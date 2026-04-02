10 nejlepších alternativ k Kuse AI pro rok 2026

Pokud hledáte alternativy k Kuse AI, pravděpodobně hledáte něco navíc pro řízení svých projektů v oblasti umělé inteligence.
Možná přesnější prognózy, jasnější přehled o nákladech, strukturovaná spolupráce napříč více projekty, nebo snad všechno výše uvedené?
Velké projekty totiž málokdy zkrachují kvůli jedné dramatické poruše. Rozpadají se kvůli malým finančním slepým místům, která se časem kumulují.
Podle zprávy CHAOS Report společnosti Standish Group je pouze 31 % projektů dokončeno včas a v rámci rozpočtu. Pro finanční vedoucí, projektové manažery a provozní týmy je to signál, že tradiční dohled a povrchní podpora umělé inteligence nestačí.
V tomto blogu se podíváme na platformy, které vám pomohou včas předvídat překročení rozpočtu, proaktivně řídit náklady a posílit finanční rozhodování díky poznatkům založeným na umělé inteligenci.
Proč zvolit alternativy k Kuse AI
Kuse AI přináší zajímavý posun v paradigmatu díky své nekonečné platformě pro strukturování nápadů a organizaci znalostí založenou na umělé inteligenci.
Pro týmy, které řídí více projektů, však nestačí pouze brainstorming. Potřebujete podrobnější prognózy, předvídatelné náklady a měřitelný dopad.
🚩 Žádné veřejné uživatelské recenze na hlavních platformách: Bez transparentní zpětné vazby od uživatelů ze spolehlivých zdrojů je obtížné posoudit reálný výkon, omezení a dlouhodobou škálovatelnost pro pracovní postupy kritické pro podnikání
🚩 Cenová politika založená na kreditech pro intenzivní využívání AI: Pokud vaše týmy často využívají poznatky generované AI nebo zpracovávají data ve velkém měřítku, může správa kreditů na využití komplikovat sestavování rozpočtu a kontrolu nákladů
🚩 Pokročilé funkce AI dostupné pouze v dražších tarifech: Některé klíčové funkce mohou být k dispozici pouze v prémiových tarifech, což může mít dopad na předvídatelnost nákladů pro rostoucí organizace
🚩 Integrace a zpracování dlouhých textů vyžadují ověření: Pro týmy, které řeší složité úkoly, mohou hluboké integrace a funkce analýzy videa vyžadovat další testování před nasazením v celém podniku
Alternativy k Kuse AI v kostce
Zde je srovnávací tabulka, která vám pomůže rychle se zorientovat v jednotlivých nástrojích. Podrobněji se jim budeme věnovat níže.
|Nástroj
|Nejvhodnější pro
|Hlavní funkce
|Ceny*
|ClickUp
|Řízení projektů s integrovanou umělou inteligencí
|AI Super Agents, Converged AI workspace, ClickUp Brain, Knowledge Management, AI Notetaker
|Navždy zdarma; přizpůsobení pro podniky k dispozici
|Notion AI
|Proměňte roztříštěný výzkum ve strukturované obsahové centrály
|Poznámky z jednání s využitím AI, otázky a odpovědi v pracovním prostoru, automatické vyplňování databáze, úprava tónu, návrh obsahu
|Zdarma; Plus 12 $/uživatel/měsíc; Business 24 $/uživatel/měsíc; Enterprise na míru
|Mem
|Pracovní prostor pro znalosti s intuitivním vyhledáváním
|Výběr modelů AI, neomezené hloubkové vyhledávání (Pro), propojené e-maily, sbírky, přístup k API
|Zdarma; Pro 12 $/měsíc; Teams na míru
|Obsidian
|Ochrana soukromí a správa znalostí s prioritou lokálních dat
|Lokální úložiště, Canvas, synchronizace (šifrování E2E), publikování, ekosystém pluginů
|Zdarma; Sync 5 $/měsíc; Publish 10 $/měsíc; Catalyst 25 $ (jednorázově); Commercial 50 $/rok
|Glean
|Sjednocení podnikového vyhledávání s AI asistentem
|Podnikový AI asistent, více než 100 integrací, kontrolní mechanismy, správa agentů
|Ceny na míru
|Tana
|Proměňte chaotické poznámky ve strukturované znalosti
|Supertagy, strukturované zobrazení, hlasové pracovní postupy, kredity AI, propojení ve stylu grafu
|Zdarma; Plus 10 $/měsíc; Pro 18 $/měsíc
|Gamma
|Proměňte nápady v propracované dokumenty, prezentace a miniweby
