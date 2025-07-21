13 nejlepších nástrojů pro psaní s využitím umělé inteligence pro rok 2026

Preethi AnchanSenior Content Editor
21. července 2025
Nástroje pro psaní s využitím umělé inteligence mění pravidla hry. Jako jedny z prvních aplikací generativní umělé inteligence mohou tyto nástroje pomoci autorům vyvolat nové nápady, urychlit tvorbu obsahu a dokonce za vás vyhledávat, psát a upravovat celé články.

Potřebujete scénář k videu? Nástin prezentace? Shrnutí vaší knihy po jednotlivých kapitolách? Dobrý nástroj pro psaní s umělou inteligencí to za vás zvládne!

Vzhledem k široké nabídce však může být výběr toho správného nástroje složitější než samotné psaní obsahu.

Strávil jsem hodiny testováním nejoblíbenějších nástrojů pro psaní s podporou umělé inteligence, abych zjistil, které z nich skutečně splňují očekávání.

Některé se skvěle hodí k brainstormingu vaší další skvělé myšlenky. Jiné vám pomohou překonat tvůrčí blok nebo rychleji vylepšit návrhy.

Trik spočívá v tom, najít ten, který zapadne do vašeho pracovního postupu, a ne naopak. Tento průvodce rozebírá nejlepší nástroje pro psaní s využitím umělé inteligence, abyste mohli trávit méně času hádáním a více času tvorbou.

Přehled nejlepších nástrojů pro psaní s využitím umělé inteligence

Nástroj Hlavní funkceNejvhodnější proCeny*
ClickUpKombinuje sílu několika modelů LLM v jednom pracovním prostoru, automatizovanou správu úkolů a spolupráci v reálném časeMalé týmy, střední firmy a velké podniky. Vyniká v oblasti správy obsahu a projektů s integrovanou umělou inteligencíK dispozici je bezplatný tarif, přizpůsobení pro podniky
ChatGPTVšestranná tvorba obsahu, generování nápadů a výzkumMezifunkční týmy. Funguje jako asistent využívající umělou inteligenci pro psaní a výzkumBezplatný tarif, placené tarify začínají na 20 $/měsíc
JasperVlastní příručky pro styl komunikace značky a šablony marketingových textůPro střední a velké podniky. Pomáhá marketingovým a kreativním týmům s obsahovým marketingem podporovaným umělou inteligencíCeny placených tarifů začínají na 49 $ měsíčně
Copy. aiAutomatizace pracovních postupů pro blogy, e-maily a reklamyMalé až středně velké týmy. Nejlepší pro copywriting s využitím umělé inteligence ve velkém měřítkuBezplatný tarif, placené tarify začínají na 49 $/měsíc
RytrVýběr tónu a jazyka a integrovaná kontrola plagiátůFreelanceři a malé týmy Ideální pro týmy s omezeným rozpočtem, které hledají copywriting založený na umělé inteligenciBezplatný tarif, placené tarify začínají na 9 $/měsíc
GrammarlyZpětná vazba k psaní v reálném čase a návrhy týkající se gramatiky, interpunkce a tónuMalé týmy, střední podniky a velké společnosti. Ideální pro týmy zabývající se firemní komunikací, které kladou důraz na srozumitelnost, styl a správnost.Bezplatný tarif, placené tarify začínají na 30 $/měsíc
GeminiAsistence při psaní s využitím dat a multimodální porozumění obsahuPro střední a velké podniky. Nejlepší pro asistenci při psaní a výzkum založené na umělé inteligenciBezplatný tarif, placené tarify začínají na 19,99 $/měsíc
SudowriteNástroje pro tvorbu zápletek a postav s podporou společného kreativního psaníMalá studia, vydavatelé a kreativní týmy. Funguje jako partner pro psaní s využitím umělé inteligence pro narativní obsahCeny placených tarifů začínají na 19 $ měsíčně
AnywordTexty generované umělou inteligencí pro reklamy, vstupní stránky, e-maily a hodnocení a optimalizace v reálném časeStřední a velké podniky. Ideální pro marketingové týmy využívající dataCeny placených tarifů začínají na 49 $ měsíčně
QuillBotParafráze a shrnutí založené na umělé inteligenci s kontrolou gramatiky a plagiátůSamostatní autoři, akademická pracoviště. Pomáhá přepisovat, parafrázovat nebo shrnout obsah pomocí AIBezplatný tarif, placené tarify začínají na 4,17 $/měsíc
WordtunePřepisování pomocí AI s variacemi tónu a stylu a nástroje pro rozšiřování nebo shrnováníMalé až středně velké týmy. Pomáhá týmům zlepšit srozumitelnost a tón v obchodní komunikaciBezplatný tarif, placené tarify začínají na 13,99 $/měsíc
WriterPsaní s využitím umělé inteligence v souladu s pravidly značkyEnterpriseIdeální pro zajištění jednotnosti značky a dodržování pravidel psaní14denní zkušební verze, placené tarify od 39 $/měsíc
WritesonicGenerátor blogů/článků s umělou inteligencí a optimalizací pro SEOMalé až středně velké týmy Pomáhá produktovým týmům škálovat SEO blogy, vstupní stránky atd.Bezplatný tarif, placené tarify začínají na 20 $/měsíc

Co byste měli hledat v nástroji pro psaní s umělou inteligencí?

