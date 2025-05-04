11 nejlepších softwarů pro 360° zpětnou vazbu pro komplexní hodnocení zaměstnanců

Roční hodnocení mají pověst: jsou zdlouhavá, nervy drásající a často postrádají širší souvislosti. Když zpětná vazba pochází pouze od jedné osoby, je snadné přehlédnout klíčové silné stránky nebo slepé body.
Proto se stále více společností obrací k softwaru pro 360° zpětnou vazbu – chytřejšímu přístupu, který shromažďuje podněty od kolegů, manažerů a přímých podřízených pro komplexní, spravedlivý a podnětný proces hodnocení.
V tomto blogovém příspěvku se podíváme na 11 nejlepších softwarů pro 360° zpětnou vazbu, které vám pomohou vytvořit spravedlivější a podrobnější hodnocení zaměstnanců. 🎯
⏰ 60sekundové shrnutí
Toto jsou naše doporučení pro nejlepší software pro 360° zpětnou vazbu:
- ClickUp (nejlepší pro integrovanou správu úkolů se sledováním zpětné vazby)
- Culture Amp (nejlepší pro komplexní řízení výkonu)
- 15Five (nejlepší pro pravidelné kontroly zpětné vazby)
- Survey Sparrow (nejlepší pro sledování zpětné vazby v reálném čase)
- Survey Monkey (nejlepší pro intuitivní porovnání zpětné vazby)
- Qualtrics 360 (nejlepší pro pokročilé analýzy a poznatky)
- Lattice (nejlepší pro sladění zpětné vazby s cíli)
- PerformYard (nejlepší pro zefektivnění programů zpětné vazby)
- Trakstar (nejlepší pro rozvoj talentů a koučování)
- Leapsome (nejlepší pro hodnocení výkonu středních podniků)
- Spidergap (nejlepší pro jednoduché a uživatelsky přívětivé rozhraní)
Co byste měli hledat v softwaru pro 360° zpětnou vazbu?
Co tedy odlišuje skvělý software pro 360° zpětnou vazbu od toho, na který se rychle zapomene? Pojďme to zjistit. 💪
- Přizpůsobitelné dotazníky: Umožňují společnostem přizpůsobit průzkumy tak, aby vyhovovaly jejich konkrétním cílům a kompetencím, a vyhnout se tak univerzálnímu přístupu.
- Více zdrojů zpětné vazby: Shromažďuje podněty od manažerů, kolegů, přímých podřízených a externích zainteresovaných stran pro komplexnější hodnocení.
- Robustní analytika: Poskytuje jasné, na datech založené informace s trendy, čísly a snadno čitelnými vizuálními prvky pro lepší rozhodování.
- Důvěrnost a anonymita: Podporuje upřímnou zpětnou vazbu tím, že zajišťuje ochranu identity respondentů.
- Hladká integrace: Propojení se stávajícími systémy pro řízení lidských zdrojů a výkonu pro zefektivnění pracovních postupů.
- Možnosti sledování: Umožňuje průběžné sledování pokroku, namísto omezení zpětné vazby na jednorázové hodnocení.
- Funkce plánování rozvoje: Proměňte zpětnou vazbu v konkrétní kroky tím, že pomůžete zaměstnancům stanovit si cíle a sledovat jejich pokrok v průběhu času.
💡 Tip pro profesionály: Pokud váš tým působí v různých regionech, je nutné, aby váš software pro zpětnou vazbu podporoval více jazyků, aby byla zajištěna srozumitelnost a inkluzivita. Zaměstnanci jsou ochotnější poskytovat promyšlenou a přesnou zpětnou vazbu, když se mohou vyjadřovat ve svém preferovaném jazyce.
Nejlepší software pro 360° zpětnou vazbu
Výběr správného softwaru pro 360° zpětnou vazbu může mít zásadní vliv na to, jak týmy rostou a zlepšují se. Zde je 11 nejlepších možností, které jsou k tomu přesně určeny. 🔄
1. ClickUp (nejlepší pro integrovanou správu úkolů se sledováním zpětné vazby)
ClickUp je komplexní aplikace pro práci, která kombinuje řízení projektů, dokumenty a týmovou komunikaci, vše na jedné platformě – urychlené automatizací a vyhledáváním pomocí umělé inteligence nové generace.
V kombinaci s platformou ClickUp HR Management Platform zlepšuje hodnocení výkonu, cykly zpětné vazby a sledování cílů. Díky výkonné automatizaci a poznatkům založeným na umělé inteligenci pomáhá ClickUp týmům HR zjednodušit pracovní postupy, zvýšit produktivitu a proměnit zpětnou vazbu v smysluplné akce.
