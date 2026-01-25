Jak spustit reklamy na YouTube: Kompletní průvodce krok za krokem

YouTube není jen místem, kam lidé chodí sledovat videa. Je to místo, kde vyhledávají informace o nákupech, porovnávají možnosti, učí se nové dovednosti a zabíjejí čas. Díky této kombinaci je YouTube jednou z mála platforem, kde se pozornost a záměr pravidelně překrývají.
Podle Pew Research je YouTube nejrozšířenější online platformou mezi americkými teenagery a dospělými.
Pro marketéry je důležitý dosah, ale větší výhoda spočívá ve formátu. YouTube podporuje krátké i dlouhé příběhy, takže můžete upoutat pozornost obsahem, který se jeví jako užitečný, a poté jej převést na reklamy, které působí jako přirozená součást zážitku.
Tento průvodce vás provede nastavením vaší první kampaně na YouTube nebo vylepšením těch, které již provozujete, se zaměřením na přeměnu zhlédnutí na měřitelné výsledky.
Co jsou reklamy YouTube a proč jsou důležité
Reklamy na YouTube jsou placená umístění, která firmám umožňují oslovit velmi rozmanité, segmentované publikum díky přesnému cílení. Fungují prostřednictvím služby Google Ads a dělí se do čtyř hlavních typů – videoreklamy, grafické reklamy, zvukové reklamy a prémiové reklamy.
S dosahem reklam přesahujícím 2,53 miliardy uživatelů (téměř polovina z 5,66 miliardy uživatelů sociálních médií po celém světě) je YouTube jednou z největších a nejdominantnějších platforem pro sdílení videí.
Proč je to důležité:
- Kreativní flexibilita napříč formáty: Od vizuálních a nevizuálních reklam po překryvné reklamy a bannerové reklamy – YouTube vám umožňuje experimentovat s reklamami mnoha různými způsoby.
- Přesné cílení pomocí datového ekosystému Google: Cílejte na lidi na základě toho, co vyhledávají, sledují, jejich demografických údajů, signálů záměru a dokonce i videí nebo kanálů, kde by se měla vaše reklama zobrazovat.
- Měřitelná návratnost investic s přehledy v reálném čase: Inzerenti na YouTube mohou sledovat výkonnost, zapojení, demografické údaje o publiku, zdroje návštěvnosti a konverze, což jim umožňuje optimalizovat kampaně pro skutečné zapojení.
- Vyšší důvěryhodnost než tradiční reklama: 59 % respondentů považuje reklamy na YouTube za relevantnější než lineární televizní reklamy. Ve srovnání s jinými video a sociálními platformami je videoreklama na YouTube téměř o 16 % důvěryhodnější a spolehlivější.
- Rozmanitost publika napříč všemi věkovými skupinami: Zatímco většina sociálních médií se zaměřuje na generaci Z nebo mileniály, YouTube si udržuje aktivní uživatele napříč všemi věkovými skupinami.
🧠 Zajímavost: První video na YouTube s názvem „Me at the zoo“ (Já v zoo) bylo nahráno 23. dubna 2005 spoluzakladatelem YouTube Jawedem Karimem a zachycuje ho, jak stojí před slony v zoo v San Diegu.
Typy reklam na YouTube
Podívejme se na různé typy reklam, které můžete na YouTube zveřejňovat:
Reklamy TrueView in-stream
Reklamy TrueView, známé také jako přeskočitelné reklamy v streamu, jsou jedním z nejpopulárnějších formátů reklam na YouTube. Přehrávají se před, během nebo po jiných videích. Na mobilních zařízeních se mohou také zobrazovat jako celoobrazovkové mezistránkové reklamy, které musí divák nejprve přeskočit, než může pokračovat.
Diváci mohou reklamy InStream přeskočit po 5 sekundách. Platíte však za reklamu pouze v případě, že:
- Divák shlédne celé video (pokud je vaše reklama kratší než 30 sekund)
- Divák sleduje alespoň 30 sekund vašeho videa (déle než 30 sekund)
- Divák interaguje s vaší reklamou kliknutím na odkaz, výzvu k akci nebo doprovodný banner.
Pro značky je to lukrativní, protože platíte pouze tehdy, když někdo aktivně reaguje na váš obsah nebo provede konverzi.
Co je to konverze?
Konverzí může být žádost o demo, registrace nebo odeslání formuláře, v závislosti na tom, co sledujete v Google Ads a Analytics.
Zapojení u in-streamových reklam bývá vyšší, protože divák se dobrovolně rozhodl sledovat reklamu déle než 5 sekund.
🔔 Co je třeba mít na paměti:
- Přeskakovatelné videoreklamy by měly mít délku minimálně 12 sekund.
- Nesmí být delší než 6 minut.
- Tyto reklamy se zobrazují na stránkách YouTube a na webových stránkách a v aplikacích provozovaných partnery Google pro videa.
Bumper reklamy
Jedná se o krátké reklamy, které nelze přeskočit a které sdělují zprávu v pouhých 6 sekundách. Přehrávají se před, během nebo po jiném videu a platíte za zobrazení.
Vzhledem k tomu, že jsou krátké, je dobré se zaměřit na jednu jasnou myšlenku nebo vizuální prvek.
Nejlépe fungují v kombinaci s kampaní TrueView nebo Google Preferred.
🤔 Kdy použít bumper reklamy?
- Když chcete oslovit diváky jedinou cílenou zprávou
- Jako doplněk delší kampaně, tj. pro posílení uvedení produktu na trh nebo propagace události.
- Aby vaše značka zůstala v povědomí a zároveň se často objevovala v místech kontaktu s uživateli
Videa v kanálu (dříve nazývaná reklamy pro objevování videí)
Zobrazují se na několika místech, včetně:
- V horní části výsledků vyhledávání YouTube
- Vedle souvisejících videí YouTube
- V horní části mobilní domovské stránky YouTube
Tyto reklamy se zobrazují po provedení vyhledávání. Obvykle obsahují miniaturu vašeho videa, nadpis a výzvu k kliknutí a přehrání videa.
Za tyto reklamy platíte pouze tehdy, když na ně někdo klikne, aby si je prohlédl, nebo když je sleduje v automatickém přehrávání po dobu alespoň 10 sekund.
💡 Co byste měli vědět o videoreklamách v kanálu:
- Jsou navrženy tak, aby odpovídaly záměru uživatelů a zobrazovaly se pouze při vyhledávání relevantních témat videí, díky čemuž jsou méně rušivé a více kontextové.
