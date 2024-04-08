Notion vs. Google Docs: melyik jegyzetelő eszköz a legjobb?

A világ imádja a párharcokat – semmi sem üti meg azt a drámát, amikor két titán egymásnak feszül, hogy megküzdjön az első helyért. A jegyzetelő alkalmazások terén a Notion és a Google Docs olyan, mint Joe Frasier és Muhammad Ali. Mindkét nehézsúlyú bokszoló jól mozog, de vajon melyiküknek van kiütő ereje? 🥊

Ezt fogjuk megtudni a Notion és a Google Docs összehasonlításában.

Összehasonlítjuk ezeket az alkalmazásokat, megvizsgáljuk az egyes platformok előnyeit és hátrányait, és egyszer és mindenkorra eldöntjük, melyik a legjobb jegyzetelési alkalmazás.

Ez az év legnagyobb összecsapása. Ez a Thrilla from Manila Folders (vagy legalábbis a manila mappák digitális megfelelője), és Önnek ring melletti helye van. Tegye meg tétjét a legjobb jegyzetelő alkalmazásra, és készüljön fel a küzdelemre!

Mi az a Notion?

A Notion egy webalapú platform, amelyet olyan egyszerű feladatokhoz is használhatsz, mint a jegyzetelés, vagy olyan összetett feladatokhoz, mint egy vállalati wiki létrehozása. A felépítése kevésbé hasonlít a régi típusú szövegszerkesztőkre (pl. a Microsoft Wordra), inkább egy digitális munkaterületre.

A Notion oldalak inkább egy weboldal végtelen görgetéséhez hasonlítanak, mint egy darab papírhoz. A Notion dokumentumokat továbbra is PDF-be exportálhatja és kinyomtathatja – mert biztosan vannak még olyanok, akik nyomtatnak –, de az exportálásig nem láthatja a oldalválasztásokat. 🖨️

via Notion

Az előnye, hogy az alkalmazás úgy néz ki, mint egy digitális webes élmény. A hátránya: ez tényleg egy webes élmény. Ha nincs internet-hozzáférésed, nem tudsz hozzáférni a Notion fájljaidhoz, és nem tudod használni az alkalmazást jegyzetek készítésére.

A Notion funkciói

Ezek a Notion platform alapjai. Most nézzük meg részletesen a funkcióit.

1. Wikik

A Notion wikije ideális folyamatok dokumentálásához és vállalati szintű tudásbázis létrehozásához.

Az állandóan jelen lévő oldalsáv segítségével egyetlen kattintással navigálhat az oldalak között, így nem kell visszatérnie a tartalomjegyzékhez. A beágyazott tartalom segít a rendszerezésben, miközben a tudásmegosztást osztályok vagy témák szerint bontja le. A szinkronizált blokkok pedig ugyanazt a tartalmat osztják meg több helyen, egyetlen helyről frissíthetőek.

via Notion

A tudásbázis-sablon segítségével könnyen beállíthatod a wikidet. A Notion többféle sablont kínál a sablonkönyvtárában.

2. Dokumentumok

A dokumentumok formázása egyszerű a blokkok segítségével, amelyek lehetővé teszik a tartalom szervezését és átszervezését drag-and-drop funkcióval. Több mint 50 típusú tartalomblokk áll rendelkezésre, beleértve kapcsolókat, videókat, képeket, matematikai egyenleteket, kódrészleteket, webes könyvjelzőket, @ említéseket és még sok mást.

Több tucat felhasználási esethez kínálnak dokumentumsablonokat, például értekezletek napirendjeihez, projekttervekhez és ajánlatokhoz. Adjon hozzá tartalomjegyzéket, hogy dokumentuma könnyebben áttekinthető legyen, és megkímélje csapatát a zavartól.

Csapatának tagjai egyszerre szerkeszthetik a dokumentumokat, vagy megjegyzésekben megjelölhetik egymást, hogy kérdéseket tegyenek fel, pontosítást kérjenek, vagy a dokumentum egy részét másnak rendeljék megírásra.

