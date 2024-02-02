Pipedrive vs. Salesmate: Melyik CRM a legjobb 2025-ben?

Az értékesítés rendkívül versenyképes terület, ahol minden előny számít. A megfelelő CRM (ügyfélkapcsolat-kezelő) szoftver jelentheti a különbséget a célok elérésének és a legígéretesebb potenciális ügyfelek elvesztésének között.

A CRM-rajongók kedvenceinek csatája – Pipedrive vs. Salesmate – szoros küzdelmet ígér. De melyik bajnok érdemel helyet az értékesítési csapatában, ha mindkettő az értékesítési folyamatok racionalizálását, a termelékenység növelését és az ügyfélkapcsolatok javítását ígéri?

Ebben az átfogó összehasonlításban részletesen bemutatjuk a Pipedrive és a Salesmate funkcióit, használhatóságát, árait és általános teljesítményét, hogy segítsünk Önnek a tájékozott döntés meghozatalában.

Mi az a Pipedrive?

A Pipedrive egy értékesítési CRM és értékesítési folyamatkezelő szoftver értékesítési csapatok számára. A Pipedrive minimalista drag-and-drop felületével hatékonyan kezelheti az üzleteket és racionalizálhatja az értékesítési folyamatokat.

A platform intuitív vizualizációi és automatizált munkafolyamatai végigvezetik Önt az értékesítési folyamat minden szakaszán. Könnyű használhatósága miatt népszerű választás a kis- és középvállalkozások (KKV-k) körében, amelyek meredek tanulási görbe nélkül szeretnék javítani értékesítési teljesítményüket.

via Pipedrive

A Pipedrive funkciói

Ez a könnyen használható CRM olyan robusztus funkciókkal rendelkezik, amelyeket még a kezdő felhasználók is könnyedén kezelhetnek. Íme néhány ezek közül a funkciók közül.

Pipeline menedzsment

Színekkel jelölt szakaszok és informatív egyéni jelentések segítségével világos vizuális ábrázolást kaphat a folyamatban lévő ügyleteiről. A platformot saját igényei szerint is testreszabhatja. Például a szakaszokat az ügyletek lezárásához szükséges lépések alapján nevezheti el, vagy választhat egy sablont.

Tárolja és rendszerezze az ügyfelek és a vásárlók adatait, interakcióit és kommunikációját egy központi helyen. Kövesse nyomon a hívásokat és rögzítse a kapcsolattartási előzményeket pontosan ott, ahol szüksége van rájuk, hogy teljes áttekintést és ellenőrzést kapjon a naptáráról.

Lead generáló chatbot

Automatizálja a weboldal látogatóival való interakciókat a nap 24 órájában, hogy folyamatosan új potenciális ügyfeleket szerezzen. A Pipedrive webes vagy mobilalkalmazásával értékesítői a bot segítségével még útközben is emberi érintést adhatnak munkájukhoz. A chatbot akkor lép be, ha csapata elfoglalt, így egyetlen potenciális ügyfél sem csúszik ki a kezei közül.

LeadBooster

Ezzel a hatékony kiegészítővel több magas minőségű potenciális ügyfelet szerezhet. A Prospector eszközzel több mint 400 millió profilból álló adatbázisból szerezhet minőségi potenciális ügyfeleket, a Web Forms segítségével pedig űrlapokat és felméréseket ágyazhat be és oszthat meg, hogy új potenciális ügyfeleket szerezzen és tároljon.

E-mail integráció

Kövesse nyomon az e-mailes kommunikációt, ütemezzen nyomon követéseket, és vezessen teljes történetet a fontos beszélgetésekről. A platformhoz bármilyen eszközről hozzáférhet, és integrálhatja más értékesítésnövelő alkalmazásokkal.

