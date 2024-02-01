Vitorlás retrospektíva: agilis szoftverfejlesztő csapatok számára

Az agilis szoftverfejlesztési folyamat nagy része iteratív. Néha úgy tűnik, hogy egy projekt soha nem ér véget! De végül a csapat sikeresen átlép a célvonalon. Az agilis módszertan nem egyszerűen a következő projektre való áttérést írja elő, hanem retrospektív megbeszéléseket, amelyek során elemzik, mi sikerült jól, és mit kellene változtatni a következő alkalommal. Mindez a munkafolyamatok és a folyamatok finomhangolását szolgálja, hogy növelje a csapat összetartását és a munka minőségét.

Mint minden agilis csapatnál, a retrospektíváknak is szükségük van struktúrára. Ha még nem próbálta ki, a vitorlás retrospektíva technika valóban forradalmi változást hozhat. Ez a technika nemcsak a retrospektívákat teszi vonzóbbá, hanem egyértelmű vizuális metaforát is nyújt, amely segít a csapatoknak eligazodni a projekt komplexitásában. 🛥️

Akár Scrum mester, termék tulajdonos vagy agilis csapat tagja vagy, a vitorlás retrospektívák segítenek azonosítani a potenciális kockázatokat, megünnepelni a legutóbbi sprint sikereit és célokat kitűzni a következő sprintre. Ebben az útmutatóban elmagyarázzuk, mi is az a vitorlás retrospektíva, és tippeket adunk a retrospektív technikák gyakorlásához a ClickUp-ban.

Mi az a vitorlás retrospektíva?

Az agilis szoftverfejlesztő csapatok vitorlás retrospektívákat használnak a múltbeli sprintek vagy projektfázisok áttekintésére. A retrospektívák az utolsó agilis ceremóniák, amelyeket a projektmenedzserek felügyelnek a jövőbeli projektek minőségének javítása érdekében. A retrospektívák célja a folyamatos fejlesztés. Végül is könnyebb jobban teljesíteni legközelebb, ha tudjuk, mit kell elkerülni.

Bár bármilyen retrospektív technikát szabadon használhat, a vitorlás módszer azért különleges, mert egy utazó vitorlás metaforáját használja. Kevésbé száraz, mint más retrospektív technikák, és szórakoztató módon segít a Scrum csapatának vizualizálni az előrehaladást, a kihívásokat és a jövőbeli irányt.

A vitorlás retrospektívában a projektet egy közös cél felé haladó vitorlásként képzeled el. A munkamenet során a csapat tagjai post-it cetlikre írják le gondolataikat a vitorlás egyes elemeiről, amelyeket te egy táblára ragasztasz, és közösen áttekintetek. A folyamat ösztönzi a brainstormingot és a nyílt vitát, amelynek eredményeként egy hasznos teendőlista készül a jövőbeli sprintekhez.

A vitorlás retrospektívák egyes csapatok számára túl elvontak lehetnek, de sok projektmenedzser kedveli, hogy ezek szórakoztató jégtörőként működnek, és egyúttal összehangolják a csapatot a fejlesztendő területeken. Sokkal szórakoztatóbb, mint két órán át unalmas szövegeket bámulni, nem igaz?

A vitorlás retrospektíva összetevői

A vitorlás retrospektíva egy hasznos agilis projektmenedzsment eszköz. Mivel metaforát használ, a csapatok könnyebben tudnak kritikus szemmel tekinteni a jövőbeli sprintekre. A munkamenet során a csapatod dokumentálja gondolatait a vitorlás minden egyes eleméről, amelyeket később felhasználhatsz a jövőbeli projektek megtervezéséhez.

A cél

A nagymértékben testreszabható ClickUp Dashboard segítségével lebontja a célokat, feladatokat, agilis pontokat és projektállapotokat.

