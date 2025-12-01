ClickUp vs. Teams: Melyik együttműködési eszköz a megfelelő az Ön számára?

A konferenciaasztal körül való összegyűlés már csak távoli emléknek tűnik. A virtuális brainstorming-ülések és az online megbeszélések váltak a normává.

De vajon mindig olyan produktívak, mint szeretné?

A munkavállalók 68%-a a hatástalan csapatmegbeszéléseket tartja a termelékenységet leginkább rontó tényezőnek.

Az együttműködési környezet jelentősen javíthatja a termelékenységet azáltal, hogy csökkenti az időpazarlást – akár megbeszéléseken, akár más helyzetekben.

A megfelelő digitális együttműködési eszköz hatékony feladatkezeléssel és egyszerűsített kommunikációval segíthet abban, hogy gyorsabban elérje céljait.

Vizsgálja meg a ClickUp és a Microsoft Teams relatív előnyeit. Mindkettő kiváló választás a csapatok összekapcsolására, szervezésére és hatékonyságának biztosítására. Szóval, melyik felel meg leginkább az Ön csapatának?

Olvassa tovább, hogy megtalálja a tökéletes választást!

Mi az a ClickUp?

A ClickUp nem csupán egy együttműködési eszköz. Ez egy olyan, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, ahol a feladatok és a beszélgetések egybefolynak. Hatékony projektmenedzsment funkcióiról ismert, és rendelkezik mindazokkal a legfontosabb képességekkel, amelyeket bármely csúcsminőségű munkamenedzsment eszköztől elvárhat.

Használja a ClickUp Kanban tábláit, hogy áttekinthető, magas szintű képet kapjon az összes feladatáról

A képernyő rögzítésétől és megosztásától kezdve a dokumentumok közös létrehozásáig és szerkesztéséig a csapatával, ez a szoftver egyetlen ablakban képes kezelni a beszélgetési szálakat és a feladatokat. Az eredmény? Csökkentett alkalmazás-terhelés, így a csapata többet tud elvégezni anélkül, hogy egész nap az eszközök között kellene váltogatnia.

Az olyan funkciók, mint az egyéni mezők, az egyéni nézetek, a sablonok és a feladatfüggőségek biztosítják a projektek zökkenőmentes lebonyolítását, míg az @említések, a hozzárendelt megjegyzések és a kontextusfüggő csevegési szálak segítségével mindenki naprakész marad. Akár startup, akár nagyvállalat, a ClickUp alkalmazkodik a csapata stílusához, és átalakítja a munkavégzés módját.

A ClickUp funkciói

Vessünk egy pillantást a ClickUp együttműködési funkcióira!

1. funkció: Aszinkron videók rögzítése a ClickUp Clips segítségével

Tegyük fel, hogy lemaradt egy fontos megbeszélésről. Hogyan szeretne utolérni a lemaradást? Átnézné a szaggatott e-mail-szálakat, hogy megpróbálja összerakni, mi történt, vagy egyszerűen megnézné a kollégája által megosztott, rögzített összefoglalót a megbeszélésről? A választás egyértelmű, és pontosan erre szolgálnak a ClickUp Clips.

Videókat rögzíthet és megoszthat feladatokban vagy csevegésekben a ClickUp Clips segítségével

A ClickUp Clips kiváló kommunikációs eszköz távmunkához, képzéshez vagy videós magyarázatokhoz, amely ötvözi a képernyőfelvételt és a videóüzeneteket a feladatkezeléssel. Használhatja őket oktatóanyagok egyszerű elkészítéséhez, vizuális visszajelzések adásához vagy bonyolult folyamatok elmagyarázásához. A videó átiratának részeit közvetlenül ClickUp-feladatokká is alakíthatja.

Egyetlen kattintással bárhol hozzáadhat visszajelzéseket és megjegyzéseket a ClickUp Clips-hez

A ClickUp gondosan rendszerezi és elmenti az összes videóját a Clips Hubba, így később könnyen megtalálhatja őket. Különböző módokon megoszthatja őket – például közvetlenül beágyazhatja őket a ClickUp feladatokba, linkként elküldheti őket, vagy letöltheti a videókat.

