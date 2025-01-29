A 10 legjobb Perfex CRM alternatíva és versenytárs 2025-ben

Tudta, hogy a kis- és középvállalkozások (KKV) 61%-a a vevőkapcsolat-kezelésnek (CRM) tulajdonítja a vevők megtartását?

A CRM-ek hatékony megoldások a vállalkozások számára az ügyféladatok kezelésére és az ügyfélkapcsolatok javítására. Ezen megoldások közül a Perfex CRM az iparágban kiemelkedő névként vált ismertté.

De a Perfex CRM nem mindenki számára megfelelő.

A felhasználók gyakran emelik ki a meredek tanulási görbét és a korlátozott testreszabási lehetőségeket, mint jelentős problémákat. A felület navigálása kihívást jelenthet, ami gátolja a termelékenységet, különösen azoknál a vállalkozásoknál, amelyek intuitívabb és rugalmasabb rendszert igényelnek.

Még ha a Perfex CRM számos funkciót is kínál, egyes felhasználók úgy találják, hogy hiányoznak belőle azok a fejlett automatizálási és mesterséges intelligencia funkciók, amelyek egyre fontosabbá válnak a modern CRM-eszközökben.

Ezen hátrányok ellenére a Perfex CRM továbbra is egy robusztus platform, amely az ügyfélkapcsolat-kezelés racionalizálásával növelheti a termelékenységet. Azok számára azonban, akiknek túl korlátozónak találják, számos alternatíva kínál nagyobb könnyű használatot, kiterjedtebb testreszabási lehetőségeket és csúcstechnológiás AI funkciókat.

Ebben a cikkben különböző CRM szoftverekkel ismerkedünk meg, különös figyelmet fordítva azokra az alternatívákra, amelyek a Perfex CRM-mel kapcsolatos konkrét problémákat oldják meg. Bemutatjuk, mire kell figyelni egy Perfex CRM alternatívájában, és segítünk eldönteni, melyik CRM-hez használható AI-eszközökkel javíthatja legjobban ügyfélkapcsolatait.

De először is...

Mit kell keresni egy Perfex CRM alternatívában?

A Perfex CRM alternatíváinak mérlegelésekor értékelje azokat CRM-stratégiája és értékesítési céljai alapján. Keressen olyan megoldásokat, amelyek lehetővé teszik a CRM-rendszer üzleti igényeihez való igazítását.

A hatékony értékesítési teljesítmény nyomon követéséhez és elemzéséhez fejlett jelentéskészítési és elemzési funkciókra is szükség van.

Íme a legjobb Perfex CRM alternatíva legfontosabb elemei:

Testreszabás: Keressen olyan alternatívákat, mint a SuiteCRM és az Odoo, amelyek kiterjedt testreszabási lehetőségeket kínálnak a modulok, mezők és munkafolyamatok tekintetében.

Integráció: Keressen egy jó alternatívát, amely integrálható a vállalkozása által már használt egyéb eszközökkel és szoftverekkel. Például a ClickUp és a HubSpot kiterjedt integrációt kínál különböző marketing- és értékesítési eszközökkel, lehetővé téve az ügyfélkapcsolat-kezelés egységesebb megközelítését.

Automatizálás: Az automatizálási funkciók segítenek a ismétlődő feladatok és munkafolyamatok szervezésében. Az olyan eszközök, mint a Pipedrive vagy az Insightly, fejlett automatizálási funkciókat nyújtanak az értékesítési folyamatok optimalizálása és az értékesítési célok hatékonyabb elérése érdekében.

Jelentések és elemzések: Válasszon olyan CRM-megoldásokat, mint a SugarCRM, amelyek átfogó jelentési és elemzési funkciókat kínálnak a legfontosabb teljesítménymutatók nyomon követéséhez és értékes betekintéshez az adatalapú döntéshozatalhoz.

Mobil hozzáférhetőség : Győződjön meg arról, hogy az alternatív megoldás mobil hozzáférhetőséget biztosít, így értékesítési csapata útközben is hozzáférhet a CRM-adatokhoz és elvégezheti feladatait.

Mesterséges intelligencia és prediktív analitika: Fontolja meg az olyan alternatívákat, amelyek mesterséges intelligenciát és prediktív analitikát használnak az értékesítési előrejelzések és a potenciális ügyfelek kezelésének javítására. Egy példa erre a Copper CRM, amely mesterséges intelligencián alapuló betekintést nyújt a hatékonyabb értékesítési stratégiákhoz.

Egy átfogó, all-in-one CRM-megoldás az összes fenti alapvető funkciót kínálja, és kiegészítő funkciókkal egészíti ki azokat, hogy az értékesítési életciklus zökkenőmentesebb legyen.

A 10 legjobb Perfex CRM alternatíva

A megfelelő CRM-megoldás megtalálása megváltoztathatja az ügyfélkapcsolatok kezelésének módját és növelheti az értékesítést.

