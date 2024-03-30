HubSpot tippek: Átalakítsa értékesítési, marketing és projektmenedzsment megközelítését

A HubSpot a megbízható segédje a potenciális ügyfelek vonzásában, elkötelezésében és hűséges ügyfelekké alakításában. Segít könnyedén kezelni a kapcsolattartási adatokat, elemezni a marketingkampányok teljesítményét, számlákat és árajánlatokat készíteni, valamint AI segítségével egyszerűsíteni a tartalomkészítési folyamatot.

De ilyen hatalmas képességekkel könnyű elveszni. 🤯

Annak érdekében, hogy könnyebben eligazodjon a platformon és teljes mértékben kihasználhassa annak lehetőségeit, összegyűjtöttük a legjobb HubSpot-tippeket és trükköket, amelyek segítségével profi felhasználóvá válhat. Bemutatjuk továbbá a ClickUp-ot, egy sokoldalú termelékenységi platformot, amely tökéletes alternatívája lehet a HubSpot-nak.

7 exkluzív HubSpot-tipp az optimális termelékenységért

A HubSpot hat terméke – Sales, Commerce, Service, CMS, Operations és Marketing Hub – egyedi funkciókat és eszközöket kínál, amelyek segítenek a potenciális ügyfelek ápolásában. Akár tapasztalt HubSpot-felhasználó, akár új a platformon, meg kell értenie, hogyan hozhatja ki a legtöbbet ezekből a funkciókból a konverziós arányok növelése érdekében.

Ebben a részben hét exkluzív HubSpot-tippet mutatunk be, amelyekkel növelheti termelékenységét és javíthatja marketingprojekt-menedzsment folyamatait.

1. Landing page trükkök

Minden marketinges tudja, hogy a céloldal végső célja a látogatók potenciális ügyfelekké alakítása. Bár a HubSpot ingyenes céloldal-készítőt kínál vizuálisan vonzó céloldalak létrehozásához, néhány dolgot érdemes szem előtt tartani, hogy a webhely forgalmát maximálisan kihasználhassa.

Először is, az egyszerűség a legfontosabb. A céloldaladnak csak annyi információt kell tartalmaznia, amennyi a látogatók figyelmét felkelti, anélkül, hogy túlterhelné őket. Az alábbi elemeket kell tartalmaznia:

Világos fejléc

Vállalatának kínálatának rövid leírása

Cégének termékéről vagy szolgáltatásáról készült kép

Űrlap a látogatók elérhetőségi adatainak gyűjtéséhez

A céloldal ajánlatok szakasza kritikus fontosságú, és bemutatnia kell vállalatának termékét, valamint azt, hogy az hogyan oldhatja meg a látogatók problémáit és javíthatja életüket. Például egy éjszakai ételszállítási szolgáltatást kínáló vállalat esetében az ajánlatok szakaszában a következő állhat: #1 Éjszakai ételszállítási szolgáltatás. 🍣

2. Űrlapszerkesztő trükkök

A HubSpot egy űrlapkészítő opcióval is rendelkezik. Amikor ezeket az űrlapokat a céloldalakhoz tervezik, a tapasztalt marketingesek gyakran alkalmazzák a progresszív profilalkotás nevű taktikát. Ez azt jelenti, hogy a potenciális ügyfelekről nem egyszerre, hanem fokozatosan gyűjtenek információkat.

Így működik ez a technika a gyakorlatban: egy vállalat marketingcsapata egy űrlapot tervez a céloldalon, amelyen a látogatóknak csak a nevüket és e-mail címüket kell megadniuk. Amint a látogató interakcióba lép a vállalat weboldalaival vagy tartalmaival, a marketingesek megfigyelik viselkedését, hogy felmérjék preferenciáit és problémáit, és ennek megfelelően módosítsák marketingtevékenységeiket.

3. Bejövő marketing trükkök

Az egyik leghatékonyabb módszer a webhelyére irányuló forgalom növelésére az, ha informatív cikkeket tesz közzé blogok formájában. Azonban izgalmas témák és figyelemfelkeltő címek kitalálása meglehetősen körülményes lehet.

