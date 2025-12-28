Šablony Miro Storyboard pro kreativní plánování a vyprávění příběhů

Většina kreativní práce začíná chaotickou směsicí scén, poznámek a nedokončených nápadů. Storyboard je moment, kdy vše zapadne na své místo. Promění roztříštěné myšlenky v jasnou sekvenci, se kterou můžete skutečně pracovat.
Stejný přístup pomáhá pedagogům zjednodušit složitá témata a poskytuje produktovým týmům rychlý způsob, jak zmapovat cesty zákazníků bez dlouhých vysvětlení.
Šablony storyboardů Miro pomáhají týmům vizuálně mapovat nápady – ať už pracujete se šablonou filmového storyboardu, prozkoumáváte příklady šablon storyboardů nebo spravujete složité kreativní projekty, které se opírají o jasné vizuální vyprávění.
V tomto blogu najdete užitečné šablony storyboardů Miro pro různé kreativní a vzdělávací účely. Najdete zde také několik šablon ClickUp, které vám usnadní přeměnu storyboardu na organizovanou práci.
Co jsou šablony storyboardů Miro?
Šablony storyboardů Miro jsou předem připravené vizuální rozvržení, které vám pomohou zmapovat scény, kroky nebo nápady ve strukturované sekvenci. Designéři, pedagogové, profesionálové a kreativní týmy je využívají k vizuálnímu plánování projektů, nastinění dějových oblouků nebo rozložení složitých procesů do přehledných a srozumitelných panelů.
Tyto šablony obvykle obsahují rámečky, pole nebo mřížky, do kterých můžete přidávat náčrtky, poznámky, obrázky nebo popisy. Podporují celou řadu formátů – od jednoduchých šesti rámečků až po podrobné vícevrstvé tabule pro řízení projektů výroby videí, plánování produktů a mapování zákaznické cesty.
✨ Zajímavost: Storyboarding vznikl ve Walt Disney Studios na počátku 30. let 20. století, kdy animátor Webb Smith připevnil náčrtky na zeď, aby zmapoval scény. Tato metoda byla poprvé použita v krátkém filmu Three Little Pigs z roku 1933 a změnila způsob plánování filmů tím, že umožnila týmům vidět celý příběh před animací.
Nejlepší šablony storyboardů pro vaše projekty
Zde je stručný přehled několika bezplatných šablon storyboardů, které můžete použít k optimalizaci svého pracovního postupu 👇
|Název šablony
|Stáhnout šablonu
|Nejlepší funkce
|Ideální pro
|Vizuální formát
|Šablona Miro Story & Telling Lite
|Stáhnout tuto šablonu
|Dvě tabule pro oddělení příběhu od vyprávění, tabule pro tempo, ukázkový průchod případem
|Kreativní týmy, pedagogové
|Panely + narativní rozložení na dvou tabulkách
|Šablona referenčních příběhů Miro
|Stáhnout tuto šablonu
|Třídění dokončených příběhů pomocí drag-and-drop, kategorie úsilí založené na Fibonacciho posloupnosti, sdílená referenční sada pro konzistentní odhady
|Produktové týmy, agilní skupiny
|Kategorie
|Šablona Miro Cover Story Mockups
|Stáhnout tuto šablonu
|Několik rozvržení ve stylu časopisu, prostor pro nadpisy, obrázky, citáty
|Designéři, pedagogové
|Panely maket časopisů
|Šablona pro začátek diagramu závislostí Miro
|Stáhnout tuto šablonu
|Jednoduché linie závislosti, indikátory stavu úkolů, rychlý startovní průvodce
|Designéři, projektoví manažeři
|Diagram založený na uzlech
|Šablona Miro Design Thinking Board
|Stáhnout tuto šablonu
|Tok inspirovaný Ishikawou, matice důvěryhodnosti a hodnoty, sekce parkoviště
|Designéři, stratégové
|Diagram příčin + kvadrantová matice
|Šablona Miro Toy Story Retrospective
|Stáhnout tuto šablonu
|Ledoborec založený na postavách, strukturované podněty, hlasovací žetony
|Agilní skupiny, pedagogové
|Panelová retro tabule
|Šablona storyboardu ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Rámečky scén, přetahování pro změnu pořadí, odkazy na úkoly ClickUp, připravené k exportu
|Filmaři, pedagogové
|Rámečky ClickUp Whiteboard
|Šablona osnovy příběhu ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Vedené pokyny, barevně odlišené pilíře a proces ověřování nápadů
|Plánování fází, sledování postav, organizace scén a vlastní pole
|Tabule ve stylu osnovy (seznam + hierarchie)
