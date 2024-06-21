Sprint Review kontra Retrospective: Mi a különbség?

Ön egy szoftverfejlesztő csapatot vezet, amely több időt tölt megbeszéléseken, mint a tényleges munkával. Értékes időt és energiát pazarol azzal, hogy folyamatosan kezeli a változó követelményeket és tájékoztatja az érdekelt feleket a projekt előrehaladásáról.
Sokat tudsz azonosulni vele?
Itt jön segítségedre az agilis módszertan.
A zökkenőmentes előrehaladás biztosítása érdekében a Scrum, egy agilis projektmenedzsment módszertan, több találkozót szervez, amelyek mindegyike egy adott célt szolgál. Ezek közül a Scrum keretrendszer utolsó két lépése a Sprint Review és a Sprint Retrospective.
A végpontok közötti termékeket fejlesztő agilis csapatoknak meg kell érteniük ezeknek az agilis ceremóniáknak a szerepét, valamint a Sprint review és a Sprint retrospective közötti különbséget a projekt sikerének érdekében.
Ez az útmutató a Sprint Review és a Retrospective közötti különbségeket, a velük kapcsolatos néhány gyakori kihívást, valamint a Sprint események lebonyolításához szükséges eszközöket ismerteti.
Sprint Review és Retrospective: áttekintés
|Sprint review
|Sprint retrospektíva
|A Sprint végén kerül megrendezésre, ahol bemutatják a termékfejlesztést, és beépítik az érdekelt felek visszajelzéseit.
|A Sprint Review után a Scrum csapatok értékelik és megvitatják a munkafolyamatokat és a teljesítményt, hogy jobb munkafolyamatokat és folyamatokat alakítsanak ki a következő Sprint számára.
|A harmadik Scrum esemény, amelyet a Sprint végén tartanak
|A végső Scrum esemény, amelyet a Sprint review után tartanak
|A termék előrehaladásának áttekintése és a termék irányvonalának következő lépéseinek meghatározása
|A csapat előrehaladásának és teljesítményének értékelése
|Scrum csapat, Scrum mester, termék tulajdonos és érdekelt felek
|Scrum master, Scrum csapat és termék tulajdonos
|A „mi” kérdésre, azaz a termékre összpontosít, annak érdekében, hogy az megfeleljen az érdekelt felek vagy az ügyfelek elvárásainak.
|A „hogyanra”, azaz a folyamatra összpontosít, hogy megvitassák és beépítsék a lehetséges belső fejlesztéseket.
|1-2 óra, a sprint hosszától függően
|Általában körülbelül 1,5 óra
|Mutassa be a működő terméket az érdekelt feleknek, és frissítse a termék-backlogot.
|A folyamatok javításának megvitatása és megvalósítása
A sprint áttekintés és a retrospektíva közötti fő különbség
A sprint review és a retrospektívák fontos szerepet töltenek be az Agile Scrum keretrendszerben. Különböző célokat szolgálnak, és a sprint ciklus különböző elemeire koncentrálnak.
Íme a Sprint Review és a Retrospective közötti főbb különbségek:
Jelentés
Sprint review
A Sprint review megbeszélés a Sprint végén kerül megrendezésre, ahol a Scrum csapat tagjai és a termék tulajdonosa összegyűlnek, hogy bemutassák terméküket az érdekelt feleknek. Az érdekelt felek visszajelzései alapján a Scrum csapat felülvizsgálja a termék fejlesztését és beépíti a termék backlogot.
Retrospektíva
A retrospektíva viszont a Sprint Review után következik. A Scrum csapat összeül, hogy megbeszélje az előző Sprint teljesítményét, és elemezze a jövőbeli folyamatok javításának lehetőségeit. A retrospektív megbeszéléseken általában arról beszélgetnek, mi sikerült jól és mi nem. Ezek a megbeszélések elsősorban a csapatdinamika és a folyamatok javítására irányulnak.
A különböző csapatok különböző Sprint retrospektív példákat és modelleket követnek, hogy kipróbálják és meghatározzák, mi működik számukra a legjobban.
Például használhatja a Mad Sad Glad Sprint retrospektívát a csapatának. Ez segít kezelni a potenciális stresszfaktorokat, a folyamatot gátló tényezőket és a csapat általános hangulatát az előző Sprintben való együttműködés tekintetében.