Ennek a problémának a megoldására kiváló módszer az inbound marketing megközelítés alkalmazása. Ez a stratégia a vásárlók problémáira koncentrál, és az összegyűjtött adatok alapján olyan intelligens tartalmat hoz létre, amely a leginkább megfelel az ő igényeiknek.

A HubSpot, mint az egyik legjobb bejövő marketing eszköz, számos funkcióval rendelkezik, amelyek segítenek azonosítani ezeket a problémás pontokat.

A HubSpot ügyfélportálja lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy jelentést tegyenek a termékével vagy szolgáltatásával kapcsolatos gyakori problémákról. Ezenkívül a HubSpot jegyrendszere nyomon követi az ügyfelek által leggyakrabban felvetett problémákat, például az egyes funkciók használatával kapcsolatos nehézségeket.

Képzelje el, hogy egy bőrápolási céget vezet, és észrevette, hogy egyes ügyfelek túlterhelteknek érzik magukat, amikor elkezdenek bőrápolási rutint követni. Miután megtudta, mi zavarja a látogatóit, könnyedén létrehozhat olyan tartalmat, amely megoldja a problémáikat. Ebben az esetben a megoldás az lenne, ha informatív blogbejegyzéseket írna, amelyekben bemutatná a bőrápolási kezdőcsomag alapvető elemeit, például a hidratáló krémet, a tonikot és a tisztítószert. 🧴

4. SEO trükkök

Még azután is, hogy informatív cikkeket írt a weboldalára, a munkája még korántsem ért véget. A tartalommarketing-projektek egyik legfontosabb szempontja annak biztosítása, hogy a weboldalán található tartalom a keresőmotorok találati oldalain (SERP) előkelő helyen szerepeljen. Ehhez stratégiailag be kell építeni a népszerű keresési lekérdezésekhez illeszkedő kulcsszavakat. 🔍

A HubSpot SEO marketing eszköze itt jól jön. Elemzési funkciója értékes adatokat szolgáltat a népszerű keresési lekérdezésekről. A jegyrendszer és a SEO marketing eszköz adatainak kombinálásával, valamint a platform AI-vezérelt tartalomasszisztensének kihasználásával olyan vonzó címeket és cikkeket hozhat létre, amelyek rezonálnak a közönségével és magas rangot érnek el a keresőmotorokban.

5. E-mail marketing trükkök

A sikeres e-mail marketing kampányokhoz figyelemfelkeltő csalogató és személyre szabott cselekvésre ösztönző felhívás (CTA) szükséges. Azonban minden ügyfél számára személyre szabott e-mailek és CTA-k létrehozása nem könnyű feladat a marketing- és értékesítési csapat számára.

Itt jönnek képbe a HubSpot intelligens CTA-i és e-mail sablonjai. Ezek a funkciók segítenek CTA-kat és e-maileket létrehozni minden HubSpot-lead és ügyfél számára, figyelembe véve érdeklődésüket és a vásárlói útjukon elért szakaszukat.

Például a platform CTA-ja a potenciális ügyfeleket arra ösztönzi, hogy egy bemutató ülés időpontját egyeztessék. Eközben a meglévő ügyfelek CTA-ja arra ösztönzi őket, hogy magasabb szintű csomagra váltsanak.

Használhatja a HubSpot A/B tesztelési funkcióját is, hogy különböző e-mail sablonokat elemezzen, meghatározza, melyik talál leginkább visszhangra a célközönségénél, és ennek megfelelően finomítsa a sablonokat.

Miután azonosította a legjobban teljesítő sablonokat, a HubSpot segítségével triggerek definiálhat, például egy lead korábbi e-mailben található linkre kattintása vagy egy közelgő esemény, például kedvezményes akció, hogy automatikusan elküldje nekik a megfelelő sablont. 💌

6. Vezető menedzsment trükkök

A lead marketing egyik legnagyobb kihívása a marketing által minősített leadek hatékony átadása az értékesítési csapatnak a további ápolás és konverzió céljából. A probléma általában akkor merül fel, amikor a kapcsolattartási adatok több platformon vannak szétszórva.