- Vaše reklamy se začlení do platformy a vypadají jako organické návrhy videí ve výsledcích vyhledávání a kanálech.
- Zahrnují dvojité výzvy k akci, kde jedno tlačítko odkazuje na vaši vstupní stránku a druhé spouští video – obě mohou diváky nasměrovat na vaši konečnou URL adresu.
🧠 Zajímavost: Každý den je na YouTube nahráno téměř 20 milionů videí. Reklamy na YouTube vám umožní prorazit hluk a doručit vaši zprávu přímo vašemu cílovému publiku.
Nepřeskočitelné reklamy v streamu
Jedná se o 15–20sekundové videoreklamy, které se zobrazují před, během nebo po jiném videu. Vzhledem k tomu, že diváci nemohou tato videa přeskočit, zvažte jejich spojení s výzvou k akci, která diváky povzbudí k akci.
U reklam, které nelze přeskočit, platíte pokaždé, když se vaše reklama zobrazí (CPM). Zvažte jejich použití pro časově omezené nabídky nebo oznámení.
✏️ Poznámka: Pro reklamy typu „in-stream“, které nelze přeskočit, můžete použít 3 různé formáty reklam:
- Bumper reklamy: videa o délce až 6 sekund
- Standardní nepřeskočitelná reklama: videa o délce 7 až 15 sekund
- 30sekundové nepřeskočitelné reklamy (CTV): Videa o délce 16–30 sekund, která se zobrazují na připojených televizích (CTV).
Reklamy Masthead
Jedná se o prémiové reklamy, které se po dobu 24 hodin zobrazují v horní části domovské stránky YouTube. Na počítačích se automaticky přehrávají bez zvuku po dobu až 30 sekund, na mobilních zařízeních a CTV po celou dobu trvání videa.
Tyto reklamy jsou navrženy tak, aby poskytovaly maximální viditelnost, a jsou k dispozici pouze na základě rezervace prostřednictvím obchodního zástupce společnosti Google.
Jsou ideální pro dosažení masivního dosahu nebo povědomí, zejména u nových produktů, služeb nebo prodejních akcí.
U reklam Masthead můžete přizpůsobit tyto prvky:
- URL videa YouTube: Odkaz YouTube na vaše video, které musí být nastaveno jako „Veřejné“ nebo „Neveřejné“, aby mohlo být zobrazováno.
- Nadpis a popis: Text, který se zobrazuje vedle nebo pod mastheadem.
- Tlačítko CTA: Přivádí kliknutí na vaši konečnou URL adresu.
- Konečná URL adresa: Povinná při použití výzvy k akci (CTA) – může odkazovat na jiné stránky YouTube nebo přímo na váš web.
- Nastavení automatického přehrávání: Určete, kdy se spustí automatické přehrávání a jak dlouho bude trvat (maximálně 30 sekund).
- Doprovodná videa: Dvě další videa, která se zobrazují vedle mastheadu na počítači (nemusí být z vašeho kanálu).
⭐ Existují dva typy mastheadů YouTube, které si můžete zakoupit:
- Cena za tisíc zobrazení (CPM) Masthead: Poskytuje rezervovaný a pevný objem zobrazení, která jsou doručena v průběhu vaší kampaně.
- Masthead s cenou za hodinu (CPH): Poskytuje 100% podíl na hlasitosti (SOV) způsobilých zobrazení jednotky Masthead na YouTube během rezervovaných hodin, které si zakoupíte.
Grafické reklamy
Jedná se o bannerové reklamy bez videa, které se zobrazují v pravém postranním panelu seznamu doporučených videí. Obvykle obsahují obrázek nebo animaci a jsou doplněny nadpisem, popisem a tlačítkem CTA. Za zobrazovací reklamu na YouTube platíte pokaždé, když na ni někdo klikne.
Upozorňujeme, že grafické reklamy jsou k dispozici pouze na stolních počítačích.
Displayové reklamy fungují dobře, pokud chcete:
- Podpořte své videoreklamní kampaně trvalými vizuálními připomínkami
- Zvyšte návštěvnost svého webu bez vytváření videoobsahu
- Zaměřte se znovu na diváky, kteří viděli vaše videoreklamy na YouTube
- Udržujte přítomnost značky, zatímco lidé sledují obsah konkurence nebo související videa.
Tyto reklamy neruší sledování videa, protože se zobrazují v postranním panelu. Jsou sice méně rušivé než formáty in-stream, ale na druhou stranu jsou méně viditelné. Je vysoká pravděpodobnost, že se diváci budou soustředit spíše na samotné video než na okolní prvky.
💡 Tip pro profesionály: Použijte ClickUp Brain k vytvoření přesvědčivých reklamních textů pro YouTube. Kontextová umělá inteligence analyzuje úspěšné reklamní vzorce a pokyny pro hlas vaší značky a generuje několik variant výzev k akci, nadpisů a popisů reklam.
Navíc můžete dokonce požádat ClickUp Brain, aby vytvořil vlastní obrázky pro vaše reklamy.
📌 Uložte si tyto pokyny pro psaní své další reklamy na YouTube:
Reklamy TrueView in-stream (s možností přeskočení)
Napište scénář pro reklamu YouTube TrueView in-stream, ve kterém prvních 5 sekund jasně uvedete hlavní problém a hodnotu.
Předpokládejte, že divák se rozhoduje, zda reklamu přeskočit. Vzbuďte zvědavost bez clickbaitů, vysvětlete výhody do 10 sekund a zakončete jasnou výzvou k akci, která je v souladu s měřitelnou konverzí.
Bumper reklamy (6sekundové, nelze přeskočit)
Vytvořte 5 scénářů bumper reklam (max. 6 sekund) pro reklamu na YouTube. Každý scénář by měl sdělovat jednu myšlenku nebo výhodu, používat jednoduchý mluvený jazyk a být zapamatovatelný i bez zvuku.
Videoreklamy v kanálu (objevování videí)
Napište text videoreklamy YouTube, který odpovídá záměru vyhledávání. Vytvořte nadpis, návrh textu miniatury a úvodní video, které působí přirozeně a informativně, nikoli propagačně.