|Šablona pro mapování uživatelských příběhů ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Řádky osobností, seskupování verzí, převod karet na úkoly
|Produktoví manažeři, týmy UX
|Mapa cesty
|Šablona Mood Board pro ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Sloty palety barev, sekce UI/vizuální inspirace, přetažení do clusteru
|Designéři, kreativci, agentury
|Vizuální referenční tabule
|Šablona projektu videoprodukce ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Úprava pracovního postupu, sledování nákladů a zdrojů, zobrazení časové osy
|Týmy pro tvorbu obsahu, producenti videí
|Seznam + časová osa/Ganttův diagram
|Šablona ClickUp pro produkci videí na YouTube
|Získejte šablonu zdarma
|Pole metadat, kalendář obsahu, skript založený na úkolech a správa aktiv
|Tvůrci, sociální týmy
|Tabule úkolů + kalendář
|Šablona vizuální tabule ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Demografické tagy, formulář pro zadávání nápadů
|Produktoví manažeři, zakladatelé
|Strategická tabule ve stylu mřížky
|Šablona ClickUp Vision Whiteboard
|Získejte šablonu zdarma
|Vedené pokyny, barevně odlišené pilíře, tok ověřování nápadů
|Produktové týmy, stratégové
|Tabule s označenými sloupci
|Šablona návrhové tabule ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Sledování aktiv, protokoly revizí, schvalovací workflow, přepínání časových os
|Návrháři UI/UX, agentury
|Kanban + časová osa
|Šablona ClickUp pro brainstorming
|Získejte šablonu zdarma
|Řádky problémů a řešení, fáze nápadů, zobrazení přidělení zdrojů
|PM, operační týmy, marketing
|Tabulka ve stylu tabulky
|Šablona kreativní tabule ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Jasné fáze, značky vlastnictví zainteresovaných stran, zobrazení tabule na úkoly
|Agentury, stratégové značky
|Tabule s fázovými sekcemi
Co dělá šablonu storyboardu Miro dobrou?
Dobrá šablona storyboardu Miro vám poskytne strukturu, aniž by vás omezovala. Měla by podporovat klíčové prvky vašeho příběhu a zároveň ponechat prostor pro úpravy panelů v závislosti na vývoji vašeho projektu.
Správná šablona:
- Poskytuje jasnou strukturu s rámečky pro klíčové scény, návrhové briefy a dialogy, takže vaše nápady nebudou rozptýleny náhodně po celé tabuli.
- Nabízí flexibilní a přizpůsobitelné rozhraní , které vám umožní upravovat soubory a ukládat vlastní verze pro budoucí použití.
- Podporuje vestavěnou spolupráci v reálném čase , takže celý váš tým může společně upravovat, komentovat, sdílet zpětnou vazbu a vylepšovat scény.
- Podporuje vizuální myšlení pomocí barev, kreseb, ilustrací nebo fotografických referencí, které proměňují abstraktní pojmy v něco konkrétního.
- Funguje dobře pro stávající procesy, včetně integrací, exportů do PDF a prezentačního režimu.
Šablony storyboardů Miro
Zde je šest bezplatných šablon storyboardů od Miro, které vám pomohou vizualizovat a organizovat vaše storyboardy a zajistí, že vaše práce začne správným způsobem.
1. Šablona Story & Telling Lite
Šablona Story & Telling Lite vám pomůže proměnit vaše myšlenky v jasné příběhy, aniž byste ztratili přehled o svém publiku. Odděluje „příběh“ (co říkáte) od „vyprávění“ (jak to říkáte), takže můžete pracovat na obou stranách svého vyprávění.
K dispozici jsou dva hlavní pracovní prostory a vzorový případ, který ukazuje dokončené narativní plánování, což usnadňuje sledování vaší vlastní sekvence. Tuto šablonu storyboardu můžete použít k vizuální organizaci prezentací nebo přednášek.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Zmapujte přednášky, prezentace, skripty nebo příběhy značky v opakovatelném systému.
- Pomocí tabule „Telling“ naplánujte tempo a emocionální průběh, než vytvoříte finální produkt.
- Pokud potřebujete konkrétní příklad hotového storyboardu, podívejte se na ukázkový případ.
✅ Ideální pro: Kreativní týmy a pedagogy, kteří chtějí snadné rozvržení pro mapování narativů.
💡 Tip pro profesionály: Spárujte šablony storyboardů s nástroji pro tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence a okamžitě generujte popisy scén, dialogy postav, narativní oblouky nebo vizuální titulky.
