, a prioritásokat és az előrehaladást.

Teams

A feladatok kezelése a Teamsben csak a Premium tagok számára elérhető előny. Az integrált eszközökkel, mint például a Planner és a To Do, feladatok létrehozása, határidők beállítása, felelősségek kiosztása és a haladás nyomon követése közvetlenül a Teams felületén lehetséges. Ez megkönnyíti a projekt ütemtervének és a felelősségi köröknek a nyomon követését, ami segít a csapatnak a projektek és a határidők hatékonyabb kezelésében.

🏆 Győztes: A feladatok kezelése terén a ClickUp nyeri a versenyt hatékony funkcióival, amelyek mind egy helyen elérhetők, más alkalmazások bevonása nélkül (ellentétben a Teams-szel).

4. AI-képességek

ClickUp

A ClickUp beépített AI eszköze – a ClickUp Brain – automatikusan leírja a videóklipek tartalmát, és néhány perc alatt kereshető adatbázissá alakítja azt. Könnyedén kereshet fontos részleteket a leírásokban, vagy hagyhatja, hogy az eszköz végezze el ezt a feladatot.

A megbeszélések után a ClickUp Brain segítségével összefoglalhatja a megbeszélések jegyzetét, és feladatokkal és teendőkkel kapcsolatos tennivalókat hozhat létre, így minden rendezett lesz. Emellett felzárkóztathat a kihagyott beszélgetésekhez, kiemelheti a legfontosabb üzeneteket, és kiszűrheti a felesleges részleteket, így Ön a fontos dolgokra koncentrálhat.

Teams

A Microsoft Teams rendelkezik egy AI eszközzel is, amely összefoglalja a megbeszéléseket és automatikus átiratokat készít, így mindenki könnyebben emlékezhet a megbeszélésre. Minden személy számára egyedi kiemelt részeket generál, így biztosítva, hogy mindenki megkapja a számára fontos legfontosabb pontokat.

A Teams rendelkezik különféle speciális botokkal is, amelyek kérdésekre válaszolnak, szavazásokat futtatnak és statisztikákat nyújtanak. A megfelelő bot megtalálása azonban bonyolult lehet, mivel az opciók között való navigálás időbe telhet.

🏆 Győztes: Ismét a ClickUp végzett az élen, köszönhetően szervezett megközelítésének, amelynek köszönhetően a megbeszélések során minden egy helyen található.

5. Integrációk

ClickUp

Több mint 1000 integrációval a ClickUp könnyen összekapcsolható olyan népszerű eszközökkel, mint a Google Drive, a Slack, a Zoom és a GitHub. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy dokumentumokat töltsenek be, kommunikációt kezeljenek és a haladást nyomon kövessék, mindezt egy helyen. A feladatok automatizálásával és az adatok összes platformon történő szinkronizálásával testreszabhatja a munkafolyamatot is.

Teams

A Teams a Microsoft 365 natív együttműködési eszköze, így nem meglepő, hogy a Microsoft ökoszisztémájával való integrációja a legerősebb. Lehetővé teszi, hogy gyorsan váltson az e-mailek, a fájlmegosztás és a találkozók ütemezése között olyan eszközökkel, mint az Outlook, a OneDrive és a SharePoint. Több mint 700 harmadik féltől származó alkalmazással is összekapcsolható, így a felhasználók további funkciókat adhatnak hozzá a projektek kezeléséhez vagy közvetlenül a csatornáikba tervezhetnek szavazásokat.

🏆 Győztes: Ez attól függ. Ha vállalkozása különböző eszközökkel működik, akkor a ClickUp a legjobb választás. Ha azonban csapata már mélyen belemerült a Microsoft környezetbe, akkor a Teams lehet a jobb választás.

6. Árak

ClickUp

A ClickUp árazása a menedzsment funkciókra összpontosít, és világos, többszintű struktúrát kínál, amely különböző méretű csapatok és igényekhez igazodik.