Összességében a Pipedrive segít elemezni az értékesítési teljesítményt, azonosítani a trendeket és adat alapú döntéseket hozni a betekintő elemzési és jelentési eszközökkel. A felhasználók különösen értékelik azt a képességét, hogy automatizálással egyszerűsíti az ismétlődő feladatokat, időt takarít meg nekik és biztosítja, hogy egyetlen potenciális ügyfél vagy üzlet sem maradjon figyelmen kívül.

Pipedrive árak

Alapvető: 11,90 USD/hó felhasználónként

Haladó: 24,90 USD/hó felhasználónként

Professional: 49,90 USD/hó felhasználónként

Teljesítmény: 59,90 USD/hó felhasználónként

Enterprise: 74,90 USD/hó felhasználónként

Mi az a Salesmate?

A Salesmate egy könnyen használható CRM szoftver első vonalbeli és vállalati értékesítési csapatok számára. Intelligens, mobilra optimalizált megoldásainak segítségével felgyorsíthatja az értékesítési ciklusokat és szorosabb ügyfélkapcsolatokat építhet ki. Vállalkozásának méretétől függetlenül az automatizálás és a testreszabás segítségével egyszerűsítheti értékesítési folyamatát.

Vonzza be az ügyfeleket a különböző csatornákon, és szerezzen értékes betekintést a növekedés elősegítéséhez a Salesmate sokoldalú funkcióival.

via Salesmate

A Salesmate funkciói

Az eszköz átfogó eszközkészletet kínál, amely az értékesítési folyamat minden aspektusát lefedi, a potenciális ügyfelek megszerzésétől az üzletek lezárásáig és az ügyfélkapcsolatok kezeléséig. Az alábbiakban bemutatjuk ezeket a funkciókat.

Értékesítési automatizálás

Automatizálja a rutin feladatokat, hogy értékesítési csapata a kapcsolatépítésre és az üzletkötésre koncentrálhasson. Automatizálja kampányait, folyamatait és kapcsolattartását olyan szekvenciák segítségével, amelyek célzott e-mailekkel és nyomon követéssel potenciális ügyfeleket konvertálnak leadekké.

Egyedi modulok

Ezzel a funkcióval egyetlen helyen rögzítheti az összes ügyféladatot. Kezelje előfizetéseit, és kövesse nyomon potenciális ügyfeleit, ügyfeleit és partnereit egyetlen platformon. Kapjon világos képet vállalkozása teljesítményéről, és hozzon olyan döntéseket, amelyekkel előreléphet.

Pipeline sablonok

Építsd fel a kívánt folyamatokat, és hozz létre több csatornát a különböző műveletekhez, még gyorsabban. Testreszabhatod a CRM-sablonokat, vagy gond nélkül beviheted a bevált folyamataidat a platformba.

Egyedi elrendezések

Rendezze el az egyes csapatok információit testreszabott elrendezésekkel, hogy mindenki láthassa, amit szeretne a CRM-ben, a drag-and-drop elrendezések segítségével. Adjon mindenkinek a szükséges információkat és áttekinthetőséget az értékesítés hatékonyságának biztosítása érdekében.

Előre elkészített widgetek

A Salesmate számos előre elkészített widgetet kínál, amelyek segítségével egy pillanat alatt fontos értékesítési információkhoz juthat.

Ezek a widgetek segítenek nyomon követni csapata teljesítményét, nyomon követni a legfontosabb mutatókat és azonosítani a fejlesztésre szoruló területeket, mindezt egy testreszabható felületen.

Salesmate árak

Alap: 29 USD/hó felhasználónként

Pro: 49 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 79 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Pipedrive vs. Salesmate: funkciók összehasonlítása

A Pipedrive felhasználói felületével és automatizálási funkcióival tűnik ki, míg a Salesmate együttműködési funkcióival és mobil hozzáférhetőségével. Mielőtt döntést hozna, gondosan mérlegelje értékesítési folyamatainak és csapatdinamikájának egyedi követelményeit.

Az alábbi részletes összehasonlítás segít kiválasztani a megfelelő felhőalapú CRM eszközt, amely támogatja CRM stratégiáit és üzleti céljait.

