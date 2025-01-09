Nejlepší rámce pro stanovení priorit pro lepší rozhodování

Rozdíl mezi úspěšnými lidmi a opravdu úspěšnými lidmi spočívá v tom, že opravdu úspěšní lidé říkají ne téměř všemu.
Ať už téměř všemu říkáte ne, nebo ne, jedna věc vám zaručí úspěch: vědomé rozhodování o tom, co děláte.
Jinými slovy, stanovení priorit vaší práce je základem úspěchu.
Toto pravidlo platí zejména v oblasti vývoje produktů. V tomto blogovém příspěvku se zaměříme na to, proč, kdy a jak používat rámec pro stanovení priorit při vývoji úspěšných softwarových produktů.
Porozumění rámcům pro stanovení priorit produktů
Prioritizace produktů je strukturovaný přístup, který technické týmy používají k rozhodování o tom, které funkce vyvinout, kdy a proč.
V typickém scénáři vývoje produktu existují desítky chyb, vylepšení a funkcí, které vyžadují pozornost týmu. Stanovení priorit produktů pomáhá týmům soustředit se na práci, která je důležitá.
Příklad: Řekněme, že vytváříte mobilní aplikaci, ve které mohou uživatelé hrát karetní hru Solitaire. Uživatelé mohou požadovat tlačítko pro vrácení zpět. Inzerenti mohou požadovat možnost přidávat videa mezi jednotlivými hrami.
Výkon vaší aplikace může vyžadovat rozdělení některých funkcí na menší jednotky. Produktový tým může mít vlastní sadu nových herních funkcí. Co uděláte jako první? Jak stanovíte priority?
Dobré vývojové týmy používají k rozhodování řadu osvědčených agilních technik stanovování priorit. Tyto rámce vytvářejí:
- Spolupráce: Rámec poskytuje všem společný základ pro rozhodování a zabraňuje zbytečným neshodám.
- Konzistence: Pokud se pro stanovení priorit funkcí v každém sprintu používá stejný přístup, týmy dosahují dlouhodobé konzistence a předvídatelnosti.
- Jasnost: Když celý tým ví, proč se dané rozhodnutí přijímá, dochází ke strategickému sladění s produktovým plánem.
- Rychlost: Díky rámcům lze rozhodnutí přijímat rychleji, což minimalizuje počet schůzek a další zdlouhavé procesy.
- Sledovatelnost: Rámce slouží také jako záznam minulých rozhodnutí, což může novým členům týmu pomoci rychle se zapracovat.
To je všechno skvělé, ale co přesně jsou tyto rámce? 🤔
Pojďme to zjistit.
Populární rámce pro stanovení priorit produktů
Neexistuje žádný rámec pro stanovení priorit produktů, který by byl nejlepší pro všechny. Ve skutečnosti existuje několik rámců, které týmy pro vývoj produktů používají v závislosti na situaci, zdrojích a rozhodnutích, která je třeba učinit. Zde je několik klíčových rámců pro stanovení priorit v oblasti řízení produktů, které vám mohou pomoci na vaší cestě.
1. Metoda MoSCoW
MoSCoW – zkratka pro must-have, should-have, could-have a won't-have – je jednoduchý a snadno použitelný rámec pro stanovení priorit. Jak název napovídá, pomáhá týmům rozdělit funkce do kategorií:
- Nutnost: Funkce, které jsou nezbytné a zásadní pro splnění potřeb uživatele.
- Mělo by mít: Nezbytné, ale ne tak časově kritické jako funkce, které musí mít.
- Mohlo by mít: Funkce, které jsou příjemné, ale bez nichž se uživatel obejde.
- Nebude mít: Není dostatečně důležité, aby se tím tým zabýval.
Jedná se o skvělou metodu, kterou lze použít, pokud jsou potřeby uživatele jasné a jsou také hlavním kritériem pro rozhodování. Agilní rámec pro realizaci projektů dynamické metody vývoje systémů (DSDM) upřednostňuje MoSCoW jako rámec pro stanovení priorit.
|Výhody
|Nevýhody
|Jednoduché a snadno použitelné
|Bez údajů o potřebách uživatelů mohou být rozhodnutí libovolná.
|Jasné a zaměřené na zákazníka
|Je snadné přecenit počet nezbytných funkcí
|Vhodné i pro netechnické týmy.
|V rámci každé kategorie není možné provádět další stanovování priorit.
