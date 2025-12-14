Jak nahradit brainstormingové sezení na Zoomu pomocí ClickUp SyncUp

Je 9:30 ráno a ve vašem kalendáři je zapsáno „Brainstorming týmu“. Připojíte se k Zoomu s kávou v ruce, připraveni myslet ve velkém, ale místo toho strávíte prvních deset minut čekáním, až všichni zapnou mikrofon, sdílejí obrazovky nebo dokončí „jen další hovor“.
Tradiční brainstorming neodpovídá tomu, jak týmy dnes skutečně pracují. Nápady přicházejí v nevhodnou dobu, týmy jsou rozptýleny v různých časových pásmech a ne každý se cítí dobře při živých schůzkách.
Proto má brainstorming na cestách s ClickUp SyncUps smysl. Můžete vkládat nápady, reagovat nebo zaznamenávat myšlenky, když vás napadne inspirace (ne když to navrhuje odkaz na schůzku).
V tomto blogovém příspěvku vám ukážeme, jak nahradit interní brainstormingové schůzky na Zoomu pomocí ClickUp SyncUp a proměnit tyto konverzace v akci. 🏁
Proč je brainstorming na SyncUps lepší než na Zoom: Stručné shrnutí
- Brainstorming na Zoomu zpomaluje týmy kvůli konfliktům v plánování, blokování produkce a špatné dokumentaci, což je činí neefektivními pro moderní distribuované týmy.
- ClickUp SyncUps umožňuje asynchronní brainstorming. Umožňuje týmům zaznamenávat nápady a aktualizace přímo ze seznamů, zobrazení dokumentů a zobrazení tabule.
- Všechny diskuse zůstávají spojeny s prací. Díky automatickému propojení každého SyncUp s příslušnými úkoly a kontextem projektu se snižuje počet používaných nástrojů a zábava je rozhodně větší.
- Asynchronní vstupy podporují kreativitu a přehlednost, protože umožňují členům týmu komentovat, reagovat a rozvíjet nápady vlastním tempem napříč časovými pásmy.
- ClickUp Brain rychle promění brainstorming v realizaci. Shrnuje konverzace, vyzdvihuje akční položky a pomáhá týmům přejít od nápadu k realizaci bez dalšího hovoru přes Zoom.
Problém s tradičními brainstormingovými hovory
Brainstorming prostřednictvím živých hovorů dával smysl, když týmy sdílely stejné stěny a tabule. Dnešní distribuované pracovní postupy však vyžadují způsob, jak vyměňovat a rozvíjet nápady bez rušivých vlivů, problémů s plánováním nebo ztráty dynamiky.
Zde je několik důvodů, proč tradiční brainstormingové hovory selhávají. 👇
1. Konkurenční hlasy oslabují diskusi
Při živém hovoru může mluvit vždy jen jedna osoba, což vede ke kognitivnímu zúžení známému jako blokování produkce.
Zatímco jeden člen týmu mluví, ostatní ztrácejí nit nebo se bojí přerušit. Přidejte dominantní osobnosti nebo hlasy seniorů, které řídí diskusi, a brainstorming se stane repetitivním.
🔍 Věděli jste? Myšlenku skupinových brainstormingových sezení popularizoval Alex F. Osborn (reklamní manažer) ve své knize Applied Imagination z roku 1953. Vymyslel termín „brainstorming“ (technika skupinové kreativity) a stanovil pravidla jako „odložte hodnocení“, „uvítejte bláznivé nápady“ a „stavte na nápadech ostatních“.
2. Zpoždění v plánování brzdí pokrok
Hledání jediného časového úseku, který vyhovuje všem týmům, časovým pásmům a kreativním plánům, je noční můra. Tyto zpoždění v plánování často brzdí projekty, které vyžadují rychlý vstup a iterace.
A i když se všichni dostaví, nastává únava ze Zoomu. Navíc dlouhé, na sebe navazující schůzky lidi psychicky vyčerpávají a zbavují inspirace. Místo podnícení kreativity nakonec prodlužují časové harmonogramy a snižují dynamiku ještě před zahájením realizace projektu.
