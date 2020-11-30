Hogyan számoljuk ki a ciklusidőt? (2025-ös útmutató)

Szeretné megtudni, hogyan kell kiszámítani a ciklusidőt?

A ciklusidő az a idő, amely egy késztermék elkészítéséhez szükséges, és egy hasznos mutató, amely segít a projekt ritmusának beállításában és fenntartásában.

És ellentétben a Tour de France versenyekkel, ehhez a fajta ciklusidőhöz nem lesz szükséged sisakra.

Nem meglepő, hogy a ciklusidő kiszámításának elsajátítása is sokkal könnyebb, mint 23 nap alatt több mint 2000 mérföldet kerékpározni.

Csak a ciklusidő képletre van szüksége!

Ebben a cikkben megmutatjuk, hogyan kell kiszámítani a ciklusidőt, miért érdemes ezt megtenni, és bemutatunk egy praktikus eszközt is, amely megkönnyíti az egész folyamatot.

Készen áll a stoppered? Akkor kezdjük!

Mi az a ciklusidő?

A ciklusidő azt méri, hogy mennyi időbe telik egy késztermék előállítása vagy egy szolgáltatás nyújtása. Ez az egyik legfontosabb folyamatmutató, amely segít a projekt zökkenőmentes és hatékony lebonyolításában.

Hogyan?

Nézzünk egy példát kedvenc ősemberünkről, Fred Flintstone-ról.

Tegyük fel, hogy Fred úgy dönt, hogy egy borda- és hamburgerezőben fog dolgozni.

Itt a ciklusidő az az idő, amely alatt egy ételt elkészít. És mivel épp most fedezték fel a tüzet, ez felgyorsítja a ciklusidőt. Így az étkezésenkénti ciklusidő csökken, és több vendéget tud ellátni.

Mint látható, a vállalkozások (fikciósak és egyébek) már a kőkorszak óta használják a ciklusidőt termelékenységük mérésére!

Mi a ciklusidő képlete?

A ciklusidőt ezzel az egyszerű képlettel számíthatja ki:

Ciklusidő (CT) = Nettó termelési idő (NPT) / Előállított egységek száma (U)

Itt a nettó termelési idő a termelési folyamat (vagy szolgáltatásnyújtási folyamat) teljes időtartama másodpercben, percben, órában vagy napban kifejezve. Például egy étel elkészítésének ideje stb.

De hogyan működik ez valójában?

Fred Flintstone példája segít!

Tegyük fel, hogy sikeresen elkészített 100 étkezést egy nap. Ez az egységek száma (U).

Ha levonjuk az egyórás ebédszünetet és a félórás kávészünetet a szokásos nyolcórás munkanapjából, akkor a teljes futási ideje vagy nettó termelési ideje (NPT) (8 – 1,5 = 6,5 óra).

Ez azt jelenti, hogy ciklusideje

CT = 6,5/100 = 0,065 óra étkezésenként

Vagy körülbelül 4 perc minden étel elkészítéséhez.

Mindezt a szorgalmas dinoszaurusz sous chefeknek köszönhetjük!

Milyen előnyei vannak a ciklusidő kiszámításának?

Akár őskori szakács vagy, akár 21. századi alkalmazásfejlesztő, a ciklusidő mérése elengedhetetlen a gyártási folyamat racionalizálásához.

A ciklusidő kiszámításának négy legfontosabb előnye a következő:

Tudja, mi lenne mindannyiunk álma? Egy időgép.

Használhatja azt, hogy előretekintsen a jövőbe, és felkészüljön az időben történő szállítás útjában álló összes akadályra.

De amíg a tudósok ki nem találnak egyet, addig is a ciklusidő mérőszám segít nekünk.

A csapatok felhasználhatják a ciklusidő kiszámításához, hogy valós időben számolják ki termelési sebességüket, és reális szállítási becsléseket adjanak ügyfeleiknek vagy klienseiknek.

2. Segít a folyamatok racionalizálásában a célok elérése érdekében

A ciklusidő kiszámítása segít meghatározni, hogy mennyi idő alatt tud értéket nyújtani ügyfeleinek. Így könnyen megállapíthatja, hogy ez elegendő-e az ügyfelek igényeinek kielégítéséhez.

A ciklusidő kiszámításával olyan adatokat kap, amelyek segítségével javíthatja a lassú ciklusokat és a termelési sebességet az alábbiak szerint:

A nyersanyag-ellátási lánc bővítése

A termelési soron az átbocsátási vagy a tétel méretének növelése vagy csökkentése

A folyamatban lévő munkák vagy a WIP-korlát ellenőrzése

A ciklusidő mutató olyan, mint Fred megbízható barátja, Barney. Bármi történjék is, mindig a folyamatok javítása és az ügyfélelégedettség irányába fogja Önt vezetni.

3. Segít kiküszöbölni a túltermelést

Mi lehet rosszabb annál, mint ha nem gyártasz elegendő mennyiséget az ügyfelek igényeinek kielégítéséhez?

Túl sok termelés!

A túltermelés hatalmas pazarlás a vállalat idő és erőforrásai szempontjából. Ezenkívül komoly szűk keresztmetszetet okozhat a szolgáltatásnyújtási rendszerében.