Az egyik legjobb CRM szoftvermegoldásként aHubSpot CRM ezt a problémát úgy oldja meg, hogy az összes potenciális ügyfél- és ügyféladatot egy központi helyen konszolidálja. 🎯

Ezenkívül az értékesítési és marketingtevékenységek hatékonyságát növelheti, ha elkülöníti azokat a potenciális ügyfeleket, akik valószínűleg vásárolni fognak, azoktól, akik kevésbé érdekeltek a termékajánlatában. A HubSpot potenciális ügyfelek kezelésére és felkutatására szolgáló funkciói tartalmaznak egy potenciális ügyfelek pontozási funkciót, amely lehetővé teszi, hogy a potenciális ügyfelek életciklusának szakaszait alapul véve kritériumokat állítson fel. Például a webhely gyakori látogatása jelezheti, hogy az ügyfél vásárlásra hajlamos.

Ha ezeket a kritériumokat beírja a HubSpot lead scoring rendszerébe, pontosan meghatározhatja a magas pontszámú leadeket, amelyek jelzik vásárlási hajlandóságukat, és kampányait úgy alakíthatja, hogy azok ne váljanak hideggé. Másrészt az alacsonyabb lead pontszámok azt jelzik, hogy marketingtevékenységeit módosítania kell a konverziós arányok javítása érdekében.

7. Közösségi média trükkök

A hatékony marketinghez elengedhetetlen a közösségi médiában való folyamatos jelenlét, és ennek egyik legfontosabb trükkje a rendszeres tartalomközzététel. A bejegyzések közötti szünetek, például ha ma tesz közzé egy bejegyzést, majd három hónapig vár a következővel, akadályozhatják a potenciális ügyfelek megszerzését.

A HubSpot AI-alapú közösségi média posztgenerátorával egyetlen nap alatt több közösségi média posztot is létrehozhat, és hetekre előre beütemezheti azok közzétételét.

Emellett nem elég csak tartalmakat közzétenni a közösségi médiában. Folyamatosan kapcsolatot kell tartania a közönségével, hogy fenntartsa az érdeklődésüket. Képzelje el, hogy egy potenciális ügyfél közvetlen üzenetet küld a vállalat Facebook-oldalára, és információt kér a marketingkampányában hirdetett termékről. Ha az értékesítési és marketingcsapata hetekig nem válaszol erre a kérdésre, akkor elszalasztja a lehetőséget, hogy ezt a potenciális ügyfelet ügyféllé konvertálja.

A HubSpot közösségi média beérkező levelek funkciója megoldja ezt a problémát azáltal, hogy összesíti és figyelemmel kíséri az összes szöveges interakciót az Ön fiókjaiban egy központi helyen. Ezzel a funkcióval gyorsan válaszolhat a HubSpot-on érkező kérdésekre anélkül, hogy több közösségi média csatorna között kellene váltogatnia.

4 tipp a HubSpot maximális kihasználásához

A korábban tárgyalt HubSpot-tippeken túlmenően van néhány kiegészítő tipp, amelyet a HubSpot-felhasználók beépíthetnek a platform üzleti menedzsment képességeinek bővítéséhez. Nézzük át az alábbiakban a legfontosabbakat. 👇

1. Használja ki a HubSpot Akadémiát

A HubSpot Academy egy online képzési platform, amely különböző ingyenes tanfolyamokat és tanúsítványokat kínál olyan témákban, mint az e-mail és a közösségi média, valamint a digitális marketing stratégiák. 🏫

Ezeken a tanfolyamokon marketinges képesítéseket szerezhet és elsajátíthat olyan alapvető készségeket, mint a vonzó tartalom létrehozása, az e-mailek személyre szabása, valamint a potenciális ügyfelek hatékony vonzása és konvertálása.

Ezenkívül a HubSpot Academy betekintést nyújt abba, hogyan használhatja ki a platformot az üzleti növekedés és a jövedelmezőség elősegítésére. Használja ki ezeket az ingyenes forrásokat marketingtevékenységének és ügyfélszerzési stratégiáinak fejlesztésére.

2. Használja az automatizálást az ismétlődő feladatokhoz

A műveleteinek racionalizálására és a HubSpot maximális kihasználására kiváló módszer a platform értékesítési és marketing automatizálási képességeinek kihasználása az ismétlődő feladatokhoz. Íme néhány példa arra, hogyan alakíthatja át az automatizálás a munkafolyamatát:

E-mail kampányok és utánkövetések automatizálása a potenciális ügyfelek tevékenységének vagy a közelgő eseményeknek megfelelően. Biztosíthatja a potenciális ügyfelekkel, valamint a jelenlegi és korábbi ügyfelekkel való időszerű és célzott kommunikációt.