Jelölések az inaktív ügyletekhez és valószínűségi beállítások elérhetők Csapatmunka Az egyéni értékesítési feladatokra való összpontosítás A csapatmunka hangsúlyozása Kommunikáció Integráció különböző csatornákkal Beépített híváskezelés, e-mail nyomon követés Elemzés és jelentések Esztétikus irányítópult, átfogó értékesítési és ügyféljelentések, korlátozott lehetőségek, kivéve az Enterprise csomagot Korlátlan jelentések, irányítópult 10 widgetre korlátozva Mesterséges intelligencia AI értékesítési asszisztens Nincs figyelemre méltó AI funkció

Most nézzük meg ezeket a különbségeket részletesen.

1. Felhasználói felület (UI)

Pipedrive

A Pipedrive egyszerűségre és könnyű használatra összpontosító, letisztult és minimalista esztétikával büszkélkedhet. A felület rendezett, nagy gombokkal és egyértelmű feliratokkal, így még az új felhasználók számára is könnyen kezelhető.

A platform nagy hangsúlyt fektet a vizuális értékesítési folyamatra, az üzleteket különböző szakaszokon áthaladó kártyákként ábrázolja. Ez megkönnyíti az üzletek előrehaladásának nyomon követését és a szűk keresztmetszetek azonosítását.

Salesmate

A Salesmate modernebb és több funkcióval rendelkező felületet kínál, több opcióval és több információval a képernyőn. Ez hasznos lehet azoknak a tapasztalt felhasználóknak, akik gyorsan szeretnének hozzáférni minden szükséges információhoz, de egyesek számára túlterhelőnek tűnhet.

A funkciók és testreszabási lehetőségek szélesebb skálája miatt a tanulási görbe meredekebb lehet.

2. Automatizálás

Pipedrive

A Pipedrive szabályalapú munkafolyamat-kezelő rendszert alkalmaz. Ön meghatározza a kiváltó eseményeket (pl. üzletállapot-változások, beérkezett e-mailek) és a hozzájuk tartozó automatizált műveleteket (pl. e-mail küldése, feladat hozzáadása, adatok frissítése). Ez a megközelítés hatékony és rugalmas.

Salesmate

A Salesmate a kommunikáció automatizálására helyezi a hangsúlyt, olyan fejlett funkciókkal, mint az e-mail automatizálás és a beépített híváskezelés. Bár kevésbé kiterjedt, mint a Pipedrive, a Salesmate kiemelkedik bizonyos területeken, például az e-mail kommunikáció automatizálásában.

3. Integrációk

Pipedrive

A Pipedrive számos harmadik féltől származó alkalmazással és eszközzel integrálható. A kommunikációs eszközöket, marketingplatformokat és elemző szoftvereket zökkenőmentesen összekapcsolhatja, hogy javítsa az általános funkcionalitást.

Elsősorban a kétirányú adat-szinkronizálásra összpontosít, biztosítva az információk zökkenőmentes áramlását a különböző platformok között. Emellett webhookokat és Zapier integrációt is kínál a fejlettebb munkafolyamatokhoz.

Az integrációk gyakran egyszerűek és jól dokumentáltak, világos telepítési utasításokkal és felhasználói útmutatókkal.

Salesmate

A Salesmate jól integrálható a népszerű e-mail platformokkal, és kiemelten fontosnak tartja a beépített hívásfunkciókat. Integrálja az alapvető eszközökkel az átfogó értékesítési és ügyfélkapcsolat-kezelés érdekében.

A Salesmate adat-szinkronizálást, egyedi munkafolyamatokat és előre elkészített „kapcsolatokat” alkalmaz. Ezek a kapcsolatok automatikusan kezelik az olyan specifikus feladatokat, mint az e-mailes marketingkapcsolatok szinkronizálása vagy a CRM-en belüli hívások naplózása.

A legtöbb alapvető integráció minden csomagban megtalálható, a fejlettebb eszközökhöz való hozzáféréshez azonban frissítésre van szükség.