Jak mezi tolika nástroji pro psaní s využitím umělé inteligence najít ty, které vám psaní skutečně usnadní, aniž byste měli pocit, že se topíte v moři obsahu generovaného umělou inteligencí?

Na co se zaměřit:

  • Kvalita obsahu: Vyberte si nástroj pro psaní s umělou inteligencí, který dokáže generovat jasný, přesný a poutavý obsah přizpůsobený vašemu jedinečnému stylu a tónu, ať už se jedná o neformální, vtipný nebo přímočarý styl ✅
  • Přizpůsobení vašemu stylu: Nikdo nemá rád obsah, který je stejný pro všechny. Hledejte nástroje, které vám umožní upravit tón, formát a styl, dokud to nebude znít přesně tak, jak má ✅
  • Podpora více jazyků: Pokud píšete pro čtenáře z celého světa, ujistěte se, že nástroj dokáže generovat obsah v různých jazycích a kontextech ✅
  • Hladká integrace: Ať už píšete v Google Docs, WordPressu nebo na jiné platformě, zkontrolujte, zda se nástroj propojí s vašimi oblíbenými aplikacemi ✅
  • Snadné použití: K tomu, abyste zjistili, jak vygenerovat pár řádků textu, byste neměli potřebovat návod. Nejlepší nástroje jsou jednoduché, intuitivní a pomohou vám psát rychleji ✅
  • Ceny, které vyhovují vašim potřebám: Bezplatné tarify jsou skvělé na vyzkoušení, ale pokud platíte, ujistěte se, že získáváte funkce, které vám skutečně pomohou ✅

Nejlepší nástroje pro psaní s využitím umělé inteligence

Jak hodnotíme software v ClickUp

Náš redakční tým se řídí transparentním procesem podloženým výzkumem a nezávislým na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí ze skutečné hodnoty produktů.

Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.

Podívejme se, jak si vedou z hlediska funkcí a snadnosti použití. Některé nabízejí bezplatné verze, které si můžete vyzkoušet před zakoupením. Generativní nástroje s umělou inteligencí však mohou vytvářet zaujatý a nepřesný obsah, proto je důležité výstup pečlivě zkontrolovat.

1. ClickUp (nejlepší pro správu obsahu a projektů s integrovanou umělou inteligencí)

Top 10 AI počítadel slov pro lepší psaní
Získejte správu úkolů, spolupráci v reálném čase, automatizaci pracovních postupů a pomoc při psaní založenou na umělé inteligenci s ClickUp

Zamyslete se nad svým současným procesem psaní. Pravděpodobně používáte několik aplikací najednou: jednu pro psaní konceptů, druhou pro zpětnou vazbu a ještě něco úplně jiného pro řízení projektů. Je to vyčerpávající, že?

Právě v tomto ohledu ClickUp , aplikace pro vše, co se týká práce, mění vše. Pojďme si představit její bohatou sadu funkcí.

ClickUp Brain

Jednou z hlavních předností ClickUp je jeho osobní asistent s umělou inteligencí, ClickUp Brain. Pomáhá vám psát poutavý obsah pomocí podnětů v přirozeném jazyce a jde ještě o krok dál:

  • Snadno vytvářejte návrhy obsahu, komentáře a zprávy přizpůsobené vašim konkrétním potřebám a stylu.
ClickUp Brain: Nástroje pro psaní s využitím umělé inteligence
Vytvářejte osnovy obsahu a generujte kompletní návrhy pomocí ClickUp Brain
  • Vytvářejte výstižné souhrny dlouhých dokumentů, úkolů nebo diskusí, abyste ušetřili čas a vytvořili projektovou dokumentaci
ClickUp Brain
Shrňte dlouhé dokumenty během chvilky pomocí ClickUp Brain
  • Vylepšete a zdokonalte své texty pomocí návrhů založených na umělé inteligenci, které se zaměřují na srozumitelnost, gramatiku, branding a styl.
Client Brain: Nástroje pro psaní s využitím umělé inteligence
Opravujte gramatiku, vysvětlujte pojmy a překládejte obsah pomocí ClickUp Brain

To je jen špička ledovce pro ClickUp Brain. Potřebujete jednu výkonnou AI, která kombinuje sílu AI agentů a více generativních AI modelů s plným kontextem vašeho širšího pracovního ekosystému.

A přesně to nabízí ClickUp Brain. Jako neuronová síť poháněná umělou inteligencí plynule propojuje úkoly, dokumenty a lidi napříč znalostní bází vaší společnosti a propojenými aplikacemi, a to s plnou zárukou soukromí na podnikové úrovni. Psaní a dokumentace se stanou 10x chytřejšími a efektivnějšími.

