10 nejlepších softwarů pro správu životního cyklu předplatného v roce [rok]

Opakující se příjmy zní jako sen, dokud si neuvědomíte, jak složité je spravovat stovky předplatných bez správného systému. Počet softwarových společností založených na spotřebě se od roku 2015 více než zdvojnásobil, což přineslo složitost fakturace, na kterou jednodušší nástroje nebyly připraveny.
Tento průvodce rozebírá nejlepší možnosti softwaru pro správu životního cyklu předplatného a to, na co se zaměřit předtím, než se rozhodnete. Ukazuje také, jak nástroje jako ClickUp propojují fakturační procesy s širší zákaznickou cestou, abyste nezmeškali žádnou příležitost k obnovení. 👀
Software pro správu životního cyklu předplatného v kostce
|Název nástroje
|Nejvhodnější pro
|Nejlepší funkce
|Ceny
|ClickUp
|Týmy všech velikostí spravující operace předplatného a pracovní postupy zákazníků
|ClickUp Dashboards pro sledování metrik obnovení, ClickUp Automations pro spouštěče životního cyklu, ClickUp Brain pro poznatky založené na umělé inteligenci
|Navždy zdarma; pro podniky jsou k dispozici přizpůsobení
|Chargebee
|Velké B2B SaaS společnosti s komplexními fakturačními potřebami
|Účtování výnosů, správa upomínek, analytika předplatného
|Začněte zdarma; placené tarify od 7188 $/rok
|Stripe Billing
|Podnikové týmy zaměřené na vývojáře, které potřebují flexibilní API
|Inteligentní opakované pokusy, fakturační portál, fakturace podle využití
|Ceny na míru
|Zuora
|Podnikové předplatné v měřítku
|Automatizace procesu od nabídky po platbu, podpora více subjektů, integrace CPQ
|Ceny na míru
|Maxio
|Střední až velké B2B SaaS společnosti, které potřebují sjednotit své finanční operace
|Metriky SaaS, soulad s normou ASC 606, automatizace fakturace
|Ceny na míru
|Recurly
|Střední a velké podniky poskytující předplatné, které se zaměřují na snížení odchodů zákazníků
|Inteligentní logika opakovaných pokusů, správa předplatitelů, analytika
|Ceny na míru
|Zoho Billing
|Malé podniky v ekosystému Zoho
|Podpora více měn, integrace platebních bran, klientský portál
|Ceny placených tarifů začínají na 29 $ za organizaci měsíčně
|Paddle
|Malé a střední SaaS společnosti, které chtějí služby obchodníka pro evidenci plateb
|Daňová shoda, optimalizace platebního procesu, správa předplatného
|Ceny podle skutečného využití
|Agentforce Revenue Management
|Velké podniky s existujícími investicemi do Salesforce
|CPQ, fakturace, správa životního cyklu výnosů
|Ceny placených tarifů začínají na 150 USD za uživatele a měsíc (účtováno ročně)
|FastSpring
|Globální softwarové společnosti prodávající digitální produkty
|Komplexní služby v oblasti e-commerce, zpracování daní, lokalizovaná pokladna
|Ceny na míru
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým se řídí transparentním procesem podloženým výzkumem a nezávislým na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí ze skutečné hodnoty produktu.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Co je software pro správu životního cyklu předplatného?
Software pro správu životního cyklu předplatného je kategorie nástrojů, které pomáhají firmám spravovat každou fázi cesty zákazníka v rámci předplatného – od počáteční registrace a zapojení přes obnovení, upgrade, downgrade až po případné zrušení nebo zpětné získání zákazníka.
Je to provozní páteř každé společnosti s opakujícími se příjmy. Ať už provozujete produkt SaaS, členskou službu nebo B2B platformu s ročními smlouvami, v určitém okamžiku budete tento software potřebovat.
Bez specializovaného řešení pro správu předplatného se týmy často potýkají s tabulkami, nesourodými fakturačními systémy a ručním sledováním obnovení. To vede k fragmentaci zákaznických dat.
Nemůžete odhalit rizika odchodu zákazníků ani příležitosti k upsellingu, když jsou data obnovení v jedné tabulce, historie fakturace v jiné a poznámky o zákaznících v něčí doručené poště.
📮ClickUp Insight: 92 % znalostních pracovníků riskuje, že ztratí důležité rozhodnutí roztroušené v chatu, e-mailech a tabulkách. Bez jednotného systému pro zaznamenávání a sledování rozhodnutí se klíčové obchodní informace ztrácejí v digitálním šumu.
Díky funkcím správy úkolů v ClickUp se o to už nikdy nebudete muset starat. Vytvářejte úkoly z chatu, komentářů k úkolům, dokumentů a e-mailů jediným kliknutím!
Na co se zaměřit při výběru softwaru pro správu životního cyklu předplatného
Většina týmů si vybírá software pro fakturaci předplatného pouze na základě platebních funkcí a později toho lituje. Správná platforma pro správu předplatného nabízí přehled o celé zákaznické cestě – nejen o fakturaci.
Vaše platforma se také musí propojit s vaším CRM, účetním softwarem a nástroji, které již používá váš tým pro zákaznickou podporu. Pokud tyto systémy mezi sebou nekomunikují, někdo nakonec musí data ručně slaďovat. A právě tam se vkrádají chyby a zmeškaná prodloužení.