|Tvorba dokumentů a prezentací, spolupráce, analytika a řízení přístupu s využitím umělé inteligence
|Zdarma; Plus 12 $/měsíc; Pro 25 $/měsíc; Ultra 100 $/měsíc
|Converse AI
|Omnichanneloví konverzační asistenti s umělou inteligencí
|Tvůrce botů, automatizace kampaní, dashboard pro reportování, správa mobilních zařízení
|Ceny na míru
|Zamyslete se
|Strukturované uvažování AI a vícestupňové výzkumné pracovní postupy
|Pracovní postupy založené na uvažování AI, strukturovaná dekompozice problémů, kontextová analýza výzkumu, rámec pro vícestupňové uvažování, společné zkoumání znalostí
|Zdarma; Casual: 10 $/měsíc; Plus: 30 $/měsíc; Pro: 60 $/měsíc
|Scholarcy
|Převádění dlouhých dokumentů na souhrny vhodné pro citace
|Shrnutí pomocí AI flashcardů, extrakce výzkumných dat, literární matice, generování bibliografie
|Zdarma; Scholarcy Plus 4,99 $/měsíc
Nejlepší alternativy k Kuse AI, které můžete použít
Zde jsou nejlepší nástroje AI, které stojí za zvážení, včetně jejich nejvhodnějšího využití, příkladů, možností přizpůsobení, toku spolupráce, funkcí AI, integrací, cen a klíčových kompromisů.
1. ClickUp (nejlepší software pro řízení projektů s integrovanou umělou inteligencí)
Místo toho, aby ClickUp považoval AI za samostatnou vrstvu, funguje jako integrovaný pracovní prostor pro AI, který propojuje úkoly, diskuze a sledování plnění na jednom místě.
Hlavní výhoda? Snižuje to roztříštěnost práce (práce rozložená do příliš mnoha aplikací) a roztříštěnost AI (příliš mnoho izolovaných AI nástrojů s částečným kontextem), takže váš tým tráví méně času honbou za nejnovějším rozhodnutím a více času dodáváním výsledků.
Proměňte roztříštěný vývojový kontext v jasné další kroky s ClickUp Brain
Když jsou požadavky na jednom místě, poznámky k implementaci na jiném a rozhodnutí v chatu, často se stává, že se dodávají „správné“ informace, které však stále neodpovídají záměru. ClickUp Brain je vytvořen právě pro tyto situace.
Jako kontextově orientovaná AI je součástí vašeho pracovního prostoru a pomáhá vám proměnit znalosti z úkolů, dokumentů a chatu v ClickUp v praktické poznatky, aniž byste museli kopírovat podrobnosti mezi nástroji.
Zde je několik praktických způsobů, jak můžete ClickUp Brain využít:
- Shrňte dlouhé vlákna úkolů do krátkého přehledu „co se změnilo, proč se to změnilo, co brání pokroku“ pro standupy a asynchronní aktualizace
- Převádějte roztříštěná akceptační kritéria a okrajové případy do přehledného kontrolního seznamu, který můžete ověřit při revizích pull requestů
- Vytvářejte technické poznámky na základě stávajícího kontextu úkolů, aby tvorba dokumentace držela krok s dodávkami
- Zajistěte bezpečné používání AI při zavádění v týmu díky bezpečnostním a soukromým kontrolám ClickUp, včetně souladu s SOC 2, bez trénování dat třetími stranami a bez uchovávání dat třetími stranami.
- Využijte podporu více modelů v rámci jedné sady oprávnění a ovládacích prvků, aby týmy nemusely rozptylovat citlivý kontext mezi jednotlivé nástroje AI
Vytvářejte agenty bez nutnosti programování a udržujte práci v chodu
Využijte ClickUp Super Agents k zajištění důsledného plnění úkolů.
Jedná se o AI-poháněné spolupracovníky ClickUp, kteří jsou navrženi tak, aby spouštěli vícestupňové pracovní postupy s využitím kontextu vašeho pracovního prostoru. Jsou „ambientní“, což znamená, že dokonale znají kontext vašeho pracovního prostoru a projektu a mohou pracovat nepřetržitě při zachování kontroly přístupu.
Stačí pouze použít nástroj pro tvorbu v přirozeném jazyce v ClickUp, definovat spouštěče a akce a přiřadit je ke správným znalostním bázím!
Nahraďte ruční aktualizace automatizací založenou na umělé inteligenci
I když se AI stará o analýzu dat a vytváření souhrnů, týmy stále ztrácejí čas na „spojovací práci“, jako je aktualizace stavů, přiřazování odpovědných osob, stanovování priorit úkolů a udržování synchronizace pracovních postupů.