Különböző jogosultsági beállításokkal hozzáférést adhat különböző dokumentumokhoz egyéneknek vagy egész csapatoknak. Minden dokumentumhoz kiválaszthatja, hogy ki szerkesztheti, ki csak megjegyzéseket fűzhet hozzá, és ki csak megtekintheti.

4. AI

Mostantól hozzáadhatod a Notion AI-t, egy közvetlenül a Notion alkalmazásba beépített AI jegyzetkészítő eszközt. Ez segíthet átírni, összefoglalni és megtalálni a tartalmakat a Notion tudásbázisában. Ez a funkció lehet a kulcs a Google Docs helyettesítéséhez.

via Notion

De ez többletköltséggel jár. A Notion AI-t havi 8 dollár felárért hozzáadhatja a fizetős csomagokhoz, vagy havi 10 dollár felárért a ingyenes csomaghoz.

Notion árak

A Notion egyéni felhasználók számára ingyenes, üzleti csapatok számára pedig többszintű árazási struktúrát kínál.

Ingyenes

Plusz: 8 dollár felhasználónként havonta

Üzleti: 15 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Mi az a Google Docs?

via Google

A Google Docs ismerős, és az ismerős megnyugtató – mintha a nagymamád által kötött takaró alá bújnál. 🧶

A Familiar emellett felhasználóbarát is. A szokásos szövegszerkesztő szoftverek megjelenésével a Docs intuitív lesz mindenki számára, aki valaha is használta a Microsoft Wordot.

De ne hagyd, hogy a nosztalgia elhitesse veled, hogy a Google Docs kínálata elavult. A platform olyan, elsősorban webes funkciókat kínál, mint a valós idejű együttműködés és a rich media fájlok beágyazásának lehetősége. És bár a Google Docs egy webes alkalmazás, rendelkezik offline móddal, amely lehetővé teszi, hogy internetkapcsolat nélkül is folytathasd a dokumentumok szerkesztését.

A Google Docs funkciói

Hogy jobban megértsd, hogyan viszonyulnak a Google Docs funkciói a Notionhoz, egyenként vesszük át őket.

1. Drive

A Google Drive olyan, mint az összes dokumentumod, táblázatod, diavetítésed és mappád központi tárolóhelye. Alapvetően minden, amit a Google Workspace-ben hozol létre, a Google Drive-ban lesz tárolva.

via Google

Bár a Drive nem kifejezetten wiki-ként lett kialakítva, mappák segítségével tudod azt tudásbázissá szervezni. De ha az emberek egy dokumentumból valami másra akarnak átnavigálni a Drive-ban, akkor először vissza kell térniük a Drive-ba.

Mivel a Google egy keresőmotor, senkit sem lep meg, hogy a kereshetőség a Google Drive egyik erőssége. Bármilyen kifejezést beírhat a Drive keresősávjába, és az minden olyan elemet megjeleníti, amely tartalmazza azt a kifejezést, így soha nem veszíti el a dokumentumait.

2. Dokumentumok

A Google Docs eredetileg szövegszerkesztőként lett kifejlesztve, és minden olyan funkcióval rendelkezik, amit egy ilyen programtól elvárhat. Számos formázási lehetőség áll rendelkezésre, többek között több tucat betűtípus, fejléc, felsorolás, oldaltörés, szakasztörés és még sok más.

Ezenkívül beilleszthetsz multimédiás elemeket, például képeket és videókat (amelyeket a saját merevlemezéről tölthetsz le, vagy internetes kereséssel találhatsz és beágyazhatsz), táblázatokat, rajzokat, grafikonokat, hangulatjeleket, intelligens chipeket, legördülő menüket és lábjegyzeteket.

A program mindig is széles körű sablonokat tartalmazott, például önéletrajzokat, leveleket, recepteket, projektjavaslatokat, értekezletjegyzeteket, brosúrákat és még sok mást. A dokumentumokban vázlatnézet is rendelkezésre áll, amely a dokumentum fejlécének alapján automatikusan tartalomjegyzéket generál az oldalsávban.