Podívejme se na některé z jeho funkcí. 🤩
Formuláře ClickUp
Tradiční formuláře pro zpětnou vazbu často fungují izolovaně, což ztěžuje sledování odpovědí, získávání poznatků a přijímání smysluplných opatření.
ClickUp Forms řeší tento problém centralizací zpětné vazby, automatizací pracovních postupů a poskytováním analýz v reálném čase, aby každá odpověď vedla ke zlepšení.
Pokud jste například vedoucí personálního oddělení a provádíte 360stupňovou zpětnou vazbu, už se nemusíte potýkat s roztříštěnými e-maily a tabulkami. Pomocí přizpůsobeného formuláře můžete vylepšit hodnocení kolegy, hodnocení manažerů a sebehodnocení, čímž zajistíte, že zpětná vazba bude organizovaná, přístupná a snadno použitelná.
Jakmile dorazí odpovědi, ClickUp Automations automaticky vygeneruje úkoly pro kontrolu zpětné vazby, přiřazení následných kroků a sledování růstu zaměstnanců.
ClickUp Brain
Správa 360stupňové zpětné vazby od zaměstnanců je jen polovina úspěchu. Skutečný růst nastává až ve chvíli, kdy se poznatky promění v konkrétní kroky.
ClickUp Brain je asistent využívající umělou inteligenci, který zjednodušuje sledování zpětné vazby pomocí okamžitých přehledů, inteligentních shrnutí a automatických aktualizací. Umožňuje vám soustředit se na růst zaměstnanců, nikoli na zpracování dat.
Potřebujete trendy v oblasti zpětné vazby nebo minulé recenze? Stačí se zeptat ClickUp Brain a ten během několika sekund vyhledá kontextové informace z úkolů, komentářů a dokumentů. Navíc dokáže rychle zkontrolovat příspěvky zaměstnance, historii úkolů a nejdůležitější zpětnou vazbu, aniž by bylo nutné procházet nekonečné množství dat.
Šablona formuláře pro zpětnou vazbu ClickUp
Jste unaveni z vytváření formulářů pro zpětnou vazbu od nuly? Šablona formuláře pro zpětnou vazbu ClickUp usnadňuje týmům HR navrhovat průzkumy, shromažďovat cenné informace o výkonu a rychle analyzovat odpovědi z hlediska trendů.
Šablona navíc zaměstnancům poskytuje strukturovaný způsob, jak vyjádřit svou zpětnou vazbu, a podporuje tak kulturu otevřené komunikace.
Navíc můžete vyzkoušet šablonu ClickUp Performance Review Template, která zjednodušuje sledování a hodnocení výkonu zaměstnanců.
Nejlepší funkce ClickUp
- Stanovte jasné cíle: Stanovte jasné cíle, sledujte KPI a zajistěte jejich plnění na jednom místě pomocí ClickUp Goals.
- Analyzujte zpětnou vazbu: Získejte okamžité přehledy pomocí panelů ClickUp Dashboards, abyste mohli sledovat trendy zpětné vazby, měřit výkonnost zaměstnanců a vizualizovat metriky výkonnosti v reálném čase.
- Centralizujte dokumenty: Spolupracujte s týmy, sledujte revize a udržujte zprávy, hodnotící rámce a plány rozvoje vedení přístupné v ClickUp Docs.
- Zlepšete týmovou spolupráci: Udržujte plynulou komunikaci pomocí ClickUp Chat a ClickUp Assign Comments, abyste sjednotili týmy bez nekonečných e-mailových konverzací.
Omezení ClickUp
- Strmá křivka učení
- Počáteční nastavení vyžaduje čas kvůli mnoha možnostem přizpůsobení.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Na ClickUp se mi nejvíc líbí, že nahrazuje několik nástrojů na jednom místě. Už nemusím přepínat mezi několika aplikacemi. Ve srovnání s jinými softwary nabízí bezkonkurenční množství funkcí. Je také vysoce přizpůsobitelný, aby vyhovoval jakémukoli pracovnímu postupu, a to díky funkcím, jako jsou více zobrazení, která mi umožňují nastavit projekty přesně podle mých potřeb, dashboardy, které mi poskytují přehledný pohled na zprávy a statistiky, a automatizace, které mi šetří hodiny práce tím, že zpracovávají opakující se úkoly.