2. Šablona referenčních příběhů
Šablona Reference Stories Template poskytuje týmům praktický způsob, jak se dohodnout na odhadech bodů příběhu. Místo dohadů všichni používají dokončené příběhy jako kotvy, což zefektivňuje schůzky zaměřené na zdokonalování a udržuje celý tým na stejné vlně.
Hotové příběhy přetáhnete na tabuli, seřadíte je podle náročnosti a zařadíte do Fibonacciho kategorií. Poté vyberete jeden příběh za každou hodnotu jako referenční příklad. Tato referenční sada se stane společným základem pro budoucí práci.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Pomocí tabule s funkcí drag-and-drop můžete třídit dokončené úkoly podle vnímané složitosti.
- Seskupte příběhy do rozsahů úsilí pomocí vizuálních kategorií.
- V posledním kroku výběru zadejte jednu referenci pro každou kategorii.
✅ Ideální pro: Produktové týmy a agilní skupiny, které chtějí konzistentní referenční body pro odhady.
3. Šablona maket titulní stránky
Tato šablona maket titulních stran klade zábavnou otázku: Kdyby se váš projekt dostal na titulní stranu časopisu, co by tam bylo napsáno? Můžete si vybrat rozvržení, vložit obrázky a napsat titulky, jako by vaše práce již byla na titulní straně.
Toto rozložení storyboardu je užitečné, když chcete vyprávět příběh bez kompletní sady snímků.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Získejte několik rozvržení obálky, které budou ladit s tónem vašeho projektu.
- Použijte samostatné panely pro obrázky, slogany, citáty a zvýraznění.
- Pomozte lidem sdílet myšlenky bez tlaku díky jednoduchému a snadno použitelnému formátu.
✅ Ideální pro: Designéry a pedagogy, kteří chtějí rychle vytvořit poutavé příběhy, aniž by museli sestavovat kompletní sadu.
4. Šablona pro začátek diagramu závislostí
Šablona Dependency Diagram Starter Template vám poskytne jednoduché znázornění toho, jak jsou úkoly vzájemně propojeny. Je užitečná, když více lidí pracuje na stejném cíli a vy chcete vidět, co je třeba udělat jako první a kdo na kom závisí.
Rozložení zůstává jednoduché, takže je snadné jej aktualizovat, když se změní časové osy nebo odpovědnosti.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Vizualizujte pokrok pomocí jednoduchých indikátorů pro položky čekající na vyřízení, rozpracované a dokončené.
- Získejte jasný přehled o tom, které úkoly jsou závislé na jiných.
- Přečtěte si krátkého průvodce, který vám pomůže vytvořit váš první diagram.
✅ Ideální pro: Designéry a projektové manažery, kteří chtějí rychle získat přehled o posloupnosti úkolů.
5. Deska pro designové myšlení (PIM-Go)
Šablona Design Thinking Board (PIM-Go) vás provede kompletní designovou myšlenkovou session, aniž byste se cítili přetížení. Začnete rozebíráním problému, poté prozkoumáte možné příčiny a nápady. Rozložení vám pomůže identifikovat problémové body a zachytit různé možnosti na jednom místě.
Koncepty můžete třídit podle spolehlivosti a hodnoty, aby vynikly ty nejsilnější nápady. Vše, co není připraveno, se přesune do parkoviště, kam se můžete později vrátit.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Pomocí rozvržení inspirovaného Ishikawou můžete vysledovat problémy až k jejich kořenovým příčinám a identifikovat slabá místa.
- Pomocí čtyřčtvrtinového filtru porovnejte možnosti a rozhodněte se, co bude dál.
- Nepoužité nápady uložte do speciálního parkoviště, aby zůstaly viditelné pro budoucí sezení.
✅ Ideální pro: Designéry a stratégy, kteří potřebují strukturovaný prostor pro zkoumání a třídění podnětů.
6. Šablona retrospektivy Toy Story
Šablona Toy Story Retrospective Template promění běžnou revizní schůzku v něco zábavnějšího. Každý účastník umístí značku (např. vojáčka) na postavu z Toy Story, která podle něj nejlépe reprezentuje sprint.
Po úvodním seznámení provede tabule skupinu pokyny souvisejícími s konkrétními otázkami ohledně posledního sprintu.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Hlasujte o nejdůležitějších projednávaných otázkách nebo tématech a pomozte týmu stanovit priority.
- Přidejte vizuální a interaktivní prvky, aby byly retrospektivy poutavější.
