15 softwarů pro správu prodeje reklamy

Většina týmů prodeje reklamy tráví celý týden pouze synchronizací informací.
Aktualizují CRM, znovu zadávají stejné údaje o klientech do nástrojů pro správu projektů a prostřednictvím chatovacích nástrojů kontaktují členy týmu, aby zkontrolovali, zda jsou kreativní materiály připraveny.
V tomto blogu představujeme 15 platforem pro správu prodeje reklamy, které slibují, že tento chaos napraví.
Od jednotných pracovních prostorů, které propojují celý proces od prodeje po dodání, až po specializované nástroje vytvořené pro konkrétní typy reklamního inventáře – máme vše, co potřebujete.
Software pro správu prodeje reklamy v kostce
Tato srovnávací tabulka shrnuje nejlepší možnosti. 🛠️
|ClickUp
|CRM, úkoly, chat a dokumenty; super agenti s umělou inteligencí; automatizované předávání
|Od samostatných pracovníků po velké podniky (mezifunkční týmy prodeje/provozu)
|Navždy zdarma; k dispozici jsou placené tarify
|Salesforce Media Cloud
|Model mediálních dat; Agentforce AI; Omnichannel order management
|Globální podnik (komplexní mediální organizace s více odděleními)
|Od 165 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně)
|HubSpot Ads
|Sledování návratnosti investic v uzavřené smyčce; synchronizace CRM s publikem; automatizace marketingu
|Malé a střední podniky (prodejní týmy zaměřené na marketing)
|Zdarma; placené tarify od 20 $/uživatel/měsíc
|Pipedrive
|Vizuální kanban pipeline; Koučování založené na aktivitách; AI asistent
|Malé a střední podniky (rychlí, vizuálně orientovaní obchodní zástupci)
|Placené tarify od 19 $/uživatel/měsíc
|Freshsales
|Freddy AI lead scoring; Integrovaný telefon/e-mail; Prodejní sekvence
|Malé a střední podniky (týmy, které upřednostňují zapojení potenciálních zákazníků)
|Zdarma; placené tarify od 11 $/uživatel/měsíc
|Zoho CRM
|Zia AI; Návrhář uživatelského rozhraní Canvas; Hluboká integrace ekosystému Zoho
|Solo to Enterprise (rozpočtově orientované, škálovatelné týmy)
|Zdarma; placené tarify od 20 $/uživatel/měsíc
|ADvendio
|Nativní pro Salesforce; Omnichannel inventář; Automatizované fakturace
|Střední a velké podniky (vydavatelé a specialisté na reklamní operace)
|Ceny na míru
|Google Ad Manager
|Jednotná aukce; Dynamické přidělování; Pokročilé reportování výnosů
|Střední a velcí vydavatelé (manažeři reklamních operací a výnosů)
|Ceny na míru
|Meta Ads Manager
|Advantage+ AI creative; Přesné zacílení; Dosah napříč platformami
|Pro malé i velké agentury (marketingoví specialisté na sociální média a výkonnostní marketing)
|Žádné poplatky za platformu (platba za výdaje na reklamu)
|Zendesk Sell
|Sjednocený pohled na prodej/podporu; Inteligentní seznamy; Mobilní prodejní nástroje
|Malé a střední podniky (prodejní týmy zaměřené na vztahy)
|Placené tarify od 25 $ za měsíc
|Insightly
|Propojení vztahů; Integrované sledování projektů; AppConnect
|Malé a střední podniky (týmy zabývající se prodejem a dodávkami)
|Placené tarify od 29 $/uživatel/měsíc
|Monday Sales CRM
|Tabule bez kódu; Vizuální sledování obchodů; Obohacení potenciálních zákazníků pomocí umělé inteligence
|Malé a střední podniky (vizuální, spolupracující prodejní týmy)
|Zdarma; placené tarify od 18 $/uživatel/měsíc
|WideOrbit
|Správa vysílacího provozu; Automatizace fakturace; Analýza dosahu
|Vysílací mediální organizace (prodejní a provozní týmy TV/rozhlasu)
|Ceny na míru
|Bitrix24
|All-in-one CRM; Videohovory; Možnost vlastního hostingu; Sociální intranet
|Pro jednotlivce a střední firmy (týmy, které potřebují kompletní „business-in-a-box“)
|Ceny na míru
|AdRoll
|Křížový retargeting; Atribuce reportingu; Lookalike AI
|Malé a střední podniky (týmy pro růst v oblasti e-commerce a D2C)
|Ceny na míru
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Co je software pro správu prodeje reklamy?
Software pro správu prodeje reklamy je specializovaná platforma, která pomáhá mediálním společnostem, vydavatelům a reklamním týmům spravovat celý životní cyklus prodeje reklamy. Proces začíná generováním potenciálních zákazníků a vytvářením nabídek, pokračuje realizací kampaní a sledováním výnosů.
Překlenuje propast mezi tradičními funkcemi CRM a specifickými potřebami prodeje reklamního inventáře v digitálních, tištěných, vysílacích a venkovních kanálech. Namísto žonglování s nesourodými nástroji eliminují konvergované pracovní prostory tuto fragmentaci konsolidací všeho do jedné jednotné platformy.
Mezi klíčové prvky těchto platforem patří:
- Správa pipeline: Sledování vztahů s inzerenty od potenciálního zákazníka až po uzavřenou transakci
- Správa inventáře: přehled o dostupných reklamních pozicích a plánování
- Automatizace nabídek a smluv: Zefektivnění procesu od nabídky po uzavření obchodu, od mediálního balíčku po objednávku inzerce.
- Koordinace kampaní: Zajištění souladu kreativních prvků, termínů a výstupů pro realizaci kampaní.
- Sledování výnosů a reporting: Sledování výkonu ve srovnání s cíli pro lepší řízení výnosů
⚡️ Archiv šablon: Odborníky schválené reklamní šablony pro marketéry
Co hledat v softwaru pro správu prodeje reklamy
Váš tým se potýká s problémy, protože jste si vybrali nástroj na základě dlouhého seznamu funkcí, který však nakonec neodpovídá vašemu skutečnému pracovnímu postupu.
Nejlepší nástroj pro správu prodeje reklamy závisí na tom, zda prodáváte přímý, programatický nebo hybridní inventář a jak integrované musí být vaše prodejní a dodací procesy. Zde je několik tipů, na co se zaměřit:
- Správa pipeline a kontaktů: Váš software by měl být schopen zvládat komplexní vztahy s inzerenty s více kontakty. Měl by vám umožňovat sledovat obchody napříč různými reklamními produkty (jako jsou display, video a sponzorství) a podporovat vlastní fáze prodeje, které odpovídají vašim reálným procesům.
- Funkce koordinace kampaní: Zajistěte, aby prodejní oddělení mohlo plynule předávat úkoly provoznímu oddělení bez nutnosti opětovného zadávání dat. Nástroj by měl propojovat návrhy s konkrétními úkoly kampaně a poskytovat přehled o stavu kreativních materiálů, jejich distribuci a termínech spuštění.
- Reporting a informace o tržbách: Musíte mít možnost v reálném čase sledovat hodnotu pipeline, OKR prodeje, úspěšnost a přesnost prognóz. Hledejte software, který sleduje tržby podle cílů jednotlivých obchodních zástupců nebo klientů a nabízí přizpůsobitelné reporty bez nutnosti datového analytika.
- Integrace a automatizace pracovních postupů: Správný nástroj se propojí s vaším reklamním serverem, fakturačním systémem a komunikačními aplikacemi. Měl by automatizovat následné kroky, aktualizace stavu a oznámení o předání, s pomocí umělé inteligence, která pomáhá prioritizovat potenciální zákazníky.
📮 ClickUp Insight: 1 ze 4 zaměstnanců používá čtyři nebo více nástrojů pouze k vytvoření kontextu v práci.
Klíčové detaily mohou být skryté v e-mailu, rozepsané ve vlákně Slacku a zdokumentované v samostatném nástroji, což nutí týmy ztrácet čas hledáním informací místo toho, aby se věnovaly své práci.
ClickUp sjednocuje celý váš pracovní postup do jedné platformy. Díky funkcím jako ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Docs a ClickUp Brain zůstává vše propojené, synchronizované a okamžitě přístupné. Rozlučte se s „prací kolem práce“ a získejte zpět svůj produktivní čas.
💫 Skutečné výsledky: Týmy mohou díky ClickUp ušetřit více než 5 hodin týdně, což představuje přes 250 hodin ročně na osobu, a to díky eliminaci zastaralých procesů správy znalostí. Představte si, co by váš tým mohl vytvořit s extra týdnem produktivity každý čtvrtrok!
