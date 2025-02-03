A 10 legjobb Kanbanize alternatíva és versenytárs 2025-ben

A Kanban táblák minden típusú csapat számára hasznos módszert kínálnak a projektek és a kapacitás kezelésére. Ha már Kanbanize felhasználó, akkor jól ismeri ennek az Agile-inspirált feladatkezelési módszernek az erejét és hatékonyságát.

Talán azon tűnődik, hogy van-e jobb alternatíva ennek a népszerű felhőalapú SaaS eszköznek. Akár jelenlegi felhasználó, akár csak a lehetőségeket vizsgálja, úgy véljük, hogy 2024-ben jobb projektmenedzsment választás áll a Kanban táblák rajongói rendelkezésére.

Olvasd el a legjobb Kanbanize alternatívákat, hogy megtaláld a feladat- és projekttervezési igényeidnek leginkább megfelelőt. ✅

Mi az a Kanbanize? Hogyan használják a Kanbant a projektmenedzsmentben?

A Kanbanize egy olyan eszköz, amelyet az Agile projektmenedzsment elveit alkalmazó csapatok számára fejlesztettek ki, és amelynek középpontjában a Kanban táblák használata áll a munkafolyamatok egyszerűsítése, a feladatok szervezése és a prioritási feladatokra való összpontosítás érdekében.

A Kanban táblák hasznos eszközök a folyamatban lévő feladatok vizualizálásához, így tudni fogod, min kell dolgoznod, mi jelent akadályt és mi már elkészült. A Kanban táblák a hagyományos feladat- vagy teendőlistádat egy nagyon vizuális áttekintéssé alakítják.

Via Kanbanize

Ez a népszerű, agilis projektmenedzsment eszköz szakaszokkal, feladatokkal, megbízottakkal, prioritási jelölésekkel és egyéb funkciókkal rendelkezik, amelyek hatékonyabbá teszik a feladatok szervezését és elvégzését.

A Kanbanize felhasználói nemcsak a Kanban táblák előnyeit élvezhetik, hanem számos egyéb funkciót is, többek között a munkafolyamat-kezelést, az ütemterveket és a jelentési irányítópultokat. A könnyen használható Kanban tábla rendszerrel rendelkező eszköz elengedhetetlen mindenki számára, aki Kanbanize alternatívát keres.

De ezek a további funkciók is szerepet játszanak abban, hogy melyik eszköz a legmegfelelőbb a projektek kezeléséhez.

Mit kell keresni egy Kanbanize alternatívában?

A Kanbanize rengeteg lehetőséget kínál azoknak a felhasználóknak, akik Kanban táblákkal szeretnék szervezni munkafolyamataikat, de nem ez az egyetlen eszköz, amely ezt a funkciót kínálja. Számos Kanbanize alternatíva áll rendelkezésre. Csak meg kell találnia azt, amelyik leginkább megfelel az Ön igényeinek.

A Kanbanize alternatíváinak megtekintésekor vegye figyelembe a következőket:

Funkciók: Az alkalmazás rendelkezik az összes szükséges funkcióval?

Felhasználói élmény: A Kanban szoftvereszköz könnyen használható és kezelhető? Sikerül-e az egész csapatot bevonni a használatába? A felhasználói felület intuitív és felhasználóbarát?

Integrációk : Az alkalmazás integrálható-e a többi szoftvereszközöddel, beleértve az olyan együttműködési eszközöket is, mint a Slack? Lehetséges, hogy néhányat közülük helyettesíthet?

Nézetek: Csak Kanban táblát használhatok? Vannak más nézetek is, például Gantt-diagramok vagy naptárnézet?

Árak: Megfizethető az eszköz? Van havi vagy éves előfizetési díj?

Akár egy eszközre van szüksége a Scrum csapat szervezéséhez, akár Kanban táblákat szeretne használni a személyes teendőlistájának vizualizálásához, van egy Kanbanize alternatíva, amely megteszi, amit szeretne.

Használd ezeket a kritériumokat, hogy pontosan meg tudd határozni, mire van szükséged, és melyik az a legjobb alkalmazás számodra.