2. funkció: Heti értekezleteinek összehangolása megosztott naptárak segítségével

Szeretné közvetlenül a munkaterületébe integrálni a találkozók kezelését? Használja a ClickUp Meetings szolgáltatást!

Az egyik legjobb funkciója, hogy összekapcsolja az értekezleteket a tényleges eredményekkel. Egyetlen helyen ütemezhet értekezleteket, készíthet részletes jegyzeteket, állíthat össze napirendeket, és alakíthatja a megbeszélési pontokat feladatokká. A fontos döntések és teendők nem vesznek el a zűrzavarban.

A jegyzeteket és a teendőket átviheti a következő értekezletre is, így világos nyilvántartása lesz arról, hogy miről tárgyaltak és mit határoztak el. Ez segít nyomon követni a projekt előrehaladását, nyomon követni a függőben lévő tételeket és biztosítani a felelősségre vonhatóságot – mindezt egy könnyen használható felületen.

💡Profi tipp: Indítson és vegyen részt Zoom-értekezleteken közvetlenül a ClickUp-beli feladataiból vagy csevegéseiből a ClickUp Zoom-integrációjával. Váltson át a feladatmegbeszélésekről videohívásokra anélkül, hogy elhagyná a ClickUp-ot!

Készüljön fel előre a megbeszéléseire a ClickUp Meetings sablonkönyvtárának segítségével

Ráadásul a ClickUp használatra kész kommunikációs sablonjaival (például a ClickUp konferencia-kezelési sablonjával ) olyan átfogó tervet készíthet, amely minden értekezletet produktívabbá tesz, és világos nyilvántartást vezet a csapat kötelezettségvállalásairól és a projekt frissítéseiről.

Töltse le ezt a sablont

Ha tőlünk kérdezi, azt javasoljuk, hogy próbálja ki a ClickUp Meetings Template-et.

Ez a teljesen testreszabható, előre elkészített keretrendszer szilárd alapot biztosít az induláshoz. A következőket tartalmazza:

Előre definiált egyéni állapotok a feladatok előrehaladásának nyomon követéséhez (pl. Tervezett, Folyamatban, Nyitott, Zárt)

Prioritási szintek és kategóriák az egyes találkozók szakaszainak jobb áttekinthetősége érdekében. Ez megkönnyíti a haladás nyomon követését, és biztosítja, hogy ne maradjanak ki a teendők és a megbeszélendő pontok.

Többféle megtekintési lehetőség a csapat munkamenetéhez igazodva: hagyományos lista nézet, vizuális Kanban tábla, naptár és beágyazott beszélgetési szál

3. funkció: Jegyzeteljen és készítsen automatikus átiratot az értekezletekről

A ClickUp Brain, a platform natív mesterséges intelligenciája, egy intelligens tudásasszisztens a munkaterületén belül.

Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy automatikusan leírja a Clips-jeit, és hozzáférjen a legfontosabb kiemelt részekhez

Az automatikus átírási funkció aktívan alakítja át videotartalmát kereshető tudássá. Ez megkönnyíti a videók áttekintését, az adott időpontokhoz való ugrást, valamint konkrét beszélgetések, döntések vagy magyarázatok kivonását anélkül, hogy az egész felvételt végig kellene nézni.

Az AI-eszköz emellett automatikusan generálhatja az értekezletek jegyzetét és napirendjét, valamint másodpercek alatt összefoglalhatja az értekezletek jegyzőkönyvét.

Hagyja, hogy a ClickUp Brain keresse meg Önnek, amire szüksége van, ahelyett, hogy saját maga tenné meg

A csapat tagjai akár kérdéseket is feltehetnek egy videóval kapcsolatban, és a ClickUp Brain átnézi a leiratokat, hogy releváns válaszokat nyújtson.

Ráadásul ez az eszköz automatikusan generál teendőket és alfeladatokat a megbeszélések során. Így a találkozó végére minden fontos döntés és felelősségi kör rögzítésre kerül, és készen áll a nyomon követésre.

Így nő a termelékenysége, és soha nem veszíti szem elől a több órányi felvételekben rejlő értékes információkat.