Ráadásul a Google nemrégiben számos új funkciót adott ki:

Válts át az oldalnézetről a pageless (vagy végtelen görgetés) nézetre

Építőelemek segítségével készíthetsz jegyzeteket, e-mail vázlatokat, termékterveket és még sok mást.

A „Dokumentumösszefoglalás” funkció automatikusan létrehoz egy AI által generált összefoglalót a jegyzetekről.

A Google Docs a kollaboratív dokumentumok atyja. Lehetővé teszi, hogy több csapattag egyszerre dolgozzon egy dokumentumon. Ezenkívül kommentálási funkciókkal és számos jogosultsággal rendelkezik, beleértve a csak kommentálás, csak megtekintés és teljes szerkesztési jogosultságokat.

via Google

A verziótörténet segítségével láthatja a dokumentumban végzett összes módosítást és azok szerzőjét. Emellett lehetővé teszi, hogy visszatérjen egy korábbi verzióhoz, ha valami elromlik. Az új élő csevegési funkcióval pedig kommentek nélkül, valós időben beszélgethet egy dokumentumról.

4. Integrációk

A Google Docs olyan integrációkat kínál, amelyek zökkenőmentesen illeszkednek az egész munkaterületéhez. A felhasználóbarát felületen könnyedén hozzáadhat dokumentumokat a Google Naptár találkozóihoz, összekapcsolhatja őket táblázatokkal, beillesztheti őket megosztott mappákba és még sok másra. A Google Workspace Labs segítségével a Google kísérleti AI-eszközeit használhatja a Google Docs-ban a gyorsabb íráshoz, szerkesztéshez, átíráshoz vagy összefoglaláshoz.

A Google Workspace-en kívül a Google maga nem kínál más integrációkat. De szinte minden szoftvereszköz – a Slack-től a Figma-ig és a Salesforce-ig – saját integrációkat épített ki a Google Workspace-szel. Talán könnyebb lenne felsorolni azokat a programokat, amelyek nem tudnak csatlakozni a Google Docs-hoz.

A Google Docs árai

A Google Docs személyes felhasználók számára ingyenes, de ha nagy csapatod van, sok fájlt szeretnél tárolni, és más Google-alkalmazásokkal együtt szeretnéd használni, érdemes lehet regisztrálnod a Google Workspace üzleti csomagra.

Ingyenes

Business Starter: 6 dollár felhasználónként havonta

Üzleti alapszint: 12 dollár felhasználónként havonta

Business Plus: 18 dollár felhasználónként havonta

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Notion vs. Google Docs: funkciók összehasonlítása

Ideje a közvetlen összecsapásnak. Négy fordulóban mérjük össze ezeket az alkalmazásokat, és minden fordulóban kihirdetjük a győztest. 🤼

Használhatóság

Bár a Notion nem igényel technikai szakértelmet, a legtöbb új felhasználó számára a Google Docs felületénél kevésbé lesz ismerős a kissé felhasználóbarát felülete. A Google Docs-szal ellentétben a tanulási görbe meredek lesz, és előfordulhat, hogy időt kell szánnia a Notion oktatóanyagokra, amikor bevezeti ezt a programot.

A Notion és a Google Docs is rendelkezik iOS és Android alkalmazásokkal, így könnyen elérhetők telefonról, iPadről vagy táblagépről. A Notion Mac és Windows asztali alkalmazásokat is kínál, míg a Google Docs asztali használata csak böngészőn keresztül lehetséges.

Bár a Notion rendelkezik asztali alkalmazásokkal, offline módban nem érhető el, míg a Google Docs igen. Összességében a Google Docsnak adjuk az előnyt a könnyű használat tekintetében.

Formázás

Mielőtt a Google Docs az év elején bevezette új funkcióit, a Notion nyerte volna a formázás terén. De a Google Docs széles körű új formázási lehetőségeivel, az oldalnézet és a végtelen görgetés közötti váltás képességével, valamint az építőelemek bevezetésével azt kell mondanunk, hogy a Google Docs utolérte, ha nem is megelőzte a Notiont.