A 10 legjobb Kanbanize alternatíva

Számos szoftvereszköz állítja magáról, hogy fantasztikus Kanban táblákat kínál, amelyek segítenek a munkafolyamatok racionalizálásában, valamint a projektek és erőforrások hatékonyabb szervezésében. Csak néhányuk felel meg a nagy várakozásoknak.

Fedezze fel a 10 legjobb Kanbanize alternatívát, amelyet 2024-ben érdemes kipróbálni.

Csoportosítsd a Kanban tábládon szereplő feladatokat állapot, egyéni mezők, prioritás és egyéb szempontok szerint a ClickUp táblázati nézetében.

A ClickUp jól ismert termelékenységi és projektmenedzsment platform, és ezt a célt elegánsan demonstrálja a Kanban táblákhoz való hozzáállása.

A ClickUp Kanban táblái a csapatoknak vizuális áttekintést nyújtanak a folyamatban lévő feladatokról, az akadályokról és a befejezett feladatokról. A tábla rendszer segítségével a feladatokat egyik oszlopból a másikba húzhatja, rendezheti és szűrheti a feladatokat, valamint teljesen testreszabható Kanban rendszerrel szervezheti csapata munkaterhelését.

Rendezze az oszlopokat a kívánt munkamódszernek megfelelően, és csoportosítsa a feladatokat állapot, felelős személy, prioritás és egyéb szempontok szerint. Egy helyen áttekintheti az összes táblát, amelyért felelős, így nyomon követheti a projektekben elért haladást és feladatait.

Használj egyéni állapotokat a felhasználói élmény személyre szabásához, és hozz létre egy hasznos táblát sprintektől a többfázisú folyamatokig.

A ClickUp nem csak ingyenes Kanban táblás szoftvert kínál, hanem az Agile csapatod teljes motorjává is válhat. Kezelheted a termékterveidet, a hátralékokat, a sprinteket, az UX-tervezést és még több Agile munkafolyamatot egy helyen. Dashboardokat hozhatsz létre a lead time, a sebesség és más, a csapatod munkájával kapcsolatos információk nyomon követésére. ?

A ClickUp legjobb funkciói

Készíts munkafolyamat-sablonokat és kezelje a kapacitást a nagymértékben testreszabható Kanban táblákkal.

A ClickUp segítségével egyszerre láthatod az összes táblát.

Szűrd a feladatokat és a kedvenc szűrt nézeteket a könnyebb használat érdekében.

Hozzon létre és frissítsen egyéni állapotokat a munkafolyamatokhoz

Húzd át a feladatokat az oszlopok között, hogy gyorsan megváltoztasd a prioritásokat.

Inspirálódj a Kanban táblák példáiból és sablonjaiból

Végezz el több feladatot egyszerre

Takarítson meg időt az agilis tervezés és dokumentálás terén a ClickUp AI segítségével

A ClickUp korlátai

Egyes felhasználók eleinte túl soknak találhatják a ClickUp funkcióinak sokaságát.

A ClickUp AI hasznos funkciókat kínál az agilis csapatok számára, de még fejlesztés alatt áll, és további funkciók is várhatók.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, 5 dollárért munkaterületenként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8800 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3800+ értékelés)

2. Monday.com

via Monday

A Monday magát „Work OS”-ként írja le, és beépített Kanban táblái alternatívát kínálnak a Kanbanize-hez. A felhasználók a Kanban táblákat kezdeményezések és projektek kezelésére, folyamatok szervezésére és a csapat kommunikációjának központosítására használhatják. ?️

A Monday projekt-együttműködési és erőforrás-kezelési eszközökkel segíti a csapatok hatékonyabb együttműködését, így a legjobb Kanbanize alternatívák között érdemes megfontolni ezt a megbízható lehetőséget.

A Monday legjobb funkciói

A feladatok automatikus áthelyezése egyik táblacsoportból a másikba – több projekt között

Értesítéseket kaphatsz és nyomon követheted a feladatokat, hogy tudd, mikor van minden kész vagy késedelmes.

Használja a beépített sablonokat, hogy elindulhasson a Kanban táblákkal!

Testreszabhatod a Kanban táblák megjelenését, hogy a feladatokat úgy oszthasd el és a haladást úgy követhesd nyomon, ahogy neked a legkényelmesebb.