Nepřeskočitelné reklamy v streamu (15–20 sekund)
Napište skript reklamy YouTube, který nelze přeskočit a který předá jednu kompletní zprávu za méně než 20 sekund. Upřednostněte srozumitelnost před přesvědčivostí, v případě potřeby zdůrazněte naléhavost a zahrňte výzvu k akci, která je v souladu s kampaní zaměřenou na povědomí nebo oznámení založenou na CPM.
Reklamy Masthead
Vytvořte nadpis, popis a text výzvy k akci pro reklamu YouTube Masthead navrženou pro maximální dosah. Předpokládejte automatické přehrávání bez zvuku, zaměřte se na positioning značky a jediné sdělení kampaně a text udržujte výrazný, jednoduchý a okamžitě srozumitelný.
Displayové reklamy (postranní panel)
Napište text displayové reklamy YouTube pro umístění v postranním panelu. Vytvořte stručný nadpis, krátký popis a výzvu k akci, které posílí zapamatovatelnost značky nebo znovu osloví diváky, kteří již viděli videoreklamu.
Kontrolní seznam kreativních prvků reklam na YouTube
Pomocí tohoto kontrolního seznamu se ujistěte, že vaše reklamní kreativita je vytvořena tak, aby upoutala pozornost a podnítila k akci, a ne jen k nárůstu počtu zhlédnutí:
- Plán titulků: Přidejte titulky nebo text na obrazovce, aby vaše sdělení bylo srozumitelné i bez zvuku.
- Zaujměte během prvních 5 sekund: Začněte problémem nebo přínosem, aby lidé reklamu nepřeskočili.
- Jedna zpráva na jednu reklamu: Zaměřte reklamu na jednu myšlenku, výhodu nebo nabídku.
- CTA vázané na cíl: Přizpůsobte CTA tomu, co optimalizujete (formulář pro potenciální zákazníky, demo, nákup nebo povědomí).
- Mobilní zařízení na prvním místě: Předpokládejte, že většina diváků bude sledovat reklamu na malém displeji se ztlumeným zvukem.
Jak vytvořit reklamní kampaň na YouTube (krok za krokem)
Zde je návod, jak vytvořit a nastavit úspěšnou reklamní kampaň na YouTube.
1. Nastavte si účet Google Ads
Přihlaste se ke svému účtu Google Ads pomocí svého osobního nebo firemního účtu Google Workspace.
Jakmile se zaregistrujete, propojte svůj kanál YouTube s Google Ads, abyste mohli spouštět videokampaně a sledovat výkon přímo ze svého kanálu.
2. Vyberte cíl kampaně
Čeho chcete dosáhnout svou reklamní kampaní na YouTube? Chcete zvýšit povědomí o značce, získat potenciální zákazníky, podpořit přímý prodej nebo nasměrovat provoz na konkrétní vstupní stránky?
Vyberte si z různých cílů kampaně.
Nezapomeňte, že zvolený cíl výrazně omezí dostupné formáty reklam, sítě (YouTube vs. Display Network) a podtypy kampaní.
Pro hodnocení použijte tuto tabulku 👇
|Pokud chcete…
|Vyberte
|Podporované formáty reklam
|Podpořte přímé nákupy prostřednictvím svých reklam
|Nákupy
|Přeskakovatelné reklamy v streamu, reklamy YouTube Shorts
|Získejte potenciální zákazníky
|Odesílejte formuláře potenciálních zákazníků, telefonické kontakty a kontakty
|Přeskakovatelné reklamy v streamu, reklamy YouTube Shorts
|Nasměrujte návštěvníky na své vstupní stránky nebo stránky produktů
|Zobrazení stránky
|Přeskakovatelné reklamy v streamu, reklamy YouTube Shorts
|Zvyšte dosah a povědomí o značce
|Povědomí o značce
|Nepřeskočitelné reklamy v streamu, videoreklamy v kanálu, bumper reklamy, masthead reklamy, reklamy YouTube Shorts
Pokud si nejste jisti cílem kampaně, můžete zvolit možnost „Povědomí o značce a dosah“ nebo „Vytvořit kampaň bez pokynů k cíli“.
3. Vyberte typ a podtyp kampaně
Nyní přizpůsobte cíl kampaně vhodnému typu a podtypu kampaně. K dispozici máte různé rámce kampaní, které určují:
- Kde se vaše reklamy zobrazují (YouTube, Google TV, partnerské weby, reklamní síť Google)
- Jakou máte kontrolu nad cílením, nabídkami a optimalizací kreativy?
- Které cíle mají splnit (povědomí, zvážení, konverze)
Zde je podrobný rozpis, který vám pomůže pochopit, jak výběr různých kampaní ovlivňuje výběr podkampaní:
Videokampaně
- Co to znamená: Standardní reklamní kampaně YouTube s úplnou kontrolou nad umístěním, cílením a kreativními formáty.
- Kdy jej použít: Chcete mít úplnou kontrolu nad tím, kde se vaše reklamy zobrazují, kdo je vidí a jak jsou na YouTube doručovány.
- Nejvhodnější pro: kampaně zaměřené na povědomí o značce, zvažování nákupu nebo cíle zaměřené na akci s přesnými požadavky na cílení
- Kompatibilní formáty a podtypy: Přeskočitelné reklamy v streamu, nepřeskočitelné reklamy v streamu, videoreklamy v kanálu, bumper reklamy, masthead, outstream
Kampaně Performance Max
- Co to znamená: Automatizované kampaně, které využívají umělou inteligenci Google k optimalizaci umístění a cílení ve všech službách Google.
- Kdy jej použít: Chcete, aby Google automaticky vyhledal nejlepší umístění na YouTube, ve vyhledávání, v reklamní síti, v Discover, v Gmailu a v Mapách pomocí vašich prostředků.
- Nejvhodnější pro: Konverze a prodeje s minimálním ručním nastavením, zejména pokud máte k dispozici data o konverzích, která můžete použít pro algoritmus.
- Kompatibilní formáty a podtypy: Automaticky generované kombinace z vašich videí a obrázků
Kampaně na generování poptávky
- Co to znamená: Vizuální kampaně zaměřené na umístění v sekci Objevit na YouTube, Discover a Gmailu.
- Kdy jej použít: Chcete oslovit lidi, kteří jsou v průzkumném režimu na vizuálních a sociálních platformách Google.
