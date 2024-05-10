20 sprint retrospektív ötlet, hogy agilis csapata elkötelezett maradjon

Ismétlődő hatékonysági problémákat tapasztal egymást követő projektekben? A retrospektív ötletek megválasztása meghatározhatja, hogy mennyire hatékonyan tudja megoldani ezeket a termelékenységi hiányosságokat.

A sprint retrospektívák egy módszerek a múltbeli eredmények áttekintésére és a fejlesztendő területek azonosítására. Ha azonban a csapat tagjai úgy érzik, hogy a retrospektíva formátuma változatosabb, produktívabb és a tényleges eredményekhez kapcsolódóbb lehetne, az apátiához és passzív részvételhez vezethet.

Keressen olyan módszereket, amelyekkel játékossá teheti a sprint retrospektív megbeszéléseket, és élvezetesebbé teheti azokat minden csapattag számára.

Projektmenedzserként vagy scrum masterként a retrospektív megbeszéléseket szórakoztatóvá kell tennie, hogy növelje az elkötelezettséget. Ez segít a csapatnak abban, hogy együttműködjön, ahelyett, hogy egymással versengene. Tegye a következő retrospektív megbeszélést nyugodtá és emlékezetessé, hogy a csapat morálja magas legyen, különösen a gyors tempójú, agilis környezetben.

Íme 20 sprint retrospektív ötlet, amelyekkel csapatát motiváltan tudja tartani.

20 sprint retrospektív ötlet a következő megbeszéléshez

A motiváció hiányának leküzdéséhez a következőkre van szükség:

Aktívan mutassa be, hogy ezek a munkamenetek milyen kézzelfogható fejlesztésekhez vezetnek.

Gondoskodjon változatos és interaktív retrospektív formátumokról, hogy a megbeszélések mindig frissek maradjanak.

Támogassa az inkluzív légkört, ahol minden csapattag úgy érzi, hogy meghallgatják és értékelik a véleményét.

Ez a 20 sprint retrospektív ötlet új életre kelti a képzelőerőt a csapat retrospektív tevékenységekhez való hozzáállásában. 👇

1. Fokozatos retrospektívák

A fokozatos retrospektívák tökéletesek azoknak a csapatoknak, amelyek úgy érzik, hogy retrospektíváik inkább ötletekhez vezetnek, mint azok megvalósításához.

Ezek a retrospektívák négy napon át tartanak. Az első napon összegyűjti az adatokat, hogy egy helyen összeállítsa a csapattagok válaszait. A második napon egy szavazás segítségével azonosítja a prioritási területeket a kollektív vélemények alapján.

A harmadik napon nyílt megbeszélések és brainstorming zajlik a megvalósítható megoldások kidolgozása érdekében. Végül, a negyedik napon zárja le a retrospektívát azzal, hogy megkéri az alkalmazottakat, hogy vállaljanak konkrét intézkedéseket.

Nézze meg a standard sprinttervezési protokollokat, hogy képet kapjon az egyes lépésekről.

2. Tetszett, tanultam, hiányzott, vágytam (4L)

A 4L-modell áttekinti a korábbi sprintek pozitív és negatív eredményeit.

A csapat tagjainak válaszait négy oszlopba oszthatja, hogy értékelje, mi tetszett nekik, mit tanultak, mi hiányzott és mit szerettek volna.

Számítson változatos perspektívákra a munkavállalói hierarchia különböző tagjaitól. Ez egy értékes utólagos elemzés, amely magában foglalja a visszajelzések gyűjtését és annak feltárását, hogy hogyan befolyásolták a belső és külső tényezők a scrum csapatát.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp 4Ls retrospektív sablonja úgy lett kialakítva, hogy segítsen Önnek a projektek csapatával való áttekintésében és a folyamatok javításában.