Automatizált lead scoring bevezetése konkrét kritériumokkal és kiváltó tényezőkkel. Így a platform segíthet a legígéretesebb leadek azonosításában.

A közösségi média posztok automatizálása , amely segít megkönnyíteni csapata időigényes manuális posztolási feladatait.

Állítson be automatikus értesítéseket, hogy állapotfrissítéseket kapjon, amikor a potenciális ügyfelek fontos lépéseket tesznek, például e-mail linkekre kattintanak. Csapata így gyorsan és hatékonyan tud reagálni.

3. Használja ki a HubSpot elemzési funkcióját

A HubSpot kiterjedt elemzési funkcióival szorosan figyelemmel kísérheti a látogatók tevékenységét a webhelyén, azonosíthatja a legjobban teljesítő weboldalakat, és jelentéseket kaphat a különböző marketingcsatornák teljesítményéről.

Ezek az információk mélyebb betekintést nyújtanak azokba a weboldalakba, tartalmakba és marketingstratégiákba, amelyek a leginkább rezonálnak a potenciális ügyfeleivel és leadjeivel. Használja ezt a tudást webhelye finomhangolásához, vonzó tartalmak kidolgozásához és növekedési marketingstratégiáinak finomításához, hogy elérje értékesítési és bevételi céljait.

4. Használja ki a HubSpot integrációs képességeit

A legtöbb csapat több üzleti eszközre támaszkodik a mindennapi feladatok elvégzésében, ami csökkentheti a termelékenységet és szilárd struktúrákat eredményezhet az adatok szinkronizálásakor vagy konszolidálásakor.

A HubSpot az adatok különböző platformok közötti szinkronizálásával enyhíti ezt a problémát, miközben a felhasználók továbbra is használhatják kedvenc eszközeiket.

Például a HubSpot és a ClickUp, a kategóriájában legjobb együttműködési projektmenedzsment eszköz integrálásával egyszerre növelheti termelékenységét és a platform funkcionalitását.

A ClickUp kiválóan teljesít a feladatkezelés és a projektkövetés terén, és alapvető projektmenedzsment támogatást nyújt a különböző iparágakban működő csapatok számára. Azok számára, akik a HubSpot segítségével különböző feladatokat látnak el, például e-mail- és tartalommarketinget, a ClickUp integrációja forradalmi versenyelőnyt jelent.

Például a HubSpot triggerei, mint például az ügyféljegy-kérelmek, automatikusan feladatok generálhatnak a ClickUp-on, így átfogó feladatlistát alkotva. Ez a lista olyan alapvető feladatokat tartalmaz, mint az ügyfelek nyomon követése és a tartalomkészítés, amelyeket könnyen kioszthat a ClickUp munkaterületén belül a különböző csapattagoknak. A feladatok prioritásuk alapján színkóddal is jelölhetők, így optimalizálhatók a munkafolyamatok, és biztosítható, hogy a csapatok először a legfontosabb feladatokat végezzék el.

Erősítse értékesítési és marketingcsapatait a HubSpot és a ClickUp integrálásával.

ClickUp: A legjobb HubSpot alternatíva

Bár a HubSpot és a ClickUp integrációja csodákat tehet marketing- és értékesítési tevékenységével, a ClickUp önálló alternatívaként is működhet a HubSpot helyett.

A ClickUp egy hatékony adatvizualizációs és projektmenedzsment eszköz, amely számos funkcióval rendelkezik az értékesítési, marketing és ügyfélkapcsolati csapatok termelékenységének növelése érdekében. A platform több mint 1000 kész sablonnal rendelkezik számos üzleti forgatókönyvhez, például termékmenedzsmenthez, értékesítéshez, marketinghez, pénzügyekhez, könyveléshez és még sok máshoz.

