A 10 legjobb Kanbanize alternatíva és versenytárs 2025-ben

Engineering Team
2025. február 3.

A Kanban táblák minden típusú csapat számára hasznos módszert kínálnak a projektek és a kapacitás kezelésére. Ha már Kanbanize felhasználó, akkor jól ismeri ennek az Agile-inspirált feladatkezelési módszernek az erejét és hatékonyságát.

Talán azon tűnődik, hogy van-e jobb alternatíva ennek a népszerű felhőalapú SaaS eszköznek. Akár jelenlegi felhasználó, akár csak a lehetőségeket vizsgálja, úgy véljük, hogy 2024-ben jobb projektmenedzsment választás áll a Kanban táblák rajongói rendelkezésére.

Olvasd el a legjobb Kanbanize alternatívákat, hogy megtaláld a feladat- és projekttervezési igényeidnek leginkább megfelelőt. ✅

Mi az a Kanbanize? Hogyan használják a Kanbant a projektmenedzsmentben?

A Kanbanize egy olyan eszköz, amelyet az Agile projektmenedzsment elveit alkalmazó csapatok számára fejlesztettek ki, és amelynek középpontjában a Kanban táblák használata áll a munkafolyamatok egyszerűsítése, a feladatok szervezése és a prioritási feladatokra való összpontosítás érdekében.

A Kanban táblák hasznos eszközök a folyamatban lévő feladatok vizualizálásához, így tudni fogod, min kell dolgoznod, mi jelent akadályt és mi már elkészült. A Kanban táblák a hagyományos feladat- vagy teendőlistádat egy nagyon vizuális áttekintéssé alakítják.

Kanbanize
Ez a népszerű, agilis projektmenedzsment eszköz szakaszokkal, feladatokkal, megbízottakkal, prioritási jelölésekkel és egyéb funkciókkal rendelkezik, amelyek hatékonyabbá teszik a feladatok szervezését és elvégzését.

A Kanbanize felhasználói nemcsak a Kanban táblák előnyeit élvezhetik, hanem számos egyéb funkciót is, többek között a munkafolyamat-kezelést, az ütemterveket és a jelentési irányítópultokat. A könnyen használható Kanban tábla rendszerrel rendelkező eszköz elengedhetetlen mindenki számára, aki Kanbanize alternatívát keres.

De ezek a további funkciók is szerepet játszanak abban, hogy melyik eszköz a legmegfelelőbb a projektek kezeléséhez.

Mit kell keresni egy Kanbanize alternatívában?

A Kanbanize rengeteg lehetőséget kínál azoknak a felhasználóknak, akik Kanban táblákkal szeretnék szervezni munkafolyamataikat, de nem ez az egyetlen eszköz, amely ezt a funkciót kínálja. Számos Kanbanize alternatíva áll rendelkezésre. Csak meg kell találnia azt, amelyik leginkább megfelel az Ön igényeinek.

A Kanbanize alternatíváinak megtekintésekor vegye figyelembe a következőket:

  • Funkciók: Az alkalmazás rendelkezik az összes szükséges funkcióval?
  • Felhasználói élmény: A Kanban szoftvereszköz könnyen használható és kezelhető? Sikerül-e az egész csapatot bevonni a használatába? A felhasználói felület intuitív és felhasználóbarát?
  • Integrációk: Az alkalmazás integrálható-e a többi szoftvereszközöddel, beleértve az olyan együttműködési eszközöket is, mint a Slack? Lehetséges, hogy néhányat közülük helyettesíthet?
  • Nézetek: Csak Kanban táblát használhatok? Vannak más nézetek is, például Gantt-diagramok vagy naptárnézet?
  • Árak: Megfizethető az eszköz? Van havi vagy éves előfizetési díj?

Akár egy eszközre van szüksége a Scrum csapat szervezéséhez, akár Kanban táblákat szeretne használni a személyes teendőlistájának vizualizálásához, van egy Kanbanize alternatíva, amely megteszi, amit szeretne.

Használd ezeket a kritériumokat, hogy pontosan meg tudd határozni, mire van szükséged, és melyik az a legjobb alkalmazás számodra.

A 10 legjobb Kanbanize alternatíva

Számos szoftvereszköz állítja magáról, hogy fantasztikus Kanban táblákat kínál, amelyek segítenek a munkafolyamatok racionalizálásában, valamint a projektek és erőforrások hatékonyabb szervezésében. Csak néhányuk felel meg a nagy várakozásoknak.

