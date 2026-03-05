10 nejlepších softwarů pro správu lékařské praxe v roce [rok]

Podle výzkumu MGMA (Medical Group Management Association) čelí lékařské praxe rostoucímu tlaku, protože provozní náklady převyšují příjmy, což činí administrativní efektivitu kritickou pro udržení marží.
Zatímco zdravotnický průmysl díky elektronickým transakcím ušetří miliardy, ordinace stále nevyužívají miliardy úspor.
Tento průvodce rozebírá nejlepší softwarové platformy pro správu lékařské praxe a porovnává jejich automatizaci fakturace, možnosti plánování a integraci EHR, aby vám pomohl najít tu správnou platformu pro velikost a specializaci vaší praxe.
Přehled nejlepšího softwaru pro správu lékařské praxe
|Název nástroje
|Nejlepší pro
|Nejlepší funkce
|Ceny
|ClickUp
|Týmy všech velikostí spravují administrativní pracovní postupy a provoz ordinací pomocí automatizace založené na umělé inteligenci.
|ClickUp Brain pro automatizaci úkolů pomocí umělé inteligence, ClickUp Automations pro spouštění pracovních postupů, ClickUp Dashboards pro přehled v reálném čase, ClickUp Forms pro pracovní postupy při přijímání pacientů.
|Navždy zdarma; přizpůsobení dostupné pro podniky
|athenahealth
|Cloudové praxe upřednostňující zkušenosti pacientů a síťovou inteligenci
|Cloudová platforma, přehledy sítě athenaNet, integrovaná elektronická zdravotní dokumentace a fakturace, nástroje pro zapojení pacientů
|Ceny na míru
|AdvancedMD
|Praxe vyžadující přizpůsobitelné pracovní postupy a uživatelsky přívětivé rozhraní
|Přizpůsobitelné šablony, integrovaná telemedicína, robustní reporting, mobilní přístup
|Ceny na míru
|NextGen Healthcare
|Specializované ordinace vyžadující přizpůsobené klinické pracovní postupy
|Šablony pro konkrétní specializace, nástroje pro zdraví populace, integrované PM a EHR
|Ceny na míru
|Tebra
|Malé a nové ordinace, které hledají komplexní platformu
|Kombinovaný PM a EHR (dříve Kareo + PatientPop), nástroje pro marketing zaměřený na pacienty, zjednodušené fakturace
|Ceny na míru
|SimplePractice
|Samostatní lékaři a malé ordinace zabývající se behaviorálním zdravím
|Integrovaná telemedicína, klientský portál, podávání žádostí o pojistné plnění, připomenutí schůzek
|Cena začíná na 49 $/měsíc
|CureMD
|Praxe, které chtějí komplexní cloudové řešení typu „vše v jednom“
|Sjednocené EHR/PM/fakturace, dokumentace s podporou AI, integrace clearingového centra
|Ceny na míru
|eClinicalWorks
|Velké ordinace, které potřebují integrovaný elektronický zdravotní záznam (EHR) a údaje o zdraví populace
|Integrovaný EHR a PM, správa zdraví populace, zapojení pacientů, telemedicína
|Ceny na míru
|PracticeSuite
|Multioborové ordinace a fakturační společnosti
|Cloudové služby PM, RCM, podpora více specializací, portál pro pacienty
|Ceny na míru
|DrChrono
|Praxe zaměřené na mobilní zařízení a efektivitu fakturace
|Nativní design pro iPad, integrovaná fakturace, přizpůsobitelné lékařské formuláře, přístup k API
|Ceny na míru
Co je software pro správu lékařské praxe?
Pokud vaši recepční tráví 45 minut na každého pacienta ověřováním pojištění nebo vaši fakturanti již potřetí v tomto měsíci řeší stejné zamítnuté žádosti o proplacení, je třeba něco změnit. Software pro správu lékařské praxe řeší tyto provozní výzvy.
Jedná se o typ digitálního nástroje určeného k řízení obchodní stránky zdravotnické praxe. Zahrnuje vše od plánování pacientů a zasílání připomínek schůzek až po zpracování složitých lékařských faktur a pojistných událostí, známé také jako řízení příjmového cyklu (RCM).
Cílem je automatizovat a zefektivnit tyto úkoly, aby se váš klinický personál mohl soustředit na to, co umí nejlépe: péči o pacienty.
Nejlepší software pro správu lékařské praxe jde nad rámec organizace kalendáře. Připojuje se přímo k elektronickým zdravotním záznamům (EHR), automatizuje opakující se úkoly a poskytuje přehled o výkonu vaší praxe v reálném čase.
Pro malou kliniku to může znamenat jednodušší fakturaci a snazší komunikaci s pacienty. Pro velký nemocniční systém to může znamenat správu nároků na více místech a zajištění souladu se zákonem HIPAA.
Tento software v konečném důsledku snižuje administrativní zátěž. Když váš tým tráví méně času ručním zadáváním dat, sledováním zamítnutých žádostí o úhradu a problémy s integrací systémů, vaše praxe funguje efektivněji, rychleji získává příjmy a poskytuje lepší péči.
📮ClickUp Insight: 88 % respondentů našeho průzkumu používá AI pro své osobní úkoly, ale více než 50 % se bojí ji používat v práci. Tři hlavní překážky? Nedostatečná integrace, mezery ve znalostech nebo obavy o bezpečnost.
Ale co když je AI zabudována do vašeho pracovního prostoru a je již zabezpečená? ClickUp Brain, vestavěný AI asistent ClickUp, to umožňuje. Rozumí pokynům v běžném jazyce, řeší všechny tři obavy spojené s přijetím AI a zároveň propojuje váš chat, úkoly, dokumenty a znalosti v celém pracovním prostoru. Najděte odpovědi a informace jediným kliknutím!