A korlátozott költségvetéssel rendelkező kisvállalkozások és startupok számára a ClickUp örökre ingyenes csomagot kínál, amely lehetővé teszi számukra, hogy hatékonyan és költségmentesen irányítsák tevékenységüket. 💰

Ráadásul a ClickUp legutóbbi irodabővítése közelebb hozta szolgáltatásait az ügyfelekhez, lehetővé téve a lokalizált támogatást, az értékesítési tevékenységet és a jobb felhasználói élményt.

Egy másik meggyőző ok, amiért a ClickUp az egyik legjobb HubSpot alternatíva, az integrációs képességei. A HubSpot mellett a ClickUp zökkenőmentesen integrálódik olyan népszerű platformokkal, mint a Zoom, a Make, az Unito, a Google Calendar, a Dropbox, a Gmail és a Slack, hogy csak néhányat említsünk.

Hozzon egyedi integrációkat személyre szabott irányítópultjaira a ClickUp Integrations segítségével.

Ennek fényében nézzük meg, hogyan lehet a ClickUp méltó helyettesítője a HubSpotnak az értékesítési folyamatokban, a marketingprojekt-menedzsmentben, az e-mailes marketingben és az automatizálásban.

1. ClickUp értékesítés

A ClickUp Sales egy átfogó eszköz- és funkciókészlet, amelynek célja az értékesítési folyamatok fejlesztése. Lehetővé teszi az értékesítési folyamatok vizualizálását, az ügyfélfiókok tevékenységének nyomon követését, a feladatok automatizálását és az üzletek közös kidolgozását egyedi űrlapok és irányítópultok segítségével.

Egy egyedi ClickUp űrlap létrehozásával fontos potenciális ügyfél- és ügyféladatokat gyűjthet, például e-mail címeket, neveket és telefonszámokat.

A ClickUp Dashboards segítségével pedig vizualizálhatja és elemezheti értékesítési adatait, hogy mérje az előrehaladást és megszüntesse a szűk keresztmetszeteket. Különböző vizuális eszközöket kínálnak, mint például a kumulatív áramlás, a sebesség, a burnup és a burndown diagramok, amelyek segítségével nyomon követheti az üzletek előrehaladását, és könnyen hozzáférhet értékesítési csapatának potenciális ügyfelek konvertálási képességéhez.

Figyelje nyomon értékesítési teljesítményét, bevételeit, folyamatban lévő ügyleteit és még sok mást a ClickUp egyedi jelentéseivel és irányítópultjaival.

2. ClickUp CRM

A ClickUp saját CRM rendszerrel rendelkezik, a ClickUp CRM-mel, amely központi hubként szolgálhat az adatok tárolásához és kezeléséhez, hogy növelje az ügyfélszámot és az ügyfélelégedettséget. Több mint 10 egyedi nézettel rendelkezik az ügyfélkapcsolatok és fiókadatok nyomon követéséhez listák, táblázatok, Kanban táblák, Gantt-diagramok és egyebek segítségével.

Kövesse nyomon a folyamatokat és az ügyfélkapcsolatokat a ClickUp CRM egyedi nézetével.

A ClickUp CRM sablon segítségével könnyedén megismerkedhet a ClickUp hatékony CRM funkcióival. Ez a felhasználóbarát, testreszabható keretrendszer lehetővé teszi a potenciális ügyfelek nyomon követését és rendezését, valamint a feladatok prioritásainak meghatározását az értékesítési szakasz szerint, különböző megtekintési módok segítségével. Emellett egyéni mezőkkel is rendelkezik, amelyekkel hozzáadhatja és rendszerezheti az ügyféladatokat, például a név, e-mail cím és iparág.

Használja a ClickUp CRM sablont az ügyféladatok szervezéséhez és kezeléséhez, valamint az értékesítési folyamat vizualizálásához.

3. ClickUp marketingprojekt-menedzsmenthez

A hatékony marketingprojekt-menedzsment gyakran brainstorming üléseken kezdődik, és a ClickUp ehhez a tökéletes együttműködési eszközt kínálja: a ClickUp Whiteboards-ot. Ez a végtelen virtuális vászon lehetővé teszi a marketingcsapatok számára, hogy különböző formák, objektumok és post-it cetlik segítségével valós időben generáljanak és vizualizáljanak ötleteket. 🔴

Brainstorming, jegyzetek hozzáadása, ötletek és munkafolyamatok közös kidolgozása a ClickUp Whiteboards segítségével.