📮 ClickUp Insight: 1 ze 4 zaměstnanců používá čtyři nebo více nástrojů pouze k vytvoření kontextu v práci.
Klíčové detaily mohou být skryté v e-mailu, rozepsané ve vlákně Slacku a zdokumentované v samostatném nástroji, což nutí týmy ztrácet čas hledáním informací namísto toho, aby se věnovaly své práci.
ClickUp sjednocuje celý váš pracovní postup do jedné platformy. Díky funkcím jako ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Docs a ClickUp Brain zůstává vše propojené, synchronizované a okamžitě přístupné. Rozlučte se s „prací kolem práce“ a získejte zpět svůj produktivní čas.
💫 Skutečné výsledky: Týmy mohou díky ClickUp ušetřit více než 5 hodin týdně, což představuje více než 250 hodin ročně na osobu, a to díky eliminaci zastaralých procesů správy znalostí. Představte si, co by váš tým mohl vytvořit s extra týdnem produktivity každý čtvrtrok!
15 nejlepších softwarů pro správu prodeje reklamy
1. ClickUp (nejlepší pro sjednocené pracovní postupy od prodeje po dodání)
Prodej reklamy málokdy selže kvůli prezentaci. Selhává při předání.
Obchod je uzavřen, nadšení je velké, ale pak přijde realita. Brief je na jednom místě, podrobnosti kampaně jsou v něčí schránce, časové plány se „projednávají“ v chatu a marketing začíná realizaci bez úplného kontextu. Než se objeví otázky, dynamika už je pryč.
Jako první konvergovaný pracovní prostor s umělou inteligencí na světě řeší ClickUp tento problém tím, že považuje prodej reklamy a marketing za jeden souvislý pracovní postup, nikoli za dvě oddělená oddělení, která si vyměňují poznámky prostřednictvím různých nástrojů. Zde je návod, jak na to.
Prodejní tým spravuje pipeline v ClickUp CRMVáš prodejní tým sleduje inzerenty, agentury, hodnoty obchodů, inventář a fáze přímo v ClickUp CRM . Vlastní pole zachycují vše, co je pro reklamy důležité. Rozpočet, umístění, formáty, termíny, publikum a kreativní požadavky. Nic nezůstává skryto v balíčku nebo e-mailové konverzaci. Jak se obchody posouvají jednotlivými fázemi, ClickUp udržuje živou, viditelnou pipeline, kterou marketing již může sledovat.
Marketing pracuje s úplným kontextem z prodeje Marketing pracuje přímo z ClickUp Tasks , propojených s původní zakázkou. Kreativní briefy, specifikace, schválení a kontrolní seznamy pro spuštění jsou všechny uloženy ve stejném pracovním prostoru. Pokud se někdo zeptá: „Proč je tato reklama strukturována tímto způsobem?“, odpověď je již k dispozici. ClickUp Brain propojuje minulé kampaně, poznámky z prodejního cyklu, výkonnostní benchmarky a konverzace, takže týmy neztrácejí čas hledáním nebo opakovaným vysvětlováním.
Uzavření obchodu → automatické spuštění realizaceJakmile se příležitost přesune do stavu Uzavřeno/Získáno, převezmou kontrolu ClickUp Automations a Super Agents . Okamžitě se vytvoří úkoly kampaně. Jsou přiřazeni vlastníci. Termíny splnění se vyplní na základě časového harmonogramu kampaně. Vytvoří se propojená složka kampaně nebo dokument s předvyplněnými podrobnostmi obchodu.
Aktualizace se automaticky přenášejí zpět do prodejeV průběhu marketingu se aktualizace stavu úkolů a klíčové milníky přenášejí zpět do prodeje bez nutnosti dalších schůzek. Agenti mohou automaticky zveřejňovat souhrny, označovat zpoždění nebo zdůrazňovat připravenost k uvedení na trh. Prodejci vždy vědí, co je aktuální, co je blokováno a co bude následovat. To znamená lepší komunikaci s klienty a méně náhlých změn na poslední chvíli.
Spolupráce zůstává centralizovaná, není roztříštěnáMísto přeskakování mezi Slackem, e-maily a schůzkami spolupracují týmy v ClickUp Chat , přímo vedle úkolů a kampaní, o kterých diskutují. Konverzace zůstávají připojené k práci, nejsou pohřbeny v vláknech, která později nikdo nemůže najít.
ClickUp odstraňuje tření mezi prodejem reklam a jejich dodáním. Prodejci uzavírají obchody rychleji, protože realizace je předvídatelná. Marketing spouští kampaně s méně překvapeními, protože kontext je kompletní. Vedení získává skutečný přehled o pipeline, kapacitě a dodávkách, aniž by muselo sledovat aktualizace!
Nejlepší funkce ClickUp
- ClickUp CRM: Vytvořte si vlastní pipeline, které odrážejí váš skutečný proces prodeje reklamy, s fázemi pro vyhledávání potenciálních zákazníků, návrhy, vyjednávání a uzavřené obchody. Můžete sledovat hodnoty obchodů, předpokládané termíny uzavření a pravděpodobnost, abyste mohli vytvářet přesné prognózy, a propojit kontakty s firmami, abyste viděli celou historii vztahů na jednom místě.
- ClickUp Dashboards: Získejte přehled o hodnotě pipeline, úspěšnosti a tržbách v porovnání s cíli v reálném čase, aniž byste museli čekat na týdenní zprávy. Vytvořte si vlastní prodejní dashboardy zobrazující obchody podle obchodních zástupců nebo produktových řad, abyste mohli okamžitě odhalit překážky a přijmout opatření, než vám příležitosti uniknou.
- ClickUp Brain: Získejte pomoc založenou na umělé inteligenci, která skutečně rozumí vašemu prodejnímu kontextu, protože je propojena s celým vaším pracovním prostorem. Shrňte historii komunikace s klienty před prvními hovory, připravte si personalizované e-maily na základě poznámek z jednání a vyhledejte obchody, které vyžadují pozornost na základě vzorců aktivity.
- ClickUp Automations: Eliminujte ruční předávání a aktualizace stavu pomocí pracovních postupů založených na pravidlech. Automaticky informujte provozní oddělení o uzavření obchodů, vytvářejte úkoly pro nastavení kampaní s předem vyplněnými údaji o klientech a spouštějte upomínky, když se obchody zastaví.
- ClickUp Docs: Uchovávejte návrhy, mediální sady a šablony objednávek v souvislosti s obchodními případy a kampaněmi. Spolupracujte na odpovědích na žádosti o nabídky v reálném čase s komentáři a historií verzí, aby se nic neztratilo v přílohách e-mailů.
Klady a zápory ClickUp
Výhody:
- Místo placení za samostatné nástroje CRM a řízení projektů je vše soustředěno na jedné platformě, takže informace o klientech a stav kampaní jsou vždy propojeny.
- Ať už prodáváte přímé kampaně nebo programatický inventář, vlastní pole a zobrazení ClickUp se přizpůsobí vašemu procesu.
- ClickUp Brain se stává chytřejším, jak ho váš tým používá, učí se z vašich konkrétních prodejních vzorců a úspěšných obchodů, aby poskytoval lepší návrhy.
Nevýhody:
- Rozsah možností přizpůsobení může být zpočátku ohromující; týmy mohou těžit z toho, že začnou s šablonami.
- Funkce mobilní aplikace jsou sice komplexní, ale zatím neobsahují všechny funkce desktopové verze.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 900 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Recenze uživatele říká:
Flexibilita ClickUp je pro nás největší výhodou. Přizpůsobili jsme celý pracovní prostor našim obchodním procesům, místo abychom přizpůsobovali naše procesy tomuto nástroji. Používáme jej v odděleních zákaznické podpory, růstu, provozu, compliance, financí a technologií, a díky tomu, že máme vše na jednom místě, jsme získali silnou strukturu a přehlednost. Vlastní stavy, pole, automatizace a dashboardy nám pomáhají hladce provádět onboarding, compliance, integrace a interní sledování, přičemž jsme mnohem méně závislí na e-mailech a následných krocích.
Flexibilita ClickUp je pro nás největší výhodou. Přizpůsobili jsme celý pracovní prostor našim obchodním procesům, místo abychom přizpůsobovali naše procesy tomuto nástroji. Používáme jej v odděleních zákaznické podpory, růstu, provozu, compliance, financí a technologií a díky tomu, že máme vše na jednom místě, jsme získali silnou strukturu a přehlednost. Vlastní stavy, pole, automatizace a dashboardy nám pomáhají hladce provádět onboarding, compliance, integrace a interní sledování, přičemž jsme mnohem méně závislí na e-mailech a následných krocích.