- Použijte podněty inspirované filmem Toy Story k podnícení reflexe v několika oblastech, například „To Infinity And Beyond“ (Do nekonečna a dál), abyste oslavili to, co se povedlo.
✅ Ideální pro: Agilní skupiny a pedagogy, kteří hledají zábavný formát pro reflexi sprintu.
🎥 Šablony storyboardů jsou velmi účinné, ale Miro není jedinou možností. Toto video představuje nejlepší alternativy Miro, které kreativní týmy používají pro brainstorming, tvorbu storyboardů a vizuální plánování.
Omezení používání Miro pro storyboardy
Miro vám pomůže udělat první krok při raném brainstormingu a skicování. Jak se však vaše storyboardy rozšiřují, začnete si všímat mezer a potřebujete lepší kontrolu nad svými zdroji.
Zde jsou nejčastější omezení, která je třeba mít na paměti 👇
- Velké storyboardové tabule mohou mít zpoždění, jakmile přidáte mnoho prvků.
- Noví uživatelé často považují navigaci za matoucí, protože naučit se přepínat mezi nástroji a ovládat základní funkce zabere nějaký čas.
- Tabule se zaplní scénami a odkazy a bez řádné organizace je stále těžší sledovat, co kam patří.
- Neobsahuje nativní sledování času ani robustní reportování, takže se musíte spolehnout na nástroje nebo integrace třetích stran.
- Chybí funkce pro správu úkolů, jako jsou vztahy, závislosti, milníky, vlastní fáze pracovního postupu atd.
V tomto okamžiku je užitečné podívat se na několik alternativních bezplatných šablon storyboardů, které podporují celý proces tvorby storyboardů a usnadňují rozvržení vašich zdrojů.
⚡ Archiv šablon: Šablony a techniky pro brainstorming
Alternativní šablony storyboardů
ClickUp nabízí rozsáhlou knihovnu šablon storyboardů, které pomáhají rozdělit velké nápady na jednotlivé rámce, kroky nebo scény, což usnadňuje přehled o celém průběhu projektu nebo kampaně. Prvky storyboardu lze přímo převést na úkoly, dokumenty, časové osy, milníky a dashboardy, což zajišťuje, že nápady nezůstanou abstraktní a rychle se promění v realitu.
ClickUp také eliminuje rozptýlení nástrojů tím, že spojuje tvorbu nápadů, plánování, spolupráci a realizaci na jednom místě.
Pojďme se podívat na nejlepší šablony storyboardů ClickUp.
1. Šablona storyboardu ClickUp
Vizuální plánování na jednom místě a uchovávání poznámek někde jinde často vede k záměně. Šablona ClickUp Storyboard Template tento problém řeší tím, že každé scéně přiděluje vlastní rámeček, takže váš storyboard se stává přehlednou sekvencí namísto roztříštěných odkazů.
Každý panel, vytvořený na bázi ClickUp Whiteboards, má prostor pro akci, dialog, zvukové signály a poznámky režiséra. Členové týmu mohou připojovat obrázky, přidávat rámečky, upravovat detaily a komentovat přímo vizuální prvky.
Podívejte se, proč jsou tabule ClickUp ideální pro tvorbu storyboardů 📹
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Převádějte snímky na úkoly ClickUp s přiřazenými osobami a termíny, abyste mohli přejít od plánování k realizaci.
- Sledujte narativní tok pomocí fází, jako je expozice, konflikt, vyvrcholení a rozuzlení.
- Exportujte storyboard jako PDF nebo sdílejte odkazy pouze pro prohlížení pro prezentace klientům nebo interní recenze.
✅ Ideální pro: Filmaře a pedagogy, kteří chtějí snadno použitelný pracovní prostor pro strukturování storyboardů a propojování úkolů.
2. Šablona osnovy příběhu ClickUp
Šablona storyboardu nemusí být nutně vizuální, aby byla užitečná. Někdy potřebujete strukturovaný přehled, který připomíná spíše systém složek než plátno. Šablona ClickUp Story Outline Template vám nabízí jednoduchý způsob, jak sledovat dějové body a udržovat přehled o postavách. Spisovatelé ji mohou použít pro rukopis a hodí se také pro plánování narativních videí.
Můžete sledovat dějové body, dialogy a udržovat scény v pořádku. Vlastní pole a stavy úkolů vám pomohou zaznamenat umístění, postavy a místo, kde se scéna hodí do příběhu.