  • Pomocí hlasu můžete vytvářet úkoly, shrnovat schůzky, automatizovat následné kroky nebo generovat obrázky pomocí funkce Talk to text.
  • Vyhledávejte a získávejte informace z jakékoli připojené aplikace a poté na jejich základě jednejte pomocí AI
  • Komunikujte s nejnovějšími modely umělé inteligence, jako jsou ChatGPT, Claude a Gemini, pro programování, psaní, komplexní uvažování a další činnosti, aniž byste museli přepínat mezi aplikacemi
  • Vytvářejte obrázky, úkoly, zprávy, projekty a další – bez nutnosti psát příkazy nebo ručně zadávat data.
Případ použití Brain Max
Posuňte tvorbu obsahu na vyšší úroveň s ClickUp Brain MAX

Posuňte své možnosti ještě dál s ClickUp Brain MAX, specializovaným desktopovým pomocníkem s umělou inteligencí, který sjednocuje AI, vyhledávání a automatizaci napříč všemi pracovními aplikacemi, čímž ohlašuje novou éru kontextové AI a ukončuje chaos nesourodých nástrojů s umělou inteligencí. ClickUp zcela eliminuje roztříštěnost AI.

ClickUp Brain nabízí využití několika modelů generativní AI, jako jsou Claude, ChatGPT a Gemini, takže s Brainem získáte ty nejlepší odpovědi. Není třeba používat více modelů LLM.

Tabule ClickUp

ClickUp Whiteboards je kreativní plátno pro brainstorming, virtuální tabule a vizuální vysvětlující materiály.

ClickUp WhiteBoards
Využijte tabule ClickUp k plánování výstupů a zmapování celé cesty obsahu

Na Whiteboardu můžete načrtnout blogové trychtýře, zmapovat zákaznickou cestu a naplánovat celý redakční kalendář. Navíc může váš tým přidávat nápady, komentovat v reálném čase a dokonce převádět poznámkové lístky na úkoly přímo z Whiteboardu.

ClickUp Docs

A ano, psaní obsahu je jedna věc, ale skutečný obsah, který si zaslouží pozornost, vychází z různých úhlů pohledu a důkladné redakční úpravy.

S ClickUp Docs získáte sdílený prostor, kde můžete právě to dělat – označovat členy svého týmu, zanechávat komentáře a zpětnou vazbu a měnit úkoly na akční položky, čímž udržíte svůj pracovní postup při tvorbě obsahu organizovaný a založený na spolupráci.

Návrh marketingového plánu v ClickUp Docs: Nástroje pro psaní s využitím umělé inteligence
Vytvářejte přehledně formátované dokumenty s ClickUp Docs

Docs také pomáhá s plánováním obsahu a vytvářením zadání. Otevřete si jej během brainstormingu, abyste si mohli rychle dělat poznámky a zaznamenávat nápady, a nezapomněli tak na nic, o čem jste diskutovali.

Jakmile budete hotovi, můžete své nápady snadno rozvinout a vytvořit v Docs kompletní zadání pro každý obsahový prvek. Bohaté možnosti formátování, jako jsou tabulky, odrážky a záhlaví, se skvěle hodí pro strukturování zadání a organizaci termínů, přidělených autorů, dat publikace a dalších informací.

Šablona ClickUp pro škálování tvorby obsahu

Šablony ClickUp navíc výrazně usnadňují vytváření přizpůsobených zadání pro různé typy obsahu.

Například šablona ClickUp Content Production Scaling Template je navržena tak, aby pomohla autorům, editorům a týmům zabývajícím se tvorbou obsahu škálovat jejich proces tvorby obsahu.

Šablona pro škálování obsahu ClickUp
Zefektivněte škálování obsahu pomocí šablony ClickUp pro škálování produkce obsahu

Tato šablona vám pomůže:

  • Uspořádejte a upřednostněte budoucí obsahové projekty vytvořením centralizovaného centra pro zadání blogů, komentáře a dokonce i živé URL adresy
  • Snadno sledujte a spravujte jednotlivé části obsahu v průběhu celého produkčního cyklu pomocí stavů úkolů v databázi blogu
  • Přizpůsobte atributy, jako je typ obsahu, data publikace a zdroj autora, aby šablona odpovídala vašemu konkrétnímu pracovnímu postupu při tvorbě obsahu

Stejně tak šablona kalendáře obsahu ClickUp zjednodušuje plánování, organizaci a sledování mého celého procesu tvorby obsahu, takže každý článek je publikován včas a v souladu s mými marketingovými cíli.