Bónuszfunkció: Többet nyújt az azonnali csevegés és a fehér táblák

Mi van, ha azonnal meg kell beszélnie valamit a csapattagjaival? Használja a ClickUp Chat funkciót. Ez egy helyen gyűjti össze az összes egyéni és csapatbeszélgetést, megjegyzést, frissítést és projekttevékenységet, így az alkalmazások közötti váltás nélkül zökkenőmentesen átléphet a megbeszélésről a cselekvésre.

A ClickUp Chat segítségével szinkronizálhatja a beszélgetéseket a feladatokkal, így világos, integrált munkafolyamatokat hozhat létre.

Egyetlen kattintással bármilyen üzenetet feladattá alakíthat. A ClickUp mesterséges intelligenciája képes felismerni a beszélgetések kontextusát, és részletes, végrehajtásra kész feladatokat hozhat létre, így megkímélve Önt a kézi adatbevitel fáradalmától. Ráadásul, ha egy csevegésben megemlít egy feladatot vagy dokumentumot, a rendszer automatikusan létrehoz linkeket az adott elemekhez.

👀 Tudta ezt? A ClickUp csevegőben található egyéb AI-eszközök között szerepel az AI Answers, amely a csevegési előzményekből és a csatlakoztatott alkalmazásokból nyújt válaszokat, valamint az AI CatchUps, amely összefoglalja az Ön által kihagyott szálakat.

Élő beszélgetésre van szüksége? A ClickUp Chat SyncUps funkciója lehetővé teszi a videó- és hanghívásokat közvetlenül a munkaterületén belül. Megoszthatja a képernyőjét, összekapcsolhatja a feladatokat a hívás során, sőt, a FollowUps funkcióval utána még az AI-vel is összefoglalhatja a megbeszélést, és létrehozhat teendőket.

Vizualizálja ötleteit, és alakítsa legjobb ötleteit feladatokká a ClickUp Whiteboards segítségével

Ha Ön és csapata inkább vizuális típusok, akik szeretnek táblák körül gyülekezni, akkor a ClickUp Whiteboards tökéletes választás az Önök számára. Lehetővé teszi, hogy egy helyen térképezzék fel az ötleteket, tervezzék meg a munkafolyamatokat és folytassanak stratégiai megbeszéléseket.

💡Profi tipp: Használja ezeket a táblás sablonokat, hogy időt takarítson meg és gyorsan rendszerezze ötleteit. Segítenek hatékonyan dolgozni és beindítani a csapatmunkát azáltal, hogy a csapat tagjai egy hullámhosszon vannak.

A ClickUp árai

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/felhasználó havonta

Üzleti: 12 USD/felhasználó havonta

Vállalati: Az árakról érdeklődjön nálunk

A ClickUp Brain minden fizetős csomagban elérhető, havi 7 dollárért munkaterületi tagonként.

Mi az a Microsoft Teams?

A Microsoft Teams egy sokoldalú együttműködési központ, ahol cseveghet, virtuális értekezleteket tarthat, fájlokat oszthat meg és dokumentumokon dolgozhat a csapatával. A Microsoft 365-tel való egyedülálló integrációja ideálisvá teszi azokat a vállalatokat számára, amelyek ezt az ökoszisztémát használják, és olyan alkalmazásokkal, mint a Word, az Excel és az Outlook, egyszerűsíti a munkafolyamatokat.

A mobil eszközökön is elérhető Teams segítségével bárhol kapcsolatban maradhat. A Teams dedikált csatornákat, kiváló minőségű audio- és videohívásokat, valamint képernyőmegosztást kínál, hogy bárkivel kapcsolatba léphessen, legyen szó egy gyors beszélgetésről vagy egy nagy virtuális eseményről.

A Microsoft Teams funkciói

Vessünk egy pillantást a Teams néhány kiemelkedő funkciójára.

1. funkció: Rögzítse az értekezleteket, és szervezzen élő eseményeket több ezer résztvevő számára

A Teams egy hatékony videokonferencia-eszközzé vált, amely akár 10 000 résztvevőt is támogat, korlátlan hívásidővel.

Minden megtalálható benne, amire szükség van egy produktív értekezlethez: élő feliratok, felvételi lehetőségek, képernyőmegosztás és zajszűrés a háttérhangok kiszűrésére. A Breakout Rooms kisebb csoportos megbeszéléseket tesz lehetővé, míg a testreszabható háttérképek és a Together Mode természetesebb hangulatot teremtenek.