Zde jsou klíčové funkce, které je třeba zhodnotit:
- Automatizované účtování a fakturace: Zvládá poměrné rozdělení poplatků (úprava poplatků při změnách tarifu v průběhu cyklu) a složité cenové modely bez nutnosti ruční práce
- Správa upomínek: Nabízí inteligentní logiku opakovaných pokusů, která obnovuje neúspěšné platby dříve, než se z nich stanou ztracení zákazníci
- Soulad s pravidly pro vykazování výnosů: Podporuje účetní standardy ASC 606 a IFRS 15, což je obzvláště důležité pro B2B SaaS
- Analýza předplatného: Umožňuje sledovat v reálném čase MRR, míru odchodu zákazníků, celoživotní hodnotu a analýzu kohort
- Samoobslužné portály pro zákazníky: Umožňují zákazníkům samostatně spravovat změny tarifů a platební metody, čímž snižují zátěž podpory
- Automatizace pracovních postupů: Spouštějte připomenutí obnovení, výzvy k upgradu nebo upozornění na ohrožené účty na základě událostí v rámci životního cyklu
📮ClickUp Insight: 21 % lidí uvádí, že více než 80 % svého pracovního dne tráví opakujícími se úkoly. Dalších 20 % říká, že opakující se úkoly zabírají alespoň 40 % jejich dne. To je téměř polovina pracovního týdne (41 %) věnovaná úkolům, které nevyžadují mnoho strategického myšlení ani kreativity (jako jsou e-maily s upomínkami 👀). AI agenti ClickUp pomáhají tuto rutinu eliminovat. Myslete na vytváření úkolů, připomenutí, aktualizace, poznámky z jednání, psaní e-mailů a dokonce i vytváření komplexních pracovních postupů! To vše (a ještě více) lze automatizovat během chvilky s ClickUp, vaší univerzální aplikací pro práci.
💫 Skutečné výsledky: Společnost Lulu Press ušetří díky automatizacím ClickUp 1 hodinu denně na každého zaměstnance, což vede k 12% zvýšení efektivity práce.
Top 10 softwarů pro správu životního cyklu předplatného
1. ClickUp
Správa životního cyklu předplatného není jen o fakturaci. Jde také o koordinaci pracovních postupů, předávání úkolů a kontaktních bodů se zákazníky, které rozhodují o tom, zda někdo předplatné obnoví, nebo odejde.
S ClickUpem mohou týmy zabývající se předplatným sledovat každého zákazníka v jednotlivých fázích jeho životního cyklu, automatizovat pracovní postupy při obnovování a udržovat si úplný přehled o každém účtu – a to bez nutnosti přepínat mezi nesouvislými nástroji.
Sledujte každou fázi životního cyklu pomocí dat v reálném čase
Vytvářejte přehledy o procesech obnovení, ohrožených účtech a metrikách výnosů v reálném čase pomocí dashboardů ClickUp.
Všechny čerpají ze stejného pracovního prostoru, kde se nacházejí úkoly a komunikace se zákazníky. Tím se eliminuje roztříštěnost kontextu, ke které dochází, když jsou fakturační údaje v jednom systému, poznámky o zákaznících v jiném a úkoly týkající se obnovení někde v tabulce.
Pomocí přizpůsobitelných karet můžete sledovat své celkové opakující se příjmy, nadcházející termíny obnovení a rizika odchodu zákazníků. Ať už potřebujete výsečový graf pro rozčlenění obnovení podle regionů nebo „výpočtovou kartu“ pro sledování roční hodnoty smlouvy (ACV), řídicí panely přemění surová data na vizuální plán.
Získejte přehled o celém pracovním prostoru díky umělé inteligenci
Identifikujte vzorce v chování zákazníků, které mohou signalizovat riziko odchodu nebo příležitost k rozšíření, pomocí inteligence poháněné umělou inteligencí ClickUp Brain.
ClickUp Brain má k dispozici kontext vašich údajů o předplatném, stejně jako přepisy schůzek se zákazníky a další nástroje integrované do vašeho pracovního prostoru. Dokáže okamžitě shrnout složité smluvní podmínky, identifikovat „zaseknuté“ úkoly související s obnovením a poskytnout prediktivní informace.
Otázky typu „Která prodloužení jsou splatná příští měsíc?“ nebo „Shrňte historii jednání se zákazníkem A“ vám ušetří hodiny ručního hledání.
Jděte ještě o krok dál s ClickUp Super Agents, týmovými spolupracovníky poháněnými umělou inteligencí, kteří nejen odhalují poznatky, ale také na jejich základě jednají. Na rozdíl od statických automatizací Super Agents uvažují v rámci vícestupňových pracovních postupů s využitím kontextu živého pracovního prostoru, takže se přizpůsobují změnám vašich údajů o předplatném.
Vytvořte superagenta, který autonomně:
- Denně sleduje váš proces obnovování předplatného
- Označte účty vykazující známky odchodu zákazníků
- Vytvořte personalizované oslovení pro vaše account manažery
🦸🏻♀️ Spusťte Subscription Management Agent, který v reálném čase zachycuje události ovlivňující tržby a spouští odpovídající reakci.