2. Salesforce Media Cloud (nejlepší pro komplexní mediální operace podniků)
Salesforce Media Cloud je špičkovým řešením pro mediální společnosti podnikové velikosti, které potřebují zvládat složité reklamní operace na více kanálech. Jde daleko nad rámec základního CRM, protože nabízí speciálně navržený datový model pro dané odvětví, který sjednocuje prodej, správu předplatitelů a zpeněžení obsahu.
Platforma disponuje výkonným CPQ enginem, který bez problémů zvládá komplexní cenotvorbu založenou na atributech a sezónní multiplikátory. Díky nedávné integraci Agentforce AI mohou týmy nyní proaktivně získávat informace a automatizovat proces od nabídky po platbu napříč digitálními a lineárními kanály.
Účinně řeší problém „datových sil“, protože sdružuje prognózy zásob a správu objednávek pod jednou střechou. Ačkoli je implementace náročná, odměnou je jediný zdroj pravdivých informací pro celý váš mediální hodnotový řetězec. Je to dobrá volba pro organizace, které chtějí zvýšit své příjmy z reklamy a zároveň zachovat přesnost fakturace.
Nejlepší funkce Salesforce Media Cloud
- Správa prodeje reklamy: Sledujte komplexní mediální obchody zahrnující více produktů a cenových modelů v jednotném přehledu.
- Systém správy objednávek: Převádějte uzavřené obchody na provozní objednávky bez nutnosti opakovaného zadávání dat nebo ručního předávání.
- Optimalizace příjmů: Využijte Einstein AI k identifikaci příležitostí pro stanovení cen a předpovědi poptávky.
Výhody a nevýhody Salesforce Media Cloud
Výhody:
- Speciálně navržený pro jedinečné pracovní postupy prodeje reklamy, snižuje potřebu přizpůsobení
- Poskytuje jednotný přehled o digitálních, televizních a tištěných kanálech.
- Škálovatelnost pro zvládnutí objemu a složitosti velkých mediálních organizací
Nevýhody:
- Implementace je složitá a často vyžaduje externí konzultanty.
- Široká škála funkcí vyžaduje delší dobu na osvojení.
- Přizpůsobení nad rámec standardních konfigurací vyžaduje odborné znalosti v oblasti vývoje Salesforce.
Ceny Salesforce Media Cloud
- Growth: Od 165 USD za uživatele/měsíc (fakturováno ročně)
- Advanced: Od 475 USD za uživatele/měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Salesforce Media Cloud
- G2: 4,3/5 (více než 18 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 18 700 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Salesforce Media Cloud?
Recenze uživatele říká:
Pro mě je nejvýraznější funkcí automatizační schopnost platformy. Journey Builder, segmentace publika a kampaně založené na spouštěčích jsou při správné konfiguraci velmi účinné. I když je zpočátku nutné se s systémem seznámit, jakmile si na něj zvyknete, ukáže se jako spolehlivý a vyžaduje minimální údržbu. Další velkou předností je schopnost konsolidovat data z různých zdrojů. Používání Marketing Cloud společně s Data Cloud skutečně změnilo můj pracovní postup. Tato kombinace mi umožňuje získávat cenné informace, vytvářet inteligentnější segmenty, aktivovat publikum a poskytovat personalizovanou komunikaci, která je skutečně relevantní a smysluplná.
Pro mě je nejvýraznější funkcí automatizační schopnost platformy. Journey Builder, segmentace publika a kampaně založené na spouštěčích jsou při správné konfiguraci velmi účinné. I když je zpočátku nutné se s systémem seznámit, jakmile si na něj zvyknete, ukáže se jako spolehlivý a vyžaduje minimální údržbu. Další velkou předností je schopnost konsolidovat data z různých zdrojů. Používání Marketing Cloud společně s Data Cloud skutečně změnilo můj pracovní postup. Tato kombinace mi umožňuje získávat cenné informace, vytvářet inteligentnější segmenty, aktivovat publikum a poskytovat personalizovanou komunikaci, která je skutečně relevantní a smysluplná.
Rozlučte se s „AI Sprawl“. BrainGPT je specializovaná desktopová aplikace ClickUp, která je navržena jako vaše primární rozhraní pro práci. Nachází se na vaší pracovní ploše a je připravena reagovat na jakékoli informace ve vašem počítači a připojených aplikacích.
🧠 BrainGPT: Vaše velitelské centrum AI
Rozlučte se s „AI Sprawl“. BrainGPT je specializovaná desktopová aplikace ClickUp, která je navržena jako vaše primární rozhraní pro práci. Nachází se na vaší pracovní ploše a je připravena reagovat na jakékoli informace ve vašem počítači a připojených aplikacích.
- Kontextové univerzální vyhledávání: Vyhledávejte současně v ClickUp, Google Drive, Slack a GitHub. BrainGPT nejen vyhledává soubory, ale také rozumí kontextu vašich konverzací a historii projektů.
- Modelově nezávislá inteligence: Přepínejte mezi nejlepšími LLM na světě – včetně GPT-5. 1, Claude 4. 5 a Gemini 3 – a zároveň zajistěte bezpečnost a soukromí svých proprietárních dat v pracovním prostoru.
- Talk-to-Text: Optimalizovaný pro obchodní zástupce v oblasti prodeje reklamy, kteří jsou často na cestách. Jeho špičková technologie převodu hlasu na text vám umožňuje diktovat kreativní briefy nebo poznámky z jednání čtyřikrát rychleji než při psaní na klávesnici, a to přímo do jakékoli aplikace.
3. HubSpot Marketing Hub (nejlepší pro přiřazování potenciálních zákazníků integrované do CRM)
Marketingové týmy spouštějí reklamy v nástrojích specifických pro danou platformu, zatímco prodejní týmy pracují v samostatném CRM. Tato nesoulad znemožňuje zjistit, které kampaně skutečně generují tržby a které pouze kliknutí, což vede k plýtvání výdaji na reklamu.
HubSpot Marketing Hub je určen pro moderní týmy, které věří, že marketing a prodej by nikdy neměly být oddělené. Jeho vynikající funkcí je schopnost propojit reklamy Google, Meta a LinkedIn přímo s vašimi CRM daty pro skutečně uzavřené reportování.
Místo pouhého sledování kliknutí můžete vidět, která konkrétní reklamní kampaň vedla k podepsání smlouvy a vysoké celoživotní hodnotě. Platforma vám umožňuje automaticky synchronizovat vaše CRM seznamy s reklamními platformami, což zajišťuje, že vaše retargetingové kampaně jsou přesně zaměřeny na skutečné potenciální zákazníky.
Díky přidání funkce „ChatSpot“ a prediktivního hodnocení potenciálních zákazníků vám tento software pomůže identifikovat, kteří potenciální zákazníci jsou připraveni k nákupu, ještě než se na to vůbec zeptají. Zjednodušuje chaos vícekanálové atribuce do vizuálních dashboardů, kterým rozumí každý člen týmu. Rostoucím značkám nabízí perfektní kombinaci špičkové automatizace a rozhraní, které nevyžaduje vysokoškolské vzdělání v oboru informatiky.
Nejlepší funkce HubSpot Marketing Hub
- Publikum založené na CRM: Synchronizujte seznamy kontaktů přímo s reklamními platformami pro cílení na základě skutečných údajů o zákaznících.
- Atribuce: Zjistěte, které reklamní kampaně přispívají k reálným příjmům, nejen k počtu kliknutí nebo vyplněných formulářů.
- Doporučení pro optimalizaci reklam: Získejte návrhy na zlepšení výkonu kampaní na základě výsledků CRM.
Výhody a nevýhody HubSpot Marketing Hub
Výhody:
- Poskytuje skutečně uzavřené reportování sledováním kontaktů v průběhu celého prodejního procesu.
- Zjednodušuje správu publika synchronizací segmentů CRM napříč platformami.
- Nabízí nativní integraci pro týmy, které již používají HubSpot CRM.
Nevýhody:
- Funkčnost je omezena na Google, Facebook/Instagram a LinkedIn.
- Pokročilé funkce pro správu reklam stále vyžadují práci v nativních platformách.
- Přesnost atribuce závisí na správném nastavení sledování
Ceny HubSpot Marketing Hub
- Zdarma
- Starter: Od 20 $/měsíc
- Profesionální: Od 890 $/měsíc
- Enterprise: Ceny začínají na 3 600 USD/měsíc
Hodnocení a recenze HubSpot Marketing Hub
- G2: 4,4/5 (více než 11 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 6 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o HubSpot Marketing Hub?
