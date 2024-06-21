Sprint Review kontra Retrospective: Mi a különbség?

Ön egy szoftverfejlesztő csapatot vezet, amely több időt tölt megbeszéléseken, mint a tényleges munkával. Értékes időt és energiát pazarol azzal, hogy folyamatosan kezeli a változó követelményeket és tájékoztatja az érdekelt feleket a projekt előrehaladásáról.

Sokat tudsz azonosulni vele?

Itt jön segítségedre az agilis módszertan.

A zökkenőmentes előrehaladás biztosítása érdekében a Scrum, egy agilis projektmenedzsment módszertan, több találkozót szervez, amelyek mindegyike egy adott célt szolgál. Ezek közül a Scrum keretrendszer utolsó két lépése a Sprint Review és a Sprint Retrospective.

A végpontok közötti termékeket fejlesztő agilis csapatoknak meg kell érteniük ezeknek az agilis ceremóniáknak a szerepét, valamint a Sprint review és a Sprint retrospective közötti különbséget a projekt sikerének érdekében.

Ez az útmutató a Sprint Review és a Retrospective közötti különbségeket, a velük kapcsolatos néhány gyakori kihívást, valamint a Sprint események lebonyolításához szükséges eszközöket ismerteti.

Sprint Review és Retrospective: áttekintés

Sprint review Sprint retrospektíva A Sprint végén kerül megrendezésre, ahol bemutatják a termékfejlesztést, és beépítik az érdekelt felek visszajelzéseit. A Sprint Review után a Scrum csapatok értékelik és megvitatják a munkafolyamatokat és a teljesítményt, hogy jobb munkafolyamatokat és folyamatokat alakítsanak ki a következő Sprint számára. A harmadik Scrum esemény, amelyet a Sprint végén tartanak A végső Scrum esemény, amelyet a Sprint review után tartanak A termék előrehaladásának áttekintése és a termék irányvonalának következő lépéseinek meghatározása A csapat előrehaladásának és teljesítményének értékelése Scrum csapat, Scrum mester, termék tulajdonos és érdekelt felek Scrum master , Scrum csapat és termék tulajdonos A „mi” kérdésre, azaz a termékre összpontosít, annak érdekében, hogy az megfeleljen az érdekelt felek vagy az ügyfelek elvárásainak. A „hogyanra”, azaz a folyamatra összpontosít, hogy megvitassák és beépítsék a lehetséges belső fejlesztéseket. 1-2 óra, a sprint hosszától függően Általában körülbelül 1,5 óra Mutassa be a működő terméket az érdekelt feleknek, és frissítse a termék-backlogot. A folyamatok javításának megvitatása és megvalósítása

A sprint áttekintés és a retrospektíva közötti fő különbség

A sprint review és a retrospektívák fontos szerepet töltenek be az Agile Scrum keretrendszerben. Különböző célokat szolgálnak, és a sprint ciklus különböző elemeire koncentrálnak.

Íme a Sprint Review és a Retrospective közötti főbb különbségek:

Jelentés

Sprint review

A Sprint review megbeszélés a Sprint végén kerül megrendezésre, ahol a Scrum csapat tagjai és a termék tulajdonosa összegyűlnek, hogy bemutassák terméküket az érdekelt feleknek. Az érdekelt felek visszajelzései alapján a Scrum csapat felülvizsgálja a termék fejlesztését és beépíti a termék backlogot.

Retrospektíva

A retrospektíva viszont a Sprint Review után következik. A Scrum csapat összeül, hogy megbeszélje az előző Sprint teljesítményét, és elemezze a jövőbeli folyamatok javításának lehetőségeit. A retrospektív megbeszéléseken általában arról beszélgetnek, mi sikerült jól és mi nem. Ezek a megbeszélések elsősorban a csapatdinamika és a folyamatok javítására irányulnak.

A különböző csapatok különböző Sprint retrospektív példákat és modelleket követnek, hogy kipróbálják és meghatározzák, mi működik számukra a legjobban.

Például használhatja a Mad Sad Glad Sprint retrospektívát a csapatának. Ez segít kezelni a potenciális stresszfaktorokat, a folyamatot gátló tényezőket és a csapat általános hangulatát az előző Sprintben való együttműködés tekintetében.

Résztvevők

Sprint review

A Sprint Review-ban a Scrum csapat, az érdekelt felek és a termék tulajdonos vesznek részt.