Fedezzük fel a 10 legjobb Perfex CRM alternatívát 2024-ben.

1. ClickUp

Hatékony módszert keres a kapcsolattartók kezelésére?

Tartsa projektmenedzsment eszközeit és CRM-jét egy platformon, a ClickUp-on

A ClickUp jól felépített rendszert kínál az ügyféladatok szervezéséhez, így hatékony eszköz mind a projektmenedzsment, mind a CRM igényeinek kielégítéséhez.

A ClickUp Hierarchy segítségével könnyen kezelhető feladatokra oszthatja a munkát

Először is, a ClickUp projekt hierarchiája segít megszervezni a munkát osztályok, csapatok, projektek és kampányok szerint, majd kicsinyíteni a képet, hogy átfogó képet kapjon az összes folyamatban lévő tevékenységről. Gondoljon rá úgy, mint egy madártávlatból látható képre a teljes szervezet munkafolyamatáról, amely segít azonosítani a szűk keresztmetszeteket és racionalizálni a folyamatokat.

A tetején található munkaterület az összes projekt és feladat átfogó tárolója. A munkaterületen belül különböző csapatok vagy funkciók számára dedikált tereket hozhat létre. Minden tér mappákat tartalmaz, amelyek listákat tárolnak, és ezeken a listákon belül kezelheti az egyes ügyleteket vagy ügyfélkapcsolatokat képviselő feladatokat.

Az egyéni mezők funkció lehetővé teszi az ügyféladatok tárolását, a kapcsolattartási adatoktól és a vállalati információktól kezdve az egyéni megjegyzésekig és címkékig. Ez biztosítja, hogy minden szükséges adat könnyen hozzáférhető és rendszerezett legyen, segítve Önt minden ügyfélkapcsolat és részlet nyomon követésében.

A munkafolyamatok kezelése egyéni állapotok segítségével

Egyszerűsítse CRM-folyamatait és munkafolyamatait a ClickUp CRM projektmenedzsment szoftverével

Az értékesítési folyamatok kezelése kihívást jelenthet, de a ClickUp robusztus munkafolyamat-kezelési funkcióival egyszerűsíti ezt a folyamatot. A ClickUp listákhoz tartozó egyéni állapotok segítségével egyértelmű szakaszokat határozhat meg az értékesítési folyamatban.

Például lehetnek olyan állapotok, mint „Új potenciális ügyfél”, „Kapcsolatfelvétel”, „Tárgyalás”, „Zárt, megnyert” és „Zárt, elvesztett”. Ez segít vizualizálni az üzletkötés előrehaladását és azonosítani az esetleges akadályokat.

Nehézséget okozott már, hogy a csapata felelősségteljesen dolgozzon, és a feladatok időben elkészüljenek? A ClickUp segítségével konkrét ügyletekhez kapcsolódó feladatokat rendelhet a csapattagokhoz, és a „Kijelöltek” és „Határidők” funkciók segítségével határidőket állíthat be.

Kövesse nyomon a fontos feladatokat és a projekt határidőket a ClickUp Due Dates segítségével

A határidők megadása mindenki számára biztosítja a nyomon követhetőséget, a megfelelő időben történő visszajelzéseket és az értékesítési folyamat előrehaladását. Például egy potenciális ügyfél visszajelzésére vonatkozó feladatot egy értékesítési képviselőnek lehet kiosztani egy határidővel, hogy azonnali intézkedés történjen. Ez a funkció biztosítja, hogy mindenki tisztában legyen a feladataival és az időkeretekkel, így az értékesítési folyamat zökkenőmentesen haladhat előre.

Kommunikálj világosan a ClickUp űrlapok, a csevegőablak és a ClickApps segítségével

A hatékony kommunikáció és együttműködés minden CRM-rendszer képességeinek középpontjában áll, és a ClickUp ebben a területen kiemelkedő teljesítményt nyújt.

A ClickUp csevegőablaka javítja a valós idejű együttműködést, biztosítva, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon. Megbeszélhet ügyleteket, megoszthat frissítéseket és együttműködhet a CRM-beállításain belül.

Egyszerűsítse a csapat kommunikációját a ClickUp Chat View segítségével

A ClickUp űrlapnézet funkciójával egyedi űrlapokat hozhat létre a potenciális ügyfelek adatainak, visszajelzéseinek vagy ügyfélkérdéseinek rögzítésére, egyszerűsítve ezzel az adatgyűjtést. Az űrlap elküldésekor automatikusan létrehoz egy feladatot az összes kitöltött adattal, így biztosítva, hogy egyetlen potenciális ügyfél sem maradjon ki.

