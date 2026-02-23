10 nejlepších nástrojů umělé inteligence pro růstové vedení k navýšení tržeb

Během měsíční synchronizace růstu vypadaly dashboardy slibně. CAC byl stabilní. Počet nových registrací stoupal.
Když se však finanční ředitel zeptal: „Které iniciativy ovlivnily tržby a které pouze metriky?“, odpovědi byly nejasné.
Proč? Data placených médií jsou uložena v jednom nástroji. Metriky aktivace produktů jsou v jiném. Informace o prodejním procesu jsou uloženy v CRM zprávách. Experimenty v oblasti růstu jsou sledovány v prezentacích, tabulkách a vláknech Slacku.
Data existují, ale jsou roztříštěna mezi různé dashboardy, tabulky a nástroje.
S rostoucím počtem akvizičních kanálů, složitějšími životními cykly a vyššími cíli v oblasti tržeb stojí vedoucí pracovníci před výzvou zajistit přehlednost těchto systémů.
Dále se podíváme na nástroje umělé inteligence pro vedení růstu, které sjednocují roztříštěné poznatky, urychlují experimentování a propojují každou iniciativu s dopadem na tržby. 📈
Co byste měli hledat v nástrojích umělé inteligence pro vedení růstu?
Existuje několik základních funkcí, které by každý vedoucí pracovník v oblasti růstu měl zhodnotit, než se rozhodne pro konkrétní platformu:
- Sjednocení dat v rámci celého funnelu: Hledejte platformy, které využívají datové poznatky kombinací údajů o používání produktů, marketingové interakci, záznamech CRM a tržbách, což umožňuje lepší rozhodování bez ručního slaďování.
- Akceschopnost zabudovaná do poznatků: Zajistěte, aby se poznatky přímo promítly do akce, a podpořte tak prioritizaci, směrování a provádění řízené umělou inteligencí v rámci stávajících systémů.
- Sdílené metriky a definice: Vyberte nástroje, které sjednotí mezifunkční týmy kolem stejných definic, abyste se vyhnuli organizačním problémům způsobeným rozporuplnými interpretacemi.
- Hloubka integrace, nejen šířka: Zaměřte se na integraci AI, která začleňuje poznatky do pracovních postupů, místo aby je izolovala v dashboardu.
- Přiřazení a viditelnost na úrovni příjmů: Propojte behaviorální data s výsledky, abyste mohli vyhodnotit dopad na organizační cíle.
- Bezpečnost, soulad s předpisy a správa: Zajistěte, aby správa podporovala zavádění AI v širokém měřítku, zejména při práci s údaji zákazníků a externími zainteresovanými stranami.
- Kontextová AI: Nástroj generativní AI by měl rozumět vašemu růstovému prostředí, nejen izolovaně odpovídat na dotazy. Měl by uvažovat na základě vašich experimentů, metrik, historie kampaní, aktualizací CRM a signálů o produktech s plným zachováním kontextu.
📮 ClickUp Insight: Pouze 10 % respondentů našeho průzkumu pravidelně používá automatizační nástroje a aktivně hledá nové příležitosti k automatizaci.
To poukazuje na významný nevyužitý potenciál pro zvýšení produktivity: většina týmů se stále spoléhá na manuální práci, kterou by bylo možné zefektivnit nebo eliminovat.
AI agenti ClickUp usnadňují vytváření automatizovaných pracovních postupů, i když jste automatizaci nikdy předtím nepoužívali. Díky šablonám typu plug-and-play a příkazům založeným na přirozeném jazyce je automatizace úkolů dostupná pro všechny členy týmu!
💫 Skutečné výsledky: Společnost QubicaAMF zkrátila dobu potřebnou pro vytváření reportů o 40 % díky dynamickým dashboardům a automatizovaným grafům ClickUp, které proměnily hodiny ruční práce v přehledy v reálném čase.
Přehled nejlepších nástrojů umělé inteligence pro vedení růstu
Zde je přehled nejlepších nástrojů umělé inteligence a jejich srovnání na základě jejich schopnosti poskytovat klíčové informace, zlepšovat výkonnost týmu a podporovat potenciál vedení:
|Nástroj
|Klíčové funkce
|Nejlepší pro
|Ceny*
|ClickUp
|Řízení práce, mezifunkční plánování, řídicí panely, automatizace, dokumenty, sledování cílů
|Funkčně propojené týmy řídící plánování a realizaci v jednom systému
|Navždy zdarma; možnost přizpůsobení pro podniky
|6sense
|Údaje o záměrech na úrovni účtu, modelování nákupní fáze, koordinace reklam a oslovování zákazníků
|Týmy B2B, které upřednostňují a oslovují cílené účty s vysokým záměrem
|K dispozici je bezplatný tarif, ceny na míru.
|ZoomInfo
|Databáze kontaktů B2B, záměr kupujícího, prodejní kadence, inteligence konverzace
|Prodejní týmy provádějící velkoobjemové odchozí hovory a vyhledávání potenciálních zákazníků
|Ceny na míru
|HubSpot
|CRM, automatizace marketingu, generování obsahu, reporting, asistenti AI
|Rostoucí týmy provozující CRM, marketing a prodej na jedné platformě
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify od 20 USD/měsíc na uživatele.
|Adobe Marketo Engage
|Automatizace marketingu, multi-touch atribuce, hodnocení potenciálních zákazníků, koordinace kampaní
|Týmy B2B, které řídí dlouhé prodejní cykly a komplexní kampaně
|Ceny na míru
|Amplitude
|Analýza produktů, behaviorální poznatky, analýza založená na AI, podpora experimentování
|Produktové a růstové týmy zaměřené na retenci a analýzu chování
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify od 61 $/měsíc.
