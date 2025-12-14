Jak napsat zprávu o testování použitelnosti

Špatná UX nejenže uživatele obtěžuje, ale také vás stojí peníze. Zmeškané registrace. Přerušený pracovní postup. Zmatení zákazníci, kteří se už nikdy nevrátí. Většina týmů však nepotřebuje více zpětné vazby. Potřebují jasnější informace o tom, co nefunguje, proč a jak to opravit – a to hned.
Přesně to vám zpráva o testování použitelnosti poskytne.
Studie společnosti Forrester z roku 2025 dokonce ukazuje, že týmy využívající platformy pro testování použitelnosti dosahují návratnosti investic ve výši 415 % za pouhé tři roky. Proč? Protože přestávají hádat a začínají budovat chytřeji.
Se správným nastavením vaše zpráva o použitelnosti nejen dokumentuje problémy. Podporuje také rozhodování. Propojuje se s vaším produktovým plánem. A v ClickUp se stává součástí stejného pracovního postupu, který váš tým již používá k rychlejšímu dodávání funkcí.
Šablona ClickUp Usability Testing Template umožňuje týmům zaznamenávat, organizovat a analyzovat výsledky testů použitelnosti na jednom místě. To pomáhá produktovým a UX týmům identifikovat problematické body, stanovit priority vylepšení a poskytovat uživatelské zkušenosti, které skutečně fungují, což vede k vyšší spokojenosti a chytřejším rozhodnutím o produktech.
Co je zpráva o testování použitelnosti?
Zpráva o testování použitelnosti přeměňuje nezpracovanou zpětnou vazbu uživatelů na plán pro zlepšení uživatelské zkušenosti s vaším produktem. Shrnuje hodiny pozorování do jasných závěrů a akčních bodů, takže váš tým ví, co nefunguje, proč je to důležité a jak to opravit.
Tato zpráva je nezbytná pro všechny, kteří se podílejí na vývoji produktu – od týmů UX a produktových manažerů až po vývojáře a zainteresované strany.
Ve skutečnosti 71 % velkých společností nyní uvádí testování použitelnosti jako jednu ze svých primárních výzkumných metod. Místo toho, aby je nutili sledovat hodiny záznamů z relací, zpráva jim poskytuje klíčové poznatky potřebné k řešení problémů s použitelností a odstranění problémových míst pro uživatele.
Díky tomu se 10 minut trvající hledání tlačítka promění v jasný poznatek:
„Uživatelé nemohli úkol dokončit, protože primární výzva k akci nebyla viditelná v uživatelském rozhraní.“
👀 Věděli jste, že... Baymard Institute zjistil, že 69,82 % online košíků je opuštěno, často spíše kvůli problémům s použitelností než kvůli ceně.
Co zahrnout do zprávy o testování použitelnosti
Skvělá zpráva o testování použitelnosti má jasnou a konzistentní strukturu. Každá část je navržena tak, aby odpovídala na konkrétní otázky různých členů týmu. Vedoucí pracovníci možná budou potřebovat pouze souhrn na vysoké úrovni, zatímco designéři se budou chtít ponořit do konkrétních zjištění a doporučení.
💡 Tip pro profesionály: Použijte vlastní zobrazení ClickUp, jako je zobrazení tabule, seznamu nebo kalendáře, k uspořádání a vizualizaci svých zjištění. Například zobrazení tabule vám umožňuje přetahovat problémy s použitelností podle závažnosti, zatímco zobrazení kalendáře vám pomáhá plánovat následné kroky a termíny implementace.
Projděme si základní komponenty, které do nich můžete přidat: 📚
Shrnutí
Shrnutí je jednostránkový přehled celé studie. Je určeno pro zaneprázdněné zainteresované strany a osoby s rozhodovací pravomocí, které potřebují rychle pochopit nejdůležitější výsledky. Tuto část byste měli napsat jako poslední, až dokončíte veškerou analýzu.
Vaše shrnutí by mělo stručně pokrývat:
- Hlavní zjištění: Tři až pět nejzávažnějších problémů s použitelností, které jste objevili.
- Celkové hodnocení: Rychlý a jasný verdikt o uživatelské zkušenosti s produktem, například „Uživatelé mohou provádět základní úkoly, ale mají potíže s pokročilými funkcemi“.
