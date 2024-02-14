A 10 legjobb kitölthető Excel űrlap sablon feladatokhoz és projektekhez

Az Excel űrlap sablonok hatalmas segítséget nyújtanak a elfoglalt projektmenedzsereknek és szakembereknek.

A megfelelő kitölthető Excel űrlap sablon megkönnyíti az információk standardizált formátumban történő gyűjtését és megosztását az érdekelt felekkel és kollégákkal.

Akár ügyfél-visszajelzéseket szeretne gyűjteni, akár ügyfeleket szeretne megkérdezni, akár egyszerűsíteni szeretné az álláspályázatok kezelését, kezdje el azonnal az Excel űrlapok használatát.

Összegyűjtöttük a legjobb Excel-sablonokat, hogy időt és pénzt takarítson meg. Ha pedig haladó felhasználóként többet szeretne elérni, Excel-alternatív űrlap-sablonjaink segítségével új szintre léphet.

Kezdjük is!

Mi az Excel űrlap sablon?

Az Excel űrlap sablon egy adatgyűjtő eszköz, amely strukturált elrendezéssel rendelkezik az adatok Microsoft Excelbe történő beviteléhez és rendszerezéséhez. A kialakítás lehetővé teszi az adatbevitel egyszerűsítését és az információk formátumának egységességét.

Projektmenedzserként könnyen testreszabhatja az előre elkészített űrlapot az Ön egyedi igényeinek megfelelően, és felhasználhatja az előre elkészített Excel űrlap sablonokat, hogy összehangolja a projektben részt vevő csapat tagokat, és megossza az előrehaladást az érdekelt felekkel.

Hozzon létre egyedi költségvetéseket, számlákat, ütemterveket, pénzkezelési tervezőket, projektkövetőket és naptárakat a testreszabható Excel-sablonokkal. A beépített képletek, az adatellenőrzés és a formázás megkönnyítik a felhasználók számára az információk bevitelét és az adatok elemzését.

Testreszabhatja és megoszthatja az Excel űrlap sablonokat az Ön igényeinek megfelelően, így nem kell minden alkalommal elölről kezdenie. Csak be kell illesztenie az adatokat a sablonba, és elküldenie a megfelelő személyeknek.

5 Excel űrlap sablon

Íme az ingyenes Excel-sablonok, amelyekkel gyorsan elvégezheti a számításokat vagy adatfeldolgozást.

1. Ingyenes egyszerű megrendelőlap-sablon

A kezdőknek is könnyen kezelhető megrendelőlap-sablon egyszerűsíti a megrendelések létrehozásának folyamatát az Ön egyedi igényeinek megfelelően, függetlenül attól, hogy termékeket rendel vagy ügyféligényeket teljesít.

Automatizálja az adatgyűjtést ezzel a személyre szabott adatbeviteli űrlapmal, hogy több időt fordíthasson bevételeinek növelésére és több megrendelés szerzésére.

2. Új termék felmérés

Ezzel az Excel táblázatkezelő sablonnal értékes információkat szerezhet potenciális vásárlóiról és meglévő ügyfeleiről.

Az ajánlott kérdések remek kiindulási pontot jelentenek, ha elfoglalt vagy. Add hozzá a kérdőív kérdéseit, testreszabhatod a szöveget és a képeket, és perceken belül bárhol közzéteheted az Új termék kérdőív sablonokat.

3. Kiadási űrlap sablon

A költségjelentés minden vállalkozás szerves része, mivel tökéletesen egyensúlyba hozza a számlákat. Azonban ezeknek a jelentéseknek a kézi elkészítése időigényes.

Az MS Forms költségkezelési sablonjával a költségek nyomon követése és benyújtása gyerekjáték lesz. Egyszerűsítse alkalmazottai költségjelentéseit ezzel az ingyenes Excel sablonnal, amely tiszta kialakítású és könnyen olvasható formátumú.

Bónusz: Hogyan lehet kitölthető űrlapot létrehozni a Google Docs-ban!