Nejlepší funkce ClickUp

  • Vyberte si z knihovny ClickUp s více než 1000 šablonami a snadno tak odstartujte proces tvorby obsahu
  • Vytvářejte úkoly pomocí ClickUp Tasks s vlastními stavy, jako jsou „Ve schvalování“, „Koncept“, „Ve vývoji“ atd., abyste mohli sledovat pokrok u každého obsahu.
  • Využijte automatizace ClickUp k automatizaci postupu pracovního toku obsahu, zefektivnění žádostí o obsah a správě schvalování

Omezení ClickUp

  • Rozsáhlé rozhraní může být pro nové uživatele poněkud matoucí

Ceny ClickUp

Hodnocení a recenze ClickUp

  • G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
  • Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)

Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?

Zde je recenze na G2:

Na ClickUp se mi nejvíc líbí jeho přizpůsobitelnost a flexibilita. Ať už jde o vytváření přizpůsobených pracovních postupů pro různé týmy (jako marketing a vývoj webových stránek), používání vlastních polí ke sledování konkrétních detailů projektu nebo automatizaci opakujících se úkolů, ClickUp mi umožňuje přizpůsobit ho přesně našim potřebám. Pomáhá udržet vše na jednom místě, čímž zajišťuje plynulé řízení projektů a komunikaci mezi týmy. Navíc nám integrace a automatizace šetří spoustu času, což nám umožňuje soustředit se na to, na čem opravdu záleží.

💡 Tip pro profesionály: Využijte vlastního agenta Autopilot v ClickUp Chat jako svého asistenta pro psaní s umělou inteligencí. Nastavte jej tak, aby se spustil, když někdo zveřejní návrh, a nechte jej automaticky přepsat, zkorigovat nebo vylepšit styl pomocí ClickUp Brain. Můžete mu udělit přístup k vašim značkovým směrnicím uloženým v Docs, aby mohl editovat s ohledem na správný kontext.

2. ChatGPT (nejlepší pro psaní a výzkum s využitím umělé inteligence)

ChatGPT Dashboard: Nástroje pro psaní s využitím umělé inteligence
prostřednictvím ChatGPT

ChatGPT, vyvinutý společností OpenAI, je asistent pro psaní založený na umělé inteligenci, který dokáže na základě zadání generovat blogové příspěvky, e-maily a popisky pro sociální sítě.

Ačkoli se jedná o skvělý bezplatný nástroj pro psaní s využitím umělé inteligence, který pomáhá podnítit nápady a překonat tvůrčí blok, stále vyžaduje lidský zásah k doladění výsledku. I když je užitečný pro začátek, obsah musíte vždy zkontrolovat a přizpůsobit lidským standardům.

Nejlepší funkce ChatGPT

  • Překládejte obsah do více než 90 jazyků bez ztráty kontextu a významu
  • Nahrajte vstupy v jakémkoli formátu – text, obrázek a v některých případech dokonce i hlas
  • Shrňte dlouhé články, výzkumné zprávy a přepisy pomocí ChatGPT

Omezení ChatGPT

  • Pomalá a těžkopádná zákaznická podpora
  • Webová stránka se často zasekává a odezvy mohou být někdy poměrně pomalé

Ceny ChatGPT

  • Navždy zdarma
  • Plus: 20 $/měsíc
  • Pro: 200 $/měsíc
  • Tým: 30 $/měsíc na uživatele
  • Enterprise: Ceny na míru

Hodnocení a recenze ChatGPT

  • G2: 4,7/5 (více než 600 recenzí)
  • Capterra: 4,5 (více než 100 recenzí)

Co říkají skuteční uživatelé o ChatGPT?

Zde je recenze na G2:

Můj proces psaní obsahu se zrychlil a zlepšil. Čím podrobnější zadání zadám, tím lepší výsledky dostanu. Dokonce si mohu vybrat formát odpovědi.

3. Jasper (nejlepší pro obsahový marketing s podporou AI)

Nástrojová deska Jasper
via Jasper

Jasper je užitečný pro tvorbu obsahu pro marketingové kampaně a pomáhá generovat blogové příspěvky, reklamní texty, scénáře videí a obsahové šablony.

Jednou z jeho vynikajících funkcí je schopnost přizpůsobit obsah konkrétním směrnicím značky, což je užitečné pro týmy, které potřebují jednotný styl a sdělení.

I když Jasper využívá modely umělé inteligence k urychlení tvorby obsahu, stále vyžaduje doladění, aby výstup skutečně odrážel hlas a strategii značky. Zjistil jsem, že tento nástroj funguje nejlépe v kombinaci s důkladným redakčním procesem.

Nejlepší funkce Jasperu

  • Vytvářejte obsah pomocí předem navržených šablon pro dlouhé texty, marketingové texty a příspěvky na sociálních sítích
  • Zjednodušte složitý text pomocí funkce „Vysvětli mi to jako páťákovi“

Omezení nástroje Jasper

  • Někteří uživatelé uvádějí, že výstupy Jaspera jsou obecné a postrádají kreativitu
  • Fakturace a předplatné jsou poměrně složité a mohou být obzvláště náročné, když se snažíte zrušit svůj účet

Ceny služby Jasper

  • Creator: 49 $/měsíc na uživatele
  • Pro: 69 $/měsíc na uživatele
  • Podnikání: Ceny na míru

Hodnocení a recenze Jasperu

  • G2: 4,7/5 (více než 1000 recenzí)
  • Capterra: 4,8/5 (více než 1 000 recenzí)

Co říkají skuteční uživatelé o Jasperu?