A Scrum csapat tagjai bemutatják a termékfejlesztést az érdekelt feleknek. Visszajelzést kapnak tőlük, és megosztják a fejlesztési folyamat során felmerült kihívásokat.

A termék tulajdonos gondoskodik arról, hogy a termék backlogot az érdekelt felek visszajelzései alapján módosítsák.

Retrospektíva

A Sprint retrospektív megbeszélésen csak a Scrum csapat vesz részt. Ez egy nyílt megbeszélés a Scrum csapat tagjaival a fejlesztendő területekről és a meglátásokról, külső résztvevők nélkül.

Fókusz

Sprint review

Az egyes Sprint végén tartott Sprint Review a szállított eredményekre összpontosít. A csapat értékeli, hogy a munkaterhelés elosztása méltányos volt-e, elérték-e a célkitűzést, és szükséges-e módosítani a „szállított” és „kész” fogalmát.

Retrospektíva

A sprint retrospektíva a folyamatra és a megvalósítás emberi oldalára összpontosít. Míg a sprint a csapatmunkáról szól, a retrospektíva megkísérli azonosítani a fejlesztésre szoruló területeket, a sikert esetlegesen befolyásoló problémákat, valamint hogyan lehetne javítani a következő sprintek során.

Minden retrospektívában apróbb javítási lehetőségeket keresünk, hogy az idő múlásával ezek a kis javítások összességében jelentős eredményeket hozzanak.

Szerkezet és a találkozó napirendje

Sprint review

A fejlesztőket is magában foglaló Scrum-csapat bemutatja a terméket és/vagy funkciót az érdekelt feleknek.

A csapat egyértelműen meghatározza, hogy a Sprint célkitűzés teljesült-e vagy sem, és elmagyarázza, mi nem készült el.

Ezt követően az érdekelt felek megosztják visszajelzéseiket és kérdéseket tesznek fel a Scrum csapatnak.

A fejlesztőcsapat, az érdekelt felek és a termék tulajdonosának segítése érdekében fontos információk, például ügyféladatok és piaci igények megosztása, amelyek hasznosak lehetnek a következő Sprint ciklusokban és fejlesztési projektekben.

A Sprint Review megbeszélés napirendje a következőképpen fog kinézni:

Nyissa meg az értekezletet Kezdje üdvözléssel és egy rövid bemutatással a felülvizsgálathoz! Az érdekelt felek bemutatása Gyorsan mutassa be az összes érdekelt felet, hogy a csapat tudja, kik vannak jelen. Állítsa be a kontextust A Scrum master fogja összeállítani a találkozó napirendjét. A termékfejlesztések áttekintése A Scrum fejlesztőcsapat bemutatja a megvalósított fejlesztéseket, és előfordulhat, hogy bemutatót tart a termékről/funkcióról. Termék visszajelzés Az érdekelt felek megosztják visszajelzéseiket, és mindenki megvitatja, mi működött és mi nem, valamint meghatározzák a folyamatos fejlesztés lehetőségeit. Backlog felülvizsgálat A termék tulajdonos áttekinti a termék backlogot és meghatározza a befejezési határidőket.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp Sprint Review Meeting Agenda Template (Sprint Review Meeting Agenda Template) biztosítja, hogy a Sprint review meetingek produktívak, együttműködőek és a folyamatos fejlesztésre összpontosítottak legyenek.

A ClickUp Sprint Review Meeting Agenda Template segít hatékonyan lebonyolítani és dokumentálni a Sprint review meetingeket. Íme, hogyan javítja ez a kezdőknek is megfelelő Sprint tervezési értekezlet sablon az agilis fejlesztési folyamatot: Gyorsan és egyszerűen tervezze meg és rangsorolja a közelgő sprintek feladatait

Gyűjtsön értékes visszajelzéseket a csapat tagjaitól és az érdekelt felektől strukturált módon

A Sprint előrehaladásának és eredményeinek értékelése

A szűk keresztmetszetek és akadályok azonosítása és kezelése

Növelje az átláthatóságot, a felelősségvállalást, az eredményeket és az elkötelezettséget az eredmények elismerésével és ünneplésével.

Retrospektíva

Mivel ez egy belső megbeszélés, nincs rögzített módja ezeknek a megbeszéléseknek a lebonyolítására.

A Scrum csapat tagjai a Sprint retrospektívákat használják, hogy tisztázzák az előrehaladást, értékeljék a munkafolyamatokat és a folyamatokat, valamint feltárják a hibákat és azok megoldási lehetőségeit.

