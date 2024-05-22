Jak optimalizovat správu SaaS operací vašeho týmu

Nejvýkonnější týmy potřebují špičkový software, aby dosáhly svých cílů.
Podle studie Cisco 2023 Global Networking Trends 66 % organizací hostuje více než 40 % svých pracovních úloh v několika cloudech. Většina organizací používá více než deset aplikací SaaS, včetně týmové spolupráce, CRM, správy úkolů, videokonferencí a automatizace, abychom jmenovali alespoň některé.
Správa a zabezpečení těchto aplikací se stává nesmírně důležitým, ale představuje několik výzev, včetně překážek při implementaci, stínového IT, problémů s migrací dat a nepředvídaných nákladů.
Jak tedy překonat tyto výzvy a efektivně spravovat obrovské množství aplikací? Odpověď spočívá ve správě operací SaaS.
V tomto článku se dozvíte:
- Co je správa operací SaaS
- Jak přistupovat k provozu SaaS v různých odděleních
- Jaké výzvy vás mohou čekat a jak je překonat, a
- Jak provádět úspěšnou správu operací SaaS
Pojďme se na to podívat. 👇
Co jsou SaaS operace?
SaaS operace nebo SaaSOps označují soubor operačních procesů, které zahrnují správu, řízení, nákup a optimalizaci využití SaaS nástrojů v organizaci.
Pokrývají celý životní cyklus činnosti aplikací SaaS, od objevování a nákupu po zapracování a odchod a vše mezi tím.
Správným řízením můžete implementovat solidní strategii správy operací SaaS, která zvýší produktivitu, zlepší zabezpečení dat a dodržování předpisů, optimalizuje náklady a podpoří růst vaší organizace.
Proč jsou operace SaaS mnohem efektivnější než tradiční operace
Mezi SaaS a tradičními operacemi, které zahrnují instalaci softwaru přímo do hardwaru vaší firmy, neexistuje žádná skutečná konkurence.
Abyste však získali ucelený přehled o správě SaaSOps a o tom, jak je pro vaše podnikání výhodnější, musíte pochopit rozdíl mezi těmito dvěma pojmy.
Pojďme si to vysvětlit pomocí tabulky. 👇
|Funkce
|SaaS
|Tradiční software
|Přístupnost a pohodlí
|Většinou cloudové, přístupné odkudkoli s připojením k internetu; nejsou vyžadovány žádné instalace ani ruční aktualizace.
|Vyžaduje zakoupení licencí, instalaci softwaru na lokální počítače a pravidelné ruční aktualizace.
|Nákladově efektivní řešení
|Model založený na předplatném zahrnuje všechny náklady v jediném poplatku; je šetrný k rozpočtu.
|Počáteční náklady na licence, hardware a infrastrukturu; průběžné výdaje na údržbu, aktualizace a podporu
|Škálovatelnost a flexibilita
|Snadná škálovatelnost; snadné přidávání nebo odebírání uživatelů; různé plány a funkce přizpůsobené konkrétním potřebám
|Omezená škálovatelnost a přizpůsobitelnost, nákladné a časově náročné rozšiřování nebo přizpůsobování
|Automatické aktualizace a údržba
|Poskytovatel služeb se stará o aktualizace a údržbu, čímž uvolňuje čas a zdroje.
|Uživatelé jsou zodpovědní za aktualizaci a údržbu aplikace, což je časově náročné a nepříjemné.
|Spolupráce a integrace
|Navrženo pro hladkou integraci s jinými aplikacemi, umožňující zefektivnění pracovních postupů a spolupráci v reálném čase.
|Často vyžaduje další vývojové práce a zdroje pro integraci s jinými aplikacemi.
|Vylepšené zabezpečení a ochrana dat
|Poskytovatelé SaaS se starají o šifrování, kontrolu přístupu a pravidelné bezpečnostní audity, čímž zajišťují špičkovou bezpečnost.