Résztvevők
Sprint review
A Sprint Review-ban a Scrum csapat, az érdekelt felek és a termék tulajdonos vesznek részt.
- A Scrum csapat tagjai bemutatják a termékfejlesztést az érdekelt feleknek. Visszajelzést kapnak tőlük, és megosztják a fejlesztési folyamat során felmerült kihívásokat.
- A termék tulajdonos gondoskodik arról, hogy a termék backlogot az érdekelt felek visszajelzései alapján módosítsák.
Retrospektíva
A Sprint retrospektív megbeszélésen csak a Scrum csapat vesz részt. Ez egy nyílt megbeszélés a Scrum csapat tagjaival a fejlesztendő területekről és a meglátásokról, külső résztvevők nélkül.
Fókusz
Sprint review
Az egyes Sprint végén tartott Sprint Review a szállított eredményekre összpontosít. A csapat értékeli, hogy a munkaterhelés elosztása méltányos volt-e, elérték-e a célkitűzést, és szükséges-e módosítani a „szállított” és „kész” fogalmát.
Retrospektíva
A sprint retrospektíva a folyamatra és a megvalósítás emberi oldalára összpontosít. Míg a sprint a csapatmunkáról szól, a retrospektíva megkísérli azonosítani a fejlesztésre szoruló területeket, a sikert esetlegesen befolyásoló problémákat, valamint hogyan lehetne javítani a következő sprintek során.
Minden retrospektívában apróbb javítási lehetőségeket keresünk, hogy az idő múlásával ezek a kis javítások összességében jelentős eredményeket hozzanak.
Szerkezet és a találkozó napirendje
Sprint review
- A fejlesztőket is magában foglaló Scrum-csapat bemutatja a terméket és/vagy funkciót az érdekelt feleknek.
- A csapat egyértelműen meghatározza, hogy a Sprint célkitűzés teljesült-e vagy sem, és elmagyarázza, mi nem készült el.
- Ezt követően az érdekelt felek megosztják visszajelzéseiket és kérdéseket tesznek fel a Scrum csapatnak.
- A fejlesztőcsapat, az érdekelt felek és a termék tulajdonosának segítése érdekében fontos információk, például ügyféladatok és piaci igények megosztása, amelyek hasznosak lehetnek a következő Sprint ciklusokban és fejlesztési projektekben.
A Sprint Review megbeszélés napirendje a következőképpen fog kinézni:
|Nyissa meg az értekezletet
|Kezdje üdvözléssel és egy rövid bemutatással a felülvizsgálathoz!
|Az érdekelt felek bemutatása
|Gyorsan mutassa be az összes érdekelt felet, hogy a csapat tudja, kik vannak jelen.
|Állítsa be a kontextust
|A Scrum master fogja összeállítani a találkozó napirendjét.
|A termékfejlesztések áttekintése
|A Scrum fejlesztőcsapat bemutatja a megvalósított fejlesztéseket, és előfordulhat, hogy bemutatót tart a termékről/funkcióról.
|Termék visszajelzés
|Az érdekelt felek megosztják visszajelzéseiket, és mindenki megvitatja, mi működött és mi nem, valamint meghatározzák a folyamatos fejlesztés lehetőségeit.
|Backlog felülvizsgálat
|A termék tulajdonos áttekinti a termék backlogot és meghatározza a befejezési határidőket.
A ClickUp Sprint Review Meeting Agenda Template segít hatékonyan lebonyolítani és dokumentálni a Sprint review meetingeket.
Íme, hogyan javítja ez a kezdőknek is megfelelő Sprint tervezési értekezlet sablon az agilis fejlesztési folyamatot:
- Gyorsan és egyszerűen tervezze meg és rangsorolja a közelgő sprintek feladatait
- Gyűjtsön értékes visszajelzéseket a csapat tagjaitól és az érdekelt felektől strukturált módon
- A Sprint előrehaladásának és eredményeinek értékelése
- A szűk keresztmetszetek és akadályok azonosítása és kezelése
- Növelje az átláthatóságot, a felelősségvállalást, az eredményeket és az elkötelezettséget az eredmények elismerésével és ünneplésével.