Recenze uživatele říká:
Na HubSpot Marketing Hub se mi nejvíce líbí, že je velmi pohodlný na používání a také že můžeme generovat a organizovat potenciální zákazníky celého týmu na jednom portálu, takže se věci nezkomplikují a každý může efektivně sledovat své vlastní potenciální zákazníky.
Na HubSpot Marketing Hub se mi nejvíce líbí, že je velmi pohodlný na používání a také že můžeme generovat a organizovat potenciální zákazníky celého týmu na jednom portálu, takže se věci nezkomplikují a každý může efektivně sledovat své vlastní potenciální zákazníky.
📖 Číst více: 15+ příkladů reklamních kampaní, které fungovaly
📖 Číst více: 15+ příkladů reklamních kampaní, které fungovaly
4. Pipedrive (nejlepší pro vizuální prodej založený na aktivitách)
Pipedrive byl navržen prodejci pro prodejce a upřednostňuje skutečný průběh obchodu před administrativní prací. Je průkopníkem vizuálního pipeline ve stylu Kanban, díky kterému je neuvěřitelně snadné přesně vidět, kde se každý inzerent nachází ve vašem prodejním trychtýři.
Filozofie „prodeje založeného na aktivitách“ zajišťuje, že se vaši obchodní zástupci vždy soustředí na další krok, ať už se jedná o následný telefonát nebo kreativní briefing. Jeho AI Sales Assistant funguje jako osobní kouč, upozorňuje na stagnující obchody a navrhuje nejlepší časy pro kontaktování vašich kontaktů. Můžete automatizovat opakující se úkoly, jako je vytváření úkolů kampaně, když obchod dosáhne fáze vyjednávání, aniž byste potřebovali pomoc IT.
Tato platforma je známá svou snadnou implementací, což znamená, že váš tým ji bude skutečně používat, místo aby s ní bojoval. Jedná se o efektivní nástroj pro uzavírání obchodů pro týmy, které chtějí rychlý prodejní proces bez zbytečného zatěžování podniku.
Nejlepší funkce Pipedrive
- Vizuální prodejní pipeline: Přetahujte obchody mezi jednotlivými fázemi a získejte okamžitý přehled o stavu pipeline.
- Prodej založený na aktivitách: Sledujte a plánujte akce, které posouvají obchody vpřed, s připomenutími nadcházejících aktivit.
- AI prodejní asistent: Získejte automatické návrhy dalších kroků a prioritizace obchodů na základě vzorců v prodejním procesu.
Výhody a nevýhody Pipedrive
Výhody:
- Přehledný vizuální design podporuje přijetí mezi obchodními zástupci.
- Všechny funkce jsou navrženy tak, aby pomáhaly uzavírat obchody, nejen pro administrativní sledování.
- Mobilní aplikace poskytuje plný přístup k pipeline, což je nezbytné pro terénní prodejní týmy.
Nevýhody:
- Na rozdíl od jiných alternativ Pipedrive postrádá robustní funkce pro automatizaci marketingu a správu kampaní.
- Funkce pro vytváření reportů nedosahují hloubky podnikových CRM platforem.
- Možnosti přizpůsobení jsou omezenější než u vysoce flexibilních platforem.
Ceny Pipedrive
- Essential: 19 $ za uživatele/měsíc
- Advanced: 34 $ za uživatele/měsíc
- Profesionální: 64 $ za uživatele/měsíc
- Power/Enterprise: 89 $ za uživatele/měsíc
Hodnocení a recenze Pipedrive
- G2: 4,3/5 (více než 1 800 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 900 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Pipedrive?
Recenze uživatele říká:
Pipedrive mi velmi vyhovuje pro správu mých klientů a hovorů. Líbí se mi, jak mi umožňuje organizovat informace a kontaktovat klienty, a zároveň sledovat, komu jsem volal, kolikrát a z jakého důvodu. Oceňuji také možnost pořizovat si poznámky o mých interakcích, což mi pomáhá udržovat přehled o každém klientovi.
Pipedrive mi připadá vynikající pro správu mých klientů a hovorů. Moc se mi líbí, jak mi umožňuje organizovat informace a kontaktovat klienty, a zároveň sledovat, komu jsem volal, kolikrát a z jakého důvodu. Oceňuji také možnost pořizovat si poznámky o mých interakcích, což mi pomáhá udržovat pořádek u každého klienta.
5. Freshsales (nejlepší pro hodnocení potenciálních zákazníků pomocí umělé inteligence)
Freshsales přináší do procesu prodeje reklamy novou úroveň inteligence tím, že přímo do obrazovky obchodu integruje komunikaci a umělou inteligenci. Jeho proprietární umělá inteligence Freddy AI hodnotí vaše potenciální zákazníky v reálném čase, což vám pomáhá ignorovat rušivé vlivy a soustředit se na inzerenty s vysokým zájmem.
Díky integrovaným funkcím telefonu, e-mailu a chatu nemusí váš tým přepínat mezi záložkami, aby zaznamenal konverzaci nebo hovor s klientem. Funkce „Sales Sequences“ (Prodejní sekvence) této platformy vám umožňuje automatizovat personalizované oslovování, které působí lidsky, ale běží na autopilotu. Získáte 360stupňový přehled o cestě vašeho zákazníka, včetně jeho interakcí na webových stránkách a minulých žádostí o podporu, a to přímo vedle vašich prodejních poznámek.
Nejlepší funkce Freshsales
- Freddy AI: Získejte inteligentní hodnocení potenciálních zákazníků, které upřednostňuje kontakty s nejvyšší pravděpodobností konverze na základě signálů zapojení.
- Integrovaný telefon a e-mail: Volání a odesílání e-mailů přímo z kontaktních záznamů s automatickým zaznamenáváním
- Prodejní sekvence: Automatizujte vícestupňové kampaně, které se přizpůsobují reakcím potenciálních zákazníků.
Výhody a nevýhody Freshsales
Výhody:
- Unifikovaná komunikace eliminuje přepínání mezi nástroji a zvyšuje produktivitu.
- Umělá inteligence poskytuje praktické návrhy na základě vašich dat, nikoli obecné rady.
- Přehledné a moderní rozhraní snižuje kognitivní zátěž při navigaci ve složitých systémech.
Nevýhody:
- Pokročilé přizpůsobení může vyžadovat technickou podporu.
- Hloubka reportingu neodpovídá podnikovým platformám
- Integrační ekosystém je menší než u hlavních CRM platforem.
Ceny Freshsales
- Zdarma: 0 $
- Růst: 11 USD za uživatele/měsíc
- Pro: 47 $ za uživatele/měsíc
- Enterprise: 71 $ za uživatele/měsíc
Hodnocení a recenze Freshsales
- G2: 4,5/5 (více než 1 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 600 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Freshsales?
Recenze uživatele říká:
Líbí se mi, jak je Freshsales nákladově efektivní; za danou cenu získáte celou sadu s mnoha funkcemi, jako jsou sekvence a hromadné odesílání e-mailů. Vše bylo opravdu snadné nastavit, protože poskytuje podrobné pokyny. Vytvořili jsme pole pro účty a společnost a Freshsales poskytuje šablony pro další věci. Otestovali jsme funkčnost e-mailů bez připojení schránek a poté jsme je otestovali s nastavením DKIM, SPF a DMARC na Freshsales. Sekvence můžete použít k odesílání e-mailů podle určité logiky, například k odesílání následných e-mailů klientům, kteří e-maily otevřeli. Umožňuje vám odesílat automatizované e-mailové kampaně a díky hromadnému odesílání e-mailů můžeme odeslat jeden e-mail jako kampaň a přizpůsobit každý aspekt každého e-mailu.
Líbí se mi, jak je Freshsales nákladově efektivní; za danou cenu získáte celou sadu s mnoha funkcemi, jako jsou sekvence a hromadné odesílání e-mailů. Vše bylo opravdu snadné nastavit, protože poskytuje podrobné pokyny. Vytvořili jsme pole pro účty a společnost a Freshsales poskytuje šablony pro další věci. Otestovali jsme funkčnost e-mailů bez připojení schránek a poté jsme je otestovali s nastavením DKIM, SPF a DMARC ve Freshsales. Sekvence můžete použít k odesílání e-mailů podle určité logiky, například k odesílání následných e-mailů klientům, kteří e-maily otevřeli. Umožňuje vám odesílat automatizované e-mailové kampaně a díky hromadnému odesílání e-mailů můžeme odeslat jeden e-mail jako kampaň a přizpůsobit každý aspekt každého e-mailu.
6. Zoho CRM (nejlepší volba pro cenově dostupnou a rozsáhlou přizpůsobitelnost)
Rostoucí týmy potřebují škálovatelné CRM funkce, ale podnikové platformy jsou drahé a nástroje pro malé firmy rychle přestávají stačit.