4. Csapatrendezvény-tervezési felmérés

Számtalan adat és mutató szükséges ahhoz, hogy emlékezetes élményt teremtsen, legyen szó csapatépítő tréningről vagy konferenciáról a vezető tisztségviselők számára.

Gyűjtsön össze minden releváns információt az előadókról és a résztvevőkről a Team Event Planning Forms Template felmérés segítségével. Állítson be különböző kérdéseket, például többválasztós, értékelési és Likert-skálás kérdéseket, hogy a válaszadók ne unatkozzanak a kérdések megválaszolásakor.

5. Megrendelőlap sablon

A megfelelő megrendelőlap-sablon egyszerűsíti a beszerzési műveleteket, csökkenti a hibák számát, és megkímél a kézi adatbevitel fáradságos munkájától.

Akár kisvállalkozás tulajdonosaként küzd az életben, akár egy már befutott beszállítóként a termelékenység javítására törekszik, ez az ingyenes Excel-sablon segít a beszerzések kezelésében, a kiadások nyomon követésében és a vevő és a beszállító közötti egyértelmű kommunikáció fenntartásában.

Az Excel űrlap sablonok használatának korlátai

Egy olyan világban, ahol az üzleti tranzakciók napról napra egyre inkább digitalizálódnak, az Excel űrlapok lassan tudnak lépést tartani a fejlődéssel.

Bár ezek a sablonok egyszerűvé és kényelmessé teszik az adatgyűjtést és -bevitelt, ha eddig mindent manuálisan végeztél, jelentős korlátaik vannak.

A mezők korlátozásai

Az Excel adatbeviteli űrlapok csak 32 mezőt engedélyeznek. Ha nagy mennyiségű komplex adatot kell több kategóriára és alkategóriára felosztania, akkor Excel alternatívára lesz szüksége.

Korlátozott együttműködési lehetőségek

Az Excel űrlap létrehozása után, ha együtt szeretne dolgozni csapattagjaival, a közös szerzői jogok bizonyos korlátozásokkal járnak. Például az .xlsm, .xlsx és .xlsb formátumok támogatják a közös szerzői jogokat, de ha .csv vagy .xls formátummal dolgozik, akkor először frissítenie kell a fájlt egy kompatibilis típusra.

Ideális esetben egy jó táblázatkezelő sablon lehetővé teszi, hogy valós időben lássa, amikor csapattagja szerkeszti azt, amit az Excel alternatívái, például a Google Sheets lehetővé tesznek. Így nem kell utánajárnia, hogy „Kész van már?”.

Integrációk hiánya

A Microsoft Excel sablonok hatékonyak, ha a Microsoft 365 termékcsaládot használja. Azonban az integráció más rendszerekkel, például CRM-mel, fiókkezeléssel vagy projektmenedzsmenttel bonyolult és költséges, időt és pénzügyi erőforrásokat igényel.

10 alternatív Excel űrlap sablon

A hatékony, kitölthető Excel űrlap sablonok alternatívájának keresése itt, a ClickUp-nál ér véget.

A ClickUp sablonok segítenek leküzdeni az Excel űrlapok számos korlátozását, többek között a következőket.

A táblázat és az oszlopok megjelenésének testreszabása

Együttműködés a csapat tagokkal az űrlapokon a ClickUp munkaterületen keresztül

Az űrlap sablon különböző csatornákba való beágyazása magas válaszadási arányt eredményez a felmérésekben.

Íme kedvenc ingyenes ClickUp űrlap sablonjaink, amelyek minden igényt kielégítenek, függetlenül attól, hogy melyik iparágban dolgozik.

1. ClickUp űrlap sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp űrlap sablon

A jól megtervezett űrlap sablonok egyszerűsítik az ügyfelektől, alkalmazottaktól és más érdekelt felektől származó információk gyűjtését. A több feladatot egyszerre végző vezetők számára javítja az adatok pontosságát és konzisztenciáját azáltal, hogy minden felhasználó számára egységes adatgyűjtési formátumot biztosít. Ezzel elkerülhető a több forrásból származó különböző adatformátumok összehangolásának nehézsége.