Retrospektíva
Mivel ez egy belső megbeszélés, nincs rögzített módja ezeknek a megbeszéléseknek a lebonyolítására.
- A Scrum csapat tagjai a Sprint retrospektívákat használják, hogy tisztázzák az előrehaladást, értékeljék a munkafolyamatokat és a folyamatokat, valamint feltárják a hibákat és azok megoldási lehetőségeit.
- Ezeknek a megbeszéléseknek általában van egy meghatározott időkerete, hogy biztosítsák a produktivitást és a lényegre való összpontosítást.
- Különböző Sprint retrospektív formátumokkal dolgozhat, mint például a Mad Glad Sad, Mountain Climber és Sailboat retrospektív, hogy áttekintse és reflektáljon a Sprint ciklusára.
A Sprint retrospektív megbeszélések napirendje a következő:
|Jégtörő foglalkozás
|Kezdje azzal, hogy felvázolja az egyes személyek hátterét. Hozzon létre egy pszichológiailag biztonságos teret, hogy a tagok nyíltan megoszthassák és megvitathassák a kihívásokat.
|Reflexió fázis
|Használjon retrospektív sablont, hogy átgondolja, mi működött jól és mi nem.
|Visszajelzések szervezése
|Értékelje és csoportosítsa a visszajelzéseket közös témákba, hogy az elemzés egyszerűbb legyen.
|Szavazás
|A csapat tagjai szavaznak azokról a kérdésekről, amelyeket a leg sürgetőbbnek tartanak.
|Megbeszélés a cselekvési tervről
|Priorizálja a legtöbb szavazatot kapott kérdéseket, vizsgálja meg őket alaposan, és készítsen konkrét tervet azok megoldására a következő Sprintben.
Használja a ClickUp Sprint Retrospektív Brainstorm sablonját a következőkre:
- A Sprint előrehaladásának áttekintése és elemzése
- Ötleteljünk, hogyan lehetne javítani a Sprint eredményeit
- Több Sprint áttekintésével azonosítsa a teljesítmény trendjeit
- Kövesse nyomon a célok elérését az agilis Scrum módszerrel
- Fedezze fel a csapat morálját, előrehaladását és termelékenységét befolyásoló problémákat
- Ösztönözze a nyílt és őszinte párbeszédet biztonságos környezetben
Agile és Scrum használata a sprint áttekintésben és a retrospektívában
Rövid összefoglalás: Mostanra már ismeri a Sprint Review és a Retrospective közötti különbséget.
A sprint review megbeszélések és a sprint retrospektívák olyan Scrum események, amelyeken az agilis csapatok vesznek részt.
A Scrum módszertan egy agilis projektmódszertan, amelyet a fejlesztőcsapatok alkalmaznak a komplex termékfejlesztés üzleti célokkal összhangban történő irányítására.
A komplex projekteket kisebb részekre, úgynevezett sprintekre bontja. Ezek a 2-4 hetes sprintciklusok, amelyek a sprinttervezéssel kezdődnek, a termék backlogjának, azaz a csapat által elvégzendő feladatok listájának kezelésére szolgálnak, beleértve a felhasználói történeteket, hibákat, feladatokat és egyebeket.
A felhasználói történetek fontos szerepet játszanak a termék backlogjának a felhasználói szemszögből történő leírásában a Sprint review és a retrospektíva során. Vizsgáljuk meg a Scrum folyamat ezen aspektusát is.
Mik azok a felhasználói történetek?
A felhasználói történetek leírják, hogy a végfelhasználó hogyan fogja használni egy adott terméket vagy funkciót. Például egy vásárló egyszerűsíteni szeretné a vásárlási folyamatot, ezért egy e-kereskedelmi alkalmazásban kívánságlistára szeretné tenni a termékeket.
Mik azok a felhasználói történetek a Sprint Review-ban?
A Sprint Review során a felhasználói történetek képezik a hátteret, amelynek fényében a Sprint megvalósítását és befejezését megvitatják. Ezek megkönnyítik a konkrét visszajelzések fogadását, segítve a csapatokat abban, hogy megértsék, egy adott funkció vagy termék betölti-e a célját.