Azonban a nagyon testreszabott értekezletek során a felhasználók lassú betöltési időkkel szembesültek, ha nem rendelkeztek nagy sávszélességű kapcsolattal. Ezért a legjobb teljesítmény érdekében mindig érdemes rendszeresen frissíteni a böngészőt.

A Teams akár 1000 interaktív résztvevővel és 20 000 csak nézőként részt vevővel is támogatja a webináriumokat, regisztrációt, házigazda-vezérlést, élő reakciókat, jelenléti nyomon követést és elemzéseket kínálva.

Vendéghozzáférés és a Teams Connect segítségével külső partnereket hívhat meg, hozzáadhatja őket csatornákhoz, és a Microsoft robusztus kiberbiztonsági megoldásainak köszönhetően biztonságosan oszthat meg fájlokat.

2. funkció: Beszélgetési csatornák létrehozása és fájlokhoz való hozzáférés közvetlenül a Microsoft-csomagból

A Teams kiválóan alkalmas arra, hogy a csapat kommunikációját egy helyen összpontosítsa.

Külön csatornákat hozhat létre különböző projektekhez vagy témákhoz, ami csökkenti az üzenetek zsúfoltságát és segít a beszélgetések fókuszáltabbá tételében.

Az Általános csatorna a csapat egészét érintő frissítések fő központja (Viszlát, vállalati szintű e-mailek!), míg az egyéni csatornák lehetővé teszik, hogy célzottabb beszélgetésekre koncentráljon.

Szüksége van valakinek a véleményére? Csak @említse meg őket, hogy bevonja őket a beszélgetésbe – így mindenki naprakész marad.

Egy másik nagy előnye a Teams szoros integrációja a Microsoft 365 dokumentumkezelő eszközeivel. Az alkalmazás lehetővé teszi a fájlok és felvételek közvetlen elérését, megosztását és szerkesztését a SharePointból és az OneDrive-ból, így nincs szükség a különböző platformok közötti váltogatásra.

A Microsoft Copilot által támogatott Teams számos olyan AI-eszközt és botot kínál, amelyek célja, hogy elvégezzék az unalmas feladatokat az Ön helyett.

Az egyik leghasznosabb AI-eszköz a Recap. A Teams naptárában és csevegőjében a Recap fül alatt található ez az eszköz, amely automatikusan létrehozhat:

Az értekezletek összefoglalói és legfontosabb pontjai

Személyre szabott kiemelt tartalmak minden résztvevő számára

Könnyű hozzáférés a felvételekhez és a leiratokhoz

Találkozók napirendjei és jegyzetek

Ezen felül a Teams számos speciális botot kínál, amelyek segítenek Önnek. Egy népszerű példa a TellMe bot, amely intelligens információátadóként működik, és gyors hozzáférést biztosít a Microsoft 365 alkalmazásokból származó alapvető szervezeti információkhoz.

Egyéb gyakran használt botok közé tartozik a Polly bot, amely felmérések létrehozására és kezelésére szolgál, valamint a Statsbot, amely automatizálja a jelentések ütemezését és kézbesítését.

Ha szüksége van rá, saját botokat is tervezhet!

Egyéb releváns Teams-funkciók: Azonnali üzenetküldés és újrafelhasználható táblák

A Teams egyik legfontosabb funkciója az azonnali üzenetküldés, amely gyorsan összeköti az embereket egyénileg vagy csoportosan.

A csevegőfelület lehetővé teszi a formázott szövegek írását, a fájlok átvitelét, kódrészletek beillesztését és az @említések használatát, hogy felhívja a megfelelő emberek figyelmét, így segítve a csapatokat abban, hogy távolról is egy hullámhosszon maradjanak.

Ha nagyobb teret igényel az ötleteinek megvitatásához, használhatja a találkozókhoz tartozó táblákat, hogy rajzoljon, írjon és jegyzeteljen egy megosztott felületen, így visszaadva a személyes brainstorming-ülések hangulatát.