Fedezze fel a 10 legjobb Kanbanize alternatívát, amelyet 2024-ben érdemes kipróbálni.

1. ClickUp

Kanbanize alternatívák: feladatok csoportosítása a ClickUp táblázatnézetében
Csoportosítsd a Kanban tábládon szereplő feladatokat állapot, egyéni mezők, prioritás és egyéb szempontok szerint a ClickUp táblázati nézetében.

A ClickUp jól ismert termelékenységi és projektmenedzsment platform, és ezt a célt elegánsan demonstrálja a Kanban táblákhoz való hozzáállása.

A ClickUp Kanban táblái a csapatoknak vizuális áttekintést nyújtanak a folyamatban lévő feladatokról, az akadályokról és a befejezett feladatokról. A tábla rendszer segítségével a feladatokat egyik oszlopból a másikba húzhatja, rendezheti és szűrheti a feladatokat, valamint teljesen testreszabható Kanban rendszerrel szervezheti csapata munkaterhelését.

Rendezze az oszlopokat a kívánt munkamódszernek megfelelően, és csoportosítsa a feladatokat állapot, felelős személy, prioritás és egyéb szempontok szerint. Egy helyen áttekintheti az összes táblát, amelyért felelős, így nyomon követheti a projektekben elért haladást és feladatait.

Használj egyéni állapotokat a felhasználói élmény személyre szabásához, és hozz létre egy hasznos táblát sprintektől a többfázisú folyamatokig.

A ClickUp nem csak ingyenes Kanban táblás szoftvert kínál, hanem az Agile csapatod teljes motorjává is válhat. Kezelheted a termékterveidet, a hátralékokat, a sprinteket, az UX-tervezést és még több Agile munkafolyamatot egy helyen. Dashboardokat hozhatsz létre a lead time, a sebesség és más, a csapatod munkájával kapcsolatos információk nyomon követésére. ?

A ClickUp legjobb funkciói

  • Készíts munkafolyamat-sablonokat és kezelje a kapacitást a nagymértékben testreszabható Kanban táblákkal.
  • A ClickUp segítségével egyszerre láthatod az összes táblát.
  • Szűrd a feladatokat és a kedvenc szűrt nézeteket a könnyebb használat érdekében.
  • Hozzon létre és frissítsen egyéni állapotokat a munkafolyamatokhoz
  • Húzd át a feladatokat az oszlopok között, hogy gyorsan megváltoztasd a prioritásokat.
  • Inspirálódj a Kanban táblák példáiból és sablonjaiból!
  • Végezz el több feladatot egyszerre
  • Takarítson meg időt az agilis tervezés és dokumentálás terén a ClickUp AI segítségével

A ClickUp korlátai

  • Egyes felhasználók eleinte túl soknak találhatják a ClickUp funkcióinak sokaságát.
  • A ClickUp AI hasznos funkciókat kínál az agilis csapatok számára, de még fejlesztés alatt áll, és további funkciók is várhatók.

ClickUp árak

  • Örökre ingyenes
  • Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, 5 dollárért munkaterületenként.

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 8800 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (3800+ értékelés)

2. Monday.com

Kanbanize alternatívák: screenshot a monday Kanban táblájáról
A Monday magát „Work OS”-ként írja le, és beépített Kanban táblái alternatívát kínálnak a Kanbanize-hez. A felhasználók a Kanban táblákat kezdeményezések és projektek kezelésére, folyamatok szervezésére és a csapat kommunikációjának központosítására használhatják. ?️

A Monday projekt-együttműködési és erőforrás-kezelési eszközökkel segíti a csapatok hatékonyabb együttműködését, így a legjobb Kanbanize alternatívák között érdemes megfontolni ezt a megbízható lehetőséget.

A Monday legjobb funkciói

  • A feladatok automatikus áthelyezése egyik táblacsoportból a másikba – több projekt között
  • Értesítéseket kaphatsz és nyomon követheted a feladatokat, hogy tudd, mikor van minden kész vagy késedelmes.
  • Használja a beépített sablonokat, hogy elindulhasson a Kanban táblákkal!
  • Testreszabhatod a Kanban táblák megjelenését, hogy a feladatokat úgy oszthasd el és a haladást úgy követhesd nyomon, ahogy neked a legkényelmesebb.

A Monday korlátai

  • Egyes felhasználók szerint a Kanban táblák testreszabási lehetőségei korlátozottabbak, mint a szoftver más területei.
  • Egyes felhasználók szerint a Monday jelenlegi módszere, amely szerint az alfeladatokat állapot szerint rendezi a csekklistákban, javításra szorul.