3. Tlak a konformita omezují kreativitu
Tradiční brainstormingové hovory mají tendenci kreativitu spíše potlačovat než podporovat. Mnoho účastníků se zdráhá kvůli obavám z hodnocení (strach z posuzování), což je váhání sdílet odvážné nebo nedotažené nápady před kolegy nebo vedením.
Ostatní se jednoduše „vezou“ na vlně schůzek ( sociální lenost ) a předpokládají, že ostatní přispějí dostatečně. V průběhu času mají týmy tendenci přiklánět se k „bezpečným“ nápadům a prosazuje se skupinové myšlení, kdy prvních několik návrhů dominuje diskusi a ponechává jen malý prostor pro skutečné inovace.
💡 Tip pro profesionály: Vyzkoušejte při příštím brainstormingu techniku SCAMPER, abyste podpořili kreativitu svého týmu. Začněte tím, že zpochybníte svůj nápad:
Co můžete „nahradit“, „kombinovat“ nebo „upravit“? Můžete to „modifikovat“ nebo „zvětšit“ pro větší dopad? Možná to „využít“ k novému účelu, „eliminovat“ to, co nepřináší přidanou hodnotu, nebo „přeskupit“ postup pro nový výsledek. Je to jednoduchý, ale účinný způsob, jak proměnit běžné nápady v průlomová řešení.
4. Chybějící záznamy narušují následné kroky
Jakmile hovor skončí, většina poznatků se ztratí. Pokud někdo ručně nezaznamenává každou myšlenku, neexistuje žádné centralizované místo, kde by nápady přetrvávaly nebo se dále vyvíjely. Ačkoli Zoom umožňuje základní nahrávání schůzek, tyto soubory jsou často pohřbeny v cloudových složkách a postrádají prohledávatelné přepisy nebo praktické nástroje pro následné kroky.
Tento nedostatek přehlednosti vede k opakování, nezájmu a skepsi ohledně hodnoty budoucích brainstormingových hovorů.
📮 ClickUp Insight: ClickUp zjistil, že 47 % schůzek trvá hodinu nebo déle. Ale je opravdu nutné trávit tolik času schůzkami? Proč jsme skeptičtí? Pouze 12 % respondentů hodnotí své schůzky jako vysoce efektivní.
Sledování metrik, jako jsou generované akční položky, míra dokončení a výsledky, může odhalit, zda delší schůzky skutečně přinášejí hodnotu.
Nástroje pro správu schůzek ClickUp vám v tom mohou pomoci! Snadno zaznamenávejte akční položky během diskusí pomocí AI Notetaker, převádějte je na sledovatelné úkoly a sledujte míru jejich dokončení – vše v jednom jednotném pracovním prostoru. Zjistěte, které schůzky skutečně přinášejí výsledky a které jen kradou čas vašemu týmu!
Co je ClickUp SyncUp a proč je to lepší způsob brainstormingu?
ClickUp SyncUp je nástroj pro schůzky a spolupráci založený na umělé inteligenci, který vám umožní spustit okamžité audio nebo video hovory ve vašem pracovním prostoru ClickUp.
SyncUp můžete spustit z jakéhokoli chatu DM nebo kanálu ClickUp, abyste mohli diskutovat o nápadech, sdílet aktualizace nebo finalizovat další kroky. Každý záznam zůstává propojený s prací, ke které se vztahuje, takže diskuse se promění v jasné, sledovatelné výsledky.
Zde je důvod, proč je to ideální způsob brainstormingu. 👀
1. Propojuje diskuse s projekty a úkoly
SyncUps vám umožňuje zahájit hovor, zaznamenat aktualizaci nebo vložit nápad přímo do konverzací ve vašem pracovním prostoru (kanály a DM). Díky tomu jsou všechny vaše diskuse, nápady a zpětná vazba na stejném místě jako vaše práce, takže se nic neztratí v černé díře.