Tegyük fel, hogy Ön egy szoftvercég projektmenedzsere, aki szeretné egyszerűsíteni a hibák jelentésének folyamatát. A ClickUp űrlap sablonja előre meghatározott mezőkkel és opciókkal rendelkezik, amelyek megakadályozzák a duplikált bejegyzéseket, és biztosítják, hogy minden fontos információt szabványos formátumban gyűjtsön össze.

A korlátozott beágyazási funkciókkal rendelkező Excel táblázatsablonokkal ellentétben a ClickUp űrlap sablonjait megoszthatja webhelyén, szoftverében és más kommunikációs csatornákon.

A projektmenedzserek ezután áttekintik a válaszokat, és a megoldáshoz a megfelelő csapattagoknak rendelik őket, így ez egy hatékony Excel-alternatíva.

2. ClickUp kreatív kérelem űrlap

Töltse le ezt a sablont ClickUp kreatív kérelem űrlap

A ClickUp kreatív igénylőlapja igazi megmentő a tervezők, marketingcsapatok, projektmenedzserek és érdekelt felek számára, mert segít mindenkinek jobban kezelni a munkáját, hatékonyan kommunikálni és megismerni a projekt minden részletét.

A kreatív projektek bonyolultak – gondoskodni kell arról, hogy a terv szerint haladjanak, de nem szabad őket sablonossá tenni. A kreativitásra és a struktúrára egyaránt összpontosító kreatív kérelem sablonok felelősségvállalást és következetességet biztosítanak a projekt egészében.

Az ingyenes, testreszabható sablon olyan egyedi állapotokkal rendelkezik, mint „Befejezett”, „Kiszállítva”, „Jóváhagyva”, „Felülvizsgálatra vár” és „Folyamatban”, amelyekkel nyomon követhető az egyes kreatív megrendelések előrehaladása.

A ClickUp egy sablonkönyvtárat is kínál tervezők és kreatív csapatok számára, hogy a tervezési folyamatot tükröző, testreszabott tervezési munkafolyamatokat hozhassanak létre.

Ossza meg tervezési briefjét nyilvánosan vagy magánjelleggel egy egyszerű link segítségével a ClickUp Docs-ban.

A funkciókat tekintve a ClickUp Docs az ideális dokumentumszerkesztő kreatív kérelem sablonok írásához, amelyeket az érdekelt felek a projektmenedzser segítségével is megértenek.

Ügynökségek számára: integrálja ezt a sablont az ügyfélportál szoftverébe, hogy ügyfelei megtekinthetik kéreleik státuszát.

3. ClickUp kérelem űrlap sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp kérelem űrlap sablon

A kérelemformulák hivatalos eljárást hoznak létre a munkavállalóktól származó pontos információk összegyűjtésére és az összes részleg kérelemének egy helyen történő rendszerezésére.

A ClickUp kérelem űrlap sablonja pontosan nyomon követi a kérelmeket, és csökkenti a feldolgozási időt és költségeket, így Ön a helyes információkat kapja meg.

Tegyük fel, hogy Ön egy építőipari vállalat projektmenedzsere. Használja ezt az ingyenes igénylőlap-sablont az információk rendszerezéséhez, a fontos projektadatok, a kezdési és befejezési dátumok, a szerződéses feltételek, a szükséges anyagok és a beszállítók elérhetőségeinek rögzítéséhez.

Az építőiparhoz hasonló ágazatokban, ahol a határidők elmulasztása a projekt költségtúllépéséhez vezethet, a Gantt-diagram és a Kanban nézet segítségével nyomon követheti az egyes kérések előrehaladását és vizualizálhatja a munkafolyamatot.

