Vitorlás retrospektíva: agilis szoftverfejlesztő csapatok számára

Az agilis szoftverfejlesztési folyamat nagy része iteratív. Néha úgy tűnik, hogy egy projekt soha nem ér véget! De végül a csapat sikeresen átlép a célvonalon. Az agilis módszertan nem egyszerűen a következő projektre való áttérést írja elő, hanem retrospektív megbeszéléseket, amelyek során elemzik, mi sikerült jól, és mit kellene változtatni a következő alkalommal. Mindez a munkafolyamatok és a folyamatok finomhangolását szolgálja, hogy növelje a csapat összetartását és a munka minőségét.
Mint minden agilis csapatnál, a retrospektíváknak is szükségük van struktúrára. Ha még nem próbálta ki, a vitorlás retrospektíva technika valóban forradalmi változást hozhat. Ez a technika nemcsak a retrospektívákat teszi vonzóbbá, hanem egyértelmű vizuális metaforát is nyújt, amely segít a csapatoknak eligazodni a projekt komplexitásában. 🛥️
Akár Scrum mester, termék tulajdonos vagy agilis csapat tagja vagy, a vitorlás retrospektívák segítenek azonosítani a potenciális kockázatokat, megünnepelni a legutóbbi sprint sikereit és célokat kitűzni a következő sprintre. Ebben az útmutatóban elmagyarázzuk, mi is az a vitorlás retrospektíva, és tippeket adunk a retrospektív technikák gyakorlásához a ClickUp-ban.
Mi az a vitorlás retrospektíva?
Az agilis szoftverfejlesztő csapatok vitorlás retrospektívákat használnak a múltbeli sprintek vagy projektfázisok áttekintésére. A retrospektívák az utolsó agilis ceremóniák, amelyeket a projektmenedzserek felügyelnek a jövőbeli projektek minőségének javítása érdekében. A retrospektívák célja a folyamatos fejlesztés. Végül is könnyebb jobban teljesíteni legközelebb, ha tudjuk, mit kell elkerülni.
Bár bármilyen retrospektív technikát szabadon használhat, a vitorlás módszer azért különleges, mert egy utazó vitorlás metaforáját használja. Kevésbé száraz, mint más retrospektív technikák, és szórakoztató módon segít a Scrum csapatának vizualizálni az előrehaladást, a kihívásokat és a jövőbeli irányt.
A vitorlás retrospektívában a projektet egy közös cél felé haladó vitorlásként képzeled el. A munkamenet során a csapat tagjai post-it cetlikre írják le gondolataikat a vitorlás egyes elemeiről, amelyeket te egy táblára ragasztasz, és közösen áttekintetek. A folyamat ösztönzi a brainstormingot és a nyílt vitát, amelynek eredményeként egy hasznos teendőlista készül a jövőbeli sprintekhez.
A vitorlás retrospektívák egyes csapatok számára túl elvontak lehetnek, de sok projektmenedzser kedveli, hogy ezek szórakoztató jégtörőként működnek, és egyúttal összehangolják a csapatot a fejlesztendő területeken. Sokkal szórakoztatóbb, mint két órán át unalmas szövegeket bámulni, nem igaz?
A vitorlás retrospektíva összetevői
A vitorlás retrospektíva egy hasznos agilis projektmenedzsment eszköz. Mivel metaforát használ, a csapatok könnyebben tudnak kritikus szemmel tekinteni a jövőbeli sprintekre. A munkamenet során a csapatod dokumentálja gondolatait a vitorlás minden egyes eleméről, amelyeket később felhasználhatsz a jövőbeli projektek megtervezéséhez.
A cél
A vitorlás retrospektíva célja a célállomás. Gondoljon erre úgy, mint a kalózok térképén szereplő „X”-re. Egyes csapatok ezt a vitorlásuk által elérni kívánt „szigetnek” nevezik. A cél lehet bármi, a sprint végétől egy nagy projekt fázisának befejezéséig. A lényeg, hogy olyan jelentős mérföldkövet válasszon, amely felé a csapat törekedhet. 🌻
A szél (vagy a vitorlák)
A szél vagy a vitorlák szimbolizálják azokat a pozitív erőket, amelyek a vitorlást közelebb viszik a céljához. Ide tartoznak az összes siker, erősség és kedvező körülmény, amelyek pozitív hatással voltak az utolsó sprintre vagy a projekt fázisára. Ide tartozhatnak olyan dolgok, mint speciális tanúsítványok, a részleg finanszírozásának növelése vagy a csapat munkaterhelésének egy részének kiszervezése.