Tímto způsobem je každá konverzace spojena s konkrétním úkolem a každý, kdo tento kanál „sleduje“ nebo „sleduje“ tento úkol, má k dispozici celý kontext. Pokud tedy vedoucí chce identifikovat překážku v úkolu A, může snadno přistupovat k danému vláknu. Také se neztrácí čas tím, že je třeba všechny informovat.
Pro asynchronní brainstorming vynechte živé hovory a nahrajte samostatný ClickUp Clip, abyste mohli prezentovat nápady nebo sdílet zpětnou vazbu. Nahrajte také své brainstormingové sezení, techniky tvorby nápadů nebo aktualizace týmu.
Můžete dokonce přímo komentovat video, přidávat poznámky s časovým razítkem a pokračovat v konverzaci asynchronně. Poté můžete klip vložit přímo do Dokumentů, Komentářů nebo Chatu. Váš tým získá zpětnou vazbu ve svém volném čase a vy ušetříte hodiny svého času.
2. Podporuje hluboké přemýšlení bez přerušení
Tradiční brainstorming vyvíjí na lidi tlak, aby rychle přemýšleli a vyjadřovali se. SyncUp tuto dynamiku obrací. Členové týmu mohou nápady zkontrolovat, až budou připraveni, odpovědět na vlákna SyncUp a později tyto odpovědi převést na úkoly.
Tímto způsobem mohou všichni asynchronně navazovat na myšlenky ostatních.
Jako nejlepší alternativa k Zoomu dává ClickUp introvertním a analytickým myslitelům čas, který potřebují k hlubšímu zamyšlení, čímž eliminuje blokování produktivity a strach z posuzování. Všichni přispívají na rovnocenné bázi a výsledkem je bohatší a rozmanitější soubor nápadů.
3. Schopnost odkazovat se na diskuse a následně je kriticky zhodnotit
Na rozdíl od běžných hovorů v aplikaci Zoom umožňuje SyncUp pokračovat v brainstormingu a mít k němu přístup i dlouho po skončení hovoru. Po zaznamenání se každé video, poznámka a rozhodnutí uloží do stejného pracovního prostoru, kde se nacházejí vaše projekty. Tímto způsobem vždy vytvoříte archiv kreativního pokroku.
Místo toho, aby byl váš tým omezen na jeden naplánovaný termín schůzky, může pokračovat v přidávání nápadů, komentářů a odpovědí, jakmile ho něco inspiruje.
💡 Tip pro profesionály: ClickUp Brain, asistent platformy využívající umělou inteligenci, propojuje vaše úkoly, dokumenty, chat a připojené aplikace, aby zajistil kontext. Jeho ClickUp AI Enterprise Search vám umožňuje vyhledávat informace během několika sekund pomocí jednoduchých příkazů v přirozeném jazyce.
Pokud jste například byli týden mimo kancelář, můžete jednoduše požádat Brain, aby vám poskytl podrobnosti o schůzkách a akčních položkách z minulého týdne v SyncUp.
Jak provést asynchronní brainstorming pomocí ClickUp SyncUp?
Kreativní, marketingové a produktové týmy pociťují tlak z real-time schůzek, které zpomalují dynamiku, roztříštějí rozhodnutí a pohřbívají inspiraci v záznamech, ke kterým se nikdo nevrací.
Je zřejmé, že starý model živého brainstormingu neodpovídá rychlosti a flexibilitě, kterou moderní týmy potřebují. Proto se mnoho týmů obrací na ClickUp.
ClickUp je první konvergovaný AI Workspace na světě , který spojuje všechny pracovní aplikace, data a pracovní postupy.
Díky SyncUp nápady po schůzce nezmizí – zůstávají přímo vedle úkolů, dokumentů, komentářů a shrnutí vytvořených pomocí umělé inteligence. Výsledek? Rychlejší, přehlednější a kreativnější pracovní postup.
ClickUp v konečném důsledku eliminuje všechny formy rozptýlené práce a poskytuje 100% kontext a jediné místo, kde mohou lidé a agenti spolupracovat.