A táblát el lehet menteni és később újra megnyitni, így a csapatok a jövőbeli megbeszéléseken ott folytathatják, ahol abbahagyták.

A Microsoft Teams árai

Otthoni csomagok

Microsoft Teams: Ingyenes

Microsoft 365 Personal: 6,99 USD/hó

Microsoft 365 Family: 9,99 USD/hó

Üzleti csomagok

Microsoft Teams Essentials: 4 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/hó felhasználónként

ClickUp és Teams: funkciók összehasonlítása

Mielőtt belemennénk a részletekbe, íme egy rövid áttekintés mindkét platform funkcióiról.

Funkció ClickUp Microsoft Teams Egyéni és csoportos video- és hanghívások Igen Igen Nagyszabású webináriumok Nem Igen, legfeljebb 1000 interaktív és 20 000 csak olvasási joggal rendelkező tagot támogat Képernyőmegosztás Igen Igen Videofelvétel Igen, a Clips Hub automatikusan tárolja és rendszerezi a fájlokat Igen, a rögzített értekezletek a OneDrive-ba kerülnek mentésre Azonnali üzenetküldés és csevegés Igen Igen Csoportok, csatornák és szálak Igen Igen Fájlmegosztás Igen, az összes fájl elérhető ugyanazon a platformon belül Igen, a fájlokhoz közvetlenül a Teamsből is hozzáférhet a SharePoint és az OneDrive segítségével Hivatkozások és megjegyzések Igen Igen Szavazások, GIF-ek és hangulatjelek Igen Igen Whiteboarding Igen, fejlett eszközökkel rendelkezik az ötletek kidolgozásához és térképezéséhez Igen, alapvető és újrahasznosítható táblák minden találkozóhoz Élő feliratok és fordítások Nem Igen Automatikus átírás és jegyzetelés Igen (a Clips esetében) Igen AI-eszközök intelligens összefoglalókhoz és témakereséshez Igen; összefoglalja a beszélgetéseket, kiemeli a legfontosabb üzeneteket, azonosítja a teendőket, és átalakítja a videókat kereshető könyvtárrá Igen, összefoglalhatja a beszélgetéseket és kérdéseket tehet fel speciális botoknak Megosztott naptárak Igen Igen Üzenetek feladattá alakítása Igen, az üzeneteket közvetlenül feladatokká alakíthatja, és azonnal kezelheti őket Igen, azonban ez a prémium csomagok része. Dokumentumok megtekintése és szerkesztése Igen Igen, azonban ehhez át kell váltania egy másik alkalmazásra. Több projektterület Igen Nem Résztvevői jogosultságok Igen Igen Integrációk Igen, több mint 1000 integráció mindenféle üzleti eszközzel, beleértve a Microsoft-alkalmazásokat is Igen; több mint 700 alkalmazással integrálható Találkozó sablonok Igen Igen Kétfaktoros hitelesítés és adat titkosítás Igen Igen Mobil- és asztali alkalmazások Igen Igen Árak Ingyenes és fizetős csomagok 7 USD/felhasználó/hó áron Ingyenes és fizetős üzleti csomagok, 4 USD/felhasználó/hó áron

És most nézzük meg őket részletesen:

1. Videohívás

ClickUp

A SyncUps funkciója egyszerűvé teszi a videohívásokat egyéni vagy csoportos megbeszélésekhez. Ezeket a hívásokat rögzíteni lehet, és elmenteni a Clips Hubba, ahol a felhasználók megjegyzéseket fűzhetnek hozzájuk, és megoszthatják őket a szervezeten belüli és kívüli személyekkel egyaránt.

Megoszthatja a képernyőjét és együttműködhet a táblák segítségével, miközben minden automatikusan elmentésre kerül, hogy később könnyen hozzáférhessen.

Teams

A Microsoft Teams mindent támogat, az egyéni hívásoktól kezdve a vendégeket is beleértve akár 20 000 résztvevővel zajló webináriumokig.

A hívásokat rögzítheti a OneDrive-ra vagy a SharePointra, és rendelkezésre állnak olyan opciók, mint a képernyőmegosztás, a jegyzetek, az élő feliratok (fordítással) és az újrafelhasználható táblák. Az egyedi háttérképek és az AI-vezérelt Together Mode természetes, irodai hangulatot teremt, csökkentve ezzel a fáradtságot.