A Monday korlátai

Egyes felhasználók szerint a Kanban táblák testreszabási lehetőségei korlátozottabbak, mint a szoftver más területei.

Egyes felhasználók szerint a Monday jelenlegi módszere, amely szerint az alfeladatokat állapot szerint rendezi a csekklistákban, javításra szorul.

Monday árak

Ingyenes

Alap: 8 USD/hó felhasználónként

Standard: 10 USD/hó felhasználónként

Pro: 16 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Hétfői értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8600 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4200 értékelés)

3. nTask

via nTask

Az nTask egy projektmenedzsment szoftver, amelynek segítségével tervezhet, szervezhet és nyomon követhet projekteket. A platform Kanban táblákat tartalmaz, amelyek megkönnyítik a felhasználók számára a munkafolyamatok kezelését és növelik a projektek átláthatóságát. ?

Az nTask legjobb funkciói

Projektek összekapcsolása, feladatok kiosztása és időkövetés

Automatikusan küldjön e-maileket új feladatok létrehozásához a Kanban táblákon

Kijelölheted a feladatok felelőseit és egy helyen kezelheted a beszélgetéseket.

Testreszabhatja Kanban tábláit állapotjelző színekkel és háttérképekkel.

Az nTask korlátai

Egyes felhasználók szerint a felület nem annyira intuitív, mint más versenytársaké ebben a szegmensben.

Egyes értékelők szerint az új felhasználóknak nehéz lehet megtanulni a használatát.

nTask árak

Prémium: 3 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 8 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

nTask értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (10+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (100+ értékelés)

4. Wrike

via Wrike

A Wrike egy olyan platform, amelynek célja, hogy a felhasználók egy helyen racionalizálhassák folyamataikat és munkafolyamataikat. A platform tartalmazza a Kanban táblákra vonatkozó elképzelésüket az agilis projektmenedzsmenthez. A Wrike Kanban táblái úgy lettek kialakítva, hogy segítsék a csapatokat a koncentráció fenntartásában, a bejelentkezések számának csökkentésében és a feladatlisták racionalizálásában. ?

A Wrike legjobb funkciói

Feladatok automatikus hozzárendelése kérelemformanyomtatványok segítségével

A feladatok teljes előzményeit egyszerűen megtekintheti, ha rákattint az adott feladatra.

Használj egyéni állapotokat a Kanban táblák személyre szabásához

Használja a beépített sablonokat, hogy elindítsa első tábláját.

A Wrike korlátai

A függőségkezelést kereső felhasználók számára a Wrike megközelítése korlátozottabbnak tűnhet, mint más projektmenedzsment eszközöké.

Egyes felhasználók szerint más eszközök fejlettebb automatizálási funkciókkal rendelkeznek.

Wrike árak

Ingyenes

Csapat: 9,80 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 24,80 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Pinnacle: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Wrike értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 3400 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 2300 értékelés)

5. Adobe Workfront

via Adobe Workfront

Az Adobe Workfront egy munkamenedzsment eszköz, amelynek célja, hogy a felhasználók ne kelljenek a beérkező leveleikkel foglalkozniuk, hanem a produktivitásra koncentrálhassanak. Az eszköz tartalmaz egy Kanban táblát, amely az agilis csapatok számára jobb módszert kínál az együttműködésre, a feladatok vizualizálására és a célok elérésére. ?

Az Adobe Workfront legjobb funkciói

Személyre szabhatod a Kanban tábláidat és történetkártyáidat egyedi nevekkel és állapotmezőkkel.

Automatikusan hozzáadhatja a munkájából származó történeteket

Határozza meg, hogy a kártyák mennyi ideig maradjanak a Kanban táblán, így a befejezett feladatok automatikusan eltűnnek.

Állítsd be a folyamatban lévő munkák korlátait, hogy ellenőrizd a csapatod által elvégzendő munkamennyiséget.

Az Adobe Workfront korlátai

Egyes felhasználók szerint az új vagy nem technikai felhasználók számára a tanulási görbe meredek lehet.

Egyes értékelők szerint az értesítések túlterhelőek lehetnek, ha nem módosítod őket egyenként.