Ha még csak most kezded, válaszd az ingyenes verziót. Ha azonban fejlett funkciókra van szükséged, megnézheted a fizetős csomagokat, amelyek ára havi 7 dollár/felhasználó-tól kezdődik. A ClickUp nagyobb szervezetek számára Enterprise opciót is kínál, de az árakról részletes információkat csak közvetlenül a szolgáltatótól kaphatsz.

Ráadásul bárki hozzáférhet a ClickUp Brainhez, havi 7 dollár felár ellenében minden munkatér-tag számára.

Teams

A Microsoft Teams alapvető funkciókkal rendelkező ingyenes verziót is kínál. A fizetős csomagok személyes és üzleti felhasználásra is alkalmasak, így azoknak, akik csak csevegő- és együttműködési eszközökre van szükségük, könnyebb alacsonyabb költségekkel elkezdeni a használatukat.

A személyes csomagok ára havi 6,99 dollártól kezdődik, míg az üzleti csomagok ára felhasználónként havi 4–12,50 dollár között mozog.

🏆 Győztes: A kettő közül a Teams kínálja a legolcsóbb csomagot. A legjobb választás azonban az Ön igényeitől függ – a ClickUp fejlett projektmenedzsmentje vagy a Microsoft Teams integrált kommunikációs eszközei.

ClickUp vs. Teams a Redditen

Hogy jobban megértsük ezt az összehasonlítást, átnéztük, mit mondtak a Redditorok ezekről az eszközökről.

A kisvállalkozások tulajdonosai általában kedvelik a ClickUp által kínált sokoldalúságot. Mivel az alapvető üzleti műveletek nagy részét képes kezelni, igen népszerűvé vált, különösen a startupok körében.

Íme, mit mond erről a GeekyBlogger:

Kis online vállalkozást (egy technológiai blogot) üzemeltetek, és szinte mindenhez a ClickUp-ot használom (különösen az egyéni mezőket és nézeteket) . A Slack helyett a ClickUp beszélgetési nézetét (csevegőcsatornákat) használom. Külön CRM helyett a ClickUp egyéni mezőit használom, például a „ügylet értéke” mezőt. Bár a ClickUp minden listát vagy táblázatbejegyzést feladatnak nevez, ezek lehetnek kapcsolatok, weboldalcikkek, marketingkampányok vagy projektek is. Így nem kell több eszközért fizetnie, és minden fontos információt egy helyen találhat meg.

Kis online vállalkozást (egy technológiai blogot) üzemeltetek, és szinte mindenhez a ClickUp-ot használom (különösen az egyéni mezőket és nézeteket) . A Slack helyett a ClickUp beszélgetési nézetét (csevegőcsatornákat) használom. Külön CRM helyett a ClickUp egyéni mezőit használom, például a „ügylet értéke” mezőt. Bár a ClickUp minden listát vagy táblázatbejegyzést feladatnak nevez, ezek lehetnek kapcsolatok, weboldalcikkek, marketingkampányok vagy projektek is. Így nem kell több eszközért fizetnie, és minden fontos információt egy helyen találhat meg.

Egyes ClickUp-felhasználók nagyon elégedettek az új és továbbfejlesztett csevegési funkciókkal.

A Redditor JordyGG szerint:

Imádom a csevegési funkciót, amelyet ügyfeleink e-mailben használhatnak. Ez sokkal célzottabbá teszi az aszinkron kommunikációnkat. ”*

Imádom a csevegési funkciót, amelyet ügyfeleink e-mailben használhatnak. Ez sokkal célzottabbá teszi az aszinkron kommunikációnkat. ”*

Egy másik felhasználó így válaszolt:

Az új ClickUp Chat a legfelső szinten található , mind asztali számítógépen, mind mobilon. Nagyon könnyű belépni és csevegni, hogy megtudja, van-e valami, amire válaszolnia kell, stb.