Gyűjtsön információkat és egyszerűsítse a feladatok létrehozását a ClickUp Forms segítségével

A ClickUp Docs segítségével néhány kattintással fontos dokumentumokat, például szakmai ajánlatokat és szerződéseket csatolhat közvetlenül a feladatokhoz. Így minden kapcsolódó információ egy helyen található. A feladatkommentek segítségével a kommunikáció folyamatos és minden csapattag számára könnyen hozzáférhető, így semmi sem marad ki. A csapattagok például egy adott üzletre vonatkozó feladat keretében megbeszélhetik a tárgyalási stratégiákat.

A ClickApps segítségével tovább javíthatja kommunikációját.

E-mailek küldése és fogadása közvetlenül a feladatokból az Email ClickApp segítségével

Az Email ClickApp lehetővé teszi, hogy a ClickUp-on belül közvetlenül kezelje az e-mailes kommunikációt a potenciális ügyfelekkel és a meglévő ügyfelekkel. Ez az integráció biztosítja, hogy minden e-mailje kapcsolódjon a releváns feladatokhoz, így egy pillanat alatt áttekintheti a teljes kommunikációs előzményeket.

Értsd meg értékesítési adataidat a ClickUp nézetekkel és irányítópultokkal

Az értékesítési adatok megértése kulcsfontosságú a megalapozott döntések meghozatalához és az üzleti növekedés elősegítéséhez. A ClickUp nézetek segítségével hatékonyan szűrheti és rangsorolhatja CRM-adatait. Akár a lista nézetet, a naptár nézetet, akár a Kanban táblát részesíti előnyben, a ClickUp segítségével a munkaterületet igényeihez igazíthatja.

A ClickUp-ban létrehozott irányítópultok javítják a munkafolyamatot. Nyomon követhetők a legfontosabb mutatók, mint például a potenciális ügyfelek konverziós aránya, az értékesítési folyamat állapota és a csapat teljesítménye.

Vizualizálja értékesítési termelékenységét a ClickUp Dashboards segítségével

Ezenkívül a ClickUp irányítópultjai nagymértékben testreszabhatók, így olyan widgeteket adhat hozzá, amelyek valós idejű adatokat és vizualizációkat jelenítenek meg. Ez segít azonosítani a trendeket és stratégiai kiigazításokat végrehajtani az értékesítési folyamatokban.

Képzelje el, hogy mindezek az információk a keze ügyében vannak, lehetővé téve a trendek azonosítását, a siker mérhetőségét és a fejlesztésre szoruló területek pontos meghatározását!

Kezdje a ClickUp CRM sablonnal

Nem tudja, hol kezdje? A ClickUp széles körű CRM-sablonjaival és harmadik féltől származó integrációival megkönnyíti a dolgát.

Töltse le ezt a sablont Építsen ki kapcsolatokat potenciális és meglévő ügyfeleivel a ClickUp CRM sablon segítségével

Például a ClickUp CRM sablon strukturált keretrendszert biztosít a CRM-tevékenységek kezeléséhez. Ez a CRM-funkció segít nyomon követni a potenciális ügyfeleket és lehetőségeket a folyamatok segítségével, a kapcsolattartási információkat egy központi adatbázisban rendszerezni, valamint a feladatok prioritását az értékesítési szakaszok szerint meghatározni a jobb kezelés érdekében.

A ClickUp személyes CRM funkcióival is javíthatja CRM-élményét, amelyek lehetővé teszik a munkafolyamatok egyedi igényeinek megfelelő testreszabását.

De ez még nem minden! Az értékesítési jelentés sablonokkal és folyamatábrázoló eszközökkel a ClickUp értékes betekintést nyújt a növekedés elősegítéséhez és az értékesítési célok eléréséhez. Az összes ügyféladat egyetlen, könnyen hozzáférhető platformba történő összevonásával a ClickUp lehetővé teszi, hogy megalapozott döntéseket hozzon és kihasználja az új lehetőségeket.

A ClickUp segítségével nemcsak kapcsolattartási adatokat tárolhat, hanem egy funkciókban gazdag, egységes platformot is kap, ahol ezeket az adatokat stratégiai döntések meghozatalához és az üzleti növekedés elősegítéséhez használhatja fel.

A ClickUp legjobb funkciói

Könnyen létrehozhat, kioszthat és nyomon követhet feladatokat egyének vagy értékesítési csapatok számára.

Szervezze meg a potenciális ügyfeleket, a kapcsolatokat és az üzleteket a dedikált ClickUp listákkal

Vizualizálja az üzletkötési folyamatokat az egyes listákhoz egyértelmű szakaszok hozzárendelésével

Használja a ClickUp csevegőablakát a valós idejű együttműködéshez és megbeszélésekhez a CRM-beállításon belül.

Hozzon létre egyedi, színkóddal ellátott állapotokat, amelyek illeszkednek a munkafolyamatához , és biztosítsa az értékesítési folyamat zökkenőmentes kezelését.

Rögzítsd a fontos ügyféladatokat , mint például a kapcsolattartási adatokat, preferenciákat és az üzletkötés szakaszait, könnyedén.