Tento přehled ve stylu storyboardu shromažďuje všechny klíčové prvky na jednom místě, takže můžete sledovat, jak se příběh vyvíjí v celé sekvenci.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Označte scény barevnými kódy podle fáze děje, abyste mohli odhalit mezery v tempu a struktuře.
- Přiřaďte postavy ke scénám a sledujte jejich vývoj v rámci příběhu.
- Sledujte fáze produkce, jako je předprodukce, natáčení a střih, v jednom zobrazení.
✅ Ideální pro: Scénáristy, romanopisce, videografy a správce obsahu, kteří chtějí jednoduchý nástin pro organizaci vícedílných příběhů nebo kampaní.
📚 Další informace: Jak napsat kreativní brief pro marketing
3. Šablona ClickUp pro mapování uživatelských příběhů
Porozumět tomu, jak se uživatel pohybuje ve vašem produktu, je snazší, když je celý průběh vizuálně znázorněn. Šablonu ClickUp User Story Mapping Template si představte jako storyboard pro vaši produktovou zkušenost. Cesty uživatelů můžete seskupit podle osobnosti, vydání nebo sady funkcí. Každá lepící poznámka nebo karta se může stát úkolem s vlastníkem, termínem splnění a stavem.
Toto vizuální znázornění vám pomůže odhalit mezery v uživatelských cestách a sjednotit se na tom, které kroky jsou nejdůležitější.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Sledujte profily uživatelů v horní části, aby každý tok odpovídal skutečným potřebám uživatelů.
- Seřaďte funkce podle termínů vydání, abyste se mohli nejprve soustředit na nejdůležitější části.
- Před zahájením vývoje přeskupte cesty uživatelů na tabuli.
✅ Ideální pro: Produktové manažery a UX designéry, kteří chtějí mít jasný přehled o cestě zákazníka.
🚀 Výhoda ClickUp: S ClickUp BrainGPT můžete vytvářet hrubé návrhy, třídit zpětnou vazbu a zjišťovat, co je třeba udělat dál, aniž byste museli opustit svůj pracovní prostor.
Vyhodnotí kontext a poskytne vám odpověď, která odpovídá tomu, co se snažíte udělat.
- Sdílejte to, co zatím máte, a Brain to může převést na osnovy, scénáře, titulky nebo souhrny moodboardů.
- Použijte je během revizí k vytažení hlavních bodů z dlouhých komentářů nebo k jejich přetvoření do seznamu akcí.
4. Šablona moodboardu ClickUp
Než se začnete zabývat záběry a úhly kamery, obvykle stačí se dohodnout na vzhledu a stylu. Šablona ClickUp Mood Board vám poskytuje vizuální prostor pro shromažďování referencí pro kreativní projekty.
Místo prázdné šablony storyboardu získáte vyhrazený prostor pro vzorky uživatelského rozhraní, ikony, ilustrace, inspiraci pro webové stránky, typografii a výběr barev. Tyto sekce můžete vyměnit, pokud váš projekt vyžaduje něco jiného. Stačí vložit vizuální prvky a uspořádat je podle libosti.
Tato šablona moodboardu se stane sdíleným zdrojem pro kreativní vize. ✨
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Nahrajte nebo vložte hexadecimální kódy barev přímo do sekce Paleta barev a zajistěte si tak svou vizuální identitu.
- Porovnejte designové směry vedle sebe přetažením prvků do skupin.
- Pomocí vestavěné legendy zjistíte, co umístit do jednotlivých políček (fonty, palety, styl interakce, vzhled webových stránek atd.).
✅ Ideální pro: Návrháře značek, kreativní ředitele, marketéry a agentury, kteří chtějí jednotnou vizuální referenci pro projekty.
5. Šablona plánu projektu videoprodukce ClickUp
Video projekty se rozpadají, když se předprodukce, natáčení a střih nesledují společně. Šablona plánu videoprodukčního projektu ClickUp organizuje všechny fáze – scénář, přidělování zdrojů, rozpočet, milníky a dodání – do barevně označených seznamů úkolů.
Každá sekce (souhrn, řízení rozsahu, řízení nákladů) je předem připravená. Přidejte přidělené osoby, termíny, oddělení a úrovně úsilí, abyste přesně viděli, kdo co dělá a kdy.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Sledujte přidělené úkoly, termíny, dopad a úsilí v týmech pro video, editaci a PMO.
- Připojte briefy, skripty a soubory storyboardů přímo k úkolům v poli „Příloha“.
- Pomocí zobrazení časové osy nebo Ganttova diagramu můžete sledovat závislosti a vyhnout se zpožděním.