Omezte manuální úkoly, které zabírají čas vašemu týmu
Zvládněte opakující se úkoly spojené se správou životního cyklu pomocí automatizací ClickUp. Pomocí pracovních postupů typu „if this, then that“ můžete automatizovat:
- Vytváření úkolů pro obnovení 90 dní před koncem smlouvy
- Upozornění account manažerů v případě poklesu využití
- Přesun účtů mezi fázemi procesu na základě fakturačních událostí na integrovaných platformách
Když zákazník vstoupí do určité fáze, automatizace mohou vytvářet následné úkoly, odesílat oznámení příslušným členům týmu, aktualizovat vlastní pole ClickUp nebo přesouvat položky v rámci vašeho procesu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Dashboardy ClickUp: Sledujte metriky předplatného společně s provozními daty pomocí přizpůsobitelných dashboardů. Na rozdíl od samostatných analytických nástrojů jsou tyto dashboardy umístěny tam, kde váš tým již spravuje pracovní postupy zákazníků
- ClickUp Automations: Spouštějte pracovní postupy řízené životním cyklem bez ručního zásahu. Díky tomu budou operace spojené s předplatným probíhat hladce i při rozšiřování vaší zákaznické základny
- ClickUp Brain: Ptejte se na zákaznické účty, získejte přehledy o nedávné aktivitě nebo připravte návrhy sdělení o prodloužení na základě historie účtu s pomocí AI, která rozumí kontextu vašeho pracovního prostoru
- Vlastní pole v ClickUp: Zaznamenávejte údaje specifické pro předplatné, jako je hodnota smlouvy, datum obnovení, úroveň předplatného a frekvence fakturace, přímo v úkolech a záznamech o zákaznících. Filtrujte a tříďte zobrazení podle těchto polí, abyste rychle segmentovali svou zákaznickou základnu
- Formuláře ClickUp: Zefektivněte zpracování požadavků zákazníků, zpětné vazby a problémů s podporou pomocí přizpůsobitelných formulářů ClickUp. Formuláře automaticky vytvářejí úkoly s příslušnými přidělenými osobami a daty z přizpůsobitelných polí, takže nic neunikne
Výhody a nevýhody ClickUp
Výhody:
- Sjednocené pracovní prostředí eliminuje roztříštěnost: Místo přeskakování mezi fakturační platformou, CRM, nástrojem pro řízení projektů a tabulkami mohou týmy spravovat operace související s předplatným na jednom místě
- Vysoce přizpůsobitelné pro pracovní postupy v oblasti předplatného: Kombinace vlastních polí, zobrazení a automatizací ClickUp umožňuje týmům vytvářet procesy správy předplatného, které odpovídají tomu, jak skutečně pracují – nikoli tomu, jak si rigidní fakturační platforma myslí, že by měly fungovat
- Funkce umělé inteligence, které rozumí kontextu vašeho podnikání: Získejte přehled o celém pracovním prostoru pomocí ClickUp Brain pro rychlé odpovědi a Super Agents pro autonomní, vícestupňové pracovní postupy, které zajišťují, že operace spojené s prodloužením předplatného běží na pozadí. To je skutečně užitečné pro týmy zabývající se předplatným, které potřebují rychlé odpovědi ohledně zákaznických účtů nebo pomoc s přípravou komunikace
Nevýhody:
- Náročnost osvojení pro týmy, které s přizpůsobitelnými pracovními platformami začínají
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 11 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Uživatel G2 poznamenává:
Používám ClickUp a shledávám ho opravdu užitečným. Má spoustu užitečných funkcí a je snadné sledovat přidělené úkoly. Líbí se mi, že vše, jako jsou úkoly, aktualizace a chat, je k dispozici na jednom místě, takže není třeba přepínat mezi nástroji. Díky tomu je správa práce mnohem jednodušší a organizovanější. Celkově je snadno použitelný a dobře funguje pro každodenní sledování úkolů.
2. Chargebee
Chargebee je platforma pro správu předplatného určená pro B2B SaaS společnosti s komplexními požadavky na fakturaci.
Platforma spravuje celý cyklus od nabídky po inkaso, od počátečního stanovení ceny a nabídky přes fakturaci, zaúčtování výnosů až po správu obnovení. Zvládá složitost fakturace v rámci cenových modelů založených na využití, hybridních modelů, fakturace v různých měnách a složitých scénářů poměrného rozdělení.
Systém pro správu upomínek Chargebee využívá strojové učení k optimalizaci načasování opakovaných pokusů o neúspěšné platby, čímž získává zpět tržby, které by jinak byly ztraceny. Poskytuje také analytiku předplatného, která jde nad rámec základního sledování MRR.