2. Model hodnocení RICE
RICE je zkratka pro dosah, dopad, důvěru a úsilí. Model stanovení priorit RICE přiřazuje hodnoty každému z těchto parametrů a vypočítává kombinované skóre, na jehož základě jsou funkce seřazeny podle priority.
- Dosah označuje počet osob/uživatelů, na které bude mít daná funkce vliv (v určitém časovém období).
- Dopad označuje míru, v jaké budou uživatelé ovlivněni, často hodnocenou na stupnici od 0,25 do 3 (kde 3 představuje masivní dopad).
- Důvěryhodnost označuje míru jistoty odhadů dosahu a dopadu, obvykle vyjádřenou v procentech.
- Náročnost je množství práce, které daná funkce vyžaduje, obvykle se odhaduje v osoboměsících.
Jakmile budete mít tato čísla, vypočítáte skóre RICE pomocí následujícího vzorce.
Skóre RICE = (dosah × dopad × jistota) / úsilí
Skóre RICE představuje potenciální obchodní hodnotu dané funkce v poměru k vynaloženému úsilí/zdrojům na její vývoj. Funkce s vyšším skóre RICE jsou upřednostňovány.
|Výhody
|Nevýhody
|Při rozhodování zohledňuje více faktorů.
|Výpočet může být složitý, zejména pokud existuje mnoho funkcí.
|Hodnota spolehlivosti kompenzuje jakoukoli nejistotu v odhadu.
|Odhadování dosahu, dopadu, úsilí atd. může být obtížné, což vede k vytváření arbitrárních skóre.
|Představuje hodnotu jako funkci úsilí (pomáhá také měřit návratnost investic).
|Nezahrnuje závislosti, které mohou mít vliv na priority.
3. Kanoův model
Stejně jako MoSCoW zohledňuje potřeby uživatelů, model Kano stanovuje priority funkcí na základě spokojenosti zákazníků. Tento model, vytvořený odborníkem na řízení kvality Noriaki Kano, rozděluje funkce do následujících kategorií:
- Základy: Bez těchto funkcí bude zákazník nespokojený.
- Potřeby: Tyto funkce zvyšují spokojenost zákazníků.
- Delighters: Tyto produkty jdou nad rámec běžných standardů a přinášejí zákazníkům radost.
Někdy mohou týmy produktových operací používat také dvě další kategorie, jako je „indiferentní kvalita“, tj. funkce, které zákazníky ani neuspokojují, ani nezklamávají, a „opačná kvalita“, tj. funkce, které by po implementaci mohly vyvolat nespokojenost.
|Výhody
|Nevýhody
|Zaměřeno na uživatele s jasným zaměřením na spokojenost zákazníků
|Proces stanovování priorit a sběr dat CSAT mohou být časově náročné.
|Zpětná vazba od zákazníků je shromažďována pomocí dotazníku Kano od skutečných uživatelů.
|Zákazníci, kteří se účastní průzkumu, nemusí rozumět/si představit funkce, které budou vyvinuty v budoucnosti.
|Propojuje uživatelský zážitek (UX) s kvalitou produktu
|Zaměřuje se pouze na spokojenost zákazníků bez ohledu na vynaložené úsilí nebo zdroje.
4. Kvadrant hodnota vs. úsilí
Kvadrant hodnota vs. úsilí je jednodušší verzí modelu hodnocení RICE. Porovnává hodnotu odvozenou z určité funkce, jako jsou příjmy, zisk, získávání zákazníků, úspory nákladů atd., s úsilím vynaloženým na vývoj dané funkce, včetně všech rizik, závislostí a složitosti.
Na základě poměru hodnoty a vynaloženého úsilí jsou funkce rozděleny do čtyř kvadrantů, podobně jako v Eisenhowerově matici. Funkce, které dosahují nejvyššího poměru hodnoty a vynaloženého úsilí, jsou při vývoji upřednostňovány.
|Výhody
|Nevýhody
|Zaměřte se na obchodní hodnotu a propojte produktové a technické týmy.
|Hodnota a úsilí lze definovat velmi obecně, což vede k arbitrárním odhadům.
|Pomáhá přiřazovat omezené zdroje a úsilí k aspektům s nejvyšší hodnotou.
|„Obchodní hodnota“ může často odvádět pozornost od zákaznické zkušenosti.
|Snadné použití pro obchodní a technické týmy
|Vzhledem k tomu, že vysoká a nízká náročnost nebo hodnota jsou subjektivní, mohou vzniknout neshody, které zpozdí rozhodování.
|Technický dluh a výkonnostní funkce mohou být odsunuty na druhou kolej kvůli nemožnosti odhadnout jejich hodnotu.