✅ Ideální pro: Týmy zabývající se obsahem a producenty videí, kteří spravují vícefázové pracovní postupy při tvorbě videí.
6. Šablona pro produkci videí ClickUp YouTube
Pokud pravidelně publikujete obsah na YouTube, potřebujete více než jen jednoduchou šablonu pro storyboard videa. Šablona ClickUp pro produkci videí na YouTube funguje jako kalendář obsahu i tracker v jednom.
Každé video má svůj vlastní úkol s vlastními poli pro název, datum vydání, tagy, miniaturu, postup a další. Scenáristé, střihači videa, recenzenti a vedoucí týmy mohou být přidáni jako pozorovatelé pro každý úkol, aby dostávali v reálném čase upozornění na každou aktualizaci a změnu stavu.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Zapište si nápady, návrhy scénářů, osnovy témat nebo vizuální inspiraci do ClickUp Docs a přidejte je ke svému video úkolu, aby se k nim členové týmu mohli snadno vrátit.
- Pomocí zobrazení ClickUp Board View můžete úkoly přetahovat mezi jednotlivými fázemi, jako jsou nápad, scénář, natáčení, střih, revize a publikování.
- Rozdělte video projekt na klíčové fáze a přepněte do zobrazení kalendáře, abyste zkontrolovali, kdy je naplánována každá činnost nebo výstup.
✅ Ideální pro: YouTubery, tvůrce obsahu a týmy sociálních médií, kteří chtějí jasný systém pro vytváření a správu všech aspektů videa na YouTube.
📮 ClickUp Insight: Přepínání mezi různými kontexty tiše snižuje produktivitu tvého týmu. Náš výzkum ukazuje, že 42 % přerušení práce pochází z přecházení mezi platformami, správy e-mailů a přeskakování mezi schůzkami. Co kdybys mohl tyto nákladné přerušení eliminovat?
ClickUp sjednocuje vaše pracovní postupy (a chat) pod jednou efektivní platformou. Spouštějte a spravujte své úkoly z chatu, dokumentů, tabulek a dalších míst, zatímco funkce založené na umělé inteligenci udržují kontext propojený, prohledávatelný a spravovatelný!
📚 Bonus: Jak zlepšit spolupráci na pracovišti
7. Šablona vizuální tabule ClickUp
Šablona ClickUp Vision Board pomáhá objasnit účel a směr vašeho produktu tím, že definuje, pro koho je určen a jaký problém řeší. Každý řádek představuje produkt nebo funkci se sloupci pro vizi, obchodní cíl, cílovou skupinu, potřeby a prioritu.
Demografické značky, jako je věk, zaměstnání, pohlaví atd., vám umožní odhalit mezery v pokrytí trhu. Můžete použít formulář Product Vision Form k shromažďování nápadů, které se automaticky vyplní do tabule.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Vytvořte jasnou a realizovatelnou produktovou strategii a identifikujte příležitosti ke zlepšení funkcí produktu.
- Porozumějte potřebám svého cílového trhu, abyste mohli naplánovat další kroky a zajistit, že budou v souladu s cíli a požadavky společnosti.
- Rozdělte každý cíl na proveditelné úkoly pomocí ClickUp Tasks, aby se vize stala plánem.
✅ Ideální pro: Produktové manažery, zakladatele a stratégy, kteří chtějí zmapovat produktové příležitosti na jednom místě.
🚀 Výhoda ClickUp: Mind mapy ClickUp jsou výkonným nástrojem pro tvorbu storyboardů, který se hodí nejen pro příběhy. Jsou ideální pro mapování sekvencí a procesních toků předtím, než něco vizuálně navrhnete nebo vytvoříte, a pomáhají zajistit jasnost před provedením.
Začněte s ústřední myšlenkou a vytvořte hlavní větve pro hlavní kroky, obrazovky nebo fáze. U složitých a nelineárních procesů můžete označit závislosti a zvýraznit paralelní cesty nebo varianty.
Uzly myšlenkové mapy lze převést na úkoly ClickUp s přiřazenými osobami, termíny, prioritami, prostředky a odkazy. Díky tomu jsou vhodné pro vše od UX a produktových toků až po návrh procesů a systémů.
8. Šablona ClickUp Vision Whiteboard
Šablona ClickUp Vision Whiteboard mapuje vizi, cílové uživatele, problémy zákazníků, vlastnosti produktu a hodnotové nabídky do jediného vizuálního rozvržení. Předdefinované barevně odlišené sekce pomáhají mapovat základní vizi na související nápady a poskytují členům týmu jediný referenční bod.