Na ClickUp se mi nejvíc líbí, že nahrazuje několik nástrojů na jednom místě. Už nemusím přepínat mezi několika aplikacemi. Ve srovnání s jinými softwary nabízí bezkonkurenční množství funkcí. Je také vysoce přizpůsobitelný, aby vyhovoval jakémukoli pracovnímu postupu, a to díky funkcím, jako jsou více zobrazení, která mi umožňují nastavit projekty přesně podle mých potřeb, dashboardy, které mi poskytují přehledný pohled na zprávy a statistiky, a automatizace, které mi šetří hodiny práce tím, že zpracovávají opakující se úkoly.
📮 ClickUp Insight: Téměř 40 % profesionálů má pocit, že musí úkoly řešit ihned po schůzkách, zatímco týmy tráví více než 60 % svého času pouhým hledáním kontextu, informací a úkolů.
ClickUp odstraňuje nejistotu z hodnocení výkonu tím, že vám poskytuje strukturovaný prostor pro shromažďování, organizování a reagování na zpětnou vazbu. Přiřazujte úkoly, sledujte pokrok a zajistěte, aby každý poznatek vedl k smysluplnému růstu. Navíc s ClickUp Brain můžete rychle zjistit klíčové body a další kroky pro schůzky, aby se v procesu nic neztratilo.
2. Culture Amp (nejlepší pro komplexní řízení výkonu)
Culture Amp jde nad rámec standardního hodnocení výkonu a nabízí 360stupňovou zpětnou vazbu. To umožňuje manažerům a zaměstnancům sdílet komplexní poznatky pro lepší řízení týmu. Díky přizpůsobitelným průzkumům, reportům v reálném čase a přehledným dashboardům je sledování pokroku a identifikace oblastí růstu naprosto plynulé.
Kromě zpětné vazby podporuje Culture Amp také stanovování cílů pomocí rámce OKR (Objectives and Key Results), který pomáhá zaměstnancům sladit jejich vlastní rozvoj a osobní růst s cíli společnosti. Funkce jako sledování stavu hodnocení a veřejná fóra pro chválu vytvářejí kulturu transparentnosti a uznání.
Nejlepší funkce Culture Amp
- Vytvářejte a distribuujte průzkumy v průběhu celého životního cyklu zaměstnanců, včetně průzkumů při nástupu, zapojení a odchodu.
- Sladěte individuální a týmové cíle s cíli organizace pomocí rámců SMART pro stanovení cílů a OKR.
- Poskytujte každodenní mikro-výuku prostřednictvím Slacku, e-mailu nebo Microsoft Teams s Skills Coach
- Využijte rozsáhlý soubor dat o zapojení a výkonu zaměstnanců k odhalení praktických poznatků a trendů.
Omezení Culture Amp
- Omezené možnosti přizpůsobení při vytváření průzkumů – uživatelé například nemohou konfigurovat barvy stupnic.
- Cíle je obtížné sledovat, protože zprávy jsou základní a rigidní.
Ceny Culture Amp
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze kultury
- G2: 4,5/5 (více než 1 300 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
🔍 Věděli jste? Spidergap dostal své jméno podle myšlenky „uzavírání mezer“ ve výkonu a zpětné vazbě zaměstnanců – podobně jako pavučina, která spojuje různé body dohromady.
3. 15Five (nejlepší pro pravidelné kontroly zpětné vazby)
Pokud hledáte nástroj, který zajistí plynulý tok zpětné vazby bez nepříjemného ročního cyklu hodnocení, stojí za zvážení 15Five. Specializuje se na průběžnou zpětnou vazbu a řízení výkonu a propojuje týdenní kontroly, schůzky zaměřené na kalibraci výkonu, OKR a 360stupňovou zpětnou vazbu do efektivního procesu.
Tato platforma podporuje otevřenou komunikaci mezi manažery a zaměstnanci, díky čemuž se diskuse o výkonu jeví méně jako formální hodnocení a více jako produktivní koučovací sezení.
15 nejlepších funkcí Five
- Použijte strukturované formuláře zpětné vazby, které nahradí tradiční proces hodnocení výkonu při týdenních kontrolách.
- Usnadněte individuální schůzky pomocí šablon pro vedené schůzky, které zlepšují spolupráci mezi manažery a zaměstnanci.
- Podporujte uznání a morálku zaměstnanců pomocí integrovaných funkcí vzájemného ocenění, jako je „high fives“.