Pro jednodušší verzi tohoto modelu vyzkoušejte šablonu ClickUp Priority Matrix Template. V této metodě kategorizujete funkce na základě dvou dimenzí: priority a důležitosti. Vizuálně je rozložíte do matice 2×2 a poté je postupně procházíte.
5. Hodnocení ICE
ICE, jak jste možná uhodli, je podobný modelu hodnocení RICE, s drobnými rozdíly. ICE je zkratka pro dopad, jistotu a snadnost.
- Dopad: Potenciální účinek nebo obchodní hodnota dané funkce
- Sebevědomí: Jistota ohledně odhadovaného dopadu a snadnosti
- Snadnost: Snadnost, s jakou lze tuto funkci vyvinout, s ohledem na rizika, zdroje a složitost.
ICE skóre = dopad x jistota x snadnost
Funkce s vyššími skóre ICE mají přednost před funkcemi s nižšími skóre.
|Výhody
|Nevýhody
|Jednodušší než RICE, co se týče výpočtu a použití
|Dopad a snadnost jsou subjektivní, což vede k arbitrárním skóre.
|Skóre spolehlivosti pomáhá kompenzovat nepřesnosti v odhadech.
|Nezaměřuje se přímo na potřeby zákazníků.
|Propojuje obchodní hodnotu s vývojovým úsilím/snadností
|To, co definujete jako dopad, může mít nepřiměřený vliv na rozhodnutí o stanovení priorit.
6. Hodnocení příležitostí
Model hodnocení příležitostí, vycházející z průkopnické knihy Anthonyho Ulwicka „Outcome-driven innovation“ (Inovace zaměřené na výsledky), řadí funkce podle stupnice spokojenosti a důležitosti. Skutečné hodnocení provádějí zákazníci. Týmy tedy zákazníkům kladou dvě otázky:
- Jak důležitá je daná funkce nebo funkčnost, kterou poskytuje?
- Jak spokojený je zákazník se současnými řešeními, která vedou ke stejnému výsledku?
To vám pomůže identifikovat funkce, které jsou nejdůležitější, ale mají nejnižší míru spokojenosti. Tyto funkce pak budete upřednostňovat.
|Výhody
|Nevýhody
|Zaměření na zákazníka, které zvyšuje šance na vytvoření obchodní hodnoty
|Závisí na vstupech zákazníka, který může mít nebo nemusí mít názor na funkce, které by bylo dobré mít.
|Jednoduché a snadné použití
|Průzkumy týkající se každé funkce v produktovém plánu mohou být pro vývojový tým i zákazníky zdlouhavé.
|Zobrazeno na jednoduchém grafu 2×2 pro vizuální analýzu.
7. Mapování příběhů
Story mapping je rámec pro stanovení priorit, který je postaven na uživatelské zkušenosti s produktem.
Zjednodušeně řečeno, týmy produktového managementu vytvářejí sloupce pro každý významný milník v uživatelské cestě.
Pokud například vytváříte hru Solitaire, vaše sloupce mohou zahrnovat přihlášení, design karet, nastavení, skládání karet, animace dokončení hry atd.
Pod každým z těchto sloupců týmy uvedou seznam funkcí a seřadí je podle jejich důležitosti pro celkovou uživatelskou zkušenost.
Největší využití má story mapping při identifikaci funkcí v minimálně životaschopném produktu (MVP). Pokud je však produkt dostatečně jednoduchý, lze tento rámec použít i mimo fázi MVP.
|Výhody
|Nevýhody
|Zaměřte se na uživatelský zážitek a zajistěte maximální pokrytí.
|Když se uživatelská cesta stane mnohostrannou a složitou, může tato metoda ztratit svou jednoduchost.
|Jednoduché použití a vizuální zpracování – snadné vymezení (doslova) toho, co budete a nebudete dělat.
|Zaměřeno výhradně na interní záležitosti, nebere v úvahu obchodní hodnotu ani zdroje.
|Umožňuje týmům stanovovat priority na základě aktivit, úkolů a dílčích úkolů.