|Jednotlivé organizace odpovědné za implementaci bezpečnostních opatření nemusí dosahovat úrovně zabezpečení poskytované poskytovateli SaaS.
|Obnova po havárii a redundance
|Hostováno v zabezpečených datových centrech s více redundantními a záložními systémy, které zajišťují integritu a dostupnost dat.
|Mohou postrádat stejné možnosti redundance a zotavení po havárii; jsou náchylné ke ztrátě dat a výpadkům.
|Rychlé nasazení
|Umožňuje rychlé nasazení. Uživatelé se mohou přihlásit a začít software okamžitě používat.
|Zahrnuje zdlouhavý proces instalace a nastavení, což vede k prostojům.
|Globální přístup a práce na dálku
|Je přístupný odkudkoli s připojením k internetu, což je ideální pro práci na dálku.
|Vázané na konkrétní stroje nebo místa, což brání flexibilitě při práci na dálku
|Pravidelné aktualizace funkcí
|Časté aktualizace a vylepšení funkcí zajišťují, že software zůstává relevantní a konkurenceschopný.
|Nerovnoměrné aktualizace, takže uživatelé mohou přijít o cenné funkce a vylepšení
Neustálé vytváření, testování a dodávání vylepšení softwarového kódu a uživatelských prostředí prostřednictvím kontinuálního vývoje (CD) se stalo nezbytným pro splnění požadavků zákazníků.
Tradiční lokální systémy nedokážou držet krok s neustále se měnícími požadavky. Proto jsou operace SaaS klíčové pro dosažení vašich obchodních cílů.
Provozní rámec SaaS
Provozní rámec SaaS je struktura, která vám pomůže maximalizovat hodnotu vašich operací SaaS.
Rámec lze rozdělit do dvou hlavních částí:
- Komponenty provozu SaaS (co to obnáší) a
- Životní cyklus SaaS (jak se vše vyvíjí v čase)
Komponenty provozu SaaS
Při správě operací SaaS je třeba mít na paměti několik klíčových komponent.
Jsou to:
1. Cíle SaaS:
Cíle zahrnují jasné cíle a výsledky pro implementaci SaaS a provoz více dílčích komponent, jako jsou:
- Viditelnost aplikací a správa výdajů: To zahrnuje komplexní přehled o vašich aplikacích, včetně jejich využití, výdajů, smluv a návratnosti investic. Díky této viditelnosti můžete sledovat jak schválené, tak neschválené aplikace spolu s výdaji jednotlivých oddělení.
- Správa infrastruktury: Zahrnuje vše od nastavení serverů po zajištění jejich správné opravy a aktualizace. Speciální nástroje SaaS tyto úkoly zefektivňují a umožňují rychlejší nastavení a pravidelné aktualizace.
- Správa aplikací: To zahrnuje určení, které aplikace jsou nezbytné pro vaše obchodní operace a které lze na základě jejich využití a chování uživatelů zrušit.
- Správa uživatelů: To zahrnuje sledování vašich uživatelů, pomoc s jejich pracovními úkoly a sledování trendů uživatelů.
- Bezpečnost a soulad s předpisy: To zahrnuje implementaci silných opatření pro zabezpečení dat a soulad s předpisy, jako je jednotné přihlášení (SSO), vícefaktorová autentizace (MFA) a řízení přístupu na základě rolí (RBAC). Tato opatření pomáhají spravovat přístup zaměstnanců k aplikacím a chránit vaše data.
- Onboarding a offboarding: Jedná se o správu zavádění nebo postupného vyřazování různých softwarových služeb.
2. Zúčastněné strany:
Tato část se zabývá klíčovými zúčastněnými stranami a jejich rolí ve vašich SaaS operacích.
Účinná správa SaaSOps závisí na efektivní spolupráci a školení mezi IT, obchodními jednotkami a dodavateli SaaS.