Co hledat v softwaru pro správu lékařské praxe
Výběr softwaru je obtížný, pokud nevíte, co hledat. Může se stát, že zaplatíte za efektní funkce, které nikdy nepoužijete, a zároveň přijdete o základní funkce, které vám skutečně ušetří čas a peníze. To vede k lítosti a nutí váš tým vytvářet neefektivní náhradní řešení, která snižují hodnotu softwaru.
Samostatný odborník na behaviorální zdraví má zcela odlišné potřeby než ortopedická skupina s více pobočkami. Než se vůbec podíváte na ukázky, musíte přesně určit, co vám způsobuje největší administrativní potíže. Je to vysoká míra zamítnutých žádostí o úhradu, která se týká 20,4 % komerčních žádostí? Chaotický proces plánování? Nebo pacienti, kteří si stěžují na špatnou komunikaci?
Nejúčinnější platformy pro správu praxe mají několik společných základních funkcí, které mají přímý vliv na vaše zisky a efektivitu zaměstnanců. Zde je několik věcí, které byste měli považovat za nezbytné:
- Plánování a správa schůzek: Kromě základních funkcí kalendáře zhodnoťte, jak systém zvládá složité scénáře. Dokáže automaticky vyplnit zrušené schůzky z čekacího seznamu? Zabraňuje dvojímu rezervování na více místech? Zeptejte se dodavatelů na míru neúčasti u ordinací, které používají jejich systém připomínek.
- Lékařské fakturace a zpracování nároků: Integrované připojení k clearingovému centru, ověřování způsobilosti v reálném čase, automatické čištění nároků za účelem snížení počtu zamítnutí a transparentní reporting inkasa.
- Komunikace s pacienty a jejich zapojení: Portály pro pacienty pro online rezervace a platby, zabezpečené zasílání zpráv a automatické připomínky schůzek, které snižují počet neomluvených absence.
- Integrace elektronických zdravotních záznamů (EHR): Plynulý tok dat mezi klinickou dokumentací a administrativními funkcemi, který eliminuje duplicitní zadávání údajů a snižuje počet chyb.
- Reporting a analytika: Dashboardy v reálném čase zobrazující klíčové metriky, jako jsou dny v A/R, míra zamítnutí nároků a využití termínů, které vám pomohou odhalit problémy dříve, než se stanou nákladnými.
- Soulad s předpisy a bezpečnost: Zpracování dat v souladu s HIPAA, řízení přístupu na základě rolí a auditní stopy jsou pro zdravotnictví nezbytné.
Pokud vaše ordinace již bojuje s rozptýlením nástrojů – kdy plánování je v jedné aplikaci, fakturace v jiné a komunikace s pacienty ve třetí – je konsolidace zásadní. Tato administrativní zátěž je klasickým příkladem přepínání kontextu, kdy musí zaměstnanci přepínat mezi nespojenými platformami, znovu zadávat data a ručně sledovat to, co by mělo být automatizováno.
📮ClickUp Insight: Přepínání mezi kontexty tiše snižuje produktivitu tvého týmu. Náš výzkum ukazuje, že 42 % přerušení práce pochází z přepínání mezi platformami, správy e-mailů a přeskakování mezi schůzkami. Co kdybys mohl tyto nákladné přerušení eliminovat?
ClickUp sjednocuje vaše pracovní postupy (a chat) pod jednou efektivní platformou. Spouštějte a spravujte své úkoly z chatu, dokumentů, tabulek a dalších míst, zatímco funkce založené na umělé inteligenci udržují kontext propojený, prohledávatelný a spravovatelný!
10 nejlepších softwarů pro správu lékařské praxe
👀 Věděli jste, že: 66 procent lékařů již ve své praxi používá nástroje umělé inteligence pro zdravotnictví.
1. ClickUp (nejlepší pro pracovní postupy založené na umělé inteligenci a automatizaci úkolů)
I když máte specializovaný elektronický zdravotní záznam, administrativní práce vaší praxe je pravděpodobně rozptýlena mezi tabulkami, e-maily a poznámkami. To vede k opomenutí úkolů souvisejících s přijímáním pacientů, obtížné koordinaci personálu a omezené viditelnosti administrativních překážek. To vede ke ztrátě času, frustraci personálu a nejednotným zkušenostem pacientů.
Ačkoli ClickUp není tradiční systém pro správu lékařské praxe s integrovanou fakturací, účinně řeší tyto provozní výzvy. Funguje jako spojovací vrstva pro veškerou administrativní práci, která se odehrává mimo vyšetřovnu. Zdravotnickým týmům, které používají specializovaný klinický software, ClickUp přináší přehlednost, automatizaci a efektivitu založenou na umělé inteligenci do provozu vaší praxe.
Snižte čas strávený ručním sledováním následných kontrol a shromažďováním informací.
ClickUp Brain, váš asistent s umělou inteligencí, dokáže shrnout stav úkolů a přesně vám sdělit, čemu je třeba ve vašem pracovním prostoru věnovat pozornost.
Může také proměnit poznámky ze schůzek nebo procesní dokumenty v jasné akční položky, což vašemu týmu pomůže rychle převést rozhodnutí na úkoly. A když potřebujete komunikovat konzistentně, nástroje pro psaní Brain vám pomohou sepsat a vylepšit interní aktualizace, pokyny pro pacienty a další.
Automatizace také pomáhá udržet práci v chodu. ClickUp Automations může při změně stavu přiřadit úkoly, upozornit další osobu v řetězci a použít šablony, takže nic nezačíná od nuly.