Pokud chcete omezit počet schůzek, urychlit tvorbu nápadů a zajistit, aby každá aktualizace byla proveditelná, zde je návod, jak nahradit interní brainstormingové schůzky v Zoomu pomocí ClickUp SyncUp. 🧩
Krok č. 1: Vytvořte seznam nápadů v ClickUp
Začněte nastavením seznamu ClickUp. Ten slouží jako centrum vašich nápadů, kde každý úkol ClickUp může představovat nový koncept, kampaň nebo funkci produktu. Než spustíte SyncUp, musíte zde připojit chatovací kanál. V levém horním rohu zobrazení klikněte na Přidat kanál.
Pomocí vlastních polí ClickUp můžete nápady kategorizovat podle tématu, priority nebo cíle, přidávat značky pro rychlé filtrování a přiřazovat spolupracovníky, aby všichni věděli, na co se mají soustředit.
Můžete například přidat:
- Typ nápadu: Vyberte si z možností jako Design, Kopie, Funkce produktu nebo Koncept kampaně.
- Úroveň dopadu: Ohodnoťte potenciální hodnotu každého nápadu jako vysokou, střední nebo nízkou.
- Skóre proveditelnosti: Pomocí číselné stupnice (1–5) ohodnoťte, jak praktický nebo náročný na zdroje je daný nápad.
- Cílová skupina: Uveďte, pro koho je tento nápad určen (např. noví uživatelé, podnikoví klienti nebo generace Z).
🚀 Přátelská rada: Pokud váš tým preferuje vizuální formát, otevřete ClickUp Whiteboard propojený se stejným seznamem. Nabízí sdílený interaktivní prostor, kde si každý může vytvořit tabuli nápadů pro brainstorming v reálném čase, vidět úpravy ostatních v přímém přenosu a současně přispívat svými nápady.
Pomocí nástrojů designového myšlení, jako jsou tvary, lepící poznámky, spojovače a ruční kresby, můžete jasně zmapovat nápady nebo pracovní postupy. Zde můžete vytvářet a propojovat úkoly nebo dokumenty ClickUp a převádět tvary nebo poznámky na proveditelné úkoly, aniž byste museli opustit plátno.
Krok č. 2: Spusťte SyncUp a diskutujte o svých nápadech
Jakmile je váš seznam nápadů nebo tabule připravena, nahrajte SyncUp, abyste se svými kolegy sdíleli své počáteční myšlenky, kreativní směr nebo návrhy designu.
Postupujte takto:
1. Spusťte SyncUp přímo z:
- Úkol (projednání konkrétního nápadu)
- Dokument (pro procházení kreativního briefu)
- Tabule (pro vizuální prezentaci souvisejících nápadů)
2. Klikněte na ikonu záznamu na panelu nástrojů SyncUp a zaznamenejte svou schůzku.
Přidejte účastníky sdílením odkazu SyncUp nebo je pozvěte z postranního panelu, pokud se kdokoli může připojit nebo spolupracovat v reálném čase.
Krok č. 3: Vyzvěte vzdálené týmy k asynchronní účasti
Nyní, když je váš SyncUp zaznamenán, je čas, aby se tým zapojil asynchronně, bez ohledu na časové pásmo nebo rozvrh.
Takto můžete maximalizovat asynchronní spolupráci:
1. Po skončení SyncUp přejděte do Clips Hub a otevřete záznam (klip).
2. Zkopírujte veřejný odkaz na záznam a sdílejte jej ve svém chatovém kanálu nebo přímo označte své kolegy. Kdokoli s přístupem si může záznam prohlédnout, kdykoli se mu to hodí.
Týmy pak mohou:
- Odpovídejte na stávající komentáře, přidávejte nové v konkrétních časových značkách nebo reagujte pomocí emodži.
- Nahrávejte své vlastní krátké klipy jako odpověď a přidávejte vizuální zpětnou vazbu nebo alternativní nápady.
- Vložte poznámky, obrázky nebo soubory přímo do propojeného úkolu.
Zde také vstupuje do hry ClickUp Chat, který usnadňuje udržet nápady v pohybu, ať už váš tým brainstormuje živě nebo se přidává o několik hodin později.