ClickUp tento problém řeší kombinací automatizace s rozhodováním založeným na AI, takže se váš pracovní prostor aktivně organizuje a optimalizuje v reálném čase. Úkoly lze automaticky přiřazovat pomocí funkce AI Assign na základě kontextu a pracovní zátěže, zatímco funkce AI Prioritize neustále vyzdvihuje to nejdůležitější na základě termínů, závislostí a signálů naléhavosti.
AI Fields obohacují úkoly automatickým vyplňováním klíčových detailů z konverzací a dokumentů a AI Cards přeměňují surová data o úkolech na jasné, strukturované přehledy, které zdůrazňují rizika, stav a další kroky. Současně se automatizační pravidla starají o provádění, aktualizace stavu, přesun úkolů mezi pracovními toky a oznámení zainteresovaným stranám v průběhu práce.
Díky tomu bude váš pracovní prostor přesný, přehledný a dynamický, kde AI nejen navrhuje, co dělat, ale automatizace zajišťuje, že se to skutečně provede.
Díky ClickUp Docs budete mít specifikace a důležité úryvky vždy po ruce
ClickUp Docs je navržen tak, aby dokumentace byla přímo propojena s realizací, takže recenzenti pochopí záměr ještě předtím, než začnou diskutovat o implementaci.
S ClickUp Docs mohou týmy:
- Spolupracujte v reálném čase pomocí komentářů a zpětné vazby přímo v textu a poté přeměňte části dokumentu na sledovatelné úkoly
- Používejte Docs Hub jako centrální knihovnu pro všechny dokumenty týkající se pracovních postupů, díky čemuž snadno najdete správné specifikace, rozhodnutí nebo reference během revize
Nejlepší funkce ClickUp
- Od předem připravených šablon wiki až po odpovědi založené na umělé inteligenci – díky správě znalostí v ClickUp je ukládání a okamžitý přístup ke všem firemním znalostem neuvěřitelně snadné.
- Vyplňujte vlastní pole AI automaticky souhrny, postřehy nebo klasifikacemi při aktualizaci úkolů
- Standardizujte zprávy a požadavky na funkce pomocí formulářů ClickUp, aby byl příjem požadavků konzistentní a využitelný
- Získejte souhrny a přehledné informace ze všech svých schůzek díky AI Notetakeru od ClickUp
- Rozdělte rozsáhlou práci na zvládnutelné části pomocí kontrolních seznamů úkolů v ClickUp, aby se složité úkoly nezasekly jako jeden obrovský ticket
Omezení ClickUp
- Zpočátku se může jejich používání zdát složité kvůli rozsáhlosti funkcí a možností přizpůsobení
Ceny ClickUp:
Hodnocení a recenze ClickUp:
- G2: 4,7/5 (více než 11 030 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 530 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Tato recenze na Redditu opravdu říká vše:
„Zpočátku jsem k ClickUp Brain přistupoval s rezervou, připadalo mi to jako další AI trik. Ale ušetřilo mi to spoustu nudné psací práce, zejména když potřebuji shrnout dlouhé e-maily od klientů nebo začít psát návrh. ”
„Zpočátku jsem k ClickUp Brain přistupoval s rezervou, připadalo mi to jako další AI trik. Ale ušetřilo mi to spoustu nudné psací práce, zejména když potřebuji shrnout dlouhé e-maily od klientů nebo začít psát návrh. ”
2. Notion AI (nejlepší pro přeměnu roztříštěného výzkumu na strukturované obsahové centrum)
Pokud je největším problémem vašeho týmu to, že „máme poznámky z AI, ale nikdo je později nemůže najít“, je Notion AI praktickou volbou.
Díky automatizaci pracovního postupu AI Meeting Notes zaznamenává schůzky a ihned po skončení hovoru vygeneruje souhrn. Do vašeho pracovního prostoru také ukládá přepisy, rozhodnutí a úkoly, takže zůstávají jako prohledatelné poznámky namísto roztříštěných poznatků.
To se hodí, když propojujete informace z rozhovorů se zainteresovanými stranami, hovorů se zákazníky a interních schůzek. Můžete si uchovávat úryvky z výzkumu, body k diskusi a návrhy vedle zdrojového materiálu a znovu je použít v různých briefinzích.
