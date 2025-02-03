A 10 legjobb Kanbanize alternatíva és versenytárs 2025-ben

A Kanban táblák minden típusú csapat számára hasznos módszert kínálnak a projektek és a kapacitás kezelésére. Ha már Kanbanize felhasználó, akkor jól ismeri ennek az Agile-inspirált feladatkezelési módszernek az erejét és hatékonyságát.
Talán azon tűnődik, hogy van-e jobb alternatíva ennek a népszerű felhőalapú SaaS eszköznek. Akár jelenlegi felhasználó, akár csak a lehetőségeket vizsgálja, úgy véljük, hogy 2024-ben jobb projektmenedzsment választás áll a Kanban táblák rajongói rendelkezésére.
Olvasd el a legjobb Kanbanize alternatívákat, hogy megtaláld a feladat- és projekttervezési igényeidnek leginkább megfelelőt. ✅
Mi az a Kanbanize? Hogyan használják a Kanbant a projektmenedzsmentben?
A Kanbanize egy olyan eszköz, amelyet az Agile projektmenedzsment elveit alkalmazó csapatok számára fejlesztettek ki, és amelynek középpontjában a Kanban táblák használata áll a munkafolyamatok egyszerűsítése, a feladatok szervezése és a prioritási feladatokra való összpontosítás érdekében.
A Kanban táblák hasznos eszközök a folyamatban lévő feladatok vizualizálásához, így tudni fogod, min kell dolgoznod, mi jelent akadályt és mi már elkészült. A Kanban táblák a hagyományos feladat- vagy teendőlistádat egy nagyon vizuális áttekintéssé alakítják.
Ez a népszerű, agilis projektmenedzsment eszköz szakaszokkal, feladatokkal, megbízottakkal, prioritási jelölésekkel és egyéb funkciókkal rendelkezik, amelyek hatékonyabbá teszik a feladatok szervezését és elvégzését.
A Kanbanize felhasználói nemcsak a Kanban táblák előnyeit élvezhetik, hanem számos egyéb funkciót is, többek között a munkafolyamat-kezelést, az ütemterveket és a jelentési irányítópultokat. A könnyen használható Kanban tábla rendszerrel rendelkező eszköz elengedhetetlen mindenki számára, aki Kanbanize alternatívát keres.
De ezek a további funkciók is szerepet játszanak abban, hogy melyik eszköz a legmegfelelőbb a projektek kezeléséhez.
Mit kell keresni egy Kanbanize alternatívában?
A Kanbanize rengeteg lehetőséget kínál azoknak a felhasználóknak, akik Kanban táblákkal szeretnék szervezni munkafolyamataikat, de nem ez az egyetlen eszköz, amely ezt a funkciót kínálja. Számos Kanbanize alternatíva áll rendelkezésre. Csak meg kell találnia azt, amelyik leginkább megfelel az Ön igényeinek.
A Kanbanize alternatíváinak megtekintésekor vegye figyelembe a következőket:
- Funkciók: Az alkalmazás rendelkezik az összes szükséges funkcióval?
- Felhasználói élmény: A Kanban szoftvereszköz könnyen használható és kezelhető? Sikerül-e az egész csapatot bevonni a használatába? A felhasználói felület intuitív és felhasználóbarát?
- Integrációk: Az alkalmazás integrálható-e a többi szoftvereszközöddel, beleértve az olyan együttműködési eszközöket is, mint a Slack? Lehetséges, hogy néhányat közülük helyettesíthet?
- Nézetek: Csak Kanban táblát használhatok? Vannak más nézetek is, például Gantt-diagramok vagy naptárnézet?
- Árak: Megfizethető az eszköz? Van havi vagy éves előfizetési díj?
Akár egy eszközre van szüksége a Scrum csapat szervezéséhez, akár Kanban táblákat szeretne használni a személyes teendőlistájának vizualizálásához, van egy Kanbanize alternatíva, amely megteszi, amit szeretne.
Használd ezeket a kritériumokat, hogy pontosan meg tudd határozni, mire van szükséged, és melyik az a legjobb alkalmazás számodra.