A vitorlás retrospektíva célja a célállomás. Gondoljon erre úgy, mint a kalózok térképén szereplő „X”-re. Egyes csapatok ezt a vitorlásuk által elérni kívánt „szigetnek” nevezik. A cél lehet bármi, a sprint végétől egy nagy projekt fázisának befejezéséig. A lényeg, hogy olyan jelentős mérföldkövet válasszon, amely felé a csapat törekedhet. 🌻

A szél (vagy a vitorlák)

A szél vagy a vitorlák szimbolizálják azokat a pozitív erőket, amelyek a vitorlást közelebb viszik a céljához. Ide tartoznak az összes siker, erősség és kedvező körülmény, amelyek pozitív hatással voltak az utolsó sprintre vagy a projekt fázisára. Ide tartozhatnak olyan dolgok, mint speciális tanúsítványok, a részleg finanszírozásának növelése vagy a csapat munkaterhelésének egy részének kiszervezése.

A horgony

A vitorlás retrospektívában a horgony a csapat előrehaladását lassító kihívásokat vagy akadályokat jelképezi. A horgonyok minden olyan dolog, ami akadályozza az előrehaladást, például kommunikációs problémák vagy erőforrás-korlátok.

A sziklák

A sziklák a vitorlás útjában felmerülő potenciális kockázatok vagy előre látható kihívások. Míg a horgony a múltra vonatkozik, a sziklák a jövőbe néznek, és megkövetelik a csapattól, hogy proaktívan tervezzen az ismert problémákra. A cél az, hogy minimalizálják ezek hatását a következő sprintre. A sziklák közé tartozhatnak a szabályozási változások vagy a folyamatos erőforrás-korlátozások.

A nap

Végül a nap a csapat elsődleges célján túli céljait jelképezi. Ez az elem motivációt és inspirációt ad, a csapat hosszú távú céljaira és víziójára összpontosítva. A hangsúly itt a projektből származó jó dolgok azonosításán van, mint például egy továbbfejlesztett termék vagy pozitív ügyfél-visszajelzések. Fontos, hogy ezzel a megjegyzéssel zárjuk, hogy a csapat láthassa kemény munkájának értékét.

Vitorlás retrospektíva lebonyolítása

A ClickUp Sailboat sablon egy retrospektív stratégia, amely segít a csapatnak azonosítani a sprint célját befolyásoló tényezőket, mint például a felmerült kihívások, a várható jövőbeli kockázatok és a motivációk.

Készen állsz arra, hogy az egész csapatoddal vitorlás retrospektívát tarts? A jó hír, hogy nem kell magadnak készítened a vizuális elemeket. Lehet, hogy mi vagyunk a világ legnépszerűbb projektmenedzsment szoftvere, de a ClickUp több száz ingyenes sablont is tartalmaz mindenre, amire szükséged lehet – beleértve az agilis retrospektívákat is.

Egyszerűen nyissa meg a ClickUp Sailboat sablont a csapatértekezlet során, és máris indulhat a verseny. Kezdje azzal, hogy meghívja az összes alkalmazottat a retrospektív értekezletre, és együtt végigmennek ezen a folyamaton:

Célok kitűzése: Döntsön egy konkrét célpontról vagy mérföldkőről. Ha már be van állítva a ClickUp, akkor ez valószínűleg a Döntsön egy konkrét célpontról vagy mérföldkőről. Ha már be van állítva a ClickUp, akkor ez valószínűleg a ClickUp Goals- ból fog származni. Gyűjtsön ellátmányt: Minden hajónak szüksége van ellátmányra egy hosszú út előtt, igaz? Ebben a szakaszban megbeszélik a cél eléréséhez szükséges erőforrásokat és ellátmányt. Ez magában foglalhatja a személyzetet, a szoftverlicenceket és egyéb szükséges felszereléseket. Ellenőrizze az időjárást: Sima tengert vagy viharos, veszélyes vizeket várhat? A vitorlás retrospektíva ezen szakaszában a folyamatban lévő potenciális problémákat vizsgáljuk. A ClickUp vitorlás sablon integrálódik a Sima tengert vagy viharos, veszélyes vizeket várhat? A vitorlás retrospektíva ezen szakaszában a folyamatban lévő potenciális problémákat vizsgáljuk. A ClickUp vitorlás sablon integrálódik a ClickUp naptár nézetével , hogy gyors áttekintést nyújtson az útjáról, így megfelelően tervezhessen. Készítsen útitervet: A célok és a naptár kéznél lévén, itt az ideje, hogy csapatával együtt elkészítse az útitervet. Ebben a lépésben meghatározza az ütemtervet, és olyan eszközökkel, mint a A célok és a naptár kéznél lévén, itt az ideje, hogy csapatával együtt elkészítse az útitervet. Ebben a lépésben meghatározza az ütemtervet, és olyan eszközökkel, mint a ClickUp Gantt Chart nézet , vizualizálja azt. Készítse elő a hajót: Minden tengerképes hajót alaposan át kell vizsgálni, mielőtt kihajózna. A vitorlás retrospektíva ezen szakaszában felvázolja a feladatokat, a felelősöket és minden egyéb lényeges elemet, amely támogatja a következő sprintet. Induljon a vitorlás: Végül a csapata készen áll a következő nagy utazásra. Ebben a szakaszban a projektmenedzserek tovább finomítják projektjeiket, feladataikat, dokumentumaikat és munkafolyamataikat a jobb projekt eredmények érdekében.

Végül ez a szórakoztató metafora segít megszervezni a munkát, felkészülni a jövőbeli problémákra és megegyezni egy közös vízióban. Mivel ez a vitorlás retrospektíva sablon segít összefogni az összes munkát egy dinamikus platformon, a vitorlás retrospektíva megvalósítása néhány kattintással elvégezhető. 🚣‍♀️

A vitorlás retrospektíva koncepciója a Scrum keretrendszerben

A vitorlás retrospektíva sokkal szórakoztatóbbnak tűnik, mint egy tipikus sprint retrospektíva brainstorming ülés, de hogyan illeszkedik ez a Scrum keretrendszerbe?

Lehet, hogy ez a retrospektíva kreatívabb, mint mások, de a vitorlás hajó megközelítés jól illeszkedik a Scrum elveihez, mert:

Alkalmazkodó: A vitorlás retrospektívák arra ösztönzik a csapatokat, hogy reflektáljanak a múltbeli teljesítményükre (szél és horgonyok) és előre lássák a jövőbeli kihívásokat (sziklák), ami elengedhetetlen a A vitorlás retrospektívák arra ösztönzik a csapatokat, hogy reflektáljanak a múltbeli teljesítményükre (szél és horgonyok) és előre lássák a jövőbeli kihívásokat (sziklák), ami elengedhetetlen a Scrum projektmenedzsment állandóan alkalmazkodó jellegéhez.

Együttműködés: Ez a retrospektív technika elősegíti a nyílt kommunikációt, mert minden csapattag elmondhatja, mi akadályozta a csapatot és mi ment jól. Ez tökéletesen illeszkedik a Scrum erős csapatmunkára helyezett hangsúlyához.

Célorientált: A közös célra (vagy a vitorlás metaforát követve a célállomásra) való összpontosítás illeszkedik a Scrum értékteremtésre való összpontosításához, miközben teljesíti a sprint céljait.

Szerencsére a vitorlás retro folyamat nem sokban különbözik a Scrum keretrendszertől:

Végezzen sprint-áttekintést: Tekintse át a csapattal a legutóbbi sprint eredményeit és Tekintse át a csapattal a legutóbbi sprint eredményeit és teljesítményét Végezze el a vitorlás retrospektívát: A ClickUp Sailboat sablon segítségével vizualizálja az egész projektet. Kérje meg a csapatot, hogy írják le gondolataikat a szélre, a horgonyra, a sziklákra és a napra vonatkozóan. Tekintsék át együtt az egészet, hogy összefoglalják a legfontosabb megállapításokat és tanulságokat. Határozza meg a teendőket: Mobilizálja meglátásait azáltal, hogy a találkozó végén meghatározza a teendőket. Adja meg a teendőket a ClickUp-ban a felelősökkel, megjegyzésekkel és határidőkkel együtt, hogy a következő sprint a terv szerint haladjon.