- Nejvhodnější pro: Budování povědomí a zvyšování zapojení pomocí vizuálně poutavých reklamních zážitků
- Kompatibilní formáty a podtypy: videoreklamy v kanálu, obrazové reklamy na domovské stránce YouTube, v sekci „Sledovat dále“, v sekci „Objevit“ a v Gmailu.
Kampaně pro aplikace
- Co to znamená: Kampaně výslovně navržené k podpoře instalací aplikací a akcí v aplikacích.
- Kdy jej použít: Propagujete mobilní aplikaci a potřebujete zvýšit počet stažení nebo konkrétní konverze v aplikaci.
- Nejvhodnější pro: instalace aplikací, interakce s aplikacemi a konverze nákupů v aplikacích
- Kompatibilní formáty a podtypy: Video reklamy optimalizované pro propagaci aplikací v sítích YouTube a Google App Network.
👀 Věděli jste, že... 45 % amerických domácností s předplatným Netflixu nyní sleduje obsah s reklamami, což je nárůst oproti 34 % v roce 2024. Publikum je stále více vnímavé k reklamám, které jsou kulturně rezonující a přinášejí hodnotu.
4. Nakonfigurujte rozpočet a strategii nabídek
Je čas stanovit rozpočet na reklamu na YouTube.
Nastavte denní rozpočet nebo celkový rozpočet kampaně. Definujte termíny kampaně a vyberte strategii nabídek na základě toho, co chcete optimalizovat.
Zde je přehled běžných strategií nabídek a kdy je použít. Uvidíte pouze možnosti, které odpovídají cíli vaší kampaně a formátu reklamy.
|Strategie nabídek
|Co to znamená
|Použijte jej, když
|Cílová CPM (cena za tisíc zobrazení)
|Platíte za každých tisíc zobrazení vaší reklamy.
|Chcete maximální dosah a viditelnost pro své kampaně ToFu (povědomí o značce)
|Cílová cena za zhlédnutí (CPV)
|Umožňuje optimalizovat nabídky za zhlédnutí, tj. platíte pokaždé, když divák zhlédne část vaší reklamy nebo celou reklamu.
|Chcete kontrolovat náklady a zároveň získávat zhlédnutí videí
|Cílová CPA (cena za akvizici)
|Google automaticky optimalizuje nabídky, aby dosáhl konverzí za vaši cílovou cenu za akci.
|Chcete zvýšit prodej, počet potenciálních zákazníků a dokonce i návštěvnost webových stránek
|Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS)
|Google optimalizuje nabídky tak, aby dosáhl konkrétního procenta návratnosti investic do reklamy.
|Chcete dosáhnout co nejvyšší konverzní hodnoty v rámci cílového návratu investic do reklamy.
|Maximalizujte konverze
|Google automaticky nastavuje nabídky tak, aby v rámci vašeho rozpočtu dosáhl co nejvíce konverzí.
|Jak dosáhnout co nejvyšší konverzní hodnoty v rámci pevného rozpočtu
👀 Věděli jste, že... Inzerenti, kteří přejdou ze strategie nabídek s cílovou CPA na strategii s cílovou ROAS, mohou dosáhnout o 14 % vyšší hodnoty konverzí při podobné návratnosti investic do reklamy.
5. Optimalizujte své možnosti cílení
YouTube umožňuje velmi specifickou segmentaci publika, což znamená, že čím více jsou vaše reklamy cílené, tím větší je pravděpodobnost, že váš reklamní rozpočet přinese vyšší návratnost investic.
Zde je několik možností cílení, které jsou k dispozici v reklamách YouTube:
Demografické údaje
Oslovte své publikum na základě pohlaví, věku, rodičovského statusu a příjmu domácnosti. Je však nutné provést jemné segmentování, protože jedna zpráva neosloví všechny, i když patří do stejné demografické skupiny.
Životní události
Cílte na diváky na základě konkrétních, ale odlišných životních událostí. Například:
- Pořízení nového domácího mazlíčka
- Nedávno jsem se stal otcem
- Právě se vzali
- Koupil jsem nový dům
Tyto momenty mění nákupní chování a vytvářejí příležitosti, kdy lidé aktivně hledají nové produkty a služby.
Podrobné demografické údaje
Jedná se o pokročilou segmentaci. Zde můžete vybrat své publikum podle vzdělání, rodinného stavu, vlastnictví nemovitosti, zaměstnání a rodičovského statusu s větší podrobností.
Pokud jsou například vaší cílovou skupinou rodiče, můžete je vybrat z konkrétních kategorií zobrazených na obrázku.
I v rámci širokého demografického profilu budete schopni oslovit přesně dané publikum.
Publikum na trhu
Zaměřte se na lidi, kteří právě teď aktivně vyhledávají nebo zvažují nákup ve vaší kategorii.
Můžete si také prohlédnout další podrobnosti o jednotlivých segmentech trhu, abyste si vybrali vysoce relevantní publikum:
- Zjistěte, které kategorie obsahu YouTube vaše cílová skupina sleduje nejčastěji.
- Objevte podobné publikum na trhu, které jste možná přehlédli.
- Odhadněte týdenní počet zobrazení pro daný segment
Afinita
Cílte na lidi se zavedenými, dlouhodobými zájmy na základě jejich konzistentních návyků při procházení a sledování obsahu. Jedná se o publikum, které se vyznačuje trvalými zájmy – nadšenci do fitness, early adopters technologií, milovníci cestování nebo odborníci na krásu.
Google také rozděluje afinitní publikum do širokých kategorií s konkrétnějšími podsegmenty.
Vlastní publikum
Chcete více specifik než přednastavené kategorie Google? Vytvořte si vlastní publikum na základě konkrétních klíčových slov, URL adres, aplikací nebo zájmů, které signalizují relevanci pro vaše podnikání.
💡 Tip pro profesionály: Před spuštěním kampaní použijte ClickUp Docs k dokumentaci segmentace publika a marketingové strategie. Vytvořte podrobné profily zákazníků s demografickými údaji, zájmy, problémy a preferovanými typy obsahu.
Zaznamenejte pokyny pro vaši značku a marketingové strategie v ClickUp Docs – přístupné všem ve vaší organizaci/marketingovém týmu.
6. Nastavte vyloučení obsahu a umístění
Máte obsah, u kterého nechcete, aby se vaše reklama zobrazovala?
Například reklama na luxusní hodinky nebude vhodná vedle videí o levném nakupování nebo finančních potížích.