To je obzvláště užitečné pro časově náročné administrativní práce, kde jsou zpoždění nákladná, jako je sledování úhrad, koordinace plánování pacientů nebo chybějící dokumentace.
Zefektivněte příjem a požadavky pacientů
Většina klinik funguje na základě neustálých vstupů: přijímání nových pacientů, ověřování pojištění, zpracování doporučení, žádosti o záznamy, předchozí autorizace, sledování fakturace a problémy s vybavením. Formuláře ClickUp vám umožňují standardizovat informace, které váš tým shromažďuje, a poté automaticky vytvořit úkol s příslušným vlastníkem, termínem splnění a požadovanými podrobnostmi.
To znamená méně zpráv tam a zpět a méně otázek typu „kdo to má na starosti?“ Pokud provozujete více poboček nebo specializací, můžete použít šablony, aby každá žádost měla stejnou strukturu, bez ohledu na to, kdo ji odeslal.
Sledování anamnézy, laboratorních výsledků, zdravotního stavu a dalších údajů každého pacienta je pro úspěšné provozování ordinace zásadní. Šablona pro správu pacientů ClickUp vám pomůže ušetřit čas při organizaci databáze, abyste se mohli soustředit na to, co je opravdu důležité: poskytovat tu nejlepší možnou péči!
S touto šablonou získáte:
- Čtyři přizpůsobitelné zobrazení – seznam, tabule, kalendář a formulář
- Předem připravená vlastní pole v každém zobrazení, která vám umožňují přidat důležité údaje o pacientech.
- Vlastní stavy, které pomáhají všem členům pečovatelského týmu udržet si přehled o zdravotním stavu každého pacienta.
- Přizpůsobitelné formuláře pro přijetí pacientů, které lze sdílet s pacienty, stahovat poskytovateli péče a přeměnit na nové úkoly ClickUp!
💡 Tip pro profesionály: Zabezpečení údajů klientů je pro ClickUp absolutní prioritou. Tato platforma je v souladu s normami SOC 2 a HIPAA, což zaručuje, že všechny informace o pacientech a praxi v infrastruktuře ClickUp zůstávají bezpečné a soukromé.
Nejlepší funkce ClickUp
- ClickUp Brain: Tento asistent s umělou inteligencí analyzuje váš pracovní prostor a poskytuje inteligentní souhrny, návrhy obsahu a navrhuje akce, které je třeba provést. Zeptejte se „Jaké úkoly související s přijímáním pacientů jsou tento týden po termínu?“ a získejte okamžitou odpověď bez ručního vyhledávání.
- ClickUp Automations: Vytvářejte pracovní postupy bez kódování, které spouštějí akce na základě podmínek. Když se stav úkolu změní na „Čeká na ověření pojištění“, můžete automaticky informovat fakturační tým a nastavit připomenutí pro další kroky.
- ClickUp Forms: Vytvářejte přizpůsobitelné vstupní formuláře, které se přímo načtou do vašeho pracovního prostoru. Informace o pacientech nebo žádosti o doporučení se v okamžiku odeslání stanou akčními úkoly, aniž by bylo nutné je znovu zadávat.
- Dashboardy ClickUp: Vizualizujte provozní metriky vaší praxe v reálném čase. Sledujte míru dokončení úkolů, monitorujte úzká místa ve vašem fakturačním workflow nebo zjistěte, kteří zaměstnanci mají volnou kapacitu.
- ClickUp Docs: Centralizujte své standardní operační postupy a školicí materiály přímo vedle úkolů, ke kterým se vztahují. Vaši zaměstnanci budou mít vždy přístup k nejnovějším protokolům, aniž by museli prohledávat sdílené disky.
Výhody a nevýhody ClickUp
Výhody:
- Omezte přepínání mezi úkoly a zvyšte produktivitu zaměstnanců sloučením správy úkolů, dokumentace a komunikace do jednoho pracovního prostoru ClickUp.
- Ušetřete čas svému týmu s ClickUp Brain, který se postará o shrnutí a přípravu obsahu na základě porozumění kontextu vašeho pracovního prostoru.
- Nakonfigurujte pracovní postupy tak, aby odpovídaly potřebám vaší praxe, pomocí vlastních polí ClickUp, zobrazení ClickUp a automatizací ClickUp – nejsou vyžadovány žádné technické znalosti.
Nevýhody:
- Noví uživatelé mohou potřebovat nějaký čas, aby prozkoumali celou škálu funkcí a našli ideální nastavení.
- Nejedná se o náhradu klinických systémů elektronických zdravotních záznamů (EHR) a nejlépe funguje jako doplněk specializovaného softwaru pro zdravotnictví.
- Mobilní aplikace se v některých pokročilých funkcích mírně liší od desktopové verze.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 11 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Zde je recenze od recenzenta G2:
Na ClickUp se mi nejvíce líbí, že vše soustřeďuje na jednom místě. Úkoly, časové osy, poznámky a aktualizace jsou všechny v jednom systému, což snižuje nutnost přecházet mezi různými nástroji. Oceňuji také flexibilitu. Můžeme přizpůsobit stavy, pole a zobrazení tak, aby odpovídaly skutečnému způsobu práce našeho týmu. To usnadňuje organizaci a poskytuje jasný přehled o tom, kdo je za co zodpovědný a v jaké fázi se projekty v daném okamžiku nacházejí.