Vitorlás retrospektíva vs. egyéb retrospektívák

A vitorlás retrospektívák egy szórakoztató, metaforikus módszer a projekt utólagos értékelésére, de természetesen nem az egyetlen módszer a projekt előrehaladásának felülvizsgálatára. Ez az egyik a sok lehetséges sprint retrospektív formátum közül, amelyek mindegyike más-más megközelítést alkalmaz:

Vitorlás hajó kontra tengeri csillag: A tengeri csillag retrospektíva öt kategóriába sorolja a visszajelzéseket: Kezdés, Leállítás, Folytatás, Több, Kevesebb. Ez egy átfogó keretrendszer a csapat, az ügyfelek és más érdekelt felek visszajelzéseinek kategorizálására, ami hasznos lehet. A vitorlás hajó azonban inkább vizuális és metaforikus megközelítés, ami megkönnyíti a csapat számára a retrospektívában való részvételt.

Vitorlás hajó kontra a 4 L: A 4 L a Liked (tetszett), Learned (megtanult), Lacked (hiányzott) és Longed For (vágyott) szavak rövidítése. A vitorlás hajóhoz hasonlóan az egyéni érzésekre és tapasztalatokra összpontosít. A vitorlás hajó azonban hasznosabb, mert figyelembe veszi a csapatot befolyásoló külső tényezőket (szél és horgony) is, így átfogóbb képet ad a projekt környezetről.

Vitorlás hajó vs. Mad Sad Glad: A Mad Sad Glad egy inkább az érzelmekre fókuszáló retrospektíva, amely felsorolja a csapat tagjainak érzéseit egy projekttel kapcsolatban. A vitorlás hajó retrospektíva ugyan figyelembe veszi az érzelmeket, de elsősorban a projekt előrehaladását és a jövőbeli kockázatokat befolyásoló tényezőkre koncentrál. Ez inkább üzleti szempontú, mint például az, hogy valaki szomorú, mert a projekt véget ért.

Miért választják a projektmenedzserek a vitorlás retrospektívát?

A megfelelő retrospektív megközelítés a céljaitól és a vállalati kultúrától függ. Ennek ellenére egyre több projektmenedzser vonzódik a vitorlás retrospektívákhoz, mert azok:

Nagyon vizuális: A vitorlás metafora könnyen érthető, elősegíti a jobb elkötelezettséget és részvételt.

Átfogó: Szeretjük a vitorlás retrospektívát, mert más retrospektív technikákkal ellentétben holisztikusabb képet ad a projektekről és átfogóbb elemzést nyújt.

Visszajelzés-központú: A legtöbb alkalmazott a metaforikus, szórakoztató megközelítést kevésbé ijesztőnek találja, mint más retrospektív módszereket. A gyakorlatban ez arra ösztönzi az embereket, hogy megosszák azokat a kihívásokat és kockázatokat, amelyeket egyébként talán nem osztanának meg.

Rugalmas: Nem kell egy nagyvállalati szoftverfejlesztő csapat tagjának lennie ahhoz, hogy vitorlás retrospektívát végezzen. Ez a technika különböző méretű csapatokhoz és részlegekhez is alkalmazkodik, így hasznos eszköz lehet minden Nem kell egy nagyvállalati szoftverfejlesztő csapat tagjának lennie ahhoz, hogy vitorlás retrospektívát végezzen. Ez a technika különböző méretű csapatokhoz és részlegekhez is alkalmazkodik, így hasznos eszköz lehet minden agilis csapat számára.

Vitorlás retrospektívák a gyakorlatban

Ezen a ponton már tudjuk, mi az a vitorlás retrospektíva, és hogyan lehet azt a csapat számára lebonyolítani. De hogyan lehet a vitorlás retrospektívában tanultakat a gyakorlatban is alkalmazni? Kövesse ezeket a profi tippeket, hogy a retrospektívában szerzett ismereteket kézzelfogható üzleti eredményekké alakítsa.