A ClickUp 4Ls Retro sablonja lehetővé teszi csapatának, hogy mélyebben elmerüljön az utolsó projekt tanulságaiban. Ez a retrospektív sablon lehetővé teszi, hogy:

Gyűjtsön egyéni visszajelzéseket, és állítson össze egy összefoglaló változatot!

Keresse meg azokat a részlegeket, amelyek fejlesztésre szorulnak

Felszerelje csapatát az ismétlődő problémák felismerésére és megoldására

Brainstorming és minden tag véleményének átgondolása

3. Hőlégballonos retrospektíva

Ha a viták játékosításáról beszélünk, ez a sprint retrospektív ötlet pontosan illik ide. Értékelje az utolsó sprintjét úgy, hogy csapata véleményét egy hőlégballon közvetlen környezetéhez kapcsolja.

A hőlégballonos retrospektívában a napos égbolt a közelgő pozitív eseményeket jelzi, a forró levegő pedig azokat a tevékenységeket és mutatókat, amelyek előreviszik a csapatot.

Hasonlóképpen, a viharos felhők a projektfolyamatban előforduló gyakori visszaeséseket jelzik, amelyek gátolják a folyamatot, míg a homokzsákok a csapatot az első fokozatban tartják.

4. Agilis történet

Az agilis történetek a felhasználói történeteket veszik figyelembe, hogy több csapattag véleményét is megfejtsék. Ez a retrospektív ötlet ciklikus jellege alkalmas véleménygyűjtésre és a tervezési változtatások kezelésére egy agilis környezetben.

A tapasztalt scrum mesterek gyakran alkalmazzák ezt a módszert az érdekelt felek és a termékfejlesztő részlegek közötti átlátható kommunikáció fenntartása érdekében.

Az agilis történet retrospektív sablon új funkciók brainstormingjával indul, majd minden fejlesztendő funkcióhoz mini-feladatok létrehozásával folytatódik. Segítségével rövid idő alatt könnyen befogadható történeteket lehet írni a különböző funkciókról.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp Agile Story Retrospective Template sablonja segít ötleteket rögzíteni és a tervezési változásokat kezelni egy agilis környezetben.

A ClickUp Agile Story Template ideális a csapattagok különböző perspektíváinak tanulmányozásához a múltbeli projektekkel kapcsolatban. Ez a retrospektív sablon lehetővé teszi, hogy:

Javítsa a kommunikációt az érdekelt felek és csapata között

Szűkítse le projektfejlesztési folyamatait új funkciók segítségével

Havi rendszerességgel tartson megbeszéléseket a haladás és a hatékonysági hiányosságok elemzésére.

Osztályozza a feladatokat, hogy javítsa csapata általános koherenciáját.

Olvassa el még: Agilis eszközök, amelyeket csapatának használnia kellene

5. Húsvéti tojáskeresés

Tartsa be a húsvéti tojások feltörését, miközben csapata szupergyors folyamatfejlesztési intézkedéseket keres ezen retrospektív ötlet segítségével.

Helyezze működésbe ezt a húsvéti retrospektív témát azáltal, hogy meghatározza a kincses térképét, a feltört tojást, a varázstoji és az aranytoji. 🪺

Így használhatja ezeket a szórakoztató elemeket:

A kincses térkép megkönnyítette a megoldás keresését.

A feltört tojás azonosítja azokat a problémákat, amelyek kihívást jelentettek.

A varázslatos tojás második esélyt ad Önnek, lehetővé téve, hogy kiválasszon valamit, amit megváltoztatna, ha újra megcsinálhatná a projektet.

Az aranytojás arra utal, hogy ki vagy mi érdemelte meg a koronát az utolsó sprintben. Egy személy vagy egy folyamat volt az? Hogyan fordította ez a projektet a kedvező irányba?

6. Indítás, leállítás és folytatás

Ez az egyik legnépszerűbb és legpraktikusabb formája a retrospektívák lebonyolításának.

Ehhez meg kell kérdezni a csapatot:

Mit kellene elkezdenünk?

Mit tegyünk most, hogy le kell állnunk?