A horgony
A vitorlás retrospektívában a horgony a csapat előrehaladását lassító kihívásokat vagy akadályokat jelképezi. A horgonyok minden olyan dolog, ami akadályozza az előrehaladást, például kommunikációs problémák vagy erőforrás-korlátok.
A sziklák
A sziklák a vitorlás útjában felmerülő potenciális kockázatok vagy előre látható kihívások. Míg a horgony a múltra vonatkozik, a sziklák a jövőbe néznek, és megkövetelik a csapattól, hogy proaktívan tervezzen az ismert problémákra. A cél az, hogy minimalizálják ezek hatását a következő sprintre. A sziklák közé tartozhatnak a szabályozási változások vagy a folyamatos erőforrás-korlátozások.
A nap
Végül a nap a csapat elsődleges célján túli céljait jelképezi. Ez az elem motivációt és inspirációt ad, a csapat hosszú távú céljaira és víziójára összpontosítva. A hangsúly itt a projektből származó jó dolgok azonosításán van, mint például egy továbbfejlesztett termék vagy pozitív ügyfél-visszajelzések. Fontos, hogy ezzel a megjegyzéssel zárjuk, hogy a csapat láthassa kemény munkájának értékét.
Vitorlás retrospektíva lebonyolítása
Készen állsz arra, hogy az egész csapatoddal vitorlás retrospektívát tarts? A jó hír, hogy nem kell magadnak készítened a vizuális elemeket. Lehet, hogy mi vagyunk a világ legnépszerűbb projektmenedzsment szoftvere, de a ClickUp több száz ingyenes sablont is tartalmaz mindenre, amire szükséged lehet – beleértve az agilis retrospektívákat is.
Egyszerűen nyissa meg a ClickUp Sailboat sablont a csapatértekezlet során, és máris indulhat a verseny. Kezdje azzal, hogy meghívja az összes alkalmazottat a retrospektív értekezletre, és együtt végigmennek ezen a folyamaton:
- Célok kitűzése: Döntsön egy konkrét célpontról vagy mérföldkőről. Ha már be van állítva a ClickUp, akkor ez valószínűleg a ClickUp Goals-ból fog származni.
- Gyűjtsön ellátmányt: Minden hajónak szüksége van ellátmányra egy hosszú út előtt, igaz? Ebben a szakaszban megbeszélik a cél eléréséhez szükséges erőforrásokat és ellátmányt. Ez magában foglalhatja a személyzetet, a szoftverlicenceket és egyéb szükséges felszereléseket.
- Ellenőrizze az időjárást: Sima tengert vagy viharos, veszélyes vizeket várhat? A vitorlás retrospektíva ezen szakaszában a folyamatban lévő potenciális problémákat vizsgáljuk. A ClickUp vitorlás sablon integrálódik a ClickUp naptár nézetével, hogy gyors áttekintést nyújtson az útjáról, így megfelelően tervezhessen.
- Készítsen útitervet: A célok és a naptár kéznél lévén, itt az ideje, hogy csapatával együtt elkészítse az útitervet. Ebben a lépésben meghatározza az ütemtervet, és olyan eszközökkel, mint a ClickUp Gantt Chart nézet, vizualizálja azt.
- Készítse elő a hajót: Minden tengerképes hajót alaposan át kell vizsgálni, mielőtt kihajózna. A vitorlás retrospektíva ezen szakaszában felvázolja a feladatokat, a felelősöket és minden egyéb lényeges elemet, amely támogatja a következő sprintet.
- Induljon a vitorlás: Végül a csapata készen áll a következő nagy utazásra. Ebben a szakaszban a projektmenedzserek tovább finomítják projektjeiket, feladataikat, dokumentumaikat és munkafolyamataikat a jobb projekt eredmények érdekében.
Végül ez a szórakoztató metafora segít megszervezni a munkát, felkészülni a jövőbeli problémákra és megegyezni egy közös vízióban. Mivel ez a vitorlás retrospektíva sablon segít összefogni az összes munkát egy dinamikus platformon, a vitorlás retrospektíva megvalósítása néhány kattintással elvégezhető. 🚣♀️
A vitorlás retrospektíva koncepciója a Scrum keretrendszerben
A vitorlás retrospektíva sokkal szórakoztatóbbnak tűnik, mint egy tipikus sprint retrospektíva brainstorming ülés, de hogyan illeszkedik ez a Scrum keretrendszerbe?