És itt jön a legjobb rész: a ClickUp mérföldkövei mindenki számára egyértelművé teszik a legfontosabb célokat. A csapat tagjai láthatják, hogy a függő feladatok hogyan kapcsolódnak a nagyobb projektcélokhoz.

A legfontosabb feladatait mérföldkövekké alakíthatja, hogy vizuálisan ábrázolhassa a projektek előrehaladását.

Bár az Excel űrlap sablonok lehetővé teszik egyéni mezők létrehozását, nem rendelkeznek a ClickUp által biztosított kiterjedt integrációval, amely zökkenőmentes adatáramlást biztosít harmadik féltől származó üzleti rendszerek, például üzemeltetési menedzsment szoftverek, alkalmazotti menedzsment szoftverek és projektmenedzsment eszközök között.

Töltse le ezt a sablont ClickUp kapcsolattartási űrlap sablon

A ClickUp kapcsolattartási űrlap sablonjával perceken belül létrehozhatja és testreszabhatja kapcsolattartási űrlapjait. Minden ügyfélkérdés egy központi helyen marad, így könnyen nyomon követheti azok előrehaladását.

Az előre elkészített űrlap sablon rögzíti az ügyféladatokat, és egy központi adatbázisban tárolja azokat, hogy gyorsan hozzáférhessenek, amikor felméréseken és közvélemény-kutatásokon keresztül értékes ügyfél-visszajelzéseket szeretnének gyűjteni.

Tegyük fel, hogy termékmenedzsere felmérést készít a felhasználók véleményéről a freemium funkciókkal kapcsolatban. Miután meghatározza a projekt céljait (a felhasználói élmény javítása vagy a funkciók bevezetése), küldje el e-mailben ezt az űrlap sablont a válaszadóknak.

A legjobb az, hogy az ingyenes ClickUp sablon szinkronizálódik a látogató böngészőjének automatikus kitöltési funkciójával, így a látogatók könnyedén kitölthetik az űrlapot.

A termékmenedzserek ezután elemzik és figyelemmel kísérik a válaszokat, valamint frissítik az állapotokat, hogy tájékoztassák az érdekelt feleket az előrehaladásról.

Töltse le ezt a sablont ClickUp ügyfélkapcsolati űrlap sablon

Volt már olyan helyzetben, hogy elmulasztott egy fontos ügyfél-visszajelzést, mert nem tudta megtalálni az ügyfél elérhetőségét a rendezetlen táblázatokban vagy a hosszú e-mail-váltásokban?

Ha a válaszod igen, akkor figyelj!

A ClickUp ügyfélkapcsolati űrlap sablonjával perceken belül létrehozhatja saját kapcsolati űrlapját. Kezelje minden fontos kapcsolatát, ügyfélérdeklődését és a kapcsolódó információkat egy központi helyen, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújthassa nekik – mindezt a ClickUp segítségével.

Ráadásul lehetővé teszi ügyfeleinek, hogy bizalmas adataikat biztonságosan és titkosan adják meg, ami erősíti bizalmukat az Ön vállalkozása iránt.

Miután integrálta az űrlap sablont a webhelyére vagy más csatornákra, a ClickUp több mint 100 automatizálási lehetősége lehetővé teszi automatikus válasz küldését azoknak, akik kitöltik az űrlapot. Mi lehetne jobb annál, mint tudatni velük, hogy hamarosan kapcsolatba lép velük?

Az MS Forms nem rendelkezik kiterjedt integrációkkal, ezért nem küldhet automatikus válaszokat, amelyekkel visszaigazolja a kapcsolattartási adatok fogadását.

6. ClickUp álláspályázati űrlap sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp álláspályázati űrlap sablon

Az álláspályázati folyamat túlterheli az alkalmazottakat és a pályázókat. Az álláspályázati sablon használatával időt takaríthatunk meg, mivel így minden szükséges információt megkapunk a potenciális alkalmazottakról.

A ClickUp álláspályázati űrlap sablonja egyszerűsíti az álláspályázóktól szükséges összes információ összegyűjtését, beleértve a személyes adatokat, az iskolai végzettséget és a munkatapasztalatot.