Testreszabhatja munkaterületét különböző nézetekkel, például Lista, Naptár és Kanban, hogy szűrje és rangsorolja CRM-adatait.

Kövesse nyomon a legfontosabb mutatókat , például a potenciális ügyfelek konverziós arányát és a csapat teljesítményét a testreszabható irányítópultokkal.

A ClickUp korlátai

Az új felhasználók számára a ClickUp széles körű funkciói túlnyomóak lehetnek, és időbe telik, mire megértik és teljes mértékben kihasználják azok képességeit.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/felhasználó/hónap

Üzleti : 12 USD/felhasználó/hónap

Vállalatok : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp Brain minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért tagonként és munkaterületenként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Hubspot CRM

via HubSpot CRM

A HubSpot CRM egy hatékony ügyfélkapcsolat-kezelő platform, amely számos funkcióval segíti az ügyfélkapcsolatok hatékony kezelését.

Az egyik első dolog, ami feltűnik a HubSpot CRM-ben, az intuitív felülete. Értékesítési irányítópultja madártávlatból mutatja be az egész értékesítési folyamatot, lehetővé téve az egyéni és a csapat teljesítményének nyomon követését. Valós idejű betekintést nyújt a legfontosabb értékesítési tevékenységekbe, hogy azonosíthassa a szűk keresztmetszeteket és optimalizálhassa értékesítési folyamatát.

Az üzletkötések minden szakaszát nyomon követheti az értékesítési folyamat során. A műszerfalon láthatja az egyes üzletkötések állását, szakaszát és a következő lépéseket.

A HubSpot drag-and-drop funkciójával könnyedén kezelheti értékesítési folyamatát. Egyszerűen áthelyezheti az ügyleteket a különböző szakaszok között, hogy vizuálisan nyomon követhesse a haladást és minimális erőfeszítéssel kezelhesse értékesítési folyamatát.

A HubSpot előrejelző eszközei átfogó képet adnak a folyamatokról, lehetővé téve az értékesítési célok elérésének nyomon követését. Jelentéseket készíthet a legfontosabb mutatók, például a kvóta elérésének és a havi trendek nyomon követésére, hogy értékes betekintést nyerjen az értékesítési teljesítményébe.

A HubSpot több mint 1500 harmadik féltől származó alkalmazással és eszközzel integrálható, így tovább javíthatja CRM-képességeit. Ezek az integrációk segíthetnek a munkafolyamatok automatizálásában, a kommunikáció egyszerűsítésében és a hatékonyság javításában.

A HubSpot CRM legjobb funkciói

Az ügyfelek elérhetőségeinek egyszerű tárolása és rendszerezése

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, például az e-mailes nyomon követést és az adatbevitelt, hogy időt takarítson meg.

Szerezzen értékes betekintést értékesítési teljesítményébe és ügyfelei viselkedésébe az elemző eszközök és a robusztus jelentések segítségével, amelyek között megtalálhatók az üzletkötési előrejelzések, az értékesítési tevékenységek, a termelékenységi mutatók és a folyamatok állapota.

Százával érhetők el a HubSpot integrációk

A HubSpot CRM korlátai

Az árak túl magasak lehetnek, különösen azoknak a startupoknak, amelyek CRM szoftvert keresnek.

A CRM más platformokhoz képest korlátozott testreszabási lehetőségeket kínál.

HubSpot CRM árak

Ingyenes : Korlátozott funkcionalitás

Professzionális ügyfélplatform : 1200 USD/hó 5 felhasználói helyért

Vállalati ügyfélplatform: 4000 USD/hó 7 felhasználói helyért

HubSpot CRM értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 11 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 4000 értékelés)

3. Copper CRM

via Copper CRM

A Copper CRM, korábban ProsperWorks néven ismert, egy népszerű ügyfélkapcsolat-kezelő platform, amely zökkenőmentesen integrálódik a Google Workspace-be. Ez tökéletes választás azoknak a felhasználóknak, akik közvetlenül a Gmail beérkező levelek mappájából szeretnének hozzáférni a CRM-adatokhoz.

A Copper CRM szintén robusztus kapcsolattartási funkciókat kínál, amelyek megkönnyítik a vállalkozások számára az ügyféladatok tárolását és rendszerezését. Különösen hasznos a Kapcsolatadatok szakasz. Itt egy helyen tárolhatja az alapvető információkat, például e-mail címeket, telefonszámokat és címeket.

Az Activity Log funkció automatikusan nyomon követi az interakciókat és frissítéseket valós időben, így könnyen nyomon követhető az ügyfelekkel való kommunikáció és a történelem. Például a munkafolyamat-automatizálási funkciók egyszerűsíthetik a nyomon követési folyamatot egy értékesítési kampány során.