- Hlavní doporučení: Nejvyšší priority, které by měl váš tým přijmout za účelem vylepšení produktu.
Cíle a záměry
Tato část připravuje půdu vysvětlením, čeho mělo testování použitelnosti dosáhnout. Je důležité rozlišovat mezi cíli a záměry.
- Cíle jsou obecné výsledky: Cílem může být například „Porozumět tomu, jak noví uživatelé procházejí procesem registrace“.
- Cíle jsou konkrétní, měřitelné úkoly: Cílem pro tento úkol by mohlo být „80 % nových uživatelů úspěšně vytvoří svůj první projekt do tří minut“.
Jasně uveďte výzkumné otázky, na které jste chtěli odpovědět, kritéria úspěchu, která jste použili k měření výkonu, a rozsah testu – co bylo zahrnuto a co bylo záměrně vynecháno.
🧠 Zajímavost: Výzkumy ukazují, že lidé si první dojem o webové stránce vytvoří za 50 milisekund – doslova rychleji, než mrknete okem.
Proto je zpráva o použitelnosti tak důležitá: ukazuje vám, co si uživatelé myslí okamžitě, než tiše odejdou.
Metodika
Zde podrobně popíšete, jak jste test provedli. Tato část buduje důvěru a kredibilitu tím, že ukazuje, že váš výzkumný proces byl správný. Poskytuje vašemu týmu kontext, který potřebuje k pochopení a vyhodnocení vašich zjištění.
Nezapomeňte popsat následující:
- Typ testu: Byl moderovaný nebo nemoderovaný? Vzdálený nebo osobní? Podle studie Userlytics „2025 State of UX“ nyní 41 % organizací často provádí vzdálené testování uživatelů. Každá metoda má své silné stránky a vysvětlení vaší volby dodává kontext.
- Zadané úkoly: Uveďte konkrétní scénáře úkolů, které jste účastníkům zadali. Dobrý úkol je realistický a nevede uživatele k odpovědi.
- Použité nástroje: Uveďte software, který jste použili pro prototypování, nahrávání relací a průzkumy.
- Struktura relace: Vysvětlete formát každé relace, včetně její délky a způsobu, jakým jste ji vedli.
Profily účastníků
Popište osoby, které se testování zúčastnily, a důvod, proč jste je vybrali. To pomůže vašemu týmu pochopit, jak se zjištění vztahují k vaší cílové skupině. Například zpětná vazba od zkušených uživatelů se bude velmi lišit od zpětné vazby od začínajících uživatelů.
Zaměřte se na relevantní vzorce a charakteristiky, aniž byste prozradili jakékoli osobní údaje.
- Demografické údaje: Uveďte podrobnosti, které jsou relevantní pro váš produkt, jako je role účastníka, odvětví nebo úroveň technické zdatnosti.
- Kritéria pro nábor: Vysvětlete, jak jste prováděli výběr účastníků, abyste zajistili, že odpovídají vašim cílovým uživatelům.
- Velikost vzorku: Uveďte, kolik lidí jste testovali, a stručně vysvětlete, proč byl tento počet vhodný pro vaše výzkumné cíle.
Výsledky testů a zjištění
Toto je jádro vaší zprávy. Zde provedete čtenáře přesně tím, co jste během testovacích sezení pozorovali. Klíčem je prezentovat vaše zjištění strukturovaným a snadno srozumitelným způsobem.
U každého zjištění uveďte:
- Rozbor jednotlivých úkolů: Podrobně popište, co se stalo, když uživatelé zkoušeli každý scénář.
- Pozorované chování: Poznamenejte si všechny vzorce v tom, jak uživatelé navigovali v uživatelském rozhraní nebo kde váhali.
- Citace uživatelů: Použijte přímé citace účastníků, abyste oživili jejich zkušenosti a přidali působivý kontext.
- Vizuální důkazy: Přidejte screenshoty, obrázky nebo krátká videa, abyste zdůraznili konkrétní problematické body.
Odstraňte nutnost používat různé video nástroje a oživte své poznatky zachycením důkazů pomocí ClickUp Clips. Nahrajte si obrazovku a zvuk během relace a záznam se automaticky uloží do vašeho Clips Hub. Odtud můžete klipy organizovat, prohledávat a sdílet přímo ve svém pracovním prostoru, takže všechny důkazy budete mít na jednom místě.