Zoho CRM je „chameleon“ pro týmy s omezeným rozpočtem, které přesto vyžadují výkon na podnikové úrovni a rozsáhlé možnosti přizpůsobení. Nabízí neuvěřitelnou škálu funkcí, od automatizace pracovních postupů až po asistenta Zia AI, který dokáže předvídat uzavření obchodů a detekovat anomálie ve vašich datech.
Designové studio Canvas této platformy vám umožňuje kompletně přestavět uživatelské rozhraní tak, aby odpovídalo specifické terminologii a workflow prodeje reklam vašeho týmu. Jelikož je součástí rozsáhlého ekosystému Zoho, nativně se integruje se vším, od vašeho fakturačního softwaru až po platformy pro webináře. Můžete nastavit „SalesSignals“, abyste byli informováni v okamžiku, kdy potenciální zákazník otevře váš e-mail nebo navštíví vaši stránku s cenami, což vám umožní perfektní načasování.
Nejlepší funkce Zoho CRM
- Asistent Zia AI: Získejte předpovědi pravděpodobnosti uzavření obchodu a nejvhodnějšího času pro kontaktování potenciálních zákazníků.
- Automatizace pracovních postupů: Vytvářejte komplexní automatizační pravidla bez programování pomocí vizuálního nástroje pro tvorbu pracovních postupů.
- Multikanálová komunikace: Oslovte potenciální zákazníky prostřednictvím e-mailu, telefonu, živého chatu a sociálních médií přímo z CRM.
Výhody a nevýhody Zoho CRM
Výhody:
- Nabízí výjimečnou hodnotu a poskytuje podnikové funkce bez podnikových nákladů.
- Hluboká integrace s dalšími produkty Zoho vytváří jednotnou obchodní platformu.
- Vysoce přizpůsobitelný, aby se přizpůsobil prakticky jakémukoli prodejnímu procesu
Nevýhody:
- Šíře možností může nové uživatele ohromit.
- Některé pokročilé funkce vyžadují vyšší úroveň tarifu.
- Doba odezvy podpory se může lišit
Ceny Zoho CRM
- Zdarma
- Standard: 20 $ za uživatele/měsíc
- Profesionální: 35 $ za uživatele/měsíc
- Enterprise: 50 $ za uživatele/měsíc
- Ultimate: 65 $ za uživatele/měsíc
Hodnocení a recenze Zoho CRM
- G2: 4,1/5 (více než 2 600 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 6 900 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zoho CRM?
Recenze uživatele říká:
Pro týmy, které hledají kontrolu bez zbytečného zatížení podniku, je Zoho CRM neuvěřitelně flexibilní a cenově dostupný. Integrace ekosystému Zoho jsou plynulé a možnosti přizpůsobení (pole, pracovní postupy, automatizace) jsou rozsáhlé. Je vynikající pro sledování pipeline, aktivit a následných kroků na jednom místě pro náborové nebo prodejní operace. Při správném nastavení je reporting spolehlivý.
Pro týmy, které hledají kontrolu bez zbytečného zatěžování podniku, je Zoho CRM neuvěřitelně flexibilní a cenově dostupný. Integrace ekosystému Zoho je plynulá a možnosti přizpůsobení (pole, pracovní postupy, automatizace) jsou rozsáhlé. Je vynikající pro sledování pipeline, aktivit a následných kroků na jednom místě pro náborové nebo prodejní operace. Při správném nastavení je reporting spolehlivý.
7. ADvendio (nejlepší pro reklamní operace v prostředí Salesforce)
Mediální společnosti, které používají Salesforce pro CRM, často postrádají nativní funkce pro správu reklamního inventáře a objednávek, což vede k vytváření datových sil a problémům s integrací.
ADvendio je výkonné řešení nativní pro Salesforce, které bylo navrženo speciálně pro překlenutí mezery mezi nákupem médií a prodejem reklamy. Jelikož je součástí ekosystému Salesforce, eliminuje tento nástroj potřebu chaotické synchronizace dat a zajišťuje jediný zdroj pravdivých informací pro celé vaše reklamní operace.
Tato platforma vyniká v omnichannelovém řízení zásob, což vám umožňuje sledovat dostupnost digitálních, tištěných a venkovních reklamních ploch v reálném čase. Její integrovaný finanční modul automatizuje složitý přechod od podepsané objednávky k finální faktuře, čímž výrazně snižuje počet manuálních chyb. Díky programové integraci s hlavními SSP a burzami poskytuje jednotný přehled o přímých i automatizovaných příjmech.
Nejlepší funkce ADvendio
- Správa objednávek: Spravujte celý pracovní postup prodeje reklamy od návrhu po realizaci kampaně v rámci Salesforce.
- Prognózy zásob: Zobrazte si v reálném čase dostupnost všech svých reklamních produktů, než se zavážete klientům.
- Programatická integrace: Propojte přímý prodej s programatickou poptávkou prostřednictvím jednotné správy inventáře.
Výhody a nevýhody ADvendio
Výhody:
- Jako nativní aplikace Salesforce eliminuje problémy s integrací.
- Rozumí reklamním pracovním postupům, jako jsou ceníky a náhradní reklamy, které běžné nástroje neznají.
- Přizpůsobuje se různým mediálním obchodním modelům, od čistě digitálních až po cross-channelové.
Nevýhody:
- Vyžaduje Salesforce jako základní platformu.
- Složitost implementace odráží projekty Salesforce
- Funkce mimo reklamní operace mohou vyžadovat další aplikace Salesforce.
Ceny ADvendio
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze ADvendio
- G2: 4,6/5 (více než 15 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (5+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ADvendio?
Recenze uživatele říká:
Advendio je skvělý CRM systém, který je ideální pro všechny prodejní procesy související s prodejem mediálních služeb. Správa zákazníků, klasifikace, nabídky, potvrzení objednávek, zasílání e-mailů, zprávy a mnoho dalšího je velmi dobře implementováno. Systém je kompletně v cloudu, nemusíte se starat o zálohování dat a údržbu softwaru, dostupnost je pro mě zatím 100%.
Advendio je skvělý CRM systém, který se ideálně hodí pro všechny prodejní procesy související s prodejem mediálních služeb. Správa zákazníků, klasifikace, nabídky, potvrzení objednávek, zasílání e-mailů, zprávy a mnoho dalšího je velmi dobře implementováno. Systém je kompletně v cloudu, nemusíte se starat o zálohování dat a údržbu softwaru, dostupnost je pro mě zatím 100%.
8. Google Ad Manager (nejlepší pro optimalizaci digitálního výnosu vydavatelů)
Google Ad Manager zůstává zlatým standardem pro vydavatele, kteří potřebují maximalizovat výnosy z obrovského objemu digitálních impresí. Jeho jednotná aukční technologie nutí všechny zdroje poptávky – včetně přímých obchodů a programatických kupujících – soutěžit současně o každý jednotlivý reklamní slot.
V poslední době se platforma vyvinula díky „interaktivním zprávám“, které využívají umělou inteligenci k proaktivnímu odhalování příležitostí k výnosům a identifikaci překážek v dodávkách. Poskytuje detailní kontrolu nad vaším inventářem, od standardních bannerů až po vysoce hodnotné CTV a video umístění. Dynamická alokační funkce systému zajišťuje, že nikdy nepřijdete o peníze, protože automaticky upřednostňuje nejlépe placené reklamy v reálném čase.
Ačkoli je rozhraní proslulé svou složitostí, hloubka dat a integrace s širším ekosystémem Google z něj činí nepostradatelný nástroj pro weby s vysokou návštěvností. Pro vydavatele, kteří hledají úplnou kontrolu nad svou strategií monetizace, je tato platforma tím nejlepším řešením v oboru.
Nejlepší funkce Google Ad Manager
- Unified auction: Maximalizujte příjmy tím, že všechny zdroje poptávky budou současně soutěžit o každé zobrazení.
- Dynamické přidělování: Automaticky vyvažujte přímo prodávané kampaně s programatickou poptávkou, abyste optimalizovali míru naplnění a výnos.
- Pokročilé reportování: Získejte přehled o výnosech v různých dimenzích, jako jsou reklamní jednotky, geografické oblasti a zařízení.
Výhody a nevýhody Google Ad Manager
Výhody:
- Integrace s reklamním ekosystémem Google přináší vydavatelům významnou poptávku.
- Sofistikované algoritmy neustále optimalizují příjmy v komplexních scénářích.
- Škálovatelné pro jakoukoli velikost, s bezplatnou úrovní pro menší vydavatele.