Ezzel az eszközzel beállíthat olyan triggereket, amelyek automatikusan hozzárendelik a követési feladatokat a csapat tagjaihoz, amikor új potenciális ügyfél kerül fel a rendszerbe. Ez nemcsak időt takarít meg, hanem biztosítja azt is, hogy egyetlen potenciális ügyfél se maradjon figyelmen kívül.

A Custom Pipelines funkció lehetővé teszi az értékesítési folyamatok vizuális létrehozását és kezelését, egyértelműen meghatározva az olyan szakaszokat, mint a Kapcsolatfelvétel, Minősítés és Tárgyalás. Ezek az eszközök együttesen javítják az értékesítés hatékonyságát és termelékenységét, segítve Önt abban, hogy a mindennapi feladatok kezelése helyett az üzletek lezárására koncentrálhasson.

A Copper CRM legjobb funkciói

Hatékonyan szervezze meg a feladatokat, a határidőket és a csapat tagjait, mindezt egy helyen

Könnyen terjesztheti és elérheti a projekthez kapcsolódó dokumentumokat, javítva ezzel a csapaton belüli együttműködést és kommunikációt.

A Kanban kártyák segítségével vizualizálhatja a munkafolyamatot, rangsorolhatja a feladatokat és hatékonyan nyomon követheti az előrehaladást.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, hogy időt takarítson meg, minimalizálja a hibákat és javítsa az ügyfélélményt

Kövesse nyomon az ügyfelekkel való kapcsolattartási pontokat és kössön üzleteket

A Copper CRM korlátai

A mobilalkalmazásból hiányoznak a desktop verzióban elérhető egyes funkciók, ami korlátozza a mobil felhasználók funkcionalitását.

Copper CRM árak

Alap : 29 USD/felhasználó/hónap

Professzionális : 69 USD/felhasználó havonta

Üzleti: 134 USD/felhasználó havonta

Copper CRM értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 1100 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

4. SuiteCRM

via SuiteCRM

A SuiteCRM egy nyílt forráskódú CRM megoldás, amely egyszerűsíti az értékesítési, CRM marketing és ügyfélszolgálati folyamatokat. 26 moduljával a SuiteCRM átfogó eszközöket kínál a potenciális ügyfelek kezeléséhez, PDF-sablonok létrehozásához árajánlatokhoz és számlákhoz, CRM-jelentések generálásához és még sok máshoz.

A felhasználók testreszabhatják a SuiteCRM-et modulok hozzáadásával vagy eltávolításával, azok átnevezésével, valamint a mezők, elrendezések és kapcsolatok igényeiknek megfelelő beállításával.

Míg a SuiteCRM ingyenesen letölthető és korlátozás nélkül használható, a vállalkozásoknak lehetőségük van egy hosztolt verzió megvásárlására is, amely felhőalapú telepítést tesz lehetővé.

A SuiteCRM legjobb funkciói

Találkozók ütemezése, hívások naplózása és e-mailek írása a platformon belül

Hozzáférés egy idővonalhoz, amely az ügyféladatbázisban szereplő összes fiókkal való interakciót megjeleníti

Határozza meg a felhasználói szerepköröket, hogy korlátozza a munkavégzéshez szükséges információkhoz való hozzáférést

Integrálja a SuiteCRM-et több mint 120 alkalmazással, köztük a Quickbooks, Xero, Twilio, WhatsApp és Telegram alkalmazásokkal.

A SuiteCRM korlátai

Korlátozott dokumentáció a modulokról

Nagy adatbázisok kezelése esetén lassúvá válhat

SuiteCRM árak

Starter : 100 font/hó (1–10 felhasználó számára ajánlott)

Üzleti : 400 font/hó (5–50 felhasználó számára ajánlott)

Prémium: 600 font/hó (10–150 felhasználó számára ajánlott)

SuiteCRM értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (80+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

5. Odoo

via Odoo

Az Odoo egy nyílt forráskódú CRM-platform, amely segít a vállalkozásoknak a vevői folyamatok szervezésében és nyomon követésében, hogy így azonosíthassák a jövedelmező értékesítési lehetőségeket.

A platform hatékony leadkezelési funkciókat kínál, beleértve a leadgenerálást, a pontozást és a prioritások meghatározását, valamint a leadkapcsolatok és a kapcsolódó információk kezelését.

Az Odoo prediktív lead scoring funkcióval is rendelkezik, amely a konverzió valószínűsége alapján osztja el a leadeket a csapat tagjai között.

Ezenkívül a vállalkozások az Odoo-ban ügyféladatbázisokat hozhatnak létre az ügyfélaktivitások és a levelezési előzmények tárolására és elemzésére. A Partner Complete segítségével a vállalkozások automatikusan bővíthetik ezeket az adatokat, és hozzáférhetnek további releváns vállalati és ügyfélinformációkhoz.

