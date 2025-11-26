Bezplatné šablony prezentací Miro pro úžasné online prezentace

Vytvoření dobré prezentace může být frustrující, pokud nemáte šablonu, od které můžete začít.
Otevřete prázdnou tabuli. Pokoušíte se umístit tvary. Vyzkoušíte různé fonty. Nic nevypadá jednotně. A celý proces zabere mnohem více času, než by měl.
Tento článek tento problém řeší. Získáte bezplatné šablony prezentací Miro, díky kterým budou vaše snímky přehledné, poutavé a snadno vytvořitelné. A pokud potřebujete více struktury nebo pokročilé přizpůsobení, přidali jsme také výkonné šablony ClickUp, které vaše prezentace posunou ještě dál.
Přehled bezplatných šablon prezentací
Zde je pro vás stručné shrnutí:
|Název šablony
|Stáhnout šablonu
|Nejlepší funkce
|Ideální pro
|Vizuální formát
|Šablona prezentace produktového plánu (Miro)
|Stáhnout tuto šablonu
|Časová osa, vizualizace fází, mapování milníků
|Projektoví manažeři, startupové týmy, vedoucí projektů
|Tabule Miro
|Šablona prodejní prezentace (Miro)
|Stáhnout tuto šablonu
|Struktura hodnot, řešení námitek, rámcování CTA
|Prodejní týmy, SDR, zakladatelé
|Tabule Miro
|Šablona prezentace UX (Miro)
|Stáhnout tuto šablonu
|Snímky osobnosti, mapování cesty, diagramy toku uživatelů
|UX designéři, výzkumníci, produktové týmy
|Tabule Miro
|Šablona finanční prezentace (Miro)
|Stáhnout tuto šablonu
|Grafy, projekce, obrazovky KPI, souhrnné snímky
|Finanční týmy, analytici, zakladatelé
|Tabule Miro
|Šablona prezentace portfolia (Miro)
|Stáhnout tuto šablonu
|Galerie projektů, rozvržení případových studií, vizuální zvýraznění
|Designéři, agentury, kreativci
|Tabule Miro
|Šablona prezentace ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Upravitelné snímky, agenda, opakovaně použitelné bloky
|Týmy vytvářející strukturované prezentace
|ClickUp Doc, Seznam
|Šablona osnovy projektu ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Rozdělení sekcí, narativní mapování, bloky osnovy
|Týmy, které předem připravují obsah prezentací
|ClickUp Doc, Seznam
|Šablona osnovy kampaně ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Mapování cílů, rozdělení kanálů, milníky
|Marketingové týmy plánující kampaně
|Seznam ClickUp, tabule
|Šablona kreativního projektového plánu ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Seznamy aktiv, revizní workflow, časový plán dodávek
|Kreativní pracovníci, agentury, týmy zabývající se obsahem
|ClickUp Seznam, tabule, časová osa
|Šablona projektu ClickUp PPT
|Získejte bezplatnou šablonu
|Fáze, časové osy, mapování odpovědností, shrnutí
|PMO, konzultanti, prezentátoři pro klienty
|ClickUp Seznam, tabule, časová osa
|Šablona tabule pro návrh projektu ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Lepicí poznámky, diagramy, spolupráce, mapování nápadů
|Týmy vizuálně brainstormují nápady na projekty
|ClickUp Whiteboard
|Šablona obchodních požadavků ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Seznam požadavků, rozsah, mapování zainteresovaných stran
|PM, BA, technické týmy
|ClickUp Doc, Seznam
|Šablona plánu projektu ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Fáze, spojky, vizuální sekvence
|Projektoví manažeři, produktové týmy, dlouhodobé plány
|ClickUp Whiteboard
|Šablona plánu implementace projektu ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Akční kroky, závislosti, milníky
|Týmy prezentující strategii realizace
|ClickUp Seznam, tabule, časová osa
|Šablona profesionální zprávy ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Shrnutí, části s daty, formátování
|Týmy prezentující podrobné zprávy
|ClickUp Doc
|Šablona ClickUp Elevator Pitch
|Získejte bezplatnou šablonu
|Hooky, hodnotová nabídka, návrhy CTA
|Obchodní zástupci, zakladatelé, krátké prezentace
|ClickUp Doc, Tabulka
|Šablona prodejního argumentu ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Hotové formáty, personalizace, struktura sdělení
|Prodejní týmy, zakladatelé, SDR
|ClickUp Doc
Co jsou šablony prezentací Miro?
Šablony prezentací Miro jsou předem připravené rozvržení ve stylu snímků, které vám pomohou vytvářet strukturované prezentace přímo v aplikaci Miro. Díky nim nemusíte každý prvek navrhovat ručně a máte k dispozici hotový rámec pro efektivnější prezentaci svých nápadů.
Tyto šablony připravené k okamžitému použití vám pomohou:
- Začněte s čistým, předem navrženým sledem snímků.
- Udržujte jednotnost písem, barev a rozvržení
- Vizualizujte své nápady pomocí hotových tvarů a rámečků.
- Spolupracujte se svým týmem v reálném čase
- Prezentujte přímo ze své tabule Miro, aniž byste museli přepínat mezi nástroji.
Co dělá šablonu prezentace Miro dobrou?
Dobrá šablona prezentace Miro vám a vašemu týmu poskytne přehlednost a společnou strukturu. Díky ní bude vaše prezentace vypadat profesionálně bez zbytečné námahy.
Toto by měla správná šablona prezentace Miro umět 👇
- Přehledné a strukturované rozvržení: Zabraňuje nepořádku, který odvádí pozornost publika, pomocí vizuálních podnětů, které přirozeně upoutávají pozornost na nejdůležitější body.
- Vizuální hierarchie, která upoutá pozornost: Oddělí nadpis od hlavního obsahu a poskytne vymezený prostor, kde můžete umístit své hlavní sdělení.
- Hotové rámcové schéma pro vyprávění příběhů: Zahrnuje úvodní rámce, rámce obsahu, srovnávací rámce a závěrečné rámce, které jsou již uspořádány.
- Design podporující spolupráci: Nabízí vyhrazený prostor pro poznámky a diskuze, což usnadňuje zpětnou vazbu, aniž by zpomalovalo průběh prezentace.
- Flexibilita přizpůsobení: Obsahuje editovatelné textové bloky, nahraditelné ikony, nastavitelné barvy a škálovatelné rámečky, které se nerozbijí, když přizpůsobíte rozvržení svému kontextu.
- Sekce připravené pro různé případy použití: Zahrnuje různé obsahové bloky, jako jsou cíle, program, příklady, rámce, aktivity a rekapitulace.
📌 Věděli jste, že... Více než 50 % velkých produktových týmů uvádí, že jejich největší výzvou je jednoduše udržet konzistentní produktovou roadmapu, přesto více než 54 % všech roadmap je stále sestavováno na základě výstupů namísto výsledků.
To znamená, že týmy se nesnaží jen udržet své plány. Často upřednostňují to, co vytvořit, místo toho, proč je to důležité, což vede k nesouladu a odchylkám od strategie.
Bezplatné šablony prezentací Miro
Níže najdete bezplatné šablony Miro, které můžete okamžitě začlenit do svého pracovního postupu.
1. Šablona prezentace produktového plánu
Šablona prezentace Produktová roadmapa vám pomůže vysvětlit vývoj vašeho produktu jasným a cíleným způsobem. Získáte průvodce, který provede vaše publikum od velké vize přes klíčové milníky až po další kroky. Udržuje týmy v souladu a poskytuje zainteresovaným stranám transparentní pohled na směřování vašeho produktu, aniž by se ztratily v detailech.
Jejich hlavní předností je jednoduchost. Každý snímek je navržen tak, aby zdůraznil proč, co a kam produkt směřuje, takže vaše sdělení je snadno srozumitelné od začátku do konce.
✨ Proč si tuto šablonu zamilujete
- Vizuálně zmapujte strategická témata, seskupte cíle svých produktů do jasných časových úseků a na první pohled tak ukážete dlouhodobý směr.
- Zvýrazněte hlavní termíny vydání pomocí barevně odlišených sekcí, které okamžitě odlišují krátkodobé a budoucí plány.
- Vložte informace o zákaznících nebo úryvky dat do předem připravených informačních bloků, které jsou navrženy tak, aby vaše úvahy byly snadno srozumitelné.
- Snadno veďte diskuse pomocí závěrečného snímku připraveného pro zpětnou vazbu, který vytváří prostor pro otázky a nápady.
✅ Ideální pro: Produktové manažery a mezifunkční týmy, které potřebují přehledný a strukturovaný způsob prezentace toho, na čem pracují.
Chcete vytvořit prezentaci pro klienty? Podívejte se na toto video ⬇️
2. Šablona prodejní prezentace
Šablona Prodejní prezentace poskytuje přehledný postup pro prezentaci vašeho produktu nebo služby, takže se nemusíte starat o design snímků. Provází vaše publikum problémem, řešením a hodnotou, kterou přinášíte, a to ve vizuální struktuře, která je přehledná a podporuje konverzaci.
Tato šablona je užitečná tím, že se snadno přizpůsobí různým potenciálním zákazníkům. Zároveň vám dává volnost při přizpůsobování a zároveň zachovává vaši prezentaci propracovanou a srozumitelnou.
✨ Proč si tuto šablonu zamilujete
- Prezentujte skutečné výsledky zákazníků pomocí hotových bloků určených pro reference nebo krátké případové studie.
- Zjednodušte svou hodnotovou nabídku pomocí zvýrazňovacích panelů, díky nimž bude vaše hlavní sdělení během živé prezentace okamžitě čitelné.
- Snadno přidejte vizuální důkazy přetažením obrázků produktů a umístěním podpůrných grafických prvků přímo do určených rámečků.
- Prezentaci zakončete jasně pomocí závěrečného snímku, který shrnuje vaši nabídku a navrhuje další kroky, aniž by potenciálního zákazníka zahlcoval informacemi.
✅ Ideální pro: Prodejní týmy nebo kohokoli, kdo potřebuje přizpůsobitelnou sadu prezentací k představení nápadů, služeb nebo produktů potenciálním klientům.
🎁 Bonus ClickUp: Studie zjistila, že 92 % vedoucích pracovníků, kteří každý týden používají generativní AI, hlásí významné výhody, včetně rychlejších pracovních postupů, jasnější komunikace, vyšší produktivity a dokonce i měřitelných úspor nákladů.
A protože prezentace patří mezi úkoly, které v každé společnosti vyžadují nejvíce komunikace, stávají se nejlepší nástroje AI pro prezentace konkurenční výhodou.
Právě v tomto ohledu mění ClickUp Brain, integrovaný AI asistent v rámci ClickUp, pravidla hry. Jelikož rozumí všem vašim úkolům, dokumentům, chatům a integrovaným nástrojům, poskytuje vám skutečný kontext projektu a informace, které okamžitě transformuje do nápadů na snímky, stručných popisů projektů, osnov, bodů k diskusi nebo dokonce kompletních návrhů prezentací.
3. Šablona prezentace UX
Šablona prezentace Miro UX vám pomůže proměnit uživatelský výzkum v příběh, který lidé skutečně chtějí poslouchat. Poskytuje vám jasný postup, jak představit, kdo jsou vaši uživatelé, s čím se potýkají a proč jsou vaše rozhodnutí ohledně designu smysluplná.
Šablona kombinuje informace a akce. Můžete přidat screenshoty, citáty uživatelů, kroky cesty a doporučení, aby vaše prezentace působila jako průvodce.
✨ Proč si tuto šablonu zamilujete
- Vizuálně zobrazujte vzorce pomocí speciálních mřížek, které vám pomohou proměnit neuspořádané poznámky v organizované skupiny uživatelských postřehů.
- Určete příčiny problémů pomocí sekcí přizpůsobených pro shrnutí témat týkajících se chování, aniž byste diváky zahlcovali informacemi.
- Oživte své postavy přidáním fotografií a doplňte je krátkými popisky v předem připravených panelech s charakteristikami postav.
- Vedejte týmové diskuse s vyhrazenými oblastmi pro doporučení a rozhodnutí o dalších krocích.
✅ Ideální pro: UX designéry a produktové týmy, které potřebují prezentovat své poznatky o uživatelích a směr designu.
📮 ClickUp Insight: Týmy s nízkým výkonem čtyřikrát častěji používají více než 15 nástrojů, zatímco týmy s vysokým výkonem si udržují efektivitu tím, že omezují své nástroje na 9 nebo méně platforem. Ale co takhle používat jednu platformu?*
Jako první konvergovaný pracovní prostor s umělou inteligencí na světě ClickUp sdružuje vaše úkoly, projekty, dokumenty, wiki, chat a hovory na jedné platformě a doplňuje je pracovními postupy založenými na umělé inteligenci.
Jste připraveni pracovat chytřeji? ClickUp funguje pro každý tým, zviditelňuje práci a umožňuje vám soustředit se na to, co je důležité, zatímco AI se postará o zbytek.
4. Šablona finanční prezentace
Šablona prezentace finančních výkazů Miro poskytuje strukturovaný rámec, který zainteresovaným stranám pomáhá orientovat se v příjmech, výdajích, aktivech, pasivech a celkovém finančním zdraví.
Můžete přidat položky rozvahy, zvýraznit změny zisků a ztrát, vizualizovat pohyby cash flow a zakončit přehledným shrnutím.
✨ Proč si tuto šablonu zamilujete
- Vizuálně rozčleňte finanční kategorie pomocí hotových bloků, které vám pomohou oddělit aktiva a pasiva.
- Rychle odhalte pohybové vzorce díky graficky přehledným rámečkům, které jsou navrženy tak, aby zdůrazňovaly změny v tržbách nebo maržích.
- Jasně ukažte strategické závěry pomocí panelů s popisky, které slouží k krátkým vysvětlením a propojují čísla s obchodními rozhodnutími.
- Na závěr použijte jednotnou prognózu pomocí souhrnného snímku, který je přizpůsoben pro přehledné znázornění odhadů a očekávaného růstu.
✅ Ideální pro: Finanční týmy, zakladatele a manažery, kteří připravují čtvrtletní zprávy a finanční aktualizace pro investory.
5. Šablona prezentace portfolia
S šablonou prezentace portfolia Miro můžete každý projekt představit jako jasný příběh o tom, kdo jste, jaké výzvy jste řešili, jak jste k nim přistupovali a jaké byly výsledky.
Práce zůstává v popředí, zatímco šablona vám poskytne dostatek pokynů, abyste ji mohli vysvětlit způsobem, který bude pro personalisty nebo rozhodovací činitele hodnotící vaše schopnosti promyšlený a relevantní.
✨ Proč si tuto šablonu zamilujete
- Usnadněte si přidávání vizuálních prvků pomocí rámců připravených pro média, které zajistí přehlednost a konzistentnost vaší práce.
- Vizuálně prezentujte jednotlivé kroky procesu pomocí předem připravených sekcí, které vám pomohou zmapovat, jak se projekt vyvíjel od začátku do konce.
- Každý projekt můžete elegantně uzavřít pomocí reflexní části, která slouží k zdůraznění klíčových poznatků a toho, co vás jako designéra naučily.
✅ Ideální pro: Designéry, profesionály v oblasti UX, studenty a kreativní týmy, kteří chtějí prezentovat své portfolio propracovaným způsobem založeným na vyprávění příběhů.
👀 Věděli jste? Personalisté už portfolia nečtou, alespoň ne doopravdy. Prohlížejí si je. Pokud každý snímek vyjadřuje jednu jasnou myšlenku, vaše portfolio působí ostřeji a okamžitě zapamatovatelněji.
Omezení používání Miro pro vytváření prezentací
Miro je vytvořeno pro vizuální spolupráci. Získáte plátno pro whiteboarding a brainstorming, ale není možné propojit vaše prezentace s úkoly a procesy.
Mezi omezení patří například:
- Chybí funkce pro správu projektů a úkolů, takže nelze přiřazovat úkoly, nastavovat termíny, sledovat pokrok ani propojovat snímky s konkrétními kroky projektu.
- Neautomatizuje opakující se akce, takže vše od recenzí a schvalování až po zasílání aktualizací zůstává manuální a časově náročné.
- Nabízí omezené funkce pro vytváření reportů, takže data pro projektové reporty a prezentace pro zainteresované strany musíte shromažďovat ručně z jiných nástrojů.
- Ztěžuje provozní spolupráci, protože neobsahuje funkce pro sledování rozhodnutí, schválení, vlastníků úkolů nebo časových harmonogramů.
📚 Další informace: Nejlepší alternativy a konkurenti Miro
Alternativní šablony prezentací Miro
Pokud chcete vytvářet vizuálně přitažlivé prezentace pro spolupráci, ale s větší flexibilitou, strukturou a kontrolou, než nabízí Miro, je ClickUp silnou alternativou.
Kolekce šablon připravených pro prezentace je vytvořena v plně vybaveném pracovním prostoru Converged AI, takže můžete plánovat a prezentovat bez nutnosti přepínat mezi nástroji. Vaše prezentace nejsou izolované soubory. Jsou přímo propojeny s vaším plánováním a plynule se zapojují do vašich procesů reportování a realizace.
Jednou z největších výhod vytváření prezentací v ClickUp je to, že nemusíte přeskakovat mezi nesouvislými nástroji. S ClickUp Whiteboards můžete vizuálně načrtnout celou strukturu prezentace, než začnete vytvářet snímky.
Vložte poznámkové lístky pro každou sekci: Úvod, Cíle, Klíčové poznatky, Plán, Rozpočet, Akční plán a Otázky a odpovědi. Poté tyto poznámky přetahujte, dokud nebude jejich pořadí dávat smysl. Jakmile bude pořadí správné, můžete každý poznámkový lístek převést přímo na úkol v prezentaci nebo položku osnovy ve vašem pracovním prostoru.
Zde jsou nejlepší šablony prezentací ClickUp, které fungují jako silná alternativa k návrhům Miro.
1. Šablona prezentace ClickUp
Šablona prezentace ClickUp je jako práce v pracovním prostoru, který již rozumí tomu, co dobrá prezentace potřebuje. Začíná výrazným úvodním snímkem, který zdůrazňuje vaše téma, vaše jméno a vaše sdělení. Odtud vás struktura jemně vede k vytvoření rámce vašeho vyprávění.
Jak postupujete dále, šablona přechází do režimu stanovení cílů. Můžete jasně formulovat své cíle, nikoli jako nepřehledné textové bloky, ale jako výstižné, snadno čitelné výroky, které vysvětlují, proč vaše prezentace existuje a co chcete, aby si lidé odnesli.
Jakmile jsou tyto základní prvky nastaveny, šablona vám umožní rozdělit obsah do jasně definovaných kapitol. Každá sekce má svou vlastní nápaditou titulní stránku, díky čemuž jsou přechody plynulejší a vaše publikum může snadno sledovat prezentaci.
✨ Proč si tuto šablonu zamilujete
- Přizpůsobte obsahové snímky libovolnému formátu, včetně textu, rámců, diagramů, snímků obrazovky nebo smíšených rozvržení.
- Pomocí speciálních vizuálních snímků můžete přehledně prezentovat své grafy a klíčová data bez zbytečného rušení.
- Na závěr přidejte souhrnný snímek, který zdůrazní klíčové body, a snímek s poděkováním za otázky nebo další kroky.
- Přizpůsobte si každý detail, jako jsou barvy, písma, rozvržení a vizuální prvky, aby odpovídaly vašemu stylu nebo značce.
✅ Ideální pro: Týmy a profesionály, kteří chtějí strukturovaný a vizuálně poutavý způsob prezentace svých nápadů.
🧠 Rychlý přehled: Skvělá prezentace je mostem mezi vašimi nápady a tím, jak jasně je ostatní chápou. Moderní prezentační nástroje to umožňují tím, že vám poskytují:
- Přehledná vizuální struktura, která posílí vaše sdělení
- Opakovaně použitelné rozvržení, které šetří čas a snižuje tvůrčí únavu
- Prostory pro spolupráci, kde mohou týmy společně vytvářet, vylepšovat a komentovat
Skutečná magie však nastane, když tyto nástroje doplníte o funkce, které přidávají kontext a hlas. ClickUp Clips je v tomto ohledu opravdu užitečný. Můžete nahrát krátký návod pomocí obrazovky a svého hlasu, čímž poskytnete divákům ucelený obraz, i když nejste v místnosti.
2. Šablona osnovy projektu ClickUp
Každý skvělý projekt začíná ve chvíli, kdy se nápady konečně začnou proměňovat v něco reálného. Šablona ClickUp Project Outline Template je vytvořena právě pro tuto chvíli. Získáte prostor s návodem, kde můžete zakotvit projekt se všemi podstatnými informacemi, včetně jeho účelu, názvu, zúčastněných osob a dalšího.
Až přijde čas na realizaci, můžete si každou fázi rozvrhnout na časové ose. Jakmile bude postup jasný, můžete podrobně popsat klíčové výstupy projektu, aby každý účastník přesně věděl, za co je zodpovědný. Díky tomu se sladění všech zúčastněných stran stane součástí plánu již od prvního dne.
✨ Proč si tuto šablonu zamilujete
- Vytvořte výstižné shrnutí, první postřehy a jasný přehled o vaší misi, vizi, cílovém publiku a očekávaných výsledcích.
- Včas zdokumentujte omezení a předpoklady, abyste nastavili realistická očekávání a vyhnuli se překvapením na poslední chvíli.
- Naplánujte rozpočet projektu a investice, abyste zajistili přehlednost finančních rozhodnutí a zajistili, že všichni budou postupovat jednotně.
✅ Ideální pro: Projektové manažery a vedoucí týmů, kteří potřebují strukturovaný, ale flexibilní dokument, aby mohli jasně a srozumitelně nastínit projekty.
💡 Tip pro profesionály: Chcete-li tuto šablonu využít ještě lépe, vytvořte celý svůj pracovní postup v ClickUp Docs. Docs vám umožňuje označit členy týmu přímo v sekci. Pokud například připravujete Pozadí projektu, můžete @zmínit svého vedoucího výzkumu, aby doplnil chybějící údaje nebo objasnil data.
Jedním kliknutím můžete také jakýkoli bod proměnit v úkol, který lze provést. Pokud tedy váš časový plán obsahuje položku „Dokončit wireframy do 3. týdne“, přeměňte tento řádek na úkol a přiřaďte jej, aniž byste opustili dokument.
3. Šablona osnovy kampaně ClickUp
Šablona ClickUp Campaign Outline Template vám umožní uspořádat každou kampaň do prezentace připravené k předvedení. Každou kampaň můžete zaznamenat v přehledném seznamu, přidat všechny důležité podrobnosti, jako jsou cíle, výstupy, časové harmonogramy, a okamžitě označit správné týmy.
K dispozici je také zobrazení tabule ve stylu Kanban, kde lze úkoly kampaně přetahovat mezi jednotlivými fázemi, jako je plánování, návrh, implementace a hodnocení. Každá karta přehledně zobrazuje typ kampaně, požadované zdroje, přidělené týmy a stav schválení, tedy všechny informace, které obvykle potřebujete před prezentací.
✨ Proč si tuto šablonu zamilujete
- Soustřeďte se na aktivní práci pomocí Implementační tabule, která zobrazuje pouze probíhající kampaně a odpovědné týmy.
- Použijte tabuli jako hotovou prezentaci pro standupy a průběžné hodnocení projektu, aniž byste museli vytvářet samostatné zprávy.
- Přizpůsobte si podrobnosti kampaně pomocí vlastních polí pro typ, přidělený tým, média, kanál a stav schválení, abyste mohli snadněji filtrovat a třídit.
- Zobrazte si celý svůj plán pomocí barevně odlišeného zobrazení časové osy, které mapuje data zahájení, data ukončení, vlastnictví a pracovní zátěž.
✅ Ideální pro: Marketingové týmy a agentury, které potřebují plánovat a sledovat kampaně a zároveň prezentovat pokrok napříč různými kanály.
🎁 Bonus: Chcete vizuálně zjednodušit plánování projektů? Podívejte se na tento krátký návod a zjistěte, jak vám ClickUp Whiteboards pomůže s brainstormingem nápadů a plánováním časových os tak, aby vaše prezentace byly působivější.
4. Šablona kreativního projektového plánu ClickUp
Pokud chcete šablonu prezentace, která nejen ukazuje váš tvůrčí proces, ale také jej udržuje organizovaný v pozadí, šablona ClickUp Creative Project Plan Template představuje ideální řešení. Projekt je rozdělen do fází a úkolů, takže je snadné vyjasnit další kroky a určení odpovědných osob.
Každá karta úkolu zobrazuje podrobnosti, jako jsou vlastnictví, termíny, priority, fáze schvalování, návrhy a finální podklady. Pokud potřebujete podrobnější informace, každá karta se otevře ve vlastním mini pracovním prostoru s poznámkami, přílohami, zpětnou vazbou a historií verzí. Je to ideální způsob, jak zainteresovaným stranám ukázat, jak se práce vyvíjela, aniž byste museli procházet složky nebo přepínat mezi několika snímky.
✨ Proč si tuto šablonu zamilujete
- Získejte přehled o všech svých projektech seskupených podle fází projektu v zobrazení Seznam kreativních projektů.
- Kategorizujte úkoly projektu podle stavu a sledujte pokrok v zobrazení Progress Board (Tabule pokroku).
- Sledujte výstupy, časové osy i neplánované nebo zpožděné projekty v zobrazení Časová osa.
✅ Ideální pro: Kreativní týmy a agentury, které potřebují prezentovat produkční pracovní postupy a časové osy v přehledném formátu zaměřeném na vyprávění příběhu.
⚡ Archiv šablon: Kreativní projekty často vypadají navenek hladce, ale za každou vybroušenou prezentací se skrývají hodiny plánování, verzování, revizí a koordinace.
Šablony pro zahájení projektu pomáhají včas nastavit očekávání, definovat role, nastínit kreativní cíle, zdokumentovat omezení a zajistit, aby každý přispěvatel věděl, jak jeho práce přispívá k obchodním cílům.
5. Šablona projektu ClickUp PPT
Pokud chcete strukturovaný způsob, jak rozdělit projekt od prvního nápadu až po finální dodání, šablona projektu ClickUp PPT vám poskytne základ, na kterém můžete rychle začít.
Získáte předdefinované seznamy pro správu harmonogramu, nákladů, zdrojů, kvality a dalších aspektů vašeho projektu. Vlastní pole vám umožňují označit každou práci podle úrovně náročnosti, dopadu, oddělení, požadovaných prostředků nebo jakýchkoli dalších detailů, které váš tým potřebuje.
✨ Proč si tuto šablonu zamilujete
- Ukažte dynamiku projektu na přehledu Planning Progress Board s funkcí drag-and-drop, který vizuálně zobrazuje stav v reálném čase.
- Připojte své soubory přímo k jednotlivým sekcím, aby byly všechny podpůrné dokumenty snadno přístupné.
- Zdůrazněte intenzitu pracovní zátěže pomocí emoji indikátorů úsilí a dopadu, které zpřehlední vysvětlení na snímcích.
✅ Ideální pro: Týmy a vedoucí projektů, kteří potřebují vytvořit projektový plán, který mohou interně zkontrolovat a sdílet se zainteresovanými stranami.
⚡ Archiv šablon: Nejlepší bezplatné šablony PowerPoint pro projektové plány
6. Šablona tabule pro návrh projektu ClickUp
Při představování nového nápadu nebo projektu je jasnost nade vše. Tato šablona tabule pro návrh projektu ClickUp poskytuje prostor pro spolupráci a vizualizaci, kde můžete sjednotit všechny klíčové prvky na jednom místě, včetně cílů, rizik, časových harmonogramů, zdrojů, metrik úspěchu a klíčových zainteresovaných stran.
Vše na plátně lze přizpůsobit tak, aby odpovídalo vašim představám. Můžete přesouvat poznámkové lístky podle toho, jak se vyvíjejí vaše nápady, a nahrazovat zástupné symboly vlastní strukturou. Pomocí nástrojů na boku můžete také přestavět celé sekce od základu.
✨ Proč si tuto šablonu zamilujete
- Zobrazte celý svůj návrh na jedné společné tabuli, která propojí všechny nápady a detaily.
- Přizpůsobte si každou sekci, od cílů přes zdroje až po časové osy, pomocí editovatelných bloků a barevně odlišených prvků.
- Spolupracujte se svým týmem v reálném čase, abyste vylepšili návrh a shromáždili zpětnou vazbu, zatímco všichni směřují ke stejným klíčovým rozhodnutím.
✅ Ideální pro: Týmy, které chtějí vizuálně zmapovat návrhy projektů a rychle sladit zájmy všech zúčastněných stran.
7. Šablona obchodních požadavků ClickUp
Chcete definovat rozsah projektu tak, aby nedocházelo k nedorozuměním a rozšiřování rozsahu? Šablona ClickUp Business Requirements Template vám umožní předem stanovit základní požadavky.
K dispozici jsou předdefinované podstránky, na kterých můžete definovat vše od shrnutí až po analýzu nákladů a přínosů. Šablona je vytvořena na platformě ClickUp Docs, takže máte k dispozici funkce pro spolupráci v reálném čase a správu verzí. Můžete také označovat osoby, úkoly, další dokumenty a tabule, abyste získali další kontext z celého svého pracovního prostoru.
✨ Proč si tuto šablonu zamilujete
- Seznamte podrobně všechny funkční požadavky a funkce pomocí diagramů, grafů a časových os.
- Definujte cíle projektu, úkoly, výstupy, náklady a termíny, abyste zjednodušili plánování a přidělování zdrojů.
- Vysvětlete své obchodní motivy, jako je zvýšení efektivity nebo snížení nákladů prostřednictvím lepších procesů.
✅ Ideální pro: Produktové manažery a obchodní analytiky, kteří hledají BRD, aby sjednotili zainteresované strany a definovali požadavky projektu bez zmatků.
📚 Další informace: Jak vytvořit projektový brief: strategie a šablony
8. Šablona plánu projektu ClickUp
Šablona ClickUp Project Roadmap je jako vizuální storyboard pro celý váš projekt. Získáte kreativní plátno, na kterém se každý milník stává jasným a snadno viditelným orientačním bodem. Tvary a jednoduché cesty přirozeně vedou oko. Můžete libovolně uspořádat stavební bloky podle toho, jak váš projekt probíhá, pomocí značek fází, cest pokroku, popiskových rámečků a spojovacích šipek.
Lepicí poznámky jsou ideální pro zaznamenání prvních nápadů nebo rozdělení fáze na menší kroky před jejím doladěním. Formát se přizpůsobí prakticky jakémukoli scénáři, ať už plánujete uvedení produktu na trh nebo mapujete dlouhodobé strategické iniciativy, které vyžadují sladění celého týmu.
✨ Proč si tuto šablonu zamilujete
- Zobrazte celý průběh projektu pomocí barevných, předem připravených tvarů roadmapy, které okamžitě dodají vašemu plánu strukturu.
- Každou fázi jasně zmapujte pomocí speciálních popisných políček, díky nimž bude prezentace pro vašeho klienta srozumitelnější.
- Přizpůsobte prvky plánu změnou jejich velikosti a uspořádáním tak, aby odpovídaly vašemu příběhu nebo značce.
✅ Ideální pro: Týmy a vedoucí projektů, kteří chtějí vizuálně poutavý a snadno srozumitelný plán, který mohou naplánovat a prezentovat v jednom společném prostoru.
9. Šablona plánu implementace projektu ClickUp
Šablona plánu implementace projektu ClickUp je dokonalým nástrojem, který usnadňuje prováděcí fázi a zabraňuje zablokování úkolů. Díky automatizaci ClickUp se procenta pokroku upravují, rozpočty se počítají automaticky, pracovní zátěž zůstává vyvážená a schválení se zobrazují jako kontrolní body na vaší cestě.
Úroveň rizika je integrované vlastní pole, které vám umožňuje sledovat a plánovat potenciální rizika projektu. Více než 15 vlastních zobrazení ClickUp vám umožňuje sledovat pokrok a zajistit, aby vše proběhlo podle plánu.
✨ Proč si tuto šablonu zamilujete
- Zefektivněte schvalování přidáním speciálního pole pro recenzenty a použitím přehledného stavu, díky kterému lze snadno sledovat každou revizi.
- Sledujte pokrok pomocí integrovaných indikátorů stavu, priority, časového harmonogramu a odhadované pracovní zátěže.
- Přizpůsobte si každý detail, včetně stavů, polí, zobrazení a rozvržení, tak, aby odpovídaly vašemu jedinečnému pracovnímu postupu.
✅ Ideální pro: Vedoucí pracovníky a týmy, kteří chtějí spolehlivý rámec pro plánování projektů, který promění složitou realizaci v sledovatelný pracovní postup.
10. Šablona profesionální zprávy ClickUp
Šablona ClickUp Professional Report Template vám pomůže proměnit podrobné informace o projektu v prezentaci připravenou k použití. Můžete rychle přidat název projektu, datum, údaje o vlastníkovi a logo vaší společnosti, čímž zainteresovaným stranám poskytnete okamžitý kontext a silný první dojem.
Cíle a očekávané výsledky jsou definovány v horní části. Pokud existují závislosti nebo omezení, které by mohly ovlivnit výsledky, je zde prostor pro jejich popsání. Pro týmy, které potřebují vysvětlit svou metodiku, šablona rozděluje proces na jednoduché, logické kroky, což vám umožňuje popsat každou fázi, její přístup a související požadavky na rozpočet a zdroje.
✨ Proč si tuto šablonu zamilujete
- Vyjasněte si své cíle, rozsah, omezení a metodiku pomocí pokynů pro psaní založených na podnětech.
- Rozdělte vícefázové pracovní postupy pomocí přehledných šablon pro plánování, vývoj, testování a implementaci.
- Zdůrazněte důsledky a budoucí směry v přehledných, formátovaných částech závěru a doporučení.
✅ Ideální pro: vedoucí týmů a projektů, kteří potřebují strukturu s návodem, jak proměnit složitou projektovou práci v profesionální zprávy
⭐ Bonus: Díky funkci Brain Max Talk to Text od ClickUp už nikdy nebudete muset zírat na prázdný snímek. Stačí nahlas vyslovit své nápady a Brain MAX je přepíše a shrne do strukturovaných poznámek, které budou uloženy přímo ve vašich dokumentech, úkolech a projektových prostorech.
11. Šablona ClickUp Elevator Pitch
Šablona ClickUp Elevator Pitch vám poskytuje jednoduchý prostor pro vytvoření prezentace, která je výstižná a snadno sdělitelná, ať už se připravujete na schůzku s investory nebo sjednocujete svůj tým kolem určitého konceptu.
Šablona nabízí tabulku pro spolupráci, do které můžete zaznamenat typy zákazníků, jejich potřeby, řešení, které nabízíte, trh, na kterém působíte, a klíčové výhody, které chcete, aby si lidé zapamatovali. Jakmile jsou tyto stavební kameny na místě, finální část prezentace vám pomůže vše proměnit v poutavé a přesvědčivé sdělení, které můžete přednést za méně než 30 sekund, stejně jako při skutečném elevator pitch.
✨ Proč si tuto šablonu zamilujete
- Spolupracujte s kolegy pomocí komentářů a zmínek, které vám pomohou společně vytvářet prezentaci v reálném čase.
- Vylepšete své sdělení pomocí integrovaných pokynů a jasných příkladů, které vám pomohou vytvořit působivější elevator pitch.
- Získejte rychlé a praktické tipy, které vám pomohou zaujmout publikum a přizpůsobit vaši prezentaci lidem, kterým ji přednášíte.
✅ Ideální pro: Profesionály, kteří hledají nástroj, který jim pomůže vytvořit působivou 20–30sekundovou prezentaci.
⚡ Archiv šablon: Šablony elevator pitch pro uchazeče o zaměstnání a studenty
12. Šablona prodejního argumentu ClickUp
Všechny prodejní prezentace začínají poutavým úvodem. Šablona ClickUp Sales Pitch Template vám umožní proměnit tento úvod v poutavý příběh tím, že propojí výzvy zákazníka se silnými stránkami vašeho produktu, nastíní klíčové funkce a zdůrazní výhody způsobem, který bude působit osobně pro každého potenciálního zákazníka.
Tato šablona se odlišuje kompletní sadou připravených vzorových prezentací. Ať už se chcete opřít o společné kontakty, přesvědčování podložené daty, oslovování na základě milníků nebo jemné následné kontakty, najdete zde scénáře, které působí vřele, lidsky a snadno se přizpůsobují.
✨ Proč si tuto šablonu zamilujete
- Vytvořte poutavé úvody pomocí připravených podnětů, otázek, datových bodů a nápadů na osobní propojení.
- Posilte své sdělení pomocí osvědčených příkladů CTA, které vám pomohou s jistotou požádat o další krok.
- Opakovaně používejte prezentace napříč kanály tím, že je upravujete přímo v ClickUp Docs, abyste zajistili konzistentní komunikaci.
- Podpořte své prodejní argumenty jemnými vizuálními prvky a ikonami, díky nimž bude obsah poutavý a snadno srozumitelný.
✅ Ideální pro: Prodejní týmy, samostatné podnikatele, SDR a zakladatele, kteří chtějí hotové prezentace, díky nimž bude jejich oslovování zákazníků rychlejší a efektivnější.
⚡ Archiv šablon: Účelem prezentace je rychle upoutat pozornost. Podle benchmarku Papermark (založeného na více než 3 000 prezentacích) investoři stráví pouze 3 ,2 minuty prohlížením prezentace a pouhých 23 sekund prohlížením prvního snímku, než se rozhodnou, zda budou pokračovat. S takovým tlakem se vytvoření silné prezentace od nuly stává závodem s časem.
Prozkoumejte tyto šablony prezentací, abyste mohli rychleji utvářet svůj příběh a prezentovat s jistotou.
Vylepšete své prezentace s ClickUp
Šablony Miro jsou skvělé pro rychlé vizuální zpracování a spolupráci, ale často nestačí, když potřebujete strukturu nebo místo, kde se nápady mohou proměnit v reálnou, sledovatelnou práci.
V tom vynikají šablony ClickUp. Nepomáhají vám jen prezentovat vaše nápady. Pomáhají vám je organizovat a přímo je začlenit do vašeho pracovního postupu, aniž byste ztratili tempo.
Ať už připravujete prezentaci, plánujete, brainstormujete nebo prezentujete, ClickUp nabízí hotové šablony, které se hladce integrují do vašich úkolů, dokumentů, tabulek a dashboardů. Vše zůstává propojené, takže můžete své nápady vytvářet a realizovat na jednom místě.
Pokud chcete prezentace, které vypadají dobře a podporují skutečný pokrok, prozkoumejte kompletní knihovnu šablon ClickUp. Zaregistrujte se zdarma ještě dnes.