Zde je několik tipů, jak vám Chat pomůže zůstat v kontaktu a udržet si přehled:
- Organizujte diskuse podle tématu nebo projektu pomocí vláknových konverzací, díky nimž lze snadno sledovat zpětnou vazbu a následné úkoly.
- Označte členy týmu nebo celé týmy pomocí @zmínek v každém novém úkolu, abyste je okamžitě informovali a upozornili na důležité aktualizace.
- Chatujte soukromě pomocí přímých zpráv pro rychlou synchronizaci jeden na jednoho nebo vytvořte speciální kanály pro kampaně, klienty nebo projekty.
A aby to bylo zábavné, můžete do svých chatů přidávat vlastní emodži, které každé konverzaci dodají osobnost a energii.
Krok č. 4: Seskupte úkoly ClickUp pomocí značek nebo stavů
Jakmile začnou přicházet nápady, uspořádejte je tak, aby váš tým mohl rychle identifikovat priority a další kroky.
Použijte vlastní stavy ClickUp k definování toho, kde se každý nápad ve vašem pracovním postupu nachází. Každý úkol má jeden stav, což vašemu týmu poskytuje jasnou představu o pokroku.
Například:
🟢 Slibné: Stojí za to prozkoumat blíže
🟡 Potřeba diskuse: Vyžaduje vstup skupiny
🔵 Probíhá: Vybrané pro vývoj
Značky úkolů ClickUp přidávají další vrstvu kontextu a pomáhají vám kategorizovat nápady nad rámec jejich fáze pracovního postupu. Jsou ideální pro seskupování úkolů podle tématu, publika nebo priority, například:
- #Q1Initiative: Nápady spojené s čtvrtletními cíli
- #DesignSprint: Úkoly relevantní pro designový tým
- #Priorita I: Koncepty vyžadující rychlou pozornost
💡 Tip pro profesionály: Pomocí ClickUp Task Priorities je roztřiďte podle následujících úrovní naléhavosti: Nízká, Normální, Vysoká a Naléhavá. Tímto způsobem bude váš tým vědět, čemu dát přednost. Můžete také přidat podrobný popis úkolu.
Krok č. 5: Shrňte výsledky pomocí ClickUp Brain
Až bude vše hotovo, využijte k brainstormingu umělou inteligenci. Projektové řízení ClickUp Brain pomáhá shrnout klíčové body, uspořádat nápady a rozšířit kreativní diskuse do konkrétních dalších kroků.
Například po brainstormingu spusťte souhrn na svém „seznamu brainstormingu“, abyste okamžitě viděli, které nápady byly označeny jako „slibné“ nebo „v procesu“.
A když nápady potřebují vizuální podporu, popište koncept v textu a nechte nástroj AI vygenerovat rychlé makety nebo vizuály přímo ve vašem úkolu nebo dokumentu. Například váš marketingový tým může brainstormovat slogany kampaní a vygenerovat několik variant obrázků pro rozvržení reklam nebo příspěvky na sociálních sítích, aby je okamžitě vizualizoval.
💡 Tip pro profesionály: Využijte ClickUp Brain ve svém chatu a komentářích, abyste byli vždy v obraze. Můžete použít funkci Catch me up, abyste shrnuli celé chatové vlákno nebo zjistili, co se stalo od vašeho posledního přihlášení. Je to ideální pro členy týmu, kteří se připojují k diskusím pozdě nebo pracují v různých časových pásmech.
Výhody nahrazení brainstormingů na Zoomu aplikací ClickUp SyncUp
Výzkumy ukazují, že zaměstnanci přepínají mezi aplikacemi 1200krát denně, čímž ztrácejí téměř 4 hodiny týdně jen tím, že se znovu soustředí.
A protože méně než 28 % nástrojů je integrováno, vzdálené týmy často opakují stejnou práci v různých systémech. Platformy jako Zoom, které jsou sice skvělé pro hovory, ale přispívají k rozšiřování počtu nástrojů. Po každé nové schůzce na Zoomu se vracíte k žonglování s poznámkami, úkoly a soubory v jiných aplikacích, čímž narušujete kontext.