Doporučení a akční body
Zde převedete své zjištění do konkrétních, praktických dalších kroků pro produktový tým. Každé doporučení by mělo být jasným a konkrétním návrhem na zlepšení, který přímo souvisí s konkrétním zjištěním. Nejasná doporučení jako „zlepšit uživatelský zážitek“ nejsou užitečná.
Dobré doporučení je:
- Prioritizace: Seřaďte svá doporučení podle jejich potenciálního dopadu a úsilí potřebného k jejich implementaci.
- Přiřazeno: Navrhněte, který tým nebo jednotlivec by měl být zodpovědný za jednotlivé akční položky.
- Časově ohraničené: Navrhněte časový harmonogram, například „příští sprint“ nebo „3. čtvrtletí“, abyste vytvořili pocit naléhavosti.
Zabraňte ztrátě cenných poznatků v kontextu, kdy týmy ztrácejí hodiny hledáním informací v nesouvislých aplikacích a platformách , tím, že každé doporučení proměníte v sledovatelnou pracovní položku pomocí ClickUp Tasks. Úkol je individuální, praktická položka, kterou lze přiřadit členovi týmu, stanovit termín splnění a sledovat v rámci vašeho pracovního postupu. Tím propojíte svůj výzkum přímo s plánem vývoje produktu a zajistíte, že váš výzkum povede ke skutečným změnám.
Zefektivněte analýzu pomocí ClickUp BrainGPT, Talk to Text a ClickUp AI Agents
Výzkum UX selhává, když jsou poznatky roztříštěny mezi záložkami, disky a soubory s poznámkami. ClickUp BrainGPT vám pomáhá udržet vše propojené tím, že shromažďuje kontext z úkolů, dokumentů, klipů a komentářů na jednom místě. Můžete dokonce zapnout funkci Talk to Text během živé relace a zaznamenávat pozorování jako přehledné, strukturované poznámky, zatímco zůstáváte plně přítomni s uživatelem.
Jakmile se začnou objevovat určité vzorce, mohou operativní práci převzít agenti ClickUp. Mohou seskupovat související zjištění, odhalovat opakující se problémy s použitelností nebo označovat místa, kde měli potíže více účastníků. Místo toho, aby váš tým žongloval s nástroji nebo přepisoval poznámky, získá rychleji jasnější představu o nejdůležitějších problémech UX.
Jak analyzovat výsledky testování použitelnosti
Nejčastějším bodem selhání v jakémkoli výzkumném projektu není testování, ale předání výsledků. Odhalili jste skutečné problémy, shromáždili data a sepsali přesvědčivou zprávu... ale pokud se tyto poznatky nepromítnou do konkrétních opatření, nic se nezmění.
A právě zde ClickUp uzavírá kruh.
Od nezpracovaných zjištění až po plně sledovatelné úkoly – konvergovaný AI pracovní prostor ClickUp poskytuje vašemu týmu systém pro propojení poznatků o uživatelích s vylepšeními produktů, a to bez rozptýlení kontextu, nesouvislých nástrojů nebo zapomenuté zpětné vazby.
Zde je návod, jak převést zprávu o použitelnosti z poznatků do praxe:
Napište jasné a praktické další kroky.
Vaše doporučení by měla být konkrétní, přiřaditelná a časově ohraničená. Nahraďte vágní formulace jako „optimalizovat onboardování“ cílenými akcemi:
„Přesuňte výzvu k akci nad horní okraj obrazovky na úvodní obrazovce.“
„Přesuňte výzvu k akci nad horní okraj obrazovky na úvodní obrazovce.“
Poté použijte ClickUp Docs k uložení celé zprávy. Můžete propojit úkoly, vložit videoklipy a dokonce @zmínit členy týmu přímo v dokumentu, aby správní lidé viděli správné poznatky – a to rychle.
Uspořádejte problémy s použitelností podle kategorií
Nepředkládejte své zjištění jako dlouhý, nestrukturovaný seznam problémů – místo toho seskupte související problémy do kategorií, aby váš tým získal ucelený přehled. Pokud zjistíte, že několik uživatelů mělo potíže s nalezením různých položek, signalizuje to systémový problém s navigací, nikoli jen několik izolovaných problémových míst.