Ezeknek a megbeszéléseknek általában van egy meghatározott időkerete, hogy biztosítsák a produktivitást és a lényegre való összpontosítást.

Különböző Sprint retrospektív formátumokkal dolgozhat, mint például a Mad Glad Sad, Mountain Climber és Sailboat retrospektív , hogy áttekintse és reflektáljon a Sprint ciklusára.

A Sprint retrospektív megbeszélések napirendje a következő:

Jégtörő foglalkozás Kezdje azzal, hogy felvázolja az egyes személyek hátterét. Hozzon létre egy pszichológiailag biztonságos teret, hogy a tagok nyíltan megoszthassák és megvitathassák a kihívásokat. Reflexió fázis Használjon retrospektív sablont , hogy átgondolja, mi működött jól és mi nem. Visszajelzések szervezése Értékelje és csoportosítsa a visszajelzéseket közös témákba, hogy az elemzés egyszerűbb legyen. Szavazás A csapat tagjai szavaznak azokról a kérdésekről, amelyeket a leg sürgetőbbnek tartanak. Megbeszélés a cselekvési tervről Priorizálja a legtöbb szavazatot kapott kérdéseket, vizsgálja meg őket alaposan, és készítsen konkrét tervet azok megoldására a következő Sprintben.

Töltse le ezt a sablont Az agilis csapatok a Sprint Retrospektív Brainstorm sablont használják, hogy mindenki ugyanazon az oldalon maradjon, és azonosítani tudják a sikereket és a fejlesztendő területeket.

Használja a ClickUp Sprint Retrospektív Brainstorm sablonját a következőkre: A Sprint előrehaladásának áttekintése és elemzése

Ötleteljünk, hogyan lehetne javítani a Sprint eredményeit

Több Sprint áttekintésével azonosítsa a teljesítmény trendjeit

Kövesse nyomon a célok elérését az agilis Scrum módszerrel

Fedezze fel a csapat morálját, előrehaladását és termelékenységét befolyásoló problémákat

Ösztönözze a nyílt és őszinte párbeszédet biztonságos környezetben

Agile és Scrum használata a sprint áttekintésben és a retrospektívában

Rövid összefoglalás: Mostanra már ismeri a Sprint Review és a Retrospective közötti különbséget.

A sprint review megbeszélések és a sprint retrospektívák olyan Scrum események, amelyeken az agilis csapatok vesznek részt.

A Scrum módszertan egy agilis projektmódszertan, amelyet a fejlesztőcsapatok alkalmaznak a komplex termékfejlesztés üzleti célokkal összhangban történő irányítására.

A komplex projekteket kisebb részekre, úgynevezett sprintekre bontja. Ezek a 2-4 hetes sprintciklusok, amelyek a sprinttervezéssel kezdődnek, a termék backlogjának, azaz a csapat által elvégzendő feladatok listájának kezelésére szolgálnak, beleértve a felhasználói történeteket, hibákat, feladatokat és egyebeket.

A felhasználói történetek fontos szerepet játszanak a termék backlogjának a felhasználói szemszögből történő leírásában a Sprint review és a retrospektíva során. Vizsgáljuk meg a Scrum folyamat ezen aspektusát is.

Mik azok a felhasználói történetek?

A felhasználói történetek leírják, hogy a végfelhasználó hogyan fogja használni egy adott terméket vagy funkciót. Például egy vásárló egyszerűsíteni szeretné a vásárlási folyamatot, ezért egy e-kereskedelmi alkalmazásban kívánságlistára szeretné tenni a termékeket.

Mik azok a felhasználói történetek a Sprint Review-ban?

A Sprint Review során a felhasználói történetek képezik a hátteret, amelynek fényében a Sprint megvalósítását és befejezését megvitatják. Ezek megkönnyítik a konkrét visszajelzések fogadását, segítve a csapatokat abban, hogy megértsék, egy adott funkció vagy termék betölti-e a célját.

Valójában a felhasználói történetek segítenek a Sprint backlog előrehaladásában és biztosítják, hogy új történetek szülessenek az új követelményekhez.

Mik azok a felhasználói történetek a retrospektívában?

A Sprint retrospektívák során a felhasználói történetek nagy segítséget nyújtanak a fejlesztendő területek felismerésében. Például észreveheted, hogy bizonyos felhasználói történetek a Sprint tervezés során vártnál több időt igényelnek, és a következő Sprint során javíthatod az értékelésedet.