8. Náklady na zpoždění
Všechny výše uvedené rámce se zaměřují na přínosy dané funkce, jako je obchodní hodnota nebo zvýšení skóre spokojenosti zákazníků. Prioritizace nákladů zpoždění tento přístup obrací naruby.
Při použití modelu nákladů zpoždění stanovujete priority funkcí na základě důsledků jejich nevybudování, tj. co se stane, pokud zákazník tuto funkci dnes nemá? Nebo kolik nových uživatelů ztratíme, pokud nebudeme mít některé základní funkce?
Zohlednění finančních nákladů a nákladů příležitosti spojených s neprovedením dané práce motivuje týmy k tomu, aby nejdůležitější úkoly vyřídily jako první.
|Výhody
|Nevýhody
|Náklady spojené s nečinností udržují týmy v napětí ohledně příležitostí, o které přicházejí.
|Peněžní hodnoty přiřazené funkcím mohou být libovolné, což může celý proces zkontraproduktivní.
|Zaměření se na náklady spojené se zpožděním může vést k negativním pocitům ohledně toho, proč tým produkt vyvíjí.
|Zaměření se na náklady spojené se zpožděním může vést k negativním pocitům ohledně toho, proč tým produkt vyvíjí.
|Zaměřte pozornost týmu na efektivitu procesů, rychlost a hodnotu.
Výše uvedený seznam obsahuje pouze některé z nejpopulárnějších nástrojů pro stanovení priorit, které jsou v současné době k dispozici pro technické týmy. Na základě vašeho produktu, zákazníků a potřeb si můžete vybrat rámec, který vám nejlépe vyhovuje.
Například týmy používají test 100 dolarů nebo model „koupit funkci“, když mají konkurenční priority. V každém z těchto případů týmy rozhodují o prioritách na základě toho, za co by utratily svůj rozpočet (100 dolarů).
Pokud jste v oblasti stanovování priorit produktů nováčkem, můžete začít s jednoduchou Eisenhowerovou maticí. Na výběr máte desítky šablon pro stanovování priorit.
Bez ohledu na to, jaký rámec používáte, je třeba zohlednit několik klíčových faktorů. Podívejme se na ně.
Výběr správného rámce pro stanovení priorit
Neexistuje jediný, univerzálně dokonalý rámec pro stanovení priorit. Pokud potřebujete jednoduchost, nejlépe funguje model MoSCoW. Pokud máte omezené zdroje, je vhodnější model hodnota vs. úsilí. A pokud je pro vás nejdůležitější kvalita produktu, pomůže vám model Kano.
Výběr správného rámce pro stanovení priorit závisí na řadě faktorů, jako jsou například následující.
Cíle
Jaké jsou vaše obchodní cíle? Jaké jsou vaše produktové cíle? Pokud se nacházíte v rané fázi, vaším primárním cílem může být spuštění MVP v daném termínu.
K tomuto účelu může být nejvhodnější volbou rámec mapování uživatelských příběhů.
Zdroje
Pokud jste malá organizace s omezenými vývojovými zdroji, vaším cílem může být vytvoření funkcí, které budou mít maximální dopad při minimálních zdrojích. Váš rámec pro stanovení priorit tomu musí vyhovovat.
V takových případech je nejvhodnější model RICE nebo matice hodnota vs. úsilí.
Zralost týmu
Nejlepší způsob stanovení priorit je spolupráce. Ne vždy však máme týmy, které jsou dostatečně zralé na to, aby přijímaly klíčová rozhodnutí.
Například tým mladých vývojářů nemusí být schopen vidět souvislost mezi vynaloženým úsilím a obchodní hodnotou.
V takových případech produktoví manažeři často rozhodují jménem týmu. Poté jsou rámce pro stanovení priorit, jako je RICE nebo hodnota vs. úsilí, užitečné při poskytování týmu odůvodnění rozhodnutí.
Dostupné údaje
Většina kvantitativních rámců, jako RICE nebo ICE, se opírá o sílu dat.