Mezi běžné kategorie problémů s použitelností patří:
- Navigace a informační architektura: Uživatelé nemohli najít to, co hledali, nebo se cítili ztraceni.
- Srozumitelnost a jasnost: Popisky, ikony nebo pokyny byly matoucí nebo zavádějící.
- Interakce a pracovní postup: Tlačítka, formuláře nebo vícestupňové procesy nefungovaly podle očekávání.
- Vizuální design a rozvržení: Vizuální hierarchie, rozestupy nebo stylizace způsobovaly zmatek.
Pomocí vlastních polí ClickUp označte každý nález podle závažnosti, typu uživatele, typu problému nebo ovlivněné funkce.
Pomocí zaškrtávacího políčka můžete také označit položky k přezkoumání. S až 500 možnostmi pro rozevírací nabídky můžete vytvořit podrobný systém, který vám poskytne jasný a komplexní přehled o vašich zjištěních.
💡 Tip pro profesionály: Vždy dávejte pozor na „obejití“. V okamžiku, kdy uživatel vymyslí cestu, kterou jste nikdy nenavrhli, váš produkt sbírá UX dluh.
Upřednostněte problémy podle závažnosti
Ne všechny problémy s použitelností jsou stejné. Některé jsou kritickými překážkami, které brání uživatelům v dokončení úkolu, zatímco jiné jsou jen drobnými nepříjemnostmi. Stanovení priority problémů podle závažnosti pomáhá vašemu týmu soustředit se nejprve na řešení nejzávažnějších problémů.
Zde je jednoduchý rámec, který můžete použít k hodnocení závažnosti jednotlivých problémů:
|Úroveň závažnosti
|Popis
|Časový plán akcí
|Kritické
|Zcela znemožňuje dokončení úkolu; neexistuje žádné řešení.
|Okamžitě opravit
|Hlavní
|Způsobuje značnou frustraci nebo potíže, ale je možné najít řešení.
|Řešení v příštím sprintu
|Drobné
|Zřetelný problém, který nebrání dokončení úkolu
|Přidat do seznamu produktů
|Kosmetika
|Drobný estetický problém nebo preference uživatele
|Volitelná oprava
Umožněte všem vidět pokrok a udržujte svůj tým v souladu s prioritami. Použijte priority úkolů ClickUp (naléhavé, vysoké, normální, nízké) a vlastní stavy (k přezkoumání, v procesu, připraveno k vývoji atd.), abyste sjednotili týmy ohledně toho, co je naléhavé a co může počkat.
Díky automatizaci ClickUp vám nikdy neuniknou důležité problémy s použitelností. Úkoly lze automaticky přiřadit nebo aktualizovat stav v okamžiku nahlášení problému – není třeba žádné ruční sledování. Navíc díky propojení souvisejících úkolů a funkcí produktu prostřednictvím ClickUp Relationships and Dependencies váš tým vždy ví, co je třeba opravit jako první, než se pustí do dalších vylepšení.
📮 ClickUp Insight: Myslíte si, že váš seznam úkolů funguje? Zamyslete se znovu. Náš průzkum ukazuje, že 76 % profesionálů používá pro správu úkolů vlastní systém priorit. Nedávný výzkum však potvrzuje, že 65 % pracovníků se bez efektivního stanovení priorit soustředí spíše na snadné úkoly než na úkoly s vysokou hodnotou.
Priority úkolů v ClickUp mění způsob, jakým vizualizujete a řešíte složité projekty, a snadno zvýrazňují kritické úkoly. Díky pracovním postupům ClickUp založeným na umělé inteligenci a přizpůsobitelným značkám priorit budete vždy vědět, co řešit jako první.
Porovnejte kvalitativní a kvantitativní data
Abyste získali úplný přehled o uživatelské zkušenosti, musíte se podívat jak na kvalitativní, tak na kvantitativní data. Společně vám poskytnou ucelený obraz.
- Kvantitativní data se týkají čísel: Říkají vám, co se stalo. Příklady zahrnují míru dokončení úkolů, míru chybovosti a čas strávený nad úkolem.
- Kvalitativní data se týkají pozorování: Říkají vám, proč se něco stalo. Příklady zahrnují citáty uživatelů, vzorce chování a zpětnou vazbu v podobě nahlas vyslovených myšlenek.