Az Odoo a Sales Teams funkcióval egyszerűsíti a csapatok közötti együttműködést is, lehetővé téve a vállalkozások számára, hogy különböző ügyfélcsatornákhoz csapatokat hozzanak létre, és azokat e-mailek, számlázási célok és szűrődomének alapján konfigurálják.

Az Odoo legjobb funkciói

Könnyen szervezheti és nyomon követheti az értékesítési lehetőségek ügyfélcsatornáit

Vezető ügyfelek generálása, pontozása és prioritásba rendezése, valamint a vezető ügyfelekkel való kapcsolattartás kezelése

A konverzió valószínűsége alapján rendelje hozzá a potenciális ügyfeleket a csapat tagjaihoz

Ügyféladatbázisok létrehozása és elemzése, tevékenységek nyomon követése és levelezés

Az Odoo korlátai

A felhasználói felület nem optimalizált a könnyű navigációhoz

Korlátozott testreszabási lehetőségek

Odoo árak

Ingyenes

Standard : 31 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Egyedi: 45 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Odoo értékelések és vélemények

G2 : 4,1/5 (több mint 120 értékelés)

Capterra: 4,1/5 (790+ értékelés)

6. Kylas Sales CRM

via Kylas Sales CRM

Szeretnéd szervezni üzleti folyamataidat, miközben javítod az ügyfélkapcsolatokat? A Kylas CRM segíthet ebben.

Robusztus leadkezelési funkcióiról ismert, lehetővé teszi az aktív leadek és ügyletek nyomon követését és kezelését a különböző folyamatok különböző szakaszaiban. A platform rugalmasságot kínál az adatgyűjtés és -megjelenítés terén, testreszabható opciókkal az adatok hatékony összegyűjtéséhez és bemutatásához.

A Kylas CRM testreszabható adat-hozzáférési ellenőrzéssel is büszkélkedhet, amely biztosítja, hogy az érzékeny információk védve legyenek, és csak az arra jogosult személyek férhessenek hozzájuk.

A Kylas Sales CRM-mel a fontos üzleti eszközökkel való kiterjedt integrációs lehetőségek mellett egy mobilalkalmazást is kap, amellyel útközben is hozzáférhet az adatokhoz.

A Kylas Sales CRM legjobb funkciói

Állíts be emlékeztetőket a kihagyott potenciális ügyfelek és az értékesítési folyamatok nyomon követéséhez

Az értékesítési teljesítmény valós idejű figyelemmel kísérése

Hozzon létre több, több szakaszból álló folyamatot a különböző munkafolyamatok és értékesítési folyamatok hatékony kezeléséhez.

A Kylas Sales CRM korlátai

Korlátozott e-mail sablonok

Egyes felhasználók úgy érzik, hogy a belső integrációk technikailag bonyolultak.

Kylas Sales CRM árak

Embark : Ingyenes

Elevate : 250 USD/hó (korlátlan felhasználói szám)

Exceed: 1250 USD/hó (korlátlan számú felhasználó)

Kylas Sales CRM értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (383 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (406 értékelés)

7. Pipedrive

via Pipedrive

A legjobb Perfex CRM alternatívák listáján a következő a Pipedrive, egy hatékony platform, amely az értékesítési folyamatok racionalizálására lett kialakítva. A Pipedrive lenyűgöző, testreszabható irányítópultjai vizuális betekintést nyújtanak az üzletek előrehaladásába, a konverziókba és a bevételi előrejelzésekbe.

Tegyük fel, hogy Ön egy értékesítési vezető, aki több üzletet is nyomon követ. A Pipedrive testreszabható irányítópultjai gyors áttekintést nyújtanak az egyes üzletek előrehaladásáról, segítve Önt a szűk keresztmetszetek azonosításában és a feladatok hatékony prioritásainak meghatározásában.

Főbb jellemzői közé tartozik az üzletek nyomon követése a különböző szakaszokban, az első kapcsolatfelvételtől a végső értékesítésig, valamint a kapcsolattartás kezelése az ügyféladatok tárolása és rendszerezése érdekében, a jobb ügyfélkapcsolatok érdekében.

Értékesítési jelentés funkciója segítségével hozzáférhet fejlett értékesítési jelentésekhez, amelyekkel elemezheti a teljesítményt és megalapozott döntéseket hozhat.

Értékelni fogja a Pipedrive intelligens kapcsolattartási adatait is, amelyek lehetővé teszik, hogy potenciális ügyfelekről szóló információkat gyűjtsön az internetről, hogy azonosítsa a lehetőségeket és prioritásokat állítson fel az értékesítési tevékenységekhez.

A Pipedrive legjobb funkciói

E-mailek szinkronizálása és nyomon követése az értékesítési CRM szoftverben

Jelentések készítése és betekintés az értékesítési teljesítménybe

Értesítések fogadására fontos feladatokról és nyomon követésekről

Személyre szabhatja a munkafolyamatokat az igényeinek megfelelően

A Pipedrive korlátai

Az elemzési és jelentéskészítési funkciók kevésbé robusztusak, mint más Perfex CRM alternatíváknál.