3. Procesy SaaSOps:
To zahrnuje standardizaci vašich SaaS pracovních postupů pro nasazení a používání.
Zahrnuje také postupy řízení změn, které jsou nutné, když vývojáři vydávají nové aktualizace nebo když provádíte změny ve svých aplikacích SaaS.
4. Neustálé měření:
Tato část popisuje vaše KPI na základě vašich cílů SaaS a nástroje pro správu operací SaaS, který používáte k jejich sledování.
Mezi důležité metriky patří využití softwaru, jeho přijetí a návratnost investic, ale měli byste si vybrat ty, které nejlépe vyhovují vašim obchodním potřebám.
5. Odpovědnost:
Tato složka se zaměřuje na sdílenou odpovědnost za aplikace a procesy SaaS.
Zahrnuje to přidělení jasných rolí v oblasti údržby, bezpečnosti a dodržování předpisů a zajištění toho, aby jednotlivci a týmy nesli odpovědnost za dosažení cílů a KPI, které jsou sledovány prostřednictvím vašich monitorovacích systémů. To vše je součástí zajištění odpovědnosti.
✏️ Poznámka: Toto jsou pouze některé z hlavních komponent SaaSOps, ale existuje jich mnohem více, v závislosti na rozsahu a typu odvětví, ve kterém pracujete.
Životní cyklus SaaS operací
Životní cyklus SaaS operací začíná plánováním implementace a končí úspěšným ukončením.
Životní cyklus vašich SaaS operací můžeme shrnout jako sérii postupných činností:
- Vyberte potenciální aplikace SaaS, které odpovídají vašim obchodním cílům a záměrům.
- Implementujte nejvhodnější aplikace a zapojte všechny relevantní zúčastněné strany.
- Spravujte přístup zaměstnanců k těmto aplikacím a zajistěte odpovědnost za každý proces a operaci.
- Sledujte klíčové ukazatele výkonnosti, jako je míra využití, trendy uživatelů a výkon aplikací.
- Řešte všechny problémy, které mohou během procesu nastat.
- Vytváření, přidělování a odebírání účtů
- Spravujte své náklady pomocí nashromážděných dat
Výzvy v oblasti provozu SaaS
Správa operací SaaS je jako chůze po laně – musíte najít rovnováhu.
Pečlivě vyberte správnou platformu pro správu operací SaaS, investujte do školení týmu a zrušte všechny předplatné, které neodpovídají vašim potřebám.
Podívejme se na některé běžné výzvy v oblasti SaaS operací, abyste byli připraveni je řešit, pokud nastanou.
Výzva 1: Dodržování zákonů na ochranu osobních údajů
Dodržování různých průmyslových předpisů a standardů shody, jako jsou SOC 2, GDPR, CPAA, HIPAA a PCI DSS, komplikuje provoz SaaS. Vyžaduje to neustálé sledování a aktualizace vašeho softwaru SaaS, zejména v odvětvích, jako je zdravotnictví nebo finance.
Nedodržení těchto pravidel může vést k vysokým pokutám, právním problémům a poškození reputace vaší značky.
V roce 2017 společnost Zenefits, SaaS společnost, jejíž hodnota vzrostla na 2 miliardy dolarů, dramaticky zkrachovala, protože nedokázala dodržovat normy a regulační standardy. Dalším příkladem je společnost Anthem Inc., která před několika lety zaplatila 16 milionů dolarů v rámci dohody HIPAA kvůli porušení ochrany dat v důsledku kybernetických útoků.
Výzva 2: Neefektivní procesy přijímání a propouštění zaměstnanců
SaaS posiluje vaše zaměstnance, ale jeho potenciál zůstává nevyužitý, pokud si nejsou vědomi dostupného softwaru a jeho použití. Proto je jasná komunikace během zavádění softwaru zásadní.
