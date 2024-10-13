IaaS vs. PaaS vs. SaaS: Který model cloudové služby je pro vás ten pravý?

Výběr modelu cloudové služby (IaaS vs. PaaS vs. SaaS) není pouze rozhodnutím IT oddělení, ale také obchodním rozhodnutím.
Výběr správného modelu cloudových služeb totiž může mít vliv na efektivitu vašeho podnikání. Ať už se zabýváte infrastrukturou (IaaS), hledáte platformu pro vytváření aplikací (PaaS) nebo prostě potřebujete hotové softwarové řešení (SaaS), každý model slouží k jinému účelu.
V tomto blogu prozkoumáme IaaS vs. PaaS vs. SaaS, abychom vám pomohli lépe pochopit, který z nich odpovídá vaší obchodní strategii. 🔍
Co jsou modely cloudových služeb?
Než se pustíme do porovnání IaaS, PaaS a SaaS, pojďme si nejprve vysvětlit, co jednotlivé modely cloudových služeb obnášejí. Cloud computing umožňuje podnikům přistupovat k prostředkům a službám přes internet, místo aby byly závislé na lokálních serverech. Každý model nabízí jinou úroveň kontroly, flexibility a správy.
Co je IaaS?
Infrastruktura jako služba (IaaS) je model cloud computingu, který poskytuje virtualizované výpočetní zdroje online. Je to podobné jako pronájem hardwaru bez nutnosti fyzické údržby.
Poskytovatel cloudových služeb vlastní a spravuje veškerou IT infrastrukturu, včetně serverů, úložišť, sítí a dalších zdrojů.
Místo nákupu a údržby fyzického hardwaru se podniky mohou spolehnout na flexibilitu a škálovatelnost IaaS. Poskytovatel dodává tyto zdroje prostřednictvím virtuálních strojů (VM).
Navíc platíte pouze za zdroje, které skutečně spotřebujete, a nikoli za pevnou konfiguraci bez ohledu na využití, což z IaaS činí nákladově výhodnou volbu.
Mezi přední poskytovatele cloudových služeb IaaS patří Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS), IBM, DigitalOcean, Oracle Cloud Platform a Vultr.
Podívejme se na některé funkce IaaS. 👇
Dynamické škálování
IaaS vám umožňuje intuitivně škálovat zdroje tak, aby vyhovovaly měnícím se požadavkům. Potřebujete více výpočetního výkonu cloudu? Stačí jej upravit – bez dlouhého čekání nebo nutnosti nákupu hardwaru.
💡 Příklad: Maloobchodní společnost zvyšuje kapacitu svých serverů během špičkových nákupních sezón, jako je Black Friday. Jakmile sezóna skončí, kapacitu opět sníží, aby ušetřila zdroje.
Sdružování zdrojů
IaaS využívá virtualizační technologii k vytvoření abstrakční vrstvy mezi fyzickým hardwarem a uživatelem. Umožňuje více uživatelům sdílet počítačové zdroje, jako jsou sítě a úložiště. Tím se maximalizuje využití zdrojů a snižují provozní náklady.
💡 Příklad: Amazon Web Services využívá architekturu s více nájemci k sdílení zdrojů, jako jsou úložiště a sítě. To zákazníkům umožňuje sdílet stejný fyzický hardware.
Vysoká dostupnost a automatizace
Poskytovatel cloudových služeb IaaS hostuje více datových center na různých místech, čímž zajišťuje vysokou dostupnost a zotavení po havárii.
Automatizuje také administrativní úkoly. Poskytovatelé se starají o úkoly, jako je škálování, provisioning a správa infrastruktury, čímž snižují pracovní zátěž vašeho týmu.
💡 Příklad: Platforma Google Cloud Platform (GCP) provozuje několik datových center v různých geografických lokalitách. Tím je zajištěna vysoká dostupnost a zabráněno přerušení služeb. GCP navíc automatizuje úkoly, jako je provisioning a škálování, pomocí nástrojů, jako je Google Kubernetes Engine.
Dostupnost a snížené režijní náklady
Uživatelé mají přístup k prostředkům IaaS prostřednictvím grafických uživatelských rozhraní (GUI) a aplikačních programovacích rozhraní (API), díky čemuž jsou flexibilní a snadno použitelné.