Zde je recenze na G2:

Jasper používám jako doplněk při psaní, dodává mi nápady a pomáhá mi překonat tvůrčí blok.

🔎 Věděli jste, že? Podle průzkumu mezi marketingovými řediteli zaznamenaly společnosti, které využívají AI v marketingu, 6,2% nárůst tržeb, 7% nárůst spokojenosti zákazníků a 7,2% snížení marketingových nákladů.

4. Copy.ai (Nejlepší pro hromadné psaní textů s využitím umělé inteligence)

Copy.ai Dashboard: Nástroje pro psaní s využitím umělé inteligence
zdroj: Copy.ai

Copy.ai jsem použil pro marketingový a prodejní obsah a je to spolehlivý nástroj pro rychlé vytváření návrhů a automatizaci úkolů.

S více než 90 nástroji pro copywriting založenými na konkrétních případech použití pomáhá urychlit tvorbu obsahu a personalizovat oslovování zákazníků, což je skvělé pro škálování vašich aktivit.

Nejlepší funkce Copy.ai

  • Vytvářejte texty ve svém jedinečném stylu pomocí Voicecopy.ai
  • Označujte informace ve své Infobaze, abyste nemuseli pokaždé uvádět kontext
  • Shrňte přepisy do obsahových přehledů pomocí nástroje Summarize-to-Brief

Omezení Copy.ai

  • Platforma může být nestabilní a často se vyskytují chyby
  • Vytvořený obsah může postrádat přesné zdroje, což vyžaduje důkladnou kontrolu faktů.

Ceny Copy.ai

  • Navždy zdarma
  • Starter: 49 $/měsíc
  • Advanced: 249 $/měsíc
  • Enterprise: Ceny na míru

Hodnocení a recenze Copy.ai

  • G2: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
  • Capterra: 4,4/5 (více než 60 recenzí)

Co říkají skuteční uživatelé o Copy.ai?

Zde je recenze na G2:

Rozhraní tohoto nástroje mi připadá přehledné a uživatelsky přívětivé. Copy.ai používám pro příspěvky na sociálních sítích a popisy produktů, úvody k blogům a texty na webové stránky.

5. Rytr (nejlepší pro copywriting s využitím umělé inteligence za rozumnou cenu)

Rytr Dashboard: Nástroje pro psaní s využitím umělé inteligence
zdroj: Rytr

Rytr je praktický nástroj pro generování rychlých návrhů pro blogy, reklamní texty, popisky na sociálních sítích a e-maily. Vyniká svou schopností analyzovat vzorky textů a napodobit konkrétní styl, díky čemuž výsledek působí přirozeněji a není zřejmé, že byl vygenerován umělou inteligencí.

Platforma také nabízí různé možnosti stylů, takže můžete své texty přizpůsobit různým cílovým skupinám a projektům. Ačkoli to proces rozhodně urychluje, obsah stále těží z drobných lidských úprav, díky nimž skutečně vynikne.

Nejlepší funkce Rytr

  • Vytvářejte obsah pro více než 40 různých účelů, od blogových příspěvků až po popisy produktů
  • Zlepšete plynulost psaní díky automatickému doplňování vět a odstavců pomocí AI
  • Vytvářejte obsah ve více než 30 jazycích pro globální publikum

Omezení nástroje Rytr

  • K dosažení uspokojivých výsledků vyžaduje podrobné zadání.
  • Uživatelé mohou rychle vyčerpat svůj měsíční limit, pokud nejsou v placených tarifech nastaveny limity odpovědí.

Ceny Rytr

  • Navždy zdarma
  • Neomezený: 9 $/měsíc
  • Premium: 29 $/měsíc

Hodnocení a recenze Rytr

  • G2: 4,7/5 (více než 800 recenzí)
  • Capterra: Nedostatek recenzí

Co říkají skuteční uživatelé o Rytr?

Zde je recenze na G2:

Je snadno použitelný, nabízí plynulý zážitek z psaní a generuje kvalitní obsah. Uživatelské rozhraní je opravdu dobré ve srovnání s jakýmkoli jiným AI psacím nástrojem. Výsledek je slušný.

6. Grammarly (nejlepší software pro psaní s umělou inteligencí pro vytříbené a bezchybné texty)

Grammarly Dashboard: Nástroje pro psaní s využitím umělé inteligence
zdroj: Grammarly

Grammarly je důležitým nástrojem v arzenálu každého tvůrce obsahu. Je to dobrý partner pro psaní s využitím umělé inteligence, který vám pomůže sdělit vaše myšlenky stručně, gramaticky správně a poutavě.

Umělou inteligenci Grammarly můžete využít při tvorbě dokumentace, psaní e-mailů, vylepšování zpráv a dokonce i při úpravách příspěvků na sociálních sítích.