- Navrhněte flexibilní plány hodnocení výkonu, které odpovídají jedinečnému pracovnímu postupu vaší organizace.
Omezení 15Five
- Omezená dostupnost jazyků pro překlad obsahu
- Stanovení a sledování kariérních cílů je obtížné
Ceny 15Five
- Engage: 4 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Perform: 10 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Celková platforma: 16 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
- Transformujte: Ceny na míru
Hodnocení a recenze 15Five
- G2: 4,6/5 (více než 1 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 800 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o 15Five?
Přál bych si, aby zákaznická podpora měla funkci živého chatu, místo toho, aby bylo nutné posílat e-mail a čekat na odpověď. Musím ale říct, že odpovědi jsou obvykle velmi rychlé. Ačkoli Best Self Reviews jsou absolutně převratné, naše organizace provádí hodnocení na základě výročí našich zaměstnanců, což v rámci 15Five nefunguje tak dobře.
Přál bych si, aby zákaznická podpora měla funkci živého chatu, místo toho, aby bylo nutné posílat e-mail a čekat na odpověď. Musím však říci, že odpovědi jsou obvykle velmi rychlé. Ačkoli Best Self Reviews jsou absolutně převratné, naše organizace provádí hodnocení na základě výročí našich zaměstnanců, což v rámci 15Five nefunguje tak dobře.
🔍 Věděli jste, že... Koncept multi-rater feedbacku (který se vyvinul do 360-stupňové zpětné vazby) byl poprvé použit armádou během druhé světové války. Německá armáda používala hodnocení kolegů k posuzování důstojníků.
4. SurveySparrow (nejlepší pro sledování zpětné vazby v reálném čase)
Přimět lidi, aby skutečně vyplnili dotazníky zpětné vazby, je výzva. SurveySparrow však usnadňuje konverzační dotazníky a jejich design zvyšuje míru odezvy – už žádné robotické, nudné formuláře.
Díky white labelingu a podmíněné logice navíc průzkumy působí jako na míru šité a interaktivní, nikoli generické.
Další velká výhoda? Offline průzkumy a režim kiosku, takže sběr zpětné vazby se nezastaví jen proto, že vypadne Wi-Fi. Přidejte robustní analytiku, automatizaci a systém správy případů, který přemění odpovědi na akční tikety, a získáte nástroj, který pomáhá týmům HR efektivně uzavírat zpětné vazby.
Nejlepší funkce SurveySparrow
- Vizualizujte údaje o výkonu pomocí radarových grafů, souhrnů kompetencí, skupinových zpráv a individuálních poznatků, abyste podpořili růst a sladění.
- Integrujte s Zapierem a propojte průzkumy s různými aplikacemi pro automatizované pracovní postupy.
- Využijte pokročilé logické funkce, jako je logika přeskočení, logika zobrazení a vlastní parametry pro personalizované průzkumy.
- Sdílejte průzkumy prostřednictvím různých kanálů, jako jsou e-maily, SMS a sociální média, abyste oslovili širší publikum.
Omezení SurveySparrow
- Omezená možnost kódování v rámci platformy, protože k datům lze přidat pouze jedno pole tagu.
- Automatizované zprávy je obtížné přizpůsobit.
Ceny SurveySparrow
- Základní: 39 $/měsíc na uživatele (fakturováno čtvrtletně)
- Starter: 59 $/měsíc na uživatele (fakturováno čtvrtletně)
- Podnikání: 149 $/měsíc na uživatele (fakturováno čtvrtletně)
- Profesionální: 399 $/měsíc na uživatele (fakturováno čtvrtletně)
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze SurveySparrow
- G2: 4,4/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
🔍 Věděli jste, že... Jedno z nejstarších zaznamenaných použití zaměstnaneckých průzkumů se datuje do 50. let 20. století ve společnosti Esso Research and Engineering Company. To pomohlo připravit půdu pro smysluplný rozvoj 360° zpětné vazby.
5. Survey Monkey (nejlepší pro intuitivní porovnání zpětné vazby)
SurveyMonkey je jednoduchý, ale výkonný. Obsahuje předem připravené šablony a sadu 360 hodnotících otázek, takže nemusíte začínat od nuly. Nástroj pro tvorbu průzkumů usnadňuje přizpůsobení, zatímco nástroj pro porovnání odpovědí pomáhá odhalit trendy a mezery ve výkonu, aniž byste museli prohledávat nekonečné množství dat.