A Notion jobb formázási lehetőségeket kínál a vállalati wiki szervezéséhez, de ennyi is minden. A dokumentumok formázása tekintetében a Google jobb.

Együttműködés

Mind a Notion, mind a Google Docs valós idejű együttműködési és termelékenységi eszközöket kínál, amelyekkel különböző szintű hozzáférést biztosíthat a különböző felhasználóknak, beleértve a teljes szerkesztési hozzáférést, a csak megjegyzéshez való hozzáférést és a csak megtekintéshez való hozzáférést.

Tetszik, hogy a Notion lehetővé teszi csapatok létrehozását és csapat szintű jogosultságok beállítását. Viszont a Notion nem rendelkezik a Google Docs által nemrégiben hozzáadott élő csevegési funkcióval. Ezt a kört döntetlennek nyilvánítjuk.

Ár

Mind a Notion, mind a Google Docs ingyenes csomagokat kínál egyéni felhasználóknak és többszintű árazási csomagokat üzleti felhasználóknak. A Google Workspace azonban több árazási lehetőséget kínál, és a legolcsóbb fizetős csomag havi díja pár dollárral alacsonyabb. Ha ehhez hozzávesszük, hogy több alkalmazást kapunk a pénzünkért, akkor a Google Docs nyeri ezt a kört.

Notion vs. Google Docs a Redditen

Ha a Reddit felhasználói ítélnék meg ezt a küzdelmet, sokan döntetlennek nyilvánítanák, és azt tanácsolnák, hogy mindkét platformot használd. 👯

A Reddit-en a Notion vs. Google Docs témában folyó beszélgetések nagy része rámutat arra, hogy a Notion lehetővé teszi a Google Docs és a Google Sheets beágyazását. Ezért azt javasolják, hogy mindkét alkalmazást tartsd meg különböző felhasználási esetekre: a Google Workspace-t a részletes dokumentációhoz, a Notion-t pedig a vállalati wikihez.

A Reddit több felhasználója azonban a Notion helyett a Google Docs mellett állt ki. 🏆

Sok felhasználó értékelte, hogy offline hozzáférhet a dokumentumaihoz (tudásmenedzsment). Mások úgy vélték, hogy bár a Notion több funkciót lát el, egyiküket sem végzi különösebben jól.

Például mind a Google Docs, mind a Notion rendelkezik táblázatokkal és táblázatokkal, amelyeket hozzáadhat a dokumentumaihoz. A Notion termelékenységi eszközeivel azonban nem végezhet komplex számításokat, mint az Excelben és a Google Sheetsben.

Bár a Notion alapvető feladatkezelési funkciókat kínál, például Kanban táblák létrehozását, nem rendelkezik beépített automatizálási funkciókkal, alfeladatokkal vagy eseményindítókkal. Ezek a funkciók viszont alapfelszereltségként megtalálhatók a piacon elérhető más feladatkezelő eszközökben, például a Trello, a Jira, az Asana és a ClickUp alkalmazásokban.

Ismerje meg a ClickUp-ot – a Notion és a Google Docs legjobb alternatíváját!

Készíts gyönyörű dokumentumokat és vállalati wikiket a ClickUp Docs segítségével!

Tudjuk, hogy ez nem szokványos, de úgy tűnik, hogy egy újabb versenyző lép a ringbe. A ClickUp olyan funkciókkal rendelkezik, amelyek felveszik a versenyt a Notion és a Google Docs legjobb tulajdonságaival. Ez az alkalmazás készen áll arra, hogy megmutassa, miért ő az új nehézsúlyú bajnok a jegyzetelés terén. 💪

ClickUp Docs

A ClickUp Docs rendkívül testreszabható dokumentumokat kínál, köszönhetően a ClickUp hatalmas formázási lehetőségekből álló könyvtárának, amely többek között a következőket tartalmazza:

Tartalomjegyzék

Fejlécek, szalagcímek és elválasztók

Könyvjelzők és mellékletek

Táblázatok

Képek és videók

Gombok és widgetek

Kódblokkok

Ezeken felül a feladatok azonnal összekapcsolják a dokumentumokat a ClickUp projektmenedzsment eszközökkel. Adja hozzá ezeket az elemeket szlászparancsokkal a villámgyors formázáshoz.