Nejlepší funkce Notion AI
- Shrňte dlouhé stránky a přeměňte hrubé poznámky AI na jasné závěry
- Vytvářejte a upravujte marketingový obsah přímo v dokumentech a na wiki stránkách
- Automaticky vyplňujte databáze a extrahujte strukturovaná pole z nestrukturovaného textu
- Odpovídejte na otázky s využitím kontextu z vašeho pracovního prostoru Notion
- V případě potřeby překládejte a přizpůsobujte tón pro globální týmy
Omezení Notion AI
- Věnujte čas nastavení a správě, protože vysoká míra přizpůsobení může týmy zpomalit
- Ve větších pracovních prostorech a při práci s rozsáhlými databázemi dochází ke zpomalení výkonu
- Naráží na omezení bezplatného tarifu, jako jsou nižší limity pro nahrávání souborů
Ceny Notion AI
- Zdarma
- Navíc: 12 $/měsíc na uživatele
- Business: 24 $/měsíc na uživatele
- Podniková verze: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Notion AI
- G2: 4,6/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 600 recenzí)
Co říkají uživatelé o Notion AI
Jeden uživatel Redditu uvádí:
„Myslím, že AI nástroj Notion stojí za to prozkoumat a chvíli ho vyzkoušet, abyste zjistili, zda by vám mohl být užitečný.“
„Myslím, že AI nástroj Notion stojí za to prozkoumat a chvíli ho vyzkoušet, abyste zjistili, zda by vám mohl být užitečný.“
3. Mem (Nejlepší pro týmy, které hledají znalostní pracovní prostor s intuitivním vyhledáváním)
Pokud je vaším největším problémem to, že „máme poznámky z AI, ale nikdo je později nemůže najít“, Mem je vytvořen právě pro tuto mezeru – promění roztříštěné poznámky z jednání a dokumenty v něco, co můžete skutečně vyhledat, když na tom záleží.
Mem je pro jednotlivce jednoduchý, ale přesto nabízí „pokročilé“ funkce, jako je výběr modelů, hloubkové vyhledávání a celkově propojená AI, takže vaše znalosti nejsou roztříštěné na pěti různých místech.
Je to ideální volba, pokud se potýkáte s mnoha úkoly napříč projekty, zainteresovanými stranami a následnými kroky a chcete rychleji vyhledávat informace, aniž by se psaní poznámek stalo vaší druhou prací.
Nejlepší funkce
- Výběr modelu AI pro práci s různými nástroji AI
- Neomezené hloubkové vyhledávání v rámci tarifu Pro pro rychlejší vyhledávání ve vašem obsahu
- Neomezený počet propojených e-mailů v rámci tarifu Pro, aby byl kontext blíže vaší práci
- Kolekce a šablony pro organizaci opakujících se úkolů napříč týmy a tématy
- Neomezený počet API klíčů v rámci verze Pro pro lepší přizpůsobení a kontrolovaný přístup
Omezení paměti
- Mem v současné době vyžaduje přihlášení přes Google, což může být překážkou, pokud vaše organizace nepoužívá účty Google.
- Jazyková podpora je v současné době k dispozici pouze v angličtině, takže globální zavedení může vyžadovat náhradní řešení.
- V současné době neexistuje žádná aplikace pro Android, což omezuje mobilní pokrytí pro některé operační týmy
Ceny Mem
- Zdarma
- Pro: 12 $/měsíc
- Teams: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Mem
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
📮ClickUp Insight: Pouze 10 % respondentů našeho průzkumu používá pro aplikace AI hlasové asistenty (4 %) nebo automatizované agenty (6 %), zatímco 62 % dává přednost konverzačním nástrojům AI, jako jsou ChatGPT a Claude.
Nižší míra využívání asistentů a agentů může být způsobena tím, že tyto nástroje jsou často optimalizovány pro konkrétní úkoly, jako je ovládání bez použití rukou nebo specifické pracovní postupy.
ClickUp Brain MAX vám pomáhá udržet pracovní postupy propojené s původním kontextem a hlasovými pracovními postupy, takže se aktualizace neztratí mezi jednotlivými nástroji.
Vyberte si správný model AI pro daný úkol: Přepínejte mezi modely a vyberte si z ChatGPT, Gemini nebo Claude podle svých potřeb. Jeden použijte pro stručné souhrny stavu, druhý pro hlubší analýzu a třetí pro přepisování poznámek recenzentů.