Az új ClickUp Chat a legfelső szinten található , mind asztali számítógépen, mind mobilon. Nagyon könnyű belépni és csevegni, hogy megtudja, van-e valami, amire válaszolnia kell, stb.

Egyes felhasználók azonban panaszkodtak a tanulási görbére (a testreszabási funkciók miatt) és az alkalmi hibákra, amelyek időnként apró késésekhez vezetnek.

Az MS Teams hatalmas rajongótáborral rendelkezik. Egyes felhasználók nagy rajongói a Microsoft környezettel való integrációs képességeinek.

A Teams előnye, hogy egy alkalmazásban egyesíti a Slacket, a Zoomot, az OneDrive-ot és az összes Office-alkalmazást, valamint a Trellót, a Notiont és egyéb eszközöket. Cégünk korábban különböző programokat használt, amelyek alig kommunikáltak egymással, ezért fokozatosan lecseréljük az összeset, és ügyfeleink is így tesznek.

A Teams előnye, hogy egy alkalmazásban egyesíti a Slacket, a Zoomot, az OneDrive-ot és az összes Office-alkalmazást, valamint a Trellót, a Notiont és egyéb eszközöket. Cégünk korábban különböző programokat használt, amelyek alig kommunikáltak egymással, ezért fokozatosan lecseréljük az összeset, és ügyfeleink is így tesznek.

Egyes Reddit-felhasználók azonban nem szeretik a Teams és a Chat szakaszok közötti váltást, mivel ezek a platform két különálló szakasza. Mások pedig úgy találják, hogy a tanulási görbe meglehetősen meredek, ami arra készteti őket, hogy alternatívákat keressenek a Teams helyett.

Írta: graysky311

A legnagyobb probléma a tanulási görbe . A legfontosabb, hogy megtanuljuk, mire szolgálnak a csevegések és a csatornák, és hogyan kell őket megfelelően használni. Ezután meg kell értenünk, hogy ez hogyan kapcsolódik a SharePoint csapatoldalához, és hogyan kell megfelelően megosztani a fájlokat. Láttam már olyanokat, akik az egész szervezetben bevezették a Teams alkalmazást anélkül, hogy bárkit is kiképeztek volna a használatára, ami sok frusztrációhoz és hibához vezetett.

A legnagyobb probléma a tanulási görbe . A legfontosabb, hogy megtanuljuk, mire szolgálnak a csevegések és a csatornák, és hogyan kell őket megfelelően használni. Ezután meg kell értenünk, hogy ez hogyan kapcsolódik a SharePoint csapatoldalához, és hogyan kell megfelelően megosztani a fájlokat. Láttam már olyanokat, akik az egész szervezetben bevezették a Teams alkalmazást anélkül, hogy bárkit is kiképeztek volna a használatára, ami sok frusztrációhoz és hibához vezetett.

Ha mindkét csapatmunkát segítő eszközt együtt szeretné használni, integrálhatja a Teams-t közvetlenül a ClickUp-ba, és élvezheti mindkét eszköz előnyeit.

Melyik együttműködési eszköz a legjobb?

A folyamatos alkalmazásváltás, a korlátozott feladatkezelés és a Teams alapszintű mesterséges intelligenciája miatt könnyen frusztrálttá válhat az idővel felhalmozódó apró késések miatt.

A ClickUp ezeket a problémákat közvetlenül kezeli. Hatékony feladatkezelő funkcióival, testreszabható irányítópultjaival, zökkenőmentes kommunikációs eszközeivel és beépített mesterséges intelligenciájával a ClickUp nem csak a csapatmunka és a munkafolyamatok egyetlen helyen történő kezelésére alkalmas.

Ezzel a közvetlen összehasonlításunkban ez lett a győztes!🥇

Készen állsz arra, hogy áthidalj a kollaboráció és a projektmenedzsment közötti szakadékot?