Vytvořte kontrolní seznam pro zavedení SaaS, který zahrnuje:
- informování zaměstnanců o dostupných nástrojích SaaS ve stacku
- vysvětlení, jak se každý nástroj vztahuje k jejich konkrétní roli
- poskytování dokumentace a podpory
- nabízí praktické zkušenosti a
- pravidelné kontroly a poskytování podpory
Vytvoření katalogu aplikací zjednodušuje přístup novým i stávajícím zaměstnancům. Centralizuje informace o standardním softwaru a postupech nákupu.
Odchod zaměstnanců je stejně důležitý jako jejich přijetí, ale navzdory rizikům je často přehlížen.
Během odchodu zaměstnance byste měli data spravovat bezpečně, zajistit jejich správný přenos nebo odstranění a ukončit softwarové licence v souladu s právními normami.
Špatné postupy při odchodu zaměstnanců mohou vést k porušení předpisů. Například umožnění bývalým zaměstnancům zachovat si přístup k citlivým údajům může porušovat předpisy jako HIPAA nebo GDPR, což může vést k vysokým pokutám a právním krokům.
Výzva 3: Stínové IT
Stínové IT označuje zaměstnance, kteří používají neautorizované SaaS aplikace bez souhlasu IT oddělení. To může vést k bezpečnostním rizikům, problémům s dodržováním předpisů a fragmentaci dat, což brání produktivitě.
Aby vaše organizace mohla bojovat proti stínovému IT, musí:
- Využijte efektivní vyhledávání SaaS k získání přehledu a vhledu do celého svého portfolia SaaS.
- Zaměřte se na budování vztahů s neautorizovanými kupci SaaS a porozumění jejich potřebám
- Definujte strategii správy SaaS , abyste předešli budoucím případům stínového IT. Tato strategie by měla kontrolovat, co vstupuje do vašeho technologického stacku, definovat úrovně správy IT a rozdělit odpovědnosti za správu SaaS.
Výzva 4: Skryté náklady a nadměrné výdaje
Podle zprávy z roku 2024 organizace ročně vynakládají přibližně 45 milionů dolarů na výdaje za SaaS. Značná část tohoto rozpočtu (přibližně 18 milionů dolarů) je však promrhána na nevyužité licence.
Bez efektivního monitorování nákladů a optimalizačních strategií riskujete nadměrné výdaje na předplatné, licence a služby SaaS, což vyčerpá vaše finanční zdroje a brání strategickým iniciativám.
Jedním z účinných řešení je racionalizace aplikací a odstranění nepotřebných aplikací ze svého stacku.
Dalším přístupem je rightsizing, tj. nákup pouze takového množství a délky trvání licencí, jaké potřebujete, a nic víc. Oba přístupy vyžadují přehled o tom, jak, kde a proč se SaaS ve vašem stacku využívá.
Výzva 5: Správa rozpočtu SaaS za účelem identifikace potenciálních úspor
Nekontrolované předplatné SaaS a neočekávané výdaje mohou zatížit vaše finanční zdroje a narušit vaše rozpočtové plány.
Abyste se vyhnuli nadměrným výdajům, zaměřte se na efektivní správu nákladů. Tímto způsobem můžete předvídat výdaje, rozumně přidělovat zdroje a maximalizovat návratnost investic.
Osvědčené postupy pro optimalizaci provozu SaaS
Zde je několik osvědčených postupů, které můžete použít při optimalizaci svých SaaS operací: 👇
1. Centralizujte správu databází
Kdykoli se s někým poradíte o SaaSOps, jeho první radou bude centralizovat vaše SaaS aplikace do jedné databáze.
Tento centralizovaný systém vám poskytuje optimální přehled o SaaS stacku vaší organizace a kompletní pohled na identitu uživatelů a přístup k aplikacím a zdrojům.
2. Analyzujte data o využívání SaaS
Důkladně analyzujte data o využití tím, že zkontrolujete každou aplikaci a určíte, zda ji všichni zaměstnanci s licencemi skutečně potřebují.