🏆 Győztes: Míg a ClickUp az alapvető funkciókat biztosítja, a Microsoft Teams robusztusabb videokonferencia-eszközöket kínál, így nagyobb létszámú értekezletek és webináriumok esetén ez a jobb választás.

2. Csevegés és azonnali üzenetküldés

ClickUp

A ClickUp Chat egyesíti az üzenetküldést és a projektmenedzsmentet egy munkaterületen, így könnyedén válthat a feladatok, megjegyzések és dokumentumok között. A megjegyzéseket és az értekezletek jegyzetét akár feladatokká is alakíthatja, de erről kicsit később bővebben is beszélünk.

A ClickUp lehetővé teszi a csevegések szervezését is olyan Spaces létrehozásával, amelyek tükrözik a csapat felépítését, így a beszélgetések könnyen megtalálhatók. A fontos frissítésekhez a Posts funkció (hasonló a Teams általános csatornájához) központi helyet biztosít a bejelentésekhez. Az egyéni csevegések, emlékeztetők és SyncUps (audio-videohívások) lehetőségeivel a ClickUp Chat gyors módja annak, hogy kapcsolatban maradjon a csapatával.

Teams

A gyors, valós idejű üzenetküldés egyéni vagy csoportos csevegésekhez a Teams egyik legfontosabb funkciója, amely minimálisra csökkenti az e-mailek szükségességét. Az üzeneteket rögzítheti, formázhatja a szöveget, valamint emojikat, GIF-eket és egyedi mémeket használhat, hogy a csevegések még vonzóbbak legyenek.

A fontos frissítések esetében az üzeneteket „Fontos” vagy „Sürgős” jelöléssel láthatja el – az utóbbi ismételt figyelmeztetéseket küld, hogy biztosan észrevegyék őket. Az @említésekkel konkrét személyeket célozhat meg, vagy az @csatorna használatával értesítheti a szálban szereplő összes felhasználót. Emellett lehetősége van elnémítani az üzeneteit, hogy zavartalanul tudjon dolgozni.

🏆 Győztes: ClickUp! A projektmenedzsment és a kommunikáció egyetlen felületen való összevonása csökkenti az átváltásból adódó terheket, és javítja a koncentrációt és a termelékenységet.

3. Integrált feladatkezelés

ClickUp

A ClickUp büszke arra, hogy az ötleteket tettekké alakítja. Az üzeneteket, megjegyzéseket, értekezleti jegyzeteket vagy a táblás megbeszélések során felmerült kiemelkedő ötleteket könnyedén alakíthatja megvalósítható feladatokká, és azonnal hozzárendelheti azokat a csapat tagjaihoz. Ráadásul minden feladata elérhető marad a csevegésben, a táblán vagy a jegyzetekben, így könnyen nyomon követheti a határidőket, a prioritásokat és az előrehaladást egy helyen.

Teams

A feladatok kezelése a Teamsben kizárólag a Premium tagok számára elérhető előny. Az olyan integrált eszközökkel, mint a Planner és a To Do, feladatokat hozhat létre, határidőket állíthat be, felelősségeket oszthat ki és nyomon követheti az előrehaladást közvetlenül a Teams felületén. Ez megkönnyíti a projekt ütemtervének és a felelősségi körök áttekintését, ami segít a csapatnak a projektek és a határidők hatékonyabb kezelésében.

🏆 Győztes: A feladatkezelés terén a ClickUp viszi a pálmát hatékony funkcióival, amelyek mind egy helyen elérhetők, más alkalmazások bevonása nélkül (ellentétben a Teams-szel).

4. AI-képességek

ClickUp

A ClickUp beépített AI-eszköze – a ClickUp Brain – automatikusan leírja a videókat rövid részletekre, és néhány perc alatt kereshető adatbázissá alakítja azokat. Könnyedén kereshet fontos részleteket a leiratokban, vagy hagyhatja, hogy az eszköz végezze el ezt a munkát.