💡 Tip pro profesionály: Chcete-li bezbolestně rozšířit své operace, zavedete do svých pracovních postupů Super Agents od ClickUp! Díky použití Super Agents společně s lidmi bude mít váš tým více času soustředit se na svou nejdůležitější práci. Zde je několik věcí, které vám Super Agent jako váš ambientní AI týmový kolega může ulehčit:
- Třídění přijatých žádostí a nastavení úkolů (z formulářů): Kontroluje každou přijatou žádost, použije správný kontrolní seznam/šablonu a nastaví priority a termíny na základě vašich pravidel. Žádost předá správnému vlastníkovi (recepce, fakturace, koordinace péče), aby nikdy nezůstala bez přiřazení.
- Připravenost na schůzku a koordinace před návštěvou: Sleduje nadcházející schůzky a včas upozorňuje na mezery (chybějící ověření pojištění, doporučení, formuláře, záznamy). Zveřejňuje rychlou aktualizaci „co chybí + kdo za to odpovídá“ a upozorňuje pověřené osoby, když jsou klíčová pole neúplná.
- Následné kontroly a pracovní postupy v případě neúčasti: Automaticky vytváří úkoly pro následné kontroly po návštěvě a kontaktování pacientů (laboratorní vyšetření, doporučení, žádosti o záznamy, přeplánování). Eskaluje položky, které uvízly ve stavu „Čeká“ nebo překročily SLA, aby nedošlo k jejich propadnutí.
- Denní aktualizace řídícího centra kliniky: Generuje denní přehled zpožděných úkolů, dnešních priorit podle vlastníka a úzkých míst v seznamech. Poskytuje manažerům rychlý přehled o tom, co vyžaduje pozornost, aniž by museli ručně kontrolovat více tabulek.
Další informace o používání Super Agent:
2. athenahealth (nejlepší pro cloudové ordinace)
Vaše ordinace se potýká s častým zamítáním žádostí o proplacení kvůli neustále se měnícím pravidlům plátců a nemáte dostatek personálu, aby to zvládl. To poškozuje vaši provozní efektivitu, vede k pomalému cyklu příjmů a nutí váš tým trávit hodiny na telefonu s pojišťovnami místo toho, aby pomáhal pacientům.
athenahealth poskytuje cloudovou platformu postavenou na síťové inteligenci. Její athenaNet propojuje tisíce ordinací a využívá jejich společná data k aktualizaci pravidel fakturace a identifikaci trendů plátců v reálném čase. To znamená, že vaše žádosti o úhradu těží ze zkušeností jiných ordinací, což snižuje počet zamítnutí způsobených zastaralými informacemi.
Platforma integruje správu praxe s elektronickými zdravotními záznamy (EHR) a nástroji pro zapojení pacientů. Pro praxe, které chtějí snížit složitost fakturace, nabízí athenahealth také služby správy příjmového cyklu, v rámci kterých se jejich odborníci postarají o vaše zamítnuté žádosti o úhradu.
Nejlepší funkce athenahealth
- athenaNet network intelligence: Využívá data ze své sítě k průběžné aktualizaci pravidel fakturace, čímž snižuje počet zamítnutí tím, že zachycuje chyby před odesláním.
- Integrované řízení příjmového cyklu: Nabízí služby RCM, v rámci kterých jejich tým zpracovává zamítnuté žádosti o úhradu a sleduje neuhrazené zůstatky, což vám umožňuje outsourcovat složitou fakturaci.
- Sada nástrojů pro zapojení pacientů: Zahrnuje online plánování, automatická připomenutí a portál pro pacienty, který snižuje pracovní zátěž recepce a zlepšuje zkušenosti pacientů.
Výhody a nevýhody athenahealth
Výhody:
- Informace získané ze sítě pomáhají ordinacím držet krok s požadavky plátců.
- Kombinuje software s volitelnými službami pro ordinace, které chtějí odlehčit fakturaci.
- Výkonné nástroje pro práci s pacienty splňují moderní očekávání v oblasti digitálního přístupu.
Nevýhody:
- Ceny založené na nabídkách ztěžují porovnání nákladů bez konzultace s prodejcem.
- Implementace může být u ordinací se složitými pracovními postupy zdlouhavá.
- Někteří uživatelé uvádějí, že rozhraní působí zastarale.
Ceny athenahealth
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze athenahealth
- G2: 3,5/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 3,6/5 (více než 800 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o athenahealth?
Zde je recenze G2:
Velmi oceňuji athenaOne za jeho uživatelsky přívětivé šablony a snadno použitelné kalendáře a rozvrhy. Miluji funkci chatu Athena, která mi umožňuje snadno kontaktovat kolegy. Pomáhá mi také plánovat hovory a rozvrhy díky zobrazení kalendářů našich poskytovatelů na daný den. Navíc je pro nás velmi základní a snadno použitelný, protože ho používáme již téměř 15 let.
3. AdvancedMD (nejlepší pro středně velké ordinace)
Středně velké ordinace se často ocitají v nepříjemné situaci – základní software nestačí, ale podniková řešení se zdají být přehnaná. AdvancedMD se zaměřuje právě na tuto mezeru.
Nabízí vysoce přizpůsobitelnou platformu pro správu praxe, která vyvažuje flexibilitu a použitelnost. Systém vám umožňuje přizpůsobit pracovní postupy, formuláře a zprávy přesně podle vašich potřeb, díky čemuž je oblíbený u praxí, které potřebují více než univerzální řešení.
Zahrnuje integrovanou telemedicínu, která je nezbytná pro poskytování hybridní péče. Výjimečné jsou reportovací funkce platformy s přizpůsobitelnými dashboardy, které poskytují jasný přehled o finančních a provozních výsledcích.
Nejlepší funkce AdvancedMD
- Přizpůsobitelné šablony pracovních postupů: Nakonfigurujte procesy plánování, klinické činnosti a fakturace tak, aby odpovídaly vašim konkrétním potřebám a vyhovovaly různým specializacím.