Tyto informace najdete v administračním panelu mnoha aplikací nebo konsolidované v rámci platformy pro správu SaaS. Dále identifikujte zaměstnance, kteří by mohli těžit z levnějších nebo bezplatných licencí namísto prémiových.
3. Zvolte přístup k poskytování služeb v rámci SaaS operací
Provisioning v SaaS zahrnuje udělování přístupu a zdrojů novým uživatelům, správu uživatelských účtů a přiřazování úrovní přístupu a oprávnění.
Tento krok vám poskytne potřebné nástroje a přístupová práva, abyste mohli efektivně plnit svou roli.
4. Implementujte jednotné přihlášení (SSO)
Jednotné přihlášení (SSO) v podnikovém prostředí vám umožňuje použít jednu sadu přihlašovacích údajů k jednorázovému přihlášení a přístupu ke všem povoleným podnikovým aplikacím SaaS, webovým stránkám a datům.
SSO řeší klíčové obchodní výzvy tím, že poskytuje:
- Vylepšené zabezpečení a soulad s předpisy
- Vylepšená použitelnost a spokojenost
- Snížené náklady na IT
Implementace SaaS v reálném světě
Provedeme vás krok za krokem průvodcem, jak můžete efektivně implementovat SaaS ve vaší firmě.
Krok 1: Naplánujte svůj projekt
V této fázi před implementací se rozhodněte o klíčových kontrolních faktorech vašeho projektového řízení. Patří mezi ně:
- Vytvoření ideálního týmu SaaS
- Definování rozsahu projektu pomocí časového plánu a stanovení milníků
- Vytvoření jasných komunikačních kanálů mezi zúčastněnými stranami
- Příprava strategie migrace dat s cílem minimalizovat prostoje a zmírnit ztrátu dat
Krok 2: Přizpůsobte si konfiguraci
Přizpůsobte software SaaS tak, aby vyhovoval vašim konkrétním potřebám. Zajistěte jasnou komunikaci mezi vaší organizací a externím poskytovatelem SaaS, abyste přesně definovali své požadavky.
Krok 3: Migrace dat
Toto je nejdůležitější krok při implementaci SaaS. Zahrnuje přenos dat při minimalizaci rizika ztráty dat, která by mohla způsobit vážné finanční ztráty.
Abyste minimalizovali riziko, musíte data vyčistit, naformátovat a připravit pro nové umístění a zůstat ostražití vůči potenciálním bezpečnostním hrozbám. Mějte také připravenou zálohu pro případ, že by v procesu došlo k nějakým potížím.
Krok 4: Integrujte stávající software
Integrujte stávající aplikace a další užitečný software do nového systému SaaS, abyste zajistili hladký pracovní tok.
Krok 5: Otestujte systém
Nezanedbávejte testovací fázi. Důkladně otestujte funkčnost softwaru, abyste se ujistili, že funguje dobře i při velkém zatížení a v náročných podmínkách.
Krok 6: Proškolte svůj tým
Proškolte členy svého týmu v používání nového softwaru. Implementace nebude úspěšná, pokud váš tým nebude schopen software efektivně používat.
Krok 7: Nasazení softwaru
Software zavádějte v organizaci opatrně. Můžete to také provádět po částech, abyste omezili tření. Buďte proaktivní a ostražití ohledně jakýchkoli problémů, které mohou během této fáze v systému nastat, a snažte se je okamžitě řešit.
Během nasazení zajistěte řízení přístupu na základě rolí, abyste pomohli udržet bezpečné pracovní prostředí.
Krok 8: Implementujte řízení přístupu na základě rolí
Řízení přístupu na základě rolí (RBAC) vám pomáhá spravovat uživatelská oprávnění v rámci systému na základě předdefinovaných rolí. Jako správce SaaSOps přiřazujete uživatelům konkrétní role, čímž omezujete jejich přístup pouze na data a funkce nezbytné pro jejich konkrétní práci.