Zaznamenávejte pokrok rychleji s Talk to Text : Nadiktujte stručnou aktualizaci, například „stav, překážka, další krok, odpovědná osoba, termín“. Talk to Text ji přepíše do strukturované aktualizace úkolu, takže si udržíte tempo, aniž byste museli ručně psát dlouhé poznámky
Získejte přehled o svém pracovním toku: Zeptejte se ClickUp Brain MAX na otázky jako „Které úkoly jsou ohroženy a proč?“ Získáte jasný přehled, aniž byste museli procházet každý seznam
Najděte zdroj rozhodnutí pomocí ClickUp Enterprise Search : Když se někdo zeptá: „Proč to měníme?“, použijte Enterprise Search k vyhledání původní specifikace, vlákna komentářů nebo dokumentu, které vedly k dané práci, abyste se vyhnuli dohadům a urychlili revize
4. Obsidian (nejlepší pro ochranu soukromí a správu znalostí s prioritou lokálních dat)
Obsidian je postaven na lokálních souborech, takže AI pro správu znalostí zůstává ve vašich rukou, místo aby byla uvězněna na platformě.
Díky tomuto přístupu, který upřednostňuje lokální řešení, je Obsidian praktický i pro týmy, které chtějí mít trvalou dokumentaci napříč více projekty, aniž by musely každý pracovní postup vtlačit do jediného univerzálního systému.
A pokud hledáte vizuálnější způsob propojování myšlenek, doplňky pro grafickou navigaci a publikování od Obsidianu vám pomohou sdílet poznatky, aniž by se vaše dokumenty proměnily v těžkopádnou procesní vrstvu.
Nejlepší funkce Obsidianu
- Jedním z klíčových prvků Obsidianu je Obsidian Canvas, který vám umožňuje shromáždit všechny vaše poznámky, výzkumy, diagramy a nápady na jednom místě
- Ukládá vaše data lokálně a neshromažďuje telemetrická data, takže kontrolu si ponecháváte vy, uživatelé
- Volitelná synchronizace Obsidian s end-to-end šifrováním a historií verzí pro bezpečnější práci napříč zařízeními
- Spolupráce na sdíleném úložišti prostřednictvím Obsidian Sync, což je AI podporující týmovou dokumentaci bez nutnosti přecházet mezi platformami
- Obsidian Publish pro zveřejňování poznámek na webu s fulltextovým vyhledáváním a procházením grafů, když potřebujete jednoduchý „web s dokumenty“
Omezení Obsidianu
- Spolupráce a publikování jsou doplňkové služby, takže náklady mohou růst s rozšiřováním vašich týmů
- Cena za publikaci se účtuje za web, což může být omezující, pokud potřebujete mnoho center znalostí o klientech nebo produktech
- Komerční licence je volitelná, ale pro použití v organizaci se doporučuje, což se u větších organizací může stát samostatnou položkou v rozpočtu.
Ceny Obsidianu
- Zdarma
- Sync: 5 $/měsíc
- Publikovat: 10 $/měsíc
Hodnocení a recenze Obsidianu
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,8/5 (více než 40 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Obsidianu?
Jeden uživatel Redditu uvádí:
„Zjistil jsem, že je to nejlehčí a nejlépe přizpůsobitelný program pro správu poznámek a úkolů.“
„Zjistil jsem, že je to nejlehčí a nejlépe přizpůsobitelný program pro správu poznámek a úkolů.“
5. Glean (nejlepší pro sjednocení podnikového vyhledávání a AI asistenta napříč vašimi stávajícími nástroji)
Glean je navržen tak, aby propojoval vaše externí zdroje dat a poskytoval odpovědi způsobem, který váš tým může skutečně využívat v každodenní práci.
V podstatě se ptáte AI asistenta, který je zasazen do kontextu vaší firmy, takže dokáže shrnout, vysvětlit a najít správnou stopu, aniž byste museli přeskakovat mezi aplikacemi.
A protože skutečné týmy pracují se skutečnými technologickými stacky, Glean klade důraz na širokou konektivitu, včetně integrace více než 100 aplikací, aby se vaše správa znalostí nezastavila na „přidáme to později“.
Využijte ty nejlepší funkce
- Asistent pro celou společnost, který využívá kontext podniku pro otázky a odpovědi a shrnutí
- Více než 100 možností hladké integrace prostřednictvím konektorů napříč podnikovými aplikacemi
- Integrovaná správa s vrstvami zásad a ochrany pro AI + agenty
- Kontrola citlivých dat a přístup založený na oprávněních ke snížení rizika nadměrného sdílení
- Podpora vytváření a správy agentů v rámci širšího přístupu „Work AI Platform“
Zjistěte si omezení
- Ceny nejsou zveřejněny jako jednoduchý seznam úrovní pro samoobslužné použití, takže se pravděpodobně ocitnete v procesu hodnocení vedeném obchodním oddělením.
- Silně zaměřené na nasazení v celé organizaci, což může působit jako zbytečná zátěž, pokud potřebujete pouze jednoduchý nástroj AI pro jeden tým
- Některé pokročilé funkce správy a řízení agentů mohou vyžadovat větší předběžnou koordinaci s IT a bezpečnostními odděleními než menší nástroje
Ceny Glean
- Ceny na míru
Prohlédněte si hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (více než 140 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Gleanu?
Jeden uživatel G2 uvádí:
„Schopnost nástroje Glean načítat konkrétní zdroje a poskytovat komplexní shrnutí je neuvěřitelně užitečná, protože mi šetří čas při získávání důležitých informací z pracovního prostředí. “
„Schopnost nástroje Glean načítat konkrétní zdroje a poskytovat komplexní shrnutí je neuvěřitelně užitečná, protože mi šetří čas při získávání důležitých informací z pracovního prostředí. “
6. Tana (nejlepší pro přeměnu neuspořádaných poznámek na strukturované znalosti)
Pokud váš tým tráví většinu času na schůzkách, výzkumu a rychle se měnících projektech, Tana je navržena tak, aby udržovala vaše myšlenky uspořádané, aniž by se to stalo otrava. Jedná se o moderní aplikaci pro správu znalostí, která zachází s poznámkami jako se stavebními kameny, které můžete znovu použít v různých dokumentech, plánech a následných úkolech.
Tana vyniká kombinací „volného psaní“ a struktury. Můžete zaznamenat své první myšlenky a poté pomocí stavebních bloků Tany (jako jsou Supertags a zobrazení) je proměnit v něco, co můžete vyhledávat a dlouhodobě spravovat.
A pokud vám záleží na vždy dostupném AI asistentovi, Tana využívá AI funkce, které vám pomohou proměnit konverzace v přehlednější výstupy a udržet kontext v těsné blízkosti práce.
Nejlepší funkce Tana
- Supertagy, díky kterým můžete poznámky přeměnit na strukturované objekty, které můžete znovu použít v různých pracovních postupech
- Zobrazení, která vám pomohou rozdělit stejné informace různými způsoby, když pracujete na více projektech najednou
- Hlasové pracovní postupy, které pomáhají zaznamenávat poznámky z jednání a rychleji je převádět do použitelné podoby
- Funkce AI v rámci bezplatného tarifu (včetně měsíčního limitu kreditů na AI), takže můžete nástroje AI vyzkoušet bez nutnosti předem se zavázat
- Flexibilní grafický přístup k propojování myšlenek, díky kterému se kontext neztratí ani při rostoucím objemu dat
Omezení Tana
- Skutečná výzva, pokud váš tým upřednostňuje pevné složky před strukturovanými uzly a značkami
- Spolupráce není hlavním „středobodem“ produktu, takže hloubka spolupráce v reálném čase může vyžadovat ověření pro váš konkrétní pracovní postup
- Využití AI je založeno na kreditech, takže rozsáhlé shrnování nebo časté generování může vyžadovat plánování s ohledem na limity využití
Ceny Tana
- Zdarma
- Plus: 10 $/měsíc
- Pro: 18 $/měsíc
Hodnocení a recenze Tana
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Tana?
Jeden uživatel Redditu uvádí:
„Je to poprvé, co jsem viděl, že „denní poznámky“ fungují tak dobře, že věřím, že o nic nepřijdu a druhý den na to nezapomenu.“
„Je to poprvé, co jsem viděl, že „denní poznámky“ fungují tak dobře, že věřím, že o nic nepřijdu a druhý den na to nezapomenu.“
7. Gamma (Nejlepší pro přeměnu nápadů na propracované dokumenty, prezentace a miniweby)
Za pozornost stojí Gamma. Je vytvořena pro vytváření a sdílení „karet“, které fungují jako dokumenty, prezentace nebo jednoduché webové stránky.
Skvěle funguje i v týmech: můžete sdílet prostřednictvím odkazu, řídit přístup k prohlížení, komentování a úpravám a spolupracovat v rámci pracovního prostoru, aniž byste ztratili kontrolu nad verzemi.
A pokud vám záleží na výsledcích, Gamma obsahuje analytické nástroje pro sledování zobrazení, interakcí a stráveného času – což je užitečné pro projektové manažery a provozní týmy, kteří chtějí důkaz o tom, že byl výstup úspěšně doručen.