Outsourcing správy infrastruktury poskytovateli IaaS snižuje režijní náklady a umožňuje rychlejší inovace. Můžete se uvolnit a soustředit se na své hlavní obchodní činnosti namísto údržby IT infrastruktury.
💡 Příklad: IBM Cloud má grafické uživatelské rozhraní s robustními API pro správu cloudových zdrojů. Podobně Oracle Cloud snižuje kapitálové výdaje podniků na údržbu fyzického hardwaru, což společnosti umožňuje soustředit se na inovace a hlavní obchodní činnosti.
🧠 Věděli jste, že... IaaS tvořila v roce 2023 více než čtvrtinu trhu cloud computingu. Navíc se předpokládá, že tržby z veřejného cloudu IaaS porostou z přibližně 115 miliard dolarů v roce 2022 na více než 180 miliard dolarů v roce 2024. Očekává se však, že tržní podíl IaaS poklesne, jakmile PaaS získá na popularitě.
SaaS zůstává největším segmentem na trhu cloudových služeb, generuje roční tržby přesahující 247 miliard dolarů a očekává se, že si svou vedoucí pozici udrží.
Co je PaaS?
Platforma jako služba (PaaS) je model cloud computingu, který poskytuje platformu pro vývoj, nasazení, správu a provoz aplikací.
Vývojáři mají přístup k prostředí PaaS, včetně infrastruktury, softwaru a hardwaru, prostřednictvím zabezpečeného internetového připojení.
Díky této službě se podniky mohou vyhnout potížím a nákladům spojeným s nákupem a neustálou aktualizací hardwaru, softwaru, operačních systémů a vývojových nástrojů. Místo toho můžete získat přístup k potřebným zdrojům na základě modelu platby podle skutečného využití.
Mezi známé poskytovatele PaaS patří Google App Engine, OpenShift, Salesforce Lightning, Heroku a Engine Yard.
Zde je seznam funkcí PaaS. 👇
Spravovaná infrastruktura
Poskytovatel cloudových služeb PaaS spravuje základní hardware a software pro vaše podnikání. Tím se odlehčí správa infrastruktury, ušetří se čas a zdroje a zároveň se zvýší výkon aplikací.
💡 Příklad: Google App Engine se stará o servery a škálování, takže se vývojáři mohou soustředit výhradně na nasazení aplikací.
Škálovatelný hosting
Platformy PaaS se přizpůsobují změnám v provozu. Pokud poptávka prudce stoupne, platforma se rozšíří. Pokud poptávka klesne, platforma se zmenší, což zvyšuje její provozní a finanční efektivitu.
💡 Příklad: Pokud vaše aplikace zaznamená náhlý nárůst provozu, platforma PaaS automaticky přidá další zdroje. Stejně tak v případě poklesu provozu dojde ke snížení výkonu, aby se ušetřily náklady.
Integrovaná bezpečnost
Řešení PaaS mají vestavěné bezpečnostní funkce, jako jsou brány firewall, detektory narušení a šifrování dat. Tyto bezpečnostní prvky zajišťují, že vaše aplikace zůstanou chráněny před hrozbami, a zlepšují jejich výkon.
💡 Příklad: AWS Elastic Beanstalk zvyšuje bezpečnost pomocí funkcí, jako jsou brány firewall pro správu síťového provozu a profily instancí IAM pro řízení přístupu ke službám. Podporuje také šifrování dat, aby byla zajištěna robustní ochrana aplikací.
Vývojové nástroje
Platformy PaaS nabízejí nástroje pro každou fázi životního cyklu aplikace, od návrhu až po nasazení. Patří sem sledování problémů, verzování kódu a kontinuální integrace/kontinuální dodávka (CI/CD).
💡 Příklad: Red Hat OpenShift podporuje různé programovací jazyky a frameworky, což usnadňuje navrhování a nasazování aplikací.
Co je SaaS?
Software jako služba (SaaS) je cloudový model dodávky softwaru, který uživatelům umožňuje přístup k aplikacím přes internet, aniž by je museli kupovat.