Adobe Workfront árak

Válassza: Vegye fel velünk a kapcsolatot az árakért

Prime: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot!

Ultimate: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Adobe Workfront értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (900+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 1300 értékelés)

6. Jira

via Jira

A Jira a legjobban értékelt Agile eszköz a szoftverfejlesztő csapatok számára, így természetesen tartalmaz egy robusztus Kanban táblát is. A csapatok a Jira Kanban vagy Scrum tábláit használhatják a munkafolyamatok vizualizálására, a hatékonyság maximalizálására és az akadályok kezelésére, mielőtt azok problémává válnának. ?

A Jira legjobb funkciói

Áttekintést kaphat egy projektről, és azonosíthatja, mely feladatokra kell figyelmet fordítani.

Vezesse a feladatokat a befejezésig, és korlátozza a folyamatban lévő feladatokat

Gyorsan azonosíthatja a feladat kategóriáját, fontosságát és azt, hogy kinek van hozzárendelve.

Kezdéshez használd a Jira Agile sablonjait , majd testreszabhatod őket a csapatod igényeinek megfelelően.

A Jira korlátai

A Jira szoftverfejlesztő csapatok számára készült, ezért más részlegek csapata számára egyes funkciók nem feltétlenül relevánsak.

Egyes felhasználók szeretnék, ha az alfeladatok nézetének használata és megértése praktikusabb lenne.

Jira árak

Ingyenes

Standard: 7,75 USD/hó felhasználónként

Prémium: 15,25 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Jira értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 5500 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 13 300 értékelés)

7. Trello

via Trello

A Trello egy projektmenedzsment eszköz, amely a Kanban táblák elvén alapul. A csapatok a Trello segítségével egy helyen szervezhetik a feladatokat, a csapattagokat és az alkalmazásokat. A Trello egyszerű bevezetést kínál a Kanban táblákba, ezért népszerű választás azok számára, akik még nem ismerik ezt a koncepciót. ⚒️

A Trello legjobb funkciói

Készíts Kanban táblákat gondolatok, projektek, listák és programok szervezéséhez!

Testreszabhatja a táblakártyákat, hogy azok minden releváns információt, fájlt és linket tartalmazzanak.

Rendezze a feladatokat táblákba, hogy hatékonyabb teendőlistát készíthessen.

Feladatok kiosztása a csapat tagjainak és a haladásuk vizualizálása

A Trello korlátai

Egyes felhasználók számára a Trello minimális jelentési és elemzési funkciói korlátozónak tűnhetnek.

Egyes értékelők szerint a feladatok táblák közötti áthelyezése bonyolult lehet, ha mobilalkalmazást használ.

Trello árak

Ingyenes

Standard: 5 USD/hó felhasználónként

Prémium: 10 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 17,50 USD/hó/felhasználó áron

Trello értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 13 300 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 22 800 értékelés)

8. Kanban Tool

via Kanban Tool

A Kanban Tool egy dedikált Kanban projektmenedzsment rendszer. Az eszköz nemcsak Kanban táblákat tartalmaz, hanem beépített időkövetést is, amelynek célja, hogy segítse a csapatokat a hatékonyabb együttműködésben. A Kanban Tool táblái ösztönzik a vizuális menedzsmentet, a csapatok közötti együttműködést és a valós idejű frissítéseket. ?

A Kanban Tool legjobb funkciói

A testreszabható táblákkal hatékonyabban ábrázolhatja a feladatokat.

Áttekintést kapsz a jelenlegi munkastátuszról, így prioritásokat állíthatsz a feladatok között.

Valós időben együttműködhetsz a csapattagokkal és az ügyfelekkel

A beépített elemzési és mérési funkciók segítségével betekintést nyerhetsz a munkádba.

A Kanban Tool korlátai

Egyes felhasználók szerint a felület és a felhasználói élmény elavultabbnak tűnik, mint a listán szereplő más projektmenedzsment eszközöké.

Egyes értékelők szerint a fő nézetből nehéz meglátni a feladatok közötti függőségeket.