Nevýhody:
- Složitost funkcí vyžaduje dlouhé zaučení.
- Vytváří závislost na ekosystému Google
- Podpora se liší podle úrovně vydavatele.
Ceny Google Ad Manager
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Google Ad Manager
- G2: 4,2/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Google Ad Manager?
Recenze uživatele říká:
Google Ad Manager se mi líbí pro jeho výkonné ovládání reklam a podrobné analytické funkce. Nabízí přesné zacílení, flexibilní formáty reklam a výkonné nástroje pro optimalizaci výnosů. Oceňuji také to, jak mi pomáhá optimalizovat doručování reklam, sledovat výkonnost a efektivně maximalizovat výnosy. Přechod na Google Ad Manager z jednoduchých reklamních sítí a přímého umisťování reklam mi poskytl lepší kontrolu, škálovatelnost a podrobné reporty, vše na jedné platformě.
Google Ad Manager se mi líbí pro jeho výkonné ovládání reklam a podrobné analytické funkce. Nabízí přesné zacílení, flexibilní formáty reklam a výkonné nástroje pro optimalizaci výnosů. Oceňuji také to, jak mi pomáhá optimalizovat doručování reklam, sledovat výkonnost a efektivně maximalizovat výnosy. Přechod na Google Ad Manager z jednoduchých reklamních sítí a přímého umisťování reklam mi poskytl lepší kontrolu, škálovatelnost a podrobné reporty, vše na jedné platformě.
9. Meta Ads Manager (nejlepší pro dosah kampaní na sociálních médiích)
Týmy často zápasí s tím, jak efektivně oslovit svou cílovou skupinu na sociálních platformách, a plýtvají rozpočtem na irelevantní zobrazení, protože ruční optimalizace nedokáže držet krok s algoritmy platforem.
Meta Ads Manager je nezbytným řídicím centrem pro oslovení miliard uživatelů na Facebooku, Instagramu, Messengeru a Threads. Nástroje Advantage+ této platformy, založené na umělé inteligenci, automatizují kreativní variace a cílení na publikum, aby našly nejvýkonnější kombinace. Umožňuje vám vytvářet podrobné vlastní publikum pomocí vašich vlastních CRM dat nebo návštěvnosti webových stránek sledované prostřednictvím Conversions API pro vysoce přesné retargeting.
Vizuální dashboard zjednodušuje proces pomocí A/B testování nadpisů a video materiálů, aby zjistil, co skutečně vede ke konverzím. Díky nativní podpoře imerzivních formátů, jako jsou reklamy Reels a Carousel, nabízí sofistikované behaviorální cílení, což z něj činí „nezbytnost“ pro značky, které chtějí rychle rozšířit získávání zákazníků. Jedná se o definitivní nástroj pro přeměnu sociálního zapojení na měřitelné výnosy prostřednictvím kampaní optimalizovaných pomocí strojového učení.
Nejlepší funkce Meta Ads Manager
- Cílení na publikum: Vytvářejte přesné publikum pomocí demografických údajů, zájmů, chování a vlastních dat, jako jsou seznamy zákazníků.
- Optimalizace kampaní: Nechte algoritmy Meta optimalizovat doručování podle vámi zvoleného cíle, ať už se jedná o konverze, potenciální zákazníky nebo návštěvnost.
- Dosah napříč platformami: Spravujte kampaně na Facebooku, Instagramu a Messengeru z jednoho rozhraní.
Výhody a nevýhody Meta Ads Manageru
Výhody:
- Bezkonkurenční rozsah publika, oslovující miliardy uživatelů po celém světě
- Sofistikované možnosti cílení na základě deklarovaných údajů a signálů chování
- Inzerenti těží z neustálých investic společnosti Meta do strojového učení pro doručování reklam.
Nevýhody:
- Atribuce se stala náročnější díky změnám v nastavení ochrany soukromí v systému iOS.
- Závislost na platformě znamená, že změny algoritmu mohou výrazně ovlivnit výkonnost.
- Kreativní únava vyžaduje neustálé obnovování obsahu
Ceny Meta Ads Manager
- Žádné poplatky za platformu
- Platba podle skutečného využití
Hodnocení a recenze Meta Ads Manager
- G2: 4,2/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 800 recenzí)
📖 Číst více: Jak umělá inteligence pomáhá obchodním manažerům dosahovat aha momentů a zvyšovat tržby
10. Zendesk Sell (nejlepší pro přehlednost prodeje a podpory)
Prodejní týmy často nemají přehled o interakcích podpory, což vede k nepříjemným rozhovorům, kdy zástupci neví o nejnovějších problémech.
Zendesk Sell je ideální CRM pro týmy, které věří, že nejlepší zbraní prodejce je kompletní historie zkušeností zákazníka. Jedinečným způsobem odstraňuje bariéry mezi prodejem a podporou tím, že vašim zástupcům zobrazuje všechny otevřené tikety a minulé stížnosti přímo v záznamu kontaktu. Tato transparentnost zabraňuje problémům s „nepatřičným oslovením“ a umožňuje vašemu týmu načasovat své nabídky na základě aktuální úrovně spokojenosti klienta.
„Chytré seznamy“ v tomto nástroji automaticky stanovují priority vašich denních úkolů a zajišťují, že budete sledovat nejžhavější potenciální zákazníky přesně ve správný okamžik. Jeho mobilní aplikace je jednou z nejlepších v oboru a nabízí nástroje pro geolokaci a offline přístup pro obchodní zástupce, kteří jsou neustále v pohybu.
Nejlepší funkce Zendesk Sell
- Jednotný pohled na zákazníky: Prohlédněte si data prodejního procesu spolu s historií podpůrných ticketů v jednom rozhraní.
- Inteligentní seznamy: Vytvářejte dynamické seznamy, které se automaticky aktualizují, aby upřednostňovaly denní aktivity obchodních zástupců.
- Sledování e-mailů a hovorů: Automaticky zaznamenávejte veškerou komunikaci s úplným kontextem připojeným k záznamům o kontaktech a obchodech.
Výhody a nevýhody Zendesk Sell
Výhody:
- Nativní integrace se Zendesk Support poskytuje jedinečný přehled o zákaznících.
- Přehledné a zaměřené rozhraní se vyhýbá nadbytečným funkcím a je intuitivní pro obchodní zástupce.
- Výkonná mobilní aplikace umožňuje terénním prodejním týmům pracovat odkudkoli.
Nevýhody:
- Největší přínos má pro stávající uživatele Zendesk Support.
- Možnosti přizpůsobení jsou ve srovnání s jinými platformami CRM omezenější.
- Funkce pro vytváření reportů nedosahují hloubky analytických nástrojů pro podnikový prodej.
Ceny Zendesk Sell
- Sell Team: 25 $ za uživatele/měsíc
- Sell Growth: 69 $ za uživatele/měsíc
- Sell Professional: 149 $ za uživatele/měsíc
- Sell Enterprise: Ceny začínají na 199 USD za uživatele/měsíc
Hodnocení a recenze Zendesk Sell
- G2: 4,2/5 (více než 480 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 150 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zendesk?
Recenze uživatele říká:
Jedna z věcí, které se mi na Zendesk Support Suite líbí nejvíce, je to, jak intuitivní a snadno použitelný je, a to i pro nové členy týmu. Rozhraní je přehledné a dobře organizované, což usnadňuje správu více konverzací napříč kanály, jako jsou e-mail, chat a sociální média, na jednom místě. Zvláště výkonný je systém ticketingu – pomáhá nám mít přehled o požadavcích zákazníků, efektivně je přiřazovat a sledovat jejich průběh, aniž by nám něco uniklo.
Jedna z věcí, které se mi na Zendesk Support Suite líbí nejvíce, je to, jak intuitivní a snadno použitelný je, a to i pro nové členy týmu. Rozhraní je přehledné a dobře organizované, což usnadňuje správu více konverzací napříč kanály, jako jsou e-mail, chat a sociální média, a to vše na jednom místě. Obzvláště výkonný je systém ticketingu – pomáhá nám mít přehled o požadavcích zákazníků, efektivně je přiřazovat a sledovat jejich průběh, aniž by nám něco uniklo.
11. Insightly (nejlepší pro propojení prodeje s projekty)
Insightly řeší problém „nesourodého předávání“ tím, že kombinuje vysoce výkonný CRM systém s robustním systémem pro správu projektů na jedné platformě. Namísto ztráty dynamiky po podepsání obchodu můžete okamžitě převést příležitost na projekt se všemi původními soubory a poznámkami v nezměněné podobě.