Lehet, hogy ez a retrospektíva kreatívabb, mint mások, de a vitorlás hajó megközelítés jól illeszkedik a Scrum elveihez, mert:
- Alkalmazkodó: A vitorlás retrospektívák arra ösztönzik a csapatokat, hogy reflektáljanak a múltbeli teljesítményükre (szél és horgonyok) és előre lássák a jövőbeli kihívásokat (sziklák), ami elengedhetetlen a Scrum projektmenedzsment állandóan alkalmazkodó jellegéhez.
- Együttműködés: Ez a retrospektív technika elősegíti a nyílt kommunikációt, mert minden csapattag elmondhatja, mi akadályozta a csapatot és mi ment jól. Ez tökéletesen illeszkedik a Scrum erős csapatmunkára helyezett hangsúlyához.
- Célorientált: A közös célra (vagy a vitorlás metaforát követve a célállomásra) való összpontosítás illeszkedik a Scrum értékteremtésre való összpontosításához, miközben teljesíti a sprint céljait.
Szerencsére a vitorlás retro folyamat nem sokban különbözik a Scrum keretrendszertől:
- Végezzen sprint-áttekintést: Tekintse át a csapattal a legutóbbi sprint eredményeit és teljesítményét.
- Végezze el a vitorlás retrospektívát: A ClickUp Sailboat sablon segítségével vizualizálja az egész projektet. Kérje meg a csapatot, hogy írják le gondolataikat a szélre, a horgonyra, a sziklákra és a napra vonatkozóan. Tekintsék át együtt az egészet, hogy összefoglalják a legfontosabb megállapításokat és tanulságokat.
- Határozza meg a teendőket: Mobilizálja meglátásait azáltal, hogy a találkozó végén meghatározza a teendőket. Adja meg a teendőket a ClickUp-ban a felelősökkel, megjegyzésekkel és határidőkkel együtt, hogy a következő sprint a terv szerint haladjon.
Vitorlás retrospektíva vs. egyéb retrospektívák
A vitorlás retrospektívák egy szórakoztató, metaforikus módszer a projekt utólagos értékelésére, de természetesen nem az egyetlen módszer a projekt előrehaladásának felülvizsgálatára. Ez az egyik a sok lehetséges sprint retrospektív formátum közül, amelyek mindegyike más-más megközelítést alkalmaz:
- Vitorlás hajó kontra tengeri csillag: A tengeri csillag retrospektíva öt kategóriába sorolja a visszajelzéseket: Kezdés, Leállítás, Folytatás, Több, Kevesebb. Ez egy átfogó keretrendszer a csapat, az ügyfelek és más érdekelt felek visszajelzéseinek kategorizálására, ami hasznos lehet. A vitorlás hajó azonban inkább vizuális és metaforikus megközelítés, ami megkönnyíti a csapat számára a retrospektívában való részvételt.
- Vitorlás hajó kontra a 4 L: A 4 L a Liked (tetszett), Learned (megtanult), Lacked (hiányzott) és Longed For (vágyott) szavak rövidítése. A vitorlás hajóhoz hasonlóan az egyéni érzésekre és tapasztalatokra összpontosít. A vitorlás hajó azonban hasznosabb, mert figyelembe veszi a csapatot befolyásoló külső tényezőket (szél és horgony) is, így átfogóbb képet ad a projekt környezetről.
- Vitorlás hajó vs. Mad Sad Glad: A Mad Sad Glad egy inkább az érzelmekre fókuszáló retrospektíva, amely felsorolja a csapat tagjainak érzéseit egy projekttel kapcsolatban. A vitorlás hajó retrospektíva ugyan figyelembe veszi az érzelmeket, de elsősorban a projekt előrehaladását és a jövőbeli kockázatokat befolyásoló tényezőkre koncentrál. Ez inkább üzleti szempontú, mint például az, hogy valaki szomorú, mert a projekt véget ért.
Miért választják a projektmenedzserek a vitorlás retrospektívát?
A megfelelő retrospektív megközelítés a céljaitól és a vállalati kultúrától függ. Ennek ellenére egyre több projektmenedzser vonzódik a vitorlás retrospektívákhoz, mert azok:
- Nagyon vizuális: A vitorlás metafora könnyen érthető, elősegíti a jobb elkötelezettséget és részvételt.
- Átfogó: Szeretjük a vitorlás retrospektívát, mert más retrospektív technikákkal ellentétben holisztikusabb képet ad a projektekről és átfogóbb elemzést nyújt.
- Visszajelzés-központú: A legtöbb alkalmazott a metaforikus, szórakoztató megközelítést kevésbé ijesztőnek találja, mint más retrospektív módszereket. A gyakorlatban ez arra ösztönzi az embereket, hogy megosszák azokat a kihívásokat és kockázatokat, amelyeket egyébként talán nem osztanának meg.