Nejlepší funkce Chargebee
- Automatizace uznávání výnosů: Automaticky zajistěte soulad s normami ASC 606 a IFRS 15 a generujte účetní zápisy a zprávy, které finanční týmy potřebují pro přesné vykazování výnosů
- Správa upomínek s inteligentními opakovanými pokusy: Využijte algoritmy strojového učení k analýze vzorců neúspěšných plateb a optimalizujte načasování opakovaných pokusů, abyste maximalizovali míru vymáhání
- Analýza a reportování předplatného: Sledujte MRR, ARR, odchod zákazníků, celoživotní hodnotu a další klíčové metriky předplatného. Kohortová analýza pomáhá týmům pochopit, jak si různé segmenty zákazníků vedou v průběhu času
Výhody a nevýhody Chargebee
Výhody:
- Dobře zvládá složité scénáře fakturace v oblasti B2B
- Silné funkce pro uznávání výnosů
- Rozsáhlý ekosystém integrací
Nevýhody:
- Implementace může být pro firmy s jedinečnými požadavky na fakturaci složitá
- Přizpůsobení reportů má v některých pokročilých případech omezení
- Doba odezvy zákaznické podpory se může lišit
Ceny Chargebee
- Starter: Zdarma
- Výkon: Cena začíná na 7188 $/rok
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Chargebee
- G2: 4,4/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Chargebee?
Uživatel G2 poznamenává:
Na Chargebee se mi nejvíc líbí, že výrazně usnadňuje fakturaci předplatného a správu zákazníků. Pomáhá udržovat vše přehledně na jednom místě, šetří čas a snižuje množství manuální práce. Platforma je také uživatelsky přívětivá, takže je snazší sledovat platby, faktury a změny předplatného bez zbytečného zmatku.
3. Stripe Billing
Stripe Billing rozšiřuje platební infrastrukturu Stripe o správu předplatného a nabízí přístup k opakovaným výnosům zaměřený především na vývojáře. Jeho API zvládnou prakticky jakýkoli scénář fakturace – od jednoduchých měsíčních předplatných až po složité modely účtování podle spotřeby.
Funkce inteligentních opakovaných pokusů platformy využívá strojové učení trénované na rozsáhlém datovém souboru plateb společnosti Stripe k optimalizaci načasování opakovaných pokusů o neúspěšné platby. Portál pro fakturaci zákazníků umožňuje předplatitelům spravovat vlastní platební metody, prohlížet faktury a aktualizovat předplatné bez nutnosti zásahu podpory.
Stripe Billing se nejlépe hodí pro společnosti, které již používají Stripe pro platby, nebo pro ty, které mají vývojové týmy schopné vytvářet vlastní integrace.
Nejlepší funkce Stripe Billing
- Inteligentní opakované pokusy založené na síťové inteligenci: Logika opakovaných pokusů společnosti Stripe se učí z platebních vzorců v celé síti a optimalizuje načasování tak, aby maximalizovala úspěšnost obnovení platby. Tento přístup založený na strojovém učení se přizpůsobuje automaticky bez nutnosti ruční konfigurace
- Flexibilní fakturace podle využití: Měřte využití zákazníků a fakturujte podle toho pomocí API, která podporují komplexní cenové modely. Ať už účtujete za volání API, za licenci nebo za gigabajt, Stripe Billing zvládne výpočet i fakturaci
- Portál pro fakturaci zákazníků: Hostovaný portál, kde mohou zákazníci aktualizovat platební metody, prohlížet si historii fakturace a spravovat svá předplatná. Tato samoobslužná funkce snižuje počet žádostí o podporu a zlepšuje zákaznickou zkušenost
Výhody a nevýhody Stripe Billing
Výhody:
- Bezkonkurenční flexibilita API pro vývojáře
- Vymáhání plateb prostřednictvím sítě
- Hladká integrace s platbami Stripe
Nevýhody:
- Vyžaduje vývojové zdroje pro implementaci a přizpůsobení
- Méně vhodné pro netechnické týmy, které potřebují funkcionalitu ihned po instalaci
- Uznávání výnosů a pokročilá analytika vyžadují další nástroje
Ceny služby Stripe Billing
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Stripe Billing
- G2: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Stripe Billing?
Uživatel G2 poznamenává:
Na Stripe Billing se mi nejvíc líbí hladká automatizace opakujících se plateb a snadná integrace s jinými platformami, což snižuje množství manuální práce
🚀 Nainstalujte si rozšíření Brain MAX pro Chrome a přeneste inteligenci svého pracovního prostoru mimo ClickUp. Prohlížíte si stránku s fakturací zákazníka ve Stripe? Brain MAX dokáže načíst historii jeho obnovení, shrnout nedávné poznámky k účtu a zobrazit otevřené úkoly pro daný účet – to vše pomocí klávesové zkratky, aniž byste museli přepínat mezi záložkami. Je to, jako by vás kontextová vrstva předplatného následovala napříč všemi nástroji.
4. Zuora
Zuora nabízí podnikům zabývajícím se předplatným komplexní sadu nástrojů, která pokrývá celý životní cyklus od nabídky až po výnosy.
Platforma zvládá složité scénáře, jako je fakturace více subjektů napříč dceřinými společnostmi, komplexní změny smluv a současně účtování výnosů podle více účetních standardů.
Pro velké organizace s etablovaným předplatitelským podnikáním poskytuje Zuora funkce správy, auditních stop a dodržování předpisů, které vyžadují finanční a právní týmy. Funkce CPQ (configure-price-quote) platformy se integruje se Salesforce a dalšími CRM systémy, což umožňuje prodejním týmům vytvářet komplexní nabídky, které přecházejí přímo do fakturace bez ručního předávání.
Analytické funkce Zuory zahrnují dashboardy s metrikami předplatného, kohortovou analýzu a prediktivní modelování odchodů zákazníků.