Mit csinálunk jelenleg, amit folytatnunk kellene?

Ez az ötlet segíthet javítani az időgazdálkodási gyakorlatokat és csökkenteni a működési költségeket.

Töltse le ezt a sablont A Start-Stop-Continue táblázat növeli a termelékenységet, azonosítja a fejlesztésre szoruló területeket, elősegíti a csapatszellemet és az együttműködést, valamint méri az előrehaladást, és még számos más előnnyel jár mindkét csapat tagjai számára.

A ClickUp Start Stop Continue sablonja betekintést nyújt abba, hogy a csapatának mely tevékenységeket vagy folyamatokat kell elkezdenie, leállítania és folytatnia. Ez a retrospektív sablon lehetővé teszi, hogy:

Támogassa az önreflexió kultúráját minden projekt után

Ösztönözze a csapatokat, hogy figyelmesen kövessék nyomon, mi működik és mi nem.

Azonosítsa és fejlessze a jól működő folyamatokat

Ismerje fel azokat a részlegeket, amelyek megsokszorozhatják nyereségét

Fontolja meg, hogy többet tanuljon a különböző scrum eszközökről és scrum munkafolyamatokról, hogy megfontolt döntéseket hozhasson arról, mely tevékenységeket indítson el, állítson le vagy folytasson.

7. A rockzenekar 🎸

Használja ezt a formátumot, ha agilis csapata rendszeresen támaszkodik retrospektívákra. Ez inkább egy beszámolónak tekinthető a teljesítményéről.

Hogy érdekesebbé tegye, adjon nevet a csapatának, vagy hagyja, hogy a csapat tagjai találjanak ki egyet! Most használja a rockzenekar metaforáit, hogy értékelje a csapat teljesítményét.

Értékelje a „helyzetet”, vagyis azt, hogy a csapata hogyan teljesítette feladatait.

Lépjen tovább a „backstage” beállításra, és elemezze, mi történt a kulisszák mögött, azaz azokat a dolgokat, amelyekről csak néhány csapattag tud.

Hangsúlyozza a „útépítő csapat” szerepét, hogy emberibbé tegye a folyamatot. Kinek a hozzájárulása volt kiemelkedő, és kinek volt hatástalan?

Végül használja a „setlist” listát, hogy madártávlatból megfigyelje teljesítményét, és pontosan meghatározza a fejlesztendő területeket.

A ClickUp projektmenedzsment eszköze felügyeli a rockzenekar retrospektívájának teljes láncolatát, a belső feladatmegoldástól a háttérben egészen addig, hogy melyik road crew tag volt a legproduktívabb.

8. Projektmenedzsment tanulságok

Ez a retro médium figyelemmel kíséri és rögzíti a csapat sikeres intézkedéseit, hogy azokat a jövőbeli sprintekben megismételhessék. A helytelen intézkedések azonosítása és megelőzése mellett tisztán láthatja, hogyan haladt a projekt.

A kulcsfontosságú tanulságokra összpontosít, és azokat dokumentálja, hogy könnyebben megoszthatók legyenek.

Akár Önhez hasonló scrum mesterek, akár sprint csapatok számára, ez a módszer hatalmas lehetőségeket kínál a folyamatok fejlesztésére.

Ezenkívül fontolóra vehet egy projektmenedzsment eszköz használatát is, hogy pontosságát és termelékenységét a legmagasabb szinten tartsa. 📈

Töltse le ezt a sablont A ClickUp projektmenedzsment tanulságok retrospektív sablonja úgy lett kialakítva, hogy segítsen nyomon követni az egyes projektek során szerzett tanulságokat.

A ClickUp projektmenedzsment tanulságok sablonja információkat tartalmaz a projekt eredményét befolyásoló sikerekről és kudarcokról. Ezt a retrospektív sablont a következőkre is felhasználhatja:

Az egyes korábbi projektekből nyert ígéretes tanulságok megjegyzése

Vizuális nyomonkövető eszközök használata a projekt előrehaladásának figyelemmel kísérésére

A problémák korai felismerése a projekt jövőbeli zavarainak elkerülése érdekében

Dokumentálja a hibákat, hogy elkerülje azok megismétlődését.