Můžete vyloučit konkrétní typy obsahu, abyste ochránili pověst své značky a zabránili plýtvání rozpočtem na irelevantní umístění. YouTube vám umožňuje filtrovat obsah na základě:
- Typ inventáře (vyloučit obsah s nadměrným, silným a mírným vulgárním jazykem)
- Štítky obsahu (obecné publikum, publikum s rodičovskou kontrolou, dospělé publikum)
- Konkrétní témata nebo kanály
Podobně můžete také ovládat, kde se vaše reklamy zobrazují, výběrem konkrétních umístění:
- Klíčová slova: Zaměřte se na videa, kanály nebo webové stránky, které odpovídají konkrétním klíčovým slovům souvisejícím s vaším produktem nebo službou.
- Témata: Zobrazování reklam u obsahu o konkrétních tématech, jako je technologie, fitness nebo zlepšování domácnosti
- Umístění: Vyberte konkrétní kanály YouTube, videa, webové stránky nebo aplikace, kde chcete své reklamy zobrazovat.
7. Vyberte lokalitu a jazyky
Vyberte, kde chcete, aby se vaše reklamy zobrazovaly z geografického hlediska – cílte podle země, regionu, města nebo dokonce konkrétního okruhu kolem určitého místa. Nastavte své jazykové preference a YouTube bude zobrazovat vaše reklamy uživatelům, kteří mají tyto jazyky nastaveny ve svých preferencích účtu.
⭐ Bonus: Zvyšte zapojení uživatelů do svých videoreklam přidáním relevantních videí. Tato videa se zobrazují pod vaší videoreklamou a nabízejí pohlcující zážitek, který posiluje nebo rozšiřuje sdělení reklamy.
8. Nastavte harmonogram kampaně a omezení frekvence
Zde je několik dalších nastavení, která byste měli zvážit:
- Nastavení cílení na zařízení: Vyberte zařízení (mobilní telefony, tablety, televizní obrazovky, počítače), na kterých by měly být vaše videoreklamy na YouTube viditelné.
- Omezení frekvence zobrazení: Omezte, kolikrát se reklamy v této kampani mohou zobrazit stejné osobě.
- Plán reklam: Nastavte plán reklam, kdy se mají vaše reklamy zobrazovat, např. od 9:00 do 18:00 (GMT+5:30).
💡 Tip pro profesionály: Vytvořte samostatné reklamní skupiny pro různé segmenty publika nebo formáty reklam v rámci stejné kampaně, abyste mohli nezávisle testovat jejich výkonnost. Tímto způsobem skupina s nízkou výkonností neovlivní celou kampaň.
9. Vytvořte video materiály
Nahrajte své video na YouTube nebo do knihovny zdrojů Google Ads. Ujistěte se, že je nastaveno jako „Veřejné“ nebo „Neveřejné“, aby mohlo být použito jako reklama. Soukromá videa nelze použít.
Vložte URL adresu do sekce pro tvorbu reklam v Google Ads. V této fázi můžete vytvořit více reklam, abyste otestovali různé kreativy, výzvy k akci nebo varianty sdělení.
⚡ Archiv šablon: Použijte šablonu ClickUp Advertisement Template k zefektivnění celého procesu výroby reklam – od plánování po realizaci.
S touto šablonou můžete:
- Brainstormujte s týmem reklamní koncepty a kreativní nápady na jednom centrálním místě.
- Převádějte nápady ze sociálních médií do konkrétních úkolů s jasnými termíny a odpovědností.
- Sledujte fáze výroby reklamy od psaní scénáře až po finální nahrání videa pomocí 11 vlastních polí.
- Sledujte metriky výkonu a výsledky kampaní svých reklam v 7 zobrazeních ClickUp.
- Udržujte celý svůj reklamní tým v souladu s časovými plány, rozpočty a výstupy pomocí vizuálně bohatého kalendáře obsahu.
Jakmile vše nakonfigurujete, odešlete svou kampaň. YouTube zkontroluje vaše reklamy podle zásad Google Ads, aby se ujistil, že jsou v souladu s pokyny pro reklamu. Většina reklam je zkontrolována do jednoho pracovního dne, ale složitější kontroly mohou trvat déle.
📮 ClickUp Insight: Více než polovina zaměstnanců má potíže s nalezením informací, které potřebují v práci. Pouze 27 % z nich tvrdí, že je to snadné, zatímco ostatní se potýkají s určitými obtížemi a 23 % z nich to považuje za velmi obtížné.
Když jsou znalosti roztříštěné mezi e-maily, chaty a nástroje, rychle se hromadí zbytečně promarněný čas. S ClickUp můžete e-maily proměnit ve sledovatelné úkoly, propojit chaty s úkoly, získat odpovědi od AI a mnoho dalšího v rámci jediného pracovního prostoru.
💫 Skutečné výsledky: Týmy mohou díky ClickUp ušetřit více než 5 hodin týdně, což představuje více než 250 hodin ročně na osobu, a to díky odstranění zastaralých procesů správy znalostí. Představte si, co by váš tým mohl vytvořit s extra týdnem produktivity každý čtvrtrok!
Časté chyby při provozování reklam na YouTube
Toto jsou chyby, které tiše plýtvají rozpočtem, i když se tvé cílení a nastavení zdají správné:
- Optimalizace pro zhlédnutí, když potřebujete konverze: Vysoká míra zhlédnutí se automaticky nepromítá do potenciálních zákazníků.
- Výběr nesprávného typu kampaně: Například použití nastavení pro široké povědomí, když potřebujete získat potenciální zákazníky.
- Vynechání vyloučení a kontroly bezpečnosti značky: Vaše reklama se zobrazí vedle irelevantního nebo rizikového obsahu.
- Nerozdělování reklamních skupin podle záměru: Smíšené publikum vede k nejasným sdělením a slabšímu výkonu.
Měření úspěchu reklam na YouTube
Vytvoření reklamní kampaně na YouTube je pouze jednou částí rovnice. Druhou, stejně důležitou částí je sledování výkonu a optimalizace kampaní na základě klíčových metrik.
Jakmile bude vaše kampaň spuštěna, můžete přistupovat k údajům o kampani a výkonu reklamních prostředků z ovládacího panelu Google Ads a YouTube Studio. Zde najdete podrobný přehled toho, jak byste měli sledovat metriky a spravovat přehledy.