Kromě průzkumů vyniká SurveyMonkey také v distribuci. O zpětnou vazbu můžete požádat prostřednictvím e-mailu, webových odkazů nebo dokonce sociálních médií. Potřebujete vlastní zprávy? Software nabízí tabulky, grafy a možnosti exportu (Excel, PDF a další) pro snadnou analýzu.
Nejlepší funkce Survey Monkey
- Vytvářejte průzkumy pomocí nástroje pro tvorbu průzkumů typu drag-and-drop a více než 400 přizpůsobitelných šablon.
- Přizpůsobte si své průzkumy pomocí možností brandingu, multimediální podpory a personalizace URL adres.
- Získejte přístup ke stovkám předem připravených otázek rozdělených podle témat pro optimální zpětnou vazbu.
- Analyzujte výsledky pomocí sledování v reálném čase, analýzy sentimentu založené na umělé inteligenci a přizpůsobitelných přehledů.
Omezení Survey Monkey
- Respondenti po vyplnění dotazníku nedostávají potvrzovací e-mail.
- Analýzu více průzkumů nelze vytisknout ani stáhnout, což ztěžuje její sdílení se zainteresovanými stranami.
Ceny Survey Monkey
- Standardní měsíční poplatek: 99 $/měsíc na uživatele
- Výhoda Annual: 39 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Premier Annual: 139 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Výhoda pro tým: 30 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Team Premier: 92 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Survey Monkey
- G2: 4,4/5 (více než 22 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 10 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Survey Monkey?
Správná, ne-li nejlepší platforma pro provádění průzkumů, vytváření kvízů nebo jednoduše sběr dat od respondentů. Ačkoli se liší od svých konkurentů, jako je Pinpoll, je stále drahá, zejména pro jednotlivce, a nabízí omezené funkce v bezplatných tarifech. Měla by nabídnout další tarify a vyvážené funkce, které by mohly upoutat pozornost výzkumníků.
Správná, ne-li nejlepší platforma pro provádění průzkumů, vytváření kvízů nebo jednoduše sběr dat od respondentů. Ačkoli se liší od svých konkurentů, jako je Pinpoll, je stále drahá, zejména pro jednotlivce, a nabízí omezené funkce v bezplatných tarifech. Měla by nabídnout další tarify a vyvážené funkce, které by mohly upoutat pozornost výzkumníků.
🤝 Přátelské připomenutí: I negativní zpětná vazba je pro růst zásadní. Konstruktivní kritika pomáhá identifikovat slepé body, zlepšit výkonnost zaměstnanců a podnítit inovace. Až příště dostanete tvrdou zpětnou vazbu, berte ji jako bezplatný upgrade svých dovedností.
6. Qualtrics 360 (nejlepší pro pokročilé analýzy a poznatky)
Pro společnosti, které berou data vážně, nabízí Qualtrics 360 hluboké poznatky založené na umělé inteligenci. Tato platforma jde nad rámec sběru zpětné vazby tím, že analyzuje vzorce, předpovídá trendy a nabízí doporučení pro rozvoj zaměstnanců. To vám pomůže udržet si ty nejlepší talenty.
Tato platforma pomáhá rozebrat silné stránky a oblasti, které je třeba zlepšit, pomocí heatmap, analýzy trendů a přizpůsobitelných zpráv. Dobře spolupracuje také s podnikovými systémy, jako je SAP SuccessFactors, a zajišťuje tak hladkou integraci dat.
Nejlepší funkce Qualtrics 360
- Využijte umělou inteligenci k vytváření inteligentních souhrnů, analýzy sentimentu a praktických doporučení.
- Sledujte rozvoj zaměstnanců pomocí pokročilých reportů, nástrojů pro zpětnou vazbu od zaměstnanců, vizuálních dashboardů a benchmarkingu.
- Poskytněte zaměstnancům samoobslužný portál, kde mohou zadávat zpětnou vazbu, přistupovat k vzdělávacím zdrojům a podporovat růst.
- Analyzujte textová data a data o sentimentu pomocí pokročilého zpracování přirozeného jazyka a identifikujte trendy.
Omezení Qualtrics 360
- Omezené možnosti přizpůsobení ovládacího panelu
- Při použití automatických voleb pro průzkum s více možnostmi výběru je obtížné najít to, co potřebujete, protože odpovědi nejsou seřazeny v abecedním pořadí.
Ceny Qualtrics 360
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Qualtrics 360
- G2: 4,4/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,7 (70+ recenzí)
🔍 Věděli jste? Více než 60 % zaměstnanců v jedné studii každé čtvrtletí znovu procházelo své 360stupňové zpětné vazby, aby sledovali svůj růst.