Nejlepší funkce Zuory
- Podpora více subjektů a měn: Spravujte předplatné napříč globálními pobočkami s různými měnami, daňovými požadavky a účetními standardy. Tato podniková funkce eliminuje potřebu samostatných fakturačních systémů v každém regionu
- Automatizace procesu od nabídky po inkaso: Obchodní nabídky se automaticky přenášejí do fakturace a zaúčtování výnosů bez nutnosti ručního zadávání dat. Dodatky ke smlouvám, obnovení a upgrady se zpracovávají systematicky, nikoli pomocí provizorních řešení v tabulkách
- Pokročilé uznávání výnosů: Zuora Revenue (samostatný produkt) zajišťuje komplexní soulad s normami ASC 606 a IFRS 15 díky automatizovaným účetním zápisům a reportům připraveným pro audit
Výhody a nevýhody Zuory
Výhody:
- Vytvořeno pro komplexní podnikové prostředí
- Silná integrace se Salesforce
- Komplexní auditní stopy
Nevýhody:
- Doba implementace se může protáhnout až na několik měsíců
- Celkové náklady na vlastnictví jsou významné
- Rozhraní působí zastarale ve srovnání s novějšími platformami
Ceny Zuora
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Zuora
- G2: 3,9/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 3,9/5 (více než 50 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zuoře?
Uživatel G2 poznamenává:
Zuora nabízí vysokou flexibilitu při správě fakturace předplatného a uznávání výnosů. Její automatizační funkce snižují manuální práci a platforma se dobře přizpůsobuje růstu firmy. Obzvláště se mi líbí, jak snadno lze konfigurovat různé cenové modely, což pomáhá přizpůsobit se měnícím se potřebám zákazníků. Reporty a přehledové panely také poskytují dobrý přehled o finančních výsledcích.
5. Maxio
Společnost Maxio, vzniklá sloučením společností Chargify a SaaSOptics, poskytuje B2B SaaS firmám fakturaci předplatného s funkcemi pro finanční operace.
Pro finanční týmy v oblasti SaaS poskytuje Maxio důležité analytické údaje o předplatném: pohyby MRR, retenci kohort, přírůstky a úbytky tržeb a celkovou hodnotu zákazníka. Tyto metriky se automaticky vypočítávají z fakturačních údajů, což eliminuje potřebu ruční analýzy v tabulkách.
Funkce platformy zajišťující soulad s normou ASC 606 řeší složitost uznávání výnosů, s níž se potýkají podniky poskytující předplatné.
Fakturační funkce Maxio podporují cenové modely běžné v B2B SaaS: modely založené na počtu licencí, na využití, stupňovité a hybridní přístupy.
Nejlepší funkce Maxio
- Nativní metriky SaaS: MRR, ARR, odchod zákazníků, tržby z expanze a další klíčové metriky se automaticky vypočítávají z vašich fakturačních údajů. Finanční týmy získávají přesná čísla, aniž by musely spravovat samostatné tabulkové modely
- Uznávání výnosů podle ASC 606: Automatizované dodržování účetních standardů, včetně zpracování změn smluv a variabilních plateb
- Flexibilita fakturace předplatného: Podporuje cenové modely založené na počtu licencí, na využití a hybridní modely, které jsou běžné v B2B SaaS
Výhody a nevýhody Maxio
Výhody:
- Vytvořeno speciálně pro B2B SaaS
- Silné metriky a analytika pro finanční týmy
- Solidní funkce pro uznávání výnosů
Nevýhody:
- Rozhraní může působit nesourodě kvůli sloučení dvou produktů
- Některé funkce vyžadují přecházení mezi různými moduly
- Menší společnost ve srovnání s některými konkurenty
Ceny Maxio
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Maxio
- G2: 4,3/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 250 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Maxiu?
Uživatel G2 poznamenává:
Používám Maxio ke sledování všech faktur a podrobností o předplatném mých klientů. Na Maxiu se mi nejvíc líbí, jak snadno si mohu vyhledat fakturu nebo podrobnosti o předplatném, zatímco telefonuji s klientem. Fakturu si mohu rychle zkontrolovat, asi za dvě minuty, a snadno se dostanu ke kontaktním informacím. Platforma je opravdu snadno použitelná. Počáteční nastavení pro mě bylo velmi snadné a od prvního dne jsem měl přístup k Maxiu a mohl jsem kontrolovat předplatné a faktury.
🎥 Pro efektivní správu životního cyklu zákazníků je nezbytná aktuální znalostní báze. Podívejte se, jak vám s jejím vytvořením a údržbou může pomoci umělá inteligence!
6. Recurly
Recurly se silně zaměřuje na udržení předplatitelů a svou platformu staví na snižování dobrovolného i nedobrovolného odchodu zákazníků.
Inteligentní logika opakovaných pokusů a funkce pro správu zamítnutých plateb této platformy umožňují obnovit neúspěšné platby dříve, než dojde ke ztrátě zákazníků. Pro podniky založené na předplatném, kde i malé zlepšení v udržení zákazníků významně ovlivňuje tržby, je tento důraz na snížení odchodu zákazníků velmi přesvědčivý.