4. Pipeline menedzsment

Pipedrive

Az eszköz lehetővé teszi, hogy a CRM-et az Ön igényeihez igazítsa, és egyedi mezők, szakaszok és üzletkötési részletek segítségével az értékesítési folyamatokhoz igazítsa. A folyamat szakaszait és címkéit az Ön konkrét értékesítési folyamatához igazíthatja. Az általános szerkezet és elrendezés azonban változatlan marad.

A Pipedrive a tranzakciók hatékony előrehaladására összpontosít a folyamat során, drag-and-drop funkcióval és tömeges műveletekkel, amelyekkel egyszerre több tranzakció is kezelhető.

Részletes jegyzetek, tevékenységi előzmények és automatizált nyomonkövetési sorozatok révén ösztönzi az egyes ügyletek mélyebb feldolgozását is. Ez elősegíti a személyre szabottabb interakciókat.

Salesmate

A Salesmate segítségével testreszabhatja a folyamatok elrendezését, további szakaszokat adhat hozzá, és minden ügylethez konkrét adatokat jeleníthet meg. Ez részletesebb betekintést nyújt, de kevésbé intuitívnak tűnhet, mint a Pipedrive vizuális folyamatkezelési megközelítése.

A rendszer a folyamatstruktúra széles körű testreszabását kínálja, beleértve az egyéni mezők hozzáadását, az üzletértékek meghatározását és a konkrét kritériumok alapján feltételes lépések beállítását. Ez nagyfokú rugalmasságot biztosít, de több előzetes beállítást és konfigurálást igényel.

5. Csapatmunka

Pipedrive

Az eszköz lehetővé teszi a csapatok számára a megfelelő együttműködést, de elsődleges célja az egyéni feladatok kezelése.

Hangsúlyt fektet az üzletek tulajdonjogára és a felelősség megosztására, egyértelműen megjelölve, hogy ki felelős az egyes üzletekért az egyes szakaszokban. Emellett alapvető megjegyzés- és tevékenységkövetési funkciókat is biztosít a csapatkommunikációhoz.

Salesmate

A Salesmate lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy hatékonyan együttműködjenek az üzletek során, megosszák egymással a betekintést és koordinálják a tevékenységeket a platformon belül.

A belső üzenetküldésre és a feladatok delegálására összpontosít a folyamaton belül. Beépített csevegőfelülettel, együttműködési megállapodásokkal és szerepkörökön alapuló feladatkiosztással rendelkezik a hatékonyabb csapatmunka érdekében.

6. Kommunikáció

Pipedrive

Az eszköz zökkenőmentesen integrálódik a különböző kommunikációs csatornákkal, így átfogó ügyfélkapcsolatokat biztosít.

Salesmate

A Salesmate beépített hívásfunkcióival közvetlenül kommunikálhat a potenciális ügyfelekkel és a meglévő ügyfelekkel. Ez csökkenti a külső eszközök iránti igényt.

7. Elemzés és jelentések

Pipedrive

A Pipedrive világos és vizuálisan vonzó jelentéseket nyújt a folyamatok teljesítményéről, lehetőséget biztosítva az egyes szakaszok és ügyletek részletes elemzésére.

Salesmate

A Salesmate lehetővé teszi a műszerfalak testreszabását az értékesítési teljesítmény nyomon követése és a fejlesztésre szoruló területek azonosítása érdekében.

Valós idejű betekintést és részletes elemzéseket kínál a folyamat során, kiemelve a szűk keresztmetszeteket és javaslatokat téve a fejlesztésre. Ez azonnali visszajelzést nyújt, de egyes felhasználók számára túlterhelőnek tűnhet.

8. Mesterséges intelligencia (AI)

Pipedrive

A Pipedrive egy opcionális „LeadBooster” nevű AI-asszisztenst kínál, amely segít olyan feladatokban, mint a potenciális ügyfelek pontozása, az e-mailek személyre szabása és a találkozók ütemezése. Ezért külön díjat kell fizetni, de jelentősen javíthatja az automatizálási képességeket.

Salesmate

A Salesmate jelenleg nem rendelkezik beépített AI asszisztenssel. Azonban integrálható külső AI eszközökkel, mint például az Einstein Activity Capture (Salesforce) vagy az Outreach Chorus, amelyek hasonló funkciókat nyújtanak.

Pipedrive vs. Salesmate a Redditen

És most jöjjön a végső, szűretlen teszt: a felhasználói vélemények. Nézzük meg, mit mondanak a Pipedrive és a Salesmate felhasználói a Redditen.

A felhasználói felület alapján készült összehasonlítások:

Egyes felhasználók értékelik a Pipedrive felhasználóbarát felületét és az értékesítési folyamatot irányító funkcióit. Ez segít nekik nyomon követni az előrehaladást és növelni az értékesítési sikereket.

Mások viszont szeretik a Salesmate-et használni, hogy intuitív platformjának segítségével erősebb ügyfélkapcsolatokat építsenek ki.

A felhasználók úgy érzik, hogy a Pipedrive-nak jól jönne néhány további funkció a folyamatok egyszerűsítéséhez:

„A Pipedrive nagyon felhasználóbarát, de nem rendelkezik túl sok funkcióval.”

„Szeretem a Pipedrive-ot, de személy szerint a Salesmate-et sokkal jobbnak találtam, és egy-két évig használtam is. E-mail sorozatokat is kínál.”

A felhasználók egy átfogó, egy helyen elérhető CRM-megoldást preferálnak. Ez az, amiben a ClickUp kiemelkedik:

„Kerülje a többféle eszköz vagy alkalmazás használatát a munkamenedzsmenthez. A projektmenedzsmenthez és a tudásmenedzsmenthez egyetlen megbízható forrásra van szüksége.”

„Ezért inkább egy eszközt használok. A probléma azonban az, hogy ha van egy eszköz, amely mindent megcsinál, akkor az általában csak átlagos teljesítményt nyújt, és nem kiválóat. Véleményem szerint a ClickUp sokkal jobb.”

Ismerje meg a ClickUp-ot – a Pipedrive és a Salesmate legjobb alternatíváját

A Pipedrive és a Salesmate közötti vita talán örökre megmarad, de fontolóra vette már egy olyan alternatívát, amely mindkét rendszer erősségeit ötvözi?

Ismerje meg a ClickUp-ot.

Kezelje értékesítési folyamatát és munkafolyamatait egy átfogó platform on a ClickUp segítségével.

A ClickUp egy all-in-one erőgép, amely túllép a hagyományos CRM-ek korlátain. Egységes munkaterületet kínál projektmenedzsmenthez, ügyfélszolgálati funkciókhoz, feladatkövetéshez és egyéb hatékony funkciókhoz az értékesítési és szolgáltatási csapatok számára.

Így működik:

A ClickUp funkciói az ügyfélszám növekedésének és az ügyfélelégedettségnek a gyorsítására

1. ClickUp CRM

Érje el és haladja meg értékesítési céljait a ClickUp CRM intuitív kialakításának, rugalmas munkafolyamataival és együttműködésen alapuló jellegével.

A ClickUp CRM funkciói között megtalálhatók a vizuális folyamatok, az automatizált munkafolyamatok és a részletes jelentések.

A ClickUp all-in-one munkaplatformja lehetővé teszi ügynökei számára, hogy felgyorsítsák az ügyfélszám növekedését és növeljék az ügyfélelégedettséget. Ráadásul a beépített csevegőfunkció, a testreszabható irányítópultok és a kedvenc eszközeivel való integrációk segítségével az egész csapatot szinkronban tarthatja.

A ClickApps segítségével testreszabhatja csapata munkakörülményeit a munkaterületen belül. A ClickApps segítségével részletesen kezelheti a feladatok közötti kapcsolatokat, közvetlenül a ClickUp Tasks alkalmazásból küldhet e-maileket, és egyszerű munkalistákat hozhat létre a munkaterület bármely pontjáról. Mindezek a funkciók segítik az ügyfélkapcsolatok kezelésének egyszerűsítését.

És ez még nem minden! Fedezze fel azokat a speciális funkciókat, amelyek a ClickUp-ot kiváló választássá teszik az értékesítés teljes folyamatának kezeléséhez.

Teljesen testreszabható Kanban rendszer: Határozza meg értékesítési folyamatának szakaszait, a kezdeti potenciális ügyfelek felkutatásától a lezárt üzletekig, : Határozza meg értékesítési folyamatának szakaszait, a kezdeti potenciális ügyfelek felkutatásától a lezárt üzletekig, a testreszabható ClickUp táblák segítségével. Annyi szakaszt adjon hozzá, amennyi szükséges, hogy pontosan tükrözze a munkafolyamatát. Például hozzáadhat olyan üzletkötési szakaszokat, mint „hideg megkeresés”, „minősített potenciális ügyfelek” és „ápolás” egy „Prospecting” nevű táblához. Vagy létrehozhat olyan szakaszokat, mint „ütemezett találkozók” és „ajánlat kidolgozása” egy külön „Minősítés és felfedezés” táblán.

Kezelje értékesítési folyamatát, ügyfélkapcsolatait, megrendeléseit és egyebeket a testreszabható ClickUp Views segítségével.

Feladatkezelés: . Feladatokat és alfeladatokat rendelhet a csapat tagjaihoz az egyes folyamatok szakaszaiban. A határidők, prioritások és jelölőnégyzetek mindenki számára egyértelművé teszik a felelősségi köröket. Az értékesítési csapatok egy platformon gyűjthetik össze a potenciális ügyfelek nyomon követését, az ügyfelek bevonását és más fontos értékesítési funkciókatFeladatokat és alfeladatokat rendelhet a csapat tagjaihoz az egyes folyamatok szakaszaiban. A határidők, prioritások és jelölőnégyzetek mindenki számára egyértelművé teszik a felelősségi köröket.

ClickUp Automation : A ClickUp automatizálási funkcióival meghatározott kritériumok alapján automatikusan mozgathatja az ügyleteket a különböző szakaszok között. Állítson be olyan kiváltókat, mint „X szakaszba mozgatva”, és olyan műveleteket, mint „Y szakaszba mozgatva”, ezzel időt takaríthat meg, csökkentheti a hibák számát és biztosíthatja az ügyletek egyenletes áramlását. A feladatok kiosztásától az emlékeztető küldésig a ClickUp automatizálja az ismétlődő értékesítési feladatokat, így Ön a stratégiára koncentrálhat.

Jelentések és elemzések: A ClickUp Dashboards egyedi felületén láthatja a legfontosabb értékesítési mutatókat, mint például a pipeline állapotát, a konverziós arányokat és a csapat teljesítményét. Kövesse nyomon a trendeket és azonosítsa a fejlesztésre szoruló területeket. A ClickUp jelentéskészítő eszközeivel részletes jelentéseket is elérhet az üzletekről, feladatokról és a csapat tevékenységéről, hogy elemezze az értékesítési folyamatot és adat alapú döntéseket hozzon. A ClickUp Dashboards egyedi felületén láthatja a legfontosabb értékesítési mutatókat, mint például a pipeline állapotát, a konverziós arányokat és a csapat teljesítményét. Kövesse nyomon a trendeket és azonosítsa a fejlesztésre szoruló területeket. A ClickUp jelentéskészítő eszközeivel részletes jelentéseket is elérhet az üzletekről, feladatokról és a csapat tevékenységéről, hogy elemezze az értékesítési folyamatot és adat alapú döntéseket hozzon.

2. ClickUp ügyfélszolgálati megoldások

Erősítse ügyfélszolgálati csapatát azáltal, hogy az összes ügyféladatot központilag tárolja a ClickUp-ban.