Například kvantitativní data mohou ukázat, že 70 % uživatelů opustilo proces platby. Kvalitativní data z uživatelské zpětné vazby, jako jsou přímé citace, by odhalila, že to bylo proto, že „nemohli najít, kam zadat slevový kód“.
K vizualizaci těchto zjištění použijte panely ClickUp:
- Které problémy jsou otevřené, ve fázi návrhu nebo připravené k vydání?
- Kolik doporučení se dostalo do sprintu?
- Co stále zůstává v limbu backlogu?
Už nikdy nebudete muset hádat, zda výzkum vede ke změnám.
Zajímavost: Jakobův zákon říká, že uživatelé očekávají, že vaše rozhraní bude fungovat stejně jako vše ostatní, co dosud používali. Porušíte-li tento mentální model, okamžitě dojde ke zvýšení zmatenosti.
Využijte umělou inteligenci k (rychlejšímu) proměnění poznatků v konkrétní kroky.
Těžkou část už máte za sebou – provedli jste testy, shromáždili zpětnou vazbu a odhalili vzorce. Nyní je čas proměnit tato surová data v něco užitečného.
Nechte ClickUp Brain, aby se o to postaral.
Váš integrovaný výzkumný asistent s umělou inteligencí vám může pomoci:
- Shrňte poznámky ze sezení do jasných a strukturovaných závěrů.
- Návrh prvotních zápisů pro každý klíčový poznatek nebo problém s použitelností
- Navrhněte následné úkoly na základě běžných problémů uživatelů.
- Převádějte kvalitativní zpětnou vazbu na praktická doporučení, na kterých může váš tým skutečně stavět.
Stačí @zmínit Brain ve svých dokumentech ClickUp Docs nebo úkolech ClickUp Tasks, sdělit mu, co potřebujete, a sledovat, jak promění chaotické poznámky v uhlazený výstup – rychleji, než stačíte říct „exportovat do prezentace“.
Už žádné zdržování mezi analýzou a provedením. Už žádné rozhodování ztracené v dokumentech, e-mailech nebo chatových vláknech.
S ClickUp Brain se vaše poznatky o použitelnosti během několika minut změní z „To je zajímavé...“ na „Pojďme to opravit“.
Zaznamenali jste během relace překážku? Okamžitě ji označte – nečekejte na analýzu po testu. Pomocí ClickUp Clips zaznamenejte, co jste viděli. Pomocí ClickUp Chat to prodiskutujte. A jediným kliknutím převedete tento moment na úkol, který bude sledován.
Úkol můžete přiřadit dokonce přímo z chatové zprávy. → „Vypadá to, že uživatelé přeskočují krok tři?“ → Klikněte pravým tlačítkem → Vytvořit úkol → Přiřadit k návrhu → Přidat termín splnění.
Už žádné „měli bychom to někdy opravit“. Nyní je to na tabuli.
Šablona zprávy o testování použitelnosti
Použití šablony je jedním z nejlepších způsobů, jak standardizovat proces vytváření zpráv. Dobrá šablona zajišťuje konzistentnost všech testů použitelnosti, což zainteresovaným stranám usnadňuje rychlé vyhledávání informací. Vždy budou přesně vědět, kde hledat shrnutí, zjištění a doporučení.
Šablona zprávy o testování použitelnosti ClickUp je nezbytná pro zajištění toho, aby vaše zjištění byla jasná, praktická a konzistentní ve všech vašich projektech. Použitím standardizované šablony usnadníte zainteresovaným stranám rychlé vyhledání klíčových informací, jako jsou shrnutí, zjištění a doporučení, pokaždé, když si zprávu prohlížejí.
Klíčové vlastnosti:
- Předem připravené sekce pro všechny základní komponenty (cíle, metodika, zjištění, doporučení atd.).
- Jasné pokyny pro formátování prezentace výsledků a poznatků
- Přizpůsobitelná pole pro přizpůsobení šablony různým produktům nebo typům testů
- Snadno srozumitelné rozvržení, které šetří čas a snižuje opakující se práci.
- Navrženo pro zlepšení srozumitelnosti a konzistence pro všechny zúčastněné strany.
💡 Tip pro profesionály: Ovládejte, kdo může prohlížet nebo upravovat vaše zprávy o testování použitelnosti v ClickUp nastavením oprávnění na úrovni dokumentu, seznamu nebo složky. Můžete také sdílet veřejné odkazy s externími zúčastněnými stranami, což umožňuje hladkou spolupráci mezi týmy.
