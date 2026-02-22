Monday vs. Asana vs. ClickUp: Který z nich ušetří malým firmám nejvíce peněz?

Otevřete stránku s fakturací a na chvíli se zastavíte. Částka je vyšší, než jste očekávali. Nic zásadního se nezměnilo, ale váš nástroj pro správu projektů najednou stojí víc než před několika měsíci. Přibylo pár nových uživatelů, funkce, kterou jste potřebovali, byla součástí dražšího tarifu a další upgrade se zdál jednodušší než přepracování celého procesu.
Takto většina malých podniků nakonec přeplácí za nástroje. Co začíná jako „pouhé organizování úkolů“, se promění v několik předplatných, omezení funkcí a platby za věci, o kterých jste nevěděli, že je budete potřebovat.
Tento blogový příspěvek porovnává Monday, Asanu a ClickUp, aby vám pomohl získat co nejvíce za co nejméně peněz. 🤩
Monday vs. Asana vs. ClickUp – přehled cen
Každá platforma má jinou cenovku a jinou sadu funkcí. Jedna používá ceny za místo, druhá má minimální počet míst a třetí skrývá důležité funkce za drahými tarify.
Zde je stručný přehled jejich srovnání. 👇
|Kategorie
|ClickUp
|Monday.com
|Asana
|Bezplatná úroveň
|Plán Free Forever s neomezeným počtem úkolů a členů a 60 MB úložného prostoru
|Zdarma pro až 2 uživatele s omezenými funkcemi
|Osobní tarif je zdarma pro až 2 uživatele.
|Základní placený tarif
|Neomezený tarif s neomezeným úložištěm, integracemi a chatovými zprávami
|Základní tarif bez omezení počtu uživatelů
|Základní tarif s časovou osou a nástrojem pro tvorbu pracovních postupů
|Ceny AI
|ClickUp Brain je k dispozici jako doplněk ke všem placeným tarifům.
|Asana AI je zahrnuta ve vyšších tarifech.
|Kredity pro funkce AI jsou zahrnuty v placených tarifech.
|Velikost týmu
|Škálovatelné od jednotlivců po podniky bez minimálního počtu licencí
|Škálovatelné od jednotlivců po podniky
|Škálovatelné od jednotlivců po podniky
|Cenový model
|Měsíční/roční poplatek za uživatele; k dispozici zdarma navždy
|Ceny za měsíc/rok
|Ceny za uživatele měsíčně/ročně
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Přehled ClickUp
Práce vašeho týmu je rozptýlena po různých místech. Plány projektů jsou v jednom nástroji, dokumenty v jiném a konverzace se ztrácejí ve třetí aplikaci. Jedná se o rozptýlenou práci, která snižuje produktivitu, protože vás nutí neustále přepínat mezi různými kontexty, abyste našli potřebné informace.
Tato fragmentace vás stojí peníze v podobě několika předplatných za nástroje, které mezi sebou nekomunikují.
ClickUp, první konvergovaný AI pracovní prostor na světě, je bezpečná platforma, kde jsou vaše projekty, dokumenty, konverzace a analytické údaje uloženy společně, s kontextovou AI zabudovanou jako inteligentní vrstva, která rozumí vaší práci a pomáhá ji posunout vpřed.
Zde jsou některé z jeho výhod:
- Velkorysost bezplatného tarifu Free Forever: Získáte neomezený počet úkolů a můžete přidat neomezený počet členů v bezplatném tarifu.
- Integrace AI: ClickUp Brain, integrovaná AI platforma, pracuje přímo ve vašem pracovním prostoru a pomáhá vám s vytvářením úkolů, psaním a vyhledáváním informací.
- All-in-one platforma: Snižte potřebu samostatných nástrojů a celkové náklady díky integrovaným funkcím ClickUp Docs, ClickUp Whiteboards, ClickUp Chat a ClickUp Dashboards.
- Flexibilní zobrazení bez nutnosti upgradů: Získáte přístup k více než 15 zobrazením ClickUp, včetně zobrazení Seznam, Tabule, Kalendář, Gantt a Časová osa, a to ve všech tarifech.
- Žádný minimální počet licencí: Platíte přesně za počet uživatelů, které máte, bez nucených balíčků.
Ačkoli je ClickUp výkonný, jeho široká škála funkcí může představovat určitou překážku pro týmy, které hledají pouze nejzákladnější správu úkolů.
📮 ClickUp Insight: Týmy s nízkým výkonem čtyřikrát častěji používají více než 15 nástrojů, zatímco týmy s vysokým výkonem si udržují efektivitu tím, že omezují své nástroje na 9 nebo méně platforem. Ale co takhle používat jednu platformu?
Jako komplexní aplikace pro práci ClickUp sdružuje vaše úkoly, projekty, dokumenty, wiki, chat a hovory na jedné platformě a doplňuje je o pracovní postupy založené na AI. Jste připraveni pracovat chytřeji? ClickUp funguje pro každý tým, zviditelňuje práci a umožňuje vám soustředit se na to, co je důležité, zatímco AI se postará o zbytek.
Co za své peníze získáte s ClickUp?
Zde je stručný přehled cen:
- Navždy zdarma: Začněte s neomezeným počtem úkolů, neomezeným počtem členů, 60 MB úložného prostoru a přístupem ke všem potřebným aplikacím.
- Neomezený tarif: Získejte neomezené úložiště, integrace a dashboardy, přidejte hosty s oprávněními a vytvářejte formuláře ClickUp.
- Business plán: Přístup k pokročilým automatizacím, správě pracovní zátěže a vlastním exportním funkcím.
- Enterprise: Získejte pokročilá oprávnění, white labeling, vyhrazeného manažera úspěchu a SSO/SAML pro rozsáhlé zabezpečení a podporu.
🚀 Výhoda ClickUp: Na rozdíl od některých nástrojů, které AI zamykají za nejvyššími úrovněmi nebo ji považují za zcela samostatný produkt, lze ClickUp Brain přidat k jakémukoli placenému plánu. To znamená, že malé podniky nemusí přecházet na podnikové ceny jen proto, aby mohly AI využít tam, kde je to nejvíce potřeba.
Například malá marketingová agentura s pětičlenným týmem může pomocí nástroje AI snížit množství rutinní práce tím, že Brainovi zadá následující úkoly:
- Převádějte hrubé poznámky, chaty nebo nápady na úkoly, kontrolní seznamy, časové osy a souhrny.
- Pište a aktualizujte pracovní dokumentaci, jako jsou projektové briefy, SOP a aktualizace pro klienty.
- Najděte odpovědi ve svém pracovním prostoru a propojených nástrojích
- Zvládněte opakované psaní a shrnování
Přehled Monday
Když je nástroj obtížně použitelný, týmy často rezignují a vracejí se k tabulkám. Monday.com řeší tento problém pomocí vizuálního „Work OS“, který klade důraz na snadné použití s intuitivními tabulemi typu drag-and-drop.
Jeho barevné rozhraní připomínající tabulkový procesor je navrženo tak, aby pomáhalo týmům bez technických znalostí vizuálně vytvářet a přizpůsobovat pracovní postupy. Zde jsou některé z jeho výhod:
- Intuitivní vizuální rozhraní: Nabízí tabule s funkcí drag-and-drop a barevně odlišenými stavy, díky čemuž můžete snadno sledovat průběh projektu na první pohled.
- Ekosystém více produktů: Nabízí samostatné produkty pro různé obchodní funkce, jako je CRM, vývoj a služby, což umožňuje specializované pracovní postupy.
- Rozsáhlá knihovna šablon: Umožňuje vám využívat širokou škálu předem připravených šablon, které urychlují proces nastavení běžných projektů a případů použití.
- Jednoduchý nástroj pro automatizaci: Obsahuje jednoduchý nástroj pro automatizaci typu „pokud toto, pak tamto“ pro zpracování opakujících se úkolů.
❗Poznámka: Cenový model Monday.com vyžaduje minimálně tři licence u všech placených tarifů a používá cenové balíčky, což vás nutí kupovat licence v balíčcích po pěti, deseti nebo patnácti. To znamená, že tým o šesti členech musí zaplatit za deset licencí. Klíčové funkce, jako je zobrazení časové osy a pokročilé automatizace, jsou také dostupné pouze v dražších tarifech.
Co získáte za své peníze s Monday.com?
Zde je přehled cen Monday.com
- Zdarma: Omezeno na maximálně dvě licence a tři tabule se základními funkcemi.
- Základní: Získejte neomezený počet tabulek a funkcí AI, ale nebudete mít přístup k zobrazení časové osy ani automatizacím.
- Standard: Odemkněte zobrazení časové osy a kalendáře, přístup pro hosty a limit 250 automatizačních akcí za měsíc.
- Pro: Přístup k soukromým tabulkám, nativní sledování času, sloupec vzorců a až 25 000 automatizačních akcí za měsíc.
- Enterprise: Zahrnuje pokročilé bezpečnostní funkce, auditní protokol a prémiové integrace.
🧠 Zajímavost: Systém mezistátních dálnic v USA byl jedním z prvních megaprojektů řízených ve velkém měřítku. Pod vedením Dwighta D. Eisenhowera vyžadoval standardizované časové plány, sledování nákladů a koordinaci mezi státy.
📘 Přečtěte si také: ClickUp vs. Monday
Přehled Asana
Asana se profiluje jako platforma pro správu práce na podnikové úrovni a nabízí vlastní datový model „Work Graph“, který mapuje vztahy mezi úkoly, projekty a lidmi a poskytuje tak hlubší vhled.
Platforma nabízí následující:
- Datový model Work Graph: Tato proprietární technologie vám pomůže pochopit, jak je práce ve vaší organizaci propojena, a získat tak lepší strategické přehledy.
- AI zahrnutá v placených tarifech: Asana AI, která zahrnuje inteligentní pole a aktualizace stavu generované AI, je součástí placených tarifů bez dalších nákladů.
- Pokročilé funkce plánování: Získáte přístup k funkcím správy portfolia a pracovní zátěže na vyšších úrovních pro pokročilé plánování zdrojů.
- Silné uznání ze strany podniků: Jeho postavení lídra u předních analytických firem signalizuje spolehlivost pro velké organizace a zjednodušuje nákup.
❗Poznámka: Nevýhodou je, že Asana vyžaduje minimálně dvě licence v placených tarifech, což může být pro samostatné uživatele nákladné. Důležité funkce, jako je nativní sledování času a portfolia, jsou dostupné pouze v dražších tarifech (Advanced a Enterprise).
📘 Přečtěte si také: Proč zvolit ClickUp místo Asany
Co za své peníze získáte s Asanou?
Prozkoumejte možnosti cen:
- Osobní (zdarma): Pro maximálně dva členy týmu se základním řízením úkolů v zobrazení seznamu a tabule.
- Starter: Přidává zobrazení časové osy, nástroj pro tvorbu pracovních postupů, formuláře a neomezené automatizace.
- Pokročilé: Odemkne portfolia, správu pracovní zátěže a pokročilé reportování.
- Enterprise/Enterprise+: Poskytuje pokročilé ovládací prvky pro správu, možnosti exportu dat, SAML a vlastní branding.
🔍 Věděli jste? Po požáru Apolla 1 v roce 1967, při kterém zahynuli astronauti, si NASA uvědomila, že její procesy řízení a bezpečnosti jsou nedostatečné. Vyšetřování Apollo 204 Review Board odhalilo závažné problémy s „go-fever“ (upřednostňováním harmonogramu před bezpečností), nedostatečnou dokumentací a nedostatečnou kontrolou nad subdodavateli. V důsledku toho formalizovali záznamy o rizicích, sledování závislostí a dokumentované pracovní postupy.
📘 Přečtěte si také: Asana vs. ClickUp
Porovnání cen ClickUp, Monday a Asana
Limity bezplatného tarifu, minimální počet licencí a přístup k AI ovlivňují, kolik ve skutečnosti v průběhu času utratíte.
Aby bylo toto srovnání užitečné, rozděluje tato část ceny do tří konkrétních oblastí, které mají přímý dopad na rozpočty malých podniků. 📊
Úroveň č. 1: Bezplatný tarif
Omezení počtu uživatelů, chybějící funkce nebo náhlé zpoplatnění mohou vést k předčasnému upgradu nebo úplnému přechodu na jinou službu, jakmile začnete používat nástroj v rámci bezplatného tarifu. Porovnejme:
ClickUp
S tarifem Free Forever získáte neomezený počet úkolů a můžete přidávat neomezený počet členů, takže se nemusíte obávat omezení počtu uživatelů. Zahrnuje 60 MB celkového úložného prostoru, všechny základní zobrazení, jako jsou Seznam, Tabule a Gantt, nahrávání videa v aplikaci a přístup k ClickUp Docs pro základní spolupráci.
Monday.com
Bezplatný tarif Monday.com je omezen na maximálně dvě licence, tři tabule a více než 200 šablon, což ztěžuje jeho použití pro týmy. Nabízí základní zobrazení bez časové osy nebo kalendáře a nezahrnuje automatizace ani integrace.
Asana
Osobní tarif Asany je zdarma pro maximálně dva členy týmu a zahrnuje neomezený počet úkolů a projektů. Poskytuje však pouze zobrazení seznamu a tabule, bez přístupu k časové ose, vlastním polím nebo portfoliím.
🏆 Vítěz: Je to ClickUp! Jeho bezplatný tarif nabízí rozsáhlé funkce, které podporují rostoucí týmy bez umělých omezení.
🚀 Výhoda ClickUp: Bez dalších poplatků získáte přístup k ClickUp Super Agents, vašim kolegům poháněným umělou inteligencí. Můžete jim přidělovat úkoly ve vašem pracovním prostoru, v rámci úkolů, dokumentů, chatů a pracovních postupů.
Vytvořte si vlastní ClickUp Super Agent pro automatizaci opakujících se úkolů
Zatímco Asana a Monday vám nabízejí pouze automatizace založené na pravidlech, ClickUp nabízí AI agenty, kteří provádějí akce, dodržují pravidla a nepřetržitě pracují na pozadí. Super Agent dokáže:
- Sledujte termíny úkolů v prostorech klientů
- Označte zpožděné úkoly, než se z nich stane problém pro klienta.
- Automaticky generujte týdenní aktualizace stavu na základě skutečné aktivity úkolů.
- Ptejte se na doplňující otázky, když se úkoly zaseknou.
- Odhalte rizika a připravte souhrny předání, když se změní vlastník úkolu.
Úroveň č. 2: Struktura placených úrovní pro škálovatelnost
Jakmile přestanete využívat bezplatný tarif, rozhodnutí o cenách začnou hrát mnohem větší roli. Minimální počet licencí, balíčkové ceny a omezení funkcí mohou rychle zvýšit vaše náklady nad očekávanou úroveň. Zde je srovnání těchto tří nástrojů, jakmile za ně začnete platit:
ClickUp
Plány ClickUp se odvíjejí od počtu uživatelů, takže platíte přesně za počet licencí, které potřebujete. Plán Business navíc nabízí pokročilé funkce pro rostoucí týmy.
Monday.com
Všechny placené plány vyžadují minimálně tři licence. Poté jste nuceni přejít na cenové balíčky s přírůstky po pěti, deseti a 15 licencích. To často znamená, že platíte za více licencí, než ve skutečnosti používáte.
Asana
Asana vyžaduje minimálně dvě licence v rámci svých placených tarifů. Poté se cena účtuje za každého uživatele, ale pokročilé funkce, jako jsou portfolia a správa pracovní zátěže, jsou k dispozici pouze v tarifu Advanced.
🏆 Vítěz: ClickUp zvítězil! Jeho lineární ceny bez minimálního počtu licencí umožňují týmům předvídatelně škálovat podle toho, jak rostou.
🧠 Zajímavost: Frederick Winslow Taylor zavedl na konci 19. století studie času a pohybu, které rozdělily práci na měřitelné, optimalizované a časově ohraničené komponenty.
📘 Přečtěte si také: Jak přejít z Monday na ClickUp
Úroveň č. 3: Doplňky AI
Každý nástroj tvrdí, že má AI, ale vy si kladete otázku, kolik to vlastně bude stát. S touto nejistotou můžete skončit s nástrojem, který buď postrádá AI, kterou potřebujete, nebo přichází s překvapivým účtem, což přispívá k rozmachu AI. Zde je stručný přehled:
ClickUp
S ClickUp Brain jsou funkce AI k dispozici jako doplněk k placeným tarifům. Získáte tak přístup k asistenci při psaní založené na AI, vytváření úkolů z přirozeného jazyka a vyhledávání znalostí v celém pracovním prostoru. Pro pokročilejší potřeby nabízí ClickUp Brain MAX funkce jako přístup k více LLM a převod řeči na text.
Monday.com
AI asistent Monday je zahrnut pouze v tarifech Pro a Enterprise, nikoli v tarifech Basic nebo Standard. Pomáhá generovat popisy úkolů a shrnovat obsah.
Asana
Asana AI je součástí všech placených tarifů, od Starter po Enterprise. To znamená, že funkce jako inteligentní pole a aktualizace stavu generované umělou inteligencí jsou k dispozici bez dalších nákladů na doplňky.
🏆 Vítěz: Remíza mezi Asanou a ClickUp! Asana zahrnuje funkce AI přímo do placených tarifů, zatímco ClickUp nabízí hlubokou integraci AI do vašeho pracovního postupu jako doplňkovou možnost.
🚀 Výhoda ClickUp: Pokud jste malá firma, která se silně spoléhá na AI, ClickUp Brain MAX je pro vás to pravé. Je navržen pro týmy, které chtějí více výkonu, flexibility a kontroly nad tím, jak AI zapadá do vašeho pracovního prostoru.
Získáte:
- Přístup k více LLM na jednom místě: Přepínejte mezi různými modely AI, jako jsou GPT, Claude a Gemini, v závislosti na úkolu
- Pokročilé uvažování: Lepší porozumění vašim datům pro plánování, analýzu a úkoly vyžadující rozhodování
- Převod hlasu na text: Proměňte hlasové poznámky na skripty, poznámky a úkoly okamžitě pomocí ClickUp Talk-to-Text
Skryté náklady a cenové aspekty
Vypočítali jste náklady na jednoho uživatele, ale co výdaje, které nejsou uvedeny na stránce s cenami? Věci jako přístup pro hosty, limity úložiště a školení mohou rychle zvýšit vaše celkové náklady na vlastnictví.
Dejte si pozor na tyto skryté náklady:
- Náklady na hosty a externí spolupracovníky: Způsob účtování externích spolupracovníků se liší. V ClickUp jsou hosté se specifickými oprávněními k dispozici v placených tarifech. Monday.com však počítá čtyři hosty jako jedno zpoplatněné místo a automaticky vám provede upgrade, pokud tento limit překročíte.
- Limity úložiště a příloh: Bezplatné tarify často přicházejí s omezeným úložištěm. ClickUp nabízí 60 MB v bezplatném tarifu a neomezené úložiště ve všech placených tarifech.
- Školení a zavedení: Všechny tři platformy mají určitou křivku učení, což znamená čas strávený zaškolením. Chcete-li tyto skryté náklady snížit, můžete využít bezplatné zdroje, jako je ClickUp University a stránka podpory Asana a Monday, která nabízí kurzy a certifikace, které vašemu týmu pomohou se rychle zorientovat.
🧠 Zajímavost: V roce 1971 Ray Tomlinson v BBN upravil dva existující programy: SNDMSG (pro lokální zasílání zpráv) a CPYNET (pro přenos souborů), aby umožnil zasílání zpráv mezi počítači přes síť ARPANET. Vybral znak „@“ k oddělení uživatelského jména od hostitelského počítače a vytvořil tak standardní formát „uživatel@hostitel“, který se dodnes používá po celém světě. První testovací zpráva, odeslaná mezi dvěma vedle sebe stojícími stroji, znamenala zrod síťové e-mailové komunikace.
Nejlepší hodnota podle velikosti týmu
Nástroj, který je nejlepší pro společnost s 500 zaměstnanci, nemusí být vhodný pro startup s pěti zaměstnanci. Pokud vyberete nesprávný nástroj pro velikost vašeho týmu, buď si pořídíte příliš složitý systém, nebo zvolíte jednoduchý nástroj, který vám za pár měsíců přestane stačit.
Aby se tomu zabránilo, zde jsou naše doporučení přizpůsobená konkrétní velikosti a potřebám vašeho týmu. ⚓
- Samostatní uživatelé a freelancerové (jedna osoba): Využijte plán ClickUp Free Forever a získejte plnou funkčnost pro jednotlivé uživatele.
- Malé týmy (2 až 10 osob): Využijte neomezený tarif ClickUp s robustními funkcemi pro rostoucí týmy nebo základní tarif Asana se základními funkcemi a snadným zapojením.
- Středně velké týmy (11–50 osob): Využijte plán Business od ClickUp, abyste mohli efektivně škálovat a získat přístup k pokročilým funkcím. Můžete také využít plán Pro od Monday a pokročilé plány od Asany zde.
- Podniky (50+ zaměstnanců): Všechny tři platformy nabízejí podnikové tarify s individuálními cenami. ClickUp Enterprise zahrnuje pokročilá oprávnění a SSO, tarif Enterprise od Monday.com přidává bezpečnostní funkce a Asana Enterprise+ poskytuje prémiové ovládací prvky pro správce.
Toto řekl Brian McGary, IT ředitel společnosti 3A Composites, o ClickUp:
Ačkoli Asana fungovala dobře pro ty, kteří věděli, jak ji používat, původní implementace postrádala školení a nakonec vedla k nízké míře přijetí uživateli... ClickUp má velmi konkurenceschopné ceny a je obecně nákladově efektivnější než jeho konkurenti v každé úrovni funkcí.
Ačkoli Asana fungovala dobře pro ty, kteří věděli, jak ji používat, původní implementace postrádala školení a nakonec vedla k nízké míře přijetí uživateli... ClickUp má velmi konkurenceschopné ceny a je obecně nákladově efektivnější než jeho konkurenti v každé úrovni funkcí.
Který nástroj pro správu projektů má nejlepší ceny pro váš tým?
Viděli jste všechny podrobnosti, ale stále se nemůžete rozhodnout. Potřebujete jednoduchý rámec, který vám pomůže vybrat nástroj pro řízení projektů na základě toho, co váš tým nejvíce oceňuje.
Tento rámec vám pomůže přiřadit vaše hlavní priority ke správnému nástroji.
Vyberte si ClickUp, pokud:
- Chcete komplexní funkce ve všech cenových úrovních
- Velikost týmu se nevejde do přehledných balíčků licencí
- Musíte eliminovat roztříštěnost nástrojů tím, že budete mít dokumenty, chat a správu projektů na jedné platformě.
- Prioritou je AI, která se přímo propojí s vaší prací.
Vyberte si Monday.com, pokud:
- Vizuální jednoduchost a snadné osvojení jsou vašimi hlavními prioritami.
- Samostatné produkty pro CRM, vývoj nebo služby jsou nezbytné.
- Velikost vašeho týmu odpovídá balíčkům licencí.
Vyberte si Asanu, pokud:
- Uznání podnikem a ověření analytiky jsou důležité pro váš proces nákupu.
- Funkce AI musí být přímo zahrnuty ve vašem tarifu.
- Vaše pracovní postupy mohou těžit z datového modelu Work Graph.
Porovnejte všechny tři nástroje a najděte ten, který vám nejlépe vyhovuje:
Který nástroj pro správu projektů je nejlepší?
Když odhlédnete od cenových stránek, seznamů funkcí a názvů plánů, skutečný rozdíl mezi těmito nástroji spočívá v předvídatelnosti.
Monday i Asana fungují dobře pro konkrétní případy použití, ale jejich cenové modely mohou nutit k upgradeům dříve, než se očekávalo. Může se jednat o balíčky licencí, omezení funkcí nebo požadavky na vyšší úroveň.
ClickUp vyniká tím, že vám dává více prostoru k provozu, než se peníze stanou problémem. Můžete začít zdarma, aniž byste se museli starat o omezení počtu uživatelů, škálovat bez placení za nevyužité licence a přistupovat k základním funkcím bez přechodu na vyšší tarify.
Zaregistrujte se do ClickUp zdarma ještě dnes! ✅
Často kladené otázky
Jak si plán Free Forever od ClickUp vede v porovnání s bezplatnými tarify od Monday a Asana?
Plán Free Forever od ClickUp zahrnuje neomezený počet úkolů a neomezený počet členů s 60 MB úložného prostoru. Překonává bezplatný plán Monday, který zahrnuje dvě licence a tři tabule, a bezplatnou verzi Personal od Asany, která podporuje až dva členy týmu s přehledy seznamů a tabulek.
Jak si ClickUp a Asana vedou v porovnání pro týmy s více než 10 uživateli?
ClickUp se hodí pro týmy o deseti a více členech, protože nemá minimální počet licencí a zahrnuje robustní funkce ve všech tarifech, takže týmy mají přístup k tomu, co potřebují, bez nutnosti nucených upgradů.
Který nástroj je nejvhodnější pro startupy, které přecházejí z bezplatných na placené tarify?
ClickUp nabízí hladké škálování pro startupy. Jeho tarif Free Forever nemá žádné omezení počtu uživatelů a tarif Unlimited poskytuje plnou funkčnost, což týmům umožňuje růst bez neočekávaných omezení.
Jak si ClickUp Brain vede ve srovnání s funkcemi AI od Asany?
ClickUp Brain nabízí hlubokou integraci pracovního prostoru a propojuje AI s vašimi úkoly, dokumenty a vyhledáváním znalostí na celé platformě. Asana AI se naopak více zaměřuje na inteligentní pole a aktualizace stavu.