To výrazně zvyšuje bezpečnost dat tím, že omezuje riziko neoprávněného přístupu a narušení dat. Tato oprávnění můžete spravovat prostřednictvím centrálního systému a podle potřeby je měnit i na cestách.
Krok 9: Monitorujte a optimalizujte
Fáze po implementaci je stejně důležitá, ne-li důležitější. Je třeba pravidelně kontrolovat výkon systému a provádět nezbytné úpravy. Shromažďování zpětné vazby od uživatelů a sledování KPI, jako je míra přijetí, CSAT, NPS, míra odchodu zákazníků atd., jsou nezbytnými aspekty tohoto kroku.
Jaké výhody vám přináší optimalizované SaaS operace?
Optimalizované operace SaaS fungují jako dobře promazaný stroj. Zajišťují hladký chod vašich obchodních aktivit na více úrovních.
Zde jsou některé z výhod:
- Zvýšená efektivita práce: Dobře optimalizovaný SaaS stack zefektivňuje pracovní postupy a pomáhá vašim týmům rychle se přizpůsobit procesům, což v konečném důsledku zvyšuje jejich produktivitu.
- Nižší náklady na získávání zákazníků: Výrazně snižuje náklady na získávání zákazníků tím, že vytváří zefektivněný marketingový trychtýř, implementuje automatizaci marketingu a minimalizuje lidskou účast v tomto procesu.
- Lepší zákaznická zkušenost: Poskytnutím zkušenosti bez přílišných překážek budete moci zvýšit míru spokojenosti zákazníků a udržet si více zákazníků.
- Zvýšená viditelnost aplikací: Slouží jako základ pro zefektivnění vašeho portfolia aplikací, přizpůsobení licencí podle potřeb uživatelů a zajištění toho, aby vaše týmy používaly pouze bezpečné a schválené aplikace.
- Snížení zbytečných výdajů a provozních nákladů: Identifikace a odstranění nevyužívaných licencí vede ke snížení zbytečných výdajů na SaaS.
- Vylepšená bezpečnost dat: Zvyšuje ochranu dat tím, že zlepšuje přehled o tom, jaké aplikace vaše týmy používají.
Nástroje a zdroje pro provoz SaaS
Hodně jsme mluvili o tom, jak můžete optimalizovat své SaaS operace, abyste dosáhli lepších výsledků. Jak jste ale viděli, jednoduché kroky se mohou rychle stát nepřehlednými. Právě proto pro vás máme jeden trik.
Nástroje a zdroje pro provoz SaaS mohou usnadnit optimalizaci. Zavádějí užitečné prvky, jako je AI, automatizace, jednotná rozhraní a další.
Nyní se možná ptáte: „Jaké nástroje SaaS Operations bych měl používat?“ To je snadné. Doporučujeme ClickUp, komplexní řešení pro všechny vaše potřeby v oblasti SaaSOps.
ClickUp pomáhá týmům zjednodušit zavádění SaaS a vytváří pracovní prostor pro zefektivnění operací. Můžete nastavit hierarchii ClickUp s úkoly a podúkoly, z nichž každý má svůj vlastní popis, stav a komentáře, abyste získali detailní přehled o svých operacích. Pomůže vám pečlivě organizovat práci podle oddělení, týmů, projektů, kampaní atd. a nabízí možnost oddálit pohled a zobrazit práci napříč těmito různými oblastmi.
Více přizpůsobitelných zobrazení ClickUp vám poskytuje pohled na všechny vaše SaaS operace. Úkoly můžete zobrazit jako seznam, tabuli, kalendář, časovou osu, pracovní zátěž atd.
Například zobrazení Workload (Pracovní zátěž ) vám umožňuje vizualizovat kapacitu vašeho týmu a spravovat zdroje. Zobrazení Board ( Tabule) – základní zobrazení pro agilní týmy – vám umožňuje vizualizovat úkoly podle stavu. Úkoly můžete snadno přesouvat v rámci pracovního postupu pomocí funkce drag and drop.