Recurly dobře zvládá standardní scénáře fakturace předplatného: opakující se poplatky, jednorázové poplatky, složky založené na využití a změny tarifů. Rozhraní pro správu předplatitelů poskytuje týmům přehled o jednotlivých zákaznických účtech, včetně historie fakturace, změn tarifů a záznamů komunikace.
Integruje se s hlavními platebními bránami a nabízí hostovanou platební stránku pro společnosti, které nechtějí přímo řešit dodržování standardu PCI.
Nejlepší funkce Recurly
- Inteligentní logika opakovaných pokusů: Strojové učení optimalizuje načasování a přístup při opakovaných pokusech o neúspěšné platby, čímž maximalizuje míru úspěšnosti. Systém se přizpůsobuje na základě platebních vzorců a důvodů zamítnutí
- Řízení zamítnutých plateb: Kromě opakovaných pokusů nabízí Recurly nástroje pro aktualizaci neplatných karet, řešení dočasných zamítnutí a komunikaci se zákazníky ohledně problémů s platbami
- Správa předplatitelů: Jednotný přehled o historii předplatného, fakturačních událostech a komunikaci každého zákazníka. Týmy podpory mohou rychle pochopit stav účtu a přijmout opatření
Výhody a nevýhody Recurly
Výhody:
- Silný důraz na udržení zákazníků a vymáhání plateb
- Dobrá rovnováha mezi funkcemi a použitelností
- Solidní možnosti integrace s hlavními platebními bránami
Nevýhody:
- Pokročilé analytické funkce a reportování mají svá omezení
- Některá přizpůsobení vyžadují zapojení vývojářů
- Funkce pro podniky mohou vyžadovat tarify vyšší úrovně
Ceny Recurly
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Recurly
- G2: 4,0/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 50 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Recurly?
Uživatel G2 poznamenává:
Oceňuji, jak Recurly poskytuje jediný zdroj pravdivých informací pro správu předplatného, což je pro naše obchodní operace neuvěřitelně užitečné. Líbí se mi možnost připojit jakéhokoli poskytovatele platebních služeb s minimálním úsilím, což hovoří o jeho flexibilitě.
7. Zoho Billing
Zoho Billing, dříve Zoho Subscriptions, nabízí správu předplatného jako součást širšího ekosystému Zoho. Pro firmy, které již používají Zoho CRM, Zoho Books nebo jiné aplikace Zoho, poskytuje nativní integrace jednotné prostředí.
Platforma zvládá standardní scénáře fakturace předplatného: opakované faktury, více fakturačních cyklů a základní poplatky založené na využití. Klientský portál Zoho Billing umožňuje zákazníkům prohlížet faktury, aktualizovat platební metody a spravovat svá předplatná. Díky podpoře více měn je platforma vhodná pro firmy s mezinárodními zákazníky.
Zoho Billing se hodí pro malé a střední podniky s jednoduchými modely předplatného.
Nejlepší funkce Zoho Billing
- Nativní integrace s ekosystémem Zoho: Hladké propojení se Zoho CRM, Zoho Books a dalšími aplikacemi Zoho. Údaje o zákaznících, faktury a účetní záznamy se synchronizují automaticky
- Fakturace v různých měnách: Podpora fakturace zákazníkům v jejich místní měně s automatickým zpracováním směnných kurzů
- Samoobslužný portál pro klienty: Zákazníci mohou prohlížet faktury, aktualizovat platební údaje a spravovat předplatné, aniž by museli kontaktovat podporu
Výhody a nevýhody Zoho Billing
Výhody:
- Skvělá hodnota pro stávající uživatele Zoho
- Jednoduché řešení pro standardní fakturační scénáře
- Cenově dostupné řešení ve srovnání se samostatnými platformami
Nevýhody:
- Omezené možnosti pro komplexní fakturaci
- Základní funkce pro uznávání výnosů
- Pokročilé funkce mohou vyžadovat vyšší tarify Zoho
Ceny služby Zoho Billing
- Standard: 29 $ za organizaci/měsíc
- Premium: 69 $ za organizaci/měsíc
- Podnikové řešení: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Zoho Billing
- G2: 4,4/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zoho Billing?
Uživatel G2 poznamenává:
Usnadňuje mi to vybírání plateb od potenciálních zákazníků. Líbí se mi historie, kterou si můžete prohlédnout na kartě každého uživatele, a také možnosti přizpůsobení.
8. Paddle
Společnost Paddle funguje jako registrovaný obchodník, což znamená, že jménem softwarových společností zajišťuje zpracování plateb, dodržování daňových předpisů a ochranu proti podvodům. Pro SaaS firmy prodávající po celém světě tento model eliminuje složitost správy daně z prodeje, DPH a dalších daňových povinností v různých jurisdikcích.
Platforma kombinuje proces platby, fakturaci a správu předplatného v jednotném systému. Proces platby je optimalizován pro konverzi a nabízí funkce, jako je inteligentní směrování plateb a lokalizované platební možnosti.
Paddle zvládá lokalizované ceny, převod měn a preference platebních metod pro různé regiony. Funkce pro správu předplatného zahrnují správu tarifů, zpracování poměrného rozdělení a základní analytiku.