Nejlepší funkce Grammarly

  • Využijte generátor odstavců k přepisu celých odstavců, abyste dosáhli větší srozumitelnosti, vhodného tónu a většího zaujetí čtenářů
  • Vytvořte vlastní šablony zpráv, které vaše týmy mohou použít k rychlému odpovídání na e-maily
  • Využijte funkci Authorship od Grammarly k kategorizaci obsahu na základě důvěryhodných zdrojů

Omezení Grammarly

  • Mohou být rigidní a neposkytují autorovi příliš prostoru pro jeho osobní styl
  • Přeskupování frází může někdy působit nepřirozeně
  • Má tendenci navrhovat příliš formální změny, které mohou potlačit osobitý styl autora

Ceny služby Grammarly

  • Navždy zdarma
  • Premium: 30 $/měsíc na uživatele
  • Business: 25 $/měsíc na uživatele

Hodnocení a recenze Grammarly

  • G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (více než 7 000 recenzí)

Co říkají skuteční uživatelé o Grammarly?

Zde je recenze na G2:

Grammarly se pro mě stalo více než jen pomocníkem při psaní – je to základní součást mé profesionální komunikace. Podporuje každou fázi mého procesu psaní, od sepsání prvních myšlenek až po doladění finální zprávy.

7. Gemini (nejlepší pro vyhledávání a generování obsahu pomocí umělé inteligence)

Gemini Dashboard
zdroj: Gemini

Gemini je ten vševědoucí přítel, pokud jde o výzkum, psaní a řešení těch složitých, do hloubky jdoucích otázek. Od aktualizace Flash 2.0 je ještě lepší, mnohem rychlejší a přesnější a s textem, obrázky a dokonce i kódem si poradí s lehkostí.

Nejlepší funkce Gemini

  • Vytvářejte multimodální obsah s textem, obrázky a zvukem pro poutavé zážitky
  • Podpořte své programátorské projekty pomocí Gemini Code Assist, který poskytuje až 180 000 doplnění kódu měsíčně

Omezení Gemini

  • Gemini může zaostávat, pokud jde o shrnutí videí
  • V některých případech poskytuje neúplné nebo nepoužitelné odpovědi
  • Chybí pokročilé porozumění vysoce specializovaným nebo okrajovým tématům

Ceny Gemini

  • Zdarma s účtem Google
  • Google AI Pro: 19,99 $/měsíc
  • Google AI Ultra: 249,99 $/měsíc

Hodnocení a recenze Gemini

  • G2: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
  • Capterra: Nedostatek recenzí

Co říkají skuteční uživatelé o Gemini?

Zde je recenze na G2:

Je velmi uživatelsky přívětivý. Když píšu e-mail pro své klienty, velmi mi pomáhá zachovat profesionalitu v mých zprávách.

8. Sudowrite (nejlepší partner pro psaní beletrie využívající umělou inteligenci)

Sudowrite Dashboard: Nástroje pro psaní s využitím umělé inteligence
via Sudowrite

Zasekli jste se na jedné scéně? Nemůžete najít ta správná slova? Sudowrite je navržen tak, aby pomáhal všem autorům beletrie. Je to, jako byste měli na své psaní nový pohled, který navrhuje úpravy, vylepšuje věty a vytáhne vás z tvůrčího stereotypu.

Díky více než 1 000 pluginům můžete jeho návrhy přizpůsobit svému stylu. Nenapíše za vás román (kde by v tom byla zábava?), ale celý proces výrazně zjednoduší – a možná ho i trochu ozvláštní.

Nejlepší funkce Sudowrite

  • Vytvářejte komplexní příběhy pomocí Story Engine
  • Vylepšete smyslové detaily pomocí funkce Describe
  • Vylepšete svůj text pomocí nástroje Rewrite

Omezení Sudowrite

  • Omezené možnosti přizpůsobení se základním uživatelským rozhraním
  • Nabízí méně integrací s nástroji třetích stran

Ceny Sudowrite

  • Hobby a studenti: 19 $/měsíc
  • Professional: 29 $/měsíc
  • Max: 59 $/měsíc

Hodnocení a recenze Sudowrite

  • G2: Nedostatek recenzí
  • Capterra: Nedostatek recenzí

Co říkají skuteční uživatelé o Sudowrite?

Zde je recenze z Redditu:

Sudowrite mi pomohl vylepšit zápletku a teď píšu sám stejným rychlým tempem, jakým jsem napsal první knihu ze série. Jen za tu pomoc to rozhodně stálo za tu cenu.

😎 Zajímavost: Krátký film „Sunspring “ z roku 2016 byl celý napsán botem s umělou inteligencí využívajícím neuronové sítě.