Monday árak

  • Ingyenes
  • Alap: 8 USD/hó felhasználónként
  • Standard: 10 USD/hó felhasználónként
  • Pro: 16 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Hétfői értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 8600 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 4200 értékelés)

3. nTask

Kanbanize alternatívák: az nTask termékfejlesztési ütemtervének képernyőképe
Az nTask egy projektmenedzsment szoftver, amelynek segítségével tervezhet, szervezhet és nyomon követhet projekteket. A platform Kanban táblákat tartalmaz, amelyek megkönnyítik a felhasználók számára a munkafolyamatok kezelését és növelik a projektek átláthatóságát. ?

Az nTask legjobb funkciói

  • Projektek összekapcsolása, feladatok kiosztása és időkövetés
  • Automatikusan küldjön e-maileket új feladatok létrehozásához a Kanban táblákon
  • Kijelölheted a feladatok felelőseit és egy helyen kezelheted a beszélgetéseket.
  • Testreszabhatja Kanban tábláit állapotjelző színekkel és háttérképekkel.

Az nTask korlátai

  • Egyes felhasználók szerint a felület nem annyira intuitív, mint más versenytársaké ebben a szegmensben.
  • Egyes értékelők szerint az új felhasználóknak nehéz lehet megtanulni a használatát.

nTask árak

  • Prémium: 3 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 8 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

nTask értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (10+ értékelés)
  • Capterra: 4,2/5 (100+ értékelés)

4. Wrike

Kanbanize alternatívák: a Wrike Kanban tábláinak képernyőképe
A Wrike egy olyan platform, amelynek célja, hogy a felhasználók egy helyen racionalizálhassák folyamataikat és munkafolyamataikat. A platform tartalmazza a Kanban táblákra vonatkozó elképzelésüket az agilis projektmenedzsmenthez. A Wrike Kanban táblái úgy lettek kialakítva, hogy segítsék a csapatokat a koncentráció fenntartásában, a bejelentkezések számának csökkentésében és a feladatlisták racionalizálásában. ?

A Wrike legjobb funkciói

  • Feladatok automatikus hozzárendelése kérelemformanyomtatványok segítségével
  • A feladatok teljes előzményeit egyszerűen megtekintheti, ha rákattint az adott feladatra.
  • Használj egyéni állapotokat a Kanban táblák személyre szabásához
  • Használja a beépített sablonokat, hogy elindítsa első tábláját.

A Wrike korlátai

  • A függőségkezelést kereső felhasználók számára a Wrike megközelítése korlátozottabbnak tűnhet, mint más projektmenedzsment eszközöké.
  • Egyes felhasználók szerint más eszközök fejlettebb automatizálási funkciókkal rendelkeznek.

Wrike árak

  • Ingyenes
  • Csapat: 9,80 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 24,80 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • Pinnacle: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Wrike értékelések és vélemények

  • G2: 4,2/5 (több mint 3400 értékelés)
  • Capterra: 4,3/5 (több mint 2300 értékelés)

5. Adobe Workfront

Az Adobe Workfront Kanban táblájának képernyőképe
Az Adobe Workfront egy munkamenedzsment eszköz, amelynek célja, hogy a felhasználók ne kelljenek a beérkező leveleikkel foglalkozniuk, hanem a produktivitásra koncentrálhassanak. Az eszköz tartalmaz egy Kanban táblát, amely az agilis csapatok számára jobb módszert kínál az együttműködésre, a feladatok vizualizálására és a célok elérésére. ?

Az Adobe Workfront legjobb funkciói

  • Személyre szabhatod a Kanban tábláidat és történetkártyáidat egyedi nevekkel és állapotmezőkkel.
  • Automatikusan hozzáadhatja a munkájából származó történeteket
  • Határozza meg, hogy a kártyák mennyi ideig maradjanak a Kanban táblán, így a befejezett feladatok automatikusan eltűnnek.
  • Állítsd be a folyamatban lévő munkák korlátait, hogy ellenőrizd a csapatod által elvégzendő munkamennyiséget.

Az Adobe Workfront korlátai

  • Egyes felhasználók szerint az új vagy nem technikai felhasználók számára a tanulási görbe meredek lehet.
  • Egyes értékelők szerint az értesítések túlterhelőek lehetnek, ha nem módosítod őket egyenként.