- Integrovaná platforma pro telemedicínu: Videokonference jsou integrovány do systému, takže plánování, dokumentace a fakturace virtuální péče probíhají hladce.
- Komplexní sada reportů: Sledujte klíčové metriky, jako jsou míra inkasa a využití termínů, pomocí přizpůsobitelných dashboardů a reportů.
Výhody a nevýhody AdvancedMD
Výhody:
- Nabízí rozsáhlé možnosti přizpůsobení prostřednictvím intuitivního rozhraní.
- Mobilní aplikace poskytuje užitečný přístup k plánům a informacím o pacientech, kdykoli jste na cestách.
- Integrovaná telemedicína omezuje množství nástrojů a zjednodušuje provoz.
Nevýhody:
- Počáteční nastavení může být časově náročné kvůli množství možností přizpůsobení.
- Někteří uživatelé uvádějí, že doba odezvy zákaznické podpory může být nejednotná.
- Ceny založené na nabídkách ztěžují sestavení rozpočtu bez obchodního hovoru.
Ceny AdvancedMD
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze AdvancedMD
- G2: 3,6/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 3,6/5 (více než 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o AdvancedMD?
Zde je recenze od recenzenta G2:
Jakmile systém nastavíte, je snadné se v něm orientovat. Je snadné vkládat příspěvky a vytvářet zprávy. Vše v systému je opatřeno časovým a uživatelským razítkem, takže je také snadné sledovat, kdo co a kdy udělal. To je skvělá funkce pro zajištění odpovědnosti.
4. NextGen Healthcare (nejlepší pro specializované ordinace vyžadující přizpůsobené pracovní postupy)
NextGen Healthcare se zaměřuje na poskytování klinických a administrativních pracovních postupů přizpůsobených konkrétním oborům, jako je kardiologie, ortopedie a behaviorální zdraví. Tato specializace zkracuje dobu nastavení a zajišťuje, že software odpovídá skutečnému způsobu práce vašich specialistů.
Platforma kombinuje správu praxe s funkcemi elektronických zdravotních záznamů (EHR) a plynule propojuje klinická a administrativní data. Její nástroje pro sledování zdraví populace také pomáhají ordinacím proaktivně spravovat skupiny pacientů, což je zásadní pro ty, kteří se účastní programů péče založené na hodnotách.
Nejlepší funkce NextGen Healthcare
- Klinické šablony pro konkrétní specializace: Předem připravené šablony pro desítky specializací snižují čas potřebný pro dokumentaci a zajišťují, že pracovní postupy odpovídají klinickým požadavkům.
- Správa zdraví populace: Nástroje pro identifikaci mezer v péči a sledování měřítek kvality podporují praxe v oblasti hodnotově orientované péče.
- Integrované PM a EHR: Klinická dokumentace a administrativní funkce sdílejí společnou datovou základnu, což eliminuje duplicitní zadávání dat.
Výhody a nevýhody NextGen Healthcare
Výhody:
- Vyvinuto speciálně pro specializované ordinace, vyžaduje méně přizpůsobení
- Silná podpora péče založené na hodnotách pomáhá ordinacím s programy kvalitních plateb.
- Jednotná platforma snižuje potíže spojené se správou samostatných systémů.
Nevýhody:
- Implementace může u složitých praxí trvat několik měsíců.
- Rozsáhlost funkcí představuje pro nové uživatele strmou křivku učení.
- Pro praxe mimo hlavní specializace NextGen může být tento software méně relevantní.
Ceny NextGen Healthcare
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze NextGen Healthcare
- G2: 3,7/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,0/5 (více než 1200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o NextGen Healthcare?
Zde je shrnutí recenze Capterra:
Výkonný nástroj pro zdravotnická zařízení; po nastavení efektivně zefektivňuje péči o pacienty a správu ordinace.
5. Tebra (nejlepší pro nové ordinace, které potřebují marketing a správu pacientů zároveň)
Jako malá nebo nová ordinace potřebujete jak operační software, tak nástroje pro přilákání nových pacientů. Kombinování samostatných nástrojů pro správu ordinace a marketing je nákladné a komplikované a vytváří další vrstvu administrativní práce, na kterou nemáte čas. Tato fragmentace znemožňuje získat jasný obraz o stavu vaší ordinace.
Tebra tento problém řeší kombinací správy praxe (od Kareo) a marketingu pro pacienty (od PatientPop) do jedné jednotné platformy. Je navržena jako komplexní řešení pro nezávislé praxe, které potřebují spravovat provoz a současně rozšiřovat svou pacientskou základnu.
Platforma klade důraz na přístupnost, zjednodušené fakturační procesy a intuitivní rozhraní, které snižuje náročnost zaučení pro týmy bez specializovaných IT pracovníků. Její marketingové funkce, jako je správa online reputace, vám pomohou budovat značku vaší praxe a přilákat nové pacienty.
Nejlepší funkce Tebra
- Kombinované PM a marketing zaměřený na pacienty: Zahrnuje nástroje pro správu online reputace a přilákání nových pacientů, které pokrývají celý životní cyklus od získání pacienta po péči o něj.
- Zjednodušené fakturační procesy: Fakturační rozhraní je navrženo pro ordinace bez specializovaných fakturačních pracovníků a zjednodušuje podávání žádostí o úhradu a zaúčtování plateb.
- Automatizovaná komunikace s pacienty: Připomínky schůzek, zprávy o opakovaných návštěvách a žádosti o recenze se spouštějí automaticky, což snižuje pracovní zátěž recepce.
Výhody a nevýhody Tebra
Výhody:
- Díky komplexnímu přístupu již není nutné spravovat více dodavatelů.