9. Anyword (nejlepší pro marketingové texty založené na datech)

Anyword Dashboard
zdroj: Anyword

Anyword je nástroj pro tvorbu obsahu s umělou inteligencí, díky kterému je psaní marketingového obsahu o něco zábavnější. Můžete jej použít k vylepšení textu, přizpůsobení tónu pro různé cílové skupiny nebo dokonce k získání předběžné informace o tom, jak dobře by daný obsah mohl fungovat, ještě předtím, než jej zveřejníte.

Je to skvělé pro ty chvíle, kdy váháte nad každým slovem nebo zíráte na prázdnou stránku a prostě potřebujete pevný výchozí bod. Neudělá za vás veškerou práci, ale proces rozhodně urychlí.

Nejlepší funkce Anyword

  • Vytvářejte texty podložené daty s prediktivními skóre výkonu
  • Podporujte tvorbu vícejazyčného obsahu ve více než 30 jazycích
  • Přímá integrace s Google Ads, Meta Ads a všemi vašimi účty na sociálních sítích

Omezení Anyword

  • Anyword podporuje především angličtinu, což může být omezením pro uživatele, kteří potřebují pomoc s obsahem v jiných jazycích.
  • Omezení počtu slov může způsobit, že bude nástroj obtížné používat pro rozsáhlé blogy

Ceny Anyword

  • Starter: 49 $/měsíc
  • Na základě dat: 99 $/měsíc
  • Business: 499 $/měsíc
  • Enterprise: Ceny na míru

Hodnocení a recenze Anyword

  • G2: 4,8/5 (více než 1000 recenzí)
  • Capterra: 4,8/5 (více než 300 recenzí)

Co říkají skuteční uživatelé o Anyword?

Zde je recenze na G2:

Anyword pomáhá mému týmu a mně překonat fázi brainstormingu a vytvořit poutavý text pouhými několika kliknutími. Ušetřili jsme čas zejména při psaní reklam a výrazně k tomu přispěla možnost vytvořit si vlastní styl psaní.

10. QuillBot (Nejlepší nástroj s umělou inteligencí pro parafráze a shrnutí)

Quillbot Dashboard: Nástroje pro psaní s využitím umělé inteligence
zdroj: QuillBot

QuillBot je skvělým doplňkem každé sady nástrojů pro psaní, zejména pokud potřebujete vylepšit svůj text. Obsahuje nástroje pro parafráze, kontrolu plagiátů, kontrolu gramatiky, překlady, shrnutí a dokonce i citace.

Zjistil jsem, že je to obzvláště užitečné při přeformulování textu, aniž by to znělo roboticky. Není to dokonalé (někdy věci příliš zjednodušuje), ale při správném použití to ušetří spoustu času a zajistí, že váš text bude výstižný.

Nejlepší funkce QuillBot

  • Vyhledávejte, pište a vylepšujte návrhy pomocí integrovaného AI asistenta Quillbot Flow
  • Vytvářejte přesné citace bez námahy pomocí nástroje Citation Generator
  • Přizpůsobte si parafráze pomocí různých režimů, jako jsou Standard, Plynulost a Kreativní.

Omezení QuillBotu

  • Někdy generuje opakující se nebo nesmyslný text, který vyžaduje pečlivou kontrolu
  • Pokročilé funkce, jako je pokročilá gramatika a různé styly parafráze, vyžadují placené předplatné.

Ceny QuillBot

  • Navždy zdarma
  • Premium: 4,17 $/měsíc
  • Týmový plán: Ceny na míru

Hodnocení a recenze QuillBot

  • G2: 4,3/5 (více než 30 recenzí)
  • Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)

Co říkají skuteční uživatelé o QuillBot?

Zde je recenze na G2:

Je snadno použitelný, nabízí výběr z více jazyků a obsahuje mnoho dalších nástrojů, jako je parafrázovač, kontrola plagiátů a mnoho dalšího, což z Quillbotu dělá kompletní balíček pro autory.

11. Wordtune (nejlepší nástroj s umělou inteligencí pro přepisování a zvýšení srozumitelnosti)

Řídicí panel Wordtune
zdroj: Wordtune

Wordtune je software pro psaní využívající umělou inteligenci, díky kterému je psaní o něco méně frustrující. Když se snažíte najít správnou formulaci, jeho návrhy na přepsání znějí skutečně přirozeně.

Integrované šablony vám pomohou práci urychlit, zejména pokud nechcete začínat úplně od nuly. Bezplatná verze se hodí pro rychlé přepisy a překonání tvůrčí krize.

Nejlepší funkce Wordtune

  • Přeformulujte věty pomocí kontextových návrhů na přepsání, včetně protiargumentů a závěrů
  • Přidejte humor, důraz nebo neformální tón pomocí Editor Spices
  • Vytvářejte, rozšiřujte nebo vylepšujte text pomocí Ask AI

Omezení Wordtune

  • Omezuje uživatele bezplatného tarifu na 10 generací AI denně
  • Ačkoli podporuje více jazyků, pro obsah v jiných jazycích než v angličtině není tak účinný.