7. Lattice (nejlepší pro sladění zpětné vazby s cíli)
Lattice propojuje 360stupňovou zpětnou vazbu přímo se stanovením cílů a řízením výkonu. Zpětná vazba se stává nepřetržitým procesem, který zaměstnancům a manažerům umožňuje využívat OKR k zaměření se na budoucí růst a rozvoj.
Jako software pro monitorování zaměstnanců propojuje průzkumy zapojení s hodnocením výkonu a pomáhá organizacím zjistit, jak úroveň spokojenosti zaměstnanců ovlivňuje produktivitu. Snadno použitelné analytické panely sledují pokrok zaměstnanců v průběhu času a upozorňují na oblasti, které vyžadují pozornost.
Platforma navíc podporuje strukturovaný systém nominací kolegy, který umožňuje zaměstnancům nebo manažerům vybrat vhodné kolegy pro poskytování zpětné vazby.
Nejlepší funkce Lattice
- Stanovte a sledujte cíle pomocí týmových OKR, individuálních OKR a přizpůsobitelných šablon, jako je plán na 30–60–90 dní.
- Využijte automatizaci pracovních postupů k nastavení spouštěčů a upozornění pro hladší průběh procesů v oblasti lidských zdrojů.
- Podporujte pozitivní pracovní kulturu pomocí funkcí platformy pro vzájemné uznání.
Omezení Lattice
- Chybí mu plná integrace s UKG UltiPro. To znamená, že nevytahuje všechna potřebná pole, takže se musíte vrátit k souboru SFP, který je naplánován ke spuštění.
- Omezená možnost stahování dat z průzkumu zapojení zaměstnanců
Ceny Lattice
- Řízení talentů: 11 $/měsíc na uživatele
- HRIS: 10 $/měsíc na uživatele
- Doplňky: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Lattice
- G2: 4,7/5 (více než 3 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 150 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Lattice?
Uživatelské rozhraní může na první pohled působit trochu nepřehledně, ale jakmile se s ním seznámíte, bude navigace po platformě mnohem snazší. Kromě toho jsem zatím s Lattice nenarazil na žádné větší problémy.
Uživatelské rozhraní může na první pohled působit trochu nepřehledně, ale jakmile se s ním seznámíte, bude navigace po platformě mnohem snazší. Kromě toho jsem zatím s Lattice nenarazil na žádné větší problémy.
🧠 Zajímavost: Studie odhalila, že vedoucí pracovníci, kteří procházejí 360stupňovou zpětnou vazbou, mají tendenci rozvíjet lepší vedoucí a manažerské schopnosti, což vede k efektivnějšímu rozhodování a vedení týmu.
8. PerformYard (nejlepší pro zefektivnění programů zpětné vazby)
PerformYard centralizuje hodnocení výkonu, sledování cílů a žádosti o zpětnou vazbu do jedné efektivní platformy, díky čemuž je stanovování cílů pro hodnocení výkonu strukturovanější a efektivnější. Díky přizpůsobitelným pracovním postupům mohou týmy HR nastavit proces, který vyhovuje jejich společnosti, a zároveň zachovat konzistentnost napříč odděleními.
Tento nástroj podporuje anonymní i jmenovité hodnocení, což zaměstnancům umožňuje bez obav poskytovat konstruktivní kritiku. Vizuální trendy výkonu a nástroje pro vytváření reportů usnadňují manažerům identifikaci nejlepších zaměstnanců a oblastí, které je třeba zlepšit.
Nejlepší funkce PerformYard
- Provádějte hodnocení výkonu s přizpůsobitelnými cykly hodnocení, včetně 360stupňových hodnocení, sebehodnocení a hodnocení na základě projektů.
- Vytvářejte vlastní zprávy s přehledem o trendech výkonu a mezerách v kompetencích pomocí 9-boxových mřížek a dashboardů.
- Využijte vědecky ověřené průzkumy zapojení zaměstnanců pro produktivní organizační kulturu.
- Vytvořte souhrnný záznam o výkonu zaměstnanců za celý rok, který manažerům poskytne jasný základ pro diskuse.
Omezení PerformYard
- Všichni uživatelé potřebují k přihlášení e-mailovou adresu, což je pro dělníky ve výrobě bez e-mailové adresy obtížné.
- Omezené přizpůsobení ovládacího panelu pro konkrétní potřeby a možnost prohlížet a upravovat formuláře.