Osvědčené postupy pro psaní zpráv o testování použitelnosti
Vytvoření zprávy, kterou lidé skutečně čtou a podle ní jednají, je umění. Nejde jen o to zdokumentovat, co se stalo, ale také o to, jak své poznatky sdělit přesvědčivým a zapamatovatelným způsobem. Dodržujte tyto osvědčené postupy, abyste maximalizovali dopad své zprávy. 🙌
- Začněte s poznatky: Vaše zainteresované strany se nejvíce zajímají o to, co jste se naučili, ne o to, jak jste se to naučili. Umístěte shrnutí a klíčové poznatky hned na začátek.
- Strategicky využívejte vizuální prvky: Dobře zvolený snímek obrazovky s poznámkou nebo krátký videoklip jsou často působivější než celý odstavec textu.
- Pište pro své čtenáře: Přizpůsobte úroveň detailů různým čtenářům. Vedoucí pracovníci potřebují souhrn na vysoké úrovni, zatímco designéři a inženýři potřebují podrobné detaily.
- Buďte objektivní a konstruktivní: Prezentujte své zjištění bez obviňování. Zaměřte se na zkušenosti uživatelů s produktem, nikoli na chyby týmu.
- Formulujte konkrétní doporučení: Klíčová jsou praktická doporučení. „Přidejte indikátor průběhu do procesu platby“ je mnohem užitečnější než „Vylepšete proces platby“.
- Zajistěte přehlednost: Používejte jasné nadpisy, odrážky a tabulky, abyste text rozčlenili. Čtenáři tak budou moci dokument rychle prohledat a najít potřebné informace.
Zásady jasné dokumentace zaměřené na uživatele platí pro mnoho typů produktové komunikace.
Podívejte se na toto video a zjistěte, jak podobné osvědčené postupy pomáhají vytvářet poznámky k vydání, které zvyšují zapojení uživatelů a jasně komunikují aktualizace produktu.
Zrychlete proces psaní a zlepšete kvalitu své zprávy pomocí ClickUp Brain. Použijte jej k shrnutí dlouhých poznámek ze sezení nebo k vypracování prvních závěrů. Stačí @zmínit Brain v komentáři nebo dokumentu a požádat jej, aby vám pomohl vylepšit vaše psaní nebo generovat nápady, čímž se zkrátí doba mezi testováním a vypracováním zprávy.
Závěrečné myšlenky: Využijte každý poznatek
Testování použitelnosti není jen další položkou v cyklu vývoje produktu – je to vaše nejlepší šance na vytvoření něčeho, co uživatelé skutečně ocení. Ale i ten nejchytřejší výzkum nemá žádný význam, pokud zůstane v izolovaném dokumentu, kde se na něj práší.
Skutečná hodnota spočívá v tom, co se děje po testování.
Když jsou zjištění sdílená, diskutovaná a proměněná v akci, váš produkt se vyvíjí. Problémy s UX mizí, spokojenost roste a váš tým přechází od hádání k jistotě.
Berte tedy své poznatky vážně. Vyjádřete je jasně. Ať jsou použitelné. A co je nejdůležitější – ujistěte se, že jsou vidět.
Spravujte celý pracovní postup použitelnosti na jednom místě pomocí ClickUp a proměňte každý poznatek v reálné vylepšení produktu. Začněte ještě dnes zdarma.
Před testováním se vytvoří plán uživatelského testování, který nastiňuje vaše cíle, metodiku a kritéria pro účastníky. Po testování se vytvoří zpráva o testování použitelnosti, která dokumentuje zjištění, analýzu a doporučení.
Nejlepší způsob je použít centralizovaný pracovní prostor, kde má každý přístup k zprávě, může zanechat komentáře a vidět propojené akční položky. Sdílení zprávy v ClickUp Docs udržuje veškerou komunikaci a související úkoly propojené na jednom místě.
Ano, vytvoření šablony je skvělý způsob, jak zajistit konzistenci a ušetřit čas. S šablonami ClickUp Docs můžete jednou vytvořit standardní strukturu zprávy a poté ji duplikovat pro každý nový výzkumný cyklus. /