A felhasználói történetek konkrét példákkal segítik megérteni, miért fordultak elő bizonyos problémák, és mit tehetünk annak érdekében, hogy a jövőben elkerüljük az ilyen eseteket.

Történetpontok a felhasználói történetekben

Ezenkívül az agilis csapatok a történetpontokat használják a munka valódi méretének vagy a felhasználói történet befejezésével járó relatív kockázatnak a felmérésére.

Ezek olyan mértékegységek, amelyek meghatározzák a termékbacklogban szereplő felhasználói történetek megvalósításához szükséges munkamennyiséget. A termék- vagy szoftverfejlesztő csapatok ezt pontrendszerként használhatják a legfontosabb felhasználói történetek prioritásainak meghatározásához.

Ne feledje, hogy minél összetettebbek ezek a felhasználói történetek, annál több tervezést és problémamegoldást igényelnek.

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon és kezelje a sprinteket, és tartsa összefüggő termék-backlogját a ClickUp Backlog és Sprints sablonjával.

A ClickUp Backlogs és Sprint Template segítségével az agilis Scrum csapatok hatékonyan tudnak közösen hozzájárulni és értékelni a story pontokat.

Ha Scrum mesterként a legnagyobb kihívásod a Sprint műveletekhez kapcsolódó időigényes folyamatok kezelése, ez a sablon segíthet.

Segít egy helyen kezelni az összes távoli szoftverfejlesztési műveletet és integrációt előre elkészített nézetekkel, egyéni mezőkkel, egyéni szabályokkal és még sok mással.

A legjobb az, hogy ez a sablon előre elkészített listákat tartalmaz a sprintekhez, a hibák nyomon követéséhez és a hátralékokhoz, amelyek segítenek a feladatok szervezésében és a sprintekkel kapcsolatos összes kommunikáció egy helyen történő központosításában.

Profi tipp💡: A szoftverfejlesztő csapatok a ClickUp segítségével figyelemmel kísérhetik és felépíthetik a Sprint ciklusokat, valamint a ClickUp Sprint Reports segítségével kezelhetik a csapat teljesítményét és nyomon követhetik a Sprint céljait.

Használja a ClickUp Sprint Reports szolgáltatást, hogy nyomon kövesse a Sprint ciklusok alakulását.

Gyakori kihívások a sprint áttekintésekben és a sprint retrospektívákban

Az igazság az, hogy bármennyire is jól tervezi meg a Sprint Review-kat és a Sprint Retrospective-okat, valószínűleg néhány akadályba ütközik majd a szoftverfejlesztési folyamat során. Íme néhány gyakori kihívás, amelyekre figyelnie kell.

A Sprint Review és a demo session összetévesztése

Gyakran előfordul, hogy a csapatok tévesen kezelik a Sprint Review-t, mintha egy prezentációról lenne szó, és ezzel helytelen elvárásokat keltenek. A Sprint Review nem egy termékbemutató, hanem egy munkamegbeszélés.

A demo a Sprint Review része, de a Sprint Review ennél többet is magában foglal.

A Sprint Review során a csapatok megvitatják a fogyasztói visszajelzéseket, a kiadás előrehaladását, a költségvetést, a piackutatást stb. A Review elején egyértelmű kontextus meghatározása segít a témáknál maradni és konstruktívabbá teszi a megbeszéléseket.

Elkötelezettséget vesztett csapatok

Lemondhatjuk a héten a Sprint Review-t? kérdezte a fejlesztőcsapat.

Ha a Scrum-csapatod ezt az ürügyet használja a Sprint Review kihagyására, akkor tudod, hogy van egy probléma – valószínűleg a csapatod nem vesz részt aktívan a munkában, vagy nem lát értéket a Sprint Review-ban.

A Sprint Review kiváló alkalom arra, hogy érdemben bevonjuk az érdekelt feleket, és a Scrum csapatnak lehetősége nyílik arra, hogy áttekintse a sikereket és kudarcokat, és alkalmazkodjon azokhoz. Legalábbis elméletben.

Sajnos ez nem így van a legtöbb csapat esetében.

Néhány ok, amiért a Scrum csapatod elkötelezettségét vesztheti:

A tisztázatlanság hiánya

A rosszul felépített értekezletformátumok okozta monotonitás

Még olyan külső tényezők is, mint a stressz vagy a kiégés

A kulcs az, hogy olyan megbeszéléseket szervezzünk, ahol az üzleti érdekelt felek és a Scrum mesterek nyitottak a visszajelzésekre és az őszinte beszélgetésekre, és biztonságos környezetet teremtenek minden csapattag számára, hogy megoszthassák ötleteiket a folyamatos fejlesztésről és a kihívásokról.