A megbeszélések után a ClickUp Brain segíthet a jegyzetek összefoglalásában, valamint feladatok és teendők létrehozásában, így minden rendezett lesz. Emellett felzárkóztathat a kihagyott beszélgetésekhez, kiemelheti a legfontosabb üzeneteket, és kiszűrheti a felesleges részleteket, hogy Ön a lényegre koncentrálhasson.

Teams

A Microsoft Teams rendelkezik egy olyan mesterséges intelligencia eszközzel is, amely összefoglalja az értekezleteket és automatikus átiratokat készít, így mindenki számára könnyebb megjegyezni a megbeszélést. Személyre szabott kiemelt részeket generálhat minden egyes személy számára, biztosítva, hogy mindenki megkapja a számára fontos legfontosabb pontokat.

A Teams rendelkezik továbbá különféle speciális botokkal is, amelyek képesek kérdésekre válaszolni, szavazásokat lebonyolítani és statisztikákat szolgáltatni. A megfelelő bot megtalálása azonban bonyolult lehet, mivel az opciók között való eligazodás időbe telhet.

🏆 Győztes: Ismét a ClickUp kerül ki győztesen, köszönhetően a szervezett megközelítésének, amelynek köszönhetően a megbeszélések során minden egy helyen marad.

5. Integrációk

ClickUp

Több mint 1000 integrációval a ClickUp könnyedén összekapcsolható olyan népszerű eszközökkel, mint a Google Drive, a Slack, a Zoom és a GitHub. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egy helyen töltsék be a dokumentumokat, kezeljék a kommunikációt és nyomon kövessék az előrehaladást. Emellett testreszabhatja a munkafolyamatát a feladatok automatizálásával és az adatok összes platformon történő szinkronizálásával.

Teams

A Teams a Microsoft 365 natív együttműködési eszköze, így nem meglepő, hogy a Microsoft ökoszisztémával való integrációja a legerősebb. Lehetővé teszi, hogy gyorsan váltson az e-mailek, a fájlmegosztás és a találkozók ütemezése között olyan eszközök használatával, mint az Outlook, a OneDrive és a SharePoint. Továbbá több mint 700 harmadik féltől származó alkalmazással is összekapcsolható, így a felhasználók további funkciókat adhatnak hozzá a projektek kezeléséhez vagy közvetlenül a csatornáikba tervezhetnek szavazásokat.

🏆 Győztes: Ez attól függ. Ha vállalkozása különböző eszközöket használ, akkor a ClickUp a legjobb választás. Ha azonban csapata már mélyen belemerült a Microsoft környezetbe, akkor a Teams lehet a jobb megoldás az Ön számára.

6. Árak

ClickUp

A ClickUp árazása a menedzsment funkciókra összpontosít, és egyértelmű, többszintű struktúrát kínál, amely különböző méretű csapatok és igényekhez igazodik.

Ha még csak most kezded, válaszd az ingyenes verziót. Ha azonban fejlett funkciókra van szükséged, megismerkedhetsz a fizetős csomagokkal, amelyek ára havi 7 dollártól kezdődik felhasználónként. A ClickUp nagyobb szervezetek számára Enterprise opciót is kínál, de az árakkal kapcsolatos részletekért kapcsolatba kell lépned velük.

Ráadásul bárki hozzáférhet a ClickUp Brainhez, havi 7 dollár felár ellenében munkaterületenkénti tagonként.

Teams

A Microsoft Teams alapvető funkciókkal rendelkező ingyenes változatot is kínál. A fizetős csomagok személyes és üzleti felhasználásra is kínálnak lehetőségeket, így azok számára, akiknek csak csevegő- és együttműködési eszközökre van szükségük, könnyebb alacsonyabb költségekkel elkezdeni a használatát.

A személyes csomagok ára havi 6,99 dollártól kezdődik, míg az üzleti csomagok ára felhasználónként havi 4–12,50 dollár között mozog.

🏆 Győztes: A kettő közül a Teams kínálja a legolcsóbb csomagot. A legjobb választás azonban az Ön igényeitől függ – a ClickUp fejlett projektmenedzsmentje vagy a Microsoft Teams integrált kommunikációs eszközei.

ClickUp és Teams a Redditen

Hogy jobban megértsük ezt az összehasonlítást, átnéztük, mit mondtak a Redditorok ezekről az eszközökről.