Někteří z nás mají potíže s přepínáním mezi kontexty, přeskakováním z jedné schůzky na druhou a pak zpět k práci.
Zde jsou některé z klíčových výhod používání ClickUp SyncUp namísto Zoomu pro zvýšení produktivity týmu:
- Eliminujte přepínání kontextu díky jednotnému pracovnímu prostoru: Provádějte SyncUps přímo v ClickUp a okamžitě přeměňujte nápady z jednání na sledovatelné úkoly.
- Automatizujte poznámky ze schůzek: Nechte ClickUp Brain zpracovat dokumentaci projektu za vás. Vložte přepisy SyncUp do nástroje nebo jednoduše použijte tlačítko Catch me up v ClickUp Brain a nechte jej vytvořit související obsah v ClickUp Docs s vyznačenými akčními položkami, rozhodnutími a poznatky.
- Uchovávejte trvalé znalosti: Ukládejte, vyhledávejte a okamžitě načtěte záznamy z minulých schůzek, poznámky z brainstormingu nebo aktualizace projektů pomocí AI Knowledge Management od ClickUp, díky čemuž budou institucionální informace snadno přístupné a znovu použitelné.
- Získejte jasnost díky umělé inteligenci s ClickUp BrainGPT : Pracujte chytřeji s touto desktopovou aplikací, která spojuje umělou inteligenci, vyhledávání a propojené aplikace do jednoho efektivního prostředí. Můžete pracovat bez použití rukou díky hlasovým příkazům Talk-to-Text a integrovat ClickUp s prémiovými modely umělé inteligence, jako jsou ChatGPT, Gemini a Claude, z jednoho rozhraní.
Příklady reálného použití asynchronního brainstormingu v ClickUp
Zde je několik příkladů, jak mohou různé týmy ClickUp využít v praxi:
1. Globální týmové nápady
Když jsou vaši kolegové rozptýleni v různých časových pásmech, asynchronní brainstorming zajistí, že žádný hlas nezůstane přeslechnut. Vytvořte sdílený seznam, do kterého může každý přidat své nápady, když ho napadne inspirace.
Například produktový tým působící v regionech APAC, EMEA a USA může nepřetržitě shromažďovat požadavky na funkce a později je společně zkontrolovat. Použití vlastních stavů, jako je „Slibné“ nebo „Probíhá“, pomáhá jasně sledovat pokrok nápadů.
🔍 Věděli jste? Další studie zjistila, že fyzické a psychologické prostředí má význam: „příjemnost“ zasedací místnosti (osvětlení, teplota, pohodlí) ovlivňuje „psychologickou bezpečnost“ a tím i produktivitu.
2. Plánování obsahu a vývoj kampaní
Pro marketingové a kreativní týmy zajišťuje asynchronní brainstorming nepřetržitý tok nápadů. Pomocí ClickUp Lists můžete shromažďovat témata kampaní, nápady pro blog nebo koncepty pro sociální média. Členové týmu mohou obsah označovat podle tématu nebo publika, přidávat odkazy nebo připojovat vizuální materiály pro kontext.
Později může tým použít ClickUp Brain k shrnutí diskusí a identifikaci opakujících se témat pro plánování další kampaně.
3. Retrospektivy sprintů a zlepšování procesů
Asynchronní retrospektivy dávají každému prostor k upřímné reflexi. Po sprintu mohou členové týmu do sdíleného seznamu vkládat poznámky o tom, co se povedlo, co se nepovedlo a co by se dalo vylepšit.
A až nastane čas na retro IRL (v reálném čase), přejděte do kanálu svého týmu a spusťte SyncUp.
V takovém případě se můžete spolehnout také na spolehlivý ClickUp AI-Notetaker. Zaznamenává, přepisuje a shrnuje schůzky, vytahuje klíčové akční body a další kroky.
4. Mezioborová spolupráce
Když se různá oddělení potřebují sjednotit, asynchronní brainstorming udržuje vstupy organizované. Týmy jako prodej, podpora a produkt mohou používat sdílený seznam k zaznamenávání problémů zákazníků nebo požadavků na funkce, jakmile se objeví.