Valójában a felhasználói történetek segítenek a Sprint backlog előrehaladásában és biztosítják, hogy új történetek szülessenek az új követelményekhez.
Mik azok a felhasználói történetek a retrospektívában?
A Sprint retrospektívák során a felhasználói történetek nagy segítséget nyújtanak a fejlesztendő területek felismerésében. Például észreveheted, hogy bizonyos felhasználói történetek a Sprint tervezés során vártnál több időt igényelnek, és a következő Sprint során javíthatod az értékelésedet.
A felhasználói történetek konkrét példákkal segítik megérteni, miért fordultak elő bizonyos problémák, és mit tehetünk annak érdekében, hogy a jövőben elkerüljük az ilyen eseteket.
Történetpontok a felhasználói történetekben
Ezenkívül az agilis csapatok a történetpontokat használják a munka valódi méretének vagy a felhasználói történet befejezésével járó relatív kockázatnak a felmérésére.
Ezek olyan mértékegységek, amelyek meghatározzák a termékbacklogban szereplő felhasználói történetek megvalósításához szükséges munkamennyiséget. A termék- vagy szoftverfejlesztő csapatok ezt pontrendszerként használhatják a legfontosabb felhasználói történetek prioritásainak meghatározásához.
Ne feledje, hogy minél összetettebbek ezek a felhasználói történetek, annál több tervezést és problémamegoldást igényelnek.
A ClickUp Backlogs és Sprint Template segítségével az agilis Scrum csapatok hatékonyan tudnak közösen hozzájárulni és értékelni a story pontokat.
Ha Scrum mesterként a legnagyobb kihívásod a Sprint műveletekhez kapcsolódó időigényes folyamatok kezelése, ez a sablon segíthet.
Segít egy helyen kezelni az összes távoli szoftverfejlesztési műveletet és integrációt előre elkészített nézetekkel, egyéni mezőkkel, egyéni szabályokkal és még sok mással.
A legjobb az, hogy ez a sablon előre elkészített listákat tartalmaz a sprintekhez, a hibák nyomon követéséhez és a hátralékokhoz, amelyek segítenek a feladatok szervezésében és a sprintekkel kapcsolatos összes kommunikáció egy helyen történő központosításában.
Profi tipp💡: A szoftverfejlesztő csapatok a ClickUp segítségével figyelemmel kísérhetik és felépíthetik a Sprint ciklusokat, valamint a ClickUp Sprint Reports segítségével kezelhetik a csapat teljesítményét és nyomon követhetik a Sprint céljait.
Gyakori kihívások a sprint áttekintésekben és a sprint retrospektívákban
Az igazság az, hogy bármennyire is jól tervezi meg a Sprint Review-kat és a Sprint Retrospective-okat, valószínűleg néhány akadályba ütközik majd a szoftverfejlesztési folyamat során. Íme néhány gyakori kihívás, amelyekre figyelnie kell.
A Sprint Review és a demo session összetévesztése
Gyakran előfordul, hogy a csapatok tévesen kezelik a Sprint Review-t, mintha egy prezentációról lenne szó, és ezzel helytelen elvárásokat keltenek. A Sprint Review nem egy termékbemutató, hanem egy munkamegbeszélés.
A demo a Sprint Review része, de a Sprint Review ennél többet is magában foglal.
A Sprint Review során a csapatok megvitatják a fogyasztói visszajelzéseket, a kiadás előrehaladását, a költségvetést, a piackutatást stb. A Review elején egyértelmű kontextus meghatározása segít a témáknál maradni és konstruktívabbá teszi a megbeszéléseket.
Elkötelezettséget vesztett csapatok
Lemondhatjuk a héten a Sprint Review-t? kérdezte a fejlesztőcsapat.
Ha a Scrum-csapatod ezt az ürügyet használja a Sprint Review kihagyására, akkor tudod, hogy van egy probléma – valószínűleg a csapatod nem vesz részt aktívan a munkában, vagy nem lát értéket a Sprint Review-ban.
A Sprint Review kiváló alkalom arra, hogy érdemben bevonjuk az érdekelt feleket, és a Scrum csapatnak lehetősége nyílik arra, hogy áttekintse a sikereket és kudarcokat, és alkalmazkodjon azokhoz. Legalábbis elméletben.