A 10 legjobb Kanbanize alternatíva
Számos szoftvereszköz állítja magáról, hogy fantasztikus Kanban táblákat kínál, amelyek segítenek a munkafolyamatok racionalizálásában, valamint a projektek és erőforrások hatékonyabb szervezésében. Csak néhányuk felel meg a nagy várakozásoknak.
Fedezze fel a 10 legjobb Kanbanize alternatívát, amelyet 2024-ben érdemes kipróbálni.
1. ClickUp
A ClickUp jól ismert termelékenységi és projektmenedzsment platform, és ezt a célt elegánsan demonstrálja a Kanban táblákhoz való hozzáállása.
A ClickUp Kanban táblái a csapatoknak vizuális áttekintést nyújtanak a folyamatban lévő feladatokról, az akadályokról és a befejezett feladatokról. A tábla rendszer segítségével a feladatokat egyik oszlopból a másikba húzhatja, rendezheti és szűrheti a feladatokat, valamint teljesen testreszabható Kanban rendszerrel szervezheti csapata munkaterhelését.
Rendezze az oszlopokat a kívánt munkamódszernek megfelelően, és csoportosítsa a feladatokat állapot, felelős személy, prioritás és egyéb szempontok szerint. Egy helyen áttekintheti az összes táblát, amelyért felelős, így nyomon követheti a projektekben elért haladást és feladatait.
Használj egyéni állapotokat a felhasználói élmény személyre szabásához, és hozz létre egy hasznos táblát sprintektől a többfázisú folyamatokig.
A ClickUp nem csak ingyenes Kanban táblás szoftvert kínál, hanem az Agile csapatod teljes motorjává is válhat. Kezelheted a termékterveidet, a hátralékokat, a sprinteket, az UX-tervezést és még több Agile munkafolyamatot egy helyen. Dashboardokat hozhatsz létre a lead time, a sebesség és más, a csapatod munkájával kapcsolatos információk nyomon követésére. ?
A ClickUp legjobb funkciói
- Készíts munkafolyamat-sablonokat és kezelje a kapacitást a nagymértékben testreszabható Kanban táblákkal.
- A ClickUp segítségével egyszerre láthatod az összes táblát.
- Szűrd a feladatokat és a kedvenc szűrt nézeteket a könnyebb használat érdekében.
- Hozzon létre és frissítsen egyéni állapotokat a munkafolyamatokhoz
- Húzd át a feladatokat az oszlopok között, hogy gyorsan megváltoztasd a prioritásokat.
- Inspirálódj a Kanban táblák példáiból és sablonjaiból!
- Végezz el több feladatot egyszerre
- Takarítson meg időt az agilis tervezés és dokumentálás terén a ClickUp AI segítségével
A ClickUp korlátai
- Egyes felhasználók eleinte túl soknak találhatják a ClickUp funkcióinak sokaságát.
- A ClickUp AI hasznos funkciókat kínál az agilis csapatok számára, de még fejlesztés alatt áll, és további funkciók is várhatók.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, 5 dollárért munkaterületenként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 8800 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (3800+ értékelés)
2. Monday.com
A Monday magát „Work OS”-ként írja le, és beépített Kanban táblái alternatívát kínálnak a Kanbanize-hez. A felhasználók a Kanban táblákat kezdeményezések és projektek kezelésére, folyamatok szervezésére és a csapat kommunikációjának központosítására használhatják. ?️
A Monday projekt-együttműködési és erőforrás-kezelési eszközökkel segíti a csapatok hatékonyabb együttműködését, így a legjobb Kanbanize alternatívák között érdemes megfontolni ezt a megbízható lehetőséget.
A Monday legjobb funkciói
- A feladatok automatikus áthelyezése egyik táblacsoportból a másikba – több projekt között
- Értesítéseket kaphatsz és nyomon követheted a feladatokat, hogy tudd, mikor van minden kész vagy késedelmes.
- Használja a beépített sablonokat, hogy elindulhasson a Kanban táblákkal!
- Testreszabhatod a Kanban táblák megjelenését, hogy a feladatokat úgy oszthasd el és a haladást úgy követhesd nyomon, ahogy neked a legkényelmesebb.
A Monday korlátai
- Egyes felhasználók szerint a Kanban táblák testreszabási lehetőségei korlátozottabbak, mint a szoftver más területei.