A sablon két célt szolgál: a toborzási osztály egy helyen követi nyomon és tárolja a jelentkezők adatait, míg a potenciális jelöltek egy könnyen használható online platformot kapnak az adataik benyújtásához.

A ClickUp Board View segítségével pillanatok alatt létrehozhat és frissíthet állapotokat többfázisú folyamatokhoz, például toborzáshoz. A prioritások beállításához egyszerűen húzza át a feladatokat az egyéni állapotokba, vagy mozgassa őket fel vagy le.

A ClickUp álláspályázati sablon használatának előnye, hogy integrálható más sablonokkal, például a bérszámfejtési sablonokkal. Ez megkönnyíti a HR-osztály számára a kiválasztott jelöltek gyorsabb felvételét a rendszerbe.

7. ClickUp jelentés űrlap sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp jelentés űrlap sablon

Legyen szó a felhasználói visszajelzéseket nyomon követő ügyfélszolgálati részlegről vagy a kampányok teljesítményét figyelemmel kísérő marketingcsapatról, a jelentések kritikus fontosságúak a szervezetek számára. Képzelje el, mennyi időt takaríthat meg csapata az előre elkészített, könnyen kitölthető sablonokkal a szükséges adatok gyűjtése során.

A ClickUp jelentéssablonja lehetővé teszi minden részleg számára, hogy egységesen gyűjtsön adatokat, és a jelentéseket egyedi mezőkben rendszerezze a gyors rendezés és elemzés érdekében. A haladó felhasználók számára az egyedi mezők nyomon követik a fontos adatokat, következtetéseket vonnak le, és azokat könnyen érthető formában ábrázolják.

A sablon egyedi nézeteket tartalmaz, ami különösen hasznos azoknak a vezetőknek, akik több projektet felügyelnek, és egy pillantással szeretnék áttekinteni a haladást. Tartalmaz Gant-diagramokat, listanézetet, munkaterhelést és jelentéskövetést. A vizuális jelleg lehetővé teszi a folyamatban lévő munkák áttekintésének közlését.

Például az erőforrás-kihasználási sablon átfogó képet ad az összes projekt és csapat számára kiosztott erőforrásokról. Ha egy kritikus projekthez több erőforrásra van szükség, küldje el ezt az adatot kitölthető űrlap sablonként az érdekelt feleknek jóváhagyásra, bármikor.

8. ClickUp tagsági űrlap sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp tagsági űrlap sablon

Ha olyan magánközösséget működtet, amelynek tagjai tanulás, hálózatépítés és tudásmegosztás céljából csatlakoznak, akkor a tagsági űrlap segítségével gyűjtheti össze a jelentkezéseket és kezelheti a felvételi folyamatot.

A ClickUp tagsági űrlap sablonjának kialakítása megkönnyíti a közösségi alapú szervezetek beilleszkedését. Ez az egy kattintással használható, előre elkészített sablon feleslegessé teszi az új felhasználók számára manuálisan létrehozott űrlapokat. Takarítson meg időt és erőforrásokat, hogy az összes taggal való kapcsolattartásra koncentrálhasson.

És ez csak a kezdet. Fizetős tagságok esetén adja meg a tagság fizetésének részleteit. Adja meg az online fizetési átjáró linkjét az űrlapon.

Hozzon létre egy kód nélküli tagadatbázist, hogy kapcsolatokat ábrázoljon a feladatok, dokumentumok és függőségek között, és összekapcsolja az ügyfeleket a megrendelésekkel a Táblázat nézet segítségével.

Végül, a tagsági folyamat nézet segítségével a csapatok megtervezhetik a jelentkezési folyamat lépéseit és nyomon követhetik az előrehaladást.