Valójában a Lean gyártási módszertan szerint a túltermelés jelentősen lassíthatja a teljes projektfolyamatot.

Ha azonban küszöbértékeket állít be a ciklusidőkhöz (és ennek megfelelően szabályozza a tételek méretét), akkor megakadályozhatja, hogy a termelési sebesség túllépje a határértéket.

4. Segít javítani a folyamatciklus hatékonyságát

Az Agile, Scrum, Kanban vagy Lean gyártási folyamatok a folyamatos fejlesztésen alapulnak. Itt minden egyes folyamatlépés arra irányul, hogy olyan információkat gyűjtsön, amelyek javíthatják a csapat általános teljesítményét.

A Kanban és a Lean gyártási folyamatok lehetővé teszik a folyamatban lévő munkák (WIP) korlátozásának beállítását.

A WIP limit korlátozza a csapat által elvégezhető feladatok számát. Ez biztosítja, hogy minden felhasználói történet áthaladjon az értékláncon anélkül, hogy szűk keresztmetszetet okozna.

Az eredmény?

Mivel megértheti csapata átlagos munkaképességét, minden ciklussal javíthatja teljesítményét.

De elég az elméletből. Ön gyakorlati, hasznos ismereteket szeretne szerezni a ciklusidőről, igaz?

Akkor lássunk hozzá!

A ciklusidő kiszámításának legegyszerűbb módja: ClickUp

Fred Flintstone és gyára szó szerint a kőkorszakhoz tartoznak.

Ez azt jelenti, hogy csak botokkal és kövekkel tudnak számolni.

De te is okosan kiszámíthatod a ciklusidőt a ClickUp segítségével!

Mi az a ClickUp?

A ClickUp a világ legjobban értékelt projektmenedzsment eszköze.

Ez az egyetlen eszköz, amire szüksége lesz az összes projektje kezeléséhez és csapata termelékenységének nyomon követéséhez.

Ez a legjobb megoldás arra is, hogy távoli csapatod összekapcsolt, reagálóképes és agilis maradjon!

Íme, hogyan segíthet a ClickUp a ciklusidő kiszámításában és előnyös felhasználásában.

Sprint Widgetjeivel A. A projektfolyamat mutatóinak nyomon követése a műszerfal

Nem szereted a hétfői reggeli állapotfrissítő megbeszéléseket?

A ClickUp Dashboard a megoldás!

A Dashboard teljes áttekintést nyújt a projektről a testreszabható Sprint Widgetek, például a Cycle Time Graph segítségével.

A ciklusidő kiszámításához ezzel a widgettel az alábbi módszerek egyikét használhatja:

Kezdje el számolni az időt attól a pillanattól, amikor a feladat bármelyik állapotba kerül az Aktív állapotcsoportban.

A ClickUp az Aktív állapot első állapotát „Nem indult el”-nek tekinti, az Aktív állapotcsoportban található minden más munkatételt pedig a ciklusidő kezdetének.

A ciklusidő grafikonját a következőképpen testreszabhatja:

Időtartomány : válasszon ki egy időtartományt, és állítsa be a ciklusidő grafikon gyakoriságát.

Mintaidő : válaszd ki azt a napok számát, amelynek az átlagként kell megjelenni a grafikon minden adatpontjánál.

Befejezésként számított státuszcsoport: válaszd ki a befejezésként számított státuszcsoportot. Például: „Kész”, „Ügyfél általi felülvizsgálat” vagy „Zárva”.

És ez még nem minden. Adjon hozzá további hasznos sprint widgeteket a Burndown Charts, Burnup Charts, Velocity Charts és Cumulative Flow Diagram Charts widgetekhez a műszerfalához.

B. Állíts be időbecsléseket , hogy kézben tartsd a feladatokat

Mi értelme van a ciklusidő kiszámításának, ha az eredményeket nem tudja felhasználni a projekt hatékonyságának javítására?

Ezért segíti a ClickUp a csapatod folyamatos fejlődését a Time Estimates funkcióval. Add hozzá az egyes feladatok és alfeladatok elvégzéséhez szükséges óraszámot, és a ClickUp kiszámítja a projektre várható teljes óraszámot.

Amint frissíti ezeket a becsléseket, a ClickUp valós időben frissíti a szállítási dátumot is.

A ciklusidő kiszámítása segít aktívan csökkenteni azt minden feladatnál.

És hogyan lehet ezt megtenni?

Felvehet egy dinoszaurusz felügyelőt, aki folyamatosan tájékoztatja Önt arról, hogy mennyi időt tölt a gyártási folyamatra.

De van egy egyszerűbb megoldás is: használja a ClickUp Native Time Tracking funkcióját!

A könnyen használható ClickUp Chrome kiterjesztés egyetlen kattintással nyomon követi a feladatokra fordított időt, és részletes időhasználati jelentéseket készít. Így folyamatosan nyomon követheti, mennyi időt tölt el, hogy ne haladja meg az átlagos ciklusidőt.