9. Megtartani, elvetni, elindítani

Ez a módszer figyelembe veszi, hogy mit szeretne megtartani és mit szeretne elvetni, majd új utakat kínál a felfedezésre. Ez a retrospektív folyamat nem csupán logikus, hanem intuitív is, és olyan változásokat is magában foglal, amelyek a sprint csapatot az első helyre helyezik.

Kiküszöböli a nem működő elemeket és ötvözi a meglévő módszereket innovatív projektmenedzsment koncepciókkal.

Ez az értékelési technika elég egyszerű ahhoz, hogy a kedvenc retrospektív eszközeivel is használhassa.

10. Vitorlás retrospektíva

A vitorlás retrospektíva szórakoztató módon ösztönzi az ötleteket és véleményeket a múltbeli sprintről. ⛵️

Ebben a megközelítésben az agilis csapatok csapattagjaikat olyan tengerészeknek képzelik el, akik egy csónakot eveznek egy elhagyatott sziget felé. Legyen a sziget a célja; a szél pedig azt jelképezi, ami előreviszi.

A metaforát folytatva: a horgony visszatartja a csapatot, a jéghegy pedig akadályozza az utat és kockázatokat jelent.

Ez a módszer segít a csapatoknak célorientáltan dolgozni és kommunikálni, miközben megőrzi a könnyed hangulatot.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp vitorlás retrospektív sablonja úgy lett kialakítva, hogy segítsen a projekt vizualizálásában és kezelésében a kezdetektől a befejezésig.

A ClickUp Sailboat Template sablonja játékossá teszi a csapat teljes retrospektív folyamatát. A retrospektív sablon segítségével:

Használjon vizuális jelzéseket, hogy kreatív ötleteket szerezzen csapatától.

Állítson fel célokat és feladatokat a csapata kapacitásának megfelelően

Végezzen átfogó elemzést az összes csapattag részvételével.

Határozza meg a projekt eredményének eléréséhez vezető út térképét!

11. Ámor retrospektívája

Nem kell mindig csak az eredményekről és nem az elismerésről szólnia. Ez a retrospektív ötlet előtérbe helyezi a nagy hatással bíró és nagy értékű munkák elismerését a hátrányokkal szemben.

Kezdje azzal, hogy ösztönzi agilis csapatát, hogy ismerjék el, hogyan változtattak a dolgok menetén az utolsó sprint során. Ezután fejezze ki csodálatát minden kollégája egy-egy konkrét tulajdonsága iránt. A hangsúlyt helyezze a 80:20 arányú elismerésre és javaslatokra.

Zárja le a munkamenetet azzal, hogy megkérdezi mindenkitől, mi tetszett nekik az utolsó sprintben, és mit szeretnének, ha a csapat elérne vagy megszerezne a következő sprintben.

Ne felejtsen el sprint sebességdiagrammal dolgozni, hogy megbecsülje a jövőbeli sprintek hatókörét, és lépést tartson az érdekelt felek elvárásaival.

Készítsen jobb becsléseket a ClickUp sebességtartományának testreszabásával.

12. Sprint retrospektív brainstorming

Tökéletes a szabadon folyó párbeszédhez, ez a retro könnyedén összegyűjti a csapattagok kollektív véleményét, hogy egységes víziót alkosson. Nyomon követheti az eredményeket a csapat általános szándékához képest, és felfedezheti, mi rontja a csapat morálját.

A sprint retrospektív brainstorming sablon hat könnyen követhető lépésre bontja a tevékenységet.

Célok kitűzése Határozza meg a témát és a témakört Téma-releváns feladatok létrehozása és kiosztása Visszajelzések összegyűjtése Elemezze a véleményeket és Készítsen cselekvési tervet

Töltse le ezt a sablont A ClickUp Sprint Retrospektív Brainstorm sablonja úgy lett kialakítva, hogy segítse a csapatokat az elért eredmények és kihívások átgondolásában.

A ClickUp Sprint Retrospektív Brainstorm sablonja felkészíti csapatát a folyamatos fejlesztésre és a jobb projektkoordinációra. Ez a sablon lehetővé teszi, hogy:

Gyűjtse össze az összes csapattag véleményét egyetlen képernyőn.

Felfedje a csapat teljesítményét negatívan befolyásoló szűk keresztmetszeteket

Használja az értesítéseket a megoldások nyomon követéséhez és a folyamatok változásainak nyomon követéséhez.

Készítsen megvalósítható stratégiákat, hogy javítsa csapata következő sprintjét!

13. Őrült, szomorú, boldog

Sokat tanulhat a múltbeli projektekről, ha megvizsgálja alkalmazottai véleményének érzelmi aspektusait.

Ahelyett, hogy a cselekedeteiket tanulmányozná, inkább azt vizsgálja, hogyan érezték magukat. Ez általában feltárja azokat a nagyobb problémákat, amelyek a korábbi sprintek során stresszt okoztak a csapatának.

Ez az ötlet a „dühös, szomorú, boldog” retrospektíva mögött áll. Itt arra kéri a résztvevőket, hogy mondják el, mi okozott nekik frusztrációt vagy bosszúságot (dühös), mi okozott csalódást (szomorú), és mi hozott boldogságot vagy büszkeséget (boldog).

14. Aszinkron retrospektíva

Ahogy a neve is mutatja, az aszinkron retrospektíva megkíméli csapatát a munkafolyamatok ütemezésének és megszakításának kellemetlenségeitől. Ez ideális megoldás, különösen az időzónák között elosztott csapatok számára.

Ez a módszer nemcsak azt a szabadságot biztosítja számukra, hogy saját idejükben és térben válaszoljanak, hanem megakadályozza azt is, hogy az egyéni ötleteket befolyásolják a munkatársak véleményei.

Ez a retro lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy akkor vegyenek részt, amikor csak akarnak. Például a sprint során bármikor megoszthatják ötleteiket, nem csak egy gyors, 10 perces ülésen a kezdetekkor. Miután mindenki megosztotta ötleteit, a csapat csoportosítja azokat, szavaz a legfontosabbakra, majd ezek alapján elkészíti a cselekvési tervet.

A Clickup Sprints funkciója lehetővé teszi kis és átfogó sprint ciklusok tervezését és automatizálását prioritások megjelölésével, alfeladatok hozzárendelésével és egyebekkel.

Gyorsítsa fel az agilis sprinttervezést, és haladjon könnyedén az epikákkal a ClickUp segítségével.

15. A kalózok

Az ilyen szórakoztató retrospektív játékok az egész csapatot lelkesedéssel tölthetik el. Ez egy remek lehetőség azok számára a csapatok számára, akiknek nehezen megy a hagyományos retrospektív formátumok használata, mivel a csapat igényeihez igazíthatja.

A tevékenységet egy „kalóz kapitány” vezeti, aki gondoskodik arról, hogy a csapat a terv szerint haladjon és jól érezze magát. Így működik.

Minden csapat tagjának kap egy kincses térképet, amelyen a csapat eredményeivel és kihívásaival kapcsolatos kérdések vagy feladatok találhatók. A csapat tagjai megvitatják a kérdésekre adott válaszaikat, és meghatározzák legértékesebb eredményeiket. A csapat ezután cselekvési tervet készít, hogy ezeket az eredményeket megőrizze és tovább javítsa.

16. DAKI

A DAKI a Drop, Add, Keep, and Improve (dobd el, add hozzá, tarts meg és javíts) rövidítése. Ez egy hatékony modell az agilis csapatok számára, amely segít nekik reflektálni a legutóbbi munkájukra és meghatározni a továbblépéshez szükséges konkrét lépéseket.