Ceny PerformYard
- Řízení výkonu: 5–10 USD/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
- Zapojení zaměstnanců: Přidejte do plánu řízení výkonu za 1–3 $ měsíčně na uživatele.
Hodnocení a recenze PerformYard
- G2: 4,8/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 150 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Využijte šablony „začít-přestat-pokračovat“, aby byla 360° zpětná vazba strukturovanější a lépe použitelná. Tento jednoduchý, ale účinný rámec pomáhá zaměstnancům a manažerům jasně identifikovat chování, které je třeba začít, přestat a pokračovat.
9. Trakstar (nejlepší pro rozvoj talentů a koučování)
Trakstar je platforma pro řízení výkonu zaměstnanců, která byla navržena s cílem zlepšit různé aspekty rozvoje zaměstnanců a růstu organizace. Manažeři mohou na základě zpětné vazby vytvářet personalizované plány kariérního rozvoje, aby hodnocení proměnili v příležitosti k růstu.
Šablony hodnocení založené na kompetencích zajišťují, že zpětná vazba je relevantní pro roli každého zaměstnance, díky čemuž jsou hodnocení lépe využitelné. Platforma také nabízí integrovaný modul koučování, který usnadňuje smysluplné a strukturované vedení během individuálních rozhovorů.
Nejlepší funkce Trakstar
- Vytvářejte přizpůsobené šablony hodnocení s kompetencemi, hodnotícími stupnicemi a jedinečnými pracovními postupy.
- Využijte funkce jako automatické ukládání hodnocení, ad hoc hodnocení a přizpůsobitelné formuláře* pro efektivní řízení výkonu.
- Pomocí 9-bodové mřížky identifikujte nejlepší zaměstnance a přijímejte spravedlivá rozhodnutí ohledně talentů.
Omezení Trakstar
- Tento nástroj má špatnou funkci vyhledávání znalostí, která často poskytuje nepřesné výsledky.
- Chybí mu moderní funkce, jako je porovnávání životopisů, plánování schůzek, hodnocení kandidátů a vyhledávání podle dovedností.
Ceny Trakstar
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Trakstar
- G2: 4,2/5 (více než 450 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 250 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Trakstar?
Líbí se mi, že zpětná vazba k přijímání zaměstnanců může být podrobena a rozdělena na základě profilu. Nelíbí se mi, že seznam kandidátů se ve výchozím nastavení nezobrazuje v pořadí, v jakém jsem dostal zpětnou vazbu. Nebo alespoň ho kvůli omezením nemohu filtrovat, ale kdyby to bylo možné, bylo by to mnohem jednodušší.
Líbí se mi, že zpětná vazba k přijímání zaměstnanců může být podrobena a rozdělena na základě profilu. Nelíbí se mi, že seznam kandidátů se ve výchozím nastavení nezobrazuje v pořadí, v jakém jsem dostal zpětnou vazbu. Nebo alespoň ho kvůli omezením nemohu filtrovat, ale kdyby to bylo možné, bylo by to mnohem jednodušší.
💡 Tip pro profesionály: Naučte lidi, jak poskytovat zpětnou vazbu. Špatná zpětná vazba („Nejsi dobrý posluchač“) nepomáhá; dobrá zpětná vazba („Často mě přerušuješ, než domluvím“) je použitelná.
10. Leapsome (nejlepší pro hodnocení výkonu středních podniků)
Leapsome je platforma pro řízení a rozvoj lidských zdrojů.
Kromě 360stupňových průzkumů nabízí také personalizované vzdělávací programy, které pomáhají zaměstnancům zlepšovat se na základě výsledků jejich hodnocení. To znamená, že zpětná vazba neskončí pouze v reportu, ale vede k reálnému rozvoji dovedností. Software také obsahuje kompetenční rámce, které zajišťují, že dovednosti zaměstnanců jsou v souladu s cíli společnosti.
A co je ještě lepší? Díky průzkumům zapojení, analýzám v reálném čase a integraci třetích stran zajišťuje Leapsome, že zpětná vazba je praktická, nepřetržitá a snadno přístupná. Podporuje dokonce i zprávy zaměstnanců, které pomáhají týmům společně oslavovat úspěchy. Pokud chcete propojit hodnocení výkonu s učením a rozvojem, je tento nástroj dobrou volbou.
Nejlepší funkce Leapsome
- Provádějte průzkumy spokojenosti zaměstnanců*, abyste změřili faktory zapojení, jako je spokojenost v práci a pracovní prostředí.