Jeho jedinečná funkce „Relationship Linking“ jde nad rámec základních seznamů a ukazuje vám komplexní síť kontaktů, organizací a minulých projektů, které propojují vaše zainteresované strany. Umělá inteligence „Insightly Copilot“ pomáhá shrnout dlouhé e-mailové konverzace a navrhovat následné odpovědi, aby vaše pipeline fungovala na plné obrátky. Nabízí také integrovanou sadu nástrojů pro automatizaci marketingu, která vám umožní provádět koordinované kampaně na generování potenciálních zákazníků, které se přímo promítají do vašeho prodejního trychtýře.
Engine AppConnect od Insightly poskytuje integraci bez nutnosti programování s více než 2 000 dalšími nástroji, což z něj činí vysoce flexibilní centrum pro celé vaše podnikání. Je to ideální volba pro týmy, které potřebují zůstat organizované od prvního návrhu až po finální dodání kampaně.
Nejlepší funkce Insightly
- Propojení vztahů: Propojte kontakty, organizace a projekty pomocí přehledných map vztahů, abyste porozuměli sítím zainteresovaných stran.
- Integrované řízení projektů: Převádějte uzavřené příležitosti na projekty bez nutnosti opětovného zadávání informací.
- Automatizace pracovních postupů: Vytvořte automatizované procesy pro směrování potenciálních zákazníků, přidělování úkolů a e-mailová oznámení.
Výhody a nevýhody Insightly
Výhody:
- Kombinace CRM a řízení projektů řeší problém předávání zakázek od prodeje k dodání.
- Inteligence vztahů pomáhá týmům porozumět složitým vztahům mezi zúčastněnými stranami v B2B prodeji.
- Poskytuje spolehlivé funkce pro rostoucí podniky za rozumné ceny.
Nevýhody:
- Funkce pro správu projektů nedosahují hloubky specializovaných platforem.
- Přizpůsobení reportů vyžaduje určité znalosti.
- Integrace e-mailů může občas vykazovat zpoždění synchronizace.
Ceny Insightly
- Plus: 29 $ za uživatele/měsíc
- Profesionální: 49 $ za uživatele/měsíc
- Enterprise: 99 $ za uživatele/měsíc
Hodnocení a recenze Insightly
- G2: 4,2/5 (890+ recenzí)
- Capterra: 4,0/5 (více než 600 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Insightly?
Recenze uživatele říká:
Miluji nové funkce, které máme v Insightly Marketing. Šablony e-mailů a jejich tvorba jsou úžasné a skvěle využíváme funkci „journeys“.
Miluji nové funkce, které máme v Insightly Marketing. Šablony e-mailů a jejich tvorba jsou úžasné a skvěle využíváme funkci „journeys“.
12. Monday Sales CRM (nejlepší pro vizuální flexibilitu bez nutnosti programování)
Monday Sales CRM transformuje tradičně rigidní svět sledování prodejů na živé, vizuální pracovní prostředí, které týmy skutečně rády používají. Je postaven na flexibilním základu bez nutnosti programování a umožňuje vám pomocí drag and drop vytvořit si dokonale přizpůsobený pipeline, aniž byste potřebovali vývojáře.
Jeho zobrazení „Board“ poskytuje přehledný snímek stavu vašich obchodů a pomocí barevně odlišených stavů přesně ukazuje, kde se kampaň zasekla. Díky vestavěným automatizacím můžete okamžitě zaslat oznámení svému kreativnímu týmu v momentě, kdy je podepsána objednávka na vložení.
Mezi funkce umělé inteligence patří automatické obohacování potenciálních zákazníků, načítání dat z celého webu, které vám poskytnou náskok u každého potenciálního zákazníka. Překlenuje propast mezi prodejem a provozem tím, že uchovává veškerou komunikaci a soubory v jednom centralizovaném, prohledávatelném centru.
Nejlepší funkce Monday Sales CRM
- Přizpůsobitelné prodejní procesy: Vytvořte prodejní procesy, které odpovídají vašim postupům, pomocí přizpůsobení metodou drag-and-drop.
- Vizuální správa obchodů: Získejte přehled o celé své pipeline díky barevně odlišeným stavům a intuitivním zobrazením tabulek.
- Nativní integrace správy práce: Propojte prodejní aktivity s marketingovými kampaněmi, zapojením zákazníků a žádostmi o podporu.
Výhody a nevýhody Monday Sales CRM
Výhody:
- Díky extrémní flexibilitě bez nutnosti programování mohou týmy vytvořit přesně takový CRM systém, jaký potřebují.
- Intuitivní vizuální rozhraní minimalizuje dobu školení a podporuje přijetí uživateli.
- Vytváří jednotnou platformu pro prodej a provoz pro stávající uživatele monday.com.
Nevýhody:
- Funkce specifické pro prodej, jako jsou e-mailové sekvence, jsou méně rozvinuté než specializované platformy.
- Flexibilita může vést k nekonzistentním nastavením, pokud není pečlivě řízena.
- Reporting, ačkoli je vizuální, nemusí uspokojit týmy, které potřebují hloubkovou analýzu prodeje, ve srovnání s některými alternativami od monday.
Ceny softwaru Monday Sales CRM
- Základní: 18 $ za licenci/měsíc
- Standard: 25 $ za licenci/měsíc
- Pro: 41 $ za licenci/měsíc
- Podnik: Individuální nabídka
Hodnocení a recenze Monday Sales CRM
- G2: 4,6/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Monday Sales CRM?
Recenze uživatele říká:
Absolutně miluji funkci e-mailů a aktivit v monday CRM, která automaticky označuje e-maily klientům a potenciálním zákazníkům, což činí sledování neuvěřitelně efektivním. Tato automatizace v kombinaci s funkcemi umělé inteligence mi pomáhá snadno extrahovat důležité informace, jako jsou termíny následných kroků a důležité detaily. Workflow Center je další vynikající funkcí, která nabízí vylepšenou automatizaci podobnou příkazům „if-this-then-that“, které posouvají mou práci vpřed a zabraňují stagnaci, což v konečném důsledku šetří čas i peníze.
Absolutně miluji funkci e-mailů a aktivit v monday CRM, která automaticky označuje e-maily klientům a potenciálním zákazníkům, což činí sledování neuvěřitelně efektivním. Tato automatizace v kombinaci s funkcemi umělé inteligence mi pomáhá snadno extrahovat důležité informace, jako jsou termíny následných kroků a důležité detaily. Workflow Center je další vynikající funkcí, která nabízí vylepšenou automatizaci podobnou příkazům „if-this-then-that“, které posouvají mou práci vpřed a zabraňují stagnaci, což v konečném důsledku šetří čas i peníze.
13. WideOrbit (nejlepší pro televizní a rozhlasové vysílání)
Společnosti zabývající se vysíláním médií fungují na základě pracovních postupů, které se zásadně liší od digitální reklamy, a obecné nástroje nerozumí pojmům jako dostupnost, náhrady nebo složité plánování lineárních médií.
WideOrbit zůstává nesporným průmyslovým standardem pro mediální společnosti, které potřebují spravovat vysoce komplexní lineární inventář. Na rozdíl od čistě digitálních nástrojů je navržen speciálně pro řešení jedinečných výzev v oblasti televize a rozhlasu, od správy „volných kapacit“ až po přesné plánování reklamních spotů.
Jeho integrovaný fakturační modul automaticky zohledňuje přednostní práva a kompenzace, takže vaše finanční zprávy jsou přesné na cent. Propojením prodeje, provozu a vedení společnosti vytváří plynulý tok dat, který maximalizuje příjmy ve všech vysílacích sítích. Mezi další funkce patří vylepšená integrace údajů o divácích, která vysílacím společnostem umožňuje prokázat hodnotu jejich dosahu pomocí analýzy v reálném čase. Pro organizace působící v oblasti tradičních médií poskytuje tento software specializovanou infrastrukturu, kterou generické CRM systémy nemohou nabídnout.
Nejlepší funkce WideOrbit
- Správa provozu: Plánujte reklamní spoty v komplexních vysílacích sítěch, předcházejte konfliktům a optimalizujte inventář.
- Automatizace fakturace: Vytvářejte faktury, které přesně odrážejí to, co bylo vysíláno, včetně náhradních vysílání a přednostních vysílání.
- Integrace údajů o publiku: Propojte údaje o sledovanosti, abyste inzerentům mohli předvést výkonnost kampaně.
Výhody a nevýhody WideOrbit
Výhody:
- Díky hlubokým znalostem v oblasti vysílání je potřeba méně přizpůsobení a implementace je rychlejší.
- Pokrývá kompletní pracovní postupy v oblasti televizní reklamy od prodeje po fakturaci v jednom systému.
- Jako standard v oboru nabízí vyspělou a stabilní platformu.