A brainstorming üléseket követően a marketingcsapatoknak szükségük van egy platformra, ahol dokumentálhatják stratégiáikat és kampányaikat. A ClickUp Docs segítségével jelentéseket, stratégiákat és egyéb fontos marketingdokumentumokat hozhat létre, szerkeszthet és tárolhat. Egyszerűsítse munkafolyamatait linkek és fájlok hozzáadásával, a csapattagok megjelölésével és feladatok kiosztásával közvetlenül a Docs-ban.

A ClickUp egy ClickUp Brain nevű AI funkciót is kínál, amely segítségével személyre szabott blogbejegyzéseket hozhat létre, ötleteket generálhat marketingkampányaihoz, és automatizálhatja az ismétlődő marketingfeladatokat.

Használja a ClickUp Brain szolgáltatást az ötletelés és az írási folyamatok hatékonyabbá tételéhez.

4. ClickUp az e-mail marketinghez

A Gmail, Outlook, Office 365 és IMAP fiókokhoz való közvetlen kapcsolódással a ClickUp lehetővé teszi, hogy válaszoljon a kérdésekre, e-maileket küldjön, és az e-maileket részletes feladatokká alakítsa anélkül, hogy az alkalmazások és a lapok között kellene váltania.

A ClickUp automatizálási funkcióit is felhasználhatja, hogy űrlapok beküldése vagy feladat események alapján e-mail válaszokat indítson el, biztosítva ezzel a gyors és személyre szabott kommunikációt a közönségével.

Használja a ClickUp e-mail kampány sablonját, hogy vonzó tartalmakat hozzon létre, amelyek CTA-i tökéletesen igazodnak a közönségéhez. A sablon biztosítja, hogy üzenetei következetes és professzionális hangvételűek legyenek, miközben nincs szükség bonyolult e-mail tervezésre.

Készítsen és tervezzen sikeres e-mail kampányokat a ClickUp e-mail kampány sablonjával!

5. ClickUp automatizálások

A ClickUp Automations páratlan hatékonyságot biztosít azáltal, hogy lehetővé teszi az ismétlődő feladatok automatizálását, így értékes időt és energiát takaríthat meg.

Először meg kell határoznia a kiváltó tényezőket és azt, hogy a platform milyen lépéseket tegyen az egyes kiváltó tényezők után.

Például meghatározhatja a határidőket kiváltó eseményekként, és megkérheti a ClickUp-ot, hogy minden alkalommal, amikor egy feladat határideje közeledik, értesítést küldjön a megbízottaknak. Ez a funkció automatikusan hozzárendelheti a feladatokat a különböző csapattagokhoz, megváltoztathatja az egyes feladatok prioritását és még sok minden mást.

Hozzon létre egyedi automatizálásokat, amelyek a ClickUp-ban az Ön által választott kiváltó események és feltételek alapján aktiválódnak.

Nem tudja, hogyan kezdjen el automatizálni a munkafolyamatokat a ClickUp segítségével? Ne aggódjon – a platform könyvtárában több mint 100 előre elkészített automatizálás található különböző helyzetekhez, beleértve a projektátadást, a feladatkiosztást és az egyéni állapotváltozásokat.

Turbózza fel értékesítési, marketing és projektmenedzsment tevékenységét a ClickUp segítségével

A HubSpot egy figyelemre méltó szoftver, amely kiterjedt funkciókkal és lehetőségekkel rendelkezik az üzleti menedzsment területén. A megfelelő trükkökkel és tippekkel teljes mértékben kihasználhatja a HubSpot potenciálját az értékesítés, marketing, CRM és sok más folyamat optimalizálása érdekében.

A zökkenőmentes feladat- és projektkezelési funkciókkal, több mint 1000 kész sablonnal, intuitív automatizálással és kiterjedt integrációs lehetőségekkel a ClickUp kiegészítheti a HubSpot funkcióit – vagy teljes mértékben helyettesítheti azokat.

Készen áll a termelékenység és a projekt eredményeinek javítására? Induljon el a siker felé vezető úton – regisztráljon még ma a ClickUp-ra. ☀️