Így alkalmazhatja ezeket a csapatában:

Használjon digitális táblát, ossza négy oszlopra, és jelölje meg őket sorrendben: Törlés, Hozzáadás, Megtartás és Javítás. Ha a visszajelzéseket egy bizonyos folyamatra, eszközre vagy munkafolyamatra szeretné összpontosítani, adjon meg egy témát az oszlopokhoz. Kérje meg csapatát, hogy minden oszlophoz legalább egy elemet adjon hozzá.

Ez egy remek módszer arra, hogy új betekintést nyerjen, ha a csapata megkérdőjelezi a jelenlegi gyakorlatok értékét, és finomítja azokat.

17. Energia szint retrospektíva

Ez a retrospektíva egy reflektív gyakorlat, amelynek célja, hogy megértsd a csapatod projektjének vagy tevékenységének csúcspontjait és mélypontjait. Három alapvető elemből áll: energiafokozás, energiaelvonás és energiamegtartás.

Energia-löket: Csapata visszagondol azokra a pillanatokra, amelyek energiával töltötték el őket a projekt során. Ezek lehetnek sikerek, pozitív együttműködések vagy olyan élmények, amelyek lelkesedésüket táplálták.

Energiafogyasztás: Azok a feladatok vagy tevékenységek, amelyek elszívják az energiájukat. Ezek lehetnek ismétlődő feladatok, konfliktusok vagy kimerítő élmények.

Energiafenntartás: Azokról a tevékenységekről gondolkodnak el, amelyek fenntartják az energiaszintjüket. Ezek lehetnek szünetek, társas interakciók vagy olyan élmények, amelyek segítettek nekik feltöltődni.

Miután megismerte őket, határozza meg, mely gyakorlatok vagy feladatok újítják meg energiaszintjüket.

18. Hegymászó retrospektíva

A Hegymászó retrospektíva egy egyedülálló modell, amely segít átgondolni a csapat útját és fejlődését. Ez egy metaforikus hegymászás, amelynek során a csapat tagjai átgondolják tapasztalataikat, kihívásaikat és eredményeiket.

Néhány kérdés segítségével végezheti el ezt a retrospektívát. Íme egy példa, amelyet kipróbálhat a csapatával:

Mérföldkövek: Milyen jelentős események vagy eredmények emelkednek ki az Ön útja során?

Akadályok: Milyen kihívásokkal szembesült, és hogyan győzte le azokat?

Felkészülés: Milyen előkészületeket vagy módosításokat hajtott végre a siker érdekében?

Ezzel a retrospektív eszközzel csapata új perspektívát nyerhet az eddigi útjáról, értékelheti a leküzdött kihívásokat, és várakozással tekinthet a következő emelkedő szakaszra.

19. SWOT-elemzés

Az 1960-as évek óta klasszikusnak számító SWOT (erősségek, gyengeségek, lehetőségek, veszélyek) elemzés feltárja csapata által érzékelt erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és veszélyeit.

Attól kezdve, hogy kideríted, mi motiválja a csapatodat, egészen addig, hogy mi csökkenti a termelékenységüket, ez a tevékenység ideális termék- vagy szolgáltatásfrissítések során.

Ezt a tevékenységet hat egyszerű lépésben hatékonyan végrehajthatja.

Kezdje azzal, hogy a csapat tagjai átgondolják a jelenlegi sprintet vagy eseményt, hogy azonosítsák erősségeiket, gyengeségeiket, lehetőségeiket és veszélyeiket. Szánjon körülbelül 10 percet arra, hogy mindenki leírja az ötleteit, és azokat a megfelelő SWOT kategóriába sorolja. Csoportosítsa össze a kapcsolódó elemeket, és vitassa meg őket közösen! Tartson brainstorming ülést, hogy értékelje ezeknek az ötleteknek az újdonságát, megvalósíthatóságát és hatását. Dolgozzon együtt a következő sprint megvalósítható lépéseinek meghatározásában! Végül szavazzon a legfontosabb, a jövőben végrehajtandó intézkedésekről!