- Rugalmas: Nem kell egy nagyvállalati szoftverfejlesztő csapat tagjának lennie ahhoz, hogy vitorlás retrospektívát végezzen. Ez a technika különböző méretű csapatokhoz és részlegekhez is alkalmazkodik, így hasznos eszköz lehet minden agilis csapat számára.
Vitorlás retrospektívák a gyakorlatban
Ezen a ponton már tudjuk, mi az a vitorlás retrospektíva, és hogyan lehet azt a csapat számára lebonyolítani. De hogyan lehet a vitorlás retrospektívában tanultakat a gyakorlatban is alkalmazni? Kövesse ezeket a profi tippeket, hogy a retrospektívában szerzett ismereteket kézzelfogható üzleti eredményekké alakítsa.
Képezze csapatát
A csapata talán meglepődik, ha egy nagy, vitorlást ábrázoló táblával lép be a terembe. A megbeszélés előtt tájékoztassa a csapatot a vitorlás retrospektíva módszeréről. Mindig magyarázza el a metaforát a foglalkozás elején, még akkor is, ha már korábban is végzett vitorlás retrospektívákat. Nem mindenki fogja beismerni, hogy nem tudja, miről van szó, ezért egy kis felelevenítés csodákat tehet a megértés és a részvétel szempontjából.
Kényelmes környezetet teremtsen
Ösztönözni szeretné az őszinte, hasznos visszajelzéseket, de az emberek nem osztják meg őszinte érzéseiket, ha kényelmetlenül érzik magukat. Teremtsen biztonságos és nyitott légkört, ahol a csapat tagjai kényelmesen megoszthatják gondolataikat. Ha továbbra is nehezen gyűjti az őszinte visszajelzéseket, adjon lehetőséget csapatának, hogy névtelenül ossza meg visszajelzéseit.
Használjon vizuális segédeszközöket
A vitorlás retrospektívák nagyon vizuálisak, ezért valamilyen vizuális segédeszközre lesz szüksége a megbeszéléshez. Legyen az egy fizikai tábla vagy egy digitális gondolattérkép a ClickUp-ban, készítsen egy világos ábrát a vitorlásról, a szélről, a horgonyokról, a sziklákról és a napról.
Gondosan kezelje az időt
A retrospektívák gyorsan kisiklhatnak, ha nem figyel az órára. Tisztelje mindenki idejét azzal, hogy laza napirendet készít a találkozóra, amelyben felosztja, mit és mikor fog megbeszélni. Ha a csapata szokott túllépni az időt, jelöljön ki egy hivatalos időmérőt és találkozóvezetőket, hogy mindenki a feladatára koncentráljon. ⏱️
Összpontosítson a megvalósítható eredményekre és a következő lépésekre
Más retrospektívák, mint például a Mad Sad Glad, túlzottan az érzésekre koncentrálnak. Az érzelmek hasznos visszajelzések, de nem igazán alkalmazhatók a gyakorlatban. A vitorlás retrospektíva azért hasznos, mert kiemeli, mi ment jól, és egyúttal meg is oldja, mit lehetne másképp csinálni legközelebb. Ahelyett, hogy túlságosan ragaszkodna a szubjektív értékelésekhez, koncentráljon a kívánt eredményekre és az azok eléréséhez szükséges lépésekre. Ez kézzelfogható változásokhoz vezet, amelyek javítják a jövőbeli projektek minőségét.
Hatékonyabb vitorlás retrospektív megbeszélések a ClickUp segítségével
A vitorlás retrospektívák hasznosak annak megértéséhez, hogy a csapata hogyan vélekedik a múltbeli projektekről, és segítenek a csapatot előre mozdítani a jövőbeli sprintekben. Ha jól végzik el, segítenek azonosítani a kockázatokat, kiküszöbölni a jövőbeli szűk keresztmetszeteket, és világos célokat megfogalmazni a következő nagy projektjéhez.
Csak egy kis probléma van: a legtöbb retrospektív ülés függetlenül zajlik a feladataitól, jelentéseitől és csevegéseitől. Ez több projektmenedzsment eszköz átlapozását igényli, ami zavart okozhat.
A ClickUp all-in-one projektmenedzsment eszköze egy helyen egyesíti a mutatókat, sablonokat, célokat, irányítópultokat, feladatokat és többféle nézetet – még a technikai csapatok számára is. Nézze meg saját szemével a különbséget: hozza létre most ingyenesen ClickUp munkaterületét.