Sajnos ez nem így van a legtöbb csapat esetében.
Néhány ok, amiért a Scrum csapatod elkötelezettségét vesztheti:
- A tisztázatlanság hiánya
- A rosszul felépített értekezletformátumok okozta monotonitás
- Még olyan külső tényezők is, mint a stressz vagy a kiégés
A kulcs az, hogy olyan megbeszéléseket szervezzünk, ahol az üzleti érdekelt felek és a Scrum mesterek nyitottak a visszajelzésekre és az őszinte beszélgetésekre, és biztonságos környezetet teremtenek minden csapattag számára, hogy megoszthassák ötleteiket a folyamatos fejlesztésről és a kihívásokról.
További információ: 10 legjobb munkavállalói elkötelezettséget növelő tevékenység , amelyekkel visszahozhatja a szikrát a munkahelyére és erős csapatokat építhet.
Monoton retrospektívák
A retrospektívák ugyanazon ismétlődő módszerekkel történő lebonyolítása unalomhoz és elkötelezettség csökkenéshez vezet, és gátolhatja a termelékenységet.
Ahhoz, hogy frissességet csempéssz a folyamatba és a csapatokat proaktív részvételre ösztönözd, változtasd meg a feltett kérdéseket, tedd interaktívabbá a folyamatot, vagy adj hozzá néhány szórakoztató elemet.
Fontolja meg különböző formátumok felváltva történő alkalmazását, például az Each One Meets-et, ahol minden csapattag 1:1 visszajelzést adhat egymásnak, vagy a Kudo kártyákat a kollégák közötti elismeréshez. A különböző formátumok kipróbálása újdonságot visz a megbeszélésekbe és ösztönzi a jobb részvételt.
Olvassa el még: 25 szórakoztató Sprint retrospektív ötlet kipróbálásra
Retrospektívák tanulságok nélkül
Ne hagyja, hogy a Sprint retrospektívák „csak szavak, de semmi cselekvés” típusú megbeszélésekké váljanak.
Míg a Scrum csapatok megvitatják az előrehaladást és megvizsgálják, hogyan változtathatnák meg a megközelítésüket a termelékenység növelése érdekében, ennek nagy része nem kerül rögzítésre. Használjon projektmenedzsment szoftvert, hogy rögzítse a retrospektívák során elfogadott cselekvési tervek minden részletét.
Valójában agilis munkafolyamatokról és folyamatokról is brainstormingozhat, és megbeszélheti a következő lépéseket egy digitális felületen, például a ClickUp Whiteboards-on. Akár helyszínen, akár távoli munkavégzésről van szó, a Whiteboards segítségével mindenki együttműködhet és megoszthatja ötleteit.
A ClickUp Whiteboards segítségével a tervezési üléseket és a csapatmunkát együttműködési felületgé alakíthatja, amely lehetővé teszi, hogy egyetlen felületen helyezze el a terveket, dokumentumokat és listákat.
Ha távoli vagy hibrid csapattal dolgozol, akkor a képernyőfelvételek segítségével is tömören és pontosan tudod átadni az üzenetedet. Csak rögzíts egy rövid videót a ClickUp Clips segítségével, és oszd meg a csapatoddal. Ja, és a ClickUp Brain segítségével le is írhatsz a videókat!
Profi tipp💡: Jegyzetelje le valós időben az összes ötletet és következő lépést, és jelölje be a teendőlistáján szereplő összes tételt a ClickUp Tasks segítségével, így a Whiteboardon szereplő koncepciók könnyedén nyomon követhető feladatokká alakíthatók, és semmi sem maradhat ki.
Eszközök a sprint-áttekintések és retrospektívák lebonyolításához
Az agilis szoftverfejlesztési életciklus (SDLC) több mozgó alkatrészt, osztályt, érdekelt felet és csapattagot foglal magában.
A Sprint Review és Retrospective megfelelő eszközei nélkül könnyen áldozatul eshet komplex folyamatoknak, amelyek szállítási késedelmekhez, költségtúllépésekhez és termékminőségi problémákhoz vezethetnek.