Nevýhody:
- Specializace je omezením pro společnosti s významnými digitálními operacemi.
- Implementace vyžaduje vyhrazené zdroje a školení.
- Uživatelské rozhraní může působit zastarale ve srovnání s novějšími platformami.
Ceny WideOrbit
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze WideOrbit
- G2: 4,1/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o WideOrbit?
Snadné použití. Možnost přizpůsobení a vytváření více objednávek.
Snadné použití. Možnost přizpůsobení a vytváření více objednávek.
14. Bitrix24 (nejlepší pro komplexní nástroje pro malé podniky)
Bitrix24 je rozsáhlé digitální centrum typu „vše v jednom“, které nahrazuje potřebu půl tuctu samostatných předplatných. Spojuje vysoce výkonný CRM systém s nástroji pro správu projektů, videokonference a tvorbu webových stránek do jediného jednotného prostředí.
Tento nástroj vyniká v oblasti interní spolupráce a nabízí sociální „aktivní kanály“ a okna pro okamžitý chat přímo vedle vašich aktivních obchodních transakcí. Můžete automatizovat celý svůj prodejní proces, od počátečního formuláře pro získání potenciálních zákazníků na vašem webu až po konečný elektronický podpis smlouvy.
Pro týmy s přísnými bezpečnostními požadavky je to jedna z mála moderních platforem, která stále nabízí vlastní hostovanou verzi pro lokální instalaci. Její umělá inteligence „Super Agent“ vám pomůže spravovat kalendář, shrnovat poznámky z jednání a dokonce i připravovat marketingové texty pro vaši příští kampaň.
Nejlepší funkce Bitrix24
- Komplexní CRM: Spravujte potenciální zákazníky, obchody a nabídky pomocí přizpůsobitelných pipeline a automatizačních pravidel.
- Integrovaná spolupráce: Chat, videohovory a proudy aktivit udržují týmy v kontaktu v rámci záznamů CRM.
- Řízení projektů a úkolů: Sledujte projekty pomocí Ganttových diagramů a Kanbanových tabulek propojených s obchodními příležitostmi v CRM.
Výhody a nevýhody Bitrix24
Výhody:
- Dobrá hodnota, spojení více nástrojů do jedné platformy pro úsporu nákladů
- Pro organizace se specifickými bezpečnostními požadavky je k dispozici možnost vlastního hostingu.
- Velkorysá bezplatná verze umožňuje týmům platformu důkladně vyzkoušet.
Nevýhody:
- Rozsah funkcí může být pro nové uživatele ohromující.
- Jednotlivé komponenty nemusí odpovídat hloubce specializovaných, špičkových nástrojů.
- Rozhraní může působit přeplněně s tolika funkcemi ve srovnání s alternativami Bitrix24.
Ceny Bitrix24
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Bitrix24
- G2: 4,1/5 (více než 590 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 800 recenzí)
15. AdRoll (nejlepší pro retargetingové kampaně v oblasti e-commerce)
AdRoll působí jako silný multiplikátor síly pro e-commerce a D2C značky, které potřebují proměnit náhodné návštěvníky v loajální zákazníky. Specializuje se na sofistikované retargetingové kampaně, které vám umožňují sledovat uživatele s vysokým zájmem pomocí konzistentních, personalizovaných zpráv v reklamních sítích, sociálních médiích a e-mailech.
Tento nástroj také zjednodušuje často frustrující svět cross-channelové atribuce tím, že vám přesně ukáže, jak každý kontaktní bod přispěl k finálnímu prodeji. Díky nativní integraci s Shopify a WooCommerce můžete synchronizovat svůj produktový katalog a spustit dynamické kreativní kampaně pouhými několika kliknutími.
Odstraňuje technické překážky bránící vstupu na trh s high-endovou digitální reklamou a poskytuje menším značkám stejné možnosti retargetingu jako globálním maloobchodním gigantům. V roce 2026 se jeho sada „Brand Awareness“ vyvinula tak, aby vám pomohla oslovit nové podobné publikum, které odráží vaše nejlepší stávající zákazníky.
Nejlepší funkce AdRoll
- Cross-channel retargeting: Oslovte návštěvníky webových stránek koordinovanými zprávami v reklamních sítích, na Facebooku a v e-mailech.
- Segmentace publika: Vytvářejte segmenty na základě chování na webových stránkách, jako jsou navštívené stránky nebo opuštění nákupního košíku.
- Přiřazení výnosů: Propojte zobrazení reklam a kliknutí s aktuálními nákupy pomocí sledování napříč zařízeními.
Výhody a nevýhody AdRoll
Výhody:
- Zjednodušené řízení napříč kanály šetří čas a zlepšuje konzistenci
- Díky zaměření na e-commerce rozumí pracovním postupům, jako jsou produktové feedy a dynamická kreativita.
- Zpřístupňuje technologii retargetingu značkám, které nemají specializované týmy pro reklamní operace.
Nevýhody:
- Omezené možnosti horní části trychtýře pro kampaně zaměřené na zvýšení povědomí
- Přesnost atribuce byla ovlivněna změnami v nastavení ochrany soukromí prohlížečů.
- Možnosti tvorby kreativních obsahů jsou omezenější než u specializovaných nástrojů pro tvorbu kreativních obsahů.
Ceny AdRoll
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze AdRoll
- G2: 4,0/5 (690+ recenzí)
- Capterra: 4,0/5 (více než 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o AdRoll?
Recenze uživatele říká:
Na AdRoll se mi nejvíce líbí, jak snadno umožňuje retargeting napříč více kanály z jednoho místa. Nastavení je jednoduché a reporty jsou dostatečně přehledné, aby bylo možné rychle pochopit, co vede ke konverzím. Je to obzvláště užitečné pro udržení si pozornosti uživatelů s vysokým zájmem bez velké manuální námahy.
Na AdRoll se mi nejvíce líbí, jak snadno umožňuje retargeting napříč více kanály z jednoho místa. Nastavení je jednoduché a reporty jsou dostatečně přehledné, aby bylo možné rychle pochopit, co vede ke konverzím. Je to obzvláště užitečné pro udržení si pozornosti uživatelů s vysokým zájmem bez velké manuální námahy.
Nejlepší software pro správu prodeje reklamy závisí na vašich konkrétních potřebách – ať už prodáváte přímý inventář, spravujete programatiku nebo koordinujete vlastní kampaně.
Správná volba zajišťuje rovnováhu mezi správou pipeline, koordinací kampaní a možnostmi reportingu.
Týmy, které upřednostňují integrované platformy před bodovými řešeními, stráví méně času administrativou a více času budováním vztahů s inzerenty.
Jste připraveni propojit své prodejní procesy v oblasti reklamy a správu kampaní? Začněte zdarma s ClickUp. ✅
Spojte své reklamy a prodej
Nejlepší software pro správu prodeje reklamy závisí na vašich konkrétních potřebách – ať už prodáváte přímý inventář, spravujete programatické kampaně nebo koordinujete kampaně na míru.
Správná volba zajišťuje rovnováhu mezi správou pipeline, koordinací kampaní a možnostmi reportingu.
Týmy, které upřednostňují integrované platformy před bodovými řešeními, stráví méně času administrativou a více času budováním vztahů s inzerenty.
Jste připraveni propojit své prodejní procesy a správu kampaní? Začněte zdarma s ClickUp. ✅
Často kladené otázky
Software pro správu prodeje reklamy zahrnuje funkce specifické pro dané odvětví, jako je správa inventáře, ceníky a správa kampaní, které běžné CRM systémy postrádají. Zatímco CRM systémy sledují vztahy, platformy pro prodej reklamy také spravují to, co prodáváte, a způsob, jakým je to dodáváno.
Platformy pro správu projektů zvládají sledování pipeline a koordinaci kampaní, zejména u reklamních řešení na míru. Týmy s komplexními potřebami v oblasti inventáře však mohou stále vyžadovat specializované nástroje, i když konvergované pracovní prostory snižují potřebu více systémů.
Hledejte praktické funkce umělé inteligence, jako je bodování potenciálních zákazníků pro stanovení priorit oslovování, informace o obchodech pro identifikaci rizikových příležitostí a automatické návrhy následných kroků. Nejlepší umělá inteligence poskytuje praktické informace, které vám pomohou prodávat chytřeji, nejen generovat více zpráv.
Ano, bezplatné verze platforem jako ClickUp, HubSpot a Zoho poskytují skutečnou hodnotu pro malé týmy, které teprve začínají. Měli byste zvážit omezení týkající se počtu uživatelů a funkcí, ale bezplatné možnosti jsou rozhodně schůdným výchozím bodem.