Az oldalakat végtelen görgetéses elrendezésben tekintheti meg, de lehetőség van oldaltörések hozzáadására is, így a dokumentum oldalait és aloldalait egy oldalsávban tekintheti meg. Az oldalsáv navigációja megkönnyíti a vállalati wiki létrehozását és szervezését is. Ráadásul a ClickUp sablonokkal pillanatok alatt elkezdi formázni a dokumentumokat.

A ClickUp Docs egyidejű szerkesztéssel, megjegyzésekkel, @ címkékkel és azzal a lehetőséggel, hogy bármely Doc szöveget feladattá alakítson és hozzárendeljen valamelyik csapattagjához, szintén elősegíti a valós idejű együttműködést.

A fejlett jogosultsági beállítások lehetővé teszik, hogy a dokumentumot nyilvánossá, priváttá vagy védetté tegye, és meghívóval vagy linkkel megossza azt a kollaborátorokkal.

További funkciókat láthatsz a ClickUp Docs videós bemutatójában.

ClickUp Notepad

Használja a ClickUp Notepad alkalmazást, hogy gazdag szövegszerkesztési funkciókat, például ellenőrzőlistákat, fejlécet és stílusokat adjon hozzá, és azonnal rendszerezze gondolatait.

A gyors jegyzeteléshez, a formális dokumentáció helyett, a ClickUp Notepad lehetővé teszi, hogy leírja gondolatait, ellenőrzőlistákat készítsen, jegyzeteket készítsen a megbeszélésekről, és egyetlen kattintással nyomon követhető feladatokká alakítsa az elemeket. Ez egy könnyen használható termelékenységi eszköz, amely a teendőket a listájáról a teljesítettek közé helyezi át.

Ezenkívül a jegyzetekhez hozzáférhetsz a böngésző Chrome-bővítményéből vagy az iOS-re és Androidra készült ClickUp alkalmazásból is.

ClickUp AI

A ClickUp AI nem egy átlagos AI eszköz. Igen, generatív AI, összefoglalási, átírási és szerkesztési funkcióival megkönnyíti a dokumentumok írását. De emellett több száz más feladatot is elvégezhet.

Használja a ClickUp AI-t, hogy pillanatok alatt elkészítse a projekt összefoglalóját.

A ClickUp AI előre beprogramozott, a csapattagok munkájához igazodó utasításokkal rendelkezik, így azonnal el tudják kezdeni a használatát. Akár értekezletekhez, termékigény-dokumentáció hoz, projektterv-készítés hez, állapotjelentések hez vagy márkastílus-útmutatókhoz szeretné használni ezt az AI-eszközt, azonnal meg fogja érteni az értékét.

ClickUp árak

A ClickUp ingyenes csomagot is kínál a kezdőknek, valamint többszintű árazást minden méretű csapat számára.

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 12 dollár felhasználónként havonta

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.

Bónusz: Notion Vs Todoist!

Kezdje el a jegyzetelést a ClickUp segítségével

A Google Docs és a Notion összehasonlításában a Google-t kell nyertesnek nyilvánítanunk. Kissé előnyösebb, mert ismerős, felhasználóbarát kialakítású és több árkategóriában elérhető.

De van egy új versenyző a jegyzetelési piacon. A ClickUp Docs segítségével dokumentálhatja az összes folyamatát, megbeszélését és egyebeket. Beágyazhat multimédiás tartalmakat, létrehozhat egy vállalati wikit, és a beágyazott tartalmak és keresési funkciók segítségével könnyedén navigálhat az összes információja között.

A ClickUp valós idejű együttműködési lehetőségekkel és a Docs és a ClickUp projektmenedzsment táblák feladatait összekötő funkcióval is összehozza a csapatát. Több száz sablon közül választhat, a beépített AI pedig segít gyorsabban dokumentálni és többet elvégezni.

Regisztrálj ingyen, és tudd meg, miért a ClickUp az új jegyzetelési bajnok. 💪