Nejlepší funkce Gamma
- Vytvářejte dokumenty, prezentace a weby v jediném pracovním prostoru s odkazy pro sdílení a oprávněními
- Spolupráce v reálném čase s řízením přístupu na úrovni pracovního prostoru
- Integrované analytické funkce, jako jsou jedineční návštěvníci, zobrazení karet a čas strávený na jedné kartě
- Možnosti pro týmy a firmy zajišťující jednotný vzhled značky, centralizovanou fakturaci a správu licencí
- Ovládací prvky založené na plánech, jako je ochrana heslem a vyhledatelnost na webu pro publikované práce
Omezení Gamma
- Kompletní analytické funkce jsou k dispozici pouze v rámci tarifu Pro (nižší tarify mají omezený nebo žádný přístup).
- Export analytických údajů není podporován (budete potřebovat screenshoty/ruční reporty)
- Některé možnosti sdílení/zabezpečení (například ochrana heslem) jsou k dispozici pouze u dražších tarifů
Ceny Gamma
- Zdarma
- Plus: 12 $/měsíc
- Pro: 25 $/měsíc
- Ultra: 100 $/měsíc
Hodnocení a recenze Gamma
- G2: 4,1/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Gamma?
Jeden uživatel G2 uvádí:
„Gamma AI hladce převádí nápady na ucelené a přehledné prezentace.“
„Gamma AI hladce převádí nápady na ucelené a přehledné prezentace.“
8. Converse AI (nejlepší pro omnichannelové konverzační AI asistenty)
Mnoho firem se potýká s problémem sjednocení zákaznických konverzací napříč platformami a jejich přeměnou na smysluplné interakce. Converse AI je navrženo tak, aby tuto mezeru překlenulo poskytnutím jediného rozhraní, kde mohou týmy spravovat chaty, automatizovat odpovědi a prohlubovat zapojení v reálném čase.
Ať už provozujete podporu na WhatsApp, živý chat na svém webu nebo proaktivní kampaně prostřednictvím zpráv, Converse AI vám pomůže komunikovat se zákazníky, ať jsou kdekoli. Díky zaměření na AI nástroje pro komunikaci a zapojení zákazníků je to skvělá volba, pokud jsou automatizace a konverzační pracovní postupy jádrem vaší strategie.
Navíc platforma klade důraz na jednoduché nasazení a přehledné reporty, takže váš tým stráví méně času propojováním systémů a více času vytvářením hodnoty z každé interakce.
Nejlepší funkce Converse AI
- Nástroj pro tvorbu konverzačních botů pro více kanálů, který podporuje WhatsApp, webový chat a další kanály
- Automatizované kampaně zaměřené na zapojení uživatelů, spouštěné na základě jejich chování
- Dashboard s přehledem konverzací a výkonnosti agentů
- Přizpůsobitelná pravidla reakcí a automatizace kampaní
- Správa mobilních zařízení pro monitorování a reakci na cestách
Omezení Converse AI
- Ceny nejsou uvedeny transparentně, což znamená, že pro přesné ceny pro podniky budete pravděpodobně muset kontaktovat obchodní oddělení.
- Není vždy jasné, které modely AI pohánějí backend ve srovnání s jinými frameworky agentů
- Hloubka funkcí (jako pokročilý RAG nebo správa znalostí) může zaostávat za specializovanými platformami pro AI agenty
Ceny Converse AI
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Converse AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. Ponder (Nejlepší pro vytváření strukturovaných pracovních postupů pro uvažování pomocí AI a rozhodovacích systémů založených na výzkumu)
Pokud hledáte alternativy, které jdou nad rámec tradičních nástrojů založených na příkazech, Ponder se profiluje jako platforma navržená tak, aby pomáhala týmům budovat strukturované AI pracovní postupy a aplikace založené na uvažování.
Místo toho, aby nástroj považoval výstupy AI za izolované odpovědi, zaměřuje se na organizaci toho, jak modely zpracovávají informace, uvažují o problémech a generují rozhodnutí v rámci širšího systému.
Díky tomuto přístupu je Ponder obzvláště užitečný pro týmy, které experimentují s pracovními postupy v oblasti výzkumu, analýzy a strukturovaného uvažování podporovanými umělou inteligencí. Platforma vám umožňuje navrhovat pracovní postupy, v nichž modely umělé inteligence rozkládají problémy, analyzují kontext a iterativně upřesňují odpovědi – což vám pomáhá přejít od jednoduchých interakcí s výzvami k promyšlenějšímu, postupnému uvažování.