A kisvállalkozások tulajdonosai általában imádják a ClickUp által nyújtott sokoldalúságot. Mivel az alapvető üzleti műveletek jelentős részét képes kezelni, igen népszerűvé vált, különösen a startupok körében.

Íme, mit mond erről a GeekyBlogger:

Egy kis online vállalkozást (egy tech blogot) működtetek, és szinte mindenhez a ClickUp-ot használom (főleg az egyéni mezőkkel és nézetekkel) . A Slack helyett a ClickUp beszélgetési nézeteit (csevegőcsatornáit) használom. Külön CRM helyett a ClickUp-ban olyan egyéni mezőket használok, mint például az „ügylet értéke”. Bár a ClickUp minden listát vagy táblabejegyzést feladatnak nevez, az lehet kapcsolat, weboldal-cikk, marketingkampány vagy projekt is. Így nem kell több eszközért fizetnie, és minden fontos információt egy helyen talál meg.

Eközben néhány ClickUp-felhasználó igen lenyűgözve van az új és továbbfejlesztett csevegési funkcióktól.

A Redditor JordyGG így fogalmaz:

Imádom a csevegési funkciót, amelyet ügyfeleink az e-mail helyett használhatnak. Ezzel az aszinkron kommunikációnk sokkal célzottabbá válik.

Egy másik felhasználó így válaszolt:

Az új ClickUp Chat a legfelső szinten található , mind asztali számítógépen, mind mobilon. Nagyon könnyű belépni és csevegni, megnézni, van-e valami, amire válaszolni kell, stb.

Egyes felhasználók azonban panaszkodtak a tanulási görbére (a testreszabási funkciók miatt) és az alkalmi hibákra, amelyek időnként apró késleltetésekhez vezetnek.

Az MS Teamsnek hatalmas rajongótábora van. Egyes felhasználók nagy rajongói a Microsoft-környezettel való integrációs képességeinek.

A Teams nagyszerűsége abban rejlik, hogy egyetlen alkalmazásban egyesíti a Slacket, a Zoomot, az OneDrive-ot, az összes Office-alkalmazást, valamint a Trellót, a Notiont és egyéb eszközöket. Cégünk korábban különböző programokat használt, amelyek alig kommunikáltak egymással, ezért fokozatosan lecseréljük az összeset, és ügyfeleink is így tesznek.

Egyes Redditorok azonban nem szeretik a Teams és a Chat szakaszok közötti váltást, mivel ezek a platform két különálló része. Mások pedig úgy találják, hogy a tanulási görbe meglehetősen meredek, ami arra készteti őket, hogy alternatívákat keressenek a Teams helyett.

Írja graysky311,

A legnagyobb probléma a tanulási görbe . A legfontosabb, hogy megtanulja, mire szolgálnak a csevegések és a csatornák, és hogyan kell azokat helyesen használni. Majd meg kell értenie, hogy ez hogyan kapcsolódik a SharePoint csapatoldalához, és hogyan kell helyesen megosztani a fájlokat. Láttam már olyanokat, akik az egész szervezetükben bevezették a Teams-t anélkül, hogy bárkit is betanítottak volna a használatára, és ez rengeteg frusztrációhoz és hibához vezetett.

Ha mindkét csapatmunkát segítő eszközt együtt szeretné használni, a Teams-t közvetlenül integrálhatja a ClickUp-ba, és így a két eszköz legjobb tulajdonságait is kihasználhatja.

Melyik együttműködési eszköz a legjobb?

A folyamatos alkalmazásváltás, a korlátozott feladatkezelés és a Teams alapvető mesterséges intelligenciája miatt könnyen frusztrálttá válhat az ember a kis késések miatt, amelyek idővel összeadódnak.

A ClickUp ezeket a problémákat közvetlenül kezeli. Hatékony feladatkezelési funkcióival, testreszabható irányítópultjaival, zökkenőmentes kommunikációs eszközeivel és beépített mesterséges intelligenciájával a ClickUp nem csupán kiválóan alkalmas a csapatmunkára és a munkafolyamatok egy helyen történő kezelésére.

Ezzel ez a győztes a közvetlen összehasonlításunkban!🥇