Klíčové metriky, které je třeba sledovat
Účinnost kampaní nelze posoudit pouze na základě intuice. Potřebujete data, která mají podobu počtu zhlédnutí, míry dokončení, míry prokliku, konverzí a nákladů na akvizici.
Než začnete sledovat data a dělat vágní předpoklady, získejte jasnou odpověď na tyto otázky:
- Závisí účinnost vaší kampaně na počtu zhlédnutí, zapojení nebo skutečných konverzích?
- Optimalizujete pro zvýšení povědomí o značce nebo pro přímé generování příjmů?
- Jaká je pro vás přijatelná cena za akvizici a jak se liší od celoživotní hodnoty zákazníka?
Zde jsou klíčové metriky, které byste měli sledovat na základě cílů své kampaně:
|Metriky
|Co sleduje
|Analýza a interpretace
|Zobrazení
|Míra zhlédnutí odráží kreativitu a relevanci vašich kampaní pro publikum. Vyšší míra zhlédnutí znamená, že vaše sdělení a kreativita rezonují. Nižší míra naznačuje problémy se sdělením, strukturou, formátem a dokonce i kreativitou.
|Vysoký počet zobrazení s nízkým počtem zhlédnutí naznačuje slabé miniatury nebo špatné cílení.
|Zhlédnutí
|Počet případů, kdy diváci zhlédli větší část nebo celou vaši reklamu, nad rámec pouhého zobrazení.
|Zvýšený počet zhlédnutí videí značky signalizuje rostoucí zájem
|Míra zobrazení
|Procento zobrazení, která vedla k zhlédnutí
|Silná afinita k vašemu kanálu nebo značce, ukazatel vysoce hodnotných zákazníků nad rámec přímých konverzí
|Míra prokliku (CTR)
|Procento diváků, kteří klikli na vaši výzvu k akci nebo reklamu
|Nízká míra prokliku (CTR) ve video kampaních je ve srovnání s reklamami ve vyhledávání normální – neměla by být prioritou.
|Cena za zhlédnutí
|Průměrná cena za každé zobrazení vaší reklamy
|Vysoká cena za zobrazení (CPV) naznačuje konkurenční nabídky nebo úzké zacílení, což zvyšuje náklady.
|Náklady na akvizici
|Výdaje za jednu konverzi
|Pokud je CPA nižší než celková hodnota zákazníka, je kampaň zisková.
|Návratnost investic do reklamy (ROAS)
|Výnosy generované za každý dolar utracený za reklamy
|ROAS nad 2 se považuje za ziskový.
|Doba sledování / míra dokončení
|Jak dlouho diváci sledují reklamu, než ji přeskočí nebo dokoukají celou
|Vyšší míra dokončení naznačuje silné háčky a relevantní obsah.
|Získané akce
|Získané zhlédnutí, lajky, odběratelé, přidání do seznamu skladeb a sdílení na vašich propojených kanálech YouTube do 7 dnů od zhlédnutí reklamy.
|Pokud jsou získané akce časté, svědčí to o silné afinitě k vašemu kanálu nebo značce. Často je to silný indikátor vysoké hodnoty zákazníka.
|Konverze na základě zobrazení
|Když diváci provedou konverzi na vašem webu v rámci konverzního okna
|Silná afinita k vašemu kanálu nebo značce Ukazatel vysoce hodnotných zákazníků nad rámec přímých konverzí
|Konverze z interaktivních zhlédnutí
|Když divák neklikne na vaši videoreklamu, ale sleduje alespoň 10 sekund přeskakovatelné reklamy a poté provede konverzi v rámci okna konverze Engaged-view.
|Zobrazení reklamy ovlivňuje rozhodnutí o nákupu i bez přímých kliknutí. Měří dopad v horní části trychtýře.
Sledujte účinnost kampaně pomocí dashboardů ClickUp.
Google Ads poskytuje komplexní přehled o výkonu jednotlivých kampaní.
Co se ale stane, když máte spuštěno více reklamních kampaní na YouTube?
Údaje o kampani jsou rozptýleny napříč záložkami, časovými obdobími a filtry, což ztěžuje rozpoznání trendů nebo pochopení toho, jak jedna kampaň ovlivňuje druhou.
S pomocí ClickUp Dashboards můžete sledovat všechny své kampaně na YouTube v jednom konsolidovaném přehledu. Zde můžete porovnávat výkonnost jednotlivých kampaní, časových období a různých formátů reklam, aniž byste museli přepínat mezi nimi.
V kombinaci s následujícími kartami AI se dashboardy stanou okamžitě výkonnými.
- AI Brain: Zeptejte se například „Která kampaň měla minulý měsíc nejvyšší ROAS?“ a získejte okamžitou odpověď, aniž byste museli ručně filtrovat data.
- AI StandUp: Shrňte aktivity své kampaně za vybrané časové období a rychle zkontrolujte, co funguje.
- AI Team StandUp: Získejte přehled o nedávných optimalizacích kampaní a kreativních testech vašeho týmu ve všech aktivních kampaních.
- Shrnutí AI: Vytvořte aktuální přehled zobrazující stav kampaně, tempo čerpání rozpočtu a výkonnost ve srovnání s cíli.
- Aktualizace projektu AI: Vytvořte si přehledný přehled stavu vaší reklamní kampaně na YouTube, včetně toho, co bylo spuštěno, co se testuje a čemu je třeba věnovat pozornost.
Podívejte se na toto video a dozvíte se více o kombinaci Dashboard + AI Card 👇
Nastavení opakovaných reportů v ClickUp
Potřebujete včasné zprávy, které každý týden přinášejí praktické informace. Tím máme na mysli informace o rozpočtech, konverzích, metrikách výkonu, segmentech publika a ROAS, aniž byste museli procházet 10 záložkami, abyste pochopili roztříštěná data.
Co kdybyste se dozvěděli, že je možné automatizovat reporty reklam na YouTube v ClickUp?
Nejprve vytvořte standardní šablonu reportů v ClickUp Docs. Přidejte metriky, časová období a formáty srovnání do všech svých reportů reklam na YouTube.
Poté vytvořte vlastní ClickUp Super Agents, které mohou shromažďovat data o kampaních, analyzovat trendy výkonu a připravovat zprávy ve vámi předem stanovených formátech.