Tagy a vlastní pole pomáhají tyto nápady seskupovat a řadit podle naléhavosti, produktové oblasti nebo segmentu zákazníků. Později mohou rozhodující osoby filtrovat podle tagů a určit, které nápady budou zahrnuty do produktového plánu.
Toto o ClickUp řekl Ansh Prabhakar, analytik pro zlepšování obchodních procesů ve společnosti Airbnb:
ClickUp nabízí na jednom místě mnoho funkcí, jako je řízení projektů, možnosti brainstormingu, řízení úkolů, plánování projektů, správa dokumentace atd. Rozhodně nám usnadnil život, protože je snadno použitelný, má dobře navržený uživatelský rozhraní a usnadňuje spolupráci v rámci týmu i s jinými týmy. Mohli jsme lépe řídit práci, snadno ji sledovat a reportovat a na základě denních porad o pokroku bylo snadné plánovat budoucnost.
ClickUp nabízí na jednom místě mnoho funkcí, jako je řízení projektů, možnosti brainstormingu, řízení úkolů, plánování projektů, správa dokumentace atd. Rozhodně nám usnadnil život, protože je snadno použitelný, má dobře navržený uživatelský rozhraní a usnadňuje spolupráci v rámci týmu i s jinými týmy. Mohli jsme lépe řídit práci, snadno ji sledovat a reportovat a na základě denních porad o pokroku bylo snadné plánovat budoucnost.
5. Inovační výzvy a hackathon
ClickUp může podpořit inovace v celé společnosti asynchronním stylem. Uspořádejte virtuální hackathon vytvořením speciálního seznamu, kde účastníci zveřejňují koncepty, připojují prototypy a hlasují pomocí emoji reakcí nebo komentářů.
ClickUp Brain opět dokáže shrnout nejlepší nápady nebo vygenerovat rychlé přehledy, které organizátorům pomohou vybrat nejlepší návrhy. Zúčastnit se může každý, bez ohledu na místo nebo časový rozvrh.
👀 Věděli jste, že: Podle společnosti Forrester Research dosáhly organizace používající ClickUp za tříleté období odhadovanou návratnost investic (ROI) ve výši 384 %. Tyto organizace generovaly přibližně 3,9 milionu amerických dolarů v přírůstkových výnosech díky projektům umožněným nebo vylepšeným pomocí ClickUp.
6. Asynchronní standupy a zahájení projektů
Ne všechny zahájení projektu vyžadují hovor přes Zoom. Zahajte nový projekt vytvořením sdíleného chatového vlákna, kde členové týmu asynchronně zveřejňují své cíle, překážky a otázky.
Poté nechte ClickUp Brain shromáždit společná témata a klíčové cíle a získejte hotové shrnutí pro další synchronizaci týmu.
💡 Tip pro profesionály: Využijte strukturované brainstormingové sezení. Technika 6-3-5 Brainwriting (známá také jako „metoda 635“) byla vyvinuta v roce 1968 Berndem Rohrbachem. Šest účastníků napíše tři nápady za pět minut; poté se střídají a opakují. Za 30 minut získáte 108 nápadů.
Osvědčené postupy pro úspěšný asynchronní brainstorming
Asynchronní brainstorming funguje nejlépe, když je jasný, strukturovaný a otevřený pro všechny účastníky. ClickUp spojuje všechny správné nástroje, ale to, jak je použijete, má zásadní vliv na výsledek.
Zde je několik osvědčených postupů, které vašemu týmu pomohou dobře spolupracovat:
- Definujte jasné cíle: Před zahájením brainstormingu stanovte jasný program a účel schůzky. Do dokumentu ClickUp Doc přidejte krátký podnět nebo popis problému, aby všichni věděli, o čem se bude diskutovat.
- Zahrňte všechna časová pásma: Podporujte příspěvky globálních členů týmu sdílením nahrávek SyncUp nebo jejich přímým označováním. Díky tomu mohou všichni sdílet nápady podle svého uvážení, aniž by se museli starat o rozvrhy schůzek.