Az alapszintű csomagokban hiányoznak bizonyos automatizálási funkciók. Nem tartalmaznak munkafolyamat-automatizálást, e-mail szinkronizálást vagy e-mail nyomon követést.

Pipedrive árak

Alapvető : 14 USD/felhasználó/hónap

Haladó : 29 USD/felhasználó/hónap

Professzionális : 59 USD/felhasználó/hónap

Teljesítmény : 69 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: 99,00 USD/felhasználó/hónap

Pipedrive értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (1800 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (2000 értékelés)

8. Insightly

via Insightly

Az Insightly CRM egy funkciókban gazdag platform, amely fejlett CRM-funkciókat kínál, így jó alternatívája a Perfex CRM-nek.

Az egyik legfőbb erőssége a testreszabható mezők és elrendezések, amelyek lehetővé teszik a CRM-rendszernek az egyedi igényekhez való igazítását. Ez a testreszabás segít a vállalkozásoknak a sajátos folyamataikhoz kapcsolódó adatok rögzítésében és kezelésében, biztosítva, hogy a CRM-rendszer szorosan illeszkedjen a munkafolyamatukhoz.

Használhatja részletes ügyfélprofilok létrehozására, beleértve a kapcsolattartási adatokat, interakciókat és egyedi adatpontokat. Az ügyféladatok átfogó képe lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy személyre szabják interakcióikat és minden ügyfélhez külön-külön igazítsák megközelítésüket.

Az eszköz lehetővé teszi több, testreszabható szakaszokkal rendelkező folyamat létrehozását is. Ez a funkció átfogó képet nyújt az értékesítési folyamatról, lehetővé téve a vállalkozások számára, hogy nyomon kövessék az ügyleteket a potenciális ügyféltől a konverzióig.

Az Insightly automatizálási funkciói egyszerűsítik az ismétlődő feladatokat és munkafolyamatokat, így a vállalkozások a bevételt generáló tevékenységekre koncentrálhatnak. Készíthet automatizálási szabályokat bizonyos kiváltó események, például új potenciális ügyfél létrehozása vagy az üzletkötés szakaszának változása alapján, ezzel időt takaríthat meg és javíthatja a hatékonyságot.

A CRM funkciók mellett az Insightly hatékony projektmenedzsment eszközöket is kínál, amelyek segítségével a csapatok hatékonyabban tudnak együttműködni. Az adatkezelés, a mérföldkövek nyomon követése és a fájlmegosztás funkcióknak köszönhetően az Insightly segít a csapatoknak a szervezettség fenntartásában és a projektek határidőre és költségkereten belüli megvalósításában.

Az Insightly számos harmadik féltől származó alkalmazással is integrálható, többek között e-mail kliensekkel, marketing automatizálási eszközökkel és számviteli szoftverekkel. Ez az integráció lehetővé teszi a vállalkozások számára adataik és munkafolyamataik központosítását, javítva ezzel a csapat hatékonyságát és az együttműködést.

Az Insightly legjobb funkciói

A potenciális ügyfelek automatikus továbbítása a megfelelő csapat tagjának

Tömeges e-mailek létrehozása és elküldése közvetlenül az alkalmazásból

Kövesse nyomon értékesítési KPI-jeit és céljait egyedi irányítópultokkal

Kezelje projektjeit útközben az Android és iOS mobilalkalmazásokkal

Az Insightly korlátai

A platform új felhasználók számára bonyolult lehet.

Egyes integrációkhoz további kézi konfigurációra lehet szükség.

Insightly árak

Ingyenes: Legfeljebb 2 felhasználó

Plus : 29 USD/felhasználó/hónap

Professzionális : 49 USD/felhasználó havonta

Vállalatok: 99 USD/felhasználó havonta

Insightly értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (890+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (640+ értékelés)

9. Keap

via Keap

A Keap CRM (korábban Infusionsoft) egy CRM-rendszer, amelyet úgy terveztek, hogy egyszerűsítse az üzleti folyamatokat, javítsa az ügyfél-elkötelezettséget és ösztönözze a kis- és középvállalkozások (KKV-k) növekedését.

Különböző funkciókat integrál egyetlen platformba, mint például az értékesítés automatizálása, a marketing automatizálása, az ügyfélszolgálat és az e-kereskedelem. Ezáltal átfogó megoldást kínál az ügyfélkapcsolatok és az adatok kezeléséhez.

A platform értékesítési automatizálási funkciói, mint például a potenciális ügyfelek pontozása, a folyamatok kezelése és az automatizált munkafolyamatok, optimalizálják és felgyorsítják az értékesítési folyamatot. Az ügyfél-elkötelezettség növelése és a konverziók ösztönzése érdekében az eszköz marketing automatizálási funkciókat kínál, mint például e-mail marketing, vizuális kampánykészítő és viselkedéskövetés.