Képezze csapatát

A csapata talán meglepődik, ha egy nagy, vitorlást ábrázoló táblával lép be a terembe. A megbeszélés előtt tájékoztassa a csapatot a vitorlás retrospektíva módszeréről. Mindig magyarázza el a metaforát a foglalkozás elején, még akkor is, ha már korábban is végzett vitorlás retrospektívákat. Nem mindenki fogja beismerni, hogy nem tudja, miről van szó, ezért egy kis felelevenítés csodákat tehet a megértés és a részvétel szempontjából.

Kényelmes környezetet teremtsen

Ösztönözni szeretné az őszinte, hasznos visszajelzéseket, de az emberek nem osztják meg őszinte érzéseiket, ha kényelmetlenül érzik magukat. Teremtsen biztonságos és nyitott légkört, ahol a csapat tagjai kényelmesen megoszthatják gondolataikat. Ha továbbra is nehezen gyűjti az őszinte visszajelzéseket, adjon lehetőséget csapatának, hogy névtelenül ossza meg visszajelzéseit.

Használjon vizuális segédeszközöket

Tervezze meg és szervezze meg vitorlás retrospektíváját a ClickUp-ban. Gondolat térképek a végső vizuális vázlat elkészítéséhez

A vitorlás retrospektívák nagyon vizuálisak, ezért valamilyen vizuális segédeszközre lesz szüksége a megbeszéléshez. Legyen az egy fizikai tábla vagy egy digitális gondolattérkép a ClickUp-ban, készítsen egy világos ábrát a vitorlásról, a szélről, a horgonyokról, a sziklákról és a napról.

Gondosan kezelje az időt

A retrospektívák gyorsan kisiklhatnak, ha nem figyel az órára. Tisztelje mindenki idejét azzal, hogy laza napirendet készít a találkozóra, amelyben felosztja, mit és mikor fog megbeszélni. Ha a csapata szokott túllépni az időt, jelöljön ki egy hivatalos időmérőt és találkozóvezetőket, hogy mindenki a feladatára koncentráljon. ⏱️

Összpontosítson a megvalósítható eredményekre és a következő lépésekre

Néhány kattintással a ClickUp segítségével a vitorlás retrospektívát feladatokká alakíthatja, kijelölve a felelős személyt és a határidőt.

Más retrospektívák, mint például a Mad Sad Glad, túlzottan az érzésekre koncentrálnak. Az érzelmek hasznos visszajelzések, de nem igazán alkalmazhatók a gyakorlatban. A vitorlás retrospektíva azért hasznos, mert kiemeli, mi ment jól, és egyúttal meg is oldja, mit lehetne másképp csinálni legközelebb. Ahelyett, hogy túlságosan ragaszkodna a szubjektív értékelésekhez, koncentráljon a kívánt eredményekre és az azok eléréséhez szükséges lépésekre. Ez kézzelfogható változásokhoz vezet, amelyek javítják a jövőbeli projektek minőségét.

Hatékonyabb vitorlás retrospektív megbeszélések a ClickUp segítségével

A ClickUp több mint 15 nézetével a szervezetek minden csapat számára átfogó megoldást kapnak.

A vitorlás retrospektívák hasznosak annak megértéséhez, hogy a csapata hogyan vélekedik a múltbeli projektekről, és segítenek a csapatot előre mozdítani a jövőbeli sprintekben. Ha jól végzik el, segítenek azonosítani a kockázatokat, kiküszöbölni a jövőbeli szűk keresztmetszeteket, és világos célokat megfogalmazni a következő nagy projektjéhez.

Csak egy kis probléma van: a legtöbb retrospektív ülés függetlenül zajlik a feladataitól, jelentéseitől és csevegéseitől. Ez több projektmenedzsment eszköz átlapozását igényli, ami zavart okozhat.

A ClickUp all-in-one projektmenedzsment eszköze egy helyen egyesíti a mutatókat, sablonokat, célokat, irányítópultokat, feladatokat és többféle nézetet – még a technikai csapatok számára is. Nézze meg saját szemével a különbséget: hozza létre most ingyenesen ClickUp munkaterületét.