9. ClickUp regisztrációs űrlap sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp regisztrációs űrlap sablon

Tegyük fel, hogy Ön egy startup rendezvény szervezője, aki egy év végi konferenciát szervez az iparág vezetőinek. Az összes résztvevő adatainak táblázatokban történő kezelése időigényes és hibalehetőségekkel jár, ráadásul az adatok nem frissülnek automatikusan. Több időt tölt a mezők kitöltésével, így kevés idő marad más fontos feladatokra.

Itt jön jól a ClickUp regisztrációs űrlap sablon, amely segít mindenkinek egyformán tájékozottnak maradni, információkat gyűjteni a vendégektől és egyszerűsíteni az adatbevitelt.

A sablon tartalmaz mezőket a résztvevők számának, elérhetőségének és a foglalás részleteinek, például a be- és kijelentkezés dátumának és a szállodáknak a megadásához. A többi csapattag együttműködhet, megjegyzéseket és teendőlistákat adhat hozzá, a feladatokat prioritás szerint tekintheti meg, és alfeladatokat adhat hozzá a sablon testreszabásához.

Az esemény utáni elemzéshez a jelenléti ív sablon segítségével nyomon követheti az eseményen részt vevő vendégeket.

A ClickUp automatizálási opciói még egy lépéssel tovább mennek, lehetővé téve az e-mail értesítések automatikus elküldését, amikor valaki kitölti az űrlapot. Gyorsan feltehet további kérdéseket, vagy információkat adhat az eseményhez kapcsolódóan.

10. ClickUp értékelési űrlap sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp értékelési űrlap sablon

Cselekvésre ösztönző visszajelzéseket kell gyűjtenie, hogy elérhető célokat tűzhessen ki, és munkatársai elkötelezettek és proaktívak maradjanak. Ez azt jelzi, hogy figyelmet fordít a munkatársak fejlődésére és törődik velük. Ennél is fontosabb, hogy ez segít nekik megérteni, mely területeken kell fejlődniük, és mik az erősségeik.

De mi megértjük – az értékelések elvégzése nagyon megterhelő. Ne aggódjon, van megoldásunk az Ön számára. A ClickUp értékelési űrlap sablonjának kialakítása lehetővé teszi a vezetők számára, hogy mérjék a teljesítményt és visszajelzést adjanak az alkalmazottaknak.

Miért érdemes ezt a sablont használni az adatok gyűjtéséhez? Az összes értékeléshez ugyanazokat a kritériumokat és kérdéseket használja, így biztosítva az osztályok közötti konzisztenciát. A legjobb az egészben, hogy az alkalmazottakat objektív kritériumok, nem pedig szubjektív ítéletek alapján értékelheti.

A jó hír az, hogy nem kell az éves értékelésekre támaszkodnia a munkavállalók alapos értékeléséhez. Az értékelési időszak a szervezettől függően változhat, lehet negyedéves, féléves vagy szerepkörön alapuló. Kövesse nyomon és figyelje a munkavállalók fejlődését, hogy a legjobbat hozza ki belőlük.

Az olyan adatokkal, mint a díjak és mérföldkövek, a technikai készségek, a teljesített órák száma, a függőben lévő és befejezett feladatok, valamint a fejlesztendő területek, ez a sablon elősegíti a hatékony kommunikációt a vezetők és közvetlen beosztottaik között.

Búcsúzzon el a táblázatokon alapuló kitölthető Excel űrlap sablonoktól

A ClickUp űrlap sablonok hatékony Excel alternatívát jelentenek a következő generációs projektmenedzserek számára. Túlmutatnak az alapvető táblázatos űrlapokon, és digitális központot biztosítanak az összes sablonod számára.

Állítsa be a kész űrlap sablonokat néhány perc alatt, hogy elkezdhesse gyűjteni a visszajelzéseket belsőleg az alkalmazottaktól vagy külsőleg az ügyfelektől és beszállítóktól. Tekintse meg és kövesse nyomon a válaszokat több nézetben, és elemezze az adatokat vizuálisan a hatékony döntéshozatal érdekében.

Az első kérdőív sablonjának létrehozásához regisztráljon ingyenesen a ClickUp oldalon.