Super agenti nepotřebují podrobná pravidla, aby mohli činit inteligentní rozhodnutí. Jako vaši kolegové s umělou inteligencí dokážou interpretovat kontext a jednat anonymně. Tito agenti kromě vytváření zpráv také dokážou:
- Provádějte audit příspěvků na sociálních médiích, abyste označili kampaně s nízkým výkonem, když metriky klesnou pod vámi definované prahové hodnoty, a navrhněte přerozdělení rozpočtu na výkonnější formáty reklam YouTube.
- Odpovídejte na otázky týkající se konkrétních kampaní, jako například „Který formát reklamy přinesl minulý měsíc nejvíce konverzí?“, aniž byste museli prohledávat data.
- Identifikujte možnosti optimalizace porovnáním aktuální výkonnosti kampaně s historickými referenčními hodnotami a doporučením úprav kreativy nebo cílení.
- Spouštějte úkoly pro svůj tým, když je třeba podniknout urgentní kroky, jako je pozastavení reklam, které překračují cíle CPA, nebo A/B testování nových videokreativ.
Vytvořte si svého prvního superagenta s ClickUp 👇
👀 Věděli jste, že... 23,6 % generace Z aktivně používá YouTube k objevování nových produktů. Často je ovlivňují reklamy, u kterých nemají pocit, že jim něco prodávají – ve skutečnosti 98 % diváků uvádí, že tvůrcům na YouTube důvěřují více než tvůrcům na jiných sociálních médiích.
Omezení reklam na YouTube
Díky formátům imerzivních videí a širokému dosahu reklam na YouTube je tato platforma pro marketéry velmi lukrativní. Existují však určitá omezení, která byste neměli ignorovat:
- Únava z reklam: Vaše publikum denně konzumuje obsah na více kanálech. Ani ta nejzapamatovatelnější reklama nemůže zaručit okamžité vybavení si značky nebo konverze.
- Klesající výkonnost reklam: Povědomí o značce se buduje postupně a nelze jednoznačně přiřadit konverzi k jedné reklamě, když diváci interagují s vaší značkou napříč různými kontaktními body.
- Vysoká konkurence o populární publikum: Cílení na populární demografické skupiny a zájmy zvyšuje náklady na CPV a CPM, což v průběhu času ztěžuje dosažení ziskového ROAS.
- Vyžaduje průběžné testování kreativ: YouTube sice nabízí řadu prvků, které lze optimalizovat – výzvy k akci, textové nadpisy, popisy, doprovodné bannery, miniatury a úvodní videa –, ale tyto rozsáhlé možnosti optimalizace znamenají, že je třeba provádět neustálé A/B testování, abyste zjistili, co přináší výsledky a co ne.
- Návratnost investic se může lišit v závislosti na přesnosti cílení: YouTube umožňuje velmi specifické cílení, ale většina inzerentů buď neví, jak jej efektivně využít, nebo příliš zužuje své publikum do té míry, že dosah reklamy je příliš omezený.
Nástroje a šablony pro zefektivnění vašich reklam na YouTube
Pokud vytváříte reklamy na YouTube ve velkém měřítku, potřebujete víc než jen reklamní texty a kreativy. Potřebujete systém pro plánování, testování, kontrolu a opakování – bez ztráty kontextu mezi týmy.
Představujeme: ClickUp – první konvergovaný pracovní prostor s umělou inteligencí na světě, který sjednocuje pracovní postupy a nástroje na centralizované platformě.
Zde je návod, jak ClickUp pro marketingové týmy pomáhá vnést pořádek do chaosu.
Použijte předem připravené šablony k dokumentaci svých pracovních postupů.
Než začnete propagovat značku prostřednictvím reklam na YouTube, máte vůbec vlastní kanál na YouTube, který podpoří vaše výdaje na reklamu?
Kromě reklam na YouTube byste měli na této platformě vybudovat autentickou přítomnost.
K tomu použijte šablonu YouTube od ClickUp, abyste mohli plánovat, koncipovat a implementovat obsahové strategie pro svůj kanál. Od brainstormingu před produkcí až po publikování po produkci – tato šablona dá vašim nápadům konkrétní podobu.
S touto šablonou můžete:
- Naplánujte koncepty videí a scénáře pomocí vyhrazených prostorů pro tvorbu nápadů, storyboardů a schvalovacích pracovních postupů, které zajistí soulad vašeho týmu.
- Sledujte milníky produkce od natáčení přes střih až po tvorbu miniatur a vytváření reklamních textů.
- Spravujte svůj plán publikování pomocí integrovaného kalendáře sociálních médií, který koordinuje nahrávání videí na YouTube s časovým plánem vaší reklamní kampaně, abyste dosáhli maximálního účinku.
Pokud v daném okamžiku provozujete více marketingových kampaní, potřebujete jediný zdroj informací, abyste mohli sledovat rozpočty, časové plány a vše ostatní.
Šablona pro plánování kampaní ClickUp nabízí přesně to. S touto šablonou můžete stanovit cíle, sledovat pokrok a měřit úspěšnost více kampaní YouTube, aniž byste ztratili přehled o individuálním výkonu.
Tato šablona nabízí flexibilitu při výběru ze 7 různých vlastních polí (přidělený rozpočet, vedoucí kampaně, zbývající rozpočet a typ kampaně), aby se tým mohl sjednotit kolem společných cílů a prioritních úkolů.
S touto šablonou můžete:
- Vylepšete sledování kampaní pomocí komentářů, značek, upozornění na závislosti, e-mailů a aktualizací v reálném čase, díky kterým budou všichni informováni.
- Sledujte rozdělení rozpočtu mezi kampaněmi a odhalte nadměrné výdaje, než ovlivní návratnost investic.
- Koordinujte spouštění reklam s vaším kalendářem obsahu, abyste zajistili, že reklamy na YouTube budou v souladu s organickým nahráváním videí a širšími marketingovými iniciativami.
Brainstormujte kreativní nápady s ClickUp Whiteboards
ClickUp Whiteboards poskytuje vašemu týmu vizuální plátno, na kterém můžete strukturovat a organizovat všechny své kreativní nápady, směry kampaní, reference, koncepty videí a úhly pohledu na sdělení na jednom místě.
Integruje se do vašeho pracovního prostoru a využívá umělou inteligenci k propojení vašich nápadů.