- Rozhraní je navrženo pro netechnické uživatele a ordinace bez IT personálu.
- Díky transparentním počátečním cenám je počáteční rozpočtování snazší než u konkurence.
Nevýhody:
- Větší nebo složitější ordinace mohou považovat sadu funkcí za omezenou.
- Pokročilé možnosti přizpůsobení jsou ve srovnání s podnikovými platformami omezené.
- Méně možností integrace s nástroji třetích stran
Ceny Tebra
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Tebra
- G2: 4,0/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 3,9/5 (více než 1 200 recenzí)
Co říkají o Tebře skuteční uživatelé?
Zde je příspěvek uživatele Capterra:
Celkově považuji Tebru za efektivní a účinný nástroj v tom smyslu, že je jednoduchý a snadno se v něm orientuje při vytváření poznámek.
💡 Tip pro profesionály: ClickUp Brain MAX (desktopový doplněk ClickUp založený na umělé inteligenci) je obzvláště užitečný pro týmy spravující lékařské praxe, protože snižuje potíže s vyhledáváním informací a zaznamenáváním akcí při rychlém přecházení mezi nástroji.
- Místo prohledávání několika seznamů, souborů a připojených aplikací ClickUp můžete vyhledávat v ClickUp, na webu a v připojených nástrojích z jednoho místa, takže můžete rychle vyhledat správný úkol, dokument s pravidly nebo kontrolní seznam operací, když se v průběhu dne objeví nějaká otázka.
- Ještě lepší je, že Talk to Text převádí hlas na upravený text prakticky v jakémkoli textovém poli na vašem počítači, což je ideální pro situace, kdy máte plné ruce práce: můžete nadiktovat rychlou poznámku, interní předání nebo aktualizaci úkolu a nechat ji okamžitě zaznamenat tam, kde se práce odehrává.
6. SimplePractice (nejlepší pro malé ordinace zabývající se behaviorálními poruchami)
SimplePractice je navržen speciálně pro samostatné a malé ordinace zabývající se behaviorálními poruchami. Jeho filozofií je jednoduchost nad hloubkou funkcí, což vám umožňuje zvládat plánování, dokumentaci, fakturaci a telemedicínu bez nutnosti administrativního personálu.
Telemedicína je základní součástí platformy, nikoli doplňkem, a videokonference lze spouštět přímo z vašeho kalendáře. Portál pro klienty umožňuje pacientům vyřizovat vlastní přijímací dokumentaci a rezervovat si termíny, což snižuje množství času stráveného komunikací, která vám zabírá celý den.
Nejlepší funkce SimplePractice
- Integrovaná telemedicína: Videokonference jsou hladce integrovány do platformy a nevyžadují samostatného dodavatele ani přihlášení.
- Klientský portál: samoobslužný portál pro klienty, kde mohou vyřizovat přijímací dokumentaci, rezervovat termíny a odesílat zabezpečené zprávy.
- Zjednodušené fakturace pojištění: Pokrývá základy podávání žádostí o pojištění, které potřebují samostatní lékaři, aniž by byly příliš složité.
Výhody a nevýhody SimplePractice
Výhody:
- Celá platforma je navržena pro lékaře, kteří provozují svou praxi bez administrativních pracovníků.
- Telemedicína funguje v rámci platformy hladce, nejde o neohrabanou integraci.
- Díky transparentním cenovým úrovním je sestavování rozpočtu snadné.
Nevýhody:
- Omezená škálovatelnost pro ordinace, které rostou nad rámec několika poskytovatelů
- Funkce pro fakturaci pojištění jsou ve srovnání se specializovanými platformami RCM základní.
- Možnosti přizpůsobení jsou záměrně omezené, aby byla zachována jednoduchost.
Ceny SimplePractice
- Starter: 24,50 $/měsíc po dobu 3 měsíců, poté 49 $/měsíc
- Essential: 39,50 $/měsíc po dobu 3 měsíců, poté 79 $/měsíc
- Plus: 49,50 $/měsíc po dobu 3 měsíců, poté 99 $/měsíc
Hodnocení a recenze SimplePractice
- G2: 4,1/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 600 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o SimplePractice?
Zde je recenze od recenzenta Capterra:
Bylo velmi snadné se ho naučit a používat. Moji poskytovatelé oceňují jednoduchou sekci poznámek, kde mohou dokumentovat své sezení. A podávání žádostí o proplacení pojišťovně je velmi jednoduché.
Zde je video, které vám představí některé užitečné nástroje, které mohou terapeutům snížit administrativní zátěž:
7. CureMD (nejlepší pro komplexní správu lékařské praxe založenou na cloudu)
Pokud ordinace používá oddělené systémy pro elektronické zdravotní záznamy, fakturaci a správu ordinace, je nutné data zadávat na více místech. To vede k chybám, ztrátě času a frustrujícím nesrovnalostem mezi klinickými záznamy a fakturačními požadavky. Tato rozptýlená práce znemožňuje efektivní provoz.
CureMD řeší tento problém pomocí komplexní cloudové platformy typu „vše v jednom“, která kombinuje elektronické zdravotní záznamy, správu praxe a fakturaci lékařských služeb do jediného jednotného systému. Jednou zadaná data plynule procházejí celým pracovním postupem, od dokumentace a kódování až po podání žádosti o úhradu.
Platforma využívá dokumentaci podporovanou umělou inteligencí, která pomáhá poskytovatelům rychleji vyplňovat poznámky tím, že navrhuje relevantní kódy a identifikuje mezery. Její integrovaná clearingová centrála zpracovává podávání a sledování žádostí o úhradu, zatímco ověřování nároků v reálném čase zachycuje problémy s pokrytím, než se stanou skutečným problémem.