- Egyes felhasználók szerint a Monday jelenlegi módszere, amely szerint az alfeladatokat állapot szerint rendezi a csekklistákban, javításra szorul.
Monday árak
- Ingyenes
- Alap: 8 USD/hó felhasználónként
- Standard: 10 USD/hó felhasználónként
- Pro: 16 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Hétfői értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 8600 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4200 értékelés)
3. nTask
Az nTask egy projektmenedzsment szoftver, amelynek segítségével tervezhet, szervezhet és nyomon követhet projekteket. A platform Kanban táblákat tartalmaz, amelyek megkönnyítik a felhasználók számára a munkafolyamatok kezelését és növelik a projektek átláthatóságát. ?
Az nTask legjobb funkciói
- Projektek összekapcsolása, feladatok kiosztása és időkövetés
- Automatikusan küldjön e-maileket új feladatok létrehozásához a Kanban táblákon
- Kijelölheted a feladatok felelőseit és egy helyen kezelheted a beszélgetéseket.
- Testreszabhatja Kanban tábláit állapotjelző színekkel és háttérképekkel.
Az nTask korlátai
- Egyes felhasználók szerint a felület nem annyira intuitív, mint más versenytársaké ebben a szegmensben.
- Egyes értékelők szerint az új felhasználóknak nehéz lehet megtanulni a használatát.
nTask árak
- Prémium: 3 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 8 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
nTask értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (10+ értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (100+ értékelés)
4. Wrike
A Wrike egy olyan platform, amelynek célja, hogy a felhasználók egy helyen racionalizálhassák folyamataikat és munkafolyamataikat. A platform tartalmazza a Kanban táblákra vonatkozó elképzelésüket az agilis projektmenedzsmenthez. A Wrike Kanban táblái úgy lettek kialakítva, hogy segítsék a csapatokat a koncentráció fenntartásában, a bejelentkezések számának csökkentésében és a feladatlisták racionalizálásában. ?
A Wrike legjobb funkciói
- Feladatok automatikus hozzárendelése kérelemformanyomtatványok segítségével
- A feladatok teljes előzményeit egyszerűen megtekintheti, ha rákattint az adott feladatra.
- Használj egyéni állapotokat a Kanban táblák személyre szabásához
- Használja a beépített sablonokat, hogy elindítsa első tábláját.
A Wrike korlátai
- A függőségkezelést kereső felhasználók számára a Wrike megközelítése korlátozottabbnak tűnhet, mint más projektmenedzsment eszközöké.
- Egyes felhasználók szerint más eszközök fejlettebb automatizálási funkciókkal rendelkeznek.
Wrike árak
- Ingyenes
- Csapat: 9,80 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 24,80 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- Pinnacle: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Wrike értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (több mint 3400 értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (több mint 2300 értékelés)
5. Adobe Workfront
Az Adobe Workfront egy munkamenedzsment eszköz, amelynek célja, hogy a felhasználók ne kelljenek a beérkező leveleikkel foglalkozniuk, hanem a produktivitásra koncentrálhassanak. Az eszköz tartalmaz egy Kanban táblát, amely az agilis csapatok számára jobb módszert kínál az együttműködésre, a feladatok vizualizálására és a célok elérésére. ?
Az Adobe Workfront legjobb funkciói
- Személyre szabhatod a Kanban tábláidat és történetkártyáidat egyedi nevekkel és állapotmezőkkel.
- Automatikusan hozzáadhatja a munkájából származó történeteket
- Határozza meg, hogy a kártyák mennyi ideig maradjanak a Kanban táblán, így a befejezett feladatok automatikusan eltűnnek.
- Állítsd be a folyamatban lévő munkák korlátait, hogy ellenőrizd a csapatod által elvégzendő munkamennyiséget.
Az Adobe Workfront korlátai
- Egyes felhasználók szerint az új vagy nem technikai felhasználók számára a tanulási görbe meredek lehet.
- Egyes értékelők szerint az értesítések túlterhelőek lehetnek, ha nem módosítod őket egyenként.
Adobe Workfront árak
- Válassza: Vegye fel velünk a kapcsolatot az árakért
- Prime: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot!