A Keap CRM központosított kapcsolattartás-kezeléssel, feladatkövetéssel és támogatási jegyrendszerrel is támogatja az ügyfélszolgálatot. A jegyrendszer rendszerezi az ügyfelek kérdéseit és támogatási kéréseit, racionalizálva a támogatási folyamatot és javítva a válaszadási időket.

A platform emellett végpontok közötti titkosítással, részletes hozzáférés-vezérléssel, valamint a GDPR és a CCPA előírásainak való megfeleléssel biztosítja az adatok biztonságát.

A Keap legjobb funkciói

Automatizálja az értékesítési folyamatokat és a kapcsolattartást

Célzott e-mail marketing kampányok tervezése és végrehajtása

A potenciális ügyfelek azonosítása és rangsorolása az elkötelezettség és a viselkedés alapján

Integrálható e-kereskedelmi platformokkal az online értékesítés nyomon követéséhez

Lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy online foglaljanak időpontot

A Keap korlátai

Az ár egyes felhasználók, különösen a kisvállalkozások számára magasabbnak tűnhet.

Egyes ügyfelek zavarosnak találhatják a felületet és a beállítási folyamatot.

Keap árak

Pro : 199 USD/hó 2 felhasználó esetén

Max : 299 USD/hó 3 felhasználó esetén

Ultimate: 299 USD/hó 3 felhasználó esetén

Keap értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (1500+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (több mint 1200 értékelés)

10. SugarCRM

via SugarCRM

A SugarCRM egy ügyfélkapcsolat-kezelő termék, amely elsődleges célja a különböző csatornákon történő ügyfélélmény javítása. Különösen alkalmas marketingcsapatok számára, mivel átfogó képet ad az ügyfélútjáról.

A SugarCRM fejlett marketingkampány-kezelő eszközöket kínál, beleértve a munkafolyamatok automatizálását és a potenciális ügyfelek továbbítását. Lehetővé teszi a marketingcsapatok számára a hatékony együttműködést és a személyre szabott ügyfélélmény biztosítását.

A platform tartalmaz egy eszközt is az ügyfélpanaszok nyomon követésére, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára a problémák gyors azonosítását és megoldását. A vállalkozások értesítést is kaphatnak, amikor egy ügyfél rákattint egy linkre vagy kitölti egy űrlapot, ami megkönnyíti a megfelelő időben történő visszajelzést.

A SugarCRM legjobb funkciói

Kövesse nyomon az interakciókat, hogy a megfelelő időben és módon lépjen kapcsolatba az ügyfelekkel

Biztosítson személyre szabott weboldalt az ügyfelek számára, hogy maguk találják meg a válaszokat

Használjon eszközt az ügyfélpanaszok nyomon követésére és a fejlesztésre szoruló területek azonosítására

Hozzon létre személyre szabott weboldalakat és e-maileket, hogy több embert vonzzon

A SugarCRM korlátai

Egyes felhasználók a konfigurálását és beállítását bonyolultnak és időigényesnek tartják.

A felület zavarosnak és nehezen kezelhetőnek tűnhet.

SugarCRM árak

Essentials : 19 USD/felhasználó/hónap, minimum 3 felhasználó

Haladó : 85 USD/felhasználó havonta, minimum 3 felhasználó

Prémium: 135 USD/felhasználó havonta, minimum 3 felhasználó

Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik*

SugarCRM értékelések és vélemények

G2 : 3,8/5 (700+ értékelés)

Capterra: 3,8/5 (400+ értékelés)

Kezdje el használni a ClickUp ügyfélkapcsolat-kezelő rendszerét

Bár a Perfex CRM sok vállalkozás számára jó választás, érdemes megfontolni több alternatívát és versenytársat is, amelyek mindegyike egyedi funkciókkal és erősségekkel rendelkezik.

Akár robusztus leadkezelést, rugalmas adatgyűjtést, akár egyszerűsített folyamatokat vagy integrációkat keres, a cikkben bemutatott lehetőségek számos megoldást kínálnak CRM-igényeinek kielégítésére.

A CRM integrálása a jelenlegi projektmenedzsment rendszerébe azonban kihívást jelenthet. Miért ne választana egy mindent magában foglaló CRM SaaS megoldást, amely egyszerűsíti a projektek és az ügyfélkapcsolatok kezelését?

A ClickUp egy átfogó projektmenedzsment platform, amely a projektmenedzsment rendszerbe integrált alapvető CRM eszközöket tartalmaz. Ez az integráció lehetővé teszi, hogy könnyedén felügyelje a projekteket, miközben nyomon követi az ügyfélkapcsolatokat, a potenciális ügyfeleket, valamint a teljes értékesítési és marketing folyamatot, javítva ezzel az általános CRM stratégiáját.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra , és fedezze fel, miért ez a legjobb Perfex CRM alternatíva!