Ceny Wordtune

  • Navždy zdarma
  • Advanced: 13,99 $/měsíc
  • Neomezený: 19,99 $/měsíc

Hodnocení a recenze Wordtune

  • G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
  • Capterra: 4,4/5 (více než 70 recenzí)

Co říkají skuteční uživatelé o Wordtune?

Zde je recenze na G2:

Wordtune je skvělou volbou pro každého autora, kterému chybí slova a motivace k psaní. Vychází z toho, co již bylo napsáno, a generuje další věty. Tyto věty můžeme také upravit pomocí vestavěných možností přepisování, které nám pomohou nastavit jejich tón.

12. Writer (nejlepší pro pomoc při psaní s využitím umělé inteligence a obsah v souladu se značkou)

Writer Dashboard: Nástroje pro psaní s využitím umělé inteligence
via Writer

Writer působí spíše jako AI kopilot pro pracovní postupy v podnikání než jako pouhý nástroj pro psaní. Umí odpovídat na otázky, získávat poznatky, překládat obsah a dokonce analyzovat obrázky. Nejvíce mě zaujalo, jak vážně bere bezpečnost a ochranu soukromí, s možnostmi nasazení, které jsou v souladu s globálními standardy pro nakládání s daty.

Nejlepší funkce Writeru

  • Vytvářejte přesný obsah z vlastních dat pomocí znalostního grafu
  • Vytvářejte aplikace pomocí editoru typu drag-and-drop bez nutnosti programování
  • Automatizujte kontroly souladu s předpisy napříč obsahovými aktivy

Omezení pro autory

  • Omezuje nefiremní tarify na 5 uživatelů bez možnosti přidat další
  • Časté aktualizace způsobují, že je aplikace někdy docela nepředvídatelná

Ceny pro autory

  • 14denní bezplatná zkušební verze
  • Starter: 39 $/měsíc na uživatele
  • Pro firmy: Ceny na míru

Hodnocení a recenze autorů

  • G2: 4,3/5 (více než 80 recenzí)
  • Capterra: Nedostatek recenzí

Co říkají skuteční uživatelé o Writeru?

Zde je recenze na G2:

Vzhled je elegantní, profesionální a čistý – jedná se o snadno použitelnou aplikaci s několika různými vstupními body (rozšíření, webová aplikace, desktop). Dobře se integruje s marketingovými systémy, které používáme, a její implementace byla snadná.

13. Writesonic (nejlepší pro psaní článků a marketing s využitím umělé inteligence)

Writesonic Dashboard: Nástroje pro psaní s využitím umělé inteligence
zdroj: Writesonic

Writesonic nabízí řadu užitečných funkcí AI pro tvorbu obsahu, analýzu konkurence a výzkum. Integruje se s Ahrefs, Google Analytics a WordPress, což usnadňuje získávání dat v reálném čase a plánování obsahu, aniž byste museli přepínat mezi několika nástroji.

Nejlepší funkce Writesonic

  • Využijte funkce jako kontrola SEO a tematické klastry pro optimalizaci
  • Využijte Chatsonic (chatbot s umělou inteligencí) pro pomoc v reálném čase
  • Vytvářejte vlastní chatboty s umělou inteligencí bez programování pomocí Botsonic

Omezení Writesonic

  • Podpora není příliš pohotová a řešení dotazů se často zpožďuje
  • Generování článků je již poněkud zastaralé

Ceny Writesonic

  • Navždy zdarma
  • Jednotlivec: 20 $/měsíc
  • Lite: 49 $/měsíc
  • Standard: 99 $/měsíc
  • Profesionální: 249 $/měsíc
  • Pokročilá verze: 499 $/měsíc

Hodnocení a recenze Writesonic

  • G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
  • Capterra: 4,8/5 (více než 2 000 recenzí)

Co říkají skuteční uživatelé o Writesonic?

Zde je recenze na G2:

Líbí se mi, jak Writesonic rozumí největším problémům autorů a tvůrců obsahu, a to je psaní článků, které jsou zároveň optimalizované pro SEO a které mají 10krokový i 4krokový tvůrce článků, aby autor mohl vytvářet hodnotný obsah pouhým kliknutím na tlačítko.

Uvolněte svůj potenciál v psaní s nejlepším řešením využívajícím umělou inteligenci

Nástroje pro psaní s využitím umělé inteligence se vyskytují v nejrůznějších podobách a velikostech, od plnohodnotných sad pro tvorbu obsahu až po jednoduché nástroje pro parafráze a kontrolu gramatiky.

Pokud hledáte komplexní řešení, které vám pomůže s brainstormingem, psaním, spoluprací a správou obsahu na jednom místě, ClickUp je pro vás tou správnou volbou.

Díky integrovaným nástrojům pro brainstorming, schvalování, správu úkolů a automatizaci zefektivní celý váš pracovní postup při tvorbě obsahu od nápadu až po publikaci.

Zajímá vás, jak se ClickUp může zapojit do vašeho pracovního postupu při tvorbě obsahu? Zaregistrujte se zdarma a prozkoumejte, co všechno umí.