Nejlepší funkce CureMD
- Sjednocené EHR, PM a fakturace: Všechny tři funkce sdílejí společnou datovou základnu, což eliminuje duplicitní zadávání údajů a zajišťuje, že klinická dokumentace podporuje fakturaci.
- Klinická dokumentace s podporou umělé inteligence: Systém navrhuje relevantní kódy a identifikuje mezery v dokumentaci, aby pomohl poskytovatelům efektivněji vyplňovat poznámky.
- Integrované clearingové centrum: Podávání žádostí, sledování a správa zamítnutých žádostí probíhá v rámci platformy, s ověřováním způsobilosti v reálném čase.
Výhody a nevýhody CureMD
Výhody:
- Skutečná integrace všeho v jednom snižuje počet chyb a eliminuje potíže spojené se správou samostatných systémů.
- Podpora dokumentace pomocí umělé inteligence pomáhá poskytovatelům efektivněji dokumentovat a přesně kódovat.
- Komplexní integrace clearingového centra zjednodušuje správu pohledávek.
Nevýhody:
- Komplexní sada funkcí vytváří pro nové uživatele určitou náročnost na osvojení.
- Implementace může u složitých praxí trvat několik měsíců.
- Ceny založené na nabídkách vyžadují prodejní rozhovory, aby bylo možné pochopit náklady.
Ceny CureMD
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze CureMD
- G2: 3,8/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 3,6/5 (více než 80 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o CureMD?
Zde je výňatek z recenze Capterra:
Poměrně snadné rozhraní, které se snadno používá a ovládá, pomáhá s fakturací a organizací dokumentů.
8. eClinicalWorks (nejlepší pro ordinace s více poskytovateli a více pobočkami)
eClinicalWorks je určen pro větší ordinace a zdravotnické systémy, které potřebují komplexní funkce EHR a správy ordinace. Zvládá složité operace s více poskytovateli a více lokalitami díky funkcím navrženým pro vysoký počet pacientů.
Díky integrovanému přístupu sdílejí klinická dokumentace, plánování, fakturace a zapojení pacientů společnou platformu. Nástroje pro správu zdraví populace jsou klíčovým rozlišovacím prvkem, který vám pomáhá identifikovat mezery v péči a spravovat chronické stavy u všech vašich pacientů.
Nejlepší funkce eClinicalWorks
- Správa zdraví populace: Zahrnuje nástroje pro identifikaci mezer v péči, správu chronických onemocnění a sledování měřítek kvality na podporu péče založené na hodnotách.
- Integrovaný elektronický zdravotní záznam a správa praxe: Klinické a administrativní funkce sdílejí společnou platformu, mezi nimiž data plynule proudí.
- Komplexní zapojení pacientů: Portál pro pacienty, možnosti telemedicíny a automatizované komunikační nástroje splňují moderní očekávání pacientů.
Výhody a nevýhody eClinicalWorks
Výhody:
- Vytvořeno pro zvládnutí složitosti velkých praxí s více pobočkami
- Silné nástroje pro zdraví populace podporují úspěch programů péče založených na hodnotách.
- Komplexní integrace snižuje složitost správy dodavatelů.
Nevýhody:
- Rozsáhlost platformy představuje pro nové zaměstnance značnou náročnost na zaučení.
- Implementace je složitá a nejvhodnější pro organizace s vyhrazenými IT zdroji.
- Někteří uživatelé uvádějí, že rozhraní působí zastarale ve srovnání s novějšími konkurenty.
Ceny eClinicalWorks
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze eClinicalWorks
- G2: 3,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 3,3/5 (více než 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o eClinicalWorks?
Zde je recenze od recenzenta G2:
Uživatelsky přívětivý, snadný přístup ke všem informacím, které můžeme mít na jednom místě. Je snadné jej implementovat do nových praxí a také snadné naučit nové zaměstnance. Zákaznická podpora je opravdu nadšená a vždy dostupná. Tento software používám denně, protože naše praxe používá software pro všechno. Je zde více než 10 funkcí, které se mi líbí.
9. PracticeSuite (nejlepší pro správu ordinací s více specializacemi)
PracticeSuite nabízí cloudovou platformu, která slouží jak lékařským praxím, tak fakturačním společnostem, které je podporují. Díky tomuto dvojímu zaměření dokáže zvládnout složité fakturační situace a poskytuje vám flexibilitu při změně fakturačního modelu bez nutnosti měnit software.
Platforma podporuje více specializací s konfigurovatelnými pracovními postupy. Mezi její funkce RCM patří kontrola nároků a správa zamítnutých žádostí, zatímco portál pro pacienty zajišťuje samoobslužné plánování a komunikaci.
Nejlepší funkce PracticeSuite
- Podpora dvojí praxe a fakturační společnosti: Platforma je navržena jak pro lékařské praxe, tak pro externí fakturační společnosti a nabízí flexibilitu ve způsobu správy vašeho příjmového cyklu.
- Komplexní funkce RCM: Funkce jako kontrola nároků, správa zamítnutých žádostí a podrobné finanční reporty poskytují nástroje pro efektivní správu příjmů.
- Podpora více specializací: Konfigurovatelné pracovní postupy a šablony vyhovují různým požadavkům specializací, aniž by bylo nutné používat samostatné platformy.
Výhody a nevýhody PracticeSuite
Výhody:
- Platforma podporuje jak interní, tak externí modely fakturace.
- Funkce pro fakturaci a správu pohledávek jsou komplexní a konkurují specializovaným platformám RCM.
- Cloudový přístup podporuje práci na dálku a provoz na více místech.