Vše běží v cloudu, takže není potřeba složitá správa softwaru a hardwaru, což eliminuje nutnost instalace nebo údržby. Uživatelé mají k těmto aplikacím přístup přes webový prohlížeč, což je výhodné pro firmy všech velikostí.
Mezi běžné příklady SaaS patří e-mail, nástroje pro správu projektů a nástroje pro správu vztahů se zákazníky (CRM). Mezi oblíbené aplikace SaaS patří ClickUp, Google Workspace, Zoom a Salesforce.
Podívejme se na některé z charakteristických rysů SaaS. 👇
Víceuživatelský režim
Služby SaaS využívají architekturu s více nájemci. Jedna instance softwaru slouží více nájemcům (uživatelům), ale jejich data zůstávají bezpečně izolovaná.
💡 Příklad: Salesforce CRM obsluhuje více zákazníků na jedné platformě, přičemž jejich data zůstávají oddělená.
Přečtěte si také: Jak spravovat proces nákupu SaaS
Automatizované poskytování
Nástroje SaaS AI se přizpůsobují změnám uživatelů a umožňují jim rychle nastavit a začít používat software. To zahrnuje automatické vytváření uživatelských účtů a přístupových údajů.
💡 Příklad: Při registraci nového účtu Dropbox se automaticky přidělí úložný prostor pro data a přístup k účtu.
Přizpůsobení
Mnoho cloudových služeb nabízí rozsáhlé možnosti přizpůsobení, které uživatelům umožňují přizpůsobit řešení SaaS jejich potřebám. Uživatelé mohou přizpůsobit rozhraní, řídicí panely a pracovní postupy, aby platforma dokonale odpovídala jejich procesům a cílům.
💡 Příklad: Pracovní prostor ClickUp můžete přizpůsobit svým potřebám – změnit barevné motivy, označit je bílou značkou a nastavit oprávnění pro členy týmu.
💡Tip pro profesionály: Povzbuďte celý tým, aby se podílel na definování cílů. Tento kolektivní příspěvek může vytvořit pocit sounáležitosti a odhodlání, zajistit, že všichni budou pracovat na stejných cílech, a tím podpořit soulad týmu SaaS.
Snadné použití a přístup
Aplikace SaaS jsou založeny na cloudu, takže k nim máte přístup z jakéhokoli zařízení s webovým prohlížečem. Není třeba žádná lokální instalace. Stačí se přihlásit a můžete začít pracovat.
Navíc se nemusíte starat o volání IT oddělení kvůli instalacím nebo aktualizacím. O vše se postará poskytovatel.
💡Příklad: K cloudovým aplikačním službám, jako je Zoom, máte přístup odkudkoli a můžete se připojit k jednání nebo je pořádat na jakémkoli zařízení s připojením k internetu.
Porovnání IaaS, PaaS a SaaS
Výběr mezi IaaS, PaaS a SaaS závisí na tom, kolik kontroly a flexibility potřebujete.
Chcete spravovat celou infrastrukturu, soustředit se na vytváření aplikací nebo jednoduše používat hotový software?
Porovnejme tyto modely a najděme ten správný pro vaše potřeby.
|Základ
|IaaS
|PaaS
|SaaS
|Pro koho je určen?
|Síťoví architekti
|Vývojáři softwaru
|Koncoví uživatelé
|Kontrola
|Větší kontrola nad infrastrukturou, včetně virtuálních strojů, úložišť a sítí. Uživatelé jsou zodpovědní za správu operačního systému a aplikací.
|Omezená kontrola nad základní infrastrukturou. Zaměřuje se na vývoj aplikací.
|Nejmenší kontrola. Uživatelé pracují se softwarovou aplikací, aniž by měli kontrolu nad základní infrastrukturou.
|Škálovatelnost
|Škálovatelné, ale uživatelé jsou zodpovědní za správu a škálování
|Snadná škálovatelnost
|Škálovatelné; poskytovatelé se starají o infrastrukturu a škálování aplikací.
|Údržba
|Uživatelé jsou odpovědní
|Poskytovatelé se starají o údržbu
|Poskytovatelé se starají o údržbu
|Nákladový model
|Platba podle skutečného využití
|Platba podle skutečného využití
|Model předplatného, často měsíční nebo roční
|Příklady použití
|Hosting vlastních aplikací, hosting webových stránek, testování a vývojová prostředí
|Vývoj webových a mobilních aplikací, správa databází
|E-mailové služby, CRM a nástroje pro řízení projektů
|Flexibilita
|Větší flexibilita při výběru a konfiguraci komponent infrastruktury
|Omezená flexibilita z hlediska výběru infrastruktury
|Nejmenší flexibilita. Uživatelé nemají žádnou kontrolu nad infrastrukturou.