Například musíte být schopni s přiměřenou jistotou vypočítat, jaký bude dosah nebo dopad konkrétní funkce.
Pokud takové údaje nejsou k dispozici, může se rozhodnutí stát arbitrárním a názory se mohou vyhrotit.
Pokud nemáte k dispozici data, vhodnější volbou budou kolaborativní metody, jako je MoSCoW nebo story mapping.
Produktová strategie
Každá organizace má svou strategii produktového managementu. Jeden produkt může chtít nabídnout několik funkcí, které potěší zákazníky. Jiný může chtít být aplikací, která umí všechno, a bude nabitý funkcemi. Další se může spoléhat na to, co zákazníci očekávají. Dobré stanovení priorit musí být v souladu se strategií produktu.
Jakmile si vyberete strategii stanovení priorit, je čas ji efektivně implementovat.
Implementace stanovení priorit produktů v reálných scénářích
Rámec pro stanovení priorit je jednoduše nástroj, který vám pomáhá při rozhodování. Váš úspěch závisí na tom, jak tento nástroj důsledně a efektivně používáte. K tomu je třeba jej ve vaší organizaci důkladně implementovat pomocí nástroje pro řízení projektů, jako je ClickUp for Product Teams. Zde je návod, jak na to.
Identifikace a kategorizace úkolů
Dobré stanovení priorit vyžaduje kvalitní backlog. Než začnete cokoli dělat, ujistěte se, že máte kvalitní backlog funkcí, které má váš tým vytvořit.
Vytvořte seznam nevyřízených úkolů
Každé položce v seznamu úkolů přiřaďte odlišný název a přidejte k ní jasný popis. Tyto šablony pro správu úkolů představují dobrý výchozí bod.
Nejlepší způsob, jak toho dosáhnout, je použití nástroje pro správu úkolů, jako je ClickUp. Vytvořte úkol pro každou položku backlogu, přidejte popis, vytvořte vlastní pole a udržujte přehledný záznam všech nápadů.
Zobrazit úkoly
Nyní můžete všechny své úkoly zobrazit na jednom místě, což zjednodušuje rozhodování o každém z nich. K tomu se skvěle hodí seznamy, kalendáře a tabule ClickUp. Pomáhají vám vizualizovat vaše úkoly a umožňují vám přetahovat funkce do vašich prioritních složek.
Kategorizujte úkoly
Nyní rozdělte úkoly do kategorií, pokud to váš rámec pro stanovení priorit vyžaduje.
Pokud se například rozhodnete pro model mapování příběhů, musíte své úkoly rozdělit do kategorií podle jednotlivých milníků v uživatelské cestě.
Šablona matice priorit akcí ClickUp nabízí jednoduchý způsob kategorizace úkolů na základě náročnosti a dopadu. Tato šablona zjednodušuje rozhodování o prioritách a poskytuje jasný přehled o dalších krocích.
Přiřazujte priority a vlastníky
Jakmile máte základy, je čas rozdělit úkoly do kategorií, které jste si vybrali.
Stanovte priority
Spojte se jako tým, prohlédněte si všechny úkoly, které máte k dispozici, a přesuňte je do správných prioritních skupin. Použijte ClickUp Task Priorities k nastavení úrovní priorit ihned po spuštění.
Kromě toho můžete také vytvořit vlastní pole pro personalizované úrovně priorit.
Můžete například vytvořit vlastní pole pro stanovení priorit podle metody MoSCoW a mít k dispozici možnosti „musí být“, „mělo by být“, „mohlo by být“ a „nebude“.
Pro vizuální přístup k tomuto procesu vyzkoušejte šablonu matice pro stanovení priorit od ClickUp. Tato šablona, která je přizpůsobitelná a vhodná pro začátečníky, vám umožňuje přetahovat funkce na matici 2×2 pro stanovení priorit. A co víc? Na stejné tabuli můžete také uchovávat své nápady.
Přiřaďte odpovědnost
Na základě vašich diskusí přidělte odpovědnost za úkoly členům týmu.
Přezkoumání a úprava priorit
Každý sprint je cvičením v stanovování priorit. To, co v předchozím sprintu nebylo tak důležité, se může brzy stát důležitým. Majitelé produktů proto musí zůstat přizpůsobiví, aby mohli priority čas od času přezkoumávat a upravovat.