Nejlepší funkce Paddle
- Model „Merchant of Record“: Paddle se stará o dodržování daňových předpisů, ochranu před podvody a zpracování plateb. Vaše společnost se nemusí registrovat k DPH ve více zemích ani řešit složitosti spojené s daní z prodeje
- Lokalizovaný proces platby: Automatický přepočet měny, místní platební metody a lokalizované ceny pomáhají maximalizovat konverzní poměry u zákazníků z celého světa
- Integrovaná správa předplatného: Vytváření plánů, upgrady, downgrady a zrušení se zpracovávají na stejné platformě jako platby
Výhody a nevýhody Paddle
Výhody:
- Odstraňuje zátěž spojenou s dodržováním daňových předpisů při globálním prodeji
- Optimalizováno pro konverzi s lokalizovanou pokladnou
- Zjednodušené operace díky jedné platformě pro platby, předplatné a daně
Nevýhody:
- Menší kontrola nad fakturačními vztahy se zákazníky
- Ceny založené na podílu na tržbách mohou být při větším rozsahu dražší
- Funkce pro správu předplatného jsou méně pokročilé než u specializovaných platforem
Ceny Paddle
- Platba podle skutečného využití: 5 % + 0,50 $ za transakci
- Pro větší objemy jsou k dispozici individuální ceny
Hodnocení a recenze Paddle
- G2: 4,5/5 (více než 230 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Paddle?
Uživatel G2 poznamenává:
K správě plateb a předplatného pro svůj softwarový produkt používám Paddle. Zajišťuje fakturaci a dodržování daňových předpisů pro zákazníky v různých zemích, což výrazně usnadňuje mezinárodní prodej, aniž bychom se museli sami zabývat místními daňovými předpisy. Paddle řeší několik problémů s platbami a reportováním, se kterými jsem se setkal u jiných poskytovatelů. S Paddle jsou výplaty konzistentnější, reportování je jednodušší a přehlednější a je snazší pochopit poplatky, daně a konečné částky, což omezuje opakované dotazy a chyby na platformě.
9. Agentforce Revenue Management
Agentforce Revenue Management (dříve Salesforce Revenue Cloud) přináší správu předplatného do ekosystému Salesforce a kombinuje CPQ, fakturaci a správu životního cyklu výnosů. Pro podniky, které již investovaly do Salesforce, poskytuje nativní řešení, které sjednocuje údaje o zákaznících, prodeji a fakturaci na jedné platformě.
Funkce CPQ této platformy umožňují prodejním týmům vytvářet komplexní nabídky s předplacenými produkty, komponentami založenými na využití a jednorázovými poplatky. Tyto nabídky se přenášejí přímo do fakturace bez ručního předávání, což snižuje počet chyb a zrychluje cyklus od nabídky po platbu.
Zabývá se také změnami smluv, prodlouženími a dopady změn předplatného na vykazování výnosů.
Nejlepší funkce Agentforce Revenue Management
- Nativní integrace se Salesforce: Údaje o zákaznících, obchodní příležitosti, nabídky a fakturace jsou všechny uloženy přímo v Salesforce. Obchodní a finanční týmy pracují na základě stejného zdroje informací
- CPQ pro komplexní obchody: Vytvářejte nabídky s více předplacenými produkty, komponentami využití a přizpůsobenými cenami. Schvalovací pracovní postupy zajišťují správu cen
- Správa životního cyklu tržeb: Sledujte tržby od počáteční nabídky přes fakturaci až po zaúčtování, s přehledem o celém vztahu se zákazníkem z hlediska tržeb
Klady a zápory softwaru Agentforce Revenue Management
Výhody:
- Integrace se Salesforce CRM eliminuje datové silo
- Zvládá složitost podnikového prostředí, jako jsou víceleté smlouvy a dodatky
- Silné funkce správy a auditu
Nevýhody:
- Vyžaduje značné investice do implementace
- Má smysl pouze pro organizace, které již využívají Salesforce
- Složitost může být pro jednodušší podniky příliš velká zátěž
Ceny za správu výnosů Agentforce
- Growth: 150 $ za uživatele/měsíc (fakturováno ročně)
- Pokročilá verze: 200 $ za uživatele a měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Agentforce Revenue Management
- G2: 4,2/5 (více než 1400 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 80 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Agentforce Revenue Management?
Uživatel G2 poznamenává:
Salesforce Revenue Cloud je lídrem v oboru řízení výnosů založeného na umělé inteligenci – od správy dílů a nabídek až po fakturaci a vystavování faktur. Jedná se o zdaleka nejvýkonnější nástroj na trhu, který tyto funkce nabízí. V kombinaci s Agentforce získáte špičkové řešení, které zvládne vše.
💡 Tip pro profesionály: Využijte integraci Salesforce Connected Search k vyhledávání a náhledu záznamů Salesforce přímo v ClickUp! Prohledávejte záznamy, prohlížejte si podrobné náhledy odkazů na Salesforce v úkolech a vytvářejte nové úkoly a potenciální zákazníky Salesforce z panelu AI Command Bar, aniž byste museli opustit ClickUp.
10. FastSpring
FastSpring poskytuje komplexní e-commerce služby pro společnosti zabývající se softwarem a digitálními produkty a působí jako registrovaný obchodník.