Kontrola a flexibilita
IaaS, PaaS a SaaS nabízejí různé úrovně kontroly nad vaší infrastrukturou, aplikacemi a daty:
- IaaS vám poskytuje největší kontrolu. Můžete spravovat virtuální stroje, sítě a úložiště podle svých potřeb. Zatímco poskytovatel cloudu se stará o fyzickou infrastrukturu, vy jste zodpovědní za zabezpečení svých aplikací a dat.
- PaaS nabízí střední míru kontroly. Je více spravovaný než IaaS, takže máte slovo při vytváření a nasazování aplikací. Můžete vyvíjet, testovat a nasazovat aplikace, aniž byste se museli starat o hardware nebo software v pozadí.
- SaaS nedává uživateli žádnou kontrolu. Software pouze používáte prostřednictvím prohlížeče nebo API a poskytovatel se stará o vše od bezpečnostních aktualizací po údržbu.
🧠 Věděli jste? Mnoho společností volí hybridní cloudové modely, které kombinují řešení IaaS, PaaS a SaaS za účelem optimalizace svých operací. Přibližně 73 % podniků má zavedenou hybridní cloudovou strategii.
Vývoj a nasazení
Tyto modely se také liší v náročnosti vývoje a nasazení.
- IaaS nabízí flexibilitu. Můžete si vybrat libovolný vývojový stack, ale správu infrastruktury – servery, úložiště a sítě – máte na starosti vy.
- PaaS zjednodušuje nasazení díky předkonfigurovaným prostředím, čímž eliminuje potíže s nastavováním infrastruktury.
- SaaS vám zaručuje, že se nemusíte vůbec starat o vývoj. Stačí otevřít prohlížeč a máte hotovo.
Správa a údržba
IaaS, PaaS a SaaS mají různé odpovědnosti za správu backendové infrastruktury.
- IaaS vyžaduje, abyste spravovali mnoho věcí – od operačního systému a middlewaru až po aplikace, data a samotnou infrastrukturu.
- PaaS vyžaduje minimální správu. Poskytovatel se stará o platformu, middleware a infrastrukturu, takže se můžete soustředit na vývoj a správu svých aplikací.
- SaaS nevyžaduje správu. Poskytovatel se stará o aktualizace, bezpečnostní záplaty a údržbu infrastruktury.
Jak vybrat správný model
Výběr správného modelu cloud computingu – ať už IaaS, PaaS nebo SaaS – začíná porozuměním jedinečným potřebám vaší organizace.
Při výběru vhodného modelu hraje významnou roli každý faktor, od definování požadavků až po vyhodnocení případů použití, nákladů a technických znalostí.
Pojďme si to rozebrat. 💁
1. Identifikujte požadavky
Prvním krokem při výběru mezi SaaS, PaaS a IaaS je jasné definování vašich požadavků.
Položte si několik důležitých otázek:
- Jakou míru kontroly potřebujeme nad infrastrukturou a softwarovým stackem?
- Jak důležitá je škálovatelnost a flexibilita pro naše obchodní operace?
- Co je naší prioritou, pokud jde o optimalizaci nákladů?
- Musíme pečlivě sledovat využití zdrojů?
- Musíme splnit nějaké konkrétní požadavky na dodržování předpisů nebo bezpečnost?
Odpovědi na tyto otázky vám pomohou zúžit výběr nejvhodnějšího modelu cloudové služby.
2. Zvažte případy použití
Jakmile určíte své požadavky, zhodnoťte, jak každý cloudový model odpovídá vašim konkrétním případům použití.
IaaS je ideální pro organizace, které potřebují maximální kontrolu nad svou infrastrukturou a flexibilitu při škálování.