Ideális esetben egyetlen megbízható forrásra van szükség, egy olyan szoftverprojekt-menedzsment platformra, mint a ClickUp, amely az SDLC teljes folyamatát kezeli, a Sprint automatizálásától és Sprint jelentésektől a Sprint előrehaladásának vizualizálásáig.
Vessünk egy pillantást a ClickUp legfontosabb funkcióira, amelyeket az agilis csapatok kedvelnek és széles körben használnak:
ClickUp Sprints
A ClickUp all-in-one Sprints funkciója egyszerűsíti a Sprint automatizálását és a pontok kiosztását, valamint segít a Sprintek vizualizálásában és nyomon követésében burnup és burndown diagramok, kumulatív áramlás és sebességdiagramok segítségével.
Állítsd be a Sprint dátumait, oszd ki a pontokat, automatikusan helyezd át a befejezetlen munkákat a következő Sprintbe, és szinkronizáld a csapat fejlesztési tevékenységeit a technológiai eszközökkel, beleértve a GitHubot, a GitLabot vagy a BitBucketet.
Használjon testreszabható pontrendszert az alfeladatok pontjainak összesítéséhez, a megbízottak szerinti bontáshoz és a rendezéshez, hogy egy pillanat alatt nyomon követhesse a sprinteket.
ClickUp Brain
Beépített AI-asszisztensként a ClickUp Brain gyorsítja a termékdokumentáció elkészítését.
A szoftverfejlesztő csapatok AI-eszközöket használnak termékötletek, értekezletek napirendjeinek, jegyzetek, összefoglalók és ütemtervek létrehozásához, valamint a haladási jelentések automatizált elkészítéséhez.
Emellett automatikusan standup jegyzeteket is generálhat, jelentősen csökkentve az értekezletekre és frissítésekre fordított időt és energiát.
„A ClickUp AI hatalmas lendületet adott csapatunknak, hogy új módszereket találjunk arra, hogyan lehet kevesebb erőfeszítéssel több munkát elvégezni” – mondta Alex McCall, a ClearCalcs műveleti igazgatója.
„Marketing-, termék- és mérnöki csapataink kreatív módon írják meg az epikákat, felhasználói történeteket és még a termékkiadási megjegyzéseket is. Ez javította csapatunk kommunikációs képességeit, és gyakran segít nekünk felismerni a munkánkban rejlő ismeretlen tényezőket. Ezt úgy írnám le, mint egy láthatatlan szupererőt minden gyorsan változó, magas teljesítményű csapat számára.”
Agilis munkafolyamatok
A ClickUp rugalmas munkafolyamatai alkalmazkodnak a csapat igényeihez, függetlenül attól, hogy Kanban, Scrum vagy más módszert használnak. Hozzon létre tökéletes folyamatot bármilyen felhalmozódott munkához, automatizálja azt, és összpontosítson a stratégiai kérdésekre.
ClickUp műszerfalak
A ClickUp Dashboards segítségével összehangolhatja a Sprint Review és a Retrospective résztvevőit, a mérnököktől a termékfejlesztőkig és a vezetői csapatig.
Ezek vizuális útitervek és Sprint-jelentések, amelyek összekapcsolják a közös célok felé vezető munkát, és bemutatják az előrehaladást, a függőségeket, az akadályokat és a kiemelt fontosságú feladatokat.
Többet érhet el a Sprint Review és Retrospective megbeszéléseken a ClickUp segítségével
Tudod, hogy ideje váltani, amikor a megbeszéléseid, a Scrum-ceremóniák és a retrospektív megbeszélések egymást követő maratonokká válnak. Míg a Sprint Review lehetőséget kínál a termék bemutatására és az érdekelt felek támogatásának megszerzésére, a Sprint Retrospective során történik a legtöbb reflexió és folyamatos fejlesztés.
A ClickUp segítségével a Sprint ciklus kezelése gyerekjáték. A testreszabható sablonok és valós idejű visszajelzési eszközök, valamint a ClickUp funkciói, köztük a Sprint Automation, a Tasks, az agilis munkafolyamatok, a ClickUp Brain, a Whiteboards és a Dashboard biztosítják, hogy csapata mindig produktív és koncentrált legyen.
Ha szeretnéd, hogy a megbeszéléseid a rutinból produktív pillanatokká váljanak, regisztrálj ingyenesen a ClickUp-ra.