20. Három kismalac retrospektíva

Ez a retrospektíva egy klasszikus gyermekmesét használ a projektben rejlő potenciális kockázatok elemzéséhez.

Kérje meg scrum csapatának tagjait, hogy helyezzék el a vállalat konkrét folyamatait és az osztályok tevékenységeit három oszlopba, amelyek mindegyike a három kismalac által épített különböző típusú „házakat” jelképezi: szalmából, gallyakból és téglából.

A House of Straw rovat a kudarcra hajlamos tényezőket rögzíti.

A House of Sticks erősebbeket tart, amelyek frissítést igényelnek.

A House of Bricks rovat nyomon követi azokat a tényezőket, amelyek a várakozásoknak megfelelően teljesítenek, és nem igényelnek kisebb vagy jelentős változtatásokat.

Hogyan kezeljük a retrospektívákat?

A scrum csapatok számára retrospektív ülések tartása többet igényel, mint kérdések feltevése és a kollektív vélemények egységesítése. Bár már átnéztünk néhány sprint retrospektív példát, ezek a tippek biztosítják, hogy hatékonyan kezelje őket.

1. Biztonságos és kreatív tereket alakítson ki

Lehet, hogy csapata nem meri kifejezni valódi véleményét, mert attól tart, hogy érzéketlennek vagy logikátlannak bélyegzik. Az Ön feladata:

Hozzon létre biztonságos környezetet, ahol csapata úgy érzi, hogy szabadon kifejezheti véleményét.

A pszichológiai biztonság prioritása

Biztosítson ítélkezésmentes környezetet

Ösztönözze a kreatív véleményeket jutalmazási rendszerrel

2. Használja a technológiát a jobb elkötelezettség érdekében

A sprinttervezési eszközök és a projektmenedzsment megoldások számos termelékenység-nyomonkövetési és feladatfejlesztési funkciót kínálnak a kézi számítások csökkentése érdekében. Több technológiai eszközt is bevonhat a következőképpen:

Interaktív digitális táblák és megosztott dokumentumok népszerűsítése

Valós idejű, konstruktív visszajelzések kérése virtuális táblák segítségével

Vélemények automatikus összefoglalása összefoglalókba egy AI írási eszközzel

AI szoftverek előfizetésének megvásárlása

Vizuális ábrázolási eszközök használata a gyorsabb együttműködés érdekében

3. Érdekes vitákat indítson el

A gyors multitaskingot és a hibrid munkavégzést elősegítő modern munkamorálban nehéz lehet mindenkit a beszélgetésbe bevonni. Ezt a normát a következőképpen változtathatja meg:

A csapat tagjainak ösztönzése a retrospektív megbeszélések elősegítésére

Új perspektívák befogadása különböző témák révén

A kihívások értékelése a csapatvezetők szemszögéből

A csapat tagjainak ösztönzése a folyamatos fejlesztési folyamat felelősségvállalására

Váltakozó játékos és feladatspecifikus kérdések

4. Végrehajtható megoldások megvalósítása

Fókuszának nagyobb részét fordítsa olyan megvalósítható megoldásokra, amelyek proaktívak és éberek maradnak a csapat tagjai. Gondolkodjon el a következőket beépítésén:

SMART (konkrét, mérhető, elérhető, releváns és időhöz kötött) cselekvési pontok

Feladatok prioritásainak meghatározása az alosztályok között

A felelősségvállalás, mint a csapat DNS-ének része

Követési ciklusok a projekt előrehaladásának nyomon követéséhez

Sprint közepén végzett értékelések a folyamatban lévő tevékenységek felülvizsgálatához

Használja ki a szórakoztató retrospektív ötleteket a következő sprint sikeréhez