- Ultimate: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Adobe Workfront értékelések és vélemények
- G2: 4,1/5 (900+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 1300 értékelés)
6. Jira
A Jira a legjobban értékelt Agile eszköz a szoftverfejlesztő csapatok számára, így természetesen tartalmaz egy robusztus Kanban táblát is. A csapatok a Jira Kanban vagy Scrum tábláit használhatják a munkafolyamatok vizualizálására, a hatékonyság maximalizálására és az akadályok kezelésére, mielőtt azok problémává válnának. ?
A Jira legjobb funkciói
- Áttekintést kaphat egy projektről, és azonosíthatja, mely feladatokra kell figyelmet fordítani.
- Vezesse a feladatokat a befejezésig, és korlátozza a folyamatban lévő feladatokat
- Gyorsan azonosíthatja a feladat kategóriáját, fontosságát és azt, hogy kinek van hozzárendelve.
- Kezdéshez használd a Jira Agile sablonjait, majd testreszabhatod őket a csapatod igényeinek megfelelően.
A Jira korlátai
- A Jira szoftverfejlesztő csapatok számára készült, ezért más részlegek csapata számára egyes funkciók nem feltétlenül relevánsak.
- Egyes felhasználók szeretnék, ha az alfeladatok nézetének használata és megértése praktikusabb lenne.
Jira árak
- Ingyenes
- Standard: 7,75 USD/hó felhasználónként
- Prémium: 15,25 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Jira értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 5500 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 13 300 értékelés)
7. Trello
A Trello egy projektmenedzsment eszköz, amely a Kanban táblák elvén alapul. A csapatok a Trello segítségével egy helyen szervezhetik a feladatokat, a csapattagokat és az alkalmazásokat. A Trello egyszerű bevezetést kínál a Kanban táblákba, ezért népszerű választás azok számára, akik még nem ismerik ezt a koncepciót. ⚒️
A Trello legjobb funkciói
- Készíts Kanban táblákat gondolatok, projektek, listák és programok szervezéséhez!
- Testreszabhatja a táblakártyákat, hogy azok minden releváns információt, fájlt és linket tartalmazzanak.
- Rendezze a feladatokat táblákba, hogy hatékonyabb teendőlistát készíthessen.
- Feladatok kiosztása a csapat tagjainak és a haladásuk vizualizálása
A Trello korlátai
- Egyes felhasználók számára a Trello minimális jelentési és elemzési funkciói korlátozónak tűnhetnek.
- Egyes értékelők szerint a feladatok táblák közötti áthelyezése bonyolult lehet, ha mobilalkalmazást használ.
Trello árak
- Ingyenes
- Standard: 5 USD/hó felhasználónként
- Prémium: 10 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 17,50 USD/hó/felhasználó áron
Trello értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 13 300 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 22 800 értékelés)
8. Kanban Tool
A Kanban Tool egy dedikált Kanban projektmenedzsment rendszer. Az eszköz nemcsak Kanban táblákat tartalmaz, hanem beépített időkövetést is, amelynek célja, hogy segítse a csapatokat a hatékonyabb együttműködésben. A Kanban Tool táblái ösztönzik a vizuális menedzsmentet, a csapatok közötti együttműködést és a valós idejű frissítéseket. ?
A Kanban Tool legjobb funkciói
- A testreszabható táblákkal hatékonyabban ábrázolhatja a feladatokat.
- Áttekintést kapsz a jelenlegi munkastátuszról, így prioritásokat állíthatsz a feladatok között.
- Valós időben együttműködhetsz a csapattagokkal és az ügyfelekkel
- A beépített elemzési és mérési funkciók segítségével betekintést nyerhetsz a munkádba.
A Kanban Tool korlátai
- Egyes felhasználók szerint a felület és a felhasználói élmény elavultabbnak tűnik, mint a listán szereplő más projektmenedzsment eszközöké.
- Egyes értékelők szerint a fő nézetből nehéz meglátni a feladatok közötti függőségeket.