További információ: 10 legjobb munkavállalói elkötelezettséget növelő tevékenység , amelyekkel visszahozhatja a szikrát a munkahelyére és erős csapatokat építhet.

Monoton retrospektívák

A retrospektívák ugyanazon ismétlődő módszerekkel történő lebonyolítása unalomhoz és elkötelezettség csökkenéshez vezet, és gátolhatja a termelékenységet.

Ahhoz, hogy frissességet csempéssz a folyamatba és a csapatokat proaktív részvételre ösztönözd, változtasd meg a feltett kérdéseket, tedd interaktívabbá a folyamatot, vagy adj hozzá néhány szórakoztató elemet.

Fontolja meg különböző formátumok felváltva történő alkalmazását, például az Each One Meets-et, ahol minden csapattag 1:1 visszajelzést adhat egymásnak, vagy a Kudo kártyákat a kollégák közötti elismeréshez. A különböző formátumok kipróbálása újdonságot visz a megbeszélésekbe és ösztönzi a jobb részvételt.

Olvassa el még: 25 szórakoztató Sprint retrospektív ötlet kipróbálásra

Retrospektívák tanulságok nélkül

Ne hagyja, hogy a Sprint retrospektívák „csak szavak, de semmi cselekvés” típusú megbeszélésekké váljanak.

Míg a Scrum csapatok megvitatják az előrehaladást és megvizsgálják, hogyan változtathatnák meg a megközelítésüket a termelékenység növelése érdekében, ennek nagy része nem kerül rögzítésre. Használjon projektmenedzsment szoftvert, hogy rögzítse a retrospektívák során elfogadott cselekvési tervek minden részletét.

Valójában agilis munkafolyamatokról és folyamatokról is brainstormingozhat, és megbeszélheti a következő lépéseket egy digitális felületen, például a ClickUp Whiteboards-on. Akár helyszínen, akár távoli munkavégzésről van szó, a Whiteboards segítségével mindenki együttműködhet és megoszthatja ötleteit.

A ClickUp Whiteboards használata a Sprint retrospektívák során megbeszélt intézkedések könnyű rögzítéséhez és végrehajtásához

A ClickUp Whiteboards segítségével a tervezési üléseket és a csapatmunkát együttműködési felületgé alakíthatja, amely lehetővé teszi, hogy egyetlen felületen helyezze el a terveket, dokumentumokat és listákat.

Ha távoli vagy hibrid csapattal dolgozol, akkor a képernyőfelvételek segítségével is tömören és pontosan tudod átadni az üzenetedet. Csak rögzíts egy rövid videót a ClickUp Clips segítségével, és oszd meg a csapatoddal. Ja, és a ClickUp Brain segítségével le is írhatsz a videókat!

Dokumentumait, listáit és egyéb forrásait ágyazza be a ClickUp Whiteboards-ba a gyors és egyszerű hozzáférés érdekében.

Profi tipp💡: Jegyzetelje le valós időben az összes ötletet és következő lépést, és jelölje be a teendőlistáján szereplő összes tételt a ClickUp Tasks segítségével, így a Whiteboardon szereplő koncepciók könnyedén nyomon követhető feladatokká alakíthatók, és semmi sem maradhat ki.

Az agilis szoftverfejlesztési életciklus (SDLC) több mozgó alkatrészt, osztályt, érdekelt felet és csapattagot foglal magában.

A Sprint Review és Retrospective megfelelő eszközei nélkül könnyen áldozatul eshet komplex folyamatoknak, amelyek szállítási késedelmekhez, költségtúllépésekhez és termékminőségi problémákhoz vezethetnek.

Ideális esetben egyetlen megbízható forrásra van szükség, egy olyan szoftverprojekt-menedzsment platformra, mint a ClickUp, amely az SDLC teljes folyamatát kezeli, a Sprint automatizálásától és Sprint jelentésektől a Sprint előrehaladásának vizualizálásáig.