- Zpřístupněte zpětnou vazbu a zajistěte její inkluzivitu: Vyzvěte k komentářům, reakcím pomocí emodži nebo krátkým odpovědím Clip na konkrétní nápady a udržujte konverzace ve vláknech, aby byl zachován kontext.
- Jasně zdokumentujte další kroky: Jakmile jsou rozhodnutí učiněna, přiřaďte úkoly, zaznamenejte odpovědnost a nastíňte následné akce v ClickUp Docs.
- Pravidelně se vracejte k nápadům a vylepšujte je: Naplánujte si asynchronní kontroly, abyste mohli sledovat pokrok, vracet se k nápadům a vylepšovat je v závislosti na vývoji projektů, čímž udržíte kreativní smyčku otevřenou a nepřetržitou.
- Stanovte lhůtu pro odpověď: Stanovte jasné lhůty pro zadávání podnětů (např. požádejte kolegy, aby své nápady přidali do pátku), abyste udrželi tempo a zabránili zastavení diskuse.
- Vyvážte písemné a vizuální vstupy: Kombinujte textové nápady s vizuálními prvky, maketami nebo diagramy ve svých myšlenkových mapách pro komplexní nebo abstraktní koncepty.
- Oslavujte příspěvky: Oceněte skvělé nápady veřejně pomocí emoji reakcí, pochvalných komentářů nebo krátkých následných reakcí. Pozitivní posilování buduje kreativní sebevědomí.
- Integrace s dalšími externími nástroji: Využijte integraci Zoom a ClickUp k zahájení schůzek z ClickUp Tasks, automatickému zaznamenávání nahrávek a připojování poznámek k místům, kde byly nápady diskutovány.
🔍 Věděli jste, že... Jednou z prvních online konferenčních platforem pro skupinové rozhodování a tvorbu nápadů byl Electronic Information Exchange System (EIES). Byl vyvinut v letech 1974 až 1978 na New Jersey Institute of Technology, aby umožnil asynchronní komunikaci a kolektivní řešení problémů.
Váš další velký nápad začíná s SyncUp
Brainstorming nemusí vyčerpávat energii vašeho týmu ani zabírat místo v kalendáři. Proč se trápit se Zoomem a deseti dalšími aplikacemi, když to všechno můžete dělat v ClickUp? S ClickUp SyncUps máte vše, co potřebujete k zaznamenávání, diskutování a realizaci nápadů, pod jednou střechou.
ClickUp Chat udržuje spolupráci v kontextu. ClickUp Brain sleduje každý nápad a ty nejlepší promění v kreativní briefy. A ClickUp Clips vám umožní sdílet myšlenky asynchronně bez dalšího blokování kalendáře.
Než se vaše další „rychlé brainstormingové sezení na Zoomu“ promění v další dvouhodinovou schůzku, zaregistrujte se zdarma na ClickUp a využijte každý nápad. 💭
Často kladené otázky (FAQ)
Ano. SyncUp umožňuje týmům brainstormovat prostřednictvím okamžitých video nebo audio hovorů v rámci ClickUp, přičemž každý nápad, poznámka a akční položka jsou automaticky propojeny s kanálem nebo přímou konverzací.
Můžete sdílet obrazovku v SyncUp nebo sdílet odkaz na ClickUp Whiteboard v vlákně SyncUp. Podívejte se na záznam schůzky nebo se vraťte k jejímu vláknu pro budoucí použití.
Omezte délku na 30 minut. Krátká, soustředěná sezení pomáhají týmům zůstat kreativní bez únavy, zejména když asynchronní poznámky a následné kroky pokračují v ClickUp.
Vybrané nápady převedete do úkolů ClickUp, roztřídíte je podle priority nebo vlastníka a sledujete jejich postup pomocí zobrazení nebo dashboardů.
Ano. Hovor můžete zahájit z pohledu Whiteboard nebo Doc, který je přidán do seznamu, složky nebo prostoru, který má přidružený kanál. Chcete-li k němu přidružit kanál, musí uživatel přejít do pohledu v seznamu, složce nebo prostoru a kliknout na Add Channel (Přidat kanál) v levém horním rohu.