Platforma zajišťuje globální platby, dodržování daňových předpisů a správu předplatného, což softwarovým firmám umožňuje prodávat na mezinárodních trzích bez nutnosti budovat vlastní platební infrastrukturu. Její síla spočívá v optimalizaci platebního procesu a globálních platebních možnostech.
FastSpring podporuje lokalizované ceny, více měn a platební metody specifické pro daný region. Jejich správa předplatného zajišťuje opakované fakturace, změny tarifů a komunikaci se zákazníky, i když tyto funkce nejsou tak rozsáhlé jako u specializovaných platforem pro předplatné.
Nejlepší funkce FastSpring
- Komplexní e-commerce služby: FastSpring zajišťuje na jedné platformě zpracování objednávek, platby, dodržování daňových předpisů a správu předplatného. Softwarové společnosti se tak mohou soustředit na vývoj produktů namísto platební infrastruktury
- Globální optimalizace plateb: Podpora místních platebních metod, měn a cen v různých regionech. Platforma optimalizuje konverzi na základě polohy zákazníka
- Zpracování daní a dodržování předpisů: Jako registrovaný obchodník spravuje FastSpring DPH, daň z prodeje a další daňové povinnosti po celém světě
Výhody a nevýhody FastSpring
Výhody:
- Zjednodušuje globální prodej softwaru
- Optimalizovaný proces platby zvyšuje míru konverze
- Snižuje zátěž spojenou s dodržováním předpisů tím, že se stará o daně
Nevýhody:
- Funkce pro správu předplatného jsou méně pokročilé než u specializovaných platforem
- Model sdílení výnosů může být při vyšších objemech nákladný
- Menší kontrola nad fakturačními vztahy se zákazníky
Ceny FastSpring
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze FastSpring
- G2: 4,5/5 (více než 180 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 30 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o FastSpring?
Uživatel G2 poznamenává:
FastSpring se mi líbí, protože nabízí různé platební metody, díky čemuž jsou online transakce flexibilní. Je bezpečný, což je pro mě při zpracování plateb velká výhoda. Oceňuji také jeho jednoduchost, protože díky ní je správa snazší.
⭐️ Snižte odchod zákazníků tím, že svým týmům zákaznické podpory poskytnete sílu umělé inteligence. Toto video vám ukáže, jak na to!
Spravujte životní cyklus předplatného pomocí ClickUp
Výběr softwaru pro správu životního cyklu předplatného závisí na tom, jak se vaše provozní složitost shoduje s odpovídající úrovní funkcí platformy. Jednoduché podniky s předplatným mohou začít s jednoduchými fakturačními nástroji, zatímco společnosti s cenami založenými na využití, podnikovými smlouvami nebo globálními zákazníky potřebují platformy vytvořené pro takovou složitost.
Nejdůležitějším faktorem není počet funkcí, ale to, zda se platforma integruje do toho, jak váš tým skutečně pracuje. Údaje o fakturaci, které jsou oddělené od pracovních postupů týmu pro zákaznickou podporu, vedou k roztříštěnosti kontextu, což má za následek zmeškaná prodloužení a odchod zákazníků, kterému se dalo zabránit.
Spravujte operace související s předplatným společně s širšími pracovními postupy zákazníků, vytvářejte vlastní sledování životního cyklu, automatizujte procesy obnovení a udržujte si úplný přehled o každém účtu díky flexibilitě ClickUp. Začněte s ClickUp ještě dnes zdarma.
Často kladené otázky týkající se softwaru pro správu předplatného
Jaký je rozdíl mezi softwarem pro správu životního cyklu předplatného a softwarem pro opakované fakturace?
Software pro opakované fakturace se zaměřuje především na zpracování plateb a generování faktur podle plánu. Správa životního cyklu předplatného zahrnuje celou zákaznickou cestu – onboardování, zapojení, obnovení, rozšíření a udržení – přičemž fakturace je pouze jednou ze složek širšího operačního systému.
Jak mohou nástroje pro řízení projektů pomoci týmům sledovat obnovení předplatného a fáze životního cyklu zákazníků?
Platformy pro řízení projektů, jako je ClickUp, vytvářejí pracovní postupy, které sledují zákazníky v jednotlivých fázích životního cyklu, automatizují upomínky na obnovení a udržují kontext u každého účtu. Dashboardy ClickUp umožňují vizualizovat procesy obnovení, zatímco automatizace ClickUp se starají o rutinní následné kroky.
Jaké funkce odlišují platformy pro správu podnikových předplatných od řešení pro malé firmy?
Platformy pro velké podniky obvykle nabízejí podporu více subjektů, komplexní dodržování předpisů pro uznávání výnosů (ASC 606/IFRS 15), pokročilé funkce CPQ, podrobná uživatelská oprávnění a rozsáhlé auditní stopy. Řešení pro malé podniky upřednostňují snadné použití a rychlejší implementaci před konfigurovatelností.
Je pro SaaS firmy nezbytný specializovaný software pro správu předplatného?
Záleží na složitosti. Společnosti v rané fázi s jednoduchým ceníkem si často vystačí se základními fakturačními nástroji. Jak se cenové modely stávají složitějšími – komponenty založené na využití, podnikové smlouvy, více produktů – stává se specializovaná správa předplatného nezbytnou pro přesnost a provozní efektivitu.