ClickUp Whiteboards vám poskytuje interaktivní digitální plátno, na kterém můžete spolupracovat se svým týmem v reálném čase a pomocí tvarů, lepících poznámek, spojovacích prvků, obrázků a sekcí zmapovat svou vizi.
Nápady na tabuli lze okamžitě převést na úkoly ClickUp a přiřadit je členům týmu s termíny a prioritami.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Seskupte své nápady do logických sekcí nebo témat, aby byly srozumitelnější a snáze realizovatelné.
- Definujte pravidla, která spouštějí akce a udržují práci v chodu bez ručního zásahu, pomocí automatizací ClickUp.
- Sledujte stav úkolů, vlastnictví, časové osy a překážky pomocí dashboardů ClickUp, aby všechny týmy zůstaly v souladu bez neustálých schůzek o stavu.
✅ Ideální pro: Produktové týmy, designéry a stratégy, kteří se sjednocují kolem jediného produktového příběhu.
📚 Číst více: Co je to vlastně projektové řízení pomocí tabule?
9. Šablona návrhové tabule ClickUp
Pokud hledáte hotovou projektovou tabuli pro správu designových projektů, šablona ClickUp Design Board Template vám pomůže udržet všechny podklady a rozhodnutí na jednom místě pro spolupráci.
Náhled procesního diagramu seskupuje úkoly podle jednotlivých fází vašeho návrhového workflow. Poskytuje vám jasný přehled o tom, kolik úkolů je v každé fázi a na čem přesně se pracuje. Náhled časové osy návrhu vám poskytuje jasný přehled o nadcházejících termínech, abyste mohli udržet práci na správné cestě.
Vzhledem k tomu, že řízení designových projektů může být složité, šablona také obsahuje zobrazení seznamu podle priority, díky kterému snadno uvidíte, které úkoly vyžadují nejvyšší pozornost. Pro zefektivnění cyklů zpětné vazby je k dispozici také zobrazení seznamu revizí, které zobrazuje pouze úkoly vyžadující změny, seskupené podle významných a drobných změn, aby bylo možné oddělit významné změny UX od drobných úprav UI.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Pomocí ClickUp Docs shromažďujte nápady na design týkající se vizuálů, barevných palet, referencí nebo inspirace pro náladu.
- Vytvořte úkoly v ClickUp pro každou část návrhu a použijte vlastní pole v ClickUp k uložení relevantních informací.
- Standardizujte průběh designérské práce od požadavku po dodání díky lepší přehlednosti pracovní zátěže a menšímu počtu zpoždění.
✅ Ideální pro: UI/UX designéry a agentury, které potřebují jasný pracovní postup pro sledování postupu designu.
10. Šablona ClickUp pro brainstorming
Šablona ClickUp Brainstorming seskupuje nápady podle problémů, které řeší.
Jakmile se všichni shodnou, stačí kliknout na + Nový úkol, vytvořit kartu úkolu a zaznamenat každý nápad, jakmile se objeví. Vlastní pole, jako je popis problému, odpovědná osoba, vítězné řešení, realizační tým, zdroje atd., pomáhají shromáždit podrobný kontext pro každý nápad.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Získejte různé pohledy, jako je časová osa, oddělení, podle fází a priority, abyste mohli organizovat a vizualizovat nápady způsobem, který vyhovuje vašemu pracovnímu postupu.
- Uspořádejte nápady a poskytněte svému týmu jasný přehled o dalších krocích pomocí značek, varování o závislostech a dalších funkcí.
- Proměňte nápady v plně proveditelné úkoly, přiřaďte jim vlastníky, stanovte termíny a sledujte pokrok.
✅ Ideální pro: Produktové manažery, provozní skupiny, marketingové týmy a mezifunkční týmy, které pravidelně pořádají brainstormingové schůzky.
11. Šablona kreativní tabule ClickUp
Šablona ClickUp Creative Brief Whiteboard Template vám poskytuje digitální tabuli s funkcí drag-and-drop, na které můžete během společných plánovacích schůzek brainstormovat a mapovat nápady.
Předem připravené fáze vás provedou každým krokem. Značky ukazují, zda je za konkrétní část stávajícího procesu odpovědný klient nebo interní tým. S pomocí ClickUp Automations můžete posouvat nápady a úkoly vpřed bez ručních kroků, jako jsou změny stavu v průběhu práce a e-mailová oznámení, když je třeba schválení.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Sledujte fáze, zapojení, termíny zahájení a dokončení a přidělené osoby, aby bylo vždy jasné, kdo za co odpovídá.