|Salesforce
|CRM, analýza příjmů, agenti AI, analytika, automatizace pracovních postupů
|Velké organizace spravující složité příjmy a pracovní postupy zákazníků
|Placené tarify od 25 $/měsíc na uživatele
|Clay
|Obohacování dat, webový výzkum pomocí AI, vytváření seznamů odchozích kontaktů, sekvencování
|Štíhlé týmy GTM rychle vytvářejí cílené seznamy potenciálních zákazníků
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify od 149 $/měsíc.
|Drift
|AI chatovací agenti, rezervace schůzek, kvalifikace potenciálních zákazníků, analýza konverzací
|Týmy B2B, které přeměňují návštěvníky webových stránek s vysokým záměrem
|Ceny na míru
|Dynamic Yield
|Personalizace, experimentování, optimalizace zkušeností napříč kanály
|Týmy přizpůsobující webové stránky, aplikace a obchodní zážitky
|Ceny na míru
Nejlepší nástroje umělé inteligence pro vedení růstu
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Neexistuje jediný nejlepší nástroj AI pro vedení růstu. Správná volba závisí na tom, jak vaše týmy fungují, jak data proudí stávajícími systémy a jak efektivně je role AI definována v rámci programů rozvoje vedení.
Níže najdete náš přehled nejlepších nástrojů umělé inteligence, které vám mohou být užitečné:
1. ClickUp (nejlepší pro mezifunkční týmy, které plánují a sledují práci v jednom systému)
Začněme s oblíbeným interním nástrojem: ClickUp pro marketingové týmy. Přináší plánování, spolupráci, dokumentaci a realizaci v propojeném pracovním prostoru, čímž eliminuje rozptýlenou práci.
Čím se liší od ostatních nástrojů v tomto seznamu? Jako první konvergovaný AI pracovní prostor na světě je ClickUp AI přímo integrován do dokumentů, chatu, tabulek a dalších nástrojů. Můžete shrnout diskuse, vytvářet plány a přecházet od vizuálních prvků k akci bez nutnosti přepínání kontextu.
Podívejme se na některé z jeho klíčových funkcí konvergence AI:
Kontextová AI ve vašem pracovním prostoru
ClickUp Brain je integrován do vaší práce a rozumí kontextu vašich úkolů, dokumentů, komentářů a projektových dat.
Kontextová AI poskytuje odpovědi s ohledem na práci, shrnuje aktivity v pracovním prostoru, detekuje překážky a generuje obsah na základě vašich skutečných pracovních dat.
Můžete jej použít pro tyto marketingové případy (mezi mnoha jinými):
- Automatizované souhrny kampaní: Zadejte dotaz „Shrňte naše nejnovější úkoly kampaně za 4. čtvrtletí, včetně pokroku, klíčových překážek a dalších kroků“ a nástroj vyhledá stav úkolů, komentářů a dokumentů.
- Informace o zpětné vazbě napříč kanály: Vložte zpětnou vazbu ke kampani nebo tabulky s výkonností a poté zadejte příkaz „Zvýrazněte hlavní trendy v názorech uživatelů a doporučené opravy. “ Surová data se tak promění v praktické informace bez nutnosti ruční analýzy.
- Okamžitá podpora obsahu: Použijte ClickUp Brain k napsání e-mailů, popisků na sociálních sítích nebo dokonce e-mailů podpory.
Nechte AI Super Agents udělat za vás rutinní práci.
AI Super Agents od ClickUp jsou AI kolegové, kteří se přizpůsobují změnám ve vašem pracovním prostoru a jednají na základě vašich pokynů. Mohou monitorovat prostory, odpovídat na dotazy, vytvářet úkoly a organizovat práci s minimálním dohledem.
Můžete je například použít pro:
- Monitorování experimentů s okamžitou zpětnou vazbou: Nastavte agenta, aby sledoval metriky aktivace, retence nebo konverze a upozorňoval vlastníky, když výkon klesne pod prahovou hodnotu.
- Upozornění na dopad na tržby: Vytvořte agenta, který upozorní na změny v pipeline, stagnaci obchodů nebo výkyvy CAC a automaticky přiřadí následné akce správnému vlastníkovi růstu.
- Spouštěče mezifunkčního sladění: Nakonfigurujte agenta tak, aby detekoval aktualizace produktů, spuštění kampaní nebo změny cen a automaticky generoval úkoly pro příslušné týmy.
Zde je ukázka toho, jak vypadá agent AI pro sociální média v akci 👇
Jednotná AI pracovní plocha pro veškerou vaši práci
Využijte sílu ClickUp Brain a ClickUp Agents mimo ClickUp v dedikované desktopové aplikaci AI. Sjednoťte vyhledávání, modely AI a kontext ze všech připojených aplikací pomocí ClickUp Brain MAX. Ukončete rozšiřování AI tím, že sjednotíte několik nejnovějších modelů AI do jedné aplikace a zobrazíte pracovní kontext, kdykoli to potřebujete.
Získáte:
- Sjednocené vyhledávání napříč nástroji: Vyhněte se přepínání mezi Figma, Google Drive a ClickUp díky Enterprise AI Search.
- Přístup k několika externím modelům umělé inteligence: Není třeba používat různé modely LLM pro nesčetné množství úkolů, získejte přístup k ChatGPT, Claude, Gemini a dalším v centralizovaném pracovním prostoru.
- Hlasové zadávání úkolů: Pomocí funkce ClickUp Talk to Text můžete diktovat poznámky z jednání nebo nápady na kampaně. BrainGPT promění vaše myšlenky v konkrétní úkoly, aniž byste museli psát.
- Přehled napříč aplikacemi: Požádejte o „Shrnutí konkurenčních trendů z nedávných webových stránek a zdrojů odkazů“ a Brain MAX vám poskytne průzkum trhu s citacemi odkazujícími na vaše dokumenty týkající se strategie růstového marketingu.
Proměňte roztříštěné nápady na růst v experimenty zaměřené na zvýšení příjmů.
Šablona Growth Experiments Whiteboard od ClickUp poskytuje vašemu týmu vizuální systém, který umožňuje přecházet od nápadů k analýzám bez ztráty kontextu.
Řeší chaos při správě experimentů napříč prezentacemi, tabulkami a vlákny Slacku tím, že vše centralizuje do jednoho kolaborativního pracovního postupu.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Jasná struktura založená na fázích: Organizujte experimenty v rámci ideace, plánování, implementace, testování a analýzy, aby se nic nezaseklo uprostřed procesu.
- Vizuální stanovení priorit: Na první pohled zjistíte, které sázky na růst jsou aktivní, zpožděné nebo připravené k zavedení, aniž byste museli prohledávat zprávy.
- Meziodvětvová koordinace: Týmy produktového, marketingového a obchodního oddělení spolupracují na jednom sdíleném plátně namísto samostatných nástrojů.
Převádějte data na jasné informace o růstovém vedení
Jako vedoucí pracovník v oblasti růstu potřebujete rychlý způsob, jak proměnit roztříštěné signály o výkonu ve strukturované poznatky, které můžete sdílet se zainteresovanými stranami.
Šablona analytické zprávy ClickUp konsoliduje metriky výkonu, jako jsou data o relacích, pohyb v trychtýři a signály kampaně, do přehledných informací pro vedoucí pracovníky.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Struktura připravená pro vedení: Prezentujte celkový počet relací, trendy, rozdělení provozu a změny výkonu ve formátu, který vedení může zkontrolovat na první pohled.
- Standardizovaná frekvence reportování: Eliminujte jednorázové tabulky a vytvořte opakovatelný týdenní nebo měsíční rytmus analýz.
- Signál nad šumem: Zdůrazněte významné změny, jako jsou výkyvy, poklesy a změny kanálů, místo toho, abyste zainteresované strany zahlcovali surovými exporty.
Nejlepší funkce ClickUp
- Proměňte diskuse o růstu v konkrétní kroky pomocí ClickUp Chat. Propojte živé konverzace s úkoly, experimenty a metrikami, aby se zpětná vazba v reálném čase promítla přímo do realizace.
- Centralizujte experimentální zprávy, hypotézy růstu, modely výnosů a postmortální analýzy v ClickUp Docs, které zůstávají propojené s úkoly a dashboardy.
- Vizuálně mapujte trychtýře, životní cykly a experimentální plány. Používejte kolaborativní tabule ClickUp Whiteboards k testování růstových iniciativ, než do nich investujete technické nebo marketingové zdroje.
- Spouštějte automaticky následné experimenty, metrická upozornění, změny vlastnictví a pracovní postupy životního cyklu pomocí automatizací ClickUp.
- Synchronizujte CRM, analytiku, reklamní platformy a produktová data, aby signály týkající se akvizice, aktivace a výnosů byly soustředěny v jedné operační vrstvě pomocí integrace ClickUp.
- Pomocí panelů ClickUp Dashboards vytvořte řídicí centra růstu v reálném čase, která konsolidují metriky akvizice, aktivace, retence a výnosů do jednoho jednotného zobrazení.
Omezení ClickUp
- Na pokročilé funkce je třeba si chvíli zvykat.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 850 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Uživatel G2 říká:
ClickUp sdružuje všechny naše úkoly, dokumenty, cíle a sledování času do jednoho jednotného pracovního prostoru. Používáme jej od roku 2018 a je neuvěřitelně flexibilní pro správu interních pracovních postupů i projektů klientů. Přizpůsobitelné zobrazení (seznam, tabule, kalendář atd.) a podrobné možnosti automatizace nám každý týden ušetří hodiny práce. Navíc časté aktualizace funkcí ukazují, že se vážně snaží platformu vylepšovat.
ClickUp sdružuje všechny naše úkoly, dokumenty, cíle a sledování času do jednoho jednotného pracovního prostoru. Používáme jej od roku 2018 a je neuvěřitelně flexibilní pro správu interních pracovních postupů i projektů klientů. Přizpůsobitelné zobrazení (seznam, tabule, kalendář atd.) a podrobné možnosti automatizace nám každý týden ušetří hodiny práce. Navíc časté aktualizace funkcí ukazují, že se vážně snaží platformu vylepšovat.
2. 6sense (nejlepší pro týmy B2B, které upřednostňují cílové účty pomocí údajů o záměru)
6sense je platforma ABM, která sjednocuje vaše webové, reklamní, e-mailové a prodejní údaje do jediného systému podporujícího AI.
Poskytuje prediktivní analytiku, která pomáhá vedoucím pracovníkům, jako jste vy, předvídat poptávku a připravit vedoucí pracovníky k tomu, aby mohli jednat dříve v nákupním cyklu.
6sense umožňuje automatizovanou koordinaci. Například na základě fáze nákupu účtu (např. povědomí vs. rozhodnutí) může platforma automaticky zaregistrovat kontakty do specializovaných e-mailových sekvencí nebo upozornit zástupce, aby zavolal.
6sense dokáže také identifikovat společnosti, které provádějí výzkum v utajeném režimu, dlouho předtím, než vyplní formulář nebo kontaktují obchodní oddělení. Dělá to tak, že koreluje fragmentované signály, jako jsou IP data, soubory cookie a spotřeba obsahu.
Nejlepší funkce 6sense
- Rozdělte výdaje na reklamu mezi LinkedIn, Meta, Google a programatické kanály na základě toho, které účty přecházejí do nákupního režimu v reálném čase.
- Detekujte signály nákupu, upřednostňujte účty, které vykazují skutečný záměr nákupu, doručujte relevantní zprávy a spojte se s kupujícími během jejich fáze výzkumu.
- Automatizujte sledování specifické pro danou roli ještě v den ukončení akce, aby každý účastník obdržel relevantní informace bez exportu CSV, čištění seznamů nebo jednorázových pracovních postupů.
Omezení 6sense
- Počáteční konfigurace a vytváření zpráv jsou považovány za výzvy, které vyžadují značné úsilí a odborné znalosti, aby bylo možné plně využít jejich potenciál.
Ceny 6sense
- Bezplatná zkušební verze
- Ceny pro podniky
Hodnocení a recenze 6sense
- G2: 4,2/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 25 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o 6sense?
Uživatel G2 říká:
6sense poskytuje výkonná data o záměrech a prediktivní informace, které pomáhají upřednostnit účty s vysokou hodnotou a efektivněji zaměřit prodejní a marketingové úsilí. Informace o účtech, přehled o fázi nákupu a segmentační schopnosti umožňují lepší zacílení a personalizaci. Dobře se také integruje s CRM, což zefektivňuje sledování výkonu.
6sense poskytuje výkonná data o záměrech a prediktivní informace, které pomáhají upřednostnit účty s vysokou hodnotou a efektivněji zaměřit prodejní a marketingové úsilí. Informace o účtech, přehled o fázi nákupu a segmentační schopnosti umožňují lepší zacílení a personalizaci. Dobře se také integruje s CRM, což zefektivňuje sledování výkonu.
👀 Věděli jste? Podle globální studie, do které se zapojilo více než 1 200 vedoucích pracovníků v oblasti vzdělávání a rozvoje a funkčních vedoucích pracovníků, je jednou z nejvýznamnějších výzev v oblasti vedení v současné době rozvoj vedoucích pracovníků, kteří jsou schopni přijmout neustálé změny a propojit poznatky založené na datech s výsledky růstu.
3. ZoomInfo Sales (nejlepší pro prodejní týmy, které vyhledávají potenciální zákazníky a provádějí velkoobjemové odchozí hovory)
Chcete vytvořit databázi účtů na základě profilů ideálních zákazníků (ICP) a oslovit relevantní osoby s rozhodovací pravomocí? ZoomInfo Sales, software pro vyhledávání potenciálních zákazníků v oblasti B2B, vám pomůže řešit běžné reálné výzvy při vyhledávání potenciálních zákazníků.
Získáte přístup k více než 70 milionům přímých telefonních čísel a více než 174 milionům ověřených e-mailových adres.
Prostřednictvím modulů Engage/Chorus zaznamenává a přepisuje ZoomInfo Sales každou obchodní schůzku. Poté pomocí AI sleduje rizika obchodu (např. zmínku o konkurenci) nebo signály nákupu (např. otázky týkající se cen).
Kromě záměrů založených na klíčových slovech vyniká ZoomInfo také spouštěči založenými na událostech. Upozorňuje váš tým na změny v účtech ICP. Můžete například zjistit, že společnost získala 50 milionů dolarů, najala nového marketingového ředitele nebo přidala do svého portfolia produkt konkurence. To umožňuje vašemu týmu přijmout včasná a relevantní opatření.
Nejlepší funkce ZoomInfo Sales
- Navrhujte a provozujte vícekanálové prodejní cykly prostřednictvím telefonu a e-mailu z jediného pracovního postupu.
- Analyzujte interakce se zákazníky, pochopte, proč jsou obchody uzavřeny nebo ztraceny, a předpovídejte pipeline pomocí robustní analýzy dat.
- Využijte záměr kupujícího, aktivitu na webu, hodnocení vhodnosti a rozšíření ZoomInfo pro Chrome k identifikaci a prioritizaci účtů s nejvyšší pravděpodobností konverze.
Omezení prodeje ZoomInfo
- Importování záznamů do CRM, přiřazování zástupců nebo označování kampaní může být zdlouhavé a neintuitivní.
Ceny ZoomInfo Sales
- ZoomInfo Professional: Ceny na míru
- Copilot Advanced: Ceny na míru
- Copilot Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze ZoomInfo Sales
- G2: 4,5/5 (více než 8 930 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ZoomInfo Sales?
Uživatel G2 říká:
ZoomInfo zlepšuje naše prodejní a marketingové aktivity tím, že nám poskytuje komplexní zdroj kontaktních informací o maloobchodnících a prodejcích potravin, se kterými aktivně hledáme možnosti spolupráce. Program je snadno použitelný. ZoomInfo používáme každý den a stalo se součástí našich procesů. Díky nastavitelným automatizacím jsme informováni o potenciálních zákaznících dříve než naše konkurence.
ZoomInfo zlepšuje naše prodejní a marketingové aktivity tím, že nám poskytuje komplexní zdroj kontaktních informací o maloobchodnících a prodejcích potravin, se kterými aktivně hledáme možnosti spolupráce. Program je snadno použitelný. ZoomInfo používáme každý den a stalo se součástí našich procesů. Díky nastavitelným automatizacím jsme informováni o potenciálních zákaznících dříve než naše konkurence.
4. HubSpot (nejlepší pro rostoucí týmy, které provozují CRM, marketing a prodej na jedné platformě)
HubSpot je cloudová platforma CRM, která centralizuje marketingová, prodejní a zákaznická data, což usnadňuje integraci AI do každodenních pracovních postupů souvisejících s příjmy.
Díky Smart CRM můžete definovat vlastní objekty, události, pravidla bodování a výpočty, abyste mohli modelovat fungování vaší firmy.
Záznamy jsou automaticky obohacovány o data z e-mailů, hovorů, aktivity na webových stránkách a vlastního datového souboru HubSpot, takže profily zůstávají aktuální bez nutnosti ručních aktualizací.
Kromě toho můžete HubSpot klást otázky v běžném jazyce napříč záznamy CRM, konverzacemi, dokumenty a připojenými zdroji a získat odpovědi okamžitě, aniž byste museli přepínat mezi nástroji nebo čekat na zprávy.
Nejlepší funkce HubSpot
- Spojte data od prvních a třetích stran a udržujte je synchronizovaná napříč vaším stackem díky obousměrné integraci v reálném čase napříč cloudovým úložištěm a více než 100 nástroji.
- Pomocí agentů obsahu vytvářejte vysoce kvalitní vstupní stránky a blogy a poté jednotlivé prvky kombinujte do různých formátů v souladu s vaší značkou.
- Vytvářejte sofistikované toky hovorů s interaktivními telefonními stromy s hlasovou odezvou a umožněte směrování a přesměrování týmů.
Omezení HubSpot
- Ceny rychle rostou s tím, jak roste vaše databáze, velikost týmu a potřeby automatizace, což z platformy činí obrovskou dlouhodobou investici.
Ceny HubSpot
- Zdarma
- Starter: Cena začíná na 20 USD/měsíc na uživatele
- Profesionální: Cena začíná na 100 USD/měsíc na uživatele
- Enterprise: Cena začíná na 150 USD/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze HubSpot
- G2: 4,4/5 (více než 34 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 4 400 recenzí)
Co říkají o HubSpotu skuteční uživatelé?
Uživatel G2 říká:
Hlavní výhodou HubSpotu je jeho komplexní ekosystém typu „vše v jednom“. Automatizační pracovní postupy jsou velmi intuitivní, což nám umožňuje efektivně pečovat o potenciální zákazníky, aniž bychom museli neustále zasahovat ručně. Obzvláště oceňuji, jak hladce se nástroj pro tvorbu vstupních stránek propojuje s našimi analytickými nástroji a poskytuje jasný přehled o cestě našich zákazníků v reálném čase. Skutečně překlenuje propast mezi našimi marketingovými snahami a výsledky založenými na datech.
Hlavní výhodou HubSpotu je jeho komplexní ekosystém typu „vše v jednom“. Automatizační pracovní postupy jsou velmi intuitivní, což nám umožňuje efektivně pečovat o potenciální zákazníky, aniž bychom museli neustále zasahovat ručně. Obzvláště oceňuji, jak hladce se nástroj pro tvorbu vstupních stránek propojuje s našimi analytickými nástroji a poskytuje jasný přehled o cestě našich zákazníků v reálném čase. Skutečně překlenuje propast mezi našimi marketingovými snahami a výsledky založenými na datech.
5. Marketo Engage (nejlepší pro B2B týmy, které spravují dlouhé prodejní cykly a komplexní kampaně)
Jako vedoucí pracovník v oblasti růstu se vás často ptají: „Můžeme vysledovat, kolik dolarů z marketingových výdajů se promítlo do skutečných výnosů?“ Marketo Engage, platforma pro automatizaci marketingu založená na umělé inteligenci, pomáhá odstranit mezery v atribuci a zároveň zlepšuje sledování pokroku v dlouhých prodejních cyklech.
Pomocí něj můžete spravovat akvizice a péči o zákazníky napříč kanály, využívat nativní integrace CRM k synchronizaci prodejních a marketingových dat a rozvíjet předvídatelné prodejní kanály.
Pro začínající lídry nabízí špičkovou technologii Multi-Touch Attribution (MTA). Sleduje každý kontaktní bod, od prvního anonymního kliknutí na reklamu až po závěrečný předprodejní webinář, a přiřazuje jej k výnosům v systému CRM.
Aby se zabránilo odchýlení od značky a rozšiřování jednorázových kampaní, Marketo také poskytuje šablony programů a funkce klonování. To znamená, že centrální tým může definovat perfektní program webinářů a regionální nebo produktové týmy jej mohou klonovat a měnit pouze proměnné, jako je datum, řečník nebo segment.
Nejlepší funkce Marketo Engage
- Koordinujte jednorázové a opakované e-mailové kampaně nebo je odesílejte na základě chování zákazníků v reálném čase, změn v publiku a aktualizací vašeho CRM.
- Vytvářejte vícestupňové zákaznické cesty na základě briefů, textu, obrázků nebo hlasových pokynů, abyste výrazně zkrátili dobu přípravy kampaně a urychlili uvedení produktu na trh.
- Sledujte signály vysoké hodnoty zájmu potenciálních zákazníků, jako jsou sledovaná videa nebo vyplněné průzkumy, a využijte je k přesné segmentaci napříč kanály.
Omezení Marketo Engage
- Platforma je provozně náročná a často vyžaduje specializovaného pracovníka marketingu, který se věnuje pouze jejímu provozu, což ji činí nepraktickou pro menší organizace.
Ceny Marketo Engage
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Marketo Engage
- G2: 4,1/5 (více než 3 000 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 700 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Marketo Engage?
Uživatel G2 říká:
Na Adobe Marketo Engage se mi nejvíce líbí jeho výkon a kontrola nad automatizací B2B marketingu. Zvládá komplexní správu potenciálních zákazníků, bodování, sledování životního cyklu a vícefázovou péči mnohem lépe než lehčí nástroje, zejména pro organizace s dlouhými prodejními cykly a více kontaktními body. Flexibilita inteligentních seznamů, inteligentních kampaní a tokenů umožňuje vytvářet vysoce přizpůsobenou automatizaci a zároveň zachovat její škálovatelnost.
Na Adobe Marketo Engage se mi nejvíce líbí jeho výkon a kontrola nad automatizací B2B marketingu. Zvládá komplexní správu potenciálních zákazníků, bodování, sledování životního cyklu a vícefázovou péči mnohem lépe než lehčí nástroje, zejména pro organizace s dlouhými prodejními cykly a více kontaktními body. Flexibilita inteligentních seznamů, inteligentních kampaní a tokenů umožňuje vytvářet vysoce přizpůsobenou automatizaci a zároveň zachovat její škálovatelnost.
6. Amplitude AI (nejlepší pro produktové týmy analyzující chování a zlepšující retenci)
Amplitude AI je analytická platforma AI, která vám pomáhá sledovat, vizualizovat a analyzovat chování uživatelů na webu a v mobilních aplikacích.
Nejprve provede sémantické vyhledávání ve stávajících dashboardech a dokumentaci vaší společnosti. Pokud tedy například kolega již tento graf vytvořil, zobrazí vám jeho verzi, aby byla zajištěna jediná platná verze.
Amplitude vám také poskytuje přístup k agentům růstu, kteří fungují jako digitální kolegové. Stanovíte si cíl (např. zvýšit retenci D7 pro segment vzdělávání). Agent pak automaticky sleduje chování, identifikuje body tření a navrhuje konkrétní A/B testy nebo úpravy funkčních příznaků.
Automated Insights od Amplitude napodobuje odborného analytika. Pokud například klesne konverze při placení o 15 %, AI vás na to upozorní a také propojí volání nástrojů – zkontroluje nedávné příznaky funkcí, marketingové kampaně a kohorty specifické pro dané zařízení – aby zjistila důvod.
Nejlepší funkce Amplitude AI
- Vyhledávejte údaje o produktech a růstu v jednoduchém jazyce a okamžitě vizualizujte odpovědi v grafech a tabulkách, čímž odstraníte závislost na analytiků při každodenním rozhodování.
- Automaticky normalizujte UTM a referery do čistých kanálů a vytvořte tak spolehlivý základ pro analýzu akvizic.
- Sledujte návratnost investic do reklamy v Google, Meta a vašem datovém skladu, abyste mohli lépe rozhodovat o přerozdělování rozpočtu.
Omezení Amplitude AI
- Některé cenové plány omezují vizualizace na jednoroční období, což omezuje možnost přehledného zobrazení dlouhodobého výkonu a víceletých trendů.
Ceny Amplitude AI
- Starter: Zdarma
- Plus: Cena začíná na 61 USD/měsíc
- Růst: Individuální ceny
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Amplitude AI
- G2: 4,5/5 (více než 3 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (65+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Amplitude AI?
Uživatel G2 říká:
Líbí se mi, že Amplitude Analytics je velmi výkonný nástroj, který sbírá obrovské množství dat a zpracovává je do přehledných dashboardů. Oceňuji, že mohu sledovat, které funkce konkrétní zákazníci používají a které ne, a získat tak celkový přehled o tom, jak je náš nástroj využíván.
Líbí se mi, že Amplitude Analytics je velmi výkonný nástroj, který sbírá obrovské množství dat a zpracovává je do přehledných dashboardů. Oceňuji, že mohu sledovat, které funkce konkrétní zákazníci používají a které ne, a získat tak celkový přehled o tom, jak je náš nástroj využíván.
7. Salesforce (nejlepší pro velké organizace spravující složité pracovní postupy v oblasti výnosů)
Chcete mít 360stupňový přehled o cestě zákazníka? Zvažte použití Salesforce, cloudového CRM systému.
Když jsou signály vašeho produktu propojeny se Salesforce, stává se z něj systém záznamů v reálném čase. Akce koncového zákazníka v aplikaci se mohou během několika okamžiků promítnout do jeho profilu. To vašemu týmu v přímém kontaktu se zákazníky poskytuje okamžitý přehled o aktuálním chování.
To znamená, že oslovování zákazníků může být založeno na tom, co se právě stalo, a ne na datech z minulého týdne. Salesforce také využívá umělou inteligenci Einstein k přechodu od deskriptivní analýzy (co se stalo) k prediktivním poznatkům (co se stane).
Identifikuje rizikové obchody dříve, než dojde k jejich ztrátě, a identifikuje úspěšné vzorce od nejlepších pracovníků, které lze kodifikovat v rámci celého týmu za účelem úpravy iniciativ růstu vedených produkty.
Na rozdíl od běžných chatbotů mohou agenti Salesforce Agentforce provádět úkoly v rámci CRM, jako je kvalifikace potenciálního zákazníka, vyhledávání finančních zpráv společnosti, aktualizace fáze obchodu a vypracování smlouvy na míru.
Nejlepší funkce Salesforce
- Hladce zapojujte partnery, spouštějte společné kampaně a spravujte měny mezi partnery a vašimi programy z jediného systému.
- Využijte AI agenty k automatickému shrnutí řešení případů a vytvoření znalostní báze, čímž od prvního dne zlepšíte výkonnost první linie.
- Streamujte CRM analytiku do Slacku, abyste mohli vyhledávat, sdílet a diskutovat o poznatcích prostřednictvím automatických odběrů a upozornění v reálném čase.
Omezení Salesforce
- Velké implementace s vysokou mírou automatizace na platformě mohou mít problémy s latencí nebo stabilitou, pokud nejsou toky a procesy pečlivě optimalizovány.
Ceny Salesforce
- CRM: Salesforce Starter: 25 $/měsíc na uživatele Salesforce Pro: 100 $/měsíc na uživatele
- Salesforce Starter: 25 USD/měsíc na uživatele
- Salesforce Pro: 100 $/měsíc na uživatele
- Analytika: Tableau: 75 $+/měsíc na uživatele CRM Analytics: 140 $+/měsíc na uživatele Revenue Intelligence: 250 $/měsíc na uživatele
- Tableau: 75 $+/měsíc na uživatele
- CRM Analytics: 140 $+/měsíc na uživatele
- Revenue Intelligence: 250 USD/měsíc na uživatele
- Einstein: Ceny na míru
- Salesforce Starter: 25 USD/měsíc na uživatele
- Salesforce Pro: 100 $/měsíc na uživatele
- Tableau: 75 $+/měsíc na uživatele
- CRM Analytics: 140 $+/měsíc na uživatele
- Revenue Intelligence: 250 USD/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Salesforce
- G2: 4,5/5 (více než 3 800 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 380 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Salesforce?
Uživatel G2 říká:
Platforma Salesforce je nedílnou součástí mých každodenních činností a pomáhá mi udržovat pořádek a efektivitu. Oceňuji její schopnost centralizovat všechny informace o zákaznících, díky čemuž je správa případů snazší a přehlednější. Líbí se mi, jak mohu vytvářet a spravovat požadavky zákazníků, což usnadňuje sledování a organizaci všeho. Umožňuje mi to stanovovat priority úkolů, sledovat stav každého případu a udržovat jasnou komunikaci se zákazníky a interními týmy.
Platforma Salesforce je nedílnou součástí mých každodenních činností a pomáhá mi udržovat pořádek a efektivitu. Oceňuji její schopnost centralizovat všechny informace o zákaznících, díky čemuž je správa případů snazší a přehlednější. Líbí se mi, jak mohu vytvářet a spravovat požadavky zákazníků, což usnadňuje sledování a organizaci všeho. Umožňuje mi to stanovovat priority úkolů, sledovat stav každého případu a udržovat jasnou komunikaci se zákazníky a interními týmy.
👀 Věděli jste? Koncept „virality“ existoval dlouho před vznikem sociálních médií. Na počátku 20. století byly studovány modely šíření informací ústním podáním spolu s epidemiologií, což formovalo pozdější chápání referenčních smyček a síťových efektů marketingovými odborníky.
8. Clay (nejlepší pro malé týmy GTM, které rychle vytvářejí cílené seznamy potenciálních zákazníků)
Clay je platforma umělé inteligence pro týmy Go-to-Market (GTM), která vám umožní obohatit příchozí potenciální zákazníky o více než 150 datových bodů a integrovaný výzkum umělé inteligence.
Využívá techniku obohacování typu „vodopád“, která postupně dotazuje více poskytovatelů dat třetích stran. Pokud jeden zdroj nemůže najít ověřenou e-mailovou adresu nebo telefonní číslo, Clay automaticky zkontroluje další. To zlepšuje pokrytí a míru shody ve srovnání s nástroji pro obohacování z jednoho zdroje.
Můžete také požádat Clay, aby navštívil webové stránky každé společnosti, zkontroloval její stránku Kariéra, identifikoval volná pracovní místa a shrnul nedávné uvedení produktů na trh pomocí AI web scrapingu a LLM, a poté použil tento kontext k vytvoření personalizované úvodní věty.
Nejlepší funkce Clay
- Definujte vlastní taxonomie, normalizujte pole, jako jsou názvy společností a rozsahy příjmů, a udržujte auditní stopy pro zajištění souladu s předpisy.
- Vybavte obchodní zástupce personalizovanými e-mailovými zprávami napsanými na základě webového výzkumu AI, vysoce kvalitními telefonními čísly a automatizovaným sekvencováním.
- Snadno vytvářejte, testujte a opakujte nové nápady pro růst (například oslovování na základě spouštěčů pro změny zaměstnání nebo události spojené s financováním) pomocí rozhraní podobného tabulkovému procesoru.
Omezení Clay
- S tolika zdroji dat a možnostmi přizpůsobení může být platforma pro netechnické uživatele nepřehledná.
Ceny Clay
- Zdarma
- Starter: 149 $/měsíc
- Explorer: 349 $/měsíc
- Pro: 800 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Clay
- G2: 4,8/5 (více než 180 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co o Clayi říkají skuteční uživatelé?
Uživatel G2 říká:
Velmi se mi líbí interaktivita a snadné používání nástroje Clay. Integruje se s mnoha nástroji a zdroji, které již používám, což usnadňuje jeho používání. Velmi oceňuji také nástroje Sculptor a Sequencer, které jsou velmi účinné při experimentování s outbound kampaněmi, hledání podobných kontaktů a generování textů pro oslovení zákazníků.
Velmi se mi líbí interaktivita a snadné používání nástroje Clay. Integruje se s mnoha nástroji a zdroji, které již používám, což usnadňuje jeho používání. Velmi oceňuji také nástroje Sculptor a Sequencer, které jsou velmi účinné při experimentování s outbound kampaněmi, hledání podobných kontaktů a generování textů pro oslovení zákazníků.
9. Drift (nejlepší pro týmy B2B, které prostřednictvím chatu konvertují návštěvníky webových stránek s vysokým zájmem)
Drift je platforma pro konverzační marketing a prodej využívající umělou inteligenci. Pomocí AI Playbooks dokáže kvalifikovat návštěvníky webových stránek, odpovídat na běžné technické otázky a směrovat nebo rezervovat schůzky přímo v kalendáři account manažera.
V poslední době se společnost Drift posunula od rigidních tlačítkových botů k generativním agentům AI, kteří jsou trénováni na velkém korpusu B2B konverzací. Tito agenti dokážou zpracovat otevřené textové dotazy týkající se cen, integrace a bezpečnosti, místo aby návštěvníky nutili procházet předdefinovanými nabídkami.
V praxi vám to umožní rozšířit pokrytí prodeje v reálném čase napříč regiony a časovými pásmy, aniž byste museli rozšiřovat svůj tým v první linii, což je užitečné, když se snažíte vybudovat tým pro růst bez okamžitého navyšování počtu zaměstnanců.
Nejlepší funkce Drift
- Přesměrujte vysoce hodnotné nebo ICP-odpovídající potenciální zákazníky ze statických formulářů do chatu v reálném čase nebo do integrovaných plánovacích toků.
- Seskupte všechny vlákna LinkedIn do jednoho dashboardu, abyste mohli kontrolovat kvalitu konverzace a rychlost reakcí v rámci celého týmu.
- Analyzujte každou probíhající transakci, abyste odhalili rizika, dynamiku a nejvhodnější další kroky, a proměňte tak pipeline v živý kontaktní bod pro váš tým.
Omezení Drift
- Integrace více systémů a přizpůsobené implementace na platformě mohou být složité a vyžadují specializované odborné znalosti.
Ceny Drift
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Drift
- G2: 4,4/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 190 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Driftu?
Uživatel G2 říká:
Na Driftu oceňuji nejvíce jeho schopnost proměnit chaty na webových stránkách v okamžité prodejní příležitosti. Platforma efektivně směruje složité dotazy zákazníků k příslušnému zástupci, umožňuje okamžité plánování schůzek a hladce se integruje s marketingovými nástroji, jako jsou HubSpot, Salesforce a Adobe Marketo. Drift je obzvláště vhodný pro B2B SaaS společnosti, které chtějí urychlit svůj prodejní proces.
Na Driftu oceňuji nejvíce jeho schopnost proměnit chaty na webových stránkách v okamžité prodejní příležitosti. Platforma efektivně směruje složité dotazy zákazníků k příslušnému zástupci, umožňuje okamžité plánování schůzek a hladce se integruje s marketingovými nástroji, jako jsou HubSpot, Salesforce a Adobe Marketo. Drift je obzvláště vhodný pro B2B SaaS společnosti, které chtějí urychlit svůj prodejní proces.
10. Dynamic Yield (nejlepší pro týmy, které personalizují zážitky na webu, v aplikacích a v obchodě)
Jak zajistíte, aby každý zákazník viděl správnou zkušenost ve správný okamžik, ať už s vámi komunikuje kdekoli? Použijte Dynamic Yield, platformu pro personalizaci a optimalizaci zkušeností založenou na umělé inteligenci.
Díky systému Experience OS můžete algoritmicky přizpůsobit zážitky záměrům uživatelů a předvídat jejich další kroky, což z něj činí silný doplněk softwaru pro strategické plánování používaného pro růst založený na zážitcích.
Dynamic Yield neustále testuje, učí se a přizpůsobuje se, což vám umožňuje překročit statické segmenty a přejít k rozhodování pro každého uživatele napříč kanály.
Zajišťuje, že pokud například uživatel uvidí na vašem webu nabídku bot se slevou 20 %, neuvidí o 5 minut později ve svém e-mailu nabídku kabátů se slevou 10 %. Dynamic Yield synchronizuje zážitek napříč webem, mobilními aplikacemi, e-mailovými zprávami a dokonce i kiosky nebo POS systémy.
Navíc díky flexibilní datové architektuře a otevřenému API lze tento nástroj integrovat s platformami CMS, systémy eCommerce, DMP, marketingovými nástroji AI, správci tagů a analytickými stacky.
Nejlepší funkce Dynamic Yield
- Získejte přístup k desítkám pokročilých strategií, od AffinityML po geograficky založené prediktivní cílení, a využijte je spolu s kontextovými, CRM, věrnostními a interními daty, abyste mohli poskytovat ziskovější doporučení.
- Vytvářejte experimenty a optimalizujte zážitky pro jakoukoli skupinu publika pomocí editoru „What You See Is What You Get“ bez pomoci designérů nebo vývojářů.
- Vyberte správné KPI pro každou personalizační a experimentální kampaň, abyste se ujistili, že optimalizujete správné cíle.
Omezení Dynamic Yield
- I přesto, že se jedná o „no-code“ řešení, pokročilé případy použití a A/B testování stále vyžadují vývoj na míru, což vede k trvalé závislosti na týmech vývojářů.
Ceny Dynamic Yield
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Dynamic Yield
- G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Dynamic Yield?
Uživatel G2 říká:
Dynamic Yield je špičková personalizační platforma, která výrazně rozšířila naše personalizační úsilí napříč několika značkami. Její robustní segmentační a cílovací nástroje nám umožňují realizovat působivé, datově podložené kampaně na webu, v mobilních zařízeních a e-mailech, čímž vytváříme plynulý omnichannelový zážitek.
Dynamic Yield je špičková personalizační platforma, která výrazně rozšířila naše personalizační úsilí napříč několika značkami. Její robustní segmentační a cílovací nástroje nám umožňují realizovat působivé, datově podložené kampaně na webu, v mobilních zařízeních a e-mailech, čímž vytváříme plynulý omnichannelový zážitek.
Doveďte svou strategii růstu až k cíli s ClickUp
Většina nástrojů AI pro vedení růstu funguje vedle vaší práce. Converged AI Workspace od ClickUp funguje přímo v ní.
ClickUp kombinuje AI s živými projekty, úkoly, dokumenty, konverzacemi a časovými osami v jednom systému. To znamená, že AI rozumí nejen tomu, co žádáte, ale také tomu, co se již děje, co je blokováno a co je třeba udělat dál.
Výhoda spočívá v konvergenci:
- Kontext žije tam, kde se pracuje, ne v kopírovaných výzvách.
- Vlastnictví a časové harmonogramy zvyšují odpovědnost
- Vaši kolegové z týmu AI, Super Agents, za vás odvedou těžkou práci.
Jste připraveni prozkoumat sílu konvergovaného pracovního prostoru AI? Zaregistrujte se na ClickUp zdarma.