Ha már használsz harmadik féltől származó időkövető programot, mint például a Time Doctor vagy a Toggl, azokat is integrálhatod a ClickUp-ba!

Ennyi az egész? Természetesen nem.

A ClickUp egy átfogó projektmenedzsment szoftver, amelyet a magas teljesítményű, ambiciózus csapatok számára fejlesztettek ki.

És itt van még néhány funkció, amely megkönnyíti a folyamatokat:

Gyakran ismételt kérdések a ciklusidő kiszámításáról

A ciklusidőről nem lehet beszélni anélkül, hogy ne említenénk meg a kapcsolódó fogalmakat, a takt időt és az átfutási időt. Ezek a fogalmak azonban némi zavart is okozhatnak.

Tehát nézzük meg, mit jelent a takt idő és az átfutási idő a ciklusidő kontextusában.

1. Mi a különbség a ciklusidő, a takt idő és az átfutási idő között?

Bár a ciklusidő, a takt idő és az átfutási idő mind a termelékenységet mérő áramlási mutatók, kissé eltérnek egymástól.

De hogy röviden áttekintsük a témát, használjuk ismét Mr. Flintstone példáját, hogy megértsük ezeket a fogalmakat.

A. Mi az a takt idő?

A takt idő az a munkavégzéshez szükséges sebesség, amely az ügyfelek igényeinek kielégítéséhez szükséges. Ez az az idő, amely szükséges egy késztermék vagy egy egység előállításához, hogy az ügyfelek igényeit kielégítsük és a pénzforgalmat fenntartsuk.

Példa:

Fred főnöke célkitűzést szab neki: minden nap 100 vendég számára kell ételt készítenie. Fred napi 8 órát dolgozik.

Ez azt jelenti, hogy Frednek 8 óra alatt 100 ételt kell elkészítenie.

Itt a takt idő = óránként elkészítendő ételek száma.

Vagy takt idő = 8/100 = 0,08 óra étkezésenként.

Körülbelül 5 perc alatt elkészül egy étel.

B. Mi az átfutási idő?

A átfutási idő az az idő, amely a vevői megrendelés beérkezésétől (kezdő dátum) a végső szállításig (záró dátum) telik el.

Az ügyfél szempontjából az átfutási idő a megrendelés leadásával kezdődik, a gyártási folyamaton át folytatódik, és a késztermék végső leszállításával ér véget.

Példa:

Fred esetében az átfutási idő akkor kezdődik, amikor a főnöke megkapja az ételrendelést, és akkor ér véget, amikor Fred befejezi az étel elkészítését.

Átfutási idő = a megrendelés teljesítésének dátuma (befejezés dátuma) – a megrendelés beérkezésének dátuma (kezdés dátuma).

Végül is ez a három mutató segít könnyedén mérni a projekt sikerét és az ügyfelek elégedettségét.

2. Hogyan működnek együtt a ciklusidő és a takt idő?

Hogy ezt megértsük, hasonlítsuk össze Fred ciklusidejét a vevői igényekkel a takt idő bevonásával.

Fred főnöke nyomást gyakorol rá, hogy növelje a termelékenységet, és most már elvárja, hogy mindenki legalább 200 vendégnek főzzön naponta.

Korábbi számításaink alapján Fred jelenlegi munkatempója, azaz óránként 15 vendég kiszolgálása (4 perces ciklusidővel) nem elegendő az ügyfelek igényeinek kielégítéséhez.

Az új szükséges munkatempója vagy takt ideje = 6,5/200 = 0,032 óra étkezésenként.

Vagy körülbelül 2 perc étkezésenként.

Frednek most 4 percről 2 percre kell csökkenteni a ciklusidőt. Ezt a következőképpen teheti meg:

Kézséges asszisztensek felvétele (dinoszaurusz szakácsok? De T-rex nem.)

Hosszabb munkaidő a napi célok elérése érdekében (nincs több bowling Barney-val).

A leállási idő csökkentése (rövidebb ebédszünetek? Yabba dabba nooo!)

Másrészt, ha a kereslet (és a takt idő) alacsonyabb lenne, Fred több időt takaríthatna meg vagy több eredményt érhetne el.

Most, hogy tudja kiszámítani a ciklusidőt, úgy tudja alakítani teljesítményét, hogy az megfeleljen az ügyfelek elégedettségi szintjének.

Következtetés

A ciklusidő nem csupán egy mutató, amellyel kiszámíthatja, hogy mennyit termel. Hosszú távon segít abban is, hogy minden alkalommal kiváló minőségű termékeket és szolgáltatásokat nyújtson.

Most, hogy már ismeri a képletet, Ön is nyomon követheti.

Reméljük, hogy nem papírral és tollal számolod ki. Még Fred Flintstone sem helyeselné ezt!

Miért nem próbálja ki inkább a ClickUp-ot?

Felhasználóbarát ciklusidő-widgetet és számos egyéb funkciót tartalmaz, amelyek támogatják a projektmenedzsmentet az elejétől a végéig. Soha többé nem lesz szüksége más eszközre, hogy kézben tartsa projektjeit!

Szerezd meg ingyen a ClickUp alkalmazást, és adj esélyt ügyfeleidnek, hogy: