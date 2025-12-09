14 nejlepších nástrojů pro analýzu sentimentu v roce 2026

Každý den vaši zákazníci sdílejí své upřímné názory na vaši značku prostřednictvím recenzí v aplikacích, odpovědí v průzkumech, příspěvků na sociálních sítích a chatů s podporou. Jedná se o zlatý důl informací.
Složité je tomu všemu porozumět. Tisíce komentářů, desítky kanálů, nekonečné tabulky. Váš mozek toho zvládne jen omezené množství.
Nástroje pro analýzu sentimentu využívají umělou inteligenci (AI) a zpracování přirozeného jazyka (NLP) k přečtení všech zpětných vazeb a odhalení vzorců: co lidi těší, co je frustruje a čemu je třeba věnovat pozornost jako prvnímu.
Sestavili jsme seznam nejlepších možností, které vám pomohou naslouchat ve velkém měřítku. Jdeme na to! 🎧
Přehled nejlepších nástrojů pro analýzu sentimentu
Zde jsou nejlepší nástroje pro analýzu sentimentu. ⚒️
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Nejlepší funkce
|Ceny
|ClickUp
|Workflow pro správu úkolů a zpětnou vazbu pro týmy produktového, podpůrného a zákaznického servisu
|ClickUp Forms pro efektivní sběr zpětné vazby pomocí přizpůsobitelných průzkumů; ClickUp Brain pro kladení otázek v přirozeném jazyce ohledně vašich dat; AI Fields pro automatizaci klasifikace sentimentu; Dashboardy s AI Cards pro hloubkovou analýzu; ClickUp Agents pro inteligentní monitorování pracovního prostoru.
|Navždy zdarma; přizpůsobení dostupné pro podniky
|IBM Watson Discovery
|Vícejazyčná podniková analýza rozsáhlých a komplexních sbírek dokumentů
|Vrstvení tónů a granularita emocí; Velkokapacitní dávkové zpracování; Podpora více jazyků; Strukturované exporty pro datové sklady
|Bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 500 USD.
|Google Cloud NLP
|Jednoduchý přístup k API s platbou podle skutečného využití pro technické týmy a vývojáře
|Velikost sentimentu + polarita; Sentiment na úrovni entit; Automatická detekce jazyka; Analýza souborů v cloudovém úložišti
|Bezplatná zkušební verze; individuální ceny
|Amazon Comprehend
|Nativní sentiment na úrovni aspektů AWS pro analýzu produktů a recenzí
|Rozbor sentimentu podle aspektů (funkcí); detekce osobních údajů; školení vlastních entit; bezplatné měsíční jednotky pro testování
|Bezplatná zkušební verze; individuální ceny podle jednotek
|Talkwalker
|Multimodální sledování značky prostřednictvím videa, obrázků, zvuku a textu pro týmy PR a komunikace
|Multimodální monitorování (video/obrázek/audio); Pětileté historické indexování; Upozornění na výkyvy v reálném čase; Modely rozpoznávající sarkasmus
|Ceny na míru
|Lexalytics
|Odvětvově specifická analýza sentimentu pro týmy, které potřebují NLP s porozuměním dané oblasti
|Modely odborné terminologie; On-prem/cloud/hybridní nasazení; Vícejazyčné nativní zpracování; Integrace API (Semantria)
|Bezplatná zkušební verze; individuální ceny
|Brandwatch
|Detekce emocí a kulturní kontext pro globální sociální týmy
|Taxonomie emocí (radost, hněv, strach atd.); Zpracování emodži a kulturního kontextu; Interaktivní dashboardy; Benchmarking
|Ceny na míru
|Brand24
|Upozornění v reálném čase na náhlé změny sentimentu a objevování influencerů
|Upozornění na anomálie v reálném čase; Kombinovaná metrika dosahu/zobrazení; Identifikace influencerů; Filtry platforem/umístění
|Bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 199 USD/měsíc.
|Sprout Social
|Sociální týmy, které potřebují jednotné publikování + třídění sentimentu
|Třídění zpráv podle sentimentu; Poslech dotazů + plánování; Zpracování slangu/emoji; Ruční klasifikace pro školení
|Bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 199 USD/uživatel/měsíc.
|Hootsuite
|Sjednocené sledování sociálních sítí a základní monitorování sentimentu napříč kanály
|Sledování zmínek napříč platformami; Srovnávání sentimentu konkurence; Kombinace trendových témat a sentimentu; Integrace poslechu a publikování
|Bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 149 USD/uživatel/měsíc.
|Qualtrics XM Discover
|Analýza emocí a záměrů napříč kanály pro organizace zabývající se zákaznickou zkušeností
|Analýza konverzací v rámci hovorů, chatů a průzkumů; předem připravené modely specifické pro dané odvětví; automatizované směrovací pracovní postupy
|Ceny na míru
|Chattermill
|Tematicky zaměřená analýza zpětné vazby pro produktové a podpůrné týmy
|Dotazy v přirozeném jazyce; Automatické extrahování témat; Upozornění v reálném čase na nová témata; Zobrazování akčních vzorců
|Ceny na míru
|Meltwater
|PR a mediální týmy sledující sentiment v médiích a podíl na hlasu
|Sentiment na úrovni vět; historické srovnávání; exporty API pro nástroje BI; detekce výkyvů a upozornění
|Ceny na míru
|Medallia
|Získávání zpětné vazby od podniků a uzavřený cyklus opatření pro programy CX
|Uzavřené pracovní postupy pro negativní sentiment; Dashboardy pro různé kontaktní body; Tematické extrahování z otevřeného textu; Podpora zpětné vazby prostřednictvím videa
|Ceny na míru
Co byste měli hledat v nástrojích pro analýzu sentimentu?
S desítkami nástrojů pro analýzu sentimentu značky na trhu může být nalezení toho správného nástroje obtížné. Nejlepší nástroj pro vaši firmu bude záviset na objemu vašich dat, platformách, které používáte, a na tom, jak hluboká analýza je pro vás potřebná. Zde je několik priorit:
- Přesnost a kontextové porozumění: Hledejte nástroje, které rozpoznávají sarkasmus, ironii a nuance jazyka, nikoli pouze základní pozitivní nebo negativní klasifikace.
- Vícejazyčná podpora: Pokud obsluhujete globální publikum, vyberte si platformu, která analyzuje obsah ve více jazycích.
- Hladká integrace: Zajistěte kompatibilitu s vaším CRM, platformami sociálních médií a systémy zákaznické podpory.
- Hloubka analýzy: Určete, zda potřebujete jednoduchou analýzu polarity nebo sentiment založený na aspektech, který identifikuje pocity vůči konkrétním funkcím.
- Uživatelsky přívětivý dashboard: Upřednostněte intuitivní rozhraní, která zpřístupní informace celému vašemu týmu bez nutnosti technických znalostí.
- Soulad s předpisy o ochraně osobních údajů: Ověřte, zda nástroj splňuje předpisy jako GDPR, zejména při nakládání s údaji zákazníků nebo sociálními médii.
📮 ClickUp Insight: „Vždycky to dopadne na stejné lidi!“ je názor, který sdílí 65 % zaměstnanců, pokud jde o neviditelné úkoly.
(Například podpora nového zaměstnance během jeho prvního týdne v práci nebo víkendová směna za účelem dokončení důležitých úkolů. 👀)
Toto nerovnoměrné rozložení však může rychle vést k nárůstu nelibosti, vyhoření a špatné dynamice týmu.
Řešení? Svolejte svůj tým na rychlou brainstormingovou schůzku a zmapujte všechny tyto podpůrné úkoly pomocí ClickUp Tasks. Zaznamenejte je do seznamu s jasně určenými vlastníky (kteří mají kapacitu na podporu) a můžete začít!
Nejlepší nástroje pro analýzu sentimentu pro týmy zaměřené na zákazníky
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Toto je náš výběr nejlepších nástrojů pro analýzu sentimentu. 👇
1. ClickUp (nejlepší pro správu úkolů a pracovní postupy zpětné vazby)
ClickUp je komplexní aplikace pro práci, která kombinuje řízení projektů, správu znalostí a chat – to vše s podporou umělé inteligence, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji. Týmy, které spravují zákaznickou podporu, informace o uživatelích a zpětnou vazbu, mají tendenci se přiklánět k ClickUp, protože tento nástroj přináší analýzu sentimentu do pracovního toku.
Silným výchozím bodem pro tento druh pracovního postupu jsou formuláře ClickUp, takže začneme právě tam.
Shromažďujte strukturovanou zpětnou vazbu
Formuláře v ClickUp jsou strukturovaným způsobem, jak zachytit zpětnou vazbu, která se přímo promítá do úkolů ClickUp. Týmy se při sledování sentimentu spoléhají na toto nastavení, protože každé odeslání se promítá do akčního workflow.
Předpokládejme, že manažer zákaznické spokojenosti zašle potenciálním zákazníkům po ukázce formulář, aby zjistil vnímanou hodnotu a body, které vyvolávají váhání. Odpovědi se automaticky převedou na úkoly s označeným sentimentem. Tým zákaznické spokojenosti tyto úkoly každý týden kontroluje a vybírá negativní sentimenty, které je třeba okamžitě řešit.
Nyní, když je zpětná vazba součástí úkolů, je dalším logickým krokem interpretace sentimentu.
Porozumějte signálům sentimentu
ClickUp Brain obohacuje úkoly o automatickou detekci sentimentu.
Týmy mohou ve svém seznamu zpětné vazby nastavit pole AI pro sentiment. Pole AI pracuje s popisy úkolů, odpověďmi ve formulářích a komentáři a poté ukládá pro každý úkol označení, jako je pozitivní, neutrální nebo negativní.
ClickUp Brain navíc analyzuje zpětnou vazbu zákazníků v celém vašem pracovním prostoru a okamžitě odpovídá na otázky týkající se sentimentu. Můžete klást přímé dotazy a nástroj načte kontext z odpovědí ve formulářích, odpovědí v průzkumech, dokumentů nebo jakýchkoli propojených pracovních položek. ClickUp Brain poté vyhodnotí emocionální trendy, hodnocení a celkový tón zpětné vazby.
📌 Vyzkoušejte tento příkaz: Shrňte celkovou náladu v nedávných reakcích zákazníků v tomto seznamu. Zdůrazněte hlavní emoce, nejčastěji se opakující témata a jakékoli změny v tónu, které by týmy měly řešit v příštím cyklu hodnocení.
Proces přirozeně pokračuje měřením, takže týmy mohou ověřovat trendy.
Další informace o oblastech AI:
Sledujte trendy v sentimentu
Shrňte sentiment napříč cykly zpětné vazby pomocí dashboardů ClickUp. Vytvoříte dashboard, přidáte karty, které zobrazují metriky, jako jsou úkoly podle stavu, hodnoty vlastních polí nebo zaznamenané hodiny, a poté je filtrujete podle pole sentimentu, které jste definovali.
Pokud jste například v úkolech nastavili pole AI, které označuje sentiment jako pozitivní, neutrální nebo negativní, můžete v dashboardu vytvořit kartu, která spočítá, kolik úkolů spadá pod každé označení za poslední týden.
Možná jste si všimli, že v tomto měsíci vzrostl počet negativních hodnocení ve vašem seznamu „Zpětná vazba od zákazníků“. Tato informace vás vede k prozkoumání těchto úkolů a naplánování nápravných opatření.
Nejlepší funkce ClickUp
- Sledujte změny nálady na jednom místě: Pomocí karet AI v panelech ClickUp vizualizujte trendy sentimentu v rámci zpětné vazby, ticketů podpory a chatových protokolů, abyste včas odhalili poklesy emocí.
- Reagujte dříve, než se problémy vyhrotí: Nechte ClickUp Agents sledovat klíčová slova jako „frustrovaný“ nebo „zrušit“ v chatech a tiketech a poté automaticky vytvářet úkoly nebo upozornění.
- Automatizujte reakce na signály sentimentu: Nastavte ClickUp Automation tak, aby spouštěl eskalační pracovní postupy, když negativní sentiment překročí určitou hranici, aniž byste museli čekat na ruční kontroly.
- Zachyťte, jak se lidé skutečně cítí, živě: Přidejte ClickUp AI Notetaker k hovorům nebo podpůrným relacím, abyste zvýraznili změny tónu, označené problémy a následné položky, které odrážejí sentiment.
- Udržujte jednotnou interpretaci napříč týmy: Diskutujte o poznatcích z analýzy sentimentu v jednom vlákně a převádějte tyto zprávy na úkoly spojené se správným účtem pomocí ClickUp Chat.
- Využijte více AI engine: Provádějte kontroly sentimentu v různých LLM (ChatGPT, Claude, Gemini), porovnávejte interpretace a získejte nejspolehlivější emoční signál s ClickUp Brain MAX.
- Zaznamenávejte mluvené reakce bez potíží: Diktujte citáty zákazníků, reakce po ukázkách nebo interní výstupy pomocí funkce ClickUp Talk to Text v Brain MAX a pracujte čtyřikrát rychleji.
- Propojte všechny kontaktní body se zákazníky: Přeneste poznámky z CRM, záznamy z chatu, zpětnou vazbu z e-mailů a žádosti o podporu do jednoho pracovního prostoru a získejte kompletní analýzu sentimentu díky integraci ClickUp.
Omezení ClickUp
- Šíře funkcí může vyžadovat určité zaučení, ale bezplatné kurzy ClickUp University vám s tím pomohou.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 655 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (4 510+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Tato recenze na G2 říká vše:
Po vyzkoušení různých platforem během své kariéry projektového manažera mohu říci, že ClickUp se stal mým oblíbeným. Jedná se o velmi komplexní nástroj, který mi díky svým více prostorům, tabulkám a přizpůsobitelným zobrazením umožňuje organizovat všechny své projekty na jednom místě. […] Obzvláště se mi líbí funkce AI Notetaker: jako projektový manažer je pro mě tato funkce doslova zlatým dolem. Mohu se soustředit na schůzku, aniž bych se rozptyloval psaním poznámek, protože systém generuje jasné souhrny s klíčovými body, a to jak v krátkých, tak v dlouhých schůzkách, kde je obtížné sledovat celý průběh. Navíc mi jeho formuláře velmi usnadňují sběr požadavků a jako by toho nebylo dost, integrace s jinými nástroji (například systémy pro vystavování lístků) umožňují mnohem agilnější pracovní postupy a automatické generování úkolů v ClickUp.
Po vyzkoušení různých platforem během své kariéry projektového manažera mohu říci, že ClickUp se stal mým oblíbeným. Jedná se o velmi komplexní nástroj, který mi díky svým více prostorům, tabulkám a přizpůsobitelným zobrazením umožňuje organizovat všechny své projekty na jednom místě. […] Obzvláště se mi líbí funkce AI Notetaker: jako projektový manažer je pro mě tato funkce doslova zlatým dolem. Mohu se soustředit na schůzku, aniž bych se rozptyloval psaním poznámek, protože systém generuje jasné souhrny s klíčovými body, a to jak v krátkých, tak v dlouhých schůzkách, kde je obtížné sledovat celý průběh. Navíc mi jeho formuláře velmi usnadňují sběr požadavků a jako by toho nebylo dost, integrace s jinými nástroji (například systémy pro vystavování lístků) umožňují mnohem agilnější pracovní postupy a automatické generování úkolů v ClickUp.
🧠 Zajímavost: Více než 5 % anglických slov používaných dnes změnilo za posledních 150 let zcela svůj význam (např. slovo „awful“ kdysi znamenalo „plný úžasu“, dnes má negativní význam).
2. IBM Watson Discovery (nejlepší pro vícejazyčné podniky analyzující složité dokumenty)
Přístup IBM Watson Discovery se zaměřuje na porozumění emocionálním nuancím, nikoli pouze na povrchní klasifikaci. Platforma detekuje více tónů současně v rámci stejné textové pasáže a identifikuje sebevědomí, radost, strach a analytické myšlení v reálné komunikaci se zákazníky.
Systém efektivně zpracovává obrovské objemy dokumentů bez zahlcení, což je důležité, když denně zpracováváte tisíce interakcí. Globální týmy těží z nativní podpory více než 10 jazyků, což znamená, že nemusíte přebudovávat dotazy ani integrovat samostatné nástroje pro různé trhy.
Platforma se snadno integruje do širšího cloudového ekosystému IBM, pokud již tuto infrastrukturu používáte.
Nejlepší funkce IBM Watson Discovery
- Zpracujte najednou více než 10 000 dokumentů v rámci jedné úlohy a analyzujte zpětnou vazbu zákazníků za celé čtvrtletí.
- Přepínejte mezi jazykovými páry během zpracování, aby se vícejazyčná zpětná vazba zpracovávala v jednom pracovním postupu bez rozdělování datových sad.
- Přidejte detekci tónu ke svým stávajícím skóre sentimentu, abyste současně izolovali hněv, sebevědomí a analytické myšlení.
- Exportujte strukturovaná data o tónu pro následnou analýzu ve vašem datovém skladu nebo platformě CRM.
Omezení IBM Watson Discovery
- Vyžaduje to nastavení cloudové infrastruktury prostřednictvím ekosystému IBM, což může způsobit potíže, pokud již máte závazky jinde.
- Bezplatná verze je omezena na 30 000 položek za měsíc, což většinu organizací nutí rychle přejít na placené tarify.
- Vytvoření vlastního modelu vyžaduje značné odborné znalosti a časovou investici předem.
Ceny IBM Watson Discovery
- Bezplatná zkušební verze
- Plus: Cena začíná na 500 USD.
- Enterprise: Cena začíná na 5 000 USD
- Premium: Ceny na míru
- IBM Cloud Pak for Data cartridge: Ceny na míru
Hodnocení a recenze IBM Watson Discovery
- G2: 4,5/5 (95+ recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o IBM Watson Discovery?
Z recenze G2:
Snadné použití a propojení s dokumenty, výkonné funkce zpracování přirozeného jazyka (NLP). Watson Discovery využívá NLP k získávání poznatků z nestrukturovaných dat, jako jsou textové dokumenty, e-maily a příspěvky na sociálních médiích. To lze využít k identifikaci trendů, vzorců a vztahů v datech, které by bylo obtížné nebo nemožné najít pomocí tradičních metod.
Snadné použití a propojení s dokumenty, výkonné funkce zpracování přirozeného jazyka (NLP). Watson Discovery využívá NLP k získávání poznatků z nestrukturovaných dat, jako jsou textové dokumenty, e-maily a příspěvky na sociálních médiích. To lze využít k identifikaci trendů, vzorců a vztahů v datech, které by bylo obtížné nebo nemožné najít pomocí tradičních metod.
📖 Přečtěte si také: Jak měřit a sledovat svůj podíl na trhu
3. Google Cloud Natural Language API (nejvhodnější pro týmy, které chtějí jednoduché ceny API bez smluv)
API Natural Language od Google odstraňuje složitost tím, že poskytuje přesně to, co požadujete, bez dalších vrstev. Pošlete mu text a dostanete zpět jak skóre sentimentu (kde se nachází na spektru pozitivní-negativní), tak i jeho velikost (jak intenzivně je tento pocit zaznamenán).
Platforma vám umožňuje vyhledávat soubory uložené v Cloud Storage bez nutnosti jejich opětovného nahrávání, nebo můžete odesílat nezpracovaný text prostřednictvím REST API, v závislosti na vašem pracovním postupu. Detekce jazyka probíhá automaticky, takže nemusíte příchozí text předem kategorizovat.
Analýza sentimentu entit vám umožní pochopit, jak zákazníci vnímají konkrétní věci, jako jsou konkurence, vlastnosti produktů a osoby zmíněné v recenzích.
Nejlepší funkce rozhraní Google Cloud Natural Language API
- Vyžádejte si současně velikost a polaritu sentimentu, abyste mohli rozlišit mezi vlažným pozitivním a nadšeným souhlasem ze stejného volání API.
- Analyzujte soubory uložené v Google Cloud Storage bez nutnosti jejich samostatného stahování nebo nahrávání, čímž ušetříte šířku pásma u velkých sbírek dokumentů.
- Proveďte detekci jazyka, abyste mohli automaticky zpracovávat vícejazyčnou zpětnou vazbu bez předchozího třídění datového souboru.
- Zaměřte analýzu sentimentu na konkrétní subjekty, abyste pochopili pocity zákazníků ohledně jednotlivých konkurentů, funkcí nebo osob podle jména.
Omezení rozhraní Google Cloud Natural Language API
- Analýza sentimentu entit funguje pouze v angličtině, což omezuje vícejazyčné týmy, které potřebují podrobné informace na úrovni aspektů.
- Přesnost se liší v závislosti na složitosti nebo specifickosti textu – lékařská terminologie nebo právní jazyk ji mohou zkomplikovat.
- Omezení na jednu žádost na dokument znamená, že v rámci jednoho volání nelze analyzovat různé části samostatně.
- Žádná vestavěná vizualizace ani dashboard, takže si vytváříte vlastní vrstvu reportingu od nuly.
Ceny API Google Cloud Natural Language
- Bezplatná zkušební verze
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Google Cloud Natural Language API
- G2: 4,3/5 (95+ recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Google Cloud Natural Language API?
Recenze G2 uvádí:
Nedávno jsem pracoval na projektu s názvem „Analýza sentimentu“ v integraci s Google Cloud Natural Language API. Když jsem jej použil k analýze textových dat pro svůj projekt „Analýza sentimentu“, odvedl vynikající práci a správně identifikoval, zda byl sentiment pozitivní, negativní nebo neutrální. Nejvíce se mi líbila samotná dokumentace, díky které jsem se mohl rychle zorientovat a začít pracovat. Navíc funkce vícejazyčné podpory byla příjemným bonusem, který se může hodit pro budoucí potřeby analýzy textu.
Nedávno jsem pracoval na projektu s názvem „Analýza sentimentu“ v integraci s Google Cloud Natural Language API. Když jsem jej použil k analýze textových dat pro svůj projekt „Analýza sentimentu“, odvedl vynikající práci a správně identifikoval, zda byl sentiment pozitivní, negativní nebo neutrální. Nejvíce se mi líbila samotná dokumentace, díky které jsem se mohl rychle zorientovat a začít pracovat. Navíc funkce vícejazyčné podpory byla příjemným bonusem, který se může hodit pro budoucí potřeby analýzy textu.
🔍 Věděli jste, že... Navzdory všem technologickým vymoženostem mají nástroje pro analýzu sentimentu stále potíže s sarkasmem, idiomy a kontextem. Například fráze „Skvělé, další chyba!“ by mohla být mylně vyložena jako pozitivní jen kvůli slovu „skvělé“.
4. Amazon Comprehend (nejlepší pro podniky využívající AWS, které potřebují rozbor sentimentu na úrovni aspektů)
Pokud vaše infrastruktura již běží na AWS, Amazon Comprehend je logickým dalším krokem.
Skutečným rozdílem této platformy je analýza sentimentu založená na aspektech. Namísto toho, abyste pouze věděli, zda jsou zákazníci celkově pozitivně nebo negativně naladěni, můžete přesně určit, které prvky produktu vedou k spokojenosti nebo stížnostem.
Recenze může chválit výdrž baterie a design, ale zároveň kritizovat zákaznický servis, a Comprehend to rozdělí na samostatné signály sentimentu.
Podporuje 12 jazyků, zvládá detekci osobních údajů a nabízí extrakci klíčových frází jako vestavěné funkce, takže získáte více analytických úhlů pohledu, aniž byste museli používat několik různých nástrojů. Vlastní trénování modelů umožňuje klasifikaci nebo rozpoznávání entit přizpůsobené slovníku a zvláštnostem vašeho odvětví.
Nejlepší funkce Amazon Comprehend
- Rozčleňte sentiment recenzí podle jednotlivých aspektů, aby jeden komentář zákazníka poskytoval více signálů sentimentu ohledně vlastností produktu, designu a podpory nezávisle na sobě.
- Vytvořte vlastní modely entit na základě taxonomie vašich produktů, aby platforma automaticky označovala zmínky o konkrétních SKU, funkcích nebo názvech konkurentů.
- Před uložením do svých systémů odstraňte z textu osobní identifikační údaje, abyste zajistili soulad s předpisy a ochranu soukromí.
- Využijte 50 000 bezplatných jednotek měsíčně po dobu prvního roku k testování v produkčním měřítku před optimalizací své nákladové struktury.
Omezení služby Amazon Comprehend
- Vlastní modely a rozpoznávání entit vyžadují sběr trénovacích dat a ladění modelů; nejde o situaci, kdy stačí nastavit a pak na to zapomenout.
- Hromadné zpracování je primární model; streamování v reálném čase vyžaduje architektonické úpravy na vaší straně.
- Náklady rychle stoupají nad limity bezplatné úrovně, zejména u týmů, které měsíčně analyzují miliony textů.
Ceny Amazon Comprehend
- Bezplatná zkušební verze
- Ceny na míru (na základě jednotek)
Hodnocení a recenze Amazon Comprehend
- G2: 4,2/5 (70+ recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Amazon Comprehend?
Recenzent G2 píše:
Snadno použitelná API, která poskytuje důležité informace o sentimentu věty. Skóre spolehlivosti pomáhá pochopit přesnost sentimentu, který vám Comprehend poskytuje.
Snadno použitelná API, která poskytuje důležité informace o sentimentu věty. Skóre spolehlivosti pomáhá pochopit přesnost sentimentu, který vám Comprehend poskytuje.
📖 Přečtěte si také: Jak automatizovat analýzu průzkumů pomocí ChatGPT pro rychlejší získání poznatků
5. Talkwalker (nejlepší pro zachycení zmínek o značce ve videích, obrázcích a zvukových nahrávkách)
Většina nástrojů pro sledování sociálních sítí se zaměřuje pouze na analýzu textu. Talkwalker vychází z předpokladu, že internet je multimodální; lidé diskutují o značkách prostřednictvím videí, obrázků, zvukových záznamů a textů na více než 30 sociálních sítích a 150 milionech webových stránek současně.
Indexuje videoobsah a dokáže analyzovat, co lidé říkají, aniž by bylo nutné nejprve provádět ruční přepis. Totéž platí pro obrázky s popisky nebo zvukové úryvky.
Engine Blue Silk AI dosahuje 90% přesnosti při detekci sentimentu a rozumí sarkasmu. Navíc vás upozornění v reálném čase okamžitě informují, když sentiment náhle klesne nebo stoupne, což vám dá několik minut na reakci, místo abyste problémy objevili až poté, co se již rozšířily po sociálních médiích.
Nejlepší funkce Talkwalker
- Sledujte videa, obrázky a zvukový obsah z hlediska zmínek o značce bez nutnosti ručního přepisování a zachycujte multimodální sentiment napříč sociálními platformami.
- Identifikujte vizuální zmínky o vaší značce pomocí rozpoznávání obrázků založeného na umělé inteligenci a sledujte více než 30 000 log značek.
- Využijte historická data za posledních pět let k porovnání meziročních trendů vnímání a identifikaci cyklických vzorců v sentimentu zákazníků.
- Nakonfigurujte prahové hodnoty, které spustí výstrahy pouze v případě, že sentiment poklesne o určité procento v konkrétních regionech nebo kanálech.
Omezení Talkwalker
- Nastavení přesných dotazů pro poslech vyžaduje odborné znalosti; musíte znát booleovské vyhledávací operátory a vědět, jak strukturovat dotazy, které zachycují konverzace, které vás zajímají.
- Přesnost analýzy sentimentu se výrazně liší podle odvětví a specifik tématu, což někdy vyžaduje ruční upřesnění u specializovaných diskusí.
Ceny Talkwalker
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Talkwalker
- G2: 4,3/5 (více než 135 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 20 recenzí)
Co říkají o Talkwalker skuteční uživatelé?
Recenze Capterra říká:
Tento nástroj mi šetří čas, protože už nemusím ručně prohledávat web, abych našel zmínky o mé společnosti. TalkWalker to dělá za mě. […] Líbí se mi, že jakmile nastavím klíčová slova, která chci sledovat, dostávám každý den e-mail s přehledem zmínek o těchto klíčových slovech na sociálních médiích a na webu.
Tento nástroj mi šetří čas, protože už nemusím ručně prohledávat web, abych našel zmínky o mé společnosti. TalkWalker to dělá za mě. […] Líbí se mi, že jakmile nastavím klíčová slova, která chci sledovat, dostávám každý den e-mail s přehledem zmínek o těchto klíčových slovech na sociálních médiích a na webu.
🧠 Zajímavost: Nástroje pro historiky nyní využívají analýzu sentimentu ke studiu starších textů. Vizualizace Sentiment podle časového rámce pomáhá výzkumníkům sledovat, jak se veřejná nálada mění v průběhu desetiletí, a to prostřednictvím analýzy novin, projevů a dopisů.
6. Lexalytics (nejlepší pro analýzu sentimentu v odborné terminologii)
Na rozdíl od nástrojů, které nabízejí komplexní sadu nástrojů pro správu sociálních sítí, se Lexalytics zaměřuje výhradně na přesnost a hloubku analýzy nestrukturovaných dat a odhaluje hluboké poznatky z textu, včetně dat ze sociálních médií.
Textová analýza Lexalytics zahrnuje knihovny sentimentu, které rozumějí specializovanému jazyku. Lékařská terminologie se zpracovává jinak než finanční žargon nebo regionální dialekty, protože pro přesnou klasifikaci má obrovský význam kontext.
Můžete doladit, jak fungují skóre sentimentu pro vaše konkrétní podnikání. Například „agresivní“ má ve sportovním marketingu zcela jiný význam než v bankovnictví nebo zákaznickém servisu.
Nástroj pro analýzu sentimentu navíc nabízí flexibilitu nasazení – cloudové, lokální nebo hybridní nastavení v závislosti na vašich požadavcích na zabezpečení dat a umístění.
Nejlepší funkce Lexalytics
- Analyzujte texty v 29 jazycích pomocí nativního zpracování, aby překlad nezbavil zákaznickou zpětnou vazbu nuancí.
- Zvyšte přesnost analýzy pomocí předem připravených konfiguračních balíčků pro konkrétní odvětví (např. hotely, farmaceutický průmysl).
- Převádějte hashtagy, slang a gramatické chyby na strukturovaná data a užitečné informace.
- Vytvořte si vlastní vzorce entit specifické pro vaši firmu, aby se zmínky o konkrétních produktových řadách, konkurentech nebo oborových termínech automaticky zobrazovaly ve výsledcích.
- Integrujte je prostřednictvím API (např. Semantria API) nebo použijte full-stack NLP engine k připojení této technologie do vašich stávajících systémů a rychle reagujte na získané poznatky.
Omezení Lexalytics
- Náklady na implementaci a přizpůsobení jsou vyšší než u konkurence, která nabízí hotová řešení, což vyžaduje předem vyčlenit rozpočet.
- Nasazení na místě znamená, že vaše IT tým se stará o infrastrukturu, aktualizace a řešení problémů; potřebují zdroje pro průběžnou podporu.
- Technická dokumentace předpokládá základní znalosti NLP, což způsobuje potíže týmům bez zkušeností s datovou vědou.
Ceny Lexalytics
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Lexalytics
- G2: 4,3/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Lexalytics?
Na G2 jeden uživatel napsal:
Mohu jej nasadit, jak chci, například na místě, v cloudu nebo dokonce v hybridním režimu. Také strojové učení zpracovávající data mi velmi usnadňuje každodenní úkoly!
Mohu jej nasadit, jak chci, například na místě, v cloudu nebo dokonce v hybridním režimu. Také strojové učení zpracovávající data mi velmi usnadňuje každodenní úkoly!
🔍 Věděli jste? Jedna studie zjistila, že v amerických prezidentských volbách v letech 2024–2025 poskytovaly výrazy obličeje v příspěvcích na Instagramu další informace nad rámec toho, co sděloval samotný text, což znamená, že budoucí analýza sentimentu bude možná muset emoce nejen číst, ale také vidět.
📖 Přečtěte si také: Bezplatné šablony formulářů pro zpětnou vazbu k získávání informací
7. Brandwatch (nejlepší pro detekci konkrétních emocí spolu s hodnocením sentimentu)
Brandwatch využívá pokročilou umělou inteligenci, včetně vlastní technologie BrightView, pro vynikající segmentaci dat a automatické zjišťování poznatků. Díky tomu může platforma jít nad rámec základních označení pozitivní-negativní-neutrální a pojmenovat konkrétní emoce: hněv, znechucení, strach, radost, smutek, překvapení.
Platforma zpracovává 22 jazyků a zachycuje význam emodži a kulturní kontext, které většina nástrojů zcela opomíjí.
Navíc díky monitorování sociálních sítí, blogů, zpráv a fór v reálném čase budete mít náskok před problémy s reputací značky a budete moci zachytit vznikající změny sentimentu, než se z nich stanou větší problémy.
Nejlepší funkce Brandwatch
- Přepište algoritmické klasifikace vlastními pravidly, když systém nesprávně interpretuje terminologii nebo slang vašeho odvětví.
- Segmentujte sentiment podle vlastností produktu nebo atributů značky, abyste zjistili, které prvky ovlivňují spokojenost nezávisle na celkovém vnímání značky.
- Porovnávejte výkonnost obsahu (svého i konkurence) a pomocí shrnutí vytvořených umělou inteligencí zjistěte, která témata podporují zapojení nebo konverzaci.
- Vytvářejte interaktivní dashboardy a exporty, abyste mohli sdílet poznatky se zainteresovanými stranami, prezentovat je vizuálně a slučovat data s jinými nástroji, které již používáte.
Omezení Brandwatch
- Nastavení dotazu vyžaduje pečlivou konstrukci, aby se zabránilo zachycení nesouvisejících konverzací a znečištění dat šumem.
- Přesnost analýzy sentimentu se pohybuje v rozmezí 60–75 % u nepodporovaného nebo silně sarkastického jazyka, což vyžaduje ruční kontrolu okrajových případů.
Ceny Brandwatch
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Brandwatch
- G2: 4,4/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (235+ recenzí)
Co říkají o Brandwatch skuteční uživatelé?
Jeden uživatel Redditu píše:
Ano, brandwatch se mi moc líbí! Je snadno použitelný a reporty jsou skvělé. Grafy a tabulky mohu snadno exportovat a přizpůsobovat. Používám ho pouze pro sledování sociálních sítí, ale nabízí spoustu dalších funkcí pro marketéry sociálních médií.
Ano, brandwatch se mi moc líbí! Je snadno použitelný a reporty jsou skvělé. Grafy a tabulky mohu snadno exportovat a přizpůsobovat. Používám ho pouze pro sledování sociálních sítí, ale nabízí spoustu dalších funkcí pro marketéry sociálních médií.
💡 Tip pro profesionály: Twitter je přísnější než e-mail. Tweet, který zní normálně, může ve skutečnosti vyjadřovat rozhořčení. Hodnocení na Twitteru považujte za negativnější než na jiných kanálech.
8. Brand24 (nejlepší pro sdílení upozornění v reálném čase, která zachycují náhlé změny sentimentu)
Brand24 prohledává 25 milionů online zdrojů v reálném čase a pomocí umělé inteligence signalizuje náhlé změny sentimentu nebo neočekávané nárůsty počtu zmínek.
Impact Score, metrika určená k měření vlivu konkrétní zmínky, pomáhá uživatelům stanovit priority, které konverzace vyžadují okamžitou pozornost nebo reakci.
Získáte přehled o tom, kdo vede konverzace, jaký je jejich dosah a vliv a kde přesně se zmínky objevily napříč kanály. Tato přehlednost je důležitá, protože virální momenty nečekají; objevit problémy v denním přehledu namísto v daném okamžiku znamená promarnit příležitost efektivně reagovat.
Nástroj pro analýzu sentimentu také konsoliduje metriky dosahu, aby ukázal skutečný rozsah konverzací na sociálních sítích, v novinách, fórech a dalších kanálech.
Nejlepší funkce Brand24
- Nastavte si prahové hodnoty upozornění, abyste byli informováni pouze v případě, že sentiment klesne pod vaši specifickou toleranci nebo se objem zmínek významně odchýlí od základní hodnoty.
- Identifikujte vlivné osoby, které aktivně řídí konverzace, abyste upřednostnili interakci s účty s velkým dosahem před náhodnými zmínkami.
- Zobrazte kombinovaný dosah a potenciál zobrazení ze všech zmínek o značce napříč platformami současně v jedné metrice.
- Filtrujte celý svůj datový soubor podle platformy, umístění, sentimentu a klíčových slov, abyste se mohli ponořit do konverzací, které mají skutečný dopad na vaše podnikání.
Omezení Brand24
- Někteří uživatelé hlásí, že jim chybí zmínky z specializovaných fór nebo komunit zaměřených na konkrétní odvětví, a to i přes široké celkové pokrytí.
- Ceny odrážejí rozsah monitorování, což je činí nedostupnými pro organizace s nižším rozpočtem.
Ceny Brand24
- Bezplatná zkušební verze
- Jednotlivec: 199 $/měsíc
- Tým: 299 $/měsíc
- Pro: 399 $/měsíc
- Podnikání: 599 $/měsíc
- Enterprise: Od 999 $/měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Brand24
- G2: 4,6/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (245+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Brand24?
Podle recenze G2:
Zejména mě zaujaly funkce Brand24 pro sledování sociálních sítí v reálném čase a schopnost sledovat zmínky na více platformách. Funkce analýzy sentimentu byla také neuvěřitelně užitečná, protože mi pomohla pochopit tón a kontext online konverzací o mé značce. Navíc uživatelsky přívětivé rozhraní usnadňovalo orientaci a přijímání rozhodnutí na základě dat.
Zejména mě zaujaly funkce Brand24 pro sledování sociálních sítí v reálném čase a schopnost sledovat zmínky na více platformách. Funkce analýzy sentimentu byla také neuvěřitelně užitečná, protože mi pomohla pochopit tón a kontext online konverzací o mé značce. Navíc uživatelsky přívětivé rozhraní usnadňovalo orientaci a přijímání rozhodnutí na základě dat.
💡 Tip pro profesionály: Porovnejte, jak komunikují různé segmenty: bezplatní vs. platící uživatelé, noví vs. věrní zákazníci, skupiny s vysokou vs. nízkou hodnotou LTV. Rozdíly mezi segmenty vám ukážou, kde se očekávání liší.
9. Sprout Social (nejlepší pro správu reakcí na sociálních médiích spolu s analýzou sentimentu)
Sprout Social přináší analýzu sentimentu do vašeho panelu pro správu sociálních médií, takže již nemusíte neustále přecházet mezi různými nástroji.
Hluboká neuronová síť automaticky kategorizuje příchozí zprávy jako pozitivní, negativní, neutrální nebo nezařazené. Vytvořte dotazy pro sledování konkrétních kampaní nebo určitých fází zákaznické cesty a poté je filtrujte podle sentimentu, aby se nejprve zobrazily konverzace s vysokou prioritou.
Namísto toho, abyste museli kontrolovat několik různých dashboardů, máte vše k dispozici na jednom místě: naplánované příspěvky, aktivity související se zapojením a dotazy založené na sentimentu, vše pohromadě.
Nejlepší funkce Sprout Social
- Třídit příchozí zprávy podle polarity sentimentu, aby bylo možné upřednostnit urgentní konverzace před chronologickým vyřizováním rutinních dotazů.
- Najděte a prověřte tvůrce a influencery, kteří jsou pro vaši značku bezpeční, podle témat pomocí marketingových nástrojů využívajících umělou inteligenci.
- Zpracovávejte chaotický jazyk zákazníků, včetně slangu, emodži, překlepů a internetových zkratek, abyste zachytili skutečné sentimenty, které formální texty opomíjejí.
- Ručně opravujte klasifikaci jednotlivých zpráv, abyste platformu naučili terminologii vašeho odvětví a dosáhli tak neustálého zlepšování přesnosti.
Omezení Sprout Social
- Funkce analýzy sentimentu vyžadují plán Advanced, což omezuje dostupnost pro týmy s omezeným rozpočtem na nižších úrovních.
- Sarkasmus a odvětvově specifický jazyk stále způsobují potíže systému, pokud nejsou ručně upřesňovány a průběžně opravovány.
- Platforma je optimalizována nejprve pro správu sociálních sítí a až poté pro analýzu sentimentu, což znamená, že funkce pro poslech sdílejí prostor s nástroji pro plánování a publikování.
- Připojení externích nástrojů vyžaduje další nastavení nad rámec samotné platformy.
Ceny Sprout Social
- Bezplatná zkušební verze
- Marketing na sociálních médiích Standard: 199 $/měsíc na uživatele
- Marketing na sociálních médiích Profesionální: 299 $/měsíc na uživatele
- Marketing na sociálních médiích Pokročilý: 399 $/měsíc na uživatele
- Marketing na sociálních médiích Podnik: Ceny na míru
- Influencer marketing: individuální ceny
Hodnocení a recenze Sprout Social
- G2: 4,4/5 (více než 5 700 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 600 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Sprout Social?
Na Capterra jeden uživatel napsal:
Využívání sociálních médií k rozšiřování našich zkušeností a dovedností je velmi cenné. Prostřednictvím Sprout Social jsem ze sociálních médií získal ty nejlepší nápady pro svou kariéru. Pokud jde o zapojení zákazníků, Sprout Social je nejlepší platformou pro diskusi o těchto záležitostech. Obecně je snadno použitelný. Je velmi cenově dostupný a nabízí měsíční bezplatnou zkušební verzi pro všechny.
Využívání sociálních médií k rozšiřování našich zkušeností a dovedností je velmi cenné. Prostřednictvím Sprout Social jsem ze sociálních médií získal ty nejlepší nápady pro svou kariéru. Pokud jde o zapojení zákazníků, Sprout Social je nejlepší platformou pro diskusi o těchto záležitostech. Obecně je snadno použitelný. Je velmi cenově dostupný a nabízí měsíční bezplatnou zkušební verzi pro všechny.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy k Sprout Social (recenze a ceny)
10. Hootsuite (nejlepší pro jednotné sledování sentimentu na sociálních médiích)
Hootsuite integruje analýzu sentimentu přímo do svého panelu pro sledování. Každý plán Hootsuite zahrnuje sledování zmínek, identifikaci trendových témat a klasifikaci sentimentu, aniž byste museli upgradovat, abyste odemkli funkce sledování.
Sledujete, co lidé skutečně říkají o vaší značce na otevřeném internetu v reálném čase, a poté tyto konverzace filtrujete podle sentimentu, abyste pochopili změny vnímání, jak k nim dochází.
Nástroj pro průzkum trhu vám umožňuje prohledávat miliony konverzací současně, abyste zachytili zmínky o značce, které byste jinak přehlédli. Sledování sentimentu konkurence je umístěno přímo vedle vašich vlastních metrik, takže můžete porovnávat vnímání ve vztahu k ostatním hráčům na trhu.
Poslechová vrstva se hladce integruje s vašimi nástroji pro publikování, plánování a zapojení, což znamená, že nemusíte přepínat mezi různými platformami.
Nejlepší funkce Hootsuite
- Filtrujte všechny sledované zmínky podle polarity sentimentu současně, abyste se mohli nejprve soustředit na reakci na negativní konverzace.
- Identifikujte trendová témata podle kategorie a umístění přímo v rozhraní pro poslech, abyste mohli vytvářet obsah týkající se témat s pozitivním sentimentem.
- Kombinujte populární hashtagy a témata s příslušnými metrikami sentimentu, abyste mohli navrhovat kampaně s vědomím emocionálního kontextu.
- Spolupracujte efektivně tím, že přiřazujete odpovědi a úkoly různým členům týmu v rámci platformy.
Omezení Hootsuite
- Funkce poslechu jsou široké, ale ne hluboké; získáte spíše základní sledování sentimentu než detekci emocí nebo analýzu založenou na aspektech.
- Přechod ze samostatných nástrojů pro sledování vyžaduje nastavení dat a změny pracovních postupů, které zabírají čas.
Ceny Hootsuite
- Bezplatná zkušební verze
- Standard: 149 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 399 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Hootsuite
- G2: 4,3/5 (6 610+ recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 3 780 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Hootsuite?
Recenze G2 uvádí:
Líbí se mi, že rozhraní Hootsuite je snadno použitelné a velmi intuitivní, což zjednodušuje správu obsahu a učení nových členů týmu. Platforma je neustále aktualizována a přizpůsobuje se novým sociálním sítím a funkcím, což je pro mou práci koordinátora sociálních médií zásadní. Oceňuji také to, že Hootsuite mi umožňuje kompletní a centralizovanou analýzu metrik všech sociálních sítí organizace, což usnadňuje přístup a konzultace, kdykoli to potřebuji.
Líbí se mi, že rozhraní Hootsuite je snadno použitelné a velmi intuitivní, což zjednodušuje správu obsahu a učení nových členů týmu. Platforma je neustále aktualizována a přizpůsobuje se novým sociálním sítím a funkcím, což je pro mou práci koordinátora sociálních médií zásadní. Oceňuji také to, že Hootsuite mi umožňuje kompletní a centralizovanou analýzu metrik všech sociálních sítí organizace, což usnadňuje přístup a konzultace, kdykoli to potřebuji.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy k Hootsuite, které stojí za vyzkoušení
11. Qualtrics XM Discover (nejlepší pro analýzu emocí napříč všemi kanály interakce se zákazníky)
Qualtrics začleňuje konverzační analytiku do své rozsáhlejší platformy pro zpětnou vazbu. Kombinovaný systém analyzuje emoce, záměry a úsilí zákazníků na základě interakcí probíhajících na sociálních sítích, v rámci telefonické podpory, v přepisech chatů a v průzkumech zpětné vazby k produktům, a to vše současně.
Obsahuje více než 150 předem připravených modelů pro konkrétní odvětví, což znamená, že sentiment ve zdravotnictví je interpretován zcela odlišně než v pohostinství nebo finančních službách na základě kontextu daného odvětví.
Navíc lze automatizované pracovní postupy spouštět na základě prahových hodnot sentimentu, takže negativní interakce se automaticky eskaluje k nadřízeným nebo se přesměruje na specializované týmy pro řešení problémů bez manuálního zásahu.
Qualtrics XM Objevte nejlepší funkce
- Načtěte přímo záznamy hovorů podpory a přepisy chatů, aby platforma mohla extrahovat sentiment bez nutnosti předchozího ručního přepisu.
- Porozumějte úsilí a záměrům zákazníků spolu s jejich sentimentem, abyste mohli diagnostikovat, proč interakce selhaly nebo uspěly, a to nejen na základě pozitivních nebo negativních hodnocení.
- Automaticky směrujte interakce na základě prahových hodnot sentimentu, aby se negativní konverzace eskalovaly k nadřízeným bez lidského zásahu.
Omezení Qualtrics XM Discover
- Složitost platformy a šíře funkcí vytvářejí pro týmy strmou křivku učení.
- Přizpůsobení často vyžaduje zásah profesionálních služeb spíše než samoobslužnou konfiguraci.
Ceny Qualtrics XM Discover
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Qualtrics XM Discover
- G2: 4,3/5 (735+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 250 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Qualtrics XM Discover?
Recenzent Capterra dodává:
Qualtrics XM nám poskytuje vynikající služby. Můžeme vytvořit jakýkoli průzkum, líbila se mi snadnost integrace do reklam na sociálních médiích nebo propagačních zpráv ve všech komunikačních kanálech. Líbilo se mi, jak Qualtrics XM zřetelně a přehledně uspořádává otázky ve formuláři a umožňuje respondentům snadno se v něm orientovat a zaznamenávat odpovědi. Líbila se mi jeho schopnost prověřovat respondenty a zajistit, že jsou skuteční a patří do cílové skupiny.
Qualtrics XM nám poskytuje vynikající služby. Můžeme vytvořit jakýkoli průzkum, líbila se mi snadnost integrace do reklam na sociálních médiích nebo propagačních zpráv ve všech komunikačních kanálech. Líbilo se mi, jak Qualtrics XM zřetelně a přehledně uspořádává otázky ve formuláři a umožňuje respondentům snadno se v něm orientovat a zaznamenávat odpovědi. Líbila se mi jeho schopnost prověřovat respondenty a zajistit, že jsou skuteční a patří do cílové skupiny.
🔍 Věděli jste? Ve studii open-source softwarových projektů použili výzkumníci analýzu sentimentu komentářů vývojářů k předpovědi, zda bude chyba opravena (a jak rychle). Ukázalo se, že čím negativnější sentiment v diskusi, tím větší byla pravděpodobnost, že chyba bude rychle vyřešena.
12. Chattermill (nejlepší pro přeměnu zpětné vazby na přesné, využitelné vzorce)
Chattermill kombinuje zpětnou vazbu z průzkumů, recenzí, žádostí o podporu a zmínek na sociálních sítích do jednoho analytického nástroje.
Jeho Lyra AI automaticky rozděluje zpětnou vazbu do konkrétních témat, takže přesně vidíte, které vlastnosti produktu nebo prvky služby vedou k spokojenosti a které ke stížnostem. Namísto získání skóre sentimentu a ponechání na vás, abyste přišli na to, co to znamená, platforma klade důraz na pochopení důvodu, který za sentimentem stojí.
Kromě toho vás upozornění v reálném čase informují o nových problémech nebo změnách v trendech sentimentu. Díky tomu budete mít náskok před vznikajícími problémy, místo abyste je objevovali až v retrospektivních zprávách.
Nejlepší funkce Chattermill
- Propojte všechny své účty na sociálních médiích a analyzujte komentáře, zmínky a hashtagy na jednom místě.
- Zadejte dotazy týkající se zpětné vazby v běžné angličtině, místo abyste ručně vytvářeli zprávy, a zeptejte se například „proč jsou zákazníci nespokojeni s onboardingu“ a získejte odpovědi.
- Nakonfigurujte upozornění, která se zobrazí, když se objeví nová témata problémů nebo se změní trendy sentimentu, abyste mohli reagovat na problémy dříve, než se zhorší.
- Identifikujte smíšené sentimenty v rámci jedné zpětné vazby, abyste lépe porozuměli komplexním názorům zákazníků.
Omezení Chattermill
- Nastavení integrace dat vyžaduje pečlivou pozornost, aby bylo možné přesně konsolidovat zpětnou vazbu z více zdrojových systémů.
- Platforma klade důraz na kvalitativní poznatky o zákaznické zkušenosti (CX) spíše než na sledování a monitorování velkého množství zmínek na sociálních médiích.
Ceny Chattermill
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Chattermill
- G2: 4,5/5 (více než 210 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 25 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Chattermill?
Podle recenze G2:
Chattermill výrazně usnadňuje správu zákazníků a jejich recenzí. Pomáhá poskytovat zákazníkům lepší a výjimečné služby. Pro interní zainteresované strany nabízí skvělé funkce, jako je analýza sentimentu, která pomáhá provádět lepší změny produktů a obchodní rozhodnutí. Je snadno implementovatelný do nového týmu a snadno se integruje s jinými existujícími nástroji. Všechny recenze našich zákazníků jsou denně spravovány prostřednictvím Chattermill.
Chattermill výrazně usnadňuje správu zákazníků a jejich recenzí. Pomáhá poskytovat zákazníkům lepší a výjimečné služby. Pro interní zainteresované strany nabízí skvělé funkce, jako je analýza sentimentu, která pomáhá provádět lepší změny produktů a obchodní rozhodnutí. Je snadno implementovatelný do nového týmu a snadno se integruje s jinými existujícími nástroji. Všechny recenze našich zákazníků jsou denně spravovány prostřednictvím Chattermill.
📖 Přečtěte si také: Otázky pro průzkum spokojenosti zákazníků: příklady a tipy
13. Meltwater (nejlepší pro PR týmy, které sledují změny v médiích a veřejném vnímání)
Meltwater zpracovává denně více než 1 miliardu dokumentů pomocí transformátorových modelů sentimentu, stejné architektury neuronové sítě, která pohání moderní průlomy v oblasti umělé inteligence. Sleduje sentiment v online zprávách, sociálních médiích, blozích, podcastech a dokonce i v přepisech vysílání, takže týmy PR získávají přehled o vnímání napříč získanými mediálními kanály.
Analýza na úrovni vět zachycuje jemné nuance a rozpory, které přístupy na úrovni dokumentů zcela opomíjejí. Jeden novinový článek může kritizovat jeden aspekt vaší společnosti a zároveň chválit jiný, a analýza na úrovni vět odhalí oba signály, místo aby je zprůměrovala do jediného skóre sentimentu.
Jeho síla spočívá v komplexním mediálním pokrytí, které uživatelům umožňuje pochopit, jak kampaně v získaných, vlastních a sociálních médiích ovlivňují celkovou reputaci a výkonnost značky.
Nejlepší funkce Meltwater
- Porovnejte své sentimenty a podíl na trhu s konkurencí na základě historických trendů a vizualizujte relativní trajektorii v čase.
- Získejte neomezený přístup k vyhledávacím dotazům a komplexnímu 15měsíčnímu archivu pro rozsáhlý výzkum trendů a konkurence.
- Exportujte všechna data o sentimentu přes API do Tableau, Power BI nebo Looker Studio, abyste měli své vlastní dashboardy a nebyli vázáni na rozhraní Meltwater.
- Nastavte si upozornění v reálném čase a detekci výkyvů, abyste byli informováni v okamžiku, kdy konverzace nebo trend nabere na důležitosti, a mohli tak rychle reagovat.
Omezení Meltwater
- Přesnost analýzy sentimentu se liší podle jazyka a odvětví, což někdy vyžaduje ruční kontrolu a doladění.
- Zpracování dat v obrovském měřítku generuje ohromné množství dat – potřebujete silnou strategii filtrování a segmentace, abyste se mohli soustředit na signál a ne na šum.
Ceny Meltwater
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Meltwater
- G2: 4/5 (2 395+ recenzí)
- Capterra: 4/5 (95+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Meltwater?
Podle recenze G2 týkající se softwaru pro analýzu sentimentu:
Meltwater výrazně zlepšil naši schopnost sledovat reputaci jak naší organizace, tak našich konkurentů. Pohodlí přijímání upozornění přímo v Teams nám pomáhá zůstat v obraze ohledně řady důležitých témat, což usnadňuje efektivní a účinný dohled nad vnímáním naší organizace veřejností. Kromě samotných upozornění nám funkce reportingu Meltwater poskytují cenné informace o trendech, klíčových tématech, zmínkách a podílu na hlasu pro nás a naše konkurenty, a tyto reporty lze snadno sdílet s vedením.
Meltwater výrazně zlepšil naši schopnost sledovat reputaci jak naší organizace, tak našich konkurentů. Pohodlí přijímání upozornění přímo v Teams nám pomáhá zůstat v obraze ohledně řady důležitých témat, což usnadňuje efektivní a účinný dohled nad vnímáním naší organizace veřejností. Kromě samotných upozornění nám funkce reportingu Meltwater poskytují cenné informace o trendech, klíčových tématech, zmínkách a podílu na hlasu pro nás a naše konkurenty, a tyto reporty lze snadno sdílet s vedením.
14. Medallia (nejlepší pro zachycení sentimentu ve všech bodech kontaktu a interakcí se zákazníky)
Společnost Medallia se specializuje na sběr a analýzu zpětné vazby z průzkumů, kontaktních center, sociálních kanálů a digitálních interakcí, namísto odděleného ukládání těchto datových zdrojů.
Jeho NLP automaticky odhaluje témata a sentimentální vzorce z otevřených komentářů zákazníků, aniž byste museli ručně označovat každou jednotlivou odpověď. Video zpětná vazba navíc přidává dimenzi, kterou většina platforem zcela opomíjí.
Uzavřené pracovní postupy proměňují poznatky v konkrétní akce, místo aby zpětná vazba zůstávala pouze v databázích. Pokud skóre sentimentu signalizuje problém, můžete systém nakonfigurovat tak, aby automaticky informoval týmy, eskaloval problém nadřízeným nebo spustil následné akce bez lidského zásahu.
Nejlepší funkce Medallia
- Nastavte pracovní postupy tak, aby negativní sentiment automaticky eskaloval k nadřízeným nebo spouštěl následné akce bez ručního přezkoumání.
- Vytvořte si dashboardy v reálném čase, které sledují sentiment ve všech bodech kontaktu se zákazníky současně, abyste mohli sledovat pokrok ve srovnání s cíli.
- Automaticky extrahujte opakující se témata z otevřených textových zpětných vazeb, abyste mohli identifikovat nové trendy a vzorce, aniž byste museli ručně číst stovky odpovědí.
Omezení Medallia
- Složitost funkcí platformy znamená, že zaškolení a školení zabere čas, a to i pro specializované týmy CX a zákaznického úspěchu.
- Poloha podniku činí ceny nedostupnými pro menší organizace nebo oddělení s omezeným rozpočtem.
Ceny Medallia
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Medallia
- G2: 4,5/5 (více než 165 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Medallia?
Zde je recenze z G2:
Medallia pomáhá marketingovému týmu propojit skutečné sentimenty zákazníků s konkrétními prvky kampaně. Můžeme třídit zpětnou vazbu podle kanálu, kterým je doručována, a číst komentáře přímo související s její účinností, například e-mailovou kampaň. To skutečně změnilo způsob, jakým provádíme předběžné kontroly kreativních materiálů před velkým spuštěním kampaně. Další fascinující funkcí je, že tematické citáty zákazníků lze snadno extrahovat a sdílet v týmu během agilních sprintů.
Medallia pomáhá marketingovému týmu propojit skutečné sentimenty zákazníků s konkrétními prvky kampaně. Můžeme třídit zpětnou vazbu podle kanálu, kterým je doručována, a číst komentáře přímo související s její účinností, například e-mailovou kampaň. To skutečně změnilo způsob, jakým provádíme předběžné kontroly kreativních materiálů před velkým spuštěním kampaně. Další fascinující funkcí je, že tematické citáty zákazníků lze snadno extrahovat a sdílet v týmu během agilních sprintů.
📖 Přečtěte si také: Jak používat AI v zákaznickém servisu (případy použití a nástroje)
Všechny signály směřují k ClickUp
Výběr správných nástrojů pro analýzu sentimentu závisí na jasnosti. Nyní víte, v čem je každá platforma dobrá, kde se hodí a jak zpracovává skutečné zpětné vazby zákazníků. To vám poskytuje praktický způsob, jak sladit vaše potřeby s funkcemi, které vám skutečně pomohou sledovat tón, odhalit vzorce a činit rychlejší rozhodnutí.
ClickUp spojuje všechny tyto prvky do jednoho pracovního postupu.
Formuláře shromažďují zpětnou vazbu, ClickUp Brain čte sentiment, dashboardy zobrazují trendy a AI agenti sledují změny, abyste mohli včas zachytit důležité změny. Vše zůstává propojeno, takže váš tým pracuje se spolehlivými informacemi, aniž by musel přecházet mezi různými nástroji. To je výhoda konvergovaného AI pracovního prostoru, jako je ClickUp.
Pokud chcete čistší a cílenější způsob, jak reagovat na sentiment zákazníků, můžete začít hned. Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes! ✅