Adobe Workfront árak

  • Válassza: Vegye fel velünk a kapcsolatot az árakért
  • Prime: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot!
  • Ultimate: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Adobe Workfront értékelések és vélemények

  • G2: 4,1/5 (900+ értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (több mint 1300 értékelés)

6. Jira

Képernyőkép a Jira táblázatos nézetéről
A Jira a legjobban értékelt Agile eszköz a szoftverfejlesztő csapatok számára, így természetesen tartalmaz egy robusztus Kanban táblát is. A csapatok a Jira Kanban vagy Scrum tábláit használhatják a munkafolyamatok vizualizálására, a hatékonyság maximalizálására és az akadályok kezelésére, mielőtt azok problémává válnának. ?

A Jira legjobb funkciói

  • Áttekintést kaphat egy projektről, és azonosíthatja, mely feladatokra kell figyelmet fordítani.
  • Vezesse a feladatokat a befejezésig, és korlátozza a folyamatban lévő feladatokat
  • Gyorsan azonosíthatja a feladat kategóriáját, fontosságát és azt, hogy kinek van hozzárendelve.
  • Kezdéshez használd a Jira Agile sablonjait, majd testreszabhatod őket a csapatod igényeinek megfelelően.

A Jira korlátai

  • A Jira szoftverfejlesztő csapatok számára készült, ezért más részlegek csapata számára egyes funkciók nem feltétlenül relevánsak.
  • Egyes felhasználók szeretnék, ha az alfeladatok nézetének használata és megértése praktikusabb lenne.

Jira árak

  • Ingyenes
  • Standard: 7,75 USD/hó felhasználónként
  • Prémium: 15,25 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Jira értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5 (több mint 5500 értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (több mint 13 300 értékelés)

7. Trello

Képernyőkép a Trello Kanban táblájáról
A Trello egy projektmenedzsment eszköz, amely a Kanban táblák elvén alapul. A csapatok a Trello segítségével egy helyen szervezhetik a feladatokat, a csapattagokat és az alkalmazásokat. A Trello egyszerű bevezetést kínál a Kanban táblákba, ezért népszerű választás azok számára, akik még nem ismerik ezt a koncepciót. ⚒️

A Trello legjobb funkciói

  • Készíts Kanban táblákat gondolatok, projektek, listák és programok szervezéséhez!
  • Testreszabhatja a táblakártyákat, hogy azok minden releváns információt, fájlt és linket tartalmazzanak.
  • Rendezze a feladatokat táblákba, hogy hatékonyabb teendőlistát készíthessen.
  • Feladatok kiosztása a csapat tagjainak és a haladásuk vizualizálása

A Trello korlátai

  • Egyes felhasználók számára a Trello minimális jelentési és elemzési funkciói korlátozónak tűnhetnek.
  • Egyes értékelők szerint a feladatok táblák közötti áthelyezése bonyolult lehet, ha mobilalkalmazást használ.

Trello árak

  • Ingyenes
  • Standard: 5 USD/hó felhasználónként
  • Prémium: 10 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: 17,50 USD/hó/felhasználó áron

Trello értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (több mint 13 300 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (több mint 22 800 értékelés)

8. Kanban Tool

Példa egy Kanban eszköz táblázatos nézetére
A Kanban Tool egy dedikált Kanban projektmenedzsment rendszer. Az eszköz nemcsak Kanban táblákat tartalmaz, hanem beépített időkövetést is, amelynek célja, hogy segítse a csapatokat a hatékonyabb együttműködésben. A Kanban Tool táblái ösztönzik a vizuális menedzsmentet, a csapatok közötti együttműködést és a valós idejű frissítéseket. ?

A Kanban Tool legjobb funkciói

  • A testreszabható táblákkal hatékonyabban ábrázolhatja a feladatokat.
  • Áttekintést kapsz a jelenlegi munkastátuszról, így prioritásokat állíthatsz a feladatok között.
  • Valós időben együttműködhetsz a csapattagokkal és az ügyfelekkel
  • A beépített elemzési és mérési funkciók segítségével betekintést nyerhetsz a munkádba.

A Kanban Tool korlátai

  • Egyes felhasználók szerint a felület és a felhasználói élmény elavultabbnak tűnik, mint a listán szereplő más projektmenedzsment eszközöké.
  • Egyes értékelők szerint a fő nézetből nehéz meglátni a feladatok közötti függőségeket.