Nevýhody:
- Rozhraní může působit méně moderně než u některých konkurenčních produktů.
- Zkušenosti uživatelů s podporou při implementaci se mohou lišit.
- Ceny na základě nabídky vyžadují obchodní jednání, aby bylo možné získat podrobnosti o nákladech.
Ceny PracticeSuite
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze PracticeSuite
- G2: 4,2/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,0/5 (více než 30 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o PracticeSuite?
Zde je recenze od uživatele Capterra:
Dobrá cena, možnost integrace s celou řadou dalších programů/produktů
10. DrChrono (nejlepší pro zdravotnické týmy, které upřednostňují mobilní zařízení)
Týmy ve zdravotnictví potřebují řešení zaměřené na mobilní zařízení, které umožňuje skutečnou dokumentaci v místě péče a poskytuje plnou funkčnost na tabletech a smartphonech.
DrChrono byl vytvořen s důrazem na mobilní zařízení a disponuje rozhraním optimalizovaným pro iPad, které je přizpůsobeno pro dotykové ovládání. To umožňuje poskytovatelům zaznamenávat a spravovat úkoly přímo v místě péče, což zvyšuje efektivitu i zapojení pacientů.
Platforma kombinuje elektronické zdravotní záznamy (EHR) a správu ordinace s integrovaným fakturačním systémem. Nabízí také přizpůsobitelné lékařské formuláře a API pro ordinace, které disponují technickými zdroji pro vytvoření vlastních integrací.
Nejlepší funkce DrChrono
- Design přizpůsobený pro iPad: Platforma byla vytvořena pro mobilní zařízení, takže dotykové ovládání a mobilní pracovní postupy jsou přirozené a bez kompromisů.
- Přizpůsobitelné lékařské formuláře: Praxe si mohou vytvořit vlastní šablony dokumentace, které budou odpovídat konkrétním klinickým pracovním postupům.
- Přístup k API: Pro technicky zdatné ordinace umožňuje API vlastní integrace a pracovní postupy, které rozšiřují možnosti platformy.
Výhody a nevýhody DrChrono
Výhody:
- Poskytovatelé mohou kompletní klinické a administrativní pracovní postupy provádět na tabletech.
- Platforma je vysoce přizpůsobitelná, aby vyhovovala přesným potřebám pracovního postupu.
- API přátelské k vývojářům umožňuje vlastní integrace.
Nevýhody:
- Flexibilita vyžaduje více času na nastavení a konfiguraci než hotová řešení.
- Funkce fakturace nemusí být dostatečně robustní pro ordinace s komplexními potřebami v oblasti RCM.
- Někteří uživatelé uvádějí, že doba odezvy zákaznické podpory může být nejednotná.
Ceny DrChrono
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze DrChrono
- G2: 3,4/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,0/5 (více než 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o DrChrono?
Zde je recenze od recenzenta G2:
Líbí se mi systém reportování v DrChrono od EverHealth. Filtry opravdu usnadňují sledování pacientů, služeb, produktů a financí. Pomáhá zefektivnit řešení problémů, vytvářet marketingové kampaně a efektivně sledovat příjmy.
Přestaňte se topit v papírování a začněte se soustředit na pacienty
Výběr správného softwaru pro správu lékařské praxe závisí zcela na velikosti vaší praxe, specializaci a klíčových provozních výzvách. Specializované platformy jako athenahealth a NextGen Healthcare jsou ideální pro praxe, které vyžadují hlubokou klinickou integraci, zatímco jednodušší řešení jako SimplePractice a Tebra jsou perfektní pro samostatné lékaře, kteří ocení snadné použití.
Je velmi důležité najít řešení, které sníží administrativní zátěž a uvolní vaše zaměstnance pro péči o pacienty. Ať už se jedná o automatické připomínky schůzek nebo zefektivnění vyřizování nároků, nejlepším nástrojem je ten, který váš tým skutečně bude každý den používat.
Pro ordinace, které chtějí zavést pořádek do svých administrativních pracovních postupů – koordinaci zaměstnanců, sledování úkolů a automatizaci opakujících se procesů – nabízí ClickUp flexibilní základnu, která doplňuje specializovaný software pro zdravotnictví. Začněte zdarma a podívejte se, jak může správa pracovních postupů založená na umělé inteligenci snížit provozní chaos, který zpomaluje vaši ordinaci.
Často kladené otázky
Software pro správu ordinace zajišťuje administrativní funkce, jako je plánování a fakturace, zatímco systémy EHR spravují klinickou dokumentaci, jako jsou zdravotní záznamy pacientů a poznámky z návštěv. Mnoho moderních platforem integruje obojí, ale v ordinaci slouží k různým základním účelům.
Obecné nástroje pro správu projektů, jako je ClickUp, mohou efektivně spravovat administrativní pracovní postupy a koordinaci zaměstnanců. Nenahrazují však specializované funkce, jako je fakturace lékařských služeb nebo klinická dokumentace, takže nejlepším přístupem je často kombinace obou typů softwaru.
Umělá inteligence automatizuje opakující se úkoly, jako jsou připomenutí schůzek a kontrola nároků. Pokročilejší umělá inteligence může také pomáhat s klinickou dokumentací tím, že navrhuje kódy a shrnuje informace o pacientech, čímž snižuje manuální práci, která zabírá čas personálu.
Malé ordinace by se měly zaměřit na základní provozní potřeby: spolehlivé plánování s automatickými připomenutími, jednoduché fakturace, nástroje pro komunikaci s pacienty a přístupnost založená na cloudu. Snadné použití je často důležitější než dlouhý seznam podnikových funkcí, které nebudete používat.