Zde je několik situací, ve kterých se IaaS hodí:
- Řešení pro obnovu po havárii nebo zálohování
- Testování a vývoj programů
- Hosting složitých webových stránek
- Vysoce výkonné výpočty
- Analýza velkých dat
PaaS je naopak ideální pro agilní vývoj a nasazení. Je obzvláště užitečný pro velké týmy, zejména ty, které mají zaměstnance pracující na dálku. Vývojáři se mohou soustředit na vytváření a nasazování aplikací, aniž by se museli starat o správu cloudové infrastruktury.
Zde je několik příkladů použití PaaS:
- Analytika a business intelligence
- Internet věcí (IoT)
- Správa rozpočtu
- Přístup k platformám pro správu podnikových procesů (BRM)
- Údržba databází
A konečně, SaaS je ideální volbou pro koncové uživatele, kteří hledají jednoduché, okamžitě použitelné řešení přístupné prostřednictvím webového prohlížeče. Je také ideální pro společnosti, kde IT infrastruktura není kritická pro základní provoz.
Podívejme se, kde můžete využít SaaS:
- Obchodní komunikace
- Řízení vztahů se zákazníky
- Elektronický obchod
- Média
- FinTech
Přečtěte si také: 37 příkladů SaaS, které byste měli znát
3. Úvahy o nákladech
Požadované náklady se budou snižovat s přechodem od IaaS k PaaS a poté k SaaS.
IaaS má obvykle nejvyšší cenu , protože nabízí maximální kontrolu a flexibilitu. To znamená, že může být nákladově efektivní pro organizace s kolísavým pracovním zatížením nebo existující lokální infrastrukturou.
Kromě toho může mít PaaS vyšší počáteční náklady, protože je nutné přepracovat architekturu řešení a vyškolit vývojáře. V dlouhodobém horizontu je však často ekonomičtější, protože minimalizuje potřeby správy infrastruktury.
SaaS obecně vyniká jako nejvýhodnější varianta z hlediska rozpočtu, protože nabízí model předplatného. Eliminuje počáteční náklady spojené s hardwarem, softwarem a IT personálem, což z něj činí atraktivní volbu pro organizace, které chtějí zefektivnit své výdaje.
4. Technické znalosti
Posledním krokem je zvážit, zda má váš tým dostatečné technické znalosti pro model, který jste si vybrali.
Zeptejte se sami sebe: Jaké jsou stávající technické znalosti našeho týmu a jak složitá řešení jsme schopni zvládnout?
IaaS vyžaduje nejvyšší úroveň technických znalostí, protože vaše organizace spravuje základní infrastrukturu. Je nejvhodnější pro podniky s kvalifikovanými IT pracovníky, kteří se v těchto složitých záležitostech vyznají.
Na druhou stranu PaaS snižuje technickou zátěž. I když je stále lepší mít určité technické znalosti, jsou výrazně menší než u IaaS.
SaaS vyžaduje ze všech modelů nejméně technických znalostí. Uživatelé mají přístup k softwaru prostřednictvím webového prohlížeče nebo API, což z něj činí snadnou volbu pro ty, kteří chtějí bezproblémové řešení.
💡 Tip pro profesionály: Zaměřte se na KPI SaaS, jako je doba implementace, míra přijetí uživateli a návratnost investic (ROI), abyste mohli vyhodnotit účinnost nástroje při zvyšování produktivity a plnění vašich potřeb.
ClickUp: Komplexní nástroj SaaS
Z cloudových služeb, které jsme prozkoumali, vyniká SaaS jako nejvhodnější volba pro mnoho uživatelů. Vyžaduje minimální technické znalosti a je cenově dostupný, což ho činí atraktivním.
Ale zjištění, že SaaS je tou správnou volbou, je jen začátek – stále ještě musíte vybrat ten správný nástroj pro konkrétní potřeby vaší organizace.
Není třeba trávit hodiny procházením seznamů nejlepších nástrojů SaaS (samozřejmě můžete). Zjednodušili jsme vám výběr.