Szoftvercsapatok Projektmenedzsment szoftver a ClickUp-tól, amely egyszerűsíti a teljes fejlesztési életciklust

Vessünk egy pillantást a ClickUp legfontosabb funkcióira, amelyeket az agilis csapatok kedvelnek és széles körben használnak:

ClickUp Sprints

A ClickUp all-in-one Sprints funkciója egyszerűsíti a Sprint automatizálását és a pontok kiosztását, valamint segít a Sprintek vizualizálásában és nyomon követésében burnup és burndown diagramok, kumulatív áramlás és sebességdiagramok segítségével.

Állítsd be a Sprint dátumait, oszd ki a pontokat, automatikusan helyezd át a befejezetlen munkákat a következő Sprintbe, és szinkronizáld a csapat fejlesztési tevékenységeit a technológiai eszközökkel, beleértve a GitHubot, a GitLabot vagy a BitBucketet.

Használjon testreszabható pontrendszert az alfeladatok pontjainak összesítéséhez, a megbízottak szerinti bontáshoz és a rendezéshez, hogy egy pillanat alatt nyomon követhesse a sprinteket.

Használja a ClickUp Sprints alkalmazást a teljes Sprint ciklusok kezeléséhez

ClickUp Brain

Beépített AI-asszisztensként a ClickUp Brain gyorsítja a termékdokumentáció elkészítését.

A szoftverfejlesztő csapatok AI-eszközöket használnak termékötletek, értekezletek napirendjeinek, jegyzetek, összefoglalók és ütemtervek létrehozásához, valamint a haladási jelentések automatizált elkészítéséhez.

Emellett automatikusan standup jegyzeteket is generálhat, jelentősen csökkentve az értekezletekre és frissítésekre fordított időt és energiát.

Automatizálja a dokumentáció írását AI segítségével, kövesse nyomon az előrehaladást diagramok és sprintek segítségével, és gyorsan oldja meg a kódolási hibákat a ClickUp segítségével.

„A ClickUp AI hatalmas lendületet adott csapatunknak, hogy új módszereket találjunk arra, hogyan lehet kevesebb erőfeszítéssel több munkát elvégezni” – mondta Alex McCall, a ClearCalcs műveleti igazgatója. „Marketing-, termék- és mérnöki csapataink kreatív módon írják meg az epikákat, felhasználói történeteket és még a termékkiadási megjegyzéseket is. Ez javította csapatunk kommunikációs képességeit, és gyakran segít nekünk felismerni a munkánkban rejlő ismeretlen tényezőket. Ezt úgy írnám le, mint egy láthatatlan szupererőt minden gyorsan változó, magas teljesítményű csapat számára.”

Agilis munkafolyamatok

A ClickUp rugalmas munkafolyamatai alkalmazkodnak a csapat igényeihez, függetlenül attól, hogy Kanban, Scrum vagy más módszert használnak. Hozzon létre tökéletes folyamatot bármilyen felhalmozódott munkához, automatizálja azt, és összpontosítson a stratégiai kérdésekre.

ClickUp műszerfalak

A ClickUp Dashboards segítségével összehangolhatja a Sprint Review és a Retrospective résztvevőit, a mérnököktől a termékfejlesztőkig és a vezetői csapatig.

Ezek vizuális útitervek és Sprint-jelentések, amelyek összekapcsolják a közös célok felé vezető munkát, és bemutatják az előrehaladást, a függőségeket, az akadályokat és a kiemelt fontosságú feladatokat.

A ClickUp 3. 0 Dashboards segítségével átfogó képet kaphat a projekt állásáról és a csapat vagy osztály előtt álló feladatokról.

Többet érhet el a Sprint Review és Retrospective megbeszéléseken a ClickUp segítségével

Tudod, hogy ideje váltani, amikor a megbeszéléseid, a Scrum-ceremóniák és a retrospektív megbeszélések egymást követő maratonokká válnak. Míg a Sprint Review lehetőséget kínál a termék bemutatására és az érdekelt felek támogatásának megszerzésére, a Sprint Retrospective során történik a legtöbb reflexió és folyamatos fejlesztés.

A ClickUp segítségével a Sprint ciklus kezelése gyerekjáték. A testreszabható sablonok és valós idejű visszajelzési eszközök, valamint a ClickUp funkciói, köztük a Sprint Automation, a Tasks, az agilis munkafolyamatok, a ClickUp Brain, a Whiteboards és a Dashboard biztosítják, hogy csapata mindig produktív és koncentrált legyen.

Ha szeretnéd, hogy a megbeszéléseid a rutinból produktív pillanatokká váljanak, regisztrálj ingyenesen a ClickUp-ra.