Kanban Tool árak

  • Ingyenes
  • Csapat: 6 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: 11 USD/hó felhasználónként

Kanban Tool értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (30+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

9. Kanboard

Példa a Kanboard Kanban táblájának megjelenítésére
A Kanboard egy rendkívül minimalista megközelítés a Kanban táblákhoz. Ez az open source agilis projektmenedzsment eszköz ingyenesen használható, és technológia iránt érdeklődő felhasználóknak lehetőséget ad arra, hogy saját Kanban rendszerüket a semmiből építsék fel és üzemeltessék. A szoftver lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy vizualizálják a feladatokat, drag and drop módszerrel áthelyezzék őket, és testreszabják a tábla megjelenését. ?

A Kanboard legjobb funkciói

  • Kezelje feladatait egyszerű és minimalista módon
  • Koncentrálj a teendőlistákra és a közelgő feladatokra, anélkül, hogy elterelné a figyelmedet valami más.
  • Húzd át a feladatokat az oszlopok között a tábla frissítéséhez.
  • Automatikusan jelzi, ha a folyamatban lévő munkád elérte a kapacitáshatárt, így a feladatok elvégzésére koncentrálhatsz.

A Kanboard korlátai

  • A Kanboard használatához a felhasználóknak tudniuk kell, hogyan kell telepíteni, hosztolni és karbantartani a saját szoftverüket, ezért leginkább tapasztalt felhasználóknak ajánlott.
  • Egyes felhasználóknak a Kanboard stílusa és egyszerűsége visszataszító lehet más, vizuálisabb projektmenedzsment megoldásokhoz képest.

Kanboard árak

  • Ingyenes

Kanboard értékelések és vélemények

  • G2: 2,5/5 (1 értékelés)
  • Capterra: 4/5 (4+ értékelés)

10. Asana

Kanbanize alternatívák: az Asana táblázatos nézetének képernyőképe
Az Asana egy projektmenedzsment eszköz, amelynek funkciói között megtalálhatók a Kanban táblák is. Az Asana Kanban táblái elősegítik a csapatmunkát és az átláthatóságot. A felhasználók szervezhetik a feladatokat, agilis módon dolgozhatnak, és azonosíthatják az akadályokat, mielőtt azok valódi problémává válnának. ?

Az Asana további funkciókkal rendelkezik, amelyekkel könnyedén nyomon követheted a több feladat előrehaladását. Az Asana együttműködési eszközként jól teljesít a feladatokban szereplő említések és értesítések terén.

Az Asana legjobb funkciói

  • Egyszerűsítsd a feladatkezelést egy egyszerű drag-and-drop rendszerrel
  • Címkézd meg az oszlopokat, hogy pontosan illeszkedjenek a munkafolyamatodhoz
  • Testreszabhatod a folyamatban lévő munkák oszlopát úgy, hogy csak egy bizonyos számú feladatot jelenítsen meg, így a csapatod az új feladatok megkezdése előtt a meglévők elvégzésére koncentrálhat.
  • A beépített automatizálásnak köszönhetően a rutin feladatok kezelése hatékonyabbá válik.

Az Asana korlátai:

  • Egyes értékelők szerint az alfeladatok és projektek címkék szerinti rendezése egyetlen nézetben kihívást jelenthet.
  • Egyes felhasználók a Kanban táblát kevésbé intuitívnak találják, mint más Kanbanize alternatívákat.

Asana árak

  • Ingyenes
  • Prémium: 10,99 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 24,99 USD/hó felhasználónként

Asana értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5 (9400+ értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (több mint 12 100 értékelés)

Találd meg a számodra legjobb Kanbanize alternatívát

A Kanbanize nem az egyetlen Kanban-tábla eszköz a piacon. Több száz projektmenedzsment eszköz áll rendelkezésre, amelyekkel hasonló élményt teremthet, de mi itt a legjobbak közül a legjobbat osztjuk meg Önnel.

Fontold meg ezeket a lehetőségeket, találd ki, melyik a legmegfelelőbb számodra, és válaszd ki az igényeidnek megfelelő Kanbanize alternatívát.

Ha olyan eszközt keresel, amely Kanban táblákat és még sok más funkciót is kínál, próbáld ki ingyenesen a ClickUp alkalmazást. A ClickUp nem csak robusztus és teljes funkcionalitású megoldást kínál a Kanban táblákhoz és a projektmenedzsmenthez.

A ClickUp az egész digitális munkahelyed és együttműködési eszközöd is lehet a termelékenység, az időkövetés, a Gantt-diagramok és még sok más területen. ✨