Zde je vysvětleno, jak Whiteboards zefektivňují váš tvůrčí proces:
|Kde se Whiteboard připojuje?
|Jak to pomůže vašim reklamám na YouTube?
|Připojit k úkolům
|Proměňte nápady na reklamy z brainstormingu přímo v konkrétní úkoly s přidělenými vlastníky a termíny.
|Připojit se k dokumentům
|Pro snadnou orientaci propojte briefy kampaní, skripty a pokyny pro značku přímo ve vaší tabuli.
|Připojit se k chatu
|Diskutujte o kreativních směrech v reálném čase, aniž byste museli opustit tabuli nebo přepínat mezi záložkami.
Prohlížejte si kreativy bez schůzek pomocí ClickUp Clips
Jakmile máte koncept, použijte ClickUp Clips k zaznamenání návrhů reklam, průchodů storyboardem nebo poznámek editorů. Zainteresované strany mohou zanechat komentáře s časovým razítkem, přiřadit zpětnou vazbu a vyřešit problémy, aniž by musely svolávat živou schůzku k posouzení.
Nastavte automatizaci opakujících se úkolů
Plánování a realizace reklam na YouTube není proces, který by zvládla jedna osoba. Není to ani jednokrokový pracovní postup.
Mezi předprodukcí a postprodukcí je řada schvalování, přidělování úkolů, aktualizací rozpočtu a hodnocení výkonu – úkolů, jejichž ruční aktualizace nezabere mnoho času, ale rozhodně vás vyčerpá.
Na pomoc přichází automatizace ClickUp. Postará se o opakující se úkoly, abyste se mohli soustředit na skutečnou práci.
Zde je několik příkladů automatizace, které můžete vyzkoušet:
- Změna stavu na „Skript schválen“ > Automatické přiřazení úkolu výroby videa kreativnímu týmu
- Vlastní pole „Rozpočet na reklamu“ překračuje limit > Upozornit manažera kampaně a označit k přezkoumání
- Změna stavu na „Ad Live“ > Vytvořte úkol sledování výkonu a přiřaďte jej vlastníkovi analytiky.
- Každé pondělí v 9:00 > Vytvořte týdenní souhrn výkonu kampaně a zveřejněte jej v týmovém chatu.
Pomocí šablony ClickUp Ads Schedule Template můžete naplánovat časový harmonogram spouštění reklam a koordinovat automatizační spouštěče s daty zahájení kampaní.
Podívejte se na toto video a zjistěte, jak Super Agents funguje společně s ClickUp Automations👇
📚 Další informace: Jak automatizovat tvorbu obsahu?
Zefektivněte celý svůj pracovní postup v oblasti reklamy pomocí BrainGPT.
ClickUp BrainGPT je konvergovaný pracovní prostor s umělou inteligencí, který spojuje několik funkcí umělé inteligence do jedné platformy. Namísto přepínání mezi nástroji umělé inteligence pro psaní, výzkum, vyhledávání informací a dalších 10 věcí získáte vše, co potřebujete, v této samostatné desktopové aplikaci.
S BrainGPT můžete:
- Přístup k několika externím modelům umělé inteligence: Využijte inteligenci Clauda k psaní scénářů a titulků k videím, ChatGPT k vytváření variant reklamních textů nebo porovnávejte výstupy jednotlivých modelů, abyste našli nejzajímavější sdělení.
- Provádějte vyhledávání na webu v reálném čase: Prozkoumejte kampaně konkurence, objevte nové trendy nebo informace o publiku, aniž byste opustili ClickUp.
- Prohledávejte celý svůj pracovní prostor: Pokud jsou vaše kampaně, údaje o výkonu a kreativní materiály roztříštěny mezi Drive, Docs a designové nástroje, ClickUp Enterprise Search vše okamžitě sjednotí.
- Talk to text: S funkcí ClickUp Talk to Text můžete diktovat své nápady na scénáře videí, poznámky ke kampani nebo zpětnou vazbu k reklamním kreativám, aniž byste museli používat ruce, a zároveň kontrolovat obsah.
Zefektivněte své reklamy na YouTube pomocí ClickUp
Přestaňte vytvářet své reklamní kampaně na YouTube izolovaně.
Pokud vaše plánování, týmová komunikace, realizace a sledování probíhají na různých platformách, rozptýlení nástrojů snižuje vaši produktivitu a omezuje vaši schopnost jednat rozhodným způsobem.
Pracovní prostor ClickUp využívající umělou inteligenci spojuje nástroje pro tvorbu nápadů, sledování úkolů, plánování, organizaci, optimalizaci a automatizaci do jedné centralizované platformy. Vše, co potřebujete k vytváření, správě a optimalizaci efektivních reklamních kampaní na YouTube, najdete na jednom místě s ClickUp.
Zaregistrujte se zdarma ještě dnes a začněte zefektivňovat proces vytváření reklam na YouTube.
Často kladené otázky
Reklamy na YouTube obvykle stojí mezi 0,10 a 0,30 USD za zhlédnutí (CPV), ale náklady se liší v závislosti na specifikách cílení, konkurenci a formátu reklamy. Můžete začít s pouhými 10 USD denně a podle výkonu reklamy částku postupně zvyšovat.
Pro zvýšení povědomí o značce nejlépe fungují nepřeskočitelné reklamy InStream a bumperové reklamy, protože diváci musí sledovat celou zprávu. Reklamy Masthead zajistí maximální viditelnost, pokud máte k dispozici odpovídající rozpočet, zatímco přeskočitelné reklamy InStream mohou také zvýšit povědomí o značce, pokud jsou kombinovány s jinými dlouhodobými kampaněmi.
Malé podniky mohou začít s modestním denním rozpočtem 10–20 dolarů a soustředit se na provozování přesně cílených kampaní. Jakmile zjistí, jaká kombinace cílení na publikum, kreativy reklam a sdělení nejlépe funguje a přináší konverze, mohou své výdaje navýšit.
Konverze můžete sledovat prostřednictvím Google Ads propojením svého kanálu YouTube s Google Analytics. YouTube Studio také poskytuje údaje o konverzích po zhlédnutí, které ukazují, kdy diváci provedou konverzi po zhlédnutí vaší reklamy, aniž by na ni klikli.
ClickUp nabízí strukturovaný pracovní prostor pro plánování, provádění a sledování více reklamních kampaní na YouTube současně. Díky dashboardům poháněným umělou inteligencí, automatizovanému reportingu prostřednictvím Super Agents a šablonám pro plánování kampaní a tvorbu reklam můžete sledovat rozpočty, termíny, kreativní materiály a metriky výkonu na jednom místě.