Kromě toho získáte přístup k několika předem připraveným šablonám ClickUp s přizpůsobitelnými poli, takže je můžete přizpůsobit podle svých obchodních potřeb.
Platforma ClickUp pro správu projektů je komplexní řešení, které sbližuje vaše týmy díky propojeným pracovním postupům, dokumentům, dashboardům v reálném čase a dalším funkcím.
Dashboardy ClickUp v reálném čase vám poskytují přehled o činnosti vašeho týmu. Mohou fungovat jako vaše centrála pro sledování projektu.
Automatizace pracovních postupů ClickUp vám umožňuje zachytit a konsolidovat data prostřednictvím přizpůsobitelných formulářů. Standardizují a sjednocují proces žádání, přístupu a údržby dat od vašich zaměstnanců. Můžete použít podmíněnou logiku k shromažďování relevantních podrobností o všem, od hlášení chyb a nových nápadů až po žádosti o přístup k softwaru.
Pokud hledáte výkonnější automatizaci, určitě byste měli vyzkoušet ClickUp Brain. Jedná se o první neuronovou síť na světě, která propojuje vaše úkoly, dokumenty, lidi a veškeré znalosti vaší společnosti s umělou inteligencí. S její pomocí můžete nastavit automatické aktualizace postupu, generovat standupy, shrnovat poznámky z jednání a rychle analyzovat data, abyste mohli vytvořit body k diskusi pro zprávy.
Jaká je budoucnost SaaS?
Více než 70 % organizací po celém světě používá nějakou kombinaci nástrojů SaaS. Spojte to s faktem, že práce na dálku získává na popularitě, přičemž 12,7 % zaměstnanců na plný úvazek pracuje na dálku a 28,2 % využívá hybridní model práce, a odvětví SaaS zaznamenává masivní růst.
Udržování robustního SaaS stacku se tedy stává zásadním. S rozšiřováním vaší organizace se tento rámec stává ještě důležitějším pro vás jako provozní manažery a vedoucí pracovníky. Zajišťuje hladký chod vašich operací a produktivitu vašeho týmu, bez ohledu na to, kde pracují. Správný software pro správu SaaS operací může být v tomto ohledu zásadním faktorem.
Optimalizujte své SaaS operace s ClickUp
Zatímco podniky často kladou důraz na používání SaaS, někdy přehlížejí úskalí neoptimalizace svých SaaS operací. Do této pasti se nechcete dostat.
Přijměte navrhované strategie a, co je nejdůležitější, používejte nástroj pro správu operací a projektů SaaS, který může výrazně snížit pracovní zátěž vašich týmů pro správu operací SaaS.
Vyberte si ClickUp jako svou centrální platformu pro správu SaaS a zaregistrujte se ještě dnes. Vyzkoušejte naše výkonné funkce zcela zdarma. Přidejte se k více než 2 milionům týmů po celém světě, které každý den zvyšují svou produktivitu díky ClickUp.
Často kladené otázky (FAQ)
1. Co znamená provoz SaaS?
SaaS operace, neboli SaaSOps, označují komplexní soubor pravidel upravujících správu, řízení, nákup a optimalizaci využití produktů SaaS.
2. Co znamená zkratka SaaS?
SaaS je zkratka pro Software as a Service (software jako služba), což je model distribuce softwaru založený na cloudu, ve kterém jsou aplikace hostovány třetím poskytovatelem a uživatelům jsou k dispozici přes internet.
3. Co je provozní model SaaS?
Provozní model SaaS zahrnuje celý životní cyklus aplikací SaaS, od objevování a pořizování až po onboardingu a offboardingu, včetně správy a optimalizace v průběhu celého procesu. Zahrnuje viditelnost aplikací, správu infrastruktury, správu uživatelů, zabezpečení, dodržování předpisů, automatizaci a další.