Zvažte nejlepší funkce
- Strukturované pracovní postupy uvažování, které vedou modely AI prostřednictvím vícestupňových myšlenkových procesů namísto jednoduchých okamžitých odpovědí
- Nástroje pro organizaci složitých výzkumných a analytických úkolů s iterativním uvažováním a kontextovým hodnocením
- Podpora pro navrhování systémů umělé inteligence, které rozkládají složité otázky na menší logické kroky
- Rozhraní orientované na pracovní postupy, které pomáhá týmům experimentovat s rozhodovacími rámci založenými na AI
- Navrženo pro výzkumné nebo analytické účely, kde je důležitá logika modelů a sledovatelnost
Zvažte omezení
- Ve srovnání s odlehčenými chatovacími nástroji s umělou inteligencí se méně hodí pro jednoduché úkoly generování podnětů
- Pro efektivní využití je zapotřebí hlubšího porozumění pracovním postupům v oblasti AI nebo rámcům uvažování
- Platforma se stále vyvíjí, takže integrace ekosystému mohou být omezenější než u větších platforem pro pracovní postupy s umělou inteligencí
Zvažte ceny
- Zdarma
- Casual: 10 $/měsíc
- Plus: 30 $/měsíc
- Pro: 60 $/měsíc
Zvažte hodnocení a recenze
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. Scholarcy (nejlepší pro převádění dlouhých dokumentů na souhrny vhodné pro citace)
Pokud se váš tým neustále topí v PDF souborech, článcích z odborných časopisů a zprávách, Scholarcy je stvořeno pro chvíle, kdy potřebujete poznatky generované umělou inteligencí, aniž byste ztratili přehled.
Zaměřuje se na komprimaci dlouhých textů do strukturovaných, přehledných shrnutí ve stylu „flashcard“, která můžete ukládat, prohledávat a později se k nim vracet, takže vaše data nejsou roztříštěná v deseti různých záložkách.
A protože je navržen pro práci s velkým množstvím výzkumu, je obzvláště užitečný, pokud vám záleží na citacích zdrojů, opakujících se poznámkách a budování lehké osobní knihovny, kterou můžete využívat napříč projekty.
Nejlepší funkce Scholarcy
- Shrňte obsah a extrahujte klíčové poznatky, abyste urychlili čtení a kontrolu
- Analyzujte výzkum pomocí zvýrazňování, pořizování poznámek a editovatelných textových pracovních postupů
- Uspořádejte uložené souhrny do prohledávatelné knihovny kartiček a sbírek
- Exportujte a syntetizujte výsledky výzkumu do jiných aplikací podle potřeby
- Vytvořte literární matici a generujte bibliografie jedním kliknutím (užitečné pro strukturované recenze)
Omezení Scholarcy
- Bezplatný nástroj Article Summarizer má určitá omezení (včetně limitu na počet shrnutí a exportů do flashcardů)
- Neomezené shrnování a „vylepšené shrnutí“ vyžadují placené předplatné
- Web neuvádí přesnou částku v USD za měsíční/roční placený tarif v textu na stránce; konečnou cenu uvidíte až při placení.
Ceny služby Scholarcy
- Zdarma
- Scholarcy Plus: 4,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Scholarcy
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Scholarcy?
Jeden uživatel G2 uvádí:
„Má jednoduché a přehledné uživatelské rozhraní. Umožňuje uživateli přizpůsobit a provést shrnutí dat z grafů, tabulek atd. během několika sekund.“
„Má jednoduché a přehledné uživatelské rozhraní. Umožňuje uživateli přizpůsobit a provést shrnutí dat z grafů, tabulek atd. během několika sekund.“
ClickUp: znalostní platforma, která skutečně roste s vámi
Nyní máte jasnější způsob, jak hodnotit alternativy k Kuse AI na základě toho, na čem skutečně záleží: hloubka prognóz, strukturovaná správa znalostí, měřitelné poznatky generované umělou inteligencí a podpora více projektů bez chaosu.
Správná platforma by měla vašemu týmu pomoci překonat roztříštěné poznámky, nesouvislé soubory a povrchní automatizaci. Ať už je vaší prioritou prediktivní analytika, přísnější kontrola nákladů, užší spolupráce nebo pokročilejší funkce AI, cíl je stejný: přehlednost, která vede k sebevědomým rozhodnutím.
Začněte s jedním konkrétním projektem. Otestujte, jak dobře nástroj zvládá reálná data, skutečné diskuse a reálná obchodní omezení. Poté jej nasazujte tam, kde zvyšuje produktivitu, a ne jen kvůli novosti.
Pokud však chcete mít svou práci, kontext a provádění úkolů na jednom místě, začněte s ClickUp. Zaregistrujte se hned teď!