Kanban Tool árak

Ingyenes

Csapat: 6 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 11 USD/hó felhasználónként

Kanban Tool értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

9. Kanboard

via Kanboard

A Kanboard egy rendkívül minimalista megközelítés a Kanban táblákhoz. Ez az open source agilis projektmenedzsment eszköz ingyenesen használható, és technológia iránt érdeklődő felhasználóknak lehetőséget ad arra, hogy saját Kanban rendszerüket a semmiből építsék fel és üzemeltessék. A szoftver lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy vizualizálják a feladatokat, drag and drop módszerrel áthelyezzék őket, és testreszabják a tábla megjelenését. ?

A Kanboard legjobb funkciói

Kezelje feladatait egyszerű és minimalista módon

Koncentrálj a teendőlistákra és a közelgő feladatokra, anélkül, hogy elterelné a figyelmedet valami más.

Húzd át a feladatokat az oszlopok között a tábla frissítéséhez.

Automatikusan jelzi, ha a folyamatban lévő munkád elérte a kapacitáshatárt, így a feladatok elvégzésére koncentrálhatsz.

A Kanboard korlátai

A Kanboard használatához a felhasználóknak tudniuk kell, hogyan kell telepíteni, hosztolni és karbantartani a saját szoftverüket, ezért leginkább tapasztalt felhasználóknak ajánlott.

Egyes felhasználóknak a Kanboard stílusa és egyszerűsége visszataszító lehet más, vizuálisabb projektmenedzsment megoldásokhoz képest.

Kanboard árak

Ingyenes

Kanboard értékelések és vélemények

G2: 2,5/5 (1 értékelés)

Capterra: 4/5 (4+ értékelés)

10. Asana

via Asana

Az Asana egy projektmenedzsment eszköz, amelynek funkciói között megtalálhatók a Kanban táblák is. Az Asana Kanban táblái elősegítik a csapatmunkát és az átláthatóságot. A felhasználók szervezhetik a feladatokat, agilis módon dolgozhatnak, és azonosíthatják az akadályokat, mielőtt azok valódi problémává válnának. ?

Az Asana további funkciókkal rendelkezik, amelyekkel könnyedén nyomon követheted a több feladat előrehaladását. Az Asana együttműködési eszközként jól teljesít a feladatokban szereplő említések és értesítések terén.

Az Asana legjobb funkciói

Egyszerűsítsd a feladatkezelést egy egyszerű drag-and-drop rendszerrel

Címkézd meg az oszlopokat, hogy pontosan illeszkedjenek a munkafolyamatodhoz

Testreszabhatod a folyamatban lévő munkák oszlopát úgy, hogy csak egy bizonyos számú feladatot jelenítsen meg, így a csapatod az új feladatok megkezdése előtt a meglévők elvégzésére koncentrálhat.

A beépített automatizálásnak köszönhetően a rutin feladatok kezelése hatékonyabbá válik.

Az Asana korlátai:

Egyes értékelők szerint az alfeladatok és projektek címkék szerinti rendezése egyetlen nézetben kihívást jelenthet.

Egyes felhasználók a Kanban táblát kevésbé intuitívnak találják, mint más Kanbanize alternatívákat.

Asana árak

Ingyenes

Prémium: 10,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 24,99 USD/hó felhasználónként

Asana értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (9400+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 12 100 értékelés)

Találd meg a számodra legjobb Kanbanize alternatívát

A Kanbanize nem az egyetlen Kanban-tábla eszköz a piacon. Több száz projektmenedzsment eszköz áll rendelkezésre, amelyekkel hasonló élményt teremthet, de mi itt a legjobbak közül a legjobbat osztjuk meg Önnel.

Fontold meg ezeket a lehetőségeket, találd ki, melyik a legmegfelelőbb számodra, és válaszd ki az igényeidnek megfelelő Kanbanize alternatívát.

Ha olyan eszközt keresel, amely Kanban táblákat és még sok más funkciót is kínál, próbáld ki ingyenesen a ClickUp alkalmazást. A ClickUp nem csak robusztus és teljes funkcionalitású megoldást kínál a Kanban táblákhoz és a projektmenedzsmenthez.

A ClickUp az egész digitális munkahelyed és együttműködési eszközöd is lehet a termelékenység, az időkövetés, a Gantt-diagramok és még sok más területen. ✨