Hozzon létre egyedi űrlapokat a potenciális ügyfelek adatainak rögzítéséhez közvetlenül a ClickUp ügyfélszolgálati megoldásában . Integrálja a céloldalakat és a weboldal űrlapjait a zökkenőmentes potenciális ügyfélszerzés érdekében.

Legyen vége az adatsilóknak egy központi wikivel, amelyben fontos ügyféladatokat, például elérhetőségeket, vásárlási előzményeket és kommunikációs naplókat tárolhat egyedi mezőkben és szakaszokban.

Szűrje a potenciális ügyfeleket különböző kritériumok, például iparág, költségvetés vagy potenciális ügyfélforrás alapján, hogy célzottan érje el őket és személyre szabhassa értékesítési stratégiáját.

3. ClickUp CRM-sablonok

Felejtse el azokat az időket, amikor több platformon kellett információkat keresnie; a ClickUp több értékesítési és CRM-sablonnal rendelkezik, amelyekkel mindent egy helyen kezelhet, így könnyedén nyomon követheti a haladást, kezelheti a folyamatokat és ápolhatja az ügyfelekkel való interakciókat.

Ezek a sablonok beépített funkciókkal rendelkeznek az ismétlődő feladatok automatizálásához, emlékeztető beállításához és a munkafolyamatainak megfelelő egyéni mezők kihasználásához. A merev alternatívákkal összehasonlítva alkalmazkodik az Ön egyedi munkafolyamatához.

Például a ClickUp CRM sablon segítségével egy helyen kezelheti potenciális ügyfeleit, ügyfélkapcsolatait és értékesítési folyamatát . Ez a hatékony eszköz egy intuitív felületen szervezi a potenciális ügyfeleket, üzleteket és kapcsolatokat, növelve ezzel az egész értékesítési csapat láthatóságát és együttműködését.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp CRM sablon segítségével egyetlen helyen szervezheti az összes értékesítéssel kapcsolatos információt.

A ClickUp egyéb testreszabható sablonokkal is rendelkezik, többek között a ClickUp értékesítési folyamat sablonjával, a ClickUp napi értékesítési jelentés sablonjával és még sok mással.

Töltse le ezt a sablont Kezelje értékesítési folyamatának minden szakaszát a ClickUp értékesítési folyamat sablon segítségével.

A ClickUp valódi ereje a rugalmasságában rejlik. Testreszabhatja és alkalmazkodtathatja az értékesítési folyamatához és a csapat igényeihez. Próbálja ki a funkcióit, hozzon létre egyedi nézeteket és munkafolyamatokat, és folyamatosan optimalizálja a ClickUp által működtetett értékesítési gépezetét.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Szerezzen be egy CRM Plus projektmenedzsment eszközt egyetlen megoldásban

Akár a Pipedrive-ot, akár a Salesmate-et választja, egy központi CRM-rendszer létrehozása kulcsfontosságú az értékesítési folyamat átláthatóságának biztosításához. De egyik eszköz sem nyújt teljes körű üzleti menedzsment megoldást.

Ehhez forduljon a ClickUp-hoz, az all-in-one munkahelyi termelékenységi platformhoz. A ClickUp egy egységes rendszerben ötvözi a CRM funkciókat a projektmenedzsmenttel, dokumentumokkal, táblázatokkal, e-mailekkel, AI-segítséggel és még sok mással.

A ClickUp Docs -ban történő közös ajánlatok készítésétől a ClickUp AI-n keresztül történő értékesítési prezentációk és értékesítést támogató anyagok generálásáig ez az egyetlen értékesítési projektmenedzsment eszköz, amely mindezt képes megtenni.

Kezelje teljes vállalkozását a ClickUp segítségével a maximális hatékonyság és a legjobb eredmények elérése érdekében. Regisztráljon a ClickUp örökre ingyenes csomagjára, és kezdje el használni!