ClickUp vám to usnadní. Dashboardy ClickUp nabízejí přehled o postupu jednotlivých úkolů v reálném čase, což vám umožňuje podle potřeby kontrolovat a upravovat priority.
Pokud například zjistíte, že určitá funkce zabere více času, než se předpokládalo, můžete rychle přepočítat skóre RICE a změnit priority.
S ClickUp Automations můžete také zefektivnit procesy, aby podporovaly lepší stanovení priorit a dodání. Pokud například nějaká funkce trvá příliš dlouho, lze o tom informovat vlastníka produktu, aby stanovil nové priority. Pokud něco závisí na nedokončené úloze, lze vývojáře informovat, aby provedli úpravy. Nebo pokud klesá skóre spokojenosti zákazníků s konkrétní funkcí, lze ji automaticky posunout na seznamu priorit nahoru.
Díky všem rámcům, nástrojům a osvědčeným postupům jste se naučili, jak stanovit priority ve své práci. Jak ale zjistíte, zda je to efektivní? Zde je několik nápadů.
Měření úspěchu stanovení priorit produktů
Pro mnoho týmů je stanovení priorit projektů subjektivní záležitostí. Odpověď na otázku, co vytvořit jako další, je často jen nejlepším odhadem. I při použití osvědčených rámců existuje určitá míra arbitrárnosti v rozhodování.
Jediným způsobem, jak tomu zabránit, je zhodnotit úspěšnost samotného procesu stanovování priorit. Zde je návod, jak na to.
Porovnejte s cíli
Klíčovým faktorem, který je třeba zohlednit při stanovování priorit funkcí produktu, je obchodní cíl. Úspěšnost svého rámce pro stanovování priorit změřte tím, že si položíte otázku, zda jste dané cíle dosáhli.
Pokud je například obchodním cílem zlepšit spokojenost zákazníků a použili jste model Kano, změřte nárůst skóre CSAT po nasazení dané funkce.
Měřte hodnotu
Mnoho modelů stanovení priorit, včetně RICE, ICE, hodnota vs. úsilí atd., se opírá o dopad dané funkce na podnikání. Nejlepší způsob, jak měřit účinnost stanovení priorit, je tedy sledovat, zda byla hodnota skutečně realizována.
Pokud jste například očekávali, že po vydání nejnovější verze s vylepšeným výkonem vzroste počet nových registrací uživatelů, použijte widget na panelu ClickUp Dashboard a sledujte tento údaj od data vydání nové funkce.
Sledujte přesnost dat
Pokud používáte model, který zahrnuje úsilí do rozhodování o prioritách, pak by se vám mohlo hodit také sledování efektivity.
Porovnejte například odhadovaný čas se skutečným časem, abyste se ujistili, že data, která jste použili pro stanovení priorit, jsou co nejpřesnější.
Výkonnost týmu
Jednou z věcí, která se často neměří, je výkonnost a spokojenost týmu. Cítí se tým přetížený rámcem pro stanovení priorit? Zabírá to příliš mnoho času? Je rámec pro stanovení priorit vhodný pro dostupné zdroje?
Pro měření účinnosti stanovování priorit je také užitečné mít na paměti svůj tým. Proveďte krátké průzkumy, abyste pochopili, jak stanovování priorit ovlivňuje řízení pracovní zátěže. Přizpůsobte se podle toho.
Upřednostněte úspěch s ClickUp
Vytvoření skvělého softwaru závisí na řadě faktorů: orientaci na zákazníka, technické dokonalosti, dostupnosti zdrojů, dobře definované strategii, trhu a dalších. Abyste vyvážili tyto proměnné faktory a vytvořili funkce s maximálním dopadem, potřebujete dvě věci: správný rámec pro stanovení priorit a výkonný nástroj pro jeho implementaci.
V tomto blogovém příspěvku jste se seznámili s některými z nejpopulárnějších rámců pro stanovení priorit, které používají vysoce výkonné týmy. Pro efektivní správu priorit integrujte svůj rámec do plánování projektů pomocí komplexní platformy pro správu projektů ClickUp.
Použijte ClickUp k dokumentaci, vizualizaci, kategorizaci a stanovení priorit vašich úkolů pro efektivní vývoj produktů. Vyzkoušejte ClickUp zdarma ještě dnes.