- Pomocí API propojte platformu s jiným softwarem pro synchronizaci dat.
- Umožněte zpětnou vazbu v reálném čase, veřejné pochvaly a strukturované individuální zpětné vazby, abyste podpořili otevřenou kulturu.
- Shromažďujte skóre Net Prompter Score (eNPS) zaměstnanců, abyste získali smysluplné informace a zpětnou vazbu.
Omezení Leapsome
- Omezená flexibilita při přizpůsobování OKR a automatizovaných zpráv
- Procesy zpětné vazby nejsou intuitivní a jsou časově náročné.
Ceny Leapsome
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Leapsome
- G2: 4,8/5 (více než 1 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 70 recenzí)
11. Spidergap (nejlepší pro jednoduché a uživatelsky přívětivé rozhraní)
Pokud hledáte jednoduchý software pro 360° zpětnou vazbu bez zbytečných funkcí, Spidergap je skvělou volbou. Jedná se o cloudový nástroj, který generuje vizuálně přitažlivé zprávy se zpětnou vazbou, zdůrazňující silné stránky jednotlivce a oblasti, které je třeba zlepšit. Díky rozhraní typu drag-and-drop je vytváření průzkumů rychlé a uživatelsky přívětivé.
Spidergap také automaticky generuje personalizované akční plány na základě výsledků zpětné vazby. Další funkcí je reporting na úrovni týmu, který manažerům poskytuje širší pohled na trendy napříč odděleními.
Nejlepší funkce Spidergap
- Získejte praktické poznatky díky přehledným a uživatelsky přívětivým zprávám s zpětnou vazbou a budujte kulturu neustálého zlepšování.
- Využijte Impact Surveys k posouzení, jak užitečnou účastníci považovali zpětnou vazbu.
- Porovnávejte výkonnost týmů nebo průmyslové standardy a stanovte si měřítka.
- Automatizujte připomenutí, abyste zajistili včasné dokončení úkolů souvisejících se zpětnou vazbou.
Omezení Spidergap
- Omezený počet doporučených otázek
- Neukládá informace automaticky.
Ceny Spidergap
- Starter: 1099 $/rok pro 10 uživatelů
- Pro: 2199 $/rok pro 10 uživatelů
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Spidergap
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,8/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Spidergap?
Z pohledu správce bych si přál, aby existovala možnost zachovat úplnou důvěrnost výsledků. Ano, jsem jediný, kdo může vidět, kdo co o kom řekl, ale raději bych, aby ani já to nemohl vidět. Jsme v USA a zákony na ochranu soukromí nevyžadují, aby někdo z projektu měl tento stupeň přístupu.
Z pohledu správce bych si přál, aby existovala možnost zachovat úplnou důvěrnost výsledků. Ano, jsem jediný, kdo může vidět, kdo co o kom řekl, ale byl bych raději, kdybych to neviděl ani já. Jsme v USA a zákony na ochranu soukromí nevyžadují, aby někdo z projektu měl tento stupeň přístupu.
💡 Tip pro profesionály: Použijte šablony plánů zlepšování výkonu k nastavení jasných, měřitelných cílů s termíny. Pravidelné kontroly a dokumentovaný pokrok pomáhají udržet zaměstnance na správné cestě a zajistit smysluplný rozvoj.
Využijte 360° zpětnou vazbu s ClickUp
Skvělý software pro 360° zpětnou vazbu podporuje růst, posiluje týmy a pomáhá zaměstnancům dosáhnout jejich potenciálu. Ať už potřebujete podrobné analýzy, hladkou integraci nebo uživatelsky přívětivé prostředí, existuje platforma, která vyhovuje vašim potřebám.
Abyste však mohli tento potenciál skutečně naplno využít, potřebujete systém zpětné vazby, který promění poznatky v konkrétní akce.
Právě zde přichází na řadu ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací. S ClickUp Forms můžete snadno shromažďovat a centralizovat zpětnou vazbu, zatímco ClickUp Brain poskytuje informace založené na umělé inteligenci, které zajistí, že zpětná vazba povede k reálnému růstu.
Díky výkonným funkcím pro správu úkolů, stanovení cílů a spolupráci vám ClickUp pomáhá sledovat a přijímat zpětnou vazbu, stanovovat akční plány a zajišťovat jejich plnění – vše na jednom místě.
Zaregistrujte se do ClickUp zdarma ještě dnes! ✅ k novým výšinám! ⭐️