- Postupujte podle předem připravených fází, jako jsou Zaměření a vize, Cíle, Značka a Směr, abyste dosáhli konzistentních briefů.
- Přepínejte mezi zobrazením časové osy, kde uvidíte milníky a termíny, a zobrazením kreativních úkolů, kde uvidíte úkoly s jejich stavy.
✅ Ideální pro: Agentury, stratégové značky a týmy pracující s klienty, které řeší složité pracovní postupy.
📚 Další informace: Příklady a strategie mapování procesů
Oživte své storyboardy pomocí ClickUp
Šablony storyboardů Miro jsou dobrým prvním krokem, když potřebujete prostor pro skicování, mapování procesů nebo hraní si se strukturou příběhu.
Storyboardy jsou však účinné pouze tehdy, když se z nich stávají konkrétní akce. Díky vizuálním tabulkám pro brainstorming, strukturovaným šablonám pro plánování a úkolům, které plynule propojují kreativní myšlení s realizací, vám ClickUp pomáhá proměnit hrubé koncepty v jasné a proveditelné pracovní postupy.
Chcete svůj storyboard proměnit z hrubého nápadu v něco, na čem může váš tým stavět? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes zdarma.
Často kladené otázky
Šablona storyboardu vám pomůže proměnit volnou myšlenku v jasnou posloupnost kroků – scéna po scéně nebo fáze po fázi. Tvůrci ji používají k plánování videozáznamů, scénářů a přechodů před zahájením produkce. Pedagogové je používají k rozdělení složitých lekcí na srozumitelné panely. Produktové a UX týmy je používají k mapování uživatelských cest, onboardingových toků nebo popisů funkcí bez nutnosti psát dlouhé specifikace. Nejde o „hezké vizuály“, ale o srozumitelnost: co se stane jako první, co přijde jako další a co chybí.
Ano. Miro nabízí šablony ve stylu storyboardů (a tabule, které fungují jako storyboardy) pro narativní plánování, workshopy, retrospektivy a mapování procesů. Jsou skvělé pro tvorbu nápadů, spolupráci a rychlé vizuální sladění – zejména na začátku projektu, kdy ještě formujete posloupnost. Kde mohou týmy narazit na potíže, je později, když potřebují silnější strukturu, verzování, vlastnictví a sledování provádění nad rámec tabule.
Pokud produkujete videa, „nejlepší“ šablona storyboardu je ta, která podporuje jak snímky, tak předávání. Hledejte: prostor pro akci/dialog/zvukové signály, snadné přeskupování a způsob, jak propojit každý panel s reálnou prací (scénář, prostředky, recenze, termíny). Pokud váš tým potřebuje přejít od storyboardu → úkolů → časové osy, šablona, která převádí snímky na sledovatelnou práci (vlastníci, termíny, stavy), vždy porazí čistě vizuální mřížku.
Rozhodně – storyboardy jsou v podstatě „mapování uživatelských příběhů pomocí obrázků“. Můžete vytvořit storyboardy pro: onboardování, checkout, toky povolení, cesty podpory a dokonce i interní pracovní postupy (například schvalování). Je to obzvláště užitečné, když zainteresované strany potřebují vidět zkušenost, spíše než číst specifikace. Bonus: když se každý krok stane úkolem (design, kopírování, inženýrství, QA), získáte přímou cestu od cesty zákazníka → k provedení, aniž byste ztratili kontext.
Miro je vynikající pro vizuální plánování, ale týmy často narážejí na omezení, když se storyboard stane skutečným projektem. Časté problémy: velké tabule mohou být pomalé, rychle se zaplní a je obtížnější spravovat závislosti, milníky a reporty bez použití dalších nástrojů. Pokud váš storyboard vyžaduje schvalování, časové osy, přehled o pracovní zátěži nebo opakovatelné produkční workflows, můžete skončit u kombinace „plánování v Miro, správa jinde“.
Silnou alternativou je nástroj, který udržuje vizuální storyboard a provozní práci pohromadě. Například ClickUp umožňuje týmům vytvářet storyboardy v tabulkách, poté převádět snímky na úkoly s vlastníky, termíny, stavy, závislostmi a dashboardy pro sledování. To znamená, že váš storyboard nezůstává pouze plánovacím artefaktem, ale stává se pracovním postupem. Pokud je váš tým unavený z „tabule tady, úkoly tam, aktualizace někde jinde“, tímto se kruh uzavírá.