Seznamte se s ClickUp. 🤩
Řešení pro správu projektů ClickUp je univerzální platforma SaaS, která centralizuje úkoly a podporuje spolupráci týmů. Díky komplexní sadě funkcí snadno uspokojí různé obchodní potřeby.
ClickUp Dashboards
ClickUp Dashboards je dynamický nástroj, který uživatelům umožňuje vizuálně znázornit jejich práci a nabízí jasný přehled o postupu projektu, produktivitě týmu a klíčových metrikách.
Každý dashboard je vytvořen pomocí přizpůsobitelných karet, které slouží jako stavební kameny pro prezentaci různých typů dat, včetně míry dokončení úkolů, termínů a odhadů času.
Když společnost QubicaAMF, světový lídr v oblasti bowlingu a zábavy, zápasila s řízením projektů pomocí Excelu, věděla, že je potřeba změna. Přichází ClickUp, který transformoval její pracovní postupy díky centralizovanému řízení úkolů, lepší spolupráci a větší přehlednosti projektů.
Charles Frey, procesní manažer ve společnosti QubicaAMF, popsal tuto změnu jako „životní změnu. Pocházím ze světa, kde bylo vše v Excelu. Přechod na ClickUp nám umožňuje být chytřejší, rychlejší a na špici našeho odvětví.“
Výsledky byly jasné: 40% úspora času při vytváření zpráv a grafů, 60% nárůst týmové práce a 80% zlepšení organizace projektů.
Automatizace ClickUp
Urychlete své projekty pomocí automatizací ClickUp.
Automatizuje přiřazování úkolů, aktualizace stavu a oznámení, čímž minimalizuje manuální práci a snižuje počet lidských chyb. To vám pomůže soustředit se na strategické iniciativy namísto opakujících se procesů.
Přečtěte si také: 10 softwarů pro automatizaci IT pro zefektivnění IT procesů
ClickUp Docs
Efektivní řízení projektů vyžaduje rychlé dosažení konsensu a jasnou komunikaci mezi všemi zúčastněnými stranami. Funkce pro spolupráci v ClickUp, jako je ClickUp Docs, vám umožňují používat bohaté formátovací nástroje, přiřazovat komentáře a úkoly a současně upravovat dokumenty.
Pomůže vám to nastínit obchodní případ, definovat rozsah projektu a zdokumentovat požadavky, čímž zajistíte, že všichni budou mít správné informace pro další postup.
💡Tip pro profesionály: Zkuste nastavit sdílenou znalostní databázi nebo wiki pomocí ClickUp Docs, kde budou mít všichni přístup k důležitým dokumentům a aktualizacím. Když všichni budou vědět, kde najít nejnovější informace, vaše SaaS operace budou plynulejší a zákazníci budou spokojenější.
Integrace ClickUp
ClickUp Integrations vyniká propojením se stávajícími systémy, což týmům umožňuje hladkou integraci jejich oblíbených nástrojů.
Ať už se jedná o Discord a Microsoft Trams pro oznámení v reálném čase, vývojové platformy jako GitHub a GitLab pro správu úložišť kódu nebo marketingové nástroje jako HubSpot pro automatizaci, ClickUp vám poskytne vše, co potřebujete.
Navíc dobře funguje s nástroji pro sledování času, jako jsou Everhour a Clockify, a integruje se s Google Workspace, YouTube, Zoom a dalšími.
Přečtěte si také: 10 komplexních řešení podnikového softwaru B2B SaaS
Uspokojte své potřeby v oblasti SaaS s ClickUp
Najít správný model cloudové služby (IaaS vs. PaaS vs. SaaS) může být náročné, ale pečlivým zhodnocením vašich požadavků, případů použití, nákladů a technických znalostí můžete učinit informované rozhodnutí, které bude v souladu s cíli vaší organizace.
V konečném důsledku mají všechny modely cloudových služeb své jedinečné přednosti a hodí se pro různé scénáře.
Nástroj jako ClickUp může zefektivnit řízení vašich projektů a pomoci vám zůstat organizovaní a efektivní za všech okolností. Hladce se integruje s různými cloudovými řešeními a umožňuje vašemu týmu spravovat úkoly, sledovat pokrok a efektivně spolupracovat.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a proměňte svůj pracovní postup!