Kanban Tool árak
- Ingyenes
- Csapat: 6 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 11 USD/hó felhasználónként
Kanban Tool értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (30+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)
9. Kanboard
A Kanboard egy rendkívül minimalista megközelítés a Kanban táblákhoz. Ez az open source agilis projektmenedzsment eszköz ingyenesen használható, és technológia iránt érdeklődő felhasználóknak lehetőséget ad arra, hogy saját Kanban rendszerüket a semmiből építsék fel és üzemeltessék. A szoftver lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy vizualizálják a feladatokat, drag and drop módszerrel áthelyezzék őket, és testreszabják a tábla megjelenését. ?
A Kanboard legjobb funkciói
- Kezelje feladatait egyszerű és minimalista módon
- Koncentrálj a teendőlistákra és a közelgő feladatokra, anélkül, hogy elterelné a figyelmedet valami más.
- Húzd át a feladatokat az oszlopok között a tábla frissítéséhez.
- Automatikusan jelzi, ha a folyamatban lévő munkád elérte a kapacitáshatárt, így a feladatok elvégzésére koncentrálhatsz.
A Kanboard korlátai
- A Kanboard használatához a felhasználóknak tudniuk kell, hogyan kell telepíteni, hosztolni és karbantartani a saját szoftverüket, ezért leginkább tapasztalt felhasználóknak ajánlott.
- Egyes felhasználóknak a Kanboard stílusa és egyszerűsége visszataszító lehet más, vizuálisabb projektmenedzsment megoldásokhoz képest.
Kanboard árak
- Ingyenes
Kanboard értékelések és vélemények
- G2: 2,5/5 (1 értékelés)
- Capterra: 4/5 (4+ értékelés)
10. Asana
Az Asana egy projektmenedzsment eszköz, amelynek funkciói között megtalálhatók a Kanban táblák is. Az Asana Kanban táblái elősegítik a csapatmunkát és az átláthatóságot. A felhasználók szervezhetik a feladatokat, agilis módon dolgozhatnak, és azonosíthatják az akadályokat, mielőtt azok valódi problémává válnának. ?
Az Asana további funkciókkal rendelkezik, amelyekkel könnyedén nyomon követheted a több feladat előrehaladását. Az Asana együttműködési eszközként jól teljesít a feladatokban szereplő említések és értesítések terén.
Az Asana legjobb funkciói
- Egyszerűsítsd a feladatkezelést egy egyszerű drag-and-drop rendszerrel
- Címkézd meg az oszlopokat, hogy pontosan illeszkedjenek a munkafolyamatodhoz
- Testreszabhatod a folyamatban lévő munkák oszlopát úgy, hogy csak egy bizonyos számú feladatot jelenítsen meg, így a csapatod az új feladatok megkezdése előtt a meglévők elvégzésére koncentrálhat.
- A beépített automatizálásnak köszönhetően a rutin feladatok kezelése hatékonyabbá válik.
Az Asana korlátai:
- Egyes értékelők szerint az alfeladatok és projektek címkék szerinti rendezése egyetlen nézetben kihívást jelenthet.
- Egyes felhasználók a Kanban táblát kevésbé intuitívnak találják, mint más Kanbanize alternatívákat.
Asana árak
- Ingyenes
- Prémium: 10,99 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 24,99 USD/hó felhasználónként
Asana értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (9400+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 12 100 értékelés)
Találd meg a számodra legjobb Kanbanize alternatívát
A Kanbanize nem az egyetlen Kanban-tábla eszköz a piacon. Több száz projektmenedzsment eszköz áll rendelkezésre, amelyekkel hasonló élményt teremthet, de mi itt a legjobbak közül a legjobbat osztjuk meg Önnel.
Fontold meg ezeket a lehetőségeket, találd ki, melyik a legmegfelelőbb számodra, és válaszd ki az igényeidnek megfelelő Kanbanize alternatívát.
Ha olyan eszközt keresel, amely Kanban táblákat és még sok más funkciót is kínál, próbáld ki ingyenesen a ClickUp alkalmazást. A ClickUp nem csak robusztus és teljes funkcionalitású megoldást kínál a Kanban táblákhoz és a projektmenedzsmenthez.
A ClickUp az egész digitális munkahelyed és együttműködési eszközöd is lehet a termelékenység, az időkövetés, a Gantt-diagramok és még sok más területen. ✨